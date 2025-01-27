2025'in En İyi 9 Substack Alternatifi

Son birkaç yılda Substack, herkesin ücretli abonelikler aracılığıyla içeriklerinden para kazanmak için kullanabileceği bir haber bülteni platformu olarak ün kazandı. Ancak bu, piyasadaki tek içerik üyelik platformu değil ve birçok Substack alternatifi, siz ve okuyucularınız için benzer, hatta daha iyi özellikler ve hizmetler sunuyor.

Muhtemelen çok sayıda içerik oluşturma uygulaması olduğunu zaten biliyorsunuzdur. Peki, ücretli abonelikler oluşturmak için özel olarak tasarlanmış bir yayın platformu ne dersiniz?

Substack alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Substack'e alternatifler, blog platformu, e-posta pazarlama platformu ve diğer iş araçları dahil olmak üzere çeşitli formlarda bulunur. En iyi Substack alternatifleri bazı ortak özellikleri paylaşır:

Kullanım kolaylığı: İster minimalist bir arayüz ister kolay bir kayıt süreci olsun, başarılı Substack alternatifleri kullanımı kolaydır ve gelişmiş özelliklere sahiptir

Para kazanma seçenekleri: Substack platformunu bu kadar başarılı kılan özelliklerden biri, ücretli içerikten para kazanma olanağıdır. Bu, tüm üyelik platformlarının içermesi gereken bir özelliktir

Diğer platformlarla entegrasyon: Haber bülten platformunuz, Haber bülten platformunuz, tercih ettiğiniz yazma araçlarıyla veya daha da iyisi, web sitenizle doğrudan entegre olmalıdır

İlgili şablonlar: İçerik pazarlama stratejiniz veya özel açılış sayfalarınız İçerik pazarlama stratejiniz veya özel açılış sayfalarınız için şablon içeren bir çevrimiçi platformun avantajlarını değerlendirin

Özel temalar: Özel içeriğinize markanızı ne kadar çok ekleyebilirseniz, tanıtım ve para kazanma ödülleriniz o kadar iyi olur

Esnek fiyatlandırma: Farklı abonelik seviyeleri, hedef kitleniz büyüdükçe bütçenize uygun şekilde çevrimiçi varlığınızı oluşturmanıza yardımcı olur

En popüler ve en yüksek puanlı Substack alternatifleri, yukarıdaki özelliklerin çoğunu, hatta hepsini içerir.

Kullanabileceğiniz En İyi 9 Substack Alternatifi

Substack'e mükemmel bir alternatif bulmaya hazırsanız, en iyi iş araçlarının bulunduğu bu listeyle başlayın.

İş akışınızı ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmek için ClickUp'ta 15'ten fazla görünümü görün

ClickUp gibi bir içerik yönetimi ve verimlilik platformu neden en iyi Substack alternatifi olarak listelenmiştir? Çok basit: Yazma ve belge yönetimi özellikleri ile kullanıma hazır haber bülteni şablonları o kadar iyi ki, karşı koyamazsınız.

Diğer Substack alternatiflerinden farklı olarak, ClickUp sadece bir haber bülteni veya blog platformu değildir. Bu listede, takımların e-posta aboneleri için içerik oluşturma ve çok daha fazlasını içeren tüm iş akışlarını yönetmelerine olanak tanıyan tek platformdur.

Bu, ClickUp'ı en iyi haber bülteni platformu ve Substack'in en iyi alternatifi yapar.

ClickUp'ın haber bülteni şablonlarıyla estetik açıdan çekici ve bilgilendirici bir haber bülteni oluşturun

ClickUp'ın en iyi özellikleri:

ClickUp Docs , sezgisel oluşturma, dosyalama ve işbirliği özelliklerine sahip gerçek zamanlı belge yönetimi çözümü

Haber bülteninizi veya blog içeriğinizi planlamak için takvim görünümü dahil sezgisel gösterge panelleri ve görünümler

E-postalarınızı göndermeden önce görselleştirmek için ClickUp Haber Bülteni Beyaz Tahta Şablonu dahil kapsamlı bir şablon kitaplığı

Kaliteli içeriği hızlı ve verimli bir şekilde geliştirmek için ClickUp AI Writing Assistant gibi AI yazma araçları

Esnek izin yapısı , ücretli abonelerinizin herhangi biri tarafından görülebilen genel belgelerin oluşturulmasını ve gönderilmesini sağlar

Otomasyon iş akışları, önceden belirlenen saatlerde ve tarihlerde hedef kitlenize dinamik olarak e-posta göndermenize yardımcı olur

ClickUp sınırlamaları:

Substack'ten farklı olarak, ClickUp sadece bir haber bülteni platformundan daha fazlasıdır. Diğer hizmetleri, yazılımı yeni kullanıcılar için daha karmaşık hale getirebilir

Zaman içinde kitlenizi genişletme çabalarınıza yardımcı olacak önceden oluşturulmuş bir tavsiye programı yoktur

ClickUp fiyatlandırması:

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Kurumsal : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI: Tüm ücretli planlarda, Çalışma Alanı üyesi ve dahili misafir başına aylık 5 $ fiyatla satın alınabilir

ClickUp puanları ve yorumları:

G2: 4,7/5 (8.700+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.800+ yorum)

2. Ghost

Ghost aracılığıyla

Ghost'un temiz, kullanıcı dostu arayüzü, Substack'in en iyi alternatifleri arasında yer almasının en önemli nedenlerinden biridir. Daha düşük abonelik seviyeleri bile içerik oluşturucuların ücretli haber bültenlerini ve web sitesi içeriklerini hızlı bir şekilde oluşturmasına ve yönetmesine olanak tanır.

Ghost'un en iyi özellikleri:

İçeriğinizi kendi sunucusunda barındırmak için özel web sitesi oluşturucu

Birden fazla kullanıcının açılış sayfaları ve e-posta haber bültenleri için içerik taslağı oluşturması, düzenlemesi ve onaylaması için güçlü yayınlama ş akışı

Basit ücretli planlar, aboneliklerinizin belirli bir yüzdesini ücretlendirmez

Ücretsiz deneme, yeni kullanıcıların uzun vadeli bir taahhütte bulunmadan içerik yayınlamaya başlamasına olanak tanır

Ghost sınırlamaları:

Birden fazla abonelik kademesi kullanmak isteyen oluşturucuların Stripe hesabı olması gerekir, çünkü Ghost diğer ödeme platformlarını desteklemez

Başlangıç planı, yalnızca bir kullanıcıya birkaç tasarım şablonuna erişim sağlar

Ghost fiyatlandırması:

Başlangıç: 500 üyeye kadar aylık 9 $

Oluşturucu: 500 üyeye kadar aylık 25 $

Takım: 500 üyeye kadar aylık 50 dolar

İş 500 üyeye kadar aylık 199

Ghost puanları ve yorumları:

G2: 4. 1/5 (30+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (40+ yorum)

3. Moosend

Moosend aracılığıyla

Moosend, sadeliğiyle övünen bir e-posta pazarlama platformudur. Bağımsız yazarlar ve işletmeler, genel e-posta pazarlaması ve bağımsız haber bülteni abonelikleri için kullanarak zaman içinde kitleler oluşturup etkileşim kurabilirler.

Moosend'in en iyi özellikleri:

Sezgisel ve basitleştirilmiş abonelik bileşeni, herhangi bir sayfada veya web sitesinde açılır pencere, yüzen modal pencere, satır içi form ve daha fazlası olarak kullanılabilir

Potansiyel müşterileri dinamik olarak yakalamak, karşılama dizileri oluşturmak ve e-posta ve haber bülteni gönderimlerini planlamak için kapsamlı otomasyon seçenekleri

E-posta kampanyalarını ve haber bülteni uzmanlıklarını geliştirmek isteyen pazarlamacılar için ilgi çekici kurslar

Nispeten uzun ücretsiz deneme süresi, özellikle bütçe kısıtlamalarıyla çalışan bağımsız yazarlar için kapsamlı testler yapmaya olanak tanır

Moosend sınırlamaları:

Daha kapsamlı bir içerik programı oluşturmanıza yardımcı olacak temel açılış sayfalarının ötesinde web sitesi oluşturucu yok

Entegre para kazanma seçeneklerinin olmaması, üyelik gelirleri elde etmek için Substack'e alternatif olmasını imkansız kılıyor

Moosend fiyatlandırması:

Pro: 500 üyeye kadar aylık 9 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Moosend puanları ve yorumları:

G2: 4,7/5 (500+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (180+ yorum)

4. Notion

Notion aracılığıyla

Notion, işlerinizi yönetmek için kapsamlı bir verimlilik platformudur. Haber bülteni işletim sistemi, tüm iş modelinden ziyade ilginç bir özelliktir. Substack'ten farklı olarak Notion, verimliliğe odaklanır ve yazarların neredeyse hiç çaba harcamadan ücretli haber bültenleri oluşturmasına yardımcı olur.

Notion'un en iyi özellikleri:

Haber bülteni işletim sistemi şablonu, e-posta abonelerine düzenli olarak ulaşmak için kapsamlı talimatlar ve araçlar sağlar

Zaman sınırlı ücretsiz deneme yerine ücretsiz sürüm, yazarların bütçelerini zorlamadan verimliliklerini artırmalarını sağlar

Belge yönetimi için en iyi yazılım seçeneklerinden biri, kullanıcıların yayınlanmadan önce e-posta ve blog içeriklerini etkili bir şekilde planlamasına olanak tanır

Bireysel içerik yayın tarihlerine göre içerik ve görevleri planlamak için sezgisel ve anlaşılır takvim arayüzü

Notion sınırlamaları:

Bazı kullanıcılar, teknik sorunlar nedeniyle içerik kaybı yaşadıklarını ve kurtarma işlemi gerektiğini bildirmiştir

Yinelenen görev özelliğinin olmaması, düzenli olarak ücretli haber bültenleri yayınlamak için zahmetli hale gelebilir ve tekrarlayan işler gerektirebilir

Notion fiyatlandırması:

Ücretsiz

Ayrıca: Kullanıcı başına aylık 8 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

E-posta haber bülteni OS şablonu için tek seferlik 49 $ maliyet

Notion puanları ve yorumları:

G2: 4,7/5 (4.700+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (1.800+ yorum)

5. ConvertKit

convertKit aracılığıyla

ConvertKit, içerik oluşturucular için bir platformdur. Substack'e çok benzer şekilde, tüm iş modeli e-posta aboneleri oluşturmaya ve premium içerik planlamaya ve yayınlamaya odaklanmıştır.

Fiyatlandırma seçenekleri orta aralıkta yer alıyor ve bu da onu Substack'in belki de en doğrudan rakibi yapıyor. Substack tüm abone gelirlerinden %10 kesinti alırken, ConvertKit fiyatlandırmasını abone sayısına göre belirliyor.

ConvertKit'in en iyi özellikleri:

2.500'den fazla oluşturucunun heyecan verici forum konuşmalarında işbirliği yaparak kitlelerini büyüttüğü Oluşturucu Ağı

Daha fazla izleyici kaydı ve abonelik sağlayan ilgi çekici açılış ve satış sayfaları için sürükle ve bırak düzenleyici

Sponsor Network, hedef kitlenize ulaşmak isteyen reklamverenlerle bir ortaklık programı oluşturmak için

Görsel otomasyon, oluşturucuların abonelerin içerik yollarını özelleştirmesine yardımcı olur. Yeni aboneler için isteğe bağlı el yazısı mektup bile ekleyebilirsiniz

ConvertKit sınırlamaları:

Üyelik, ortaklık programı ve sponsor seçenekleri kapsamlıdır, ancak diğer birçok liste seçeneğine göre öğrenme eğrisi daha yüksektir

Otomasyon bazen hatalı çalışabilir ve kullanıcıları e-posta dizisinin ortasında bırakabilir

ConvertKit fiyatlandırması:

Ücretsiz: 1.000 aboneye kadar plan

Oluşturucu: 300 aboneye kadar aylık 9 $

Creator Pro: 300 aboneye kadar aylık 25 dolar

ConvertKit puanları ve yorumları:

G2: 4,4/5 (180+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (190+ yorum)

6. Memberful

Memberful aracılığıyla

Podcast'ler ve haber bültenleri yayınlıyor veya çevrimiçi topluluklar barındırıyor olsanız da, bir sonraki Substack alternatifi olan Memberful, çabalarınızı paraya dönüştürmenize yardımcı olacaktır. Platform, web sitenizi oluşturmanıza veya WordPress gibi mevcut bir CMS'ye doğrudan bağlanmanıza olanak tanır. Bu, arka uç işlerini basitleştirerek ilgi çekici içerik oluşturmaya odaklanmanızı sağlar.

Memberful'un en iyi özellikleri:

Entegre içerik içi ödeme duvarları, ücretli abonelikler oluşturmanın doğal bir yolu olan ücretsiz önizlemeler sunar

Diğer pazarlama araçlarıyla kapsamlı entegrasyonlar, bu listede yer alan ConvertKit ve MailerLite gibi diğer platformları da içerir

Tek tıklamayla ödeme seçenekleri, abonelerinizin ödeme yapmasını kolaylaştırır

Farklı abonelik kademeleri, çeşitli içerik dağıtım düzeylerine olanak tanır

Memberful sınırlamaları:

Bazı video içerik oluşturucular, içeriklerinin yalnızca ses içeren podcast beslemelerinde görünmesiyle ilgili sorunlar yaşadıklarını bildirmiştir

İçerik oluşturucular için gelir akışlarını çeşitlendirmek için bağlı kuruluş programı seçenekleri yok

Memberful fiyatlandırması:

Başlangıç: %10 işlem ücreti ile ücretsiz plan

Pro: Aylık 25 $ ve %4,9 işlem ücreti

Premium: Aylık 100 $ ve %4,9 işlem ücreti

Memberful puanları ve yorumları:

G2: 4,5/5 (20+ yorum)

Capterra: Henüz yorum yok

7. MailerLite

MailerLite aracılığıyla

MailerLite'ın platformu, bir e-posta aracının ötesine geçer. Yazılımın e-posta pazarlama araçları, kullanıcıların kolayca tekrarlayan abonelik ücreti süreci oluşturmak için ücretli haber bültenleri ayarlamasına olanak tanır. Açılış sayfası geliştirme ve yararlı otomasyon, ücretli kitlenizi oluşturmak ve etkileşim kurmak için bir araç sağlar.

MailerLite'ın en iyi özellikleri:

AI destekli sürükle ve bırak e-posta düzenleyici ile sorunsuz, güzel ve takip etmesi kolay haber bültenleri oluşturun

E-posta listesi doğrulayıcı, teslimat oranlarınızın yüksek kalmasını ve e-posta listenizin doğru olmasını sağlar

Otomatik e-posta iş akışları, hedef kitlenizi ilk farkındalıktan ücretli aboneliklere kolayca geçirebilir

İçeriğinizi, mesajlarınızı ve düzenlerinizi zaman içinde iyileştirmek için entegre A/B testi

MailerLite sınırlamaları:

Bu listedeki diğer araçlar daha gelişmiş analiz ve daha fazla raporlama seçeneği sunar

Satış sayfası şablonlarının olmaması, harika sayfalar oluşturmayı zaman alıcı hale getirebilir

MailerLite fiyatlandırması:

Ücretsiz: 1.000 aboneye kadar

Büyüyen İş: 500 aboneye kadar aylık 9 $

Gelişmiş: 500 aboneye kadar aylık 18 $

MailerLite puanları ve yorumları:

G2: 4,7/5 (780+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (1.800+ yorum)

8. Patreon

Patreon aracılığıyla

Üyelik platformları arasında uzun süredir vazgeçilmez bir yer edinen Patreon, çok yönlülüğüyle öne çıkıyor. Oluşturucular, yazılı içerik, podcast'ler, sanat, müzik, eğitim ve canlı yayın dahil olmak üzere neredeyse her tür içeriği para kazanmak için kullanabilir. Temel yetenekleri üyeliğe odaklanırken, içerik dağıtımı oluşturuculara bırakılmıştır.

Patreon'un en iyi özellikleri:

Entegre bir canlı yayın özelliği olan Crowdcast, ek içerik sağlar ve izleyicilerinizle bağlantı kurmanızı kolaylaştırır

Makaleler ve diğer içerikler için entegre otomatik kaydetme özellikleri, teknik sorunlarla ilgili zaman kayıplarını önler

Entegre gizli mesajlaşma seçenekleri, üst düzey aboneler için değer katar

Geniş ödeme ve abonelik seçenekleri, oluşturucuların küresel bir abone tabanı oluşturmasını kolaylaştırır

Patreon sınırlamaları:

Kullanıcı arayüzünde içerik paylaşımı sınırlamaları vardır, bu da oluşturucuların Patreon dışındaki araçlara güvenmek zorunda kalmasına neden olur

Mevcut bir web veya çevrimiçi varlıkla entegrasyon zor olabilir

Patreon fiyatlandırması:

Ücretsiz: ücretsiz içerik paylaşımı için plan

Artı: Patreon üzerinden elde edilen tüm gelirlerden %8 komisyon

Premium: Patreon üzerinden elde edilen tüm gelirlerden %12 komisyon

Patreon puanları ve yorumları:

G2: 4. 1/5 (60+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (10+ yorum)

9. Karşılaştırma

Benchmark aracılığıyla

Bir üyelik platformu olmasa da Benchmark, ücretli haber bülteni planlarınıza mükemmel bir şekilde entegre olabilecek nadir e-posta araçlarından biridir. Düzenleyicisi, haber bültenlerini kolayca oluşturmanıza olanak tanırken, Shopify gibi entegrasyonlar, ücretli ürünlerinizi, hizmetlerinizi ve içeriğinizi abonelerinize tanıtmanıza yardımcı olur

En iyi özellikleri karşılaştırın:

Abonelerinizle ilişkileri etkili bir şekilde yönetmek ve kurmak için entegre e-posta CRM

Smart Content, gönderdiğiniz her e-posta için heyecan verici ve ilgi çekici içerik oluşturmanıza yardımcı olan gelişmiş bir AI yazma aracıdır

Konu satırlarından düzene ve hatta gönderim zamanı ve tarihine kadar uzanan seçeneklere sahip A/B test özellikleri

Entegre gelen kutusu kontrolü ile mesajlarınızın alıcılara nasıl görüneceğini her zaman bilin

Karşılaştırma sınırlamaları:

E-posta iş akışları ve dizileri için minimal otomasyon yetenekleri

Özellikle düşük seviyeli planlarda sınırlı görüntü depolama kapasitesi

Karşılaştırmalı fiyatlandırma:

Ücretsiz: ayda 500 kişiye kadar ve 3.500 e-posta gönderimi

Pro: 500 kişi için aylık 8 $ ve aylık 7.500 kişi için aylık 67 $'a kadar yükselir

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Karşılaştırmalı derecelendirmeler ve yorumlar:

G2: 4,3/5 (80+ yorum)

Capterra: 4,2/5 (170+ yorum)

En İyi Substack Alternatifi ile Haber Bülten Platformunuzu Güçlendirin

Substack'e en iyi alternatif arıyorsanız, doğru listeye geldiniz. AI destekli yazma, belge yönetimi ve içerik takvimi şablonları gibi özelliklerle yanlış seçim yapmanız imkansız.

Ve bu, kapsamlı proje yönetimi ve otomasyon özelliklerini eklemeden önce.

Unutmayın, ClickUp tüm kullanıcılar için ücretsizdir ve iş modeliniz için herhangi bir bütçeye karar vermeden önce kendi haber bülteninizi ve e-posta kampanyalarınızı oluşturmanıza olanak tanır. Hedef kitlenizin seveceği içerikleri yayınlamak için stratejinizi oluşturmaya başlamak için harika bir platformdur.

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