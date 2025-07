2025'te Büyüme için En İyi Yazılım Mühendisliği Konferansları

Bir yazılım mühendisi olarak, işin sırrını biliyorsunuz: Sektördeki en son gelişmeleri takip edin, yoksa geride kalırsınız. ?

Bunu yapmanın bir yolu, yazılım mühendisliği konferanslarına katılmaktır.

Yazılım mühendisliği konferansları, sektörün önde gelen isimleri, uzmanları ve meraklılarının en yeni yazılım trendlerini, teknolojileri ve en iyi uygulamaları tartıştığı toplantılardır. Bu tartışmalar, açılış konuşmaları, panel tartışmaları, atölye çalışmaları, şirket sergileri ve ağ oluşturma oturumları gibi çeşitli biçimlerde gerçekleştirilir.

Mevcut rolünüzde bir adım önde olmak, yeni bir pozisyon peşinde koşmak ya da sadece teknolojiye tutkulu olmak fark etmez, bu etkinlikler büyümenizi hızlandıracak ve yazılım mühendisliğine olan tutkunuzu canlı tutacak yerlerdir. ?

Bu fırsatları keşfetmeye hazır mısınız? Sizi rakiplerinizin önüne geçirecek ve aynı zamanda eğlenceli vakit geçirmenizi sağlayacak en iyi yazılım mühendisliği konferanslarını seçtik.

Teknoloji macerası başlasın!

Dünya çapında yapılacak Yazılım Mühendisliği konferanslarının listesi

Yaklaşan 2024 küresel konferanslarının bu özenle hazırlanmış listesi, en son teknolojilere erişmek, benzer düşünen kişilerden oluşan güçlü bir ağ oluşturmak ve hatta derin teknik bilgiler edinerek takımınızın profesyonel gelişimine katkıda bulunmak için biletinizdir.

Yazılım geliştiricileri ve yazılım mühendisleri için tek ve çok günlük, ücretsiz ve ücretli, yüz yüze ve sanal etkinlikler sunuyoruz. ?

Böylelikle, programınıza, tercihlerinize ve bütçenize uygun konferansları önceliklendirip katılabilirsiniz.

1. NDC Londra

NDC London, veritabanlarından JavaScript'e, web geliştirmeden DevOps'a kadar geniş bir konu aralığını kapsayan bir yazılım geliştirme konferansıdır. İlk iki gün interaktif atölye çalışmalarıyla geçerken, sonraki üç gün 110'dan fazla teknoloji uzmanı tarafından 60 dakikalık konuşmalar yapılır.

Düşüncelerinizin işinize nasıl etki ettiğini inceleyen Laila Bougria'nın "Debug your Thinking" gibi ilginç konuşmaları kaçırmayın. Bir takımı yönetiyorsanız veya yönetmeyi hedefliyorsanız, Atlassian'dan Nelly Sattari'nin geliştirici takımlarınızın verimliliğini artırmaya yönelik iki günlük atölye çalışmasına katılabilirsiniz. ⚡

Londra'ya gelemiyor musunuz? Sorun değil. Bu diğer NDC etkinlikleri evinize daha yakın olabilir:

NDC Sidney (12-16 Şubat)

NDC Oslo (10-14 Haziran)

NDC TechTown (9-12 Eylül)

NDC Porto (14-18 Ekim)

Konum ve Tarih

Queen Elizabeth II Centre, Londra, Birleşik Krallık (29 Ocak-2 Şubat)

Maliyet

Tüm Erişim Kartı: 2.290 £

3 günlük geçiş: 1.590 £

2 günlük geçiş: 1.490 £

1 günlük geçiş: 1.390 £

2. THAT Konferansı

THAT Conference, muhteşem Kalahari Resort and Waterpark'ta düzenlenecek üç günlük bir teknoloji yaz kampıdır. Ana konuşmalar ve panelist konuşmaları web, mobil ve bulut teknolojilerini kapsayacaktır.

Netflix'ten Shaundai Person, AutoZone'dan Danny Thompson ve Spot AI'dan Kelly Vaughn gibi konuşmacıları dinleyebilir, atölye çalışmalarına ve açık alan etkinliklerine katılabilirsiniz.

Teksas'taki tarih size uymuyorsa, 29 Temmuz - 1 Ağustos tarihleri arasında Wisconsin'de düzenlenecek ikinci etkinlik programınıza uygun olabilir. ?️

Konum ve Tarih

Round Rock, Teksas, ABD (29-31 Ocak)

Çevrimiçi (29-31 Ocak)

Maliyet

Kampçı Yemek Dahil Değil: 599 $

Katılımcı: 999 $

Aile Kampçıları: 99 $

Çevrimiçi: Ücretsiz

3. BASTA!

BASTA!.NET geliştiricileri ve Microsoft teknolojisine ilgi duyan herkes için kaçırılmaması gereken bir etkinliktir. Agile ve DevOps'tan .NET Framework'e ve Azure'a kadar her şeyi kapsayan 70'in üzerinde atölye, oturum ve ana konuşma ile doludur.

İster şahsen katılmaya karar verin ister evinizden keyfini çıkarın, BASTA! sorunsuz bir deneyim yaşamanızı sağlar. Çevrimiçi platform, oturumlara katılmanıza, canlı oturumları izlemenize ve diğer katılımcılarla ağ kurmanıza olanak tanır. Şahsen katılıyorsanız, cazip otel fırsatları, yemekler ve katılım sertifikası da alabilirsiniz. ?‍?

Konum ve Tarih

Frankfurt Marriott Hotel, Frankfurt, Almanya (12-16 Şubat)

Çevrimiçi (12-16 Şubat)

Maliyet

5 günlük geçiş (Yerinde): 2.449 €

5 günlük geçiş (Uzaktan): 1.583 €

4. DeveloperWeek

DeveloperWeek, ana konuşmalar, konferans oturumları, açık konuşmalar, atölye çalışmaları ve fuarların yer aldığı benzersiz bir yüz yüze ve sanal etkinlik karışımı sunar. Sanal gerçeklik, yapay zeka (AI), blok zinciri, IoT, API'ler, sunucusuz ve mikro hizmetler dahil olmak üzere bir dizi konuyu keşfedebilirsiniz.

Ayrıca, yüzlerce katılımcının yer aldığı hackathonlara katılarak becerilerinizi sergileyebilir ve hatta ödüller kazanabilirsiniz. Premium geçiş kartını tercih ederseniz, aynı yerde düzenlenen ProductWorld etkinliğine de erişim hakkınız olur.

Bu, Silikon Vadisi şirketlerinden en iyi ürün yöneticileriyle tanışmak, ürün yönetimi ipuçları almak, ürün geri bildirimi toplama konusunda en iyi uygulamaları öğrenmek ve en iyi ürün pazarlama kitapları için öneriler almak için mükemmel bir fırsat. ?

Konum ve Tarih

Oakland Kongre Merkezi, San Francisco Körfez Bölgesi, ABD (21-23 Şubat)

Çevrimiçi (27-29 Şubat)

Maliyet

Açık geçiş (sınırlı çevrimiçi erişim): 100 $

Pro geçiş (tam çevrimiçi erişim): 990 $

Premium geçiş (tam yüz yüze ve çevrimiçi erişim): 1.590 $

5. ConFoo

ConFoo, yazılım mimarisi, yazılım kalitesi ve güvenliği, yapay zeka ve DevOps konularında derinlemesine bilgi edinmek için ideal bir konferanstır. Ayrıca PHP, Java, . Net, JavaScript ve Python gibi en yeni programlama dillerini de kapsar.

Paylaşmak istediğiniz ilginç bir teknoloji projesi veya içgörüleriniz mi var? ConFoo'nun Lightning konuşmalarına göz atın. Bunlar, web geliştirmeyle ilgili her konuda konuşabileceğiniz beş dakikalık konuşma bölümleridir. Fikirlerinizi paylaşmanın ve hatta kamu önünde konuşma kariyerinize başlamanın eğlenceli bir yoludur. ?‍?

Konum ve Tarih

Bonaventure Hotel, Montreal, Kanada (21-23 Şubat)

Maliyet

Konferans bileti: 1.200 Kanada doları

Atölye Çalışmaları (İsteğe Bağlı): 700 CA$ ila 1.200 CA$

6. JSWorld Konferansı

JSWorld Conference, JavaScript hayranları için ideal bir etkinlik! Üç gün süren etkinlik, Theater Amsterdam'da başlayıp RAI Amsterdam'da sona eriyor ve 50'den fazla ülkeden 2.000'den fazla JavaScript geliştiricisini bir araya getiriyor. ?

Konuşmacılar arasında Evan You (Vue ve Vite'ın oluşturucusu), Ryan Dahl (Node.js'in oluşturucusu) ve Scott Chacon (GitHub'ın kurucu ortağı) yer alıyor. Bu teknoloji liderlerinden bilgi edinmenin yanı sıra, Web5.js ile merkezi olmayan uygulamalar oluşturma gibi uygulamalı atölye çalışmalarına katılma fırsatınız da olacak.

Ayrıca, JSWorld'e üç günlük biletinizle Vuejs Amsterdam'a da giriş yapabilir ve Vue ve Vite hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Konum ve Tarih

Amsterdam, Hollanda (28 Şubat-1 Mart)

Maliyet

3 günlük bilet: 999 €

1 günlük bilet (1 Mart): 399 €

7. Visual Studio Live!

Microsoft'un geliştirici araçları ve platformlarıyla becerilerinizi bir üst seviyeye taşımak istiyorsanız, VS Live! tam size göre. NET framework ve Visual Studio, OpenAI, ChatGPT, GitHub Copilot ve Azure'daki en son gelişmeler hakkında her şeyi keşfedebilirsiniz.

Ancak her şey teknoloji ve iş değil. VS Live! organizatörleri, karşılama resepsiyonu ve trivia, tanışma ve kaynaşma etkinlikleri, tablo konusu öğle yemeği ve Old Las Vegas'ta şehir turu gibi eğlenceli ağ oluşturma etkinlikleriyle etkinliğe renk katıyor.

Bu etkinliğe katılamazsanız, Chicago'da (29 Nisan-3 Mayıs), Washington'daki Microsoft Genel Merkezi'nde (5-9 Ağustos) ve Orlando'da (17-22 Kasım) düzenlenecek diğer etkinliklere göz atın.

Konum ve Tarih

Paris Las Vegas Hotel & Casino, Las Vegas, ABD (3-8 Mart)

Maliyet

3 günlük geçiş: 1.775 $

4 günlük geçiş: 2.275 $

5 günlük geçiş: 2.775 $

6 günlük geçiş: 3.275 $

8. Oracle DevLive

Oracle DevLive, veri ve yapay zeka becerilerinizi geliştirmeniz için bir fırsat. Oracle'ın en iyi geliştiricileri tarafından Java, MySQL, Veritabanı ve Oracle Bulut Altyapısı'nı keşfedeceğiniz ana konuşmalar ve laboratuvarlarla dolu.

DevLive'a kaydolmak, 14 Mart'ta düzenlenecek CloudWorld Tour'a da erişim hakkı kazanmak anlamına gelir. Bu ücretsiz etkinlik, iş zorluklarını çözme konusunda pratik bilgiler edinmek ve potansiyel iş ortaklarıyla ağ kurmak için iyi bir fırsattır. ?

En iyi yanı ne mi? DevLive ve CloudWorld Tour'un ikisi de size hiçbir ücrete tabi değildir; ücretsiz Oracle hesabınızla kaydolmanız yeterlidir.

Londra'nın yanı sıra Oracle DevLive, üç farklı konumda daha düzenlenecek: São Paulo, Brezilya (3 Nisan), Bengaluru, Hindistan (3-4 Nisan) ve New York, ABD (9 Mayıs).

Konum ve Tarih

ExCeL London, Londra, Birleşik Krallık (12-13 Mart)

Maliyet

Ücretsiz

9. Nvidia GTC AI Konferansı

Nvidia GTC AI Konferansı, yapay zeka ve teknolojinin geleceğini tartışmak için en önemli etkinliktir. Bu etkinlik, üretken yapay zeka, derin öğrenme, bilgisayar grafikleri, robotik ve hızlandırılmış bilgi işlem dahil her şeyi kapsar. Nvidia CEO'su Jensen Huang bir açılış konuşması yapacaktır.

Meta'dan Joelle Pineau, Ford'dan Bryan Goodman ve OpenAI'dan Brad Lightcap'ın da aralarında bulunduğu 40'tan fazla konuşmacı, en son AI gelişmeleri hakkında içgörülerini paylaşacak. ?

Ayrıca, "Uzmanlarla Bağlantı Kurun" oturumuna katılarak NVIDIA ürünlerinin arkasındaki kişilerle tanışabilir, en son teknolojileri hakkında bilgi edinebilir ve sorularınızı sorabilirsiniz.

Konum ve Tarih

San Jose McEnery Kongre Merkezi, San Jose, Kaliforniya, ABD (18-21 Mart)

Çevrimiçi (18-21 Mart)

Maliyet

4 günlük geçiş (Konferans): 2.495 $

4 günlük geçiş (Konferans ve Eğitim): 2.695 $

Çevrimiçi: Ücretsiz

10. QCon Londra

QCon London, yeni yazılım trendleri, teknolojiler ve en iyi uygulamalar, bunların gerçek dünyada nasıl uygulandığı ve işinize nasıl uyarlayabileceğiniz hakkında bilgi edinmek için kapınız. Aşağıdakiler dahil 60'tan fazla teknik konuşma olacak:

"Frontend ve Mobil Geliştirmede Ortaya Çıkan Trendler" William Martins (Netflix Web/TV Mühendisi)

"Herkes için Mühendislik Liderliği" Tanja Lichtensteiger (BBC Ürün Mühendisliği Direktörü)

"ChatGPT, Bard, Llama, Claude: GenAI ve Büyük Dil Modelleri (LLM'ler) Alanında Gelecekte Neler Olacak?" Hien Luu (DoorDash Kıdemli Mühendislik Müdürü)

Londra planlarınızda yoksa, 18-22 Kasım tarihlerinde düzenlenecek QCon San Francisco'ya katılabilirsiniz.

Konum ve Tarih

Queen Elizabeth II Centre, Londra, Birleşik Krallık (8-10 Nisan)

Maliyet

2.365 £

11. ICSE 2024

IEEE/ACM Uluslararası Yazılım Mühendisliği Konferansı (ICSE), yazılım profesörlerini ve araştırmacıları yazılım mühendisliği alanındaki trendleri tartışmak ve deneyimlerini paylaşmak için bir araya getirir.

2024 yılında araştırma, atölye çalışmaları, posterler, uygulamalı yazılım mühendisliği, öğrenci mentorluk atölyeleri ve öğrenci araştırma yarışmalarını kapsayan 18 oturum düzenlenecektir.

Hoş geldiniz resepsiyonu, konferans yemeği, yoga, futbol, padel ve sörf gibi etkinlikler ve aktivitelerle eğlence de eksik olmayacak. ?

Konum ve Tarih

Centro Cultural de Belém, Lizbon, Portekiz (14-20 Nisan)

Maliyet

Öğrenciler: 625 €'dan başlayan fiyatlarla

Düzenli katılımcılar: 1.000 €'dan başlayan fiyatlarla

12. Açık Kaynak Zirvesi Kuzey Amerika

Linux Foundation tarafından düzenlenen Open Source Summit North America, 16 mikro konferansın bir araya geldiği bir etkinliktir. Bunlardan bazıları CD Con, CloudOpen, ContainerCon, Open AI + Data Forum ve LinuxCon'dur.

Neyse ki, eğlenceli ve sosyal etkinlikler de var: Açık Kaynakta Kadınlar ve Non-Binary Öğle Yemeği, Birlikte Daha İyi Çeşitlilik Öğle Yemeği, Hızlı Mentorluk ve Ağ Oluşturma, İlk Katılımcılar Kahvaltısı ve daha fazlası. ?

Kuzey Amerika'ya gelemiyorsanız, 16-18 Eylül tarihlerinde Avusturya'nın Viyana kentinde düzenlenecek Open Source Summit Europe konferansına da katılabilirsiniz.

Konum ve Tarih

Seattle Kongre Merkezi, Seattle, ABD (16-18 Nisan)

Maliyet

TBD

13. LambdaConf

LambdaConf'ta, fonksiyonel programlama, makine öğrenimi, WebAssembly ve yapay zeka dahil olmak üzere çeşitli konularda sektör uzmanları tarafından yönetilen konuşmalara, atölye çalışmalarına ve panel tartışmalarına katılabilirsiniz.

Ana konferansın yanı sıra, aşağıdaki konferans öncesi ve sonrası etkinliklere de katılabilirsiniz:

Butik bira tadımı ve yürüyüş (4-5 Mayıs)

Hackathon (8 Mayıs)

Yeni Başlayanlar için Rust Atölyesi (9-10 Mayıs)

Konum ve Tarih

The Ridgeline Hotel Estes Park, Colorado, ABD (6-7 Mayıs)

Maliyet

500 ila 1.250 dolar

14. React Zirvesi

React Summit, React ile ilgili her şeyin bir araya geldiği yıllık buluşmadır. Atölye çalışmaları, konuşmacılarla tanışma ve selamlaşma, soru-cevap oturumları ve bir JavaScript Sanat gösterisi sunar. Açık kaynaklı bir projeyi tamamladıysanız, React Açık Kaynak Ödülleri'ne başvurabilirsiniz. ?

Ayrıca, ek ücret karşılığında JavaScript geliştirmeye odaklanan JS Nation 2024'e katılmayı da tercih edebilirsiniz. Bu etkinlik, zirveden bir gün önce, 13 Haziran'da yüz yüze ve 17 Haziran'da uzaktan gerçekleştirilecektir.

Konum ve Tarih

De Kromhouthal, Amsterdam, Hollanda (14 Haziran)

Çevrimiçi (18 Haziran)

Maliyet

React Summit Hybrid (Normal): 560 €

React Summit + JSNation (Normal): 790 €

React Summit + JSNation (VIP): 990 €

React Summit + JSNation (Konaklama): 1.600 €

Uzaktan React Zirvesi: 220 €

Uzaktan React Zirvesi + JS Nation: 180 €

15. GitHub Universe

GitHub Universe, geliştiricilerin, yazılım mimarlarının ve yöneticilerin bir araya geldiği yerdir. Bu etkinlikte, en son GitHub ürünleri ve özellikleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Ayrıca, teknik sorularınızı GitHub takımına sorabilirsiniz. GitHub'da en iyi olmak istiyorsanız, Universe 2024 kayıtlarının ne zaman açılacağını takip edin. ?️‍♂️

Konum ve Tarih

Fort Mason, San Francisco, ABD (29-30 Ekim)

Çevrimiçi (29-30 Ekim)

Maliyet

Yüz yüze : TBD

Çevrimiçi: Ücretsiz

Yazılım Mühendisliği Konferanslarına Katılmanın Avantajları

Elbette, yazılım mühendisliği konferansları bazen oldukça pahalı olabilir, ancak kariyeriniz için her kuruşuna değer. Neden mi?

Ağ oluşturma fırsatları: Konferanslar, mentorlar, iş ortakları ve iş fırsatları bulmak için harika bir ortamdır. Utangaçsanız veya nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız endişelenmeyin; birçok konferans, ilk adımı atmanıza yardımcı olacak sosyal etkinlikler düzenler. Kurduğunuz bağlantılar, kariyeriniz için yeni kapılar ve fırsatlar açabilir

Sektör trendleri ve uygulamaları hakkında güncel bilgi sahibi olun: Teknoloji alanı hızla gelişmektedir. En yeni teknoloji güncellemelerini ve sektör standartlarını ana akım haline gelmeden önce öğrenmek istiyorsanız, konferanslar tam size göre. Bu erken bilgi, herhangi bir değişime hazırlanırken size avantaj sağlar ve becerilerinizin ve yöntemlerinizin güncel kalmasını garanti eder

Yeni beceriler ve teknolojiler öğrenin: Uygulamalı atölye çalışmaları ve hackathonlar sayesinde, sıfırdan yeni beceriler edinebilir veya zaten bildiklerinizi uygulamak için yeni yollar keşfedebilirsiniz. Bu pratik oturumlar, uzmanlığınızı derinleştirir ve mevcut ve gelecekteki projeleriniz için yeni bakış açıları kazandırır

Kariyer geliştirme fırsatları: Konferans katılımcılarına kendinizi tanıtmak, bir bildiri sunmak, hackathon'a katılmak veya tartışmalara katılmak, becerilerinizi sergilemek ve potansiyel işverenlerin dikkatini çekmek için harika yollardır. Kim bilir, belki de hayalinizdeki iş sadece bir kartvizit alışverişi kadar uzaktadır

Konferanstan En İyi Şekilde Yararlanmak İçin İpuçları

Konferans deneyiminizden en iyi şekilde yararlanmak ve maksimum fayda sağlamak için kendiniz ve yazılım takımınız için bir plan yapmanız gerekir. İşte size bu konuda yardımcı olacak bazı ipuçları.

Net öğrenme hedefleri belirleyin

Konferansta öğrenmek veya başarmak istediklerinizi belirleyin. İster belirli bir teknoloji hakkında bilgi edinmek ister belirli bir beceriyi geliştirmek olsun, bunlar oturum ve etkileşim seçimlerinizi yönlendirecektir.

Tanımlanmış zaman çizelgeleri ve ölçülebilir hedeflerle amaçlara daha etkili bir şekilde ulaşmak için görevler ve projeler için otomatik ilerleme ile ölçülebilir hedefler belirleyin

ClickUp'ı kullanarak hedeflerinizi ve amaçlarınızı belirleyebilir ve konferans boyunca ilerlemenizi takip edebilirsiniz.

Programınızı planlayın

Konferans öncesinde gündemi inceleyin ve ilgi alanlarınıza ve kariyer yolunuza uygun oturumları ve atölyeleri işaretleyin. Bunları ClickUp takvimine ekleyebilir ve hatırlatıcılar ayarlayarak hiçbir son tarihi kaçırmayabilirsiniz. ⏰

Projeleri yönetin ve düzenleyin, esnek Takvim görünümünde görevleri planlayarak takımların senkronizasyonunu sağlayın

Konferansta insanlarla ağ kurarken, muhtemelen oldukça fazla kartvizit toplayacaksınız. Ancak kartvizitler kolayca kaybolur ve aranamaz.

Bunun yerine, her bir iş kartındaki bilgileri ClickUp'a aktarın. Bu, tanıştığınız herkesi takip etmenize ve iletişim bilgilerine her yerden erişmenize yardımcı olacaktır. Hatta konuşmalarınızdan notlar alabilir veya konferans bittikten sonra takip etmenizi hatırlatacak görevler oluşturabilirsiniz.

Bu çok yönlü ve yeni başlayanlar için uygun ClickUp Kişi Listesi Şablonu ile tüm kişilerinizi takip edin

ClickUp İletişim Listesi Şablonu size hızlı ve kolay bir başlangıç noktası sağlayabilir.

Notlar alın

ClickUp not defteri gibi bir dijital not alma aracı kullanmak, konferansta yapılacakların, anahtar noktaların ve etkinlik sonrası takip edileceklerin bir kontrol listesini kolayca not almanızı sağlar. ClickUp bir proje yönetimi uygulaması olduğu için, bu notları görevlere dönüştürebilir ve topladığınız yeni bilgiler ve becerilerle ilgili adımları atabilirsiniz. ?️

Notları zahmetsizce alın, zengin biçimlendirme ile düzenleyin ve ClickUp Not Defteri'nde her yerden erişilebilen izlenebilir görevlere dönüştürün

Konferans sonrası görevlerinizi yönetin

Önemli noktaları görevlere dönüştürdünüz, şimdi ne yapacaksınız? ClickUp'ın özelliğini kullanarak son teslim tarihlerini belirleyin, zamanı izleyin, bazı görevleri ürün takımınıza devredin ve ilerlemeyi takip edin.

Atanan kişiler, bir görev için harcadıkları zamanı kolayca takip edebilir ve bu zamanlar basit bir açılır menüde toplu olarak görüntülenir

Ve bu sadece konferansla ilgili görevler için olmak zorunda değil. ClickUp'ı tüm yazılım ve ürün geliştirme takımlarınızın projeleri ve görevleri için kullanabilirsiniz.

ClickUp tamamen özelleştirilebilir, ancak sıfırdan başlamak istemiyorsanız, ClickUp Yazılım Proje Yönetimi Gelişmiş Şablonu gibi yüzlerce mühendislik şablonu size başlangıçta yardımcı olacaktır.

Sıkça sorulan sorular

Yazılım mühendisliği konferansları hakkında sık sorulan soruların yanıtlarını burada bulabilirsiniz.

Yazılım mühendisliği konferansları nedir?

Yazılım mühendisliği konferansları, teknoloji profesyonellerinin en son teknolojileri, trendleri ve içgörüleri tartışmak için bir araya geldiği yerlerdir. Ayrıca, en yetenekli çalışanları işe almak isteyen şirketler ve potansiyel olarak yeni bir iş bulmak isteyenler için de mükemmeldir.

2024 yılında düzenlenecek yazılım mühendisliği konferansları nelerdir?

Ocak ayından Aralık ayına kadar her ay birçok 2024 yazılım konferansı düzenlenecek. NDC London (İngiltere), DeveloperWeek (ABD), ConFoo (Kanada), ICSE 2024 (Portekiz) ve React Summit (Hollanda) gibi yüz yüze, sanal ve hibrit konferansları sabırsızlıkla bekleyebilirsiniz.

2024'te katılabileceğiniz en iyi konferanslar hangileridir?

2024'te katılabileceğiniz en iyi konferanslar arasında en son . NET trendleri için BASTA! veri ve yapay zeka hakkında derinlemesine bilgi için Oracle DevLive ve en son GitHub güncellemelerini öğrenmek için GitHub Universe yer alıyor.

ClickUp ile Her Konferansı Değerlendirin

Yazılım mühendisliği konferanslarına katılmak, mesleki gelişiminize katkıda bulunacak yeni içgörüler, bakış açıları ve fırsatlarla tanışmanızı sağlar.

ClickUp'ın program yönetimi özellikleri, etkinlik öncesinde program ve kontrol listeleri oluşturmaktan etkinlik sırasında kişi ve notları kaydetmeye ve etkinlik sonrasında anahtar noktaları uygulamaya kadar konferans planlarınızı düzenli tutmak için kullanışlıdır.

Konferans ziyaretlerinizi daha verimli hale getirmeye ve büyüme fırsatlarını en üst düzeye çıkarmaya hazır mısınız?

Ücretsiz ClickUp hesabına bugün kaydolun!