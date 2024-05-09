Çalışan Yolculuğu Haritası Nasıl Oluşturulur?

Her çalışanın hedefinde işinde en iyisini yapmak vardır. Ancak günümüzde çalışanların yalnızca %41'i performanslarının en üst düzeyde olduğunu düşünüyor.

Bu performans-beceri açığını kapatmak ve çalışanların büyümesini sağlamak, kuruluşun sorumluluğundadır. Bunu yapmanın etkili bir yolu, çalışan yolculuğu haritasını kullanarak takımın yolculuğunu haritalamaktır. Doğru şekilde yapıldığında, çalışanların elde tutulmasını artırır, çalışan bağlılığını yükseltir ve genel deneyimi iyileştirir.

Bu kılavuzda, çalışan yolculuğu haritalaması kavramını, tanımını, kuruluşunuza sağladığı faydaları ve altı basit adımda nasıl oluşturulacağını inceleyeceğiz.

Çalışan Yolculuğu Haritalaması nedir?

Çalışan yolculuğu, bir kişinin iş portalında iş tanımınızı gördüğü andan kuruluşunuzdan ayrıldığı ana kadar yaptığı, hissettiği ve içselleştirdiği her şeyi içerir.

İK departmanlarının favorisi olan bu çerçeve, yöneticilerin çalışanların kuruluşta çalıştıkları süre boyunca yaşadıkları deneyimlerin tüm yönlerini değerlendirmelerine olanak tanır.

Çalışan yolculuğu haritalaması, işe alımdan ayrılmaya kadar her çalışanın şirketinizdeki deneyimini görselleştirmenizi sağlar. Hedef: Mevcut çalışan deneyiminde iyileştirme alanlarını belirleyin

Çalışanların işlerine değer katmak için fırsatlar yaratın ve olumlu bir çalışan deneyimi oluşturun

Çalışanlardan, kendileri için neyin işe yarayıp neyin yaramadığına dair gerçek zamanlı geri bildirimler alın

Çalışan memnuniyet düzeyini değerlendirin ve iyileştirmek için düzeltici önlemler alın

Daha doğru ve ilgili iş tanımları yazın

Bütçenizi belirleyin ve çalışanların bağlılığını artıracak alanlara ayırın

Çalışanlar ve Yöneticiler için Çalışan Deneyimi Yolculuğu Haritalamasının Faydaları

Motivasyonu yüksek, bağlı çalışanlar kuruluşunuzun başarısını artırır. Ancak, şu anda ne yaptığınızı veya çalışanlarınızın neyi önemli bulduğunu bilmezseniz, çalışanlarınız için değer yaratmayı başaramazsınız. Çalışan yolculuğu haritalarını kullanın.

Çalışan deneyimi yolculuğu haritalaması, hem çalışanlar hem de yöneticiler için birçok avantaj sağlar.

Çalışan deneyimi haritalaması çalışanlara nasıl yardımcı olur?

Çalışan yolculuğu haritasından elde edilen içgörüler, kuruluşların çalışan memnuniyetini artırmanın yollarını bulmasına yardımcı olur.

Şirket, çalışan deneyimindeki eksiklikleri gidermek için harekete geçtikçe, çalışanlar işlerinde daha mutlu hissetmeye başlayacaktır.

Çalışanlar, yüksek kaliteli işler ortaya koymak için daha motive olacaklar.

Çalışan deneyimi haritalaması yöneticilere nasıl yardımcı olur?

Çalışan yolculuğu haritası, çalışanlarınızın performansını ve başarılarının önündeki engelleri anlamak için bir kapıdır. Bunu, çalışan deneyimlerinin son derece görsel ve kolay anlaşılır bir şekilde ifade edildiği bir özet olarak düşünün.

Çalışan yolculuğu haritası gibi görsel bir harita, paydaşların ve liderlerin çalışanların kuruluşla ilgili deneyimlerini çok daha iyi anlamalarını sağlar. Mevcut çalışan deneyimlerinde neyin işe yaradığını ve neyin yaramadığını bilmelerini sağlar.

Yöneticiler, çalışan yolculuğu haritalamasını kullanarak şirket içindeki her çalışanın deneyimini iyileştirir ve rekabetçi bir yetenek avantajı elde eder.

Çalışanlar gönüllü olarak kalmaya karar verdiğinde, yöneticiler zamanlarını yüksek çalışan devri oranlarıyla uğraşmak yerine yüksek performanslı yeteneklerden oluşan bir yetenek havuzu oluşturmak için kullanabilir. Ayrıca kaynakları, bütçeyi vb. önceliklendirmeye ve çalışanların rollerini netleştirmeye de yardımcı olur.

Dahası, çalışan yolculuğu haritasından elde edilen içgörülerle liderler ve yöneticiler, yüksek kaliteli yetenekleri çekmek ve işe alım ihtiyaçları için hazır bir aday havuzu oluşturmak için işleri ve yan hakları tasarlama yolları bulabilirler.

Bilmeniz gereken 5 çalışan yolculuğu aşaması

Her çalışan, işe başvurduğu andan işten ayrıldığı ana kadar bir dizi aşamadan geçer. Bu yolculuk, çalışan yaşam döngüsünün beş aşamasından geçer:

Aşama 1: İşe Alım

İşe alım aşaması, aşağıdakiler gibi önemli hususları da içeren, bir çalışanın işe alınmasıyla ilgili tüm adımları içerir:

Potansiyel bir adayı işe almak ne kadar sürer ve maliyeti nedir?

İş teklifi kabul oranı

Yeni işe alınanların kalitesi

Şirket iş ilanlarının çekiciliği

Mülakat süreci sırasında adayların katılım düzeyleri.

İşe alım ekipleri, işe alım sürecinin bu aşamasını iyileştirmek için genellikle İK şablonlarını kullanır.

Bu Şablonu İndirin Bu şablonla, kuruluşunuzun hedeflerine ulaşmak için ihtiyaç duyduğu personel türlerini daha iyi anlayın

Örneğin, ClickUp'ın Personel Planı şablonu, İK takımınızın aşağıdakileri içeren kapsamlı bir personel planı oluşturmasına olanak tanır:

Her takım üyesinin kullanılabilirliğini görselleştirin

Kullanılabilirliğe göre görev atamalarını kolaylaştırır

Tüm takım üyeleri ve becerileri hakkında kapsamlı bir genel bakış sağlar

İşe alım yöneticileri, bu planı temel alarak beceri, uzmanlık ve mevcut fonlara göre çalışanları işe alabilir.

🎯Ayrıca okuyun: İşverenler için 10 Ücretsiz Personel Planı Şablonu

Aşama 2: İşe Alım

Oryantasyon aşaması, yeni çalışanların şirketin süreçleri ve çalışanları hakkında bilgi edindikleri ilk birkaç haftayı ifade eder.

İK takımları genellikle yeni işe alınanların daha hızlı adapte olmalarına ve rollerini ve sorumluluklarını netleştirmelerine yardımcı olmak için çalışan el kitapları oluşturur. Bu, işe alım yazılımının yardımıyla da yapılabilir .

İyi tasarlanmış ve uygulanan bir çalışan oryantasyon süreci, çalışanların rollerinde daha verimli olmalarına ve kuruluşla uzun vadeli bağlantılar kurmalarına yardımcı olur.

Aşama 3: Geliştirme

Geliştirme aşaması, çalışanların beceri ve uzmanlıklarını farklı hızlarda geliştirmelerine yardımcı olmaya odaklanır.

Bu, verimliliği ve sonuçları ölçmek, takım çalışması gibi sosyal becerileri değerlendirmek ve kariyer hedeflerini anlamak için çalışan performansını gözden geçirmeyi gerektirir. Bu, yöneticilerin çalışanlarına beceri setlerini genişletme fırsatları sunmasına yardımcı olur. Ayrıca rol geçişleri, terfiler vb. gibi kademeli ilerlemeler için fırsatlar yaratır.

İK takımları, girişimleri yürütmek için çeşitli yetenek yönetimi yazılımları kullanabilir. Bazı şirketler, özel eğitim yazılımları kullanarak eğitim programları aracılığıyla çalışanların becerilerini geliştirmesine veya iş performansını artırmasına da yardımcı olur.

Aşama 4: Elde Tutma

Tutma aşaması, çalışanın performansını korumayı, gelişimini desteklemeyi ve şirketin başarısına sürekli katkı sağlamasını teşvik etmeyi içerir.

Bu aşamada şirket, çalışanların misyonuyla bağlantılı hissetmelerini ve en iyisini yapmak için motive olmalarını sağlamalıdır.

Kuruluşlar, yetenekleri elde tutmak için aşağıdakiler gibi stratejiler uygular:

Kapsayıcı ebeveyn izni politikaları

Uzatılmış izin ve sabbatical seçenekleri

Ödül ve takdir programları

En iyi performans gösteren çalışanlar için ESOP'lar ve nakit teşvikler

Uzaktan veya hibrit çalışma fırsatı

İş yıldönümlerini, doğum günlerini vb. kutlama

Aşama 5: Çıkış

Çıkış aşaması, çalışanların şirketten ayrılmasını (emeklilik, yaşam değişiklikleri vb. nedenlerle veya başka kuruluşlardaki fırsatlar nedeniyle) ifade eder. Burada, İK takımı, çalışanın deneyiminde neyin yanlış gittiğini anlamak ve iyileştirmeler yapmak için çıkış görüşmeleri yapar.

Çalışan Yolculuğu Haritası Oluşturmak için 6 Adım

Çalışanlarınızın organizasyon içindeki yolculuğunun her aşamasında onları dinlemek, sağlam bir çalışan deneyimi haritasının temelini oluşturur. Peki, nereden başlayacaksınız?

Çalışanlarınızın kişisel ihtiyaçlarını anlamanıza yardımcı olacak bir çalışan yolculuğu haritası oluşturmak için adımları inceleyelim.

Bu 6 adımlı kontrol listesini kullanarak, önemli dönüm noktalarını, kritik anları ve çalışanlarınız için önemli faktörleri vurgulayan kapsamlı bir harita oluşturun.

Adım 1: Çalışan profilinizi tanımlayın

Çalışan deneyimi yolculuğu haritalamasının ilk adımı, çalışanlarınızı segmentlere ayırmak ve bir çalışan profili oluşturmaktır. Çalışan kişiliğinizi demografik bilgiler gibi ayrıntılara dayandırmaktan kaçının. Bunun yerine, çalışanları iş rollerine (örneğin, bireysel katkı sağlayanlar, takım liderleri vb.), gruplara (örneğin, uzaktan veya yerinde çalışanlar, yeni çalışanlar veya deneyimli yöneticiler vb.), fonksiyonlara (örneğin, finans, pazarlama vb.) ve seviyelere göre segmentlere ayırın.

Örneğin, giriş seviyesindeki bir tasarımcının çalışan deneyimi haritası, orta seviyedeki bir pazarlama müdürünün haritasından farklı olacaktır.

Çalışan profillerini tanımladıktan sonra, haritada ilk olarak hangi profilleri önceliklendireceğinize karar verin.

Profesyonel ipucu: Çalışan kişiliğini oluştururken, çalışanlarınızın ne istediğini ve kuruluşunuzun hangi noktalarda eksik kaldığını daha kapsamlı bir şekilde anlamak için, çalışanlarınızın savunucularını ve şirketinize yeniden katılan eski çalışanlarınızı da dahil ettiğinizden emin olun.

Adım 2: Temas noktalarını belirleyin

Ardından, işe alımdan ayrılmaya kadar çalışanın kuruluşunuzdaki tüm süreci boyunca etkileşimleri belgelemelisiniz. Daha kapsamlı geri bildirimler için farklı işlevlerden ve departmanlardan gelen takımların görüşlerini alın.

Doğru temas noktalarını belirlemek için, beş anahtar aşamada persona'nızın deneyimini ve ilgili aşama için uyguladığınız faaliyetleri ve müdahaleleri görünümünde görüntüleyin:

İşe alım: İş ilanları, mülakat süreçleri, sözleşme görüşmeleri ve sonlandırma

Oryantasyon: Çalışanın organizasyona tam olarak entegre olana kadar geçen ilk günden itibaren etkileşimler

Gelişim: Performans değerlendirmeleri, beceri geliştirme fırsatları, eğitim müdahaleleri, büyüme fırsatları

Bağlılık: Çalışanların bağlılığını ve memnuniyetini artıran iş unsurları, örneğin sosyal haklar, izin politikası, iş tatmini, takdir vb.

Çıkış: Çalışanların istifa ettiği durumlarda çıkış görüşmeleri, işten ayrılma süreci

Alternatif olarak, kuruluşunuzda belirli bir rol ilerleme sistemi varsa, zamanı, kişiliğinizin deneyimini çizmek için işaretleyici olarak kullanın. Bu örneği kullanın ve uygun gördüğünüz şekilde değiştirin:

Sıfırıncı gün (ilk günden önce)

Birinci gün

30 gün içinde

60 gün içinde

90 gün içinde

Bir yıllık dönüm noktası

İki yılın dönüm noktası

İşten ayrılma

Adım 3: Çalışanların ihtiyaçlarını anlayın

Üçüncü adımda, çalışanların geri bildirimlerini ve her etkileşimin çalışan yaşam döngüsünün her aşamasına etkisini haritalamanız gerekir.

Bunu yapmak için, çalışan deneyiminizi etkileyebilecek tüm olası faktörleri dahil edin. Tüm anahtar çalışan deneyimlerini kapsadığınızdan emin olmak için her aşamadaki süreçleri listeleyin.

Örneğin, çalışanınızın işe alım aşamasında olduğunu varsayalım. Çalışan deneyimini gözden geçirmek ve haritalamak için kritik süreçler şunlardır:

LinkedIn, Glassdoor vb. ilgili platformlarda iş ilanlarını yayınlayın.

Kişiselleştirilmiş e-postalar veya mesajlarla adaylara ulaşın

İşe alım ekibi ile görüşmeleri koordine etme

Özel bir anketle görüşmeler yapma

Adaylarla başvurularının durumu hakkında iletişim kurma

Potansiyel adaylar için sanal veya yüz yüze ağ oluşturma etkinlikleri düzenleme

Şirket kültürü ve değerleri hakkında kaynaklar ve nasıl yapılır kılavuzları sağlama

Takım yapısı ve kuruluş içindeki potansiyel kariyer yolları hakkında içgörüler sunma

Çalışan yolculuğunu liste veya zaman çizelgesi gibi çeşitli biçimlerde haritalayabilirsiniz.

Çalışanlarınızla işteki profesyonel hedeflerini anlamak için beyin fırtınası yaparken, ClickUp'ın Kariyer Yolu Şablonu gibi özel, kullanıma hazır bir şablon kullanın .

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Kariyer Yolu Şablonu ile her takım üyesinin kariyer yolunu görselleştirin

Bu şablon şunlar için idealdir:

Kişisel kariyer hedeflerini ve kurumsal hedefleri entegre eden kariyer yolları oluşturma

Çalışan bağlılığı, gelişimi ve öğrenimi için fırsatları gösterme

Güçlü takım yönetimi için her çalışanın profesyonel hedeflerine yönelik ilerlemesini izleme

Her takım üyesi için S. M. A. R. T dönüm noktalarını planlama ve ayarlama

Profesyonel ipucu: Kariyer haritası şablonlarını kullanarak kariyer gelişimi fırsatlarını belirleyin ve dönüm noktalarını içeren bir yol haritası ile çalışanlarınızı destekleyin.

Adım 4: Mevcut çalışan deneyimini haritalandırın

Çalışan deneyimini planlamak, çalışanlarınız için önemli olan tüm anahtar anları entegre etmeyi içerir. Empati haritası şablonu, çalışanlarınızın düşünce yapısını anlamanıza yardımcı olur.

Çalışan yolculuğu haritasını, çalışanların ihtiyaç duyduğu kritik kaynakları ve her aşamada tamamlamaları gereken tüm süreçleri içerecek şekilde mümkün olduğunca ayrıntılı hale getirmelisiniz.

Dikkate alınması gereken çok sayıda değişken olduğundan, çalışan yolculuğu haritasını kolayca görselleştirmek için ClickUp'ın Zihin Haritaları gibi son derece görsel bir araca ihtiyacınız vardır:

ClickUp Zihin Haritaları ile çalışanların ihtiyaçları ve süreçler arasında bağlantılar kurun

Çalışanlarla işbirliği yaparak yolculuğu haritalandırın ve aracın sürükle ve bırak düğümleriyle içeriği güncelleyin. Haritalandırmak istediğiniz çalışan yolculuğunun türüne bağlı olarak görev tabanlı veya düğüm tabanlı zihin haritaları oluşturun.

Adım 5: Gerçek zamanlı çalışan geri bildirimleriyle eksiklikleri belirleyin

Mevcut çalışan deneyiminizdeki eksiklikleri ve değer oluşturma fırsatlarını belirlemenin en iyi yolu, çalışanlarınızın hedefleri hakkında anlık bilgi almaktır.

Çalışan deneyiminin sorunsuz ve alakalı olmasını sağlamak için çalışanlarınızın mesleki hedeflerini bilmeniz gerekir.

ClickUp Hedefleri ile çalışanların hedeflerini grafiklere dökmek son derece kolaydır:

Tek bir düğmeyle kişiselleştirilmiş hedefler oluşturun ve ilerlemeyi izleyin

Bu özelliği kullanarak çalışan yolculuğu boyunca izlenebilir hedefler belirleyin. OKR'ler, haftalık çalışan puan kartları vb. oluşturun, tüm hedeflerinizi net zaman çizelgeleri ve ölçülebilir hedeflerle tanımlayın. Ayrıca, yöneticiler otomatik ilerleme izleme süreci sayesinde zamandan tasarruf eder.

Hedefleri belirledikten sonra, aşama bazlı veya zaman bazlı çalışan geri bildirimlerini toplamak için bir mekanizma kurmanın zamanı gelir. Çalışanlarınızla bulundukları yerde buluşun ve çalışan yolculukları hakkında dürüst ve taze geri bildirimler alın.

Aşağıdaki soruları kullanarak her aşamadaki kalıpları ortaya çıkarın:

Hangi aşamalarda olumlu veya olumsuz geri bildirimler var?

Aşamalar arasında ortak duygular var mı? Bunlar hızlı bir şekilde ele alınabilir mi?

Doğru zamanı beklemek yerine anında geri bildirim mi istiyorsunuz?

Örneğin, bir çalışan günlük sorumluluklarına göre iş tanımının yanlış olduğunu şikayet ederse, işe alım aşamasında iş tanımını değiştirebilirsiniz.

Çalışanların geri bildirimlerini en etkili şekilde kullanmak ve toplamak için kullanabileceğiniz araçların kontrol listesi:

Oryantasyon için anonim anketler

Açık metinli takip soruları içeren NPS anketleri

Bire bir gizli görüşmeler

Yıllık çalışan bağlılığı anketleri

Çıkış görüşmeleri

Indeed, Glassdoor vb. web sitelerinde mevcut veya eski çalışanların çevrimiçi yorumları.

Sanal öneri kutuları

Adım 6: Değişiklikleri uygulayın ve başarıyı ölçün

Elde edilen geri bildirimlere dayanarak, geri bildirimleri eyleme geçirme zamanı geldi. Nereden ve nasıl başlayacaksınız?

Geri bildirimleri ve bunların çalışan deneyimine etkisini anladıktan sonra, hangi geri bildirimlere öncelik vermeniz gerektiğini belirlemeniz gerekir. Ayrıca, bu değişiklikler için gerekli bütçe ve kaynak gereksinimlerini de göz önünde bulundurmanız gerekir.

Değişiklikleri uyguladıktan sonra, çalışan yolculuklarınızı gözden geçirin ve dönemsel olarak değerlendirin, böylece çalışanlarınızın mevcut taleplerine uygun olduklarından emin olun. Çalışan yolculuklarınızın başarısını ölçmek, bunları oluşturmak kadar önemlidir.

ClickUp Brain'i kullanarak bilgi toplama sürecinizi hızlandırın. Çalışanlarınızla ilgili bilgileri yönetmenize, görevleri otomatikleştirmenize, çalışan odaklı soruların yanıtlarını almanıza ve takımınız için kişiselleştirilmiş içerik oluşturmanıza yardımcı olacak üç AI destekli araca sahiptir.

ClickUp Brain'in birkaç tıklamayla e-posta yanıtlarını yazmasını ve metinleri düzeltmesini sağlayın

Kullanabileceğiniz üç AI aracının adım adım açıklaması aşağıda yer almaktadır:

AI Bilgi Yöneticisi: ClickUp'ta çalışanlarınızla ilgili olarak kaydedilen mevcut roller, dahil oldukları projeler vb. gibi tüm bilgilere ilişkin anında, doğru ve bağlamsal yanıtlar alırsınız.

AI Proje Yöneticisi: Çalışanlarınız için görevleri, ilerleme güncellemelerini ve durum raporlarını otomatikleştirmenize olanak tanır, böylece çalışanlarınız için performans raporları oluşturmak, görev tamamlama oranlarına ilişkin verileri analiz etmek gibi manuel işlerle zaman kaybetmezsiniz

AI Writer for Work: Belgelerinizi, yazım stilinizi, üslubunuzu ve yanıtlarınızı mükemmelleştirmenize yardımcı olan bir yazma asistanı görevi de görür; bu araçla çalışanlarınız için tablolar, transkriptler ve şablonlar da oluşturabilirsiniz. Yaygın kullanım alanları arasında proje özetlerindeki gramer ve yazım hatalarını kontrol etmek, şirket içi iletişim için e-postalar oluşturmak vb. yer alır.

ClickUp Brain'i kullanarak saniyeler içinde etkili e-postalar oluşturun

Yapay zekanın yardımını alın ve değişiklikleri daha akıllı ve daha verimli bir şekilde uygulayın.

Çalışan Yolculuğu Haritasına Neler Dahil Edilmelidir?

Etkili bir çalışan yolculuğu haritasının sahip olması gereken özellikler ve izlenmesi gereken kriterler vardır. Yolculuk haritalamanızın kalitesini artırmak için şu ipuçlarını kullanın:

Çalışanların geri bildirimlerini toplayın ve analiz edin

ClickUp'ın Çalışan Geri Bildirimi şablonunu kullanarak çalışanların geri bildirimlerini dahil edin, çalışan deneyimini daha kapsayıcı ve adil hale getirin ve çalışanların beklentileriyle gerçekler arasındaki uçurumu kapatın.

Bu Şablonu İndirin ClickUp Çalışan Geri Bildirim Şablonu ile çalışanların yönetim, şirket kültürü, maaşlar, yan haklar ve çalışma ortamı hakkında ne düşündüklerini öğrenin

Bu şablonu kullanarak çalışanlarınızın şirket, kurumsal kültür, yönetim vb. hakkında ne düşündüğünü anlayabilirsiniz. Ayrıca, anlamlı çalışan geri bildirimleri toplamanıza ve zaman içindeki duygularını izlemenize yardımcı olur.

Buradaki amaç, çalışanlarınızın mevcut ruh halini değerlendirmek ve her adımda duygusal durumlarını ölçmektir. Bu, ClickUp İK yönetim platformu gibi hepsi bir arada bir araç için ideal bir görevdir :

ClickUp'ın hepsi bir arada İK yönetim platformu ile işe alım, oryantasyon ve çalışan gelişimini basitleştirin

Bu yazılımı kullanarak niteliksel ve niceliksel geri bildirimler toplayın ve en iyi işe alım deneyimini yaratın. Araç, takımı uyumlu hale getirmek ve önemli çalışan bilgileri için merkezi bir hub oluşturmak için özelleştirilebilir görünümler sunar.

Çevik yazılım kullanarak çalışan yolculuğu haritalamasını iyileştirin

Çalışanların geri bildirimlerini doğru zamanda almak anahtardır. Ve bunu takımın manuel olarak yapmasını beklemek, değerli kaynakların ve zamanın israfıdır. İşte bu noktada, ClickUp gibi çevik yazılımları kullanarak çevik metodolojileri uygulamak fayda sağlar. Şunları yapabileceksiniz:

Çeşitli temas noktalarında çalışanlardan gerçek zamanlı olarak geri bildirim toplayın ve deneyimleri hakkında güncel bilgiler edinin

Çalışanların geri bildirimlerine göre yapılan değişiklikleri ve iyileştirmeleri izleyin ve çalışanlarınızın endişelerinin hızlı bir şekilde giderilmesini sağlayın

Takımlar, departmanlar ve roller arasında farklı geri bildirimleri birleştirerek, neyin iyi işlediğine dair ortak bir anlayış geliştirin ve takım işbirliğini artırın

Çalışan yolculuğu haritalama sürecinizi tekrarlayın ve uyarlayın ve ilgili ve etkili olmasını sağlayın

Çalışanları çalışan yolculuğu haritalama sürecine dahil edin ve bağlılık düzeylerini artırın

Profesyonel ipucu: Çalışan deneyimi programınızı İK yazılımınızla entegre edin ve bir çalışan belirli görevleri tamamladığında, belirli dönüm noktalarını ulaştığında ve daha fazlasını gerçekleştirdiğinde geri bildirim istekleri göndermek için tetikleyiciler oluşturun.

Her aşamayı farklı bakış açılarından analiz edin

Çalışan yolculuğunun her aşaması benzersizdir ve çeşitli bileşenlerinin kapsamlı bir şekilde incelenmesini gerektirir.

Örneğin, bir aşamayı yalnızca çalışanın bakış açısından görmek, mevcut iş zorluklarıyla ilgili önemli faktörleri gözden kaçırabilir.

Şu senaryoyu düşünün: Çalışan yolculuğunun "gelişim" aşamasını analiz ettiğinizi varsayalım. Yalnızca çalışanın deneyimine odaklanırken, daha fazla eğitim fırsatına ihtiyaç olduğunu belirleyebilirsiniz.

Ancak, teknolojideki ve sektör standartlarındaki son değişiklikler gibi ek faktörleri de göz önünde bulundurursanız, eğitim kaynaklarının eksikliğinin bütçe kısıtlamaları ve eski eğitim materyallerinden kaynaklandığını fark edebilirsiniz. Bu, takımınız için daha kapsamlı ve daha geniş bir bakış açısı sağlar.

Nihai hedeflerinizi değerlendirin ve dahil ettiğiniz kişilere dikkat edin

Değerlendirmeye ilgili rolleri dahil etmek, çalışan yolculuğu haritanızı net bir şekilde tanımlamanıza yardımcı olur. Örnekler arasında İK takımı, L&D temsilcisi, çapraz fonksiyonlu çalışan temsilcileri, kurumsal iletişim takımı ve ön saflardaki yöneticiler sayılabilir.

Bunu yaparak şunları anlayabilirsiniz:

İdeal yolculuk haritanız nasıl olmalı?

Çalışan yolculuğunuzun organizasyonel araç ve sistemlere etkisi

Çözmeye çalıştığınız sorunlar

Başarıyı ölçme ve organizasyonel hedeflerle uyumlu hale getirme

Çalışan Yolculuğu Haritasında Nelere Dikkat Edilmeli?

Şimdi, çalışan yolculuğu haritasında nelerden kaçınılması gerektiğini inceleyelim.

Herkese uyan tek bir yaklaşım benimsemeyin

Hiçbir çalışan birbirine benzemez, organizasyondaki çalışan yolculukları da öyle. Her çalışan, kendine özgü deneyimler, beceriler ve hedefler getirir. Çalışan yolculuğunu bireysel ihtiyaçlarına ve hedeflerine göre özelleştirmezseniz, daha yüksek bağlılık, memnuniyet ve verimlilik elde edemezsiniz.

Zihin haritaları, yapışkan notlar veya ClickUp Beyaz Tahtalar gibi araçları kullanarak işe yarayan özel bir çalışan yolculuğu haritası oluşturun:

Takımla işbirliği yapın ve dünyanın tek sanal beyaz tahtasını kullanın

ClickUp Beyaz Tahtalar, takımınızın fikirlerini merkezi bir yerden koordineli eylemlere dönüştürmenizi sağlar.

Bir şablona sahip olmak harika bir şey, ancak bunu kendinize göre uyarlayıp çeşitli çalışan profilleri için kişiselleştirilmiş bir çalışan yolculuğu haritası oluşturmaktan çekinmeyin.

Çalışan yolculuğu haritanızı zaman içinde revize etmeyi unutmayın

Elbette, her çalışan yolculuğu haritası farklı segmentler için farklı görünür. Ancak bu, kuruluşunuz büyüdükçe ve çalışanlarınızın ihtiyaçları değiştikçe değişmeye mahkum, sürekli gelişen bir varlıktır. Haritanızı sürekli gözden geçirin ve mevcut gerçekliği yansıtacak değişiklikler yapın.

Çalışan yolculuğu haritası oluşturma: özet Çalışan profillerinizi tanımlayın

Ölçmek için tüm temas noktalarını belirleyin

Her aşamada çalışanların ihtiyaçlarını anlayın

Mevcut çalışan deneyimini çeşitli bakış açılarından haritalandırın

Deneyimdeki eksiklikleri belirlemek için iç geri bildirimleri kullanın

Çalışan yolculuğunu kişiselleştirin, iyileştirin ve belirli aralıklarla yeniden değerlendirin

Nihai hedefi gözden kaçırmayın

İyi Çalışan Yolculuğu Haritalamasının Üç Kat Etkisi

Çalışan yolculuğu haritalaması, birbiriyle bağlantılı üç şekilde kuruluşu etkiler:

Çalışan odaklı bir işyeri kültürü oluşturur

Çalışanların geri bildirimlerini topladığınız ve bilinçli kararlar aldığınız için, en önemli anları ve bunların çalışan deneyimini nasıl etkilediğini anlayacaksınız.

Stratejik içgörüler ve işten ayrılma, bağlılık ve verimlilik gibi anahtar metriklere ilişkin verilerle iş kültürünüz ve düşünce süreciniz daha çalışan odaklı hale gelir.

Müşteri memnuniyet oranlarını artırır

Çalışanlarınız yeni keşfedilen bir amaç bilinciyle hizmet verirken, müşterileriniz daha yüksek hizmet kalitesinden memnun kalacak. Müşteri memnuniyeti oranları yükseldikçe, daha fazla müşteri markanıza sadık kalacak ve uzun vadeli marka savunucuları olacak.

İş gücünün motivasyonunu artırır

Çalışan yolculuğu haritalaması, çalışan deneyiminizin gizli yönlerini ortaya çıkarır. Bu görünmeyen deneyimler, çalışanların ihtiyaçlarını karşılamak ve hatta aşmak için bir fırsat olarak değerlendirilebilir. Çalışan deneyimi iyileştikçe, çalışanlarınız daha mutlu ve daha motive olur.

ClickUp ile İlk Günden İtibaren Olumlu Bir Çalışan Yolculuğu Oluşturun

Çalışan deneyiminizi optimize etmek, her bir çalışanın yolculuğunu haritalandırmak ve her aşamada çalışanlarınızı dinlemekle başlar. ClickUp gibi çevik yazılımlar, çalışanlarınızın duygusal, zihinsel ve kariyer hedeflerini anlamanıza yardımcı olur. Kritik anlarda çalışanlarınızla bağlantı kurabilir ve onlar için neyin işe yarayıp neyin yaramadığını öğrenebilirsiniz.

Çalışan yolculuğu haritalamasından elde ettiğiniz içgörüler, çalışan deneyimini iyileştirmenize ve bu konuda uzmanlaşmanıza yardımcı olacaktır. Zamanında harekete geçerek, kuruluşunuz çalışanların zihninde sağlam bir yer edinebilir ve uzun vadede onların sadakatini kazanabilirsiniz.

ClickUp ile bu etkili görselleştirme tekniğinden en iyi şekilde yararlanın ve önemli tüm anlarla dolu anlamlı bir çalışan yolculuğu haritası oluşturun. Hemen kaydolun!

Sık Sorulan Sorular (SSS)

1. Deneyim haritası nasıl çizilir?

Çalışan deneyimi haritası çizmek için şu adımları izleyin: