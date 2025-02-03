2025'in En İyi 10 Camunda Alternatifi ve Rakibi

Camunda, küçük işleri otomatikleştirmeyi kolaylaştıran popüler bir açık kaynaklı iş süreci yönetimi (BPM) platformudur.
Harika bir araçtır, ancak herkes için uygun değildir — hiçbir araç değildir.
Camunda alternatifi arıyorsanız, işinize daha uygun birkaç seçenek var.
Sizin için araştırmayı yaptık ve Camunda'nın en iyi 10 alternatifini, popüler inceleme sitelerinden alınan artıları, eksileri ve puanları ile birlikte bulduk. Size kalan tek şey, iş süreçleri yönetimi için size en uygun aracı seçmek. İyi avlar! ?
Camunda Alternatifi Nedir?
Camunda, birçok popüler BPM yazılım seçeneğinden biridir. Zaman kazandıran iş akışı otomasyonları ve uygulama geliştirme için düşük kodlu veya kodsuz bir platform sunar.
Camunda alternatifleri, genellikle aynı veya daha iyi sonuçlar elde etmek için benzer iş süreci yönetimi özelliklerine sahip otomasyon platformlarıdır. Bu anahtar özellikler şunları içerir:
- Ş Akışı optimizasyonu ve yönetimi
- Verimli iş süreci otomasyonu ve notasyonu (BPMN)
- Süreç modelleme ve tasarım
- Otomasyon için AI araçları
Camunda alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?
İş süreci otomasyonu, iş akışınızı optimize etmekle ilgilidir ve her iş yöneticisi, proje yöneticisi ve liderin biraz farklı seçeneklere ihtiyacı olacaktır.
En iyi Camunda alternatifi, sizin özel ihtiyaçlarınıza cevap veren alternatiftir. ✅
Bu listeyi oluştururken aradığımız bazı özellikler şunlardır:
- AI destekli iş akışı otomasyonu ve düzenleme
- Proje yönetimi araçları (ör. görev yönetimi, görev atama, izleme, analitik vb.)
- Diğer popüler platformlar ve araçlarla entegrasyon
- İş kuralları ve karar verme
- Özelleştirme seçeneklerine sahip kullanıcı dostu arayüz
- İşbirliği araçları
- Müşteri iletişimi özellikleri
Kullanabileceğiniz En İyi 10 Camunda Alternatifi
Özel ihtiyaçlarınıza uygun mükemmel Camunda alternatifini bularak takımınızın başarısına katkıda bulunmaya hazır mısınız?
Şimdi dışarı çıkıp seçeneklerinizi keşfetme zamanı! Takımınız size daha sonra teşekkür edecek.
1. ClickUp
ClickUp, sektörler arası takımların iş akışlarını basitleştirmek, işbirliği yapmak ve her boyuttaki projeyi yönetmek için güvendiği hepsi bir arada iş yönetimi çözümüdür. İş operasyonlarınızı planlamak, izlemek ve yürütmek için ihtiyacınız olan her şeyi içeren bulut tabanlı bir seçenektir.
İşlerinizi Liste, Pano veya Gantt Grafiği gibi özelleştirilebilir bir görünümle yönetin. Yorum konuları, birden fazla atanan kişi, izinler, eylem öğeleri olarak yorumlar ve daha fazlasıyla işbirliğini geliştirin. Hatta sezgisel bir sürükle ve bırak kullanıcı arayüzünde verilerinizi daha derinlemesine incelemek için özelleştirilebilir Gösterge Panelleri bile oluşturabilirsiniz. ?
ClickUp Automations, önceden oluşturulmuş ve özelleştirilebilir otomasyon seçenekleriyle tekrarlayan görevleri otomatik hale getirerek manuel işlerinizi azaltır. Satış otomasyon araçlarına, form otomasyon yazılımına veya başka bir şeye ihtiyacınız olsun, ClickUp sizin için ideal süreç otomasyon platformudur.
Manuel süreçleri otomatikleştirerek, görev hatırlatıcıları ayarlayarak hiçbir şeyi kaçırmayacak ve özel görev durumlarından yararlanarak herkesin aynı sayfada kalmasını sağlayarak iş günlerinizi basitleştirin.
Ayrıca, işlerinizi daha hızlı tamamlamanıza yardımcı olacak yüzlerce el yapımı, araştırma destekli AI aracı sunan ClickUp AI ile zamandan da tasarruf edeceksiniz.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Proje bütçelerinden ClickUp'ın Basit Zihin Haritası şablonuna kadar her şey için binlerce seçenek içeren şablon kitaplığı
- Proje yönetimi araçları arasında proje zaman çizelgesi yazılımı, gerçek zamanlı raporlama, kaynak kullanımı analizi ve zaman takibi özellikleri gibi seçenekler bulunur
- İş akışı yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) ve daha fazlası için yüzlerce araç
- 1.000'den fazla platform ve araçla entegrasyonlar, ayrıca Zapier kullanarak kendi entegrasyonlarınızı ekleme seçeneği (teknik API belgeleri gerekmez)
- Herhangi bir cihazla uyumluluk ve ClickUp'ı masaüstü, mobil veya web uygulamasında kullanma olanağı
ClickUp sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, ClickUp'ın birçok aracına alışırken bir öğrenme eğrisi yaşayabilir (ancak bu, her şey için erişilebilir öğreticilerle çözülür)
- Bu, özel bir BPM platformu değildir, bu nedenle erişebileceğiniz tüm araçları kullanamayabilirsiniz
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.000+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3.800+ yorum)
2. Bonitasoft
Bonita, açık kaynaklı bir iş süreci yönetimi ve düşük kodlu geliştirme yazılımıdır. 2001 yılından beri piyasada olan Bonita, yaşını göstermeye başlamış olsa da, küçük işletmeler için hala popüler bir seçimdir.
Bonita BPM, genişletilebilirlik için tasarlanmıştır ve bulut tabanlı işlevsellik ile şirket içi dağıtımın özelliklerini sunar.
Bonitasoft'un en iyi özellikleri
- Sezgisel arayüz, kullanıcıların kullanımı kolay uygulamalar oluşturmasına olanak tanır
- Gerçek zamanlı güncelleme, kullanıcıların iş değişiklikleri meydana geldikçe uygulamalarını uyarlayabilmelerini sağlar
- Açık kaynak platformu, Bonita'yı sınırlı bütçeye sahip küçük işletmeler ve girişimler için erişilebilir hale getirir
- BPMN grafik notasyonu, ölçeklenebilirlik ve genişletilebilirlik, takım işbirliğini geliştirir
Bonitasoft sınırlamaları
- Bazı kullanıcı yorumları, BPM motorunun iş uygulamaları için daha iyi uyarlanabilirliğe ihtiyaç duyan bir Java API olduğunu bahsetmektedir
- Bazı takımların yorumlarında, merkezi işlem biriminde (CPU) yoğun yük nedeniyle dizüstü bilgisayarlarda Bonita'nın çalışırken sorunlar yaşandığı bildirilmiştir
Bonitasoft fiyatlandırması
- Topluluk: Ücretsiz
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Bonitasoft puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (4+ yorum)
- Capterra: 4,4/5 (10+ yorum)
3. Kissflow
Kissflow, işletmelerin iş yönetim sistemlerini basitleştirmelerine yardımcı olan düşük kodlu bir iş süreci yönetim yazılımıdır.
Müşteri katılımını artırmak için sorun izleme ve proje yönetiminden self servis fonksiyonlarına kadar her şey için özelliklere sahiptir. ?
Kissflow'un en iyi özellikleri
- Analitik ve raporlama özellikleri, ilerlemeyi izler ve darboğazları belirleyerek kullanıcıların iş akışlarını optimize etmelerine yardımcı olur
- İşgücü planlama yazılımı, işe alımdan emekliliğe kadar tüm yaşam döngüsünün her adımını yönetir
- Slack, Google Drive, Zapier ve Microsoft Azure AD gibi araçlarla entegrasyonlar mevcuttur
- Web tabanlı platform iOS, Android, Mac ve Windows ile uyumludur
Kissflow sınırlamaları
- Kullanıcıların bazı yorumlarında, küçük ve orta ölçekli işletmeler için aylık ücretleri karşılamanın zorluğundan bahsedilmektedir
- Bazı kullanıcıların yorumları, işlevselliği artırmak için daha fazla entegrasyona ihtiyaç olduğunu belirtiyor
Kissflow fiyatlandırması
- Temel: Aylık 1.500 $'dan başlayan fiyatlarla
- Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Kissflow puanları ve yorumları
- G2: 4. 3/5 (500+ yorum)
- Capterra: 3,9/5 (30+ yorum)
4. Oracle
Oracle BPM paketi, etkili iş süreci yönetimi için çeşitli araçlar sunar. Kapsamlı tasarım araçlarını, analitik özelliklerini, ş Akışı motorunu ve gerçek zamanlı izlemeyi kullanarak iş süreçlerinizin her yönünü kolaylaştırın.
Oracle'ın en iyi özellikleri
- İş süreci tasarım özellikleri, kullanıcıların tamamen özelleştirilmiş yeni iş akışları oluşturmasına olanak tanır
- BPM, Oracle Enterprise Resource Planning (ERP), Oracle WebCenter ve Oracle SOA Suite gibi diğer Oracle platformlarıyla birlikte çalışır
- BPMN süreçleri vaka yönetimine önem verir ve kullanıcıların insan görevlerine dayalı faaliyetleri tanımlamasına olanak tanır
- Amazon Web Services (AWS) gibi SAAS kaynak yönetimi araçları, önde gelen RPA sağlayıcıları ve REST API protokollerini kullanan üçüncü taraf sistemlerle entegre olur
Oracle sınırlamaları
- Bazı incelemeler, platformun teknik olmayan kullanıcılar için gerekli özelliklerden yoksun olduğunu belirtiyor
- Bazı kullanıcıların yorumlarında, birden fazla projenin kurulumu ve yönetiminin zorluğundan bahsedilmektedir
Oracle fiyatlandırması
- Fiyatlandırma için iletişime geçin
Oracle puanları ve yorumları
- G2: 4/5 (80+ yorum)
- Capterra: 4,3/5 (50+ yorum)
5. Appian
Appian, düşük kodlu geliştirme sistemi ve sürükle ve bırak işlevselliğine sahip bir dijital dönüşüm platformudur. İş operasyonlarını kolaylaştırmak ve müşteri deneyimini iyileştirmek için kurumsal düzeyde uygulamalar oluşturmayı kolaylaştıran hızlı bir işlem motoruna sahiptir.
Appian'ın en iyi özellikleri
- Düşük kodlu geliştirme ortamı, kullanıcıların karmaşık teknik bilgiye sahip olmadan kurumsal düzeyde uygulamalar oluşturmasına olanak tanır
- Gelişmiş süreç otomasyonu, birden fazla departman, sistem ve uygulama genelinde iş akışlarını kolaylaştırır
- İş kuralları yönetim sistemi, karmaşık iş kurallarını tanımlamaya ve yönetmeye yardımcı olur
- Appian, Salesforce, SAP R/3, Oracle ve Microsoft gibi diğer platformlarla entegre olur
Appian sınırlamaları
- Bazı kullanıcıların yorumları, ek süreç test araçlarına ihtiyaç olduğunu belirtmektedir
- Bazı iş kullanıcıları, öğrenme eğrisini azaltmak için daha iyi eğitim istediklerini belirtiyor
Appian fiyatlandırması
- Fiyatlandırma için iletişime geçin
Appian puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (300'den fazla yorum)
- Capterra: 4. 2/5 (70+ yorum)
6. Workato
Workato, her boyuttaki kuruluş için tasarlanmış bir entegrasyon ve otomasyon platformudur. İş analistleri, iş akışlarını otomatikleştirmek, uygulamaları birbirine bağlamak ve iş operasyonlarını kolaylaştırmak için birden fazla kaynaktan veri çekmek için kullanır.
Workato'nun en iyi özellikleri
- Gerçek zamanlı veri senkronizasyonu, kuruluş genelinde her şeyi güncel tutar
- Güvenlik özellikleri arasında kimlik doğrulama, şifreleme ve özel erişim denetimleri bulunur
- Gelişmiş otomasyon, birden fazla uygulama ve kaynağı içeren karmaşık iş akışlarını otomatik hale getirebilir
- Salesforce, Slack, Microsoft Dynamics ve QuickBooks gibi popüler platformlar için önceden oluşturulmuş entegrasyonlar mevcuttur
Workato sınırlamaları
- Bazı kullanıcı yorumları, platformun programlama deneyimi olmayanlar için kullanımı zor olduğundan bahsetmektedir
- Bazı kullanıcıların yorumları, fiyatların bütçeleri için çok yüksek olduğunu belirtiyor
Workato fiyatlandırması
- Fiyatlandırma için iletişime geçin
Workato puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (300'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (50'den fazla yorum)
7. Quixy
Quixy, işletmelerin süreçleri, iş akışlarını ve diğer önemli işlemleri otomatikleştirmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış, düşük kodlu bir iş süreci yönetim platformudur. İş kullanıcıları, sürükle ve bırak oluşturma özelliklerini kullanarak karmaşık kodlama süreçleri olmadan özel uygulamalar oluşturabilirler. ?
Quixy'nin en iyi özellikleri
- Sürükle ve bırak arayüzü, kullanıcıların iş akışlarını ve süreçlerini hızlı bir şekilde oluşturmasına olanak tanır
- Kapsamlı analiz ve raporlama, iş süreçlerini gerçek zamanlı olarak izlemeyi ve optimize etmeyi kolaylaştırır
- Özelleştirilebilir şablonlar ve formlar, çalışanlardan, tedarikçilerden ve müşterilerden veri toplar
- Quixy, Salesforce, Microsoft Dynamics ve Google Suite gibi araçlarla entegre olur
Quixy sınırlamaları
- Bazı iş kullanıcıları, belirli öğeleri ve kesin verileri bulmanın zaman alıcı olabileceğini bildiriyor
- Bazı kullanıcıların yorumları, ek önceden oluşturulmuş uygulamalara ihtiyaç olduğunu belirtiyor
Quixy fiyatlandırması
- Çözüm: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- Platform: Kullanıcı başına aylık 20 $
- Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Quixy puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (20+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (20+ yorum)
8. BP Simulator
BP Simulator, kurumsal düzeydeki şirketleri hedefleyen bulut tabanlı bir süreç simülasyon platformudur. İş kullanıcılarının süreç modellerinin davranışını simüle etmesine ve analiz etmesine olanak tanır.
BP Simulator'ı kullanarak karmaşık iş süreçlerini modelleyin, süreç akışlarını görselleştirin, iyileştirme alanları bulun ve potansiyel darboğazları belirleyin.
BP Simulator'ın en iyi özellikleri
- Ayrıntılı iş süreci raporlama ve analiz yetenekleri, kullanıcıların iyileştirme alanlarını belirlemelerine olanak tanır
- Simülatör özellikleri, kullanıcıların süreç iyileştirmelerini test etmelerine ve değişiklikleri uygulamadan önce değerlendirmelerine olanak tanır
- Özelleştirilebilir simülasyon senaryoları, gerçek dünyadaki davranışları yansıtmayı ve belirli kurumsal ihtiyaçları karşılamayı kolaylaştırır
- BP Simulator, IBM BPM, SAP Signavio ve ARIS gibi diğer BPM platformlarıyla entegre olur
BP Simulator sınırlamaları
- Bazı incelemeler, bu aracın büyük kuruluşlar için tasarlandığından küçük işletmeler için çok pahalı olabileceğini bildiriyor
- Bazı iş kullanıcılarının yorumları, platformun her tür iş süreci için uygun olmadığını belirtiyor
BP Simulator fiyatlandırması
- Fiyatlandırma için iletişime geçin
BP Simulator puanları ve yorumları
- G2: N/A
- Capterra: 4,3/5 (3+ yorum)
9. CANEA
CANEA, iş süreçlerinin iyileştirilmesi ve belge yönetimi için özelliklere sahip bir proje yönetimi çözümüdür. İş akışlarını kolaylaştırmak, verimliliği artırmak ve takım üyeleri arasındaki işbirliğini geliştirmek için kullanın.
CANEA'nın en iyi özellikleri
- Özelleştirilebilir iş akışları ve şablonlar, kullanıcıların benzersiz iş ihtiyaçlarını karşılamasına olanak tanır
- Gerçek zamanlı işbirliği ve iletişim özellikleri ekip çalışmasını iyileştirir
- Otomatik veri analizi ve raporlama özellikleri karar vermede yardımcı olur
- Microsoft Office, SharePoint ve Salesforce gibi diğer iş yazılımlarıyla entegrasyonlar mevcuttur
CANEA sınırlamaları
- Bazı kullanıcıların yorumları, platformun uzun iç yanıt sürelerine sahip olabileceğini bildiriyor
- Bazı kullanıcılar, arayüzün benzer yazılım paketlerinde bulunan gelişmiş özelliklerden yoksun olduğunu söylüyor
CANEA fiyatlandırması
- Fiyatlandırma için iletişime geçin
CANEA puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (3+ yorum)
- Capterra: 4/5 (2+ yorum)
10. HEFLO
HEFLO, operasyonları kolaylaştırmak, iş süreçlerini otomatikleştirmek ve verimliliği artırmak için tasarlanmış bulut tabanlı bir iş süreci yönetim yazılımıdır. Kodlama veya programlama bilgisi olmadan iş süreçlerini geliştirmek, modellemek, yürütmek ve izlemek için kullanın.
HEFLO'nun en iyi özellikleri
- İşbirliği araçları, üyeler arasındaki iletişimi iyileştirmek için tasarlanmıştır
- Otomasyon özellikleri, kullanıcıların tekrarlayan görevleri otomatik pilota almasına olanak tanır
- Bulut tabanlı BPM platformuna internet bağlantısı olan herhangi bir cihazdan erişilebilir
- Jira, Slack ve Zapier gibi araçlarla entegrasyonlar mevcuttur
HEFLO sınırlamaları
- Bazı ileri düzey kullanıcıların yorumları, karmaşık süreçler oluştururken sınırlı özelleştirme seçenekleri olduğunu bildiriyor
- Bazı kullanıcılar, fiyatların benzer BPM yazılımlarına kıyasla daha yüksek olduğunu söylüyor
HEFLO fiyatlandırması
- Fiyatlandırma için iletişime geçin
HEFLO puanları ve yorumları
- G2: 3,8/5 (2+ yorum)
- Capterra: 4/5 (2+ yorum)
Kaostan Kontrole
Doğru iş süreci yönetim yazılımı, verimliliği artırabilir, sıkıcı görevleri otomatikleştirebilir, süreçleri kolaylaştırabilir ve size daha önemli (ve eğlenceli) şeylere odaklanmak için zaman kazandırabilir. Ancak, ihtiyacınız olanı yapmayan bir yazılımla yetinmeyin.
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