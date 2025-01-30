Yazılım Mühendisliği Rolleri Türleri

2022 yılına ait bir tahmine göre, dünyada 26,3 milyon profesyonel yazılım mühendisi bulunmaktadır! 1960'larda bilgisayar programlamanın ilk günlerinden bu yana, bu meslek uzun bir yol kat etmiştir.

Başlangıçta, bilgisayar bilimleri alanında yazılım daha kolay bir dal olarak görülüyordu ve genellikle kadınlara verilirken, erkekler prestijli donanım işlerini yapıyordu. Tarihsel araştırmalar, bazı yazılım mühendisliği türlerinin "dosyalama, daktilo veya telefon santralcılığı gibi düşük vasıflı bir büro fonksiyonu" olarak görüldüğünü ortaya koymaktadır

1940'larda ENIAC makinesini kullanan kadınlar (kaynak: The Clayman Institute )

O zamandan bu yana çok şey değişti. Günümüzde yazılım mühendisliği rolleri, dünyanın en çok aranan meslekleri arasında yer alıyor. Bu meslek, oldukça prestijli hale geldi ve en yüksek maaş paketlerinden bazılarını sunuyor.

En önemlisi, yazılım mühendisliği alanındaki işlerin niteliği artık inanılmaz derecede çeşitlidir ve çok sayıdadır. Kurumsal uygulamalar için mimariyi kuran bir veri mühendisinden çevre güvenliğini test eden bir hacker'a kadar, her türden yazılım mühendisi vardır!

En önemli rollere ve bu rollerde nasıl başarılı olabileceğinize geçmeden önce, yazılım mühendisliğinin günümüzde neleri kapsadığını anlayalım.

Yazılım Mühendisliğinin Kapsamını Anlama

Yazılım mühendisliği, dijital uygulamaların planlanması, tasarımı, geliştirilmesi, test edilmesi ve bakımı ile ilgili yapılacak her şeyi içerir. Bu, çeşitli parametreler üzerinde genişler.

Cihaz veya işletim sistemleri: iOS veya Android geliştiricisi olabilirsiniz

Uygulama türü: Programladığınız şey bir kurumsal İK uygulaması, tüketici odaklı bir yemek dağıtım hizmeti veya en yeni çok oyunculu oyun olabilir

Programlama dilleri: Cihaz ve uygulama türüne bağlı olarak, Java, Kotlin, Swift vb. gibi az sayıda dilde beceri sahibi olabilirsiniz.

İş süreci: Uygulama geliştirme denildiğinde, genellikle bir web sitesi veya mobil uygulama kodlamayı düşünürüz. Ancak yazılım mühendisliği, iş akışlarını, verileri, işbirliğini ve daha fazlasını kapsayabilir.

Yaşam döngüsü aşaması: Mühendisler sadece yazılımı "oluşturmak" için kod yazan kişiler değildir. Bir yazılım mühendisi olarak mimari tasarım, kullanıcı deneyimi, programlama, test, dağıtım, altyapı yönetimi, veri sistemleri, güvenlik, izleme vb. alanlarda iş yapabilirsiniz.

Bu rollerin her biri benzersizdir ve yazılımın kullanılabilirliği, performansı ve güvenliği için çok önemlidir. Seçiminiz, kariyerinizin nasıl şekilleneceğinde büyük rol oynar. Seçim yapmadan önce, başlangıç noktası burada.

İki tür mühendis vardır: Genel mühendisler ve uzman mühendisler.

Genel uzmanlar genellikle bir dizi teknoloji ve dil konusunda yeteneklidir. Uygulamalar geliştirebilir, dağıtabilir ve bakımını yapabilirler. Ayrıca gereksinimleri toplama, projeleri yönetme veya takımları eğitme deneyimine de sahip olabilirler.

Uzmanlar ise bir iş alanına derinlemesine odaklanır. Örneğin, bir kişi sağlık veya finans gibi belirli bir sektör için yapay zeka uygulama mühendisliğinde uzmanlaşabilir. Uzmanlar derin bilgiye sahiptir ve karmaşık sorunları çözebilir.

İşte en yaygın genel ve uzman yazılım mühendisliği rollerinden bazıları.

Farklı Yazılım Mühendisleri Türleri

Tüm yazılım mühendisi rolleri aynı değildir. Her birinin becerileri, sorumlulukları ve ücretleri büyük ölçüde farklılık gösterir. En iyi on yazılım mühendisliği rolünün nasıl olduğunu görelim.

1. Ön uç mühendisi

Bir ön uç mühendisi, gördüğümüz ve etkileşimde bulunduğumuz kullanıcı arayüzünü oluşturur. UX takımı tarafından oluşturulan tasarımları alır ve bunları işlevsel bir yazılım parçası olarak hayata geçirir.

Sorumlulukları arasında şunlar yer alır:

HTML, CSS ve JavaScript gibi teknolojilerle arayüz geliştirme

Tasarımcının vizyonunu işleyen bir yazılıma dönüştürme

Yüksek performanslı, yeniden kullanılabilir UI bileşenleri yazma

Sorunsuz arka uç entegrasyonları sağlama

Beklenen maaş aralığı

Glassdoor'a göre, bir ön uç mühendisinin kazanabileceği ortalama maaş 113.000 ile 183.000 dolar arasındadır. Deneyim ile bu rakam, baş mühendisler için 260.000 dolara kadar çıkabilir.

2. Arka uç mühendisi

Bir arka uç mühendisi, işin sunucu tarafını oluşturur. Mimari, iş mantığı, veritabanları ve Uygulama Programlama Arayüzleri (API'ler) dahil olmak üzere arka planda her şeyi hallederler.

Bir arka uç mühendisinin sorumlulukları şunları içerir:

Bulutta veya şirket içinde uygulama için ölçeklenebilir altyapılar oluşturun

Yüksek performans, düşük gecikme süresi ve yüksek kullanılabilirlik sağlamak

Uygulamayı konteynerlerde mikro hizmetler olarak dağıtılmaya hazır hale getirme

Beklenen maaş aralığı

Indeed, bir arka uç geliştiricinin ortalama 111.000 ila 217.980 dolar arasında kazandığını ve ortalama maaşın 155.800 dolar olduğunu tahmin ediyor.

3. Tam yığın mühendisi

Şimdiye kadar, adından da anlaşılacağı gibi, tam yığın yazılım mühendislerinin genellikle ön uç ve arka uç ile ilgilenebildiğini öğrenmiş olabilirsiniz. Tam yığının, parçalarının toplamından daha fazlası olduğunu bilmek önemlidir.

Tam yığın mühendisi, uygulama geliştirme konusunda uçtan uca sorumluluk alan genel bir uzmandır. HTML, CSS ve JavaScript gibi ön uç dilleri ve kütüphanelerinin yanı sıra Java, Python, Ruby, PHO vb. gibi arka uç teknolojilerinde de yetkinlerdir.

Full-stack mühendisler işlerinde şunları yapar:

Mimari tasarımı

Veri yapıları oluşturun

Ölçeklenebilir web hizmetleri, API'ler ve diğer entegrasyonları uygulayın

Ön uç ve arka uç kod yazın

Hataları giderin ve düzeltin

Teknik dokümantasyon yazın

Beklenen maaş aralığı

Full-stack mühendisler ortalama 125.600 dolar kazanırken, deneyimli geliştiriciler 192.325 dolara kadar kazanmaktadır. Startup alanında, işler daha küçük takımlarla daha fazlasını yapmak istemektedir, bu da full-stack mühendislerine olan talebi artırmaktadır. Bu, ücretlerine performans primleri veya hisse senedi opsiyonları da dahil edilebileceği anlamına gelir.

4. DevOps mühendisi

Bir DevOps mühendisi, yazılım geliştirme yaşam döngüsü boyunca sorunsuz operasyonlardan sorumludur. Bu, mühendislik takımlarının kod yazmaktan uygulamaları çalışır hale getirmeye kadar geçmesi gereken süreçleri ve araçları ayarlamaları anlamına gelir.

DevOps mühendisi, aşağıdakilerden sorumlu genel bir uzmandır:

Otomasyon ve yönetim için araçları seçme

Yazılım geliştirme için etkili süreçler tasarlama

CI/CD'nin seçimi, sağlanması ve bakımı

Sunucular, depolama cihazları, sanallaştırma makineleri, yazılımlar ve daha fazlasını dağıtma ve bakımını yapma

Beklenen maaş aralığı

Bir DevOps Mühendisi ortalama 133.750 dolar maaş alır ve deneyimli çalışanlar 171.000 doların üzerinde kazanır.

5. AI mühendisi

Adından da anlaşılacağı gibi, bir AI mühendisi yapay zeka veya makine öğrenimi uygulamaları geliştirir. Bu rolün bir parçası olarak, bir AI mühendisi şunları yapar:

Ölçeklenebilir AI boru hatları tasarlayın ve geliştirin

AWS/Azure/Google Cloud gibi bulut platformlarında performans ve kararlılık için optimize edilmiş AI modellerini dağıtın

Sürüm kontrolünü yönetin

Bazı AI mühendisleri, çeşitli veri madenciliği ve makine öğrenimi tekniklerini kullanarak istatistiksel modeller de tasarlar ve geliştirir.

Beklenen maaş aralığı

AI mühendisliği günümüzde çok aranan bir beceridir. Bir AI mühendisi ortalama 155.900 dolar kazanır ve deneyim ve tecrübe ile maaşı 338.000 dolara kadar çıkabilir.

6. Oyun geliştirici

En çok rağbet gören yazılım mühendisliği işlerinden biri, bilgisayar/konsol tabanlı oyunların tasarım ve geliştirme işlerini yapan oyun geliştiriciliktir. Genellikle oyun geliştiricileri, kendi alanlarında genel uzmanlar olup ön uç/arka uç/yapay zeka vb. alanlarda çalışırlar.

Yazılım geliştirme KPI'ları şunları içerir:

C++, C# ve Java gibi dilleri kullanarak yaratıcı görsel fikirleri işleyen koda dönüştürmek

UX'i sürekli test etme ve oyun deneyimini optimize etme

Grafik, ses ve animasyon gibi öğeleri oyun ortamına entegre etme

Platformlar arasında istikrar ve hızın sağlanması

Deneyim kazandıkça, oyun geliştirme mühendisleri ayrıca oyun sistemleri tasarlar, altyapıyı yönetir, yenilikleri teşvik eder ve daha fazlasını yapar.

Beklenen maaş aralığı

Oyun geliştiricilerin ortalama maaşı 116.189 dolardır. Deneyim ve uzmanlık ile maaş 214.000 dolara kadar çıkabilir.

7. Kalite güvence mühendisi

Adından da anlaşılacağı gibi, kalite güvence mühendisi yazılım standartlarını korumakla sorumludur. Yazılımın piyasaya sürülmeden önce gerekli tüm testleri geçmesini sağlarlar, bu nedenle "test uzmanı" olarak da adlandırılırlar.

Sorumlulukları arasında şunlar yer alır:

Yazılım sistemlerinin kalitesi için standartlar belirleme

Manuel ve otomatik testler yürütme

Hataları belirlemek ve geliştirme takımına iletmek için test sonuçlarını analiz etmek

Kalite sorunlarını izleme ve gerekli belgeleri tutma

Süreç boşluklarını belirleme ve sürekli iyileştirme stratejisi oluşturmaya yardımcı olma

Beklenen maaş aralığı

Ortalama bir QA, yılda yaklaşık 107.235 dolar kazanır. Giriş seviyesi pozisyonlar 89.000 dolardan başlar ve deneyim kazandıkça 140.000 dolara kadar kazanabilirsiniz.

8. Veri mühendisi

Veri mühendisi, kuruluşların verilerden içgörüleri toplamasına, depolamasına, kullanmasına ve yönlendirmesine olanak tanıyan sistemler oluşturur. Veri bilimcilerin analizlerini gerçekleştirmek ve algoritmalarını oluşturmak için ihtiyaç duydukları bilgi işlem ve depolama ayarlarını yapar.

Bir veri mühendisinin görev sorumlulukları şunları içerir:

Doğru verileri elde etme ve verileri verimli bir şekilde birleştirme

Veri akışı sistemleri geliştirme

Daha hızlı içgörüler elde etmek için veri temizleme ve işlemeyi otomasyon

Veri boru hatlarının oluşturulması, test edilmesi ve bakımı

Yönetişim ve güvenlik protokollerine uyumu sağlama

Beklenen maaş aralığı

Veri mühendisi pozisyonunun maaş aralığı 82.278 $ ile 196.879 $ arasındadır. Ortalama maaş yaklaşık 127.275 $'dır.

9. Mobil uygulama geliştiricisi

Mobil geliştiriciler, telefonlar ve tabletler dahil olmak üzere mobil cihazlarda çalışan yazılımlar geliştirir. En popüler iki mobil geliştirme işi Android ve iOS'tur. Bu yazılım mühendisliği işi şunları içerir:

Java/Kotlin (Android için) veya Swift (iOS için) ile yazılım yazma

Çapraz platform yetenekleri oluşturma

Python kullanarak veri analizi ve sunucu tarafı bileşenlerini yönetme

Uygulama güvenliği ve veri gizliliğini sağlama

Çeşitli ihtiyaçlar için üçüncü taraf kitaplıklarına entegrasyon

Testler ve diğer kalite güvence süreçlerini yürütme

Beklenen maaş aralığı

Bir mobil geliştiricinin maaşı 80.643 ile 203.794 dolar arasında değişmektedir.

10. Siber güvenlik mühendisi

Sektörler ve iş türleri arasında en çok talep gören işlerden biri siber güvenlik mühendisliğidir. Siber güvenlik mühendisleri, kuruluşun uygulama, ağ ve veri güvenliğinden sorumludur. Günlük sorumlulukları arasında şunlar yer alır:

Yazılım sisteminin güvenliğini sağlama

Kimlik ve erişim kontrolü, kimlik doğrulama ve yetkilendirme için güvenlik protokollerini yönetme

Güvenlik tehditlerini aşmak için olay müdahale stratejileri geliştirin

Düzenli risk ve güvenlik açığı değerlendirmeleri yapın

Yeni tehditler ve en iyi uygulamalar hakkında güncel bilgilere sahip olun

Ağ ve üçüncü taraf güvenlik standartlarının sağlanması

Beklenen maaş aralığı

Bir siber güvenlik mühendisi ortalama 154.000 dolar kazanabilir. Deneyim kazandıkça, 333.000 dolara kadar kazanabilirsiniz.

Yukarıdaki liste sadece bir başlangıçtır. Yazılım mühendisi olarak kariyeriniz ilerledikçe, mevcut yüzlerce farklı rolden herhangi birini üstlenebilirsiniz. Kariyer yolunuzu nasıl oluşturabileceğinize hızlıca göz atın.

Yazılım Mühendisliğinde Kariyer Yolu ve Büyüme Fırsatları

Yazılım geliştirme mühendisi olarak kariyer ilerlemesi çoğunlukla iki yoldan biriyle gerçekleşir:

Projeleri teslim eden kişileri yöneten bir takım lideri olursunuz Bireysel olarak katkıda bulunan, son derece uzmanlaşmış bir teknoloji uzmanı olursunuz

Takım lideri olarak, kuşbakışı bir görünüm elde edersiniz. Çeşitli kişilerle işbirliği yapar, takım üyelerine mentorluk yapar, sorunları çözer ve işleri ilerletirsiniz. Yönetim basamaklarında yükselen yazılım mühendislerinin hedefleri arasında teknik uzmanlığın yanı sıra davranışsal ve liderlik becerileri de yer alır.

Örneğin, kariyerinize ön uç geliştirici olarak başlarsanız, arka uç konusunda ek deneyim kazanabilir, tam yığın yazılım mühendisi olabilir ve uygulama geliştirme takımlarını yönetebilirsiniz. Ayrıca proje yöneticisi veya scrum ustası gibi roller de üstlenebilirsiniz.

Bireysel bir katkı sağlayıcı olarak, en niş işlerden bazılarını yapma, karmaşık sorunları çözme ve yenilikçi/benzersiz gereksinimleri karşılama fırsatına sahip olursunuz. Her ikisi de farklı türde avantajlar ve fırsatlar sunan harika kariyer yollarıdır.

Bu, birçok yıldız mühendisin sıklıkla seçtiği iş koludur. Örneğin, Nintendo'nun liderlerinden Shigeru Miyamoto, manga sanatçısı olarak kariyerine başladı ve 1985 yılında ikonik Super Mario Bros'u geliştirdi.

Karmaşık zorlukları üstlenmek, bunları çözmek ve ardından bir sonraki göreve geçmek konusunda başarılıdırlar. Uzaktan çalışma ve serbest çalışmanın yaygınlaşmasıyla, bireysel katkıda bulunanlar hiç olmadığı kadar fazla fırsata sahiptir.

Başka bir sektörden yazılım mühendisliğine geçmek istiyorsanız, işte size bazı tavsiyeler:

İlgili becerileri edinin. Herhangi bir programlama diliyle başlayın, öğrenin ve ne kadar küçük olursa olsun bir şeyler oluşturmaya başlayın. Ayrıca programlama sertifikaları alabilir veya bir bootcamp programını tamamlayabilirsiniz.

Sabırlı olun. Becerileri edinmek ve giriş seviyesi bir iş veya staj bulmak 3 ila 9 ay arasında sürebilir. Geçişinizi hızlandırmak istiyorsanız, yazılım mühendisliği konferanslarına katılmayı ve meslektaşlarınızla ağ kurmayı düşünün.

Portföy oluşturun: Yazılım mühendisliği pratik bir iştir. Potansiyel işverenlere, ücretli olmasa bile projelerden oluşan bir portföy oluşturarak kod yazabildiğinizi gösterin. Yazılım mühendisliği trendlerini takip edin ve piyasada neler olduğunu takip ettiğinizi göstermek için ürünler oluşturun.

Farklılaşın: Bir Reddit kullanıcısının dediği gibi, "Giriş seviyesi pazarı gerçekten kalabalıklaşıyor, bu yüzden kendi kendinize öğrenmeyi veya boot camp yolunu seçerseniz, rakiplerinizin çok üzerinde olmanız gerekecek."

Araçları öğrenin: Yazılım takımları çeşitli amaçlar için çok geniş bir araç yelpazesi kullanır. Bu araçları nasıl kullanacağınızı bilmek, işinizde büyük fark yaratabilir. Bazı mühendislik şablonlarını deneyin ve bunları amaçlarınıza göre özelleştirmeyi öğrenin.

Bir mentor edinin: Dinamik ve karmaşık yazılım mühendisliği dünyasında yolunuzu bulmak zor olabilir. Bir mentor, ilerlemenizi kolaylaştırmanın kesin yoludur. Yazılım mühendisliği alanında bir mentor bulun ve somut, uygulanabilir tavsiyeler alın.

Nereden başlayacağınızı bilmiyor musunuz? Yazılım mühendisleri için en iyi ek işlerden bazılarını deneyin.

Her takım, gereksinim toplama, bilet yönetimi, test, otomasyon, ş Akışı yönetimi vb. için çok sayıda yazılım geliştirme aracı kullanır. Bu araçlara aşina olmak, başarınız için çok önemli olabilir. Kullanacağınız en önemli araçlardan biri, ClickUp gibi bir proje yönetimi yazılımıdır.

ClickUp ile takımlar, büyük projeleri özellikler veya hatalar için yönetilebilir görevlere böler. Kullanıcı hikayeleri yazar, kabul kriterleri ekler ve görevleri üzerinde gerçek zamanlı olarak işbirliği yapar.

Geliştiriciler kendilerine atanan tüm görevleri görür. Her görev için gereken zamanı tahmin eder, işlerini planlar ve verimli bir şekilde teslim eder. Ayrıca zamanı izler ve zaman çizelgeleri oluşturur.

Test ekipleri, kendilerine gelen iş yükünü son teslim tarihlerine göre ayrıntılı olarak görebilir. Test programını planlayabilirler. ClickUp Otomasyonları ile, geliştirici işini bitirdiğinde durumu otomatik olarak değiştirebilir ve iş akışını daha hızlı ilerletebilirsiniz.

ClickUp Otomasyonları ile potansiyel müşterileri atama ve durumu güncelleme gibi rutin görevleri otomatikleştirin

Ayrıca, kullanıcıların ClickUp Formları ile hata/sorun bildirimleri göndermesine izin verebilirsiniz. Bunları izlenebilir görevlere dönüştürün, önceliklendirin, ilgili sorunları birbirine bağlayın ve birikmiş işlerinizi tek bir yerden yönetin.

ClickUp Formları ile hataları anında eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürerek zaman kazanın

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ClickUp ile Yazılım Mühendisliği Kariyerinizi Güçlendirin

Yazılım mühendisliği, günümüz dünyasının en dinamik alanlarından biridir. ABD GSYİH'sine 1,9 trilyon doların üzerinde katkı sağlar ve bu rakam ulusal ekonominin %10'undan fazlasını oluşturur.

Yazılım geliştiricileri için iş piyasasının 2022-2032 yılları arasında %25 büyüme kaydetmesi ve bu büyümenin sektör ortalamasının çok üzerinde olması bekleniyor. Blockchain, üretken yapay zeka, giyilebilir teknolojiler ve artırılmış gerçeklik gibi teknolojilerin ortaya çıkmasıyla yazılım sektörü hızlı bir büyüme sürecine girdi.

Ancak, büyük taleple birlikte büyük rekabet de gelir. Yazılım alanında kariyer yapmak isteyen çok sayıda yeni mezun ve geçiş aşamasında olan kişi var. Kalabalığın arasından sıyrılmak için, ClickUp gibi popüler bir yazılım geliştirme aracını kullanmayı öğrenmek gibi küçük ayrıntılara özel dikkat göstermeniz gerekir.

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