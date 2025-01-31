Kanada'daki En İyi CRM Yazılımlarını Test Ettik

Bu yıl Kanada'da önceki yıla göre normalden daha yüksek bir müşteri kaybı yaşıyorsanız, yalnız değilsiniz.

Hatta, ServiceNow Consumer Voice Report 2024 raporuna göre, "Kanadalıların %74'ü iki yıl öncesine göre markalara daha az sadık."

Birçok Kanadalı işletme, müşteri davranışlarını izlemek, müşteri etkileşimlerini kişiselleştirmek, müşteri geri bildirimlerini analiz etmek ve müşteri ömür boyu değerini artırmak için çabalarını Müşteri İlişkileri Yönetimi'ne (CRM) yeniden odaklamaktadır.

Müşteri kazanım ve elde tutma oranlarını iyileştirmek için en iyi CRM stratejilerinden biri, etkili bir CRM yazılımını entegre etmektir.

Bu blogda, Kanada'daki en iyi 10 CRM yazılımını inceleyeceğiz. Ayrıca, gereksinimlerinize en uygun yazılımı seçmenize yardımcı olmak için en iyi özelliklerini ve sınırlamalarını paylaşacağız.

Kanada'da CRM yazılımında nelere dikkat etmelisiniz?

Modern müşteriler olağanüstü kalite talep eder. Bu nedenle, mükemmel müşteri hizmeti sunmanıza ve daha fazla müşteri kazanmanıza yardımcı olacak bir yazılım bulmanız gerekir. Kanada'da CRM yazılımında aramanız gereken anahtar fonksiyonlar şunlardır:

İşbirliği: Bir CRM, takım üyelerinin kolayca iletişim kurmasını ve müşteri bilgilerini paylaşmasını sağlamalıdır. Bu, mükemmel bir müşteri deneyimi sağlar ve takımın Bir CRM, takım üyelerinin kolayca iletişim kurmasını ve müşteri bilgilerini paylaşmasını sağlamalıdır. Bu, mükemmel bir müşteri deneyimi sağlar ve takımın ş Akışı hakkında güncel bilgilere sahip olmasını garanti eder

Otomasyon: Ayrıntılı müşteri bilgilerine dayalı olarak potansiyel müşterilere ve müşterilere e-postaları otomatikleştiren CRM yazılımını seçin. Bu, manuel işlemlerde zaman tasarrufu sağlar ve verimliliği artırır

Entegrasyonlar: CRM yazılımı, birden fazla kaynaktan müşteri verilerini toplayabilmeniz için teknoloji altyapınızla sorunsuz bir şekilde entegre olmalıdır

Mobil erişim: Takımınız, herhangi bir cihazdan anlaşmalara ve müşteri ayrıntılarına erişebilmelidir. CRM yazılımınızın, masaüstü özelliklerini koruyan, kullanıcı dostu iPhone ve Android uygulamalarına sahip olduğundan emin olun

Özel raporlar: Özel raporlamayı destekleyen ve potansiyel müşteri oluşturma, satış performansı vb. hakkında ayrıntılı analizler sağlayan CRM yazılımını tercih edin.

Ölçeklenebilirlik: En iyi CRM yazılımı kolayca ölçeklenebilir olmalıdır. Büyük hacimli müşteri verilerini kolayca depolayabilmeli, toplu otomatik e-postalar gönderebilmeli ve veritabanı büyüdüğünde bile gelişmiş raporlama yapabilmelidir

Fiyatlandırma: İş gereksinimlerinize göre özel fiyatlandırma planları sunan bir CRM yazılımı seçin

Kanada'daki En İyi 10 CRM Yazılımı

1. ClickUp (Satış huninizi yönetmek için en iyisi)

ClickUp'ın CRM yazılımıyla satış sürecini yönetin ve müşteri etkileşimini artırın

Kanada için en çok tavsiye ettiğim CRM yazılımı ClickUp'tır. ClickUp CRM Yazılımı ile tüm müşteri ilişkilerimi tek bir yerden görüntüleyebilir ve satış sürecimi görselleştirebilirim.

ClickUp CRM, müşteri erişimini de basitleştirir. E-postalarınızı ClickUp ile bağlayarak iletişimi kolaylaştırabilir, anlaşmaları kapatabilir, proje güncellemelerini gönderebilir ve müşterileri sisteme dahil edebilirsiniz.

ClickUp CRM Yazılımının en umut verici özelliklerinden biri, tüm müşteri verilerini tek bir yerde görselleştiren ClickUp Gösterge Panelleridir . Sezgisel gösterge paneli (50'den fazla bileşen ile) ayrıntılı müşteri bilgileri sunar. Müşteri yaşam boyu değeri, ortalama anlaşma boyutları, satış hedefleri ve satış ve pazarlama görevlerini izleyebilirsiniz.

Dahası, ClickUp hem CRM hem de proje yönetimini kolaylaştırarak takımımın müşterilerimize değer sunmasına yardımcı oluyor. Kanban panosu ve tablo görünümü dahil 15'ten fazla esnek görünüm ile müşteri hesaplarını kolayca izleyebilir ve yönetebilirsiniz.

ClickUp CRM Şablonu ile satış boru hattı yönetiminizi ve takım iletişiminizi tek bir yerden kolaylaştırabilirsiniz. Müşteri deneyimini geliştirmek ve daha fazla müşteri çekmek için anahtar müşteri ilişkileri alanlarına odaklanmanıza yardımcı olur.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın CRM Şablonunu kullanarak potansiyel müşterilerinizi yönetin, müşteri ilişkilerini geliştirin ve satış sürecinizi optimize edin.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Merkezi müşteri veritabanı: ClickUp CRM Yazılımı ve CRM şablonlarıyla müşteri veritabanınızı yönetin. Potansiyel müşterileri izlemenize ve iletişim bilgilerini tek bir merkezi veritabanında düzenlemenize yardımcı olurlar

Entegre iletişim özelliği: ClickUp Sohbetinde@bahsetme ve ClickUp Sohbetinde@bahsetme ve Yorum Atma özelliklerini kullanarak takımınızla gerçek zamanlı iletişim kurun. Bu, kesintisiz çapraz fonksiyonlu işbirliğini mümkün kılar ve müşteri deneyimini iyileştirmeye yardımcı olur

AI destekli CRM analitiği: ClickUp Brain ile müşteri davranışları hakkında derinlemesine içgörüler elde edin, müşteri kayıplarını tahmin edin, satış tahminleri yapın ve karar verme sürecini iyileştirin. ClickUp'ın komut kütüphanesinden ClickUp Brain ile müşteri davranışları hakkında derinlemesine içgörüler elde edin, müşteri kayıplarını tahmin edin, satış tahminleri yapın ve karar verme sürecini iyileştirin. ClickUp'ın komut kütüphanesinden CRM için AI komutlarını seçebilirsiniz

ClickUp Brain ile anketler ve özel formlar oluşturun ve müşteri hizmetlerinizin kalitesini değerlendirin

Kolay özelleştirme: Kanban Panoları, Liste, Tablo ve Gantt gibi özelleştirilebilir görünümlerle CRM görevlerini ve müşteri veri yönetimini geliştirin

Müşteri erişimini otomatikleştirin: E-postaları E-postaları ClickUp E-posta Proje Yönetimi çözümüyle entegre ederek müşteri erişimini kolaylaştırın. Müşterilere otomatik olarak takip e-postaları veya güncellemeler gönderebilirsiniz

Müşteri hizmetlerini geliştirin: Müşteri Hizmetleri için ClickUp CRM Yazılımı ile müşteri hizmetlerini iyileştirin ve müşteri sadakatini artırın. Müşteri kazanımı, biletleme ve geri bildirim yönetimini kolaylaştırır Müşteri Hizmetleri için ClickUp CRM Yazılımı ile müşteri hizmetlerini iyileştirin ve müşteri sadakatini artırın. Müşteri kazanımı, biletleme ve geri bildirim yönetimini kolaylaştırır

Müşteri hizmetleri etkileşimleri için ClickUp CRM'yi kullanın

Sorunsuz bir müşteri yolculuğu oluşturun: ClickUp Beyaz Tahtaları ile müşteri yolculuğunu görselleştirin. Bu, müşteri yolculuğundaki darboğazları belirlemenize ve sürtüşmeleri ortadan kaldırmanıza yardımcı olur ClickUp Beyaz Tahtaları ile müşteri yolculuğunu görselleştirin. Bu, müşteri yolculuğundaki darboğazları belirlemenize ve sürtüşmeleri ortadan kaldırmanıza yardımcı olur

ClickUp Beyaz Tahta ile sorunsuz bir müşteri yolculuğunu görselleştirin

Ayrıntılı analiz ve raporlama: ClickUp Gösterge Panelleri ile ortalama anlaşma boyutları ve müşteri ömür boyu değeri hakkında ayrıntılı raporlar alın

Takımınız ve şirketiniz için proje ilerlemesinin net bir görünümünü elde edin, son teslim tarihlerini takip edin, görevleri yönetin ve ClickUp Gösterge Panelleri'nde kimin ne üzerinde çalıştığını gerçek zamanlı olarak görün

ClickUp sınırlamaları

ClickUp CRM'nin tüm özelliklerini ve kullanım örneklerini anlamak biraz zaman alır

ClickUp fiyatlandırması

Ücretsiz: Sonsuza Kadar

Sınırsız : 7 $/kullanıcı/ay

İş: 12 $/kullanıcı/ay

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana, Çalışma Alanı üyesi başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin.

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.500+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.100+ yorum)

2. Salesforce (Veri otomasyonu ve analitiği için en iyisi)

salesforce aracılığıyla

Salesforce, Kanada'daki birçok şirketin kullandığı en iyi CRM sistemlerinden biridir. Entegre CRM yazılımı Einstein 1, yapay zekası satış, pazarlama, ticaret ve müşteri hizmetleri takımları için içerik oluşturabileceğinden otomasyon ve analitik için mükemmeldir.

3.000'den fazla araçla entegre olan bu yazılım, birkaç farklı çözümü bir araya getirmek isteyenler için mükemmel bir seçimdir.

Salesforce'u müşteri geri bildirim anketleri yapmak için de kullanabilirsiniz. Bu özelliği, değerli müşteri içgörülerini topladığı ve müşterilerinize kendilerini dinlendiğini hissettirdiği için çok seviyorum.

Salesforce ayrıca Kanada'nın Kişisel Bilgilerin Korunması ve Elektronik Belgeler Yasası ( PIPEDA ) ile uyumludur, böylece müşteri verilerini güvenli bir şekilde toplayabilir ve saklayabilirsiniz.

Salesforce'un en iyi özellikleri

Müşterilerin sosyal verilerine erişimi otomatikleştirerek onların davranışlarını ve tercihlerini daha iyi anlayın

Müşterinin zaman çizelgesindeki önemli ayrıntıları iş rakiplerinizinkilerle karşılaştırın

Einstein'ın yapay zeka analizlerini kullanarak karmaşık satış ve hizmet içgörülerine ulaşın

Salesforce sınırlamaları

Bu aracı üçüncü taraf entegrasyonlarla entegre ederken yazılım gecikmesi yaşayabilirsiniz

Raporlarda görüntülenebilen maksimum satır sayısı gibi bazı masaüstü özellikleri mobil cihazlarda tam olarak erişilemeyebilir

Salesforce fiyatlandırması

Ücretsiz : 30 günlük deneme

Başlangıç Paketi : 25 $/kullanıcı/ay

Profesyonel : 80 $/kullanıcı/ay

Enterprise : 165 $/kullanıcı/ay

Sınırsız : 330 $/kullanıcı/ay

Einstein 1 satış: 500 $/kullanıcı/ay

Salesforce puanları ve yorumları

G2: 4. 3/5 (19.000+ yorum)

Capterra: 4. 4/5 (18.000+ yorum)

3. HubSpot (İletişim ve müşteri hizmetlerini otomatikleştirmek için en iyisi)

hubSpot aracılığıyla

HubSpot, Kanada'nın en tanınmış işbirliğine dayalı CRM yazılım uygulamalarından biridir. Müşteri büyümesini hızlandırmak için doğru araçları sağlar. HubSpot'un satış liderleri, satış profesyonelleri, pazarlamacılar, müşteri hizmetleri ekipleri, operasyon yöneticileri ve işletme sahipleri için özel CRM çözümleri sunmasını beğeniyorum.

Ayrıntılı raporlara hızlı bir şekilde erişmemi ve satış ekibimin performansını izlememi sağlıyor. Ayrıca, potansiyel müşterilerin keşif görüşmeleri için rezervasyon yapabilecekleri ücretsiz bir toplantı planlayıcı da sunuyor. Takımlar bunu görevler oluşturmak, son tarihler belirlemek ve otomatik hatırlatıcılar almak için kullanabilir.

Satış takımlarının potansiyel müşterileri ve müşteri adaylarının verilerini her yerden paylaşmasına ve erişmesine olanak tanıyan merkezi bir CRM veritabanı sunar. Bu, müşteri ilişkilerinin sorunsuz bir şekilde izlenmesini ve satış faaliyetlerinin zahmetsiz bir şekilde yönetilmesini sağlar.

HubSpot, müşteri verilerinin işlenmesiyle ilgili geçerli Kanada federal ve eyalet yasalarına (Quebec'in Bill 64 gibi eyalet yönetmelikleri gibi) de uygundur, böylece müşterilerinizin gizli bilgileri güvende kalır.

HubSpot'un en iyi özellikleri

Tüm satış sürecini görsel bir gösterge panelinde gerçek zamanlı olarak izleyin

Ücretsiz formlar, açılış sayfaları ve reklam yönetimi araçlarını kullanarak potansiyel müşterileri nitelikli müşterilere dönüştürün

Raporları ve gösterge panellerini genel, gizli veya kısıtlı erişim olarak ayarlayarak verilerinizi kontrol edin

Hızlı müşteri desteği sağlamak ve müşteri deneyimini geliştirmek için biletleme ve canlı sohbet özelliklerini etkinleştirin

Web sitesi etkinliğini izleyin ve işiniz için yeni potansiyel müşteriler belirleyin

Sınırsız müşteri verisini ve 1.000.000'a kadar kişiyi zaman sınırı olmadan kaydedin

HubSpot Payments'ı kullanarak Stripe veya PayPal gibi üçüncü taraf ödeme sağlayıcılarına ihtiyaç duymadan platform içindeki ödemeleri kolayca yönetebilirsiniz

HubSpot sınırlamaları

HubSpot CRM'nin birçok özelliği özelleştirilemez

Maliyetleri artırabilecek birçok ücretli eklenti içerir

HubSpot fiyatlandırması

Ücretsiz: Sonsuza Kadar

Marketing Hub Starter: 20 $/kullanıcı/ay

Başlangıç Müşteri Platformu: 20 $/kullanıcı/ay

Marketing Hub Professional: 890 $/3 kullanıcı/ay

Marketing Hub Enterprise: 3600 $/5 kullanıcı/ay

Kanadalı işletmeler için Hubspot ücretlerine Mal ve Hizmet Vergisi (GST), Eyalet Satış Vergisi (PST) ve Uyumlaştırılmış Satış Vergisi (HST) dahil değildir.

HubSpot derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4. 4/5 (11.000+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (4000+ yorum)

4. Copper (Müşteri ilişkileri kurmak için en iyisi)

via Copper

Copper, takımım için müşteri ilişkileri kurmayı çok daha kolay hale getirdi. Her bir müşteri ile olan etkileşimlerin başından sonuna kadar görünümünü sunarak, ilgili hiçbir detayı kaçırmamamı sağlıyor.

Copper, basit kullanıcı arayüzü ile benim için öne çıktı. Copper'ı Google Çalışma Alanınıza kolayca entegre edebilir ve tüm müşteri e-postalarını ve dosyalarını yönetebilirsiniz.

Müşteri yolculuğu haritalamasını basitleştirir, müşterilere otomatik olarak kişiselleştirilmiş e-postalar gönderir ve müşteri etkileşimini izler.

Copper'ın en iyi özellikleri

Yinelenen görevleri otomatikleştirin ve önemli kişilerinizle düzenli iletişim halinde olmak için önemli mesajlar gönderin

Satış, pazarlama ve müşteri başarısı genelinde üst düzey denetim için önceden oluşturulmuş raporlara erişerek hesap koordinasyonunu en üst düzeye çıkarın

Müşteri verilerini merkezileştirmek için GMail ve Google Takvim'den ek dosyaları ve Google Dokümanlar'ı senkronize edin

Uluslararası operasyonlarda veya Kanada'da ağırlıklı olarak Fransızca konuşulan bölgelerde çalışırken birden fazla para birimi ve dil seçin

Bakır sınırlamaları

Google Çalışma Alanı dışında esnek değildir, bu da Google ürünlerine aşina olmayan şirketler için daha az çekici hale getirir

Bakır fiyatlandırması

Ücretsiz : 14 günlük deneme

Başlangıç: 9 $/kullanıcı/ay, yıllık faturalandırılır

Temel: 23 $/kullanıcı/ay, yıllık faturalandırılır

Profesyonel: 59 $/kullanıcı/ay, yıllık faturalandırılır

İş: 99 $/kullanıcı/ay, yıllık faturalandırılır

Copper derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,5/5 (1.100+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (500'den fazla yorum)

5. TheFishTank (Müşteri veri analizi için en iyisi)

via TheFishTank

TheFishTank, Kanada'daki küçük işletmeler için bir kurumsal çözümdür. Yerel bir CRM çözümü olmasa da, Salesforce CRM ve Microsoft 365 Dynamics çözümlerini CRM operasyonlarınıza sorunsuz bir şekilde entegre edebilir.

TheFishTank, Salesforce ile sorunsuz entegrasyon sunan resmi bir Sitecore iş ortağıdır. Müşterilerinizin 360 derecelik ve çok kanallı bir görünümünü elde etmenize yardımcı olur. Birden fazla kanalda ayrıntılı müşteri yolculuklarını haritalayabilir ve potansiyel müşterileri daha hızlı kapatabilirsiniz.

TheFishTank ile, yapay zeka destekli bir SAP müşteri çözümü olan Coveo'yu teknoloji yığınınıza entegre edebilirsiniz.

TheFishTank'ın en iyi özellikleri

Salesforce gibi CRM çözümlerini iş çözümünüze entegre edin

Sitecore ile gelişmiş CRM analitiği elde ederek daha iyi kararlar alın

Sitecore kullanarak kişiselleştirilmiş CRM verileri oluşturun

TheFishTank sınırlamaları

Müşteri geri bildirim yönetimi, potansiyel müşteri oluşturma ve satış otomasyonu gibi birçok CRM özelliği eksiktir

TheFishTank fiyatlandırma

İşletmenin boyutuna ve sektörüne göre özel fiyatlandırma

TheFishTank puanları ve yorumları

G2 : Yok

Capterra: Yok

6. CentrixOne (Müşteri erişimi için en iyisi)

centrixOne aracılığıyla

CentrixOne, Kanada'daki küçük ve orta ölçekli işletmeler için yerel bir CRM yazılımıdır. Tüm hizmetleri İngilizce ve Fransızca olarak mevcuttur.

Satış sürecinin genel görünümünü elde etmek için güçlü bir araçtır. Basit sürükle ve bırak işlevselliği ile satış faaliyetlerinin kolay izlenmesini ve güncellenmesini sağlar.

Birden fazla hesabı, potansiyel müşteriyi, e-postayı ve kişiyi tek bir yerde düzenlemesini seviyorum. Bu, satış ve pazarlama takımlarının potansiyel müşteri yönetimi sırasında zaman kazanmasına yardımcı olabilir.

Potansiyel müşteri segmentasyonu özelliği benim dikkatimi çekti. Potansiyel müşterileri sınıflandırıp filtreler, böylece hangilerine öncelik vermem gerektiğini bilirim. Yazılım ayrıca potansiyel müşterilere kişiselleştirilmiş iletişimler göndererek işimi kolaylaştırır.

Ayrıca, potansiyel müşterilerle iletişime geçtiğiniz anda hızlı bir şekilde yanıt vermek için eylemleri planlayabilir ve bunları anında bir temsilciye atayabilirsiniz.

CentrixOne'ın en iyi özellikleri

Kişiselleştirilmiş pazarlama ve CRM kampanyalarını otomatikleştirin.

Satış boru hattı tahminlerini gerçek zamanlı olarak alın

Kolay sürükle ve bırak düzenleme ile etkili e-postalar oluşturun ve belirli hedef kitlelere ulaşmak için e-posta listelerini filtreleyin

Web sitesi ziyaretçilerinin verilerini otomatik olarak toplayın ve izleyin, potansiyel müşterileri belirleyin

CentrixOne sınırlamaları

Spam olarak işaretlenmemek için tek seferde en fazla 1500 kişiye otomatik e-posta gönderebilirsiniz

CentrixOne fiyatlandırma

Ücretsiz : 14 günlük deneme

Temel: 26,50 $/kullanıcı/ay

Pro: 47,50 $/kullanıcı/ay

Büyüme: 79,50 $/kullanıcı/ay

Enterprise: 105,50 $/kullanıcı/ay

CentrixOne puanları ve yorumları

G2: N/A

Capterra: 4. 2/5 (10+ yorum)

7. Pipedrive (Potansiyel müşteri yönetimi için en iyisi)

pipedrive aracılığıyla

Pipedrive, eksiksiz satış yönetimi için harika bir platformdur. Satış sürecini otomatikleştirir ve satış süreçlerini izlemeyi ve potansiyel müşterileri yönetmeyi kolaylaştırır.

Ayrıca, potansiyel müşteri performansı ve anlaşma izleme için ayrıntılı raporlar sağlar. Pipedrive'da en beğendiğim özellik gelişmiş satış metrikleri izleme. Pipedrive ile satış hedefleri belirleyebilir, satış tahminleri yapabilir ve takım performansını yönetebilirim.

Ayrıca, e-postalarınızı Pipedrive ile senkronize edebilir ve gelen kutunuzu yazılım içinden yönetebilirsiniz.

Pipedrive'ın en iyi özellikleri

Pipedrive'ın AI entegrasyonunu kullanarak yüksek potansiyelli fırsatları belirleyin

Akıllı formüllerle satış hesaplamalarını otomatikleştirin

Hedeflerinize ulaşmak için gereken yeni müşteri adaylarının sayısını belirlemek için ortalama dönüşüm oranını hesaplayın

Web ziyaretçisi eklentisini kullanarak potansiyel müşterileri izleyin

Müşterilerinizin önemli belgeleri indirmeden imzalamasına olanak tanıyan e-imzaları etkinleştirin. Bu, anlaşmaları daha hızlı sonuçlandırmanıza yardımcı olabilir

Kanadalı müşterilerin ihtiyaçlarını daha iyi karşılamak için çok dilli ve çoklu para birimi işlemlerini destekler

Pipedrive sınırlamaları

Ek ücret karşılığında birçok gelişmiş özellik eklenti olarak sunulmaktadır

Pipedrive fiyatlandırması

Ücretsiz : 14 günlük deneme

Temel: 14 $/kullanıcı/ay

Gelişmiş: 29 $/kullanıcı/ay

Profesyonel: 59 $/kullanıcı/ay

Güç: 69 $/kullanıcı/ay

Enterprise: 99 $/kullanıcı/ay

Pipedrive puanları ve yorumları

G2: 4. 3/5 (1.800+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (2.900+ yorum)

8. Freshsales (Potansiyel müşteri yönetimi için en iyisi)

freshsales aracılığıyla

Potansiyel müşterilerinizi yönetmekte sorun yaşıyorsanız, Freshsales'ı denemelisiniz. Akıllı satış kampanyalarını otomatikleştirmenize ve gelirinizi artırmanıza yardımcı olan yapay zeka destekli bir satış CRM'dir.

Ayrıca, tüm satış sürecini bir Kanban panosunda görüntüleyebilirsiniz.

Freshsales'in AI entegrasyonu olan FreddyAI, her bir potansiyel müşteri için niyet puanı sağlar ve değerli potansiyel müşterilere odaklanmanızı sağlar. Bu, potansiyel müşteri dönüşümünü önemli ölçüde artırmaya yardımcı olabilir.

CSV/Excel, Google Kişiler veya Outlook Kişiler gibi iletişim bilgilerini kolayca içe aktararak e-posta pazarlama kampanyalarını basitleştirmek için bile kullanabilirsiniz.

Freshsales'ın en iyi özellikleri

AI destekli asistanını kullanarak devam eden anlaşmalar hakkında bilgi sahibi olun ve acil dikkat gerektirenleri vurgulayın

Daha etkili ve veriye dayalı kararlar alabilmek için anlaşma önerileri ve müşteri içgörüleri elde edin

Müşteri verilerinin 360° görünümü ile müşteri davranışını daha iyi analiz edin ve kişiselleştirilmiş müşteri deneyimi sunun

Özelleştirilebilir şablonlarla CRM iş akışlarını otomatikleştirin

Kanada'nın Fransızca konuşulan bölgeleri için çok dilli destek sunar.

Freshsales sınırlamaları

Anlaşma puanlama sistemi bazen bazı tutarsızlıklar gösterebilir

Sınırlı rapor oluşturma yeteneklerine sahiptir

Freshsales fiyatlandırması

Ücretsiz : Sonsuza Kadar

Büyüme: 9 $/kullanıcı/ay

Pro: 39 $/kullanıcı/ay

Enterprise: 59 $/kullanıcı/ay

Freshsales puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (1.100'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (600'den fazla yorum)

9. 1CRM (CRM ve sipariş yönetimi için en iyisi)

via 1crm

1CRM, günlük görevleri, satışları ve fırsatları, müşteri hizmetlerini ve proje yönetimini yönetmenize yardımcı olan çok amaçlı bir CRM yazılımıdır. Tüm takımın işbirliğini tek bir yerde kolaylaştırır ve farklı uygulamalara olan ihtiyacı azaltır.

1CRM'nin sipariş yönetimi özelliği , onu Kanada'daki diğer CRM yazılımlarından ayırır. Bu özellik, tekliflerinizi, faturalarınızı, kataloglarınızı ve satın alma siparişlerinizi yönetmenizi sağlar.

1CRM'nin en iyi özellikleri

Birden fazla depo konumunda envanter hareketlerini izleyin

Vadesi geçmiş faturalar ve mevcut ödenecek bakiyeler hakkında gerçek zamanlı güncellemeler alın

Farklı projeler ve müşteri vakaları için harcanan zaman hakkında bilgi almak için Rezervasyon saatleri özelliğini kullanın

Potansiyel müşteri yakalamayı otomatikleştirin, takip e-postalarını kişiselleştirin ve sürükle ve bırak düzenleyici ile haber bültenleri oluşturun

Ortak ağını yönetin ve satış komisyonlarını otomatikleştirin

Müşterilerinizin sosyal medya profillerini bağlayarak en son haberleri alın ve kişiselleştirilmiş kampanyalar gönderin

1CRM sınırlamaları

Proje yönetimi çözümü kullanıcı dostu değildir

Takım iletişimi zorlaştırabilecek canlı sohbet entegrasyonu yoktur

1CRM fiyatlandırma

Ücretsiz : 30 günlük deneme

Başlangıç: 15 $/kullanıcı/ay, aylık faturalandırılır

Startup +: 23 $/kullanıcı/ay, aylık faturalandırılır

Profesyonel: 33 $/kullanıcı/ay, aylık faturalandırılır

Enterprise: 39 $/kullanıcı/ay, aylık faturalandırılır

1CRM puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (20+ yorum)

Capterra: 4. 2/5 (50+ yorum)

10. Act! (Pazarlama otomasyonu için en iyisi)

Act! tüm müşteri faaliyetlerinizi, etkileşimlerinizi ve satışlarınızı 360 derece görünümle sunan, tamamen özelleştirilebilir bir CRM ve pazarlama iş akışı otomasyon platformudur. Müşteri yönetimi stratejileri oluşturmak ve satış süreçlerini yönetmek için idealdir.

Satış boru hattınızı ürün, bölge, satış aşaması, temsilci ve bölgeye göre değerlendirebilirsiniz; bu, Kanada'nın farklı illerinde çalışırken çok kullanışlıdır. CRM ile birlikte Act! 'i kullanarak özelleştirilebilir şablonlarla pazarlama kampanyalarını otomatikleştirebilir ve erişim stratejileri tanımlayarak iş akışlarını otomatikleştirebilirsiniz.

Özellikle, Act! içinden hızlı ve kolay bir şekilde metin mesajları göndermek için entegre metin mesajlaşma özelliği SMS4Act! 'ı seviyorum. Ayrıca, takip ve referans için yanıtları otomatik olarak kaydeder, bu da işimi kolay ve hızlı hale getirir.

Act! en iyi özellikleri

Arama özelliği ile müşteri verilerine ve CRM faaliyetlerine anında erişin

Satış döngüsünün kapsamlı bir görünümü ile iş performansını gerçek zamanlı olarak görünür kılın

Özel Tablolar özelliğini kullanarak elektronik tablolardaki verileri birleştirin ve analizler yoluyla yeni içgörüler elde edin

Yüksek dönüşüm oranına sahip açılış sayfaları ve web formları ile potansiyel müşteri yakalamayı otomatikleştirin

Act! sınırlamaları

Pazarlama kampanyaları için sınırlı sayıda e-posta şablonu sunar

Entegrasyon yetenekleri sınırlıdır, bu da hızlı büyüme yaşayan veya büyük miktarda müşteri verisi işleyen işletmeler için uygun değildir

Act! fiyatlandırma

Ücretsiz : 30 günlük deneme

Bulut tabanlı: 30 $/kullanıcı/ay, yıllık faturalandırılır

Şirket içinde: 37,50 $/kullanıcı/ay, yıllık faturalandırılır

Act! puanları ve yorumları

G2: 3,9/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 3,8/5 (700+ yorum)

ClickUp'ın CRM'si ile Müşteri Deneyimini Yükseltin

Müşteri odaklılık, Kanada'daki tüm sektörlerde iş dünyası için en önemli öncelik haline gelirken, çeşitli işlevlere sahip etkili bir CRM yazılımı kullanmanız gerekir.

ClickUp CRM platformu ile, CRM çalışma alanınızı özel ihtiyaçlarınıza göre uyarlayabilmek için Tablo, Pano, Takvim, Liste ve Form gibi özelleştirilebilir görünümleri kullanabilirsiniz.

Güçlü gösterge panellerinden ClickUp Brain'in yapay zeka destekli erişim özelliklerine kadar, ClickUp CRM her türlü hesap yönetimi görevini yerine getirebilir. Ayrıca, potansiyel müşteri oluşturmadan influencer yönetimine kadar uzanan faaliyetleri desteklemek için donatılmış sağlam şablonları da unutmayın.

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