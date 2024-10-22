2025'in En İyi 10 Çevrimiçi Akış Şeması Oluşturucu

Akış şemaları, karmaşık süreçleri görselleştirmede inanılmaz derecede etkili olduğundan, projelerin yönetimi daha kolay hale gelir.

Akış şemaları, süreçleri ve iş akışlarını tasarlamanın başlangıç noktasıdır ve proje ilerledikçe sorunları gidermenize ve sapmaları düzeltmenize yardımcı olur.

İş akışı yönetimi, ürün lansmanı veya sosyal medya kampanyası olsun, tüm süreçlerin hareketli parçaları vardır. İyi tasarlanmış bir akış şeması, her bir bileşenin nasıl etkileştiğini anlamayı kolaylaştırır.

Günümüzde yazılımlar akış şeması oluşturmayı çok daha kolay hale getirmiştir. Doğru araçlarla akış şemaları oluşturun, değişiklikler yapın ve verimli bir şekilde işbirliği yapın.

Ancak, çok sayıda çevrimiçi akış şeması yazılımı seçeneği olduğundan, doğru olanı seçmek zaman ve çaba gerektirir.

Basitleştirmek için en iyi 10 akış şeması oluşturucusunun bir listesini derledik.

Akış Şeması Oluşturucularda Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Akış şeması oluşturucuda bulunan özellikler, kullanılabilirliğini ve etkinliğini önemli ölçüde etkiler. Her işin kendine özgü gereksinimleri olsa da, bazı fonksiyonlar olmazsa olmazdır.

Çevrimiçi akış şeması yazılımlarında aramanız gereken bazı anahtar özellikler şunlardır:

Sezgisel arayüz: Sürükle ve bırak işlevleri, kolay veri girişi, grafik seçenekleri ve sezgisel işlevler sunan, kullanıcı dostu bir arayüze sahip bir araç arayın

Grafik öğeler: Süreç haritalama yazılımı çeşitli görsel öğeler içermelidir. İyi bir akış şeması oluşturucu çeşitli şekiller, bağlayıcılar ve yazı tipleri barındırmalıdır

Özelleştirme: Tercihinize göre renkleri, şekilleri ve stilleri özelleştirerek akış şemalarını uyarlayın. Özelleştirme seviyesi ne kadar yüksek olursa, karmaşık diyagramları oluşturmak o kadar kolay olur

İşbirliği: Diyagramlarınızı takım üyeleriyle paylaşmak ve süreçleri birlikte oluşturmak için Diyagramlarınızı takım üyeleriyle paylaşmak ve süreçleri birlikte oluşturmak için gerçek zamanlı işbirliğine olanak tanıyan bir akış şeması oluşturucu seçin

Şablonlar : Akış şemalarını şablon haline getirme özelliği veya akış şeması şablonları içeren bir kitaplık, birkaç adımdan tasarruf etmenize yardımcı olur. Temaları hızlıca seçip öğeleri özelleştirerek projelerinizi daha hızlı başlatın

Diğer araçlarla entegrasyon: Takımınızın kullandığı diğer araçlarla (proje yönetimi yazılımı, Takımınızın kullandığı diğer araçlarla (proje yönetimi yazılımı, zihin haritalama yazılımı , bulut depolama çözümleri veya diğer diyagram yazılımları gibi) sorunsuz bir şekilde entegre olan bir akış şeması oluşturucu düşünün

Ayrıca, teknik uzmanlık düzeyine bakılmaksızın tüm takım üyelerinin kullanımı kolay bulacağı akış şeması araçlarına bakın.

Kullanabileceğiniz en iyi 10 akış şeması oluşturucu

Çeşitli ihtiyaç ve tercihlere göre hazırlanmış, en iyi 10 ücretsiz çevrimiçi akış şeması oluşturucu listemizle aramanızı basitleştirin.

1. ClickUp

ClickUp'ı kullanarak beyaz tahtalar, zihin haritaları, otomasyonlar ve çok sayıda şablon gibi kullanışlı özelliklerle iş akışları tasarlayın

ClickUp, akış şemaları için bir araçtan daha fazlasıdır. ClickUp'ın Zihin Haritaları ile akıllı, işbirliğine dayalı ve profesyonel akış şemaları oluşturmak birkaç dakikadan az sürer.

Belgeler, görevler ve daha fazlasını ekleyerek Beyaz Tahtalarınızı kolayca özelleştirin

Etkileşimli Beyaz Tahtaları kullanarak, uzaktan çalışıyor olsanız bile takımınızla birlikte akış şemaları oluşturmaya başlayın. Etkileşimli beyaz tahtalar, iş akışları oluşturmak ve süreçleri haritalamak için iş arkadaşlarınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapman ızı sağlar.

ClickUp'ın Akış Şeması şablonuyla Beyaz Tahtaları kullanarak iş akışlarınızdan en iyi şekilde yararlanın

Ayrıca, ClickUp'ın akış şeması şablonlarını kullanarak müşteri yolculuğu haritasını veya ürün yol haritasını gösterin.

ClickUp'ın Swimlane Akış Şeması Şablonu, iş akışlarını görselleştirmenize ve projelerdeki rolleri belirlemenize yardımcı olur

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp'ın süreç akış şeması şablonu ve diyagram örnekleri dahil olmak üzere zengin akış şeması şablonları kitaplığıyla projelerinizi daha hızlı başlatın

Beyaz Tahtalar ve Zihin Haritaları ile takım üyeleriyle gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Akış şeması öğelerini görevlere ve yapılacaklar listelerine bağlayarak, süreç görselleştirme ve proje yürütme arasında tutarlı bir bağlantı oluşturun

ClickUp sınırlamaları

Mobil cihazlarda akış şemaları oluşturmak zor

ClickUp'ın çok sayıda özelliği nedeniyle, arayüzü öğrenmek için bir öğrenme süreci gereklidir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 $

Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.000'den fazla yorum)

2. Zen Akış Şeması

zen Flowchart aracılığıyla

Zen Flowchart, yüksek kaliteli akış şemaları, grafikler ve diyagramlar oluşturmak için hafif ancak güçlü bir ücretsiz akış şeması oluşturucu.

Bu araç, akış şeması oluşturma sürecinizi geliştirmek için çok sayıda clipart, öğe ve tema özelliğine sahiptir. Sürükle ve bırak öğelerini kullanın ve tek bir tıklama ile düğümler oluşturun.

Öne çıkan özelliklerden biri, aracın kullanıcı gizliliğine verdiği önemdir. Zen Flowchart, kişisel bilgi gerektirmez ve kullanıcıların önceden veri göndermeden akış şemaları oluşturmasına olanak tanır. Ancak akış şeması şablonları sınırlıdır.

Microsoft Çizim araçlarına aşina olanlar için, benzer tasarım yapıları sayesinde Zen Flowchart'a geçiş sorunsuz bir şekilde gerçekleşir.

Zen Flowchart'ın en iyi özellikleri

Zen'in basit ve sade kullanıcı arayüzü, akış şemaları oluşturmayı kolaylaştırır

Zengin clip art, öğe ve tema kitaplığını kullanarak akış şemasının tasarımını geliştirin

Kişisel bilgilerinizi girmeden doğrudan yaratıcı sürece dalın

Zen Flowchart sınırlamaları

Kullanıcılar, gelişmiş özelliklerin veya özelleştirme seçeneklerinin eksikliğini sınırlayıcı buluyor

Çevrimdışı işlevsellik biraz kısıtlıdır

Ücretsiz sürüm, hesap başına yalnızca üç belgeye izin verir

Zen Flowchart fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Artı: Kullanıcı başına aylık 6,3 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 7,95 $

Takım: Kullanıcı başına aylık 9 $

Zen Flowchart puanları ve yorumları

G2: N/A

Capterra: N/A

3. Visual Paradigm

visual Paradigm aracılığıyla

Visual Paradigm, ürün ve yazılım geliştirme takımları için özel olarak tasarlanmış çok yönlü bir akış şeması oluşturma aracıdır. Bu araç, geleneksel akış şeması oluşturmanın ötesine geçerek çeşitli modelleme ve diyagram oluşturma yetenekleri sunar.

Bu aracın önemli bir avantajı, kullanıcıların yazılım tasarımı ve sistem mimarisi için gerekli olan akış şemaları ve sınıf diyagramları, sıra diyagramları ve daha fazlası gibi diğer diyagramları oluşturmasına olanak tanıyan UML veya birleşik modelleme dili desteğidir.

Gerçek zamanlı düzenleme, yorumlar ve tartışma konuları ile takım üyelerinizle işbirliği yapın.

Visual Paradigm'in en iyi özellikleri

Diğer popüler geliştirme ve proje yönetimi araçlarıyla entegre olur, özellikle yazılım geliştiriciler için yararlıdır

Yerleşik kolaj ve fotoğraf albümü oluşturucu ile tasarımları saklayın

En uygun akış şeması şablonunu seçmenize yardımcı olacak kapsamlı kitaplık

Visual Paradigm sınırlamaları

Sınırlı özelleştirilebilir şablonlar

Yavaş öğrenme eğrisi

Kapsamlı özellik seti, kaynak yoğun hale getirebilir

Visual Paradigm fiyatlandırması

Modeler : Kullanıcı başına aylık 6 $

Standart: Aylık 19 $

Profesyonel: Aylık 35 $

Kurumsal: Kullanıcı başına aylık 89 $

Visual Paradigm puanları ve yorumları

G2: Yeterli puan yok

Capterra: Capterra'da listelenmemiştir

4. Miro

miro aracılığıyla

Miro, güvenilir ve sezgisel bir akış şeması oluşturucu. Miro'yu ayıran özellikler, sağlam tasarım sistemi, kapsamlı şablon kitaplığı ve belirli iş ihtiyaçlarına yönelik farklı özellikleridir.

Bu, kullanıcılara akış şemaları, organizasyon şemaları ve diğer görsel varlıkları oluşturmak için gerekli araçları sağlar.

Miro, sağlam işbirliği özelliklerine sahiptir. Miro'nun yenilikçi beyaz tahta sistemi, birden fazla kullanıcının aynı anda düzenleme yapmasına ve net imleç göstergeleriyle tamamlamasına olanak tanır, böylece herkes senkronizasyonda kalır.

Miro'nun en iyi özellikleri

Miro uygulamasını kullanarak her yerden ve tüm cihazlardan işbirliği yapın

Görev yönetimi yazılım araçlarını Miro ile entegre edin

Akış şemalarınızı oluşturmaya başlamak için sunulan çok sayıda akış şeması şablonunu kullanın

Miro sınırlamaları

Görev zaman takibi özelliği yoktur

Sınırlı bir ücretsiz sürümü vardır

Tüm platformları desteklemez, bu da kullanıcıları Miro alternatifleri aramaya zorlar

Miro fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: Aylık 8 $

İş: Aylık 16 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Miro puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (5000+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (1000+ yorum)

5. Gliffy

gliffy aracılığıyla

Gliffy, hem yeni başlayanlar hem de deneyimli kullanıcılar için olağanüstü bir deneyim sunan, kullanıcı dostu bir çevrimiçi akış şeması oluşturucu. Bazıları ilk başta temel tasarımlarla sınırlı olduğunu düşünebilir, ancak Gliffy, profesyonel düzeyde özellikler için sunduğu etkileyici destekle şaşırtıyor.

Örneğin, bir süreç akış şeması oluşturmak için kullanıcılar Gliffy'nin düzenleyicisi aracılığıyla farklı şekiller, öğeler, özelleştirilebilir renk şemaları ve daha fazlasını içeren çeşitli araçlara ve fonksiyonlara erişebilir.

Gliffy, kullanıcıların özelliklerini ücretsiz olarak keşfetmelerine olanak tanır. Ücretsiz bir hesap açarak aracın grafik ve çizelge oluşturma özelliklerini kullanın.

Gliffy'nin en iyi özellikleri

Google Drive, Confluence ve Jira ile entegre edin

Kolay gezinilebilir ve kullanıcı dostu bir arayüzle akış şemaları oluşturun

SSO entegrasyonu ve veri akış diyagramı otomasyonu gibi profesyonel düzeyde akış şeması özellikleri için desteğinden yararlanın

Özelleştirilebilir renk şemalarıyla akış şemalarını kişiselleştirin

Gliffy sınırlamaları

Şablonlar premium planlarla sınırlıdır

Arayüz, karmaşık ve zor diyagramlar oluşturmak için zorluklar yaratabilir

Gliffy fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 6 ila 8 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Gliffy puanları ve yorumları:

G2: 4,4/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (70+ yorum)

6. Lucidchart

lucidchart aracılığıyla

Lucidchart, en popüler ücretsiz çevrimiçi akış şeması oluşturucularından biridir.

Çevrimiçi akış şeması oluşturucu, kullanıcıların verileri içe aktarmasına ve grafik şekillerini özelleştirmesine olanak tanıyan çok sayıda şablon ve özelliğe sahiptir. İş gereksinimlerinize göre özelleştirilmiş benzersiz akış şemaları oluşturun.

Ayrıca kullanıcı dostu bir arayüze sahiptir. Otomatik biçimlendirme özelliği, işiniz sırasında tasarımı otomatik olarak mükemmelliğe ayarlayarak sorunsuz bir akış şeması oluşturma deneyimi sağlar.

Lucidchart ayrıca takım üyeleriyle kesintisiz paylaşım sağlar. Tek tek şekillere yorum yapın ve işbirliği süreci boyunca herkesin aynı sayfada kalmasını sağlayın.

Lucidchart'ın en iyi özellikleri

Mac, Linux ve Windows gibi farklı platformlarda çalışın

Office veya Google Çalışma Alanı gibi büyük platformları entegre edin

Öğeleri önceden ayarlanmış öğelere otomatik olarak hizalayan basit bir çizim aracıyla hızlıca oluşturun

Lucidchart sınırlamaları

Ücretsiz planda sınırlı özellikler

Veri bağlama özelliği, yeni başlayanlar için kullanımı zor olabilir, bu da onları Lucidchart alternatiflerini aramaya yöneltir

Lucidchart fiyatlandırması

Ücretsiz

Bireysel: 7,95 $/ay

Takım: 9,00 $/ay kullanıcı başına

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Lucidchart puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (4.900+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (2.000'den fazla yorum)

7. Draw. io

Draw. io, sizi anında oluşturma moduna geçiren ücretsiz bir çevrimiçi akış şeması oluşturucu. Giriş yapmanıza veya ödeme yapmanıza gerek yok; aracı başlatın ve akış şemasını beyaz tahtaya oluşturun.

Akış şeması oluşturucunun cazibesi sadeliğinde yatmaktadır; en büyük sınırlaması, kapsamlı diyagram oluşturma ihtiyaçları olan takımlar için uygun olmayabilecek nispeten sınırlı özellik setidir.

Draw. io'nun en iyi özellikleri

Bu açık kaynaklı akış şeması oluşturma aracıyla ihtiyaçlarınıza göre özelleştirin

Şekilleri içe aktarın ve not defteri özelliklerini kullanarak çevrimdışı düzenleyin

Diyagramları Google Drive veya GitHub gibi çeşitli konumlara kaydedin

SharePoint, OneDrive, Atlassian, Google Drive, Dropbox ve daha fazlası gibi diğer yaygın uygulamalarla uyumludur

Draw. io sınırlamaları

Diğer akış şeması oluşturma araçlarına kıyasla sınırlı özellikler

Takım işbirliği özellikleri yoktur

Draw. io fiyatlandırması

Ücretsiz

Draw. io puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (390+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (740+ yorum)

8. Canva

canva aracılığıyla

Canva, tasarımla eş anlamlıdır, ancak akış şemaları oluşturmak için daha yaratıcı bir yaklaşım arayanlar için de mükemmel bir seçimdir.

Şablonları dakikalar içinde çarpıcı akış şemalarına dönüştüren sezgisel bir sürükle ve bırak düzenleyiciye sahiptir. Canva'nın kapsamlı illüstrasyon ve simge kitaplığıyla tasarımları özelleştirebilir, akış şemanızın bilgilendirici ve benzersiz olmasını sağlayabilirsiniz.

Canva, sorunsuz işbirliğine büyük önem verir. Tasarımları paylaşmaya yorum ekleme gibi bir süreç akış şeması oluşturmak için bu araç, takımınız için tüm süreci basitleştirir. Kullanıcılar aynı tasarımın farklı sürümlerini de oluşturabilir, böylece işbirliği çabalarını daha da kolaylaştırabilir.

Canva'nın en iyi özellikleri

Canva'nın kullanıcı dostu sürükle ve bırak düzenleyicisiyle hızlı ve kolay bir şekilde oluşturun

Bulut tabanlı bir platformda çalıştığı için herhangi bir cihazdan işlerinize erişin

Özelleştirilebilir şablonları kullanarak tutarlı tasarımlar oluşturun

Gelişmiş özelliklerle sunumları akış şemalarına dönüştürün

Canva sınırlamaları

Kullanımı yavaş ve bazen düzenli tutmak zor

Diğer akış şeması oluşturuculara kıyasla daha az sezgisel

Canva fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: 12,99 $/ay kullanıcı başına

Takımlar: 14,99 $/ay kullanıcı başına

Canva puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (4400+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (11500+ yorum)

9. Whimsical

whimsical aracılığıyla

Whimsical, yaratıcı akış şemaları, tel kafesler ve belgeler oluşturmak için tasarlanmış yaratıcı bir yapay zeka aracıdır.

Akış şeması oluşturucu, sürükle ve bırak arayüzü, takım üyeleriyle gerçek zamanlı işbirliği ve popüler uygulamalarla entegrasyonlar gibi özelliklere sahiptir.

Özellikleri arasında, zihin haritanızı geliştirmek için yeni konular öneren entegre bir AI zihin haritalama aracı bulunmaktadır. Akış şeması oluşturma sürecinin anahtarı olmasa da, hoş bir dokunuş katar ve Whimsical'ın benzersizliğine katkıda bulunur.

En iyi özellikler

Özelleştirilebilir şablonlar ve tel kafes oluşturma seçeneği ile zengin özelliklere sahip arayüz

Etkileşimli prototip oluşturma özellikleri

Tasarımda aynı anda çalışan birden fazla kullanıcıyla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Figma, Slack ve daha fazlası gibi araçları entegre edin

Kaprisli sınırlamalar

Entegre proje yönetimi özellikleri yoktur

Akış şemaları oluşturmak için sınırlı renk seçenekleri

Kaprisli fiyatlandırma

Başlangıç: Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 12 $

Organizasyon: Kullanıcı başına aylık 20 $

Eğlenceli derecelendirmeler ve yorumlar

G2: 4,6/5 (170+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (50+ yorum)

10. SmartDraw

smartDraw aracılığıyla

SmartDraw, kullanıcıların akış şemalarından şematik çizimlere kadar 70'in üzerinde diyagram türü oluşturabilen bir akış şeması oluşturma aracıdır. Gücü, güçlü özelleştirme ve işbirliği özelliklerinde yatmaktadır.

CAD çizimleri gibi gelişmiş özelliklere sahip SmartDraw, akış şemaları ve basit diyagramların ötesine geçerek daha karmaşık tasarım gereksinimlerini karşılar.

SmartDraw'un en iyi özellikleri

CAD ile profesyonel tasarım yeteneklerine sahip olun

Diyagramlara harika bir görünüm kazandıran akıllı, modern tasarım şablonlarını kullanın

Yerleşik uzantılarla doğrudan farklı diyagramlar oluşturun

SmartDraw sınırlamaları

Akış şemaları oluşturmak için gerekli olmayan birçok özellik içerir

Zor öğrenme süreci

SmartDraw fiyatlandırması

Tek Kullanıcı: 9,95 $/ay

Takımlar: Kullanıcı başına aylık 8,25 $

SmartDraw puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4. 1/5 (100+ yorum)

Size en uygun akış şeması oluşturucuyu seçin

Akış şemalarını manuel olarak çizmek çoğu takım için bir seçenek değildir; zaman alıcıdır, saklanması zordur ve üzerinde iyileştirme ve işbirliği yapmak imkansızdır.

Ücretsiz bir akış şeması oluşturucu ile hızlı tasarım ve takımınızla işbirliği yapmak çok kolaydır. Ayrıca, sezgisel bir düzenleyici ile diyagram çizme, şekilleri otomatik olarak bağlama, şekilleri dinamik olarak yeniden boyutlandırma ve metin girme ve düzenleme gibi özellikler de değer katacaktır.

Önceden tanımlanmış şablonlar, gelişmiş tasarım özellikleri ve entegrasyonların eklenmesiyle, süreç oluşturma ve iyileştirme daha kolay ve hızlı hale gelir.

Yazılımı değerlendirmek için en iyi yol, onu ilk elden test etmektir ve ClickUp bunun için harika bir seçenektir! Tarayıcınızdan ayrılmadan diyagramlar oluşturun, takımınızla işbirliği yapın ve ilerlemenizi izleyin.

ClickUp'ın Etkileşimli Beyaz Tahta ve süreç akış şeması şablonlarını bugün ücretsiz deneyin ve ClickUp'ın tüm akış şeması ihtiyaçlarınız için tek noktadan çözüm olarak nasıl işlediğini keşfedin.