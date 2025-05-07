2025'te Dikkate Alınması Gereken 10 Chili Piper Alternatifi ve Rakibi

Chili Piper'a alternatif çevrimiçi planlama araçları mı arıyorsunuz? Bu makalede, planlama ve randevu ayarlama süreçlerinizi kolaylaştırmanıza yardımcı olabilecek en iyi 10 rakibi inceleyeceğiz.

Toplantıları daha verimli bir şekilde planlamak isteyen bir satış takımı veya müşteri deneyimini iyileştirmek isteyen bir müşteri başarı takımı olun, bu çevrimiçi planlama aracı alternatifleri sağlam özellikler ve kullanıcı dostu arayüzler sunar.

Sonsuz e-posta alışverişine veda edin ve zahmetsiz planlamaya merhaba deyin.

İşiniz için mükemmel Chili Piper alternatifini bulmaya hazır mısınız? Randevu planlama oyununu bir üst seviyeye taşıyacak randevu planlama yazılımlarını keşfetmek için bize katılın!

Chili Piper alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Chili Piper'a alternatifler ararken, sizin için en önemli özellikleri ve yeni randevu planlama platformunu takımınız için mükemmel bir seçim haline getirecek ek avantajları arayın, örneğin:

Sorunsuz entegrasyon : Alternatifinizin, çok hızlı randevu planlaması için CRM ve e-posta platformları gibi mevcut teknoloji altyapınızla sorunsuz bir şekilde entegre olmasını sağlayın

Özelleştirme seçenekleri : Çözümü belirli iş süreçlerinize ve iş akışlarınıza uyarlayabileceğiniz özelleştirme seçenekleri sunan bir randevu planlama aracı arayın

Fiyatlandırma: Chili Piper, kişi başına aylık 15-25 dolar ile birçok takım için uygun fiyatlıdır. Alternatif ararken, bütçenize uygun olduğundan emin olmak için fiyatlandırmayı kontrol edin

Yazılımı daha işlevsel hale getirebilecek ek avantajları da göz önünde bulundurun, örneğin:

Görev planlama : Görevleri aynı platformda atayabilmek ve izleyebilmek için : Görevleri aynı platformda atayabilmek ve izleyebilmek için görev planlama yazılımı sağlayan alternatifleri değerlendirin

Müşteri yönetimi araçları: Müşteri yönetimi takımınızın önceliği ise, müşteri yönetimi şablonları veya grup toplantıları planlama özelliği dahil olmak üzere kapsamlı müşteri yönetimi özellikleri sunan alternatifler arayın

Bu özellikleri ve avantajları göz önünde bulundurarak, takımınızın gereksinimlerine uygun ve verimliliği artıran bir Chili Piper alternatifi bulabilirsiniz.

Kullanabileceğiniz En İyi 10 Chili Piper Alternatifi

Görevler ve belgeler arasında kolayca bağlantılar ekleyerek işlerinizi kolaylaştırırken, kişileri, müşterileri ve anlaşmaları yönetmek için ideal sisteminizi oluşturun

Satış profesyonelleri ve potansiyel müşterilerle randevuları koordine eden takımlar, ClickUp'ın Proje Yönetimi Platformu'ndaki güçlü araçlardan ve özelliklerden yararlanabilir.

Aylık programları düzenlemek için önceden tasarlanmış bir yapı sunan ClickUp Aylık Program Şablonu ile tüm işlerinizi kontrol altında tutun.

Takımlar için ClickUp CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) ile potansiyel müşterileri takip edin, kişileri yönetin ve ilişkileri geliştirin. Bu sayede şunları yapabilirsiniz:

Pipeline'ları görselleştirin

İş akışlarını kolaylaştırın

Fırsatlar üzerinde işbirliği yapın

Son teslim tarihleri, etkinlikler ve görevler hakkında kapsamlı ve görsel bir görünüm sunan ClickUp Takvim Görünümü'nü kullanarak zaman yönetimi becerilerinizi geliştirin ve aşağıdaki özelliklerden yararlanın:

Projeleri öncelik ve atanan kişiye göre düzenleyin

Görevleri filtrele

Google Takvim ile senkronizasyon

Görünümü özelleştirin

ClickUp ile takımlar, CRM, takvim ve planlama işlevlerini, takımınızın sınırsız bir şekilde büyümesi, özelleştirilmesi ve ölçeklendirilmesini sağlayan kapsamlı bir görev yönetimi platformuna sorunsuz bir şekilde entegre edebilir.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

G2 ve Capterra gibi platformlarda binlerce kullanıcı tarafından yüksek puan aldı

Her boyuttaki takım için özelleştirilebilir ve ölçeklenebilir

Güçlü bir kullanıcı ve geliştirici topluluğu gibi birçok kaynak mevcuttur

ClickUp sınırlamaları

Odak noktası satıştan çok otomasyon

Masaüstü sürümüne kıyasla sınırlı mobil uygulama işlevselliği

Platform eğitim gerektirir ve öğrenme eğrisi dik olabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7

İş: Kullanıcı başına aylık 12 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Tüm ücretli planlarda 7 $/Çalışma Alanı üyesi/ay karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (8.795+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.805+ yorum)

2. vCita

via Vcita

vCita, müşteri iletişimi, randevu planlama, çevrimiçi ödemeler ve daha fazlasını kolaylaştırmak için bir dizi araç sunan kapsamlı bir iş yönetim platformudur. İşletmelerin müşteri deneyimini iyileştirmesine ve verimliliğini artırmasına yardımcı olur.

vCita'nın en iyi özellikleri

Uygun fiyatlandırma ve cömert özelliklere sahip ücretsiz plan sunar

Chili Piper'dan daha sezgisel bir arayüzle kullanımı kolay

Kullanıcıların özel, kod gerektirmeyen web siteleri oluşturmasına olanak tanıyan güçlü bir web sitesi oluşturucu içerir

vCita sınırlamaları

Sınırlı mobil uygulama işlevselliği (özel alanlar ve gelişmiş filtreleme mobil cihazlarda mevcut değildir)

Kullanıcı arayüzü yeni kullanıcılar için karmaşık ve zorlayıcı olabilir

Bazı vCita kullanıcıları, yavaş yükleme süreleri ve aksaklıklar gibi performans sorunları bildirdi

vCita fiyatlandırması

Temel özellikler: Aylık 24 $, bir kullanıcı

İş: Aylık 49 $, bir kullanıcı

Platinum: Aylık 83 $, bir kullanıcı

Çoklu kullanıcı fiyatlandırması: Fiyatlandırma için web sitesini ziyaret edin

vCita puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (63+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (249+ yorum)

3. Undock

via Undock

Undock, toplantıların ayarlarını ve yönetimini kolaylaştırmak için tasarlanmış bir toplantı koordinasyon ve planlama platformudur.

B2B gelir takımlarına odaklanan Chili Piper'ın aksine, Undock, verimli toplantı yönetimi çözümleri arayan çeşitli sektörlerden bireyler ve takımlar için hizmet sunar.

Undock'un en iyi özellikleri

Chili Piper'dan daha uygun fiyatlı, 10 kullanıcıya kadar 0 $'dan başlayan kademeli fiyatlandırma

Öğrenmesi ve kullanması kolay, basit ve sezgisel bir arayüze sahiptir

Özel temsilcilerden oluşan bir takım tarafından mükemmel müşteri desteği sunar

Bağlantı sınırlamaları

Chili Piper'dan daha sınırlı bir özellik setine sahiptir, potansiyel müşteri nitelendirme ve potansiyel müşteri yönlendirme özellikleri yoktur.

Nispeten yeni bir ürün olduğundan, rakiplerine göre çok fazla entegrasyon veya müşteri yorumu bulunmamaktadır

Mobil uygulama, masaüstü sürümüne kıyasla sınırlı işlevselliğe sahiptir

Undock fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium: 10 $/ay

Sınırsız: Aylık 20

Undock puanları ve yorumları

G2: N/A

Capterra: N/A

4. Square Appointments

via Square Appointments

Square Appointments, işletmelerin randevularını, ödemelerini ve müşteri bilgilerini yönetmelerini sağlayan bir planlama ve rezervasyon yazılımıdır.

Chili Piper ile karşılaştırıldığında, Square Appointments yalnızca randevu planlamaya odaklanır, bu nedenle gelişmiş satış ve pazarlama özellikleri yoktur.

Square Appointments, salonlar, spa merkezleri ve sağlık merkezleri gibi küçük işletmeler için mükemmel bir seçim olabilir.

Square Appointments'ın en iyi özellikleri

Uygun fiyat (Chili Piper'dan daha düşük aylık ücret)

Öğrenmesi ve kullanması kolay, basit ve sezgisel arayüz

Square POS ve Square Payments gibi diğer Square ürünleriyle iyi entegre olur

Square Appointments sınırlamaları

Yalnızca randevu ayarlarına odaklanır

Salonlar, spa ve sağlık merkezleri gibi hizmet işleriyle sınırlıdır

Birden fazla dil ve para birimi için sınırlı destek

Square Appointments fiyatlandırması

Ücretsiz (+ işlem ücretleri)

Artı: Konum başına aylık 29 $ + işlem ücreti

Premium: Konum başına aylık 69 $ + işlem ücretleri

Square Appointments puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (36+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (176+ yorum)

5. Saat yönünde

via Clockwise

Clockwise, bireylerin ve takımların takvimlerini ve programlarını optimize etmelerine yardımcı olan yapay zeka destekli bir yazılımdır.

Chili Piper'dan farklı olarak, toplantı koordinasyonundan ziyade zaman yönetimine odaklanır.

Clockwise, zamanını en verimli şekilde kullanmak ve verimliliğini artırmak isteyen profesyoneller için en uygun seçenektir.

Clockwise'ın en iyi özellikleri

Round-robin planlama, öncelikli planlama ve tampon süreleri dahil olmak üzere çeşitli planlama seçenekleri sunar

Öğrenmesi ve kullanması kolay, basit ve sezgisel bir arayüze sahiptir

Chili Piper'dan daha uygun fiyatlı, aylık 10 $'dan başlayan planlar

Saat yönünde sınırlamalar

Chili Piper'dan daha sınırlı bir özellik setine sahiptir; örneğin, potansiyel müşteri nitelendirme veya potansiyel müşteri yönlendirme özellikleri sunmaz

Daha küçük bir müşteri desteği ekibi vardır. Bu, bir sorun yaşadığınızda yardım almayı zorlaştırabilir

Kullanımı son derece kolay, tak ve çalıştır çözümü

Saat yönünde fiyatlandırma

Ücretsiz

Takımlar: Kullanıcı başına aylık 6,75 $

İş: Kullanıcı başına aylık 11,50 $

Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Saat yönünde derecelendirmeler ve yorumlar

G2: 4,8/5 (37+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (11+ yorum)

6. Zynq Scheduler

zynq Scheduler aracılığıyla

Zynq Scheduler, randevu rezervasyonunu ve yönetimini kolaylaştıran hepsi bir arada ofis yönetim platformudur.

Chili Piper'dan farklı olarak, Zynq Scheduler otomatik hatırlatıcılar ve popüler takvim uygulamalarıyla entegrasyonlar gibi gelişmiş özellikler sunar.

Zynq Scheduler, randevulara bağlı olan ve planlama sürecini iyileştirmek isteyen işletmeler için en iyisidir.

Zynq Scheduler'ın en iyi özellikleri

Chili Piper ile karşılaştırıldığında çok uygun fiyatlı, aylık 2 $'dan başlayan planlar

Mükemmel müşteri hizmetleri, sorunları hızlıca çözüyor

Toplantı planlama, oda rezervasyonu, ziyaretçi yönetimi ve analitik dahil olmak üzere geniş bir özellik aralığı sunar

Zynq Program sınırlamaları

Potansiyel müşteri nitelendirme ve yönlendirme özellikleri sunmaz

Zynq Fiyatlandırma planı

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 2 $

Premium: Kullanıcı başına aylık 3 $

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 4

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Zynq Çalışma Alanı değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 5/5 (1 yorum)

Capterra: 4,9/5 (18 yorum)

7. OnceHub

via OnceHub

OnceHub, kapsamlı bir planlama ve randevu yönetim platformudur. Hizmet sektöründeki işletmelerin randevularını, ödemelerini ve müşterilerini yönetmelerine yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmış geniş bir özellik yelpazesi sunar.

OnceHub ve Chili Piper her ikisi de planlama çözümleri sunarken, OnceHub grup planlama, takvim senkronizasyonu ve kişiselleştirilmiş rezervasyon sayfaları gibi ek özellikler sunar.

Takımlar ve müşteriler için verimli ve sorunsuz bir planlama arıyorsanız, OnceHub sizin için iyi bir seçim olabilir.

OnceHub'ın en iyi özellikleri

Toplantı planlama, takım planlama ve kaynak planlama dahil olmak üzere geniş bir aralıkta planlama özellikleri sunar

Öğrenmesi ve kullanması kolay, basit ve sezgisel bir arayüze sahiptir

Grup planlama, birden fazla kişinin birlikte randevu planlamasına olanak tanır

OnceHub sınırlamaları

Sınırlı özelleştirme, özel alanlar veya iş akışları yok

ileri düzey özellikler sunmaz, örneğin potansiyel müşteri nitelendirme ve potansiyel müşteri yönlendirme

Sınırlı müşteri desteği, ihtiyaç duyduğunuzda yardım almayı zorlaştırabilir

OnceHub fiyatlandırması

Başlangıç: Ücretsiz

Büyüme: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin

OnceHub puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (50+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (123+ yorum)

8. Acuity Scheduling

acuity Scheduling aracılığıyla

Acuity Scheduling, hizmet sektöründeki işletmelerin randevularını ve rezervasyonlarını yönetmelerine yardımcı olan bir çevrimiçi randevu planlama yazılımıdır. Takımınızla toplantılar veya grup toplantıları planlamak için idealdir.

Acuity'den yararlanabilecek hizmet işlerine bazı örnekler:

Kuaför salonları ve berber dükkanları

Masaj terapistleri

Kişisel antrenörler

Yoga ve fitness stüdyoları

Ev temizlikçileri

Evcil hayvan bakıcıları

Doktorlar ve diş hekimleri

Chili Piper ile karşılaştırıldığında, Acuity Scheduling potansiyel müşteri yönlendirme ve satış otomasyonundan ziyade randevu planlama ve randevu yönetimine daha fazla odaklanmaktadır.

Acuity Scheduling'in en iyi özellikleri

Müşterilerin 7/24 çevrimiçi randevu almasını kolaylaştırır

Stripe ve PayPal gibi popüler ödeme işlemcileriyle entegre olur

CRM sistemleri, e-posta pazarlama platformları ve muhasebe yazılımları gibi çeşitli üçüncü taraf araçlarla entegre olur

Acuity Scheduling sınırlamaları

Sınırlı özelleştirme seçenekleri

Bu listedeki bazı randevu planlama yazılımlarına kıyasla bazı gelişmiş özelliklerin eksikliği

Ücretsiz ve düşük seviyeli planlar yalnızca bir kullanıcıya izin verir

Acuity Scheduling fiyatlandırması

Yeni: Kullanıcı başına aylık 16 $

Büyüyen: Kullanıcı başına aylık 27 $

Powerhouse: Kullanıcı başına aylık 49 $

Acuity Scheduling puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (395+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (5.505+ yorum)

9. Appointy

via Appointy

Appointy, profesyonellerin ve işletmelerin randevu planlama faaliyetlerini ve rutinlerini yönetmelerine yardımcı olan bulut tabanlı bir planlama yazılımıdır. Hizmet işletmeleri, küçük işletmeler ve tek başına çalışan girişimciler dahil olmak üzere çeşitli işletmelere yöneliktir.

Chili Piper'a benzer şekilde, randevuları yönetmeye yardımcı olur, ancak Appointy ayrıca sınıf planlama, kaynak yönetimi ve POS entegrasyonu seçenekleri de içerir.

Appointy, sağlık, fitness, güzellik ve eğitim gibi çeşitli sektörlerdeki işletmeler için en uygun seçenektir.

Appointy'nin en iyi özellikleri

CRM sistemleri, e-posta pazarlama platformları ve ödeme işlemcileri gibi çeşitli üçüncü taraf araçlarla entegre olur

Planlama sürecini otomatikleştirerek işlerin zaman ve zahmetinden tasarruf sağlar

Çok basit ve kullanıcı dostu bir arayüze sahiptir ve fazla eğitim gerektirmez

Appointy sınırlamaları

Mobil uygulamanın işlevselliği sınırlıdır; örneğin, özel alanlar ve gelişmiş filtreleme mobil uygulamada mevcut değildir

Birden fazla dil ve para birimi için sınırlı destek

Büyük çalışma alanlarına ve takımlara sahip bazı kullanıcılar, yavaş yükleme süreleri ve aksaklıklar gibi performans sorunları bildirdi

Appointy fiyatlandırması

Ücretsiz

Büyüme: 19,99 $/ay

Profesyonel: 49,99 $/ay

Enterprise: 79,99 $/ay

Appointy puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (21+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (276+ yorum)

10. Calendly

via Calendly

Calendly, işletmelerin zamandan tasarruf etmesine ve verimliliğini artırmasına yardımcı olan bir çevrimiçi planlama aracıdır. Kullanıcıların, müşterilerin çevrimiçi randevu almak için kullanabilecekleri planlama bağlantıları oluşturmasına ve paylaşmasına olanak tanır.

Calendly, CRM sistemleri, e-posta pazarlama platformları ve ödeme işlemcileri gibi çeşitli üçüncü taraf araçlarla entegre olur. Bu, iş akışınızı otomatikleştirmeyi ve daha da fazla zaman kazanmayı kolaylaştırır.

Calendly, özellikle küçük işletmeler ve tek başına çalışan girişimciler arasında popülerdir.

Çeşitli üçüncü taraf araçlarla entegre edilebilen, basit ve kullanımı kolay bir planlama aracına ihtiyaç duyan işletmeler için iyi bir seçimdir.

Randevu planlama yazılımı arıyorsanız, bu araca bir göz atın.

Calendly'nin en iyi özellikleri

Ücretsiz plan dahil uygun fiyatlı planlar

Çok çeşitli üçüncü taraf araçlarla entegre olur

Kullanıcıların programlarını yönetmelerine ve hareket halindeyken randevu almalarına olanak tanıyan bir mobil uygulamaya sahiptir

Calendly sınırlamaları

Yerleşik analiz araçları sunmaz

Sınırlı rezervasyon seçenekleri, kullanıcıların özel aralıklarla birden fazla veya tekrarlanan randevu almasına izin vermez

Sınırlı gelişmiş özellikler (potansiyel müşteri nitelendirme veya yönlendirme yok)

Calendly fiyatlandırması

Her zaman ücretsiz

Temel özellikler: Koltuk başına aylık 8 $

Profesyonel: Koltuk başına aylık 12 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Calendly puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (1.909+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.870+ yorum)

İşinize Uygun Chili Piper Alternatifleri

Bu makalede, her biri farklı iş ihtiyaçlarına göre uyarlanmış benzersiz özelliklere ve avantajlara sahip 10 Chili Piper alternatifini inceledik.

İşiniz için doğru Chili Piper alternatifini seçerken, özel tercihlerinizi ön planda tutmanızda yardımcı olur.

Günlük Planlayıcı Uygulamaları, Müşteri Başarı Yazılımı, Planlama Uygulamaları, İş Programı Uygulamaları veya Danışmanlık için CRM'ye ihtiyacınız olsun, yukarıdaki kılavuzda takımınızın daha verimli ve etkili bir şekilde çalışmasına yardımcı olacak araçları ve yazılımları mutlaka bulacaksınız!

Planlamanın ötesine geçen ve projelerinizi, görevlerinizi ve takımlarınızı yönetmek için geniş bir özellik aralığı sunan kapsamlı bir çözüm arıyorsanız, ClickUp en iyi seçimdir.