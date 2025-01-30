2025'te Affiliate Marketing için 10 AI Aracı (Ücretsiz ve Ücretli)

Affiliate pazarlamacılar olarak, komisyon karşılığında başka birinin hizmetini veya ürününü tanıtıyorsunuz. Bu, ürün yeniliği veya müşteri desteği yerine tamamen pazarlama stratejisine odaklanmanızı sağlayan harika bir düzenlemedir.

Kartlarınızı doğru oynarsanız, ilgilenen alışverişçileri affiliate programınıza yönlendirdiğiniz için yüklü miktarda tavsiye ödülleri kazanabilirsiniz. 💰

Dezavantajı ise, affiliate pazarlamayı doğru bir şekilde yapmak için çok fazla içerik oluşturmanız gerekmesidir ve bu da zaman alıcıdır. E-posta kampanyalarından sosyal medyaya ve açılış sayfalarına kadar, etkileşimi, dönüşümleri ve komisyonları artırmak için elde edebileceğiniz her avantaja ihtiyacınız var.

Peki, affiliate marketing için bir AI aracını neden denemiyorsunuz? Bu araçlar, yapay zeka teknolojisini kullanarak içerik oluşturur, verileri analiz eder, hedef kitleleri segmentlere ayırır ve diğer zaman alıcı görevleri tek bir tıklama ile yerine getirir. 🖱️

Ancak tüm AI destekli araçlar zaman ayırmaya değer değildir. Bu kılavuzda, affiliate marketing için en iyi AI araçlarının çeşitli anahtar özelliklerini keşfedecek, sağlam bir seçenek bulmanıza yardımcı olacak ve affiliate marketing kampanyalarınızı bir sonraki seviyeye taşımanıza yardımcı olacak 10 örnek göstereceğiz.

Affiliate Marketing için AI Aracı Nedir?

Bir AI pazarlama aracı, makine öğrenimi algoritmalarını doğal dil işleme (NLP) ile entegre ederek, birkaç tıklamayla titiz görevleri otomatikleştirir. Tetikleyici tabanlı otomasyon kullanmak yerine, bu araç ilerledikçe öğrenir ve ona veri besledikçe takımınız için daha karmaşık görevleri yerine getirir. 💡

ClickUp Brain ile başlayın ClickUp AI'yı kullanarak daha hızlı yazın ve metinlerinizi, e-posta yanıtlarınızı ve daha fazlasını düzeltin

Gelişmiş iş akışı otomasyonu, AI'nın affiliate pazarlamayı dönüştürdüğü birçok yoldan sadece biridir. Affiliate pazarlamacılar, pazarlama çabalarını kolaylaştırmanın ötesinde, artık AI araçlarını özellikle şu amaçlarla kullanıyor:

Yönlendirme analizi: AI araçları, hangi yönlendirme kaynaklarının dönüşüm olasılığının daha yüksek olduğunu görmek için verileri analiz eder, böylece siz sadece umut vaat eden potansiyel müşterilere odaklanabilirsiniz

Reklam kampanyaları : Facebook Reklamları dönüşümlerine mi ihtiyacınız var? Affiliate marketing için AI araçları, hedef kitlenizin tercihlerini hesaba katarak reklamlarınızı gerçek zamanlı olarak optimize eder

Açılış sayfaları : AI, kullanıcı davranışını analiz eder ve dönüşümleri artırmak için açılış sayfalarında değişiklikler önerir

E-ticaret ürün açıklamaları: AI, ilgi çekici ve yazım hatası içermeyen ürün açıklamaları yazmak için mükemmeldir

Affiliate işinizde zaman kaybetmeye tahta yok. Affiliate pazarlama için AI araçlarından yararlanarak iş akışlarınızı optimize edin, içerik oluşturmayı kişiselleştirin (ve hızlandırın) ve kampanyalarınızı ter dökmeden ölçeklendirin. 🏋️

Başarılı bir affiliate pazarlama stratejisi yürütmek için çeşitli AI araçlarına ihtiyacınız olabilir, ancak yine de aşağıdaki özelliklere sahip AI araçlarını aramanızı öneririz:

Arama motoru optimizasyonu (SEO): Arama motorları, bir affiliate için vazgeçilmez bir unsurdur. Akıllı bir iç bağlantı stratejisi için anahtar kelime araştırması, içerik oluşturma ve optimizasyon işlemlerini gerçekleştiren araçları arayın

Kullanıcı dostu platform: Kullanımı ne kadar kolay olursa, AI affiliate marketing aracınızın değerini o kadar hızlı görürsünüz

Şablonlar : Elbette, AI sizin için birçok işi yapar, ancak şablonlar size daha da fazla zaman kazandıracaktır. İçerik oluşturmayı bir tık kadar kolay hale getirmek için şablonlarla dolu araçları arayın

AI yazma aracı: İçerik, affiliate marketing'de çok önemlidir. Sosyal medya gönderileri, video senaryoları, e-posta pazarlama ve daha fazlası için içerik oluşturma özelliklerine sahip bir araç arayın. Bir intihal kontrol aracı da kullanışlı olabilir

Affiliate marketing için ücretli ve ücretsiz AI araçlarının bir karışımı, affiliate marketing çabalarınızı güçlendirecektir. Dönüşümleri artırmanın ve e-ticaret satışlarını artırmanın tam zamanıysa, işte bu iş için en iyi 10 AI aracı.

ClickUp'ı kullanarak görünümünüzü özelleştirin ve kuruluşunuz genelinde içerik ve medya gibi pazarlama materyallerini görselleştirin ve planlayın

Pazarlama teknolojisi yığınınız oldukça ağır mı görünüyor? Takımınızdan bir sürü farklı platform arasında geçiş yapmasını istemek, zaman kaybı ve kötü sonuçlara yol açar, özellikle de hızlı tempolu bir affiliate marketing işinde.

Beyaz Tahtalar, Belgeler, Görevler, Takvimler, Hedefler ve AI araçlarını tek bir çatı altında bir araya getiren, herkesin favori proje yönetimi aracı ClickUp'a girin.

Pazarlama ekipleri, Beyaz Tahtalarda işbirliği yapmak, Belgelerdeki içeriği kontrol etmek ve özel gösterge panellerinde ilerlemelerini görselleştirmek için ClickUp'a güveniyor. ClickUp'ın bağlı kuruluş pazarlaması için kendi AI aracı bile var.

ClickUp'ın AI fonksiyonları, pazarlama takımlarının vaka çalışması gibi önemli belgeleri hızlı bir şekilde hazırlamasını kolaylaştırır

Platformun herhangi bir yerinde ClickUp AI'yı kullanarak şunları oluşturun:

Kampanya fikirleri

İçerik özetleri

Bloglar

Vaka çalışmaları

E-postalar

ClickUp AI, satış takımlarının e-posta metinlerini düzeltme, kısaltma veya taslak oluşturma yoluyla iletişimlerinde daha güvenli olmalarını sağlar

Hatta AI'dan içeriği özetlemesini veya e-posta kampanyalarınızda yazım hataları olup olmadığını kontrol etmesini bile isteyebilirsiniz. Bu AI, pazarlamacıların ihtiyaçlarına göre ince ayarlanmıştır, böylece iş yükünüzü kolaylaştırmak için son derece spesifik yardım alırsınız.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

ClickUp AI, affiliate marketing için ücretsiz bir AI aracı değildir; bu özelliğe erişmek için ücretli bir hesaba ihtiyacınız vardır

ClickUp birçok özelliğe sahiptir, bu nedenle yeni başlayanlar ilk başta kendilerini biraz kaybolmuş hissedebilirler

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (8.900+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.800+ yorum)

2. Anyword

Anyword aracılığıyla

ChatGPT gibi AI yazma araçları sizin için bir metin oluşturur, ancak bu metin muhtemelen affiliate marketing hedeflerinize veya marka yönergelerine uygun değildir. Anyword bu sorunu çözer. Yönergelerinizi, kanallarınızı ve hedeflerinizi girin, platform tahmine dayalı analitik kullanarak metninizin hedefi vurup vurmadığını kontrol eder. 🎯

Anyword, eğitiminize göre çıktılarını özelleştiren Özel Puanlama AI modeline sahiptir. Ayrıca en iyi performans gösteren metinleri gösterir, böylece kazananlar arasından favorilerinizi seçmeniz yeterlidir.

Anyword'ün en iyi özellikleri

Bu pazarlama iş akışı aracının Performans Artırma Uzantısı, ChatGPT, Notion AI, Canva ve daha fazlasında çalışmasını sağlar

Performansı düşük reklam metinlerini yeniden yazın

AI'yı markanızın tonuna göre eğittikten sonra reklam metinlerini otomatik olarak A/B testine tabi tutun

SEO için optimize edilmiş içerik fikirleri, blog başlıkları ve daha fazlasını bulun

Anyword sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, platformun WordPress bağlantısı olmasını istiyor

Diğer kullanıcılar, AI'nın mükemmel olmadığını ve bazen özeti kaçırdığını söylüyor

Anyword fiyatlandırması

Başlangıç: Bir koltuk için aylık 39 $, yıllık faturalandırılır

Veriye Dayalı: Üç koltuk için aylık 79 $, yıllık faturalandırılır

İş: Üç koltuk için aylık 249 $, yıllık faturalandırılır

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Anyword puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (1.100'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (380+ yorum)

3. Frase

Via Frase

Frase, SEO odaklı affiliate marketing için bir AI aracı olarak tanıtılıyor. AI Writer özelliği, içerik oluşturma işlemini gerçekleştirir ve her şeyi doğrulamak için Google'da arama yapar. Frase'nin SEO Research aracı, rakiplerinizi analiz etmek ve rakiplerinizden daha üst sıralarda yer alan bloglar oluşturmak için de yararlıdır.

Frase'nin en iyi özellikleri

Performans hedeflerinizin genel görünümünü elde etmek için Araştırma sekmesinde SERP metriklerini görselleştirin

Arama motoru sonuçlarına göre ana hatları oluşturun

AI ile ilgi çekici başlık seçenekleri yazın

Frase'in sezgisel konu modeliyle mevcut içeriği optimize edin

Frase sınırlamaları

Platform çok sezgisel değildir, bu nedenle kullanmadan önce birçok eğitici videoyu izlemeniz iyi bir fikir olabilir

Kullanıcılar, otomatik kaydetme özelliğine güvenmeme konusunda uyarıyor çünkü bu özellik her zaman işe yaramıyor

Frase fiyatlandırması

Tekli: Bir kullanıcı için aylık 12,66 $, yıllık faturalandırılır

Temel: 38,25 $/ay, bir kullanıcı için, yıllık faturalandırılır

Takım: Üç kullanıcı için aylık 97,75 $, yıllık faturalandırılır

Frase puanları ve yorumları

G2: 4,9/5 (290+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (330+ yorum)

4. Sprout Social

Sprout Social aracılığıyla

Sosyal medya, affiliate marketing için en iyi ücretsiz AI araçlarından biridir. İlgi çekici içerikler oluşturduğunuz sürece, komisyonlara giden tek yönlü biletinizi elinize alırsınız.

Sprout Social, pazarlama analitiği, sosyal ticaret, bağlantı izleme ve daha fazlasını sunan akıllı bir sosyal medya yönetim platformudur. Sprout'un yapay zekası, 10 yıllık geçmiş verileri kullanarak metinler oluşturur ve optimize eder.

Sprout Social'ın en iyi özellikleri

Tüm ana akım sosyal medya ağlarıyla entegre olur

OpenAI entegrasyonu ile duygu ve metin analizi yapın

10 yıla kadar uzanan sosyal medya etkileşim verilerine hızla yanıt verin

Spike Alert bildirimleri oluşturarak yeni konuşmalardan haberdar olun

Sprout Social sınırlamaları

Pahalıdır

Bazı kullanıcılar müşteri desteği almakta zorluk yaşadıklarını belirtiyor

Sprout Social fiyatlandırması

Standart: 249 $/ay

Profesyonel: 399 $/ay

Gelişmiş: 499 $/ay

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Sprout Social puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (2.600+ yorum)

Capterra: 4. 4/5 (560+ yorum)

5. LiveChat

LiveChat aracılığıyla

Affiliate marketing, özellikle yüksek fiyatlı ürünleri tanıtıyorsanız, kolay bir iş değildir. LiveChat, müşteri ilişkileri kurmak, güven oluşturmak ve (umarız) dönüşümleri artırmak için bir chatbot sunar. 🏆

E-posta, SMS, web siteniz ve sosyal medya mesajlarını tek bir yerde birleştiren bir müşteri hizmetleri platformudur. Hedef kitleniz, tanıttığınız ürünler hakkında sık sık sorular soruyorsa, LiveChat'in AI Assist özelliğini kullanarak tüm müşteri sohbetlerinde üslubunuzu güncelleyin ve yazım hatalarını önleyin.

LiveChat'in en iyi özellikleri

Tek bir tıklamayla sohbet özetleri oluşturun

LiveChat, müşteri sohbetlerini hızlandırmak için insan müşteri hizmetleri temsilcilerini kaynaklarla birleştirir

AI Assist'i kullanarak sohbetlerinizi genişletin ve yeniden ifade edin

LiveChat AI, yazım ve dilbilgisi hatalarını otomatik olarak düzeltir

LiveChat sınırlamaları

Birçok kullanıcı sistemin hatalı olduğunu söylüyor

Diğerleri müşteri desteği almanın zor olduğunu söylüyor

LiveChat fiyatlandırması

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 20 $, yıllık faturalandırılır

Takım: Kullanıcı başına aylık 41 $, yıllık olarak faturalandırılır

İş: Kullanıcı başına aylık 59 $, yıllık faturalandırılır

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

LiveChat puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (740+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (1.600'den fazla yorum)

6. AdCreative

Via AdCreative

Reklamcılık pahalıdır, ancak hızlı bir şekilde affiliate potansiyel müşteriler oluşturmanın en iyi yoludur. AdCreative, reklam kampanyaları için metinler oluşturmakla kalmaz, yapay zeka gücüyle reklam görselleri de oluşturur. Grafik tasarımcınız grafikleri özelleştirmek için zamanı yoksa, bu AI pazarlama aracı MarTech yığınınıza harika bir ek olacaktır. ✨

AdCreative'in en iyi özellikleri

Competitor Insights AI ile rakiplerinizin en iyi performans gösteren reklamlarını görün

AdCreative, pazarlama kampanyalarınız için görseller, metinler ve daha fazlasını hazırlar

Facebook, Instagram, Pinterest ve X için sosyal içerik oluşturun

AdCreative, mevcut reklamlarınızı analiz ederek iyileştirmeler önerir

Reklam yaratıcılığı sınırlamaları

Komutlarınız çok spesifik değilse, araç tekrarlayan görüntüler oluşturacaktır

Bazı kullanıcılar, platformun şablonlara çok fazla dayandığı için gerçek bir yapay zeka olmadığını savunuyor

AdCreative fiyatlandırması

Başlangıç: 21 $/ay

Premium: 44 $/ay

Ultimate: 74 $/ay

Ölçeklendirme: 111 $/ay

Reklam yaratıcı derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,3/5 (510+ yorum)

Capterra: 4. 1/5 (120+ yorum)

7. GetResponse

GetResponse aracılığıyla

Daha fazla e-posta yanıtı mı almanız gerekiyor? GetResponse, pazarlama projenizin hedeflerine ulaşmanıza ve hatta daha fazlasını başarmanıza yardımcı olur. E-posta pazarlama platformu olarak başlayan GetResponse, bugün web siteleri, açılış sayfaları, SMS kampanyaları, ücretli reklamlar ve hatta dönüşüm hunileri oluşturuyor.

AI E-posta Oluşturucu'yu kullanarak birkaç tıklamayla optimize edilmiş mesajlar ve konu satırları oluşturun. Platform, e-ticaret için harika olan AI destekli ürün önerileri bile içerir.

GetResponse'un en iyi özellikleri

Dönüşüm huninizi baştan sona görselleştirin

Sürükle ve bırak oluşturucu ile özel pazarlama otomasyonları oluşturun

GetResponse, müşterilerle canlı web sohbetleri oluşturmayı kolaylaştırır

Kod gerektirmeyen web sitesi oluşturucu ile yüksek dönüşüm oranına sahip açılış sayfaları oluşturun

GetResponse sınırlamaları

Bazı kullanıcılar GetResponse'un daha iyi entegrasyonlara sahip olmasını istiyor

Diğerleri veri doğruluğu ile ilgili sorunlar yaşadı

GetResponse fiyatlandırması

E-posta Pazarlama : 15,60 $/ay, yıllık faturalandırılır

Pazarlama Otomasyonu : 48,40 $/ay, yıllık faturalandırılır

E-ticaret Pazarlama: 97,6 $/ay, yıllık faturalandırılır

GetResponse MAX: 999 $/ay, yıllık faturalandırılır

GetResponse puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (620+ yorum)

Capterra: 4. 2/5 (470+ yorum)

8. Jasper

Via Jasper

Jasper AI, birçok kullanım alanına uygun olması nedeniyle affiliate marketing için popüler bir AI aracıdır. Dijital pazarlama metinleri, sunum senaryoları ve daha fazlası için marka kimliğinize en uygun ses tonuyla kullanın.

Jasper'ın AI pazarlama araçları, bu yazılımın gerçekten parladığı yerdir. Özellikle içerik oluşturma sürecinde, affiliate marketing kampanyaları için çeşitli varlıklar oluşturma gücüne sahiptir. Yapmanız gereken tek şey bir özet göndermek, gerisini yazılım halleder. ✍️

Jasper'ın en iyi özellikleri

Jasper, ses tonunuzu ve biçimlendirme kurallarınızı analiz eder

Zapier, Webflow ve Google E-Tablolar ile entegre

Takımınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın ve incelemeye hazır öğeleri işaretleyin

Kendi dinamik şablonlarınızı oluşturun

Jasper sınırlamaları

Bazen Jasper içeriği tekrarlar

Kullanıcılar, ses tonu özelliğinin henüz tam olarak hazır olmadığını söylüyor

Jasper fiyatlandırması

Oluşturucu: Bir koltuk için aylık 39 $, yıllık olarak faturalandırılır

Takımlar: Üç koltuk için aylık 99 $, yıllık faturalandırılır

İş: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Jasper puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (1.200'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (1.800+ yorum)

9. Lumen5

Lumen5 aracılığıyla

Lumen5, video içeriği konusunda uzmanlaşmış, affiliate marketing için benzersiz bir AI aracıdır. Video oluşturmak normalde çok zaman ve kaynak gerektirirken, Lumen5 AI'nın gücüyle profesyonel kalitede videolar oluşturmayı mümkün kılar. Düzenlemeyi bilmenize de gerek yok: sürükle ve bırak yöntemiyle pazarlama başarısına ulaşabilirsiniz. 🤩

Lumen5'in en iyi özellikleri

En popüler bloglarınızı AI videolarına dönüştürün

Konuşan kafa tarzı videolar oluşturun

Daha kısa sürede profesyonel bir görünüm elde etmek için Lumen5 şablonlarını, görsellerini ve video görüntülerini kullanın

Algoritma, her klibin uzunluğunu, metin konumunu ve sahne kompozisyonunu otomatik olarak belirler

Lumen5 sınırlamaları

Lumen5, içeriği yeniden kullanıma sunma konusunda uzmanlaşmıştır, bu nedenle mutlaka yeni bir şey söylemez

Strateji, içerik planlama ve analiz özellikleri bulunmadığından, ayrı bir pazarlama teknolojisi yığınına ihtiyacınız olacaktır

Lumen5 fiyatlandırması

Temel: Kullanıcı başına aylık 19 $, yıllık faturalandırılır

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 59 $, yıllık faturalandırılır

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 149 $, yıllık faturalandırılır

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Lumen5 puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (60'tan fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (130+ yorum)

10. Brandwatch

Brandwatch aracılığıyla

Sprout Social gibi Brandwatch de sosyal medyaya özel bir affiliate marketing için AI aracıdır. Bu platform, tüketici talebini araştırmak, markanızın hesaplarını izlemek, içerik oluşturmak ve hedef kitlenizle etkileşim kurmak için kullanılabilir. Ayrıca GPT destekli konuşma içgörüleri, metin yazma asistanı ve içerik pazarlama içgörüleri de sunar.

Brandwatch'ın en iyi özellikleri

Tek bir platformda influencer'ları bulun ve yönetin

Paylaşılan bir pazarlama takviminde takımınızla işbirliği yapın

Tüm dijital varlıkları Brandwatch paylaşımlı kitaplığında saklayın

Hedef kitle profil kartları oluşturun, böylece her zaman kiminle konuştuğunuzu anlayın

Brandwatch sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, analiz ve veri filtrelemenin oldukça basit olduğunu söylüyor

Diğerleri platformun daha fazla yerel entegrasyona sahip olmasını istiyor

Brandwatch fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Brandwatch derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (560+ yorum)

Capterra: 4. 2/5 (220+ yorum)

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Affiliate marketing saatler süren manuel çabalar gerektirmez. ClickUp gibi bir AI aracıyla, pazarlama takımınızı aynı sayfaya getirmek, zamandan tasarruf etmek ve reklam kampanyalarınızın dönüşüm oranlarını artırmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. 🙌

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