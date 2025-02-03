2025'in En İyi 10 Camunda Alternatifi ve Rakibi

Camunda, küçük işleri otomatikleştirmeyi kolaylaştıran popüler bir açık kaynaklı iş süreci yönetimi (BPM) platformudur.

Harika bir araçtır, ancak herkes için uygun değildir — hiçbir araç değildir.

Camunda alternatifi arıyorsanız, işinize daha uygun birkaç seçenek var.

Sizin için araştırmayı yaptık ve Camunda'nın en iyi 10 alternatifini, popüler inceleme sitelerinden alınan artıları, eksileri ve puanları ile birlikte bulduk. Size kalan tek şey, iş süreçleri yönetimi için size en uygun aracı seçmek. İyi avlar! ?

Camunda Alternatifi Nedir?

Camunda, birçok popüler BPM yazılım seçeneğinden biridir. Zaman kazandıran iş akışı otomasyonları ve uygulama geliştirme için düşük kodlu veya kodsuz bir platform sunar.

Camunda alternatifleri, genellikle aynı veya daha iyi sonuçlar elde etmek için benzer iş süreci yönetimi özelliklerine sahip otomasyon platformlarıdır. Bu anahtar özellikler şunları içerir:

Akışı optimizasyonu ve yönetimi

Verimli iş süreci otomasyonu ve notasyonu (BPMN)

Süreç modelleme ve tasarım

Otomasyon için AI araçları

Camunda alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

İş süreci otomasyonu, iş akışınızı optimize etmekle ilgilidir ve her iş yöneticisi, proje yöneticisi ve liderin biraz farklı seçeneklere ihtiyacı olacaktır.

En iyi Camunda alternatifi, sizin özel ihtiyaçlarınıza cevap veren alternatiftir. ✅

Bu listeyi oluştururken aradığımız bazı özellikler şunlardır:

AI destekli iş akışı otomasyonu ve düzenleme

Proje yönetimi araçları (ör. görev yönetimi, görev atama, izleme, analitik vb.)

Diğer popüler platformlar ve araçlarla entegrasyon

İş kuralları ve karar verme

Özelleştirme seçeneklerine sahip kullanıcı dostu arayüz

İşbirliği araçları

Müşteri iletişimi özellikleri

Kullanabileceğiniz En İyi 10 Camunda Alternatifi

Özel ihtiyaçlarınıza uygun mükemmel Camunda alternatifini bularak takımınızın başarısına katkıda bulunmaya hazır mısınız?

Şimdi dışarı çıkıp seçeneklerinizi keşfetme zamanı! Takımınız size daha sonra teşekkür edecek.

Önceden oluşturulmuş otomasyon tariflerini kullanın veya ihtiyaçlarınıza göre özelleştirin, böylece takımınız en önemli konulara odaklanabilir

ClickUp, sektörler arası takımların iş akışlarını basitleştirmek, işbirliği yapmak ve her boyuttaki projeyi yönetmek için güvendiği hepsi bir arada iş yönetimi çözümüdür. İş operasyonlarınızı planlamak, izlemek ve yürütmek için ihtiyacınız olan her şeyi içeren bulut tabanlı bir seçenektir.

İşlerinizi Liste, Pano veya Gantt Grafiği gibi özelleştirilebilir bir görünümle yönetin. Yorum konuları, birden fazla atanan kişi, izinler, eylem öğeleri olarak yorumlar ve daha fazlasıyla işbirliğini geliştirin. Hatta sezgisel bir sürükle ve bırak kullanıcı arayüzünde verilerinizi daha derinlemesine incelemek için özelleştirilebilir Gösterge Panelleri bile oluşturabilirsiniz. ?

ClickUp Automations, önceden oluşturulmuş ve özelleştirilebilir otomasyon seçenekleriyle tekrarlayan görevleri otomatik hale getirerek manuel işlerinizi azaltır. Satış otomasyon araçlarına, form otomasyon yazılımına veya başka bir şeye ihtiyacınız olsun, ClickUp sizin için ideal süreç otomasyon platformudur.

Manuel süreçleri otomatikleştirerek, görev hatırlatıcıları ayarlayarak hiçbir şeyi kaçırmayacak ve özel görev durumlarından yararlanarak herkesin aynı sayfada kalmasını sağlayarak iş günlerinizi basitleştirin.

Ayrıca, işlerinizi daha hızlı tamamlamanıza yardımcı olacak yüzlerce el yapımı, araştırma destekli AI aracı sunan ClickUp AI ile zamandan da tasarruf edeceksiniz.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Proje bütçelerinden ClickUp'ın Basit Zihin Haritası şablonuna kadar her şey için binlerce seçenek içeren şablon kitaplığı

Proje yönetimi araçları arasında proje zaman çizelgesi yazılımı , gerçek zamanlı raporlama, kaynak kullanımı analizi ve zaman takibi özellikleri gibi seçenekler bulunur

İş akışı yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) ve daha fazlası için yüzlerce araç

1.000'den fazla platform ve araçla entegrasyonlar, ayrıca Zapier kullanarak kendi entegrasyonlarınızı ekleme seçeneği (teknik API belgeleri gerekmez)

Herhangi bir cihazla uyumluluk ve ClickUp'ı masaüstü, mobil veya web uygulamasında kullanma olanağı

ClickUp sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, ClickUp'ın birçok aracına alışırken bir öğrenme eğrisi yaşayabilir (ancak bu, her şey için erişilebilir öğreticilerle çözülür)

Bu, özel bir BPM platformu değildir, bu nedenle erişebileceğiniz tüm araçları kullanamayabilirsiniz

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.800+ yorum)

2. Bonitasoft

bonitasoft aracılığıyla

Bonita, açık kaynaklı bir iş süreci yönetimi ve düşük kodlu geliştirme yazılımıdır. 2001 yılından beri piyasada olan Bonita, yaşını göstermeye başlamış olsa da, küçük işletmeler için hala popüler bir seçimdir.

Bonita BPM, genişletilebilirlik için tasarlanmıştır ve bulut tabanlı işlevsellik ile şirket içi dağıtımın özelliklerini sunar.

Bonitasoft'un en iyi özellikleri

Sezgisel arayüz, kullanıcıların kullanımı kolay uygulamalar oluşturmasına olanak tanır

Gerçek zamanlı güncelleme, kullanıcıların iş değişiklikleri meydana geldikçe uygulamalarını uyarlayabilmelerini sağlar

Açık kaynak platformu, Bonita'yı sınırlı bütçeye sahip küçük işletmeler ve girişimler için erişilebilir hale getirir

BPMN grafik notasyonu, ölçeklenebilirlik ve genişletilebilirlik, takım işbirliğini geliştirir

Bonitasoft sınırlamaları

Bazı kullanıcı yorumları, BPM motorunun iş uygulamaları için daha iyi uyarlanabilirliğe ihtiyaç duyan bir Java API olduğunu bahsetmektedir

Bazı takımların yorumlarında, merkezi işlem biriminde (CPU) yoğun yük nedeniyle dizüstü bilgisayarlarda Bonita'nın çalışırken sorunlar yaşandığı bildirilmiştir

Bonitasoft fiyatlandırması

Topluluk: Ücretsiz

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Bonitasoft puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (4+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (10+ yorum)

3. Kissflow

via Kissflow

Kissflow, işletmelerin iş yönetim sistemlerini basitleştirmelerine yardımcı olan düşük kodlu bir iş süreci yönetim yazılımıdır.

Müşteri katılımını artırmak için sorun izleme ve proje yönetiminden self servis fonksiyonlarına kadar her şey için özelliklere sahiptir. ?

Kissflow'un en iyi özellikleri

Analitik ve raporlama özellikleri, ilerlemeyi izler ve darboğazları belirleyerek kullanıcıların iş akışlarını optimize etmelerine yardımcı olur

İşgücü planlama yazılımı, işe alımdan emekliliğe kadar tüm yaşam döngüsünün her adımını yönetir

Slack, Google Drive, Zapier ve Microsoft Azure AD gibi araçlarla entegrasyonlar mevcuttur

Web tabanlı platform iOS, Android, Mac ve Windows ile uyumludur

Kissflow sınırlamaları

Kullanıcıların bazı yorumlarında, küçük ve orta ölçekli işletmeler için aylık ücretleri karşılamanın zorluğundan bahsedilmektedir

Bazı kullanıcıların yorumları, işlevselliği artırmak için daha fazla entegrasyona ihtiyaç olduğunu belirtiyor

Kissflow fiyatlandırması

Temel: Aylık 1.500 $'dan başlayan fiyatlarla

Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Kissflow puanları ve yorumları

G2: 4. 3/5 (500+ yorum)

Capterra: 3,9/5 (30+ yorum)

4. Oracle

oracle aracılığıyla

Oracle BPM paketi, etkili iş süreci yönetimi için çeşitli araçlar sunar. Kapsamlı tasarım araçlarını, analitik özelliklerini, ş Akışı motorunu ve gerçek zamanlı izlemeyi kullanarak iş süreçlerinizin her yönünü kolaylaştırın.

Oracle'ın en iyi özellikleri

İş süreci tasarım özellikleri, kullanıcıların tamamen özelleştirilmiş yeni iş akışları oluşturmasına olanak tanır

BPM, Oracle Enterprise Resource Planning (ERP), Oracle WebCenter ve Oracle SOA Suite gibi diğer Oracle platformlarıyla birlikte çalışır

BPMN süreçleri vaka yönetimine önem verir ve kullanıcıların insan görevlerine dayalı faaliyetleri tanımlamasına olanak tanır

Amazon Web Services (AWS) gibi SAAS kaynak yönetimi araçları , önde gelen RPA sağlayıcıları ve REST API protokollerini kullanan üçüncü taraf sistemlerle entegre olur

Oracle sınırlamaları

Bazı incelemeler, platformun teknik olmayan kullanıcılar için gerekli özelliklerden yoksun olduğunu belirtiyor

Bazı kullanıcıların yorumlarında, birden fazla projenin kurulumu ve yönetiminin zorluğundan bahsedilmektedir

Oracle fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Oracle puanları ve yorumları

G2: 4/5 (80+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (50+ yorum)

5. Appian

appian aracılığıyla

Appian, düşük kodlu geliştirme sistemi ve sürükle ve bırak işlevselliğine sahip bir dijital dönüşüm platformudur. İş operasyonlarını kolaylaştırmak ve müşteri deneyimini iyileştirmek için kurumsal düzeyde uygulamalar oluşturmayı kolaylaştıran hızlı bir işlem motoruna sahiptir.

Appian'ın en iyi özellikleri

Düşük kodlu geliştirme ortamı, kullanıcıların karmaşık teknik bilgiye sahip olmadan kurumsal düzeyde uygulamalar oluşturmasına olanak tanır

Gelişmiş süreç otomasyonu, birden fazla departman, sistem ve uygulama genelinde iş akışlarını kolaylaştırır

İş kuralları yönetim sistemi, karmaşık iş kurallarını tanımlamaya ve yönetmeye yardımcı olur

Appian, Salesforce, SAP R/3, Oracle ve Microsoft gibi diğer platformlarla entegre olur

Appian sınırlamaları

Bazı kullanıcıların yorumları, ek süreç test araçlarına ihtiyaç olduğunu belirtmektedir

Bazı iş kullanıcıları, öğrenme eğrisini azaltmak için daha iyi eğitim istediklerini belirtiyor

Appian fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Appian puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4. 2/5 (70+ yorum)

6. Workato

workato aracılığıyla

Workato, her boyuttaki kuruluş için tasarlanmış bir entegrasyon ve otomasyon platformudur. İş analistleri, iş akışlarını otomatikleştirmek, uygulamaları birbirine bağlamak ve iş operasyonlarını kolaylaştırmak için birden fazla kaynaktan veri çekmek için kullanır.

Workato'nun en iyi özellikleri

Gerçek zamanlı veri senkronizasyonu, kuruluş genelinde her şeyi güncel tutar

Güvenlik özellikleri arasında kimlik doğrulama, şifreleme ve özel erişim denetimleri bulunur

Gelişmiş otomasyon, birden fazla uygulama ve kaynağı içeren karmaşık iş akışlarını otomatik hale getirebilir

Salesforce, Slack, Microsoft Dynamics ve QuickBooks gibi popüler platformlar için önceden oluşturulmuş entegrasyonlar mevcuttur

Workato sınırlamaları

Bazı kullanıcı yorumları, platformun programlama deneyimi olmayanlar için kullanımı zor olduğundan bahsetmektedir

Bazı kullanıcıların yorumları, fiyatların bütçeleri için çok yüksek olduğunu belirtiyor

Workato fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Workato puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (50'den fazla yorum)

7. Quixy

via Quixy

Quixy, işletmelerin süreçleri, iş akışlarını ve diğer önemli işlemleri otomatikleştirmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış, düşük kodlu bir iş süreci yönetim platformudur. İş kullanıcıları, sürükle ve bırak oluşturma özelliklerini kullanarak karmaşık kodlama süreçleri olmadan özel uygulamalar oluşturabilirler. ?

Quixy'nin en iyi özellikleri

Sürükle ve bırak arayüzü, kullanıcıların iş akışlarını ve süreçlerini hızlı bir şekilde oluşturmasına olanak tanır

Kapsamlı analiz ve raporlama, iş süreçlerini gerçek zamanlı olarak izlemeyi ve optimize etmeyi kolaylaştırır

Özelleştirilebilir şablonlar ve formlar, çalışanlardan, tedarikçilerden ve müşterilerden veri toplar

Quixy, Salesforce, Microsoft Dynamics ve Google Suite gibi araçlarla entegre olur

Quixy sınırlamaları

Bazı iş kullanıcıları, belirli öğeleri ve kesin verileri bulmanın zaman alıcı olabileceğini bildiriyor

Bazı kullanıcıların yorumları, ek önceden oluşturulmuş uygulamalara ihtiyaç olduğunu belirtiyor

Quixy fiyatlandırması

Çözüm: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Platform: Kullanıcı başına aylık 20 $

Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Quixy puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (20+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (20+ yorum)

8. BP Simulator

bP Simulator aracılığıyla

BP Simulator, kurumsal düzeydeki şirketleri hedefleyen bulut tabanlı bir süreç simülasyon platformudur. İş kullanıcılarının süreç modellerinin davranışını simüle etmesine ve analiz etmesine olanak tanır.

BP Simulator'ı kullanarak karmaşık iş süreçlerini modelleyin, süreç akışlarını görselleştirin, iyileştirme alanları bulun ve potansiyel darboğazları belirleyin.

BP Simulator'ın en iyi özellikleri

Ayrıntılı iş süreci raporlama ve analiz yetenekleri, kullanıcıların iyileştirme alanlarını belirlemelerine olanak tanır

Simülatör özellikleri, kullanıcıların süreç iyileştirmelerini test etmelerine ve değişiklikleri uygulamadan önce değerlendirmelerine olanak tanır

Özelleştirilebilir simülasyon senaryoları, gerçek dünyadaki davranışları yansıtmayı ve belirli kurumsal ihtiyaçları karşılamayı kolaylaştırır

BP Simulator, IBM BPM, SAP Signavio ve ARIS gibi diğer BPM platformlarıyla entegre olur

BP Simulator sınırlamaları

Bazı incelemeler, bu aracın büyük kuruluşlar için tasarlandığından küçük işletmeler için çok pahalı olabileceğini bildiriyor

Bazı iş kullanıcılarının yorumları, platformun her tür iş süreci için uygun olmadığını belirtiyor

BP Simulator fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

BP Simulator puanları ve yorumları

G2: N/A

Capterra: 4,3/5 (3+ yorum)

9. CANEA

cANEA aracılığıyla

CANEA, iş süreçlerinin iyileştirilmesi ve belge yönetimi için özelliklere sahip bir proje yönetimi çözümüdür. İş akışlarını kolaylaştırmak, verimliliği artırmak ve takım üyeleri arasındaki işbirliğini geliştirmek için kullanın.

CANEA'nın en iyi özellikleri

Özelleştirilebilir iş akışları ve şablonlar, kullanıcıların benzersiz iş ihtiyaçlarını karşılamasına olanak tanır

Gerçek zamanlı işbirliği ve iletişim özellikleri ekip çalışmasını iyileştirir

Otomatik veri analizi ve raporlama özellikleri karar vermede yardımcı olur

Microsoft Office, SharePoint ve Salesforce gibi diğer iş yazılımlarıyla entegrasyonlar mevcuttur

CANEA sınırlamaları

Bazı kullanıcıların yorumları, platformun uzun iç yanıt sürelerine sahip olabileceğini bildiriyor

Bazı kullanıcılar, arayüzün benzer yazılım paketlerinde bulunan gelişmiş özelliklerden yoksun olduğunu söylüyor

CANEA fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

CANEA puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (3+ yorum)

Capterra: 4/5 (2+ yorum)

10. HEFLO

hEFLO aracılığıyla

HEFLO, operasyonları kolaylaştırmak, iş süreçlerini otomatikleştirmek ve verimliliği artırmak için tasarlanmış bulut tabanlı bir iş süreci yönetim yazılımıdır. Kodlama veya programlama bilgisi olmadan iş süreçlerini geliştirmek, modellemek, yürütmek ve izlemek için kullanın.

HEFLO'nun en iyi özellikleri

İşbirliği araçları, üyeler arasındaki iletişimi iyileştirmek için tasarlanmıştır

Otomasyon özellikleri, kullanıcıların tekrarlayan görevleri otomatik pilota almasına olanak tanır

Bulut tabanlı BPM platformuna internet bağlantısı olan herhangi bir cihazdan erişilebilir

Jira, Slack ve Zapier gibi araçlarla entegrasyonlar mevcuttur

HEFLO sınırlamaları

Bazı ileri düzey kullanıcıların yorumları, karmaşık süreçler oluştururken sınırlı özelleştirme seçenekleri olduğunu bildiriyor

Bazı kullanıcılar, fiyatların benzer BPM yazılımlarına kıyasla daha yüksek olduğunu söylüyor

HEFLO fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

HEFLO puanları ve yorumları

G2: 3,8/5 (2+ yorum)

Capterra: 4/5 (2+ yorum)

Kaostan Kontrole

Doğru iş süreci yönetim yazılımı, verimliliği artırabilir, sıkıcı görevleri otomatikleştirebilir, süreçleri kolaylaştırabilir ve size daha önemli (ve eğlenceli) şeylere odaklanmak için zaman kazandırabilir. Ancak, ihtiyacınız olanı yapmayan bir yazılımla yetinmeyin.

İşinize en uygun olanı bulmak istersiniz. ✨

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