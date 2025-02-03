2025'te Öğrenciler için En İyi 10 Homeworkify Alternatifi

Biriken ödev yığını sizi strese mi sokuyor? Sizi çok iyi anlıyoruz.
Zor ödevlerle uğraşmak gerçekten zor bir iştir. İşte bu noktada Homeworkify gibi yapay zeka araçları devreye girer.
Lise öğrencisi veya mühendislik fakültesi öğrencisi olun, Homeworkify zorlu ödevlerinizi zamanında teslim etmenize yardımcı olabilir. ⏰
Ancak bazı kullanıcılar için Homeworkify, STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) konularında tam doğruluk konusunda yetersiz kalıyor. Neyse ki, başka birçok seçenek var.
Siz ödevlerinizi çözmekle meşgulken, biz de Homeworkify'ın en iyi 10 alternatifini araştırdık.
Hadi bir göz atalım!
Homeworkify alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?
Homeworkify'a alternatif bir platform seçmeden önce, odaklanmak istediğiniz konular, erişmek istediğiniz akademik kaynaklar ve öğrenme stilinize en uygun araçlar ile ilgili hedeflerinizi belirleyin. Seçtiğiniz platformun akademik dürüstlüğü nasıl değerlendirdiği de aynı derecede önemlidir.
İşte aklınızda bulundurmanız gereken anahtar noktaların bir özeti:
- Eğitim standartları: Platformun gerekli eğitim standartlarına uygun olduğundan ve tüm geçerli düzenlemelere uyduğundan emin olun
- Basit, kullanımı kolay arayüz: Daha sorunsuz bir kullanıcı deneyimi mi istiyorsunuz? Sezgisel ve gezinmesi kolay bir platform seçin
- Mevcut araçlarla entegrasyon: Öğrenme yönetim sisteminiz (LMS) ve favori verimlilik araçlarınız gibi mevcut araçlarınızla entegre olan bir platform, bu entegrasyonları desteklemeyen bir platformdan daha iyi bir seçimdir.
- Fiyatlandırma ve yorumlar: Cüzdan dostu (gizli ücretler olmadan) ve çok sayıda kullanıcıdan olumlu yorumlar alan bir alternatif seçin ?
- İşbirliği yetenekleri: Paylaşılan belgeler, tartışma forumları ve ilerleme takipçileri gibi araçlar aracılığıyla diğer öğrenciler ve takımlarla işbirliği yapmanıza olanak tanıyan bir platformda çalışmak yararlıdır
- Uyumluluk: Birden fazla cihazla çalışıyorsanız, akıllı telefonlar, tabletler ve tercih ettiğiniz işletim sistemi ve tarayıcıyla uyumlu bir platforma kaydolun
- Güvenlik: Özellikle platformda hassas bilgiler paylaşıyorsanız, sağlam güvenlik özelliklerine sahip bir alternatif seçin ?
Kullanabileceğiniz En İyi 10 Homeworkify Alternatifi
Homeworkify iyi bir ödev çözümü sağlayıcı olsa da, Homeworkify'ın diğer alternatifleri, alıştırma egzersizleri, ayrıntılı açıklamalar, adım adım çözümler, fiziksel ders kitabı kiralama, çevrimiçi özel ders, etkileşimli öğrenme, sınava hazırlık ve sağlam akademik destek gibi ek avantajlarla benzer hizmetler sunabilir.
İşte en iyi 10 Homeworkify alternatifinin listesi.
1. Chegg
Chegg, ödev çözümlerinden ders kitabı kiralamaya kadar çeşitli hizmetler sunan popüler bir çevrimiçi eğitim platformudur. Geniş bir çevrimiçi kaynak kütüphanesi ve çevrimiçi özel ders hizmetleri de sunmaktadır. Ayrıca yazma yardımı için yapay zeka destekli araçlar, iş ve staj arama portalı ve sınav hazırlık yardımcıları da sağlar.
Chegg, ödev çözümleri, karmaşık kavramlar için ayrıntılı açıklamalar ve bire bir oturumlar için 7/24 kullanılabilen bir Homeworkify alternatifidir. Bu nedenle, etkileşimli bir öğrenme deneyimi isteyen gece kuşları ve sabah erken kalkanlar için idealdir. Anahtar özellikleri arasında kullanıcı dostu bir arayüz ve uygun maliyet yer alır.
Chegg'in en iyi özellikleri
- Ders kitaplarını ve diğer kaynakları satın almak yerine kiralayın
- Çalışma kılavuzları, adım adım çözüm kılavuzları, soru-cevap hizmetleri ve diğer öğrenme materyalleri gibi kapsamlı bir kaynak kütüphanesine erişin
- Uzmanlarla bire bir oturumlar aracılığıyla, uzmanlık düzeyleri genelinde geniş bir konu aralığında ödevleri tamamlayın ve uzmanlık kazanın
- SAT, ACT ve GRE gibi rekabetçi sınavlara özel çalışma materyalleri, alıştırma testleri ve sınavlarla hazırlanın
- Kullanılmış ders kitaplarınızı satın
Chegg sınırlamaları
- Çoğu kaynak kısa bir süre için ücretsiz olarak kullanılabilir, ancak sonunda ücret ödemeniz gerekir
- Hem fiziksel hem de çevrimiçi ders kitaplarının sayısı sınırlıdır ve bunlar her zaman en son sürümler değildir
Chegg Fiyatlandırma
- Chegg Study: 14,95 $/ay
- Chegg Study Pack: 19,95 $/ay
- Chegg Math Solver: 9,95 $/ay
- Chegg Writing: 9,95 $/ay
Chegg yorumları ve puanları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
2. Brainly
Brainly, ödev çözümleri ve çevrimiçi öğreticiler için eşler arası bir ağa dayanan işbirliğine dayalı bir öğrenme platformudur. Esasen bir bilgi paylaşım platformu olduğu için, öğrenciler eğitim yolculuklarında birbirleriyle bağlantı kurabilir ve birbirlerine destek olabilirler.
Brainly'nin benzersiz topluluk odaklı modeli, kullanıcıların diğer kullanıcılar tarafından gönderilen akademik soruları yanıtlamasına olanak tanır. Cevaplar, içerik, kalite ve doğruluk açısından öğretmenler ve diğer konu uzmanları tarafından denetlenir.
Platform, matematik, fen bilimleri ve tarih gibi geleneksel okul derslerinin yanı sıra tıp, hukuk ve mühendislik gibi üniversite ve yüksekokul düzeyindeki dersleri de kapsar.
Öğrenme için çevrimiçi soru-cevap biçimine ek olarak, platform çalışma kılavuzları gibi materyaller de sunar.
Brainly'nin en iyi özellikleri
- Diğer öğrencilerle ağ kurarak çok çeşitli konularda farklı görüşler ve ayrıntılı cevaplar alın
- Katılımınız ve katkınız için ödül puanları ve rozetler kazanın
- Kullanıcıların ve uzmanların cevap ve çözümlerine ilişkin değerlendirmelerini görünüm
- İstediğiniz dilde öğrenin
- Akıllı telefonlar ve tabletler gibi birden fazla cihazdan çevrimiçi araca erişin
Brainly sınırlamaları
- Kullanıcılar yanıltıcı ve eksik bilgiler verebileceğinden, cevapların doğruluğu ve kalitesi sorun olabilir
- Bazı akademik konularda katılımcı sayısının az olması, cevapların kalitesini olumsuz etkileyebilir
- Cevapların öznel niteliği kafa karışıklığına yol açabilir
Brainly fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Brainly Plus: Özel fiyatlandırma
- Brainly Tutor: Özel fiyatlandırma
Brainly puanları ve yorumları
- G2: 4/5 (10+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (25+ yorum)
3. Khan Academy
Khan Academy, dünyanın dört bir yanındaki öğrencilere ve öğretmenlere ücretsiz, dünya standartlarında eğitim sunmayı amaçlayan, kar amacı gütmeyen bir çevrimiçi öğrenme platformudur. Tarih, ekonomi, matematik, bilgisayar programlama gibi çeşitli konularda çevrimiçi kurslar, çalışma materyalleri ve eğitici videolar bulabilirsiniz.
Bu çevrimiçi öğrenme platformu, kendi hızınızda öğrenmenizi sağlayan uyarlanabilir ve kişiselleştirilmiş bir öğrenme yaklaşımına sahiptir. Aynı zamanda, platform, verimli öğrenme için içeriği özelleştirme ve ilerlemeyi izleme konusunda kullanıcıların ihtiyaçlarını izler.
Khan Academy, öğretmenlere ve eğitimcilere öğretim deneyimlerini geliştirmeleri için araçlar ve kaynaklar sunarak onlara da hizmet vermektedir. Khan Academy, öğrenenler için öğretmen, öğretmenler için asistan görevi gören, kendi hızında öğrenme için yapay zeka destekli bir rehber olan Khanmigo'yu da sunmaktadır.
Khan Academy'nin en iyi özellikleri
- Prestijli üniversiteler ve enstitülerden eğitim kaynaklarına ve ders materyallerine erişin
- Ödevlerinizi ve derslerinizi takip edin
- Ücretsiz hizmetlerle kendi hızınızda öğrenin
- Tercih ettiğiniz dilde öğrenin
- Özel kaynakların yardımıyla SAT, LSAT, MCAT ve diğer standart testlere hazırlanın
- Oyunlaştırma yoluyla öğrenin. Tutarlılık ve beceri geliştirme için rozetler ve puanlar kazanın
Khan Academy sınırlamaları
- Niş konuların sınırlı kapsamı
- Uzmanlar ve öğretmenlerle canlı, bire bir etkileşim yok
- Çevrimdışı öğrenme desteği yok
- Öğrencilerin platformu kullanabilmek için teknolojiye yatkın olmaları gerekir
Khan Academy fiyatlandırması
- Ücretsiz
Khan Academy puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (170+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (25+ yorum)
4. Çalışmaya Doyamayanlar
Crazy for Study, kendisini güvenilir bir eğitim arama motoru olarak tanımlıyor. Çevrimiçi öğrenme platformu, ödev çözümleri, ödev tamamlama ve ders kitabı soruları konusunda yardım sunuyor.
Geniş çalışma materyalleri kütüphanesine ek olarak, çalışma kılavuzlarına erişebilir ve çeşitli konularda çözümler için uzmanlarla iletişime geçebilirsiniz. Crazy for Study, kullanıcı dostu arayüzünde 50 milyondan fazla ödev sorusunun çözümünü barındırır.
Ayrıca, konu uzmanları tarafından derlenen karmaşık ders kitabı sorularına adım adım açıklamalar ve çözüm kılavuzları da alabilirsiniz.
Çılgın çalışma en iyi özellikler
- Eşsiz üniversite ödevlerine çözümler bulun
- Eğitim kurumlarının standartlarını karşılayan ödev çözümleri için konunuzda doktora sahibi uzmanlara ulaşın
- Ödev çözümleri için 7/24 yardım isteyin
Çalışma sınırlamalarına deli oluyorsunuz
- Ders kitabı kiralama hizmetleri gibi çevrimdışı çözümler yok
- Çözümlerin doğruluğu ve derinliği önemlidir
- Çözümler kullanıcılara anında teslim edilmez
Çılgın çalışma fiyatları
- Ücretsiz
- Aylık plan: 14 $
- Üç aylık plan: 29,85
- Yıllık plan: 78
Çılgın çalışma derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
5. Studypool
Studypool, klasik soru-cevap biçimine dayanan, ancak aynı zamanda kapsamlı bir çevrimiçi kütüphaneye sahip bir çevrimiçi öğrenme platformudur. Kullanıcının öğrenme yolculuğunu geliştirmek için video öğrenme olanakları, sohbet ve diğer etkileşimli araçlar sunan çalışma araçlarından biridir.
İşte nasıl işliyor: Ödevinizi veya ev ödevi sorunuzu web sitesine gönderebilir ve yardım etmeye istekli nitelikli öğretmenlerden teklifler alabilirsiniz. Bu, uygun öğretmenleri seçebileceğiniz ve çözülen her ödev için ödemek istediğiniz fiyatı belirleyebileceğiniz anlamına gelir.
Ödev Soru-Cevap'ın yanı sıra, bu değerli araç öğrencilere video dersleri, yüz yüze dersler, not bankası, kitap rehberleri ve burslar ile yardımcı olur.
Temel matematik ve fen bilimlerinden programlama, roket bilimi, beşeri bilimler ve yaratıcı yazmaya kadar çeşitli konuları kapsar. Platformdaki öğretmenler de farklı uzmanlık düzeylerine sahiptir ve öğretmenler, üniversite profesörleri ve doktora sahipleri de dahil olmak üzere çeşitli alanlardan gelmektedir.
Studypool'un en iyi özellikleri
- Ödevlerinize ve ev ödevlerinize yardımcı olacak 30 milyondan fazla çalışma belgesine erişin
- Jeoloji, matematik ve web sitesi tasarımı gibi çeşitli niş konularda uzmanlık kazanın
- SAT gibi rekabetçi standart testlere hazırlanın
- Bire bir video oturumlarında konu uzmanlarıyla etkileşim kurun
Studypool sınırlamaları
- Çevrimdışı kiralama hizmeti yok
- Çözümlerin teslim edilmesi uzun sürüyor
- Çok dilli destek yok
Studypool fiyatlandırması (Notebank aboneliği)
- Aylık plan: 19,95 $
- Üç aylık plan: 29,85
- Yıllık plan: 59,40
Studypool puanları ve yorumları
- G2: 4,2/5 (20+ yorum)
6. Quizlet
Yapay zeka destekli bir çevrimiçi öğrenme platformu olan Quizlet, dijital flash kartlar oluşturma ve paylaşma araçları sunar. Öğrenciler bu araçları kullanarak notlarını kişiselleştirilmiş flash kartlara, alıştırma testlerine ve sınavlara dönüştürebilir.
Platform ayrıca, kullanıcıların testlere hazırlanmalarına ve akademik ödevlerini tamamlamalarına yardımcı olmak için gerçek zamanlı olarak kullanıcılarla etkileşime geçen bir AI-tutor chatbot özelliğine sahiptir. Bu AI öğretmenleri, öğrencilerin bir konuyu ne kadar iyi öğrendiklerini değerlendirmek için alıştırma testleri de oluşturabilirler.
Quizlet nispeten yeni bir platformdur ve hizmetlerini genişletmeye devam etmektedir. Hafıza puanı takipçisi, yazarların bloklarını aşmalarına yardımcı bir araç ve müzikli flash kartlar gibi birçok heyecan verici özelliğin geliştirilmekte olduğu bildirilmektedir.
Quizlet'in en iyi özellikleri
- Anında çözümler
- İlerleme izleme
- Kullanıcı dostu ve sezgisel arayüzü ile yeni başlayanlar için ideal
- Flash kartlar ezberlemeyi kolaylaştırır
Quizlet sınırlamaları
- Canlı derslerin olmaması, kişisel ilgi arayan öğrenciler için bir engel olabilir
- AI destekli çözümler genellikle derinlemesine değildir ve hatalı olabilir
- Çok dilli destek yok
Quizlet fiyatlandırması
- 7 günlük ücretsiz deneme
- Quizlet Plus: 35,99 $/yıl kullanıcı başına
Quizlet puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (280+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (120+ yorum)
7. Quizplus
Quizplus, öğrencilere sınav hazırlıklarında da yardımcı olabilen bir ödev yardımcısıdır. Quizplus, alıştırma testleri, flash kartlar, ödev yardımı ve adım adım kılavuzlar gibi bir dizi özellik ve araca sahiptir.
Sınava hazırlığınızı artırmak için çeşitli konularda sunulan etkileşimli testler arasından seçim yapabilirsiniz. Önemli konuları ezberlemek için flash kartları da kullanabilirsiniz.
Platforma abone olursanız, quiz çözümleri, flash kartlar, ayrıntılı çözümler, OCR aramaları ve AI aramaları gibi uygulama içi satın alımlarda kullanabileceğiniz krediler kazanırsınız.
Quizplus'ın en iyi özellikleri
- AI arama ve görüntü arama (OCR) özelliklerini kullanarak taranmış kağıt belgelerde, PDF dosyalarında veya görüntülerde cevapları arayın
- Kursunuza, eğitim kurumunuza veya üniversitenize göre özelleştirilmiş çalışma materyallerine erişin
- Düzenli olarak yayınlanan yeni testlerle öğrenmenizi geliştirin
Quizplus sınırlamaları
- Yüz yüze canlı etkileşim için çevrimiçi öğretmenlerin olmaması
- Kurs materyali sınırlı ve quiz formunda olduğundan derinlemesine anlayış eksikliği
- Yalnızca ders kitabı çözümleri sağlandığından, benzersiz sorular cevaplanamaz
Quizplus fiyatlandırması
- aylık 40 $
Quizplus puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
8. AcademicHelp
AcademicHelp, çeşitli çevrimiçi öğrenme ve ödev yardım platformlarını ve araçlarını inceleyen bir eğitim hizmeti inceleme platformudur. Öğretmenler, profesörler ve şirket içi uzman kullanıcılardan oluşan bir takım, birden fazla ödev çözümü sağlayıcı hakkında ayrıntılı geri bildirim sağlar ve görüşleri AcademicHelp'te toplanır.
Programlama öğrenme web siteleri ve intihal kontrol araçlarının yanı sıra, makale yazma, yapay zeka ile yazma ve tez yazma hizmetleri sunan platformlar da dahil olmak üzere birçok platformu kapsar.
Kullanıcılar AcademicHelp'te bir platform arayabilir ve kendileri için en uygun olanı seçebilirler.
AcademicHelp'in en iyi özellikleri
- Diğer popüler web sitelerinde ve sosyal ağ sitelerinde kullanıcılar tarafından yayınlanan yorumları okuyun
- Sipariş süreçlerinden fiyatlandırma ve ödeme sistemlerine, sunulan indirimlere kadar bir eğitim teknolojisi ürününü uçtan uca inceleyen A*Help puanına erişin
- Soru-cevap mesaj panosunu kullanarak şirket içi uzmanlara özel sorular sorun
AcademicHelp sınırlamaları
- Bilgiye erişimi zorlaştıran kafa karıştırıcı kullanıcı arayüzü
- ESL (İngilizce İkinci Dil) öğrencileri ve öğretmenleri için sınırlı destek
- Gerçek zamanlı sohbetlerin ve uzmanlarla etkileşimin olmaması, öğrencilerin platforma erişimini engelleyebilir
AcademicHelp fiyatlandırması
- Fiyatlandırma için iletişime geçin
AcademicHelp puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
9. Symbolab
Symbolab, her tür matematik problemi için çözüm kılavuzları içeren çevrimiçi bir matematik çözüm sağlayıcısıdır. Çözümler metin çözümleri veya video kılavuzları şeklinde sunulur ve dünya çapında öğretmenler ve öğrenciler için oldukça kullanışlıdır.
Bu popüler eğitim uygulaması, öğrencilerinin sınıf deneyimini geliştirmek isteyen öğretmenler için bir yardım hizmeti olarak da işlev görür. Öğretmenler, bu uygulamayı kullanarak özel testler ve sınavlar oluşturabilir.
Öğrenciler, grafik, cebir, geometri veya kelime problemleri gibi özellikle zor matematik problemlerini çözmek için bir "kopya kağıdı" indirebilirler.
Symbolab'ın en iyi özellikleri
- Basit kullanıcı arayüzü ile platformda kolayca gezinin
- Adım adım çözümler elde edin
- Kesir, logaritma denklemleri, kısmi türevler ve karmaşık sayılar için hesap makineleri, kişisel finans, yemek pişirme ölçüleri ve tarih ve saat dönüştürücüler gibi araçlara erişin
- Karmaşık matematik kavramlarında zorlanıyorsanız görsel araçlara erişin
- Çok dilli desteği deneyimleyin
Symbolab sınırlamaları
- Öğrencilerin çözüme nasıl ulaşıldığını anlamadan cevabı kolayca kopyalamasını sağlar
- Ücretsiz sürümde çok fazla reklam var
Symbolab fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Haftalık plan: 2,49
- Aylık plan: 6,99
- Yıllık plan: 29,99
Symbolab puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
10. Course Hero
Course Hero, 30 milyondan fazla çalışma materyali ve kaynağına sahip, katkı tabanlı bir Homeworkify alternatifidir. Çeşitli konularda çalışma kılavuzları, ödev çözümleri, ders kitabı çözümleri, notlar, videolar ve açıklamalar sunar.
Platform, ekonomi, psikoloji, matematik ve muhasebe alanlarında öğrenme kaynakları sunar. Üniversite öğrencileri, platformda sunulan uzman tavsiyelerinden ve bire bir oturumlardan da yararlanabilir.
Course Hero'nun en iyi özellikleri
- Harvard Üniversitesi, Cambridge Üniversitesi, Notre Dame Üniversitesi gibi ABD, İngiltere ve Avrupa'daki prestijli program ve üniversitelerin çalışma materyallerine erişin.
- Etkileşimli içerik biçimleri sunan geniş bir içerik kütüphanesinin kaynaklarını keşfedin
- Tüm kullanılan kaynakların net bir görünümünü elde etmek için etkinlik gösterge panelini kullanın
Course Hero sınırlamaları
- Çok dilli destek yok
- Bazı özellikler ücretli olduğundan sınırlı erişim, öğrenciler için çok pahalı olabilir
- İlerleme izleme özelliklerinin olmaması
Course Hero fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Abonelik planı: Aylık 39,95 $'dan başlar
Course Hero puanları ve yorumları
- G2: 3,4/5 (35+ yorum)
- Capterra: 3,7/5 (10+ yorum)
Diğer AI Araçları
Homeworkify ve alternatifleri, farklı coğrafyalarda ve dillerde öğrenim gören öğrenciler için öğrenmeyi kolaylaştırdı. Ancak, ödev yardımı çözümü tek başına bir sihirli değnek değildir. Öğrenci odaklı bir proje yönetimi platformuyla birleştirildiğinde, öğrenci hayatının kaosunu kontrol altına almanıza yardımcı olabilir.
Bu amaçla ClickUp mükemmel bir seçimdir.
Akademik iş yüklerinizi düzenlemenize ve yönetmenize, derslerinizi ve profesörlerinizle toplantılarınızı planlamanıza ve proje ve ödev zaman çizelgelerini izlemenize yardımcı olabilir.
ClickUp'ta bulunan araçlar, not alma, diğer öğrencilerle projeler üzerinde işbirliği yapma ve grup projelerinin ilerlemesini yönetme gibi görevlerde de yardımcı olur.
Öğrenciler için ClickUp araçları
ClickUp'ın öğrenciler için sunduğu araçları kullandığınızda, işbirliği ve görev yönetimi çocuk oyuncağı haline gelir. Bu araçlar ödev sorularına cevap vermez veya sınav hazırlığına doğrudan yardımcı olmaz, ancak akademik yolculuğunuz boyunca zamanınızı ve kaynaklarınızı daha iyi yönetmenize yardımcı olur.
Örneğin, ClickUp derslerinizi ve sınıflarınızı tek bir yerden yönetmenize yardımcı olabilir.
ClickUp'taki Kanban Panosunu kullanarak programınızı planlayabilir, ödevlerinizi takip edebilir ve son teslim tarihlerine göre düzenleyebilirsiniz. Görevleri takviminizle senkronize edebilirsiniz.
Bir grup projesinin parçasıysanız, takım üyelerine görevler atayabilir ve iletişim için ClickUp Sohbet'i kullanabilirsiniz.
Normal proje yönetimi özelliklerine ek olarak, ClickUp AI'yı kullanarak notları ve dersleri yönetme şeklinizi değiştirebilirsiniz. Uzun, sıkıcı ve tekrarlayan görevleri dakikalar içinde tamamlayın: ClickUp AI, notlarınızı özetlemenize, görevleri önceliklendirmenize ve önemli dersleri kısa parçalara ayırmanıza yardımcı olabilir.
Etkileyici denemeler ve ödev taslakları oluşturmak artık daha kolay — AI asistanı, fikirleriniz için harika bir pano görevi görüyor!
Öğrenciler için ClickUp şablonları
Ayrıca, programınızın önünden gitmek, takım üyelerinizle gerçek zamanlı olarak verimli bir şekilde işbirliği yapmak ve akademik ilerlemenizi takip etmek için kullanabileceğiniz şablonlar da bulunmaktadır. İşte öğrenciler için en kullanışlı ClickUp şablonlarından bazıları:
ClickUp Cornell Notları Şablonu
ClickUp'ın Cornell Notları şablonu, notlarınızı daha iyi düzenlemenize yardımcı olur, böylece daha sonra çalışmak için kullanabilirsiniz. Anahtar noktaları vurgulayabilir ve farklı kategorilere ayırabilirsiniz.
ClickUp Sınıf Ödevleri Şablonu
Bu ödev şablonunu kullanarak derslerinizi planlayın, düzenleyin ve programlayın. Bu şablon, her ders için notlar, ödevler ve projeler dahil olmak üzere akademik kaynaklarınızı tek bir yerden yönetmenize de yardımcı olacaktır.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- ClickUp'ın Görsel Gösterge Panelleri ile tüm takım üyelerinin proje ilerlemesi hakkında bilgi sahibi olmasını sağlayın
- AI kullanarak hızlıca özetler ve notlar oluşturun
- Şablonları kullanarak sınıf yönetimi, zamanlama, diğer öğrencilerle işbirliği ve hedeflerin ve zaman çizelg elerinin izlenmesini kolay ve rahat hale getirin
- E-postalar ve takvimler gibi üçüncü taraf araçlarla entegre ederek programınıza sadık kalın ve meslektaşlarınızla yakın işbirliği içinde çalışın
- Uygulamalar arasında geçiş yapmak yerine derslerinizi tek bir platformda saklayın
ClickUp sınırlamaları
- Kurs yönetimi projelerine yardımcı olacak sınırlı şablonlar
- Çok dilli destek eksikliği
ClickUp fiyatlandırması
ClickUp yorumları
- G2: 4,7/5 (9000+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3900+ Yorum)
ClickUp, Kurs ve Ödev Yönetimi Ortağınız
Bir öğrenci olarak, araçlar ve dersler arasında koşturmak yerine ders çalışmak zamanınızı en iyi şekilde kullanmanın yoludur. Homeworkify ve alternatifleri gibi platformlar, ödevlerinizi yönetmenize ve kişiselleştirilmiş çalışma programları oluşturmanıza yardımcı olur.
Ancak, gününüzü kolaylaştıracak, ders kaosunu kontrol altına alacak ve akademik hedeflerinize odaklanmanızı sağlayacak bir araca ihtiyacınız varsa, ClickUp'tan başka bir yere bakmayın.
ClickUp'a bugün kaydolun ve sadece ödevlerinizi değil, tüm programınızı kolayca tamamlayın!