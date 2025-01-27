2025'in En İyi 10 Serbest Çalışanlar için Uygulaması ve Aracı

Serbest çalışma kariyerinizin başarısı neredeyse tamamen kullandığınız serbest çalışan uygulamalarına bağlıdır.

Gerçekçi olalım, serbest çalışma her zaman güllük gülistanlık değildir.

Son teslim tarihlerini koşturmak, saatleri izlemek, faturaları göndermek ve tükenmemeye çalışmak gibi günlük işler, serbest çalışmanın yükünü ağırlaştırabilir. Ancak doğru araçlarla iş operasyonlarınızı basitleştirebilir, verimliliği artırabilir ve nihayetinde hayatınızı kolaylaştırabilirsiniz.

Araştırmalarımızı tamamladık ve 2024'ün en iyi 10 serbest çalışan uygulamalarının listesini hazırladık.

Bu blog yazısında, her uygulamanın anahtar özelliklerini, dezavantajlarını ve fiyat planlarını inceleyeceğiz, böylece dakikalar içinde bilinçli kararlar verebilirsiniz.

Serbest çalışanlar için uygulamalarda nelere dikkat etmelisiniz?

Serbest çalışanlar için bir uygulamada ihtiyacınız olan özellikler, sunduğunuz hizmetlere ve sektörünüze göre önemli ölçüde değişebilir. Ancak, dikkate alınması gereken bazı genel özellikleri belirledik:

Zaman takibi: Uygulamanın, projeler ve görevler için harcadığınız zamanı doğru bir şekilde kaydetmesini sağlayın, böylece müşterilerinize doğru fatura kesebilirsiniz

Fatura ve ödeme seçenekleri: Profesyonel faturalar oluşturmak ve göndermek, ödemeleri izlemek ve müşteri faturalarını yönetmek için fatura araçlarına sahip bir uygulama seçin

Gider izleme: Vergi indirimi amacıyla iş giderlerini ve makbuzları kolayca kaydetmenizi, düzenlemenizi ve yönetmenizi sağlayan özellikleri arayın

Proje ve görev yönetimi: Bu çok basit. Uygulamanız, Bu çok basit. Uygulamanız, görevlerinizi düzenlemenize ve serbest çalışma projelerinizi ve iş akışlarınızı verimli bir şekilde izlemenize yardımcı olmalıdır

Muhasebe yazılımıyla entegrasyon: Serbest çalışanlar kendi finans ve vergi kesintilerini de yönetmek zorundadır, bu nedenle serbest çalışanlar için tasarlanmış uygulamanızın QuickBooks Online veya Xero gibi popüler muhasebe uygulamalarıyla bağlantı kurabileceğinden emin olun

Raporlama ve analiz: İş performansınız, geliriniz, iş giderleriniz ve vergiyle ilgili veriler hakkında bilgi edinmek için ayrıntılı raporlama ve analiz özelliklerine sahip bir uygulama tercih edin

Mobil erişilebilirlik: İşlerinize ve finanslarınıza her yerden, her cihazdan erişebilmek ve yönetebilmek için mobil uygulama formunda bir uygulama arayın

Kullanabileceğiniz En İyi 10 Serbest Çalışanlar İçin Uygulama

Teklifler oluşturmak, faturalandırılabilir saatleri izlemek, faturalar düzenlemek veya yasal sözleşmeler hazırlamak istiyorsanız, bunları daha iyi yapmanıza yardımcı olacak bir uygulama mutlaka vardır.

Amacımız, aradığınızı bulmanıza yardımcı olmak!

Serbest işinizin tüm yönlerini kapsayacak şekilde hazırlanan, 2024'te dikkate almanız gereken en iyi 10 serbest çalışan uygulaması listemize göz atın:

1. ClickUp

Serbest çalışan bir birey olarak, birden fazla uygulama arasında e-postalar, görevler, projeler ve hatırlatıcılar arasında geçiş yaparken kendinizi bulabilirsiniz.

Tüm bunları tek bir uygulamada yapabilseydiniz ne olurdu? ClickUp'a girin.

ClickUp Proje Yönetimi yazılımı, tüm görevlerinizi, verilerinizi ve takımınızı tek bir yerde bir araya getirir. Her boyutta ve her bütçeye uygun takımlar için tasarlanmıştır.

En iyi yanı ne mi? ClickUp'ın Freelancer Proje Yönetimi Yazılımı, serbest çalışanlar için özel olarak tasarlanmış çok çeşitli özellikler sunar: zaman takibi, tahminler belirleme, iş yüklerini yönetme ve hatta faturaları basitleştirme — hepsi tek bir kolay kullanımlı ekranda.

ClickUp'ın 15'ten fazla görünümüyle projelerinizi ve müşterilerinizi istediğiniz şekilde görüntüleyin

ClickUp ayrıca, bireysel ihtiyaçlara uyum sağlayan 15'ten fazla özelleştirilebilir görünüm ile proje yönetimi özelliklerine sahiptir ve serbest çalışanların işlerini her projeye veya müşteriye uygun bir şekilde görselleştirip izlemelerine olanak tanır.

Bu görünümler arasında, projelerinize genel bir bakış sağlayan Liste görünümü, duruma özel güncellemeler için Kanban görünümü ve iş yükünüzü planlamak için Takvim görünümü bulunur. Tüm bunlar ve daha fazlası, görevleri istediğiniz şekilde düzenleme ve odaklanma esnekliği sağlar.

Görevlerinizi acil, yüksek, normal ve düşük önceliklere göre sıralayın ve teslim tarihlerinizi asla kaçırmayın

Gösterge panelinizdeki görevler diğerlerinden daha fazla dikkat gerektiriyorsa, ClickUp'ın Görev Önceliklendirme özelliklerini kullanarak aciliyet düzeylerini ve son teslim tarihlerini belirleyin ve görevleri zamanında tamamlayın.

ClickUp'ın Proje Zaman Takibi ile faturalandırılabilir saatlerinizi takip edin ve faturalandırma sürecinizi basitleştirin

Ayrıca, faturalandırma sürecini kolaylaştırarak herkesin adil bir şekilde ödeme almasını sağlayan, projelere harcanan saatleri doğru bir şekilde kaydeden ve müşterilere fatura kesmek için kullanabileceğiniz, serbest çalışanlar için kullanışlı bir araç olan ClickUp'ın Proje Zaman Takipçisi'ni de kullanabilirsiniz.

Bu Şablonu İndirin ClickUp Serbest Meslek Fatura Şablonu ile faturalar oluşturun ve ödemeleri izleyin

Bu, kendi faturalarınızı oluşturmanız gerektiği anlamına mı geliyor? Hayır. ClickUp'ın özelleştirilebilir serbest çalışan şablonlarından oluşan devasa kütüphanesine erişin ve istediğiniz fatura şablonunu seçin.

Örneğin, ClickUp Freelance Fatura Şablonu ile kolayca profesyonel faturalar oluşturabilir, ödemelerinizi takip edebilir ve tüm müşteri bilgilerinizi tek bir çalışma alanında güvenli bir şekilde saklayabilirsiniz.

Bu şablonu kullanmanın avantajları şunlardır:

Özelleştirilebilir faturalar, herhangi bir müşteri veya projenin ihtiyaçlarına göre uyarlanabilir

Ödemeleri daha kolay izleyin, hiçbir faturanın kaybolmamasını sağlayın

Zamanında ödeme için otomatik fatura hatırlatıcıları ve müşterileri takip etmek için harcadığınız zamanı azaltın

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Yeni kullanıcılar için hafif öğrenme eğrisi

Mobil uygulama, masaüstü sürümündeki tüm özelliklere sahip değildir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Aylık 7 $/kullanıcı

İş: Aylık 12 $/kullanıcı

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain, tüm ücretli planlarda üye başına, çalışma alanı başına, aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9450+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (4050+ yorum)

2. Apploye

via Apploye

Apploye, kullanımı kolay bir merkezde üç temel serbest çalışma sürecini bir araya getirir: zaman takibi, proje planlama ve zamanlama.

Görevlere harcanan zamanı izleyerek Pomodoro zamanlayıcı gibi harika araçlarla odaklanmanıza yardımcı olur. Proje ve bütçeleme gibi özelliklerle bireysel projelere harcadığınız zamanı ve bütçenizi yönetebilirsiniz.

Ayrıca Apploye, çalışma saatlerinizi otomatik olarak hesaplayabilir ve müşterilere fatura keserken zaman bazlı faturalar oluşturabilir.

Apploye'nin en iyi özellikleri

Çevrimiçi ve çevrimdışı modlarda zamanı takip edin

Zaman takip gösterge paneli ile görevlerinizi takip edin

Performansınızı anlamak için etkinlik raporları oluşturun

ClickUp ve Asana gibi proje yönetimi uygulamalarıyla entegre edin

Amazon AWS barındırma ve SSL şifreleme ile güvenliği sağlayın

Apploye sınırlamaları

Görev planlama ve izin yönetimi gibi diğer özellikler geliştirme aşamasındadır

Apploye fiyatlandırması

Standart: Aylık 5 $/kullanıcı

Elite: Aylık 7 $/kullanıcı

Apploye puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (10+ yorum)

Capterra: 4,9/5 (30+ yorum)

3. Clockify

via Clockify

Clockify, tam donanımlı bir zaman yönetimi aracına dönüşebilen ücretsiz bir zaman takibi yazılımıdır ve serbest çalışan profesyoneller için iyi bir seçenektir.

Projelerinizi kolayca takip edebilir, çalışma saatlerinizi kaydedebilir ve müşterilerinize fatura kesmek için düzenli zaman çizelgeleri oluşturabilirsiniz.

Clockify, zamanınızı nasıl geçirdiğinizi anlamanıza da yardımcı olur. Ayrıntılı raporlara bakarak ne yaptığınızı görebilir, bunları yapmayı planladıklarınızla karşılaştırabilir ve zaman içinde ne kadar başarılı olduğunuzu görebilirsiniz.

Platform, birçok başka uygulamayla da bağlantılıdır, böylece favori araçlarınızla birleştirebilir ve sürekli araç değiştirmenize gerek kalmadan verimliliğinizi koruyabilirsiniz.

Clockify'ın en iyi özellikleri

Herhangi bir cihazdan zamanı manuel veya otomatik olarak izleyin

Gerçek zamanlı raporlarla daha iyi kararlar alın

Uygulama içi mesajlaşma ile takımlarla bağlantı kurun

Zaman çizelgelerini kolaylıkla yönetin ve onaylayın

Google Takvim veya Microsoft Outlook'u entegre ederek tüm takvimlerinizi senkronize edin

Clockify sınırlamaları

Bazı kullanıcılar arayüzü eski buluyor

Katı fiyatlandırma yapısı

Clockify fiyatlandırması

Temel: Aylık 4,99 $/kullanıcı

Standart: Aylık 6,99 $/kullanıcı

Pro: Aylık 9,99 $/kullanıcı

Kurumsal: Aylık 14,99 $/kullanıcı

Clockify puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (160+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (4800+ yorum)

4. QuickBooks

quickBooks aracılığıyla

Siz işinizi büyütmeye odaklanırken finanslarınızı yönetebilecek tam hizmetli bir muhasebe yazılımı mı arıyorsunuz? QuickBooks'u deneyin.

Serbest çalışanlar için tasarlanmış bu basit ve etkili uygulama, kazancınızı ve harcamalarınızı izlemenize, vergilerle ve yazılmalarla ilgilenmenize, müşterilerinize fatura göndermenize ve finansal raporlarınızı görüntülemenize yardımcı olur.

QuickBooks, banka hesaplarınızı düzenleyerek öne çıkıyor. Banka işlemlerinizi yazılıma aktardığınızda, girdileri otomatik olarak sıralar ve zaman kazanmanızı sağlar. Ayrıca, tüm bilgileri yazmak yerine fotoğraflarını çekerek makbuzları kolayca yükleyebilirsiniz.

Öte yandan, özel rapor oluşturucu, finansal raporlarınızı istediğiniz şekilde düzenlemenizi kolaylaştırır. Satışlarınızı takip ediyorsanız, QuickBooks, hangi öğelerin stokta azaldığını ve en çok satanların hangileri olduğunu size bildirir.

QuickBooks'un en iyi özellikleri

Gelir ve iş giderlerinizi doğru ve kolay bir şekilde takip edin

Kilometre izleme, üç aylık vergi tahmini, vergi beyannamesi ve iade hazırlığı ile vergi desteği alın

Faturalar oluşturun, tekrarlayan faturaları otomatikleştirin ve tüm ödemelerinizi izleyin

Kar ve zarar tabloları ve KDV iadeleri gibi ayrıntıları içeren özel raporlar oluşturun

Birden fazla para birimini yönetin

Şifreler ve şifreleme ile finansal bilgilerinizi gizli tutun

QuickBooks sınırlamaları

Platformdan doğrudan fatura ödemesi yapılamıyor

Bazı kullanıcılar müşteri desteğinin yetersiz olduğunu bildirmiştir

Serbest çalışanlar için nispeten pahalı

QuickBooks fiyatlandırması

Basit Başlangıç: 30 $/ay

Temel özellikler: 60 $/ay

Artı: Aylık 90 $

Gelişmiş: 200 $/ay

QuickBooks puanları ve yorumları

G2: 4/5 (3200+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (6400+ yorum)

5. Rocket Lawyer

rocket Lawyer aracılığıyla

İster tek başına serbest çalışıyor ister küçük bir şirketi yönetiyor olun, işinizi güçlü tutmak için bir hukuk takımına sahip olmak anahtardır. Rocket Lawyer tam da ihtiyacınız olan şey olabilir.

Yasal belgelerin hazırlanmasından profesyonellerden tavsiye almaya kadar, Rocket Lawyer kendi işinizi kurduğunuzda yasal konularda size destek olur.

Kaydolduktan sonra, yardıma ihtiyacınız olduğunda istediğiniz kadar avukatla konuşabilir ve belgelerinizi inceletebilirsiniz. Ayrıca, bir yer kiralamak veya hizmet talebinde bulunmak için mektup yazmak gibi birçok farklı yasal gerekliliği kapsayan 300'den fazla form şablonu arasından seçim yapabilirsiniz.

Rocket Lawyer'ın en iyi özellikleri

Belge anlaşmazlıklarına yanıt vermek için bir avukatla bağlantı kurun

Özel sözleşmeler, LLC kuruluş belgeleri, ticari markalar vb. oluşturun.

Kılavuzlu görüşmeler, açık talimatlar ve özel şablonlarla kolayca gezinin

Çeşitli yasal ihtiyaçlarınızı karşılamak için 300'den fazla şablona erişin

Rocket Lawyer sınırlamaları

Kayıt olmak için kredi kartı bilgileri gereklidir

Sınırlı üyelik seçenekleri

Temel LLC paketleri eksik

Rocket Lawyer fiyatlandırması

Rocket Legal: 39,99 $/ay, aylık faturalandırılır

Rocket Legal+: 19,99 $/ay, yıllık faturalandırılır

Rocket Lawyer puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: 4,3/5 (6400+ yorum)

6. Evernote

evernote aracılığıyla

Tüm parlak fikirlerinizi, düşüncelerinizi ve planlarınızı tek bir organize merkezde toplamak için bir yere ihtiyacınız varsa, Evernote'u deneyin.

Fikirlerinizi, görevlerinizi ve önemli ayrıntıları notlara yazabilir, tüm cihazlarınızda her şeyi kolayca bulabilirsiniz. Evernote, yazdıklarınızı defterler ve etiketler halinde düzenler, böylece işinizin farklı bölümlerini ayrı ve düzenli tutabilirsiniz.

Evernote'un belge tarayıcısıyla not defterlerini paylaşın, projeler üzerinde takımlarla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın, faturaların, makbuzların ve kartvizitlerin görüntülerini dijitalleştirin ve saklayın, çalışma alanınızı düzenli tutun.

Evernote'un en iyi özellikleri

Web sayfalarını, makaleleri ve resimleri web kesici ile yakalayın

Dahili tarayıcı ile belgeleri tarayın ve dijitalleştirin

Notları her zaman yazmak yerine sesli olarak kaydedin

Yapılacaklar listeleri ve hatırlatıcılarla görevlerinizi takip edin

Özelleştirilebilir şablonlarla projelere hızlı bir başlangıç yapın

Evernote sınırlamaları

Taranmış PDF'lere açıklama ekleyemiyorum

Karmaşık organizasyon, dosyaları bulmayı zorlaştırır

Ücretsiz sürümde sınırlı alan

Evernote fiyatlandırması

Ücretsiz

Kişisel: 14,99 $/ay

Profesyonel: 17,99 $/ay

Evernote puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (2000+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (8200+ yorum)

7. Trello

trello aracılığıyla

Trello, görevleri ve son teslim tarihlerini takip etmenize yardımcı olan görsel bir düzene sahip popüler bir proje yönetimi aracıdır. Her şeyi panolara, listelere ve kartlara düzenleyebilir ve kolayca taşıyabilirsiniz.

Ancak bu uygulama sadece tek başına çalışmak için değil, diğer serbest çalışanlar, takımlar ve müşterilerle işbirliği yapmak için de kullanabilirsiniz. Ayrıca, iş akışlarınızı özel ihtiyaçlarınıza göre özelleştirebilir ve projelerinizi daha kolay yönetebilirsiniz.

Ayrıca Trello'yu diğer uygulamalara bağlayabilir, tekrarlayan görevleri otomatikleştirebilir ve iş akışlarınızı daha verimli hale getirebilirsiniz.

Trello'nun en iyi özellikleri

Kanban panolarında projeleri, görevleri ve dönüm noktalarını görselleştirin

Takvim görünümünü kullanarak son teslim tarihlerinizi takip edin

Zamandan tasarruf etmek için birçok farklı şablona erişin

Power-Ups özelliği ile 200'den fazla uygulamayla entegre edin

İş akışı eylemlerini kontrol etmek için kendi kurallarınızı ve tetikleyicilerinizi oluşturun

Trello sınırlamaları

Sınırlı özelleştirme

Kartları aramak zor

Yeni kullanıcılar için öğrenme eğrisi vardır

Trello fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: Aylık 6 $/kullanıcı

Premium: Aylık 12,50 $/kullanıcı

Enterprise: Aylık 17,50 $/kullanıcı

Trello puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (18500+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (8200+ yorum)

8. Proposify

via Proposify

Serbest çalışanlar için iyi yazılmış bir teklif, daha büyük anlaşmaların anahtarıdır. Proposify ile dakikalar içinde harika teklifler otomatik olarak oluşturabilirsiniz.

Platform, farklı müşteri türleri için geniş bir özelleştirilebilir şablon seçimi sunar. E-imza gibi özelliklerle, müşterilerin teklifleri doğrudan uygulama üzerinden imzalamasını sağlayabilirsiniz.

Ayrıca, FreshBooks gibi serbest çalışan profesyoneller için diğer uygulamalarla da bağlantılıdır, böylece faturalandırma ve ödeme işlemlerini tek seferde halledebilirsiniz.

Proposify'ın en iyi özellikleri

Kişiselleştirilmiş şablonlarla her müşterinin tarzına uyum sağlayın veya markanızı tanıtın

Etkileşimli fiyatlandırma özelliğini kullanarak müşterilerin teklif içindeki seçenekleri ayarlayabilmesini sağlayın

Teklif içeriğini saklayın ve yeniden kullanın

Yararlı metrikler ve analizlerle tekliflerin durumunu izleyin

Mobil uygulama ile hareket halindeyken erişin

Proposify sınırlamaları

Metin düzenleyici bazı kullanıcılar için çok hatalı çalışıyor

Özel bildirimler veya uyarılar yok

Proposify fiyatlandırması

Takım planı: Aylık 49 $/kullanıcı

İş planı: Özel fiyatlandırma

Proposify puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (18500+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (270+ yorum)

9. Stripe

stripe aracılığıyla

Stripe, her türlü iş için kullanılabilen çevrimiçi, küresel bir ödeme aracıdır ve özellikle serbest çalışan profesyoneller için çok yararlıdır. Stripe'ın özelleştirilebilir ödeme, müşteri bilgileri sekmesi ve abonelikleri ile müşteri işlemlerinizi tek bir merkezden yönetebilirsiniz.

Serbest çalışanlar veya küçük işletme sahipleri, hesaplarını kolayca ayarlayabilir, ödeme bağlantıları oluşturabilir veya web sitelerine ödeme sayfası ekleyebilir. Ayrıca, yerleşik faturalandırma özelliği ile birkaç basit adımda ödemeleri işleyebilirsiniz.

Stripe'ın en iyi özellikleri

Nakit akışınızı düzenli tutmak için tekrarlayan ödemeleri ve faturaları yönetin

Şifreleme ve SSL ile banka hesaplarınızı ve işlemlerinizi güvende tutun

Basit bir API kullanarak web sitenize veya uygulamanıza kolayca entegre edin

135'ten fazla para birimi ile işinizi küreselleştirin

Stripe sınırlamaları

Yaptığınız her ödeme için işlem ücreti alınır

Tekrarlayan ödemelerle hantal işlevsellik

Kurulum ve yapılandırma zor olabilir

Stripe fiyatlandırması

Stripe, işlem başına fiyatlandırma yapmaktadır.

Standart: Yurt içi kartlar için başarılı her işlem başına %2,9 + 30 sent

Özel: Özel fiyatlandırma

Stripe puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (270+ yorum)

10. Wix

wix aracılığıyla

Wix, birinci sınıf bir web sitesi oluşturmak isteyen serbest çalışanlar veya serbest meslek sahipleri için harika bir kodsuz araçtır. Hizmetlerinizi veya ürünlerinizi sergilemek için özelleştirebileceğiniz zengin bir şablon kitaplığı sunar.

Wix'in kolay sürükle ve bırak sistemi ile sitenizi istediğiniz gibi tasarlayabilirsiniz. Ayrıca, hedef kitlenizin dikkatini çekmenizi sağlamak için yerleşik SEO özelliklerine sahiptir.

Ürün satışı işindeyseniz, Wix ile bir çevrimiçi mağaza kurarak dünya çapında satış yapabilirsiniz. Özelleştirilebilir URL'ler ve etiketler, insanların sitenizi çevrimiçi olarak bulabilmesini sağlar. Genel olarak, Wix, müşterileri veya tüketicileri çekmek için sağlam bir çevrimiçi varlığa ihtiyaç duyan serbest çalışanlar için mükemmel bir seçimdir.

Wix'in en iyi özellikleri

Wix ADI (yapay tasarım zekası) ile otomatik olarak bir web sitesi oluşturun

800'den fazla şablona erişin ve ihtiyaçlarınıza uygun olanı bulun

Yerleşik SEO araçlarıyla web sitenizin görünürlüğünü artırın

Wix Mağazalar'ın ürün sergileme araçlarını ve güvenli ödeme seçeneklerini kullanın

Wix sınırlamaları

Şablon mağazası genellikle yavaş ve hatalıdır

Ücretsiz sürümde SEO sınırlamaları vardır ve gereksiz reklamlar gösterilir

Wix fiyatlandırması

Hafif: 17 $/ay

Temel: 29 $/ay

İş: Aylık 36 $

Business Elite: 159 $/ay

Wix puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (1600+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (9400+ yorum)

ClickUp ile serbest işinizi bugün güçlendirin!

Serbest çalışan olarak, tüm işi tek başına yönetmek için birçok farklı rol üstlenmeniz gerekir. Ancak bunu yapmak için binlerce farklı uygulamayı dengelemenize gerek yok, özellikle de ClickUp sizin için hemen hemen her şeyi halledebiliyorken.

Görevlerinizi önceliklendirmeniz, proje teslim tarihlerinizi yönetmeniz, faturalandırılabilir saatleri takip etmeniz veya müşterilerinize zamanında fatura kesmeniz gerekse, ClickUp işinizi büyütürken karşılaşabileceğiniz her engel için bir çözüme sahiptir. Bize inanmıyorsunuz mu? Bugün ClickUp'a kaydolun ve serbest çalışma kariyerinizi bir üst seviyeye taşıyın!