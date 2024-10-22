2025'in En İyi 10 Çevrimiçi Akış Şeması Oluşturucu

Akış şemaları, karmaşık süreçleri görselleştirmede inanılmaz derecede etkili olduğundan, projelerin yönetimi daha kolay hale gelir.
Akış şemaları, süreçleri ve iş akışlarını tasarlamanın başlangıç noktasıdır ve proje ilerledikçe sorunları gidermenize ve sapmaları düzeltmenize yardımcı olur.
İş akışı yönetimi, ürün lansmanı veya sosyal medya kampanyası olsun, tüm süreçlerin hareketli parçaları vardır. İyi tasarlanmış bir akış şeması, her bir bileşenin nasıl etkileştiğini anlamayı kolaylaştırır.
Günümüzde yazılımlar akış şeması oluşturmayı çok daha kolay hale getirmiştir. Doğru araçlarla akış şemaları oluşturun, değişiklikler yapın ve verimli bir şekilde işbirliği yapın.
Ancak, çok sayıda çevrimiçi akış şeması yazılımı seçeneği olduğundan, doğru olanı seçmek zaman ve çaba gerektirir.
Basitleştirmek için en iyi 10 akış şeması oluşturucusunun bir listesini derledik.
Akış Şeması Oluşturucularda Nelere Dikkat Etmelisiniz?
Akış şeması oluşturucuda bulunan özellikler, kullanılabilirliğini ve etkinliğini önemli ölçüde etkiler. Her işin kendine özgü gereksinimleri olsa da, bazı fonksiyonlar olmazsa olmazdır.
Çevrimiçi akış şeması yazılımlarında aramanız gereken bazı anahtar özellikler şunlardır:
- Sezgisel arayüz: Sürükle ve bırak işlevleri, kolay veri girişi, grafik seçenekleri ve sezgisel işlevler sunan, kullanıcı dostu bir arayüze sahip bir araç arayın
- Grafik öğeler: Süreç haritalama yazılımı çeşitli görsel öğeler içermelidir. İyi bir akış şeması oluşturucu çeşitli şekiller, bağlayıcılar ve yazı tipleri barındırmalıdır
- Özelleştirme: Tercihinize göre renkleri, şekilleri ve stilleri özelleştirerek akış şemalarını uyarlayın. Özelleştirme seviyesi ne kadar yüksek olursa, karmaşık diyagramları oluşturmak o kadar kolay olur
- İşbirliği: Diyagramlarınızı takım üyeleriyle paylaşmak ve süreçleri birlikte oluşturmak için gerçek zamanlı işbirliğine olanak tanıyan bir akış şeması oluşturucu seçin
- Şablonlar: Akış şemalarını şablon haline getirme özelliği veya akış şeması şablonları içeren bir kitaplık, birkaç adımdan tasarruf etmenize yardımcı olur. Temaları hızlıca seçip öğeleri özelleştirerek projelerinizi daha hızlı başlatın
- Diğer araçlarla entegrasyon: Takımınızın kullandığı diğer araçlarla (proje yönetimi yazılımı, zihin haritalama yazılımı, bulut depolama çözümleri veya diğer diyagram yazılımları gibi) sorunsuz bir şekilde entegre olan bir akış şeması oluşturucu düşünün
Ayrıca, teknik uzmanlık düzeyine bakılmaksızın tüm takım üyelerinin kullanımı kolay bulacağı akış şeması araçlarına bakın.
Kullanabileceğiniz en iyi 10 akış şeması oluşturucu
Çeşitli ihtiyaç ve tercihlere göre hazırlanmış, en iyi 10 ücretsiz çevrimiçi akış şeması oluşturucu listemizle aramanızı basitleştirin.
1. ClickUp
ClickUp, akış şemaları için bir araçtan daha fazlasıdır. ClickUp'ın Zihin Haritaları ile akıllı, işbirliğine dayalı ve profesyonel akış şemaları oluşturmak birkaç dakikadan az sürer.
Etkileşimli Beyaz Tahtaları kullanarak, uzaktan çalışıyor olsanız bile takımınızla birlikte akış şemaları oluşturmaya başlayın. Etkileşimli beyaz tahtalar, iş akışları oluşturmak ve süreçleri haritalamak için iş arkadaşlarınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapman ızı sağlar.
Ayrıca, ClickUp'ın akış şeması şablonlarını kullanarak müşteri yolculuğu haritasını veya ürün yol haritasını gösterin.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- ClickUp'ın süreç akış şeması şablonu ve diyagram örnekleri dahil olmak üzere zengin akış şeması şablonları kitaplığıyla projelerinizi daha hızlı başlatın
- Beyaz Tahtalar ve Zihin Haritaları ile takım üyeleriyle gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın
- Akış şeması öğelerini görevlere ve yapılacaklar listelerine bağlayarak, süreç görselleştirme ve proje yürütme arasında tutarlı bir bağlantı oluşturun
ClickUp sınırlamaları
- Mobil cihazlarda akış şemaları oluşturmak zor
- ClickUp'ın çok sayıda özelliği nedeniyle, arayüzü öğrenmek için bir öğrenme süreci gereklidir
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 $
- Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3.000'den fazla yorum)
2. Zen Akış Şeması
Zen Flowchart, yüksek kaliteli akış şemaları, grafikler ve diyagramlar oluşturmak için hafif ancak güçlü bir ücretsiz akış şeması oluşturucu.
Bu araç, akış şeması oluşturma sürecinizi geliştirmek için çok sayıda clipart, öğe ve tema özelliğine sahiptir. Sürükle ve bırak öğelerini kullanın ve tek bir tıklama ile düğümler oluşturun.
Öne çıkan özelliklerden biri, aracın kullanıcı gizliliğine verdiği önemdir. Zen Flowchart, kişisel bilgi gerektirmez ve kullanıcıların önceden veri göndermeden akış şemaları oluşturmasına olanak tanır. Ancak akış şeması şablonları sınırlıdır.
Microsoft Çizim araçlarına aşina olanlar için, benzer tasarım yapıları sayesinde Zen Flowchart'a geçiş sorunsuz bir şekilde gerçekleşir.
Zen Flowchart'ın en iyi özellikleri
- Zen'in basit ve sade kullanıcı arayüzü, akış şemaları oluşturmayı kolaylaştırır
- Zengin clip art, öğe ve tema kitaplığını kullanarak akış şemasının tasarımını geliştirin
- Kişisel bilgilerinizi girmeden doğrudan yaratıcı sürece dalın
Zen Flowchart sınırlamaları
- Kullanıcılar, gelişmiş özelliklerin veya özelleştirme seçeneklerinin eksikliğini sınırlayıcı buluyor
- Çevrimdışı işlevsellik biraz kısıtlıdır
- Ücretsiz sürüm, hesap başına yalnızca üç belgeye izin verir
Zen Flowchart fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Artı: Kullanıcı başına aylık 6,3 $
- Pro: Kullanıcı başına aylık 7,95 $
- Takım: Kullanıcı başına aylık 9 $
Zen Flowchart puanları ve yorumları
- G2: N/A
- Capterra: N/A
3. Visual Paradigm
Visual Paradigm, ürün ve yazılım geliştirme takımları için özel olarak tasarlanmış çok yönlü bir akış şeması oluşturma aracıdır. Bu araç, geleneksel akış şeması oluşturmanın ötesine geçerek çeşitli modelleme ve diyagram oluşturma yetenekleri sunar.
Bu aracın önemli bir avantajı, kullanıcıların yazılım tasarımı ve sistem mimarisi için gerekli olan akış şemaları ve sınıf diyagramları, sıra diyagramları ve daha fazlası gibi diğer diyagramları oluşturmasına olanak tanıyan UML veya birleşik modelleme dili desteğidir.
Gerçek zamanlı düzenleme, yorumlar ve tartışma konuları ile takım üyelerinizle işbirliği yapın.
Visual Paradigm'in en iyi özellikleri
- Diğer popüler geliştirme ve proje yönetimi araçlarıyla entegre olur, özellikle yazılım geliştiriciler için yararlıdır
- Yerleşik kolaj ve fotoğraf albümü oluşturucu ile tasarımları saklayın
- En uygun akış şeması şablonunu seçmenize yardımcı olacak kapsamlı kitaplık
Visual Paradigm sınırlamaları
- Sınırlı özelleştirilebilir şablonlar
- Yavaş öğrenme eğrisi
- Kapsamlı özellik seti, kaynak yoğun hale getirebilir
Visual Paradigm fiyatlandırması
- Modeler: Kullanıcı başına aylık 6 $
- Standart: Aylık 19 $
- Profesyonel: Aylık 35 $
- Kurumsal: Kullanıcı başına aylık 89 $
Visual Paradigm puanları ve yorumları
- G2: Yeterli puan yok
- Capterra: Capterra'da listelenmemiştir
4. Miro
Miro, güvenilir ve sezgisel bir akış şeması oluşturucu. Miro'yu ayıran özellikler, sağlam tasarım sistemi, kapsamlı şablon kitaplığı ve belirli iş ihtiyaçlarına yönelik farklı özellikleridir.
Bu, kullanıcılara akış şemaları, organizasyon şemaları ve diğer görsel varlıkları oluşturmak için gerekli araçları sağlar.
Miro, sağlam işbirliği özelliklerine sahiptir. Miro'nun yenilikçi beyaz tahta sistemi, birden fazla kullanıcının aynı anda düzenleme yapmasına ve net imleç göstergeleriyle tamamlamasına olanak tanır, böylece herkes senkronizasyonda kalır.
Miro'nun en iyi özellikleri
- Miro uygulamasını kullanarak her yerden ve tüm cihazlardan işbirliği yapın
- Görev yönetimi yazılım araçlarını Miro ile entegre edin
- Akış şemalarınızı oluşturmaya başlamak için sunulan çok sayıda akış şeması şablonunu kullanın
Miro sınırlamaları
- Görev zaman takibi özelliği yoktur
- Sınırlı bir ücretsiz sürümü vardır
- Tüm platformları desteklemez, bu da kullanıcıları Miro alternatifleri aramaya zorlar
Miro fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Başlangıç: Aylık 8 $
- İş: Aylık 16 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Miro puanları ve yorumları
- G2: 4,8/5 (5000+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (1000+ yorum)
5. Gliffy
Gliffy, hem yeni başlayanlar hem de deneyimli kullanıcılar için olağanüstü bir deneyim sunan, kullanıcı dostu bir çevrimiçi akış şeması oluşturucu. Bazıları ilk başta temel tasarımlarla sınırlı olduğunu düşünebilir, ancak Gliffy, profesyonel düzeyde özellikler için sunduğu etkileyici destekle şaşırtıyor.
Örneğin, bir süreç akış şeması oluşturmak için kullanıcılar Gliffy'nin düzenleyicisi aracılığıyla farklı şekiller, öğeler, özelleştirilebilir renk şemaları ve daha fazlasını içeren çeşitli araçlara ve fonksiyonlara erişebilir.
Gliffy, kullanıcıların özelliklerini ücretsiz olarak keşfetmelerine olanak tanır. Ücretsiz bir hesap açarak aracın grafik ve çizelge oluşturma özelliklerini kullanın.
Gliffy'nin en iyi özellikleri
- Google Drive, Confluence ve Jira ile entegre edin
- Kolay gezinilebilir ve kullanıcı dostu bir arayüzle akış şemaları oluşturun
- SSO entegrasyonu ve veri akış diyagramı otomasyonu gibi profesyonel düzeyde akış şeması özellikleri için desteğinden yararlanın
- Özelleştirilebilir renk şemalarıyla akış şemalarını kişiselleştirin
Gliffy sınırlamaları
- Şablonlar premium planlarla sınırlıdır
- Arayüz, karmaşık ve zor diyagramlar oluşturmak için zorluklar yaratabilir
Gliffy fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 6 ila 8 ABD doları
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Gliffy puanları ve yorumları:
- G2: 4,4/5 (200'den fazla yorum)
- Capterra: 4,3/5 (70+ yorum)
6. Lucidchart
Lucidchart, en popüler ücretsiz çevrimiçi akış şeması oluşturucularından biridir.
Çevrimiçi akış şeması oluşturucu, kullanıcıların verileri içe aktarmasına ve grafik şekillerini özelleştirmesine olanak tanıyan çok sayıda şablon ve özelliğe sahiptir. İş gereksinimlerinize göre özelleştirilmiş benzersiz akış şemaları oluşturun.
Ayrıca kullanıcı dostu bir arayüze sahiptir. Otomatik biçimlendirme özelliği, işiniz sırasında tasarımı otomatik olarak mükemmelliğe ayarlayarak sorunsuz bir akış şeması oluşturma deneyimi sağlar.
Lucidchart ayrıca takım üyeleriyle kesintisiz paylaşım sağlar. Tek tek şekillere yorum yapın ve işbirliği süreci boyunca herkesin aynı sayfada kalmasını sağlayın.
Lucidchart'ın en iyi özellikleri
- Mac, Linux ve Windows gibi farklı platformlarda çalışın
- Office veya Google Çalışma Alanı gibi büyük platformları entegre edin
- Öğeleri önceden ayarlanmış öğelere otomatik olarak hizalayan basit bir çizim aracıyla hızlıca oluşturun
Lucidchart sınırlamaları
- Ücretsiz planda sınırlı özellikler
- Veri bağlama özelliği, yeni başlayanlar için kullanımı zor olabilir, bu da onları Lucidchart alternatiflerini aramaya yöneltir
Lucidchart fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Bireysel: 7,95 $/ay
- Takım: 9,00 $/ay kullanıcı başına
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Lucidchart puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (4.900+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (2.000'den fazla yorum)
7. Draw. io
Draw. io, sizi anında oluşturma moduna geçiren ücretsiz bir çevrimiçi akış şeması oluşturucu. Giriş yapmanıza veya ödeme yapmanıza gerek yok; aracı başlatın ve akış şemasını beyaz tahtaya oluşturun.
Akış şeması oluşturucunun cazibesi sadeliğinde yatmaktadır; en büyük sınırlaması, kapsamlı diyagram oluşturma ihtiyaçları olan takımlar için uygun olmayabilecek nispeten sınırlı özellik setidir.
Draw. io'nun en iyi özellikleri
- Bu açık kaynaklı akış şeması oluşturma aracıyla ihtiyaçlarınıza göre özelleştirin
- Şekilleri içe aktarın ve not defteri özelliklerini kullanarak çevrimdışı düzenleyin
- Diyagramları Google Drive veya GitHub gibi çeşitli konumlara kaydedin
- SharePoint, OneDrive, Atlassian, Google Drive, Dropbox ve daha fazlası gibi diğer yaygın uygulamalarla uyumludur
Draw. io sınırlamaları
- Diğer akış şeması oluşturma araçlarına kıyasla sınırlı özellikler
- Takım işbirliği özellikleri yoktur
Draw. io fiyatlandırması
- Ücretsiz
Draw. io puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (390+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (740+ yorum)
8. Canva
Canva, tasarımla eş anlamlıdır, ancak akış şemaları oluşturmak için daha yaratıcı bir yaklaşım arayanlar için de mükemmel bir seçimdir.
Şablonları dakikalar içinde çarpıcı akış şemalarına dönüştüren sezgisel bir sürükle ve bırak düzenleyiciye sahiptir. Canva'nın kapsamlı illüstrasyon ve simge kitaplığıyla tasarımları özelleştirebilir, akış şemanızın bilgilendirici ve benzersiz olmasını sağlayabilirsiniz.
Canva, sorunsuz işbirliğine büyük önem verir. Tasarımları paylaşmaya yorum ekleme gibi bir süreç akış şeması oluşturmak için bu araç, takımınız için tüm süreci basitleştirir. Kullanıcılar aynı tasarımın farklı sürümlerini de oluşturabilir, böylece işbirliği çabalarını daha da kolaylaştırabilir.
Canva'nın en iyi özellikleri
- Canva'nın kullanıcı dostu sürükle ve bırak düzenleyicisiyle hızlı ve kolay bir şekilde oluşturun
- Bulut tabanlı bir platformda çalıştığı için herhangi bir cihazdan işlerinize erişin
- Özelleştirilebilir şablonları kullanarak tutarlı tasarımlar oluşturun
- Gelişmiş özelliklerle sunumları akış şemalarına dönüştürün
Canva sınırlamaları
- Kullanımı yavaş ve bazen düzenli tutmak zor
- Diğer akış şeması oluşturuculara kıyasla daha az sezgisel
Canva fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Pro: 12,99 $/ay kullanıcı başına
- Takımlar: 14,99 $/ay kullanıcı başına
Canva puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (4400+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (11500+ yorum)
9. Whimsical
Whimsical, yaratıcı akış şemaları, tel kafesler ve belgeler oluşturmak için tasarlanmış yaratıcı bir yapay zeka aracıdır.
Akış şeması oluşturucu, sürükle ve bırak arayüzü, takım üyeleriyle gerçek zamanlı işbirliği ve popüler uygulamalarla entegrasyonlar gibi özelliklere sahiptir.
Özellikleri arasında, zihin haritanızı geliştirmek için yeni konular öneren entegre bir AI zihin haritalama aracı bulunmaktadır. Akış şeması oluşturma sürecinin anahtarı olmasa da, hoş bir dokunuş katar ve Whimsical'ın benzersizliğine katkıda bulunur.
En iyi özellikler
- Özelleştirilebilir şablonlar ve tel kafes oluşturma seçeneği ile zengin özelliklere sahip arayüz
- Etkileşimli prototip oluşturma özellikleri
- Tasarımda aynı anda çalışan birden fazla kullanıcıyla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın
- Figma, Slack ve daha fazlası gibi araçları entegre edin
Kaprisli sınırlamalar
- Entegre proje yönetimi özellikleri yoktur
- Akış şemaları oluşturmak için sınırlı renk seçenekleri
Kaprisli fiyatlandırma
- Başlangıç: Ücretsiz
- Pro: Kullanıcı başına aylık 12 $
- Organizasyon: Kullanıcı başına aylık 20 $
Eğlenceli derecelendirmeler ve yorumlar
- G2: 4,6/5 (170+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (50+ yorum)
10. SmartDraw
SmartDraw, kullanıcıların akış şemalarından şematik çizimlere kadar 70'in üzerinde diyagram türü oluşturabilen bir akış şeması oluşturma aracıdır. Gücü, güçlü özelleştirme ve işbirliği özelliklerinde yatmaktadır.
CAD çizimleri gibi gelişmiş özelliklere sahip SmartDraw, akış şemaları ve basit diyagramların ötesine geçerek daha karmaşık tasarım gereksinimlerini karşılar.
SmartDraw'un en iyi özellikleri
- CAD ile profesyonel tasarım yeteneklerine sahip olun
- Diyagramlara harika bir görünüm kazandıran akıllı, modern tasarım şablonlarını kullanın
- Yerleşik uzantılarla doğrudan farklı diyagramlar oluşturun
SmartDraw sınırlamaları
- Akış şemaları oluşturmak için gerekli olmayan birçok özellik içerir
- Zor öğrenme süreci
SmartDraw fiyatlandırması
- Tek Kullanıcı: 9,95 $/ay
- Takımlar: Kullanıcı başına aylık 8,25 $
SmartDraw puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (200'den fazla yorum)
- Capterra: 4. 1/5 (100+ yorum)
Size en uygun akış şeması oluşturucuyu seçin
Akış şemalarını manuel olarak çizmek çoğu takım için bir seçenek değildir; zaman alıcıdır, saklanması zordur ve üzerinde iyileştirme ve işbirliği yapmak imkansızdır.
Ücretsiz bir akış şeması oluşturucu ile hızlı tasarım ve takımınızla işbirliği yapmak çok kolaydır. Ayrıca, sezgisel bir düzenleyici ile diyagram çizme, şekilleri otomatik olarak bağlama, şekilleri dinamik olarak yeniden boyutlandırma ve metin girme ve düzenleme gibi özellikler de değer katacaktır.
Önceden tanımlanmış şablonlar, gelişmiş tasarım özellikleri ve entegrasyonların eklenmesiyle, süreç oluşturma ve iyileştirme daha kolay ve hızlı hale gelir.
Yazılımı değerlendirmek için en iyi yol, onu ilk elden test etmektir ve ClickUp bunun için harika bir seçenektir! Tarayıcınızdan ayrılmadan diyagramlar oluşturun, takımınızla işbirliği yapın ve ilerlemenizi izleyin.
ClickUp'ın Etkileşimli Beyaz Tahta ve süreç akış şeması şablonlarını bugün ücretsiz deneyin ve ClickUp'ın tüm akış şeması ihtiyaçlarınız için tek noktadan çözüm olarak nasıl işlediğini keşfedin.