2025'in Proje Yöneticileri için En İyi 10 İş İzleme Yazılımı Uygulaması

Proje yöneticileri ve takım liderleri, takımlarının kapasitesini ölçmek için sık sık zorlanırlar. Kaynakları verimli bir şekilde yönetmek ve verimliliği artırmak için takımınızın iş yükünü avucunuzun içi gibi bilmeniz gerekir.

Anahtar ayrıntıları takip etmeniz gerekir: projelere ayrılan zamanı belirlemek, yeni projelerde çalışacak takım üyelerinin uygunluğunu kontrol etmek ve ilerlemelerini tahmini zaman çizelgeleriyle uyumlu hale getirmek.

İşte bu noktada iş izleme yazılımları kullanışlı hale geliyor.

İş izleme yazılımının anahtar amacı, çalışanların zamanlarını optimize etmelerine, fırsatları kaçırmamalarına ve şeffaflık ve büyüme kültürünü sürdürmelerine yardımcı olmaktır.

Bu da doğrudan organizasyonel kazançlara dönüşür. Zamanında teslimatlarla müşterilerinizi memnun eder, güven oluşturur ve daha fazla iş getiren sağlam bir itibar kazanırsınız.

İş İzleme Yazılımı Nedir?

İş izleme yazılımı, proje yöneticilerine takımlarının üzerinde çalıştığı görevlerin her yönünü görebilme imkanı sunar. Takımların projelerini daha etkili bir şekilde planlamasına, organize etmesine ve yönetmesine yardımcı olmak için tasarlanan bu araçlar, görev listeleri ve zamanlama, proje izleme, zaman takibi, işbirliği ve raporlama gibi özellikler içerir.

İşletmeler bu yazılımı kullanarak proje iş akışlarını kolaylaştırabilir, son teslim tarihlerini takip edebilir, kaynakları etkili bir şekilde tahsis edebilir, proje sonuçlarını iyileştirebilir ve verimliliği artırabilir.

İş İzleme Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Piyasada birçok iş izleme yazılımı seçeneği bulunmaktadır, ancak gereksinimlerinize en uygun olanı nasıl filtreleyeceğinizi bilmek önemlidir.

Bir platform satın almadan önce şu temel özelliklere dikkat edin:

Görev organizasyonu: İdeal bir iş izleme platformu, İdeal bir iş izleme platformu, proje çıktılarını daha küçük görevlere bölmenize, bunları takım üyelerine atamanıza ve görevleri organize etmenize yardımcı olmalıdır

İlerleme izleme: Proje ilerlemesini ve dönüm noktalarını izleme ve bunları tahmin edilen verilerle karşılaştırma yeteneği, bir iş izleme aracında en önemli gereksinimlerden biridir

Zaman takibi: Araç, görevler ve projeler için harcanan zamanı kaydetme ve izleme özelliğine sahip olmalıdır

Kaynak yönetimi: İnsan kaynaklarından finansal kaynaklara kadar takım kaynaklarını araç içinde tahsis edebilmeli ve yönetebilmelisiniz

İşbirliği araçları: Şeffaf takım iletişimi, dosya paylaşımı ve işbirliğini destekleyen özellikleri arayın

Özelleştirme: İş akışlarını, alanları ve proje görünümlerini ihtiyaçlarınıza göre özelleştirme esnekliği önemli bir avantaj olabilir

Entegrasyon: Günlük iş akışınızda kullandığınız üçüncü taraf araçlar ve yazılımlarla entegrasyonlar, işlerinizi basitleştirir ve hızlandırır

Raporlama ve içgörüler: İş izleme yazılımınız, raporlama araçlarını kullanarak proje verilerini ve performans ölçümlerini analiz edebilmelidir

Ölçeklenebilirlik: Takımınızın büyümesiyle birlikte ölçeklenebilme ve artan proje karmaşıklığını yönetebilme yeteneği harika bir eklentidir

Tek bir iş izleme sistemi tüm bu özellikleri sunmayabilir. Ancak teknoloji yığınınızı şişirmekten kaçınmak için, bu özelliklerin çoğunu karşılayan bir platform seçin.

Bugün piyasada bulunan en iyi 10 seçeneğe göz atalım!

Kullanabileceğiniz En İyi 10 İş İzleme Yazılımı

Sizin ve takım liderleriniz için en iyi iş izleme yazılımını bulmak amacıyla kapsamlı araştırmalar yaptık, kullanıcılardan yorumlar aldık ve araçları kendimiz denedik. Bunları ayrıntılı olarak inceleyelim.

1. ClickUp

ClickUp, projeleri profesyonelce yönetmenize, görevleri planlamanıza, organize etmenize, üzerinde işbirliği yapmanıza ve zamanı takip etmenize yardımcı olan kapsamlı bir proje yönetimi yazılımıdır.

ClickUp'ın Proje Yönetimi platformu, ekibinizin üzerinde çalıştığı her projenin ayrıntılarına görünürlük sağlar ve etkili bir iş izleme platformu görevi görür. Bu genel bakış, günlük görevleri şirketin uzun vadeli hedefleriyle uyumlu hale getirmenize, işin kapsamını tahmin etmenize ve kaynakları tahsis etmenize olanak tanır.

ClickUp'ın kolay anlaşılır Gantt Grafikleri ile devam eden projeleri bir bakışta izleyin

Birden fazla proje arasında gidip geliyorsunuz? ClickUp'ın çevik Gösterge Panelleri ve Pano görünümü, Gantt Grafiği görünümü ve Liste görünümü dahil 15'ten fazla özelleştirilebilir görünüm, proje izlemeyi çocuk oyuncağına çevirir.

ClickUp'ın görsel gösterge paneli ile birden fazla projeyi zahmetsizce yönetin ve işlevler arası takımları birleştirin

ClickUp Görevleri'ni kullanarak büyük projelerinizi yönetilebilir parçalara ayırın. ClickUp'ın görev yönetimi özelliklerini kullanarak görevlere öncelik verin, görevler içinde alt görevler oluşturun ve 35'ten fazla ClickApp ile platformu gereksinimlerinize göre özelleştirin.

Görev yönetimi aracı, iç iletişimi de yönetir ve aşağıdaki özelliklerle paydaşları bilgilendirir:

Bir göreve birden fazla atanan kişi ve izleyici ekleyin

Görevlere atanmış yorumlar bırakın

Sohbet Görünümü'nü kullanarak takımınızla konuşun ve bir görevle ilgili dosya ve notları gerçek zamanlı olarak paylaşın

ClickUp Görevleri'nde atanan yorumlar aracılığıyla net iletişim kanalları oluşturun

Görev ilerlemelerini ve güncellemeleri izlemek çok fazla manuel iş gerektiriyorsa, ClickUp Otomasyonlarını ayarlayarak ve takımınızın önemli işlere odaklanmasını sağlayarak zaman kazanabilirsiniz. İşte bir örnek: Otomasyon tetikleyicisi: Bir görev durumu "Devam Ediyor"dan "Tamamlandı"ya değiştiğinde Otomasyon eylemleri: Birini atayın : Tamamlanan işi incelemesi için görevi QA Testçisine atayın

Son teslim tarihi ekleyin : Görev tamamlandı olarak işaretlendikten 3 gün sonra QA incelemesi için son teslim tarihi ayarlayın

Yorum ekle: Görevin incelemeye hazır olduğunu QA Testçisine bildiren bir yorumu göreve otomatik olarak gönderin

ClickUp Otomasyonları ile gereksiz manuel işleri azaltın

Her bir görev için harcanan zaman ile takımınızın planladığı zaman arasında farkı görmek istiyorsanız, ClickUp'ın Proje Zaman Takibi hem işverenler hem de çalışanlar için süreci basitleştirir. Takım üyeleri, istedikleri herhangi bir cihazdan veya platformdan çalışabilir, zamanı kolayca takip edebilir ve çalıştıkları göreve referans vermek için zaman girdilerine notlar ekleyebilir.

ClickUp'ın Proje Zaman Takibi ile faturalandırılabilir saatleri kaybetmeden platformlar arasında geçiş yapın

Zaten bir zaman takibi aracı mı kullanıyorsunuz? Toggl, Harvest veya Clockify gibi favori zaman takibi uygulamalarınızı ClickUp ile entegre ederek takip edilen saatleri senkronize edin.

Popüler zaman takibi uygulamalarıyla kolay entegrasyon için ClickUp'ı kullanın

ClickUp'ın ücretsiz proje yönetimi yazılımı, iş izlemeyi daha da basitleştirmek için kullanıma hazır şablonlarla birlikte gelir.

Proje kapsamı şablonları, proje yöneticilerinin yeni bir projenin kritik ayrıntılarını ve bileşenlerini düzenlemesine yardımcı olur. Proje izleyici şablonları, projenizin bütünlüğünden ödün vermeden değerli izleme zamanından tasarruf sağlar.

Bu şablonu indirin ClickUp'ın Proje Takip Şablonu ile görevlerin ilerlemesinde net görünürlük elde edin

Örneğin, ClickUp'ın Proje İzleyici şablonu, karmaşık projeleri izlemeyi kolaylaştırır. Görevleri belirlenen bir aşamada gruplandırabilir ve buna göre izleyebilirsiniz. Atanan takım üyeleri, görevlerini projede planlayabilir, böylece yönetici ve diğer tüm takım üyelerinin aynı sayfada olmasını sağlayabilirsiniz.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Özel iş aşamaları veya durumları oluşturun, böylece iş akışınızı yansıtın. Ayrıca, öncelik, müşteri veya bütçe gibi işe özgü ek ayrıntıları yakalamak için özel alanlar da ayarlayabilirsiniz

İşler arasındaki ilişkileri kurun ve bunların birbirleriyle nasıl bağlantılı olduğunu ve birinin tamamlanmasının diğerini nasıl etkileyebileceğini görün. Bu, birden çok iş içeren karmaşık projeleri yönetmenize yardımcı olur

Yineleyen Görevler ile günlük toplantılar veya haftalık toplantılar için hatırlatıcılar ayarlayın

Çalışanların ClickUp'ın masaüstü veya mobil uygulaması, web sürümü veya ücretsiz Chrome uzantısını kullanarak istedikleri herhangi bir cihazdan zamanlarını kaydetmelerine izin verin

Global Timer ile ekip üyelerine saatlerini kaybetmeden cihazlar arasında geçiş yapma esnekliği sunun

Zaman Çizelgeleri, İzlenen Zaman, Zaman Raporlama ve Zaman Tahmini hakkında ayrıntılı raporlar ile çalışanların faaliyetleri ve performansları hakkında içgörüler elde edin

ClickUp sınırlamaları

Hafif bir öğrenme eğrisi vardır

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Aylık 7 $/kullanıcı

İş: Aylık 12 $/kullanıcı

Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain, Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında tüm ücretli planlarda kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları:

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (4.000'den fazla yorum)

2. Justworks Hours

justworks Hours aracılığıyla

Justworks Hours, takımınızı daha verimli ve üretken hale getirmek için tasarlanmış bir zaman izleme aracıdır. Her boyuttaki işletme için uygun olan bu araç, çalışanların manuel zaman takibi ile zaman kaybetmeden işleri için ücret almalarını sağlar.

Bu araç, kaydedilen saatlerin izlenmesindeki hataları en aza indirerek iş kanunlarına uymanızı, yasal cezaları önlemenizi ve şeffaf işyeri uygulamalarını sürdürmenizi sağlar.

Bu çalışan izleme yazılımı, hem çalışanlar hem de işverenler için kullanımı kolaydır. Çalışanlar web platformu, mobil uygulama veya Slack ile giriş ve çıkış yapabilir.

İşverenler, vardiyaları izleyebilir, raporlar oluşturabilir, coğrafi sınırlama ile konumu doğrulayabilir ve takım saatlik çalışanların ötesine geçtiğinde yüklenicileri sistemlerine dahil edebilir.

Justworks Hours'un en iyi özellikleri

Onaylanan kayıtlı vardiyaları Profesyonel İşveren Organizasyonunuz (PEO) veya bordro yazılımınıza otomatik olarak senkronize edin

Yerleşik fazla mesai uyarıları ve yemek ve dinlenme için otomatik hatırlatıcılarla adil uygulamaları sürdürün

Zaman çizelgeleri, maaş bordroları ve fazla mesai saatleri hakkında ayrıntılı raporlarla kaynakları tahsis edin, bütçeleri ayarlayın ve iş gücünüzü daha iyi yönetin

Ofis içi ve uzaktaki çalışanları platforma kolayca dahil edin

Justworks Saat sınırlamaları

Küçük işletmeler için pahalı olabilir

Justworks Hours fiyatlandırması

Temel: Çalışan başına aylık 59 $ (PEO için, zaman takibi dahil)

Artı: Çalışan başına aylık 99 $ (zaman takibi dahil PEO için)

Justworks Hours puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (700+ yorum)

3. Hub Planner

hub Planner aracılığıyla

Hub Planner, projeler ve kaynaklar için tek bir çatı altında görünürlük sağlayan bir kaynak yönetimi, planlama ve zamanlama platformudur. Bu aracı kullanarak takım üyelerinizin zamanlarını nasıl kullandığını, hangi çalışanların yeni projeler için müsait olduğunu değerlendirin ve belirli beceri setlerine sahip çalışanları anında bulun.

Ayrıca, proje yönetimi platformu özellikleri sunarak proje dönüm noktalarını yönetmenize, dinamik fatura oranları belirlemenize ve finansal harcamaları planlamanıza olanak tanır. Çalışanlarınız, platformu kullanarak yıllık izin talep edebilir veya kaynak planlayıcıyı veya talep formlarını kullanarak izin planlayabilir.

Bu araç, KOBİ'ler ve kurumsal şirketler için uygundur. Farklı sektörlerdeki yöneticiler, bu aracı kullanarak kapasite yönetimini kontrol altında tutabilir.

Hub Planner'ın en iyi özellikleri

Zaman çizelgelerinde bildirilen gerçek süreyi tahmini süre ile karşılaştırarak projelerde harcanan zamanı ölçün

Gerçek zamanlı analizlerle bireysel veya toplu performansa ilişkin görünürlük elde edin

Herhangi bir rapora gösterge panelleri ekleyin ve harcama, kullanım ve çalışılan saatler için planlanan süre ile gerçek sayıları karşılaştırın

Tatil veya toplantılar gibi projeyle ilgili olmayan işleri planlayın

Hub Planner sınırlamaları

Analizler sınırlı içgörüler ortaya koyuyor

Özelleştirme seçeneklerinin eksikliği

Hub Planner fiyatlandırması

Tak ve Çalıştır: Aylık 7 $/kullanıcı (yıllık faturalandırılır)

Premium: Aylık 18 $/kullanıcı (yıllık faturalandırılır)

Business Leader: Aylık 54 $/kullanıcı (yıllık faturalandırılır)

Hub Planner puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: 4,2/5 (100'den fazla yorum)

4. Smartsheet

via Smartsheet

Smartsheet, proje planlamadan kaynak yönetimine ve bütçe ayarlarından projeleri teslim etmeye kadar tüm proje yaşam döngüsü için bir iş yönetimi platformudur.

Birden fazla bağımlılığı olan karmaşık projeler için çok güçlüdür. Gösterge paneli, proje ilerlemesi ve performansı hakkında gerçek zamanlı raporlar oluşturmanıza olanak tanır.

Takımınız tekrarlayan işleri yönetmekte zorlanıyorsa, bunları yinelenen veya koşullara dayalı iş akışlarıyla otomatikleştirebilirsiniz.

Bu iş izleme yazılımı, hızlı bir büyüme sürecinden geçen kurumsal veya KOBİ'ler için en uygun seçenektir.

Smartsheet'in en iyi özellikleri

Gantt grafikleri, Kanban panoları veya Izgara görünümü ile ilerlemeyi görselleştirin

Kaynak görünümleri ve ısı haritaları ile kaynakları etkili bir şekilde tahsis edin

Maliyet eşiklerini ve aşımları izleyerek bütçenizi optimize edin

Slack, Google Çalışma Alanı, Jira ve Microsoft Teams ile entegrasyonları kullanarak tüm bilgilerinizi tek bir platformda bir araya getirin

Smartsheet sınırlamaları

Mobil arayüz biraz dağınık görünüyor

Smartsheet fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Aylık 9 $/kullanıcı

İş: Aylık 32 $/kullanıcı

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Smartsheet puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (14.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (3.000'den fazla yorum)

5. WebWork

via WebWork

WebWork, işverenlerin ve proje yöneticilerinin çalışanların faaliyetlerini izlemelerine ve projeleri tek bir platformda yönetmelerine yardımcı olan bir proje izleme yazılımıdır.

Bu araç, ekip üyelerinizin üzerinde çalıştığı projelere görünürlük sağlamak için rastgele ekran görüntüleri yakalar. Masaüstü uygulaması, mobil uygulama ve Chrome uzantısı olarak mevcuttur ve tarayıcıda da çalışır. Böylece, çalışanlarınız herhangi bir platformdan çalışabilir ve saatlerini kaybetmeden zamanlarını kaydedebilir.

WebWork, iş izlemeyi de daha basit hale getirir. Görevlerin durumunu izleyebilir, görünümü özelleştirebilir ve işleri önemine veya son teslim tarihlerine göre önceliklendirebilirsiniz. Takımınız, sohbet özelliğini kullanarak işbirliği yapabilir ve projeyle ilgili kaynakları paylaşabilir.

WebWork'ün en iyi özellikleri

Çapraz platform zaman takibi ile zamanı verimli bir şekilde yönetin

Raporlarla çalışma kalıplarını tespit edin ve performansı artırın

Doğru faturalandırılabilir saatleri hesaplayın ve saatlik ücretlere göre faturalar oluşturun

WebWork sınırlamaları

Farklı çalışanlar için özel saat dilimleri ayarlayamama

WebWork fiyatlandırma

Pro: Aylık 4,99 $/kullanıcı

Artı: Aylık 7,99 $/kullanıcı

Premium: Kullanıcı başına aylık 11,99 $

WebWork puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (20+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (100'den fazla yorum)

6. Runn

runn aracılığıyla

Runn, entegre zaman çizelgeleri, proje planlama, kapasite yönetimi ve tahmin özelliklerine sahip bir kaynak yönetim yazılımıdır.

Runn'un güçlü arama aracı, iş gücünüzü sıralamanıza ve bir sonraki projeniz için uygun takım üyelerini bulmanıza yardımcı olur. Isı haritaları ile herkesin programlarına ilişkin net bir genel bakış sunarak kaynak çakışmalarının önlenmesini sağlar.

Takımlarınızın zaman çizelgelerini otomatik olarak doldurmasına izin verebilirsiniz. Şirketin genel performansını daha iyi anlamak için gerçek zamanlı proje durumunu ve zaman çizelgelerini tahmin edilen verilerle karşılaştırarak izleyin.

Raporlama özelliği, dinamik grafikler, tablolar ve çizelgelerle işinize genel bir bakış sunarak değerli içgörüler elde etmenizi ve iyileştirme alanlarını belirlemenizi sağlar.

Runn'un en iyi özellikleri

Sürükle ve bırak özelliği ile takım üyelerine görevler atayın

Takım arkadaşlarınızı rollere, beceri setlerine, takımlara ve etiketlere göre filtreleyin

Aşamalar ve dönüm noktaları dahil olmak üzere proje portföyünüzü kuşbakışı görünümünde görüntüleyin ve en önemli görevlere öncelik verin

Basit zaman çizelgeleriyle faturalandırılabilir ve faturalandırılamaz saatleri kaydedin

Runn sınırlamaları

Kurulum zaman alır

Sınırlı raporlama seçenekleri

Runn fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Aylık 10 $/kullanıcı

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Runn puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (Yeterli yorum yok)

Capterra: 4,8/5 (30+ yorum)

7. Asana

asana aracılığıyla

Bir iş yönetimi yazılımı olan Asana, projelerinizin en son durumuyla ilgili sizi güncel tutar, takımın iş yüküne görünürlük sağlar ve paydaşlar arasında şeffaf iletişim kurulmasına yardımcı olur.

İş yükü özelliği, takımınızın yoğunluğunu ve yeni projeler için yeterli kapasiteye sahip olup olmadığını değerlendirir. Zaman takibi özelliği, görevlere harcanan zamanı ölçmenize yardımcı olur, böylece bütçeleri doğru bir şekilde belirleyebilirsiniz. Raporlama gösterge panelleri ise toplanan verileri görsel içgörülere dönüştürür.

Asana, yeni kurulan küçük işletmelerden kurumsal şirketlere kadar her boyuttaki takıma hitap eder.

Asana'nın en iyi özellikleri

Proje şablonlarını kullanın ve otomasyon ekleyerek manuel işleri azaltın

Proje bölümlerini özelleştirin ve Gantt, liste, takvim, pano veya zaman çizelgesi gibi düzenler arasında geçiş yapın

İş yükü özelliği ile takımınızın kapasitesini görselleştirin ve işleri yeniden dengeleyin

270'den fazla entegrasyon ile teknoloji yığınınızdaki süreçleri otomatikleştirin

Asana sınırlamaları

Küçük işletmeler için pahalı olabilir

Asana fiyatlandırması

Kişisel: Ücretsiz

Başlangıç: Aylık 13,49 $/kullanıcı

Gelişmiş: 30,49 $/kullanıcı/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Enterprise+: Özel fiyatlandırma

Asana puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (12.000'den fazla yorum)

8. Monday

via Monday

Proje planlamadan görev yönetimine ve kaynak tahsisine kadar, Monday projelerinize açık bir kitap gibi bakmanızı sağlar. Görsel arayüzü ilgi çekicidir ve yaratıcı takımlar için çok uygundur.

Takımınızın belirli görevlere ne kadar zaman ayırdığını bilmek istiyorsanız, zaman takibi sütununu iş akışınıza ekleyebilirsiniz. Oynat düğmesini kullanarak görevleri kolayca başlatın veya duraklatın. Ancak, bu özellik yalnızca Pro ve Enterprise planlarında mevcuttur.

Temelinde işbirliğine dayalı bir platform olan Monday, sizi proje ilerlemelerinden haberdar eder ve tüm paydaşların projelerden haberdar olmasını, iletişim kurmasını ve şeffaf bir çalışma ortamı sağlamasını sağlar.

Monday'in en iyi özellikleri

Hedeflerinizi ve amaçlarınızı belirleyin, hedeflerinize ulaşmak için projeler ve süreçler tanımlayın ve projelerinizi ve süreçlerinizi hedeflerinizle uyumlu hale getirmek için görevler oluşturun

Çalışanlarınızın iş yükünü dengelemek için planlayın, programlayın ve kaynakları tahsis edin

Görevlere öncelik vererek, sahiplikleri atayarak ve son tarihleri ayarlayarak iş akışınızı düzenleyin

Gerçek zamanlı gösterge panelleriyle ilerlemeyi görselleştirin

Monday sınırlamaları

Bazı kullanıcılar geciken bildirimlerden şikayetçi

Sınırlı süreli zaman takibi özellikleri

Monday fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel: Aylık 12 $/kullanıcı

Standart: Aylık 14 $/kullanıcı

Pro: Aylık 24 $/kullanıcı

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Monday puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000+ yorum)

9. Takım çalışması

via Teamwork

Bir iş yönetimi platformu olan Teamwork, takım kaynaklarını organize etmenizi, zaman çizelgelerini tahmin etmenizi ve kaydedilen saatleri doğru bir şekilde izlemenizi sağlar.

Kaynak ihtiyaçlarını önceden tahmin ederek, proje süreçlerini izleyerek ve daha fazla destek personeline ne zaman ihtiyaç duyacağınızı bilerek kapasite planlamasını optimize edebilirsiniz. Herkesin iş yüküne ilişkin eksiksiz bir genel bakışla, görevleri yeniden atayabilir veya proje ayrıntılarını düzenleyerek projenin zamanında teslim edilmesini sağlayabilirsiniz.

Öncelikle ajanslar, BT firmaları ve danışmanlık hizmetleri için tasarlanan bu platform, büyük veya küçük farklı iş türlerine uyarlanabilir.

Teamwork'ün en iyi özellikleri

Çalışanlara zamanlarını kaydetmelerini hatırlatmak için otomatik uyarılar gönderin

Zaman takibi özelliğini kullanarak saatleri kaydedin, bütçeleri yönetin ve hatasız faturaları zamanında oluşturun

Tahmini, tahsis edilmiş, kaydedilmiş ve kullanılabilir saatlerin merkezi bir görünümünü elde edin

Takımınızın iş akışını inceleyin ve kısa ve uzun vadeli kaynak planlamasını etkili bir şekilde gerçekleştirin

Takım çalışmasının sınırları

Raporları dışa aktarmak zahmetli olabilir

Takım çalışması fiyatlandırması

Ücretsiz

Teslimat: Aylık 13,99 $/kullanıcı

Grow: Aylık 25,99 $/kullanıcı

Ölçek: Özel fiyatlandırma

Takım çalışması puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (800'den fazla yorum)

10. Hubstaff

hubstaff aracılığıyla

Hubstaff, zaman takibi, iş gücü yönetimi ve etkinlik analizi özelliklerine sahip bir proje izleme yazılımıdır.

Otomatik zaman takibi ve bordro ile takımınızın zamandan tasarruf etmesini sağlar. Bu araç, PayPal, Payoneer, Wise ve diğer ödeme yöntemleriyle entegre olarak, faturalandırılabilir saatlere göre otomatik ödeme yapma imkanı sunar.

Ayrıca, zaman takibi, etkinlik izleme ve takım işbirliğinden elde edilen verilerle özelleştirilebilir raporlar oluşturabilir ve bu bilgileri kritik iş kararları almak için kullanabilirsiniz.

Hubstaff'ın en iyi özellikleri:

Uzaktan, hibrit ve ofis içi çalışanların çalışma saatlerini takip edin ve doğru faturalandırma ve fatura kesme işlemlerini sağlayın

Çalışanların istedikleri işletim sisteminden veya cihazdan çalışma saatlerini kaydetmelerini sağlayın

Vardiyaları, uygunluk durumlarını ve izin taleplerini yönetin ve çalışan planlama özelliği ile planlama çakışmalarını önleyin

HubStaff Insights ile raporlar oluşturun ve veri eğilimlerini ve kalıplarını belirleyin

Hubstaff sınırlamaları:

Hubstaff'ta farklı saat dilimleri ayarlamak zor olabilir

Hubstaff fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: Aylık 7 $/kullanıcı

Grow: Aylık 9 $/kullanıcı

Takım: Aylık 12 $/kullanıcı

Enterprise: Aylık 25 $/kullanıcı

Hubstaff puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (500'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (1.000'den fazla yorum)

İş İzleme Yazılımıyla Projelerinizi Başarıya Ulaştırın

İş izleme uygulamaları, çalışanlarınızın sıkı çalışmasının boşa gitmemesini sağlayarak şeffaf ve doğru ödemelerin önünü açar. Takım üyeleriniz zamanlarını neye harcadıklarını net bir şekilde görebilir ve bu bilgileri çalışma saatlerini yönetmek ve verimli kalmak için kullanabilir.

Bu araçlar, kuruluşların mevcut projeler ve gelecekteki projeler için kaynakları yönetmelerine yardımcı olur. Gerçek zamanlı raporlar sunarak, her projeye ne kadar bütçe ayırmanız gerektiğini ve kaynakları ne zaman ve nerede yeniden düzenlemeniz gerektiğini belirlemenizi sağlar.

Proje yönetimi, zaman takibi, bütçe tahmini, kaynak tahsisi veya tüm bu görevlerin birleşimi için ClickUp kadar güçlü ve sorunsuz bir iş izleme platformu yoktur.

Hepsi bir arada bir platform olarak, tüm projelerinizin durumuyla ilgili sizi güncel tutarken, teknoloji yığınınızı yalın ve daha verimli hale getirir.

ClickUp'ı bugün deneyin ve iş gücünüzü güvenle yönetin!