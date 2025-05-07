2025'te Zaman ve Verimliliği İzlemek için 10 Tempo Alternatifi

Şu senaryoyu hayal edin: Bir görevin tamamlanması için bir saat süreceğini tahmin ettiniz. Ancak, işe başladığınızda birkaç zorlukla karşılaştınız ve görevi tamamlamak yaklaşık iki saat sürdü.

Bu gibi durumlarda, zamanı yönetmek ve müşteriniz için bir son tarih belirlemek zorlaşır. İşte bu noktada Tempo gibi zaman yönetimi araçları devreye girer.

Zaman takibi yazılımı, faturalandırılabilir saatleri kaydetmeyi kolaylaştırır ve kişisel verimliliğinizi artırmanıza yardımcı olur.

İster tek başına çalışan bir serbest çalışan ister 9-5 çalışan biri olun, her görevin ne kadar süreceğini belirlemek çok önemlidir. Belirli bir görevi tamamlamanın ne kadar süreceğini bilmek, çaba tahmininde bulunmanıza ve gerçekçi zaman çizelgeleri oluşturmanıza yardımcı olur, bu da daha yüksek başarı oranları elde etmenizi sağlar.

Tempo bu konuda size yardımcı olabilir, ancak Tempo zaman çizelgeleri bazı sınırlamalara sahiptir, örneğin:

Çalışanların boşta kalma süresini kontrol edememe

Mobil uygulama sezgisel özelliklerden yoksundur ve çalışanlar için iş vardiyaları planlamanıza izin vermez

Herhangi bir proje yönetimi için çok önemli olan gelişmiş çalışan verimlilik raporlarını alamama

Tempo'ya alternatif arıyorsanız, en iyi 10 alternatifi içeren bir liste hazırladık.

Tempo Timesheet alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Tempo, Atlassian'ın bulut platformunun bir parçası olan bir zaman takibi aracıdır. Tempo Planner, Tempo Budgets, Tempo Cost Tracker ve Tempo Timesheets gibi çeşitli hizmetleri içerir.

Zaman takibi ve basit proje yönetimi görevlerini yerine getirmek için harika olsa da, bazı alternatifler daha fazlasını yapmanıza yardımcı olabilir. Tempo'nun sunduğu tüm temel özellikleri ve daha fazlasını sunan bir alternatif bulmalısınız. Tempo alternatiflerinde aramanız gereken bazı anahtar özellikler şunlardır:

Zahmetsiz zaman takibi : Birden fazla proje üzerinde çalışıyorsanız, görevler veya toplantılar arasında geçiş yaptığınızda zamanlayıcıyı manuel olarak başlatmak ve duraklatmak verimliliği engelleyebilir. Ancak doğru zaman izleme aracıyla, tüm görevleriniz için harcadığınız zamanı manuel olarak yapmak zorunda kalmadan kaydedebilir, yönetebilir ve toplayabilirsiniz

Proje yönetimi özellikleri: Seçtiğiniz aracın görev oluşturma, atama ve bağımlılık yönetimi gibi verimli proje yönetimi özelliklerine sahip olduğundan emin olun. Bu özellikler, takımınızın düzenli çalışmasını ve projelerin ilerlemesini sağlamak için çok önemlidir

İşbirliği özellikleri: Güçlü bir takım verimlidir ve doğru araç, sorunsuz işbirliğini teşvik edebilir. Buna beyin fırtınası, sohbeti kullanarak hızlı yanıtlar alma, dosya paylaşımı veya diğer takım üyelerinin bir proje hakkında fikir edinmesine yardımcı olmak için notlar ekleme dahildir.

Formüller : Zaman yönetimi aracının, haftalık çalışma saatleri, maliyet tahminleri ve daha fazlasını içeren zaman takibi için formülleri hızlı bir şekilde hesaplamanıza ve kullanmanıza izin verdiğinden emin olun

Etiketler ve Filtreler: Etiketler, notlar veya diğer filtreleri kullanarak önemli veri noktalarını kolayca bulabilir, böylece projeleriniz ve takımlarınız için zaman girdilerini platformda kategorilere ayırabilirsiniz

En İyi 10 Tempo Alternatifi

Artık hangi özellikleri aramanız gerektiğini bildiğinize göre, zaman takibi ve verimlilik artışı için Tempo'nun en iyi 10 alternatifini inceleyelim.

1. ClickUp

ClickUp ile zaman takibini basitleştirin

ClickUp, tüm faaliyetlerinizi tek bir uygulamada birleştirmenize yardımcı olan hepsi bir arada verimlilik yazılımıdır. Bu, belirli bir görev için harcanan zamanı izleme, zaman çizelgelerini yönetme, görevleri atama ve diğer proje yönetimi faaliyetlerini yönetmeyi içerir.

Bu sağlam ürün yönetimi özellikleri ve işbirliği yetenekleri, onu güçlü bir Tempo veya Toggl alternatifi haline getirir ve her boyuttaki takım tarafından kullanılabilir.

Ayrıca, ClickUp Proje Zaman Takibi özelliği, projedeki her faaliyet için zaman takibi yapmanıza yardımcı olur. Bu, doğru tahminler belirlemenize, notlar eklemenize ve zaman raporlarınızı ayrıntılı olarak görüntülemenize olanak tanır.

ClickUp Proje Zaman Takibi, birden fazla cihazı ve Chrome uzantısını destekler

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Global zamanlayıcı ile herhangi bir cihaz, pencere, uygulama veya görevden zamanı takip edin

Başlat/durdur zamanlayıcıları ve otomatik zaman kaydı özelliğini kullanarak iş faaliyetleriniz için çoklu görev yapın ve zamanınızı kaydedin

Görevler oluşturun, bunları takım üyelerine atayın, bağımlılıkları ayarlayın ve Kanban panoları, Gantt grafikleri ve Liste görünümleriyle ilerlemeyi görsel olarak izleyin

Proje yönetimi ve zaman takibine kolayca başlamanıza yardımcı olacak, kullanıma hazır, tamamen özelleştirilebilir Zaman Analizi şablonları

Bu Şablonu İndirin Sorunları gidermek için adımlar atarken ilerlemeyi izleyin

İzlenen zamanı düzenleyin, notlar ekleyin ve zamanınızı tam olarak neye harcadığınızı referans olarak belirtin

Toggle, Time Doctor, Everhour, Timely, Harvest, Tempo veya diğerleri gibi diğer araçlarda izlenen zamanınızı ClickUp'a senkronize ederek bütünsel bir proje görünümü elde edin

Zamanınızı gün, hafta, ay ve diğer özel aralıklarla izleyin ve bireysel görevler, takım üyeleri veya belirli projeler için ayrıntılı zaman çizelgeleri elde edin

ClickUp sınırlamaları

ClickUp'ın sunduğu zengin özellikler göz önüne alındığında, biraz öğrenme süreci gerektirir

Bazı görünümler akıllı telefonlarda ve diğer cihazlarda kullanılamayabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Tüm ücretli planlarda, çalışma alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (2.000+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

2. Clockify

via Clockify

Clockify, küçük işletmeler ve takımlar için popüler bir zaman izleme yazılımıdır. Zaman çizelgelerini yönetmenize, zamanı izlemenize ve projelerdeki saatleri tahmin etmenize olanak tanır. Ücretsiz planla bile, sınırsız sayıda kullanıcı için zamanı izleyebilir ve proje bütçelerini tahmin etmenize ve her takım üyesinin verimliliğini anlamanıza yardımcı olabilecek doğru raporlar oluşturabilirsiniz.

Clockify'ın en iyi özellikleri

Birden fazla cihaz ve platformda başlatma/durdurma zamanlayıcılarıyla zamanı kolayca izleyin

Sınırsız kullanıcı için zamanı takip edin ve ücretsiz plan ile temel zaman takibi özelliklerinden yararlanın, bu da sınırlı bütçeye sahip takımlar için idealdir

Premium planlara yükselterek proje yönetimi, kaynak yönetimi, faturalandırılabilir saat izleme ve faturalar için ek özellikler kazanın

Clockify sınırlamaları

Bu yazılım, yalnızca küçük takımlar için kullanımı kolaydır, ancak daha büyük kurumsal şirketler için karmaşık hale gelebilir

Çevrimdışı kullanılamaması ve Notion ve diğer CRM'ler gibi araçlarla entegre edildiğinde ara sıra çökmesi

Daha az sezgisel arayüz

Clockify fiyatlandırması

Temel : Kullanıcı başına aylık 4,99 $

Standart : Kullanıcı başına aylık 6,99 $

Pro : Kullanıcı başına aylık 9,99 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 14,99 $

Clockify puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (161+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (4000+ yorum)

3. Hubstaff

hubstaff aracılığıyla

Hubstaff, uzaktaki takımlar ve ajanslar için kapsamlı bir zaman takibi ve iş gücü yönetimi yazılımıdır. Basit zaman takibi yazılımlarının ötesine geçerek zaman, verimlilik, maaş bordrosu ve faturaları yönetmenize yardımcı olduğu için Clockify veya Tempo'ya harika bir alternatiftir.

Hubstaff'ın en iyi özellikleri

Otomatik zamanlayıcılar, manuel girdiler ve boşta kalma süresi algılama özelliği ile zamanı takip edin, doğru proje maliyetlendirme ve faturalandırma yapın

Kanban panoları, iş kanıtları (ekran görüntüleri) ve zaman çizelgeleri gibi özelliklerle projeleri yönetin, görevleri atayın ve ilerlemeyi izleyin

GPS konum izleme ve otomatik bordro araçları gibi çalışan izleme için kapsamlı özellikler elde edin, bu da onu uzaktan ve ofis içi takım yönetimi için ideal hale getirir

Hubstaff sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, özellikle küçük takımlar için arayüzün karmaşık olduğunu düşünüyor

Ücretsiz plan sınırlı özelliklere sahiptir ve kullanıcı sayısını sınırlar

Çalışan izleme özellikleri gizlilik endişelerini artırabilir

Hubstaff fiyatlandırması

Başlangıç: Aylık 7 $/koltuk

Büyüme : Koltuk başına aylık 9 $

Takım: Koltuk başına aylık 10 ABD doları

Enterprise: Aylık 25 $/koltuk

Hubstaff puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (530+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (1450+ yorum)

4. TimeCamp

via TimeCamp

TimeCamp, serbest çalışanlar ve küçük takımlar için ücretsiz bir plana sahip zaman ve çalışan verimliliği izleme aracıdır. Ücretsiz plan temel işlevleri sunarken, ücretli planlar raporlama, bütçeleme ve faturalandırma araçlarına ihtiyaç duyan büyüyen takımlar için ek özellikler sağlar.

TimeCamp'ın en iyi özellikleri

Tek tıklamayla zamanlayıcıyı kullanarak zamanı kolayca takip edin ve sayımı anında başlatın ve durdurun

Zaman takibini otomatik hale getirmek için anahtar kelimeler belirleyin ve zaman girdilerinizi ilgili görevler veya projelerle ilişkilendirin

Tekrarlanan zaman girdilerini zaman çizelgenize kopyalayın ve hızlı raporlama yapın

Zaman girdilerinizi diğer PM araçlarıyla entegre ederek genel proje süresini verimli bir şekilde takip edin

Projelerin karlılığını analiz etmek için ayrıntılı zaman raporları ve projeleri finansal olarak yolunda tutmak için bütçeleme araçları oluşturun

TimeCamp sınırlamaları

Bazı rakiplere kıyasla raporlama ve gösterge panelleri için sınırlı özelleştirme seçenekleri

Ücretsiz plan, özellikleri kısıtlıdır ve kullanıcı sayısını sınırlar

TimeCamp fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç : Kullanıcı başına aylık 3,99 $

Premium : Kullanıcı başına aylık 6,99 $

Ultimate : Kullanıcı başına aylık 10,99 $

Enterprise: Özel Fiyatlandırma

TimeCamp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (190+yorum)

Capterra: 4,7/5 (590+yorum)

5. Productboard

via Productboard

Productboard, geliştirme takımları ve SaaS kuruluşları için ideal bir ürün yönetim platformudur. Özel bir zaman takibi aracı olmasa da, proje yönetiminde mükemmeldir ve bu da onu, akıcı iş akışlarını ve görsel organizasyonu önceliklendiren takımlar için değerli bir seçenek haline getirir.

Geliştirme projelerinizi planlamanıza, veriye dayalı önceliklendirme kullanmanıza ve zamanı izleyerek çabayı ve tamamlanma süresini tahmin etmenize olanak tanır.

Productboard'un en iyi özellikleri

Kanban panoları, yol haritaları ve zihin haritaları gibi özelliklerle projeleri düzenleyin. Bu görsel yaklaşım, net iletişimi teşvik eder ve herkesin aynı sayfada olmasını sağlar

Görevlere öncelik verin, paydaşlardan geri bildirim toplayın ve görev ağırlıklandırma ve uygulama içi yorumlama gibi özelliklerle etkili bir şekilde yineleme yapın

Popüler tasarım ve geliştirme araçlarıyla sorunsuz bir şekilde bağlantı kurarak iş akışınızı merkezi ve verimli tutar

Productboard sınırlamaları

Bireysel planların faturalandırma mekanizması şeffaf değildir ve birçok kullanıcı, uygulamanın uygun bir bildirimde bulunmadan karta otomatik olarak ücret uyguladığından şikayet etmiştir

Productboard fiyatlandırması

Essentials : Üretici başına aylık 25 $

Pro: Üretici başına aylık 75 $

Enterprise: Özel fiyatlar için iletişime geçin

Productboard puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (230+yorum)

Capterra: 4,7/5 (145+ Yorum)

6. Harvest

via Harvest

Harvest, serbest çalışanlar ve ajanslar için ideal, sezgisel bir zaman takibi ve faturalandırma yazılımıdır. Projeler arasında zamanı takip etmenize, anında raporlar oluşturmanıza ve faturalandırma ve ödemeleri sorunsuz bir şekilde yönetmenize yardımcı olur, bu da onu uçtan uca proje yönetimi için ideal hale getirir.

Harvest'ın en iyi özellikleri

Masaüstü veya mobil uygulamada kullanılabilen basit ve sezgisel zaman takibi çözümünü kullanarak zamanı takip edin ve çevrimdışı zaman takibi özelliklerinden de yararlanın

Proje karlılığını analiz etmek için kapsamlı zaman raporları oluşturun ve doğrudan Harvest içinde profesyonel faturalar oluşturun

Takımları yönetin, projeleri atayın, ilerlemeyi izleyin ve projelerin finansal olarak yolunda gitmesini sağlamak için bütçeleri ayarlayın

Harvest sınırlamaları

Uygulamanın diğer uygulamalarla entegre olamama veya senkronizasyon yapamama konusunda birçok şikayet var

Karmaşık kullanıcı arayüzü, ilk kez kullananlar için kullanımı zorlaştırıyor

Harvest fiyatlandırması

Ücretsiz

Harvest Pro: Koltuk başına aylık 12 ABD doları

Harvest puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (790+yorum)

Capterra: 4,6/5 (570+yorum)

7. Toggl Track

toggl Track aracılığıyla

Toggl Track, basit ve kullanımı kolay kullanıcı arayüzü ile bilinen bir zaman takibi aracıdır. Kullanıcıların farklı görevlere harcadıkları zamanı kolayca takip etmelerine ve harcadıkları zamanla ilgili ayrıntılı raporlar ve analizler oluşturmalarına olanak tanır, böylece verimlilik ve üretkenliği artırabilecekleri alanları belirlemelerine yardımcı olur.

Bu zaman takibi aracının en iyi yanı, basitliği ve GitLab, Notion, Adobe XD ve daha fazlası dahil olmak üzere 100'den fazla araçla entegre olabilmesidir.

Toggl Track'in en iyi özellikleri

Basit başlatma/durdurma zamanlayıcıları, masaüstü ve mobil uygulama entegrasyonları ve zahmetsiz zaman kaydı için tarayıcı uzantıları ile zamanı takip edin

Faturalandırılabilir saatleri kullanarak faturaları kolayca oluşturun ve müşterilerinizle paylaşarak ödemeleri zamanında alın

Takım verimliliğini analiz etmek, zaman eğilimlerini belirlemek ve zaman içinde proje ilerlemesini izlemek için kapsamlı raporlar oluşturun

Toggl İzleme sınırlamaları

Masaüstü uzantısında birkaç hata bildirildi

Oturumu ara verememe, bazı kullanıcılar için sorun oluşturabilir

Toggl fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Premium: Kullanıcı başına aylık 20 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Toggl Puanları ve yorumları izleyin

G2: 4,6/5 (1500+yorum)

Capterra: 4,7/5 (2200+ Yorum)

8. Replicon PSA

replicon PSA aracılığıyla

Replicon PSA, Deltek tarafından geliştirilen, kendi kendini yöneten bir Profesyonel Hizmet Otomasyonu yazılımıdır. Bu kapsamlı araç, manuel zaman takibini ortadan kaldırarak takımların verimlilik ve kaynak tahsisi konusunda gerçek zamanlı görünürlük elde etmesini sağlar. Kapsamlı kaynak ve faturalandırma gereksinimleri olan karmaşık projeleri yöneten büyük ajanslar ve kurumsal şirketler için ideal çözümdür.

Replicon PSA'nın en iyi özellikleri

Kaynak yönetimi, görev bağımlılıkları, bütçeleme ve gerçek zamanlı ilerleme izleme gibi özelliklerle karmaşık projeleri yönetin

Çeşitli müşteri ihtiyaçları için zaman çizelgeleri, proje bütçeleme ve esnek faturalandırma seçenekleri gibi özelliklerle zamanı doğru bir şekilde takip edin

Proje karlılığını analiz etmek, kaynak kullanım eğilimlerini belirlemek ve veriye dayalı kararlar almak için ayrıntılı raporlar oluşturun

Replicon PSA sınırlamaları

Daha basit zaman takibi araçlarına kıyasla daha dik öğrenme eğrisi

Oluşturulan raporların bazı sayfalarında farklı kenar boşlukları olabilir, bu da raporun iş amaçlı paylaşılmadan önce manuel olarak biçimlendirilmesini gerektirir

Birkaç kullanıcı, rapordaki belirli girdilerdeki yorumları görememekten şikayetçi

Replicon PSA fiyatlandırması

Zaman ve Katılım : Kullanıcı başına aylık 6 $

Proje Zaman Takibi : Kullanıcı başına aylık 12 $

PSA ve PPM: Kullanıcı başına aylık 29 ABD doları

Replicon PSA derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,3/5 (700'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (500+ Yorum)

9. Paymo

paymo aracılığıyla

Paymo, zaman takibi işlevlerine sahip bir proje yönetimi ve faturalandırma platformudur. Bu, işletmelerin takımlarının belirli bir faaliyete ne kadar zaman harcadığını izlemesine, faturalandırılabilir saatleri takip etmesine ve bunları otomatik olarak senkronize ederek müşteri faturalarını oluşturmasına olanak tanır. Tüm bunlar tek bir platformda gerçekleştiğinden, doğru ve şeffaf faturalar oluşturmak ve faturalandırılabilir ile faturalandırılamayan zamanı izlemek daha kolaydır.

Paymo'nun en iyi özellikleri

Merkezi bir platformda projeleri yönetin, görevleri atayın, ilerlemeyi izleyin ve takım üyeleriyle işbirliği yapın

Başlatma/durdurma zamanlayıcılarıyla zamanı takip edin, projeler için bütçeler belirleyin ve karlılığı sağlamak için proje maliyetlerini izleyin

Paymo'da doğrudan profesyonel faturalar oluşturun ve sorunsuz bir faturalandırma deneyimi için çevrimiçi ödemeleri kabul edin

Paymo sınırlamaları

Mobil uygulama için sınırlı işlevsellik

Faturalandırma sorunları hakkında kullanıcı şikayetleri

Arayüz sezgisel değildir ve karmaşık kullanıcı arayüzü uygulamada gezinmeyi zorlaştırır

Paymo fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç : Kullanıcı başına aylık 9,9 $

Küçük ofis : Kullanıcı başına aylık 15,9 $

İş: Kullanıcı başına aylık 23,9 $

Paymo puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (550+yorum)

Capterra: 4,7 (450+yorum)

10. Time Doctor

time Doctor aracılığıyla

Time Doctor, bireylerin ve işletmelerin zamanlarını nasıl geçirdiklerini takip etmelerine yardımcı olan bir verimlilik ve zaman yönetimi yazılımıdır. Uygulamayı masaüstü veya mobil cihazınıza yüklediğinizde arka planda çalışır ve her uygulama veya web sitesinde geçirilen zamanı takip eder.

Bu otomatik zaman takibi, belirli bir faaliyete harcanan gerçek zamanı kaydetmeyi kolaylaştırırken, ele alınabilecek dikkat dağıtıcı unsurlar hakkında da bilgi sağlar.

Time Doctor'un en iyi özellikleri

Otomatik zamanlayıcılar, web sitesi ve uygulama izleme ve boşta kalma süresi algılama gibi özelliklerle zamanı takip edin ve takım faaliyetlerinin kapsamlı bir resmini elde edin

İş programları belirleyin, fazla mesaileri izleyin ve web sitesi bloklama ve verimlilik uyarıları gibi özelliklerle odaklanarak çalışmayı teşvik edin

Erişim denetimlerini ve izin ayarlarını kullanarak, her kullanıcının çalışma saatleri içinde hangi uygulamalara erişebileceğine dair kurallar belirleyin

Time Doctor sınırlamaları

Uygulama üzerinden sürekli açılan bildirimlerle ilgili birçok kullanıcı şikayeti

Uygulama kullanıcı dostu değildir ve özellikle yeni kullanıcılar için öğrenmesi zordur

Time Doctor fiyatlandırması

Temel : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

Standart : Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Premium: Kullanıcı başına aylık 20 ABD doları

Time Doctor puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (350+yorum)

Capterra: 4,6/5 (500'den fazla yorum)

Takımlarınız için daha iyi bir Tempo alternatifi seçin

Tempo veya diğer zaman takibi yazılımlarının sınırlamaları nedeniyle sıkışmış hissediyorsanız, piyasada çeşitli verimlilik ve proje yönetimi çözümleri mevcuttur. En iyi 10 Tempo alternatifleri listemiz, takımınız için mükemmel seçeneği bulmanıza yardımcı olacaktır.

ClickUp Zaman Yönetimi ve İzleme Özellikleri

Ancak hala bir araç arıyorsanız, ClickUp mükemmel bir proje yönetimi ve zaman takibi yazılımıdır. ClickUp Zaman Yönetimi ile çok daha fazlasını başarabilir ve zaman yönetimi hedeflerinize ulaşabilirsiniz.

Görevler arasında geçiş yaparken zamanı başlatıp durdurmanıza veya zamanınızı nasıl geçirdiğinizle ilgili ayrıntılar eklemenize olanak tanıyan bir masaüstü, mobil ve Chrome tarayıcı uygulaması vardır.

Projelerinizi Takvim, Gantt, Zaman Çizelgesi veya İş Yükü görünümlerinde görüntüleyerek proje zaman çizelgelerinizi planlayın ve zamanınızı yönetin.

Ayrıca, kullanıma hazır zaman kaydı şablonlarıyla verimliliğinizi artırın ve günlük faaliyetlerinizi kolaylaştırın.

Hedeflerinize daha hızlı ulaşmak ve zamanınızı en verimli şekilde kullanmak için takımımızla iletişime geçin veya ücretsiz kaydolun!