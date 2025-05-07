2025'te Dikkate Alınması Gereken 10 Chili Piper Alternatifi ve Rakibi

Chili Piper'a alternatif çevrimiçi planlama araçları mı arıyorsunuz? Bu makalede, planlama ve randevu ayarlama süreçlerinizi kolaylaştırmanıza yardımcı olabilecek en iyi 10 rakibi inceleyeceğiz.
Toplantıları daha verimli bir şekilde planlamak isteyen bir satış takımı veya müşteri deneyimini iyileştirmek isteyen bir müşteri başarı takımı olun, bu çevrimiçi planlama aracı alternatifleri sağlam özellikler ve kullanıcı dostu arayüzler sunar.
Sonsuz e-posta alışverişine veda edin ve zahmetsiz planlamaya merhaba deyin.
İşiniz için mükemmel Chili Piper alternatifini bulmaya hazır mısınız? Randevu planlama oyununu bir üst seviyeye taşıyacak randevu planlama yazılımlarını keşfetmek için bize katılın!
Chili Piper alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?
Chili Piper'a alternatifler ararken, sizin için en önemli özellikleri ve yeni randevu planlama platformunu takımınız için mükemmel bir seçim haline getirecek ek avantajları arayın, örneğin:
- Sorunsuz entegrasyon: Alternatifinizin, çok hızlı randevu planlaması için CRM ve e-posta platformları gibi mevcut teknoloji altyapınızla sorunsuz bir şekilde entegre olmasını sağlayın
- Özelleştirme seçenekleri: Çözümü belirli iş süreçlerinize ve iş akışlarınıza uyarlayabileceğiniz özelleştirme seçenekleri sunan bir randevu planlama aracı arayın
- Fiyatlandırma: Chili Piper, kişi başına aylık 15-25 dolar ile birçok takım için uygun fiyatlıdır. Alternatif ararken, bütçenize uygun olduğundan emin olmak için fiyatlandırmayı kontrol edin
Yazılımı daha işlevsel hale getirebilecek ek avantajları da göz önünde bulundurun, örneğin:
- Görev planlama: Görevleri aynı platformda atayabilmek ve izleyebilmek için görev planlama yazılımı sağlayan alternatifleri değerlendirin
- Müşteri yönetimi araçları: Müşteri yönetimi takımınızın önceliği ise, müşteri yönetimi şablonları veya grup toplantıları planlama özelliği dahil olmak üzere kapsamlı müşteri yönetimi özellikleri sunan alternatifler arayın
Bu özellikleri ve avantajları göz önünde bulundurarak, takımınızın gereksinimlerine uygun ve verimliliği artıran bir Chili Piper alternatifi bulabilirsiniz.
Kullanabileceğiniz En İyi 10 Chili Piper Alternatifi
1. ClickUp
Satış profesyonelleri ve potansiyel müşterilerle randevuları koordine eden takımlar, ClickUp'ın Proje Yönetimi Platformu'ndaki güçlü araçlardan ve özelliklerden yararlanabilir.
Aylık programları düzenlemek için önceden tasarlanmış bir yapı sunan ClickUp Aylık Program Şablonu ile tüm işlerinizi kontrol altında tutun.
Takımlar için ClickUp CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) ile potansiyel müşterileri takip edin, kişileri yönetin ve ilişkileri geliştirin. Bu sayede şunları yapabilirsiniz:
- Pipeline'ları görselleştirin
- İş akışlarını kolaylaştırın
- Fırsatlar üzerinde işbirliği yapın
Son teslim tarihleri, etkinlikler ve görevler hakkında kapsamlı ve görsel bir görünüm sunan ClickUp Takvim Görünümü'nü kullanarak zaman yönetimi becerilerinizi geliştirin ve aşağıdaki özelliklerden yararlanın:
- Projeleri öncelik ve atanan kişiye göre düzenleyin
- Görevleri filtrele
- Google Takvim ile senkronizasyon
- Görünümü özelleştirin
ClickUp ile takımlar, CRM, takvim ve planlama işlevlerini, takımınızın sınırsız bir şekilde büyümesi, özelleştirilmesi ve ölçeklendirilmesini sağlayan kapsamlı bir görev yönetimi platformuna sorunsuz bir şekilde entegre edebilir.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- G2 ve Capterra gibi platformlarda binlerce kullanıcı tarafından yüksek puan aldı
- Her boyuttaki takım için özelleştirilebilir ve ölçeklenebilir
- Güçlü bir kullanıcı ve geliştirici topluluğu gibi birçok kaynak mevcuttur
ClickUp sınırlamaları
- Odak noktası satıştan çok otomasyon
- Masaüstü sürümüne kıyasla sınırlı mobil uygulama işlevselliği
- Platform eğitim gerektirir ve öğrenme eğrisi dik olabilir
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp Brain: Tüm ücretli planlarda 7 $/Çalışma Alanı üyesi/ay karşılığında kullanılabilir
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (8.795+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3.805+ yorum)
2. vCita
vCita, müşteri iletişimi, randevu planlama, çevrimiçi ödemeler ve daha fazlasını kolaylaştırmak için bir dizi araç sunan kapsamlı bir iş yönetim platformudur. İşletmelerin müşteri deneyimini iyileştirmesine ve verimliliğini artırmasına yardımcı olur.
vCita'nın en iyi özellikleri
- Uygun fiyatlandırma ve cömert özelliklere sahip ücretsiz plan sunar
- Chili Piper'dan daha sezgisel bir arayüzle kullanımı kolay
- Kullanıcıların özel, kod gerektirmeyen web siteleri oluşturmasına olanak tanıyan güçlü bir web sitesi oluşturucu içerir
vCita sınırlamaları
- Sınırlı mobil uygulama işlevselliği (özel alanlar ve gelişmiş filtreleme mobil cihazlarda mevcut değildir)
- Kullanıcı arayüzü yeni kullanıcılar için karmaşık ve zorlayıcı olabilir
- Bazı vCita kullanıcıları, yavaş yükleme süreleri ve aksaklıklar gibi performans sorunları bildirdi
vCita fiyatlandırması
- Temel özellikler: Aylık 24 $, bir kullanıcı
- İş: Aylık 49 $, bir kullanıcı
- Platinum: Aylık 83 $, bir kullanıcı
- Çoklu kullanıcı fiyatlandırması: Fiyatlandırma için web sitesini ziyaret edin
vCita puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (63+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (249+ yorum)
3. Undock
Undock, toplantıların ayarlarını ve yönetimini kolaylaştırmak için tasarlanmış bir toplantı koordinasyon ve planlama platformudur.
B2B gelir takımlarına odaklanan Chili Piper'ın aksine, Undock, verimli toplantı yönetimi çözümleri arayan çeşitli sektörlerden bireyler ve takımlar için hizmet sunar.
Undock'un en iyi özellikleri
- Chili Piper'dan daha uygun fiyatlı, 10 kullanıcıya kadar 0 $'dan başlayan kademeli fiyatlandırma
- Öğrenmesi ve kullanması kolay, basit ve sezgisel bir arayüze sahiptir
- Özel temsilcilerden oluşan bir takım tarafından mükemmel müşteri desteği sunar
Bağlantı sınırlamaları
- Chili Piper'dan daha sınırlı bir özellik setine sahiptir, potansiyel müşteri nitelendirme ve potansiyel müşteri yönlendirme özellikleri yoktur.
- Nispeten yeni bir ürün olduğundan, rakiplerine göre çok fazla entegrasyon veya müşteri yorumu bulunmamaktadır
- Mobil uygulama, masaüstü sürümüne kıyasla sınırlı işlevselliğe sahiptir
Undock fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Premium: 10 $/ay
- Sınırsız: Aylık 20
Undock puanları ve yorumları
- G2: N/A
- Capterra: N/A
4. Square Appointments
Square Appointments, işletmelerin randevularını, ödemelerini ve müşteri bilgilerini yönetmelerini sağlayan bir planlama ve rezervasyon yazılımıdır.
Chili Piper ile karşılaştırıldığında, Square Appointments yalnızca randevu planlamaya odaklanır, bu nedenle gelişmiş satış ve pazarlama özellikleri yoktur.
Square Appointments, salonlar, spa merkezleri ve sağlık merkezleri gibi küçük işletmeler için mükemmel bir seçim olabilir.
Square Appointments'ın en iyi özellikleri
- Uygun fiyat (Chili Piper'dan daha düşük aylık ücret)
- Öğrenmesi ve kullanması kolay, basit ve sezgisel arayüz
- Square POS ve Square Payments gibi diğer Square ürünleriyle iyi entegre olur
Square Appointments sınırlamaları
- Yalnızca randevu ayarlarına odaklanır
- Salonlar, spa ve sağlık merkezleri gibi hizmet işleriyle sınırlıdır
- Birden fazla dil ve para birimi için sınırlı destek
Square Appointments fiyatlandırması
- Ücretsiz (+ işlem ücretleri)
- Artı: Konum başına aylık 29 $ + işlem ücreti
- Premium: Konum başına aylık 69 $ + işlem ücretleri
Square Appointments puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (36+ yorum)
- Capterra: 4,4/5 (176+ yorum)
5. Saat yönünde
Clockwise, bireylerin ve takımların takvimlerini ve programlarını optimize etmelerine yardımcı olan yapay zeka destekli bir yazılımdır.
Chili Piper'dan farklı olarak, toplantı koordinasyonundan ziyade zaman yönetimine odaklanır.
Clockwise, zamanını en verimli şekilde kullanmak ve verimliliğini artırmak isteyen profesyoneller için en uygun seçenektir.
Clockwise'ın en iyi özellikleri
- Round-robin planlama, öncelikli planlama ve tampon süreleri dahil olmak üzere çeşitli planlama seçenekleri sunar
- Öğrenmesi ve kullanması kolay, basit ve sezgisel bir arayüze sahiptir
- Chili Piper'dan daha uygun fiyatlı, aylık 10 $'dan başlayan planlar
Saat yönünde sınırlamalar
- Chili Piper'dan daha sınırlı bir özellik setine sahiptir; örneğin, potansiyel müşteri nitelendirme veya potansiyel müşteri yönlendirme özellikleri sunmaz
- Daha küçük bir müşteri desteği ekibi vardır. Bu, bir sorun yaşadığınızda yardım almayı zorlaştırabilir
- Kullanımı son derece kolay, tak ve çalıştır çözümü
Saat yönünde fiyatlandırma
- Ücretsiz
- Takımlar: Kullanıcı başına aylık 6,75 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 11,50 $
- Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Saat yönünde derecelendirmeler ve yorumlar
- G2: 4,8/5 (37+ yorum)
- Capterra: 4,3/5 (11+ yorum)
6. Zynq Scheduler
Zynq Scheduler, randevu rezervasyonunu ve yönetimini kolaylaştıran hepsi bir arada ofis yönetim platformudur.
Chili Piper'dan farklı olarak, Zynq Scheduler otomatik hatırlatıcılar ve popüler takvim uygulamalarıyla entegrasyonlar gibi gelişmiş özellikler sunar.
Zynq Scheduler, randevulara bağlı olan ve planlama sürecini iyileştirmek isteyen işletmeler için en iyisidir.
Zynq Scheduler'ın en iyi özellikleri
- Chili Piper ile karşılaştırıldığında çok uygun fiyatlı, aylık 2 $'dan başlayan planlar
- Mükemmel müşteri hizmetleri, sorunları hızlıca çözüyor
- Toplantı planlama, oda rezervasyonu, ziyaretçi yönetimi ve analitik dahil olmak üzere geniş bir özellik aralığı sunar
Zynq Program sınırlamaları
- Potansiyel müşteri nitelendirme ve yönlendirme özellikleri sunmaz
Zynq Fiyatlandırma planı
- Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 2 $
- Premium: Kullanıcı başına aylık 3 $
- Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 4
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Zynq Çalışma Alanı değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: 5/5 (1 yorum)
- Capterra: 4,9/5 (18 yorum)
7. OnceHub
OnceHub, kapsamlı bir planlama ve randevu yönetim platformudur. Hizmet sektöründeki işletmelerin randevularını, ödemelerini ve müşterilerini yönetmelerine yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmış geniş bir özellik yelpazesi sunar.
OnceHub ve Chili Piper her ikisi de planlama çözümleri sunarken, OnceHub grup planlama, takvim senkronizasyonu ve kişiselleştirilmiş rezervasyon sayfaları gibi ek özellikler sunar.
Takımlar ve müşteriler için verimli ve sorunsuz bir planlama arıyorsanız, OnceHub sizin için iyi bir seçim olabilir.
OnceHub'ın en iyi özellikleri
- Toplantı planlama, takım planlama ve kaynak planlama dahil olmak üzere geniş bir aralıkta planlama özellikleri sunar
- Öğrenmesi ve kullanması kolay, basit ve sezgisel bir arayüze sahiptir
- Grup planlama, birden fazla kişinin birlikte randevu planlamasına olanak tanır
OnceHub sınırlamaları
- Sınırlı özelleştirme, özel alanlar veya iş akışları yok
- ileri düzey özellikler sunmaz, örneğin potansiyel müşteri nitelendirme ve potansiyel müşteri yönlendirme
- Sınırlı müşteri desteği, ihtiyaç duyduğunuzda yardım almayı zorlaştırabilir
OnceHub fiyatlandırması
- Başlangıç: Ücretsiz
- Büyüme: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları
- Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin
OnceHub puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (50+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (123+ yorum)
8. Acuity Scheduling
Acuity Scheduling, hizmet sektöründeki işletmelerin randevularını ve rezervasyonlarını yönetmelerine yardımcı olan bir çevrimiçi randevu planlama yazılımıdır. Takımınızla toplantılar veya grup toplantıları planlamak için idealdir.
Acuity'den yararlanabilecek hizmet işlerine bazı örnekler:
- Kuaför salonları ve berber dükkanları
- Masaj terapistleri
- Kişisel antrenörler
- Yoga ve fitness stüdyoları
- Ev temizlikçileri
- Evcil hayvan bakıcıları
- Doktorlar ve diş hekimleri
Chili Piper ile karşılaştırıldığında, Acuity Scheduling potansiyel müşteri yönlendirme ve satış otomasyonundan ziyade randevu planlama ve randevu yönetimine daha fazla odaklanmaktadır.
Acuity Scheduling'in en iyi özellikleri
- Müşterilerin 7/24 çevrimiçi randevu almasını kolaylaştırır
- Stripe ve PayPal gibi popüler ödeme işlemcileriyle entegre olur
- CRM sistemleri, e-posta pazarlama platformları ve muhasebe yazılımları gibi çeşitli üçüncü taraf araçlarla entegre olur
Acuity Scheduling sınırlamaları
- Sınırlı özelleştirme seçenekleri
- Bu listedeki bazı randevu planlama yazılımlarına kıyasla bazı gelişmiş özelliklerin eksikliği
- Ücretsiz ve düşük seviyeli planlar yalnızca bir kullanıcıya izin verir
Acuity Scheduling fiyatlandırması
- Yeni: Kullanıcı başına aylık 16 $
- Büyüyen: Kullanıcı başına aylık 27 $
- Powerhouse: Kullanıcı başına aylık 49 $
Acuity Scheduling puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (395+ yorum)
- Capterra: 4,8/5 (5.505+ yorum)
9. Appointy
Appointy, profesyonellerin ve işletmelerin randevu planlama faaliyetlerini ve rutinlerini yönetmelerine yardımcı olan bulut tabanlı bir planlama yazılımıdır. Hizmet işletmeleri, küçük işletmeler ve tek başına çalışan girişimciler dahil olmak üzere çeşitli işletmelere yöneliktir.
Chili Piper'a benzer şekilde, randevuları yönetmeye yardımcı olur, ancak Appointy ayrıca sınıf planlama, kaynak yönetimi ve POS entegrasyonu seçenekleri de içerir.
Appointy, sağlık, fitness, güzellik ve eğitim gibi çeşitli sektörlerdeki işletmeler için en uygun seçenektir.
Appointy'nin en iyi özellikleri
- CRM sistemleri, e-posta pazarlama platformları ve ödeme işlemcileri gibi çeşitli üçüncü taraf araçlarla entegre olur
- Planlama sürecini otomatikleştirerek işlerin zaman ve zahmetinden tasarruf sağlar
- Çok basit ve kullanıcı dostu bir arayüze sahiptir ve fazla eğitim gerektirmez
Appointy sınırlamaları
- Mobil uygulamanın işlevselliği sınırlıdır; örneğin, özel alanlar ve gelişmiş filtreleme mobil uygulamada mevcut değildir
- Birden fazla dil ve para birimi için sınırlı destek
- Büyük çalışma alanlarına ve takımlara sahip bazı kullanıcılar, yavaş yükleme süreleri ve aksaklıklar gibi performans sorunları bildirdi
Appointy fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Büyüme: 19,99 $/ay
- Profesyonel: 49,99 $/ay
- Enterprise: 79,99 $/ay
Appointy puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (21+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (276+ yorum)
10. Calendly
Calendly, işletmelerin zamandan tasarruf etmesine ve verimliliğini artırmasına yardımcı olan bir çevrimiçi planlama aracıdır. Kullanıcıların, müşterilerin çevrimiçi randevu almak için kullanabilecekleri planlama bağlantıları oluşturmasına ve paylaşmasına olanak tanır.
Calendly, CRM sistemleri, e-posta pazarlama platformları ve ödeme işlemcileri gibi çeşitli üçüncü taraf araçlarla entegre olur. Bu, iş akışınızı otomatikleştirmeyi ve daha da fazla zaman kazanmayı kolaylaştırır.
Calendly, özellikle küçük işletmeler ve tek başına çalışan girişimciler arasında popülerdir.
Çeşitli üçüncü taraf araçlarla entegre edilebilen, basit ve kullanımı kolay bir planlama aracına ihtiyaç duyan işletmeler için iyi bir seçimdir.
Randevu planlama yazılımı arıyorsanız, bu araca bir göz atın.
Calendly'nin en iyi özellikleri
- Ücretsiz plan dahil uygun fiyatlı planlar
- Çok çeşitli üçüncü taraf araçlarla entegre olur
- Kullanıcıların programlarını yönetmelerine ve hareket halindeyken randevu almalarına olanak tanıyan bir mobil uygulamaya sahiptir
Calendly sınırlamaları
- Yerleşik analiz araçları sunmaz
- Sınırlı rezervasyon seçenekleri, kullanıcıların özel aralıklarla birden fazla veya tekrarlanan randevu almasına izin vermez
- Sınırlı gelişmiş özellikler (potansiyel müşteri nitelendirme veya yönlendirme yok)
Calendly fiyatlandırması
- Her zaman ücretsiz
- Temel özellikler: Koltuk başına aylık 8 $
- Profesyonel: Koltuk başına aylık 12 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Calendly puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (1.909+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (2.870+ yorum)
İşinize Uygun Chili Piper Alternatifleri
Bu makalede, her biri farklı iş ihtiyaçlarına göre uyarlanmış benzersiz özelliklere ve avantajlara sahip 10 Chili Piper alternatifini inceledik.
İşiniz için doğru Chili Piper alternatifini seçerken, özel tercihlerinizi ön planda tutmanızda yardımcı olur.
Günlük Planlayıcı Uygulamaları, Müşteri Başarı Yazılımı, Planlama Uygulamaları, İş Programı Uygulamaları veya Danışmanlık için CRM'ye ihtiyacınız olsun, yukarıdaki kılavuzda takımınızın daha verimli ve etkili bir şekilde çalışmasına yardımcı olacak araçları ve yazılımları mutlaka bulacaksınız!
Planlamanın ötesine geçen ve projelerinizi, görevlerinizi ve takımlarınızı yönetmek için geniş bir özellik aralığı sunan kapsamlı bir çözüm arıyorsanız, ClickUp en iyi seçimdir.