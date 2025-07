i̇ş ve kariyer olanaklarınızı geliştirmek için en iyi 10 programlama sertifikası

İlk Hello, World! programınızı oluşturmaktan Scratch'te ilk oyununuzu geliştirmeye kadar, her programcının yolculuğu hemen hemen aynı şekilde başlar.

Ancak (her zaman) bununla bitmez.

Uzmanlaşmak ve hayalinizdeki işe kavuşmak için aylarca, hatta yıllarca süren tutarlı bir öğrenme ve gelişim süreci gerekir. Geliştirici sertifikaları, bu yolculuğun vazgeçilmez bir parçasıdır, çünkü becerilerinizi geliştirmenize ve başarıya ulaşmak için ihtiyacınız olan ivmeyi kazanmanıza yardımcı olur.

Size ilham vermek için, yazılım geliştirme kariyerinizi güçlendirmek için alabileceğiniz 10 mükemmel programlama ve kodlama sertifikası'nı tanıtacağız.

Programlama Sertifikaları Nedir?

Programlama sertifikaları, belirli bir bilgisayar programlama alanındaki yeterlilik ve yetkinlik düzeyinizi ölçen bir test veya sınavın tamamlanmasının ardından verilen resmi belgelerdir. Uzmanlığınızın resmi kanıtı olarak işlev görürler ve genellikle iş piyasasında önemli bir ağırlık ve güvenilirlik taşırlar.

Bazı sertifikalar için başvuru sahiplerinin alması gereken veya alması önerilen bir eğitim veya kurs bulunurken, diğerleri kendi kendine çalışma veya iş deneyimi ve/veya derece niteliklerini kabul etmektedir.

Sertifikalar, profesyonel kuruluşlar, eğitim kurumları veya Oracle, Microsoft ve Azure gibi sektörün önde gelen isimleri tarafından düzenlenir. Genellikle, sınava girebilmeniz veya eğitim programına kaydolabilmeniz için yerine getirmeniz gereken minimum gereksinimler vardır.

Programlama sertifikaları genellikle adayın uzmanlık ve deneyimine göre çeşitli seviyelerde sunulur. İlk seviye genellikle giriş seviyesi olarak adlandırılır ve bunu yardımcı ve profesyonel seviyeler izler.

Programlama ve kodlama sertifikaları

Bazen birbirinin yerine kullanılmasına rağmen, programlama ve kodlama farklı ancak birbiriyle yakından ilişkili terimlerdir. Basitçe söylemek gerekirse, kodlama, bir bilgisayar programının planlanması, tasarlanması, test edilmesi ve hata ayıklanmasını da içeren daha geniş bir kavram olan programlamanın sadece bir yönüdür.

Buna göre, kodlama ve programlama sertifikaları farklı uzmanlık aralıklarını ifade eder. Profesyonel sertifikalar, yazılım geliştirme, algoritma tasarımı, veri bilimi, bilgisayar bilimi ve sistem analizi gibi çeşitli alanları kapsar.

Öte yandan, kodlama genellikle bir bilgisayarın bir kod düzenleyicide izleyeceği talimatları yazmayı içerir, bu nedenle kodlama sertifikaları Python ve Java gibi belirli programlama dillerindeki yeterliliği doğrular.

Programlama Sertifikası Almanın Avantajları

Programlama sertifikaları, uzmanlık ve yeterliliğin bir ölçüsü olmasının yanı sıra, aşağıdakiler de dahil olmak üzere birçok başka avantaja sahiptir:

Kariyer gelişimi : Sertifikalar genellikle sizi daha yüksek rollere ve sonuç olarak daha iyi maaşlara hak kazanır

Alaka düzeyi : Sürekli değişen teknoloji alanında, programlama sertifikaları becerilerinizin güncel kalmasını ve iş piyasasının taleplerine uygun olmasını sağlar

Bilgi kazanımı : Programlama sertifikalarına hazırlanmak, kariyerinizde başarılı olmak için gerekli beceri ve kavramları öğrenmek için yapılandırılmış bir yol sunar

Güvenilirlik: Programlama sertifikaları, işverenlere becerilerinizi ve deneyiminizi kanıtlar ve iş bulma şansınızı artırır

Alabileceğiniz En İyi 10 Programlama Sertifikası

Yazılım geliştirme gibi dinamik bir alanda çalışırken, en son trendleri ve değişiklikleri takip etmek için sürekli öğrenme hayati önem taşır. Dolayısıyla, programlama dünyasında yeniyseniz veya deneyimli bir profesyonelseniz, alabileceğiniz sertifikalar neredeyse hiç bitmez!

Ancak, tüm programlama sertifikaları aynı değildir. Bu nedenle, profesyonel gelişiminizde gerçek bir fark yaratabilecek en olağanüstü 10 sertifikayı sizlere sunmak için buradayız. Hadi birlikte inceleyelim.

1. AWS Sertifikalı Geliştirici-Ortak

AWS Sertifikalı Geliştirici-Ortak, Amazon Web Services (AWS) platformunda bulut tabanlı teknolojileri geliştirme, optimize etme ve dağıtma konusundaki yeterliliğinizi test eder. Genellikle AWS temel hizmetleri, dağıtım, veritabanı yönetimi ve sunucusuz teknoloji gibi alanları kapsar.

Adayların, yüksek düzeyde bir programlama dilinde yeterlilik, geliştirme araçları ve kod yazarken bulut tabanlı uygulamaları kullanma becerisi dahil olmak üzere genel BT bilgisine sahip olması önerilir.

Sınav soruları çoktan seçmeli ve çoklu yanıt biçimindedir ve 1.000 üzerinden puanlanır. Geçer not 720'dir ve her konu alanı farklı şekilde ağırlıklandırılır.

Konu alanları

AWS'de barındırılan uygulamalar için kod geliştirme

Güvenlik

AWS'de uygulama artefaktlarının dağıtımı

Sorun giderme ve optimizasyon

Fiyat

150 $

Uygunluk/öneriler

Bir yüksek seviye programlama dilinde yetkin kişiler

AWS bilgisi

BT ve bulut hizmetleri deneyimi

Sınav biçimi

65 çoktan seçmeli veya çoklu yanıtlı soru

130 dakika

2. CIW Web Geliştirme Uzmanı

Certification Partners, BT ve siber güvenlik uzmanları için eğitim programları sunan önde gelen bir sertifikasyon şirketidir. En önemli programları arasında CIW (Sertifikalı İnternet Web Uzmanı) programı bulunmaktadır.

CIW sertifikası, web geliştirme kavramları ve uygulamaları hakkındaki bilgi ve anlayışınızı test eden kapsamlı, satıcıdan bağımsız bir sertifikadır. Bunlar arasında HTML, CSS, Javascript ve web tasarımı/yönetimi ilkeleri yer alır.

CIW Web Geliştirme Uzmanı sertifikasını almak için adayların üç ayrı sınav/sertifikayı geçmesi gerekir:

CIW Javascript Uzmanı CIW Veritabanı Tasarım Uzmanı CIW ileri düzey HTML5 ve CSS3 Uzmanı

Konu alanları

HTML5

Javascript dili temelleri, kod uygulaması ve web sitesi uygulaması

CSS

Veritabanı tasarımı ve planlama

Yapısal Sorgu Dili

Fiyat

CIW Javascript Uzmanı: 150 $

CIW Veritabanı Tasarım Uzmanı: 150 $

CIW İleri Düzey HTML5 ve CSS3 Uzmanı: 150 $

Uygunluk/öneriler

CIW Web Temelleri Uzman Yardımcısı veya eşdeğeri

Web sayfası ve ağ yapılandırmaları geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak

HTML kod geliştirme bilgisi

Veritabanları hakkında temel bilgiler

Windows 7 gibi işletim sistemlerine aşinalık

Temel HTML ve CSS kodlama bilgisi

CIW Site Development Associate veya eşdeğeri

Sınav biçimi

CIW Javascript Uzmanı: 55 soru, 90 dakika

CIW Veritabanı Tasarım Uzmanı: 50 soru, 90 dakika

CIW İleri Düzey HTML5 ve CSS3 Uzmanı: 56 soru, 75 dakika

3. Google Sertifikalı Profesyonel Bulut Geliştiricisi

Google Sertifikalı Profesyonel Bulut Geliştiricisi, bulutta yazılım çözümleri çalıştırma ve geliştirme konusundaki yeterliliğinizi kanıtlamak için tasarlanmıştır. Bu sertifika, bulut tabanlı uygulamaları tasarlayabileceğinizi, dağıtabileceğinizi ve yönetebileceğinizi, ayrıca bunları Google hizmetleriyle entegre edebileceğinizi doğrular.

Konu alanları

Bulut tabanlı uygulamalar tasarlama

Uygulamaların oluşturulması ve dağıtımı

Google bulut hizmetlerini entegre etme

Dağıtılmış uygulamaları yönetme

Fiyat

200 $ (vergi dahil, varsa)

Uygunluk/öneriler

Önerilen 3+ yıl sektör deneyimi

Önerilen 1+ yıl Google Cloud platformunu kullanarak tasarım deneyimi

Sınav biçimi

50-60 soru; çoktan seçmeli ve çoklu seçim

4. Oracle Sertifikalı Java SE 8 Programcı

Mobil veya web uygulaması geliştirmede kullanılan Java, en çok yönlü ve yaygın olarak kullanılan programlama dillerinden biridir. Etkili Java kodu yazma becerilerinizi pekiştirmek istiyorsanız, Oracle Certified Associate (OCA) Java SE 8 Programmer sertifikası tam size göre olabilir.

Bu, giriş seviyesi programcılara yönelik olarak tasarlanmış bir temel düzey sertifikadır ve Java temelleri ve kodlama tekniklerinde yeterlilik kazanmalarına yardımcı olur.

Konu alanları

Java temelleri ve veri türleri

Operatörler ve Karar yapıları

Diziler, döngü yapıları, yöntemler ve kapsülleme

Kalıtım

Java API'lerinden seçkin derslerle iş

Fiyat

95 $

Uygunluk/öneriler

Java temel kurslarının tamamlanması

Sınav biçimi

56 soru; çoktan seçmeli

120 dakika

5. CLP – C Sertifikalı Profesyonel Programcı Sertifikası

C++ enstitüsü tarafından yönetilen CLP – C Sertifikalı Profesyonel Programcı, bir programcının C programlama dilindeki yeterliliğini kanıtlamak için tasarlanmış ileri düzey bir sertifikadır. İleri düzey veri türleri, kütüphaneler, sözdizimi ve dil semantiği gibi ileri düzey C programlama kavramlarını test eder ve değerlendirir.

Konu alanları

Değişken sayıda parametreyi işleme

Düşük Seviyeli IO

Bellek ve Metin Dizileri

Ağ soketleri

Float

Fiyat

295 $

Uygunluk/öneriler

CLA – C Programlama Dili Sertifikalı Yardımcı Programcı Sertifikası

Sınav biçimi

55 soru; tek seçenekli ve çok seçenekli

65 dakika (sınav)

10 dakika (NDA/öğretici)

6. CompTIA Security+ Sertifikası

Siber güvenlik alanında kariyer yapmak veya becerilerinizi geliştirmek istiyorsanız, CompTIA Security+ bu BT alanında birçok kapı açan endüstri standardı bir sertifikadır.

Siber güvenlik analisti, ağ yöneticisi ve güvenlik mühendisi olarak çalışan veya bu alanlarda iş arayan kişiler arasında popülerdir.

Sınavı geçerek sertifikayı alan adaylar, kurumsal ortamların ağ yapılarına erişim, güvenlik çözümleri önerme ve izleme konusunda gerekli bilgiye sahip olduklarını kanıtlamış olurlar. Bunun yanı sıra, bu sistemleri yöneten ilgili yasalar, politikalar ve risk ve uyumluluk ilkelerini doğru bir şekilde anlamış olmaları da gerekir.

Konu alanları

Anahtar güvenlik kavramları

Güvenlik operasyonları ve mimarisi

Tehdit ve güvenlik açığı yönetimi

Güvenlik programı yönetimi

Fiyat

392 $

Uygunluk/öneriler

CompTIA Network+ sertifikası

güvenlik odaklı BT yönetiminde 2 yıllık iş deneyimi

güvenlik/sistem yöneticisi rolünde 2 yıllık iş deneyimi

Sınav biçimi

90 soru; çoktan seçmeli ve performansa dayalı

90 dakika

7. Proje Yönetimi Uzmanı (PMP) Sertifikası

Proje yöneticileri, programcılar ile yakın bir şekilde çalışarak görevlerin zamanında tamamlanmasını sağlar ve paydaşlarla birlikte projelerin planlanması, yürütülmesi ve teslimini denetler. Ayrıca riskleri azaltmaya yardımcı olurlar ve yazılım geliştirme hedeflerinin başarısı için çok önemlidirler.

Proje Yönetimi Uzmanı (PMP) Sertifikası, projeleri yönetme ve takımları kurumsal hedeflere ulaştırma konusunda sizi nitelikli kılar. Altıdan fazla dilde mevcuttur ve proje yönetimi teknikleri ve ilkeleri hakkında gerçek hayattan bilgiyi test eder.

Sertifikayı veren Project Management Institute (PMI) üyeliği, sertifika ücretinde indirim hakkı sağladığı için ek bir avantajdır.

Konu alanları

Fiyat

PMI üyesi: 284 $

Üye olmayanlar: 555 $

Uygunluk/öneriler

Dört yıllık kolej/üniversite diploması

son sekiz yıl içinde 36 ay proje liderliği deneyimi

35 saatlik proje yönetimi eğitimi veya CAPM (Sertifikalı Proje Yönetimi Uzmanı) Sertifikası

Veya

Lise veya ortaokul diploması

son sekiz yılda önde gelen projelerde 60 aylık deneyim

35 saatlik proje yönetimi eğitimi veya CAPM (Sertifikalı Proje Yönetimi Uzmanı) Sertifikası

Sınav biçimi

180 soru

230 dakika

8. Cisco Sertifikalı Ağ Uzmanı (CCNP)

Cisco Certified Network Professional (CCNP), ağ çözümleri tasarlama, yönetme ve sorun giderme alanlarında ileri düzey becerilere sahip kişilere verilen bir sertifikadır.

Adaylar, Enterprise, Veri merkezi, Güvenlik, Hizmet sağlayıcı, İşbirliği CyberOps ve DevNet gibi özel alanlarda sertifika alabilirler. Genel ağ kavramlarını kapsayan bir temel sınav ve seçtikleri özel ağ alanına ilişkin bir yoğunlaştırma sınavına girmeleri gerekir.

Konu alanları (CCNP Enterprise)

Ağ mimarisi

Ağ güvenliği

Güvenlik

Otomasyon

Sınır Ağ Geçidi Protokolü (BGP)

Fiyat

Temel sınavlara ve yoğunlaşma alanına göre değişir

Uygunluk/öneriler

Cisco Sertifikalı Ağ Uzmanı (CCNA)

Sertifikasyon uzmanlık alanına bağlı olarak, ağ çözümlerinin uygulanmasında 3-5 yıllık deneyim gereklidir

Sınav biçimi

Temel sınavlara ve yoğunlaşma alanına göre değişir

9. Microsoft Azure Geliştirici Yardımcısı

Microsoft tarafından sunulan Azure Developer Associate Sertifikası, Azure bulut bilişim hizmetinde yazılım geliştiren programcılar için tasarlanmıştır. Azure depolama çözümleri, bağlantılar, uygulama kimlik doğrulamaları, hata ayıklama vb. ile ilgili alanları kapsar.

Sınava girmek için adayların Azure tarafından desteklenen dillerle programlama yapabilmenin yanı sıra Azure CLI ve Powershell gibi araçlarda da yetkin olmaları gerekir.

Konu alanları

Güvenli Azure çözümleri uygulama

Azure uygulama hizmetlerini uygulama

Azure depolama için geliştirme

Kullanıcı kimlik doğrulamasını uygulama

Azure çözümlerini izleme, sorun giderme ve optimize etme

Fiyat

165 $

Uygunluk/öneriler

En az iki yıllık mesleki gelişim ve Azure deneyimi önerilir

AZ-204 (Microsoft Azure için Çözümler Geliştirme) sınavına girin

Sınav biçimi

40-60 soru; çoktan seçmeli ve çoklu yanıtlı

150 dakika

10. Python Programlama Sertifikalı Uzman Yardımcısı (PCAP)

Python Programlama Sertifikalı Uzman Yardımcısı (PCAP), orta düzeyde ancak yine de popüler olan programlama sertifikalarından biridir ve programcı, yazılım geliştirici ve diğer güvenlik ve ağ rollerinde çalışan kişilere yöneliktir.

Adaylara temel Python programlama kavramlarını, örneğin Nesneye Yönelik Programlama (OOP) temelleri, modüller, paketler ve OOP'da istisna işleme mekanizmaları gibi konuları öğretmek için tasarlanmıştır. Ayrıca, daha ileri düzey Python sertifikasyon programlarına geçiş için bir basamak olarak da tasarlanmıştır.

Konu alanları

Modüller, paketler ve PIP

Metin dizileri ve metin dizisi işleme

Jeneratörler, yineleyiciler, dosyalar ve dosya akışları

İstisna hiyerarşileri, sınıflar ve nesneler

Nesneye Yönelik Programlama (OOP) yaklaşımının temelleri

Fiyat

295 $

Uygunluk/öneriler

Yok

Sınav biçimi

40 soru; tek ve çoklu seçim

65 dakika (sınav), 10 dakika (gizlilik sözleşmesi/eğitim)

