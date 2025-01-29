2025'in Proje Yöneticileri için En İyi 10 İş İzleme Yazılımı Uygulaması

Proje yöneticileri ve takım liderleri, takımlarının kapasitesini ölçmek için sık sık zorlanırlar. Kaynakları verimli bir şekilde yönetmek ve verimliliği artırmak için takımınızın iş yükünü avucunuzun içi gibi bilmeniz gerekir.
Anahtar ayrıntıları takip etmeniz gerekir: projelere ayrılan zamanı belirlemek, yeni projelerde çalışacak takım üyelerinin uygunluğunu kontrol etmek ve ilerlemelerini tahmini zaman çizelgeleriyle uyumlu hale getirmek.
İşte bu noktada iş izleme yazılımları kullanışlı hale geliyor.
İş izleme yazılımının anahtar amacı, çalışanların zamanlarını optimize etmelerine, fırsatları kaçırmamalarına ve şeffaflık ve büyüme kültürünü sürdürmelerine yardımcı olmaktır.
Bu da doğrudan organizasyonel kazançlara dönüşür. Zamanında teslimatlarla müşterilerinizi memnun eder, güven oluşturur ve daha fazla iş getiren sağlam bir itibar kazanırsınız.
İş İzleme Yazılımı Nedir?
İş izleme yazılımı, proje yöneticilerine takımlarının üzerinde çalıştığı görevlerin her yönünü görebilme imkanı sunar. Takımların projelerini daha etkili bir şekilde planlamasına, organize etmesine ve yönetmesine yardımcı olmak için tasarlanan bu araçlar, görev listeleri ve zamanlama, proje izleme, zaman takibi, işbirliği ve raporlama gibi özellikler içerir.
İşletmeler bu yazılımı kullanarak proje iş akışlarını kolaylaştırabilir, son teslim tarihlerini takip edebilir, kaynakları etkili bir şekilde tahsis edebilir, proje sonuçlarını iyileştirebilir ve verimliliği artırabilir.
İş İzleme Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?
Piyasada birçok iş izleme yazılımı seçeneği bulunmaktadır, ancak gereksinimlerinize en uygun olanı nasıl filtreleyeceğinizi bilmek önemlidir.
Bir platform satın almadan önce şu temel özelliklere dikkat edin:
- Görev organizasyonu: İdeal bir iş izleme platformu, proje çıktılarını daha küçük görevlere bölmenize, bunları takım üyelerine atamanıza ve görevleri organize etmenize yardımcı olmalıdır
- İlerleme izleme: Proje ilerlemesini ve dönüm noktalarını izleme ve bunları tahmin edilen verilerle karşılaştırma yeteneği, bir iş izleme aracında en önemli gereksinimlerden biridir
- Zaman takibi: Araç, görevler ve projeler için harcanan zamanı kaydetme ve izleme özelliğine sahip olmalıdır
- Kaynak yönetimi: İnsan kaynaklarından finansal kaynaklara kadar takım kaynaklarını araç içinde tahsis edebilmeli ve yönetebilmelisiniz
- İşbirliği araçları: Şeffaf takım iletişimi, dosya paylaşımı ve işbirliğini destekleyen özellikleri arayın
- Özelleştirme: İş akışlarını, alanları ve proje görünümlerini ihtiyaçlarınıza göre özelleştirme esnekliği önemli bir avantaj olabilir
- Entegrasyon: Günlük iş akışınızda kullandığınız üçüncü taraf araçlar ve yazılımlarla entegrasyonlar, işlerinizi basitleştirir ve hızlandırır
- Raporlama ve içgörüler: İş izleme yazılımınız, raporlama araçlarını kullanarak proje verilerini ve performans ölçümlerini analiz edebilmelidir
- Ölçeklenebilirlik: Takımınızın büyümesiyle birlikte ölçeklenebilme ve artan proje karmaşıklığını yönetebilme yeteneği harika bir eklentidir
Tek bir iş izleme sistemi tüm bu özellikleri sunmayabilir. Ancak teknoloji yığınınızı şişirmekten kaçınmak için, bu özelliklerin çoğunu karşılayan bir platform seçin.
Bugün piyasada bulunan en iyi 10 seçeneğe göz atalım!
Kullanabileceğiniz En İyi 10 İş İzleme Yazılımı
Sizin ve takım liderleriniz için en iyi iş izleme yazılımını bulmak amacıyla kapsamlı araştırmalar yaptık, kullanıcılardan yorumlar aldık ve araçları kendimiz denedik. Bunları ayrıntılı olarak inceleyelim.
1. ClickUp
ClickUp, projeleri profesyonelce yönetmenize, görevleri planlamanıza, organize etmenize, üzerinde işbirliği yapmanıza ve zamanı takip etmenize yardımcı olan kapsamlı bir proje yönetimi yazılımıdır.
ClickUp'ın Proje Yönetimi platformu, ekibinizin üzerinde çalıştığı her projenin ayrıntılarına görünürlük sağlar ve etkili bir iş izleme platformu görevi görür. Bu genel bakış, günlük görevleri şirketin uzun vadeli hedefleriyle uyumlu hale getirmenize, işin kapsamını tahmin etmenize ve kaynakları tahsis etmenize olanak tanır.
Birden fazla proje arasında gidip geliyorsunuz? ClickUp'ın çevik Gösterge Panelleri ve Pano görünümü, Gantt Grafiği görünümü ve Liste görünümü dahil 15'ten fazla özelleştirilebilir görünüm, proje izlemeyi çocuk oyuncağına çevirir.
ClickUp Görevleri'ni kullanarak büyük projelerinizi yönetilebilir parçalara ayırın. ClickUp'ın görev yönetimi özelliklerini kullanarak görevlere öncelik verin, görevler içinde alt görevler oluşturun ve 35'ten fazla ClickApp ile platformu gereksinimlerinize göre özelleştirin.
Görev yönetimi aracı, iç iletişimi de yönetir ve aşağıdaki özelliklerle paydaşları bilgilendirir:
- Bir göreve birden fazla atanan kişi ve izleyici ekleyin
- Görevlere atanmış yorumlar bırakın
- Sohbet Görünümü'nü kullanarak takımınızla konuşun ve bir görevle ilgili dosya ve notları gerçek zamanlı olarak paylaşın
Görev ilerlemelerini ve güncellemeleri izlemek çok fazla manuel iş gerektiriyorsa, ClickUp Otomasyonlarını ayarlayarak ve takımınızın önemli işlere odaklanmasını sağlayarak zaman kazanabilirsiniz.
İşte bir örnek:
Otomasyon tetikleyicisi: Bir görev durumu "Devam Ediyor"dan "Tamamlandı"ya değiştiğinde
Otomasyon eylemleri:
- Birini atayın: Tamamlanan işi incelemesi için görevi QA Testçisine atayın
- Son teslim tarihi ekleyin: Görev tamamlandı olarak işaretlendikten 3 gün sonra QA incelemesi için son teslim tarihi ayarlayın
- Yorum ekle: Görevin incelemeye hazır olduğunu QA Testçisine bildiren bir yorumu göreve otomatik olarak gönderin
Her bir görev için harcanan zaman ile takımınızın planladığı zaman arasında farkı görmek istiyorsanız, ClickUp'ın Proje Zaman Takibi hem işverenler hem de çalışanlar için süreci basitleştirir. Takım üyeleri, istedikleri herhangi bir cihazdan veya platformdan çalışabilir, zamanı kolayca takip edebilir ve çalıştıkları göreve referans vermek için zaman girdilerine notlar ekleyebilir.
Zaten bir zaman takibi aracı mı kullanıyorsunuz? Toggl, Harvest veya Clockify gibi favori zaman takibi uygulamalarınızı ClickUp ile entegre ederek takip edilen saatleri senkronize edin.
ClickUp'ın ücretsiz proje yönetimi yazılımı, iş izlemeyi daha da basitleştirmek için kullanıma hazır şablonlarla birlikte gelir.
Proje kapsamı şablonları, proje yöneticilerinin yeni bir projenin kritik ayrıntılarını ve bileşenlerini düzenlemesine yardımcı olur. Proje izleyici şablonları, projenizin bütünlüğünden ödün vermeden değerli izleme zamanından tasarruf sağlar.
Örneğin, ClickUp'ın Proje İzleyici şablonu, karmaşık projeleri izlemeyi kolaylaştırır. Görevleri belirlenen bir aşamada gruplandırabilir ve buna göre izleyebilirsiniz. Atanan takım üyeleri, görevlerini projede planlayabilir, böylece yönetici ve diğer tüm takım üyelerinin aynı sayfada olmasını sağlayabilirsiniz.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Özel iş aşamaları veya durumları oluşturun, böylece iş akışınızı yansıtın. Ayrıca, öncelik, müşteri veya bütçe gibi işe özgü ek ayrıntıları yakalamak için özel alanlar da ayarlayabilirsiniz
- İşler arasındaki ilişkileri kurun ve bunların birbirleriyle nasıl bağlantılı olduğunu ve birinin tamamlanmasının diğerini nasıl etkileyebileceğini görün. Bu, birden çok iş içeren karmaşık projeleri yönetmenize yardımcı olur
- Yineleyen Görevler ile günlük toplantılar veya haftalık toplantılar için hatırlatıcılar ayarlayın
- Çalışanların ClickUp'ın masaüstü veya mobil uygulaması, web sürümü veya ücretsiz Chrome uzantısını kullanarak istedikleri herhangi bir cihazdan zamanlarını kaydetmelerine izin verin
- Global Timer ile ekip üyelerine saatlerini kaybetmeden cihazlar arasında geçiş yapma esnekliği sunun
- Zaman Çizelgeleri, İzlenen Zaman, Zaman Raporlama ve Zaman Tahmini hakkında ayrıntılı raporlar ile çalışanların faaliyetleri ve performansları hakkında içgörüler elde edin
ClickUp sınırlamaları
- Hafif bir öğrenme eğrisi vardır
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Aylık 7 $/kullanıcı
- İş: Aylık 12 $/kullanıcı
- Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp Brain, Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında tüm ücretli planlarda kullanılabilir
ClickUp puanları ve yorumları:
- G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (4.000'den fazla yorum)
2. Justworks Hours
Justworks Hours, takımınızı daha verimli ve üretken hale getirmek için tasarlanmış bir zaman izleme aracıdır. Her boyuttaki işletme için uygun olan bu araç, çalışanların manuel zaman takibi ile zaman kaybetmeden işleri için ücret almalarını sağlar.
Bu araç, kaydedilen saatlerin izlenmesindeki hataları en aza indirerek iş kanunlarına uymanızı, yasal cezaları önlemenizi ve şeffaf işyeri uygulamalarını sürdürmenizi sağlar.
Bu çalışan izleme yazılımı, hem çalışanlar hem de işverenler için kullanımı kolaydır. Çalışanlar web platformu, mobil uygulama veya Slack ile giriş ve çıkış yapabilir.
İşverenler, vardiyaları izleyebilir, raporlar oluşturabilir, coğrafi sınırlama ile konumu doğrulayabilir ve takım saatlik çalışanların ötesine geçtiğinde yüklenicileri sistemlerine dahil edebilir.
Justworks Hours'un en iyi özellikleri
- Onaylanan kayıtlı vardiyaları Profesyonel İşveren Organizasyonunuz (PEO) veya bordro yazılımınıza otomatik olarak senkronize edin
- Yerleşik fazla mesai uyarıları ve yemek ve dinlenme için otomatik hatırlatıcılarla adil uygulamaları sürdürün
- Zaman çizelgeleri, maaş bordroları ve fazla mesai saatleri hakkında ayrıntılı raporlarla kaynakları tahsis edin, bütçeleri ayarlayın ve iş gücünüzü daha iyi yönetin
- Ofis içi ve uzaktaki çalışanları platforma kolayca dahil edin
Justworks Saat sınırlamaları
- Küçük işletmeler için pahalı olabilir
Justworks Hours fiyatlandırması
- Temel: Çalışan başına aylık 59 $ (PEO için, zaman takibi dahil)
- Artı: Çalışan başına aylık 99 $ (zaman takibi dahil PEO için)
Justworks Hours puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (400'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (700+ yorum)
3. Hub Planner
Hub Planner, projeler ve kaynaklar için tek bir çatı altında görünürlük sağlayan bir kaynak yönetimi, planlama ve zamanlama platformudur. Bu aracı kullanarak takım üyelerinizin zamanlarını nasıl kullandığını, hangi çalışanların yeni projeler için müsait olduğunu değerlendirin ve belirli beceri setlerine sahip çalışanları anında bulun.
Ayrıca, proje yönetimi platformu özellikleri sunarak proje dönüm noktalarını yönetmenize, dinamik fatura oranları belirlemenize ve finansal harcamaları planlamanıza olanak tanır. Çalışanlarınız, platformu kullanarak yıllık izin talep edebilir veya kaynak planlayıcıyı veya talep formlarını kullanarak izin planlayabilir.
Bu araç, KOBİ'ler ve kurumsal şirketler için uygundur. Farklı sektörlerdeki yöneticiler, bu aracı kullanarak kapasite yönetimini kontrol altında tutabilir.
Hub Planner'ın en iyi özellikleri
- Zaman çizelgelerinde bildirilen gerçek süreyi tahmini süre ile karşılaştırarak projelerde harcanan zamanı ölçün
- Gerçek zamanlı analizlerle bireysel veya toplu performansa ilişkin görünürlük elde edin
- Herhangi bir rapora gösterge panelleri ekleyin ve harcama, kullanım ve çalışılan saatler için planlanan süre ile gerçek sayıları karşılaştırın
- Tatil veya toplantılar gibi projeyle ilgili olmayan işleri planlayın
Hub Planner sınırlamaları
- Analizler sınırlı içgörüler ortaya koyuyor
- Özelleştirme seçeneklerinin eksikliği
Hub Planner fiyatlandırması
- Tak ve Çalıştır: Aylık 7 $/kullanıcı (yıllık faturalandırılır)
- Premium: Aylık 18 $/kullanıcı (yıllık faturalandırılır)
- Business Leader: Aylık 54 $/kullanıcı (yıllık faturalandırılır)
Hub Planner puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: 4,2/5 (100'den fazla yorum)
4. Smartsheet
Smartsheet, proje planlamadan kaynak yönetimine ve bütçe ayarlarından projeleri teslim etmeye kadar tüm proje yaşam döngüsü için bir iş yönetimi platformudur.
Birden fazla bağımlılığı olan karmaşık projeler için çok güçlüdür. Gösterge paneli, proje ilerlemesi ve performansı hakkında gerçek zamanlı raporlar oluşturmanıza olanak tanır.
Takımınız tekrarlayan işleri yönetmekte zorlanıyorsa, bunları yinelenen veya koşullara dayalı iş akışlarıyla otomatikleştirebilirsiniz.
Bu iş izleme yazılımı, hızlı bir büyüme sürecinden geçen kurumsal veya KOBİ'ler için en uygun seçenektir.
Smartsheet'in en iyi özellikleri
- Gantt grafikleri, Kanban panoları veya Izgara görünümü ile ilerlemeyi görselleştirin
- Kaynak görünümleri ve ısı haritaları ile kaynakları etkili bir şekilde tahsis edin
- Maliyet eşiklerini ve aşımları izleyerek bütçenizi optimize edin
- Slack, Google Çalışma Alanı, Jira ve Microsoft Teams ile entegrasyonları kullanarak tüm bilgilerinizi tek bir platformda bir araya getirin
Smartsheet sınırlamaları
- Mobil arayüz biraz dağınık görünüyor
Smartsheet fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Pro: Aylık 9 $/kullanıcı
- İş: Aylık 32 $/kullanıcı
- Kurumsal: Özel fiyatlandırma
Smartsheet puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (14.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (3.000'den fazla yorum)
5. WebWork
WebWork, işverenlerin ve proje yöneticilerinin çalışanların faaliyetlerini izlemelerine ve projeleri tek bir platformda yönetmelerine yardımcı olan bir proje izleme yazılımıdır.
Bu araç, ekip üyelerinizin üzerinde çalıştığı projelere görünürlük sağlamak için rastgele ekran görüntüleri yakalar. Masaüstü uygulaması, mobil uygulama ve Chrome uzantısı olarak mevcuttur ve tarayıcıda da çalışır. Böylece, çalışanlarınız herhangi bir platformdan çalışabilir ve saatlerini kaybetmeden zamanlarını kaydedebilir.
WebWork, iş izlemeyi de daha basit hale getirir. Görevlerin durumunu izleyebilir, görünümü özelleştirebilir ve işleri önemine veya son teslim tarihlerine göre önceliklendirebilirsiniz. Takımınız, sohbet özelliğini kullanarak işbirliği yapabilir ve projeyle ilgili kaynakları paylaşabilir.
WebWork'ün en iyi özellikleri
- Çapraz platform zaman takibi ile zamanı verimli bir şekilde yönetin
- Raporlarla çalışma kalıplarını tespit edin ve performansı artırın
- Doğru faturalandırılabilir saatleri hesaplayın ve saatlik ücretlere göre faturalar oluşturun
WebWork sınırlamaları
- Farklı çalışanlar için özel saat dilimleri ayarlayamama
WebWork fiyatlandırma
- Pro: Aylık 4,99 $/kullanıcı
- Artı: Aylık 7,99 $/kullanıcı
- Premium: Kullanıcı başına aylık 11,99 $
WebWork puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (20+ yorum)
- Capterra: 4,3/5 (100'den fazla yorum)
6. Runn
Runn, entegre zaman çizelgeleri, proje planlama, kapasite yönetimi ve tahmin özelliklerine sahip bir kaynak yönetim yazılımıdır.
Runn'un güçlü arama aracı, iş gücünüzü sıralamanıza ve bir sonraki projeniz için uygun takım üyelerini bulmanıza yardımcı olur. Isı haritaları ile herkesin programlarına ilişkin net bir genel bakış sunarak kaynak çakışmalarının önlenmesini sağlar.
Takımlarınızın zaman çizelgelerini otomatik olarak doldurmasına izin verebilirsiniz. Şirketin genel performansını daha iyi anlamak için gerçek zamanlı proje durumunu ve zaman çizelgelerini tahmin edilen verilerle karşılaştırarak izleyin.
Raporlama özelliği, dinamik grafikler, tablolar ve çizelgelerle işinize genel bir bakış sunarak değerli içgörüler elde etmenizi ve iyileştirme alanlarını belirlemenizi sağlar.
Runn'un en iyi özellikleri
- Sürükle ve bırak özelliği ile takım üyelerine görevler atayın
- Takım arkadaşlarınızı rollere, beceri setlerine, takımlara ve etiketlere göre filtreleyin
- Aşamalar ve dönüm noktaları dahil olmak üzere proje portföyünüzü kuşbakışı görünümünde görüntüleyin ve en önemli görevlere öncelik verin
- Basit zaman çizelgeleriyle faturalandırılabilir ve faturalandırılamaz saatleri kaydedin
Runn sınırlamaları
- Kurulum zaman alır
- Sınırlı raporlama seçenekleri
Runn fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Pro: Aylık 10 $/kullanıcı
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Runn puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (Yeterli yorum yok)
- Capterra: 4,8/5 (30+ yorum)
7. Asana
Bir iş yönetimi yazılımı olan Asana, projelerinizin en son durumuyla ilgili sizi güncel tutar, takımın iş yüküne görünürlük sağlar ve paydaşlar arasında şeffaf iletişim kurulmasına yardımcı olur.
İş yükü özelliği, takımınızın yoğunluğunu ve yeni projeler için yeterli kapasiteye sahip olup olmadığını değerlendirir. Zaman takibi özelliği, görevlere harcanan zamanı ölçmenize yardımcı olur, böylece bütçeleri doğru bir şekilde belirleyebilirsiniz. Raporlama gösterge panelleri ise toplanan verileri görsel içgörülere dönüştürür.
Asana, yeni kurulan küçük işletmelerden kurumsal şirketlere kadar her boyuttaki takıma hitap eder.
Asana'nın en iyi özellikleri
- Proje şablonlarını kullanın ve otomasyon ekleyerek manuel işleri azaltın
- Proje bölümlerini özelleştirin ve Gantt, liste, takvim, pano veya zaman çizelgesi gibi düzenler arasında geçiş yapın
- İş yükü özelliği ile takımınızın kapasitesini görselleştirin ve işleri yeniden dengeleyin
- 270'den fazla entegrasyon ile teknoloji yığınınızdaki süreçleri otomatikleştirin
Asana sınırlamaları
- Küçük işletmeler için pahalı olabilir
Asana fiyatlandırması
- Kişisel: Ücretsiz
- Başlangıç: Aylık 13,49 $/kullanıcı
- Gelişmiş: 30,49 $/kullanıcı/ay
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
- Enterprise+: Özel fiyatlandırma
Asana puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (9.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (12.000'den fazla yorum)
8. Monday
Proje planlamadan görev yönetimine ve kaynak tahsisine kadar, Monday projelerinize açık bir kitap gibi bakmanızı sağlar. Görsel arayüzü ilgi çekicidir ve yaratıcı takımlar için çok uygundur.
Takımınızın belirli görevlere ne kadar zaman ayırdığını bilmek istiyorsanız, zaman takibi sütununu iş akışınıza ekleyebilirsiniz. Oynat düğmesini kullanarak görevleri kolayca başlatın veya duraklatın. Ancak, bu özellik yalnızca Pro ve Enterprise planlarında mevcuttur.
Temelinde işbirliğine dayalı bir platform olan Monday, sizi proje ilerlemelerinden haberdar eder ve tüm paydaşların projelerden haberdar olmasını, iletişim kurmasını ve şeffaf bir çalışma ortamı sağlamasını sağlar.
Monday'in en iyi özellikleri
- Hedeflerinizi ve amaçlarınızı belirleyin, hedeflerinize ulaşmak için projeler ve süreçler tanımlayın ve projelerinizi ve süreçlerinizi hedeflerinizle uyumlu hale getirmek için görevler oluşturun
- Çalışanlarınızın iş yükünü dengelemek için planlayın, programlayın ve kaynakları tahsis edin
- Görevlere öncelik vererek, sahiplikleri atayarak ve son tarihleri ayarlayarak iş akışınızı düzenleyin
- Gerçek zamanlı gösterge panelleriyle ilerlemeyi görselleştirin
Monday sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar geciken bildirimlerden şikayetçi
- Sınırlı süreli zaman takibi özellikleri
Monday fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Temel: Aylık 12 $/kullanıcı
- Standart: Aylık 14 $/kullanıcı
- Pro: Aylık 24 $/kullanıcı
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Monday puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (4.000+ yorum)
9. Takım çalışması
Bir iş yönetimi platformu olan Teamwork, takım kaynaklarını organize etmenizi, zaman çizelgelerini tahmin etmenizi ve kaydedilen saatleri doğru bir şekilde izlemenizi sağlar.
Kaynak ihtiyaçlarını önceden tahmin ederek, proje süreçlerini izleyerek ve daha fazla destek personeline ne zaman ihtiyaç duyacağınızı bilerek kapasite planlamasını optimize edebilirsiniz. Herkesin iş yüküne ilişkin eksiksiz bir genel bakışla, görevleri yeniden atayabilir veya proje ayrıntılarını düzenleyerek projenin zamanında teslim edilmesini sağlayabilirsiniz.
Öncelikle ajanslar, BT firmaları ve danışmanlık hizmetleri için tasarlanan bu platform, büyük veya küçük farklı iş türlerine uyarlanabilir.
Teamwork'ün en iyi özellikleri
- Çalışanlara zamanlarını kaydetmelerini hatırlatmak için otomatik uyarılar gönderin
- Zaman takibi özelliğini kullanarak saatleri kaydedin, bütçeleri yönetin ve hatasız faturaları zamanında oluşturun
- Tahmini, tahsis edilmiş, kaydedilmiş ve kullanılabilir saatlerin merkezi bir görünümünü elde edin
- Takımınızın iş akışını inceleyin ve kısa ve uzun vadeli kaynak planlamasını etkili bir şekilde gerçekleştirin
Takım çalışmasının sınırları
- Raporları dışa aktarmak zahmetli olabilir
Takım çalışması fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Teslimat: Aylık 13,99 $/kullanıcı
- Grow: Aylık 25,99 $/kullanıcı
- Ölçek: Özel fiyatlandırma
Takım çalışması puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (1.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (800'den fazla yorum)
10. Hubstaff
Hubstaff, zaman takibi, iş gücü yönetimi ve etkinlik analizi özelliklerine sahip bir proje izleme yazılımıdır.
Otomatik zaman takibi ve bordro ile takımınızın zamandan tasarruf etmesini sağlar. Bu araç, PayPal, Payoneer, Wise ve diğer ödeme yöntemleriyle entegre olarak, faturalandırılabilir saatlere göre otomatik ödeme yapma imkanı sunar.
Ayrıca, zaman takibi, etkinlik izleme ve takım işbirliğinden elde edilen verilerle özelleştirilebilir raporlar oluşturabilir ve bu bilgileri kritik iş kararları almak için kullanabilirsiniz.
Hubstaff'ın en iyi özellikleri:
- Uzaktan, hibrit ve ofis içi çalışanların çalışma saatlerini takip edin ve doğru faturalandırma ve fatura kesme işlemlerini sağlayın
- Çalışanların istedikleri işletim sisteminden veya cihazdan çalışma saatlerini kaydetmelerini sağlayın
- Vardiyaları, uygunluk durumlarını ve izin taleplerini yönetin ve çalışan planlama özelliği ile planlama çakışmalarını önleyin
- HubStaff Insights ile raporlar oluşturun ve veri eğilimlerini ve kalıplarını belirleyin
Hubstaff sınırlamaları:
- Hubstaff'ta farklı saat dilimleri ayarlamak zor olabilir
Hubstaff fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Başlangıç: Aylık 7 $/kullanıcı
- Grow: Aylık 9 $/kullanıcı
- Takım: Aylık 12 $/kullanıcı
- Enterprise: Aylık 25 $/kullanıcı
Hubstaff puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (500'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (1.000'den fazla yorum)
İş İzleme Yazılımıyla Projelerinizi Başarıya Ulaştırın
İş izleme uygulamaları, çalışanlarınızın sıkı çalışmasının boşa gitmemesini sağlayarak şeffaf ve doğru ödemelerin önünü açar. Takım üyeleriniz zamanlarını neye harcadıklarını net bir şekilde görebilir ve bu bilgileri çalışma saatlerini yönetmek ve verimli kalmak için kullanabilir.
Bu araçlar, kuruluşların mevcut projeler ve gelecekteki projeler için kaynakları yönetmelerine yardımcı olur. Gerçek zamanlı raporlar sunarak, her projeye ne kadar bütçe ayırmanız gerektiğini ve kaynakları ne zaman ve nerede yeniden düzenlemeniz gerektiğini belirlemenizi sağlar.
Proje yönetimi, zaman takibi, bütçe tahmini, kaynak tahsisi veya tüm bu görevlerin birleşimi için ClickUp kadar güçlü ve sorunsuz bir iş izleme platformu yoktur.
Hepsi bir arada bir platform olarak, tüm projelerinizin durumuyla ilgili sizi güncel tutarken, teknoloji yığınınızı yalın ve daha verimli hale getirir.