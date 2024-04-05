Writesonic vs. ChatGPT: En iyi AI yazma aracı hangisi?

AI, interneti dönüştürdü ve bildiğimiz içerik oluşturma sürecini alt üst etti. AI yazma araçları sayesinde, teslim tarihlerinin baskısı ve boş sayfa kaygısı artık o kadar da sorun değil.

Hikaye oluşturmaktan e-posta yanıtları taslaklarına kadar, bu AI araçları ihtiyaçlarınıza göre uyarlanmış ilgi çekici içerikler oluşturmanıza yardımcı olabilir.

Ancak, yüksek kaliteli içerik oluşturma için yapay zeka destekli araçlar arasında seçim yaparken, doğruluk, özelleştirilebilirlik ve kullanıcı dostu bir arayüzü de dikkate almak önemlidir.

Piyasada bulunan birçok AI yazma aracı arasında öne çıkan iki önemli rakip Writesonic ve ChatGPT'dir.

Hangisini tercih etmelisiniz?

Writesonic ve ChatGPT'nin özelliklerini karşılaştırarak, yazma ihtiyaçlarınıza en uygun AI aracını seçmenize yardımcı olacağız.

Hadi başlayalım! 🧑🏻‍💻

Writesonic nedir?

via Writesonic

Writesonic, kaliteli içerik üretebilen yapay zeka destekli bir yazma aracıdır. Kullanıcı girdilerini anlamak için gelişmiş makine öğrenimi algoritmaları kullanır ve alakalı, ilgi çekici içerik sunar.

Writesonic, doğru, güncel içeriği ve tutarlılığıyla tanınan en popüler AI yazma yazılımlarından biridir. Ayrıca, metin içeriğini hızlı bir şekilde oluşturmanıza ve zamandan tasarruf etmenize olanak tanıyan çok sayıda önceden yapılandırılmış komut istemi ve şablona sahiptir.

Bu çok yönlü aracı daha iyi anlamak için bazı özelliklerine göz atalım:

Writesonic özellikleri

İster acemi ister deneyimli bir yazar olun, Writesonic ilgi çekici ve yüksek kaliteli içerik oluşturmanıza yardımcı olacak birçok özellik sunar.

1. İçerik oluşturma

Writesonic, makale, blog yazısı ve sosyal medya içeriği yazmanıza yardımcı olacak öneriler, komut istemleri ve taslaklar oluşturabilir. Ayrıca, Google reklamları ve sosyal medya içeriği için toplu kopya oluşturmak üzere toplu içerik yükleme özelliğine de sahiptir.

2. Paragraf yeniden yazma

via Writesonic

Writesonic, içerik yeniden yazma veya intihal önleme için kullanabileceğiniz bir paragraf yeniden yazma özelliğine sahiptir. Ayrıca, beklentilerinize uyacak şekilde tonu ve sesi özelleştirebilirsiniz.

3. İçerik şablonları

Writesonic, makale ve blog gönderileri, e-ticaret ürün açıklamaları, reklamlar ve pazarlama metinleri gibi farklı içerik türleri için çeşitli şablonlar sunar. İçerik türünü seçin ve gerekli ayrıntıları girin, Writesonic anında içerik oluşturur.

4. SEO özellikleri

via Writesonic

Writesonic, içerik optimizasyon aracı SurferSEO ile entegre çalışır. Bu sayede, SEO dostu içerikleri hızlı bir şekilde oluşturabilir, SurferSEO denetimini gerçekleştirebilir ve gerekli düzenlemeleri tek bir platformda yapabilirsiniz. Anahtar kelime araştırmasının zahmetinden kurtulabilirsiniz.

5. WordPress entegrasyonu

Writesonic tarafından sağlanan bir diğer değerli entegrasyon WordPress ile olan entegrasyondur. Bu, tek bir platformdan WordPress platformunuzda hızlı bir şekilde içerik yazmanıza, optimize etmenize ve yayınlamanıza olanak tanır.

Writesonic fiyatlandırması

Ücretsiz

Bireysel: Aylık 20 $/kullanıcı

Takımlar: Aylık 30 $/kullanıcı

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Bu etkileyici özelliklere baktıktan sonra bile, bazı Writesonic alternatiflerini hala değerlendirebileceğinizi anlıyoruz. Öyleyse, şimdi ChatGPT'nin özelliklerini keşfedelim.

İlgili: Hızlı bir başlangıç için AI komut şablonları

ChatGPT nedir?

openAI aracılığıyla

ChatGPT, sizinle sofistike konuşmalar yapabilen bir AI yazma asistanıdır. OpenAI tarafından geliştirilen çok yönlü bir dil modeli olan ChatGPT, çeşitli metin verileriyle eğitilmiştir ve doğal dil işleme görevlerini yerine getirebilir. ChatGPT, çeşitli konuları anlayabilir ve kullanıcı girdilerine insan benzeri yanıtlar verebilir.

Bu, duyarlı bir araçtan daha fazlasıdır. Ayrıca değerli içgörüler, öneriler ve dinamik tartışmalara aktif katılım da sunar. Örneğin, ChatGPT'ye kahve nasıl yapılır diye sorarsanız, tıpkı bir insan gibi süreci adım adım açıklar. Tercihlerinize bağlı olarak ayrıntılı talimatlar, içgörüler ve hatta alternatif yöntemler sağlayabilir.

Basitçe söylemek gerekirse, bu yapay zeka destekli araç, kullanıcı sorgularını anlamak, soruları yanıtlamak, içerik oluşturmak ve insan benzeri konuşmaları simüle etmek için tasarlanmıştır.

ChatGPT'nin özellikleri

Özellikle yazma için aracı daha iyi anlamak için bazı özelliklerini inceleyelim:

1. Doğal dil işleme

ChatGPT, günlük dilde sağlanan bilgileri yorumlamak ve verilen bağlam içinde anlamlı, tutarlı sonuçlar sunmak için tasarlanmıştır.

Bu, model ile başka bir insanla konuşuyormuş gibi etkileşim kurmanıza olanak tanır ve kullanıcı deneyimini daha insani ve tatmin edici bir düzeye yükseltir.

2. Konuşma bağlamı

ChatGPT'nin öne çıkan özelliklerinden biri, bağlamı kapsamlı bir şekilde anlama yeteneğidir.

Bu, yalnızca daha anlamlı ve tutarlı etkileşimler sağlamakla kalmaz, aynı zamanda birden fazla turda sürdürülebilir, derinlemesine konuşmalar yapılmasına da olanak tanır.

3. Özelleştirilebilirlik

ChatGPT'nin özelleştirilebilirliği, onu diğerlerinden ayırır ve geliştiricilerin ve kullanıcıların uygun komutlarla modeli belirli etkinlikler veya alanlar için ince ayar yapmasına olanak tanır.

Bu uyarlanabilirlik, ChatGPT yanıtlarının benzersiz gereksinimlere göre özelleştirilebilmesini sağlar ve onu çeşitli uygulamalar için kullanışlı bir araç haline getirir.

Örneğin, müşteri hizmetlerinde ChatGPT, tutarlı ve doğru cevaplar vermek, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve destek temsilcilerinin iş yükünü azaltmak için belirli SSS'ler ve müşteri soruları üzerinde eğitilebilir.

4. Çok dilli özellikler

ChatGPT, 50'den fazla dili destekleyerek kullanıcıların tercih ettikleri dilde iletişim kurmalarını ve içerik oluşturmalarını sağlar.

Bu kapsayıcılık, İngilizce dışındaki dillerde etkileşim kurmayı ve içerik oluşturmayı tercih edenlere hitap ederek, küresel olarak kullanılabilirliğini artırır.

5. Yaratıcı yazma yardımı

Geleneksel dil görevlerinin ötesinde, ChatGPT yaratıcı yazım için de kullanılabilir.

Fikirler önererek, yaratıcı ipuçları oluşturarak ve ilham kaynağı olarak değerli bir yardım sağlar, bu da onu yaratıcılık kıvılcımı arayan yazarlar için paha biçilmez bir yardımcı haline getirir.

6. Bilgili yanıtlar

ChaGPT, yapay zeka ve web'den elde edilen bilgileri kullanarak, kapsamlı eğitim verilerine dayalı olarak gerçeklere dayalı soruları yanıtlayabilir ve bilgili cevaplar verebilir.

7. Resimli sohbet

openAI aracılığıyla

ChatGPT Plus kullanıcısıysanız, resimler kullanarak sohbet başlatabilirsiniz. Bir ekipmanla ilgili bir sorunla karşılaştığınızı varsayalım. Sorunun ne olduğunu anlamak için bir resim yükleyebilirsiniz. ChatGPT sorunu sizin için analiz eder ve bir çözüm bulur.

ChatGPT fiyatlandırması

Ücretsiz

ChatGPT Plus: Aylık 20 $/kullanıcı

ChatGPT Takımı: Aylık 30 $/kullanıcı

ChatGPT Enterprise: Özel fiyatlandırma

Ayrıca okuyun: En iyi ChatGPT alternatifleri

Writesonic ve ChatGPT: Özelliklerin Karşılaştırması

İçerik ihtiyaçlarınıza en uygun olanı seçmenize yardımcı olmak için her iki aracın temel özelliklerini karşılaştıralım.

İçerik oluşturma

Özellik Writesonic ChatGPT Şablon sayısı Kapsamlı Yerleşik şablon yok İçerik biçimleri Çeşitli kategoriler arasında bloglar, reklamlar, sosyal medya gönderileri, ürün açıklamaları, web sitesi metinleri vb. bulunur. Esas olarak konuşma metin biçimlerine ve kısa metinlere odaklanmıştır; daha uzun metinlerde halüsinasyon yapabilir Özelleştirme düzeyi Marka sesi, tonu ve hedef kitle gibi daha fazla özelleştirme seçenekleri ile önceden oluşturulmuş şablonlar sunar. Örneğin, yeni bir ürünü tanıtan bir sosyal medya gönderisi oluşturmak istiyorsanız, Writesonic'in sosyal medya gönderileri için özel olarak tasarlanmış kitaplığından bir şablon seçebilirsiniz Çıktıyı özelleştirebilir ve istemlere ve talimatlara göre şablonlar oluşturabilir. Örneğin, bir şirket etkinliğini duyuran bir e-posta bülteni oluşturmak istiyorsanız, ChatGPT'ye etkinlik tarihi, saati, konumu ve anahtar noktalar gibi ilgili ayrıntıları sağlayabilirsiniz. Bu girdilere dayanarak, duruma uygun özelleştirilmiş bir e-posta şablonu oluşturabilir

Writesonic, içerik yazma şablonlarının sayısı ve çeşitliliği açısından daha geniş bir içerik biçimi aralığına hitap ederek kazanır

ChatGPT, önceden oluşturulmuş şablonların daha az yaygın olduğu konuşma stilleri veya yaratıcı yazma konusunda yardıma ihtiyacınız varsa tercih edilebilir

Özellik Writesonic ChatGPT SEO araçları SEO meta etiketleri oluşturmak, içeriği özetlemek, metni başka kelimelerle ifade etmek ve okunabilirlik puanını kontrol etmek için yerleşik araçlar sunar Bazı temel meta açıklamaları oluşturabilir, ancak diğer işlevler sınırlıdır Doğrulama ve veri entegrasyonları "Google Verileri" özelliği ile çeşitli kaynaklardan verilere erişebilir ve bunları entegre edebilirsiniz Doğruluk için kullanıcı girdisine dayandığı için doğrudan doğrulama fonksiyonu yoktur Çok dilli özellikler 25'ten fazla dilde, farklı akıcılık düzeylerinde oluşturma ve optimizasyon desteği Giriş ve çıkış için 40'tan fazla dili destekler, ancak kalite dile göre değişebilir

Writesonic ve ChatGPT, daha kapsamlı bir dizi yerleşik SEO ve okunabilirlik aracı sunar

ChatGPT, temel SEO meta açıklamalarını yönetebilir, ancak gelişmiş optimizasyon için harici araçlara ihtiyacınız olabilir

Kullanım kolaylığı ve arayüz

Özellik Writesonic ChatGPT Arayüz Görsel ipuçları ve açık talimatlar içeren kullanıcı dostu arayüz Temel tasarıma sahip metin tabanlı arayüz Öğrenme eğrisi Tüm özellikleri keşfetmek için biraz araştırma gerekebilir Temel görevler için öğrenmesi ve kullanması nispeten kolaydır Ek özellikler AI görüntü oluşturma, Chrome uzantısı ve API erişimi gibi ek özellikler sunar Öncelikle metin oluşturma ve konuşmaya odaklanmıştır; ChatGPT Plus'ta görüntü oluşturma ve sesli sohbet özellikleri mevcuttur

Her iki araç da kullanıcı dostu olarak kabul edilir, ancak Writesonic'in görsel arayüzü ve açık talimatları, yeni başlayanlar için ChatGPT'ye göre hafif bir avantaj sağlar

ChatGPT'nin metin tabanlı arayüzü, komut satırı etkileşimlerine alışkın olanlar için daha tanıdık olabilir

Fiyatlandırma ve dahil olanlar

Özellik Writesonic ChatGPT Ücretsiz plan günde 50 nesilMarka sesi yok25 kredi (tek seferlik) Sınırsız etkileşim GPT 3. 5 modeline erişim Writesonic Individual vs. ChatGPT Plus Sınırsız Nesil (Adil Kullanım Politikasına tabidir) 1 marka sesi Ayda 50 kredi Her şey Ücretsiz ve: GPT 4 modeline erişim GPT'leri tarayın, oluşturun ve kullanın DALL. E'ye erişim, Tarama, Gelişmiş Veri Analizi Writesonic Takımı vs. ChatGPT Takımı Sınırsız Nesil (Adil Kullanım Politikasına tabidir) Sınırsız marka sesi Kullanıcı başına aylık 100 kredi, minimum 2 kullanıcı Plus'taki her şey ve ayrıca: GPT-4, DALL·E, Tarama ve Gelişmiş Veri Analizi'nde daha yüksek mesaj sınırları Çalışma Alanı Yönetici konsolu ile GPT'ler oluşturun ve paylaşın Eğitimden hariç tutulan ekip verileri Writesonic Enterprise ve ChatGPT Enterprise Özel koltuklar ve krediler SSO/SAML Öncelikli destek ve başlangıç desteği Özel AI modeli geliştirme Birden fazla LLM modeli Team'de her şey ve: GPT-4'e sınırsız, yüksek hızlı erişim, DALL·E, Tarama, Gelişmiş Veri Analizi Daha uzun girdiler için genişletilmiş bağlam penceresi SSO/SAML Yönetici kontrolleri, etki alanı doğrulama ve analitik Eğitimden hariç tutulan takım verileri; özel veri saklama pencereleri Öncelikli destek ve hesap yönetimi

Reddit'te Writesonic ve ChatGPT

Kullanıcıların bu araçlar hakkında ne düşündüğünü belirlemek için Reddit'te ChatGPT ve Writesonic tartışmalarını inceledik. Her iki aracı doğrudan karşılaştıran belirli konular bulamadık, ancak her bir araçla ilgili deneyimlerini ayrı ayrı paylaşan bazı kullanıcılar bulduk.

Genel kanı, ChatGPT'nin fikir üretmek ve ana hatları oluşturmak için iyi olduğu, ancak çoğu kullanıcının yazmak için doğrudan kullanmamasını önerdiği yönündedir:

"Bazı harika fikirler ortaya çıkarıyor. Gerçek uygulama genellikle çok zayıf ama fikirler için harika. Fikirler, madde işaretleri, ana hatlar vb. için oldukça iyi, sadece gerçek hikayeyi yazmasını istemeyin çünkü çok detaylı talimatlar vermezseniz, hikayeyi kendiniz yazsanız daha hızlı olur."

Writesonic için, birçok Reddit kullanıcısı, oluşturulan içeriği düzenleyecek ve daha insan gibi ses çıkaracak birisi olduğu sürece, ilk taslakları oluşturmak için iyi bir araç olarak övmüştür:

"Writesonic ve diğer 'AI' yazma hizmetlerini kullandım. Değeri, ürettiği içerikte değil, daha çok yazarın blokunu aşmasına yardımcı olan bir araç olmasıdır. Bu hizmetlerin çıktıları genellikle önemli düzenlemeler yapılmadan kullanılamaz, bu nedenle insan yazarı yerine geçemez. "

ClickUp ile tanışın — Writesonic ve ChatGPT'ye en iyi alternatif

ChatGPT ve Writesonic, fikir üretme ve içerik oluşturma için harika araçlar olsa da, başka bir araç da içerik üretme, yönetme ve daha fazlasında size yardımcı olacaktır.

ChatGPT ve Writesonic'e mükemmel bir alternatif olan ClickUp, daha iyi ve daha hızlı yazmanıza yardımcı olacak çok yönlü ve kullanıcı dostu bir araçtır!

Bu aracı içerik oluşturucular için en iyi araç yapan bazı özellikleri keşfedelim:

1. ClickUp Brain

ClickUp Brain ile her zamankinden daha hızlı beyin fırtınası yapın, içerik yazın ve düzenleyin

ClickUp, AI kullanarak görevleri, belgeleri, kişileri ve kuruluşunuzdaki tüm bilgileri sorunsuz bir şekilde birbirine bağlayan dünyanın ilk sinir ağını geliştirmiştir.

ClickUp Brain, çalışma alanınıza sorunsuz bir şekilde entegre olur, işiniz, iletişiminiz ve bilginiz arasındaki boşlukları doldurur ve noktaları birleştirir.

ClickUp'ın AI Writer for Work ile yüksek kaliteli içerikler yazabilirsiniz. Örneğin, e-posta, blog yazısı veya sosyal medya başlığı yazmak ya da bir belge, yorum veya görevi özetlemek için kullanabilirsiniz.

İçerik oluşturmak, özetlemek ve düzenlemek için ClickUp Brain'in AI Writer for WorkTM'sini kullanın

Bu aracı, sizin adınıza mesajlara yanıt vermek veya bir yazıyı düzenlemek için de kullanabilirsiniz.

Ayrıca toplantılardan sonra yönetici zamanından da tasarruf edebilirsiniz; AI Writer for Work'ün transkripsiyon özelliklerini kullanarak toplantıyı anahtar noktalar ve eylem maddeleriyle hızlı bir şekilde özetleyin. Bu toplantı notlarını birden fazla dile çevirebilirsiniz.

Ayrıca, işinizi kolaylaştırmak için şablonlar ve tablolar oluşturmak için de kullanabilirsiniz.

ClickUp Brain'in diğer özellikleri

AI Bilgi Yöneticisi: Belgelerinizden, görevlerinizden ve projelerinizden sorular sorun ve bağlamsal cevaplar alın. Örneğin, "Pazarlama kampanyasında kimler çalışıyor?" diye sorabilir ve ClickUp Brain'den anında cevap alabilirsiniz

AI Proje Yöneticisi: İlerleme raporları, standup'lar ve takım güncellemeleri gibi projelerinizin çeşitli yönlerini denetler ve otomatikleştirir. Örneğin, ClickUp Brain'den haftalık rapor oluşturmasını, toplantı planlamasını veya takımınıza hatırlatıcı göndermesini isteyebilirsiniz

2. ClickUp Belgeleri

ClickUp Belgeleri, önemli bilgileri belgelemek ve takımla paylaşmak için

Bir belge yönetim aracı olan ClickUp Docs, mükemmel belgeler veya wiki'ler oluşturmanıza olanak tanır. İç içe sayfalar ve stil seçenekleri, yer imleri ekleme, tablo, resim ve bağlantı ekleme gibi özelliklerden yararlanabilir, yol haritalarından bilgi tabanlarına kadar çeşitli ihtiyaçlara göre belgeleri biçimlendirebilirsiniz.

ClickUp Belgeleri'nin özellikleri

İşbirliği yapın: Takımınızla gerçek zamanlı olarak çalışın. Yorumları kullanarak diğer kişilere bahsetme, onlara eylem öğeleri atama ve metni izlenebilir görevlere dönüştürerek fikirlerinizi takip edin

ClickUp Docs, gerçek zamanlı olarak yazmanıza, düzenlemenize ve işbirliği yapmanıza ve takım üyeleriyle iletişim kurmak için yorumlar eklemenize olanak tanır

Belgeleri iş akışlarına bağlayın: Belgeleri ve görevleri birbirine bağlayarak her şeye tek bir yerden erişin. Düzenleyicinize bileşenler ekleyerek iş akışlarını güncelleyin, proje durumlarını değiştirin ve görevler atayın

Düzenleyin: Belgelerinizi düzenli ve aranabilir halde tutun. Önemli kaynakları ve şirket wiki'lerini çalışma alanınızın herhangi bir bölümüne ekleyerek kategorilere ayırın

Güvenli paylaşım: Belgelerinizi gizlilik ve düzenleme kontrolleriyle paylaşın. Paylaşılabilir bağlantılar oluşturun ve takım, misafir veya genel erişim için izinleri yönetin

3. Proje Yönetimi

ClickUp'ın Proje Yönetimi özelliği ile takımınızla zahmetsizce işbirliği yapın

ClickUp'ın Proje Yönetimi özellikleriyle birbirine bağlı iş akışları, gerçek zamanlı gösterge panelleri ve daha fazlasıyla takım işbirliğini kolaylaştırın

ClickUp'ın Proje Yönetimi aracını kullanarak proje planlarını ve yürütmeyi hızlandırın. Görev açıklamalarına göre otomatik olarak alt görevler oluşturun, yorum konularını özetleyin, proje güncellemelerini yazın ve ClickUp proje yöneticinizle çok daha fazlasını yapın.

ClickUp Proje Yönetimi aracının özellikleri:

Planlayın ve önceliklendirin: Tüm proje ayrıntılarını ve bağımlılıkları ile bunların şirket hedeflerinizle nasıl uyumlu olduğunu görebildiğinizden emin olarak projelerinizi kolayca planlayın ve önceliklendirin. ClickUp size büyük resmin kapsamlı bir görünümünü sunar ve en önemli şeylere kaynak ayırmanıza yardımcı olur Süreçleri hızlandırın: Hızlı bir şekilde anlaşmaya varın ve tüm paydaşlar arasında projelerinizi güvenle başlatın. ClickUp Belgeleri'ni kullanarak proje vizyonunuz üzerinde işbirliği yapın, Hızlı bir şekilde anlaşmaya varın ve tüm paydaşlar arasında projelerinizi güvenle başlatın. ClickUp Belgeleri'ni kullanarak proje vizyonunuz üzerinde işbirliği yapın, ClickUp Sohbeti aracılığıyla güncellemeleri paylaşın ve Gelen Kutusu ile yaklaşan etkinliklerden haberdar olun Proje ilerlemesini izleyin: Proje ilerlemeniz için tek bir kaynak oluşturun, darboğazlar, riskler, kaynak zorlukları ve daha fazlası hakkında bilgi edinin. Proje ilerlemeniz için tek bir kaynak oluşturun, darboğazlar, riskler, kaynak zorlukları ve daha fazlası hakkında bilgi edinin. ClickUp Gösterge Panellerini kullanarak gerçek zamanlı ilerlemeyi görün ve bir adım önde olun

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz: Ücretsiz

Sınırsız: Aylık kullanıcı başına 7

İş: Aylık kullanıcı başına 12 $

Business Plus: Aylık 19 $/kullanıcı

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

Writesonic vs. ChatGPT—İşte Karar

Writesonic ve ChatGPT karşılaştırmasının size yardımcı olmasını umuyoruz. Sonuç olarak, iki araçtan hangisini seçeceğiniz, özel ihtiyaçlarınıza ve tercihlerinize bağlıdır.

Writesonic içerik oluşturma ve metin yazarlığında öne çıkarken, ChatGPT konuşma becerileri ve dil anlayışında mükemmeldir.

İçerik yazarken veya dinamik konuşmalar yaparken yardıma ihtiyacınız olsun, her iki AI asistanı da size farklı avantajlar sunar.

Ancak, bir AI yazma aracından daha fazlasını arıyorsanız, ClickUp mükemmel bir seçimdir. Yazmanın ötesine geçerek kapsamlı bir içerik proje yönetimi aracı olarak hizmet verir.

ClickUp ve 1000'den fazla entegrasyonu (Slack, Google Drive, Outlook, Zoom vb.) ile farklı araçlar arasında geçiş yapmanıza gerek kalmaz, tüm görevleri tek bir platformda gerçekleştirebilirsiniz.

Ne bekliyorsunuz? Bugün ClickUp'a ücretsiz kaydolun!