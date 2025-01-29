2025'in En İyi 10 Brex Alternatifi (İncelemeler ve Fiyatlandırma)

Brex, orta ölçekli ve girişim destekli (büyük) şirketlere kurumsal kartlar ve harcama yönetimi yazılımı sağlayan bir SaaS platformudur. Platformunda AI destekli algoritmalar kullanarak dolandırıcılığı tespit eder, veriye dayalı kararlar alır, nakit akışlarını yönetir ve işinize özel çözümler sunar.
Ancak Brex, özellikle küçük işletmeler olmak üzere tüm işletmelerin gereksinimlerine uygun olmayabilir. Bu da değerli bir alternatif ihtiyacını doğurur.
Bu nedenle, küçük işletmelerin iş giderlerini yönetmelerine yardımcı olmak için Brex'in en iyi alternatiflerini tartışacağız.
Brex alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?
Gider yönetimi platformları birçok özellik sunar. Seçim yapmadan önce dikkate almanız gereken en önemli özellikler şunlardır:
- Gösterge panelleri: Kolay gezinme ve gider raporlarınıza hızlı erişim için
- Mobil uygulama: Kartlarınızı, giderlerinizi ve ödemelerinizi her yerden yönetebilir ve inceleyebilirsiniz
- Otomatik onay süreci: Günlük gider sınırları veya önceden onaylanmış onay tutarları ayarlayarak daha hızlı bir iş akışı deneyimleyin ve denetim izi elde edin
- Dijital makbuz yakalama: Optik Karakter Tanıma (OCR) teknolojisi gibi özellikler sayesinde giderlerinizi kaydetme süresinden tasarruf edin ve makbuzların kaybolma riskini azaltın
- Kilometre takipçisi: Sık seyahat eden şirketler ve takımlar için ülke yasalarına göre kilometreyi otomatik olarak hesaplar
- Gerçek zamanlı raporlama ve analiz: İşiniz ve giderleriniz için bilinçli kararlar almanıza destek olun
2024'te Kullanabileceğiniz En İyi 10 Brex Alternatifi
İdeal bir gider yönetimi çözümü seçerken nelere dikkat etmeniz gerektiğini artık bildiğinize göre, 2024'ün en iyi Brex alternatiflerine göz atalım.
1. Harvest
Harvest, küçük takımlar ve işletmeler için ideal bir zaman takibi uygulamasıdır.
Tüm platformlarda projelerinizin zamanını takip etmenize yardımcı olur. Asana ve Slack gibi diğer iş uygulamaları ve entegrasyonlarla bağlayabilirsiniz.
Harvest, fatura oluşturmanıza, ödemeleri tahsil etmenize ve Xero ve QuickBooks gibi muhasebe yazılımlarıyla entegrasyon sağlamanıza olanak tanır.
Harvest'ın en iyi özellikleri
- Tüm platformlarda zamanı takip edin: tarayıcı, masaüstü ve mobil
- Projelere bütçeler atayın ve kullanımlarını izleyin
- Raporlama araçlarını kullanarak maliyet ve zaman tüketimini analiz edin
- PayPal ve Stripe'tan çevrimiçi ödemeleri entegre ederek faturalandırmanızı kolaylaştırın
Harvest sınırlamaları
- Yönetici olmayan hesaplar tüm bilgileri manuel olarak eklemelidir
- Geçmişteki değişiklikleri takip etmek, geçmişteki değişiklikleri dikkate almadığı için zordur
Harvest fiyatlandırması
- Harvest: Ücretsiz
- Harvest Pro: Koltuk başına aylık 12 ABD doları
Harvest puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (700+ yorum)
- Capterra: 4,6 (500+ yorum)
2. BILL Spend & Expense
BILL Spend & Expense, gider raporlarını, bütçeleri ve geri ödeme işlemlerini otomatikleştirmeye yardımcı olur.
Otomatik gider raporları seçeneği vardır ve kredi kartı ekstrelerini manuel olarak eklemek için zaman kazandırır. Ayrıca, özelleştirilmiş limitlerle her abonelik için ayrı kartlar oluşturmaya yardımcı olur.
Gider yönetimi yazılımı ve sanal kartları ile çalışanların harcamaları hakkında gerçek zamanlı bilgiler edinebilir ve kendinizi dolandırıcılıktan koruyabilirsiniz. Kullanıcılar, aracın birden fazla ödeme seçeneğini destekleme özelliğini takdir ediyor.
BILL Spend & Expense en iyi özellikleri
- Kredi kartı ekstrelerini mutabakat yapmadan otomatik gider raporları oluşturun
- Her abonelik için ayrı kartlar oluşturun ve sınır belirleyin
- Mobil makbuz yükleme ve onaylar için push bildirimleri ile nakit harcamaları ve geri ödeme taleplerini takip edin
FATURA Harcama ve Gider sınırları
- Ayın ilk iş gününe kadar sanal kart aboneliğinizi sıfırlayamazsınız
- Tekrarlayan masrafları otomatik olarak birden fazla bütçeye bölme seçeneği yoktur
BILL Spend & Expense fiyatlandırması
- Ücretsiz
BILL Spend & Expense puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (1.100+ yorum)
- Capterra: 4,7 (400+ yorum)
3. Rippling
Rippling, çalışanlara yerel para birimlerinde geri ödeme yapma ve herhangi bir dilde rapor sunma seçeneği sunar.
İş değişikliklerinize göre otomatik olarak ayarlanan rol tabanlı bir onay zinciri oluşturabilirsiniz.
Gider yönetimi yazılımı, hızlı bir şekilde özel politikalar oluşturur ve manuel düzeltmelerde zaman tasarrufu sağlar.
Rippling'in en iyi özellikleri
- Farklı dillerde olsa bile, fatura uyuşmazlıklarını anında yakalayın
- İş değişikliklerinize göre otomatik olarak güncellenen rol tabanlı bir onay zinciri oluşturun
- Her takım üyesi için ayrıntılı harcama raporlarına erişin
Rippling sınırlamaları
- Raporları uygularken yavaş yanıt süresi
Dalgalı fiyatlandırma
- Kullanıcı başına aylık 7 $'dan başlayan fiyatlarla
- Özel fiyatlandırma
Dalgalı puanlar ve yorumlar
- G2: 4,8/5 (2.100+ yorum)
- Capterra: 4,9/5 (2.900+ yorum)
4. Spendesk
Spendesk, işletmelerin fatura ödemelerini, maaş bordrolarını, kurumsal kartlarını ve daha fazlasını yönetmelerine yardımcı olan yedi işlevli bulut tabanlı bir harcama yönetimi çözümüdür.
Kağıt işleri olmadan dijitalleştirilmiş gider raporları oluşturmanıza yardımcı olur ve çalışanların geri ödeme sürecini hızlı ve kolay hale getirir.
Platform, yüklediğiniz faturaları veya makbuzları taramak ve saklamak için Optik Karakter Tanıma (OCR) teknolojisini kullanır. Xero, Slack ve Netsuite gibi üçüncü taraf uygulamalarla entegre edebilirsiniz.
Spendesk'in en iyi özellikleri
- Sanal ve fiziksel kartlarla gider yönetimini takip edin
- Çalışanların giderlerinin kolayca geri ödenmesi için gider raporlarını dijitalleştirin, evrak işleriyle uğraşmayın
- Şirket harcama sınırları ve ön ödeme onayları belirleyin
- KDV çıkarma, makbuz mutabakatı ve gider hesabı tahsisi gibi görevleri otomatikleştirin
Spendesk sınırlamaları
- Küçük işletmeler için pahalı
- Gösterge paneli kullanıcı dostu olsa da, iş banka hesabınızı ayarlamak zor olabilir
Spendesk fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
Spendesk puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (300'den fazla yorum)
- Capterra: 4,8/5 (200+ yorum)
5. Clearco
Clearco, e-ticaret işletmelerinin faturalarını ve ödemelerini yönetmelerine yardımcı olur. Tüm envanter, pazarlama, yasal ve finansal ücretlerinizi ve nakliye ve lojistik giderlerinizi destekler.
Hepsi bir arada, kullanıcı dostu gösterge paneli ile beğenilmektedir. Platform dört para birimini desteklemektedir: EUR, CAD, USD ve GBP.
Clearco'nun en iyi özellikleri
- Teknoloji girişimi olarak öz sermaye ücreti sermayesi alabilirsiniz
- 20 milyon dolara kadar borç alma imkanı sunar
- Altı ay veya daha uzun süredir faaliyet gösteren işletmeler için kredi kontrolü yok
Clearco sınırlamaları
- Yalnızca e-ticaret ve SaaS işleri için kullanılabilir
- Yalnızca şirketler veya LLC'ler için geçerlidir
Clearco fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
Clearco puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (300'den fazla yorum)
- Capterra: 4,4/5 (300'den fazla yorum)
6. Zoho Expense
Zoho Expense, iş seyahatlerini ve harcamaları yöneten web tabanlı bir mobil uygulamadır. Seyahat giderlerini ve raporlamayı otomatikleştirmiştir.
Bulut uygulamalarını entegre ederek otomatik tarama seçeneği ile makbuz izlemeyi ayarlar. Kopyalarınızı ömür boyu saklar ve güvenli zaman takibi sağlar.
Zoho Expense'in en iyi özellikleri
- Hızlı ve etkili süreçler için yüksek derecede özelleştirilebilir ön ödemeleri ve raporları izleyin
- Gider oluşturma formlarını özelleştirin ve gider gönderimi sırasında doldurulacak alanları seçin
- Çoklu para birimi yükleme seçeneklerini kullanabilirsiniz
Zoho Expense sınırlamaları
- Yeni başlayanlar için öğrenme eğrisi
- Ara sıra platform kesintileri
Zoho Expense fiyatlandırması
- Ücretsiz: 3 kullanıcıya kadar
- Standart: Kullanıcı başına aylık 3 $
- Premium: Kullanıcı başına aylık 5 $
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 8 ABD doları
Zoho Expense puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (1000+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (900+ yorum)
7. Moss
Moss, start-up'lar ve dijital şirketler için kurumsal kartlar sağlar.
Gösterge panelinden kartların sınırlarını gerçek zamanlı olarak ayarlayabilirsiniz. Ayrıca, her kart için harcama sınırı belirleme seçeneği de mevcuttur. Kullanıcılar, giderleri, faturaları ve kartları tek bir yerde bulabilme özelliğini çok beğeniyor.
KDV oranı ve maliyet merkezi dahil olmak üzere şirketinizin iş akışına farklı kategorilerde otomatik yönetim görevleri ayarlamanıza olanak tanır.
Moss'un en iyi özellikleri
- Sınırsız banka ve kredi kartı alabilirsiniz
- Hem fiziksel hem de sanal kartlar için %0,4'e varan nakit iadesi talep edin
- XERO, DATEV ve Exact Online gibi ERP ve muhasebe yazılımlarıyla entegre edin
Moss sınırlamaları
- Diğer gider yönetimi yazılımlarına göre daha düşük nakit iadesi
- Demo ve finansal hesap kurulumu için takım yardımı gerekir
Moss fiyatlandırması
- Akıllı Kartlar: Özel fiyatlandırma
- Özel Plan: Özel fiyatlandırma
- Eksiksiz Harcama Yönetimi: Özel fiyatlandırma
Moss puanları ve yorumları
- G2: 4,8/5 (30+ yorum)
- Capterra: 4,8/5 (50+ yorum)
8. Concur
Concur, AI ve gerçek zamanlı verileri kullanarak giderleri izleyen entegre ve otomatik gider yönetimi yazılımı sunar.
Verileri yorumlayabilir ve ayrıntılı raporlar alabilirsiniz. Bu araç, gösterge paneliniz aracılığıyla yinelenenler ve şirket politikalarına uymayan faaliyetler gibi hataları tespit etmenizi sağlar.
Platform, kredi kartı bilgilerini almadan kendi kendine rehberli bir demo sunar.
Concur'un en iyi özellikleri
- AI muhasebe araçları ve makine öğrenimi ile gider analizini ve raporlamayı izleyin
- AI ile gider girdilerini oluşturun ve kategorilere ayırın
- Makbuzları doğrudan gider raporlarına yükleyin
- Uluslararası seyahatler için KDV ve para birimi döviz kurlarını otomatik olarak hesaplayın
Concur sınırlamaları
- Nihai fiyatı tahmin etmek için çok fazla seçenek mevcut
- İşlemdeki bazı sorunları gidermek için işlemi yeniden başlatır
Concur fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
Concur puanları ve yorumları
- G2: 4/5 (5000+ yorum)
- Capterra: 4,3/5 (1900+ yorum)
9. Tribal Credit
Tribal Credit, yeni kurulan ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ'ler) için bir kurumsal karttır.
Gösterge paneliniz aracılığıyla iş faaliyetlerinizi gerçek zamanlı olarak izler ve analiz eder. Gösterge paneli, son üç aylık banka hesap özetlerinizi, şirketinizin kuruluş belgesini ve vergi kimlik numaranızı sağladığınızda etkinleştirilir.
Gider yönetimi platformu, 1.000.000 $'a varan iş kredileri sunmasıyla dikkat çekmektedir.
Tribal Credit'in en iyi özellikleri
- Yerel para biriminde güvenli kartlar çıkarma seçeneğiniz vardır
- Gelişmiş araçlarla gerçek zamanlı giderleri izleyin
- Küresel start-up topluluklarının bir parçası olarak ilgili indirimlere ve ağ oluşturma fırsatlarına erişin
Tribal Credit sınırlamaları
- Takımın harcamalarının yavaş değerlendirilmesi
- Tanıdık olmayan izleme ve raporlama seçenekleri
Tribal Credit fiyatlandırması
- Ücretsiz
Tribal Kredi derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Listeye alınmamıştır
10. Ramp
Ramp, orta ölçekli finans takımları için özel olarak tasarlanmış kurumsal kart ve harcama yönetimi çözümleri sunar.
Ödemeler ve eksik öğeler için hatırlatıcılar ve potansiyel şüpheli işlemler için otomatik kilitleme seçeneği ayarlamanıza olanak tanır.
Yazılım, önceden ayarlanmış bütçe şablonlarıyla özel iş akışları oluşturur. Ayrıca tüm kurumsal kartlarınız için otomatik sınırlar ve gönderi gereksinimleri de ayarlayabilirsiniz.
Ramp'ın en iyi özellikleri
- Geri ödemeler, eksik öğeler ve şüpheli işlemler için otomatik kart kilitleme için hatırlatıcılar ayarlayın
- Asana gibi üçüncü taraf uygulamalarla doğrudan entegre edin
- Bütçenizi aşmamak için gerçek zamanlı verilere erişin
- Doğru analizler için AI tarafından oluşturulan raporlar oluşturun
Ramp sınırlamaları
- Uzun işlem süresi
Ramp fiyatlandırması
- Ramp: Kullanıcı başına aylık 0 $
- Ramp Plus: Kullanıcı başına aylık 12 $
- Ramp Enterprise: Özel fiyatlandırma
Ramp puanları ve yorumları
- G2: 4,8/5 (1.800+ yorum)
- Capterra: 4,9/5 (100'den fazla yorum)
Diğer Finans Yönetimi Araçları
Brex ve benzeri gider yönetimi yazılımları finansal görevleri ve raporları yönetirken, ClickUp gibi proje yönetimi platformları, maksimum verimlilikle projeleri sorunsuz bir şekilde tamamlamak için görev yönetimi ve takım üyeleri arasındaki işbirliğine odaklanır.
ClickUp
Finansal görevlerinizi verimli bir şekilde yönetmek için ClickUp'ın Finans Yönetimi Şablonlarını kullanın. Bu şablonlarla, finans takımlarınız finansal KPI'ları kolayca izleyebilir, hesaplarını yönetebilir ve kar ve giderlerini hesaplayabilir.
ClickUp ile Finans ve Giderleri Yönetin
Tek yapmanız gereken ClickUp Finans Yönetimi Şablonlarına kaydolmak. Bu şablonu çalışmak istediğiniz alana veya klasöre uygulayın. İlgili takım üyelerini ekleyin, Çalışma Alanınız hazır.
ClickUp, ClickUp'ın Muhasebe Proje Yönetimi Yazılımı ile oluşturulan paylaşılabilir raporlarla müşterilerinizi izlemenize ve yönetmenize de yardımcı olur.
Ayrıca, bu aracı kullanarak görsel bir veritabanında düzenlenmiş elektronik tablolarla müşterilerinizin proje bütçelerini izleyebilir ve yönetebilirsiniz. Bu elektronik tablolar, görevleri birbirine bağlamanıza, herhangi bir belgeyi eklemenize veya gömmenize ve verileri dışa aktarmanıza olanak tanır.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Özel finansal yönetim şablonlarıyla iş yapın
- ClickUp'ın muhasebe ve finans yönetimi aracı, otomasyon ve hatırlatıcı araçlarıyla müşteri hesaplarını ve raporlarını izleyin ve yönetin
- Görsel olarak düzenlenmiş elektronik tablolarla zaman kaynaklarının izlenmesi ile ayrıntılı raporlar oluşturun ve paylaşın
- Son derece görsel gösterge panelleriyle faturaları, ödeme hatırlatıcılarını ve daha fazlasını yönetin
- Raporlama, takım işbirliği ve iş atamaları için muhasebe görevlerini otomatikleştirin
- Zaman takibi, bulut depolama, geliştiriciler ve takvim ile 1000'den fazla entegrasyon seçeneğinin keyfini çıkarın
ClickUp sınırlamaları
- ClickUp kullanmak için ekstra kredi veya ödül yok
- Yeni kullanıcılar için öğrenme eğrisi
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.000+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3.000'den fazla yorum)
Gider Yönetimi ile Finans Yönetimi Araçlarını Birleştirin
Brex'e uygun alternatifi seçmek, takımınızın ve işinizin ihtiyaçlarına bağlıdır. Özel araçlar, benzersiz ihtiyaçlarınızı karşılayacaktır. Ancak ClickUp gibi araçlar, çalışanlarınızı ve müşterilerinizi tüm bilgilerle güncel tutmanıza ve birden fazla projeyi yönetmenize yardımcı olacaktır.
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