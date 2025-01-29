2025'in En İyi 10 Brex Alternatifi (İncelemeler ve Fiyatlandırma)

Brex, orta ölçekli ve girişim destekli (büyük) şirketlere kurumsal kartlar ve harcama yönetimi yazılımı sağlayan bir SaaS platformudur. Platformunda AI destekli algoritmalar kullanarak dolandırıcılığı tespit eder, veriye dayalı kararlar alır, nakit akışlarını yönetir ve işinize özel çözümler sunar.

Ancak Brex, özellikle küçük işletmeler olmak üzere tüm işletmelerin gereksinimlerine uygun olmayabilir. Bu da değerli bir alternatif ihtiyacını doğurur.

Bu nedenle, küçük işletmelerin iş giderlerini yönetmelerine yardımcı olmak için Brex'in en iyi alternatiflerini tartışacağız.

Brex alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Gider yönetimi platformları birçok özellik sunar. Seçim yapmadan önce dikkate almanız gereken en önemli özellikler şunlardır:

Gösterge panelleri: Kolay gezinme ve Kolay gezinme ve gider raporlarınıza hızlı erişim için

Mobil uygulama: Kartlarınızı, giderlerinizi ve ödemelerinizi her yerden yönetebilir ve inceleyebilirsiniz

Otomatik onay süreci: Günlük gider sınırları veya önceden onaylanmış onay tutarları ayarlayarak daha hızlı bir iş akışı deneyimleyin ve denetim izi elde edin

Dijital makbuz yakalama: Optik Karakter Tanıma (OCR) teknolojisi gibi özellikler sayesinde giderlerinizi kaydetme süresinden tasarruf edin ve makbuzların kaybolma riskini azaltın

Kilometre takipçisi: Sık seyahat eden şirketler ve takımlar için ülke yasalarına göre kilometreyi otomatik olarak hesaplar

Gerçek zamanlı raporlama ve analiz: İşiniz ve giderleriniz için bilinçli kararlar almanıza destek olun

2024'te Kullanabileceğiniz En İyi 10 Brex Alternatifi

İdeal bir gider yönetimi çözümü seçerken nelere dikkat etmeniz gerektiğini artık bildiğinize göre, 2024'ün en iyi Brex alternatiflerine göz atalım.

1. Harvest

harvest aracılığıyla

Harvest, küçük takımlar ve işletmeler için ideal bir zaman takibi uygulamasıdır.

Tüm platformlarda projelerinizin zamanını takip etmenize yardımcı olur. Asana ve Slack gibi diğer iş uygulamaları ve entegrasyonlarla bağlayabilirsiniz.

Harvest, fatura oluşturmanıza, ödemeleri tahsil etmenize ve Xero ve QuickBooks gibi muhasebe yazılımlarıyla entegrasyon sağlamanıza olanak tanır.

Harvest'ın en iyi özellikleri

Tüm platformlarda zamanı takip edin: tarayıcı, masaüstü ve mobil

Projelere bütçeler atayın ve kullanımlarını izleyin

Raporlama araçlarını kullanarak maliyet ve zaman tüketimini analiz edin

PayPal ve Stripe'tan çevrimiçi ödemeleri entegre ederek faturalandırmanızı kolaylaştırın

Harvest sınırlamaları

Yönetici olmayan hesaplar tüm bilgileri manuel olarak eklemelidir

Geçmişteki değişiklikleri takip etmek, geçmişteki değişiklikleri dikkate almadığı için zordur

Harvest fiyatlandırması

Harvest: Ücretsiz

Harvest Pro: Koltuk başına aylık 12 ABD doları

Harvest puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (700+ yorum)

Capterra: 4,6 (500+ yorum)

2. BILL Spend & Expense

BILL Spend & Expense, gider raporlarını, bütçeleri ve geri ödeme işlemlerini otomatikleştirmeye yardımcı olur.

Otomatik gider raporları seçeneği vardır ve kredi kartı ekstrelerini manuel olarak eklemek için zaman kazandırır. Ayrıca, özelleştirilmiş limitlerle her abonelik için ayrı kartlar oluşturmaya yardımcı olur.

Gider yönetimi yazılımı ve sanal kartları ile çalışanların harcamaları hakkında gerçek zamanlı bilgiler edinebilir ve kendinizi dolandırıcılıktan koruyabilirsiniz. Kullanıcılar, aracın birden fazla ödeme seçeneğini destekleme özelliğini takdir ediyor.

BILL Spend & Expense en iyi özellikleri

Kredi kartı ekstrelerini mutabakat yapmadan otomatik gider raporları oluşturun

Her abonelik için ayrı kartlar oluşturun ve sınır belirleyin

Mobil makbuz yükleme ve onaylar için push bildirimleri ile nakit harcamaları ve geri ödeme taleplerini takip edin

FATURA Harcama ve Gider sınırları

Ayın ilk iş gününe kadar sanal kart aboneliğinizi sıfırlayamazsınız

Tekrarlayan masrafları otomatik olarak birden fazla bütçeye bölme seçeneği yoktur

BILL Spend & Expense fiyatlandırması

Ücretsiz

BILL Spend & Expense puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (1.100+ yorum)

Capterra: 4,7 (400+ yorum)

3. Rippling

rippling aracılığıyla

Rippling, çalışanlara yerel para birimlerinde geri ödeme yapma ve herhangi bir dilde rapor sunma seçeneği sunar.

İş değişikliklerinize göre otomatik olarak ayarlanan rol tabanlı bir onay zinciri oluşturabilirsiniz.

Gider yönetimi yazılımı, hızlı bir şekilde özel politikalar oluşturur ve manuel düzeltmelerde zaman tasarrufu sağlar.

Rippling'in en iyi özellikleri

Farklı dillerde olsa bile, fatura uyuşmazlıklarını anında yakalayın

İş değişikliklerinize göre otomatik olarak güncellenen rol tabanlı bir onay zinciri oluşturun

Her takım üyesi için ayrıntılı harcama raporlarına erişin

Rippling sınırlamaları

Raporları uygularken yavaş yanıt süresi

Dalgalı fiyatlandırma

Kullanıcı başına aylık 7 $'dan başlayan fiyatlarla

Özel fiyatlandırma

Dalgalı puanlar ve yorumlar

G2: 4,8/5 (2.100+ yorum)

Capterra: 4,9/5 (2.900+ yorum)

4. Spendesk

spendesk aracılığıyla

Spendesk, işletmelerin fatura ödemelerini, maaş bordrolarını, kurumsal kartlarını ve daha fazlasını yönetmelerine yardımcı olan yedi işlevli bulut tabanlı bir harcama yönetimi çözümüdür.

Kağıt işleri olmadan dijitalleştirilmiş gider raporları oluşturmanıza yardımcı olur ve çalışanların geri ödeme sürecini hızlı ve kolay hale getirir.

Platform, yüklediğiniz faturaları veya makbuzları taramak ve saklamak için Optik Karakter Tanıma (OCR) teknolojisini kullanır. Xero, Slack ve Netsuite gibi üçüncü taraf uygulamalarla entegre edebilirsiniz.

Spendesk'in en iyi özellikleri

Sanal ve fiziksel kartlarla gider yönetimini takip edin

Çalışanların giderlerinin kolayca geri ödenmesi için gider raporlarını dijitalleştirin, evrak işleriyle uğraşmayın

Şirket harcama sınırları ve ön ödeme onayları belirleyin

KDV çıkarma, makbuz mutabakatı ve gider hesabı tahsisi gibi görevleri otomatikleştirin

Spendesk sınırlamaları

Küçük işletmeler için pahalı

Gösterge paneli kullanıcı dostu olsa da, iş banka hesabınızı ayarlamak zor olabilir

Spendesk fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Spendesk puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (200+ yorum)

5. Clearco

clearco aracılığıyla

Clearco, e-ticaret işletmelerinin faturalarını ve ödemelerini yönetmelerine yardımcı olur. Tüm envanter, pazarlama, yasal ve finansal ücretlerinizi ve nakliye ve lojistik giderlerinizi destekler.

Hepsi bir arada, kullanıcı dostu gösterge paneli ile beğenilmektedir. Platform dört para birimini desteklemektedir: EUR, CAD, USD ve GBP.

Clearco'nun en iyi özellikleri

Teknoloji girişimi olarak öz sermaye ücreti sermayesi alabilirsiniz

20 milyon dolara kadar borç alma imkanı sunar

Altı ay veya daha uzun süredir faaliyet gösteren işletmeler için kredi kontrolü yok

Clearco sınırlamaları

Yalnızca e-ticaret ve SaaS işleri için kullanılabilir

Yalnızca şirketler veya LLC'ler için geçerlidir

Clearco fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Clearco puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (300'den fazla yorum)

6. Zoho Expense

zoho Expense aracılığıyla

Zoho Expense, iş seyahatlerini ve harcamaları yöneten web tabanlı bir mobil uygulamadır. Seyahat giderlerini ve raporlamayı otomatikleştirmiştir.

Bulut uygulamalarını entegre ederek otomatik tarama seçeneği ile makbuz izlemeyi ayarlar. Kopyalarınızı ömür boyu saklar ve güvenli zaman takibi sağlar.

Zoho Expense'in en iyi özellikleri

Hızlı ve etkili süreçler için yüksek derecede özelleştirilebilir ön ödemeleri ve raporları izleyin

Gider oluşturma formlarını özelleştirin ve gider gönderimi sırasında doldurulacak alanları seçin

Çoklu para birimi yükleme seçeneklerini kullanabilirsiniz

Zoho Expense sınırlamaları

Yeni başlayanlar için öğrenme eğrisi

Ara sıra platform kesintileri

Zoho Expense fiyatlandırması

Ücretsiz: 3 kullanıcıya kadar

Standart: Kullanıcı başına aylık 3 $

Premium: Kullanıcı başına aylık 5 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 8 ABD doları

Zoho Expense puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (1000+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (900+ yorum)

7. Moss

moss aracılığıyla

Moss, start-up'lar ve dijital şirketler için kurumsal kartlar sağlar.

Gösterge panelinden kartların sınırlarını gerçek zamanlı olarak ayarlayabilirsiniz. Ayrıca, her kart için harcama sınırı belirleme seçeneği de mevcuttur. Kullanıcılar, giderleri, faturaları ve kartları tek bir yerde bulabilme özelliğini çok beğeniyor.

KDV oranı ve maliyet merkezi dahil olmak üzere şirketinizin iş akışına farklı kategorilerde otomatik yönetim görevleri ayarlamanıza olanak tanır.

Moss'un en iyi özellikleri

Sınırsız banka ve kredi kartı alabilirsiniz

Hem fiziksel hem de sanal kartlar için %0,4'e varan nakit iadesi talep edin

XERO, DATEV ve Exact Online gibi ERP ve muhasebe yazılımlarıyla entegre edin

Moss sınırlamaları

Diğer gider yönetimi yazılımlarına göre daha düşük nakit iadesi

Demo ve finansal hesap kurulumu için takım yardımı gerekir

Moss fiyatlandırması

Akıllı Kartlar: Özel fiyatlandırma

Özel Plan: Özel fiyatlandırma

Eksiksiz Harcama Yönetimi: Özel fiyatlandırma

Moss puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (30+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (50+ yorum)

8. Concur

concur aracılığıyla

Concur, AI ve gerçek zamanlı verileri kullanarak giderleri izleyen entegre ve otomatik gider yönetimi yazılımı sunar.

Verileri yorumlayabilir ve ayrıntılı raporlar alabilirsiniz. Bu araç, gösterge paneliniz aracılığıyla yinelenenler ve şirket politikalarına uymayan faaliyetler gibi hataları tespit etmenizi sağlar.

Platform, kredi kartı bilgilerini almadan kendi kendine rehberli bir demo sunar.

Concur'un en iyi özellikleri

AI muhasebe araçları ve makine öğrenimi ile gider analizini ve raporlamayı izleyin

AI ile gider girdilerini oluşturun ve kategorilere ayırın

Makbuzları doğrudan gider raporlarına yükleyin

Uluslararası seyahatler için KDV ve para birimi döviz kurlarını otomatik olarak hesaplayın

Concur sınırlamaları

Nihai fiyatı tahmin etmek için çok fazla seçenek mevcut

İşlemdeki bazı sorunları gidermek için işlemi yeniden başlatır

Concur fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Concur puanları ve yorumları

G2: 4/5 (5000+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (1900+ yorum)

9. Tribal Credit

tribal Credit aracılığıyla

Tribal Credit, yeni kurulan ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ'ler) için bir kurumsal karttır.

Gösterge paneliniz aracılığıyla iş faaliyetlerinizi gerçek zamanlı olarak izler ve analiz eder. Gösterge paneli, son üç aylık banka hesap özetlerinizi, şirketinizin kuruluş belgesini ve vergi kimlik numaranızı sağladığınızda etkinleştirilir.

Gider yönetimi platformu, 1.000.000 $'a varan iş kredileri sunmasıyla dikkat çekmektedir.

Tribal Credit'in en iyi özellikleri

Yerel para biriminde güvenli kartlar çıkarma seçeneğiniz vardır

Gelişmiş araçlarla gerçek zamanlı giderleri izleyin

Küresel start-up topluluklarının bir parçası olarak ilgili indirimlere ve ağ oluşturma fırsatlarına erişin

Tribal Credit sınırlamaları

Takımın harcamalarının yavaş değerlendirilmesi

Tanıdık olmayan izleme ve raporlama seçenekleri

Tribal Credit fiyatlandırması

Ücretsiz

Tribal Kredi derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Listeye alınmamıştır

10. Ramp

ramp aracılığıyla

Ramp, orta ölçekli finans takımları için özel olarak tasarlanmış kurumsal kart ve harcama yönetimi çözümleri sunar.

Ödemeler ve eksik öğeler için hatırlatıcılar ve potansiyel şüpheli işlemler için otomatik kilitleme seçeneği ayarlamanıza olanak tanır.

Yazılım, önceden ayarlanmış bütçe şablonlarıyla özel iş akışları oluşturur. Ayrıca tüm kurumsal kartlarınız için otomatik sınırlar ve gönderi gereksinimleri de ayarlayabilirsiniz.

Ramp'ın en iyi özellikleri

Geri ödemeler, eksik öğeler ve şüpheli işlemler için otomatik kart kilitleme için hatırlatıcılar ayarlayın

Asana gibi üçüncü taraf uygulamalarla doğrudan entegre edin

Bütçenizi aşmamak için gerçek zamanlı verilere erişin

Doğru analizler için AI tarafından oluşturulan raporlar oluşturun

Ramp sınırlamaları

Uzun işlem süresi

Ramp fiyatlandırması

Ramp: Kullanıcı başına aylık 0 $

Ramp Plus : Kullanıcı başına aylık 12 $

Ramp Enterprise: Özel fiyatlandırma

Ramp puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (1.800+ yorum)

Capterra: 4,9/5 (100'den fazla yorum)

Brex ve benzeri gider yönetimi yazılımları finansal görevleri ve raporları yönetirken, ClickUp gibi proje yönetimi platformları, maksimum verimlilikle projeleri sorunsuz bir şekilde tamamlamak için görev yönetimi ve takım üyeleri arasındaki işbirliğine odaklanır.

ClickUp

Finansal görevlerinizi verimli bir şekilde yönetmek için ClickUp'ın Finans Yönetimi Şablonlarını kullanın. Bu şablonlarla, finans takımlarınız finansal KPI'ları kolayca izleyebilir, hesaplarını yönetebilir ve kar ve giderlerini hesaplayabilir.

ClickUp Finans Yönetimi Şablonu ile tüm finansal verilerinizi merkezileştirebilir ve kolaylıkla yönetebilirsiniz

ClickUp ile Finans ve Giderleri Yönetin

Tek yapmanız gereken ClickUp Finans Yönetimi Şablonlarına kaydolmak. Bu şablonu çalışmak istediğiniz alana veya klasöre uygulayın. İlgili takım üyelerini ekleyin, Çalışma Alanınız hazır.

ClickUp'ın kullanışlı görünümleri arasında geçiş yaparak faturalarınızı saniyeler içinde düzenleyin

ClickUp, ClickUp'ın Muhasebe Proje Yönetimi Yazılımı ile oluşturulan paylaşılabilir raporlarla müşterilerinizi izlemenize ve yönetmenize de yardımcı olur.

Muhasebe firması için ClickUp proje yönetimi çalışma alanı örneği

Ayrıca, bu aracı kullanarak görsel bir veritabanında düzenlenmiş elektronik tablolarla müşterilerinizin proje bütçelerini izleyebilir ve yönetebilirsiniz. Bu elektronik tablolar, görevleri birbirine bağlamanıza, herhangi bir belgeyi eklemenize veya gömmenize ve verileri dışa aktarmanıza olanak tanır.

50'den fazla bileşen varyasyonu kullanarak ClickUp Gösterge Panelini kişiselleştirin ve özelleştirin

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Özel finansal yönetim şablonlarıyla iş yapın

ClickUp'ın muhasebe ve finans yönetimi aracı , otomasyon ve hatırlatıcı araçlarıyla müşteri hesaplarını ve raporlarını izleyin ve yönetin

Görsel olarak düzenlenmiş elektronik tablolarla zaman kaynaklarının izlenmesi ile ayrıntılı raporlar oluşturun ve paylaşın

Son derece görsel gösterge panelleriyle faturaları, ödeme hatırlatıcılarını ve daha fazlasını yönetin

Raporlama, takım işbirliği ve iş atamaları için muhasebe görevlerini otomatikleştirin

Zaman takibi, bulut depolama, geliştiriciler ve takvim ile 1000'den fazla entegrasyon seçeneğinin keyfini çıkarın

ClickUp sınırlamaları

ClickUp kullanmak için ekstra kredi veya ödül yok

Yeni kullanıcılar için öğrenme eğrisi

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $

İş: Kullanıcı başına aylık 12 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.000'den fazla yorum)

Brex'e uygun alternatifi seçmek, takımınızın ve işinizin ihtiyaçlarına bağlıdır. Özel araçlar, benzersiz ihtiyaçlarınızı karşılayacaktır. Ancak ClickUp gibi araçlar, çalışanlarınızı ve müşterilerinizi tüm bilgilerle güncel tutmanıza ve birden fazla projeyi yönetmenize yardımcı olacaktır.

Süreçlerinizi tek bir yerden kolaylaştırdığınızda maksimum sonuçları elde edersiniz. Görev işbirlikleri, entegrasyonlar ve iş akışı özelleştirme gibi özelliklerle ClickUp, finans proje yönetiminizin farklı yönlerini çözmeye odaklanır. ClickUp'ı bugün deneyin!?