2026'da Affiliate Pazarlama için 10 AI Aracı (Ücretsiz ve Ücretli)

Affiliate pazarlamacılar olarak, komisyon karşılığında başkalarının hizmet veya ürünlerini tanıtıyorsunuz. Bu, ürün inovasyonu veya müşteri desteği yerine tamamen pazarlama stratejisine odaklanmanızı sağlayan harika bir düzenlemedir.

Ve işleri doğru yaparsanız, ilgilenen müşterileri affiliate programınızla bağlantı kurarak oldukça yüksek tavsiye ödülleri kazanabilirsiniz. 💰

Bunun dezavantajı ise, affiliate pazarlamayı doğru bir şekilde yapmak için çok fazla içerik oluşturmanız gerekmesidir ve bu da zaman alıcı bir iştir. E-posta kampanyalarından sosyal medyaya ve açılış sayfalarına kadar, etkileşimi, dönüşümleri ve komisyonları artırmak için elde edebileceğiniz her türlü avantajı kullanmanız gerekir.

Öyleyse neden affiliate pazarlama için bir AI aracını denemiyorsunuz? Bu araçlar, yapay zeka teknolojisini kullanarak içerik oluşturur, verileri analiz eder, hedef kitleleri segmentlere ayırır ve diğer zaman alıcı görevleri tek bir fare tıklamasıyla halleder. 🖱️

Ancak tüm AI destekli araçlar zaman ayırmaya değer değildir. Bu kılavuzda, affiliate pazarlama için en iyi AI araçlarının anahtar özelliklerini inceleyeceğiz, sağlam bir seçenek belirlemenize yardımcı olacağız ve affiliate pazarlama kampanyalarınızı bir üst seviyeye taşımak için 10 örnek göstereceğiz.

Affiliate pazarlama için AI aracı nedir?

Bir AI pazarlama aracı, makine öğrenimi algoritmalarını doğal dil işleme (NLP) ile birleştirerek, titiz görevleri sadece birkaç tıklamayla otomatikleştirir. Tetikleyici tabanlı otomasyon kullanmak yerine, bu araç işler ilerledikçe öğrenir ve siz ona veri besledikçe takımınız için daha karmaşık görevleri yerine getirir. 💡

Gelişmiş iş akışı otomasyonu, AI'nın affiliate pazarlamasını dönüştürdüğü birçok yoldan sadece biri. Affiliate pazarlamacıları, pazarlama çabalarını kolaylaştırmanın ötesinde, artık AI araçlarını özellikle şu amaçlarla kullanıyor:

Yönlendirme analizi: AI araçları, hangi yönlendirme kaynaklarının dönüşüm sağlama olasılığının daha yüksek olduğunu belirlemek için verileri analiz eder; böylece siz sadece umut vaat eden potansiyel müşterilere odaklanabilirsiniz

Reklam kampanyaları : Facebook Reklamları'nda dönüşüm mü istiyorsunuz? Affiliate pazarlama için AI araçları, hedef kitlenizin tercihlerini dikkate alarak reklamlarınızı gerçek zamanlı olarak optimize eder

Açılış sayfaları : AI, kullanıcı davranışını analiz eder ve dönüşüm oranlarını artırmak için açılış sayfalarında yapılacak değişiklikleri önerir

E-ticaret ürün açıklamaları: AI, ilgi çekici ve ücretsiz yazım hatası içermeyen ürün açıklamaları yazmak için mükemmeldir

Affiliate işinizde kaybedecek zaman yok. Affiliate pazarlama için AI araçlarından yararlanarak iş akışlarınızı optimize edin, içerik oluşturmayı kişiselleştirin (ve hızlandırın) ve hiç zorlanmadan kampanyalarınızı ölçeklendirin. 🏋️

Başarılı bir affiliate pazarlama stratejisi uygulamak için çeşitli AI araçlarına ihtiyacınız olabilir, ancak yine de aşağıdaki özelliklere sahip AI araçlarını aramanızı öneririz:

Arama motoru optimizasyonu (SEO): Arama motorları, bir affiliate'in temel gelir kaynağıdır. Akıllı bir iç bağlantı stratejisi için anahtar kelime araştırması, içerik oluşturma ve optimizasyon işlemlerini gerçekleştiren araçları arayın.

Kullanıcı dostu platform: Kullanımı ne kadar kolay olursa, AI affiliate pazarlama aracınızın değerini o kadar çabuk göreceksiniz

Şablonlar : Elbette, AI sizin için çok iş yapıyor, ancak şablonlar size daha da fazla zaman kazandıracak. İçerik oluşturma sürecini bir tık kadar kolay hale getirmek için şablonlarla dolu araçları arayın

AI yazma aracı: Affiliate pazarlamada içerik her şeyden önemlidir. Sosyal medya gönderileri, video senaryoları, e-posta pazarlaması ve daha fazlası için içerik oluşturma özelliklerine sahip bir araç arayın. Bir intihal kontrol aracı da işinize yarayabilir.

Affiliate pazarlama için ücretli ve ücretsiz AI araçlarını bir arada kullanmak, affiliate pazarlama çabalarınızı büyük ölçüde güçlendirecektir. Dönüşüm oranlarını artırmanın ve e-ticaret satışlarınızı yükseltmenin tam zamanıysa, işte bu iş için en iyi 10 AI aracı.

ClickUp'ı kullanarak görünümünüzü özel hale getirin ve kuruluşunuz genelinde içerik ve medya gibi pazarlama materyallerini görselleştirin ve planlayın

Pazarlama teknolojisi yığınınız oldukça ağır mı görünüyor? Takımınıza bir sürü farklı platform arasında geçiş yapmasını istemek, zaman kaybına ve kötü sonuçlara yol açar — özellikle de hızlı tempolu bir affiliate pazarlama işinde.

Herkesin en sevdiği proje yönetimi aracı olarak da işlev gören, iş için her şeyi içeren uygulama ClickUp'ı keşfedin. Beyaz Tahtalar, belgeler, görevler, takvimler, hedefler ve AI araçlarını tek bir çatı altında bir araya getirir.

Pazarlama takımları, Beyaz Tahta'larda işbirliği yapmak, Belgeler'de içerikleri kontrol etmek ve özel gösterge panellerinde ilerlemelerini görselleştirmek için ClickUp'a güveniyor. ClickUp, affiliate pazarlama için dünyanın en güçlü ve bağlamsal iş yapay zekasını bile sunuyor.

ClickUp'ın AI fonksiyonları, pazarlama takımlarının vaka çalışması gibi önemli belgeleri hızlı bir şekilde hazırlamasını kolaylaştırır

ClickUp'ın yerel, bağlamsal ve güçlü yapay zekası olan ClickUp Brain'i platformun herhangi bir yerinde kullanarak şunları oluşturun:

Kampanya fikirleri

İçerik özetleri

Bloglar

Vaka çalışmaları

E-posta ve çok daha fazlası

ClickUp AI, satış takımlarının e-posta metinlerini kontrol ederek, kısaltarak veya taslak haline getirerek iletişimlerinde daha güvenli olmalarını sağlar

Hatta AI'dan içeriği özetlemesini veya e-posta kampanyalarınızı yazım hataları açısından kontrol etmesini bile isteyebilirsiniz. Bu AI, pazarlamacıların ihtiyaçlarına göre ince ayarlanmıştır; böylece iş yükünüzü kolaylaştırmak için son derece spesifik yardım alırsınız.

En çok göz ardı edilen ipucu nedir?

ClickUp Brain tek bir AI modeliyle sınırlı değildir; kullanım amacınıza göre GPT, Claude, Gemini ve diğerleri arasında geçiş yapabilirsiniz. Bu esneklik, affiliate pazarlamacıları için paha biçilmez bir değerdir:

İçerik düzeltme (GPT) : Uzun metinli kampanya blogları, iş ortağı vaka çalışmaları veya profesyonel ve ikna edici bir üslupla yazılmış ayrıntılı e-posta dizileri hazırlamak için kullanın

Hızlı fikir üretme (Claude) : Reklam açıları, affiliate başlıkları veya konu satırı varyasyonları için saniyeler içinde beyin fırtınası yapmak için harika

Özet analizler (Gemini): ClickUp gösterge panellerinden veya bağlı uygulamalardan (Google Analytics gibi) performans verilerini işleyip, bir sonraki strateji toplantınız için net ve kolayca incelenebilir madde işaretlerine dönüştürmesini isteyin

Bu "çoklu model araç kutusu", ClickUp'tan ayrılmadan yaratıcı hikaye anlatımı, hızlı deneme veya veri özetleme gibi elinizdeki göreve en uygun AI beyinini seçebilmenizi sağlar.

💡 Profesyonel İpucu: Bağlamsal AI Süper Uygulamanız olan ClickUp Brain MAX ile sadece genel AI metinleri elde etmekle kalmaz, tüm Çalışma Alanınızı anlayan bir asistan da kazanırsınız. Düzinelerce kampanyayı aynı anda yürüten affiliate pazarlamacıları için bu, Brain'e “Geçen çeyrekteki kampanyaların performans eğilimlerini özetle” veya “3. çeyrek gösterge panomuzdaki sonuçları ve Docs'taki müşteri geri bildirimlerini kullanarak bir vaka çalışması hazırla” gibi sorular sorabileceğiniz anlamına gelir. Brain MAX, bağlamı algılayan bir araç olduğu için ClickUp ve Bağlı Uygulamalardaki görevlerinizden, belgelerinizden ve gösterge panellerinizden doğru ayrıntıları alarak doğru, kusursuz ve kullanıma hazır içerik oluşturur; böylece saatlerce sürecek manuel işlerden kurtulursunuz. ClickUp ayrıca, SEO optimizasyonu, sosyal medya planlaması, e-posta dizileme ve içerik yeniden kullanımı gibi belirli görevler için oluşturulmuş ajanlarla pazarlama amaçlı bir AI Ajan Dizini de sunmaktadır. Komutları sıfırdan yapılandırmak yerine, özel bir ajanı etkinleştirip bir sonraki kampanyanızda işleyebilirsiniz.

Belgelerini, görevlerini, Beyaz Tahtalarını, yapay zekayı ve hedeflerini tek bir araçta birleştirmek isteyen 1–500+ kişilik takımlar

Çapraz fonksiyonlu takımlar, uzaktan çalışan girişimler, kurumsal PMO'lar, ajanslar ve ürün takımları

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp Brain (AI): Görevleri otomatik olarak oluşturur, içerik fikirleri üretir, belgeler yazar ve toplantıları özetler

15'ten fazla esnek görünüm: Liste, Pano, Gantt, Zaman Çizelgesi, Takvim ve Zihin Haritaları

Belgeler, Beyaz Tahtalar ve Sohbet: İçerik ve iletişim için ortak çalışma alanları

Şablonlar: CRM, sprintler, içerik operasyonları, OKR'ler ve daha fazlası için önceden oluşturulmuş sistemler

Özel otomasyonlar ve koşullu mantık

Kampanyalarınızı, içeriğinizi ve araçlarınızı bilen, merkezi ve bağlam açısından zengin bir AI beyni — hepsi tek bir yerde, böylece AI'nın dağınıklığıyla uğraşmak zorunda kalmazsınız

Birden fazla aracı tek bir çalışma alanıyla değiştirinMükemmel ücretsiz planla son derece özelleştirilebilirTek bir yerden uçtan uca pazarlama ve proje yönetimi

Yeni kullanıcılar için öğrenme eğrisi zorluMobil uygulama, masaüstü uygulamadan daha az güçlü

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (8.900'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.800'den fazla yorum)

Evet — ClickUp, pazarlama içeriğini, görev izlemesini ve AI otomasyonunu tek bir çalışma alanında merkezileştirmek isteyen affiliate takımlar için en çok yönlü çözümdür.

2. Anyword

ChatGPT gibi AI yazma araçları sizin için bir metin üretir, ancak bu metin muhtemelen affiliate pazarlama hedeflerinize veya marka kılavuzunuza uygun değildir. Anyword bu sorunu çözer. Kılavuzlarınızı, kanallarınızı ve hedeflerinizi girmeniz yeterlidir; platform, tahmine dayalı analitik kullanarak metninizin hedefi tutturup tutturmadığını kontrol eder. 🎯

Anyword, nasıl eğittiğinize göre çıktılarını özelleştiren bir Özel Puanlama AI modeline sahiptir. Ayrıca size en iyi performans gösteren metinleri gösterir, böylece kazananlar arasından favorilerinizi seçmeniz yeterlidir.

Metinlerden dönüşüm elde etmeye odaklanan pazarlamacılar ve takımlar

Affiliate pazarlamacıları, metin yazarları ve PPC takımları

Anyword'ün en iyi özellikleri

Her varyasyon için Tahmini Performans Puanı

Marka ses kontrolleri ve kişilik tabanlı içerik oluşturma

Platformlar arası reklam ve e-posta optimizasyonu

ChatGPT, Canva, Notion vb. uygulamalarda kullanılmak üzere Performance Boost uzantısı.

AI blog fikirleri ve SEO önerileri

Yüksek performanslı reklam ve e-posta metinleri için optimize edilmiştirÖzel puanlama motoru ve marka tonu araçlarıMarTech yığınıyla entegre çalışır

Uzun metinler veya teknik yazılar için ideal değildir. Proje yönetimi veya iş akışı yönetimi özelliği yoktur.

Anyword fiyatlandırması

Ücretsiz: Aylık 0 $

Başlangıç: Aylık 49 $

Veri Odaklı: Aylık 99 $

İş: Aylık 499 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Anyword puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (1.100'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (380'den fazla yorum)

Evet — Anyword, dönüşüm sağlayan metinler oluşturmak ve optimize etmek isteyen affiliate pazarlamacıları için mükemmeldir. Ana proje yönetimi aracınızın tamamlayıcısı olarak çok iyi iş görür.

3. Frase

Frase, özellikle SEO odaklı blog yazıları yayınlayan affiliate'ler için son derece kullanışlı bir içerik araştırma ve yazma aracıdır. Wrike'ın içerik stratejisi veya yazma desteği konusunda pek bir şey sunmadığı yerlerde, Frase ana hatları oluşturmanıza, yapıyı optimize etmenize ve içeriği gerçek zamanlı SERP'lerle karşılaştırarak doğrulamanıza yardımcı olur.

Organik trafiğe güvenen ve içerik kalitesiyle rakiplerini geride bırakmak isteyen oluşturucular için en uygun seçenektir.

Bireysel oluşturucular, bağlı blog yazarları ve SEO takımları

Uzun içerikler ve kılavuzlar yazan affiliate pazarlamacıları

Frase'in en iyi özellikleri

İçerik özetleri ve SERP tabanlı ana hatlar oluşturur

Sayfa içi SEO iyileştirmelerine rehberlik eden konu modeli

Optimizasyon için Google Search Console entegrasyonu

Girişler, SSS'ler, başlıklar ve özetler için AI Writer

Eksik konuları vurgulamak için rakip karşılaştırması

Hızlı ve SEO uyumlu içerik oluşturma için mükemmel

Düşük performans gösteren blog gönderilerini iyileştirmeye yardımcı olur

Teknik bilgisi olmayan kullanıcılar için basit arayüz

Manuel yedeklemeler olmadan otomatik kaydetme güvenilir değildir

İçerik düzenleyicisi, büyük sayfalar için sınırlı olabilir

Frase fiyatlandırması

Temel (Tek Kişilik): Aylık 45 $

Takım (Profesyonel): Aylık 115 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Frase puanları ve yorumları

G2: 4,9/5 (290'dan fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (330'dan fazla yorum)

Evet, Frase, daha az manuel SEO araştırmasıyla sürekli olarak üst sıralarda yer alan içerikler oluşturmak isteyen içerik odaklı affiliate'ler için harika bir seçenektir.

4. Surfer SEO – Gerçek zamanlı SEO puanlama ve optimizasyon

Surfer SEO, arama odaklı içerik stratejileri geliştiren affiliate pazarlamacıları için vazgeçilmez bir platformdur. İçerik puanlama veya optimizasyon özelliklerinden yoksun olan Wrike'ın aksine, Surfer içeriğinizin sıralamada yükselebilmesi için tam olarak neye ihtiyacı olduğunu gösterir.

Surfer'ı kullanarak ana hatları oluşturun, taslakları değerlendirin, mevcut gönderileri iyileştirin ve SEO eksikliklerini bulun — tüm bunları, AI araçları ve CMS platformlarıyla entegre olan sezgisel bir gösterge paneli üzerinden yapın.

SEO içeriğini genişleten ajanslar ve pazarlamacılar

Affiliate site sahipleri, SEO içerik takımları ve ajanslar

Surfer SEO'nun en iyi özellikleri

NLP ve SERP verilerine dayalı İçerik Puanı

Keyword Surfer Chrome uzantısı

İç bağlantı önerileri

Jasper ve Google Dokümanlar ile AI entegrasyonu

Rakip karşılaştırmaları içeren yerleşik ana hat oluşturucu

Gerçek zamanlı optimizasyon ve puanlama İçerik güncellemeleri ve iyileştirmeleri için güçlü Net yapı ve optimizasyon rehberliği

Bir yazar (AI veya insan) ile eşleştirme gerektirir. Kullanım kademelerine göre fiyatlar hızla artar.

Surfer SEO fiyatlandırması

Essential: Aylık 99 $Scale: Aylık 219 $Enterprise: Özel fiyatlandırma

Surfer SEO puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 Capterra: 4,7/5

Evet, affiliate trafiğiniz SEO'ya bağımlıysa Surfer ideal bir seçimdir. Bu bir yazma aracı değildir, ancak sıralama şansınızı önemli ölçüde artırır.

5. Sprout Social

Sosyal medya, affiliate pazarlama için en iyi ücretsiz AI araçlarından biridir. İlgi çekici içerikler oluşturduğunuz sürece, komisyonlara giden tek yönlü biletinizdir.

Sprout Social, pazarlama analitiği, sosyal ticaret, bağlantı izleme ve daha fazlasını sunan akıllı bir sosyal medya yönetim platformudur. Sprout’un yapay zekası, 10 yıllık geçmiş verileri kullanarak metinler oluşturur ve optimize eder.

Şunlar için ideal

Sosyal medya ağırlıklı kampanyalar yürüten orta ve büyük ölçekli takımlar

Twitter, Instagram, TikTok veya LinkedIn kullanan affiliate pazarlamacıları

Sprout Social'ın en iyi özellikleri

AI yazma yardımı ve duygu analizi

Platformlar arasında tek bir gelen kutusu

Gönderi planlama, analiz ve performans izleme

Trend olan konular için ani artış uyarıları

Sosyal CRM ve influencer izleme

Kapsamlı raporlama ve yayın performans ölçümleri

Tüm büyük ağlar desteklenir

10 yıla kadar geriye dönük veri analizleri

Tek başına kullanan kullanıcılar için pahalı

Bazı raporlar için ek modüller gereklidir

Sprout Social fiyatlandırması

Standart: 249 $/kullanıcı/ay

Profesyonel: 399 $/kullanıcı/ay

Gelişmiş: 499 $/kullanıcı/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Sprout Social puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (2.600'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (560'dan fazla yorum)

Evet, özellikle sosyal platformlar üzerinden içerik dağıtımına dayanan affiliate programları için. Bütçesi ve özel bir stratejisi olan takımlar için en uygun seçenektir.

6. LiveChat

Affiliate pazarlama kolay bir iş değildir, özellikle de yüksek fiyatlı ürünleri tanıtıyorsanız. LiveChat, müşteri ilişkileri kurmanıza, güven oluşturmanıza ve (umarız) dönüşümleri artırmanıza yardımcı olacak bir chatbot sunar. 🏆

Bu, e-posta, SMS, web siteniz ve sosyal medya mesajlaşmasını tek bir yerde birleştiren bir müşteri hizmetleri platformudur. Hedef kitleniz, tanıttığınız ürünler hakkında sık sık sorular soruyorsa, LiveChat’in AI Assist özelliğini kullanarak tüm müşteri sohbetlerinde üslubunuzu güncelleyin ve yazım hatalarını önleyin.

Açılış sayfalarını veya ürün öneri sitelerini yöneten bağlı pazarlamacılar

E-ticaret ortakları, SaaS yorumcuları ve dönüşüm odaklı pazarlamacılar

LiveChat'in en iyi özellikleri

AI Assist: Sohbetleri genişletir, yeniden yazar ve yazım denetimi yapar

Her oturumdan sonra otomatik olarak oluşturulan sohbet özetleri

Çok kanallı gelen kutusu (e-posta, sosyal medya, web sitesi)

CRM'ler ve ödeme platformlarıyla entegrasyonlar gerçekleştirir

Canlı destek temsilcilerine kaynak önerileriyle destek sağlar

Güveni ve dönüşümleri artırır

Yerleştirmesi ve özel hale getirmesi kolay

İnsan temsilcileri ve AI yedeklemeyi destekler

Yalnızca asenkron pazarlamaya güveniyorsanız sınırlı kalırsınız

Bildirilen hatalar ve ara sıra yaşanan destek gecikmeleri

LiveChat fiyatlandırması

Başlangıç: 24 $/temsilci/ay

Takım: 49 $/temsilci/ay

İş: 69 $/temsilci/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

LiveChat puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (740'dan fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (1.600'den fazla yorum)

Evet, özellikle insan etkileşiminden faydalanan niş pazarlardaki affiliate'ler için. Bu, geniş kapsamlı bir pazarlama aracı değildir, ancak yüksek değer taşıyan ürün sayfalarında etkileşimi artırır.

7. AdCreative

Reklamcılık pahalıdır, ancak affiliate potansiyel müşterilerini hızlı bir şekilde oluşturmanın en iyi yoludur. AdCreative, reklam kampanyaları için metinler oluşturmakla kalmaz, yapay zekanın gücüyle reklam görselleri de hazırlar. Grafik tasarımcınızın grafikleri özel olarak hazırlayacak zamanı yoksa, bu AI pazarlama aracı MarTech yığınınıza harika bir katkı olacaktır. ✨

Büyük ölçekte ücretli reklamlar yayınlayan affiliate pazarlamacıları

Hızlı reklam görsellerine ihtiyaç duyan performans pazarlamacıları ve küçük takımlar

AdCreative'in en iyi özellikleri

AI tarafından oluşturulan reklam görselleri ve sosyal medya paylaşımları

Reklam öğelerinin gerçek zamanlı puanlaması

Meta Ads, Google Ads, Canva ve Zapier ile entegrasyonlar

Yüksek dönüşüm oranına sahip şablonlar kütüphanesi

Rakip reklam karşılaştırması

Yaratıcı içerik üretimini kolaylaştırırİhracata hazır çok çeşitli formatlarYararlı rakip bilgileri

Özelleştirmezseniz görseller şablon gibi görünebilir Tam bir pazarlama platformu değildir; yalnızca reklamlara odaklanır

AdCreative fiyatlandırması

Başlangıç: Aylık 39 $

Profesyonel: Aylık 249 $

Ultimate: Aylık 599 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

AdCreative puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (510'dan fazla yorum)

Capterra: 4,1/5 (120'den fazla yorum)

Evet — tasarımcı tutmadan ücretli trafiği artırması gereken affiliate'ler için. Daha iyi izleme için ClickUp gibi bir kampanya yöneticisiyle birlikte kullanın.

8. GetResponse

Daha fazla e-posta yanıtı mı almak istiyorsunuz? GetResponse, pazarlama projesi hedeflerinize ulaşmanıza ve hatta daha fazlasını başarmanıza yardımcı olur. Bir e-posta pazarlama platformu olarak başlayan GetResponse, bugün web siteleri, açılış sayfaları, SMS kampanyaları, ücretli reklamlar ve hatta dönüşüm hunileri oluşturuyor.

AI E-posta Oluşturucu'yu kullanarak birkaç tıklamayla optimize edilmiş mesajlar ve konu satırları oluşturun. Platform, e-ticaret için harika olan AI destekli ürün önerileri de içeriyor.

E-posta pazarlamasını kullanan bağımsız oluşturucular ve küçük işletmeler

E-posta, web seminerleri ve açılış sayfaları aracılığıyla satış yapan bağlı pazarlamacılar

GetResponse'un en iyi özellikleri

Konu satırları ve e-posta metinleri için AI E-posta Oluşturucu

Huni oluşturmak için sürükle ve bırak otomasyon oluşturucu

Kod yazmaya gerek olmayan açılış sayfası ve web sitesi oluşturucu

Canlı web sohbeti ve SMS entegrasyonu

E-ticaret için ürün önerileri

Tek bir araçta eksiksiz pazarlama paketiMükemmel e-posta teslim oranlarıAffiliate odaklı dönüşüm hunileri oluşturmak için ideal

Veri doğruluğu tutarsız olabilir Bazı kullanıcılar daha kapsamlı üçüncü taraf entegrasyonları istiyor

GetResponse fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç paketi: aylık 19 $'dan başlayan fiyatlarla

Marketer: aylık 59 $'dan başlayan fiyatlarla

Oluşturucu: aylık 69 $'dan başlayan fiyatlarla

Kurumsal (MAX): Özel fiyatlandırma

GetResponse puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (620'den fazla yorum)

Capterra: 4,2/5 (470'den fazla yorum)

Evet, özellikle de e-posta, affiliate stratejinizde önemli bir rol oynuyorsa. Takım işbirliği için ideal olmasa da, tek başına çalışan oluşturucular için en kapsamlı araçlardan biridir.

9. Jasper

Jasper AI, çok sayıda kullanım senaryosuna uygun olduğu için affiliate pazarlama alanında popüler bir AI aracıdır. Dijital pazarlama metinleri, sunum metinleri ve daha fazlası için, marka kimliğinize en uygun üslupla kullanın.

Jasper’ın AI pazarlama araçları, bu yazılımın gerçekten parladığı alandır. Özellikle içerik oluşturma sürecinde, affiliate pazarlama kampanyaları için çeşitli varlıklar üretme gücüne sahiptir. Yapılacak olan şey, bir brief göndermek; gerisini yazılım halleder. ✍️

Büyük ölçekte içerik üreten pazarlama takımları

Affiliate içerik oluşturucuları, metin yazarları ve büyüme pazarlamacıları

Jasper'ın en iyi özellikleri

Tondaki tutarlılık için Marka Ses Kütüphanesi

Konuşma tarzı yazım için Jasper Sohbet

Surfer SEO, Webflow, Zapier ve daha fazlasıyla entegrasyonlar sağlar

Düzinelerce içerik türü için şablon kütüphanesi

Gerçek zamanlı işbirliği ve yorum sistemi

Uzun içerikleri kolayca ölçeklendirin

Onay ş akışları olan takımlar için ideal

Markaya özgü yazım ihtiyaçlarına kolayca uyum sağlar

Çıktılarda ara sıra tekrarlama

Ses tonu algılama teknolojisi hala gelişme aşamasında

Jasper fiyatlandırması

Pro: 69 $/kullanıcı/ay

İş: Özel fiyatlandırma

Jasper puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (1.200'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (1.800'den fazla yorum)

Evet, çok sayıda yazılı içerik üreten affiliate takımları için Jasper, SEO ve kampanya araçlarıyla uyumlu çalışan, zaman kazandıran bir araçtır.

10. Gumloop – Pazarlama akışlarına özel akıllı otomasyonlar

Wrike'ın otomasyon özelliği güçlüdür, ancak yapay zeka tabanlı değildir. Gumloop, yapay zeka kullanarak Zapier benzeri otomasyonlar oluşturarak araçları birbirine bağlar ve tüm sisteminizde ş akışlarını tetikler. Bu, zamandan tasarruf etmek ve sistemler kurmak isteyen affiliate pazarlamacıları için oyunun kurallarını değiştiren bir çözümdür.

Bunu kullanarak potansiyel müşteri izlemesini, e-posta gönderimlerini, bağlantı güncellemelerini ve kampanya planlamasını otomasyon ile gerçekleştirin; hepsi daha az manuel iş ile.

Şunlar için ideal

Tekrarlanabilir ş akışlarıyla ileri düzey kullanıcılar ve pazarlamacılar

Kimler için en uygun

Bağlantı yönetimini, yayınlamayı veya analitiği otomasyonla gerçekleştiren bağlı pazarlamacılar

Gumloop'un en iyi özellikleri

AI destekli ş akışı oluşturucu

Yüzlerce uygulama entegrasyonunu destekler

Affiliate ve e-ticaret ş Akışları için şablonlar

ClickUp, Shopify, Webflow ve Airtable ile uyumlu çalışır

Kampanya etkinliği, zaman veya kullanıcı etkinliklerine dayalı otomatik tetikleyiciler

Artıları

Kodlama gerektirmeyen özel otomasyonlar Yayınlama ve izlemeyi hızlandırır Birçok kullanım senaryosu için esnektir

Eksileri

Hala yeni bir platform ve daha az öğretici var. Bazı entegrasyonlar beta aşamasında.

Gumloop fiyatlandırması

FreeStarter: Aylık 97 $Pro: Aylık 297 $Enterprise: Özel fiyatlandırma

Gumloop puanları ve yorumları

2025 yapay zeka otomasyon araçları listelerinde yer alıyorBüyüme odaklı topluluklarda güçlü ilk yorumlar

Bu aracı tavsiye ediyor muyum?

Evet, birden fazla aracı yönetiyorsanız ve gereksiz iş yükünü azaltmak istiyorsanız, Gumloop modern affiliate yığınlarına uygun, ileri görüşlü bir otomasyon motorudur.

Özel Bahsetmeler

1. Systeme.io – Küçük takımlar için hepsi bir arada huni oluşturucu

Systeme.io, oluşturucular, tek başına çalışan girişimciler ve küçük affiliate takımları için tasarlanmış, bütçe dostu bir araçtır. Açılış sayfaları, e-posta pazarlaması, satış hunileri, kurs barındırma ve hatta ücretsiz bir affiliate program yöneticisini tek bir gösterge panelinde bir araya getirir. Proje akışları için ClickUp veya e-posta için GetResponse kadar sağlam değildir, ancak yeni başlıyorsanız veya kullandığınız araçları basitleştirmek istiyorsanız, Systeme.io güçlü bir başlangıç noktasıdır.

Neden öne çıkıyor:

Ücretsiz plana huniler, e-postalar ve tek sayfalık site dahildir

Yerleşik affiliate programı izleme ve ödeme özellikleri

Sürükle ve bırak huni ve sayfa oluşturucu

Harici barındırma veya eklentiye gerek yok

Şunlar için idealdir: Kod yazmaya gerek olmayan, düşük maliyetli bir platform arayan yeni başlayan affiliate pazarlamacılar, çevrimiçi eğitimciler veya ek iş yapanlar.

#2: Notion AI – Hafif içerik taslağı oluşturma ve bilgi yönetimi

Notion AI, zaten esnek olan bir dokümantasyon ve planlama aracına güçlü yazma yetenekleri ekler. ClickUp'ın otomasyonuna veya Jasper'ın ton kontrolündeki derinliğine sahip olmasa da, hızlı fikir üretimi, içerik taslakları veya araştırma sonuçlarını kaydetmek için mükemmeldir. Hatta özel bağlı kuruluş izleme tabloları oluşturabilir ve AI'yı notları özetlemek, senaryolar üzerinde beyin fırtınası yapmak veya içeriği yeniden yazmak için kullanabilirsiniz.

Neden öne çıkıyor:

Güçlü ve minimalist bir çalışma alanına entegre edilmiş AI yazma özelliği

Affiliate blog içeriği hazırlamak veya not almak için harika

SOP'lar, ürün özetleri ve lansman planlaması için şablonlar

Kolay izin ve paylaşım özellikleriyle işbirliğine uygun

Şunlar için ideal: AI ve dokümantasyonu tek bir yerde bulmak isteyen oluşturucular, tek başına çalışan girişimciler ve pazarlamacılar.

3. Pictory – Blog yazıları video içeriğine dönüştürmek için yapay zeka video aracı

Pictory, AI kullanarak yazılı içeriği kısa videolara dönüştürür. Bu, çekim yapmadan açılış sayfalarına, TikTok'a, YouTube Shorts'a veya Instagram'a video eklemek isteyen affiliate'ler için Lumen5'e güçlü bir alternatiftir. Blog URL'nizi veya metninizi yapıştırmanız yeterlidir; Pictory, düzenlenebilir bir video senaryosu, sahne zamanlaması ve stok görseller oluşturur.

Neden öne çıkıyor:

Blog gönderilerini veya uzun içerikleri videolara dönüştürür

İçeriği otomatik olarak özetler ve görselleri seçer

AI seslendirmeleri ve altyazılar dahildir

En popüler blog gönderilerini trafik çeken videolara dönüştürmek için ideal

Şunlar için ideal: İçeriği videoya dönüştürmek isteyen ancak düzenleme becerisi veya stüdyo zamanı olmayan bağlı blog yazarları ve influencer'lar.

Her şeyi yapan bir AI Yazma Asistanı edinin

Affiliate pazarlama, saatlerce süren manuel çaba gerektirmez. ClickUp gibi bir AI aracıyla, pazarlama takımınızı aynı sayfaya getirmek, zamandan tasarruf etmek ve reklam kampanyalarınızda dönüşüm oranlarını artırmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. 🙌

Affiliate pazarlama, saatlerce süren manuel çaba gerektirmez. ClickUp gibi bir AI aracıyla, pazarlama takımınızı aynı sayfaya getirmek, zamandan tasarruf etmek ve reklam kampanyalarınızda dönüşüm oranlarını artırmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. 🙌