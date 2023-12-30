i̇ş ve kariyer olanaklarınızı geliştirmek için en iyi 10 programlama sertifikası

İlk Hello, World! programınızı oluşturmaktan Scratch'te ilk oyununuzu geliştirmeye kadar, her programcının yolculuğu hemen hemen aynı şekilde başlar.
Ancak (her zaman) bununla bitmez.
Uzmanlaşmak ve hayalinizdeki işe kavuşmak için aylarca, hatta yıllarca süren tutarlı bir öğrenme ve gelişim süreci gerekir. Geliştirici sertifikaları, bu yolculuğun vazgeçilmez bir parçasıdır, çünkü becerilerinizi geliştirmenize ve başarıya ulaşmak için ihtiyacınız olan ivmeyi kazanmanıza yardımcı olur.
Size ilham vermek için, yazılım geliştirme kariyerinizi güçlendirmek için alabileceğiniz 10 mükemmel programlama ve kodlama sertifikası'nı tanıtacağız.
Programlama Sertifikaları Nedir?
Programlama sertifikaları, belirli bir bilgisayar programlama alanındaki yeterlilik ve yetkinlik düzeyinizi ölçen bir test veya sınavın tamamlanmasının ardından verilen resmi belgelerdir. Uzmanlığınızın resmi kanıtı olarak işlev görürler ve genellikle iş piyasasında önemli bir ağırlık ve güvenilirlik taşırlar.
Bazı sertifikalar için başvuru sahiplerinin alması gereken veya alması önerilen bir eğitim veya kurs bulunurken, diğerleri kendi kendine çalışma veya iş deneyimi ve/veya derece niteliklerini kabul etmektedir.
Sertifikalar, profesyonel kuruluşlar, eğitim kurumları veya Oracle, Microsoft ve Azure gibi sektörün önde gelen isimleri tarafından düzenlenir. Genellikle, sınava girebilmeniz veya eğitim programına kaydolabilmeniz için yerine getirmeniz gereken minimum gereksinimler vardır.
Programlama sertifikaları genellikle adayın uzmanlık ve deneyimine göre çeşitli seviyelerde sunulur. İlk seviye genellikle giriş seviyesi olarak adlandırılır ve bunu yardımcı ve profesyonel seviyeler izler.
Programlama ve kodlama sertifikaları
Bazen birbirinin yerine kullanılmasına rağmen, programlama ve kodlama farklı ancak birbiriyle yakından ilişkili terimlerdir. Basitçe söylemek gerekirse, kodlama, bir bilgisayar programının planlanması, tasarlanması, test edilmesi ve hata ayıklanmasını da içeren daha geniş bir kavram olan programlamanın sadece bir yönüdür.
Buna göre, kodlama ve programlama sertifikaları farklı uzmanlık aralıklarını ifade eder. Profesyonel sertifikalar, yazılım geliştirme, algoritma tasarımı, veri bilimi, bilgisayar bilimi ve sistem analizi gibi çeşitli alanları kapsar.
Öte yandan, kodlama genellikle bir bilgisayarın bir kod düzenleyicide izleyeceği talimatları yazmayı içerir, bu nedenle kodlama sertifikaları Python ve Java gibi belirli programlama dillerindeki yeterliliği doğrular.
Programlama Sertifikası Almanın Avantajları
Programlama sertifikaları, uzmanlık ve yeterliliğin bir ölçüsü olmasının yanı sıra, aşağıdakiler de dahil olmak üzere birçok başka avantaja sahiptir:
- Kariyer gelişimi: Sertifikalar genellikle sizi daha yüksek rollere ve sonuç olarak daha iyi maaşlara hak kazanır
- Alaka düzeyi: Sürekli değişen teknoloji alanında, programlama sertifikaları becerilerinizin güncel kalmasını ve iş piyasasının taleplerine uygun olmasını sağlar
- Bilgi kazanımı: Programlama sertifikalarına hazırlanmak, kariyerinizde başarılı olmak için gerekli beceri ve kavramları öğrenmek için yapılandırılmış bir yol sunar
- Güvenilirlik: Programlama sertifikaları, işverenlere becerilerinizi ve deneyiminizi kanıtlar ve iş bulma şansınızı artırır
Alabileceğiniz En İyi 10 Programlama Sertifikası
Yazılım geliştirme gibi dinamik bir alanda çalışırken, en son trendleri ve değişiklikleri takip etmek için sürekli öğrenme hayati önem taşır. Dolayısıyla, programlama dünyasında yeniyseniz veya deneyimli bir profesyonelseniz, alabileceğiniz sertifikalar neredeyse hiç bitmez!
Ancak, tüm programlama sertifikaları aynı değildir. Bu nedenle, profesyonel gelişiminizde gerçek bir fark yaratabilecek en olağanüstü 10 sertifikayı sizlere sunmak için buradayız. Hadi birlikte inceleyelim.
1. AWS Sertifikalı Geliştirici-Ortak
AWS Sertifikalı Geliştirici-Ortak, Amazon Web Services (AWS) platformunda bulut tabanlı teknolojileri geliştirme, optimize etme ve dağıtma konusundaki yeterliliğinizi test eder. Genellikle AWS temel hizmetleri, dağıtım, veritabanı yönetimi ve sunucusuz teknoloji gibi alanları kapsar.
Adayların, yüksek düzeyde bir programlama dilinde yeterlilik, geliştirme araçları ve kod yazarken bulut tabanlı uygulamaları kullanma becerisi dahil olmak üzere genel BT bilgisine sahip olması önerilir.
Sınav soruları çoktan seçmeli ve çoklu yanıt biçimindedir ve 1.000 üzerinden puanlanır. Geçer not 720'dir ve her konu alanı farklı şekilde ağırlıklandırılır.
Konu alanları
- AWS'de barındırılan uygulamalar için kod geliştirme
- Güvenlik
- AWS'de uygulama artefaktlarının dağıtımı
- Sorun giderme ve optimizasyon
Fiyat
- 150 $
Uygunluk/öneriler
- Bir yüksek seviye programlama dilinde yetkin kişiler
- AWS bilgisi
- BT ve bulut hizmetleri deneyimi
Sınav biçimi
- 65 çoktan seçmeli veya çoklu yanıtlı soru
- 130 dakika
2. CIW Web Geliştirme Uzmanı
Certification Partners, BT ve siber güvenlik uzmanları için eğitim programları sunan önde gelen bir sertifikasyon şirketidir. En önemli programları arasında CIW (Sertifikalı İnternet Web Uzmanı) programı bulunmaktadır.
CIW sertifikası, web geliştirme kavramları ve uygulamaları hakkındaki bilgi ve anlayışınızı test eden kapsamlı, satıcıdan bağımsız bir sertifikadır. Bunlar arasında HTML, CSS, Javascript ve web tasarımı/yönetimi ilkeleri yer alır.
CIW Web Geliştirme Uzmanı sertifikasını almak için adayların üç ayrı sınav/sertifikayı geçmesi gerekir:
- CIW Javascript Uzmanı
- CIW Veritabanı Tasarım Uzmanı
- CIW ileri düzey HTML5 ve CSS3 Uzmanı
Konu alanları
- HTML5
- Javascript dili temelleri, kod uygulaması ve web sitesi uygulaması
- CSS
- Veritabanı tasarımı ve planlama
- Yapısal Sorgu Dili
Fiyat
- CIW Javascript Uzmanı: 150 $
- CIW Veritabanı Tasarım Uzmanı: 150 $
- CIW İleri Düzey HTML5 ve CSS3 Uzmanı: 150 $
Uygunluk/öneriler
- CIW Javascript Uzmanı CIW Web Temelleri Uzmanı veya eşdeğeri Web sayfası ve ağ yapılandırmaları geliştirme konusunda bilgi HTML kod geliştirme bilgisi
- CIW Web Temelleri Uzman Yardımcısı veya eşdeğeri
- Web sayfası ve ağ yapılandırmaları geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak
- HTML kod geliştirme bilgisi
- CIW Veritabanı Tasarım Uzmanı Veritabanları hakkında temel bilgiler Windows 7 gibi işletim sistemlerine aşinalık
- Veritabanları hakkında temel bilgiler
- Windows 7 gibi işletim sistemlerine aşinalık
- CIW İleri Düzey HTML5 ve CSS3 Uzmanı Temel HTML ve CSS kodlama bilgisi CIW Site Geliştirme Uzmanı veya eşdeğeri
- Temel HTML ve CSS kodlama bilgisi
- CIW Site Development Associate veya eşdeğeri
- CIW Web Temelleri Uzman Yardımcısı veya eşdeğeri
- Web sayfası ve ağ yapılandırmaları geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak
- HTML kod geliştirme bilgisi
- Veritabanları hakkında temel bilgiler
- Windows 7 gibi işletim sistemlerine aşinalık
- Temel HTML ve CSS kodlama bilgisi
- CIW Site Development Associate veya eşdeğeri
Sınav biçimi
- CIW Javascript Uzmanı: 55 soru, 90 dakika
- CIW Veritabanı Tasarım Uzmanı: 50 soru, 90 dakika
- CIW İleri Düzey HTML5 ve CSS3 Uzmanı: 56 soru, 75 dakika
3. Google Sertifikalı Profesyonel Bulut Geliştiricisi
Google Sertifikalı Profesyonel Bulut Geliştiricisi, bulutta yazılım çözümleri çalıştırma ve geliştirme konusundaki yeterliliğinizi kanıtlamak için tasarlanmıştır. Bu sertifika, bulut tabanlı uygulamaları tasarlayabileceğinizi, dağıtabileceğinizi ve yönetebileceğinizi, ayrıca bunları Google hizmetleriyle entegre edebileceğinizi doğrular.
Konu alanları
- Bulut tabanlı uygulamalar tasarlama
- Uygulamaların oluşturulması ve dağıtımı
- Google bulut hizmetlerini entegre etme
- Dağıtılmış uygulamaları yönetme
Fiyat
- 200 $ (vergi dahil, varsa)
Uygunluk/öneriler
- Önerilen 3+ yıl sektör deneyimi
- Önerilen 1+ yıl Google Cloud platformunu kullanarak tasarım deneyimi
Sınav biçimi
- 50-60 soru; çoktan seçmeli ve çoklu seçim
4. Oracle Sertifikalı Java SE 8 Programcı
Mobil veya web uygulaması geliştirmede kullanılan Java, en çok yönlü ve yaygın olarak kullanılan programlama dillerinden biridir. Etkili Java kodu yazma becerilerinizi pekiştirmek istiyorsanız, Oracle Certified Associate (OCA) Java SE 8 Programmer sertifikası tam size göre olabilir.
Bu, giriş seviyesi programcılara yönelik olarak tasarlanmış bir temel düzey sertifikadır ve Java temelleri ve kodlama tekniklerinde yeterlilik kazanmalarına yardımcı olur.
Konu alanları
- Java temelleri ve veri türleri
- Operatörler ve Karar yapıları
- Diziler, döngü yapıları, yöntemler ve kapsülleme
- Kalıtım
- Java API'lerinden seçkin derslerle iş
Fiyat
- 95 $
Uygunluk/öneriler
- Java temel kurslarının tamamlanması
Sınav biçimi
- 56 soru; çoktan seçmeli
- 120 dakika
5. CLP – C Sertifikalı Profesyonel Programcı Sertifikası
C++ enstitüsü tarafından yönetilen CLP – C Sertifikalı Profesyonel Programcı, bir programcının C programlama dilindeki yeterliliğini kanıtlamak için tasarlanmış ileri düzey bir sertifikadır. İleri düzey veri türleri, kütüphaneler, sözdizimi ve dil semantiği gibi ileri düzey C programlama kavramlarını test eder ve değerlendirir.
Konu alanları
- Değişken sayıda parametreyi işleme
- Düşük Seviyeli IO
- Bellek ve Metin Dizileri
- Ağ soketleri
- Float
Fiyat
- 295 $
Uygunluk/öneriler
- CLA – C Programlama Dili Sertifikalı Yardımcı Programcı Sertifikası
Sınav biçimi
- 55 soru; tek seçenekli ve çok seçenekli
- 65 dakika (sınav)
- 10 dakika (NDA/öğretici)
6. CompTIA Security+ Sertifikası
Siber güvenlik alanında kariyer yapmak veya becerilerinizi geliştirmek istiyorsanız, CompTIA Security+ bu BT alanında birçok kapı açan endüstri standardı bir sertifikadır.
Siber güvenlik analisti, ağ yöneticisi ve güvenlik mühendisi olarak çalışan veya bu alanlarda iş arayan kişiler arasında popülerdir.
Sınavı geçerek sertifikayı alan adaylar, kurumsal ortamların ağ yapılarına erişim, güvenlik çözümleri önerme ve izleme konusunda gerekli bilgiye sahip olduklarını kanıtlamış olurlar. Bunun yanı sıra, bu sistemleri yöneten ilgili yasalar, politikalar ve risk ve uyumluluk ilkelerini doğru bir şekilde anlamış olmaları da gerekir.
Konu alanları
- Anahtar güvenlik kavramları
- Güvenlik operasyonları ve mimarisi
- Tehdit ve güvenlik açığı yönetimi
- Güvenlik programı yönetimi
Fiyat
- 392 $
Uygunluk/öneriler
- CompTIA Network+ sertifikası
- güvenlik odaklı BT yönetiminde 2 yıllık iş deneyimi
- güvenlik/sistem yöneticisi rolünde 2 yıllık iş deneyimi
Sınav biçimi
- 90 soru; çoktan seçmeli ve performansa dayalı
- 90 dakika
7. Proje Yönetimi Uzmanı (PMP) Sertifikası
Proje yöneticileri, programcılar ile yakın bir şekilde çalışarak görevlerin zamanında tamamlanmasını sağlar ve paydaşlarla birlikte projelerin planlanması, yürütülmesi ve teslimini denetler. Ayrıca riskleri azaltmaya yardımcı olurlar ve yazılım geliştirme hedeflerinin başarısı için çok önemlidirler.
Proje Yönetimi Uzmanı (PMP) Sertifikası, projeleri yönetme ve takımları kurumsal hedeflere ulaştırma konusunda sizi nitelikli kılar. Altıdan fazla dilde mevcuttur ve proje yönetimi teknikleri ve ilkeleri hakkında gerçek hayattan bilgiyi test eder.
Sertifikayı veren Project Management Institute (PMI) üyeliği, sertifika ücretinde indirim hakkı sağladığı için ek bir avantajdır.
Konu alanları
- Kişiler: Takım yönetimi, çatışma yönetimi, takım performansı, müzakere, işbirliği
- Süreçler: Proje yürütme, iletişim, risk yönetimi, paydaş katılımı, proje planlama, proje yönetimi
- İş ortamı: Proje uyumluluğu, proje değerlendirme, dış iş ortamı, organizasyonel değişim
Fiyat
- PMI üyesi: 284 $
- Üye olmayanlar: 555 $
Uygunluk/öneriler
- Dört yıllık kolej/üniversite diploması
- son sekiz yıl içinde 36 ay proje liderliği deneyimi
- 35 saatlik proje yönetimi eğitimi veya CAPM (Sertifikalı Proje Yönetimi Uzmanı) Sertifikası
Veya
- Lise veya ortaokul diploması
- son sekiz yılda önde gelen projelerde 60 aylık deneyim
- 35 saatlik proje yönetimi eğitimi veya CAPM (Sertifikalı Proje Yönetimi Uzmanı) Sertifikası
Sınav biçimi
- 180 soru
- 230 dakika
8. Cisco Sertifikalı Ağ Uzmanı (CCNP)
Cisco Certified Network Professional (CCNP), ağ çözümleri tasarlama, yönetme ve sorun giderme alanlarında ileri düzey becerilere sahip kişilere verilen bir sertifikadır.
Adaylar, Enterprise, Veri merkezi, Güvenlik, Hizmet sağlayıcı, İşbirliği CyberOps ve DevNet gibi özel alanlarda sertifika alabilirler. Genel ağ kavramlarını kapsayan bir temel sınav ve seçtikleri özel ağ alanına ilişkin bir yoğunlaştırma sınavına girmeleri gerekir.
Konu alanları (CCNP Enterprise)
- Ağ mimarisi
- Ağ güvenliği
- Güvenlik
- Otomasyon
- Sınır Ağ Geçidi Protokolü (BGP)
Fiyat
- Temel sınavlara ve yoğunlaşma alanına göre değişir
Uygunluk/öneriler
- Cisco Sertifikalı Ağ Uzmanı (CCNA)
- Sertifikasyon uzmanlık alanına bağlı olarak, ağ çözümlerinin uygulanmasında 3-5 yıllık deneyim gereklidir
Sınav biçimi
- Temel sınavlara ve yoğunlaşma alanına göre değişir
9. Microsoft Azure Geliştirici Yardımcısı
Microsoft tarafından sunulan Azure Developer Associate Sertifikası, Azure bulut bilişim hizmetinde yazılım geliştiren programcılar için tasarlanmıştır. Azure depolama çözümleri, bağlantılar, uygulama kimlik doğrulamaları, hata ayıklama vb. ile ilgili alanları kapsar.
Sınava girmek için adayların Azure tarafından desteklenen dillerle programlama yapabilmenin yanı sıra Azure CLI ve Powershell gibi araçlarda da yetkin olmaları gerekir.
Konu alanları
- Güvenli Azure çözümleri uygulama
- Azure uygulama hizmetlerini uygulama
- Azure depolama için geliştirme
- Kullanıcı kimlik doğrulamasını uygulama
- Azure çözümlerini izleme, sorun giderme ve optimize etme
Fiyat
- 165 $
Uygunluk/öneriler
- En az iki yıllık mesleki gelişim ve Azure deneyimi önerilir
- AZ-204 (Microsoft Azure için Çözümler Geliştirme) sınavına girin
Sınav biçimi
- 40-60 soru; çoktan seçmeli ve çoklu yanıtlı
- 150 dakika
10. Python Programlama Sertifikalı Uzman Yardımcısı (PCAP)
Python Programlama Sertifikalı Uzman Yardımcısı (PCAP), orta düzeyde ancak yine de popüler olan programlama sertifikalarından biridir ve programcı, yazılım geliştirici ve diğer güvenlik ve ağ rollerinde çalışan kişilere yöneliktir.
Adaylara temel Python programlama kavramlarını, örneğin Nesneye Yönelik Programlama (OOP) temelleri, modüller, paketler ve OOP'da istisna işleme mekanizmaları gibi konuları öğretmek için tasarlanmıştır. Ayrıca, daha ileri düzey Python sertifikasyon programlarına geçiş için bir basamak olarak da tasarlanmıştır.
Konu alanları
- Modüller, paketler ve PIP
- Metin dizileri ve metin dizisi işleme
- Jeneratörler, yineleyiciler, dosyalar ve dosya akışları
- İstisna hiyerarşileri, sınıflar ve nesneler
- Nesneye Yönelik Programlama (OOP) yaklaşımının temelleri
Fiyat
- 295 $
Uygunluk/öneriler
- Yok
Sınav biçimi
- 40 soru; tek ve çoklu seçim
- 65 dakika (sınav), 10 dakika (gizlilik sözleşmesi/eğitim)
ClickUp ile Programlama Projelerini Yönetme
Sertifikalar aracılığıyla programlama becerileri ve bilgisi edinmek, yazılım geliştirme kariyerinizi ilerletmek için harika bir yoldur, ancak başarınızın büyük bir kısmı yine de işinizi nasıl organize ettiğinize ve takım üyeleriyle nasıl işbirliği yaptığınıza bağlıdır. İşte bu noktada, ClickUp gibi yetenekli bir proje yönetimi ve geliştiriciler için verimlilik platformu, görevleri yönetmek, takımınızla işbirliği yapmak ve verimliliği artırmak için çeşitli araçları tek bir güçlü pakette sunarak hayat kurtarıcı olabilir.
ClickUp'ın Yazılım Proje Yönetimi Paketi, tüm geliştirme döngüsünü basitleştirmek ve işlevler arası takımların ortak hedefler ve başarılı ürün sürümleri için birlikte çalışmasını sağlamak üzere özenle tasarlanmıştır.
Takımınızla stratejik yol haritaları ve ürün gereksinimleri üzerinde çalışın veya platformun metin düzenleyici ve belge yönetim aracı olan ClickUp Docs'u kullanarak önemli proje iş akışlarını belgelendirin. Düzenleyiciden hiç çıkmadan belgeler üzerinde gerçek zamanlı olarak işbirliği yapabilir, görevler atayabilir, yorumlar ve dosyalar ekleyebilir ve proje durumlarını değiştirebilirsiniz.
ClickUp Belgeleri, ClickUp AI ile birleştirildiğinde tam potansiyeline ulaşır.
Bu her şeye gücü yeten yazma ve hatta kodlama asistanı, Belgeler içinde bulunur ve saniyeler içinde olağanüstü ürün gereksinimi belgeleri oluşturabilir, kullanıcı test çalışmaları tasarlayabilir, test planları oluşturabilir ve çok daha fazlasını yapabilir!
ClickUp'ın 15'ten fazla görünümünü kullanarak işinizi her açıdan gözlemleyin ve herkesin bilgilendirilmesini sağlarken maksimum görünürlük elde edin. Örneğin, Gantt grafiği görünümü, özel durumlar ve alanlar, dönüm noktaları ve öncelik etiketleri ile hedef ilerlemesini yakından takip ederken görev bağımlılıklarını ve engelleyicileri izlemek için mükemmel bir çözümdür.
📮ClickUp Insight: Bilgi çalışanlarının %92'si, sohbet, e-posta ve elektronik tablolara dağılmış önemli kararları kaybetme riskiyle karşı karşıyadır. Kararları yakalamak ve izlemek için birleşik bir sistem olmadan, kritik iş içgörüleri dijital gürültüde kaybolur. ClickUp'ın Görev Yönetimi özellikleriyle, bu konuda endişelenmenize gerek kalmaz. Tek bir tıklama ile sohbet, görev yorumları, belgeler ve e-postalardan görevler oluşturun!
ClickUp'ta ilerlemeyi takip etmenin daha da iyi bir yolu var: ClickUp Gösterge Panelleri. Bu paneller, projelerinizin ve ürünlerinizin görev kontrol merkezleri gibidir; iş yüklerinden tanımlanmış hedeflere, sprint ilerlemelerinden izlenen zamana kadar her şeyi görselleştirerek veriye dayalı karar vermeyi mümkün kılar. Gösterge Panellerinin en iyi özelliği, tamamen özelleştirilebilir olmaları ve paydaşlarınızla kolayca paylaşılabilmeleridir.
Çok mu fazla? Endişelenmenize gerek yok, çünkü hiçbir şeyi kendi başınıza yapmanız gerekmiyor. ClickUp, kapsamlı program yönetimi şablonlarından son derece pratik ürün biriktirme şablonlarına kadar, neredeyse her kullanım durumu için 1.000'den fazla hazır şablon içeren devasa kütüphanesi ile size bir adım önde olmanızı sağlar.
Örneğin, Programlama için ClickUp Proje Planı Şablonu, ayrıntılı bir iş akışı, çeşitli işbirliği araçları ve ilerleme izleme seçenekleriyle bir yazılım geliştirme projesini etkin bir şekilde yönetmek için eksiksiz bir çerçeve sunar.
ClickUp ile Başarıya Giden Yolu Programlayın
Hiç şüphesiz, yazılım geliştirici olarak kariyer basamaklarını tırmanmak, büyük çaba ve kararlılık gerektiren zorlu bir görev olabilir. Ancak, programlama sertifikaları alarak ve proje yönetimi araçlarını iş akışınıza dahil ederek, becerilerinizi başarı, işbirliği ve verimliliği sağlayan bir çerçeve içinde uygulayabilirsiniz.
ClickUp'ın proje yönetimi ve verimlilik için sunduğu kapsamlı özellikler göz önüne alındığında, bu araç her programcının araç kutusunda bulunması gereken bir araçtır. Bu nedenle, projelerinizi baştan sona kontrol altına almak için bugün ClickUp'a kaydolun.