En son pazarlama kampanyanız için müşteri geri bildirimleri toplamak üzere yeni bir Google Form oluşturdunuz, ancak sessizlik sizi şaşırttı.

Tek bir yanıt bile yok. Neyin yanlış gittiğini anlamaya çalışırken kafanızı kaşıyorsunuz ve sonunda suçluyu buluyorsunuz: formunuz herkese açık değil.

Bu ihmal nedeniyle veri toplama işleminiz engellenir ve ihtiyacınız olan değerli bilgilerden mahrum kalırsınız.

Bu hatayı bir daha asla yapmamaya kararlıysanız, doğru yerdesiniz. Bu kılavuz, Google Formlarınızı herkese açık hale getirmeyi adım adım açıklayan bir kılavuz sunar.

Google Formunu herkese açık hale getirme

Google Form'u herkese açık hale getirmek, bağlantıya sahip olan herkesin formu görüntüleyip doldurmasına olanak tanır, böylece form daha geniş bir kitleye erişebilir ve katılımın önündeki engeller kaldırılır.

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Google Form'u herkese açık hale getirmeyi ve ihtiyacınız olan yanıtları toplamaya başlamayı öğrenmek için bu basit adımları izleyin.

Adım 1: Google Formunu açın

Google Form'unuzu herkese açık hale getirmek için mevcut bir formu açın veya gerekli soruları içeren yeni bir form oluşturun.

Form açıldığında, Ayarlar sekmesine gidin.

Tarayıcınızda Google Formlar'a erişin ve ayarlara gidin

2. Adım: "1 ile sınırla" seçeneğinin kapalı olduğundan emin olun

Yanıtlar sekmesinde Yanıt sınırı 1 seçeneğinin anahtarının kapalı olduğundan emin olun. Bu seçenek etkinleştirilirse, potansiyel yanıtlayıcılar formu doldurmak için Gmail adresleriyle oturum açmalıdır. Bu, formunuzun herkese açık hale gelmesini engeller.

Google Formlar'da gereksinimlerinize en uygun seçeneği belirleyin

Başka bir ayarı da anlamanız gerekir: "E-posta adresini topla" seçeneği. Bu seçenek etkinleştirildiğinde, yanıtlayanların formu tamamlamak için Google hesabı veya Google Çalışma Alanı hesabıyla oturum açmaları ve e-posta adreslerini girmeleri gerekir.

Formun mümkün olduğunca erişilebilir kalmasını istiyorsanız ve e-posta adreslerini toplamanız gerekmiyorsa bu seçeneği kapatın. Böylece, herkes oturum açmadan formu kolayca doldurabilir, daha fazla yanıt alınabilir ve süreç basitleştirilebilir.

Örneğin, kamuoyu yoklaması yapıyorsanız veya formu müşteri geri bildirimi aracı olarak kullanıyorsanız, bu ayarı kapatmak doğru seçim olacaktır.

Aksine, yanıt verenlerin kimliklerini doğrulamanız ve birden fazla gönderi olasılığını ortadan kaldırmanız gerekiyorsa, bu özelliği açık tutun.

3. Adım: Google Form'unuzu paylaşın

Ayarları yaptıktan sonra, bir sonraki adım Google Form'u paylaşmaktır. Sağ üst köşedeki Gönder seçeneğine tıklayın.

"Gönder" düğmesini tıklayarak Google Form'unuzu herkese açık hale getirin

E-posta, bağlantı ve gömme dahil tüm paylaşım seçeneklerini gösteren bir açılır pencere açılacaktır.

Google Form'unuzu herkese açık hale getirmek için, formunuzu doğrudan bir bağlantı olarak paylaşmanıza olanak tanıyan ikinci seçeneği seçin. Bu yöntem, bağlantıya sahip herkesin kolayca erişmesini sağlayarak formunuzun erişimini ve katılımını en üst düzeye çıkarır.

Bağlantı simgesine dokunun ve özel bağlantıyı doğrudan Google Formlar'dan formunuza kopyalayın

Gerekirse, "URL'yi kısalt" kutusunu işaretleyip bağlantıyı kopyalayarak URL'yi kısaltın.

Bağlantı simgesine dokunun ve özel bağlantıyı doğrudan Google Formlar'dan formunuza kopyalayın

Form yanıt almaya başladığında, toplanan yanıtların özetini görebileceğiniz Yanıtlar sekmesinden yanıtları izleyebilirsiniz. Daha ayrıntılı bir görünüm için, yeşil e-tablo simgesini tıklayarak verileri daha ayrıntılı analiz için Google E-Tablolar'a aktarabilirsiniz.

Tebrikler! Artık herkese açık bir Google Formunuz var.

💡Pro İpucu: Soru sırasını rastgele hale getirmek için basit bir Google Form hilesi. Bu özellik Ayarlar altında bulunur. Sunum'un yanındaki aşağı oku tıklayın. Form Sunumu altında Soru sırasını karıştır'ı açın. * Bu özellik, form her tamamlandığında soruları farklı bir sırayla sunarak önyargıyı önlemeye yardımcı olur.

Google Form'da soru sırasını karıştırma

İşbirliği yapanlar nasıl eklenir?

Artık Google Form'u herkese açık hale getirmeyi öğrendiğinize göre, üzerinde çalışmak üzere bir iş arkadaşınızı eklemek isteyebilirsiniz.

Formunuza ortak çalışanlar eklemek için, Gönder düğmesinin yanındaki üç noktaya tıklayın, "Ortak çalışanlar ekle"yi seçin ve Kısıtlı, Kuruluşunuzdaki kişiler veya Bağlantıya sahip herkes gibi bağlantı paylaşım seçeneklerine göre izinleri ayarlayın.

Takımınızda daha fazla kişiye düzenleme erişimi sağlamak için İşbirliği Yapacaklar Ekle'ye tıklayın

Bu seçenek, birden fazla kişinin dahil olduğu kullanım durumları için özellikle yararlı olabilir. Örneğin, kullanıcılarınızdan özellik talepleri için formlar oluşturmak ve formu birden fazla takım üyesinin yönetmesini sağlamak istediğinizde.

Bonus: Nasıl yapılır Yazılım Takımları için Formlarla İşleri Kolaylaştırın

Google Form'u herkese açık ancak düzenlenemez hale getirme

Google Form'unuzu paylaştığınızda, kullanıcılar formu doldurabilir ancak düzenleyemez. Formu yalnızca, onları ortak çalışan veya düzenleyici olarak eklediğinizde düzenleyebilirler.

Eklerseniz, form herkese açık olsa bile, bu kişilerin formu düzenlemesinden endişelenmenize gerek kalmaz.

Ancak, Genel erişim bölümünü Kısıtlı olarak ayarlamalısınız. Bu ayar, formunuzu herkese açık olarak düzenlenebilir hale getirmek yerine, düzenleme ayrıcalıklarını yalnızca eklediğiniz ortak çalışanlarla sınırlar.

Ayrıca okuyun: Google Formlar ve SurveyMonkey

Google Formları Kullanmanın Sınırlamaları

Google Formlar, bilgi ve geri bildirim toplamak için güçlü bir araç olmakla birlikte, bazı sınırlamaları da vardır. Bu sınırlamaları anlamak, Google Formlar'ın ihtiyaçlarınıza uygun bir araç olup olmadığına veya Google Formlar'a alternatiflerin daha uygun olup olmadığına karar vermenize yardımcı olabilir. Google Formlar'ı kullanmanın bazı anahtar sınırlamalarını inceleyelim.

Temel özelleştirme : Google Formlar, arka plan rengi, yazı tipi vb. gibi temel özelleştirme seçenekleri sunar, ancak formu markanızı temsil edecek veya görsel olarak çekici hale getirecek şekilde özelleştirmenize izin vermez

Gelişmiş mantık için sınırlı destek : Ayrıntılı anketler toplarken, Google Formlar karmaşık dallanma ve koşullu yanıtlar gibi gelişmiş mantığı desteklemez. Bu, daha karmaşık anket tasarımları ve özelleştirilmiş kullanıcı deneyimleri için gereken esnekliği kısıtlayabilir

Genel analizler: Google Formlar'ın raporlama ve analiz özellikleri sınırlıdır. Derinlemesine analiz veya gelişmiş veri görselleştirme gerekiyorsa, verilerinizi başka bir araca aktarmanız gerekir

Dosya yükleme kısıtlamaları : Google Formlar, kullanıcıların yalnızca yanıtlayan oturum açtığında dosya yüklemesine izin verir. Ayrıca, Google Formlar tarafından izin verilen maksimum dosya yükleme boyutu 10 GB'dir. Bu sınırlama, geniş bir kitleden dosya toplamak için kullanıyorsanız bir engel oluşturabilir

Uyumluluk sorunları: Google Formlar, Google Dokümanlar ve E-Tablolar gibi Çalışma Alanı uygulamalarıyla sorunsuz bir şekilde çalışır, ancak harici araçlar ve uygulamalarla sınırlı entegrasyon yeteneklerine sahiptir

ClickUp ile Formlar Oluşturun

Google Formların zorluklarından ve sınırlı özelleştirilebilirliğinden veya uyumluluğundan kaçınmak istiyorsanız, ClickUp size yardımcı olabilir. Kullanıcıların formları sorunsuz bir şekilde oluşturup yönetmelerine olanak tanıyan çok yönlü ve eyleme geçirilebilir form oluşturma yazılımı sunar. Geri bildirim toplama, potansiyel müşteri oluşturma ve veri toplama işlemlerini kolaylaştırma gibi çeşitli amaçlar için özelleştirilmiş formların oluşturulmasını sağlar.

ClickUp'ın form oluşturma, yönetme ve analiz etme konusunda gelişmiş özellikleri ve yetenekleri sayesinde, Google Formlar'a güçlü bir alternatiftir.

ClickUp'ın Form Görünümü ile form yanıtlarının işlenmesini hızlandırabilir, görev atama, durum izleme ve son tarih yönetimi gibi her ayrıntıya özen gösterilmesini sağlayabilir ve yanıtları sıralarken zaman kazanabilirsiniz.

ClickUp Form Görünümü ile yanıtları kaydedin ve izlenebilir görevlere dönüştürün

Form Görünümü'nü kullanarak şunları yapabilirsiniz:

Form yanıtlarını otomatik olarak izlenebilir görevlere dönüştürün ve doğrudan iş akışınıza dahil edin

Yanıtlara göre formları dinamik olarak güncellemenizi sağlayan koşullu mantık özellikleriyle ilgili verileri yakalayın

Ürün geri bildirimlerinden yaratıcı taleplere, BT taleplerinden anketlere kadar her şey için formları özelleştirin, birden çok soru kategorisiyle

ClickUp ile formlar nasıl oluşturulur

Form Görünümü'nü kullanarak işlemleri basitleştirmek için kafanız fikirlerle mi dolu? ClickUp içind formlarını nasıl oluşturabileceğinizi ve yönetebileceğinizi inceleyelim.

Adım 1: Formu oluşturmak istediğiniz ClickUp'taki herhangi bir listeyi, klasörü veya alanı açın

Adım 2: Sol kenar çubuğundan artı simgesine (+) tıklayın, Yeni Oluştur'u seçin ve Form'u seçin

ClickUp çalışma alanınızdaki herhangi bir alanda, klasörde veya listede kolayca Form Görünümü oluşturun

Adım 3: Yeni form açıldığında, ilgili alanlara formun adını ve açıklamasını girin

Adım 4: Sürükle ve bırak işlevini kullanarak sol panelden istediğiniz herhangi bir özelliği veya alanı formunuza ekleyin

ClickUp'ın Form Görünümü'nde, verimli veri toplama için öncelik tabanlı alan koşulları ayarlayarak form mantığını zahmetsizce özelleştirin

Form hazır olduğunda, istediğiniz kişilerle paylaşabilir veya bağlantıyı kopyalayarak herkese açık olarak paylaşabilirsiniz. Kod Ekle seçeneğini kullanarak bir HTML kod formunu web sayfasına ekleyebilirsiniz.

ClickUp'ın Form Görünümü'nü kullanarak formlarınızı dinamik özelliklerle paylaşın

ClickUp'ın Form Görünümü ile özelleştirmeler

Formlarınızı hem işlevsel hem de görsel olarak çekici hale getirmek mi istiyorsunuz? ClickUp size yardımcı olur. Bu formlarla şunları özelleştirebilirsiniz:

Renkler : Marka kimliğinizi, bireysel faizlerinizi veya genel temanızı yansıtan form ve düğmelerin rengini seçin

Tema : Şirketinizin imajına uygun ve markanızı öne çıkaran bir tema seçin

Kapak resmi : Formunuzun üst kısmına, yanıtlayanların formu açar açmaz görecekleri bir resim ekleyin

Yanıt mesajı: Yanıtlara göre yanıtlayanlara gönderilecek özel bir mesaj oluşturun

ClickUp'ın Form Görünümü'nde renkler, temalar ve metin kutuları ekleyerek formunuzu özelleştirin

Ancak, formları sıfırdan oluşturmak zaman alıcı olabilir. ClickUp bunun için de bir çözüm sunar. Süreci basitleştirmek için ClickUp'ın form şablonlarını kullanın. Bunlardan bazılarını inceleyelim:

ClickUp Kayıt Formu Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Form Şablonu, formları tek bir yerden oluşturmanıza, yönetmenize ve izlemenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

ClickUp Kayıt Formu Şablonu, eğitim, seminer, atölye çalışması veya ders gibi etkinliklere kayıt işlemini basitleştiren, tamamen özelleştirilebilir genel bir kayıt formudur. Katılımcıların temel bilgilerini verimli ve güvenli bir şekilde toplamanızı sağlar.

Bu şablonla şunları yapabilirsiniz:

Takım üyelerinin kolayca inceleyip işlem yapabilmesi için ayrıntıları düzenleyin

Önceden tanımlanmış bir yapı ve doldurması kolay formlarla ayrıntıları girme süresini kısaltın

Yaş ve meslek gibi faktörlere göre form yanıtlarını otomatik olarak kategorilere ayırın

ClickUp Geri Bildirim Formu Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Geri Bildirim Formu Şablonu, müşteri geri bildirimlerini yakalamanıza ve müşteri verilerini tek bir yerde düzenlemenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Geri bildirim toplamak için bir form oluşturuyorsanız, ClickUp Geri Bildirim Formu Şablonu yararlı bir araçtır. Bu geri bildirim formu şablonunu kullanarak toplanan tüm geri bildirimleri tek bir yerde görüntüleyin ve dahil edilmek üzere ilgili ürün veya hizmet takımına atayın.

Geri bildirim formu şablonlarını kullanarak, yanıtları hızlı analiz için düzenleyerek ve geri bildirimleri hizmet türlerine ve müşteri demografik bilgilerine göre kategorilere ayırarak veri toplama işleminizi kolaylaştırabilirsiniz.

ClickUp Talep Formu Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Talep Formu Şablonu, çalışanların taleplerini ve harici kişilerden gelen talepleri izlemenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

ClickUp Talep Formu Şablonu, bilgileri hızlı ve yapısal bir şekilde kaydederek yeni hesap taleplerinin yönetimini tek bir yerden kolaylaştırır.

Bu şablonla şunları yapabilirsiniz:

Tüm yeni talepleri tek bir yerde sistematik olarak düzenleyin

Takım üyelerine görevleri otomatik olarak atayarak bekleme süresini en aza indirin ve hiçbir isteğin kaybolmamasını sağlayın

Proje talep formunu standartlaştırarak talepleri verimli bir şekilde yönetin

Sonuç olarak, ClickUp'ın Form Görünümü, Google Formlar'ın sınırlarını ortadan kaldırır ve iş akışlarını kolaylaştırarak formların kullanımını daha kolay hale getirir.

ClickUp ile Dinamik ve Paylaşımı Kolay Formlar Oluşturun

Formlar, işletmeler ve bireyler için yanıtları toplamak ve geri bildirim almak için vazgeçilmez araçlardır. Google Form'unuzu herkese açık hale getirmek, daha geniş bir kitleye ulaşmak ve değerli geri bildirimleri veya verileri verimli bir şekilde toplamak için etkili bir yoldur. Ayrıca, Google Form şablonlarını kullanmak zaman kazandırır ve formları çeşitli amaçlara göre verimli bir şekilde uyarlar.

Ancak, tema özelleştirme ve karmaşık koşullu yanıtlar gibi daha gelişmiş form özellikleri arıyorsanız, ClickUp'tan başka yere bakmayın. ClickUp'ın Form Görünümü, görevler oluşturarak ve takımınıza sorumluluklar atayarak toplanan veriler üzerinde anında işlem yapmanızı sağlar.

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