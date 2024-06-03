Asana ve Microsoft Planner: En İyi Proje Yönetimi Aracı Hangisi?

Küçük bir takım projesini koordine ediyor veya çok departmanlı bir girişimi yönetiyor olun, iyi bir proje yönetimi yazılımı olmadan yapamazsınız.

Proje yönetimi araçları, görevleri düzenlemekten daha fazlasını yapar: tüm iş akışınızı iyileştirip optimize ederek, ilk planlamadan son uygulamaya kadar her şeyin sorunsuz bir şekilde ilerlemesini sağlar.

Piyasada çok sayıda proje yönetimi aracı olduğundan, Microsoft Planner ve Asana gibi güçlü araçlar arasında seçim yapmak zor olabilir. Her biri, proje yönetimini basitleştirmek için tasarlanmış benzersiz özellikler sunar, ancak hangisi takımınızın ihtiyaçlarına gerçekten uyacak ve proje yöneticisi olarak gününüzü kolaylaştıracak?

Bu makale, bu araçları inceleyerek özelliklerini, güçlü yanlarını ve sınırlarını ortaya koyacak ve ekibinizin daha çok değil, daha akıllı çalışmasını sağlayacak bilinçli bir karar vermenize yardımcı olacaktır.

Asana nedir?

asana aracılığıyla

Asana, görevleri düzenlerken, izlerken ve tamamlarken takımınızın hayatını kolaylaştırabilecek bir proje yönetimi aracıdır. Asana, ayrıntılı açıklamalar, ek dosya ve yorumlar kullanarak herkesin aynı sayfada kalmasını sağlayarak basit yapılacaklar listelerinin ötesine geçer. Bu, onu ücretsiz proje yönetimi yazılımı seçenekleri arasında tercih edilen bir seçim haline getirir.

Asana, departmanlar ve araçlar arasında verimliliği artırarak etkiyi en üst düzeye çıkarmak, işi şirket çapındaki hedeflerle bağlantılandırarak netlik ve hesap verebilirlik sağlamak ve kurumsal düzeyde güvenlik ve kontrol sunarak herkesin işinin büyük resme nasıl katkıda bulunduğunu anlamasını sağlayarak güvenle ölçeklendirme yapmasıyla bilinir.

Portföy yönetimi özelliklerini kullanarak birden fazla proje arasında kaynakları önceliklendirin ve tahsis edin.

Bu araç, birden fazla kampanya planlayan pazarlamacılardan özelliklerin piyasaya sürülmesini koordine eden ürün yöneticilerine kadar tüm takımlar ve kullanıcılar için kullanışlıdır. Herkesin son teslim tarihlerini ve teslim edilecekleri takip etmesine yardımcı olur.

Asana özellikleri

Asana'nın sunduğu avantajları tablo halinde inceleyelim:

1. Proje görselleştirme

asana aracılığıyla

Projenizin zaman çizelgesini gördüğünüzü, her görevin büyük resimde tam olarak nereye ait olduğunu bildiğinizi ve gerektiğinde işleri yeniden düzenleyebildiğinizi hayal edin. Asana bunu mümkün kılar.

Yazılım geliştirme takımları için zaman çizelgesi görünümü, tüm proje yol haritasını, görevler arasındaki bağımlılıkları ve olası darboğazları görmenizi sağlayarak önceliklerin ve kaynakların ayarlanmasını kolaylaştırır.

Pazarlama ekipleri, fikir üretme, taslak oluşturma, inceleme ve yayınlama sütunları içeren pano görünümünü kullanarak içerik takvimlerini yönetebilir.

Asana ayrıca, zaman kazandıran ve kuruluşunuz genelinde uygulamaları standartlaştırmaya yardımcı olan yapılandırılmış çerçeveler sağlayan proje yönetimi şablonları da sunar. Stratejik planlama şablonları, uzun vadeli hedeflere yönelik çabalarını uyumlu hale getirmek için düzenli olarak beyin fırtınası yapması ve stratejik hedefleri haritalaması gereken takımlar arasında çok popülerdir.

2. Özelleştirilebilir iş akışları

asana aracılığıyla

Her takımın kendi ritmi vardır ve Asana bunu anlar. Basit kontrol listelerinden karmaşık proje aşamalarına kadar, iş akışlarını takımınızın en iyi şekilde çalıştığı şekilde özelleştirebilirsiniz.

Asana'nın otomasyon kurallarıyla tekrarlayan görevleri kolaylaştırın. Örneğin, bir görev bir takım üyesine atandığında otomatik olarak bir bildirim e-postası gönderebilir veya bir görev tamamlandığında otomatik olarak "inceleme" aşamasına taşıyabilirsiniz.

Asana ayrıca, işinizle ilgili projeye özgü bilgileri yakalamak için gelişmiş özel alanlar oluşturmanıza da olanak tanır. Örneğin, bir pazarlama takımı pazarlama kampanyası görevleri için "hedef kitle" özel alanı oluşturabilirken, bir yazılım geliştirme takımı geliştirme görevleri için "hata ciddiyeti" özel alanı oluşturabilir.

Karmaşık iş akışları için Asana, görevler arasında gelişmiş kurallar ve bağımlılıklar ayarlamanıza olanak tanır. Bir tasarım görevinin, müşteri onayı görevi tamamlanana kadar başlatılamadığını düşünün. Asana'nın kuralları, görevlerin doğru sırayla tamamlanmasını ve bağımlılıkların otomatik olarak uygulanmasını sağlar.

Bu özellikler bir araya geldiğinde, özellikle tekrarlayan görevleri olan takımlar için hayat kurtarıcıdır, zaman kazandırır ve insan hatası olasılığını azaltır.

3. Üçüncü taraf uygulamalarla entegrasyon

asana aracılığıyla

Asana, işinizi tek başınıza yapmanızı beklemez. Google Takvim, Slack ve hatta Microsoft Office gibi her gün kullandığınız çoğu üçüncü taraf uygulamayla entegre olur.

Google Takvim ile entegre ederek takvim etkinliklerinden otomatik olarak görevler oluşturun veya tersini yapın

Slack ile bağlantı kurarak takımınızın iletişim kanallarında bildirimler ve güncellemeler alın

Microsoft Office veya Google Drive'dan dosyaları doğrudan görevlere ekleyin, tüm proje varlıklarını tek bir yerde tutun

Artık bilgi bulmak için sekmeler arasında geçiş yapmanıza gerek yok; her şey ihtiyacınız olan yerde birbirine bağlı.

Asana fiyatlandırması

Kişisel: Sonsuza Kadar Ücretsiz

Başlangıç: 13,49 $/ay

Gelişmiş: 30,49 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Enterprise+: Özel fiyatlandırma

Microsoft Planner nedir?

microsoft Planner aracılığıyla

Microsoft Planner, Microsoft ekosisteminde görevleri sorunsuz bir şekilde yönetmek için ideal bir seçimdir. Takımınız zaten Microsoft Office veya Microsoft Teams kullanıyorsa, Planner'ı entegre ederek projelerinizi daha kolay yönetebilirsiniz.

Takım çalışmasını düzenlemek için basit ve görsel bir yol sunmak üzere tasarlanmıştır. Kullanıcılar planlar oluşturabilir, görevler atayabilir, son tarihler belirleyebilir ve iş arkadaşlarıyla işbirliği yapabilir. Planner, kişisel ve takım görevlerini yönetmeyi kolaylaştıran kart tabanlı bir arayüz kullanır.

Microsoft Planner özellikleri

Microsoft Planner'ı takım işbirliği ve proje yönetimi için kullanışlı kılan özelliklerin kısa bir özetini burada bulabilirsiniz:

1. Görev organizasyonu

microsoft Planner aracılığıyla

Hareket halindeyken birden fazla proje aldıysanız, Microsoft Planner bunları bölmenize yardımcı olabilir. Sezgisel Kanban panoları, görevleri atama, son teslim tarihlerini ayarlama ve bunları kategorilere ayırma sürecini kolaylaştırır.

Planner'ın otomasyon özelliklerinden yararlanarak rutin görev atamalarını, güncellemeleri ve uyarıları basitleştirin. Pazarlama kampanyalarından yazılım sürümlerine kadar her şeyi takip etmek için mükemmeldir.

2. Takım işbirliği

microsoft Planner aracılığıyla

Microsoft Teams ile entegrasyonu, Microsoft Planner'ı tüm proje iletişimleri için merkezi bir nokta haline getirir.

Görevleri kişilere atayın, son tarihleri ayarlayın ve ilerlemeyi izleyerek herkesin işlerini takip etmesini sağlayın. Dosyaları paylaşarak ve görevler içinde doğrudan ayrıntıları tartışarak etkili bir şekilde işbirliği yapın.

Bir dosyayı güncellemeniz veya hızlı bir mesaj paylaşmanız mı gerekiyor? Her şey tam bıraktığınız yerde, herkesin aynı sayfada kalmasını çok kolaylaştırıyor.

3. Görsel görev yönetimi

microsoft Planner aracılığıyla

Görsel ipuçlarından yararlanan takımlar için Microsoft Planner, görevlerin "Planlandı"dan "Devam Ediyor"a ve "Tamamlandı"ya taşınabileceği Kanban tarzı bir pano kurulumu sunar. Bu, her görevin durumunu kolayca görmenizi sağlamakla kalmaz, aynı zamanda görev bağımlılıklarını ve zaman çizelgelerini etkili bir şekilde yönetmenize de yardımcı olur.

Planner'ın Gantt grafikleri, proje zaman çizelgelerini ve bağımlılıkları görselleştirmek için de kullanışlı araçlardır. Örneğin, bir yazılım geliştirme takımı sprint görevlerini görselleştirebilir, hata düzeltmelerini izleyebilir ve büyük resmi gözden kaçırmadan sürümleri yönetebilir.

Microsoft Planner fiyatlandırması

Microsoft 365 Business Basic : Aylık 6 $/kullanıcı

Microsoft 365 Business Standard : Aylık 12,50 $/kullanıcı

Microsoft 365 Business Premium: Aylık 22 $/kullanıcı

Microsoft 365 İş Uygulamaları: 8,25 $/ay

Microsoft Planner ve Asana: Özelliklerin Karşılaştırması

Tüm yapılacakları organize etmek ve takımınızın görevlerini yerine getirdiğinden emin olmak söz konusu olduğunda, Microsoft Planner ve Asana çok etkilidir. Ancak bunu kendi benzersiz yöntemleriyle yaparlar.

Hadi ayrıntılara girip karşılaştıralım:

Özellik Asana Microsoft Planner Görev görselleştirme Kanban panoları, Listeler, Takvimler, Zaman çizelgesi dahil çeşitli görünümler Kanban panosu Takım işbirliği Birden fazla kanal Takım entegrasyonları Üçüncü taraf uygulama entegrasyonları Kapsamlı entegrasyonlar (ör. Slack, Google Drive, Dropbox) Sınırlı entegrasyonlar (öncelikle Microsoft ürünleri) Gerçek zamanlı işbirliği Canlı güncellemeler Takımlarla senkronizasyon Mobil uygulama Tamamen işlevsel Hareket halindeyken erişim Çevrimdışı işlevsellik Sınırlı (yeniden bağlanıldığında senkronizasyon gerekir) Sınırlı (yeniden bağlanıldığında senkronizasyon gerekir) Zaman takibi Yerleşik (otomatik ve manuel) Eklentiler aracılığıyla Özel alanlar Yüksek düzeyde özelleştirilebilir Sınırlı özelleştirme Raporlama araçları Gelişmiş analitik Temel raporlar

Şimdi özellikleri ayrıntılı olarak karşılaştıralım:

1. Görev görselleştirme

Asana

Görevleri görselleştirmek için Asana'yı kullanmak, her şeyi gerçek zamanlı olarak gösteren monitörlerin bulunduğu bir kontrol odasına girmek gibidir. Yapılacaklar listesi gibi görevleri düzenleyen listeler, Kanban tarzı genel bakış sağlayan panolar, Gantt grafiklerindeki zaman çizelgeleri ve görevlerin gün be gün nasıl ilerlediğini görmek isteyenler için takvimler arasından seçim yapabilirsiniz.

Bu araç, basit bir sürükle ve bırak arayüzüyle projeleri planlamak ve yeniden düzenlemek isteyen görsel düşünenler için mükemmeldir.

Microsoft Planner

Planner, size basit bir Kanban deneyimi sunar. Her proje kendi panosuna sahiptir ve görevler sütunlara ayrılır, böylece "Yapılacak"dan "Yapılıyor"a ve "Tamamlandı"ya kadar akışı görebilirsiniz. Asana'nın görünümlerindeki tüm özelliklere sahip olmasa da, Microsoft paketinde zaten çalışan ve basitliği tercih eden takımlar için gerekli olan tüm özellikleri barındırır.

Kazanan: Asana—çeşitli görsel seçenekler ve daha fazla esneklik isteyenler için.

2. Takım işbirliği

Asana

Asana'yı takımınızın iletişim merkezi olarak düşünün. Görevlere yorum yapabilir, takım üyelerine ping atabilir ve hatta sevimli uçan tek boynuzlu atlarla görevlerin tamamlanmasını kutlayabilirsiniz. Ofiste veya dünyanın öbür ucunda olsun, herkesin bağlantıda ve bilgili kalması için tasarlanmıştır.

Microsoft Planner

İşiniz Microsoft Teams'teyse, Planner size eviniz gibi gelecektir. Sohbetlerinize ve toplantılarınıza sorunsuz bir şekilde bağlanır, takımın ortamından ayrılmadan görevleri ve güncellemeleri paylaşmanıza olanak tanır. Projeyle ilgili her şey için özel bir kanalınız varmış gibi, takımın odaklanmasını ve senkronizasyonunu sağlar.

Kazanan: Beraberlik. Planner, Microsoft Teams'e yatırım yapanlar için idealdir, Asana ise çeşitli iş akışları için daha kapsamlı işbirliği özellikleri sunar.

3. Uygulama entegrasyonları

Asana

Asana, kiminle çalıştığı konusunda seçici değildir. Zaman takibi ve raporlamadan dosya paylaşımı ve iletişim platformlarına kadar birçok başka uygulama ile entegre olur. Bu birlikte çalışabilirlik, Asana'yı kullandığınız hemen hemen tüm teknoloji yığınlarına uyum sağlayabilen çok yönlü bir araç haline getirir.

Microsoft Planner

Planner en iyi arkadaşlarla, özellikle diğer Microsoft uygulamalarıyla birlikte çalışır. Microsoft Office'in çalışma tarzına alışkın takımlar için Planner entegrasyonu, uygulamalar arasında dosya ve veri paylaşımını sorunsuz hale getirir.

Kazanan: Asana—birden fazla araç kullanan ve kapsamlı üçüncü taraf entegrasyon özelliklerine ihtiyaç duyan takımlar için.

4. Fiyatlandırma

Özellik Asana Microsoft Planner İdeal kullanım alanları Ücretsiz plan Kişisel: ücretsiz Mevcut değil Proje yönetimine yeni başlayan bireyler veya takımlar Başlangıç planı Başlangıç: 13,49 $/ay Microsoft 365 İş Temel: Aylık kullanıcı başına 6 $ Temel entegrasyona ihtiyaç duyan küçük ve orta ölçekli takımlar İş planı Gelişmiş: 30,49 $/ay Microsoft 365 iş standardı: Aylık 12,50 $/kullanıcı Daha gelişmiş proje yönetimi özellikleri ve işbirliği araçlarına ihtiyaç duyan takımlar İş planı premium Enterprise: özel fiyatlandırma Microsoft 365 iş premium: Aylık 22 $/kullanıcı Gelişmiş güvenlik ve destek sunan kapsamlı proje yönetimi yazılımı arayan işletmeler Uygulamalar Uygulanamaz İşletmeler için Microsoft 365 uygulamaları: Aylık 8,25 $ Ek proje yönetimi özelliklerine sahip Microsoft uygulama entegrasyonları arayan takımlar Enterprise planı Özel fiyatlandırma Özel fiyatlandırma Büyük kuruluşlar veya özel çözümler gerektiren karmaşık proje yönetimi ihtiyaçları olan kuruluşlar

Microsoft Planner

Microsoft Planner, Microsoft ekosistemine zaten entegre olmuş takımlar için daha kullanışlı ve uygun maliyetli bir seçimdir. Microsoft'un araç setiyle kolay entegrasyon sunarak, diğer Microsoft uygulamalarına yoğun olarak güvenenler için iş akışına sorunsuz bir ekleme sağlar.

Asana

Asana ise, geniş bir dizi görselleştirme ve özelleştirme seçeneği sunan bağımsız bir proje yönetimi aracına ihtiyaç duyan takımlar için kullanışlıdır. Ücretsiz sürümü kişisel kullanım veya küçük takımlar için erişilebilirken, daha yüksek sürümleri daha büyük ve karmaşık projeler için uygun kapsamlı özellikler sunar.

Kazanan: Burada herkese uyan tek bir "kazanan" yoktur. Doğru seçim, takımın özel koşullarına ve gereksinimlerine bağlıdır.

Takımlar karar verirken mevcut abonelikler, görsel proje planlama araçlarının önemi ve diğer uygulamalarla entegrasyon ihtiyacı gibi faktörleri göz önünde bulundurmalıdır.

Reddit'te Asana ve Microsoft Planner karşılaştırması

Asana ve Microsoft Planner arasındaki kullanıcı tercihlerini daha iyi anlamak için, kullanıcıların Reddit'te söylediklerini inceledik.

Asana'da bir kullanıcı övgüler yağdırıyor:

Yapılacaklarımı düzenleme şeklini çok seviyorum, görevleri tamamladıkça kendimi başarılı hissediyorum ve takımımla verimli bir şekilde iletişim kurup görevleri dağıtabiliyorum. Artık görevler açısından düşünmeye başladım.

Yapılacaklarımı düzenleme şeklini çok seviyorum, görevleri tamamladıkça kendimi başarılı hissediyorum ve takımımla verimli bir şekilde iletişim kurabilirim/görevleri dağıtabiliyorum. Artık görevler açısından düşünüyor gibi hissediyorum.

Birçok kullanıcı, yapılacaklar listeleri oluşturma ve takımların görevleri kolayca delege etme yeteneği nedeniyle Asana'yı tercih eder. Asana alternatiflerini araştırıyorsanız, kullanıcıların Asana'yı üstün organizasyon araçları ve kullanıcı dostu arayüzü nedeniyle değer verdiğini, ancak diğer araçların farklı iş akışı tercihlerine veya özellik ihtiyaçlarına uygun olabileceğini not edin.

Microsoft Planner'da, r/projectmanagement alt forumundaki bir Reddit kullanıcısı bunu şöyle özetlemiştir:

Planner'ı birçok projede kullandım ve benim ve yönettiğim takımlar için işleri tamamlamada çok başarılı oldu. Piyasadaki en iyi araç mı? Hayır, ama yapmam gerekenleri yapıyor.

Planner'ı birçok projede kullandım ve benim ve yönettiğim takımlar için işleri halletmede çok başarılı oldu. Piyasadaki en iyi araç mı? Hayır, ama yapmam gerekenleri yapıyor.

Bu kullanıcı, özellikle halihazırda diğer Microsoft araçlarını kullanıyorsanız, Planner'ın basit ve işleri halletme konusunda başarılı olduğunu belirtiyor. Microsoft Planner alternatiflerini arayanlar için bu bakış açısı, Planner'ın etkili olmasına rağmen diğer seçeneklerin farklı veya ek özellikler sunabileceğini vurguluyor.

Önemli noktalar nelerdir?

Reddit'in görüşü net: Microsoft Planner, Microsoft ortamında çalışanlar için sağlam ve güvenilir bir seçimdir. Asana ise görevleri organize etme konusunda üstün yetenekleriyle ve takımların daha iyi iletişim kurmasına yardımcı olmasıyla öne çıkıyor.

Microsoft rutinlerinize tam olarak uyan bir şey arıyorsanız, Planner'a bir göz atın. Ancak görevleri ve takım çalışmasını kolaylaştıran bir araç istiyorsanız, Asana sizin için doğru seçim olabilir. Aslında önemli olan, proje yönetimi aracının sizin ve takımınız için ne yapmasını istediğinizdir.

ClickUp ile tanışın — Microsoft Planner ve Asana'ya en iyi alternatif

Microsoft Planner ve Asana'nın güçlü yönleri olsa da, dikkate almaya değer başka bir rakip daha var: ClickUp. Bu çok yönlü araç, proje yönetimi, görev yönetimi ve işbirliği özelliklerini tek bir platformda birleştirir.

Ayrıca, her boyuttaki takım için proje yönetimini kolaylaştırmak için güçlü AI asistanı ClickUp Brain ve çeşitli şablonlar da sunar.

1. ClickUp Proje Yönetimi Platformu

ClickUp Proje Yönetimi ile projelerin yürütülmesini ve teslimini basitleştirin

ClickUp'ın Proje Yönetimi paketi, bağlantılı iş akışları, gerçek zamanlı gösterge panelleri ve kapsamlı bilgi yönetimi özellikleri sunarak takımların daha akıllı çalışmasına ve zamandan tasarruf etmesine yardımcı olan hepsi bir arada bir platformdur.

Proje yönetiminde size nasıl yardımcı olabileceğini aşağıda bulabilirsiniz:

İş akışlarını basitleştirerek, sorunsuz işbirliği ve iletişim sağlayarak takımları birbirine yaklaştırır

Yüksek düzeyde görünürlük sunan dinamik ClickUp Gösterge Panelleri ile tüm proje ayrıntılarını, ilerlemeyi ve zaman çizelgelerini takip etmenize yardımcı olur

ClickUp Otomasyonları ile tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek ve proje durumunu izlemek için ayrıntılı raporlar oluşturarak verimliliği artırın

Farklı takımların ve projelerin ihtiyaçlarına uyacak şekilde 15'ten fazla ClickUp Görünümü özelleştirin ve herkesin etkili bir şekilde katkıda bulunmak için doğru bakış açısına sahip olmasını sağlayın

Görev önceliklerini belirlemenize, görev bağımlılıklarını haritalamanıza, iş yüklerini ve kapasiteleri izlemenize ve önemli olanlara kaynakları tahsis etmenize yardımcı olur, bunları şirket hedefleriyle uyumlu hale getirir

Proje planlamasını ve ekipler arası işbirliğini tek bir platformda koordine ederek projelerin bütçeye uygun olarak daha hızlı teslim edilmesini sağlar

2. ClickUp Brain

ClickUp Brain ile günlük görevlerinizi otomatikleştirin ve optimize edin

ClickUp sadece görevleri yönetmenize yardımcı olmakla kalmaz, AI kullanarak işlerinizi daha akıllı hale getirir. ClickUp Brain ile tekrarlayan görevleri otomatikleştirebilir, çalışma alışkanlıklarınız hakkında içgörüler elde edebilir, ilerleme güncellemeleri için otomatik özetler oluşturabilir ve hatta proje zaman çizelgelerini tahmin edebilirsiniz.

Takımınızın verimliliğini artırmak için sürekli öğrenen kişisel bir asistanınız olması gibi.

İşte size nasıl yardımcı olabilir:

AI Proje Yöneticisi: Proje güncellemelerini ve standup özetlerini otomatikleştirir, takımın çabalarını senkronize eder ve projeleri denetlemek için gereken manuel iş yükünü azaltır

AI Bilgi Yöneticisi: Takımların Çalışma Alanı içinden iş içeriğini ve bağlamını izlemesine, paylaşmasına ve geri çağırmasına yardımcı olarak iş yerinin optimizasyonunu sağlar. Görevleriniz, belgeleriniz ve hatta takım üyelerinizle ilgili soruları yanıtlayabilir

AI Writer for Work: ClickUp genelinde kullanılabilen bağlamsal ve konuşma tabanlı AI özellikleri sunarak takımlar içindeki iletişimi geliştirir. E-posta yanıtları, pazarlama materyalleri, ürün gereksinimleri belgeleri, kod parçacıkları ve daha fazlasını oluşturmak için kullanın!

AI'yı her yerden başlatın: ClickUp Brain, cevapları aramak ve takımın kesintisiz akışını sürdürmek için self servis AI ağ geçidi görevi görür ve çalışma alanındaki herhangi bir yerden araç çubuğundan erişilebilir

3. ClickUp Görevleri

ClickUp Görevleri ile yapılacaklar listenizi kontrol listesinin ötesine taşıyın ve verimliliğinizi artırın

ClickUp Görevleri ile, yapılacaklarınızı listelemek için bir yerden daha fazlasını elde edersiniz. Konulara ayrıntılı geri bildirim bırakabilir, yorumlar ve @bahsetmeler yoluyla eylem öğeleri atayabilir, öncelikleri ayarlayabilir ve hatta her görev için harcanan zamanı takip edebilirsiniz.

Büyük resminden en küçük ayrıntılara kadar her şeyi kapsayan kapsamlı bir görev yönetimi yazılımıdır.

İşte size nasıl yardımcı olabilir:

Takımınızla görevler üzerinde işbirliğini kolaylaştırarak, herhangi bir görev için birden fazla atanan kişi ve yorum konuları oluşturulmasına olanak tanır

Hiçbir şeyin gözden kaçmamasını sağlamak için yorumları eylem öğeleri olarak atayın

ClickUp Clips ile paylaşılabilir ekran kayıtları sayesinde, karşılıklı tartışmalarda zaman kazanın

Projenizdeki herhangi bir göreve veya alt göreve hızlıca gidin ve işinizi birden çok görünümde görselleştirin

Çalışma alanınızı adlandırma kurallarınıza göre özelleştirin ve takımınız için anlamlı görev türleri tanımlayın

Öğe Türleri ile hatalar, sprintler, kişiler ve daha fazlası için görevleri belirleyerek bir görev veritabanı oluşturun. Görevleri kategoriye göre gruplandırarak farklı görev türleri için bir veritabanı oluşturun

Haftalık toplantılar veya günlük görevler gibi düzenli hatırlatıcılar için yinelenen görevler ayarlayın

4. ClickUp Proje Planlayıcı Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Proje Planlayıcı Şablonu ile proje planlamanızı basitleştirin

Sıfırdan başlamayın. ClickUp Proje Planlayıcı Şablonunu kullanarak, ihtiyaçlarınıza göre istediğiniz kadar özelleştirebileceğiniz önceden oluşturulmuş proje planlarıyla hemen işe başlayın.

Ürün lansmanlarını koordine etmek veya takım etkinliklerini yönetmek için ideal olan bu şablon, iş akışınızı iyileştirmek ve hedeflerinize verimli bir şekilde ulaşmak için gerekli araçları sağlar.

Şablon şunları yapmanızı sağlar:

Tüm proje planlarınızı tek bir yerden erişmek için merkezileştirin

Sezgisel Kanban panolarıyla ilerlemeleri zahmetsizce izleyin

Verimliliği artırmak için takımınızı ve kaynaklarınızı koordine edin

Zaman daralıyor. Microsoft ekosistemine alışkınsanız, Microsoft Planner tam size göre. Bir de her şeyi düzenlemek için fazladan bir çift eliniz varmış gibi hissettiren Asana var.

Microsoft ürünleriyle iyi entegre olan, basit ve verimli görev yönetimi araçları sunan bir araç arıyorsanız, Microsoft Planner doğru seçim olabilir. Ancak, kapsamlı özelleştirme, üçüncü taraf entegrasyonları ve kapsamlı stratejik planlama şablonlarını destekleyen bir araca ihtiyacınız varsa, Asana en iyi seçenek olabilir.

Ama şunu bir düşünün: Ya tüm bu özellikleri tek bir yerde bulabilseydiniz? İşte burada ClickUp devreye giriyor. Sizi ileriye götüren, aynı zamanda ciddi bir teknoloji havası olan havalı bir elektrikli araba gibi düşünün: Yoğun işlerinizi üstlenen akıllı yapay zeka, her türlü görev için özelliklerle dolu bir gösterge paneli ve projelere anında hazır olmanızı sağlayan şablonlar.

Sizin için nasıl çalıştığını görmek ister misiniz? Bugün ClickUp'a kaydolun!