CRM kampanyası nedir? Tanım, avantajlar ve örnekler

CRM (müşteri ilişkileri yönetimi) aracı, günümüzün çoğu işi için hayati öneme sahiptir. Bu araç, potansiyel ve mevcut müşterilerin bulunduğu cansız bir veritabanı değildir; yabancılarla iletişime geçerek onları memnun müşterilere ve sadık savunuculara dönüştürmenizi sağlayan anahtar bir iş aracıdır.

Elbette, bir araç sadece bir araçtır. 🛠️ Pazarlama yatırım getirinizi en üst düzeye çıkarmak için daha fazlasına ihtiyacınız var. Bir plana ihtiyacınız var.

İşte burada CRM kampanyaları devreye girer. Müşteri araştırmaları ve sağlam bir pazarlama stratejisi üzerine inşa edilen etkili CRM kampanyaları, daha fazla anlaşma kapatmanıza ve kalıcı müşteri ilişkileri kurmanıza yardımcı olur.

CRM kampanyalarını değerli kılan unsurları konuşalım, CRM kampanyalarına örnekler inceleyelim ve soğuk müşteri adaylarını tekrar satın alan müşterilere dönüştüren başarılı CRM stratejileri oluşturmayı öğrenelim.

Ama önce temel bilgileri öğrenelim.

CRM kampanyası nedir?

CRM kampanyası, CRM yazılımını kullanarak mevcut ve potansiyel müşterilerle etkileşimleri yönetmek için koordineli bir dizi pazarlama eylemidir. Bu kampanyalar, müşteri verilerini analiz eder, iletişimi kişiselleştirir ve müşteri tabanınızla uzun vadeli ilişkiler kurarak müşteri tutma oranını artırır ve satış büyümesini destekler.

Temel olarak, CRM kampanyası, CRM veritabanınızdaki potansiyel müşterilere ve müşterilere yönelik, son derece kişiselleştirilmiş bir pazarlama kampanyasıdır. Örneğin, potansiyel müşterilerinize ve müşterilerinize gönderilen oryantasyon ve deneme e-postaları CRM kampanyalarına örnek olarak verilebilir.

CRM kampanyalarının bazı ortak özellikleri şunlardır:

Hedef kitle : Bu kampanyalar, şirketiniz ve hizmetleriniz hakkında zaten bilgi sahibi olan potansiyel müşterileri ve müşterileri hedeflemek için kullanılır

Amaç : CRM kampanyaları, ilgili hizmet ve ürünlerin satışını artırarak kullanıcıları elde tutmak ve gelirleri artırmak için kullanılır

Kanallar: Kullanılan kanallar CRM yazılımınıza bağlıdır ve doğrudan e-posta, sosyal medya ve reklamları içerir

KPI'lar: Bir CRM kampanyasının başarısı, etkileşim, dönüşüm ve elde tutma gibi metrikler kullanılarak analiz edilir

CRM Kampanyaları Yürütmenin Avantajları

CRM sistemi, müşteri, pazarlama ve satış takımları arasındaki boşluğu doldurur ve onları ortak hedefler doğrultusunda birleştirir: müşteri etkileşimi, dönüşüm ve elde tutma. Bu nedenle, CRM kampanyaları iyi yürütüldüğünde son derece etkilidir.

Pazarlama kampanyalarınızı yürütmek için CRM yazılımı kullanmanın en önemli avantajları şunlardır:

Merkezileştirme: CRM yazılımı müşteri bilgilerini yönetip depoladığından, hedefli kampanyalarınızı bu yazılım aracılığıyla yürütmek, farklı bir araç kullanmaktan daha kolaydır. Bu sayede, müşteri profilleri ve etkileşimleri hakkında birden fazla kayıt tutmanıza gerek kalmaz İşbirliği: Genellikle satış, pazarlama ve hatta ürün ekipleri bir kampanya üzerinde birlikte çalışmak zorundadır. Çoğu iyi Genellikle satış, pazarlama ve hatta ürün ekipleri bir kampanya üzerinde birlikte çalışmak zorundadır. Çoğu iyi CRM aracı temel proje yönetimi özellikleriyle birlikte geldiğinden, birden fazla kullanıcıyla işbirliği yapmak ve süreç verimliliğini sağlamak kolaydır 🤝 Kişiselleştirme: Bir CRM sistemi, önceden belirlenen kriterlere göre müşterilerinizi segmentlere ayırmanıza ve bunları özel iş akışlarına eklemenize olanak tanır, böylece her iletişim noktası müşterilerinizle alakalı olur Müşteri içgörüleri: CRM yazılımı, kampanya etkileşimleri ve performansı hakkında içgörüler sağlayan gelişmiş raporlama özellikleriyle birlikte gelir ve hedefleme ve mesajlaşmayı iyileştirmenize yardımcı olur Odaklanmış hedefleme: CRM kampanyalarından elde ettiğiniz veriler, mevcut müşterilerinizi daha iyi anlamanıza yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda potansiyel müşterileri puanlamanıza ve hangi müşteri profillerinin ödeme yapan müşterilere dönüşme olasılığının daha yüksek olduğunu tahmin etmenize de yardımcı olur

İyi yürütülen CRM kampanyaları, müşterilerin ilgisini çekmek, müşteri sadakati oluşturmak ve bir müşterinin yaşam boyu değerini artırmak için çok önemli bir rol oynayabilir.

Başarılı CRM Kampanyalarına Örnekler

CRM kampanyalarının faydalarını gördük, şimdi de doğru şekilde yapılmış bazı CRM kampanyası örneklerini inceleyelim. CRM kampanyaları, müşteri yolculuğunun tüm aşamalarında kullanılabilir. CRM kampanyalarını farklı dönüşüm hunisi aşamalarına nasıl dahil edebileceğinize dair bazı fikirler:

Funnel'ın en üst kısmı : E-posta bültenleri, düşünce liderliği içeriğine sahip sosyal medya reklamları ve sektör uzmanlarının katıldığı web seminerlerine davetiyeler

Satış hunisinin ortası : Ücretsiz denemeler, ücretsiz hesap makineleri ve araçlar gibi etkileşimli içerikler ve yeniden hedefleme reklamları ile ilgili e-postalar

Satış hunisinin en alt kısmı: Hizmetinizle ilgili : Hizmetinizle ilgili damla kampanyaları , ürün demoları ve sınırlı süreli teklifler

Sadece bu da değil, bir anlaşmayı kapattıktan sonra da CRM kampanyalarını kullanabilirsiniz: müşterileri sisteme dahil etmek, referanslar istemek ve ürün güncellemelerini paylaşmak için.

CRM yazılımındaki özellikleri kullanarak müşteri ilişkilerinizi derinleştirebileceğiniz bazı yollar.

Tetikleyici e-postalar

En yaygın CRM kampanyası türü olan tetikleyici e-postalar, potansiyel müşterilerinize ve müşterilerinize yolculuklarının farklı aşamalarında gönderilir. ✉️B2B CRM stratejisinde yoğun olarak kullanılır ve işletmeler genellikle her ay bir ila beş e-posta gönderir.

İyi bir CRM yazılımı, müşteri listenizi segmentlere ayırmanıza yardımcı olan yerleşik e-posta otomasyonuna sahiptir, böylece müşterileriniz son derece bağlamsal ve kişiselleştirilmiş e-postalar alır.

CRM kampanyalarında tetikleyici e-postalara bazı örnekler şunlardır:

Yardım belgeleri ve diğer ipuçları içeren e-postalar, sorunsuz bir müşteri deneyimi sağlar. Örneğin, asenkron iş iletişimi aracı Twist, kullanıcılara ilk hafta boyunca her gün yararlı e-postalar, sorunsuz bir müşteri deneyimi sağlar. Örneğin, asenkron iş iletişimi aracı Twist, kullanıcılara ilk hafta boyunca her gün yararlı verimlilik ipuçları gönderir

via Twist

Potansiyel müşteri geliştirme iş akışları, düşünce liderliği içeriği, ürün sunumları ve daha fazlasını paylaşarak satış hunisi boyunca potansiyel müşterilerin ilgisini çekmenizi sağlar. SaaS şirketleri için satış vergisi otomasyon çözümü sunan Anrok'tan bir örnek

anrok aracılığıyla

Yeniden etkinleştirme kampanyaları, müşterileri platformunuza veya hizmetinize yeniden katılmaya teşvik etmek için kullanılır. Bu kampanyaları gerçekten ustaca kullanan şirketler arasında Spotify, Duolingo ve Grammarly sayılabilir

spotify aracılığıyla

Müşterinin satın alma geçmişine ve davranışına dayalı çapraz satış ve üst satış e-postaları, müşterileri daha yüksek bir plana veya başka bir hizmete geçirmek amacıyla gönderilir. Örneğin, Zapier'den gönderilen bu e-posta, iş akışlarını otomatikleştirmenin avantajlarını açıklamakla kalmaz, aynı zamanda kullanıcıları daha yüksek bir plana geçmeleri için ustaca teşvik eder, böylece bu otomasyondan yararlanabilirler

zapier aracılığıyla

Dönüm noktası kampanyaları, müşterilerinize doğum günlerinde veya hizmetinizle ilgili diğer dönüm noktalarında özel hediyeler veya indirimler sunmak için kullanılır. HelloTalk'un, bir kullanıcının uygulamayı 100 gün kullanmasını kutlamak için düzenlediği kampanyaya bir örnek

via HelloTalk

Sadakat programları güçlü müşterilerinize takdirinizi göstermek ve müşteri sadakatini teşvik etmek için. Örnekler arasında Starbucks Rewards, Emirates Skywards ve daha fazlası bulunur

starbucks aracılığıyla

İşletmenizin türüne ve kullandığınız platforma bağlı olarak, ilgili kampanyaları tasarlamak için kullanabileceğiniz sayısız CRM kampanya şablonu mevcuttur.

Web formları

Ücretsiz Şablon Alın Basit, kullanıcı dostu bir web formu şablonu ile çalışan performansını gözden geçirin.

Çoğu pazarlama CRM platformunun bir başka kullanışlı özelliği de web formlarıdır. E-kitaplar, teknik raporlar, ücretsiz araçlar gibi sınırlı erişimli içerikler veya bir açılış sayfası oluşturduğunuzda, bu web formlarını kullanarak potansiyel müşteri bilgilerini elde edebilirsiniz.

Potansiyel müşteri bilgileri CRM aracınızla otomatik olarak senkronize edilir, böylece bu potansiyel müşterileri farklı iş akışlarına ekleyebilir ve onlarla uygun şekilde etkileşim kurabilirsiniz.

HubSpot, Salesforce veya Cvent gibi birçok SaaS şirketi, uzun içeriklerine ve ücretsiz araçlarına erişim sağlamadan önce web formları kullanarak ziyaretçi verilerini toplar.

Sosyal medya yeniden hedefleme kampanyaları

CRM yazılımı, sosyal medya reklamlarında ve yeniden hedefleme kampanyalarında da öne çıkar. Çoğu CRM aracı, müşteri ilişkilerini geliştirmek için CRM'nizi sosyal medya hesaplarınızla entegre etmenizi sağlayan bir sosyal CRM özelliğine sahiptir.

Bu araçların size yardımcı olabileceği bazı yollar:

Takipçilerinizin beğenileri ve faiz alanları hakkında müşteri verileri elde edin ve iletişiminizi kişiselleştirin

CRM veritabanınızdaki müşteri bilgilerini kullanarak sosyal medya reklamlarınız için özel hedef kitleler oluşturun

Dinamik sosyal reklamlarla web sitesi ziyaretçilerini yeniden hedefleyerek onları satın almaya teşvik edin

LinkedIn ve Facebook, şirketlere web sitesi ziyaretçilerini yeniden hedeflemek için birçok yol sunarken, bu karışımı sosyal CRM ile zenginleştirmek şansınızı artıracaktır.

Güçlü bir CRM kampanyası nasıl oluşturulur?

Bir CRM kampanyası yürütmek, kampanya hedeflerinizi belirlemekten hedef kitlenizi segmentlere ayırmaya ve iş akışlarını ayarlamaya kadar pek çok şeyi içerir. Peki, tüm bunları ve daha fazlasını tek bir yerden yapabilseydiniz ne olurdu?

Dünyanın en iyi performans gösteren pazarlama takımlarından bazıları, CRM kampanyalarını baştan sona yürütmek için pazarlama alanında ClickUp kullanıyor. Ancak işe koyulmadan önce tamamlamanız gereken bazı temel görevler var:

Web form verilerinizi CRM aracınızla senkronize edin veya otomatik senkronizasyon için CRM tarafından sağlanan web formlarını kullanın

CRM veritabanınızı inceleyerek en güncel ve doğru verilerle güncellendiğinden emin olun

CRM yazılımınızı gerekli üçüncü taraf yazılımlarla entegre ederek tüm önemli müşteri bilgilerini CRM veritabanınızda toplayın. Bu bilgiler, tüm müşteri etkileşimlerine 360 derecelik bir görünüm sağlamak için web sitesi analizi, takvim randevuları ve müşteri desteği ayrıntılarını içermelidir

CRM kampanya stratejinizi tasarlayın

Ardından, CRM kampanyanız için kapsamlı bir strateji belgesi oluşturmalısınız. Stratejinizde aşağıdakileri belirlemelisiniz:

Kampanyanızın genel hedefi: Potansiyel müşterileri beslemek, müşterileri kazanmak, sadakat oluşturmak veya başka bir şey mi?

Daha geniş iş ve gelir hedeflerinizle uyum

Kampanyadan doğrudan sorumlu kişi (DRI)

Kampanyaya katılacak iç takımlar ve beklenen katkıları

Kampanyanın zamanlaması ve programı

Hedef kitle ve ihtiyacınız olan ek müşteri bilgileri

İçerik planı ve ş Akışı ritmi

ClickUp nasıl yardımcı olur?

ClickUp'ın pazarlama proje yönetimi özellikleriyle CRM kampanyalarınızı düzenleyin

ClickUp Belgeleri, kampanya strateji planınızı hazırlarken kullanışlı olan Beyaz Tahta ve Zihin Haritaları gibi beyin fırtınası özellikleriyle donatılmış çok yönlü bir araçtır. Strateji belgesini bir takım klasörüne ekleyin ve tüm paydaşlarla paylaşın, böylece herkes CRM kampanya stratejisini oluşturmak için işbirliği yapabilir.

Bonus ipucu: Strateji belgenizin özel bir şablonunu oluşturun ve gelecekteki tüm CRM kampanyaları için çoğaltın.

Kampanyalarınızda yeniden kullanmak üzere CRM kampanya stratejisi belgenizin ana şablonunu oluşturun

Projeler ve görevler oluşturun

Bir sonraki adım, strateji belgenizi aşağıdakiler gibi eyleme geçirilebilir görevlere ve alt görevlere ayırmaktır:

Bütçe ve diğer kaynakların tahsisi

Kampanya için e-postalar hazırlama

Kampanya reklamlarını tasarlama

Bloglar ve e-kitaplar gibi destekleyici içerik oluşturma

Tetikleyiciler ve iş akışları ayarlama

Müşteri geri bildirimlerini izleme ve potansiyel müşterileri puanlama

Kampanya KPI'larını izlemek için gösterge panelleri ayarlama

Bu görevlerin her birinin bir DRI ve son teslim tarihi olmalıdır. Ayrıca bağımlılıklar, öncelik düzeyleri ve görev ayrıntıları gibi bilgileri de ekleyebilirsiniz.

ClickUp nasıl yardımcı olur?

ClickUp'ın Görev Görünümü Tasarımı ile ekip arkadaşlarınızı her zaman güncel tutun

Bir proje yönetimi uygulaması olan ClickUp, kampanya görevlerinizi gerçek zamanlı olarak izlemek için ihtiyacınız olan tüm araçlara sahiptir. Bu özellikler, görev izlemeyi daha hızlı ve kolay hale getirecektir:

E-posta açılma oranları, elde edilen gelir ve daha fazlası gibi kampanyanızın KPI'larını izlemek için haftalık sprintler

Satış temsilcisinin bir potansiyel müşteri ile iletişime geçip geçmediğini kontrol etmek için doğru veya yanlış hedefler

Birikmiş ilerlemeyi görselleştirmek için görev grupları

Niş bilgileri eklemek ve izlemek için özel görev alanları ve durumlar

Haftalık özetler oluşturmak gibi tekrarlayan görevleri yerine getirmek için otomasyon

ClickUp AI ile görev özetleri oluşturun ve pazarlama ve satış ekibi üyelerine kampanyanın ilerlemesi hakkında bilgi verin

Bonus ipucu: Görev açıklamalarına video veya ekran kaydı klipleri ekleyerek ekip arkadaşlarınıza daha fazla bağlam bilgisi sağlayın.

Kampanya hedef kitlenizi segmentlere ayırın

CRM kampanyanızın planlama aşamasını tamamladığınıza göre, artık uygulamaya geçme zamanı.

Hedef kitle listesi oluşturarak başlayın.

Bunu, önceden tanımlanmış özellikleri kullanarak müşteri veritabanınızı segmentlere ayırarak yapabilirsiniz. Bu özellikler, bir müşteriyi kampanya ş akışınıza eklemek için "tetikleyiciler"dir.

ClickUp nasıl yardımcı olur?

ClickUp'ta özel görev durumlarıyla iş akışınızı özelleştirin

ClickUp CRM'de, alan bilgilerini, etiketleri ve durumları kullanarak müşteri veritabanınızı filtreleyebilirsiniz. Bir üst satış kampanyası yürütüyor olduğunuzu varsayalım. Bu durumda, belirli bir gelir ölçütünü aşan müşterilerin veya belirli bir dönem boyunca aktif kullanıcı olan müşterilerin segmentlere ayrılmış bir listesini oluşturabilir ve bunları hedefleyebilirsiniz.

Müşteri veritabanınızı segmentlere ayırmak için kullanabileceğiniz bazı genel kriterler şunlardır:

Yaş, doğum tarihi, cinsiyet veya diğer kişisel bilgiler gibi demografik bilgiler

Aboneliklerini yeniden etkinleştirip etkinleştirmedikleri, iptal edip etmedikleri veya bir hizmet satın alıp almadıkları gibi davranışsal bilgiler

Çalışan sayısı, şirket boyutu veya sektör gibi iş bilgileri

Bonus ipucu: ClickUp Otomasyonlarını kullanarak hedef kitlenizi dinamik olarak segmentlere ayırın ve gerçek zamanlı etkileşimlere göre özelleştirilmiş e-postalar ve pazarlama mesajları gönderin. Örneğin, ilk e-postanızdan sonra birisi daha yüksek bir plan satın alırsa, ona bir teşekkür e-postası gönderin; satın almazsa, ikinci bir hatırlatma e-postası gönderin.

E-postalar ve diğer içerikler oluşturun

Bir sonraki adım, e-postalar, e-kitaplar ve teknik raporlar gibi ek kaynaklar veya ürün demo videoları gibi içerik deponuzu oluşturmaktır. Bu içeriği farklı araçlar kullanarak oluşturursanız, ekip arkadaşlarınızın erişebilmesi için ilgili bağlantıları proje yönetimi aracınıza ekleyebilirsiniz.

ClickUp nasıl yardımcı olur?

ClickUp'ın AI özelliklerini kullanarak yazma becerilerinizi geliştirin

Sıfırdan içerik oluşturmak istemiyor musunuz? ClickUp AI'yı beyin fırtınası ortağınız yapın. İçerik oluşturmak ve düzenlemek, gramer hatalarını düzeltmek, ses tonunu değiştirmek ve daha fazlasını yapmak için kullanın.

Bonus ipucu: Bölgesel kampanyalar yürütürken daha büyük etki ve yankı uyandırmak için ClickUp AI'nın çeviri özelliğini kullanarak e-postalarınızı yerelleştirin.

İş akışları oluşturun ve otomatikleştirin

Artık temelleri attığınıza göre, her şeyi bir araya getirme zamanı geldi. CRM'nizde e-posta kampanyaları oluşturun, iş akışlarınızı ayarlayın ve müşteri yanıtlarına göre takip eylemlerini otomatikleştirin.

ClickUp nasıl yardımcı olur?

ClickUp'ın Görev Görünümü içinden görevleri atayın ve takım üyelerine e-posta gönderin

ClickUp uygulamasındaki E-posta, ClickUp içinden e-posta iş akışları oluşturmanıza olanak tanıyan çok yönlü bir kampanya oluşturucu. E-posta sağlayıcınıza bağlayabilir, e-postalar oluşturabilir ve planlayabilir, e-posta otomasyon iş akışlarını çalıştırabilirsiniz.

Bonus ipucu: İş akışı durumlarına göre tüm müşterilerinizin bir "pano" görünümünü oluşturun ve müşterilerinizin CRM kampanyasının hangi aşamasında olduğunu görün.

KPI'ları izlemek için gösterge panelleri oluşturun

Şimdi son adıma geçiyoruz: Kampanyanızın ilerlemesini izlemek ve görselleştirmek için gösterge panelleri ve raporlar oluşturmak. Çoğu CRM kampanyası uzun bir dönemde yürütüldüğünden, bu analizleri kullanarak kampanyanızı iyileştirebilir ve etkinliğini artırabilirsiniz.

Kampanyanızın başarısı hakkında ayrıntılı raporlar, gelecekte daha gelişmiş kampanyalar veya daha fazla kaynak için paydaşların desteğini almanıza da büyük katkı sağlayacaktır.

ClickUp nasıl yardımcı olur?

Özel ClickUp Gösterge Panelleri ile projenizin ilerlemesi hakkında genel bir bakış elde edin

ClickUp, kampanyanızın ilerlemesini izlemek için kullanabileceğiniz gerçek zamanlı raporlama yetenekleri ve gelişmiş veri görselleştirme özellikleri sunar. Bu, potansiyel müşteriler, elde edilen gelir ve daha fazlası gibi ayrıntıları içerir. Raporları tam olarak istediğiniz şekilde görüntülemek için özel grafikler de oluşturabilirsiniz.

Bonus ipucu: Özel tablolar ve grafikler içeren bir ClickUp gösterge paneli oluşturarak, kampanyanızın proje izleyicisini ve haftalık kampanya ilerlemesini aynı yerden görüntüleyin.

ClickUp ile Daha Akıllı CRM Kampanyaları Yürütün

CRM kampanyaları, müşteri kazanmanıza, müşterileri beslemenize ve elde tutmanıza yardımcı olabilir, ancak seçtiğiniz CRM platformu da çok önemlidir. Örneğin, kişisel bir CRM aracı mı yoksa SaaS CRM aracı mı arıyorsunuz? Ayrıca, CRM aracınız sadece müşteri veritabanınızı görüntülemek için mi kullanılacak yoksa takımınız bu aracı potansiyel müşterileri beslemek ve projeleri izlemek için de kullanacak mı?

Şirketinizin büyüme aşamasındaysanız, işinizle birlikte ölçeklenebilen bir CRM yazılımı seçmeniz her zaman tavsiye edilir. Böylece, şirketiniz büyüdükçe yazılımın gelişmiş özelliklerinden yararlanabilirsiniz.

Birçok pazarlamacı için arama ClickUp CRM ile sona erer. CRM kampanyalarınızı yürüten ve tek bir gösterge panelinde proje ve belge yönetimi gibi özellikleri içeren hepsi bir arada bir araçtır. ClickUp CRM ile takımınız birden fazla araç arasında geçiş yapmaya gerek kalmayacak.

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