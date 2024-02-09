Fintech Konferansları: 2025'teki Küresel Etkinlikler Rehberi

Merhaba, finans ailesi! Bu yıl takviminize birkaç fintech konferansı eklemeye hazır mısınız? Biz size yardımcı olacağız.

Finansal teknolojiye dalmak için daha iyi bir zaman olamaz. Küresel finansal teknoloji sektörünün gelirleri istikrarlı bir şekilde artıyor ve yenilikçi çözümler pazara sürekli giriyor.

Fintech konferansları, sektör liderleri, vizyonerler ve yenilikçilerle bağlantı kurarak ağınızı (ve bilgi tabanınızı) genişletmeniz için harika fırsatlar sunar. Farkına bile varmadan yeni fikirler, ortaklıklar ve stratejiler geliştirmeye başlayacaksınız.

Bu makale, 2024'te takip etmeniz gereken en iyi küresel fintech konferanslarının seçilmiş listesini içermektedir. Ayrıca, bu etkinliklerin dönüştürücü gücünü ve finansın dijital dönüşümünü nasıl yönlendirdiğini de inceleyeceğiz.

Fintech Konferanslarına Genel Bakış

Fintech konferansları, önde gelen finansal hizmet sağlayıcıları, düşünce liderleri, girişimciler, karar vericiler ve düzenleyicilerin bir araya geldiği yerlerdir.

Bu konferanslarda bir araya gelen katılımcılar, finansal teknolojideki en son trendleri ve zorlukları keşfederek fintech ekosistemi ve aşağıdaki gibi konular hakkında kapsamlı bilgi edinir:

Yapay zeka

Kripto ticareti

Blockchain

Gömülü finans

Katılımcılar, aşağıdakiler gibi konularda pazar fırsatları, teknolojik gelişmeler ve düzenleyici gelişmeler hakkında içgörüler edinecekler:

Fintech liderlerinin açılış konuşmaları

Web3 konuları (ör. blok zinciri, kripto para birimi, NFT'ler) gibi konularda uygulamalı atölye çalışmaları

Makine öğrenimi gibi güncel konular üzerine panel tartışmaları

En son AI araçlarının demoları ve daha fazlası

Her şey ağ oluşturma fırsatlarını ve bilgi alışverişini kolaylaştırmak için.

Katılımcılar, benzer düşünen profesyonellerle bağlantı kurabilir, ortaklıklar kurabilir ve önümüzdeki yıllarda inovasyon ve büyümeyi teşvik edecek işbirliklerinin temelini atabilir.

Fintech konferanslarında içgörülerin toplu olarak paylaşılması, yenilikçi çözümlerin geliştirilmesine, günümüzün kritik finansal KPI'larının izlenmesine ve küresel finansal hizmetler sektörünün ilerlemesine katkıda bulunur.

2024'te Katılmanız Gereken En İyi Küresel Fintech Konferansları Listesi

Londra'dan Dubai'ye ve ötesine uzanan etkinliklerle 2024, fintech konferansları için harika bir yıl olacak. Fintech'in geleceğine ayak uydurmanıza yardımcı olacak en iyi etkinlikleri burada bulabilirsiniz.

1. FinovateEurope

Ne zaman: 27-28 Şubat 2024

Yer: Londra, İngiltere, Birleşik Krallık

Maliyet: 2.790 $

Katılım şekli: Yüz yüze, dijital veya hibrit

FinovateEurope, 2024'ün Avrupa'daki en büyük fintech konferanslarından biridir. Katılımcılar, yüzlerce küresel finans kurumunun liderleriyle bağlantı kurabilir, günümüzün fintech yenilikçilerinden bilgi alabilir ve düzinelerce son teknoloji fintech demosuna katılabilir.

2. Fintech Meetup 2024

Ne zaman: 3-6 Mart 2024

Yer: Las Vegas, Nevada, ABD

Maliyet: 3.495 $

Katılım: Yüz yüze

Fintech Meetup, sektörün geleceğine yön verecek ana konuşmalar, konuşmacılar ve demolarla fintech etkinliklerinin geleceği olarak tanıtılıyor. Katılımcılar, bu heyecan verici üç günlük konferansta ağ kurma, aynı yerde düzenlenen etkinliklere katılma ve binlerce benzer düşünen profesyonelden öğrenme fırsatı bulacak.

3. MoneyLIVE Zirvesi 2024

Ne zaman: 6-7 Mart 2024

Yer: Londra, İngiltere, Birleşik Krallık

Maliyet: 2.799 $ (erken kayıt indirimi)

Katılım: Yüz yüze

MoneyLIVE Zirvesi, Avrupa'nın en uzun soluklu ödeme ve bankacılık etkinliğidir. Bu fintech konferansı, finans liderlerini ve dijital bankacılık uzmanlarını bir araya getirerek, çığır açan ortaklıkların kurulduğu ve yenilikçi fikirlerin hız kazandığı bir platform oluşturur.

4. Geleceğin Dijital Finans

Ne zaman: 2-3 Nisan 2024

Yer: New Orleans, Louisiana, ABD

Maliyet: 2.499 $

Katılım: Yüz yüze

Future Digital Finance, her boyuttaki kuruluş için orta ölçekli bir fintech konferansıdır. Katılımcılar, üst düzey yöneticilerin sunacağı vaka çalışmaları, sunumlar ve panellerin keyfini çıkarabilir ve 2024'e kadar yol haritalarını çizecek yenilikçi fikirlerle konferanstan ayrılabilirler.

5. New York Fintech Week 2024

Ne zaman: 8-12 Nisan 2024

Yer: New York City, New York, ABD

Maliyet: Fiyatlar etkinliğe göre değişiklik gösterir

Katılım: Yüz yüze

New York Fintech Week 2024, ücretsiz ve halka açık etkinliklerden 150 doların üzerinde davetli yuvarlak masa toplantılarına kadar geniş bir yelpazede etkinlikler sunan kapsayıcı bir konferanstır. Bu seri, startup ekosistemi için tasarlanmıştır ve günümüzün fintech girişimlerini öne çıkarır.

New York Fintech Week'ten, tüm hafta boyunca katılmak yerine, katılmak istediğiniz etkinlikleri seçerek faydalanabilirsiniz. Nisan ayında sadece bir veya iki gününüz varsa, aşağıda kaçırmamanız gereken iki günü (biri ücretsiz) için öne çıkardık.

6. Bankacılık ve Fintech İnovasyonu Yuvarlak Masa Toplantısı 2024

Ne zaman: 9 Nisan 2024

Yer: New York City, New York, ABD

Ücret: Ücretsiz

Katılım: Yüz yüze

Bankacılık ve Fintech İnovasyon Yuvarlak Masa Toplantısı 2024, New York Fintech Haftası'nın ilk öne çıkan etkinliğidir. Bu bir günlük forum, uzmanları, düşünce liderlerini ve girişimcileri bir araya getirerek, profesyoneller ve finans kurumları arasında 2024 ve ötesine uzanan bir yol haritası çizerken işbirliğini teşvik eder.

7. Empire Fintech Konferansı

Ne zaman: 10 Nisan 2024

Yer: New York City, New York, ABD

Maliyet: 1.095 $ (süper erken kayıt fiyatı)

Katılım: Yüz yüze

Empire Fintech Konferansı, New York Fintech Week'ten ikinci özelliğimiz. Günümüzün fintech liderlerinin sektörün nereye gittiğini tartıştığı ve şömine başında sohbetler, büyüleyici açılış konuşmaları, bilgilendirici paneller, oyun şovları (fintech aile kavgası, var mı isteyen?) ve tartışmalarla etkileşimde bulunduğu heyecan verici bir günlük toplantı.

8. Seamless Middle East

Ne zaman: 14-15 Mayıs 2024

Yer: Dubai, BAE

Ücret: 750 $ (erken kayıt indirimi)

Katılım: Yüz yüze

Seamless Middle East konferansı, 24 yıldır fintech, ödeme, bankacılık, perakende ve dijital pazarlama sektörlerinin en yenilikçi beyinlerinin buluşma noktası olmuştur. Katılımcılar, dijital dünyamızı şekillendiren en son trendleri, teknolojileri ve yıkıcı yenilikleri tartışan 500'den fazla uzmanın yer aldığı üç günlük konferansın tadını çıkarırlar.

9. Küresel RegTech Zirvesi 2024

Ne zaman: 16 Mayıs 2024

Yer: Londra, İngiltere, Birleşik Krallık

Maliyet: 754 $ (süper erken kayıt indirimi)

Katılım: Yüz yüze

Global RegTech Zirvesi, fintech ve regtech (düzenleyici teknoloji) ile ilgili her şey için başvurulacak adres. Katılımcılar, fintech liderlerinden oluşan küresel bir kitle ile bağlantı kurabilir, üst düzey sektör profesyonelleri ile ağ oluşturabilir ve finansal hizmetlerdeki en son yenilikleri ilk elden görebilir.

10. FinovateSpring

Ne zaman: 21-23 Mayıs 2024

Yer: San Francisco, Kaliforniya, ABD

Maliyet: 2.498 $ (erken kayıt indirimi)

Katılım şekli: Yüz yüze, dijital veya hibrit

FinovateEurope'a katılamıyor musunuz? Batı Kıyısı'nın en önde gelen 2024 fintech konferansı FinovateSpring'e katılın. Katılımcılar, geniş uzman havuzu, uygulamalı demolar ve fintech sektörünün en büyük isimleriyle bağlantı kurma fırsatı sunan ağ oluşturma etkinlikleri sayesinde, bir adım önde olmak için ihtiyaç duydukları her şeyi elde ederler.

11. Consensus 2024

Ne zaman: 24-31 Mayıs 2024

Yer: Austin, Teksas, ABD

Maliyet: 1.399 $

Katılım: Yüz yüze

Consensus, blok zinciri, Web3 ve kripto para dünyasının en uzun soluklu buluşmasıdır. Etkinlik, 2024'e doğru ilerlerken sektörü etkileyen zorlukları çözmeyi amaçlayan anlamlı konuşmalar, vizyoner konuşmacılar ve uygulamalı atölye çalışmalarıyla büyük bir etki yaratmayı vaat ediyor.

12. 2024 ABD Fintech Sempozyumu

Ne zaman: 4-6 Haziran 2024

Yer: Chicago, Illinois, ABD

Ücret: 895 $ (erken kayıt indirimi)

Katılım: Yüz yüze

Altıncı yıllık ABD Fintech Sempozyumu, Kuzey Amerika'nın en çok beklenen fintech etkinliklerinden biridir. Bu konferans, anlamlı tartışmalar, ağ oluşturma fırsatları ve panellerle fintech endüstrisinin liderlerinin bağlantı kurma şeklini kökünden değiştiriyor.

13. Money 20/20 Europe 2024

Ne zaman: 4-6 Haziran 2024

Yer: Amsterdam, Hollanda

Maliyet: 3.132 $ (süper erken kayıt fiyatı)

Katılım: Yüz yüze

Money 20/20, fintech ve finansal hizmetlerdeki son gelişmelere odaklanan, küresel finansal ekosistem için önde gelen etkinliktir. Katılımcılar, dünya çapında içgörüler, ağ oluşturma fırsatları ve önemli konuşmalarla bir adım öne geçebilirler.

14. Fintech + Insurtech Generations

Ne zaman: 12-13 Haziran 2024

Yer: Charlotte, Kuzey Carolina, ABD

Ücret: 299 $

Katılım: Yüz yüze

Fintech + Insurtech Generations, diğer adıyla Fintech Generations Insurtech, gerçek sorunlar hakkında dürüst konuşmalar vaat ediyor. Katılımcılar, fintech sektörünün önde gelen isimlerinden herkesin gündemindeki konular hakkında bilgi alacak ve insurtech ve fintech sektörlerinin önde gelen isimleriyle kalıcı bağlantılar kuracak.

15. FinTech World Forum 2024

Ne zaman: 20-21 Haziran 2024

Yer: Londra, İngiltere, Birleşik Krallık

Ücret: 628 $ (erken kayıt indirimi)

Katılım: Yüz yüze

FinTech World Forum, finansal teknolojinin geleceğini şekillendirecek tartışmaların yapıldığı, sektör liderleri ve yenilikçilerin bir araya geldiği küresel bir etkinliktir. Katılımcılar, uzmanlarla ağ kurarak finans sektörünün önde gelen profesyonelleriyle bağlantı kurabilir ve fintech'in günümüz dünya ekonomisi üzerindeki etkisini keşfedebilir.

16. FinTech Connect Asya 2024

Ne zaman: 27-29 Ağustos 2024

Yer: Raffles, Singapur

Maliyet: Daha sonra açıklanacak

Katılım: Yüz yüze

Yıllık FinTech Connect Asia zirvesi, Asya'nın önde gelen finans kurumları ve liderleri için en önemli toplantı yeridir. İlham verici açılış konuşmaları, interaktif atölye çalışmaları, eğlenceli ağ oluşturma etkinlikleri ve daha fazlasını içeren heyecan verici bir etkinliktir.

17. Üçüncü Yıllık Finansal İnovasyon Forumu

Ne zaman: 19 Eylül 2024

Yer: Londra, İngiltere, Birleşik Krallık

Maliyet: 756 $

Katılım şekli: Yüz yüze, sanal veya hibrit

Bu yılki Finansal İnovasyon Forumu, finans sektörünün uzmanlarının fintech sektöründeki en son en iyi uygulamaları, trendleri, gelişmeleri ve düzenleyici hususları tartışabileceği birinci sınıf bir platformdur. Katılımcılar, fikirlerini paylaşmak ve diğer uzmanlarla bağlantı kurmak isteyen karar vericiler ve düşünce liderlerinin yer aldığı etkileşimli bir forumun keyfini çıkaracaklar.

18. Money 20/20 ABD 2024

Ne zaman: 27-30 Ekim 2024

Yer: Las Vegas, Nevada, ABD

Ücret: 2.899 $ (süper erken kayıt indirimi)

Katılım: Yüz yüze

Bu yıl Amsterdam'a gelemiyor musunuz? Money 20/20 USA'ya katılın. Kuzey Amerika'nın en büyük ve en etkili finansal hizmetler ve fintech liderleri buluşmalarından biridir. Katılımcılar yeni bağlantılar kuracak, iş için kritik bilgiler edinecek ve sektördeki en son yenilikler hakkında bilgi sahibi olacak.

19. Fintech Talents Festivali

Ne zaman: 11-12 Kasım 2024

Yer: Londra, İngiltere, Birleşik Krallık

Maliyet: 381 $

Katılım: Yüz yüze

Fintech Talents Festival, 2024'ün Birleşik Krallık'taki en etkili fintech konferansıdır. Vizyonerler ve yenilikçiler için finans sektöründeki fikirlerini paylaşmak ve sorunları çözmek için kaçırılmayacak iki günlük bir etkinlik.

20. Fintech Retreat Avrupa

Ne zaman: TBA

Maliyet: TBA

Yer: TBA

Nasıl: Yüz yüze

Bu yıl California Fintech Retreat'i kaçırdıysanız, 2024'ün sonlarında Fintech Retreat Europe'a katılarak inovasyon ve ağ oluşturma fırsatlarını yakalayın. Bu etkinliğin ne zaman ve nerede gerçekleşeceğine dair ayrıntılar henüz belirlenmemiştir, ancak finansal teknoloji liderleri ve profesyonelleri için küresel odaklı forumlar düzenleneceği kesin.

Konferanslarda Tartışılan Fintech'te Ortaya Çıkan Trendler

Fintech konferansları, katılımcıların belirli bir yıldaki sektör trendlerini keşfetmelerine ve anlamalarına yardımcı olur.

Her konferans, çeşitli konularda benzersiz açılış konuşmaları, paneller, forumlar, tartışmalar ve daha fazlasını sunar. Ancak, 2024 konferanslarının çoğu aşağıdaki konulara odaklanmaktadır:

Yapay zeka ve AI destekli süreç otomasyon araçları

Blockchain

Kripto para

Merkezi olmayan finans (DeFi)

Makine öğrenimi

Ayrıca, düzenleyici yasalar, süreç standardizasyonu, tedarik zinciri yönetimi, kimlik doğrulama ve dijital para birimlerinin finansal sistemlerimize entegrasyonu hakkında tartışmalar da göreceksiniz.

Ayrıca, inovasyonu besleyen ve sektör genelinde büyümeyi sağlayan risk sermayesinin fintech'teki rolü hakkında tartışmalar da sizi bekliyor. Birçok konferans, fintech'teki rolünü ve dünya çapında manzarayı nasıl şekillendirdiğini keşfetmeye zaman ayıracak.

2024'teki çoğu fintech konferansında vurgulanacak bir diğer konu ise inovasyon ve dönüşüm ruhu olacaktır. Bu, bireylerin, girişimlerin ve girişimcilerin fintech'i nasıl kullanarak yeni çözümler geliştirebilecekleri ve dijital finans alanında değer yaratabilecekleri hakkında tartışmaları da içerecektir.

Diğer ilgi çekici konular arasında şunlar yer alabilir:

Sektör genelinde süreçleri kolaylaştırmada AI destekli fintech araçlarının rolü

Dijital bankacılık ve açık bankacılık, bankaları ve fintech'i nasıl bir araya getiriyor?

Finansal kayıpları ve dolandırıcılığı önlemek için önde gelen siber güvenlik taktikleri

Muhasebe ve finans için AI araçları doğruluğu nasıl artırabilir ve değerli içgörüler sağlayabilir?

Startup'lar ve girişimciler için kaynak yönetimi stratejileri ve araçları

Fintech Konferanslarının Finansın Geleceğini Şekillendirmedeki Rolü

Fintech konferansları, sektör liderleri arasında inovasyon, işbirliği ve bilgi alışverişini teşvik ederek finansın geleceğini şekillendirir. Bu platformlar, düşünce liderleri, yatırımcılar, teknoloji uzmanları ve politika yapıcıların yeni trendleri keşfetmesine, düzenleyici zorlukları tartışmasına ve en son dijital çözümleri sergilemesine olanak tanır.

Fintech konferansları, fintech konferanslarındaki tartışmaların ve içgörülerinin politika kararlarına yön verdiği, gündemleri şekillendirdiği ve sektördeki ilgili öncelikleri vurguladığı Dünya Ekonomik Forumu (WEF) gibi prestijli etkinlikleri de önemli ölçüde etkiler.

Bir Fintech Konferansı Planlamak ve En İyi Şekilde Yararlanmak İçin İpuçları

Fintech konferansları sadece katılmaktan ibaret değildir. Konferanslardan en iyi şekilde yararlanmak için, her etkinliğe katılmadan önce, etkinlik sırasında ve sonrasında yapacağınız planları yapın.

ClickUp gibi araçlar, tüm bu planlama ve uygulama sürecini sandığınızdan çok daha kolay hale getiriyor, söz veriyoruz.

ClickUp, fintech konferanslarına katılmakla ilgili tüm etkinlikleri ve görevleri planlamanıza ve çok daha fazlasını yapmanıza yardımcı olabilir. İşte 2024 etkinlikleri için nasıl kullanabileceğinize dair hızlı bir örnek.

Bir fintech konferansı öncesinde

Bir fintech konferansına katılmak, bilet satın almak, konaklama bulmak, uçuş rezervasyonu yapmak ve daha fazlasıyla başlar. İşte burada ClickUp'ın Takvim görünümü devreye girer.

Esnek Takvim görünümünde projeleri yönetin, düzenleyin ve görevleri planlayarak takımların senkronizasyonunu sağlayın

Takvim görünümünü kullanarak her etkinliğin olduğu günleri, haftaları ve ayları geniş bir perspektiften görebilirsiniz. Biletleri ve rezervasyonları almak için kendinize görevler ve son tarihler belirleyin.

Konferans yaklaşırken gündemi kontrol edin ve her gün için bir program planlayın. Hangi etkinliklerin ve konuşmaların önceliği yüksek olduğunu ve hangilerini atlamayı planladığınızı belirleyin, ardından bunları ClickUp Takviminize girin, böylece konferansta bir sonraki etkinliğin ne olacağını her zaman bilirsiniz.

ClickUp Konferans Gündemi Şablonunu özelleştirin ve konferans katılımcısı olarak kullanarak oyun planınızı haritalandırın

Bunu kolaylaştırmak için bir şablon istiyorsanız, ClickUp Konferans Gündemi Şablonuna göz atın. Bu şablon, konferansı arka planda planlamak için tasarlanmıştır, ancak tüm ClickUp şablonları gibi ihtiyaçlarınıza göre kolayca değiştirilebilir (bu durumda, ev sahibi yerine katılımcı olarak).

Fintech konferansı sırasında

Konferanslar genellikle bize yazmamız veya tartışmamız gereken notlar ve kafamızda daha da fazla bilgi bırakır. İşte burada ClickUp Notepad devreye girer! Öğrendiğiniz veya daha sonra tekrar gözden geçirmek istediğiniz her şey hakkında hızlıca notlar almak için kullanın.

Notları kolayca alın, zengin biçimlendirme ile düzenleyin ve ClickUp Not Defteri'nde her yerden erişilebilen izlenebilir görevlere dönüştürün

Ayrıca, takımınızın konferans boyunca birlikte çalışabileceği daha serbest bir yaklaşım için ClickUp Beyaz Tahtaları'nı da kullanabilirsiniz.

Bir fintech konferansı

Konferansı bitirdiğinizde, edindiğiniz tüm bilgileri eyleme geçirilebilir görevlere ve değerli içgörülere dönüştürmeye hazır olacaksınız. ClickUp Beyaz Tahtalar bu iş için mükemmel bir araçtır. Ayrıca ClickUp Toplantıları'nı kullanarak etkinliği takımınızla birlikte değerlendirebilir ve özetleyebilirsiniz.

ClickUp Beyaz Tahtalar içinde takım üyeleriyle görsel olarak işbirliği yapın, beyin fırtınası yapın ve fikirleri eyleme geçirilebilir öğelere dönüştürün

ClickUp'ın günlük fintech uygulamaları

ClickUp, sadece konferanslar sırasında değil, her zaman sizin için burada! Piyasadaki en iyi proje yönetimi araçlarından biri olmasının bir nedeni var.

Örneğin, ClickUp'ın finans özelliklerini kullanarak finansal hedefleri izleyebilir, hesapları denetleyebilir, karları hesaplayabilir ve giderleri yönetebilirsiniz. Bu, konferans katılımından günlük operasyonlara ve proje bütçelerine kadar tüm maliyetler için kullanışlıdır.

ClickUp Finans Yönetimi Şablonu ile tüm finansal verilerinizi tek bir yerde toplayabilir ve kolaylıkla yönetebilirsiniz

ClickUp Finans Yönetimi Şablonu ile birlikte finans özelliklerini kullanarak finansal verileri düzenleyin, giderleri izleyin ve bütçe tahsislerini takip edin.

ClickUp ayrıca, zamandan ve paradan tasarruf etmenizi sağlamak için finans, iş süreci otomasyonu, proje yönetimi ve BT şablonları (diğerleri arasında) için binlerce şablona sahiptir.

ClickUp'ın Verimli Süreç Oluşturma Şablonu ile tutarlı iş akışları oluşturun

Örneğin, süreç iyileştirme şablonları koleksiyonumuzda, yapılandırılmış iş akışları ve görev listeleri sağlayan ClickUp Verimli Süreç Oluşturma Şablonu bulunmaktadır.

Kısacası, ClickUp kaynak planlamadan işe alım sürecine kadar her konuda yardımcı olacak araçlara sahiptir. Neye ihtiyacınız olursa olsun, ClickUp imdadınıza yetişir.

Sık sorulan sorular

1. "fintech konferansı" ne anlama geliyor?

Bir fintech konferansı, sektör profesyonellerini, girişimcileri, yatırımcıları ve politika yapıcıları, sektördeki yenilikler, trendler ve zorluklar hakkında tartışmaların yapıldığı ve teşvik edildiği bir etkinlikte bir araya getirir. Bu konferanslar ayrıca finansın geleceğini şekillendirmek için işbirliği, ağ oluşturma ve bilgi paylaşımını kolaylaştırır.

2. Fintech fuarı nedir?

Bir fintech fuarı, fintech konferansına benzer (veya bir konferansın parçası olabilir). Bu fuarlar, ürünlerini, hizmetlerini ve yeniliklerini sergilemek isteyen fintech şirketlerini, girişimleri, yatırımcıları ve diğer paydaşları bir araya getirir. Fintech fuarları genellikle sergi stantları, ürün demoları, açılış konuşmaları, ağ oluşturma etkinlikleri ve panel tartışmaları gibi özelliklere sahiptir.

3. Fintech zirvesi nedir?

Fintech zirvesi, sektör liderlerinin bir araya gelerek sektördeki kritik sorunları, trendleri ve fırsatları tartıştığı üst düzey bir toplantıdır. Geleneksel fintech konferanslarından farklı olarak, zirveler genellikle açık uçlu bir biçim izlemek yerine, belirli bir hedef göz önünde bulundurularak stratejik tartışmalara ağırlık verir. Zirvelerde genellikle ağ oluşturma etkinlikleri ve düşünce liderliği sunumları da yer alır.

Ağ Oluşturmadan Bilgi Paylaşımına

2024 takviminizi heyecan verici fintech konferanslarıyla doldururken, deneyiminizi ve içgörülerinizi en üst düzeye çıkarmak için verimli organizasyon ve sorunsuz işbirliğinin çok önemli olduğunu unutmayın.

ClickUp, fintech konferanslarında gezinmeyi devrim niteliğinde bir şekilde değiştiriyor ve etkinlik planlama, görev yönetimi ve yeni edindiğiniz bilgileri uygulama yaklaşımınızı kolaylaştırıyor.

Her tıklamayla ilhamı eyleme dönüştürmeye hazır mısınız?

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