The One Minute Manager Özeti: Kitaptan Altın Değerinde Öngörüler

Harika bir yöneticiyi diğerlerinden ayıran nedir? The One Minute Manager kitabının kahramanı bunu bulmaya çalışıyor.

Bir gün, bir dakikalık yönetici ile karşılaşınca, olağanüstü sonuçlar, verimli ve memnun çalışanlar ve iş-yaşam dengesi gibi her şeye sahip olmanın mümkün olduğunu fark eder. Bu kutsal üçlü yönetici mükemmelliğini nasıl başaracağını öğrenmek için yöneticinin beynini inceler ve bu kitap da bu sürecin formunu oluşturur. ⏱️

1982 yılında Ken Blanchard ve Spencer Johnson tarafından yazılan bu kısa kurgu öykü, olağanüstü liderlerin denenmiş tekniklerini ortaya koyarak, minimum talimatla takımınızdan en iyi şekilde nasıl yararlanabileceğinizi vurgular.

Zamanınız kısıtlıysa, The One Minute Manager özetimizi okuyun ve kitabın ana noktalarını keşfedin. Sonuna kadar okuyun, kitabın felsefesine uygun olarak bu ilkeleri ücretsiz proje yönetimi çözümü ClickUp'ta nasıl uygulayabileceğinizi de inceleyeceğiz.

Bir Dakikalık Yönetici Kitabı Özeti Bir Bakışta

En baştan başlayalım: Bir Dakikalık Yönetici'nin hikayesi, etkili bir yönetici bulmak ve ondan öğrenmek için yola çıkan genç bir adamı tanıştırır. Tanıdığı çoğu yönetici ya sonuç odaklıydı ya da sadece insanları yönetiyordu. Onun hedefi, bu iki yönü dengeleyen ve daha da önemlisi bilgisini paylaşmaya istekli birini bulmaktı.

Bu tanıma uyan bir yöneticiyle karşılaşınca, onu ziyaret eder. İlk başta, genç adam yöneticinin belirgin şekilde tuhaf davranışları ve uygulamaları karşısında şaşkına döner. Örneğin, yönetici ciddi görünür ve çalışanlarıyla nadiren konuşur. Yine de, çalışanlarını memnun tutmayı ve sürekli olarak olumlu sonuçlar elde etmeyi başarır. 🤔

Bu, genç adama doğal olmayan bir yönetim tarzı gibi gelmişti. Ancak daha sonra, yöneticinin üç çalışanıyla konuştuktan sonra, neden ona Bir Dakikalık Yönetici dediklerini ve onu bu kadar başarılı kılanın ne olduğunu anladı.

Çalışanların her biri, kitabın özünü oluşturan One Minute Manager'ın önemli sırlarını paylaştı. Etkili yönetimin üç tekniği olarak kabul edilen bu üç sırrı aşağıda inceleyelim:

1. Bir Dakikalık Hedefler

Genç adamın konuştuğu ilk çalışan Bay Trenell'di. Trenell, yöneticinin sorumluluklar konusunda herkesin aynı sayfada olduğundan her zaman emin olduğunu açıkladı. 📖

Yönetici ve çalışan yapılacaklar konusunda anlaştıktan sonra, çalışan hedefleri yazma görevini üstlenir. Her hedef toplam bir sayfa uzunluğunda ve 250 kelimeden fazla olmamalıdır, böylece okunması sadece bir dakika sürer.

Bu bir dakikalık hedef ayarlamasında öncelikleri belirlemek için, çalışanlar ve yönetici %80-20 kuralını veya Pareto Prensibini kullanır. Bu kural, sonuçların %80'inin takımın %20'sinin katkısından kaynaklandığını öne sürer. Amaç, %20'ye odaklanmaktır. Bu genellikle, düzensiz bir dizi görev yerine daha az sayıda yüksek değerli hedefe ulaşılmasıyla sonuçlanır.

Bir dakikalık hedefler işe yarar, çünkü yönetici çalışanların performansını ölçmek için net standartlar belirler. Bu, belirsizliğe yer bırakmaz ve her çalışanın gün boyunca kendi performansını değerlendirmesini sağlar.

2. Bir Dakikalık Övgü

Sıradaki çalışanımız Bay Levy. O, yöneticinin şirkette yeni işe başlayan herkesi yakından gözlemlediğini paylaştı. Buradaki amaç, çalışanları mikro düzeyde yönetmek değil, yöneticinin doğru bir şey yaparken onları yakalamasını ve hemen övmesini sağlamaktır.

Kimse konuşarak zaman kaybetmek zorunda kalmaz; bir dakikalık övgü kısa ve etkilidir. Yönetici:

Çalışanın hangi alanlarda başarılı olduğunu ayrıntılı olarak belirtmek için birkaç dakika ayırın

Eylemin şirkete nasıl kalıcı bir fayda sağladığına dair olumlu geri bildirimler paylaşır

Övgülerin etkisini hissettirmek için kısa bir duraklama yapın; robot gibi veya samimiyetsiz görünmemek için

Çalışanı iyi işini sürdürmesi için teşvik ederek övgüyü sonlandırın

Bunun tam tersine, sıradan bir yönetici, olumlu geri bildirimlerini paylaşmak için yıllık performans değerlendirmesini bekler. Bu, çalışanın pekiştirilmesi gereken eylemleri unutabileceği için pek etkili değildir. 😅

3. Bir Dakikalık Azarlama

Adamın son konuştuğu kişi Bayan Brown'du ve ona doğru bir dakikalık azarlamanın önemini anlattı. Bir dakikalık övgüyle ilgili tavsiyelerin çoğu bu durumda da geçerlidir.

Örneğin, çalışanlar yöneticinin ilerlemelerini izleyeceğini ve düzenli geri bildirimde bulunacağını bilir. Sonuçlar önceden belirlenmiş olduğundan, yönetici olumsuz davranışları fark eder etmez hemen uyarır. Neyin yanlış gittiğini ve bu konuda ne hissettiğini açıkça belirtir, böylece çalışanlar yöneticinin bakış açısını iyi anlar.

Bir dakikalık azarlamanın ikinci yarısında, yönetici karşılaşmanın olumlu bir notla bitmesini sağlar. Çalışana, her zaman %100 performans gösteremese bile işine değer verdiğini bildirir. İdeal olarak, her iki taraf da altta yatan anlamı anlar ve konuşma sonunda bu konuda gülüp geçebilir. 😄

Not: Tonu yumuşatmak için, One Minute Reprimands (Bir Dakikalık Azarlama) kavramı, kitabın sonraki baskılarında One Minute Redirect (Bir Dakikalık Yönlendirme) olarak değiştirilmiştir ve kitabın adı The New One Minute Manager (Yeni Bir Dakikalık Yönetici) olarak değiştirilmiştir.

Anahtar Noktalar: Ken Blanchard ve Spencer Johnson'ın yazdığı Bir Dakikalık Yönetici

Alegorik ve hikayeye benzer anlatımının yaratıcı kullanımıyla, One Minute Manager kitabı, bilimsel temelli ve birçok durumda uygulanabilir birçok yönetim bilgisi sunar. 🦉

Kitapta yer alan en önemli ipuçlarından bazılarını okuyalım:

1. Net bir dil kullanın

Kitap, yöneticilerin çalışanlarla iletişim kurarken, talimat verirken, övgüde bulunurken veya azarlarken nasıl davranmaları gerektiğini anlatırken sık sık kesin bir dille ifadesini kullanır.

Kitaba göre, yönetici çalışanların bildiklerine dair asla varsayımlarda bulunmamalıdır. Anlaşılmasını kolaylaştırmak için bilgileri şeffaf bir dille sunmalıdır. Bu şekilde, çalışanlar kendileri için net hedefler belirleyebilir ve daha hassas ve güvenli bir şekilde işlerini yapabilirler.

2. Davranışlarınızın sözlerinizle uyumlu olduğundan emin olun

Çoğumuz, başa çıkması zor en az bir yöneticiyle karşılaşmışızdır. Takım iyi bir ruh halinde olmasa bile, her zaman telaş içinde olup, zayıflık veya duygulara yer vermezler.

Bir Dakikalık Yönetici ise bunun tam tersini önerir: Etkili bir yönetici, duyguları ve niyetleri konusunda dürüsttür. Bu tür liderler, amaçlarına ulaşmak için çalışanları manipüle etmek veya onlara yalan söylemek yerine, çalışanlar arasında güven ve güvenlik ortamı yaratır.

Gerçekçi yaklaşım sayesinde, takım üyeleri hedeflere katkıda bulunmak için çok daha motive olurlar. Hatta onları örnek alır ve iletişimlerinde de samimi olmaya çalışırlar.

3. İstenmeyen davranışları kişiden ayırın

Kitaptaki yönetici, çalışanlara olumsuz geri bildirim verirken odak noktasının, onların bireysel değerlerini sorgulamak değil, belirli davranışları tespit etmek olması gerektiğini defalarca vurgular. Hedef, kişiyi değil, verimsiz veya olumsuz davranışları ortadan kaldırmaktır.

Aynı nedenle, bir dakikalık yönetici, çalışanı azarladıktan sonra, çabalarının takdir edildiğini belirtmek için nazik sözler paylaşır. Çalışanın performansını değerlendirmeyi bitirdiğinde, çalışanın başarısızlığın sorumluluğunu üstlenip durumdan kurtulabileceğine güvenerek işine devam eder. 🏀

4. Bağımsızlığı kolaylaştırın

Kitaptaki yönetici, çalışanların ne yapacağını bildiğini varsayarak onları kendi hallerine bırakan ve bir sorun çıktığında onları azarlayan liderleri eleştiriyor. Yöneticiler, çalışanlarını mikro düzeyde yönetmemelidir, ancak onların bağımsız olarak başarılı olmalarını istiyorsa onları eğitmeli veya talimatlar vermelidir.

Bunun nasıl yapılacağını göstermek için, bir dakikalık yönetici, iyi bilinen bir psikolojik kavram olan "şekillendirme" yi kullanır. Çalışanın bir görevi hemen mükemmel bir şekilde tamamlamasını beklemek yerine, yönetici, çalışanlara istenen ve istenmeyen davranışları belirlemeleri için koşullar koyar.

Zamanla, çalışanlar görevleri kendi başlarına tamamlayabilir ve hatta gözden geçirebilir, böylece aşırı yönetim denetimi ihtiyacı azalır.

5. Herkese potansiyel bir kazanan gibi davranın

Dünya, bireyleri kazananlar ve kaybedenler olarak etiketleme eğilimindedir. Genellikle yöneticiler, şirketin hedeflerine olumlu katkı sağlayacaklarının daha yüksek olduğunu düşündükleri için sadece "kazananları" işe almak isterler. One Minute Manager'a göre bu, sınırlayıcı ve anlamsız bir yaklaşımdır.

Bir Dakikalık Yönetici, herkese fırsat verilirse herkesin başarılı olabileceğine inanır. Kategorize etmek doğal bir davranış olsa da, bu eğilimin bizi verimsiz hale getirmesine izin vermemeliyiz, özellikle de işe alım sürecinde. Mükemmel adayı aramakla zaman kaybetmek yerine, yönetici çalışanların eğitimine yatırım yapmalı ve hepsinin başarılı bir takım oyuncusu olmalarına yardımcı olmalıdır. 🏆

6. İnsanları mutlu edin

Çalışma ortamı düşmanca ise ve yönetici çalışanlarına saygısız davranıyorsa, çalışanlar endişeli ve takdir edilmediklerini hissederler ve verimlilik akıllarının ucundan bile geçmez. Ancak, bir dakikalık yöneticinin en önemli başarılarından biri, çalışanlarının işlerinde mutlu görünmeleridir.

İyi bir yönetici, çalışanlarının kendini iyi hissetmesini sağlar. Çalışanlarının refahını gerçekten önemser ve onlara nazik davranır. Bu şöyle olabilir:

Çalışma tarzlarına ve sınırlarına saygı göstermek

Çalışanların endişelerini dinlemek

Performansa bakılmaksızın nazik sözler paylaşmak

Çalışanlarını özenle yöneten liderler, iş yerinde sorunsuz bir işbirliği ortamı yaratabilir ve olumlu sonuçlar elde edebilir. 💗

7. Bilgi paylaşımı

Kitapta, genç adamın konuştuğu üç çalışanın her biri, kendilerinin de bir dakikalık yöneticiler haline geldiğini söylüyor. Spoiler uyarısı: Sonunda, kahraman da bir dakikalık yönetim tarzını benimsiyor ve bu bilgeliği topluma aktarmak için bir kitap yazıyor.

Kitabın bu bölümü, ortak hedeflere ulaşmak için bilgiyi yaymanın önemini öğretir. Çalışanlarının kendi yönetim tarzını benimsemelerine yardımcı olan yönetici, operasyonları kolaylaştırdı ve takımının çok fazla zaman ve çaba harcamasına engel oldu.

Daha fazla zaman ve enerjiye sahip olan çalışanlar, fiziksel ve duygusal stres seviyelerini azalttı ve daha güvende hissetmeye başladı. Devamsızlık ve yüksek işgücü devri gibi sorunlar da büyük ölçüde azaldı.

Bir Dakikalık Yönetici: Popüler Alıntılar

The One Minute Manager kitabından özellikle etkileyici bulduğumuz üç alıntı'yı burada bulabilirsiniz.

Geri bildirim, şampiyonların kahvaltısıdır.

Bir Dakikalık Yönetici, olumlu geri bildirimin insanları motive eden en önemli unsur olduğuna inanır. Kahvaltının güne başlamak için enerji kaynağı olması gibi, geri bildirim de performansımızı değerlendirmemize ve yaptığımız işte öğrenme, uyum sağlama ve daha iyi olma girişimlerini desteklememize yardımcı olur. 🍳

Biz sadece davranışlarımız değil, davranışlarımızı yöneten kişilerdir.

Yöneticiler, davranışlarının hedefleriyle uyumlu olmasını sağlamalıdır. Örneğin, iş yerinde verimsiz çalışanlar görseniz bile, tepkiniz öfkeye dayalı olmamalı, uyumlu ve büyüme odaklı bir iş yeri yaratmak istediğiniz gerçeğine dayanmalıdır. 🌱

Hedefler davranışları başlatır, sonuçlar davranışları sürdürür.

Genç adamın sonunda söylediği bu söz, Bir Dakikalık Yönetici'nin tüm felsefesini özetliyor. Çalışanlar bir hedef belirlediklerinde, aynı zamanda gitmek istedikleri yönü de belirlemiş olurlar. Ve doğru övgü ve eleştirilerle, yolundan sapmadan ilerleyebilir ve hedefe daha hızlı ulaşmayı öğrenebilirler. 🏎️

