2 Dakika Kuralı: Küçük Eylemler Nasıl Büyük Verimlilik Sağlar?

Şunu hayal edin: Bir yazar olarak çalışma masanızda oturmuş, başyapıtınızı yazmaya hazırsınız. Fikirler akış halinde, güzel kurgulanmış cümlelerle dolup taşıyorsunuz ve olay örgüsü sağlam bir hale geldi! Ve boş sayfaya bakıyorsunuz. Dudaklarınızı sıkıp ekrana bakıyorsunuz, kelimelerin sihirli bir şekilde ortaya çıkmasını dilerken, yanıp sönen imleç sizinle alay ediyor.

Ya da bir kod parçacığı üzerinde çalışmak isteyen bir yazılım geliştiricisiniz. Akış şeması kafanızda çok mantıklı, ancak bunu kanıtlayacak tek bir kod satırı bile yok. Ya da büyük bir projeyi başlatmak gibi zorlu bir görevle karşı karşıya olan bir proje yöneticisisiniz.

Tanıdık geldi mi? Merak etmeyin, yalnız değilsiniz.

Zaman yönetimi veya odaklanma sorunları yaşıyorsanız ya da sadece çok fazla işiniz varsa, tam size göre bir şeyimiz var. Bize iki dakika ayırın, bu tılsımı sizinle paylaşalım!

2 Dakika Kuralı nedir?

dean Yeong aracılığıyla

İki dakika kuralı, başka bir verimlilik modası veya zaman yönetimi stratejisi gibi gelebilir. Ancak işin sırrı şurada: bu kural gerçekten işe yarıyor! Birçok kişi, kişisel ve profesyonel yaşamlarının çeşitli alanlarında bu kuralı kullanmış (buna daha sonra değineceğiz) ve etkinliğini kanıtlamıştır.

İşte iki dakika kuralı: İki dakika veya daha kısa sürede tamamlayabileceğiniz bir görev varsa, hemen o anda yapın. Yapılacaklar listenize eklemeyin; aklınızda kalmasına izin vermeyin — Nike'ın dediği gibi, sadece yapın.

Hepsi bu kadar, gerçekten, hepsi bu kadar.

Bu basit ve zahmetsiz bir kuraldır. Bu kuralı uygulamak için ayrıntılı planlar yapmanıza veya pahalı araçlara ihtiyacınız yoktur (ancak kuralı daha da iyileştirmek için araçlar kullanabilirsiniz; bu konuya daha sonra değineceğiz). Bu kural, mikro görevleri halletmek için küçük zaman aralıklarından yararlanmakla ilgilidir.

Bunu bir tür kartopu etkisi olarak düşünün. Küçük bir şeyden başlarsınız, ancak ilerledikçe ivme ve hacim kazanırsınız.

2 Dakika Kuralı, elde ettiğiniz sonuçlarla değil, işi yapma süreciyle ilgilidir. Odak noktası, harekete geçmek ve işlerin akışına bırakmaktır.

2 Dakika Kuralı, elde ettiğiniz sonuçlarla değil, işi yapma süreciyle ilgilidir. Odak noktası, harekete geçmek ve işlerin akışına bırakmaktır.

İki Dakika Kuralı: İki Yöntem

Şimdi, biraz kafanız karışmış olabilir. Sonuçta, tüm görevleri iki dakika içinde tamamlayamazsınız. Ya bir kitap yazıyorsanız? Ya da sıfırdan bir uygulama geliştiriyorsanız? Ya da bir proje yönetiyorsanız? Bunları yapmak için kesinlikle iki dakikadan fazla zamana ihtiyacınız olur! Peki, bu kural paylaştığımız örneklerde nasıl uygulanabilir?

Bu geçerli bir nokta.

Görüyorsunuz, iki dakikalık kuralı uygulamak için iki yol var.

Kullanım Örneği 1: Hızlı görevleri tamamlama

Büyük projeleri yönetmek stresli olabilir, ancak sinirleri bozan her zaman görünüşte önemsiz ve küçük görevlerdir. Bunlar mutlaka en önemli görevler olmak zorunda değildir; e-posta göndermek veya toplantı planlamak gibi basit görevleri düşünün.

Bu tür az çaba gerektiren, iki dakikalık görevler, sabah kahvenizi yudumlarken veya gece yatakta dönüp dururken zihninizin bir köşesinde takılıp kalır.

Daha da kötüsü, bunu ne kadar ertelerseniz, o kadar kötüleşir. Bu küçücük görevin bilişsel aşırı yüklemesi, korku ve bunalmaya dönüşür. Bir e-posta göndermek için endişelenmeyi düşünün! Yine de, hepimiz bunu üç gün boyunca yapılacaklar listesinde beklediğini gördük.

Burada, iki dakika kuralı şunu belirtir: İki dakikadan az süren küçük görevleri, tanımladığınız anda yerine getirmelisiniz.

Böylece, bir mesaja yanıt vermek, e-postaları sıralamak veya yapılacaklar listesinden bir öğeyi işaretlemek gibi işleri, aklınıza geldiği anda tamamlayabilirsiniz. Bu kuralı, masanızı düzenlemek, bitkileri sulamak ve yatağı yapmak gibi diğer küçük görevler için de uygulayabilirsiniz; kısacası, tamamlanması sadece birkaç dakika süren tüm görevler için.

Gün boyunca zihinsel alanınızı kaplayan rastgele, birbiriyle bağlantılı olmayan görevlere 2 dakika kuralını uygulayın ve hemen düzenleyin.

Kullanım Örneği 2: Büyük görevlere başlarken

İşte iki dakika kuralının diğer yönü: çok da küçük olmayan görevler için tasarlanmış olanı.

İki dakika kuralı, önemli projelerle uğraşırken büyük, karmaşık, iddialı ve belirsiz görevlerin üstesinden nasıl geleceğinizi de gösterir.

İşte kurbağayıbir lokma bir lokma yemeye başlayacağınız yer. İlk olarak, büyük projeyi veya görevi daha küçük parçalara ayırın. Ardından görevleri öncelik sırasına koyun ve tek bir şeye, sadece tek bir şeye odaklanarak işe başlayın. İki dakika boyunca tüm dikkatinizi ve zamanınızı buna verin. Gerekirse kendinizi odaklanmaya zorlayın ve her iki dakikada bir ivme kazanın.

Bu yaklaşım, ertelemeyi bırakmanıza ve başlangıçtaki felci önlemenize olanak tanır.

Örneğin, bir makale yazma görevini ele alalım (bu makale gibi).

İlk iki dakikada kabaca bir taslak oluşturarak başlayın. Ardından, sonraki iki dakikada giriş kısmına geçin. Fikirlerinizi yargılamadan, fazla düşünmeden veya mükemmelliği aramadan beyin fırtınası yapın. İki dakika boyunca, başlangıç noktasını bulana ve geri kalanı kendiliğinden ortaya çıkana kadar, saf, katıksız içerik oluşturmaya odaklanın. Kısa sürede ilk bölüme, ardından bir sonraki bölüme ve sonra da son bölüme geçerek çalışmaya devam edeceksiniz!

Böylece, her biri iki dakikalık küçük sprintler yaparsınız. Bunları birleştirin ve bu küçük adımlar sizi hedefinize ulaştıracaktır!

2 Dakika Kuralının Tarihçesi

1990'larda Time System International, çalışanlarına kişisel verimliliğin temel ilkeleri konusunda eğitim verdi. Diğer konuların yanı sıra, ş Akışı yönetimi için bir araç olarak iki dakika kuralı öğretildi.

Ve işte eğlenceli kısmı: Bu kursun geliştiricilerinden biri, David Allen'ın ta kendisi! Evet, 2000'li yıllarda en çok satan kitabı Getting Things Done ile bu kavramı popüler hale getiren kişi!

David Allen'ın Getting Things Done adlı kitabı, iki dakika kuralı gibi verimlilik ipuçlarını popüler hale getirdi Amazon aracılığıyla

Kendini geliştirme yolculuğunda olan herkese bu kitabı okumasını şiddetle tavsiye ederiz. Kitap, beyninizi üretken olmaya ikna eden organize listeler oluşturmak için uygulanabilir stratejiler paylaşıyor. İşi yönetilebilir görevlere bölmek, öncelikler belirlemek ve tekrar tekrar daha iyiye gitmekten bahsediyor. Ayrıca hiçbir şeyin gözden kaçmamasını ve küçük görevlerin yarım kalmamasını sağlayan bir sistem öneriyor.

Elbette, okuması biraz uzun, ancak size netlik kazandıracak ve zihinsel bant genişliğinizi boşaltırken işinizin kontrolünü geri kazanmanıza yardımcı olacaktır.

Etkisi göz önüne alındığında, Getting Things Done (GTD) yaklaşımının yeni bir verimlilik dalgasını tetiklemesi şaşırtıcı değildir. İşletmeler, işgücü verimliliğine yapı kazandırmak için GTD şablonlarını takip etti. Bu şablonlar daha sonra platformlara ve yazılım çözümlerine, sonunda da GTD uygulamalarına dönüştü.

Aslında, kişisel verimlilikle ilgili kitaplar okuyorsanız, Getting Things Done kitabını diğer benzer işlerde ortaya atılan ideolojilerle ilişkilendirmek zor olmayacaktır. İşte bu kitabın derin etkisini görebileceğiniz birkaç örnek:

, James Clear: Yazar, iki dakika kuralından ve bu kuralın alışkanlıkları daha küçük iki dakikalık sürümlerine indirgemek için nasıl kullanılabileceğinden bahsediyor. Örneğin, "otuz dakika yoga yapmak" yerine "yoga matını çıkarmak" yapılır. Ayrıca, insanların kendini geliştirme yolculuğunda ısrarcı olmaya devam etmelerini teşvik eder Atomic Habits, James Clear: Yazar, iki dakika kuralından ve bu kuralın alışkanlıkları daha küçük iki dakikalık sürümlerine indirgemek için nasıl kullanılabileceğinden bahsediyor. Örneğin, "otuz dakika yoga yapmak" yerine "yoga matını çıkarmak" yapılır. Ayrıca, insanların kendini geliştirme yolculuğunda ısrarcı olmaya devam etmelerini teşvik eder

James Clear, CreadevLabs aracılığıyla yayınlanan popüler kitabı Atomic Habits'ta iki dakika kuralından bahsediyor

Eat That Frog! (Kurbağayı Ye!) Brian Tracy : Kitap, görevlere öncelik vermeyi ve en önemli olanları önce halletmeyi vurgular. İki dakikalık kuralı kullanarak kurbağayı (önemli görevleri) birer birer ısırıp kısa süreli patlamalarla ilerlemeye odaklanabilirsiniz

, Ken Blanchard ve Spencer Johnson: Kitap, net hedefler belirlemeye ve anında geri bildirim sağlamaya odaklandığından, iki dakikalık kural küçük görevleri tamamlamak, geri bildirim paylaşmak ve ilerlemeyi izlemek için kullanışlıdır The One Minute Manager, Ken Blanchard ve Spencer Johnson: Kitap, net hedefler belirlemeye ve anında geri bildirim sağlamaya odaklandığından, iki dakikalık kural küçük görevleri tamamlamak, geri bildirim paylaşmak ve ilerlemeyi izlemek için kullanışlıdır

Stephen Covey'in "Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı" : Bu kitabın ilk alışkanlığı, proaktif olmak ve etki alanınızdaki görevleri hemen yerine getirmekten bahsediyor. Bu, temelde 2 dakika kuralıdır : Bu kitabın ilk alışkanlığı, proaktif olmak ve etki alanınızdaki görevleri hemen yerine getirmekten bahsediyor. Bu, temelde 2 dakika kuralıdır

The Now Habit, Neil Fiore: Kitabın adı amacını açıkça ortaya koyuyor: hemen harekete geçmeli ve ivmeyi sürdürmelisiniz. Bu da yine 2 dakika kuralıyla aynı fikir

2 Dakika Kuralını Kimler Kullanmalı?

Bitmek bilmeyen görev listenizden bunaldınız mı? Daha pratik olmak ve ertelemeyi bırakmak mı istiyorsunuz?

O zaman 2 dakika kuralı tam size göre olabilir.

Aslında, 2 dakika kuralının güzelliği, basitliği ve çok yönlülüğünde yatıyor. Karmaşık olmayan yapısı sayesinde herkes kullanabilir — bize güvenin, gerçekten herkes demiyoruz. Ayrıca, bu kuralı kişisel ve profesyonel hayatınızın çeşitli alanlarına uygulayabilirsiniz. Buna daha sonra değineceğiz.

Şimdilik, aşağıdaki durumlarda 2 dakika kuralını zaman yönetimi tekniği olarak kullanmayı düşünün:

Yapılacaklar listesine yetişmek için uğraşan meşgul profesyoneller

Sürekli görev yağmuru ve bağlam değiştirme nedeniyle bunalmış hisseden proje yöneticisi

Ödevler, dersler ve ders dışı etkinlikler arasında koşturan öğrenciler

Ertelemeye eğilimli ve bunu engellemek isteyen kişiler

Fikir üretmek veya yaratıcı bir bloktan kurtulmak isteyen yaratıcı profesyoneller

Evde kalan ebeveynler ev işleri, alışveriş ve çocuk bakımı arasında denge kuruyor

Sonuç olarak? Daha verimli, daha etkili ve zamanını daha iyi yönetmek isteyen herkes için hayat değiştiren bir kural.

Ayrıca okuyun: Yüksek verimlilik için zaman yönetimi ipuçları

2 Dakika Kuralının Temel Bileşenleri

İki dakika kuralını, aşağıdaki yapı taşlarından oluşan bir zaman yönetimi oyunu olarak düşünün:

İki dakikalık eşik (Tetikleyici) : 2 dakikalık kuralın açıkça tanımlanmış bir zaman sınırı vardır. Buradaki amaç, gerçekçi olarak iki dakika veya daha kısa sürede tamamlayabileceğiniz görevleri ele almaktır

Anlık eyleme odaklanın (Anahtar hareket) : İki dakikalık bu zaman aralığı, size çok ihtiyaç duyduğunuz itici gücü sağlamak için yeterlidir. Bir şeyi iki dakika içinde tamamlamanız gerektiğini bilmek, aciliyet hissi yaratır, fazla düşünmenizi engeller ve ertelemeyi bırakmanızı sağlar

Hedefleri küçük görevlere bölmek (Beklenmedik bir fayda): Kısa süre, büyük projelerin temel faaliyetlerini planlamak için karmaşık görevleri aktif ve stratejik bir şekilde bölmenizi gerektirir. Aksi takdirde gözden kaçabilecek ince ayrıntılara dikkat etmeniz ve zihinsel yükünüzü artırmanız gerekir

Bu üç parçalı sistem, aşağıdakileri yapabileceğiniz daha kapsamlı bir verimlilik yöntemi sunar:

Küçük görevlerin dağınıklığını ortadan kaldırarak derinlemesine çalışmaya odaklanın

Dikkatiniz veya çabalarınız gibi sınırlı kaynakları koruyun

Böl ve fethet kuralını kullanmaya başlayın ve ivme kazanın

Her iki dakikalık görevi tamamladıktan sonra başarı duygusunun tadını çıkarın

Harekete geçme ve öncelik belirleme konusunda yeni bir alışkanlık edinin

2 Dakika Kuralının Faydaları

İki dakika kuralını hayatınıza ve rutininize dahil etmeye başladığınızda, aşağıdaki avantajları fark etmeye başlayacaksınız:

Başlamak her zaman en zor kısımdır. Ancak, bir görevin iki dakikadan daha kısa sürede tamamlanacağını bilseydiniz, bu görevden çekinir miydiniz? Elbette hayır! 2 dakika kuralı, görevi ertelemek için herhangi bir bahaneyi ortadan kaldırarak hemen harekete geçmenizi sağlar

Kolay iki dakikalık görevleri tamamlamak, görev listenizi şişiren veya iş akışınızı yavaşlatan dağınıklığı ortadan kaldırır. Bu, projenin daha zorlu yönlerine odaklanmak için zihinsel alan ve bilişsel kaynaklar açar. Sonuç olarak, daha hızlı ve daha verimli çalışırsınız

Daha büyük hedefleri veya görevleri daha küçük, daha yönetilebilir adımlara bölmek, proje boyunca bağlı ve odaklanmış kalmanızı kolaylaştırır. Bu sürekli bağlılık, sizi devam ettiren ivmeyi sağlar

Kontrol edilmeyen bir görev listesi, sürekli stres ve endişe kaynağı olabilir. Bu, bir bardak suyu tutmakla iki saat boyunca bir bardak suyu tutmak gibi bir şeydir. Küçük görevleri ne kadar çabuk tamamlarsanız, zihninizde o kadar az yer kaplarlar ve onlar hakkında o kadar az endişelenirsiniz

İki saatlik yorucu bir işin ardından dopamin salgısının, iki dakikada bir salgılanmasına kıyasla nasıl olacağını hayal edin. İlki daha tatmin edici gelebilir, ancak aynı zamanda tükenmişlik riski de vardır. Öte yandan, küçük dönüm noktalarını gerçekleştirdiğinizde, daha fazlasını başarmak için motive hissedersiniz

Yaklaşan son teslim tarihlerinin baskısı, yaratıcılığı ve problem çözme becerilerini engelleyebilir. Daha küçük görevleri tamamlamak stresi azaltır, zamanı en iyi şekilde kullanır ve yaratıcı akışınızı sağlamak için zihinsel alan açar

2 Dakika Kuralını Etkili Kullanmak İçin İpuçları

2 dakika kuralının faydalarını en üst düzeye çıkarmaya hazır mısınız? İşte size yardımcı olabilecek birkaç ipucu ve püf noktası:

Gün boyunca ortaya çıkan iki dakikalık görevlere karşı uyanık olun. Kısa bir e-postaya yanıt vermek, masanızı temizlemek, bir belgeyi dosyalamak veya bir aramayı geri aramak gibi küçük başarılar, olumlu bir zihin yapısı kazanmanızı sağlar. Bu görevleri ne kadar çok belirler, o kadar verimli olursunuz

Birden fazla iki dakikalık görevi bir araya getirin ve kısa bir zaman diliminde toplu olarak gerçekleştirin. Bunlar, masanızı düzenlemek veya e-postaları sıralamak gibi aynı kategoriye giren benzer veya ilgili görevler olmalıdır. Odaklanarak iki dakikalık aralıklarla çalışmak, daha kısa sürede daha fazlasını yapmanıza yardımcı olabilir

İki dakika kuralı mükemmellik değil, eylem ile ilgilidir. Bir yazarın makalesine başlarken mükemmel bir giriş bulmaya çalıştığını düşünün. Muhtemelen hala karar veremeden takılıp kalmış olurdu! Daha akıllıca bir yaklaşım, dağınık veya tutarsız gelse bile, harika bir başlangıç noktası bulana kadar fikirler üretmeye devam etmek olacaktır

ClickUp'taki Beyaz Tahta özelliğini kullanarak fikirlerinizi görsel olarak beyin fırtınası yapın

İki dakika kuralını bir projenin başlangıcı olarak kullanın ve ilk birkaç uygulanabilir adımı belirleyin. Bu küçük başlangıç, gelecekteki stratejilerinize yapı kazandırırken, sizi ileriye götürecek bir başarı duygusu verecektir

"acil ama önemli olmayan" görevlerden bıktınız mı? İki dakikalık kuralı kullanarak iki dakikadan kısa sürede tamamlayabileceğiniz görevleri filtreleyin ve doğrudan bu görevlerin üstesinden gelin Zaman yönetimi matrisinizde yer kaplayanbıktınız mı? İki dakikalık kuralı kullanarak iki dakikadan kısa sürede tamamlayabileceğiniz görevleri filtreleyin ve doğrudan bu görevlerin üstesinden gelin

Derin bir iş oturumu arasında tampon olarak iki dakika kuralını kullanın. Bir işin ortasındayken aklınıza hızlıca halledebileceğiniz bir görev mi geldi? Çoklu görev yapma dürtüsüne karşı koyun. Bunun yerine, kısa bir mola verin, iki dakikalık bir zamanlayıcı ayarlayın ve belirli görevi tamamlayın, ardından zihninizi tazeleyerek derin çalışmaya devam edin

2 dakika kuralını iş ve özel hayatınızda uygulayın. Günlük rutininize dahil ettiğinizde, iki dakikalık görevleri belirleme ve yerine getirme beceriniz artacaktır. Ne kadar çok yaparsanız, o kadar doğal hale gelecek ve verimliliğiniz artacaktır

Elbette, iki dakika kuralını uygulamak için uygulamalara veya araçlara ihtiyacınız yok, ancak teknoloji meraklısıysanız, size yardımcı olacak verimlilik uygulamaları bulabilirsiniz. ClickUp gibi araçlar, iki dakika kuralını uygulamaya koymanıza ve pratik yapmanıza yardımcı olabilir

2 Dakika Kuralının Popüler Kullanımı ve Örnekleri

Günlük hayatınızda verimliliği en üst düzeye çıkarmak için iki dakikalık zaman yönetimi stratejisini nasıl kullanabileceğinizi görelim.

Gelen kutusunu düzenleyin

E-postaların arasında boğuluyor musunuz? 2 dakika kuralı sizin can simidiniz olabilir. İki dakikadan daha kısa sürede işleyebileceğiniz e-postaları arayın ve bunlara göre hareket edin. Bunlar, basit onay talepleri veya hızlı yanıtlar içeren e-postalar olabilir. Örneğin, bir toplantı davetine yanıt vermek veya hazır bir belgeyi paylaşmak olabilir. Alternatif olarak, istenmeyen e-postaları silebilir veya mesajları daha sonra incelemek üzere işaretleyebilirsiniz.

Masa düzenleme

Unsplash aracılığıyla iki dakika kuralıyla masanızı düzenleyin

Dağınık masanız dikkatinizi mi çekiyor? Derinlemesine bir temizlik oturumu başlatmanıza gerek yok. Dağınıklığı ortadan kaldırmak için iki dakika kuralını uygulamanız yeterlidir. En sezgisel görevle başlayın. Bu, evraklarınızı dosyalama, kırtasiye malzemelerinizi düzenleme, makbuzlar gibi gereksiz belgeleri atma vb. olabilir. Bu küçük şeylerin çevrenize ve ruh halinize ne kadar büyük etkisi olduğunu görünce şaşıracaksınız!

Toplantı hazırlığı ve katılım

E-posta ile halledilebilecek bir toplantı sırasında odaklanamıyor musunuz? Diğer sekmeleri kapatın, telefon bildirimlerini sessize alın ve dikkatinizi dağıtan diğer unsurları ortadan kaldırın. Kendinizi sadece iki dakika odaklanmaya zorlayın. Konuyla ilgili sorularınızı sorun veya gündemi hızlıca gözden geçirerek toplantının ne hakkında olduğunu gözden geçirin. Konsantre olmanın daha kolay olduğunu göreceksiniz.

Bir projeyi başlatmak

Analiz felcine veda edin. Planlama aşamasında proje zaman yönetimi için iki dakika kuralını kullanın. İlk birkaç adım ve bunlara karşılık gelen zaman çizelgesini belirleyebilirsiniz. Örneğin, bunu üst düzey bir eylem listesi ve zaman tahmini hazırlamak için kullanabilirsiniz. Ya da bu anı, faaliyetleri sıralamak için kullanabilirsiniz. Küçük bir başlangıç olabilir, ancak projeyi tamamlamak için yeterli ivmeyi sağlar.

💡Profesyonel İpucu: Clickup'ın Zihin Haritaları'nı kullanarak proje eylem listenizi veya faaliyet dizisini kolayca oluşturun. Karmaşık fikirleri görselleştirmenize ve iş akışlarını anında parçalara ayırmanıza yardımcı olurlar.

Sorunsuz beceri geliştirme

Yeni bir beceri edinmek istiyor ama öğrenmek için zaman bulmakta ve ayırmakta zorlanıyor musunuz? İki dakika kuralını kullanın! Öğle yemeği saatinizde veya işe giderken iki dakikanızı ayırın ve bu beceri hakkında bir şeyler okuyun, bir eğitim videosu izleyin veya bir podcast dinleyin. Gün boyunca bu zamanı bölün ve beceriyi öğrenmek için ısrarcı olun.

Sağlıklı yaşam savaşçısı

Kilo vermek veya forma girmek mi istiyorsunuz? O zaman iki dakika kuralını kullanın! İki dakikanızı egzersize ayırın; daha yorucu egzersizlere geçmeden önce kalp atış hızınızı yükseltmek için hızlı kardiyo veya HIIT yapabilirsiniz. Benzer şekilde, gününüzün iki dakikasını ertesi günün öğünlerini planlamak için ayırın. Ya da sipariş vermek yerine hızlı ve sağlıklı bir atıştırmalık hazırlamak için kullanın. Bu tür bilinçli anlar sizi fitness hedeflerinize yaklaştıracaktır.

2 Dakika Kuralını Kullanmanın Zorlukları [ve Bunları Aşmanın Yolları]

2 dakikalık kural mükemmel bir geçmişe sahip olsa da, her sorunu çözmek için kullanabileceğiniz bir geçici çözüm değildir. Karşılaşabileceğiniz bazı zorluklar ve bunları aşmak için deneyebileceğiniz bazı çözümler şunlardır:

Bazı görevler, aldatıcı bir şekilde yanlış değerlendirilebilir. E-postaya cevap vermek gibi basit bir görev, ek dosyaları aramak veya cevabınızı daha kapsamlı hale getirmek zorunda kalırsanız, kolayca iki dakikayı aşabilir. Hayal kırıklığı ve zamanlama çakışmalarını önlemek için bir görevin ne kadar süreceği konusunda gerçekçi olmalısınız

Dijital dünyamız, bildirimler, e-postalar, sosyal medya gibi dikkat dağıtıcı unsurlarla doludur ve her şey iki dakikalık bir süre içinde odaklanmanızı hızla bozabilir. Web sitesi engelleyicileri ve cihazlardaki odak modunu kullanarak bildirimleri sessize alın ve kesintileri en aza indirin

2 dakika kuralı mükemmellik değil, eylemle ilgilidir. Ancak, bir görevi mükemmel bir şekilde planlama veya tamamlama dürtüsü, 2 dakikalık zaman diliminizi hızla tüketir. Bu, kendinizi daha stresli hissetmenize neden olarak yarardan çok zarar verir. Öncelikle, başlamayı düşünün ; başyapıtınız şekillenmek için bekleyebilir

2 dakika kuralını kullanarak birkaç küçük görevi tamamlayabilirsiniz. Ancak zorluk, bir görevden diğerine geçerken ivmeyi korumakta yatmaktadır. Önemli ilerleme kaydetmek için daha büyük görevler üzerinde çalışmak üzere daha uzun bloklar ayırmanız gerekeceğinden, bu kuralı öncelikle bir başlangıç noktası olarak kullanın

Bu küçük görevlerin sürekli ve bitmek bilmeyen akışı, kısa sürede yorucu ve bunaltıcı hale gelebilir. Hangi görevi önce halletmeniz gerektiğine karar vermekte zorlanacağınız veya karar verme yorgunluğu yaşayacağınız bir noktaya geleceksiniz. Görevleri gruplar halinde işleyin ve hızlı iki dakikalık görev listeleri hazırlayarak bu verimlilik ipucunun etkisini artırın

Bazı görevler doğası gereği karmaşık ve zaman alıcıdır. Saatlerce oturup bu görevleri daha küçük bölümlere ayırmaya çalışabilirsiniz, ancak yine de iki dakikalık kalıba sığmadığını göreceksiniz. Bu tür hayal kırıklıklarını ve zaman kaybını önlemek için, makul bir süre gerektiren görevleri tanımayı öğrenin ve yaklaşımınızı buna göre ayarlayın. İki dakika değilse, ne kadar süre? Bu süreyi zaman blokları halinde ayırın ve işe koyulun

ClickUp kullanarak 2 dakikalık kuralı nasıl uygulayabilirsiniz?

ClickUp'ı kullanarak iki dakika kuralını uygulamak, gerçekten işe yarayan deneysel bir çözümdü. Platform, 2 dakika kuralını uygulamak için ihtiyacınız olabilecek her şeyi ve bu tekniğin eksikliklerini gidermek için çözümler sunar.

ClickUp ve 2 dakika kuralı, verimliliğinizi artırmada size yardımcı olacak ortaklarınızdır.

ClickUp'ı kullanarak hızlı, iki dakikalık başarılar elde etmenin yolları:

Uygulanabilir görev listeleri oluşturma

ClickUp'ta Liste Görünümü'nde görevleri izleyerek hiçbir şeyi kaçırmadığınızdan emin olun

ClickUp görev yönetimi kesinlikle muhteşemdir. Bir eylem öğesini ClickUp görevine dönüştürmenin birkaç yolu vardır: ClickUp Belgelerindeki fikirlerden doğrudan sohbet mesajlarındaki ve yorumlardaki görevlere. Bu, bağlam değiştirmeyi veya aklınıza gelen fikirlerle dikkatinizin dağılmasını önler.

Platformu kullanarak, bir proje veya çalışma alanı içindeki iki dakikalık görevlere ayrılmış merkezi bir liste oluşturun. Ardından, bu özel listeyi, iki dakikalık bir görevi tamamladığınızda öğeleri işaretleyebileceğiniz etkileşimli bir kontrol listesine dönüştürün. Gerçekten tatmin edici bir deneyim.

Ayrıca, bu listeye ekleme yapmak çok kolaydır: "Yeni Öğe" seçeneğini seçin ve daha sonra gerçekleştirmek istediğiniz küçük işlerin ayrıntılarını girin. ClickUp ayrıca, iç içe yerleştirme yoluyla görevlerin ve alt görevlerin mantıksal hiyerarşisini korumanıza olanak tanır, bu da daha büyük projelerde 2 dakika kuralını uygulamayı kolaylaştırır. Bazıları Liste Görünümü'nü tercih ederken, görevlerinizi yönetmek için Kanban Panoları veya Gantt Grafikleri gibi farklı görünümleri deneyebilirsiniz.

Önceliklendirme ve toplu işleme

ClickUp'ta görev önceliklerini atayarak küçük görevleri kategorilere ayırın

İki dakikalık görevlerin hepsi aynı değildir. Bazıları diğerlerinden daha acil veya daha etkilidir. Bu sorunu çözmek için ClickUp'ın Görev Öncelikleri özelliğini kullanarak görevleri acil, yüksek, normal ve düşük öncelikli olarak sınıflandırın. Böylece ClickUp, iki dakikalık görevlerin öncelik tabanlı bir listesini tutar ve bir sonrakine geçer, karar verme yorgunluğunu önler.

Benzer şekilde, ClickUp benzer iki dakikalık görevleri bir araya getirmenize olanak tanır. Örneğin, e-postalara yanıt vermeyi görev güncellemelerini paylaşma veya programınızı sürdürme ile birleştirebilirsiniz. Bu, paralel iki dakikalık patlamalar sırasında birden fazla görevi tamamlamanıza olanak tanır.

Fark ederseniz, her iki püf noktası da 2 dakika kuralının sınırlarını aşmanıza ve verimliliğinizi artırmanıza yardımcı olur!

Ayrıca okuyun: ClickUp'ta görev önceliklerini nasıl ayarlayabilirsiniz?

Zaman izleme ve bloklama

ClickUp'taki Zaman Takibi özelliğini kullanarak her görevin zamanını takip edin

ClickUp, yerel bir zaman takibi özelliği ile birlikte gelir. ClickUp'taki Proje Zaman Takibi aracı, 2 dakika kuralını uygulamaya koymanızı sağlar. Görevler için hızlı iki dakikalık tahminler belirleyerek odaklanmanızı ve işlerinizi aksatmamanızı veya yolundan sapmamanızı sağlayın. Ayrıca, zaman tahmin becerilerinizi ve belirli görevler için iki dakika kuralının genel etkinliğini ölçmenize de yardımcı olur. Göreceğiniz gibi, belirli büyük hedeflerin 2 dakikalık kalıba uymadığı zamanlar olacaktır ve bu sizin turnusol testiniz olacaktır.

Ayrıca, hatırlatıcı ve son teslim tarihi özelliğini kullanarak küçük görevleri takip edin. İyi bir uygulama, sabahın erken saatlerinde, öğle yemeği öncesi, öğle yemeği sonrası ve akşam olmak üzere yaklaşık dört günlük hatırlatıcı ayarlamak ve iki dakikalık görev listenizi kontrol ederek, aksi takdirde gözden kaçabilecek hızlı kazanımları kaydetmektir.

İş akışlarını otomasyon

ClickUp'ta özel otomasyonlar kurarak küçük işleri halledin

Tamam, iki dakikalık görevler için söylenmeyen bir ipucu: Otomatikleştirebileceğiniz her şeyi otomatikleştirin. Sadece 2 dakikanızı alsa bile, otomatikleştirilebilecek bir işi neden boşa harcıyorsunuz? Bu nedenle, düşük seviyeli ve yinelenen görevleri halletmek için ClickUp'ın özel otomasyon özelliğini kullanmaktan çekinmeyin. Görev atamak, hızlı onay e-postaları göndermek veya takviminize bir program eklemek gibi küçük işleri ClickUp Otomasyon sizin yerinize halleder, böylece siz daha zorlu iki dakikalık görevlere odaklanabilirsiniz.

Bu ve ClickUp'ı hemen hemen her şeyle entegre edebilmeniz, farklı platformlarda iki dakikalık görevlerin ayrıntılı ve merkezi bir deposunu oluşturmanızı kolaylaştırır. Aynı zamanda, tüm teknoloji yığınınızı aranabilir hale getiren Evrensel Arama özelliğine de sahip olursunuz!

Başarıyı şablon haline getirin

Neden tekerleği yeniden icat etmek için zaman kaybedesiniz? ClickUp, zor durumlarda hayat kurtaran kullanıma hazır şablonlar içeren zengin bir kütüphane sunar. Her şablonun ne kadar kapsamlı ve iyi düşünülmüş olduğuna şaşıracaksınız.

Bu Şablonu İndirin İşleri Tamamla şablonu, her geçen gün daha verimli olmanıza yardımcı olur

2 dakika kuralına odaklandığımız için, ClickUp'ın İşleri Tamamlama Şablonu bu tekniğe başlamak isteyenler için çok uygundur. Bu şablon, David Allen'ın öğretilerini somutlaştırır ve işleri kolayca halletmenizi sağlar! Görevleri düzenlemekten önceliklendirmeye kadar, bu şablonu kullanarak daha sorunsuz iş akışlarının ve verimli çalışmanın keyfini çıkarın.

Yukarıdaki şablon ileri düzey kullanıcılar için olsa da, ClickUp'ta GTD çerçevesinin başlangıç düzeyindekiler için de uygun şablonlar bulunmaktadır.

Bu Şablonu İndirin İşlerinizi halletmek için daha basit listeler mi istiyorsunuz? İşleri Halletme Listesi şablonunu kullanarak başlayın

ClickUp'ta İşleri Tamamlama Listesi Şablonuna göz atın. Görevlerinizi, maksimum verimlilik için parçalara ayırarak halledebileceğiniz basit bir listeye dönüştürür. Görevleri durumlarına göre gruplandırılmış olarak görmek için Pano görünümünü kullanın. Bu kadar basit.

AI'nın gücünden yararlanın

ClickUp Brain, iki dakikalık kural iş akışını güçlendirmek için gizli bir silahtır. ClickUp'ın 2 dakikalık kuralı takip etmenize yardımcı olan tüm özelliklerini güçlendirerek platformu bir verimlilik gücü haline getirir.

Yoğun bir işin ortasında ortaya çıkan iki dakikalık bir görev sizi rahatsız mı ediyor? Brain'den, bağlamı değiştirmeden not almasını (veya daha da iyisi, iki dakikalık görev listenize eklemesini) isteyin. ClickUp Brain, görevin önceliğini ve karşılıklı bağımlılıkları bile sizin için belirleyebilir! Bir e-postaya yanıt vermeniz mi gerekiyor? Brain'in sizin için yapmasını sağlayın — olanaklar sınırsız.

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Bir AI motoru olarak Brain, alışkanlıklarınızdan ve çalışma tarzınızdan tekrarlı olarak öğrenir. Bu, yerleşik zaman takibi aracıyla birleştiğinde zaman tahminini kolaylaştırır. Brain'e belirli bir görevin genellikle ne kadar süreceğini sorun, Brain size gerçekçi bir tahmin verecektir.

Temel olarak, ClickUp ile yaptığınız her şeyi Brain ile daha iyi yapabilirsiniz.

İki dakika hayatınızı değiştirebilir!

Günümüz dünyasında iki dakika çok uzun bir süre gibi görünmeyebilir. Umarız bu makale bakış açınızı değiştirmiştir.

Zor bir göreve başlamak ya da yapılacaklar listenizi tamamlamak için çalışmak olsun, iki dakika kuralı verimliliği en üst düzeye çıkarmaya yardımcı olabilir. Sadece ortaya çıkıp kararlı kalarak savaşın yarısını kazanmış olursunuz. Bir kez bu noktaya geldiğinizde, başarının önünde neredeyse hiçbir engel kalmaz. Yukarıda paylaşılan bazı tuzaklara dikkat edin, her şey yolunda gidecektir.

Ayrıca, ClickUp'ı kullanın — ücretsizdir. Kaydolmak iki dakikadan az sürer, bu da iki dakika kuralını uygulamaya başlamak için iyi bir yoldur! Hemen kaydolun ve ClickUp'ı bugün deneyin!