Bir yönetici olarak doğru beklentileri nasıl belirleyebilirsiniz?

Çalışanlar işlerinden sadece iyi bir maaş çekinden daha fazlasını ister. Peki, gerçekten ne istiyorlar?

Çoğu çalışan için, maaş tek başına işlerinde en iyi performanslarını sergilemeleri için motive edici tek faktör değildir. Derin bir amaç duygusu, anlamlı konuşmalar ve belki de en önemlisi, iyi bir yönetici de aynı derecede önemlidir.

Bir yönetici olarak, takımınızın bağlılığını sağlamak ve hedeflerine ulaşabilmesi için doğru şeyleri yapmak istersiniz. Bu nedenle, çevik ve dayanıklı bir iş gücü oluşturmak için net beklentiler belirlemeli ve etkili bir şekilde iletişim kurmalısınız.

İş gücünüzün tam potansiyelini ortaya çıkarmak için yönetici beklentilerini ayarlamak hakkında bilmeniz gereken her şeyi inceleyelim.

Yöneticilerin Beklentilerini Ayarlamak Neden Önemlidir?

İş yerinde net beklentiler belirlemek, amaç, yön ve başarı duygusunu sağlamak için son derece önemlidir.

Hedefler ve anahtar performans ölçütleri konusunda net beklentilerle, tüm takım üyeleri başarının neye benzediğini anlar ve bu da karışıklık veya yanlış anlaşılmaları önler.

En önemlisi, daha fazla hesap verebilirlik sağlar ve bu da verimli ve etkin bir iş gücü oluşturur. Bu, tüm projelerin gecikme olmadan ve başarı için belirlenen KPI'lara göre tamamlanmasını sağlar.

Yöneticilerin Beklentilerini Nasıl Ayarlayabilirsiniz?

Yöneticilerin beklentilerini ayarlamanın önemli olduğunu artık biliyoruz, peki bunları nasıl ayarlayacağız? İşte size yardımcı olacak dört yararlı ipucu:

1. Açık ve belirgin hedefler belirleyin

Beklentileri belirlemek için net bir iletişim kurarak başlayın. SMART hedef çerçevesi, yöneticilerin proje yönetimi için net hedefler belirlemek için yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir.

Peki, SMART hedef nedir?

Bunlar Belirli, Ölçülebilir, Ulaşılabilir, İlgili ve Zaman sınırlı olarak tanımlanır. Bu, her proje hedefinin neyin başarılması gerektiğini, ilerlemenin nasıl izleneceğini, hedefin gerçekçi ve ulaşılabilir olup olmadığını, bireyin iş sorumlulukları ve şirket hedefleriyle uyumlu olup olmadığını ve son olarak bir son tarihi olup olmadığını içermesi gerektiği anlamına gelir.

SMART hedefine iyi bir örnek şudur: 3 ay içinde müşteri hizmetlerine harcanan zamanı %10 oranında azaltan bir eğitim programı oluşturmak.

ClickUp Hedefleri ile kısa ve uzun vadeli hedeflerinize odaklanın

2. Takımınızla net bir şekilde iletişim kurun

Takımınızla net beklentiler belirlemek için jargonu kullanmayın ve konuya doğrudan girin. Kısa ama net talimatlar , düşüncelerinizi daha iyi iletmenize yardımcı olur. Takımların görevlerini yerine getirmek için gerekli bilgileri daha iyi özümsemelerine yardımcı olur.

Net hedefler ve net olmayan hedefler (Pazarlama bakış açısından örnekler) Net hedef: Bir sonraki çeyrekte web sitesi kayıtlarını %20 artırınBu hedef belirli (20%), ölçülebilir (web sitesi kayıtları), ulaşılabilir (bir çeyrek içinde), ilgili (pazarlama için önemli) ve zaman sınırlıdır (bir sonraki çeyrek) Belirsiz hedef: Daha fazla marka bilinirliği yaratmak Ölçülebilir bir sonuç belirtilmemiştir. "Daha fazla" öznel bir ifadedir

Belirli bir ölçüt yoktur. Marka bilinirliği birçok şekilde ölçülebilir (örneğin, sosyal medyada bahsetmeler, web sitesi ziyaretleri)

Bu, ölçülebilir bir hedef değildir. Ne kadar "daha fazla" farkındalık isteniyor?

Zaman çerçevesi eksik. Bu ne zaman gerçekleştirilmeli?

Ayrıca, toplantılar, e-postalar veya hızlı kontrol görüşmeleri yoluyla tutarlı güncellemeler sağlayarak herkesin bilgilendirilmesini sağlamalısınız.

Yeni çalışanların ve liderlerin, atanan ClickUp Yorumları ve ClickUp Etiketleri'ni kullanarak görevler hakkında iletişim kurmasına izin verin

3. Beklentileri ölçütler ve geri bildirimlerle eşleştirin

Ancak, hedefleri ve iletişimi belirledikten sonra, beklentileri ayarlamanın son adımı belki de en önemlisidir: beklentileri metriklere ve geri bildirime bağlamak.

Takım üyeleriniz, performanslarının nasıl değerlendirileceğini anlamalıdır. Ölçütler nesnel, ölçülebilir ve açıkça tanımlanmış olmalıdır. Mümkünse, performanslarını anlamak için meslektaşları, müşteriler ve sizin tarafınızdan hazırlanan 360 derece değerlendirme sorularını da dahil edin.

Bu anket, endişeleri ve görüşleri dile getirmek için bir platform oluşturmaya yardımcı olabilecek ClickUp'ın Geri Bildirim Formu Şablonu aracılığıyla kolayca başlatılabilir. Takım üyeleriniz, veri analizi ve içgörülerle donatılmış bu tamamen özelleştirilebilir formlar aracılığıyla iş ahlakları, performansları ve sosyal becerileri hakkında değerli bilgiler edinebilir.

Şablonu indirin ClickUp'ın Geri Bildirim Formu Şablonu, takım üyelerinizin geri bildirim almasını sağlamak için 360 derece değerlendirme anketleri ve kişiselleştirilmiş anketler oluşturabilir.

Daha önce de belirttiğimiz gibi, yönetici olmak görevleri delege etmekten daha fazlasını gerektirir. Camille Fournier'in The Manager's Path kitabından anahtar noktalar bunu sizin için açıklayabilir!

İyi Bir Yöneticiden Beklenen En Önemli 10 Şey

Yöneticilerin beklentilerini nasıl ayarlayacağımızı anladığımıza göre, şimdi iyi bir yöneticiden beklenen en önemli 10 beklentiyi inceleyeceğiz

1. Etkili iletişim stratejileri oluşturun

Tüm proje tartışmaları için iletişim kanallarını belirlemeniz ve düzenlemeniz gerekir. Ancak gerçek şu ki, proje güncellemeleri için yapılan uzun toplantılar zaman kaybı olabilir, ayrıca Slack, e-posta vb. farklı kanallarda iletişimler kaybolabilir.

@bahsetmeler veya atanan yorumlar gibi ClickUp özelliklerini kullanarak iletişimi merkezileştirerek, bir görev bağlamında mesajlar gönderebilir ve alabilirsiniz. İzleyiciler ve Atanan Kişiler'i kullanarak anahtar paydaşlarınızı konuşmalar hakkında bilgilendirin.

ClickUp içindeki bir görev veya belgeden izleyici ekleyin veya kaldırın

Ayrıca, kuruluşunuzdaki iç ve dış iletişim stratejilerini ve hedeflerini özetleyen kapsamlı bir iletişim planı oluşturmayı hedefleyin.

İyi bir plan, hedef kitleyi, mesaj türlerini, bunların nasıl iletileceğini ve ne sıklıkla iletileceğini içermelidir. Plan ne kadar kapsamlı olursa, projenizin başarısı o kadar iyi olur.

ClickUp İletişim Planı Şablonu gibi iletişim planı şablonları, proje ayrıntıları, hedefler, yönetici özeti, analiz, araştırma ve rakip analizi gibi konularda ayrıntılı bilgi verebileceğiniz birçok bölümden oluşur. Tüm önemli bilgilerin tek bir merkezi belgede bulunmasını sağlar.

Şablonu indirin ClickUp'ın İletişim Planı Şablonu, etkili iletişim kanalları oluşturmak için etkili bir araçtır!

2. Yüksek performans gösteren çalışanlarınızı takdir edin

Takdir edilmeyen çalışanlar, kendilerine değer verilmediğini hissettiklerinde daha kolay hayal kırıklığına uğrarlar. Çalışanların %80'inin takdir edildiğinde daha çok, hatta daha akıllıca çalışacağına şaşırmamak gerekir.

Hepimiz işimiz için takdir edilmeyi severiz. İş yerinde takdir görmek, takımınızı en iyi performanslarını sergilemeye teşvik eder ve istenen davranışları pekiştirir. Bu, çalışanların şirkette kalmasına yardımcı olur, gelir ve verimliliği artırır.

"İnsan davranışını etkilemenin sadece iki yolu vardır: onu manipüle etmek veya ilham vermek. "

"İnsan davranışını etkilemenin sadece iki yolu vardır: onu manipüle etmek veya ilham vermek. "

3. Güçlü bir işyeri kültürü oluşturun

Güçlü bir işyeri kültürü, her başarılı işin bel kemiğidir. Çalışanları bir araya getirmeye, güven ve motivasyon oluşturmaya ve benzersiz bir kimlik yaratmaya yardımcı olabilir.

Ancak bu zor olabilir. İşte burada ClickUp'ın Şirket Kültürü Şablonu devreye girer! Takımınızı önemli konularda görselleştirmenize ve uyum sağlamasına yardımcı olan, kültürel gelişim için girişimlere öncelik vermenize ve en önemlisi takım arkadaşları arasındaki birliği artırmanıza yardımcı olan, kullanımı kolay, özelleştirilebilir bir şablondur.

Şablonu indirin ClickUp'ın Şirket Kültürü aracını kullanarak, kuruluşunuzun misyonunu eksiksiz bir şekilde yerine getirmenize yardımcı olacak iç mesajlar oluşturun.

4. Proje yönetimi süreçlerinizi bir üst düzeye taşıyın

Bir yönetici olarak ( ilk kez yöneticiyseniz bile), altında çeşitli takımların bulunduğu birden fazla projeniz olacaktır. Kendiniz ve takım üyeleriniz için işi daha organize ve verimli hale getirmek için güçlü süreçler ve sistemler oluşturmak en iyisidir.

İş planı şablonları gibi araçlar, işi organize etmenize, planlamanıza, iletişiminizi sağlamanıza ve öncelikleri belirlemenize yardımcı olan belirli hedefler sunar . Bu şablonlar, proje hedefleri ve amaçları, performans göstergeleri, zaman dilimleri, kaynak tahsisi vb. bölümleri içerebilir.

5. Görevleri şeffaf bir şekilde delege edin

Takımınızdaki herkesin ne yapması gerektiğini ve ne zaman yapması gerektiğini bilmesi gerekir. Görevleri etkili bir şekilde delege etmek, verimli iş yükü yönetiminin temelidir ve bir yönetici olarak ana hedeflerinizden biridir.

Takımınızın kapasitesine göre gelecek projeleri planlamak için ClickUp'ın Çalışan İş Yükü Şablonunu kullanabilirsiniz .

Bu şablonla, bireysel katılımcılara ne kadar iş atandığını görebilirsiniz. Böylece herkes kendisinden ne beklendiğini bilir, bu da tükenmişliği önler, şeffaflığı artırır ve adalet duygusu oluşturur. Zaman tahminleri, sprint puanları vb. sayesinde iş yükü izleme daha kolay hale gelir.

Bu, verimliliği artırmaya ve departmanlar ve takımlar arasındaki işbirliğini geliştirmeye yardımcı olur.

Şablonu indirin ClickUp'ın iş yükü yönetimi şablonu, çalışanların iş yükünü doğru bir şekilde görmenize yardımcı olabilir.

6. Taahhütlerinizi yerine getirin

Bir yönetici olarak, verdiğiniz sözleri tutmalısınız. Bir taahhütte bulunmadan önce, gerekli adımları anlayın ve bu adımları izleyin.

Çalışanlar, yöneticilerin taahhütlerini yerine getirdiğini gördüklerinde, projeye ve takıma daha bağlı hissederler. Bir dizi söz verilmesi, güven ve güvenilirlik oluşturur ve bu da kuruluşun başarısına yol açar.

7. Profesyonel gelişimi teşvik edin ve mümkün kılın

Yöneticiler, çalışanların kariyerlerini önemli ölçüde etkiler ve her takım üyesi bunun farkındadır. Bu nedenle, takımınızın güçlü ve zayıf yönlerini aktif olarak belirlemeli, yeteneklerini en iyi şekilde kullanacak ve performansı en üst düzeye çıkaracak sorumluluklar vermelisiniz.

ClickUp'ın Kariyer Yolu Şablonu ile, takım üyelerinin kariyer hedeflerine ulaşmak için geliştirmeleri gereken becerileri anlamalarına yardımcı olabilirsiniz. Geri bildirim sağlamanızı, performansı ölçmenizi vb. kolaylaştırabilir. Kariyer haritası şablonları, yöneticilerin ve takım üyelerinin kariyerlerindeki ilerlemeyi net bir şekilde görselleştirmelerine yardımcı olan güçlü bir araçtır.

Şablonu indirin ClickUp'ın Kariyer Yolu Şablonu özelliği, çalışanlarınızın kariyerindeki dönüm noktalarını izlemeyi basitleştirir.

8. Riskleri belirleyin ve azaltın

Bir yönetici, riskleri hızlı ve kararlı bir şekilde ele almalıdır. Riskleri belirlemek ve değerlendirmek ve etkili risk azaltma stratejilerine öncelik vermek için yapılandırılmış bir yaklaşım oluşturabilirsiniz. Daha da önemlisi, her takım üyesini sezgisel olmaları ve riskleri proaktif bir şekilde iletmeleri için eğitmelisiniz.

ClickUp'ın Risk Kaydı Şablonu gibi şablonlar, sorun haline gelmeden riskleri belirlemenize yardımcı olabilir. Ayrıca, risk değerlendirmelerini organize etmenize ve risk durumunu, sahipliğini ve etkilerini tek bir yerden izlemenize yardımcı olabilir.

Şablonu indirin ClickUp'ın Risk Kaydı şablonu, takım projelerinde ortaya çıkan riskleri izlemek ve değerlendirmek için kapsamlı bir yöntem sunar.

9. Güçlü liderlik ve yönlendirme sağlayın

Liderlik ve yönetim, uzun süredir tartışılan bir konudur, ancak iyi bir yöneticinin aynı zamanda iyi bir lider olması gerektiği konusunda kimse şüphe duymaz.

İyi yöneticiler takım için bir vizyona sahiptir. Harika yöneticiler ise bu vizyonu eyleme geçirilebilir planlara dönüştürebilir. Sorunlara (varsa) çözüm bulmak için alışılmışın dışında düşünürler ve bu vizyonu gerçekleştirmek için doğru mesajları ve iletişimi kullanarak insanları motive edebilirler.

ClickUp Dönüm Noktaları gibi özellikleri kullanarak takımınızı daha büyük hedeflere yönlendirin

İyi bir lider, hiçbir çalışanın haksızlığa uğramamasını sağlamak için dürüstlük ve gerektiğinde durumlara uyum sağlama esnekliğine sahip olmalıdır. Mükemmel liderlik, etkili takım yönetimi ve uygulamanın birleşimidir ve ancak bundan sonra iyi yöneticiler mükemmel liderler haline gelir.

10. Kişisel sınırlara saygı gösterin

Takımınız sizin gücünüzdür ve onların zamanı, kişisel yaşamı ve fiziksel alanları ile ilgili sınırlarına saygı duymak önemlidir.

Takım üyeleriniz, kişisel yaşamlarının gereksiz yere incelenmesinden endişe duymadan iş ile ilgili endişelerini size rahatça iletebilmelidir. Bu, çalışanların yalnızca katkıları için değer gördüklerini ve saygı duyulduklarını hissettikleri profesyonel bir alan yaratmaya yardımcı olur.

En önemlisi, iyi bir yönetici olmak için, takım üyelerinizin iş dışında enerji toplayabilmelerini sağlayan sağlıklı bir iş-yaşam dengesi sağlamalısınız.

Bir yönetici olarak beklentileri nasıl karşılayabilirsiniz?

Yönetici olmak zorlu bir görev olabilir, ancak her takım, organizasyonel hedeflere ulaşmak için kendilerini tüm kalbiyle yönlendirecek özenli bir yöneticiye güvenir. İşte keskin ve proaktif kalmanıza yardımcı olacak bazı ipuçları.

Güncel kalın: İşi iyi bilin. Sektörünüzdeki değişiklikleri yakından takip edin ve takımınızın iş verimliliğine yardımcı olacak yeni yenilikleri benimseyin

Takımı öncelikli tutun: Takımınız için en iyisinin ne olduğunu belirleyin. Karar verme sürecinde takımınızın ihtiyaçlarını göz önünde bulundurursanız, kararlarınıza daha fazla güven duyarlar

Zaman yönetiminde ustalaşın: İş önceliklerini takımınızın yetenekleriyle dengeleyen son teslim tarihleri belirlemeyi öğrenin. Son dakika telaşını önlemek için projeleri önceden planlayın

Motivasyon becerilerinizi geliştirin: Takımınızı toplu hedeflere ulaşmaya teşvik edecek yeni yaklaşımlar keşfederek takım moralini artırın

ClickUp ile Takımınızı Daha İyi Yönetin

Takımınız ve üst yönetim arasındaki birçok beklentiyi yönetmeniz gerektiğinden, yönetici olmak zor bir görev olabilir. Ancak bunu tek başınıza yapmak zorunda değilsiniz. ClickUp gibi bir platform, sorumluluklarınızı en iyi şekilde ve maksimum şeffaflıkla yerine getirmenizi sağlar.

ClickUp, milyonlarca şeyi manuel olarak izleme ve takip etme ihtiyacını ortadan kaldırarak, tamamen takımınızı geliştirmeye odaklanmanızı sağlar. Önemli ipucu? Sorumluluklarınızı etkili bir şekilde optimize etmek için farklı araçlar, teknikler ve şablonlar hakkında bilgi edinin.

ClickUp, iletişim ve proje yönetimi gereksinimlerini aynı anda karşılamak için hepsi bir arada platformunuz olabilir. ClickUp'a ücretsiz kaydolun ve takımlarınızı yönetme şeklinizi değiştirin!