15 แม่แบบฟรีสำหรับบันทึกสต็อกประจำวันใน Excel และ ClickUp

การศึกษาโดยสมาคมค้าปลีกแห่งชาติประมาณการว่า การสูญเสียสินค้าคงคลังทำให้ผู้ค้าปลีกในสหรัฐอเมริกาเสียค่าใช้จ่ายมากกว่า 112,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี เกือบ 27% ของการสูญเสียเหล่านี้เกิดจากความล้มเหลวของกระบวนการภายในและการควบคุม—ซึ่งโดยพื้นฐานแล้วคือการบันทึกข้อมูลที่ไม่ดีซึ่งระบบบริหารจัดการสินค้าคงคลังที่ดีกว่าสามารถป้องกันได้
บทความนี้จะแนะนำคุณในการเลือกเทมเพลต Excel สำหรับการจัดการหุ้นรายวันที่เหมาะสม และอธิบายว่าทำไมทีมส่วนใหญ่จึงเติบโตเกินกว่าที่จะใช้สเปรดชีตได้ นอกจากนี้ยังแนะนำเทมเพลตสินค้าคงคลังทางเลือกใน ClickUp ที่ให้โครงสร้างของ Excel พร้อมระบบอัตโนมัติในตัวและการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
การเปรียบเทียบแบบฟอร์มการบำรุงรักษาสต็อกในภาพรวม
|ชื่อเทมเพลต
|ลิงก์ดาวน์โหลด
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติเด่น
|รูปแบบภาพ
|เทมเพลตการควบคุมสต็อกสินค้าใน Excel โดย Smartsheet
|ดาวน์โหลดเทมเพลต
|ธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่บริหารจัดการสินค้าคงคลังจำนวนมาก
|SKU และการติดตามตำแหน่งสินค้า, ต้นทุนต่อหน่วยและมูลค่าสินค้าคงคลังทั้งหมด, คอลัมน์ระดับการสั่งซื้อใหม่, รายละเอียดผู้จัดจำหน่าย
|ตารางคำนวณที่มีโครงสร้างพร้อมคอลัมน์สินค้าคงคลังหลายคอลัมน์
|รายงานประจำวันของสินค้าเข้าและออกโดย WPS
|ดาวน์โหลดเทมเพลต
|ผู้ค้าปลีกและทีมคลังสินค้าที่ติดตามการเคลื่อนไหวของสต็อกอย่างรวดเร็วในแต่ละวัน
|การบันทึกสินค้าเข้า/ออก, ยอดคงเหลือ, การกระทบยอดรายวัน, รูปแบบที่เหมาะกับมือถือ
|สเปรดชีตบันทึกธุรกรรมรายวัน
|รายการสินค้าคงคลังสีน้ำเงิน โดย Microsoft
|ดาวน์โหลดเทมเพลต
|ผู้ใช้ที่ต้องการรายการสินค้าคงคลังที่เรียบง่ายและดูเรียบร้อย
|ตารางที่จัดรูปแบบไว้ล่วงหน้า, คอลัมน์สถานะ, แถวที่สามารถจัดเรียงและกรองได้, การออกแบบที่สะอาด
|สเปรดชีตแบบรายการสีน้ำเงินและสีขาว
|รายการอุปกรณ์โดยไมโครซอฟท์
|ดาวน์โหลดเทมเพลต
|ผู้จัดการฝ่ายไอทีและผู้ดูแลสำนักงานที่ติดตามทรัพย์สินทางกายภาพ
|การติดตามหมายเลขซีเรียล, รายละเอียดการซื้อ, ข้อมูลรุ่น, ช่องกรอกตำแหน่งที่ตั้ง, บันทึกการบำรุงรักษา
|เอกสารลงทะเบียนสินทรัพย์
|รายการสินค้าพร้อมการเน้นโดย Microsoft
|ดาวน์โหลดเทมเพลต
|ผู้ใช้ที่ต้องการการแจ้งเตือนสต็อกต่ำแบบภาพ
|การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข, การจัดลำดับฟิลด์ปริมาณใหม่, การคำนวณค่าโดยอัตโนมัติ, การเน้นด้วยสี
|รายการสินค้าคงคลังตามไฮไลท์
|แบบฟอร์มสินค้าคงคลังเปล่า โดย Template.net
|ดาวน์โหลดเทมเพลต
|มินิมอลลิสต์ที่ต้องการแผ่นบันทึกสินค้าคงคลังแบบง่ายและทำด้วยตนเอง
|รูปแบบที่สะอาด, ฟิลด์ที่สามารถแก้ไขได้, รูปแบบที่สามารถพิมพ์ได้, รองรับการดาวน์โหลดหลายรูปแบบ
|แผ่นรายการสินค้าคงคลังเปล่าแบบพื้นฐาน
|แบบฟอร์มรายการสินค้าคงคลัง โดย Template.net
|ดาวน์โหลดเทมเพลต
|ธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการเอกสารสินค้าคงคลังอย่างมืออาชีพ
|รูปแบบธุรกิจสำเร็จรูป, สามารถปรับแต่งได้, ออกแบบเพื่อพิมพ์และแชร์ได้
|รายการสินค้าคงคลังแบบเอกสาร
|แบบฟอร์มการควบคุมสินค้าคงคลังพร้อมแผ่นนับสินค้า โดย Vertex42
|ดาวน์โหลดเทมเพลต
|ผู้ใช้ระดับสูงที่ต้องการการติดตามสินค้าคงคลังขั้นสูงโดยใช้สเปรดชีต
|แผ่นอัพเดตสต็อก, แผ่นนับสต็อก, แท็บหลายรายการ, อัพเดตสต็อกตามธุรกรรม, หมวดหมู่ที่ปรับแต่งได้
|สมุดงานสินค้าคงคลังหลายแผ่น
|เทมเพลตการจัดการสินค้าคงคลังโดย ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมที่บริหารจัดการสินค้าคงคลังขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ในหลายสถานที่
|ฟิลด์ที่กำหนดเอง, มุมมองแบบรายการและตาราง, การจัดลำดับอัตโนมัติ, การติดตามซัพพลายเออร์, การสนับสนุน ClickUp Brain
|พื้นที่ทำงานร่วมกันสำหรับรายการสินค้าพร้อมมุมมองแบบรายการและตาราง
|แม่แบบรายการสินค้าโดย ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมขนาดเล็กหรือธุรกิจที่มีสาขาเดียวที่ต้องการก้าวข้ามการใช้สเปรดชีต
|การตั้งค่าสินค้าคงคลังอย่างง่าย, การติดตามสถานะ, รูปแบบการจัดวางแบบสเปรดชีต, การกรองข้อมูลอย่างรวดเร็ว
|ระบบติดตามสินค้าคงคลังแบบตารางที่สะอาด
|แบบฟอร์มทะเบียนสินค้าคงคลังธุรกิจแบบง่ายโดย ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมที่ชอบรูปแบบการบันทึกสต็อกประจำวันแบบดั้งเดิม
|ยอดคงเหลือต้นงวด, สินค้าคงเหลือรับเข้าและจ่ายออก, ยอดคงเหลือสิ้นงวด, การคำนวณตามสูตร
|บันทึกสต็อกแบบลงทะเบียน
|แบบฟอร์มรายการสินค้าคงคลังสำนักงาน โดย ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ผู้จัดการสำนักงานและทีมดูแลสถานที่ที่ติดตามทรัพย์สินของบริษัท
|การมอบหมายสินทรัพย์, การติดตามสภาพ, การติดตามมูลค่า, การแจ้งเตือนการบำรุงรักษา
|พื้นที่ทำงานสำหรับการติดตามทรัพย์สินสำนักงาน
|แบบฟอร์มรายการสินค้าในคลังสำนักงาน โดย ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมผู้ดูแลจัดการการสั่งซื้ออุปกรณ์สำนักงานที่เกิดขึ้นเป็นประจำ
|การแจ้งเตือนสินค้าคงคลังต่ำ, การติดตามซัพพลายเออร์และต้นทุน, การตรวจสอบการใช้งาน, การวางแผนการสั่งซื้อใหม่
|ระบบติดตามสินค้าคงคลัง
|แม่แบบรายงานสินค้าคงคลังโดย ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมปฏิบัติการและการเงินกำลังจัดทำสรุปสินค้าคงคลัง
|แดชบอร์ด, รายงานระดับสูง, สรุปมูลค่าหุ้น, การสนับสนุนรายงานโดย AI
|แดชบอร์ดสินค้าคงคลังที่เน้นการรายงาน
|แบบฟอร์มคำสั่งซื้อและสินค้าคงคลัง โดย ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมที่เชื่อมโยงกระบวนการทำงานด้านการจัดซื้อและสินค้าคงคลัง
|การติดตามคำสั่งซื้อ, บันทึกสินค้าคงคลังที่เชื่อมโยง, รายละเอียดผู้จัดจำหน่าย, การอัปเดตสต็อกอัตโนมัติ
|ระบบติดตามกระบวนการจัดซื้อและสินค้าคงคลัง
|เทมเพลตสเปรดชีตโดย ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมที่ต้องการความยืดหยุ่นของสเปรดชีตพร้อมการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
|รูปแบบตาราง, สูตร, การแก้ไขแบบเรียลไทม์, คอลัมน์ปรับแต่งได้สำหรับการใช้งานสินค้าคงคลัง
|พื้นที่ทำงานแบบสเปรดชีตสำหรับใช้งานทั่วไป
|แม่แบบรายการสินทรัพย์ไอทีโดย ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมไอทีที่ดูแลฮาร์ดแวร์, ใบอนุญาต, และการรับประกัน
|การติดตามหมายเลขซีเรียล, วันที่รับประกัน, การแจ้งเตือนการต่ออายุ, บันทึกที่สามารถตรวจสอบได้
|ตัวติดตามการจัดการสินทรัพย์ไอที
สิ่งที่ควรพิจารณาในเทมเพลต Excel สำหรับหุ้นรายวัน
เทมเพลต Excel สำหรับสต็อกประจำวันเป็นสเปรดชีตที่สร้างไว้ล่วงหน้า ออกแบบมาเพื่อบันทึกการเคลื่อนไหวของสินค้า—สินค้าที่เข้ามา สินค้าที่ออกไป และสินค้าคงเหลือ—ในแต่ละวัน เป็นจุดเริ่มต้นที่นิยมใช้สำหรับผู้จัดการคลังสินค้า เจ้าของร้านค้าปลีก และทีมปฏิบัติการที่ต้องการตรวจสอบระดับสต็อกโดยไม่ต้องลงทุนในซอฟต์แวร์เฉพาะทาง
ปัญหาหลักที่คุณจะเผชิญคือสเปรดชีตทั่วไปส่วนใหญ่ไม่มีโครงสร้างที่เพียงพอในการป้องกันการป้อนข้อมูลผิดพลาด ติดตามหมวดหมู่สินค้าหลายประเภท หรือขยายขนาดได้เมื่อจำนวน SKU ของคุณเพิ่มขึ้น
หากไม่มีคอลัมน์และสูตรที่ถูกต้อง คุณจะได้ข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกัน ข้อผิดพลาดในการคำนวณด้วยมือ และไม่มีเส้นทางการตรวจสอบที่ชัดเจนสำหรับความคลาดเคลื่อนของสต็อก ซึ่งนำไปสู่การนับสต็อกที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งอาจทำให้คุณขาดสินค้าที่ได้รับความนิยมหรือเสียเงินไปกับสินค้าที่มีมากเกินไป
ตารางติดตามสินค้าที่มีโครงสร้างดีช่วยป้องกันความวุ่นวายนี้
นี่คือสิ่งที่เทมเพลตที่ดีควรมี:
- คอลัมน์ที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับสิ่งจำเป็น: แม่แบบของคุณต้องมีคอลัมน์เฉพาะสำหรับ ชื่อสินค้า/SKU, สินค้าคงเหลือเริ่มต้น, จำนวนที่ได้รับ, จำนวนที่เบิกออก, สินค้าคงเหลือปลายงวด, วันที่ และหมายเหตุ โครงสร้างนี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าทุกการเคลื่อนไหวของสินค้าคงคลังจะถูกบันทึกไว้พร้อมบริบทที่จำเป็น
- การคำนวณอัตโนมัติ: มองหาเทมเพลตที่มีสูตรคำนวณในตัวซึ่งสามารถคำนวณยอดคงเหลือปิด (สินค้าคงเหลือเริ่มต้น + จำนวนที่ได้รับ – จำนวนที่เบิกออก) ได้โดยอัตโนมัติ วิธีนี้จะช่วยลดความเสี่ยงจากข้อผิดพลาดในการคำนวณด้วยมือและประหยัดเวลาของคุณ
- การตรวจสอบข้อมูล: เทมเพลตที่ดีจะใช้การตรวจสอบข้อมูลด้วยรายการแบบดรอปดาวน์หรือข้อจำกัดในการป้อนข้อมูลเพื่อทำให้ข้อมูลเป็นมาตรฐาน ซึ่งช่วยป้องกันการพิมพ์ผิดและทำให้ทุกคนในทีมใช้คำศัพท์เดียวกันสำหรับผลิตภัณฑ์หรือหมวดหมู่
- การกรองและการจัดเรียง: คุณจำเป็นต้องมีความสามารถในการกรองสเปรดชีตสินค้าคงคลังของคุณตามช่วงวันที่, หมวดหมู่สินค้า, หรือสถานที่คลังสินค้า ซึ่งทำให้การค้นหาข้อมูลเฉพาะเป็นเรื่องง่ายโดยไม่ต้องเลื่อนผ่านหลายร้อยแถว
- ความสามารถในการขยาย: เทมเพลตควรอนุญาตให้คุณเพิ่ม SKU, หมวดหมู่, หรือสถานที่ใหม่ได้อย่างง่ายดายโดยไม่ทำให้สูตรที่มีอยู่เสียหาย โครงสร้างที่แข็งตัวจะกลายเป็นจุดติดขัดเมื่อธุรกิจของคุณขยายตัว
- สัญญาณทางสายตา:การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขเป็นคุณสมบัติสำคัญที่ใช้สีเพื่อเน้นข้อมูลที่สำคัญ ตัวอย่างเช่น สามารถไฮไลต์แถวเป็นสีแดงโดยอัตโนมัติเมื่อปริมาณของรายการลดลงต่ำกว่าจุดสั่งซื้อใหม่
การจัดการงานไม่ควรหมายถึงการไล่ตามการอัปเดต การสลับระหว่างเครื่องมือ หรือการประสานงานทุกงานด้วยตนเอง AI สามารถช่วยทีมของคุณในการทำงานอัตโนมัติและทำให้งานดำเนินไปโดยไม่ต้องติดตามผลอย่างต่อเนื่อง
8 แบบฟอร์มฟรีสำหรับการบำรุงรักษาสต็อกประจำวันใน Excel
หากคุณต้องการวิธีง่าย ๆ ในการติดตามสต็อกใน Excel คุณสามารถหาเทมเพลตสต็อกสินค้าออนไลน์ได้มากมาย บางแบบออกแบบมาเพื่อบันทึกสต็อกแบบรายการต่อรายการอย่างง่าย ๆ ขณะที่บางแบบเพิ่มการแจ้งเตือนการสั่งซื้อใหม่ รายละเอียดผู้จัดจำหน่าย และสูตรการประเมินมูลค่าสต็อก ข้อจำกัดคือ แม้แต่สเปรดชีตที่ดูดีและใช้งานง่ายก็ยังคงต้องพึ่งพาการอัปเดตด้วยตนเอง ซึ่งทำให้ยากต่อการดูแลรักษาเมื่อสต็อกสินค้าเพิ่มขึ้นตามผลิตภัณฑ์ ทีม หรือสถานที่ต่าง ๆ
นี่คือตัวอย่างที่ละเอียดขึ้นของเทมเพลตสินค้าคงคลังที่ใช้บ่อยใน Excel และสิ่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละแบบ:
1. แบบฟอร์มการควบคุมสต็อกสินค้าใน Excel โดย Smartsheet
เทมเพลตการควบคุมสต็อกสินค้าคงคลังใน Excel ของ Smartsheet เป็นตัวเลือกที่แข็งแกร่งสำหรับผู้ที่ต้องการวิธีการจัดการชิ้นส่วนหรือผลิตภัณฑ์จำนวนมากอย่างละเอียด มันนำเสนอสภาพแวดล้อมที่มีโครงสร้างสำหรับการติดตามระดับสต็อก จุดสั่งซื้อใหม่ และข้อมูลผู้จัดจำหน่าย ทั้งหมดในที่เดียว
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- ติดตามมูลค่าสินค้าคงคลังด้วยคอลัมน์ในตัวสำหรับต้นทุนต่อหน่วยและมูลค่ารวมของสต็อก
- หลีกเลี่ยงการขาดสต็อกโดยใช้คอลัมน์ระดับการสั่งซื้อใหม่ที่กำหนดไว้เพื่อแจ้งเตือนเมื่อถึงเวลาที่ต้องเติมสต็อก
- จัดเรียงสินค้าตามรหัส SKU, ชื่อ และตำแหน่งในกล่อง เพื่ออำนวยความสะดวกในการนำทางภายในคลังสินค้า
เทมเพลตนี้ครอบคลุมทุกด้าน แต่หากมีรายการจำนวนมากหลายพันรายการ อาจทำให้ข้อมูลดูรกและยากต่อการค้นหาได้ เนื่องจากเป็นไฟล์แบบคงที่ คุณจะต้องอัปเดตจำนวนสินค้าด้วยตนเองทุกครั้งที่มีการขายหรือจัดส่งสินค้า
🚀 เหมาะสำหรับ: ธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่ต้องการมุมมองที่ละเอียดเกี่ยวกับมูลค่าสินค้าคงคลังของตน
2. รายงานประจำวันของสินค้าเข้าและออกโดย WPS
หากธุรกิจของคุณมีการเคลื่อนไหวของสินค้าคงคลังอย่างรวดเร็ว รายงานสินค้าเข้าและออกประจำวันโดย WPS เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมอย่างยิ่ง เทมเพลตนี้มุ่งเน้นเฉพาะการเคลื่อนไหวของสินค้าในแต่ละวัน ช่วยให้คุณบันทึกได้อย่างแม่นยำว่าสินค้าใดเข้ามาและสินค้าใดออกจากสถานที่ของคุณภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมง
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- ทำให้การกระทบยอดประจำวันง่ายขึ้นด้วยรูปแบบที่ชัดเจนสำหรับรายการ "เข้า" และ "ออก"
- รักษาจำนวนคงเหลือที่เคลื่อนไหวได้สำหรับแต่ละรายการเพื่อดูสินค้าคงเหลือปิดงวดได้อย่างรวดเร็ว
- ดูข้อมูลของคุณในรูปแบบที่สะอาดตา มีความคมชัดสูง และอ่านง่ายทั้งบนมือถือและเดสก์ท็อป
ข้อจำกัดหลักคือขอบเขตที่แคบ; มันถูกออกแบบมาเพื่อการติดตามประจำวันมากกว่าการคาดการณ์สินค้าคงคลังระยะยาวหรือการวิเคราะห์ประวัติศาสตร์. นอกจากนี้ยังขาดคุณสมบัติขั้นสูงเช่นการสแกนบาร์โค้ดหรือการแจ้งเตือนสต็อกต่ำอัตโนมัติ.
🚀 เหมาะสำหรับ: ผู้ค้าปลีกหรือผู้จัดการคลังสินค้าที่ต้องการติดตามการเคลื่อนไหวของสต็อกที่มีความถี่สูงในแต่ละวัน
3. รายการสินค้าคงคลังสีน้ำเงินโดยไมโครซอฟท์
รายการสินค้าคงคลังสีน้ำเงินเป็นเทมเพลต Excel ที่ออกแบบมาอย่างมืออาชีพและดึงดูดสายตา เหมาะสำหรับการติดตามสินค้าทั่วไป ใช้โทนสีน้ำเงินและขาวที่สะอาดตา พร้อมตารางที่จัดรูปแบบไว้ล่วงหน้า ช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบสินค้าคงคลังได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องสร้างแผ่นงานใหม่ตั้งแต่ต้น
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- เพลิดเพลินกับลุคที่ดูเรียบร้อยและเป็นมืออาชีพ พร้อมสำหรับการนำเสนอแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้บริหาร
- ใช้คอลัมน์ "สถานะ" เพื่อดูอย่างรวดเร็วว่าสินค้าใดมีในสต็อกหรืออยู่ในระหว่างการจัดส่ง
- จัดเรียงและกรองสินค้าคงคลังของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยรูปแบบตาราง Excel ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
แม้ว่าจะดูดี แต่มันเป็นเพียงรายการพื้นฐานเท่านั้น มันไม่รวมสูตรที่ซับซ้อนสำหรับการคำนวณค่าเสื่อมราคาหรือเวลาในการดำเนินการ และเช่นเดียวกับเครื่องมือที่ใช้ Excel ส่วนใหญ่ มันขาดความสามารถในการซิงค์ข้อมูลข้ามแพลตฟอร์มต่างๆ แบบเรียลไทม์
🚀 เหมาะสำหรับ: ผู้ใช้ที่ต้องการวิธีการจัดระเบียบรายการสินค้าพื้นฐานที่เรียบง่ายและสวยงาม
4. รายการอุปกรณ์โดย Microsoft
ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับสินทรัพย์ทางกายภาพแทนสินค้าในร้านค้า รายการอุปกรณ์โดย Microsoft เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตามทรัพย์สินของบริษัท ตั้งแต่แล็ปท็อปไปจนถึงเครื่องจักรหนัก เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณบันทึกหมายเลขซีเรียล วันที่ซื้อ และสภาพปัจจุบัน
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- ติดตามอายุการใช้งานของสินทรัพย์ของคุณด้วยช่องข้อมูลเฉพาะสำหรับราคาซื้อและข้อมูลรุ่น
- ติดตามตำแหน่งของรายการเฉพาะ เพื่อให้คุณทราบเสมอว่าแผนกใดมีเครื่องมือใดอยู่
- โปรดระบุบันทึกเกี่ยวกับการบำรุงรักษาหรือการซ่อมแซมเพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ของคุณยังคงอยู่ในสภาพการใช้งานที่ดี
เทมเพลตนี้ไม่ได้ปรับให้เหมาะสมสำหรับ "สินค้าที่ใช้หมด" หรือสินค้าปลีกที่มีระดับสต็อกเปลี่ยนแปลงเป็นรายชั่วโมง เป็นเครื่องมือสำหรับบันทึกข้อมูลมากกว่าจะเป็นระบบติดตามการขายแบบแอคทีฟ
🚀 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการฝ่ายไอทีหรือผู้ดูแลสำนักงานที่ต้องการติดตามฮาร์ดแวร์และทรัพย์สินของบริษัท
👀 คุณรู้หรือไม่: การศึกษาล่าสุดพบว่า90% ขององค์กรยังคงพึ่งพาเทคโนโลยีเก่า—รวมถึงสเปรดชีต
5. รายการสินค้าพร้อมการเน้นโดย Microsoft
หากคุณมีปัญหาในการสังเกตสินค้าคงคลังต่ำในทันที รายการสินค้าคงคลังพร้อมการเน้นสีจะเปลี่ยนเกมให้คุณได้ มันใช้การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขเพื่อเน้นแถวโดยอัตโนมัติเมื่อสินค้าคงคลังลดลงต่ำกว่าระดับที่กำหนดไว้ ทำให้เกิด "สัญญาณเตือน" ที่มองเห็นได้ชัดเจนว่าถึงเวลาที่ต้องสั่งซื้อใหม่แล้ว
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- ระบุความต้องการในการเติมสินค้าที่เร่งด่วนได้ทันทีผ่านการเน้นแถวด้วยรหัสสี
- ติดตามปริมาณการสั่งซื้อสินค้าใหม่ควบคู่กับระดับสต็อกปัจจุบันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดซื้อ
- คำนวณมูลค่ารวมของสินค้าคงคลังโดยอัตโนมัติด้วยสูตรคณิตศาสตร์ที่ติดตั้งไว้
เนื่องจากแผ่นงานนี้อาศัยการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขของ Excel หากพยายามเพิ่มกฎที่กำหนดเองมากเกินไปหรือมีแถวหลายพันแถว แผ่นงานอาจทำงานช้าหรือเกิดข้อผิดพลาดได้ นอกจากนี้ยังต้องมีความเข้าใจ Excel อย่างถ่องแท้ในการแก้ไขปัญหาหากการไฮไลต์หยุดทำงาน
🚀 เหมาะสำหรับ: ผู้เรียนที่ชอบการเรียนรู้ด้วยภาพที่ต้องการให้สเปรดชีต "แจ้งเตือน" ปัญหาให้พวกเขา
6. แบบฟอร์มสินค้าคงคลังเปล่า โดย Template.net
เทมเพลตสินค้าคงคลังเปล่าโดย Template.net เป็นจุดเริ่มต้นแบบ "พื้นฐาน" สำหรับผู้ที่ต้องการสร้างระบบของตนเองโดยไม่ต้องยุ่งยากกับการจัดรูปแบบเซลล์ มีคอลัมน์ที่จำเป็น—รายการ, คำอธิบาย, จำนวน—และปล่อยให้คุณจัดการส่วนที่เหลือเอง
ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้
- เริ่มต้นด้วยกระดานที่สะอาดปราศจากฟีเจอร์ที่คุณไม่ต้องการ
- ดาวน์โหลดไฟล์ในรูปแบบต่างๆ รวมถึง PDF, Word และ Google Docs
- พิมพ์แบบฟอร์มเพื่อสร้างแผ่นนับสินค้าสำหรับตรวจสอบคลังสินค้าด้วยตนเอง
เทมเพลตนี้มีความอัตโนมัติเพียงเล็กน้อย ไม่มีสูตรคำนวณยอดรวมหรือจุดสั่งซื้อใหม่ ซึ่งหมายความว่าคุณจะต้องทำงานหนักในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยตนเอง
🚀 เหมาะสำหรับ: คนที่ชอบความเรียบง่ายที่ต้องการแบบฟอร์มทางกายภาพหรือดิจิทัลสำหรับการนับด้วยมือ
7. แบบฟอร์มรายการสินค้าคงคลัง โดย Template.net
สำหรับวิธีการที่มีโครงสร้างมากขึ้น, แม่แบบรายการสินค้าคงคลังจาก Template.net นำเสนอเค้าโครงที่เป็นมืออาชีพพร้อมช่องข้อมูลที่ขยายออกไป มันถูกออกแบบมาให้เป็นเอกสารอเนกประสงค์ที่สามารถใช้งานได้ดีทั้งในฐานะตัวติดตามดิจิทัลและรายงานที่พิมพ์ออกมาสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- ประหยัดเวลาด้วยส่วนหัวและรูปแบบที่ออกแบบโดยมืออาชีพ พร้อมใช้งานสำหรับธุรกิจ
- ปรับแต่งเอกสารได้อย่างง่ายดายข้ามแอปต่างๆ เช่น Apple Pages หรือ Google Sheets
- รักษาบันทึกราคาต่อหน่วยและตำแหน่งของสต็อกให้ชัดเจนเพื่อการจัดการที่ดีขึ้น
เนื่องจากเป็นเทมเพลตในรูปแบบเอกสาร จึงไม่มีพลังในการประมวลผลข้อมูลเหมือนกับฐานข้อมูลหรือซอฟต์แวร์จัดการสินค้าโดยเฉพาะ
🚀 เหมาะสำหรับ: เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการเอกสารสินค้าคงคลังที่ดูเป็นมืออาชีพ
8. แม่แบบการควบคุมสินค้าคงคลังพร้อมแผ่นนับจำนวน โดย Vertex42
เทมเพลตการควบคุมสินค้าคงคลังของ Vertex42 เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงซึ่งช่วยเชื่อมช่องว่างระหว่างรายการที่เรียบง่ายกับซอฟต์แวร์ที่ซับซ้อน มีแผ่นงาน "อัปเดตสต็อก" ที่คุณสามารถบันทึกการเพิ่มและการลด ซึ่งจะทำให้ระดับสินค้าคงคลังหลักของคุณอัปเดตโดยอัตโนมัติ
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- จัดการระดับสต็อกในหลายสถานที่หรือหลายถังภายในเวิร์กบุ๊กเดียว
- ทำให้การนับ "สต็อกปัจจุบัน" ของคุณเป็นอัตโนมัติโดยการบันทึกธุรกรรม "เข้า" และ "ออก" แต่ละรายการ
- เข้าถึงแท็บ "ข้อมูล" เพื่อปรับแต่งรายการและหมวดหมู่ของคุณสำหรับการป้อนข้อมูลที่ง่ายขึ้น
แม้ว่าจะทรงพลังสำหรับสเปรดชีต แต่อาจทำให้ผู้เริ่มต้นรู้สึกกลัวได้เนื่องจากมีแท็บหลายแท็บและสูตรที่เชื่อมโยงกัน หากสูตรถูกลบโดยไม่ได้ตั้งใจ ระบบการติดตามทั้งหมดอาจเสียหายได้
🚀 เหมาะสำหรับ: ผู้ใช้งานขั้นสูงที่ต้องการประสบการณ์ "ซอฟต์แวร์เบา" ภายใน Excel
แม้ว่าเทมเพลตฟรีเหล่านี้จะเป็นก้าวแรกที่ดี แต่ทั้งหมดล้วนมีจุดอ่อนร่วมกัน: พวกเขาพึ่งพาการดูแลรักษาด้วยตนเองทั้งหมด เมื่อสินค้าคงคลังของคุณเพิ่มขึ้น คุณจะพบว่าการดูแลรักษาสเปรดชีตกลายเป็นงานในตัวเอง ซึ่งเป็นสัญญาณแรกที่บ่งบอกว่าคุณกำลังเติบโตเกินกว่าที่ Excel จะรองรับได้
📮ClickUp Insight: มืออาชีพโดยเฉลี่ยใช้เวลา 30 นาทีขึ้นไปต่อวันในการค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงาน—IDC พบว่า 80 เปอร์เซ็นต์ของเวลาทีมวิเคราะห์ข้อมูลสูญเปล่าไปกับการค้นหาและเตรียมข้อมูล—นั่นคือมากกว่า 120 ชั่วโมงต่อปีที่สูญเสียไปกับการค้นหาอีเมล, กระทู้ใน Slack และไฟล์ที่กระจัดกระจาย
ผู้ช่วยอัจฉริยะ AI ที่ฝังอยู่ในพื้นที่ทำงานของคุณสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นได้ ขอแนะนำ ClickUp Brain ที่มอบข้อมูลเชิงลึกและคำตอบทันทีด้วยการนำเสนอเอกสาร การสนทนา และรายละเอียดงานที่เหมาะสมภายในไม่กี่วินาที—เพื่อให้คุณหยุดค้นหาและเริ่มทำงานได้ทันที
💫 ผลลัพธ์จริง: ทีมอย่าง QubicaAMF สามารถประหยัดเวลาได้มากกว่า 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์โดยใช้ ClickUp—ซึ่งคิดเป็นมากกว่า 250 ชั่วโมงต่อปีต่อคน—ด้วยการกำจัดกระบวนการจัดการความรู้ที่ล้าสมัย ลองจินตนาการดูว่าทีมของคุณจะสามารถสร้างสรรค์อะไรได้บ้างหากมีเวลาทำงานเพิ่มขึ้นหนึ่งสัปดาห์ในทุกไตรมาส!
ข้อจำกัดของการใช้ Excel ในการจัดการสต็อก
Excel เป็นที่คุ้นเคย แต่ความสะดวกสบายนั้นจะหายไปเมื่อสินค้าคงคลังของคุณมีความซับซ้อนมากขึ้น คุณจะเริ่มใช้เวลาหลายชั่วโมงในการค้นหาข้อผิดพลาดในการป้อนข้อมูลเพียงจุดเดียว หรือพยายามหาว่าสเปรดชีตเวอร์ชันใดเป็นเวอร์ชันล่าสุด เวลาที่สูญเสียไปและความหงุดหงิดที่เพิ่มขึ้นเหล่านี้เป็นสัญญาณว่าเครื่องมือนี้ไม่เหมาะกับคุณอีกต่อไป
👀 คุณรู้หรือไม่: การศึกษาในปี 2024 พบว่า 94 เปอร์เซ็นต์ของสเปรดชีตทางธุรกิจมีข้อผิดพลาดที่สำคัญ 😨
นี่คือกำแพงที่ทีมส่วนใหญ่ต้องเผชิญ:
- ข้อผิดพลาดในการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง: การขาดความถูกต้องของข้อมูลจากการพิมพ์ผิดหรือการเขียนทับสูตรโดยไม่ได้ตั้งใจสามารถทำให้การนับสต็อกทั้งหมดของคุณคลาดเคลื่อนได้ ซึ่งนำไปสู่การสั่งซื้อสินค้าเกินหรือขาด ซึ่งทั้งสองกรณีล้วนทำให้คุณเสียค่าใช้จ่าย
- ไม่มีการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: เมื่อมีหลายคนที่ต้องอัปเดตแผ่นงานสินค้าคงคลัง คุณจะต้องส่งไฟล์ไปมาทางอีเมล ซึ่งทำให้เกิดความสับสนในการควบคุมเวอร์ชัน โดยหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่บางคนจะทำงานกับไฟล์ที่ล้าสมัย และการอัปเดตของพวกเขาจะสูญหายไป
- การทำงานอัตโนมัติแบบจำกัด: คุณจำเป็นต้องทราบได้ทันทีเมื่อสินค้าใกล้หมด แต่การตั้งค่าการแจ้งเตือนการสั่งซื้อใหม่ใน Excel ต้องใช้มาโครที่ซับซ้อน ซึ่งมีความเปราะบางและเสียหายได้ง่าย ไม่มีวิธีง่ายๆ ในการทำให้การแจ้งเตือนเป็นอัตโนมัติ
- ขีดจำกัดการขยายขนาด: ไฟล์ Excel ที่มีหลายพันแถวซึ่งแสดงผลิตภัณฑ์ต่างๆ และธุรกรรมรายวันจะทำงานช้าลงอย่างมาก การกรองข้อมูล การจัดเรียง และการสร้างรายงานจะกลายเป็นประสบการณ์ที่ล่าช้าและน่าหงุดหงิด
- ไม่มีเส้นทางการตรวจสอบ: หากหมายเลขสต็อกไม่ถูกต้อง คุณไม่มีทางทราบได้ว่าใครเป็นผู้เปลี่ยนแปลงหรือเมื่อใด การขาดเส้นทางการตรวจสอบนี้ทำให้ไม่สามารถติดตามความคลาดเคลื่อนและแก้ไขสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาได้
- ช่องว่างในการบูรณาการ: ข้อมูลสินค้าคงคลังของคุณไม่ได้อยู่ในระบบแยกเดี่ยว คุณจำเป็นต้องเชื่อมต่อข้อมูลนี้กับแพลตฟอร์มการขาย คำสั่งซื้อจากซัพพลายเออร์ และซอฟต์แวร์บัญชี แต่ Excel กำหนดให้คุณต้องส่งออกและนำเข้าข้อมูลระหว่างระบบต่างๆ ด้วยตนเอง
ข้อจำกัดเหล่านี้เป็นเหตุผลที่ทีมต่างๆ เริ่มมองหาการจัดการสินค้าคงคลังที่ดีกว่า —ระบบที่ใช้งานได้ง่ายเหมือนกับสเปรดชีต แต่เพิ่มความสามารถในการทำงานร่วมกัน, การทำงานอัตโนมัติ และความน่าเชื่อถือที่ Excel ขาดไป
📮ClickUp Insight: 92% ของพนักงานที่ใช้ความรู้เสี่ยงต่อการสูญเสียการตัดสินใจที่สำคัญซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในแชท อีเมล และสเปรดชีต หากไม่มีระบบรวมศูนย์สำหรับการบันทึกและติดตามการตัดสินใจ ข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจที่สำคัญจะสูญหายไปในความวุ่นวายของข้อมูลดิจิทัล
ด้วยความสามารถในการจัดการงานของ ClickUp คุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกต่อไป สร้างงานจากแชท ความคิดเห็นของงาน เอกสาร และอีเมลได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว!
9 แบบฟอร์มทางเลือกสำหรับการบำรุงรักษาสินค้าคงคลัง
เมื่อคุณเหนื่อยกับการต่อสู้กับสูตรที่เสียและไฟล์ที่ล้าสมัย ถึงเวลาสำหรับระบบที่ทำงานหนักแทนคุณ แทนที่จะต้องดิ้นรนกับข้อจำกัดของสเปรดชีตสินค้าคงคลังแบบคงที่ คุณสามารถใช้แพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันที่มีรูปแบบตารางที่คุ้นเคยพร้อมฟีเจอร์ที่ทรงพลังในตัว
เทมเพลตการจัดการสินค้าคงคลังของ ClickUp ได้รับการออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหาที่ทำให้ Excel น่าหงุดหงิดโดยเฉพาะ พวกเขามอบวิธีการที่มีโครงสร้าง สามารถปรับขนาดได้ และอัตโนมัติในการดูแลสต็อกประจำวันโดยไม่ต้องเสียเวลาทำงานด้วยตนเอง ด้วยคุณสมบัติอย่างClickUp Brain ผู้ช่วย AI ของคุณ คุณสามารถสร้างรายงานหรือร่างใบสั่งซื้อได้เพียงแค่ถามคำถาม
1. แม่แบบการจัดการสินค้าคงคลังโดย ClickUp
เทมเพลตการจัดการสินค้าคงคลังโดย ClickUpคือศูนย์บัญชาการครบวงจรสำหรับสินค้าคงคลังของคุณ ออกแบบมาสำหรับทีมที่จัดการสินค้าคงคลังขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ในหลายสถานที่ ซึ่งเบื่อกับการเก็บข้อมูลแยกส่วนและการติดตามด้วยมือ
มันไม่ได้เป็นเพียงแค่การนับสต็อกอย่างง่ายเท่านั้น แต่ยังรวมถึงข้อมูลผู้จัดจำหน่าย จุดสั่งซื้อใหม่ และมูลค่าสินค้าคงคลังทั้งหมด เพื่อให้คุณเห็นภาพทางการเงินที่ครบถ้วนสมบูรณ์
ทำไมคุณจะชอบมัน:
- ตรวจสอบความสอดคล้องของข้อมูลโดยการเพิ่มข้อมูลที่มีโครงสร้าง เช่น SKU, จำนวน, ต้นทุนต่อหน่วย, และรายละเอียดผู้จัดจำหน่ายผ่านClickUp Custom Fields
- รับประสบการณ์การแก้ไขในรูปแบบตารางที่คุ้นเคย ซึ่งคุณสามารถอัปเดตข้อมูลได้อย่างง่ายดายโดยทำงานในมุมมองรายการของ ClickUpหรือมุมมองตารางของ ClickUp
- ป้องกันการขาดสต็อกด้วยการตั้งค่าการแจ้งเตือนการสั่งซื้ออัตโนมัติเมื่อปริมาณสินค้าในฟิลด์ลดลงต่ำกว่าเกณฑ์ที่คุณกำหนดไว้ด้วยClickUp Automations
- สรุปสถานะสินค้าคงคลังปัจจุบันของคุณหรือร่างใบสั่งซื้อได้ทันทีโดยการพิมพ์ @brain ในงานหรือความคิดเห็นใด ๆ ด้วย ClickUp Brain
🚀 เหมาะสำหรับ: ทีมที่จัดการสินค้าคงคลังขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ในหลายสถานที่
2. แม่แบบรายการสินค้าคงคลังโดย ClickUp
หากคุณเป็นทีมขนาดเล็กหรือธุรกิจที่มีสาขาเดียวและพร้อมที่จะก้าวไปไกลกว่าการใช้ Excel พื้นฐาน นี่คือจุดเริ่มต้นที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณแม่แบบสินค้าคงคลังโดย ClickUpมุ่งเน้นที่สิ่งจำเป็นหลักในการติดตามสินค้าคงคลัง: ชื่อสินค้า, จำนวนที่มีอยู่, สถานที่ และสถานะ ออกแบบมาเพื่อความเรียบง่ายและการใช้งานที่รวดเร็ว
ทำไมคุณถึงจะชอบมัน:
- รับอินเทอร์เฟซที่สะอาดและคล้ายสเปรดชีต พร้อมแถวและคอลัมน์สำหรับป้อนและแก้ไขข้อมูลของคุณในมุมมองตารางของ ClickUp
- เห็นสิ่งที่ต้องการความสนใจของคุณได้ทันทีโดยการกรองสินค้าคงคลังตามสถานะ เช่น มีสินค้าในสต็อก, สินค้าใกล้หมด, หรือสินค้าหมด
- เริ่มต้นใช้งานภายในไม่กี่นาทีด้วยการตั้งค่าที่ง่ายดาย ไม่จำเป็นต้องมีการกำหนดค่าที่ซับซ้อนหรือการฝึกอบรมที่ยุ่งยากสำหรับทีมของคุณ
🚀 เหมาะสำหรับ: ทีมขนาดเล็กหรือธุรกิจที่มีสาขาเดียวที่ต้องการก้าวข้ามการใช้สเปรดชีต
3. แบบฟอร์มทะเบียนสินค้าคงคลังธุรกิจแบบง่ายโดย ClickUp
เทมเพลตนี้เหมาะสำหรับคุณหากคุณชื่นชอบรูปแบบการบันทึกสินค้าคงคลังประจำวันแบบดั้งเดิม แต่ไม่ชอบการคำนวณด้วยตนเองและการขาดการทำงานร่วมกัน
แบบฟอร์มทะเบียนสินค้าคงคลังธุรกิจอย่างง่ายโดย ClickUpออกแบบตามรูปแบบคลาสสิกสำหรับการบันทึกการเคลื่อนไหวของสต็อกประจำวัน—ยอดคงเหลือเริ่มต้น, รับเข้า, จ่ายออก, และยอดคงเหลือปิด. มอบความคุ้นเคยของแบบฟอร์มสินค้าคงคลังใน Excel พร้อมพลังของแพลตฟอร์มบนคลาวด์.
ทำไมคุณถึงจะชอบมัน:
- รับคอลัมน์เดียวกันกับที่คุณสร้างในแผ่นงาน Excel สำหรับการบำรุงรักษาหุ้นรายวัน ทำให้การเปลี่ยนผ่านเป็นไปอย่างราบรื่น
- ประหยัดเวลาและลดข้อผิดพลาดด้วยการคำนวณยอดคงเหลือปิดบัญชีอัตโนมัติด้วย ClickUp Formulas ซึ่งเป็นประเภทของฟิลด์ที่กำหนดเองที่สามารถคำนวณให้คุณได้
- รักษาบันทึกทางประวัติศาสตร์ไว้โดยการคัดลอกแบบ템เพลตได้อย่างง่ายดายเพื่อสร้างภาพรวมรายวันหรือรายสัปดาห์ของสินค้าคงคลังของคุณ
🚀 เหมาะสำหรับ: ทีมที่ชอบรูปแบบการบันทึกสต็อกประจำวันแบบดั้งเดิม
4. แม่แบบรายการสินค้าคงคลังสำนักงานโดย ClickUp
เทมเพลตนี้ออกแบบมาเพื่อติดตามสินทรัพย์ถาวรเช่น เฟอร์นิเจอร์ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สำนักงาน ไม่ใช่สินค้าคงคลังที่บริโภคได้
แบบฟอร์มรายการสินค้าคงคลังสำนักงานโดย ClickUpเหมาะสำหรับผู้จัดการสำนักงานและทีมดูแลสถานที่ที่ต้องการทราบว่าทรัพย์สินของบริษัททุกชิ้นอยู่ที่ไหน ใครเป็นผู้รับผิดชอบ และอยู่ในสภาพใด ซึ่งช่วยป้องกันไม่ให้ทรัพย์สินสูญหายระหว่างการย้ายสำนักงานหรือการเปลี่ยนแปลงทีม
ทำไมคุณถึงจะชอบมัน:
- ติดตามว่าพนักงานคนใดรับผิดชอบอุปกรณ์แต่ละชิ้นด้วยฟิลด์ผู้รับผิดชอบของ ClickUp
- ติดตามมูลค่าสินทรัพย์ตามเวลาเพื่อการติดตามการเสื่อมราคาและการบัญชีด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองของ ClickUp
- รับการแจ้งเตือนการบำรุงรักษาอัตโนมัติตามวันที่ซื้อหรือเงื่อนไขอื่น ๆ ด้วยระบบอัตโนมัติของ ClickUp
🚀 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการสำนักงานและทีมดูแลสถานที่ที่ติดตามทรัพย์สินของบริษัท
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ไม่ต้องสลับแท็บอีกต่อไปด้วยClickUp Brain MAX ผู้ช่วย AI บนเดสก์ท็อปที่เข้าใจบริบทของงานทั้งหมดของคุณ รวมถึงแอปที่เชื่อมต่อ ดึงข้อมูลสินค้าคงคลังจากเครื่องมือต่างๆ และร่างการอัปเดตหรือเอกสารสต็อกแบบไม่ต้องใช้มือด้วยTalk to Text
5. แบบฟอร์มรายการสินค้าคงคลังอุปกรณ์สำนักงานโดย ClickUp
หยุดปัญหาปากกาหมดและกระดาษหมดในสำนักงาน. แบบฟอร์มรายการสินค้าสำนักงานโดย ClickUpถูกออกแบบมาเพื่อทีมผู้ดูแลระบบที่จัดการการสั่งซื้อสินค้าสำนักงานที่ใช้หมดเป็นประจำ. มันช่วยคุณติดตามสิ่งที่คุณมี, สิ่งที่คุณต้องการ, และจำนวนเงินที่คุณใช้จ่าย, ทำให้คุณสามารถควบคุมงบประมาณและทำให้สำนักงานทำงานได้อย่างราบรื่น.
ทำไมคุณจะชอบมัน:
- ไม่มีวันขาดแคลนวัสดุสิ้นเปลือง—รับการแจ้งเตือนเมื่อสินค้าใกล้หมดสต็อก เช่น โทนเนอร์หรือกระดาษ ลดต่ำกว่าที่กำหนดไว้ ด้วยระบบอัตโนมัติของ ClickUp
- ติดตามข้อมูลผู้จัดจำหน่ายและต้นทุนได้อย่างง่ายดาย ทำให้การสั่งซื้อซ้ำจากผู้ขายที่เหมาะสมในราคาที่เหมาะสมเป็นเรื่องง่าย ด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองของ ClickUp
- หลีกเลี่ยงการเร่งรีบในนาทีสุดท้ายโดยการติดตามรูปแบบการใช้รายเดือนเพื่อคาดการณ์ความต้องการในอนาคตอย่างถูกต้อง
🚀 เหมาะสำหรับ: ทีมแอดมินที่จัดการการสั่งซื้ออุปกรณ์สำนักงานเป็นประจำ
6. แม่แบบรายงานสินค้าคงคลังโดย ClickUp
การจัดทำรายงานสินค้าคงคลังด้วยตนเองเป็นงานที่ใช้เวลามากและเสี่ยงต่อข้อผิดพลาดเทมเพลตรายงานสินค้าคงคลังโดย ClickUpช่วยทำให้กระบวนการเป็นอัตโนมัติโดยการรวบรวมข้อมูลสินค้าคงคลังของคุณเป็นมุมมองสรุปในระดับสูง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้นำฝ่ายปฏิบัติการและทีมการเงินที่ต้องการนำเสนอข้อมูลสำคัญแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยไม่ต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงในสเปรดชีต
ทำไมคุณถึงจะชอบมัน:
- ดูเมตริกสำคัญของคุณได้อย่างรวดเร็ว—มูลค่าสินค้าคงคลังทั้งหมด,อัตราการหมุนเวียนสินค้าคงคลัง, และสินค้าที่มีสต็อกต่ำ—ด้วยวิดเจ็ตแดชบอร์ดของ ClickUp
- สร้างสรุปเรื่องราวของข้อมูลสินค้าคงคลังของคุณโดยอัตโนมัติสำหรับรายงานรายสัปดาห์หรือรายเดือนด้วย ClickUp Brain
- แชร์รายงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณโดยการส่งออกได้อย่างง่ายดาย
🚀 เหมาะสำหรับ: ทีมปฏิบัติการและการเงินที่ต้องการสร้างสรุปสินค้าคงคลัง
7. แบบฟอร์มคำสั่งซื้อและสินค้าคงคลังโดย ClickUp
เทมเพลตใบสั่งซื้อและสินค้าคงคลังโดย ClickUpสร้างแหล่งข้อมูลเดียวที่ถูกต้องโดยเชื่อมต่อใบสั่งซื้อของคุณกับสินค้าคงคลังโดยตรง เมื่อใบสั่งซื้อถูกทำเครื่องหมายว่าเสร็จสมบูรณ์ ระดับสินค้าคงคลังของคุณจะอัปเดตโดยอัตโนมัติ ป้องกันความคลาดเคลื่อน
ทำไมคุณถึงจะชอบมัน:
- เชื่อมต่องานคำสั่งซื้อกับสินค้าคงคลังที่เกี่ยวข้องโดยตรงเพื่อการติดตามย้อนกลับได้อย่างสมบูรณ์ด้วยClickUp Linked Tasks
- ปรับจำนวนสินค้าคงคลังโดยอัตโนมัติเมื่อสถานะของใบสั่งซื้อเปลี่ยนเป็น "เสร็จสมบูรณ์" ด้วยระบบอัตโนมัติของ ClickUp
- ติดตามรายละเอียดผู้จัดจำหน่ายและวันที่คาดว่าจะส่งมอบสินค้าไปพร้อมกับข้อมูลสินค้าคงคลังของคุณ
🚀 เหมาะสำหรับ: ทีมที่เชื่อมต่อกระบวนการจัดซื้อและงานสินค้าคงคลัง
8. แม่แบบสเปรดชีตโดย ClickUp
หากทีมของคุณชื่นชอบความยืดหยุ่นของสเปรดชีตแต่เบื่อกับความวุ่นวายของ "เวอร์ชันไหนคือเวอร์ชันล่าสุด?"Spreadsheet Template โดย ClickUpเหมาะสำหรับคุณ มันมอบประสบการณ์การใช้สเปรดชีตแบบทั่วไปภายในมุมมองตารางของ ClickUp แต่มีการเพิ่มความสามารถที่สำคัญคือการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ทุกคนในทีมจะเห็นข้อมูลเดียวกันในเวลาเดียวกัน
ทำไมคุณถึงจะชอบมัน:
- ทำงานในสภาพแวดล้อมที่คุ้นเคย—อินเทอร์เฟซแบบตารางที่มีแถว คอลัมน์ และเซลล์ ทำงานเหมือนกับที่คุณคาดหวังในโปรแกรมสเปรดชีตทั่วไป
- กำจัดงานคำนวณด้วยมือด้วยการคำนวณโดยตรงในตารางโดยใช้สูตรของ ClickUp
- ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการเขียนทับงานของผู้อื่น—ผู้ใช้หลายคนสามารถแก้ไขได้พร้อมกันด้วยการตรวจจับการทำงานร่วมกันของ ClickUp
🚀 เหมาะสำหรับ: ทีมที่ต้องการความยืดหยุ่นของสเปรดชีตพร้อมการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
9. แม่แบบรายการทรัพย์สินไอทีโดย ClickUp
เทมเพลตนี้ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการจัดการสินทรัพย์ไอทีเทมเพลตการจัดการสินทรัพย์ไอทีโดย ClickUp ช่วยให้แผนกไอทีสามารถติดตามฮาร์ดแวร์, ใบอนุญาตซอฟต์แวร์,และการรับประกันทั้งหมดทั่วทั้งองค์กรได้ ซึ่งช่วยให้การปฏิบัติตามข้อกำหนดเป็นไปอย่างถูกต้อง, ช่วยในการวางแผนงบประมาณ, และทำให้การจัดการการจัดสรรอุปกรณ์สำหรับพนักงานใหม่และพนักงานที่ลาออกเป็นเรื่องง่าย
ทำไมคุณจะชอบมัน:
- ติดตามข้อมูลไอทีที่สำคัญ เช่น หมายเลขซีเรียล วันหมดอายุการรับประกัน และวันต่ออายุใบอนุญาต ด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUp
- อย่าพลาดการต่ออายุ—รับการแจ้งเตือนอัตโนมัติก่อนที่การรับประกันหรือใบอนุญาตซอฟต์แวร์จะหมดอายุด้วย ClickUp Automations
- ตอบสนองข้อกำหนดด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและทำให้การรายงานสินทรัพย์ไอทีง่ายขึ้นด้วยบันทึกที่แม่นยำและตรวจสอบได้
🚀 เหมาะสำหรับ: ทีมไอทีที่ดูแลฮาร์ดแวร์, ใบอนุญาต, และการรับประกัน
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการติดตามสินค้าคงคลังประจำวัน
ไม่ว่าคุณจะยังคงใช้เทมเพลตสินค้าคงคลังใน Excelหรือเปลี่ยนไปใช้ระบบที่ทรงพลังมากขึ้น ข้อมูลของคุณก็จะมีคุณภาพดีเท่ากับกระบวนการของคุณเท่านั้น การนำนิสัยเหล่านี้มาใช้จะช่วยให้คุณรักษาบันทึกที่ถูกต้องและหลีกเลี่ยงความปวดหัวจากการปรับความไม่สอดคล้องกันในภายหลัง ✨
- มาตรฐานการตั้งชื่อ SKU ของคุณ: สร้างรูปแบบที่สม่ำเสมอสำหรับ SKU ของคุณ (Stock Keeping Units) ซึ่งช่วยป้องกันการบันทึกซ้ำสำหรับสินค้าชิ้นเดียวกัน และทำให้การคัดกรองและการค้นหาในเอกสารติดตามสินค้าคงคลังของคุณง่ายขึ้นมาก
- บันทึกธุรกรรมแบบเรียลไทม์: อย่ารอจนถึงสิ้นวันหรือสิ้นสัปดาห์เพื่อบันทึกการเคลื่อนไหวของสต็อก การบันทึกยอดขาย การคืนสินค้า และการจัดส่งใหม่ทันทีที่เกิดขึ้นจะช่วยลดความเสี่ยงของข้อผิดพลาดได้อย่างมาก
- ตั้งค่าจุดสั่งซื้อใหม่สำหรับทุกสินค้า: จุดสั่งซื้อใหม่คือปริมาณขั้นต่ำที่สินค้าควรมีอยู่ก่อนที่คุณจะสั่งซื้อเพิ่มเติม การกำหนดเกณฑ์เหล่านี้จะช่วยให้คุณได้รับการแจ้งเตือนก่อนที่สินค้ายอดนิยมจะหมด
- ดำเนินการตรวจนับสินค้าคงคลังเป็นประจำ: ไม่มีระบบใดที่สมบูรณ์แบบ การตรวจนับสินค้าคงคลังเป็นระยะ (การนับรอบ) จะช่วยให้คุณตรวจพบความคลาดเคลื่อนระหว่างสินค้าที่บันทึกไว้กับสินค้าที่มีอยู่จริงบนชั้นวาง
- จำกัดการเข้าถึงการแก้ไข: ไม่ใช่ทุกคนในทีมของคุณจำเป็นต้องแก้ไขข้อมูลสินค้าคงคลัง การจำกัดสิทธิ์การแก้ไขให้กับบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมเท่านั้นจะช่วยลดโอกาสการเขียนทับข้อมูลโดยไม่ตั้งใจหรือการป้อนข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง
- สำรองข้อมูลของคุณ: ไม่ว่าคุณจะใช้ไฟล์ Excel ในเครื่องหรือเครื่องมือบนคลาวด์ ควรทำการสำรองข้อมูลอย่างสม่ำเสมอเสมอ การทำเช่นนี้จะช่วยปกป้องคุณจากการสูญเสียข้อมูลอย่างรุนแรงในกรณีที่ระบบล้มเหลวหรือเกิดข้อผิดพลาดจากมนุษย์
- ตรวจสอบและทำความสะอาดข้อมูลทุกเดือน: จัดสรรเวลาทุกเดือนเพื่อตรวจสอบข้อมูลสินค้าคงคลังของคุณ. ลบ SKU ที่ล้าสมัย, แก้ไขข้อผิดพลาดที่คุณพบ, และเก็บเอกสารเก่าไว้ในคลังเพื่อทำให้ระบบของคุณทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
การนำแนวปฏิบัติเหล่านี้ไปใช้จะง่ายขึ้นมากด้วยเครื่องมืออย่าง ClickUp ซึ่งมีระบบอัตโนมัติและเส้นทางการตรวจสอบในตัว ช่วยเสริมคุณค่าของการก้าวข้ามการใช้สเปรดชีตแบบธรรมดา
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: สร้าง ซูเปอร์เอเจนต์สำหรับสั่งซื้อสินค้าคงคลังและสรุปสินค้าคงคลัง ใน ClickUp!
ตั้งค่าClickUp Super Agentเพื่อสแกนข้อมูลสินค้าคงคลังของคุณ ระบุสินค้าที่มีสต็อกต่ำ ร่างคำแนะนำในการสั่งซื้อใหม่ และแชร์สรุปสต็อกที่พร้อมให้ทีมของคุณตรวจสอบ เพื่อให้คุณสามารถเปลี่ยนการติดตามสินค้าคงคลังให้เป็นกระบวนการอัตโนมัติแทนที่จะเป็นงานที่น่าเบื่อในสเปรดชีต
เรียนรู้วิธีตั้งค่า Super Agent ตัวแรกของคุณวันนี้!
ปรับปรุงการจัดการสินค้าคงคลังของคุณให้มีประสิทธิภาพด้วย ClickUp
แม้ว่า Excel จะเป็นจุดเริ่มต้นที่คุ้นเคยสำหรับการจัดการสินค้าคงคลังของคุณ แต่ข้อจำกัดในเรื่องการทำงานร่วมกัน การทำงานอัตโนมัติ และความถูกต้องของข้อมูล มักจะสร้างงานมากกว่าที่ช่วยประหยัดเวลา วิธีที่ดีที่สุดคือการมาตรฐานกระบวนการของคุณ ติดตามทุกอย่างแบบเรียลไทม์ และตรวจสอบข้อมูลของคุณเป็นประจำ
การติดตามสินค้าคงคลังด้วยมือทำให้เกิดคอขวดและความผิดพลาดที่มีค่าใช้จ่ายสูงอย่างต่อเนื่อง ทุกชั่วโมงที่ใช้ในการปรับสมดุลข้อมูลในสเปรดชีตที่เสียหายคือชั่วโมงที่ถูกขโมยไปจากการเติบโตของธุรกิจที่แท้จริงของคุณ รวมศูนย์การดำเนินงานของคุณด้วย ClickUp'sConverged AI Workspace—แพลตฟอร์มเดียวที่ปลอดภัยซึ่งโครงการ เอกสาร การสนทนา และการวิเคราะห์อยู่ร่วมกันพร้อม AI ที่ฝังเป็นชั้นความฉลาดที่เข้าใจงานของคุณและช่วยให้งานดำเนินไปข้างหน้า
คุณลดความซับซ้อนของเครื่องมือ, ได้การมองเห็นที่ชัดเจนของสต็อกของคุณ, และประหยัดเวลาหลายชั่วโมงในการทำงานเอกสารด้วยตนเองทุกสัปดาห์. 🤩
คำถามที่พบบ่อย
ทะเบียนสินค้าคงคลังประจำวันขั้นพื้นฐานควรมีคอลัมน์สำหรับ วันที่, ชื่อสินค้า/SKU, สินค้าคงเหลือต้นงวด, จำนวนรับเข้า, จำนวนเบิกออก, สินค้าคงเหลือปลายงวด และหมายเหตุ
เทมเพลต Excel แบบคงที่เป็นไฟล์เดียวที่ใช้งานแบบออฟไลน์ ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาการควบคุมเวอร์ชัน ในขณะที่เครื่องมือแบบร่วมมือเป็นแพลตฟอร์มบนคลาวด์ที่ช่วยให้สามารถแก้ไขและทำงานอัตโนมัติแบบเรียลไทม์โดยผู้ใช้หลายคนได้
วิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดคือการใช้คุณสมบัติการตรวจสอบข้อมูล เช่น รายการแบบเลือก (dropdown lists) เพื่อทำให้การป้อนข้อมูลเป็นมาตรฐาน และการคำนวณอัตโนมัติด้วยสูตรเพื่อลดการคำนวณด้วยมือ
คุณควรพิจารณาการย้ายเมื่อคุณพบข้อผิดพลาดของข้อมูลบ่อยครั้ง เสียเวลาในการตรวจสอบว่าสเปรดชีตเวอร์ชันใดเป็นเวอร์ชันปัจจุบัน หรือจำเป็นต้องใช้ฟีเจอร์อัตโนมัติ เช่น การแจ้งเตือนเมื่อสินค้าใกล้หมด