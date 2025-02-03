2025'te Öğrenciler için En İyi 10 Homeworkify Alternatifi

Biriken ödev yığını sizi strese mi sokuyor? Sizi çok iyi anlıyoruz.

Zor ödevlerle uğraşmak gerçekten zor bir iştir. İşte bu noktada Homeworkify gibi yapay zeka araçları devreye girer.

Lise öğrencisi veya mühendislik fakültesi öğrencisi olun, Homeworkify zorlu ödevlerinizi zamanında teslim etmenize yardımcı olabilir. ⏰

Ancak bazı kullanıcılar için Homeworkify, STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) konularında tam doğruluk konusunda yetersiz kalıyor. Neyse ki, başka birçok seçenek var.

Siz ödevlerinizi çözmekle meşgulken, biz de Homeworkify'ın en iyi 10 alternatifini araştırdık.

Hadi bir göz atalım!

Homeworkify alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Homeworkify'a alternatif bir platform seçmeden önce, odaklanmak istediğiniz konular, erişmek istediğiniz akademik kaynaklar ve öğrenme stilinize en uygun araçlar ile ilgili hedeflerinizi belirleyin. Seçtiğiniz platformun akademik dürüstlüğü nasıl değerlendirdiği de aynı derecede önemlidir.

İşte aklınızda bulundurmanız gereken anahtar noktaların bir özeti:

Eğitim standartları: Platformun gerekli eğitim standartlarına uygun olduğundan ve tüm geçerli düzenlemelere uyduğundan emin olun

Basit, kullanımı kolay arayüz: Daha sorunsuz bir kullanıcı deneyimi mi istiyorsunuz? Sezgisel ve gezinmesi kolay bir platform seçin

Mevcut araçlarla entegrasyon: Öğrenme yönetim sisteminiz (LMS) ve favori verimlilik araçlarınız gibi mevcut araçlarınızla entegre olan bir platform, bu entegrasyonları desteklemeyen bir platformdan daha iyi bir seçimdir.

Fiyatlandırma ve yorumlar: Cüzdan dostu (gizli ücretler olmadan) ve çok sayıda kullanıcıdan olumlu yorumlar alan bir alternatif seçin ?

İşbirliği yetenekleri: Paylaşılan belgeler, tartışma forumları ve ilerleme takipçileri gibi araçlar aracılığıyla diğer öğrenciler ve takımlarla işbirliği yapmanıza olanak tanıyan bir platformda çalışmak yararlıdır

Uyumluluk: Birden fazla cihazla çalışıyorsanız, akıllı telefonlar, tabletler ve tercih ettiğiniz işletim sistemi ve tarayıcıyla uyumlu bir platforma kaydolun

Güvenlik: Özellikle platformda hassas bilgiler paylaşıyorsanız, sağlam güvenlik özelliklerine sahip bir alternatif seçin ?

Kullanabileceğiniz En İyi 10 Homeworkify Alternatifi

Homeworkify iyi bir ödev çözümü sağlayıcı olsa da, Homeworkify'ın diğer alternatifleri, alıştırma egzersizleri, ayrıntılı açıklamalar, adım adım çözümler, fiziksel ders kitabı kiralama, çevrimiçi özel ders, etkileşimli öğrenme, sınava hazırlık ve sağlam akademik destek gibi ek avantajlarla benzer hizmetler sunabilir.

İşte en iyi 10 Homeworkify alternatifinin listesi.

1. Chegg

Chegg, ödev çözümlerinden ders kitabı kiralamaya kadar çeşitli hizmetler sunan popüler bir çevrimiçi eğitim platformudur. Geniş bir çevrimiçi kaynak kütüphanesi ve çevrimiçi özel ders hizmetleri de sunmaktadır. Ayrıca yazma yardımı için yapay zeka destekli araçlar, iş ve staj arama portalı ve sınav hazırlık yardımcıları da sağlar.

Chegg, ödev çözümleri, karmaşık kavramlar için ayrıntılı açıklamalar ve bire bir oturumlar için 7/24 kullanılabilen bir Homeworkify alternatifidir. Bu nedenle, etkileşimli bir öğrenme deneyimi isteyen gece kuşları ve sabah erken kalkanlar için idealdir. Anahtar özellikleri arasında kullanıcı dostu bir arayüz ve uygun maliyet yer alır.

Chegg'in en iyi özellikleri

Ders kitaplarını ve diğer kaynakları satın almak yerine kiralayın

Çalışma kılavuzları, adım adım çözüm kılavuzları, soru-cevap hizmetleri ve diğer öğrenme materyalleri gibi kapsamlı bir kaynak kütüphanesine erişin

Uzmanlarla bire bir oturumlar aracılığıyla, uzmanlık düzeyleri genelinde geniş bir konu aralığında ödevleri tamamlayın ve uzmanlık kazanın

SAT, ACT ve GRE gibi rekabetçi sınavlara özel çalışma materyalleri, alıştırma testleri ve sınavlarla hazırlanın

Kullanılmış ders kitaplarınızı satın

Chegg sınırlamaları

Çoğu kaynak kısa bir süre için ücretsiz olarak kullanılabilir, ancak sonunda ücret ödemeniz gerekir

Hem fiziksel hem de çevrimiçi ders kitaplarının sayısı sınırlıdır ve bunlar her zaman en son sürümler değildir

Chegg Fiyatlandırma

Chegg Study: 14,95 $/ay

Chegg Study Pack: 19,95 $/ay

Chegg Math Solver: 9,95 $/ay

Chegg Writing: 9,95 $/ay

Chegg yorumları ve puanları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

2. Brainly

Brainly, ödev çözümleri ve çevrimiçi öğreticiler için eşler arası bir ağa dayanan işbirliğine dayalı bir öğrenme platformudur. Esasen bir bilgi paylaşım platformu olduğu için, öğrenciler eğitim yolculuklarında birbirleriyle bağlantı kurabilir ve birbirlerine destek olabilirler.

Brainly'nin benzersiz topluluk odaklı modeli, kullanıcıların diğer kullanıcılar tarafından gönderilen akademik soruları yanıtlamasına olanak tanır. Cevaplar, içerik, kalite ve doğruluk açısından öğretmenler ve diğer konu uzmanları tarafından denetlenir.

Platform, matematik, fen bilimleri ve tarih gibi geleneksel okul derslerinin yanı sıra tıp, hukuk ve mühendislik gibi üniversite ve yüksekokul düzeyindeki dersleri de kapsar.

Öğrenme için çevrimiçi soru-cevap biçimine ek olarak, platform çalışma kılavuzları gibi materyaller de sunar.

Brainly'nin en iyi özellikleri

Diğer öğrencilerle ağ kurarak çok çeşitli konularda farklı görüşler ve ayrıntılı cevaplar alın

Katılımınız ve katkınız için ödül puanları ve rozetler kazanın

Kullanıcıların ve uzmanların cevap ve çözümlerine ilişkin değerlendirmelerini görünüm

İstediğiniz dilde öğrenin

Akıllı telefonlar ve tabletler gibi birden fazla cihazdan çevrimiçi araca erişin

Brainly sınırlamaları

Kullanıcılar yanıltıcı ve eksik bilgiler verebileceğinden, cevapların doğruluğu ve kalitesi sorun olabilir

Bazı akademik konularda katılımcı sayısının az olması, cevapların kalitesini olumsuz etkileyebilir

Cevapların öznel niteliği kafa karışıklığına yol açabilir

Brainly fiyatlandırması

Ücretsiz

Brainly Plus: Özel fiyatlandırma

Brainly Tutor: Özel fiyatlandırma

Brainly puanları ve yorumları

G2: 4/5 (10+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (25+ yorum)

3. Khan Academy

Khan Academy, dünyanın dört bir yanındaki öğrencilere ve öğretmenlere ücretsiz, dünya standartlarında eğitim sunmayı amaçlayan, kar amacı gütmeyen bir çevrimiçi öğrenme platformudur. Tarih, ekonomi, matematik, bilgisayar programlama gibi çeşitli konularda çevrimiçi kurslar, çalışma materyalleri ve eğitici videolar bulabilirsiniz.

Bu çevrimiçi öğrenme platformu, kendi hızınızda öğrenmenizi sağlayan uyarlanabilir ve kişiselleştirilmiş bir öğrenme yaklaşımına sahiptir. Aynı zamanda, platform, verimli öğrenme için içeriği özelleştirme ve ilerlemeyi izleme konusunda kullanıcıların ihtiyaçlarını izler.

Khan Academy, öğretmenlere ve eğitimcilere öğretim deneyimlerini geliştirmeleri için araçlar ve kaynaklar sunarak onlara da hizmet vermektedir. Khan Academy, öğrenenler için öğretmen, öğretmenler için asistan görevi gören, kendi hızında öğrenme için yapay zeka destekli bir rehber olan Khanmigo'yu da sunmaktadır.

Khan Academy'nin en iyi özellikleri

Prestijli üniversiteler ve enstitülerden eğitim kaynaklarına ve ders materyallerine erişin

Ödevlerinizi ve derslerinizi takip edin

Ücretsiz hizmetlerle kendi hızınızda öğrenin

Tercih ettiğiniz dilde öğrenin

Özel kaynakların yardımıyla SAT, LSAT, MCAT ve diğer standart testlere hazırlanın

Oyunlaştırma yoluyla öğrenin. Tutarlılık ve beceri geliştirme için rozetler ve puanlar kazanın

Khan Academy sınırlamaları

Niş konuların sınırlı kapsamı

Uzmanlar ve öğretmenlerle canlı, bire bir etkileşim yok

Çevrimdışı öğrenme desteği yok

Öğrencilerin platformu kullanabilmek için teknolojiye yatkın olmaları gerekir

Khan Academy fiyatlandırması

Ücretsiz

Khan Academy puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (170+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (25+ yorum)

4. Çalışmaya Doyamayanlar

Crazy for Study, kendisini güvenilir bir eğitim arama motoru olarak tanımlıyor. Çevrimiçi öğrenme platformu, ödev çözümleri, ödev tamamlama ve ders kitabı soruları konusunda yardım sunuyor.

Geniş çalışma materyalleri kütüphanesine ek olarak, çalışma kılavuzlarına erişebilir ve çeşitli konularda çözümler için uzmanlarla iletişime geçebilirsiniz. Crazy for Study, kullanıcı dostu arayüzünde 50 milyondan fazla ödev sorusunun çözümünü barındırır.

Ayrıca, konu uzmanları tarafından derlenen karmaşık ders kitabı sorularına adım adım açıklamalar ve çözüm kılavuzları da alabilirsiniz.

Çılgın çalışma en iyi özellikler

Eşsiz üniversite ödevlerine çözümler bulun

Eğitim kurumlarının standartlarını karşılayan ödev çözümleri için konunuzda doktora sahibi uzmanlara ulaşın

Ödev çözümleri için 7/24 yardım isteyin

Çalışma sınırlamalarına deli oluyorsunuz

Ders kitabı kiralama hizmetleri gibi çevrimdışı çözümler yok

Çözümlerin doğruluğu ve derinliği önemlidir

Çözümler kullanıcılara anında teslim edilmez

Çılgın çalışma fiyatları

Ücretsiz

Aylık plan : 14 $

Üç aylık plan : 29,85

Yıllık plan: 78

Çılgın çalışma derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

5. Studypool

Studypool, klasik soru-cevap biçimine dayanan, ancak aynı zamanda kapsamlı bir çevrimiçi kütüphaneye sahip bir çevrimiçi öğrenme platformudur. Kullanıcının öğrenme yolculuğunu geliştirmek için video öğrenme olanakları, sohbet ve diğer etkileşimli araçlar sunan çalışma araçlarından biridir.

İşte nasıl işliyor: Ödevinizi veya ev ödevi sorunuzu web sitesine gönderebilir ve yardım etmeye istekli nitelikli öğretmenlerden teklifler alabilirsiniz. Bu, uygun öğretmenleri seçebileceğiniz ve çözülen her ödev için ödemek istediğiniz fiyatı belirleyebileceğiniz anlamına gelir.

Ödev Soru-Cevap'ın yanı sıra, bu değerli araç öğrencilere video dersleri, yüz yüze dersler, not bankası, kitap rehberleri ve burslar ile yardımcı olur.

Temel matematik ve fen bilimlerinden programlama, roket bilimi, beşeri bilimler ve yaratıcı yazmaya kadar çeşitli konuları kapsar. Platformdaki öğretmenler de farklı uzmanlık düzeylerine sahiptir ve öğretmenler, üniversite profesörleri ve doktora sahipleri de dahil olmak üzere çeşitli alanlardan gelmektedir.

Studypool'un en iyi özellikleri

Ödevlerinize ve ev ödevlerinize yardımcı olacak 30 milyondan fazla çalışma belgesine erişin

Jeoloji, matematik ve web sitesi tasarımı gibi çeşitli niş konularda uzmanlık kazanın

SAT gibi rekabetçi standart testlere hazırlanın

Bire bir video oturumlarında konu uzmanlarıyla etkileşim kurun

Studypool sınırlamaları

Çevrimdışı kiralama hizmeti yok

Çözümlerin teslim edilmesi uzun sürüyor

Çok dilli destek yok

Studypool fiyatlandırması (Notebank aboneliği)

Aylık plan : 19,95 $

Üç aylık plan : 29,85

Yıllık plan: 59,40

Studypool puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (20+ yorum)

6. Quizlet

Yapay zeka destekli bir çevrimiçi öğrenme platformu olan Quizlet, dijital flash kartlar oluşturma ve paylaşma araçları sunar. Öğrenciler bu araçları kullanarak notlarını kişiselleştirilmiş flash kartlara, alıştırma testlerine ve sınavlara dönüştürebilir.

Platform ayrıca, kullanıcıların testlere hazırlanmalarına ve akademik ödevlerini tamamlamalarına yardımcı olmak için gerçek zamanlı olarak kullanıcılarla etkileşime geçen bir AI-tutor chatbot özelliğine sahiptir. Bu AI öğretmenleri, öğrencilerin bir konuyu ne kadar iyi öğrendiklerini değerlendirmek için alıştırma testleri de oluşturabilirler.

Quizlet nispeten yeni bir platformdur ve hizmetlerini genişletmeye devam etmektedir. Hafıza puanı takipçisi, yazarların bloklarını aşmalarına yardımcı bir araç ve müzikli flash kartlar gibi birçok heyecan verici özelliğin geliştirilmekte olduğu bildirilmektedir.

Quizlet'in en iyi özellikleri

Anında çözümler

İlerleme izleme

Kullanıcı dostu ve sezgisel arayüzü ile yeni başlayanlar için ideal

Flash kartlar ezberlemeyi kolaylaştırır

Quizlet sınırlamaları

Canlı derslerin olmaması, kişisel ilgi arayan öğrenciler için bir engel olabilir

AI destekli çözümler genellikle derinlemesine değildir ve hatalı olabilir

Çok dilli destek yok

Quizlet fiyatlandırması

7 günlük ücretsiz deneme

Quizlet Plus: 35,99 $/yıl kullanıcı başına

Quizlet puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (280+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (120+ yorum)

7. Quizplus

Quizplus, öğrencilere sınav hazırlıklarında da yardımcı olabilen bir ödev yardımcısıdır. Quizplus, alıştırma testleri, flash kartlar, ödev yardımı ve adım adım kılavuzlar gibi bir dizi özellik ve araca sahiptir.

Sınava hazırlığınızı artırmak için çeşitli konularda sunulan etkileşimli testler arasından seçim yapabilirsiniz. Önemli konuları ezberlemek için flash kartları da kullanabilirsiniz.

Platforma abone olursanız, quiz çözümleri, flash kartlar, ayrıntılı çözümler, OCR aramaları ve AI aramaları gibi uygulama içi satın alımlarda kullanabileceğiniz krediler kazanırsınız.

Quizplus'ın en iyi özellikleri

AI arama ve görüntü arama (OCR) özelliklerini kullanarak taranmış kağıt belgelerde, PDF dosyalarında veya görüntülerde cevapları arayın

Kursunuza, eğitim kurumunuza veya üniversitenize göre özelleştirilmiş çalışma materyallerine erişin

Düzenli olarak yayınlanan yeni testlerle öğrenmenizi geliştirin

Quizplus sınırlamaları

Yüz yüze canlı etkileşim için çevrimiçi öğretmenlerin olmaması

Kurs materyali sınırlı ve quiz formunda olduğundan derinlemesine anlayış eksikliği

Yalnızca ders kitabı çözümleri sağlandığından, benzersiz sorular cevaplanamaz

Quizplus fiyatlandırması

aylık 40 $

Quizplus puanları ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

8. AcademicHelp

AcademicHelp, çeşitli çevrimiçi öğrenme ve ödev yardım platformlarını ve araçlarını inceleyen bir eğitim hizmeti inceleme platformudur. Öğretmenler, profesörler ve şirket içi uzman kullanıcılardan oluşan bir takım, birden fazla ödev çözümü sağlayıcı hakkında ayrıntılı geri bildirim sağlar ve görüşleri AcademicHelp'te toplanır.

Programlama öğrenme web siteleri ve intihal kontrol araçlarının yanı sıra, makale yazma, yapay zeka ile yazma ve tez yazma hizmetleri sunan platformlar da dahil olmak üzere birçok platformu kapsar.

Kullanıcılar AcademicHelp'te bir platform arayabilir ve kendileri için en uygun olanı seçebilirler.

AcademicHelp'in en iyi özellikleri

Diğer popüler web sitelerinde ve sosyal ağ sitelerinde kullanıcılar tarafından yayınlanan yorumları okuyun

Sipariş süreçlerinden fiyatlandırma ve ödeme sistemlerine, sunulan indirimlere kadar bir eğitim teknolojisi ürününü uçtan uca inceleyen A*Help puanına erişin

Soru-cevap mesaj panosunu kullanarak şirket içi uzmanlara özel sorular sorun

AcademicHelp sınırlamaları

Bilgiye erişimi zorlaştıran kafa karıştırıcı kullanıcı arayüzü

ESL (İngilizce İkinci Dil) öğrencileri ve öğretmenleri için sınırlı destek

Gerçek zamanlı sohbetlerin ve uzmanlarla etkileşimin olmaması, öğrencilerin platforma erişimini engelleyebilir

AcademicHelp fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

AcademicHelp puanları ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

9. Symbolab

Symbolab, her tür matematik problemi için çözüm kılavuzları içeren çevrimiçi bir matematik çözüm sağlayıcısıdır. Çözümler metin çözümleri veya video kılavuzları şeklinde sunulur ve dünya çapında öğretmenler ve öğrenciler için oldukça kullanışlıdır.

Bu popüler eğitim uygulaması, öğrencilerinin sınıf deneyimini geliştirmek isteyen öğretmenler için bir yardım hizmeti olarak da işlev görür. Öğretmenler, bu uygulamayı kullanarak özel testler ve sınavlar oluşturabilir.

Öğrenciler, grafik, cebir, geometri veya kelime problemleri gibi özellikle zor matematik problemlerini çözmek için bir "kopya kağıdı" indirebilirler.

Symbolab'ın en iyi özellikleri

Basit kullanıcı arayüzü ile platformda kolayca gezinin

Adım adım çözümler elde edin

Kesir, logaritma denklemleri, kısmi türevler ve karmaşık sayılar için hesap makineleri, kişisel finans, yemek pişirme ölçüleri ve tarih ve saat dönüştürücüler gibi araçlara erişin

Karmaşık matematik kavramlarında zorlanıyorsanız görsel araçlara erişin

Çok dilli desteği deneyimleyin

Symbolab sınırlamaları

Öğrencilerin çözüme nasıl ulaşıldığını anlamadan cevabı kolayca kopyalamasını sağlar

Ücretsiz sürümde çok fazla reklam var

Symbolab fiyatlandırması

Ücretsiz

Haftalık plan: 2,49

Aylık plan : 6,99

Yıllık plan: 29,99

Symbolab puanları ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

10. Course Hero

Course Hero, 30 milyondan fazla çalışma materyali ve kaynağına sahip, katkı tabanlı bir Homeworkify alternatifidir. Çeşitli konularda çalışma kılavuzları, ödev çözümleri, ders kitabı çözümleri, notlar, videolar ve açıklamalar sunar.

Platform, ekonomi, psikoloji, matematik ve muhasebe alanlarında öğrenme kaynakları sunar. Üniversite öğrencileri, platformda sunulan uzman tavsiyelerinden ve bire bir oturumlardan da yararlanabilir.

Course Hero'nun en iyi özellikleri

Harvard Üniversitesi, Cambridge Üniversitesi, Notre Dame Üniversitesi gibi ABD, İngiltere ve Avrupa'daki prestijli program ve üniversitelerin çalışma materyallerine erişin.

Etkileşimli içerik biçimleri sunan geniş bir içerik kütüphanesinin kaynaklarını keşfedin

Tüm kullanılan kaynakların net bir görünümünü elde etmek için etkinlik gösterge panelini kullanın

Course Hero sınırlamaları

Çok dilli destek yok

Bazı özellikler ücretli olduğundan sınırlı erişim, öğrenciler için çok pahalı olabilir

İlerleme izleme özelliklerinin olmaması

Course Hero fiyatlandırması

Ücretsiz

Abonelik planı: Aylık 39,95 $'dan başlar

Course Hero puanları ve yorumları

G2: 3,4/5 (35+ yorum)

Capterra: 3,7/5 (10+ yorum)

Homeworkify ve alternatifleri, farklı coğrafyalarda ve dillerde öğrenim gören öğrenciler için öğrenmeyi kolaylaştırdı. Ancak, ödev yardımı çözümü tek başına bir sihirli değnek değildir. Öğrenci odaklı bir proje yönetimi platformuyla birleştirildiğinde, öğrenci hayatının kaosunu kontrol altına almanıza yardımcı olabilir.

Bu amaçla ClickUp mükemmel bir seçimdir.

Akademik iş yüklerinizi düzenlemenize ve yönetmenize, derslerinizi ve profesörlerinizle toplantılarınızı planlamanıza ve proje ve ödev zaman çizelgelerini izlemenize yardımcı olabilir.

ClickUp'ta bulunan araçlar, not alma, diğer öğrencilerle projeler üzerinde işbirliği yapma ve grup projelerinin ilerlemesini yönetme gibi görevlerde de yardımcı olur.

ClickUp'ın öğrenciler için sunduğu araçları kullandığınızda, işbirliği ve görev yönetimi çocuk oyuncağı haline gelir. Bu araçlar ödev sorularına cevap vermez veya sınav hazırlığına doğrudan yardımcı olmaz, ancak akademik yolculuğunuz boyunca zamanınızı ve kaynaklarınızı daha iyi yönetmenize yardımcı olur.

Örneğin, ClickUp derslerinizi ve sınıflarınızı tek bir yerden yönetmenize yardımcı olabilir.

ClickUp'taki Kanban Panosunu kullanarak programınızı planlayabilir, ödevlerinizi takip edebilir ve son teslim tarihlerine göre düzenleyebilirsiniz. Görevleri takviminizle senkronize edebilirsiniz.

Bir grup projesinin parçasıysanız, takım üyelerine görevler atayabilir ve iletişim için ClickUp Sohbet'i kullanabilirsiniz.

Normal proje yönetimi özelliklerine ek olarak, ClickUp AI'yı kullanarak notları ve dersleri yönetme şeklinizi değiştirebilirsiniz. Uzun, sıkıcı ve tekrarlayan görevleri dakikalar içinde tamamlayın: ClickUp AI, notlarınızı özetlemenize, görevleri önceliklendirmenize ve önemli dersleri kısa parçalara ayırmanıza yardımcı olabilir.

Etkileyici denemeler ve ödev taslakları oluşturmak artık daha kolay — AI asistanı, fikirleriniz için harika bir pano görevi görüyor!

ClickUp ile daha fazlasını yapın! Kurs çalışmalarınızı zahmetsizce yönetmek için ClickUp'ı keşfedin

Öğrenciler için ClickUp şablonları

Ayrıca, programınızın önünden gitmek, takım üyelerinizle gerçek zamanlı olarak verimli bir şekilde işbirliği yapmak ve akademik ilerlemenizi takip etmek için kullanabileceğiniz şablonlar da bulunmaktadır. İşte öğrenciler için en kullanışlı ClickUp şablonlarından bazıları:

ClickUp Cornell Notları Şablonu

ClickUp'ın Cornell Notları şablonu, notlarınızı daha iyi düzenlemenize yardımcı olur, böylece daha sonra çalışmak için kullanabilirsiniz. Anahtar noktaları vurgulayabilir ve farklı kategorilere ayırabilirsiniz.

Şablonu indirin ClickUp'ın Cornell Not Şablonu ile notlarınızı daha iyi düzenleyin

ClickUp Sınıf Ödevleri Şablonu

Bu ödev şablonunu kullanarak derslerinizi planlayın, düzenleyin ve programlayın. Bu şablon, her ders için notlar, ödevler ve projeler dahil olmak üzere akademik kaynaklarınızı tek bir yerden yönetmenize de yardımcı olacaktır.

Şablonu indirin ClickUp'ın Sınıf Ödevleri Şablonunu kullanarak derslerinizi kolayca planlayın

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp'ın Görsel Gösterge Panelleri ile tüm takım üyelerinin proje ilerlemesi hakkında bilgi sahibi olmasını sağlayın

AI kullanarak hızlıca özetler ve notlar oluşturun

Şablonları kullanarak sınıf yönetimi, zamanlama, diğer öğrencilerle işbirliği ve hedeflerin ve zaman çizelg elerinin izlenmesini kolay ve rahat hale getirin

E-postalar ve takvimler gibi üçüncü taraf araçlarla entegre ederek programınıza sadık kalın ve meslektaşlarınızla yakın işbirliği içinde çalışın

Uygulamalar arasında geçiş yapmak yerine derslerinizi tek bir platformda saklayın

ClickUp sınırlamaları

Kurs yönetimi projelerine yardımcı olacak sınırlı şablonlar

Çok dilli destek eksikliği

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp yorumları

G2: 4,7/5 (9000+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3900+ Yorum)

ClickUp, Kurs ve Ödev Yönetimi Ortağınız

Bir öğrenci olarak, araçlar ve dersler arasında koşturmak yerine ders çalışmak zamanınızı en iyi şekilde kullanmanın yoludur. Homeworkify ve alternatifleri gibi platformlar, ödevlerinizi yönetmenize ve kişiselleştirilmiş çalışma programları oluşturmanıza yardımcı olur.

Ancak, gününüzü kolaylaştıracak, ders kaosunu kontrol altına alacak ve akademik hedeflerinize odaklanmanızı sağlayacak bir araca ihtiyacınız varsa, ClickUp'tan başka bir yere bakmayın.

ClickUp'a bugün kaydolun ve sadece ödevlerinizi değil, tüm programınızı kolayca tamamlayın!