2025'te Veri İzleme ve Raporlama için 10 Databox Alternatifi

Muhtemelen Databox'ı zaten biliyorsunuzdur. Sektörünüzdeki bazı meslektaşlarınız da veri izleme, gömülü analitik ve raporlama ihtiyaçları için kesinlikle bu ürünü kullanıyorlardır.

Ancak, kullanışlılığına rağmen, Databox karmaşık veri görevlerini yerine getirirken yetersiz kalabilir. Ayrıca, gelişmiş analiz özelliklerinden yoksundur ve yoğun kullanımda maliyetli olabilir.

En iyi 10 Databox alternatifini keşfetmek için bize katılın. Kullanıcı dostu arayüzlerden gelişmiş tahmine dayalı analitik özelliklere kadar, bu veri görselleştirme araçları herkes için bir şeyler sunar.

Databox alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Databox'ın birçok alternatifi, ihtiyacınız olan işlevselliği ve esnekliği sağlayabilir. Ancak, dikkat etmeniz gereken anahtar özellikler nelerdir?

Gerçekten modern ve verimli bir iş zekası yazılımı şunları içermelidir:

Kullanımı kolay arayüz : Kullanımı için kapsamlı eğitim gerektirmeyen, basit ve sezgisel bir kullanıcı arayüzüne sahip araçlar arayın

Özelleştirme seçenekleri: Raporları ve etkileşimli gösterge panellerini özel ihtiyaçlarınıza ve markanıza göre uyarlayabileceğiniz Databox alternatiflerine öncelik verin

Entegrasyon desteği: CRM veya pazarlama otomasyonu platformları gibi mevcut yazılımlarınız ve veri kaynaklarınızla sorunsuz bir şekilde entegre olabilen platformları değerlendirin

Çeşitli veri görselleştirme biçimleri: Verileri birleştirip grafikler, çizelgeler ve ısı haritaları gibi görsel olarak çekici ve bilgilendirici şekillerde sunabilen araçları kısa listeye almak iyi bir fikir olabilir

Gerçek zamanlı içgörüler: Kampanyaları izlemek ve zamanında kararlar almak için çok önemli olabilecek gerçek zamanlı veri izleme ve raporlama özellikleri sunan Databox alternatiflerini değerlendirin

Mobil erişilebilirlik: Mobil uygulaması olan veya hareket halindeyken erişim için mobil uyumlu çözümler tercih edilebilir, böylece her yerden bağlantıda kalabilir ve bilgilendirilebilirsiniz

Esnek maliyetler: En iyi Databox alternatifleri, ekstra maliyetlere neden olabilecek ek özellikleri veya eklentileri dikkate alarak bütçenize uyacaktır

Güçlü müşteri desteği: Kurulum, sorun giderme ve eğitim gibi konularda yardımcı olacak güvenilir müşteri desteği sunan bir alternatif bulun

2024'te Kullanabileceğiniz En İyi 10 Databox Alternatifi

Databox'a alternatif olarak nelere dikkat etmemiz gerektiğini öğrendiğimize göre, bu özelliklerin bazılarını veya tümünü sunan araçları inceleyelim.

1. Looker Studio

looker Studio aracılığıyla

Looker Studio (eski adıyla Google Data Studio), Google Cloud'un sahibi olduğu bir iş zekası (BI) ve analiz platformu olan Looker'ın bir parçasıdır. Raporlar ve etkileşimli gösterge panelleri dahil olmak üzere özel veri deneyimleri oluşturmanıza ve paylaşmanıza yardımcı olur. Ve tüm bunları SQL sorguları yazmadan veya karmaşık BI araçları kullanmadan yapabilirsiniz!

Looker Studio ile CRM veya pazarlama platformlarınız gibi tüm favori kaynaklarınızdan gelen verileri karıştırıp eşleştirerek işinizin eksiksiz bir resmini elde edebilirsiniz.

En iyi yanı ne mi? Ücretsiz, her zaman güncel ve kapsamlı bir şekilde özelleştirilebilir, bu da onu en popüler Databox alternatiflerinden biri yapıyor.

Looker Studio'nun en iyi özellikleri

Belirli veri eşiklerine göre uyarılar ayarlayın ve önemli değişiklikler olduğunda anında bildirim alın

Takım üyeleriyle işbirliği yapın ve raporları ve gösterge panellerini kolayca paylaşın

Raporları ve gösterge panellerini diğer uygulamalara ve web sitelerine yerleştirin

Gelişmiş veri güvenliği için rol tabanlı erişim kontrolü ve şifreleme elde edin

Grafikler, çizelgeler ve haritalar dahil olmak üzere geniş bir aralıkta etkileşimli görselleştirmelerle verilerinizi keşfedin

Looker Studio sınırlamaları

Veri modelleme ve görselleştirme kavramlarına aşina olmayan kullanıcılar için karmaşık olabilir

Tüm kurumsal araçlarınız ve veri görselleştirme platformlarınızla entegre olmayabilir

Looker Studio fiyatlandırması

Looker Studio: Ücretsiz

Looker Studio Pro: Kullanıcı başına, proje başına aylık 9 ABD doları

Looker Studio puanları ve yorumları

G2 : 4. 4/5 (400+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (200'den fazla yorum)

2. Metrik İzleme

metrics Watch aracılığıyla

Metrics Watch, iş ve pazarlama metrikleriyle ilgili anahtar performans göstergelerini (KPI) izlemek ve raporlamak için tasarlanmıştır. Web sitenizin, sosyal medya kanallarınızın ve pazarlama kampanyalarınızın performansını izlemenize yardımcı olur.

Otomatik izleme ve gerçek zamanlı raporlama özellikleriyle, metriklerinizden haberdar olabilir ve işinizin performansını iyileştirmek için bilinçli kararlar alabilirsiniz.

Metrics Watch, özelleştirilebilir gösterge panelleri, planlanmış pazarlama raporları ve veri görselleştirme seçenekleri sunar. Tüm bunlar, KPI'larınızı analiz etmeyi çok daha kolay hale getirir!

Metrics Watch'un en iyi özellikleri

Google Analytics, sosyal medya platformları ve özel kaynaklar gibi çeşitli kaynaklardan veri toplayın, manuel veri girişini bir kez ve sonsuza kadar ortadan kaldırın

En son performans verilerini gerçek zamanlı olarak takip edin

Pazarlama raporlarını planlayarak, aracı manuel olarak kontrol etmek zorunda kalmadan KPI metrikleri hakkında düzenli güncellemeler alın

Daha fazla analiz veya paylaşım için verileri CSV ve Excel gibi çeşitli biçimlerde dışa aktarın

Metrics Watch sınırlamaları

Ücretli araç. Maliyet, küçük işletmeler için bir sınırlama olabilir

Özelleştirme seçenekleri sınırlıdır, özellikle çok özel izleme özelliklerine ihtiyacınız varsa

Metrics Watch fiyatlandırması

Başlangıç: 29 $/ay

Pro: Aylık 50 $

Premium planlar: 100 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Metrics Watch puanları ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

3. Anaconda

anaconda aracılığıyla

Anaconda, veri boru hatlarını, modelleri ve analitik iş akışlarını yönetmek ve izlemek için merkezi bir veri görselleştirme platformu sağlar. Paket ve ortam yönetimini basitleştirir ve geliştirmeye yardımcı olmak için yapay zeka destekli bir kodlama asistanı içerir.

Bu BI aracı, model doğruluğunu, performans metriklerini ve modelleri eğitmek ve değerlendirmek için kullanılan verileri izlemek üzere makine öğrenimi modellerinin performansını ve kullanımını da izleyebilir.

Anaconda Enterprise ile veri analizi iş akışlarının yürütülmesini izleyebilir ve takip edebilirsiniz. Bu, tek tek görevlerin yürütülmesini, görevler arasındaki bağımlılıkları ve iş akışının genel ilerlemesini izlemeyi içerir.

Anaconda'nın en iyi özellikleri

Veri varlıkları için meta verileri (veri kaynağı, şema ve kullanım istatistikleri) belgelendirin ve yönetin

Açık kaynak çözümler dahil olmak üzere binlerce veri bilimi ve makine öğrenimi paketine erişin

Hadoop ve AWS S3 gibi popüler veri depolama çözümleri ve TensorFlow ve PyTorch gibi makine öğrenimi çerçeveleriyle entegre edin

Büyük hacimli verileri işleyin

Anaconda sınırlamaları

Çeşitli analiz platformları kullanan kuruluşlar için daha az çok yönlü

Niş veya gelişmiş analitik kullanım örneklerinde sınırlı yetenekler

Anaconda ürünlerini henüz kullanmayan kuruluşlar için ek eğitim ve yatırım gerekebilir

Ücretsiz sürüm yok

Anaconda fiyatlandırması

İş: Kullanıcı başına aylık 50 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Anaconda puanları ve yorumları

G2 : 4. 6/5 (120+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (70+ yorum)

4. GeckoBoard

geckoBoard aracılığıyla

Geckoboard, verileri ve anahtar metrikleri size en uygun şekilde görselleştirmenize ve analiz etmenize yardımcı olan gerçek zamanlı bir gösterge paneli.

Ayrıca, Google Analytics ve Salesforce gibi uygulamalardan en önemli verileri grafikler, tablolar ve metinler halinde görüntüleyen bileşenler de sunar. Bu gösterge panellerini takım üyeleri ve birden fazla müşteriyle paylaşarak performans izleme ve ilerleme takibini kolaylaştırabilirsiniz.

Daha basit Databox alternatiflerinden biri olan Geckoboard, kullanımı kolaydır. Verileri gerçek zamanlı olarak otomatik olarak günceller ve en güncel bilgileri sağlar. Bu KPI yazılımı, verileri filtrelemenize bile olanak tanır; artık belirli bilgi alt kümelerine odaklanabilirsiniz.

GeckoBoard'un en iyi özellikleri

Veri gösterge panellerinin görünümünü özelleştirmek için çeşitli temalar, düzenler ve renk şemaları arasından seçim yapın

Yalnızca yetkili kullanıcıların hassas bilgilere erişebilmesi için veriler için izinler ayarlayın

Zaman içindeki eğilimleri izlemek için geçmiş verileri görünüm

GeckoBoard sınırlamaları

Özel veri kaynakları, karmaşık veri dönüşümleri için ek programlama ve teknik uzmanlık gerektirebilir

Tek bir bileşende görüntülenebilecek veri miktarında sınır vardır

Ücretsiz sürüm yok

GeckoBoard fiyatlandırması

Temel: 49 $/ay

Pro: 99 $/ay

Ölçek: 699 $/ay

GeckoBoard puanları ve yorumları

G2 : 4. 3/5 (40+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (100'den fazla yorum)

5. Whatagraph

via Whatagraph

Whatagraph, dijital pazarlama kampanyaları için veri görselleştirme ve analizini basitleştirmek üzere tasarlanmış kapsamlı ve kullanıcı dostu bir müşteri raporlama aracıdır. Özelleştirilebilir şablonlar, gerçek zamanlı veri takibi ve otomatik rapor oluşturma gibi birçok özellik sunar.

Sezgisel arayüzü ile sosyal medya ve e-posta pazarlaması gibi çeşitli kanallardaki anahtar performans metriklerini gösteren görsel olarak çekici pazarlama raporlarını kolayca oluşturabilirsiniz.

Whatagraph, Google Ads, Google Analytics, Facebook Ads ve Instagram Insights gibi popüler platformlarla da entegre olarak pazarlamacılar için çok yönlü bir araç haline gelir.

Whatagraph'ın en iyi özellikleri

Şablonları özelleştirin ve size özel pazarlama raporları oluşturun

Güncel içgörüler için gerçek zamanlı verileri izleyin

Zamandan tasarruf etmek için raporları otomatik olarak oluşturun

Popüler pazarlama platformlarından verileri entegre edin

Kullanıcı dostu arayüzü ile hızlı ve kesintisiz bir şekilde çalışın

Whatagraph sınırlamaları

Gelişmiş iş analitiğinin eksikliği

Belirli veri kaynakları için sınırlı destek

Fiyatlandırma, küçük işletmeler veya bireysel pazarlamacılar için uygun olmayabilir

Whatagraph fiyatlandırması

Temel: 249 $/ay (yıllık faturalandırılır)

Gelişmiş: 499 $/ay (yıllık faturalandırılır)

Özel: Özel fiyatlandırma

Whatagraph puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (260+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (80+ yorum)

6. Klipfolio Powermetrics

klipfolio Powermetrics aracılığıyla

Klipfolio PowerMetrics, verilerinizden özel gösterge panelleri ve raporlar oluşturmanıza olanak tanıyan bulut tabanlı bir BI ve veri görselleştirme aracıdır.

Veri kaynaklarınızı entegre etmenize yardımcı olmak için Google Analytics, Salesforce ve MySQL dahil olmak üzere geniş bir veri konektörü aralığı sunar.

Bu veri yönetimi aracı, kullanıma hazır gösterge paneli şablonları ve bileşenlerden oluşan bir kitaplık da sunarak kullanıma başlamayı kolaylaştırır.

Klipfolio PowerMetrics, her boyuttaki işletme için tasarlanmıştır ve çeşitli sektörlerde kullanılabilir. Ücretsiz deneme ve kullanıcı sayısı ile veri kaynağına göre fiyatlandırılan abonelik planları sunar.

Klipfolio Powermetric'in en iyi özellikleri

Çizgi grafikler, çubuk grafikler ve pasta grafikler dahil olmak üzere çeşitli grafik türleri arasından seçim yapın

Verilerinizi gerçek zamanlı olarak görüntüleyin ve en güncel bilgilere dayalı bilinçli kararlar alın

Gösterge panellerinizi ve raporlarınızı takım üyeleriyle paylaşın

Esnek veri analizi için formüller ve hesaplamalar kullanarak verilerinizi işleyin

Dbt, Snowflake, Google Analytics, Hubspot vb. ile entegrasyonlar aracılığıyla birden fazla kaynaktan verileri derleyin.

Klipfolio Powermetrics sınırlamaları

Gelişmiş veri dönüştürme özellikleri yoktur

Yeni kullanıcılar bu aracı karmaşık buluyor

Fiyatlandırma modeli, büyük kuruluşlar için biraz yüksek olabilir

Klipfolio Powermetrics fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: 300 $/ay

Özel: 800 $/ay (yıllık faturalandırılır)

Klipfolio Powermetrics puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (250+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (180+ yorum)

7. AgencyAnalytics

agencyAnalytics aracılığıyla

AgencyAnalytics, kampanya verilerini etkili bir şekilde izlemek ve raporlamak için sağlam araçlara ihtiyaç duyan dijital pazarlamacılar için özel olarak tasarlanmış kapsamlı bir pazarlama platformudur.

Bu veri görselleştirme platformu, SEO, PPC, sosyal medya, e-posta pazarlaması ve özelleştirilebilir raporlamayı destekleyen entegre bir özellik paketi sunar.

AgencyAnalytics, kullanıcı dostu arayüzü ve yetenekleriyle bir raporlama aracı olarak öne çıkıyor.

Verileri çekebilir ve müşteriler için özel raporlar oluşturabilir, hizmetlerinizin değerini kolayca gösterebilir ve kampanya performansına ilişkin ayrıntılı içgörüler sağlayabilirsiniz.

AgencyAnalytics, iş akışlarını kolaylaştırmak ve başarılı kampanyalar sunmak isteyen pazarlama ajansları, serbest çalışanlar ve şirket içi pazarlama takımları için tercih edilen Databox alternatifleri arasındadır.

AgencyAnalytics'in en iyi özellikleri

Gerçek zamanlı kampanya performansı izleme için özel gösterge panelleri oluşturun

Anahtar kelime sıralamalarını, geri bağlantıları ve sayfa içi SEO durumunu izleyin

Reklam performansını izleyin, bütçeleri yönetin ve anahtar kelime araştırması yapın

Gönderileri planlayın, etkileşimi izleyin ve hedef kitle içgörülerini analiz edin

Hedef kitleleri segmentlere ayırın, kampanya performansını izleyin ve e-posta etkileşimini takip edin

Birden fazla platformdan gelen verilerle müşteriler için özel raporlar oluşturun

AgencyAnalytics sınırlamaları

Bazı kullanıcıların ihtiyaç duyabileceği gelişmiş sosyal dinleme özellikleri sunmaz

Kapsamlı özellikler ve yetenekler, yeni başlayanlar için zorlayıcı olabilir

Beyaz etiketleme ve kampanyalar arası raporlar gibi bazı özellikler yalnızca daha yüksek fiyatlandırma kademelerinde mevcuttur

AgencyAnalytics fiyatlandırması

Freelancer: Müşteri kampanyası başına aylık 12 ABD doları

Ajans: Müşteri kampanyası başına aylık 18 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Anahtar Kelime Sıralama Takipçisi, aylık 50 $ ek ücret karşılığında isteğe bağlı olarak sunulmaktadır

AgencyAnalytics puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (277 yorum)

Capterra: 4,8/5 (113 yorum)

8. Cyfe

cyfe aracılığıyla

Cyfe, tek bir gerçek zamanlı gösterge panelinde birden fazla kaynaktan gelen verileri izlemenize ve analiz etmenize yardımcı olan hepsi bir arada iş gösterge paneli uygulamasıdır.

Sosyal medya etkileşimini, satış metriklerini veya web sitesi analizlerini izliyor olun, Cyfe size ihtiyacınız olan bilgileri bir bakışta görüntüleyen bileşenlerle özel gösterge panelleri oluşturma olanağı sunar.

Ayrıca, otomatik uyarılar ve raporlar sayesinde, sürekli kontrol etmek zorunda kalmadan önemli değişikliklerden haberdar olabilirsiniz.

Cyfe'nin en iyi özellikleri

Tüm önemli iş metriklerinizi tek bir yerden takip edin

Özel grafikler ve çizelgeler içeren kişiselleştirilmiş gösterge panelleriyle verilerinizi derinlemesine inceleyin

Bilgilendirilmek için uyarılar ve raporlar ayarlayın

100'den fazla popüler hizmet ve uygulamaya bağlanarak verileri zahmetsizce içe aktarın

Sorunsuz işbirliği için gömülebilir gösterge panellerini takımınız veya müşterilerinizle paylaşın

Güvenli SSL şifreleme ve kullanıcı erişim kontrolleriyle verilerinizi güvende tutun

Cyfe sınırlamaları

Sınırlı veri görselleştirme seçenekleri

Gelişmiş özellikler için zor öğrenme süreci

Cyfe fiyatlandırması

Başlangıç: Aylık 19 $

Standart: 29 $/ay

Pro: 49 $/ay

Premier: 89 $/ay

Ajans: Aylık 150 $'dan başlayan fiyatlarla

Cyfe puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (60+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (70+ yorum)

9. DashThis

dashThis aracılığıyla

DashThis, dijital pazarlama raporlamanızı basitleştirmek için güçlü bir araçtır. Kullanıcı dostu arayüzü ile pazarlama çabalarınızı izleyen ve analiz eden özel gösterge panelleri kolayca oluşturabilirsiniz.

Google Analytics, Facebook Ads veya diğer veri kaynaklarını kullanıyor olun, bu veri görselleştirme platformu, bu ve diğer birçok platformdan gelen verileri sorunsuz bir şekilde entegre ederek performansınızın kapsamlı bir görünümünü sunar.

Sürükle ve bırak bileşenleriyle raporları özelleştirebilir, takımınız veya müşterilerinizle paylaşabilir ve hatta otomatik e-posta güncellemelerini planlayabilirsiniz.

DashThis'in en iyi özellikleri

Çeşitli veri kaynaklarından gelen bileşenlerle özelleştirilmiş ve görsel olarak hoş gösterge panelleri oluşturun

Google Analytics, Facebook Ads ve daha fazlasından verileri birleştirin

E-posta güncellemelerini planlayın ve raporları otomatik olarak gönderin

Markanızla beyaz etiketli raporlar oluşturun

Standart raporlar için önceden ayarlanmış şablonlarla hızlıca başlayın

Raporları PDF, Excel veya CSV biçimlerinde paylaşın

DashThis sınırlamaları

Harici veri kaynaklarının işlenmesinde gecikme

Raporlar için sınırlı dışa aktarma ve biçimlendirme seçenekleri

DashThis fiyatlandırması

Bireysel: 49 $/ay

Profesyonel: 149 $/ay

İş: 289 $/ay

Standart: 449 $/ay

DashThis puanları ve yorumları

G2 : 4,8/5 (70+ yorum)

Capterra: 4. 4/5 (20+ yorum)

10. Datapad

datapad aracılığıyla

Datapad, kodlama yapmadan veri analizlerini oluşturmayı, görselleştirmeyi ve paylaşımı basitleştirmek için tasarlanmıştır.

Sezgisel sürükle ve bırak arayüzü, verilerinizi zahmetsizce işleyip görselleştirmenizi sağlar. İster elektronik tablolar, ister veritabanları veya API'lerle çalışıyor olun, Datapad size her türlü desteği sunar.

Bu veri görselleştirme aracı, sağlam işbirliği özellikleri ve GitHub ve Slack gibi diğer araçlarla sorunsuz entegrasyon sunar.

Datapad'in en iyi özellikleri

Sezgisel sürükle ve bırak arayüzünü kullanarak karmaşık veri kümelerini kolaylıkla analiz edin

Verilerinizi canlandıran ve anlaşılmasını kolaylaştıran çarpıcı görselleştirmeler oluşturun

Takımınızla sorunsuz bir şekilde işbirliği yapın, birden fazla kullanıcının aynı proje üzerinde aynı anda çalışmasına olanak tanıyın

Rol tabanlı erişim kontrolü ve veri şifreleme gibi özelliklerle hassas bilgilerinizi koruyun

Tahmine dayalı modelleme ve makine öğrenimi gibi gelişmiş analitik özelliklerini kullanarak verilerinizden daha derin içgörüler elde edin

Datapad sınırlamaları

Görselleştirme seçenekleri diğer platformlara kıyasla sınırlı özelleştirme imkanı sunar ve bu da özel tasarım ihtiyaçları olan kullanıcılar için engel teşkil edebilir

Kullanıcılar belirli dosya biçimleri veya veri yapılarıyla uyumluluk sorunları yaşayabilir

Datapad fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: 30 $/ay

İş: 100 $/ay

Datapad puanları ve yorumları

G2 : 4. 2/5 (20+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Artık, saf bir veri görselleştirme aracı arıyorsanız en iyi Databox alternatiflerini biliyorsunuz. Peki, gerçek zamanlı ilerlemeyi izleyebilen, projeniz hakkında derin içgörüler sunan ve çok daha fazlasını sunan diğer araçlar ne durumda?

Verileri kaydetme ve entegre etme yeteneklerine sahip olmasa da (en azından şimdilik), ClickUp her boyuttaki işletme için mükemmel bir veri yönetimi çözümü sunar. Özelleştirilebilir ClickUp Gösterge Panelleri ile kuruluşunuz veya takımınız içindeki veri analizlerini kolayca yönetebilir ve paylaşabilirsiniz.

ClickUp'taki özel raporlar ve gösterge panelleriyle satış performansınızı, elde edilen geliri, satış süreci faaliyetlerini ve daha fazlasını izleyin

ClickUp Dashboards, Google Analytics, HubSpot, Salesforce ve diğer araçlar gibi çeşitli kaynaklardan gelen raporları bir araya getirir ve tümünü gerçek zamanlı olarak günceller. Bu düzeyde görünürlük, kampanya performansı, satış boru hattındaki ilerleme ve proje KPI'ları hakkında gecikme olmadan bilgi sahibi olmanızı sağlar.

İş akışlarını, rutin görevleri, proje devrelerini ve daha fazlasını kolaylaştırmak için 100'den fazla ClickUp Otomasyonundan seçim yapın

Ayrıca, ClickUp'ın Otomasyon özelliği proaktif bildirimler için paha biçilmezdir. Metriklerdeki sapmalar veya önceden tanımlanmış eşiklerin aşılması durumunda uyarılar ayarlayabilirsiniz. Örneğin, dönüşüm oranlarınız beklenmedik bir şekilde düşerse veya müşteri taleplerinde ani bir artış olursa, ClickUp ilgili takımları otomatik olarak bilgilendirebilir, böylece sorunları hızlı bir şekilde çözebilir ve performans tutarlılığını koruyabilirsiniz.

Entegrasyonlar, özellikle satış ve pazarlama profesyonelleri için ClickUp'ın cazibesinde önemli bir rol oynar. ClickUp'ı HubSpot, Google E-Tablolar, Slack, Salesforce, Calendly ve Tableau gibi anahtar araçlarla sorunsuz bir şekilde bağlayabilirsiniz. Bu entegrasyon, takımlar arasında veri akışını ve işbirliğini kolaylaştırarak verimliliği artırır ve manuel veri girişi hatalarını azaltır.

ClickUp'ın Analitik Rapor Şablonu ile ilerlemenizi izlemek ve daha akıllı kararlar almak için ihtiyacınız olan içgörüler tek bir yerde!

Ama hepsi bu kadar değil. ClickUp ayrıca özelleştirilebilir raporlama ve analiz yetenekleri de sunar. Performans raporları, ROI analizi veya tahmin projeksiyonları gibi özel ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilmiş raporlar oluşturabilirsiniz. Bu düzeyde özelleştirme, eyleme geçirilebilir içgörüler elde etmenizi ve stratejik büyümeyi sağlayan veriye dayalı kararlar almanızı sağlar.

En iyi yanı ne mi? ClickUp, işbirliğine dayalı çalışma alanları ve görev yönetimi işlevleri sunar. Satış ve pazarlama ekipleri, ClickUp içinde projeler üzerinde işbirliği yapabilir, görevler atayabilir, son tarihler belirleyebilir ve ilerlemeyi izleyebilir. Bu uyumlu ortam, takım çalışmasını teşvik eder, verimliliği artırır ve organizasyonel hedeflere uyumu sağlar.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Gösterge panelinizi kişiselleştirilmiş bileşenler, düzenler ve kişiselleştirilmiş bileşenler, düzenler ve ClickUp grafik türleriyle özelleştirerek verileri verimli bir şekilde analiz edin ve düzenleyin. Filtreleri kullanarak belirli veri noktalarına odaklanın ve kategorileri analiz ederek trendleri daha kolay belirleyebilmek için bunları sıralayın

Mobil erişim ile hareket halindeyken de bilgilendirilmeye devam edin. Herhangi bir cihazdan gösterge panellerinizi görüntüleyin ve etkileşim kurun, böylece nerede olursanız olun her zaman güncel kalın. Ayrıca, yenileme veya manuel güncelleme yapmaya gerek yoktur; ClickUp Gösterge Panelleri gerçek zamanlı verileri otomatik olarak görüntüler

Verilerinizi ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmek için ClickUp'taki 15'ten fazla görünümü inceleyin

Her biri benzersiz avantajlar sunan çeşitli ClickUp Görünümleri arasından seçim yapın. Liste görünümü ayrıntılı görev yönetimine yardımcı olurken, Pano görünümü görevlerin görsel bir temsilini sunar. Takvim görünümü, planlanan görevlerin ve önemli tarihlerin net bir özetini sunarak son tarihleri ve etkinlikleri kronolojik olarak izlemenize yardımcı olur

HubSpot, Google E-Tablolar, Slack, Salesforce, Calendly ve Tableau gibi kaynaklardan verileri çekin. ClickUp'ın güçlü entegrasyon yetenekleri, verileri merkezileştirmenize ve iş akışınızı kolaylaştırmanıza yardımcı olur

*gösterge panellerinizi paydaşlarınız veya işbirlikçilerinizle kolayca paylaşın. Gösterge panelinizi PDF veya CSV biçimlerinde dışa aktarın veya başkalarına erişim sağlamak için bir bağlantı paylaşın

Zaman kazanmak ve iş akışınızı kolaylaştırmak için tetikleyiciler ve eylemler ayarlayın. Önceden tanımlanmış koşullara göre tekrarlanan görevleri veya bildirimleri otomatikleştirin

ClickUp sınırlamaları

Tüm işlevlere alışmak biraz zaman alabilir. Ancak kullanıcılar bir kez alıştıklarında, aracın tüm özelliklerinden kolayca yararlanabilirler

Bazı kullanıcılar, ClickUp'ta bulunan tüm özelliklere ihtiyaç duymadıklarını veya kullanmadıklarını fark edebilir. Bu, daha basit bir yaklaşımı tercih edenler için karmaşıklık hissine yol açabilir. Ancak ClickUp, kullanıcıların çalışma alanlarını kendileri için en önemli özelliklere odaklanacak şekilde özelleştirmelerine olanak tanır

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin

ClickUp Brain: Tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,7/5 (9.200+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (4000+ yorum)

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Doğru Araçla İş Zekânızı Geliştirin

Verileri izlemek ve raporlamak için birkaç Databox alternatifi bulunmaktadır. Kullanıcı dostu olması, özelleştirilebilirliği, mevcut entegrasyonları, görselleştirme seçenekleri, gerçek zamanlı izleme, fiyatlandırma ve müşteri desteği gibi özellikleri göz önünde bulundurarak size en uygun veri yönetimi aracını seçebilirsiniz.

ClickUp'ın proje yönetimi platformu, gerçek zamanlı veri raporlama ve izlemeden çok daha fazlasını sunar. Kullanıcı dostu bir arayüz, etkileşimli ve görsel olarak çekici gösterge panelleri, çeşitli araçlarla sorunsuz entegrasyon ve rekabetçi fiyatlandırma sunar.

Şimdi tüm bunlara birinci sınıf bir müşteri desteği süreci ekleyin! İşletmenizin BI yeteneklerini bir üst seviyeye taşımak istiyorsanız, ClickUp'ı deneyin!