Proje Yönetimi ve Geliştirmede Benzer Tahminler

Her proje yöneticisinin bildiği gibi, bir proje için tahminler oluşturmak hem çok önemlidir hem de streslidir. Proje ilerledikçe tahminleri anlamak ve oluşturmak daha kolay olsa da, ilk aşamalarda doğru tahminler yapmak zordur.

Az veri ile bir projenin ilk aşamalarında tahminleri nasıl oluşturuyorsunuz?

Size yardımcı olabilecek bir proje yönetimi tekniği, benzer tahminlerdir. Proje yönetiminde benzer tahminler, ilk aşamalarda maliyet tahminleri oluşturmaya ve proje süresini ve kaynak ihtiyaçlarını değerlendirmeye yardımcı olan önemli bir tahmin tekniğidir.

Bu tekniğin ne olduğunu, nasıl işlediğini, metodolojilerini ve daha fazlasını inceleyelim.

Proje yönetiminde benzer tahmin nedir?

Proje yönetiminde benzer tahmin, benzer çıktıları veya görevleri olan geçmiş projelerden geçmiş verileri kullanarak mevcut bir projenin maliyetini, süresini ve kaynaklarını tahmin etmek için kullanılan çevik bir tekniktir. Geçmişte ne kadar fazla bilgi varsa, benzer tahminlerde o kadar iyi tahminler elde edilir.

Proje yönetiminde benzer tahminlemeyi şu şekilde kullanabilirsiniz:

Karşılaştırılabilir bir proje seçin : Yeni projeyle yakından eşleşen geçmiş bir proje seçin. Örneğin, mevcut projeniz pazar araştırmasıyla ilgiliyse, benzer faaliyetleri içeren geçmiş bir proje seçin. Geçmiş proje ile tahmin ettiğiniz proje arasındaki benzerlikler, tahminlerin doğruluğunu belirler

Her iki projeyle ilgili öğeleri bulun : Her iki projede de benzer olan maliyet, süre, kapsam ve belirli görevler gibi değerleri belirleyerek tahminler oluşturun

Benzerlikleri not alın : Daha kolay karşılaştırma için her iki projedeki benzer öğelerin bir listesini yapın

Tahminlerinizi seçin: Proje öğelerini karşılaştırın ve bütçe, zaman çerçevesi, kapsam, takım üyelerinin günlük/haftalık çalışma saatleri ve geçmiş proje verilerine dayalı gerekli kaynaklar gibi paydaşların gereksinimlerine göre mevcut proje için ihtiyacınız olan tahminleri seçin

Analojik ve Parametrik Tahmin

Parametrik tahmin, proje maliyetlerini, kaynaklarını ve sürelerini doğru bir şekilde tanımlamak için faaliyet birim oranlarını ve değişkenler arasındaki istatistiksel ilişkileri kullanan, veriye dayalı ve doğruluk temelli bir tekniktir.

Proje yönetiminde parametrik ve benzer tahmin teknikleri, geçmiş verileri farklı şekillerde kullanır. Benzer ve parametrik tahmin arasındaki birkaç farkı aşağıda bulabilirsiniz.

Anahtar farklar Benzer Tahmin Parametrik Tahmin Tahminlerin temeli Benzer projelerin geçmiş verilerine dayalı genel bir proje tahmini oluşturur. Önceki projelerin kapsamı, maliyeti ve süresi gibi ayrıntıları ve uzman görüşlerini kullanır Süre, para ve proje kaynaklarını tahmin etmek için birim bazında hesaplamalar ve istatistiksel analizler kullanır. Mevcut proje değerlerini tahmin etmek için süre, maliyet veya proje kaynak değerleriyle ilişkili geçmiş bilgilerdeki parametreleri belirlemeyi ve kullanmayı içerir Doğruluk ve uygulanabilirlik Proje tahminleri için başlangıç noktası görevi görür Parametrik tahminlerden daha az doğrudur ve veri erişiminin sınırlı olduğu projeler için idealdir Ayrıntılı hesaplamalar ve istatistiksel ilişkiler kullanarak benzer tahminlerden daha fazla doğruluk sunar. İyi tanımlanmış projeler için idealdir Karmaşıklık Basit ve hızlı bir teknik İstatistiksel yaklaşımlar içermez Analog tahminlerden daha karmaşık ve zaman alıcı İstatistiksel hesaplamalar ve ayarlamalar içerir

Farklılıklar artık açık olsa da, proje yönetiminde parametrik ve benzer tahminleri ne zaman kullanmanız gerektiğini aşağıda bulabilirsiniz:

Benzer tahminlerin kullanımı : Proje yöneticileri, kabaca tahminler oluşturmak için genellikle ilk aşamalarda benzer tahminleri kullanır. Ayrıntılı veriler mevcut olmadığında bu tekniği kullanın

Parametrik tahmin kullanımı: Parametrik tahmin, ayrıntılı hesaplamalar ve tanımlanmış parametreler sunan projeler için kullanılır : Parametrik tahmin, ayrıntılı hesaplamalar ve proje değerlendirme verileri gerektiren veri odaklı bir yaklaşımdır. Bu teknik, malzeme birim fiyatları, işçilik veya diğer proje bileşenleri gibi ayrıntılı bilgiler vesunan projeler için kullanılır

Benzer Tahmin Yöntemleri

Proje yönetiminde benzer tahmin, yukarıdan aşağıya bir tahmin tekniğidir, yani projenin tamamının tahminini alır ve ardından bunu daha küçük proje öğelerine böler. İşte kullanabileceğiniz iki benzer tahmin metodolojisi.

Parametre tabanlı benzer tahmin

Bu metodoloji, önceki projelerden belirli değişkenleri veya parametreleri kullanarak mevcut projenin bütçesini, kapsamını ve kaynaklarını tahmin eder. Kısacası, sonuçları ve proje yönetimi KPI'larını etkileyen kritik proje parametrelerini kullanır.

Örneğin, geçmiş bir satış analizi projesinde pazar araştırması 10 saat sürdüyse, bu parametreyi kullanarak mevcut projedeki benzer bir pazar araştırması görevinin süresini tahmin edebilirsiniz. Benzer şekilde, proje yöneticileri karşılaştırma yoluyla mevcut proje için maliyet veya kaynaklar gibi diğer parametreleri de tahmin edebilir.

Yaşam döngüsü değerlendirmesine dayalı benzer tahminler

Bu metodolojiyi kullanarak, proje yöneticileri yeni bir projenin kaynaklarını, maliyetlerini ve zaman dilimlerini tahmin etmek için başlangıçtan tamamlanmasına kadar önceki proje yaşam döngüsü aşamalarının kapsamlı bir görünümünü değerlendirir.

Diyelim ki, kaynak toplama, tasarım, geliştirme, test, dağıtım, proje metrikleri analizi ve geri bildirim aşamalarından oluşan bir yazılım geliştirme projeniz vardı. Yaşam döngüsü değerlendirmesine dayalı benzer tahmin kullanarak, her proje aşamasına ayrılan belirli kaynakları ve zamanı analiz etmelisiniz. Bu bilgiler, yeni bir yazılım geliştirme projesinin parametrelerini tahmin etmeye yardımcı olur.

Benzer Tahminlerin Avantajları ve Dezavantajları

Diğer proje yönetimi teknikleri gibi, benzer tahminlerin de avantajları ve dezavantajları vardır.

Avantajlar

Minimum kaynak ve maliyet gereksinimleri : Benzer tahminleme, minimum kaynakla hızlı bir şekilde temel tahminler sağlar. Daha az süreç ve dokümantasyon içeren, maliyet etkin bir tekniktir

Kademeli tahmin iyileştirme : Benzer tahminleme, projenin ilk aşamaları için uygun olmakla birlikte, tahminlerinizi iyileştirmek için projenin herhangi bir aşamasında yararlıdır

Ayrıntılı tahmin : Proje yönetiminde benzer tahminler, tek tek görevler için gereken süreyi ve çabayı tahmin etmeye yardımcı olur, böylece daha büyük resmi analiz etmenizi sağlar

Fizibilite analizi: Bu teknik, proje takımlarının fizibilite, bütçe ve potansiyel getiriyi değerlendirmesine yardımcı olarak bilinçli karar almayı sağlar

Dezavantajlar

Sınırlı doğruluk : Proje bilgilerinin sınırlı olması ve kaynaklar ve enflasyon oranları gibi değişkenlerdeki değişiklikler nedeniyle teknik doğruluktan uzak olabilir

Varsayıma dayalı : Bu teknik, geçmiş proje verilerine dayalı varsayımlara dayanır. Ancak, geçmiş veriler mevcut projeyi doğru bir şekilde yansıtmayabilir

Benzersiz projeler için uygun değildir: Geçmiş verileriniz yoksa, benzer tahminler kullanılamaz

Analog Tahmin için Adım Adım Kılavuz

Çevik tahmin teknikleri arasında, benzer tahmin, bir projenin ilk aşamalarında tahminler oluştururken en basit ve kullanışlı olanlardan biridir. Bu tekniği en iyi şekilde kullanmak için ClickUp gibi bir proje yönetimi yazılımından yararlanın.

ClickUp, tüm projeyle ilgili görevler için hepsi bir arada bir çözümdür. Proje bilgilerini depolar, iş akışlarını kurmanıza, ilerlemeyi izlemenize, görevleri atamanıza ve proje süreçlerini kolaylaştırmanıza olanak tanır.

ClickUp'ta bir görev içinde Görev Önceliklerini hızlıca belirleyerek öncelikle dikkat edilmesi gerekenleri iletin

ClickUp gibi bir proje yönetimi yazılımının avantajlarından yararlanarak, benzer tahminleme yöntemini kullanarak bir sonraki projeniz için tahminler oluşturmak için yapmanız gerekenler.

Adım 1: Yeni proje alanını ve teknoloji gereksinimlerini belirleyin

Önceki proje alanını (pazarlama, ürün geliştirme, inşaat veya başka bir alana ait olup olmadığını) ve gerekli teknik kaynakları belirleyin. Örneğin, yeni projeniz bir yazılım geliştirme veya ürün pazarlama girişimi olabilir. Alanı belirledikten sonra, proje için gerekli teknolojiyi anlarsınız. Bu, benzer bir geçmiş projeyi aramayı kolaylaştırır.

Adım 2: Benzer bir geçmiş proje bulmaya çalışın

Etki alanı, takımlar, proje yönetimi hedefleri veya bağlam gibi değişkenlere göre geçmiş projelerden (örneğin, on veya daha fazla) bir liste oluşturarak başlayın. Ardından, karşılaştırma için iki veya üç proje elde edene kadar benzer bulduğunuz projeleri kısa listeye alın.

Adım 3: Projeleri karşılaştırın

Karşılaştırılabilir projelerin listesi hazır olduğunda, en alakalı değişkenlere göre karşılaştırmaya başlayın. Bulduğunuz değişkenler ne kadar benzer olursa, proje tahminleriniz o kadar doğru olur.

Liste içinde, ClickUp'ta tek tek projeleri görevler olarak ekleyebilirsiniz. Ayrıca, ClickUp Özel Alanları ile projeleri karşılaştırmak istediğiniz tüm önemli faktörleri (bütçe, zaman çizelgesi, kaynaklar vb.) belirleyebilirsiniz. Bu belirli değişkenlerin değerleri daha sonra her bir proje görevine atanabilir.

ClickUp Pano Görünümü ile görevlerin ayrıntılı bir özetini alın

Liste görünümünün yanı sıra, ClickUp Kanban Panosu görevleri bir bakışta görüntülemenize, ortak özelliklere, önceliğe veya duruma göre gruplandırmanıza, özel alanları kullanarak sıralamanıza ve atanan kişilere göre görevleri filtrelemenize yardımcı olabilir.

Profesyonel İpucu: Proje karşılaştırmaları sırasında bilinçli kararlar almak için ClickUp Zaman Takibi'ni kullanın. Bu özellik, yeni projeleriniz için daha gerçekçi ve doğru zaman tahminleri oluşturmak için yararlanabileceğiniz değerli geçmiş verilerle sizi güçlendirir.

Adım 4: Planlanan proje için maliyet ve süre tahminleri oluşturun

Maliyet ve süre, proje yöneticilerinin ilk olarak tahmin ettikleri iki temel değişkendir. Projeleri karşılaştırdıktan sonra, projelerin tamamlanması için gereken süre ve ilgili maliyetler hakkında kaba tahminler elde edin. Ayrıca, proje faaliyetlerine ve paydaşların taleplerine göre diğer değişkenleri de tahmin edin.

Bu Şablonu İndirin ClickUp Maliyet Analizi Şablonu ile genel proje maliyetlerini izleyin

ClickUp'ın Maliyet Analizi Şablonunu kullanarak bütçeleri görüntüleyin ve genel proje maliyetlerini takip edin. Bu şablon, kaynak tahsisini iyileştirir, gerçek zamanlı maliyet performansından haberdar olmanıza yardımcı olur ve proje yaşam döngüsü maliyeti ile değer arasındaki dengeleri anlamanıza yardımcı olur.

Adım 5: Geçmiş projelerde benzer faaliyetleri belirleyin

Geçmiş projelerde benzer faaliyetleri bulun ve nihai tahmini oluşturun. Örneğin, bir ürün geliştirme projesi ise, tasarım veya dağıtım gibi belirli geliştirme aşamalarında geçmiş projelerde benzer faaliyetleri ve temaları belirleyin. Bu bireysel görevler için maliyet, süre ve kaynak tahminleri oluşturun.

Profesyonel İpucu: ClickUp Brain, uzun ürün geliştirme belgelerini tarayabilir ve bunları saniyeler içinde sizin için özetleyebilir. Bu özet belgeler, ürün geliştirme belgelerinin temel yönlerini hızlı bir şekilde kavramanıza ve geçmiş projelerde benzer faaliyetleri daha basit ve hızlı bir şekilde bulmanıza yardımcı olur.

Adım 6: Toplanan verilerle nihai tahminleri oluşturun

Tahminleriniz hazır olduğunda, proje yürütmeye başlayabilirsiniz. Nihai tahminlerinizi (tek bir değer veya bir değer aralığı) kullanarak bir proje yürütme ş akışı oluşturun.

Bu Şablonu İndirin ClickUp İş Dağılımı Şablonu ile görevlerin net bir görünümünü elde edin

ClickUp'ın İş Dağılımı Şablonu, proje görevleri, zaman çizelgeleri ve teslim edilecekler hakkında net bir görünüm oluşturmanıza ve proje maliyetlerini ve kaynaklarını daha ayrıntılı bir şekilde tahmin etmenize yardımcı olabilir. Bu şablonu kullanarak görevlerin tanımlandığından, kaynakların atandığından ve ilerlemenin tutarlı bir şekilde izlendiğinden emin olun.

Bu iş kırılım yapısı şablonlarına göz atın!

Tahminlerinizi hazırladıktan sonra, ClickUp, projenin sonuçlarını zamanında teslim etmek için takımınızın atması gereken stratejik adımları ayrıntılı olarak içeren bir proje yol haritası oluşturmanıza yardımcı olabilir. Bu yol haritası, projeyi daha hızlı ilerletmek için projenin zaman çizelgesini, kapsamını, önceliklerini, beklentilerini ve hedeflerini açıkça gösterir.

Bu Şablonu İndirin ClickUp Proje Yol Haritası Şablonu ile projeleri planlayın ve izleyin

Tutarlı ve stratejik proje planlaması için ClickUp'ın Yol Haritası Şablonu ile benzer tahminleri birleştirin. Tamamen özelleştirilebilir bu proje yol haritası, projeleri izlemenize, görevleri stratejik olarak planlamanıza ve önceliklendirmenize ve iç takımlarınızla işbirliği yaparak teslimatların zamanında yapılmasını sağlamanıza yardımcı olacak araçlarla doludur.

Benzer Tahmin Örneği

Bir proje yöneticisi, yeni bir sosyal medya pazarlama kampanyasının maliyetini ve süresini tahmin etmekle görevlendirilmiştir. İşte ayrıntılar:

Proje: Yeni web sitesinin lansmanını tanıtan sosyal medya pazarlama kampanyası Hedef: Yeni web sitesine trafik çekmek — ayda 18.000 ziyaretçi. Zorluk: Proje erken aşamalarında olduğundan, yönetici ayrıntılı zaman çizelgeleri veya maliyet teklifleri konusunda bilgi sahibi değildir. Çözüm: Yönetici, proje yönetiminde benzer tahminlemeyi kullanarak kaba tahminler geliştirir. Adımlar şunlardır: Proje yöneticisi, geçmişteki benzer on sosyal medya pazarlama kampanyası projesini listeler. Her projeyi ayrıntılı olarak inceledikten sonra, yönetici en benzer değişkenleri bulur: maliyet, süre, faaliyetler, kapsam, hedef kitle ve sosyal kanallar. Bu verileri kullanarak, proje yöneticisi mevcut projenin tahminlerini hesaplar. İlk tahminler doğru olmayabileceğinden, yönetici proje ilerledikçe daha fazla ayrıntı kullanarak tahminleri kademeli olarak iyileştirebilir Proje yöneticisi, geçmişteki on benzer sosyal medya pazarlama kampanyası projesini listeler Her projeyi ayrıntılı bir şekilde inceledikten sonra, yönetici en benzer değişkenleri bulur: maliyet, süre, faaliyetler, kapsam, hedef kitle ve sosyal kanallar Proje yöneticisi bu verileri kullanarak mevcut projenin tahminlerini hesaplar. İlk tahminler doğru olmayabileceğinden, yönetici proje ilerledikçe daha fazla ayrıntı kullanarak tahminleri kademeli olarak iyileştirebilir

Proje yöneticisi, geçmişteki on benzer sosyal medya pazarlama kampanyası projesini listeler

Her projeyi ayrıntılı bir şekilde inceledikten sonra, yönetici en benzer değişkenleri bulur: maliyet, süre, faaliyetler, kapsam, hedef kitle ve sosyal kanallar

Proje yöneticisi bu verileri kullanarak mevcut projenin tahminlerini hesaplar. İlk tahminler doğru olmayabileceğinden, yönetici proje ilerledikçe daha fazla ayrıntı kullanarak tahminleri kademeli olarak iyileştirebilir

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Proje yönetiminde benzer tahminleme, profesyoneller arasında popülerdir. Neden mi? Kullanım kolaylığı, hızlı sonuçlar ve daha az süreç gerektirmesi nedeniyle.

Yeni bir proje başladığında, proje maliyetleri, kaynakları ve süresi hakkında kabaca bir tahmin elde etmek için benzer tahmin yöntemi tercih edilir. Bu temel bir teknik olsa da, tahminler oldukça güvenilir olabilir.

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Sık Sorulan Sorular (SSS)

Parametrik ve benzer tahminleme arasındaki fark nedir?

Proje yönetiminde parametrik ve benzer tahminler arasındaki temel fark, parametrik tahmin tekniğinin karşılaştırmalar ve birim bazlı hesaplamalar kullanmasıdır. Parametrik tahminler, değişkenler arasındaki istatistiksel ilişkileri kullanarak mevcut proje maliyetlerini veya kaynaklarını hesaplar. Öte yandan, benzer tahminler yeni bir proje için benzer geçmiş projelerden alınan geçmiş verileri kullanır.

Analog tahmin nedir?

Analog tahmin, mevcut bir projenin maliyetini ve süresini tahmin etmek için benzer geçmiş projelerden elde edilen bilgileri kullanan bir yöntemdir. Analog tahmin yöntemi, doğru tahminler oluşturmak için yeni projeye çok benzer bir geçmiş proje seçmeyi içerir.

Tahminde analoji ilkesi nedir?

Proje tahmininde analoji ilkesi, yeni projeye benzer bir geçmiş projenin parametrelerini kullanarak maliyet tahminleri vb. elde etmeyi içerir. Bu ilke, tahminlerin geçmiş projelerden elde edilen veriler kullanılarak oluşturulduğu proje yönetiminde analoji tahmininin temelini oluşturur.