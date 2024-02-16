2025'te İş Akışı Otomasyonu için En İyi 10 Make Entegrasyonu

Sonsuz yapılacaklar listesiyle boğulmuş hissediyor musunuz?

Hepimiz milyonlarca görevi aynı anda yerine getirmeye çalışırken, günün daha uzun olmasını dilediğimiz anlar yaşamışızdır.

Tekrarlayan işleri halletmenin ve önemli işlere zaman ayırmanın etkili bir yolu var: Make entegrasyonları. Make, basit günlük görevlerden karmaşık iş akışlarına kadar her şeyi otomatikleştirmek için süper asistanınız! Ve görsel olarak kullanımı kolaydır.

make aracılığıyla

Hayal edin…?

Artık favori mesajlaşma uygulamalarınız arasında veri kopyalayıp yapıştırmanıza gerek yok! Make, bilgileri sizin için zahmetsizce aktararak sonsuz tıklamaları ve sinir bozucu durumları ortadan kaldırır

Artık sıkıcı e-postalar ve mesajlar yazmak zorunda kalmayacaksınız. İletişiminizi otomatikleştirin ve stressiz bir gelen kutusuna merhaba deyin

Tüm son teslim tarihlerinizi karşılayın! ️Make, favori uygulamalarınızla entegre olarak karmaşık iş akışlarınızı otomatik hatırlatıcılar ve bildirimlerle yolunda tutar

2024 (ve sonrası) yılında iş süreçlerinde devrim yaratan en iyi 10 Make entegrasyonu ile yoğun iş yükünden kurtulup daha akıllı çalışmanın yollarını gösterelim.

Make entegrasyonlarında nelere dikkat etmelisiniz?

Make entegrasyonlarını kişisel iş akışı mimarlarınız olarak düşünün. Bu entegrasyonlarda aramanız gereken özellikler şunlardır:

Senaryo oluşturma ve yönetme: Make, en sık kullandığınız araçları birbiriyle entegre ederek yeni senaryolar oluşturmanıza ve mevcut senaryoları yönetmenize yardımcı olabilir. Bu, belirli iş akışı ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilmiş otomasyon eylem dizileri oluşturabileceğiniz anlamına gelir

Özel uygulama entegrasyonu: Make'in gücü, özel uygulamalarda bağlantılar oluşturma veya güncelleme yeteneğinde yatmaktadır. Bu, iş akışlarına özel yazılım çözümleri entegre etmek isteyen işletmeler için çok önemlidir

Gelişmiş özelleştirme seçenekleri: Özel Integromat Markup Language (IML) fonksiyonları ve modülleri oluşturma veya güncelleme yeteneği, Make'i diğerlerinden ayırır. Bu, karmaşık iş ihtiyaçlarına uyum sağlayabilen karmaşık, özel otomasyon süreçlerine olanak tanır

Webhook ve RPC işlevselliği: Make'in webhook'lar ve RPC'ler (Uzak Prosedür Çağrıları) için sunduğu destek, gelişmiş, gerçek zamanlı veri alışverişi ve harici prosedür yetenekleri sunarak otomasyonlarınızın yanıt verebilirliğini ve çok yönlülüğünü artırır

Siz de zaman alıcı ve manuel işleri geride bırakmaya hazırsanız, Make entegrasyonlarını mutlaka keşfedin.

Kullanılacak En İyi 10 Make Entegrasyonu

Daha akıcı ve otomatikleştirilmiş iş akışlarının önünü açan en iyi 10 Make entegrasyonu:

1. ClickUp

Make'in görsel otomasyon oluşturucusunu kullanarak ClickUp'ı binlerce araçla bağlayın

İş akışınızda birden fazla aracı yönetmekte zorlanıyor musunuz? ClickUp'ın Make entegrasyonu bunu sizin için halleder. ClickUp'ı herhangi bir çevrimiçi uygulama veya API ile bağlayarak görevleri otomatikleştirir ve verileri gerçek zamanlı olarak senkronize eder.

Örneğin, ClickUp'tan bir blog yazısı yayınladığınızda her seferinde patronunuza Slack güncellemesi göndermekten bıktıysanız, Make bunu otomatikleştirebilir.

Basit bir kurulumla, ClickUp kuyruğunuzdan yeni bir gönderi yayınlandığında Make, Slack aracılığıyla otomatik olarak bir bildirim gönderir. Bu, zamandan tasarruf etmenizi ve takımınızın her zaman bilgilendirilmesini sağlar.

Her uygulamayı manuel olarak kontrol etmeden herhangi bir görevi, belgeyi veya mesajı hızlı bir şekilde bulmayı hayal ettiyseniz, ClickUp'ın Evrensel Arama özelliği tam size göre.

Uygulamalarınızı ve dosyalarınızı bağlayın ve ClickUp çalışma alanınızda her zamankinden daha hızlı arama yapın.

Bu entegrasyon, görev yönetimini basitleştirir ve platformlar arasında bilgilere erişme ve bunları düzenleme yeteneğinizi geliştirir.

Gerçek zamanlı veri senkronizasyonu ve kapsamlı arama özellikleriyle her zamankinden daha verimli çalışabilirsiniz.

Evrensel Arama ile ClickUp, bağlı uygulamalar veya yerel sürücünüzdeki dosyaları kolayca arayın ve bulun

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Yüzlerce şablon, Slack, HubSpot CRM ve daha fazla araçla çeşitli ClickUp görevlerini otomatikleştirin, kodlama uzmanlığı gerekmez

Görev oluşturma, yorum atama ve API etkileşimleri dahil olmak üzere ClickUp eylemlerini kapsamlı bir şekilde özelleştirin

Uygulamalar arasında, Alan görünümlerinden belirli alt görevlere kadar ClickUp verilerini arayın ve erişin

Mesajlaşma uygulamalarını ve HubSpot CRM kişilerini görevlere entegre etmek için hazır şablonlarla iş akışlarını kolaylaştırın

ClickUp sınırlamaları

Bazı kullanıcılar arayüzü başlangıçta karmaşık buluyor

Kapsamlı veri depolama ihtiyaçları için daha yüksek maliyetler

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Tüm ücretli planlarda 5 $/Çalışma Alanı üyesi/ay karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9000+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4000+ yorum)

2. Calendly

calendly aracılığıyla

Sadece bir toplantı planlamak için sonsuz e-posta zincirlerini taramaktan bıktınız mı? Make for Calendly, basit bir sürükle ve bırak arayüzü ile size sorunsuz planlama imkanı sunar.

Calendly'yi çeşitli uygulamalara kolayca bağlayarak, proje yönetimi ve CRM iş akışlarını çocuk oyuncağı haline getirir ve tüm bunları sıfır kodlama uzmanlığı gerektirmeden yapar.

Görsel olarak sezgisel, sağlam ve kod gerektirmeyen bir araç setidir. İlk öğrenme sürecinin ardından, Make'in Calendly entegrasyonunu kullanarak en karmaşık iş akışlarını bile kısa sürede planlayabilir ve otomatikleştirebilirsiniz. Bu kullanım kolaylığı, onu ürün yöneticileri için en iyi kod gerektirmeyen araçlardan biri haline getirir.

Calendly'nin en iyi özellikleri

Görev oluşturma ve iletişim yönetimi için CRM ve proje yönetimi araçlarıyla entegre edin

Sisteminizde her etkinlik için bilet oluşturun veya güncelleyin

Calendly (veya Google Takvim) etkinliklerinden Google E-Tablolar veya veritabanlarındaki kayıtları ve durumları otomatik olarak güncelleyin

Calendly sınırlamaları

İstenen tüm üçüncü taraf uygulamaları desteklemeyebilir

Diğer araçlarda zaten mevcut olan fonksiyonları yineleyebilir

Calendly fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Essentials: Kullanıcı başına aylık 12 $

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 20 $

Takımlar: Özel fiyatlandırma

Calendly puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (2.100'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.300'den fazla yorum)

3. Pipedrive

pipedrive aracılığıyla

Kendi kendini yöneten bir satış boru hattı hayal edin. Kulağa gerçekçi gelmiyor mu? Aslında öyle değil. Pipedrive ve Make birlikte bunu mümkün kılıyor.

Bu işbirliği, standart satış boru hattı yönetiminin ötesine geçer; satış verimliliğinizi dönüştürmekle ilgilidir.

Bu entegrasyon, Pipedrive ile Airtable, Asana ve Mailchimp gibi uygulamalar arasındaki veri bağlantılarını otomatik olarak yönetmenizi sağlar. Ve hepsi sezgisel, kod gerektirmeyen bir platformda.

Örneğin, Pipedrive'da yeni bir anlaşma ekleyin, Make otomatik olarak bunu yönetmek için Asana'da yeni bir görev ayarlar. Pipedrive'da yeni potansiyel müşteriler mi var? Hemen Mailchimp'e eklenerek anında e-posta ile takip edilebilirler.

Ayrıca, Pipedrive'ı Airtable ile entegre etmek, veritabanlarınızı gerçek zamanlı olarak günceller, raporların doğruluğunu ve trend analizini geliştirir.

Bu otomasyon, manuel veri girişi ihtiyacını ortadan kaldırarak satış ekibinizin satışa odaklanmasını sağlar. Karmaşık iş akışlarını dakikalar içinde otomatikleştirerek, takımınızın müşteriler ve potansiyel müşterilerle daha fazla zaman geçirmesini ve istediğiniz sonuçları elde etmesini sağlar.

Pipedrive'ın en iyi özellikleri

Sıfır kodlama uzmanlığıyla bile sürükle ve bırak arayüzüyle iş akışlarını görsel olarak tasarlayın ve otomatikleştirin

Kapsamlı otomasyon için Airtable, Asana ve Mailchimp dahil binlerce uygulamaya bağlanın

Sınırsız otomasyon olanağı için birden fazla uygulamayı tek bir iş akışında entegre edin

Pipedrive sınırlamaları

Geniş seçenekler ve özelleştirme olanakları yeni kullanıcılar için biraz karmaşık olabilir

Özellikle satış ve CRM iş akışları için faydalıdır

Pipedrive fiyatlandırması

Essential: Kullanıcı başına aylık 11,90 $

Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 24,90 $

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 49,90 $

Güç: Kullanıcı başına aylık 59,90 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 74,90 $

Pipedrive puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (1.700+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (2.900'den fazla yorum)

4. Airtable

make aracılığıyla

Make ve Airtable birlikte, verilerinizi sadece depolamakla kalmaz, onlara hayat verir.

Sonuç? Karmaşık veri görevleri, organize ve otomatikleştirilmiş süreçlere dönüşür.

Örneğin, e-posta güncellemelerine göre Airtable'da proje durumlarını güncelleme sürecini otomatikleştirebilirsiniz.

Bir proje güncellemesi içeren e-posta aldığınızda, Make e-postanın içeriğini analiz edebilir ve Airtable tabanındaki ilgili kaydı güncelleyerek, manuel girdi olmadan proje durumlarının her zaman güncel olmasını sağlar.

Başka bir örnek, Airtable'ı müşteri desteği platformunuzla entegre etmektir. Yeni bir destek bileti oluşturulduğunda, Make otomatik olarak Airtable'a bir kayıt ekleyebilir.

Bu, destek taleplerinin ayrıntılı bir şekilde izlenmesini ve analiz edilmesini sağlayarak, takımınızın eğilimleri belirlemesine ve yanıt sürelerini iyileştirmesine yardımcı olur.

Make'in Airtable entegrasyonunun tüm potansiyelinden yararlanmak için, öğrenme eğrisini benimsemeli ve diğer süreç otomasyon araçlarıyla entegre etmelisiniz.

Airtable'ın en iyi özellikleri

Airtable'ı çok sayıda uygulamaya bağlayarak kapsamlı otomasyonun önünü açın

Kullanımı kolay sürükle ve bırak arayüzü ile otomatik iş akışı tasarımını çocuk oyuncağı haline getirin

Kodlama uzmanlığı gerektirmeyen sofistike otomasyon ayarlarını etkinleştirin

Airtable sınırlamaları

Çok çeşitli özellikler, teknolojiye aşina olmayan kullanıcıları başlangıçta zorlayabilir

Airtable fiyatlandırması

Ücretsiz: Temel özellikler

Takım: Kullanıcı başına aylık 24 $

İş: Kullanıcı başına aylık 54 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Airtable puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (2.200'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (1.900+ yorum)

5. HubSpot CRM

hubSpot aracılığıyla

Satış takımları genellikle zamanında ilgilenilmesi gereken potansiyel müşteriler, kişiler ve anlaşmalarla boğuşur. HubSpot CRM'nin Make ile entegrasyonu, bu potansiyel kaosu daha sorunsuz satış işlemleri için organize ve verimli bir satış boru hattına dönüştürebilir.

Bu çözüm, CRM görevlerini otomatikleştirmek isteyen takımlara hitap eder ve kişi ve anlaşmaların yönetimini basitleştiren özellikler sunar.

Örneğin, yeni bir potansiyel müşteri web sitenizdeki iletişim formunu doldurduğunda, Make bu bilgileri HubSpot CRM'ye yeni bir kişi olarak otomatik olarak ekleyebilir.

Bu entegrasyon, HubSpot'tan bir dizi takip e-postası gönderilmesini tetikleyerek manuel müdahaleye gerek kalmadan anında etkileşim sağlar.

İş süreci otomasyonunun benzersiz bir örneği olan HubSpot CRM ve Make işbirliği, satış operasyonlarınızın etkisini artırabilir.

HubSpot CRM'nin en iyi özellikleri

Kişileri listelere ve iş akışlarına otomatik olarak ekleyin

Anlaşma oluşturma ve yönetme sürecini kolaylaştırın

Verileri daha iyi düzenlemek için özel nesneler oluşturun

HubSpot CRM sınırlamaları

CRM odaklı görevler için daha faydalıdır, diğer iş alanları için daha az faydalıdır

Yalnızca HubSpot ortamında en iyi şekilde kullanılır

HubSpot CRM fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: Aylık 25 $'dan başlayan fiyatlarla

Profesyonel: Aylık 400 $'dan başlayan fiyatlarla (Yıllık taahhüt)

Enterprise: Aylık 1.200 $'dan başlayan fiyatlarla

HubSpot CRM derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (10.600+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (4.000'den fazla yorum)

6. Webflow

webflow aracılığıyla

Tasarımcının çalışma alanı, yaratıcılığın verimlilikle buluştuğu yerdir. Webflow bunun mükemmel bir örneğidir. Kod gerektirmeyen web sitesi tasarımı için gelişmiş özelliklere sahip görsel bir platformdur.

Webflow ve Make entegrasyonu, web tasarım yazılımının sanatsal özünü görev otomasyon yazılımının pratikliği ile birleştirir.

Tasarımcılar için bir nimet olsa da, web sitelerini tasarlamak, oluşturmak ve otomatikleştirmek için tüm potansiyelini ortaya çıkarmak stratejik bir yaklaşım ve API'lere aşinalık gerektirir.

Webflow'un en iyi özellikleri

Make'i kullanarak 1500'den fazla popüler uygulama ile entegrasyon sağlayın

İş akışlarını kolayca oluşturmak için sürükle ve bırak arayüzünü kullanın

Senaryoların anında veya programa göre çalışmasına izin verin, dinamik tasarım ihtiyaçlarına uyum sağlayın

Webflow sınırlamaları

Web tasarımı dışındaki kullanıcılara sınırlı avantajlar sunar

API'lere aşina olmanız gerekir

Webflow fiyatlandırması

Başlangıç: Ücretsiz

Temel: 18 $/ay

CMS: Aylık 29 $

İş: 49 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Webflow puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (520+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (230'dan fazla yorum)

7. OpenAI

make aracılığıyla

Make için OpenAI, yapay zekayı günlük iş süreçlerinize entegre eder.

Bu güçlü kombinasyon, basit görevlerden karmaşık görevlere kadar her şeyi otomatikleştirmede önemli avantajlar sağlar. İşte bazı örnekler:

Veri analizini otomatikleştirme: Müşteri geri bildirimlerini otomatik olarak özetleyerek memnuniyet düzeylerini ve iyileştirme alanlarını hızla belirleyin

Doğal dil içeriği oluşturma: Kısa girdilerden anında ürün açıklamaları veya pazarlama metinleri oluşturun, zamandan tasarruf edin

Karar alma süreçlerini optimize etme: Satış verilerini ve pazar eğilimlerini analiz ederek etkili stratejiler önerin ve karar alma sürecini hızlandırın

Profesyonel ipucu: Yazılımınız için AI entegrasyonlarını denemeyi düşünüyorsanız, her şeyi oluşturmak ve otomatikleştirmek için OpenAI Playground'un alternatiflerini de deneyin.

OpenAI'nin en iyi özellikleri

Sınırsız iş akışlarında çeşitli uygulamalar için GPT-3'ün gücünden yararlanın

Metin içeriği oluşturmak ve verileri işlemek için yapay zeka kullanın

Anlamlı veri yorumlamasıyla desteklenen kararlar almak için AI algoritmaları kullanın

OpenAI sınırlamaları

OpenAI GPT-3 API'sinin belirli yetenekleri ve sınırlamaları ile sınırlıdır

Önemli hesaplama kaynakları gerektirebilir ve ş akışı verimliliğini etkileyebilir

OpenAI fiyatlandırması

Temel: Ücretsiz

Artı: Kullanıcı başına aylık 20 $

Takım: Kullanıcı başına aylık 30 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

OpenAI puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (420+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (35+ yorum)

8. Notion

notion aracılığıyla

Bitmek bilmeyen yapılacaklar listeleri ve dağınık belgeler iş hayatınızı zorlaştırıyor mu? Make ile Notion ve diğer platformlar arasında bilgi aktarımı yapabilir, ihtiyacınız olan bilgilere tam da ihtiyacınız olduğu yerde ulaşabilirsiniz.

Notion'un Make entegrasyonunu kullanarak şunları yapabilirsiniz:

Mevcut veritabanı girdilerine otomatik olarak yeni ayrıntılar ekleyin

Proje notlarını veya belgeleri düzenlemek için belirli bölümler içinde yeni sayfalar oluşturun

Ayrıntılı proje veya müşteri izleme için alt sayfalar olarak yeni veritabanları oluşturun

Çalışma alanınızı temiz ve güncel tutmak için sayfaları veya blokları otomatik olarak arşivlenmiş olarak ayarlayın

Make'in otomasyon gücüyle geliştirilmiş Notion'un organizasyonel yeteneklerinden yararlanarak rutin görevleri otomatikleştirin ve daha büyük resme odaklanın.

Notion'un en iyi özellikleri

Belirli tetikleyiciler, eylemler ve aramalar kullanarak özel iş akışları oluşturun

Notion ve diğer araçlar arasındaki süreçleri düzenleyerek verimliliği artırın

Notion'u diğer uygulamalar ve hizmetlerle bağlamak için sınırsız olanaklara sahip olun

Notion sınırlamaları

Diğer bağlı uygulamaların uyumluluğu ve işlevselliğine bağlı

Notion veya diğer entegre araçlarda zaten mevcut olan fonksiyonları çoğaltma imkanı

Notion fiyatlandırması

Kişisel: Ücretsiz

Artı: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 18 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Notion puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (5.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (2.000'den fazla yorum)

9. Monday. com

make aracılığıyla

Monday.com ve Make, her ikisi de birinci sınıf iş yükü otomasyon yazılımlarıdır.

Projeleri yönetirken çok fazla görevle uğraşmak zorunda kalıyorsanız, bu kombinasyon sizin güvenlik ağınız ve güçlü bir verimlilik artırıcı olacaktır.

Örneğin, müşteri bilgilerini almak için Monday.com'da bir form oluşturun ve müşteri kaydını kolaylaştırın. Form gönderildikten sonra Make, müşteri için otomatik olarak yeni bir proje panosu oluşturabilir, takım üyelerini atayabilir ve müşteriye proje ayrıntılarını ve sonraki adımları içeren bir hoş geldiniz e-postası gönderebilir.

Ayrıca, bir görev durumu değiştiğinde takımınızı bilgilendirmek istiyorsanız, bu bildirimleri Monday.com ile otomatikleştirebilirsiniz.

Bir görev durumu "Tamamlandı" olarak güncellendiğinde, Make takıma bir e-posta göndererek başarıyı kutlayabilir ve sonraki adımlar hakkında bilgi verebilir.

Monday.com'un en iyi özellikleri

Panolara abone ve sütun eklemeyi otomatikleştirin, takım işbirliğini geliştirin

Güncellemelere ve dosya sütunlarına dosya ekleyerek belge işlemeyi basitleştirin

Özel projeler için yeni panolar, gruplar ve alt öğeler oluşturun

Monday.com sınırlamaları

Otomasyon için tetikleyiciler ve eylemlerin dikkatli bir şekilde planlanması gerekir

Diğer iş araçlarıyla entegrasyonlar zor olabilir

Monday. com fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Temel: 12 $/koltuk/ay

Standart: 14 $/koltuk/ay

Pro: 24 $/koltuk/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Monday. com puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.900+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.500'den fazla yorum)

10. Discord

make aracılığıyla

Discord, Make ile güçlerini birleştirerek otomasyon yoluyla topluluk ve iş süreçlerinizi kolaylaştırır.

İşletmeler ve topluluklar bu güçlü ikiliden faydalanabilir. Make'i kullanarak Discord'da rol yönetimi, hatırlatıcı gönderme veya belirli sohbet mesajlarına göre karmaşık iş akışlarını tetikleme gibi basit görevleri düzenleyebilirsiniz.

Make, topluluk yönetimi ve işyeri işbirliğini çocuk oyuncağı haline getirmek için bazı popüler Discord alternatifleriyle de entegre olur.

Discord'un en iyi özellikleri

Discord'da bildirimler ve üye yönetimi gibi görevleri düzenleyin

Discord kanallarında otomatik yanıtları ve içerik paylaşımını kolaylaştırın

Discord etkinliklerini diğer iş araçlarıyla bağlantılandırarak uyumlu iş akışı yönetimi sağlayın

Discord sınırlamaları

Topluluk odaklı olmayan işletmeler için sınırlı avantajlar sunabilir

Discord etkinliklerini diğer iş akışlarıyla etkili bir şekilde entegre etmek için dikkatli planlama gerektirir

Discord fiyatlandırması

Ücretsiz: Temel özellikler

Nitro Basic: 2,99 $/ay

Nitro classic: 4,99 $/ay

Nitro: 9,99 $/ay

Discord puanları ve yorumları

G2: N/A

Capterra: 4,7/5 (400'den fazla yorum)

Make entegrasyonlarıyla iş akışınızı basitleştirin

Calendly, Monday.com ve diğerleri gibi Make entegrasyonlarının iş süreçlerinizi nasıl önemli ölçüde iyileştirebileceğini gördük. Bu araçlar, görevleri otomatikleştirip basitleştirerek zaman tasarrufu sağlamak ve verimliliği artırmak için hayati öneme sahiptir.

Bunlar arasında ClickUp öne çıkıyor. Bu, sıradan bir Make entegrasyonundan çok daha fazlasıdır; çeşitli projeleri, takımları ve iş akışlarını yönetmek için ihtiyacınız olan tek uygulama. ClickUp, işyeri bilgilerini merkezileştirmenize ve görevleri otomatikleştirmenize olanak tanıyan görsel bir platformla işbirliğine dayalı takım çalışmasını kolaylaştırır.

Ancak ClickUp, diğer favori uygulamalarınızla entegre edildiğinde daha da güçlü hale gelir. En iyi yanı nedir? Kodlama uzmanlığı gerektirmez.

Sonuçlar? Artık uygulamalar arasında sürekli geçiş yapmaya gerek yok, takımlar arasında daha sorunsuz geçişler ve arka planda otomatik olarak ilerleyen süreçler. En önemli işlere odaklanmaya devam edin. Parçalı iş akışlarıyla uğraşmayı bırakın. ClickUp'ı deneyin ve yeni bir verimlilik düzeyini keşfedin.