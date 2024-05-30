The Manager's Path Kitap Özeti: İnceleme ve Anahtar Noktalar

Birden fazla teknik takımı yönetmekle uğraşan bir mühendislik direktörü müsünüz? Kariyerinizin karmaşıklıklarını başarıyla aşmak mı istiyorsunuz?

IT, teknoloji, mühendislik veya yönetim alanında kariyeriniz varsa, Camille Fournier'in The Manager's Path kitabını duymuş veya tavsiye almış olmalısınız.

Bu kitap, büyümeyi yönlendiren teknoloji liderlerini içgörülü bir şekilde tasvir ediyor. Yönetim felsefesini geliştirmek isteyen herkes için güçlü bir rehber ve motivasyon kaynağıdır.

Kendisi de deneyimli bir teknoloji lideri olan Fournier, liderlik kaynaklarının yetersiz olduğu bir sektörde teknik rollerden liderlik pozisyonlarına geçişte bireylerin karşılaştığı benzersiz zorlukları kabul ediyor.

Bu takım yönetimi klasiğini henüz okumadıysanız endişelenmeyin!

The Manager's Path özetimizde, kitaptaki en iyi dersleri benimsenmenize ve yönetim tarzınıza uyarlamanıza yardımcı olacağız.

The Manager's Path Kitabının Özeti Bir Bakışta

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Yazar: Camille Fournier

Sayfa sayısı: 244

Yayın yılı: 2017

Tahmini okuma süresi: 4 saat 30 dakika

Camille Fournier'in yazdığı The Manager's Path, teknoloji sektöründe başarılı bir lider olmak için yol haritanız olabilir. Teknik uzmanlık ile başarılı bir lider olmak için gerekli olan sosyal beceriler arasındaki boşluğu doldurur.

Rent the Runway'in eski teknoloji CTO'su Fournier, mühendislik yöneticilerinin karşılaştığı zorlukları ustaca anlatıyor ve her kariyer aşaması için tavsiyelerde bulunuyor.

Kitabı, yanınızda bir mentor gibi açılır ve sahada edindiği bilgileri paylaşır. Yönetimin ilk adımlarıyla başlar, örneğin mentor olmak ve genç meslektaşlara rehberlik etmek. Potansiyeli belirlemeyi, yetenekleri geliştirmeyi ve onların parlamasına yardımcı olacak o önemli itici gücü sağlamayı öğreneceksiniz.

İlerledikçe zorluklar da artar. Bu kitap, takım dinamiklerini ele almanıza, uyumlu bir birim oluşturmanıza ve kaçınılmaz çatışmaları yönetmenize yardımcı olur. Takımınızın ihtiyaçlarını ve isteklerini anlama sanatında ustalaşmayı öğreneceksiniz.

Ancak liderlik sadece takımınızla ilgili değildir. Şirket de vardır. Kitap, liderlik açısından karmaşık şirket yapılarını yönetme, büyük resmi anlama ve kararları etkileme konusunda içgörüler sunar.

Yolculuk, sizi teknik liderlikten üst düzey rollere kadar yönetim kademelerinde ilerleterek devam ediyor. Zorlu sorularla boğuşacaksınız:

Nasıl etkili bir şekilde yetki devri yapılır?

Başarı nasıl ölçülür?

Gerekli olduğunda nasıl hayır diyebilirim?

The Manager's Path kitabının sayfalarında öz farkındalığın önemi vurgulanmaktadır. Bu kitap, yöneticinizin de kendi zorlukları olan bir insan olduğunu hatırlatır. Kariyerinizin sahipliğini üstlenmenizi, hedeflerinizi iletmenizi ve gelişiminizde proaktif olmanızı teşvik eder.

Bu kitap, işbirliğine dayalı bir takım kültürü oluşturmak için gerekli teknik uzmanlığı ve birden fazla takımı yönetmek ve işinizde başarılı olmak için gerekli iletişim becerilerini size kazandıracaktır.

Camille Fournier'in The Manager's Path kitabından anahtar noktalar

Lider olmanın yolu kolay değildir. Fournier, özellikle liderlerin kendilerine rehberlik edecek ders kitapları, araçlar ve çerçevelerin daha az olduğu bir sektörde, bir yöneticinin kariyer yolunda izlemesi gereken temel aşamaları ortaya koymaktadır.

Şimdi The Manager's Path özetinden bazı anahtar noktalar sunuyoruz.

1. Takımları koruyarak değil, güçlendirerek

Yeni yöneticiler genellikle takımlarını işin baskılarından korumak gerektiğini hissederler. Kitap ise buna karşı çıkıyor.

Takımınızı gereksiz stresten korumak doğru olsa da, onları iş zorluklarından tamamen izole etmek onların gelişimine zarar verebilir.

Fournier, takımların işlerinin ardındaki "nedenleri" anlamalarına yardımcı olmak için zorluklar hakkında bağlam bilgisi sağlamayı önerir. Bu, takımın sorumluluk bilincini geliştirir ve yapıcı eleştirilere daha açık hale getirir.

2. İnsan yönetiminin sanatını ustalaşın

İyi bir yönetici bulmak zor olabilir. Sonunda, ihmalkar veya her hareketinizi mikro düzeyde yöneten biriyle çalışmak zorunda kalabilirsiniz.

Peki, iyi bir yöneticiyi diğerlerinden ayıran nedir?

Fournier bunu açıkça ortaya koyuyor: İyi yöneticiler, sizin gelişiminize aktif olarak yatırım yapar. Düzenli toplantılar düzenleyerek sürekli geri bildirim (hem olumlu hem de yapıcı) verir ve gelişmenize yardımcı olur. En önemlisi, size saygılı davranır ve güvenli bir ortam yaratır.

3. Etkili mentorluk yetiştirme

Mentorluk, düşük riskli bir ortamda liderlik becerilerini geliştirmek için eşsiz bir fırsat sunar. Resmi yönetim rollerinden farklı olarak, yanlış adımların sonuçları daha az ciddi olduğundan, mentorluk mükemmel bir eğitim alanıdır.

İdeal mentor-mentee eşleşmeleri genellikle organik olarak gelişir. Kıdemli bir mühendis, doğal olarak daha az deneyimli bir meslektaşını daha yüksek verimlilik için yönlendirebilir. Bu karşılıklı yarar sağlayan ilişkiler, ortak faizlerin paylaşılmasıyla gelişir. Ancak, zorla yapılan eşleşmeler etkisiz olabilir. Herkesin bir mentora ihtiyacı yoktur ve bazı eşleşmelerde sinerji olmayabilir.

Fournier, zeka ve teknik beceriye öncelik veren bir kişilik tipi olan "alfa geek"'i tanımlar. Bu kişiler genellikle kendilerini hatasız olarak gösterir, meslektaşlarının işini küçümser ve uyarıda bulunmadan kodları yeniden yazar.

Birlikte çalışması zor ve kötü yöneticiler olsalar da, alfa geekler mentorluktan faydalanabilirler. İletişim ve dinleme becerilerini öğrenmek, onları bilgiyle övünen bireylerden işbirliğine değer veren liderlere dönüştürebilir.

Profesyonel ipucu: Herkesin takip edebileceği kapsamlı bir strateji oluşturmak için bu ücretsiz proje iletişim planı şablonlarını kullanın!

4. Teknoloji liderini ve sorumluluklarını tanımlama

"Teknik lider" başlığı, teknik kariyer veya basamaklarında tek bir aşamayı ifade edebilir ve teknik uzmanlığın zirvesi olarak görünebilir, ancak Fournier bu yanılgıyı ortadan kaldırıyor. O, teknik liderin bir hedef değil, benzersiz bir "sorumluluklar kümesi" olduğunu savunuyor

Büyümeyi yöneten teknoloji liderleri birçok farklı rol üstlenir. Kod yazmaya devam eder ve teknik yükseltmeleri takip ederler. Ancak aynı zamanda takımları ile yönetim arasında bir köprü görevi görür, teknik karmaşıklıkları tercüme eder ve takımlarının ihtiyaçlarını savunurlar.

Teknik karar verme temel bir fonksiyon olmaya devam ederken, bu rolün bir parçası olarak takım üyelerine yetki vermek ve ilerlemelerini engelleyen engelleri ortadan kaldırmak da önem kazanıyor. Bu, karmaşık bir denge işi.

Fournier, bazı teknoloji liderlerinin her engeli kendileri aşmak zorunda hissedip gece gündüz çalışarak kendilerini yıprattıklarını ve bunun bir onur nişanesi olmadığını vurguluyor.

Güçlü mühendislik yöneticileri, takımlarının yeteneklerinden yararlanmalı ve herkesin başarılı olabileceği işbirliğine dayalı bir ortam yaratmalıdır.

Profesyonel ipucu: Bu sekiz türden seçim yaparak şirketiniz için doğru takım yapısını oluşturun.

5. Yeni raporlama ilişkilerini yönetme

Fournier, iş yerinde yönetimi tanımlamak için "mühendislik lideri" terimini kullanır. Temel ilkelerinden biri, mühendislik liderlerinin teknik olarak güncel kalmaya öncelik vermesidir. Bu çok mantıklıdır, çünkü işlerinin inceliklerini bilmezseniz takımınızı etkili bir şekilde yönlendiremezsiniz.

Bu zorluk, yeni çalışanlar işe aldığınızda daha da artar. Güven ve uyum oluşturmak çok önemli hale gelir. Hedefli sorular sormak gibi açık iletişim teknikleri önerir.

Örneğin, yüz yüze geri bildirim mi yoksa e-posta yoluyla geri bildirim mi tercih ediyorlar? Bire bir toplantıları atlamak gibi belirli yönetim davranışlarından hoşlanmıyorlar mı? Bu tercihleri anlamak, daha işbirliğine dayalı bir dinamik için zemin hazırlar.

Yeni çalışanların sorunsuz bir şekilde işe alımı, takım liderliğinin bir başka önemli yönüdür. Fournier, ideal olarak önceki işe alımların deneyimlerine göre belirlenen, ulaşılabilir hedefler içeren net bir 30-60-90 günlük plan oluşturulmasını savunur. Bu yapılandırılmış yaklaşım, net beklentiler belirler ve potansiyel uyumsuzlukları erken aşamada tespit eder.

6. Büyük liglere adım atın

Genel üst düzey liderlik rollerinden farklı olarak, teknik üst düzey liderlik benzersiz bir odaklanma gerektirir. Kitap, bu kapsamda yer alan belirli görevleri derinlemesine inceler.

İlk olarak, araştırma ve geliştirmede üst düzey yönetim vardır. Bu liderler, deneysel çalışmaları destekler ve şirketi ileriye taşımak için en yeni çözümleri önceliklendirir.

Öte yandan, teknoloji vizyonerleri teknolojinin işi nasıl devrimcileştirebileceğini öngörür ve stratejik büyüme fırsatlarını belirler.

Güçlü teknik liderler organizasyonel açıdan bilgilidir. Projelerin uygun şekilde kadrolandırılmasını ve başarıya ulaşmak için doğru yeteneklerin doğru yerde olmasını sağlarlar.

Büyük vizyonları gerçeğe dönüştürmek kusursuz bir uygulama gerektirir.

Burada liderler, planlama, görevleri önceliklendirme ve birden fazla takım arasında çabaları koordine etme konusunda mükemmeldir. Şirketin teknoloji elçileri olup, müşteri toplantılarında ürünü temsil etme ve heyecan yaratma konusunda ustadırlar.

Fournier, başarılı bir strateji oluşturmanın üst düzey liderliğin temel taşı olduğunu kabul ediyor.

7. Bootstrapping kültüründe yolunuzu bulun

Sağlıklı takımlar oluşturmak, şirketinizin temel değerlerini ve bunları yansıtan kültürü anlamaya bağlıdır. Fournier için kültür, bir takımı bir arada tutan görünmez bir yapıştırıcıdır; profesyonel davranışlara rehberlik eden yazılı olmayan kurallardır.

İyi bir kariyer basamakları, kültürel bir araçtır. Şirketinizdeki profesyonel büyüme yolunu çizer ve işe alım yöneticilerini işe alım, performans değerlendirmeleri ve terfiler gibi konularda etkiler.

Peki, takımınızı güçlendirecek bir kariyer basamakları nasıl oluşturursunuz?

İşbirliği anahtardır. Üst düzey yöneticilerden ve mühendislerden geri bildirim isteyin ve onların içgörülerini çerçeveye dahil edin.

Diğer şirketleri araştırın ve onların örneklerini kullanarak en iyi uygulamaları oluşturun. Şirketinizdeki kariyer yollarının, genellikle her seviyeye atanan maaş aralıkları ile genel ücret yapısı ile nasıl uyumlu olduğunu değerlendirin.

Şirketiniz düz bir hiyerarşiye sahipse, tek bir seviye içindeki performans değerlendirmelerinin farklılık gösterebileceğini kabul etmelisiniz. Kariyer gelişimi planınız bunu karşılayacak kadar esnek olmalıdır.

Örneğin, mühendislik yönetimi zorlu olmakla birlikte, profesyonel gelişim arayan kişiler için doğal bir ilerleme olabilir.

Farklı takımları yönetirken yönetim tarzınız da değişir. The Manager's Path, ilkelerini yönetim iş tarzınıza en uygun şekilde uyarlamanızı teşvik eder.

Popüler The Manager's Path Alıntıları

İşte, bir sonraki okuma oturumunuz için bu kitabı seçmenize motive edecek en popüler alıntılar:

Kendi başınıza tek bir karar bile veremediğinizi hissetmek veya yapacağınız her işin yöneticiniz tarafından iki kez, üç kez kontrol edilmesi gerektiğini hissetmek kadar kötü bir şey yoktur.

Kendi başınıza tek bir karar bile veremediğinizi hissetmek veya yapacağınız her işin yöneticiniz tarafından iki kez, üç kez kontrol edilmesi gerektiğini hissetmek kadar kötü bir şey yoktur.

Bu alıntı, mikro yönetimin yaratıcılığı ve inisiyatifi nasıl engelleyebileceğini vurgulamaktadır. Takımınızın yeteneklerine güvenmediğiniz gibi yanlış bir mesaj verir ve mühendislik takımınızda hayal kırıklığı ve ilgisizlik hissine yol açar.

İnsanları yönetmenin en iyi yolu, önce kendinizi yönetmektir.

İnsanları yönetmenin en iyi yolu, önce kendinizi yönetmektir.

Liderler örnek olur. Zamanınızı, duygularınızı ve önceliklerinizi etkili bir şekilde yöneterek, takımınıza bu davranışları örnek olarak gösterir, öz farkındalık ve sorumluluk kültürünü teşvik edersiniz.

Sadece konsensüs veya oylamaya güvenmeyin. Bu, kimsenin gerçekten memnun olmadığı sulandırılmış kararların alınmasına yol açabilir.

Sadece konsensüs veya oylamaya güvenmeyin. Bu, kimsenin gerçekten memnun olmadığı sulandırılmış kararların alınmasına yol açabilir.

İşbirliği önemli olmakla birlikte, yöneticiler kararlı adımlar atmak için etkili liderlik stratejileri kullanır. Konsensüs temelli karar alma süreci genellikle projeleri sıradanlaştırır ve ilerlemeyi engeller.

Teknoloji lideri rolünün otomatik olarak en deneyimli mühendise, en karmaşık özellikleri kullanabilen veya en iyi kodu yazan kişiye verilmesi gerektiği fikri, deneyimli yöneticilerin bile düştüğü yaygın bir yanılgıdır.

Teknoloji lideri rolünün otomatik olarak en deneyimli mühendise, en karmaşık özellikleri kullanabilen veya en iyi kodu yazan kişiye verilmesi gerektiği fikri, deneyimli yöneticilerin bile düştüğü yaygın bir yanılgıdır.

Bu alıntı, teknik uzmanlığın tek başına bir kişinin teknik liderlik rolüne uygun olduğunu gösteren efsaneyi çürütmektedir. Etkili teknik liderler, teknik bilginin yanı sıra güçlü liderlik ve iletişim becerilerine de sahip olmalıdır.

Parlak aptallar, aynı zamanda aptal olan yüksek performanslı kişilerdir. Genellikle çok zekidirler ve etkileyici sonuçlar elde edebilirler, ancak arkalarında mutsuzluk bırakırlar. Parlak aptalları terfi ettirmeyin.

Parlak aptallar, aynı zamanda aptal olan yüksek performanslı kişilerdir. Genellikle çok zekidirler ve etkileyici sonuçlar elde edebilirler, ancak arkalarında mutsuzluk bırakırlar. Parlak aptalları terfi ettirmeyin.

Bu alıntı, duygusal zekayı önceliklendirme ve olumlu bir takım dinamiği yaratma konusunda uyarıcı bir not sunuyor. Güçlü teknik beceriler değerli olmakla birlikte, zehirli bir ortam yaratan bir lider, nihayetinde genel başarıyı engeller.

Bu alıntılar, kitapta vurgulanan temel yönetim ilkelerini hatırlamanıza ve üzerinde düşünmenize yardımcı olabilir, ancak bunları bir teknoloji lideri olarak uygulamak için doğru araçlara ihtiyacınız vardır.

ClickUp ile The Manager's Path'ten öğrendiklerinizi uygulayın

ClickUp'ın Proje Yönetimi Yazılımı, The Manager's Path ilkelerini eyleme dönüştürmenize yardımcı olacak birçok özellik sunar.

Platform, şeffaflık kültürü oluşturmanıza, takım üyelerine yetki vermenize ve destekleyici bir çalışma ortamı yaratmanıza yardımcı olabilir.

1. Şeffaflık yoluyla güven oluşturun

Gelişmiş bir proje yönetimi platformu olan ClickUp, adil çalışma uygulamaları ilkesine dayanır ve iş gücünüzün tüm kademelerine görünürlük ve netlik sağlar.

15'ten fazla esnek ClickUp Görünümü ile takımınız için özelleştirilmiş iş akışları oluşturabilirsiniz. Bu, herkesin iş programlarına ve projelerine ayrıntılı erişim sağlayarak sonuçları gerçek zamanlı olarak izlemenizi ve takip etmenizi sağlar.

ClickUp Görünümleri ile işleri daha verimli bir şekilde görüntüleyin, planlayın, izleyin ve analiz edin

Esnek görünümleri avantajınıza kullanmanın ayrıntıları aşağıda verilmiştir:

ClickUp'ın Takvim Görünümü ile projeleri düzenleyin, zaman çizelgeleri planlayın ve takımınızın işlerini herkesin aynı sayfada olmasını sağlayan esnek bir takvimde görselleştirin

Görevleri ve proje ilerlemesini görselleştirmek için mükemmel Kanban iş akışını oluşturun. Panoları durum, atanan kişi ve önceliklerine göre gruplandırarak darboğazları belirleyin ve Pano görünümüyle projelerinizin ilerlemesini sağlayın

Fikirleri, projeleri ve iş akışlarını düzenlemek için görsel bir taslak oluşturun. ClickUp Zihin Haritalarını , takımınızla işbirliği yapmak için kolayca izlenebilir görevlere dönüştürün

Takımınızın iş yükü kapasitelerini belirleyin ve takip edin , böylece kapasitenin altında veya üzerinde çalışanları kolayca görebilirsiniz. Takım görevlerinize zaman tahminleri ve öncelikler ekleyin, böylece herkes ne üzerinde çalışacağını bilir. Hangi işlerin ek takım kaynakları gerektirebileceğini belirleyin ve İş Yükü görünümü ile kolayca atanan kişileri ekleyin

Belirli bir Liste, Klasör, Alan veya Çalışma Alanı'nda kimin neyi tamamladığını takip edin. Yorumları, düzenlemeleri ve güncellemeleri hızlıca görün ve ekip arkadaşlarınızı filtreleyerek hangi proje görevleri üzerinde çalıştıklarını görün. Etkinlik görünümü ile proje ayrıntılarını görmek için görüntülemek istediğiniz iş etkinliği türlerini seçin

2. Takımınızla işbirliği yapın

The Manager's Path, takım liderlerinin daha iyi işbirliği ile siloları yıkmasının önemini vurgulamaktadır.

İletişim kurmayanlar için güvenli bir ortam yaratmak ve saygısız çalışanlardan iş kültürünü korumak kolay değildir.

Burada, ClickUp Belgeleri ve ClickUp Sohbet Görünümü, iletişim boşluklarını doldurmanıza ve takımdaki aksaklıklarla ustaca başa çıkmanıza yardımcı olabilir.

ClickUp Belgeleri'nde canlı işbirliği algılama özelliğini kullanarak iş arkadaşlarınızla birlikte içeriğinizi iyileştirin ve düzenleyin

İşbirliği algılama, fikirleri yazmanıza, düzenlemenize veya beyin fırtınası yapmanıza olanak tanıyarak, Dokümanlar'da takım üyelerinizle işbirliği yapmanıza yardımcı olur.

Güzel tasarlanmış web sayfaları veya wiki'ler oluşturabilir ve bunları doğrudan rapor verdiğiniz kişilerle paylaşabilirsiniz. Çalışanlarınızı motive etmek için yorumlarda kişilerin adlarını bahsederek anında olumlu geri bildirimde bulunabilirsiniz.

Ayrıca, belgeleri ve görevleri birbirine bağlayarak bir projeyle ilgili paylaşılan veya oluşturulan bilgilere erişebilirsiniz.

Anında geri bildirim verin veya ClickUp Sohbet Görünümü ile güncellemeler için işbirliği yapın

Takım iletişiminizi iyileştirmek için ClickUp'ta gerçek zamanlı sohbet kanallarını kullanın. @bahsetmeler ile herkesi iş konuşmalarına ekleyebilir ve yorumlar atayarak takımınızın eylem öğeleri üzerinde ilerlemesini sağlayabilirsiniz.

Ayrıca, hızlı sorularınızı iletebilir, güncellemeleri paylaşabilir, düzeltici geri bildirimlerde bulunabilir ve açıklamalarınızı hızlı bir şekilde sunarak ivmeyi sürdürebilirsiniz. Bu, Fournier'in açık ve zamanında iletişim mesajıyla uyumludur.

Gayri resmi iletişim, takımınızda uyum ve dostluk ortamı yaratabilir. Hızlı başarıları paylaşmak, cesaret vermek veya sadece gündelik bir konuşma yapmak bile iş ortamınıza pozitiflik katabilir.

The Manager's Path takım ve kültür yönetiminin önemini vurgular ve Sohbet Görünümü, bu insan bağlantısı kültürünü geliştirmek için bir araç görevi görür.

3. İnsanları etkili bir şekilde yönetmek

ClickUp'taki çok sayıda işbirliği aracıyla, sadece iletişim kurup şeffaflık sağlamakla kalmaz, aynı zamanda şirketinizin teknoloji hiyerarşisi içinde çalışanları zahmetsizce yönetebilirsiniz.

ClickUp'ta kullanıma hazır, son derece özelleştirilebilir şablonlardan oluşan kütüphane, zamandan tasarruf etmenize ve yönetimle ilgili temel bilgileri anında öğrenmenize yardımcı olabilir.

Bu Şablonu İndirin ClickUp Takım Yönetimi Planı Şablonu ile takımınızı organize edin ve hedeflerine odaklanın

ClickUp Takım Yönetimi Planı Şablonu ile başarıya giden yolu kolaylaştırın.

Bu şablon, The Manager's Path kitabının felsefesini mükemmel bir şekilde yansıtıyor. Takımınız için net hedefler belirlemenize yardımcı oluyor ve bu da çok önemli bir ilk adımdır.

Rolleri ve sorumlulukları kolayca özetleyerek, herkesin kendi rolünü ve bunun büyük resme nasıl katkıda bulunduğunu anlamasını sağlayabilirsiniz. Takım üyeleri işlerinin sorumluluğunu üstlenir ve inisiyatif alma ve mükemmelliğe ulaşma konusunda yetkilendirilir.

Bu şablon içinde şunları yapabilirsiniz:

Takımın ilerlemesini izlemek için İptal Edildi, Tamamlandı, Takıldı, Yapılacak ve İşleniyor gibi özel durumlar oluşturun

Özel alanlar ekleyerek Departman ve Kategori gibi görevleri yönetmek için öznitelikler ekleyin

Görev bilgilerine kolayca erişmek için Gündem, Departmana Göre Gündem, Departmana Göre Durum ve Başlangıç Kılavuzu gibi özel görünümler ekleyin

Son olarak, şablon, net iletişim protokollerinin oluşturulmasını kolaylaştırır.

The Manager's Path kitabının açık iletişimi savunması gibi, bu şablon da bilgi paylaşımı, şeffaflığın teşviki ve takım içindeki karışıklığın azaltılması için beklentileri belirler.

Hızlı değişen ortamlar için, The Manager's Path size uyarlanabilir liderliğin gerekliliğini anlatır. Biz de bu konuyu ele almanıza yardımcı olacak bir şablon sunuyoruz.

Bu Şablonu İndirin Hedefleri hızlıca belirleyin, ilerlemeyi izleyin ve düzenli kalın — hepsi ClickUp Agile Takım Yol Haritası Şablonu ile

ClickUp'ın Çevik Takım Yol Haritası Şablonu ile ürün yol haritanızı görselleştirin ve uzun vadeli vizyonu net bir şekilde görün.

Özellikleri yönetilebilir görevlere ayırarak, herkesin daha büyük hedeflere ulaşmak için gerekli adımları atmasını sağlayabilirsiniz.

Bu şablonla şunları yapabilirsiniz:

Her adımın ilerlemesini izlemek için Tamamlandı, Park Edildi, Devam Ediyor ve Yapılacak gibi özel durumlara sahip görevler oluşturun

Özel alanlar ekleyerek görevlerinizi kategorilere ayırın ve öznitelikler ekleyerek görevlerinizi yönetin ve Etki, Stratejik Hedef, Stratejik Önem, Süre (gün) ve Tahmini Çaba gibi proje adımlarını kolayca görselleştirin

Başlangıç Kılavuzu, Stratejik Hedefler, Çevik Ürün Yol Haritası, Durum ve Ürün Planı gibi özel görünümler ekleyin

Bu şeffaflık, öncelikler değişse bile güven oluşturur ve herkesin aynı yönde ilerlemesini sağlar. Bu şablonun temel bir özelliği olan çevik geliştirmenin yinelemeli yapısı, gerektiğinde ayarlamalar yapılmasına olanak tanır ve The Manager's Path kitabında vurgulanan uyarlanabilirlik ihtiyacıyla senkronizasyon sağlar

The Manager's Path'in bir diğer temel ilkesi, başarılı takımlar oluşturan açık iletişimdir. ClickUp'ın Takım İletişimi ve Toplantı Matrisi Şablonu, bunu başarmanıza yardımcı olabilir!

Bu Şablonu İndirin ClickUp Takım İletişimi ve Toplantı Matrisi Şablonu ile görev sorumluluklarını takip edin, net iletişim kanalları oluşturun ve toplantı programları ayarlayın

Artık şifreli e-postaları deşifre etmek veya önemli güncellemeleri nerede bulacağınızı merak etmek zorunda kalmayacaksınız. Bu şablon, farklı bilgi türleri için belirlenmiş telsizler gibi net "iletişim kanalları" oluşturur.

Bu gerçek zamanlı araç sayesinde tüm acil konularda bir adım önde olabilir, derinlemesine tartışmalar ise özel toplantılara bırakılabilir. Böylece herkes ihtiyaç duyduğu bilgileri en verimli şekilde alır.

Fournier, her takım üyesinin kendini değerli hissetmesini sağlamak için bire bir toplantıların önemini vurgular. Bu şablon, bu önemli sohbetleri planlamanızı ve konuşma konularınızı takip etmenizi hatırlatır.

Bu şablonla,

Toplantıların ve iletişimin ilerlemesini izlemek için İptal Edildi, Tamamlandı, Devam Ediyor ve Yapılacaklar gibi özel durumlar oluşturun

Görevlerinizi yönetmek için özel alanlar ekleyin ve takım iletişiminin ilerlemesini kolayca görselleştirin

Toplantı Takvimi, Başlangıç Kılavuzu, Toplantı Durumu ve İletişim Toplantı Matrisi gibi özel görünümler ekleyin ve her şeyi kontrol altında tutun

Fikirlerle dolu ancak daha büyük bir grup içinde konuşmaktan çekinen bir takım üyesini düşünün. Şablon kullanılarak oluşturulan planlanmış bire bir görüşmeler, açık tartışmalar ve değerli geri bildirim alışverişi için güvenli bir alan sağlar.

Fournier bunu şöyle özetliyor: "Bir yöneticinin işi, çalışanlarının işlerini kolayca yapabilmeleri için verimli bir ortam yaratmaktır. "

ClickUp, bunları ve daha fazlasını yapmanıza yardımcı olur!

Yöneticinin Yolu ile Takımınızı Güçlendirin

Fournier'in bilgeliği teorinin ötesine geçer: Kitap, pratik çerçeveler ve uygulanabilir tavsiyeler sunar. The Manager's Path, teknik odaklanmayı sürdürerek ve takım üyelerinin katılımını ve motivasyonunu yüksek tutarak profesyonel gelişiminizi iyileştirmeyi amaçlar.

Bu kitap değerli bir kılavuzdur, ancak sadece bir başlangıç noktasıdır. Yöneticileri güçlendirmek ve takım iş akışlarını kolaylaştırmak için çeşitli işlevler sunan modern proje yönetimi platformlarına ihtiyacınız var.

ClickUp'ın gücünden yararlanarak, teknik ekibinizi çalışkan bir gruptan, olağanüstü sonuçlar elde etmek için işbirliği içinde ve verimli bir şekilde çalışan yüksek performanslı bir birime dönüştürebilirsiniz. Bugün ClickUp'a kaydolun ve The Manager's Path kitabının anahtar ilkelerini hayata geçirerek benimseyin!