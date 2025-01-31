Singapur'da İşin Dönüşümü: 2025 için En İyi 10 CRM Aracım

Kariyerim boyunca farklı müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) sistemleriyle çalıştım ve değerlendirdim. Sektörler arasında tutarlı bir şekilde gözlemlediğim bir şey, işletmelerin uygun CRM araçlarını seçtiklerinde satış boru hattı optimizasyonu ve müşteri etkileşimleri açısından muazzam iyileşmeler yaşadıklarıdır.

Büyüyen işiniz için güçlü müşteri ilişkileri kurmak veya büyük şirketler için müşteri yönetimi stratejilerini geliştirmek istiyorsanız, güvenilir bir CRM çözümü önemli avantajlar sağlar.

Bu blogda, Singapur'da çalışmış kişilerin kişisel deneyimlerine ve ClickUp ekibinin kapsamlı araştırmalarına dayanarak seçilen Singapur'daki en iyi CRM yazılımlarını ele alacağız. Bu öneriler, işletmelerin 2012 Kişisel Veri Koruma Yasası'na (PDPA) uymak gibi bu bölgeye özgü bir dizi zorluğun üstesinden gelmesine yardımcı olmak için hazırlanmıştır.

Singapur'da güvenilir bir CRM yazılımında nelere dikkat etmelisiniz?

Doğru CRM çözümü, küçük ve orta ölçekli işletmeler için birçok avantaj sunar, ancak doğru çözümü bulmak zaman alır. Piyasadaki farklı satıcılar, sektöre özel seçenekler de dahil olmak üzere farklı özelliklere sahip bir dizi ürün sunar.

Kararınızı kesinleştirmeden önce dikkate almanız gereken bazı faktörler şunlardır:

Her CRM sistemi, işletmelerin potansiyel müşteriler ve mevcut müşteriler hakkında kapsamlı bilgiler toplamak ve düzenlemek için gerekli olan iletişim yönetimine büyük ölçüde bağlıdır.

CRM yazılımı, etkileşimlerin 360 derecelik bir görünümünü sunarak ilişki kurma ve müşteri elde tutma konusunda yardımcı olur. CRM yazılımının kullanımı basit ve anahtar metrikleri içeren bir yazılım olduğundan emin olun.

2. Ş Akışı otomasyonu

Otomatik CRM iş akışları, işlemleri basitleştirir. Özel kurallara ve satış gücü otomasyonuna sahip yazılımları arayın. İş Akışı otomasyonu, mesajları yönlendirme, önceden ayarlanmış yanıtlar gönderme, potansiyel müşterileri takip etme, iletişimleri günlüğe kaydetme ve sorunsuz raporlama gibi CRM faaliyetlerinizi stratejik hale getirmenize yardımcı olur.

3. Pazarlama otomasyonu

Tercih ettiğiniz satış CRM yazılımı çözümü, pazarlama görevlerini otomatikleştirmeli ve kişiselleştirilmiş mesajlaşma için içgörüler sağlamalıdır. Daha fazla potansiyel müşteriyi dönüştürmek için potansiyel müşteri izleme verilerini yakalayabilmeli ve gelecekteki çabaları iyileştirmek için kampanya ROI'sini analiz edebilmelidir.

4. Özelleştirme

En iyi CRM, benzersiz iş ihtiyaçlarını karşılamak için özelleştirme özellikleri sunar. Özellik seçimi, özel raporlar ve API'ler ve eklentiler aracılığıyla mevcut araçlarla entegrasyon sağlayan çözümleri seçin.

5. Üçüncü taraf entegrasyonlar

Temel iş yazılımlarıyla entegre olan bir CRM sistemi seçin. Popüler platformlar, QuickBooks ve Mailchimp gibi araçlarla entegrasyonlar sunar. Anahtar entegrasyonlar arasında e-posta istemcileri, POS sistemleri ve veri yedekleme hizmetleri bulunur.

6. Kişiselleştirilmiş etkileşimler

Singapurlu müşteriler kişiselleştirilmiş deneyimlere değer verir. Müşteri segmentasyonu ve hedefli iletişim gibi özelliklere sahip CRM'ler, işletmelerin bireysel müşteri ihtiyaçlarını karşılamasına yardımcı olabilir.

7. Omnichannel etkileşim

Singapur pazarı, müşterilerle birden fazla kanal üzerinden etkileşime girmeye önem vermektedir. Sosyal medya, e-posta ve mesajlaşma platformları gibi çeşitli iletişim kanallarıyla entegre olabilen bir CRM seçerek, farklı temas noktalarında müşterilerle sorunsuz bir şekilde etkileşim kurun.

2024'te Singapur'da Kullanılacak En İyi 10 CRM Yazılımı

Singapur'da mükemmel CRM yazılımını bulmak, 2024 yılında işiniz için önemli bir dönüm noktası olabilir. Size en uygun çözümü sunmak için mevcut en iyi 10 çözümü kapsamlı bir şekilde test ettim.

Her birini dikkatlice inceleyin ve kişisel ihtiyaçlarınıza en uygun olanı seçin:

1. ClickUp: en iyi hepsi bir arada CRM proje yönetimi sistemi

ClickUp'ın Müşteri Başarısı CRM'si ile etkileşimi izleyin ve görevleri yönetin, müşterilerinizin her zaman memnun olmasını sağlayın

ClickUp, çok çeşitli proje organizasyon özellikleri ve yüksek kaliteli CRM özellikleriyle bilinir. Özelleştirilebilir gösterge panelleri, müşteri etkileşimi, yeni potansiyel müşteriler ve diğer önemli metrikler hakkında gerçek zamanlı içgörüler sağlar. Bu verileri filtreleyip gruplandırarak ihtiyaçlarınıza özel raporlar oluşturabilirsiniz.

ClickUp ayrıca, CRM iş akışınızı planlamanıza ve görselleştirmenize yardımcı olan hedef belirleme ve zihin haritalama gibi özellikler de sunar. Bu, fikirler üretmenize, karmaşık sosyal medya faaliyetlerini daha küçük görevlere bölmenize ve takımınızın tüm süreç boyunca uyumlu çalışmasını sağlamanıza olanak tanır.

Ayrıca, ClickUp'ın CRM şablonları farklı kurumsal ihtiyaçları karşılamak için özelleştirilebilir. Müşteri ilişkilerini ve satış kampanyalarını yönetmek için etkili bir yol sunar.

ClickUp'ın CRM aracını ayıran özellik, proje yönetimi araçlarıyla sorunsuz entegrasyonu ve hem görev hem de müşteri yönetimi için uyumlu bir platform oluşturmasıdır.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Kullanımı karmaşık : Bazı kullanıcılar, platformun çok fazla özelliğe sahip olduğu için karmaşık olduğunu düşünüyor

Öğrenme eğrisi: Yeni bir kullanıcının sistemin tüm özelliklerini öğrenmesi için biraz zaman gerekir

ClickUp fiyatlandırması

Ücretsiz plan : Sınırlı depolama ve entegrasyonlarla temel özellikleri içerir

Sınırsız Plan : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş Planı : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise Planı : Özel fiyatlandırma

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 5 $ karşılığında ekleyin

ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 3.000'den fazla yorumdan 4,7/5

Capterra: 2.000'den fazla yorumdan 4,7/5

2. Salesforce: Kapsamlı CRM çözümleri için en iyisi

salesforce aracılığıyla

Salesforce, CRM sektöründe tanınmış bir isimdir. Her boyuttaki kurumsal işletme için ideal olan sağlam ve çok yönlü çözümler sunar.

Yerleşik yapay zeka teknolojisi Salesforce Einstein ile daha akıllı satış tahminleri, potansiyel müşteri puanlaması ve fırsat yönetimine erişebilirsiniz.

Ayrıca, bu CRM yazılımı kapsamlı özellikler, kolay özelleştirme ve diğer sistemlerle sorunsuz entegrasyon sunar. Salesforce, Singapur için özel olarak veri barındırma seçenekleri sunarak müşteri verilerinizi Singapur içinde depolamanıza ve yerel veri gizliliği endişelerini potansiyel olarak gidermenize olanak tanır.

Salesforce'un en iyi özellikleri

Özel gösterge panelleri ve raporlar aracılığıyla derinlemesine içgörüler sağlar

Verimliliği artırmak için iş akışlarını ve onay süreçlerini otomatikleştirir

Birçok üçüncü taraf uygulamaya erişim sağlayarak işlevselliği binlerce kat artırır

Geçmişte toplanan verileri kullanarak gelecekteki satış tahminlerinde yardımcı olan yapay zeka kullanır

Nüfusunun %85'i teknoloji meraklısı olarak tanımlanan Singapur gibi mobil cihazları öncelikli olarak kullanan iş gücü için en uygun, akıllı telefonlar için tam fonksiyonlu bir CRM yazılımı

Salesforce sınırlamaları

Karmaşıklık : Kapsamlı özellikleri nedeniyle yeni kullanıcılar için zorlayıcı olabilir

Maliyet : Bazı rakiplere kıyasla daha yüksek fiyatlandırma, bu da küçük işletmeler için bir engel olabilir

Özelleştirme: Gelişmiş özelleştirme ve entegrasyon için teknik uzmanlık gerektirir

Salesforce fiyatlandırması

Temel özellikler : Temel CRM özellikleri için kullanıcı başına aylık 25 ABD doları

Profesyonel : Tam CRM özellikleriyle kullanıcı başına aylık 75 ABD doları

Enterprise : Gelişmiş CRM özellikleri için kullanıcı başına aylık 150 ABD doları

Sınırsız: Salesforce'un tüm özellikleri için kullanıcı başına aylık 300 ABD doları

Salesforce puanları ve yorumları

G2 : 12.000'den fazla yorumdan 4,3/5

Capterra: 17.000'den fazla yorumdan 4,4/5

3. HubSpot: Pazarlama ve satış uyumu için en iyisi

hubSpot aracılığıyla

Hubspot CRM platformu, sezgisel arayüzü ve çok sayıda pazarlama, satış ve hizmet seçeneği sayesinde giderek daha popüler hale geliyor. Temel CRM özelliklerinin yanı sıra, potansiyel müşterileri yakalayan ve satış hunisi boyunca besleyen, yüksek dönüşüm oranına sahip açılış sayfaları tasarlamak için bir açılış sayfası oluşturucu sağlar.

Ayrıca, HubSpot'tan doğrudan içerik planlayıp yayınlamanıza olanak tanıyan entegre sosyal medya yönetimi özelliği de mevcuttur. Çeşitli fonksiyonları sorunsuz bir şekilde entegre eden bu hepsi bir arada platform, küçük ve orta ölçekli işletmeler için son derece faydalıdır.

Platform, yerel işletmelerin yerel şirketlerin %80'inin Singapur'da iş büyümesinin anahtarı olarak gördüğü, akıcı ve kişiselleştirilmiş müşteri deneyimleri sunmasına yardımcı olmak için Service Hub ve Content Hub gibi özellikler sunar.

HubSpot'un en iyi özellikleri

Temel CRM özelliklerine sahip kapsamlı ücretsiz plan

E-posta pazarlaması ve sosyal medya pazarlaması gibi pazarlama araçlarını birbirine bağlar

Satış süreçlerini otomatikleştirir ve performansı izler

Müşteri hizmetleri biletlerini yönetir ve desteği geliştirir

Çok sayıda üçüncü taraf uygulamasına sorunsuz bir şekilde bağlanın

HubSpot sınırlamaları

Sınırlı özelleştirme : Özelleştirme seçenekleri diğer CRM yazılımlarına kıyasla daha az kapsamlıdır

Gelişmiş özelliklerin maliyeti : Gelişmiş pazarlama ve satış özellikleri, daha üst düzey planlar gerektirir

Veri sınırları: Bazı veri ve iletişim sınırları, daha düşük seviyeli planlar için geçerlidir

HubSpot fiyatlandırması

Ücretsiz plan : Sınırsız kullanıcı ile temel CRM özellikleri

Başlangıç : Daha gelişmiş araçlar için aylık 50 $

Profesyonel : Gelişmiş otomasyon ve analitik ile aylık 800 $

Enterprise: Kapsamlı özelleştirme ve gelişmiş özellikler için aylık 3.200 ABD doları

HubSpot derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 7.000'den fazla yorumdan 4,4/5

Capterra: 9.000'den fazla yorumdan 4,5/5

Singapur şirketleri, çok kanallı içerik taleplerini karşılamakta zorlanıyor ve %82'si içeriği bir biçimden veya kanaldan diğerine yeniden düzenlemeye yardımcı olacak araçlara ihtiyaç duyduğunu belirtiyor. Singapur, HubSpot tarafından yapılan ankette, artan kanal sayısını bir sorun olarak belirten ülkelerin başında geliyor (%40).

Singapur şirketleri, çok kanallı içerik taleplerini karşılamakta zorlanıyor ve %82'si içeriği bir biçimden veya kanaldan diğerine yeniden düzenlemeye yardımcı olacak araçlara ihtiyaç duyduğunu belirtiyor. Singapur ayrıca HubSpot tarafından ankete katılan ülkeler arasında artan kanal sayısını bir sorun olarak belirtenlerin en yüksek olduğu ülke (%40).

4. HaloCRM: Müşteri desteği optimizasyonu için en iyisi

haloCRM aracılığıyla

HaloCRM, müşteri desteği ve hizmet yönetimine odaklanan bir şirkettir. Müşterilerin cevapları arayabilmelerini, bilgi tabanı makalelerine erişebilmelerini ve biletleri kolayca gönderebilmelerini sağlayan bir self servis portalı sunar.

Ayrıca, destek ekibinizle etkileşim analizi yoluyla müşteri duyarlılığı hakkında içgörüler sağlayan duyarlılık analizi de sunar. Bu, iyileştirme alanlarını belirlemenize ve müşteri deneyimini kişiselleştirmenize olanak tanır.

Platform, e-posta, telefon, sosyal medya ve sohbet gibi çeşitli kanallardan gelen soruları yönetmenize olanak tanır. Bu, birçok müşterinin işlerle bağlantı kurmak için farklı platformlar kullandığı Singapur'da müşteri kazanımı için özellikle yararlıdır.

HaloCRM'nin en iyi özellikleri

Müşteri desteği biletlerini yönetir ve önceliklendirir

E-posta, sohbet, sosyal medya ve daha fazlasında sorunsuz müşteri etkileşimi için çok kanallı destek sunar.

Otomasyon kullanarak destek süreçlerini kolaylaştırır

E-posta, sohbet ve sosyal medya platformları aracılığıyla iletişim sağlar

Müşteri memnuniyeti ve destek verimliliğinin performans düzeyine ilişkin raporlar sunmaya yardımcı olur

HaloCRM sınırlamaları

Kullanıcı arayüzü : Bazı kullanıcılar, arayüzün rakiplere kıyasla daha az sezgisel olduğunu düşünüyor

Entegrasyon seçenekleri : Üçüncü taraf uygulamalarla sınırlı entegrasyon seçenekleri

Özelleştirme: Diğer CRM yazılımlarına kıyasla daha az özelleştirme seçeneği

HaloCRM fiyatlandırması

Temel : Temel destek özellikleriyle kullanıcı başına aylık 15 ABD doları

Pro : Gelişmiş otomasyon ve analitik özellikleriyle kullanıcı başına aylık 35 ABD doları

Enterprise: Kapsamlı ihtiyaçları olan büyük kuruluşlar için özel fiyatlandırma

HaloCRM puanları ve yorumları

G2 : 500'den fazla yorumdan 4,5/5

Capterra: 400'den fazla yorumdan 4,6/5

5. Monday Sales CRM: Görsel proje ve satış yönetimi için en iyisi

via Monday CRM

Monday Sales CRM yazılımı, görsel olarak sezgisel arayüzü ve esnek proje yönetimi yetenekleriyle bilinir. Satış ekibinin, görsel iş akışları ve otomasyondan yararlanarak satış kanallarını ve müşteri ilişkilerini kolaylıkla yönetmesini sağlar.

Monday Sales CRM, iyileştirme alanlarını belirlemek ve iş akışını optimize etmek için zaman takibi gibi özelliklerle temel özelliklerin ötesine geçer. Ayrıca, veri toplama sürecini kolaylaştırarak potansiyel müşteri verilerini doğrudan platform içinde yakalamak için bir form oluşturucu sağlar.

Monday Sales CRM'nin en iyi özellikleri

Sezgisel ve özelleştirilebilir görsel gösterge panelleri

Slack, Google Drive ve Outlook gibi popüler uygulamalarla sorunsuz entegrasyon sunar

Satış borularını ve aşamalarını kolayca izleyin

Takımlar, entegre iletişim aracıyla kolayca işbirliği yapabilir

Verimliliği artırmak için tekrarlayan görevleri otomatikleştirir

Monday Sales CRM sınırlamaları

Karmaşık kurulum: Kapsamlı özelleştirme seçenekleri nedeniyle ilk kurulum zaman alıcıdır

Öğrenme eğrisi: Kullanıcıların görsel arayüze alışmak için zamana ihtiyacı olabilir

Maliyet: Üst düzey planlar küçük takımlar için pahalı olacaktır

Monday Sales CRM fiyatlandırması

Bireysel : Temel özelliklerle 2 kullanıcıya kadar ücretsiz

Temel : Temel CRM özellikleri ile kullanıcı başına aylık 8 ABD doları

Standart : Gelişmiş otomasyon ve entegrasyonlarla kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Pro : Gelişmiş CRM özellikleriyle kullanıcı başına aylık 16 ABD doları

Enterprise: Büyük kuruluşlar için özel fiyatlandırma

Monday Sales CRM derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 2.000'den fazla yorumdan 4,6/5

Capterra: 1.500'den fazla yorumdan 4,5/5

6. GreenRope: Entegre satış ve pazarlama için en iyisi

via GreenRope

GreenRope CRM sistemi paketi, satış, pazarlama ve otomasyon için geniş bir araç yelpazesi sunar. İş süreçlerini basitleştirmek için tasarlanan bu sistem, otomasyon hizmetleri, sorunsuz etkinlik ve kayıt yönetimi ile kapsamlı analiz ve raporlama özelliklerine sahip gelişmiş e-posta pazarlama hizmetleri sunar.

GreenRope ayrıca marka bahsetmelerini ve müşteri duyarlılığını izlemek için sosyal dinleme ve ziyaretçi davranışını anlamak ve daha iyi dönüşümler için içeriği optimize etmek için web sitesi izleme özelliklerine sahiptir. Singapur'daki yüksek sosyal medya penetrasyonu (85%) göz önüne alındığında, platformun sosyal dinleme özelliği yerel erişim stratejileri oluştururken kullanışlı olabilir.

GreenRope'un en iyi özellikleri

Satış, pazarlama ve müşteri desteği için müşteri ilişkileri yönetimi modüllerinden oluşur

Otomasyon hizmetlerine sahip daha gelişmiş e-posta pazarlama seçenekleri

Etkinlikleri ve kayıtları sorunsuz bir şekilde yönetir

Kapsamlı analiz ve raporlama sunar

İş performansını iyileştirmek için süreçleri otomatikleştirir

GreenRope sınırlamaları

Arayüz : Bazı kullanıcılar arayüzü eski moda ve kullanımı kolay bulmamaktadır

Öğrenme eğrisi : Karmaşık ve çok fazla işlevselliğe sahip olduğu için kullanımı zordur

Müşteri desteği: Düşük seviyeli planlarda sınırlı müşteri desteği seçenekleri

GreenRope fiyatlandırması

Başlangıç : 1.000 kişiye kadar 99 $/ay

Pro : 10.000 kişiye kadar 199 $/ay

Premium : 50.000 kişiye kadar 299 $/ay

Enterprise: Daha kapsamlı ihtiyaçlar için özel fiyatlandırma

GreenRope derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 200'den fazla yorumdan 4,3/5

Capterra: 300'den fazla yorumdan 4,4/5

7. Pipedrive: Satış boru hattı yönetimi için en iyisi

via Pipedrive

Pipedrive, işletmenizin satış ekibi için özel olarak tasarlanmış, öne çıkan bir müşteri ilişkileri yönetim yazılımıdır. Kullanıcı dostu arayüz özellikleri ve satış süreçlerini yönetmede yararlı araçlarla donatılmıştır.

Tekrarlayan satış görevlerini otomatikleştirir ve müşterilerle sorunsuz e-posta etkileşimi için iletişim özellikleri sağlar. WhatsApp ve Facebook Messenger gibi popüler iletişim araçlarıyla entegre olan Piperdrive, Singapurlu müşterilerle tercih ettikleri platformlarda sorunsuz iletişim sağlar.

Pipedrive ayrıca, ayrıntılı satış belgeleri ve hareket halindeyken satış yönetimi için gerekli tüm özelliklere sahip bir mobil uygulama içerir. Bu nedenle, bu yazılım, satış verimliliğini artırmak isteyen Singapur'daki küçük ve orta ölçekli şirketler için mükemmel bir seçimdir.

Pipedrive'ın en iyi özellikleri

Görsel ve kullanımı kolay satış süreci

Tekrarlayan satış görevlerini otomatikleştirir

E-posta müşterileriyle uyumlu bir şekilde iletişim kurar

İyi açıklanmış ve ayrıntılı satış belgeleri sağlar

Ofis dışında satış yönetimi için akla gelebilecek her özelliğe sahip mobil yazılım

Pipedrive sınırlamaları

Sınırlı özelleştirme : Diğer CRM'lere kıyasla, özelleştirme seçenekleri sınırlıdır

Temel pazarlama araçları : Sınırlı pazarlama özellikleri, daha çok satışa odaklı

Eklenti maliyeti: Ek özellikler toplam maliyeti artırabilir

Pipedrive fiyatlandırması

Temel : Temel özellikler için kullanıcı başına aylık 12,50 ABD doları

Gelişmiş : Gelişmiş özelliklerle kullanıcı başına aylık 24,90 ABD doları

Profesyonel : Gelişmiş araçlar için kullanıcı başına aylık 49,90 ABD doları

Enterprise: Özelliklere tam erişim için kullanıcı başına aylık 99 ABD doları

Pipedrive puanları ve yorumları

G2 : 2.000'den fazla yorumdan 4,2/5 puan aldı

Capterra: 1.200'den fazla yorumdan 4,5/5 puan aldı

8. Freshsales: AI destekli satışlar için en iyisi

via Freshsales

Freshworks paketinin anahtar bileşenlerinden biri olan Freshsales, AI destekli analiz ve otomasyondan yararlanarak satış süreci verimliliğini artırmaya adanmıştır.

Platform, verimliliği artırmak için satış süreçlerini otomatikleştirir ve e-posta açılma oranı ve tıklama izleme gibi özelliklerle daha iyi takip sağlar. Freshsales ayrıca, satış faaliyetlerini her yerden yönetmek için bir mobil uygulama da sunar.

Kullanıcı dostu arayüzü ve satış takımları için özel olarak tasarlanmış güçlü işlevleriyle tanınır.

Freshsales'ın en iyi özellikleri

AI kullanarak pratik fikirler veya çözümler önerir

Etkileşim düzeylerine göre potansiyel müşterilere puanlar atayın Verimliliği artırmak için satış süreçlerini otomatikleştirin

Tıklamaları izlemek için e-postalarda daha iyi takip özellikleri Mobil uygulama ile satış faaliyetlerini her yerden yönetin

Freshsales sınırlamaları

Entegrasyon sınırları : Bazı rakiplere kıyasla sınırlı entegrasyonlar

Karmaşıklık : Bazı kullanıcılar, gelişmiş özelliklerin kurulumunun karmaşık olduğunu düşünmektedir

Destek: Düşük seviyeli planlarda sınırlı müşteri desteği

Freshsales fiyatlandırması

Ücretsiz plan : Küçük takımlar için temel özellikler

Büyüme : Temel CRM araçlarıyla kullanıcı başına aylık 15 ABD doları

Pro : Gelişmiş özelliklerle kullanıcı başına aylık 39 ABD doları

Enterprise: Kapsamlı CRM özellikleri için kullanıcı başına aylık 69 ABD doları

Freshsales puanları ve yorumları

G2 : 900'den fazla yorumdan 4,6/5

Capterra: 500'den fazla yorumdan 4,6/5

9. Zoho CRM: Özelleştirme ve uygun fiyat açısından en iyisi

zoho CRM aracılığıyla

Zoho CRM sistemi, her boyuttaki işletmeye çeşitli özelleştirme seçenekleri ve uygun fiyatlı çözümler sunar. İş akışlarını ve rutin görevleri otomatikleştirir ve e-posta, sosyal medya ve sohbet gibi çeşitli kanallar üzerinden iletişimi sağlar

Zoho CRM, QuickBooks muhasebe yazılımı, pazarlama otomasyon platformları ve verimlilik uygulamaları gibi çeşitli üçüncü taraf araçlarla entegre olur. Bu, Singapurlu işletmelerin Zoho CRM'yi mevcut teknoloji yığınlarıyla birleştirerek birleşik bir iş akışı elde etmelerini sağlar.

Zoho CRM'nin Singapur merkezli Display Science'ın PDPA Yasası'na uyum sağlarken operasyonlarını nasıl ölçeklendirdiğini öğrenin.

Zoho CRM'nin en iyi özellikleri

Zia AI, tahmine dayalı satış analitiği ve içgörüler sağlar

Modüller ve alanlar için kapsamlı özelleştirme seçenekleri

İş akışlarını ve rutin görevleri otomatikleştirir

E-posta gönderin, sosyal medya üzerinden iletişim kurun ve farklı kanallarda sohbetlere katılın.

Signpass gibi üçüncü taraf araçlar, Singapur'da kolay süreçleri kolaylaştırmak için Zoho uygulamalarına sorunsuz bir şekilde entegre edilmiştir

Zoho CRM sınırlamaları

Kullanıcı arayüzü : Bazı kullanıcılar arayüzü daha az sezgisel bulmaktadır

Öğrenme eğrisi : Kapsamlı özelleştirme seçenekleri nedeniyle zor olabilir

Destek: Müşteri desteği, ücretsiz ve daha düşük seviyeli planlar için iyileştirilebilir

Zoho CRM fiyatlandırması

Ücretsiz plan : 3 kullanıcıya kadar temel özellikler

Standart : Temel CRM sistem araçlarıyla kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Profesyonel : Gelişmiş özelliklerle kullanıcı başına aylık 20 ABD doları

Enterprise : Kapsamlı özellikler için kullanıcı başına aylık 35 ABD doları

Ultimate: Tüm özelliklere tam erişim için kullanıcı başına aylık 45 ABD doları

Zoho CRM puanları ve yorumları

G2 : 1.700'den fazla yorumdan 4,0/5

Capterra: 2.000'den fazla yorumdan 4,2/5

10. Eber: Sadakat programı entegrasyonu için en iyisi

via Eber

Eber, CRM'yi müşteri sadakat programlarıyla entegre etmek için tasarlanmıştır ve müşteri tutma ve etkileşimini artırmak isteyen işletmeler için idealdir.

Sadakat programları oluşturma ve yönetme, hedefli pazarlama için müşterileri sınıflandırma, sadakat ve pazarlama kampanyalarını otomatikleştirme ve müşteri davranışları ile program performansı hakkında içgörüler elde etme özellikleri sunar.

Ayrıca Eber, tutarlı bir veri ekosistemi için Lightspeed Retail ve Shopify dahil olmak üzere popüler Singapur POS sistemleriyle entegre olur.

Eber'in en iyi özellikleri

Herhangi bir zorluk yaşamadan müşteri sadakat programları oluşturun ve yönetin

Hedef pazarlama için müşterileri ihtiyaçlarına göre sınıflandırın

Sadakat ve pazarlama kampanyalarını otomatikleştirmeye yardımcı olur

Müşteri davranışları ve sadakat programı performansı hakkında içgörüler sağlar

POS sistemleri ve diğer iş araçlarıyla entegre olur

Eber sınırlamaları

Özellik derinliği : Özel CRM platformlarına kıyasla sınırlı CRM özellikleri

Ölçeklenebilirlik : Çok büyük kurumsal şirketler için uygun olmayabilir

Özelleştirme: Sadakat dışı özellikler için daha az özelleştirme seçeneği

Eber fiyatlandırması

Başlangıç : Temel sadakat programı özellikleri için aylık 29 $

Profesyonel : Aylık 69 $, gelişmiş kampanya araçları dahil

İş : Kapsamlı sadakat ve CRM özellikleri için aylık 129 ABD doları

Enterprise: Büyük kuruluşlar için özel fiyatlandırma

Eber derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 150'den fazla yorumdan 4,5/5

Capterra: 100'den fazla yorumdan 4,6/5

Doğru CRM ile Startup'ınızın Başarısını Hızlandırın

Singapur'da, her biri farklı iş gereksinimlerini karşılamak için kendi benzersiz özelliklerine sahip bir dizi müşteri ilişkileri yönetimi yazılımı gördük.

Salesforce'un kapsamlı yeteneklerinden HubSpot'un pazarlama ve satış uyumuna ve ClickUp'ın proje yönetimi entegrasyonuna kadar, her ihtiyaca uygun bir CRM vardır. Bu seçenekleri değerlendirerek kuruluşunuz için en uygun olanı bulun.

Özelleştirilebilir boru hatları, iş akışı otomasyonu, sorunsuz entegrasyonlar ve kapsamlı görev yönetimi gibi özelliklere sahip kapsamlı bir CRM çözümü arıyorsanız, ClickUp en iyi seçiminizdir. Müşteri ilişkileri yönetiminizi dönüştürmeye hazır mısınız?

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