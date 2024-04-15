İş Yerinde Zehirli İnsanlarla Nasıl Başa Çıkılır: Başarı için 10 Strateji

Çoğumuz iş yerinde zehirli insanlarla çalışmışlığımız vardır.

Amerikan Psikoloji Derneği tarafından yapılan bir ankette, iş yerinde toksik davranışlara maruz kalan çalışanların %76'sının işlerinin zihinsel sağlıklarını etkilediğini düşündüğü ortaya çıktı

İşyerinde zehirli insanların etkileri çok geniş kapsamlı olabilir ve genellikle takımın moralinin düşmesinden ve stres seviyesinin artmasından verimlilikte düşüşe ve çalışanların işten ayrılma oranının artmasına kadar tüm takım ve organizasyona çok zarar verebilir.

Peki bu zehirli insanlar kimlerdir? Bu tür insanları tanırsınız — davranışlarıyla sürekli olarak (bilerek ya da bilmeyerek) başkalarına zarar veren kişilerdir.

İki yüzlü yorumlar yaparlar veya kıskançlık nedeniyle davranışlarda bulunurlar.

Dedikodu yapmayı ve eleştirmeyi severler.

Başkalarını işi yapmamakla suçlarlar ve kendi işlerini yapmamak için her zaman bahaneleri vardır.

Ve liste uzayıp gidiyor.

Böyle zor bir insanla başa çıkmak yorucu olabilir, ancak onlarla birlikte çalışıyorsanız bunu önleyemeyebilirsiniz.

Peki, işyerinde zehirli insanlarla nasıl etkili bir şekilde başa çıkabilirsiniz?

İş yerinde zehirli insanlarla nasıl başa çıkılacağını tartışacağız. Ayrıca onları nasıl tanıyacağınızı, sınırlar koyacağınızı ve zor durumların üstesinden nasıl geleceğinizi göstereceğiz.

⏰ 60 saniyelik özet Zehirli kişiler, zihinsel sağlığı ciddi şekilde etkileyerek strese ve kaygıya yol açabilir. Onların varlığı genellikle takımın moralinin düşmesine, verimliliğin azalmasına ve çalışanların işten ayrılma oranının artmasına sonuçlanır

Dedikodu, eleştiri, bahane uydurma ve duyarsız yorumlar gibi işaretlere dikkat edin. Bu davranışlar takım uyumunu bozabilir ve düşmanca bir iş ortamı yaratabilir

Yaygın türler arasında üstlerine yağ çeken ama meslektaşlarını küçük düşüren "Kiss Up/Kick Downer", özerkliği kısıtlayan "Micromanager", gerçekliği manipüle eden "Gaslighter" ve nüfuzunu kullanarak hakimiyet kuran "Bulldozer" sayılabilir.

Zehirli meslektaşlarınızla etkileşimi en aza indirmek için kesin sınırlar belirleyin. İlgi çekici görünmemek ve olumsuz etkileşimlerden uzak durmak için "gri kaya" yöntemi gibi stratejiler kullanın

Eğitim programlarına kaydolun ve departmanlar arası projelerde gönüllü olarak çalışarak kişisel gelişiminize odaklanın. Bu, becerilerinizi geliştirmekle kalmaz, aynı zamanda toksik kişilere maruz kalma riskinizi de azaltır

Destekleyici meslektaşlar ve mentorlardan oluşan bir ağ oluşturun. Deneyimlerinizi paylaşmak ve tavsiye almak, rahatlamanıza ve zehirli durumlarla başa çıkma konusunda değerli bilgiler edinmenize yardımcı olabilir

ClickUp'ın entegre sohbet ve işbirliği özellikleri, şeffaflığı ve hesap verebilirliği korumaya yardımcı olur. Gerçek zamanlı sohbet kanalları ve @bahsetmeler, iletişimi kolaylaştırır ve konuşmaları bağlam içinde tutar

Görevleri düzenlemek ve çalışanları sorumlu tutmak için Liste ve Pano Görünümleri gibi ClickUp Görünümlerini kullanın. Bu, sorumluluktan kaçınma veya başkalarının işini üstlenme gibi zehirli davranışları engeller

ClickUp'ın Gantt ve Zaman Çizelgesi Görünümleri, iş yükünün adil bir şekilde dağıtılmasını sağlayarak stresi azaltır ve toksik davranışları önler. ClickUp Belgeleri aracılığıyla açık iletişim, olumlu bir çalışma ortamı yaratır

ClickUp'ın işbirliği algılama ve görev geçmişi özellikleri, yanlış anlaşılmaları ve manipülasyonu önleyerek profesyonel ve destekleyici bir iş yeri sağlar

İş Yerinde Zehirli İnsanları Tespit Etmek

Her iş yeri, farklı iş geçmişlerine, çalışma tarzlarına ve kişiliklere sahip bireylerden oluşur. Herkes iş yerine kendine özgü bir kişilik getirirken, zehirli bir iş arkadaşını tespit etmenin bazı yolları vardır.

İş yerinde zehirli kişilerin belirtileri ve davranışları

İş yerinde zehirli insanlarla nasıl başa çıkılacağını öğrenmeden önce, onları nasıl tanıyacağımızı anlamalıyız. Aşağıdaki liste kapsamlı bir liste olmasa da, zehirli çalışanları tespit etmek için iyi bir başlangıç noktasıdır.

Kolayca alınabilen

Her zaman haklı olmak istemek

Durumu kontrol etmeye çalışın

Duyarsız yorumlar yapma

Aşırı rekabetçi

Başkalarının işini sabote etme

Sürekli sızlanma veya şikayet etme

Başkalarını sık sık hatalı olmakla suçlamak

Sürekli olarak başkalarına kendi görüşlerini dayatmak

İş yerinde karşılaşabileceğiniz belirli zehirli insan tipleri

Bu tür insanlar farklı kategorilere de ayrılabilir, örneğin:

1. Yukarıya Yağ, Aşağıya Dök

Bir iş arkadaşınızın üst düzey çalışanları övdükten sonra, onların yokluğunda sizi de dahil olmak üzere takım üyelerini küçük hatalar için eleştirdiğini hiç fark ettiniz mi? Bu, size bir "Yukarıya Yağ, Aşağıya Dök" davranışıdır.

Bu tür insanlar, üst düzey bir yönetici önünde takımlarının deneyimini sorgulamak, agresif hedefler için gönüllü olmak veya başkasının işinin kredisini almak anlamına gelse bile, her ne pahasına olursa olsun kendilerini iyi göstermek isterler.

Takımla birlikte, onların gerçekçi olmayan son tarihler belirlediklerini, ekstra iş yüklediklerini veya alaycı yorumlar yaptıklarını göreceksiniz. Diğer herkesin hayatını zorlaştırarak kendilerinin sorumlu olduğunu kanıtlamaya çalışırlar.

2. Mikro yönetici

Hiç saatlerce bir rapor üzerinde çalışıp, takım liderinizin her satırı gözden geçirip, yetkinliğinizi sorgulamanıza neden olacak küçük değişiklikler önerdiği oldu mu?

Mikro yöneticinin ironisi, eğer bir mikro yöneticiniz varsa, muhtemelen en çok çalışan ve en az iş yapan kişi olmanızdır. Makul olmayan zamanlarda iş verir. Büyük veya küçük tüm görevler eşit derecede acildir ve hemen yapılmalıdır.

Mikro yöneticiyle çalışırken karar verme özgürlüğü ve bağımsızlık yoktur. Sürekli güncelleme istenir. Mikro yönetici büyük resme değil, küçük ayrıntılara odaklanır. En kötüsü ise, başlangıçta pratik tavsiyelerde bulunmazlar, ancak hataları hemen bulurlar.

3. Gaslighter

Kritik bir proje üzerinde çalıştığınızı ve birdenbire hedeflerinizin bir gecede değiştiğini hayal edin. Endişelerinizi dile getirdiğinizde, yöneticiniz "Biz her zaman bu hedefleri hedefledik, sadece sen dikkat etmedin" diye ısrar ediyor. Kafanız karışıyor ve projenin hedeflerini doğru anladığınızdan şüphe ediyorsunuz.

Ya da hiç bir takım etkinliğine katıldınız ve kimse size kıyafet kodu olduğunu söylemediğini fark ettiniz mi? Kendinizi tamamen yabancı hissederek içeri girersiniz ve daha sonra bu konuyu açtığınızda, iş arkadaşınız şaşırmış gibi davranır ve aslında hiç paylaşılmamış olan bir notu kaçırdığınızı düşünmenize neden olur.

En zehirli olanları, gaslighters, insanların gerçeklik algısını çarpıtarak onları kontrol etmeyi severler. Güçlerini her zaman kendilerini haklı çıkarmak için kullanırlar ve başkalarının onlara karşı çıkmasını zorlaştırırlar. Ayrıca iş ahlakları zayıf ve duygusal zekaları düşüktür.

4. Buldozer

Hiç yöneticinize fikirlerinizi sunduğunuz, ancak iş arkadaşınız sizi tamamen reddettiği ve bunun yerine kendi yaklaşımının veya çözümünün doğru yol olduğuna inanarak yeni bir gündem sunduğu bir durumla karşılaştınız mı?

Buldozerler, istediklerini elde etmek için nüfuzlarını kullanmaktan çekinmeyen, iyi bağlantıları olan çalışanlardır. Örneğin, herkes kendini tanıtıyor veya yerlerine yerleşiyor gibi toplantının ilk beş dakikasında kontrolü ele geçirerek erkenden güçlerini gösterirler. Kendi istediklerini elde etmek için iş arkadaşlarını sindirmeye veya zorlamaya inanırlar.

Organizasyonel normları çiğnemekten veya eylemlerinin takım dinamikleri ve morali üzerindeki etkilerini göz ardı etmekten çekinmezler. Hatta işleri kendi lehlerine çevirmek için üst düzey yöneticilerin arkasına bile geçebilirler. Buldozerler asla taviz vermezler.

İş Yerinde Zehirli İnsanlarla Nasıl Başa Çıkılır

Bir iş arkadaşınızın veya yöneticinizin yıkıcı davranışları, herkesi sarsabilir ve motivasyonunu düşürebilir. İşte iş hayatınızda kontrolü elinizde tutabilmeniz için iş yerinde zehirli insanlarla nasıl başa çıkabileceğiniz:

1. Bağlantıyı kesmek için kesin sınırlar belirleyin

Zehirli biriyle çalışıyor olmanız, ona karşı sınırlar koyamayacağınız anlamına gelmez. Bir çıkış stratejisi belirleyin ve gerektiğinde kullanabileceğiniz birkaç cümleyi önceden düşünün.

İşte bazı fikirler:

Zehirli bir konuşmanın içinde sıkışıp kaldıysanız, bir bahane uydurarak oradan ayrılın. "Üzgünüm, ama bunu bir saat içinde bitirmem gerekiyor. Sonra konuşabilir miyiz?" veya "Üzgünüm, bir toplantıya girmem gerekiyor. Sonra devam edebilir miyiz?" diyebilirsiniz

karşı koymayı öğrenin , örneğin "Yardımlarınız için teşekkür ederim. Her gün yeni bir şey öğrenmek güzel. " Yapıcı geri bildirimlere açık olduğunuzu, ancak işinizin sorumluluğunun size ait olduğunu belirtin. Amiriniz işinizi mikro düzeyde yönetmeye başlarsa,, örneğin "Yardımlarınız için teşekkür ederim. Her gün yeni bir şey öğrenmek güzel. " Yapıcı geri bildirimlere açık olduğunuzu, ancak işinizin sorumluluğunun size ait olduğunu belirtin.

Zehirli iş arkadaşınız grup ortamında sizin hakkınızda alaycı yorumlar yaparsa, sakin olun ve "Şu anda proje çıktılarına odaklanalım" deyin

Her senaryoda, kaba davranmadan durumu yatıştırmak için nesnel bir şey söylersiniz. Mümkünse, zehirli çalışanla etkileşiminizi en aza indirmek için yapılacak diğer şeyler şunlardır:

Programınızı (veya çalışma saatlerinizi) değiştirin

Koltuk değişikliği veya hatta takım değişikliği talep edin

Yüz yüze toplantılar yerine mümkün olduğunca e-posta yoluyla iletişim kurun

2. "Gri kaya" yöntemini kullanın

Bu, duygusal olarak manipülatif veya toksik kişilerle başa çıkmak için kullanılan psikolojik bir stratejidir. Adını, gri bir kaya kadar ilginç olmayan ve tepkisiz hale gelme kavramından almıştır.

Bu "gri kaya" yöntemini şu şekilde uygulayabilirsiniz:

Konuşmayı sıkıcı ve ilgi çekici hale getirmek için monoton bir ses tonu kullanmak

Gerekenden fazla etkileşimde bulunmak istemediğinizi belirtmek için göz teması kurmaktan kaçınmak

konuşmaya zorlandığınızda faiz veya duygusal tepkilere yol açmayacak sıradan konulara yönelmek

Duygusal mesafeyi koruyarak ve gri bir kaya kadar sıkıcı görünerek, toksik insanlara size karşı olumsuz davranışlarını sürdürmeleri için ihtiyaç duydukları yakıtı vermezsiniz.

3. Kişisel etki filtresi oluşturun

Bu filtre, zehirli bir çalışanla etkileşim kurduktan sonra, işiniz ve refahınız üzerindeki gerçek etkisini değerlendirmek için uyguladığınız bir dizi soru veya kriterden oluşur. Bu, bu etkileşimlerin size verdiği duygusal ve zihinsel zararı azaltmaya yardımcı olur.

Bu tekniği şu şekilde uygulayabilirsiniz:

Sizin için gerçekten önemli olan şeyleri belirleyin. Kriterler, "Bu, işimin kalitesini etkiliyor mu?" veya "Bu, mesleki ilişkilerimi etkiliyor mu?" gibi sorular olabilir

Zehirli bir çalışanla karşılaştıktan sonra, bu etkileşimin önceden belirlediğiniz kriterlerden herhangi birine uyup uymadığını kendinize sorun

Etkileşim filtrenizden geçmiyorsa, bilinçli olarak onu bırakmaya karar verin; bunun enerjinizi harcamaya değmediğini kendinize söyleyin

Bu yöntem, etkileşimlere nasıl tepki verdiğiniz ve bunları nasıl işlediğiniz üzerindeki kontrolünüzü güçlendirerek, sakinliğinizi ve profesyonelliğinizi korumanızı sağlar.

4. Sokratik sorgulama yöntemini kullanın

Sokratik sorgulama, iki veya daha fazla kişi arasında disiplinli ve düşünceli bir diyalogu içerir. Zehirli bir iş arkadaşınızla uğraşırken, bu yöntemi kullanarak onların olumsuzluklarına veya sorunlu iddialarına doğrudan karşı çıkmadan meydan okuyun.

İşte bir örnek:

Zehirli iş arkadaşınız sık sık takım kararlarından şikayet eder ve karar alma sürecinden her zaman dışlandığını iddia eder.

Onları düşüncelerini ve davranışlarını açıklamaya teşvik eden sorgulayıcı sorular sorarak anlatımdaki toksikliği azaltabilirsiniz.

Siz: Karar verme sürecinden dışlandığınızı hissettiğinizi bahsettiniz. Hangi kararlar, özellikle?

Zehirli iş arkadaşı: Projenin zaman çizelgesi hakkında bana hiçbir şey sorulmadı.

Siz: Anladım. Sizin katkınız zaman çizelgesini nasıl değiştirebilirdi?

Zehirli iş arkadaşı: Ben daha gerçekçi bir şey önerirdim.

Siz: İlginç. Zaman çizelgeniz nasıl ve neden böyle? İleride görüşlerinizi nasıl dahil edebiliriz?

Bu konuşma olumlu bir sonuçla sonuçlanmazsa, en azından onları dikkat altına alın ve davranışlarını dolaylı olarak gerekçelendirmelerini isteyin.

5. Zehirli çalışanlarla etkileşimlerinizi oyunlaştırın

Bu tür kişilerle konuşmalarınızı kişisel bir oyuna dönüştürün. Onlarla başa çıkmayı daha az stresli hale getirmek için sakinliğinizi korumak için hedefler belirleyin.

Örneğin, herhangi bir olumsuz duyguya veya yoruma yanıt vermeden önce üç kez derin nefes almayı kendinize bir hedef olarak belirleyin. Hafta boyunca tüm konuşmalarda sakin kalırsanız, kendinizi sevdiğiniz bir şeyle (örneğin, özel bir kahve veya ekstra bir mola) ödüllendirin.

Ya da toplantılar veya gündelik konuşmalar sırasında zehirli kişiyle en az bir konuda anlaşma noktası bulmak için bir hedef belirleyin. Bu, zehirli davranışlarla olumlu bir şekilde başa çıkmanıza, işyerindeki kaygınızı azaltmanıza ve kişilerarası becerilerinizi geliştirmenize yardımcı olacaktır.

6. Mesleki gelişimi bir öncelik haline getirin

İş yerinde kendinizi meşgul ve verimli tutun.

Enerjinizi ve odaklanmanızı kariyerinizin gelişimine fayda sağlayacak işlerinize veya projelerinize yönlendirin. Örneğin:

Beceri setinizi geliştirecek eğitim programlarına, atölye çalışmalarına veya çevrimiçi kurslara kaydolun. Bu, mevcut takımınız için daha değerli olmanızı sağlayacak ve zehirli çalışanlarla daha az etkileşimde bulunacağınız ve daha eğitim programlarına, atölye çalışmalarına veya çevrimiçi kurslara kaydolun. Bu, mevcut takımınız için daha değerli olmanızı sağlayacak ve zehirli çalışanlarla daha az etkileşimde bulunacağınız ve daha esnek bir çalışma ortamının keyfini çıkarabileceğiniz yeni projelerin kapılarını açacaktır

Yeni projelerde gönüllü olun , özellikle departmanlar arası veya farklı takımlarla çalışmayı gerektiren projelerde. Bu, organizasyon içindeki iş deneyiminizi çeşitlendirir ve belirli bir toksik iş arkadaşınızla karşılaşma olasılığınızı da azaltabilir

Sektör konferanslarına, seminerlerine ve etkinliklerine katılın. Güçlü bir profesyonel ağ, destek ve tavsiye sağlayarak potansiyel olarak başka iş fırsatlarına yol açabilir

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ClickUp'ın Kişisel Gelişim Planı Şablonu, gelişim yolculuğunuzun kontrolünü ele almanıza yardımcı olacaktır.

Size yardımcı olur:

İyileştirme alanlarını belirleyin ve gerçekçi beklentiler belirleyin

Hedeflere doğru ilerlemeyi izleyin ve başarıları değerlendirin

Kaynakları, görevleri ve zaman çizelgelerini tek bir yerde kolayca düzenleyin

7. Profesyonel arabuluculuk hizmeti alın

Durum düzelmezse, devam eden çatışmaları çözmek için insan kaynakları departmanı, bir yönetici veya hatta bir iş arkadaşınız aracılığıyla arabuluculuk önerin.

Örneğin, bir projeyi zamanında bitirmek istiyorsanız, ancak zehirli bir çalışanın davranışları veya işbirliği eksikliği nedeniyle zorluklarla karşılaşıyorsanız, profesyonel arabuluculuk sorunu verimli bir yöne yönlendirmenize yardımcı olabilir.

Bu stratejik yaklaşım sayesinde, siz ve toksik çalışan, tarafsız bir arabulucu rehberliğinde kontrollü bir ortamda endişelerinizi, beklentilerinizi ve engelleri iletebilirsiniz.

Olumlu bir sonuç çıkmasa bile, en azından arabulucuya sorunu ve diğer kişinin davranışının nasıl gecikmelere neden olduğunu bildirmiş olursunuz.

8. Destek sisteminizi oluşturun

Sessizce acı çekmeyin.

Herkes hayatının bir noktasında toksik insanlarla karşılaşır. Takım güveni oluşturmak stresinizi azaltmanıza, güçlü kalmanıza ve iş yerinde sağlıklı bir bakış açısı edinmenize yardımcı olacaktır.

Yakın iş arkadaşlarınız, arkadaşlarınız veya ailenizle yaşadıklarınız hakkında konuşun. Bazen, durumunuzu dökmek kendinizi daha iyi ve daha az bunalmış hissetmenize yardımcı olabilir. Dahası, konuştuğunuz kişiler durumla başa çıkma konusunda değerli tavsiyeler veya içgörüler sunabilir.

9. Olumlu bir tutum sergileyin

Zehirli insanlar, davranışları mantıksız olduğu için herkesi çileden çıkarabilir. Kendinizi onların etkisine kaptırmayın ve duygusal olarak tepki vermeyin. Olumlu kalın.

10. Kendinize iyi bakın

Unutmayın: Kendinize özen göstermek bir lüks değildir; kendinize yapacağınız bir hizmettir. Stresli durumlarda güçlü kalmak için uygun başa çıkma mekanizmaları geliştirin.

Sağlıklı beslenin, bol bol uyuyun, egzersiz yapın ve vücudunuzu susuz bırakmayın. Ayrıca, duygularınızı yapıcı bir şekilde işleyebilmek ve günlük rutininize sakinlik katabilmek için gizli bir günlük tutmaya başlayabilir, meditasyon yapabilir veya sanat terapisine katılabilirsiniz.

Başvurabileceğiniz çok sayıda yaratıcı çıkış yolu olduğunda, meşgul olursunuz ve bu nedenle düşüncelerinizi her zaman zehirli çalışana odaklamazsınız.

Ücretsiz Şablon Alın ClickUp'ın Kişisel Bakım Planı Şablonu, kapsamlı bir kişisel bakım rutini oluşturmayı, izlemeyi ve sürdürmeyi kolaylaştırmak için tasarlanmıştır.

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İş yerinde zehirli insanlarla nasıl başa çıkılır: Özet Sınırları belirleyin ve etkileşimi en aza indirin

"Gri kaya" olun — ilgisiz ve tepkisiz

Onların sizin üzerinizdeki gerçek etkisini değerlendirin

Onların olumsuzluklarına karşı çıkın

Sakin kalmak için kendinizi motive edin

Büyümenize odaklanın

Yardım isteyin

Destekleyici bir ağ oluşturun

Olumlu kalın

Kendi kendine bakım ve başa çıkma tekniklerini uygulayın

Zehirli Çalışanların Etkisini Sınırlamada Yöneticilerin Rolü

Bir yönetici veya takım lideriyseniz, takımınızda neler olup bittiğinden habersiz olamazsınız. Zehirli davranışların kontrol edilmediğinde, bu tür davranışların hoş görüldüğü mesajını verdiğini ve bunun da takımın genel moral ve verimliliğinde düşüşe yol açtığını kabul edeceksiniz.

Dahası, yüksek performanslı çalışanlarınız sağlıklı bir çalışma ortamı için takım değiştirip veya şirketten ayrılabilir, bu da işgücü devrinin artmasına neden olabilir.

Zehirli çalışanların etkisini sınırlamak için yapabilecekleriniz şunlardır:

1. Zehirli davranışları belgelendirin

Çalışana karşı önlem almanız gerekirse, kayıt oluşturmak için neler olup bittiğini ayrıntılı olarak not edin. İlk olarak, tüm takım üyeleriyle konuşun ve bir iş arkadaşından zehirli davranış gördükleri olayların ayrıntılarını paylaşmalarını isteyin.

Zehirli çalışanın iş arkadaşlarını nasıl baltaladığını veya kırdığını gösteren e-postaları ve örnekleri toplayın.

Yardım için çalışan el kitabına başvurun.

Söylentilere göre hareket etmeyin; konuyu daha üst düzeye taşımak için kanıtlara güvenin. Anlık bir kötü ruh hali veya tek seferlik bir patlama gibi münferit olaylar değil, tutarlı bir zehirli davranış kalıbıyla karşı karşıya olduğunuzdan emin olmalısınız.

2. Sorunun kaynağını belirleyin

Zehirli davranışları belgeledikten sonra, çalışanla iletişime geçerek eylemlerinin arkasındaki mantığı anlamaya çalışın. Örneğin, kişinin gereksiz olduğunu düşündüğü fazla mesai yaptığını ve bu nedenle iş arkadaşlarına öfkesini yönelttiğini fark edebilirsiniz.

Ya da uygun beceri veya eğitime sahip değillerse, ofiste zaman kaybedebilir veya kıskançlıktan başkalarını eleştirebilirler. Bir iş arkadaşının başarısından tehdit hissetmek de dedikodu yapmak veya başkalarını küçük düşürmek gibi zehirli davranışlara sonuçlanabilir.

3. Çözümler bulun ve uygulayın

Hazırlık aşamasından sonra, zehirli çalışan ve takım için bir çözüm bulun. Duruma göre, düzeltici çabaların yardımcı olup olmayacağını değerlendirin.

Örneğin, zehirli bir çalışanın, öğrenme fırsatlarının yetersizliği nedeniyle iş yerinde diğerlerine sert davrandığını ve genel olarak motivasyonunun düşük olduğunu fark ederseniz, bu çalışanı kendini geliştirebileceği, yeni projelerde çalışabileceği ve daha fazla tatmin hissedebileceği atölye çalışmalarına kaydettirin.

Bu tür çabalar yardımcı olmazsa, çalışanı farklı bir projeye, role veya takıma nakletme olasılığını araştırın.

Örneğin, yüksek riskli bir yazılım geliştirme takımından, çekirdek takımla etkileşimlerinin minimum olduğu ve önemli teslimatlar üzerindeki etkilerinin sınırlandırılabileceği eski bir bakım projesine aktarılabilirler.

4. Zor kararlar almaya hazır olun

Sorunu zehirli çalışana ilettikten ve bir çözüm uyguladıktan sonra bile durum düzelmeyebilir. Davranışlarında herhangi bir değişiklik görmezseniz, iş akdini feshetmeniz gerekebilir.

Bu zorlu bir adımdır, ancak takımınızı korumak ve birinin zehirli davranışlarından etkilenmeden işlerine odaklanmalarını sağlamak istiyorsanız önemli bir adımdır.

Ayrıca okuyun: Takım performansını artırmak için liderlik stratejileri

İş yerinde zehirli insanlarla nasıl başa çıkılacağını öğrenmek, karmaşık kişilerarası ilişkiler ve takım kültürü sorunlarını yönetmeyi gerektirir. Teknoloji tek başına bu sorunları çözemez, ancak iletişim ve geri bildirimin daha etkili bir şekilde yönetilmesine yardımcı olabilir.

📮ClickUp Insight: Profesyonellerin yaklaşık %41'i takım iletişimi için anlık mesajlaşmayı tercih ediyor. Hızlı ve verimli iletişim sağlasa da, mesajlar genellikle birden fazla kanal, konu veya doğrudan mesajlara yayılır, bu da daha sonra bilgileri bulmayı ve şeffaflığı korumayı zorlaştırır. Ancak ClickUp gibi entegre bir çözümle, sohbet konularınız belirli projelere ve görevlere haritalanır, böylece konuşmalarınız bağlam içinde kalır, kolayca erişilebilir olur ve dahil olması gereken herkes tarafından görülebilir.

Örneğin, ClickUp'ın işbirliği algılama özelliği, profesyonel olarak birlikte çalışmayı çocuk oyuncağı haline getirir, şeffaflığı sağlar ve yanlış anlaşılmaları önler.

Bir ekip arkadaşınızın aynı anda bir görevi görüntülediğini, yeni bir yorum eklediğini veya belgeleri düzenlediğini gerçek zamanlı olarak bilmenizi sağlar. Ayrıca yeni yorumlar, durum değişiklikleri ve bir görevle ilgili her şey hakkında otomatik ve anlık geri bildirim alabilirsiniz. Tüm eylemler görev geçmişinde görüntülenebilir olduğundan, manipülasyon veya diğer toksik davranışlara yer yoktur.

ClickUp Sohbet'i kullanarak, gerçek zamanlı sohbet kanalları ile takım iletişiminizi kolaylaştırabilirsiniz. @bahsetmeler ile iş konuşmalarına istediğiniz kişiyi ekleyin ve yorumlar atayarak, iş yerinde sorun çıkaranlar da dahil olmak üzere tüm takımınızın eylem öğeleri üzerinde ilerlemesini sağlayın.

Yorum ekleyebileceğiniz, takımınızı etiketleyebileceğiniz ve herhangi bir cihazdan gerçek zamanlı olarak sohbet edebileceğiniz ClickUp Sohbet ile işbirliği yapın ve konuşmaları netleştirin

Yöneticiler ve görev sahipleri, ClickUp'ın Yorum Atama özelliğini kullanarak anında eylem öğeleri oluşturabilir ve bunları başkalarına veya kendilerine atayabilir. Bu şekilde, takımınızın hesap verebilirliğini artırır ve iş veya son teslim tarihleriyle ilgili anlaşmazlık veya çatışmalara yer bırakmazsınız.

Bir ClickUp görevi içinde takıma kolayca yorumlar atayarak düşüncelerinizi hızlı bir şekilde eylem öğelerine dönüştürün

Her görevin iş akışı içinde tam olarak nerede olduğunu görmek için bir başka etkili yol da ClickUp Görünümleri'dir.

ClickUp Liste Görünümü, sizin ve takımınızın belirli Alanlar, Klasörler veya Listeler altında, her hiyerarşi düzeyindeki duruma göre düzenlenmiş görevleri görüntülemenizi sağlar. Çevik takım yönetimi için sürükle ve bırak özelliklerine sahip ClickUp Pano Görünümü de mevcuttur.

Görevlerin doğru şekilde organize edilmesi, çalışanların katkıları (veya eksiklikleri) konusunda hesap vermelerini kolaylaştırır. Ayrıca zehirli iş arkadaşlarının sorumluluklarından kaçınmalarını veya diğer takım üyelerinin işlerini kendilerininmiş gibi göstermelerini engeller.

ClickUp'ın Gantt Görünümü, tüm takım faaliyetlerini objektif bir şekilde değerlendirmenize, zehirli davranışlara atfedilebilecek darboğazları ve endişe alanlarını belirlemenize olanak tanır.

Zaman Çizelgesi Görünümü ile her bir takım üyesinin iş yükünü değerlendirebilir, böylece iş dağılımı adil kalır ve kimse gereksiz iş stresine maruz kalmaz.

Önemli görevleri görünür tutmak için ClickUp Zaman Çizelgesi görünümünü kullanarak bireysel veya takım genelindeki zaman çizelgelerini kronolojik veya alfabetik sırayla ya da son teslim tarihine veya başlangıç tarihine göre görüntüleyin

Veriye dayalı içgörülerden yararlanarak bilinçli kararlar alarak, zaman çizelgelerini ve öncelikleri ayarlayabilir, böylece proje teslim tarihleri ve takımın moraline olumsuz etkilerini azaltabilirsiniz.

Son olarak, proje belgeleri ve tartışmalar için ClickUp Belgeleri'ni kullanarak açık iletişim ortamı oluşturun ve takım üyelerinin endişelerini veya önerilerini yapıcı bir şekilde dile getirmelerine olanak tanıyın.

ClickUp Belgeleri'ni kullanarak takımınızla birlikte belgeler oluşturun

Tartışmaları eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürerek iyi fikirlerin fark edilmesini ve uygulanmasını sağlayın. Böylece olumlu katkılara odaklanarak olumsuz davranışları ortadan kaldırabilirsiniz.

İş Yerinde Zehirli İnsanlarla Nasıl Başa Çıkılacağını Öğrenmek

Bazen kariyerinizde zehirli insanlarla birlikte çalışmak zorunda kalabilirsiniz. Onların davranışlarının sizin değerinizi değil, içsel durumlarını yansıttığını anlamalısınız.

Onları değiştiremezsiniz, ancak durumla nasıl başa çıkacağınızı ve nasıl ilerleyeceğinizi karar vermek size kalmıştır. Umarız, bu blogdaki tüm stratejiler iş yerinde zehirli insanlarla nasıl başa çıkacağınızı öğrenmenize yardımcı olur. İş yeri dinamiklerinde kendiniz için olumlu bir hikaye yaratmak için gerekli adımları atın.

ClickUp gibi işbirliğine dayalı iş ve iletişim yazılımları, şeffaflık sağlayarak ve hesap verebilirlik yaratarak işyerinde profesyonelliği korumaya yardımcı olabilir.

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Sıkça Sorulan

1. Zehirli insanlarla nasıl başa çıkıyorsunuz?

İş yerinde zehirli insanlarla nasıl başa çıkacağınızı öğrenin. Ruh sağlığınızı korumak için net sınırlar belirleyin. Çatışmaya girmeden açık ve kendinden emin bir şekilde iletişim kurun. Etkileşimleri ve onların olumsuzluklarına maruz kalmayı sınırlayın. Güvenilir meslektaşlarınızdan veya bir mentordan destek alın ve gerekirse, zehirli davranışların tüm örneklerini belgeledikten sonra sorunu İK veya yönetime iletin.

2. Zehirli bir iş arkadaşını nasıl alt edebilirsin?

Zehirli bir iş arkadaşını alt etmek için aşağıdaki adımları atabilirsiniz:

Dedikoduya veya çatışmalara girmeyin.

Bir destek ağı oluşturmak için, iş arkadaşlarınız ve üstlerinizle olumlu ilişkiler kurmaya odaklanın.

Atölye çalışmalarına ve seminerlere katılarak becerilerinizi ve niteliklerinizi geliştirin.

Diğer departmanlarla birlikte projelerde gönüllü olarak çalışın.

Başkalarının söylediklerinden ziyade kariyerinizdeki ilerlemenizi düşünün.

3. İşyerinde zehirli insanlara nasıl tepki verirsiniz?

İş yerinde zehirli insanlarla nasıl başa çıkılır: