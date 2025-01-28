2025'in En İyi 10 Chatsonic Alternatifi (İncelemeler ve Fiyatlandırma)

SEO'da uzman ve hedef kitlenizin ilgisini çeken bir yazma aracı bulmak kolay değildir. Kodlama, yazma ve çeviri için çok sayıda seçenek varken, bunlardan sadece birine karar vermek gerçekten zor olabilir.

ChatSonic, en iyi içerik oluşturma, çeviri ve SEO aracıdır. Bu yapay zeka destekli yazma asistanı, dakikalar içinde dikkat çekici metinler ve blog gönderileri oluşturmanıza yardımcı olur.

Ancak, modern yazarlar tek bir araca bağlı kalmakla yetinmiyor. Bazı araçlar yanlış veriler üretirken, diğerleri ise sönük ve yapay içerikler üretiyor. Yalnızca ChatSonic'e güvenmek bu talebi tam olarak karşılamıyor.

Bu nedenle, her biri kendine özgü güçlü ve sınırlı yönleri olan en iyi AI yazma araçlarını bir araya getirdik. ChatSonic'e alternatif olan bu araçlar, sizin için aynı derecede sağlam ve hatta daha iyi kalitede içerikler oluşturur!

Hadi başlayalım ve özellikler, sınırlamalar, fiyatlandırma ve incelemelere göre mükemmel yazma yazılımını bulmanıza yardımcı olalım.

Chatsonic alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

ChatSonic alternatifi ararken dikkate alınması gereken tek faktörler uygun fiyat ve kelime sınırı mı? Aslında hayır. Mükemmel bir yazma asistanı, bunlardan çok daha fazlasına ihtiyaç duyar.

Seçim yaparken dikkate almanız gereken ipuçlarının listesi aşağıda verilmiştir:

Sınırsız kelime sayısı: Kelime sayısının yaratıcılığınızı kısıtlamasına izin vermeyin! İçerik oluşturmanızı sınırlamayan bir kelime sayısı seçeneği belirleyin

İçerik Şablonları : İçerik şablonları içeren bir AI yazma aracı seçin — fikirlerinizi harekete geçirir ve içerik oluşturma sürecinizi kolaylaştırır

Düzenleme özellikleri : Yüksek kaliteli içeriğinizi doğru biçimde biçimlendirebilen ve anlamsal ve sözdizimsel hataları giderebilen yapay zeka destekli metin düzenleyici özelliğine sahip bir yazılım seçin

Fikir üretici: Yaratıcılığınızı kısıtlamayan bir çözüm seçin. Kısa ve uzun içerikler için Yaratıcılığınızı kısıtlamayan bir çözüm seçin. Kısa ve uzun içerikler için fikir üretmenize yardımcı olan, planlama, strateji oluşturma ve daha fazlasını sağlayan bir çözüm arayın

Mobilite: Son olarak, yakındaki herhangi bir cihazı kullanarak hareket halindeyken AI ortağınıza erişmek için mükemmel mobilite sunduğundan emin olun

2024'te Kullanabileceğiniz En İyi 10 Chatsonic Alternatifi

1. ClickUp

ClickUp'taki AI yazma asistanını kullanarak uzun form içerikler, blog gönderileri, beyin fırtınası fikirleri, e-postalar ve daha fazlasını oluşturun

ClickUp, yapay zeka içerik oluşturma aracı olarak hizmet verir ve oluşturuculara fikir üretici ve çeşitli içerik düzenleme araçları dahil olmak üzere güçlü bir yazma araç seti sunar. Bu, onu en iyi yapay zeka içerik geliştirme araçlarından biri olarak konumlandırır.

AI destekli metin düzenleyici ve çok yönlü uyumluluk sayesinde, her yerden zahmetsizce yazın, özetleyin ve beyin fırtınası yapın. ClickUp'ın AI özellikleri mükemmel uyumluluk sunarak dünyanın her yerinden erişim sağlar. ClickUp'ın Proje Yönetimi özellikleriyle tüm potansiyelini ortaya çıkarın!

ClickUp AI'da yeniden sorma özelliğini kullanarak sonuçlarınızı ince ayarlayın ve daha iyi içeriğe daha hızlı ulaşın

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Daha İyi ve Daha Hızlı Yazın: ClickUp'ın çok yönlü AI destekli asistanı, kapsamlı yazma görev planları oluşturmanıza, fikirler üretmenize, eylem öğeleri oluşturmanıza veya uzun, sıkıcı ve sıkıcı metin bloklarını tam olarak bilmeniz gerekenleri size anlatan kısa özetlere dönüştürmenize yardımcı olarak daha öngörülü olmanızı sağlar. Hepsi sadece birkaç tıklamayla!

Yerleşik Kopyalama Düzenleyici: ClickUp'ın AI düzenleyicisiyle yazma görevlerinizi iyileştirin. Belgenizi gerçek zamanlı olarak geliştirin, fikir önerileri alın ve gramer hatalarını otomatik olarak düzeltin, böylece kusursuz ve etkili bir metin elde edin.

Cihaz Uyumluluğu: ClickUp'ı, birden fazla cihaz ve platformla mükemmel uyumluluğundan yararlanarak herhangi bir cihazdan ve hatta hareket halindeyken kullanın

ClickUp AI'yı kullanarak daha hızlı yazın ve metinlerinizi, e-posta yanıtlarınızı ve daha fazlasını düzeltin

Önceden Oluşturulmuş AI Araçları: Rol ve kullanım durumuna bakılmaksızın, yüzlerce özenle hazırlanmış araştırma aracını kullanarak her departmana yardımcı olun

ClickUp sınırlamaları

Genel yanıtlar verebilir

Bazı konuşmaları yanlış anlayabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

ClickUp Brain: Tüm ücretli planlarda 5 $/Çalışma Alanı üyesi/ay karşılığında kullanılabilir

ClickUp değerlendirmeleri ve incelemeleri

G2: 4,7/5 (2.000'den fazla inceleme)

Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla inceleme)

2. OpenAI

openAI aracılığıyla

OpenAI'nin GPT-4 ve DALL·E 3, metin ve görüntü oluşturmada mükemmeldir. GPT, kapsamlı bilgisini kullanarak karmaşık görevleri yerine getirir, başlıklar ve analizler için görsel girdileri zahmetsizce yorumlar.

Büyük hacimli verileri yönetmek sorun değildir — aynı anda 25.000'den fazla kelimeyi işleyebilir. GPT-4 ve DALL·E 3, çeşitli içerikler oluşturmak, karmaşık sorunları çözmek ve farklı alanlarda yenilikler yapmak için içerik oluşturma (kısa ve uzun form) ve problem çözme konusunda mükemmeldir.

OpenAI'nin en iyi özellikleri

API Platformu: OpenAI'nin API platformuyla sohbet robotları ve yapay zeka araçlarını kolayca oluşturun. Metin oluşturma, komut mühendisliği, görüntü oluşturma, metinden konuşmaya dönüştürme ve daha fazlasını öğrenin

GPT-4: OpenAI'nin en yeni chatbot'u olan birinci sınıf bir AI aracıyla yaratıcılığınızı ve kodlama becerilerinizi geliştirin. Ücretsiz sürümde cömert kelime sayısı sınırlarının özgürlüğünün tadını çıkarın

DALL·E 3: Bu OpenAI uzantısıyla fikirlerinizi kusursuz görüntülere dönüştürün. Kelimelerinizin veya açıklamalarınızın gözden kaçmasından endişelenmenize gerek yok – tipik metin-görüntü sistemlerinden bir adım önde

OpenAI sınırlamaları

Bilgi, Ocak 2022'den itibaren kesilmiştir

Sınırlı bağlam penceresi

Yeni bilgileri gerçek zamanlı olarak uyarlayamama

Dolgu kelimeleri tekrar etme eğilimi vardır

OpenAI fiyatlandırması

GPT-4 Turbo: 0,01 $ / 750 kelime (giriş) ve 0,03 $ / 750 kelime (çıktı)

GPT-4: 0,03 $ / 750 kelime (giriş) ve 0,06 $ / 750 kelime (çıktı)

GPT-3. 5 Turbo: 0,0010 $ / 750 kelime (giriş) ve 0,0020 $ / 750 kelime (çıktı)

Asistan API: Oturum başına 0,03 $ (1/12/2024 tarihine kadar ücretsiz)

Gömme Modeller: 0,0001 $ / 750 kelime

Özel Yapımlar: Özel Fiyatlandırma

OpenAI derecelendirmeleri ve incelemeleri

G2: 4,7/5 (400'den fazla inceleme)

Capterra: 4,6/5 (30+ yorum)

Bu ChatGPT alternatiflerine göz atın!

3. TextCortex

textCortex aracılığıyla

TextCortex'i benzersiz yazma stilinize ve özel ihtiyaçlarınıza tam olarak uyacak şekilde özelleştirin. TextCortex, bilginize ve girdilerinize dayalı %100 kişiselleştirilmiş bir yapay zeka oluşturur. Görevleri hızlı bir şekilde yerine getirerek zaman kazanmanızı sağlar.

Yazarın bloğundan muzdarip olduğunuzda, birçok yaratıcı fikir üretin ve yazma veriminizi artırın. 25'ten fazla desteklenen dilde cümle yeniden ifade etme, gramer ve yazım denetimi gibi tüm ortak özelliklerin keyfini çıkarın.

TextCortex'in en iyi özellikleri

Özelleştirilebilirlik: TextCortex'in esnek AI destekli chatbot ve yazma araçlarını kullanarak AI asistanınızı özel ihtiyaçlarınıza göre uyarlayın. Zeno, bireysel girdilerinizden ve stilinizden öğrenerek, onunla etkileşim biçiminizi dönüştürür

Kullanıcı Tabanlı Yaratıcılık: TextCortex'in dinamik metin oluşturucusu ile yaratıcılığınızı bir üst seviyeye taşıyın. Yazım tarzınıza uyum sağlayarak, yaratıcı blokları aşmanıza ve kompozisyon tercihlerinize sadık kalarak yeni fikirler üretmenize yardımcı olur

Entegrasyon Özellikleri: Masaüstü, mobil ve tarayıcı arayüzleri için 30.000'den fazla entegrasyon seçeneği ile TextCortex'i her cihaz, platform ve uygulamada kullanın

TextCortex sınırlamaları

Yüksek metin hacimleriyle başa çıkamıyor

Bazen tekrarlayan içerik üretir

Oluşturma stilinize uyum sağlamak için birkaç deneme gerekir

Ürün incelemeleri için yararlı bilgiler üretilemiyor

TextCortex fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: 83,99 $/ay kullanıcı başına

Lite: 23,99 $/ay kullanıcı başına (125.000 kelimeye kadar)

TextCortex puanları ve incelemeleri

G2: 4,7/5 (190+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (90+ yorum)

4. Bard

bard aracılığıyla

Google'ın Bard'ı, fikir üretme ve ilham almak için tasarlanmış deneysel bir konuşma AI hizmetidir. En öne çıkan özelliği çok modallı olmasıdır, yani birden fazla biçimdeki içeriği anlar ve üretir. Bard, farklı kullanıcı tercihlerine hitap eder, erişilebilirliği artırır, kullanıcı deneyimini geliştirir ve farklı sektörlerde yaratıcılığı teşvik eder.

Tercihlerinize uyum sağlamak için ince kişiselleştirme özellikleri içerir. Özel bir komut dili öğrenmenize gerek olmadığı için Bard kolay ve kullanıcı dostudur.

Bard'ın en iyi özellikleri

Çoklu mod: Bard ile etkileşim şeklinizi değiştirmek mi istiyorsunuz? Çok yönlü çoklu mod özelliğini keşfedin ve daha çeşitli bir iletişim deneyimi için metin, resim veya ses girişleri arasından seçim yapın

Kişiselleştirme: Bard'ı kendi tarzınıza göre özelleştirin – ne kadar çok etkileşim kurarsanız, o kadar akıllı hale gelir. Gerçek zamanlı öğrenme, seçimlerinize ve tarzınıza uyum sağlayarak, hedefi tam isabet eden yüksek kaliteli içerik sunar

Erişilebilirlik: Hızlı mühendislik öğrenmeye gerek kalmadan, basit insan dili kullanarak tam olarak istediğinizi elde edin

Bard sınırlamaları

Bağlamsal anlayış eksikliği

Halüsinasyon görme veya yanıt vermeme olasılığı çok yüksek

Bazen yanlış bilgi verir

İçerik hayal gücü yoksunu, tekrarlayıcı ve önyargılı olabilir

Bard fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Bard puanları ve incelemeleri

G2: 4,3/5 (30+ yorum)

Capterra: Yeterli puan yok

5. Landbot

landbot aracılığıyla

LandBot'un AI chatbot'u müşteri memnuniyeti ve potansiyel müşteri nitelendirme konusunda mükemmeldir. Otomatik potansiyel müşteri dönüşümü ve nitelendirme için özel chatbot'lar oluşturun.

LandBot, koşullu mantık özelliği sayesinde her müşteri konuşmasında özel bir dokunuş sağlar. Görsel tabanlı olan bu oluşturucu, kodlama gerektirmez ve kodlama deneyimi olmayan herkesin güçlü ve etkili chatbotlar oluşturmasına olanak tanır.

LandBot'un en iyi özellikleri

Müşteri Hizmetleri Sistemleri: LandBot'un öne çıkan özelleştirilebilir AI botlarını kullanarak müşteri hizmetlerinizi bir üst seviyeye taşıyın. Bu botlar, potansiyel müşteri oluşturma ve dönüşüm süreçlerini otomatikleştirmek için tasarlanmıştır

Koşullu Mantık Fonksiyonu: Koşullu Mantık Fonksiyonu'nu kullanarak AI chatbot'unuzun müşterilerle yaptığı her konuşmayı kişiselleştirin. Her kullanıcı ihtiyaçlarına göre en iyi deneyimi yaşar

Görsel Sohbet Robotu Oluşturucu: Landbot ile sadece birkaç tıklamayla zahmetsizce sohbet robotunuzu oluşturun — kodlama becerisi gerekmez. Konuşmalarınızı istediğiniz üsluba göre özelleştirin ve sohbet arayüzünü tercihlerinize göre tamamen kişiselleştirin

LandBot sınırlamaları

Anahtar kelimeler Atlama özelliği iyileştirilmeli

Cevap düğmesi için özel simgeler kullanma özelliği gerekiyor

Daha iyi entegrasyon ve açılır pencere özellikleri gerekir

LandBot fiyatlandırması

Sandbox: Sonsuza Kadar Ücretsiz

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 40 €

Pro: Kullanıcı başına aylık 100 €

İş: Özel fiyatlandırma ile kullanıcı başına aylık 400 €

LandBot puanları ve incelemeleri

G2: 4,7/5 (280+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (60+ yorum)

6. Jasper

jasper aracılığıyla

Jasper'ın chatbot'u, pazarlama takımlarınızın satış döngüsü boyunca daha iyi performans göstermesine yardımcı olan uçtan uca bir yardımcı pilot.

Takımlarınız için merkezi bir bilgi merkezi kurun, markanızın sesini duyurun, verimliliğinizi koruyun ve tüm platformlarda mesajınızın tutarlı olmasını sağlayın. Kapsamlı kampanya başlatma modeliyle markanıza uygun içeriği kolayca geliştirin.

Jasper'ın en iyi özellikleri

Uçtan uca Copilot: Satış döngüsü boyunca veriye dayalı içgörüler sunan bir asistanla ekibinize güç verin. Şirket bilgilerine erişimi kolaylaştırın, yanlış anlaşılmaları azaltın, fikirlerin hızlı bir şekilde hayata geçirilmesini sağlayın ve analitik destek sunun

Brand Voice Infusion: Jasper ile markanızın sesini tarayın, bu stili gelecekteki tüm iletişimlerinize entegre edin ve otomatik olarak benzersiz ve ilgi çekici içerikler oluşturun

Kampanya Oluşturma: Jasper'ın marka odaklı AI desteğini kullanarak kısa bir özeti çok kanallı bir kampanyaya dönüştürün. Kısa özetleri tam teşekküllü çok kanallı kampanyalara dönüştürün ve uygun görsellerle destekleyin

Jasper sınırlamaları

Bize Ulaşın ve Hakkımızda sayfalarını oluştururken başlık ve meta etiketleri ekleme seçeneği gerekiyor

7 günlük çok kısa deneme dönemi

Kullanıcı arayüzünün iyileştirilmesi gerekiyor

Birçok kullanıcı, fiyatının biraz yüksek olduğunu düşünmektedir

Jasper fiyatlandırması

Oluşturucu: Kullanıcı başına aylık 39 $

Takımlar: Kullanıcı başına aylık 99 $

İş: Özel fiyatlandırma

Jasper puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (1.230+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (1820+ yorum)

7. Replika

replika aracılığıyla

Replika, yapay zeka sohbet asistanından daha fazlasıdır; sanal sırdaşınızdır. İnsan benzeri konuşma ve uyum yeteneği ile Replika, dünyanıza sorunsuz bir şekilde uyum sağlayan kişiselleştirilmiş sohbet arkadaşınız olur.

Neden benzersiz? Çeşitli medya modlarında gerçek hayattaki deneyimleri paylaşma özelliği, her konuşmaya otantik bir dokunuş katar. Bu platformu, konuşma tarzındaki bloglar ve sosyal medya gönderileriyle uyumlu, insan benzeri metinler oluşturmak için kullanabilirsiniz.

Replika'nın en iyi özellikleri

İnsan benzeri etkileşimler: İnsan benzeri bir etkileşim için Replika'nın avatarlarından birini seçin. Replika, teknik görevler için diğer seçenekler daha uygun olsa da, hedef kitlenizle benzersiz bir bağlantı kurma konusunda mükemmeldir

Üstün Uyarlanabilirlik: Replika'nın insan odaklı yapısından yararlanarak hedef kitleniz hakkında içgörüler edinin. Replika, her kullanıcı için bir "günlük" kaydeder ve etkileşimler boyunca kullanılan "anılar" oluşturur

Gerçek Hayat Deneyimi Paylaşımı: Repllika'nın gerçek hayat deneyimi oluşturma sistemini kullanarak hayatlara dokunun. AI aracı, bireylerle bağlantı kurmak için tasarlanmış ve önceki etkileşimlere dayalı olarak geliştirilmiş sahte anılar oluşturur

Replika sınırlamaları

Fiyatlandırma modeli biraz yüksek

Bazı kullanıcılar, sınırlı işlevselliğe sahip olduğunu belirtmiştir

Kullanıcılar, gizlilik politikaları konusunda endişelerini dile getirmiştir

Yanlış anlaşılabilecek konuşmaların olasılığı vardır

Replika fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Aylık Plan: Kullanıcı başına aylık 7,99 $

Replika puanları ve yorumları

G2: 4,9/5 (30'dan fazla inceleme)

Capterra: 4,4/5 (40+ yorum)

8. GetGenie

getGenie aracılığıyla

GetGenie, arama motoru sonuç sayfalarında (SERP) SEO başarısı için sizi korur. Yerleşik NLP anahtar kelime özellikleri ve SERP analiz verileri ile arama motorlarında üst sıralarda yer alan SEO içeriği oluşturmanıza yardımcı olur.

GetGenie'nin yapay zekası, etkili anahtar kelimeleri filtreleyip elde etmenizi sağlar. Ayrıca, içeriğinizdeki boşlukları doldurmak için birden fazla rakip web sitesini analiz edebilir.

GetGenie'nin en iyi özellikleri

Etkili Anahtar Kelime Oluşturma: İçeriğinize en etkili ve alakalı anahtar kelimeleri ekleyin. Trend verilerini, anahtar kelime arama hacmini, rekabet gücünü ve CPC'yi işleyen GetGenie'nin derinlemesine analizini kullanarak Google'ın sevdiği anahtar kelimeleri elde edin

SERP Veri Analizi: GetGenie'nin SERP Veri Analizi'nden yararlanarak en üst sıralarda yer alan web sitelerini ve rakiplerinizi hızla inceleyin. Bu bilgileri kullanarak GetGenie'nin SERP Veri Analizi'nden yararlanarak en üst sıralarda yer alan web sitelerini ve rakiplerinizi hızla inceleyin. Bu bilgileri kullanarak içerik oluşturma sürecinizi optimize edin ve Google'ın ilk sayfasında üst sıralarda yer alma olasılığınızı artırın

AI Destekli SEO Optimizasyonu: Oluşturduğunuz tüm içerikleri tek bir tıklama ile 60 saniye içinde optimize edin. Toplu olarak yazın, makaleler ve etkili SEO tabanlı içerikler oluşturun, sıralamanızı ve güvenilirliğinizi artırın

GetGenie sınırlamaları

Ücretsiz sürümde sınırlı kelime sayısı

Kullanıcılar, yazarken içerik puanı sekmesine erişimde sorun yaşadıklarını bildiriyor

AI şablonları girilen içeriğin türünü hesaba katmaz

AI otomasyon özelliklerinden yoksundur

GetGenie fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Yazar: 11,4 $/ay kullanıcı başına

Pro: 29,4 $/ay kullanıcı başına

Ajans Sınırsız: 49,5 $/ay kullanıcı başına

GetGenie puanları ve incelemeleri

G2: Yeterli puan yok

Capterra: Yeterli puan yok

9. LaMDa

google LaMDa aracılığıyla

Şu anda kullanıma sunulan geleneksel bir AI platformu olmasa da, LaMDA (Language Model for Dialogue Applications'ın kısaltması), Transformer üzerine inşa edilmiş Google'ın deneysel AI dil modudur. LaMDA, kayıt olup şimdiye kadar oluşturulmuş en gelişmiş AI modeliyle konuşabileceğiniz, davetle erişilebilen bir sistem aracılığıyla kısa bir süre için halka açık olarak sunuldu.

Şu anda kullanamasanız da, LaMDA büyük potansiyeli nedeniyle listemizde yer aldı. AI'nın geleceği parlak ve zaman içindeki yolculuğundaki dönüm noktalarını kaçırmamalısınız.

LaMDA'nın en iyi özellikleri

Açık Uçlu Yapı: LaMDA ile farklı noktalarda başlayan ve biten ilgi çekici konuşmalar yapın. Konuşmalar akıcı ve doğal hissettirir

Diyalog Yaklaşımı: LaMDA ile normal bir insanla konuşur gibi konuşun. Konuşmaya diyalog yaklaşımı sayesinde, sorularınızı yanıtlarken size sorular sormaya devam eder ve ilgi çekici bir diyalog ortamı yaratır

Bard Desteği: Google'ın yapay zekası Bard, LaMDA üzerine kurulmuştur. Açık kaynak haline getirilirse, benzer şekilde sofistike kullanıcı arayüzleri oluşturmak için kullanabilirsiniz

LaMDA sınırlamaları

Bu bir AI modelidir ve bağımsız bir yazılım değildir. En iyi şekilde yararlanmak için teknik becerilere ihtiyacınız olacaktır

LaMDA fiyatlandırması

Satın alınamaz

LaMDA puanları ve incelemeleri

G2: Yeterli puan yok

Capterra: Yeterli puan yok

10. You. com

via You

You, aynı zamanda asistanınız olan yapay zeka destekli bir arama motorudur. Arama motoru özelliklerini yapay zeka destekli chatbot özellikleriyle birleştirerek deneyiminizi sorunsuz ve etkileşimli hale getirir.

Doğal Dil İşleme ve son teknoloji konuşma AI kullanarak, her zaman güncel bir bilgi tabanı haline gelir. Kod oluşturma, çeviri ve yaratıcı yazma için başvuracağınız yer burasıdır.

Sosyal Arama özelliği, istediğiniz bilgileri popüler sosyal sitelerde de arar.

You. com en iyi özellikleri

Arama Motoru Entegrasyonu: Sezgisel bir tarayıcı tabanlı arama asistanı olan You. com ile aramalarınızı bir üst seviyeye taşıyın. Tipik yapay zeka chatbot fonksiyonlarının ötesine geçen bu uygulama, insan benzeri öneriler sunarak aramalarınızı geliştirir ve hedeflerinize daha hızlı ulaşmanıza yardımcı olur

Sosyal Arama: Özel Özel sosyal medya gönderilerini ve verilerini toplamak için olağanüstü sosyal arama özelliğinden yararlanın. Bu bilgileri sosyal varlığınızı artırmak, ilgili kişilerle işbirliği yapmak ve diğer birçok olasılığı keşfetmek için kullanın

YouCode Entegrasyonu: Basit dil komutlarıyla saniyeler içinde kod oluşturun. YouWrite ve YouImagine gibi özellikler yararlı olsa da, YouCode'un kodlama yetenekleri olağanüstü ve bambaşka bir seviyede

You.com sınırlamaları

Bazen kodlama hataları yapabilir

Kullanıcı arayüzü biraz dağınık

Bazen cümlenin ortasında kesilebilir

Aynı anda büyük miktarda veri yüklemeye çalışırken gecikmeler yaşanabilir

You. com fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

YouPro: Kullanıcı başına aylık 9,99 $

Kuruluşlar: Özel fiyatlandırma

You. com puanları ve yorumları

G2: Yeterli puan yok

Capterra: Yeterli puan yok

Hangi ChatSonic Alternatifini Seçmelisiniz?

İçeriği kendi başınıza oluşturmayı seviyor olsanız bile, özetleme, düzenleme veya düzeltme gibi sıradan görevler için AI yardımından yararlanmamak, birçok kolaylık ve verimlilikten mahrum kalmak anlamına gelir. Ve kim buna hayır diyebilir ki?

En iyi ChatSonic alternatiflerinin ustaca derlendiği bu liste, içeriğinizin yeni ufuklara açılması için en güçlü ve gelişmiş AI araçlarından bazılarını sunar.

ClickUp'ın gelişmiş yazma aracı, SEO gereksinimlerini karşılamaktan veya kod parçacıkları oluşturmaktan daha fazlasını yapar. Uzun metinleri özetler ve zahmetsizce yeni blog fikirleri üretmeye yardımcı olur.

Ayrıca, diller arasında geçiş yapmak için çevirmen olarak da kullanabilirsiniz. Metin düzenleme, akıllı içerik önerileri, biçimlendirme ve özellik adlandırma gibi son teknoloji özelliklerle ClickUp'ın AI teknolojisinin potansiyelini en üst düzeye çıkarın. Yazma asistanınızda olmasını istediğiniz her şey!