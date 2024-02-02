Evernote ve Todoist: 2025'te Hangi Araç Daha İyi?

Beyninizin fikirler, görevler ve parlak fikirlerle dolu olduğunu biliyoruz. Seyahat planları, tasarruf hedefleri, proje teslim tarihleri ve daha fazlasıyla uğraşıyorsunuz! Biraz yardıma ihtiyacınız var.

Hayatınızda birden fazla iş üzerinde çalışırken kullanışlı olan not alma ve görev yönetimi uygulamalarını mutlaka değerlendirmişsinizdir.

Piyasada harika not alma uygulamaları mevcuttur, ancak ihtiyaçlarınıza en uygun olanı seçmek zaman ve çaba gerektirebilir. Her birimiz benzersiziz, bu da uygulamaları günlük rutininizin bir parçası olarak denemeniz ve mevcut akışınıza ne kadar iyi entegre olduklarını görmeniz gerektiği anlamına gelir.

Evernote ve Todoist gibi popüler araçlar kolay seçimler olarak öne çıkıyor. Ancak, bilinçli bir seçim yapmak istediğinizi anlıyoruz.

Not alma konusunda Todoist ve Evernote arasındaki karşılaşmaya hazır olun. Özellikleri, fiyatları, destek hizmetleri ve daha fazlasını ayrıntılı olarak inceleyeceksiniz.

Sonunda, sizi şaşırtabilecek başka bir rakip daha tanıtacağız.

Evernote nedir?

evernote aracılığıyla

Evernote, not alma ve görev yönetimi için çok yönlü bir uygulamadır. Arşivleme için tasarlanmış bu uygulama, fotoğraflar, ses klipleri ve kaydedilmiş web içeriği ile zenginleştirilmiş notlar oluşturmanıza olanak tanır.

Evernote, 250 milyonluk etkileyici bir kullanıcı tabanına sahiptir ve bunların %10'u ücretli kullanıcılardır. Not alma konusunda çok yönlülüğüyle tanınan Evernote, fikirleri düzenlemeye ve kaydetmeye yardımcı olan hepsi bir arada bir platformdur.

Bu not alma uygulaması, birden fazla cihaz kullananlar için mükemmel bir çözümdür. Notları sanal not defterlerinde düzenlemenize, etiketlemenize, açıklama eklemenize ve kolayca aramanız, düzenlemeniz veya dışa aktarmanıza olanak tanır.

Kullanıcıların kişisel veya profesyonel bağlamlarda gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmasına ve bilgi paylaşmasına olanak tanır.

İşte dikkat çekici özelliklerinin kısa bir özeti:

Günlük notlar

evernote aracılığıyla

Evernote'ta fikirlerinizi çeşitli formlarda yakalayabilirsiniz. Basit metinler, resimler, ses kayıtları ve hatta web kupürlerini kullanarak ihtiyaçlarınıza göre çeşitli ve multimedya notlar oluşturabilirsiniz.

Çeşitli ihtiyaçlar için Not Defterleri'nde notları düzenleyebilir ve biçimlendirme seçeneklerini kullanarak notlarınızı düzgün bir şekilde sunabilirsiniz.

Ayrıca, tüm notlarınızı tüm cihazlarınız arasında senkronize eder, böylece çevrimdışı olduğunuzda bile her zaman erişebilirsiniz.

İşbirliği

evernote aracılığıyla

Evernote, takım oluşturma konusunda son derece etkilidir. Diğer takım üyeleriyle zahmetsizce çalışmanıza ve bilgi paylaşmanıza olanak tanır. Otomatik senkronizasyon özelliği, ilerlemeyi izler ve herkesin aynı sayfada kalmasını sağlar.

Evernote, not paylaşımını kolaylaştırır. Toplantı gündemleri, tasarım fikirleri, seyahat planları, raporlar veya görev listeleri gibi her şeyi zahmetsizce paylaşabilirsiniz.

Evernote'ta bir not paylaşıldığında, alıcılar uygulamadaki "Benimle Paylaşılanlar" bölümünden doğrudan bu nota erişebilir ve notu her açtıklarında en son sürümün gerçek zamanlı güncellemelerine ulaşabilirler.

Çapraz platform uyumluluğu

evernote aracılığıyla

Windows, macOS, iOS, Android ve web tarayıcıları dahil olmak üzere çeşitli platformlarda çalışabilirsiniz. Bu, cihazınızdan bağımsız olarak istediğiniz zaman ve istediğiniz yerden bilgilere ve notlara erişmenizi sağlar.

Evernote, mevcut araçlarınızla entegre olduğu için proje yönetimi için de kullanabilirsiniz ve verimliliği zahmetsizce artırır. Daha iyi bir deneyim için Google Takvim, Slack ve Microsoft Teams'e doğrudan bağlanın.

Kişiselleştirilmiş düzenleme

evernote aracılığıyla

Evernote ile, etiket özelliğini kullanarak içeriğinizi kategorilere ayırmak için not defterleri oluşturabilirsiniz. Bu, gerektiğinde bilgilere hızlı bir şekilde erişmenizi sağlayarak not alma deneyiminizi verimli hale getirir.

Evernote'taki etiketler, notlarınız için anahtar kelimeler gibidir ve notlarınızı bulmanızı kolaylaştırır. Bir not birden fazla kategoriye uyuyorsa veya belirli bir not defterindeki sonuçları bir anahtar kelimeye göre filtrelemek istiyorsanız etiketleri kullanın. Notları kategoriler, anılar veya konumlarla ilişkilendirmek için kullanışlıdır.

Evernote'un avantajları

Notlarınızdan doğru bilgileri hızlı ve güvenilir bir şekilde almanıza yardımcı olan sezgisel AI destekli arama özelliği

Birden fazla özelleştirilebilir şablon sunar ve hatta sıfırdan kendi şablonunuzu oluşturmanıza olanak tanır

Evernote'un dezavantajları

Performans, ara sıra yaşanan gecikmelerden dolayı etkilenebilir

Todoist nedir?

todoist aracılığıyla

Todoist, kullanıcıların günlük aktivitelerini düzenlemeleri ve planlamaları için tasarlanmış bir görev yönetimi uygulamasıdır. Geleneksel yapılacaklar listesi araçlarından farklı olarak, birden fazla cihazda görevlere erişmeyi ve bunları yönetmeyi kolaylaştıran bulut tabanlı bir hizmet sunar.

Uygulama, kullanıcı dostu bir arayüzü benimseyen minimalist bir tasarım yapısına sahiptir. İş yükünüzü daha iyi yönetmek için son teslim tarihleri belirleyebilir ve öncelikler atayabilirsiniz.

Bazı anahtar özelliklerine daha yakından bakalım:

Görev oluşturma

todoist aracılığıyla

Todoist, yapılacaklarınızı hızlıca not almanıza yardımcı olur. Todoist'in görev alanına istediğinizi girin ve benzersiz doğal dil tanıma özelliğini deneyimleyin; yapılacaklar listeniz anında doldurulur.

Todoist, görevlerinizi otomatik olarak Bugün, Yaklaşan ve özel filtre görünümlerine ayırarak önemli işlerinizi önceliklendirmenize yardımcı olur.

Aynı anda birden fazla görev seçerek çok sayıda görevi verimli bir şekilde halledebilirsiniz. Bu, hızlı yeniden planlama, öncelik ayarlama, taşıma veya toplu düzenleme olanağı sunarak daha önemli konulara odaklanmanızı sağlar.

Ayrıca bilgisayar, telefon veya herhangi bir cihaz kullanarak görevler oluşturabilirsiniz.

Yazılım entegrasyonları

todoist aracılığıyla

Todoist, uygulamayı diğer araçlarla bağlamak için birçok yazılım entegrasyonunu destekler. Bu entegrasyonlar, iş akışlarını kolaylaştırmaya yardımcı olur.

Favori takım iletişim araçlarınızdaki mesajları, uygulamalar arasında geçiş yapmadan eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürerek daha etkili bir şekilde işbirliği yapmanızı sağlar.

Bazı entegrasyon örnekleri arasında PomoDone, Slack, Time Doctor, Timetrap, Zapier ve Zendesk bulunur. Todoist'i ek uygulama içi özelliklerle özelleştirebilirsiniz.

Bağımlılıklar

todoist aracılığıyla

Bağımlılıklar, Ganttify gibi bir entegrasyon kullanırsanız Todoist'in sağladığı proje yönetiminin bir başka yararlı özelliğidir. Tek bir Gantt grafiğinde birden fazla projeyi görüntülemenize, görev bağımlılıkları oluşturmanıza ve her görev için başlangıç ve bitiş tarihlerini tanımlamanıza olanak tanır.

Bir görevde gecikme olduğunda, Gantt grafiğinde tarihi ayarlayabilirsiniz ve tüm bağımlı görevler buna göre güncellenir. Görevler arasında bağımlılıklar ayarlarken, görevleri doğru sırayla tamamlayabilir ve tamamlanmamış görevlerin sizi engellememesini sağlayabilirsiniz.

İki yönlü senkronizasyon sayesinde Gantt grafikleriniz ve Todoist projeleriniz her zaman güncel kalır. Bir projenin durumunu ve ilerlemesini iletmek için müşterilerinizle veya iş arkadaşlarınızla salt okunur bir zaman çizelgesini anında paylaşabilirsiniz.

Todoist ile Gantt grafiği kullanmak, birden fazla projeyi birleştirmenin ve kapsamlı bir genel bakış elde etmenin değerli bir yoludur.

Bütçe

todoist aracılığıyla

Todoist, tanınmış bütçe uygulaması YNAB (You Need a Budget) ile işbirliği yaparak ayrıntılı bir şablon geliştirdi.

Bu şablon, finanslarınızı düzenlemenize, borçlarınızı azaltmanıza, tasarruf hedeflerinize ulaşmanıza ve sürdürülebilir bir bütçe alışkanlığı geliştirmenize yardımcı olur.

Ayrıca görevler veya projeler için bütçeler belirleyebilir ve bütçelere göre harcamaları düzenli olarak izleyerek planınızın yolunda gittiğinden emin olabilirsiniz.

Todoist'in artıları

Görevleri oluşturmak, planlamak ve önceliklendirmek için sezgisel, doğal dil

Ücretsiz plan, proje yönetimi için yeterli özelliklere sahiptir

Todoist'in dezavantajları

İstikrarlı bir internet bağlantısı gerektirir

Evernote ve Todoist Arasındaki Farklar Nelerdir?

Evernote öncelikle not almak için kullanılırken, Todoist platformlar arası bir yapılacaklar listesi uygulamasıdır. Ancak sonuçta benzer işlevlere sahiptir ve bu da seçim yaparken kafa karıştırıcı olabilir. Bu nedenle, aradaki farkları sizin için özetledik:

1. Kullanım kolaylığı

Bir proje yönetimi aracı kullanırken, en son isteyeceğiniz şey hantal bir kullanıcı arayüzüdür. Bu iki uygulamayı hızlıca karşılaştıralım.

Evernote

Evernote'un kullanımı çok basittir. Başlamak için "Not ekle"yi tıklayıp yazmaya başlayabilir veya fotoğraf, ses klibi veya video ekleyebilirsiniz. Alt kısımda, bir kontrol listesi oluşturmanıza ve kullanıma hazır şablonlarla çalışmaya başlamanıza yardımcı olacak bir gezinme çubuğu bulacaksınız. Süreç çok sorunsuz ve anlaşılırdır.

Kısa süre önce gösterge panelini yenilediler. Gösterge paneli artık tüm notlarınızın tek bir yerde toplandığı karmaşık bir görünüme sahip. Ancak uygulama, birden fazla cihazı ve diğer uygulamaları senkronize ederek notlarınızın bağlantısını koruyor.

Todoist

Todoist, başladığınız andan itibaren mükemmel olmanızı ister. Bilmeniz gereken her şeyi adım adım anlatan bir kılavuz entegre etmişlerdir.

Projeler, programlar, alt görevler ve yinelenen görevler oluşturma hakkında faydalı bilgiler sağlar. Ayrıca, ihtiyaçlarınıza uygun çok çeşitli şablonlar sunar.

Evernote gibi, diğer uygulamalarla da sorunsuz bir şekilde entegre olur. Premium kullanıcıysanız, e-posta ve telefonla zamanında bildirim alırsınız.

Bonus puan: Belirli görevleri veya projeleri tamamladığınızda, Todoist yerleşik ödül sistemi Karma ile sizi ödüllendirir! Uygulama sahipleri, insan beyninin ödüllendirildiğinde görevleri tamamlamaya yöneldiğini bilir. Bu Karma puanları, verimliliğinizi daha iyi izlemenize yardımcı olur.

2. Erişilebilirlik

Bir verimlilik aracı, nereye giderseniz gidin erişilebilir ve kullanışlı olmalıdır! Bu araçların bu alanda nasıl bir performans gösterdiğini görelim.

Evernote

Evernote'a kolayca erişebilirsiniz ve notlarınıza web, Android veya iOS gibi herhangi bir cihazdan erişebilirsiniz. Ancak, temel planı kullanıyorsanız yalnızca iki cihazda kullanabilmeniz bir sınırlamadır.

Todoist

Todoist, mobil uygulamaya odaklanarak iOS ve Android cihazlarda erişilebilir olmasını sağlar. Hatırlatıcıları telefonunuzla entegre eder ve gerektiğinde size bildirim gönderir.

3. Fiyat

İstediğiniz özellikler ne olursa olsun, bütçenizi aşmamalısınız. Bütçeniz dahilinde en çok istediğiniz özellikleri elde etmek, doğru aracı seçmenin çok önemli bir parçasıdır.

Evernote

Evernote, mümkün olduğunca çok not almanızı sağlayan ücretsiz bir plan sunar. Ancak, Görevler özelliğini kullanamazsınız ve kullanım sadece iki cihazla sınırlıdır.

Profesyonel sürümlerinin fiyatları Todoist'e kıyasla biraz daha yüksek olmakla birlikte, yine de uygun bir aralıkta.

Ücretsiz

Kişisel: 14,99 $/ay

Profesyonel: 17,99 $/ay

Todoist

Todoist'i tek kuruş harcamadan kullanabilirsiniz.

Başlangıç: Ücretsiz

Pro: 4 $/ay

İş: Üye başına aylık 6 ABD doları

Eğitimcilere ve öğrencilere %70'lik muazzam bir indirim sunuyorlar.

Evernote ve Todoist: Bir Şampiyon Var mı?

Todoist ve Evernote çok farklı türde uygulamalardır: İlki görevlerinizi takip etmenizi sağlarken, ikincisi hatırlamanıza yardımcı olur. Her ikisi de yüksek kaliteli uygulamalardır, ücretsiz sürümleri mevcuttur ve günlük kullanım için gerekli tüm özelliklere sahiptir.

Ancak karşılaştırmada Todoist, kullanım kolaylığı, daha fazla erişilebilirlik ve daha iyi fiyatlandırma ile dikkat çekici bir performans sergiliyor.

Reddit'te Evernote ve Todoist karşılaştırması

Kullanıcıların bu verimlilik uygulamalarını nasıl bulduklarını anlamak için Reddit'e gittik. Bu kullanıcıların çoğu Todoist'i tercih ettiklerini açıkladı.

"Todoist düzinelerce daha fazla özelliğe sahiptir, sağlamdır, kullanımı kolaydır, yoğun günleri yeniden planlamak kolaydır, öncelik vermek kolaydır, sade bir dil kullanır, projeleri ve alt görevleri anlar, özelleştirilebilir uyarılar sunar… Evernote, plan yapmak ve planı uygulamak değil, tekil görevleri yapmak içindir. "

"Todoist kullanıyorum ve Todoist çok daha gelişmiş ve güçlü. Gelişmiş filtrelerim var, böylece belirli etiketlere sahip belirli görevler sadece görünüyor. EN buna kıyasla çok basit. "

Ancak Evernote'tan memnun olan bazı kullanıcılar da bulduk:

"Evernote'un en iyi yanı, araçlarının her bireyin tercihine göre değiştirilebilmesi ve kullanılabilmesidir. Ayrıca, kullanıcıları belirli iş akışlarına bağlamak yerine, daha yararlı ve verimli bir şey bulduklarında iş akışlarını değiştirmelerine yardımcı olmak için dinamik bir iş akışı formu sunar..."

En İyi Evernote ve Todoist Alternatifi: ClickUp

Evernote ve Todoist, not almak ve görevleri yönetmek için harikadır. Ancak, belirli benzerliklere rağmen, her bir aracın çok özel ve sınırlı ihtiyaçları karşıladığını gördünüz.

Not alma ve görev yönetiminden çok daha fazlasını yapabileceğiniz bir araçla tanışın.

ClickUp, projeleri yönetmenize, notlar almanıza ve ilerlemeyi izlemenize olanak tanıyan hepsi bir arada bir verimlilik platformudur. Öğrenciler, küçük işletme sahipleri ve büyük ölçekli kurumsal çalışanlar için son derece uygundur.

Evernote ve Todoist basitliğe odaklanırken, ClickUp birçok özelliği ve özelleştirme seçeneğiyle öne çıkıyor. Bu da onu Evernote ve Todoist için iyi bir alternatif haline getiriyor.

Kapsamlı özellikleri ve yoğun arayüzü bazı kullanıcıları zorlayabilir, ancak en güçlü proje yönetimi araçlarından biridir.

ClickUp'ın işinize nasıl yardımcı olabileceğine bir göz atalım:

Takımınızla işbirliği yapın

ClickUp Docs, birden fazla kişinin aynı anda bir belgeyi düzenleyebilmesini sağlayarak, takımınızla birlikte herhangi bir belgeyi düzenlemenizi sağlar.

Sadece bir yorumla takım üyelerine eylemler atayın. Belgedeki metni eylemlere dönüştürün ve bunları bireylere atayın.

Takımınızla belgeler üzerinde işbirliği yapın, yorumlar ekleyin ve diğer üyelere doğrudan ClickUp Doc içinden görevler atayın

Belgelerinizi URL aracılığıyla zahmetsizce paylaşın ve takım veya misafirler için düzenleme izinlerini kolayca yönetin.

Verimli görev dağılımı ve yönetimi için belgelerinizi görevlere bağlamanız yeterlidir. Belge düzenleyicide zahmetsizce bileşenler ekleyerek ş Akışlarını geliştirin.

Görevler oluşturun ve yönetin

Clickup Görevleri'ni kullanarak görevleri durum, öncelik veya departmana göre görselleştirin ve düzenleyin.

Birden fazla kişiye görev atayabilir, yorum ekleyebilir ve yorumları görevlere dönüştürebilirsiniz. Karmaşık bir şeyi açıklamak gerekirse, ekran kaydını tek bir yere ekleyin.

ClickUp Görevleri'ni kullanarak görevler oluşturun, yönetin ve görselleştirin

Birden fazla görünüm sayesinde projelerinizde net bir görünürlük elde edin ve ilgili görevler varsa bunları da görünür hale getirin, böylece bağlantıları aramak zorunda kalmazsınız.

Ş Akışınızı basitleştirin

ClickUp ayrıca ihtiyaçlarınıza göre özelleştirebileceğiniz birçok şablon sunar. ClickUp'ın Görev Yönetimi şablonu, her takımın görevlerini yönetmenize yardımcı olan bir araçtır. Yapılacak tek şey ayrıntıları doldurmaktır.

Projelerin görünürlüğünü netleştirir ve her görev için önceden oluşturulmuş özel alanlar içerir. Ayrıca, yapılacaklarınızı üç Liste ile düzenler: Eylem Öğeleri, Fikirler ve Bekleyenler. Böylece ekranınızı düzenleyebilir ve aynı kategorideki görevlere odaklanabilirsiniz.

ClickUp'ın Görev Yönetimi Şablonu ile görevleri etkili bir şekilde görselleştirin ve düzenleyin

Bu araç, iş akışlarınızı optimize etmek ve görevlerinizi, son teslim tarihlerini, atanan kişileri ve ilerlemelerini takip etmek için kullanışlıdır.

Bilgi merkezinizi oluşturun

Belgeniz basit veya karmaşık olsun, ClickUp Docs size yardımcı olur.

İlgili içerikten her bahsedildiğinde otomatik olarak oluşturulan geri bağlantılar sayesinde, kenar çubuğundaki özel ilişki ve geri bağlantı bölümünden tüm bağlantıları ve ilgili içeriği kolayca keşfedebilirsiniz.

Notlarınızı oluşturduktan sonra, birbiriyle bağlantılı fikirlerin düzenli bir yapısının keyfini çıkarın ve her notun belirli konulara bağlı olmasını sağlayın.

ClickUp AI'yı kullanarak özetler, görevler ve beyin fırtınaları oluşturun

Ayrıca, en iyi AI yazma araçlarından biri olan ClickUp AI'yı kullanarak, yararlı içerikler oluşturarak, kişisel metin düzenleyiciniz olarak ve içeriğinizi mükemmel bir şekilde biçimlendirerek daha iyi yazmanıza yardımcı olun. Ayrıca özetler oluşturur ve bağlama göre görevler oluşturur.

Yaratıcılığınızda bir düşüş olduğunda, beyin fırtınası arkadaşınız olarak ClickUp AI'ya güvenin.

ClickUp, görev yönetimi ve not alma dışında ek kullanım durumlarını desteklediği, daha özelleştirilebilir olduğu ve gelişmiş iş akışı otomasyon yetenekleri sağladığı için Todoist veya Evernote'tan çok daha zengin özelliklere sahip bir araçtır

ClickUp'ta daha çok seveceğiniz özellikler

ClickUp'ın size yardımcı olacağı çok daha fazlası var:

Entegrasyon: Diğer üçüncü taraf uygulamalarla kolayca entegre edin ve notları veya belgeleri görevlere bağlayın

Bildirimler: Yorumlar bölümünde kişileri bahsetme veya çağırma ve onlara güncellemeler ve diğer önemli bilgiler için bildirimler gönderme

Özelleştirme: Projeler ve takımlara göre notları ve belgeleri düzenleyebileceğiniz alanlar ve klasörler oluşturarak çalışma alanınızı özelleştirin

Ek dosya: Notlarınıza kolayca dosya veya multimedya ekleyin

Mobil erişim: Erişim Mobil uygulamalarda ClickUp'a erişin ve ErişimMobil uygulamalarda ClickUp'a erişin ve belgelerinizi hareket halindeyken düzenleyin

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

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