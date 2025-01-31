บล็อก ClickUp
ซอฟต์แวร์การจัดการสินค้าคงคลังไอทีที่ดีที่สุดในปี 2025

Manasi Nair
31 มกราคม 2568

การจัดการสินทรัพย์ไอทีอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้จัดการไอทีทุกคน อย่างไรก็ตาม งานนี้อาจกลายเป็นเรื่องที่หนักหนาหากไม่มีเครื่องมือที่เหมาะสม

สเปรดชีตแบบง่าย ๆ มีประโยชน์มาก แต่เมื่อสภาพแวดล้อมด้านไอทีของคุณเติบโตขึ้น การใช้สเปรดชีตจะกลายเป็นเรื่องซับซ้อนและใช้เวลามากขึ้น นอกจากนี้ยังอาจล้าสมัยได้ ซึ่งอาจนำไปสู่ความไม่ถูกต้องที่อาจสร้างความเสียหายให้กับบริษัทของคุณ

นั่นคือเหตุผลว่าทำไมการเลือกซอฟต์แวร์การจัดการสินค้าคงคลังไอทีที่เหมาะสมจึงมีความสำคัญ ซึ่งช่วยให้กระบวนการง่ายขึ้น และช่วยคุณจัดการสินค้าคงคลังของคุณได้ดีขึ้น

นี่คือ 10 เครื่องมือซอฟต์แวร์การจัดการสินค้าคงคลังที่ทรงพลังเพื่อช่วยในเรื่องนั้น มาสำรวจไปพร้อมกัน

ซอฟต์แวร์การจัดการสินค้าคงคลังด้านไอทีคืออะไร?

ซอฟต์แวร์การจัดการสินค้าคงคลังไอทีมอบโซลูชันแบบรวมศูนย์สำหรับการติดตาม จัดการ และตรวจสอบสินทรัพย์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ทั้งหมดของคุณตลอดวงจรชีวิต

มันมอบการมองเห็นข้อมูลสินทรัพย์แบบเรียลไทม์ ช่วยให้คุณตัดสินใจอย่างมีข้อมูล ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และรับประกันการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัย

สิ่งที่ควรพิจารณาในซอฟต์แวร์การจัดการสินค้าคงคลังด้านไอที

นี่คือคุณสมบัติบางประการที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกซอฟต์แวร์จัดการสินค้าคงคลังด้านไอที

  • การติดตามสินค้าคงคลังแบบเรียลไทม์: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์ให้ข้อมูลที่ทันสมัยเกี่ยวกับระดับสต็อกและสถานะของสินทรัพย์ โดยมีการอัปเดตเมื่อสินทรัพย์เคลื่อนย้ายเข้าและออกจากองค์กรของคุณ
  • การแจ้งเตือนและแจ้งเตือนอัตโนมัติ: ซอฟต์แวร์ควรส่งการแจ้งเตือนและแจ้งเตือนสำหรับสถานการณ์เช่นสินค้าคงคลังต่ำ, การบำรุงรักษาที่กำลังจะมาถึง, หรือการสั่งซื้อ
  • การจัดการสินทรัพย์: มองหาระบบที่บันทึกข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสินทรัพย์แต่ละรายการ รวมถึงวันที่ซื้อ การรับประกัน และตำแหน่งที่ตั้ง
  • การสแกนบาร์โค้ด/RFID: ซอฟต์แวร์ต้องช่วยให้การติดตามทรัพย์สินและการจัดการสินค้าคงคลังเป็นไปอย่างง่ายดายผ่านเทคโนโลยีบาร์โค้ดหรือ RFID
  • การประเมินมูลค่าสินค้าคงคลัง: ซอฟต์แวร์ควรมีความสามารถในการคำนวณมูลค่าสินค้าคงคลังโดยใช้วิธีการเช่น FIFO (เข้าเก่าออกก่อน), LIFO (เข้าใหม่ออกก่อน), หรือเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
  • รายงานที่ปรับแต่งได้: เลือกระบบที่สามารถสร้างรายงานเกี่ยวกับระดับสินค้าคงคลัง, แนวโน้มการใช้งาน, และตัวชี้วัดสำคัญอื่น ๆ พร้อมมุมมองและตัวกรองที่สามารถปรับแต่งได้

ซอฟต์แวร์จัดการสินค้าคงคลังไอทีที่ดีที่สุด 10 อันดับ

1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการสินค้าคงคลัง IT ที่ปรับแต่งได้)

เก็บรายละเอียดสินค้าคงคลังทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียวด้วยซอฟต์แวร์สินค้าคงคลังของ ClickUp
เก็บรายละเอียดสินค้าคงคลังทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียวด้วยซอฟต์แวร์สินค้าคงคลังของ ClickUp

ClickUp เป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่ครอบคลุมพร้อมฟีเจอร์อันทรงพลังเพื่อช่วยคุณจัดการสินค้าคงคลังด้านไอทีของคุณ มันช่วยให้คุณติดตามสต็อก จัดการวันที่สั่งซื้อครั้งต่อไป และอื่นๆ อีกมากมาย ทั้งหมดจากแพลตฟอร์มเดียว

คุณยังสามารถทำให้กระบวนการเป็นอัตโนมัติและตั้งค่างานและการแจ้งเตือนเพื่อสั่งซื้อสินค้าเมื่อสต็อกของคุณถึงปริมาณที่กำหนด

และด้วยทีมของคุณและกระบวนการทำงานทั้งหมดอยู่ในเครื่องมือการจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์เพียงหนึ่งเดียว คุณสามารถมั่นใจได้ว่าทุกอย่างถูกทำให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมทั้งสร้างคุณค่าได้มากกว่าการใช้สเปรดชีตแบบดั้งเดิม

เทมเพลตการจัดการสินค้าคงคลัง ClickUp

เทมเพลตการจัดการสินค้าคงคลังของ ClickUp ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณติดตามรายการสินค้าในคลังของคุณ
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
เทมเพลตการจัดการสินค้าคงคลังของ ClickUp ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณติดตามรายการสินค้าในคลังของคุณ

ClickUp ยังมาพร้อมกับเทมเพลตสำเร็จรูปที่สามารถปรับแต่งได้อย่างสูงเพื่อช่วยให้คุณติดตามสินค้าคงคลังได้โดยไม่ต้องยุ่งยากกับการตั้งค่าระบบของคุณหนึ่งในนั้นคือเทมเพลตการจัดการสินค้าคงคลังของ ClickUp

เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณ:

  • ตรวจสอบระดับสินค้าคงคลัง, ความพร้อมของสต็อก, การเคลื่อนไหว, และการเปลี่ยนแปลงของต้นทุน, เพื่อให้คุณมีการมองเห็นที่ชัดเจนในสินค้าคงคลังของคุณ
  • รักษาข้อมูลสินค้า เช่น ราคาและรูปภาพ ให้อยู่ในฐานข้อมูลที่ใช้งานง่าย
  • ประเมินแนวโน้มสินค้าคงคลังเพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลในการเติมสินค้า

ClickUp ยังรองรับมุมมองหลายแบบเพื่อให้คุณสามารถดูข้อมูลงานทั้งหมดของคุณในรูปแบบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ

ใช้มุมมองตารางของ ClickUp เพื่อเพลิดเพลินกับประสบการณ์ที่คล้ายกับสเปรดชีตในการจัดการสินค้าคงคลังด้านไอที สร้างการพึ่งพาของงาน และทำงานพื้นฐานที่ต้องทำด้วยตนเองให้เป็นอัตโนมัติ
ใช้มุมมองตารางของ ClickUp เพื่อเพลิดเพลินกับประสบการณ์ที่คล้ายกับสเปรดชีตในการจัดการสินค้าคงคลังด้านไอที สร้างการพึ่งพาของงาน และทำงานพื้นฐานที่ต้องทำด้วยตนเองให้เป็นอัตโนมัติ

มุมมองตารางของ ClickUp มอบ ประสบการณ์แบบสเปรดชีตดั้งเดิมให้คุณสามารถมองเห็นข้อมูลในรูปแบบแถวและคอลัมน์ได้ คุณสามารถใช้เพื่อจัดการความคืบหน้าของงาน, ไฟล์แนบ, การให้คะแนนดาว, และประเภทฟิลด์อื่น ๆ มากกว่า 15 ประเภท

คุณยังสามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่างงานและเชื่อมโยงงานเหล่านั้นเข้าด้วยกันเพื่อกระตุ้นคำสั่งอัตโนมัติ การแจ้งเตือน และอื่นๆ อีกมากมาย เครื่องมือนี้ยังมาพร้อมกับตัวกรองและตัวเลือกการจัดกลุ่มมากมาย รวมถึงความสามารถในการจัดเรียงข้อมูลตามที่คุณต้องการ

คุณสมบัติเด่นของ ClickUp:

  • กำหนดวันเริ่มต้นและวันครบกำหนด: เพื่อให้มั่นใจว่างานทั้งหมดจะเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา โดยกำหนดวันเริ่มต้นและวันครบกำหนดให้กับแต่ละงานในรายการสินค้าคงคลัง
  • คำนวณคอลัมน์: คำนวณผลรวม ค่าเฉลี่ย หรือช่วงของข้อมูลตัวเลขใดๆ ได้โดยตรงในมุมมองรายการ เพื่อติดตามเมตริกต่างๆ เช่น ต้นทุนรวมและจำนวนหน่วยที่สั่งทั้งหมด
  • รายงานที่ทรงพลัง: สร้างรายงานที่ช่วยให้คุณติดตามสินค้าคงคลังของคุณได้ตลอดเวลา

ข้อจำกัดของ ClickUp:

คุณสมบัติที่หลากหลายอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกท่วมท้นได้บ้าง แต่ไม่ต้องกังวล ส่วนช่วยเหลือของ ClickUp และClickUp Universityพร้อมที่จะช่วยให้คุณใช้ประโยชน์จากทุกคุณสมบัติได้อย่างเต็มที่

ราคาของ ClickUp:

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ
  • ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน

คะแนนและรีวิวของ ClickUp:

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)

ความหลากหลายของ ClickUp ทำให้เราตัดสินใจแทนที่เครื่องมือเกือบทั้งหมดที่เราเคยใช้มาก่อนหน้านี้ ไม่ว่าจะเป็นวิกิของบริษัท, กระดาน SCRUM, กระดาน GTD สำหรับการจัดการ, เอกสารการปฏิบัติตามข้อกำหนด, ไทม์ไลน์การตลาด หรือแม้แต่ ระบบติดตามสินค้าคงคลัง ของบริษัท – เพราะการจัดการทุกอย่างใน ClickUp นั้นง่ายกว่ามาก

2. Invgate Insight (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามทรัพย์สินไอทีแบบรวมศูนย์ในทุกสภาพแวดล้อม)

Invgate Insight สำหรับการจัดการสินค้าคงคลังไอที
ผ่านทาง:Invgate Insight

Invgate Insight เป็นโปรแกรมการจัดการสินค้าคงคลัง IT ที่ครอบคลุม ซึ่งสร้างสินค้าคงคลังแบบรวมศูนย์ของสินทรัพย์ IT ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเสมือนจริง ทางกายภาพ หรือบนคลาวด์ ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายเดียวกัน

แม้ว่าจะมุ่งเน้นไปที่องค์กรขนาดกลางและระดับองค์กรเป็นหลัก Invgate ก็เหมาะกับองค์กรขนาดเล็กเช่นกัน

Invgate Insight จัดการการจัดการใบอนุญาตและสัญญา และผสานการทำงานอย่างราบรื่นกับชุดบริการของพวกเขา สำหรับการจัดการซอฟต์แวร์ Insight ติดตามและเพิ่มประสิทธิภาพใบอนุญาตซอฟต์แวร์ ปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบ และรับประกันการปฏิบัติตามใบอนุญาต

ระบบ Insight Agent ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของมันมอบการควบคุมแบบเรียลไทม์ให้กับผู้ใช้เหนืออุปกรณ์ต่างๆ บนระบบปฏิบัติการใดก็ได้

คุณสมบัติเด่นของ Invgate Insight:

  • อนุญาตให้มีการนำเข้าข้อมูลด้วยตนเองและการโหลดข้อมูลจำนวนมากในรูปแบบ CSV/XLS สำหรับการติดตามและจัดการสินทรัพย์และอุปกรณ์เสริมที่ไม่สามารถติดตามได้
  • สร้างรายงานโดยละเอียดเพื่อลดของเสียและตรวจจับการติดตั้งที่ไม่ได้รับอนุญาต
  • เปิดใช้งานการแมปคลังข้อมูลไอทีเชิงลึกสำหรับการสร้าง CMDB และแคตตาล็อกซอฟต์แวร์ที่เป็นมาตรฐาน

ข้อจำกัดของ Invgate Insight:

  • ขาดการติดตั้งจากระยะไกล และไม่มีเดสก์ท็อประยะไกล
  • การผสานรวมกับเครื่องมือของบุคคลที่สามมีความยุ่งเหยิง

ราคาของ Invgate

  • ราคาตามความต้องการ

รีวิวและคะแนนของ Invgate Insight:

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

3. การจัดการสินทรัพย์ SysAid (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานรวมการจัดการสินทรัพย์ IT กับการดำเนินงานของศูนย์บริการ)

SysAid สำหรับการจัดการสินค้าคงคลังไอที
ผ่านทาง:SysAid

ถัดไปในรายการของเราคือ SysAid แพลตฟอร์มการจัดการสินทรัพย์ไอทีที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งมุ่งเน้นการจัดการสินทรัพย์ไอทีตั้งแต่ระดับศูนย์บริการ

มันถูกออกแบบมาเพื่อผู้ช่วยเหลือทางเทคนิคที่โต๊ะบริการ และมอบการเข้าถึงทันทีให้กับผู้ช่วยเหลือทางเทคนิคไปยังสินทรัพย์ไอทีของผู้ใช้ปลายทาง, ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง, และตำแหน่งในองค์กร ผลลัพธ์คือการส่งต่อปัญหาและการแก้ไขปัญหาที่รวดเร็วและถูกต้องมากขึ้น

SysAid ยังมีระบบตรวจสอบเชิงรุกที่ช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถรับการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ที่ปรับแต่งได้สำหรับการเปลี่ยนแปลงใน CPU อุปกรณ์เครือข่าย การใช้หน่วยความจำ และอื่นๆ นอกจากนี้ยังติดตามการติดตั้งใบอนุญาตและอัตโนมัติการเตือนสำหรับการต่ออายุใบอนุญาตและการสนับสนุน ซึ่งช่วยในการจัดการการปฏิบัติตามข้อกำหนดในขณะที่มั่นใจในประสิทธิภาพการใช้งานที่ดีที่สุด

คุณสมบัติเด่นของ SysAid:

  • นำเข้าข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์, ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์, และรายการในแคตตาล็อกของคุณจากโมดูลอื่น ๆ ของ SysAid โดยอัตโนมัติผ่าน CMDB ของ SysAid
  • ผสานการทำงานกับเครื่องมือและบริการของบุคคลที่สาม เช่น Google Workspace, Zapier, Microsoft Office และ Slack

ข้อจำกัดของ SysAid:

  • ทำให้ยากต่อการติดตามการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้รับการอนุมัติ
  • ต้องการการสื่อสารไปกลับกับทีมสนับสนุนระดับหนึ่งเพื่อแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน

ราคาของ SysAid:

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ SysAid

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (400+ รีวิว)

4. Lansweeper (ดีที่สุดสำหรับการตรวจสอบเครือข่ายอัตโนมัติและการค้นหาสินทรัพย์)

Lansweeper สำหรับการจัดการสินค้าคงคลังด้านไอที
ผ่านทาง:Lansweeper

Lansweeper เป็นแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์การจัดการสินทรัพย์ไอทีที่ครอบคลุม ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างระบบคลังข้อมูลเครือข่ายที่แม่นยำพร้อมการมองเห็นที่ครบถ้วน

ระบบจะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์โดยอัตโนมัติเพื่อสร้างรายการทรัพย์สินที่สมบูรณ์ และแสดงภาพรวมของผู้ใช้และผู้ดูแลระบบทั้งในเครื่องหรือที่อยู่ใน AD ทั้งหมด จากข้อมูลดังกล่าว ระบบจะดำเนินการตามสิทธิ์ของผู้ใช้และตรวจจับผู้ดูแลระบบในเครื่องที่ไม่ได้รับอนุญาต

Lansweeper ยังวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์กับผู้ใช้ การวิเคราะห์นี้ช่วยสร้างรายงานที่ปรับแต่งได้และละเอียด

คุณยังสามารถดูสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้ ข้อมูล AD และข้อมูลอื่น ๆ ทั้งหมดที่สแกนมาจากสินทรัพย์ได้ เช่น ข้อมูลบันทึกเหตุการณ์จากอุปกรณ์ Windows ของคุณ

คุณสมบัติเด่นของ Lansweeper:

  • ดำเนินการตามการกระทำของผู้ใช้โดยอิงจากข้อมูล เช่น การเพิกถอนสิทธิ์ การลบซอฟต์แวร์จากระยะไกล หรือการวินิจฉัยปัญหา
  • ตรวจพบผู้ดูแลระบบท้องถิ่นที่ไม่ได้รับอนุญาตในคอนโซลรายงานเว็บของ Lansweeper
  • แผนที่แสดงสินทรัพย์ทั้งหมดที่คุณมีอยู่ในการดำเนินงานบนแพลตฟอร์มคลาวด์สาธารณะ เช่น AWS และ Azure
  • สแกนซอฟต์แวร์ในอุปกรณ์ Windows, Linux และ Mac ของคุณโดยอัตโนมัติ

ข้อจำกัดของ Lansweeper:

  • การจัดการและสแกนเครือข่ายขนาดใหญ่ของอุปกรณ์นั้นช้าและใช้ทรัพยากรมาก
  • ผู้ใช้ใหม่จะต้องการความช่วยเหลือในการนำทางอินเทอร์เฟซเนื่องจากความซับซ้อน

ราคาของ Lansweeper:

  • แผนฟรี สำหรับสินทรัพย์น้อยกว่า 100 รายการ
  • แผนเริ่มต้น: $199/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • โปรแพลน: $359/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)

คะแนนและรีวิวของ Lansweeper:

  • G2: 4. 4/5 (50+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)

5. Jira Service Management (เหมาะที่สุดสำหรับการให้บริการ IT แบบรวมศูนย์และการทำงานร่วมกันระหว่าง DevOps)

Jira Service Management สำหรับการจัดการสินค้าคงคลังด้านไอที
ผ่านทาง:Jira Service Management

Jira Service Management เป็นมากกว่าเครื่องมือจัดการบริการไอทีทั่วไป; มันรวมทีม Dev, IT และธุรกิจไว้บนแพลตฟอร์มเดียวที่ขับเคลื่อนด้วย AI

สำหรับการสนับสนุนด้านไอที แพลตฟอร์มนี้จัดการคำขอทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียวและทำให้การโต้ตอบกับการสนับสนุนเป็นอัตโนมัติด้วย AI

Jira Service Management ยังทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างทีมพัฒนาและทีมปฏิบัติการของคุณ ช่วยให้ทุกคนเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง ปัญหา และคำขอต่าง ๆ คุณสามารถติดตามทุกอย่างได้ตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงโค้ดไปจนถึงการปล่อยซอฟต์แวร์ในที่เดียว

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jira Service Management

  • รวมศูนย์, กรอง, และเพิ่มคุณภาพการแจ้งเตือนจากทุกเครื่องมือการตรวจสอบ, การบันทึก, และ CI/CD ของคุณ
  • ช่วยเหลือลูกค้าและตัวแทนโดยใช้ประเภทคำขอที่ปรับให้เหมาะสมหรืออนุญาตให้ใช้คำขอที่กำหนดเอง
  • รวมการแจ้งเตือนที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติและเพิ่มไฟล์แนบ บันทึก และลิงก์เพื่อเพิ่มข้อมูลที่มีอยู่เกี่ยวกับเหตุการณ์ให้มากที่สุด

ข้อจำกัดของ Jira Service Management

  • การใช้โปรแกรมอย่างมีประสิทธิภาพต้องผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่ซับซ้อน
  • ประสบการณ์การบริการลูกค้าที่ไม่น่าประทับใจ

ราคาของ Jira Service Management

  • ฟรีสำหรับตัวแทนไม่เกิน 3 คน
  • แผนมาตรฐาน: $17.65 ต่อเดือนต่อตัวแทน
  • แผนพรีเมียม: $44. 27/เดือน ต่อตัวแทน

การให้คะแนนและรีวิวของ Jira Service Management

  • G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 700+)
  • Capterra: 4. 5/5 (650+ รีวิว)

6. Pulseway (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการ IT ระยะไกลแบบเรียลไทม์พร้อมระบบอัตโนมัติ)

Pulseway สำหรับการจัดการสินค้าคงคลังด้านไอที
ผ่านทาง:Pulseway

Pulseway เป็นซอฟต์แวร์การจัดการ IT แบบเรียลไทม์ที่ตรวจสอบ, จัดการ, และแก้ไขปัญหาเวิร์กสเตชัน, เซิร์ฟเวอร์, และอุปกรณ์เครือข่ายในสภาพแวดล้อม IT ของคุณ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตาม

มันอาศัย Network Discovery and Deployment Engine เพื่อให้ภาพรวม 360 องศาของทุกจุดสิ้นสุดของระบบ IT

คุณสมบัติเด่นคือระบบอัตโนมัติที่ผสานเทคโนโลยีเวิร์กโฟลว์เข้ากับส่วนติดต่อผู้ใช้ที่ใช้งานง่าย เพื่อตั้งค่าทริกเกอร์อัจฉริยะที่แก้ไขปัญหาด้านไอทีโดยอัตโนมัติแทนคุณ

นอกจากนี้ คุณยังได้รับคอลเลกชันที่ครอบคลุมของสคริปต์ในตัว, เทมเพลต, และการทำงานอัตโนมัติเฉพาะฟังก์ชันเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

คุณสมบัติเด่นของ Pulseway:

  • ระบบอัตโนมัติในการค้นหาและติดตั้งแพตช์สำหรับระบบปฏิบัติการและแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม พร้อมนโยบายแพตช์ที่ละเอียด
  • เปิดใช้งานการสร้างรายงานขั้นสูงโดยอัตโนมัติ พร้อมกำหนดเวลาส่งเป็นประจำให้กับบุคคลเฉพาะเจาะจง
  • ผสานระบบตั๋วและแจ้งเตือนกับเครื่องมือต่าง ๆ เช่น ConnectWise Manage, Autotask, Zendesk, PagerDuty และ Slack
  • เสนอการแจ้งเตือนที่ปรับแต่งได้เพื่อระบุปัญหาอย่างรวดเร็ว สื่อสารกับผู้ใช้ และแก้ไขปัญหาด้วยคำสั่งและสคริปต์ที่มีอยู่ในตัว

ข้อจำกัดของ Pulseway:

  • ไม่มีการเข้าถึงระยะไกลสำหรับอุปกรณ์ MacOS
  • กลายเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงมากสำหรับสภาพแวดล้อม IT ที่ใหญ่ขึ้น

ราคาของ Pulseway:

  • เริ่มต้นที่ $44/เดือนต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิว Pulseway:

  • G2: 4. 5/5 (50+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (150+ รีวิว)

7. ServiceNow Inventory (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามและจัดการสต็อกสำหรับช่างเทคนิคภาคสนาม)

ServiceNow สำหรับการจัดการสินค้าคงคลังด้านไอที
ผ่านทาง:ServiceNow

ServiceNow เป็นโซลูชันการจัดการสินทรัพย์ไอทีที่มุ่งเน้นสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ โดยเน้นการค้นหาและติดตามสต็อกสินค้าของช่างเทคนิคภาคสนามได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องใช้เอกสารจำนวนมาก รวมถึงการสลับและการโอนย้าย

มันทำให้กระบวนการค้นหาและขอชิ้นส่วนหลายชิ้นง่ายขึ้น และจัดการอุปกรณ์เคลื่อนที่ แพลตฟอร์มยังรองรับการโอนแบบเพียร์-ทู-เพียร์พร้อมการแจ้งเตือนแบบไดนามิก

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ServiceNow Inventory:

  • เจ้าหน้าที่ภาคสนามด้านติดตามและแหล่งที่มา ดูแลสต็อกหลักของสินค้าคงคลัง รวมถึงการสลับและการโอนย้าย โดยไม่ต้องใช้กระบวนการด้วยตนเองที่ซับซ้อน
  • ช่วยให้ช่างเทคนิคภาคสนามสามารถใช้การสแกนบาร์โค้ดสำหรับการจัดการสินค้าคงคลังแบบเคลื่อนที่
  • ทำให้การจัดสรรงานเป็นอัตโนมัติด้วยการจัดตารางเวลาแบบไดนามิกและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการภาคสนาม

ข้อจำกัดของ ServiceNow Inventory:

  • ค่าใช้จ่ายในการสมัครสมาชิกและใบอนุญาตอยู่ในระดับสูง
  • ขาดความสามารถในการกำหนดค่า API แบบกำหนดเอง

ราคาของ ServiceNow:

  • ราคาตามความต้องการ

การให้คะแนนและรีวิวสินค้าคงคลังของ ServiceNow:

  • G2: 4. 3/5 (800+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (200+ รีวิว)

8. SolarWinds IT Service Management (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการวงจรชีวิตสินทรัพย์ IT อย่างครบวงจรและการปฏิบัติตามข้อกำหนด)

Solarwinds สำหรับการจัดการสินค้าคงคลังด้านไอที
ผ่าน:Solarwinds

Solarwinds เป็นโซลูชันการจัดการ IT แบบครบวงจรสำหรับธุรกิจที่ติดตาม ติดตั้ง จัดการ เรียกใช้ และกำจัดทรัพย์สิน IT ของพวกเขา

มันมีโมดูลการจัดการสินค้าคงคลังที่ช่วยให้คุณสามารถจัดการฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ในเครือข่ายของคุณได้ และติดตามสถานะของมันตลอดวงจรชีวิตของมัน

SolarWinds Server Performance and Configuration Bundle ทำหน้าที่เป็นแดชบอร์ดที่ทรงพลังสำหรับการดำเนินงานด้านไอทีของคุณ โดยรวมเครื่องมืออันทรงพลังสองตัวคือ SAM และ SCM เข้าด้วยกัน เพื่อให้คุณมองเห็นภาพรวมของเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดได้อย่างชัดเจน

คุณจะมีข้อมูลสำคัญทั้งหมดอยู่ตรงปลายนิ้ว ตั้งแต่การอัปเดตระบบและการรับประกัน ไปจนถึงความเร็วของโปรเซสเซอร์และการใช้งานหน่วยความจำ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SolarWinds ITSM

  • ระบบอัตโนมัติในการค้นหาทรัพย์สินด้านไอทีทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย รวมถึงเซิร์ฟเวอร์, เวิร์กสเตชัน, เราเตอร์, ฯลฯ
  • ตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ติดตั้ง, การปฏิบัติตามลิขสิทธิ์, และสถิติการใช้งานเพื่อให้แน่ใจว่าการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายซอฟต์แวร์
  • แจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่าของสินทรัพย์ การติดตั้งซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือปัญหาที่สำคัญ
  • ให้การสนับสนุนที่ช่วยตอบสนองโดยอัตโนมัติในการระบุวิธีแก้ไขปัญหา ตรวจสอบความรู้สึกของตั๋ว และรวมขั้นตอนการทำงานให้เป็นศูนย์กลาง

ข้อจำกัดของ Solarwinds ITSM:

  • มาพร้อมกับรูปแบบการจัดแสดงเหตุการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงให้เลือกชมเพียงจำนวนจำกัดเท่านั้น
  • มีราคาสูงกว่าคู่แข่งค่อนข้างมาก

ราคา SolarWinds ITSM:

  • ราคาตามความต้องการ

การจัดอันดับและรีวิว Solarwinds ITSM

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 700+)
  • Capterra: 4. 6/5 (500+ รีวิว)

9. Atera (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการ IT ด้วย AI พร้อมการสนับสนุนอัตโนมัติ)

Atera สำหรับการจัดการสินค้าคงคลังด้านไอที
ผ่านทาง:Atera

ในบรรดาตัวเลือกซอฟต์แวร์การจัดการสินค้าคงคลังอื่น ๆ Atera เป็นโซลูชันครบวงจรสำหรับแผนก IT ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ให้บริการที่ยอดเยี่ยมแก่ผู้ใช้ปลายทาง และทำให้กระบวนการทำงานของทีมเป็นไปอย่างราบรื่น

คุณยังได้รับประโยชน์จากการผสมผสานระหว่างการตรวจสอบและจัดการจากระยะไกล, ศูนย์ช่วยเหลือ, และแพลตฟอร์มการรายงานพร้อมกับการจัดการสินค้าคงคลังด้านไอที

คุณสมบัติเด่นที่สุดของพวกเขาคือ AI ของ Atera เองที่เรียกว่า Action AI ซึ่งกำจัดระดับการสนับสนุนที่ 1 ด้วย Autopilot และช่วยให้สามารถตอบสนองต่อทุกปัญหาได้ทันที Atera ช่วยช่างเทคนิคมือใหม่ด้วยการสรุปตั๋วอัตโนมัติ การสร้างสคริปต์ และข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาและการตอบสนอง

คุณยังได้รับเครื่องมือค้นหาเครือข่าย (Network Discovery) ที่ยอดเยี่ยมซึ่งจะตรวจสอบเครือข่ายของกลุ่มทำงาน (Workgroup) และตัวควบคุมโดเมน (Domain Controller - DC) โดยอัตโนมัติ ระบุสินทรัพย์และองค์ประกอบแต่ละส่วนของสภาพแวดล้อม IT ของคุณ และเปิดเผยโอกาสในการขายเพิ่มเติม

คุณสมบัติเด่นของ Atera:

  • ระบบอัตโนมัติการจัดการแพตช์และอนุญาตให้สร้างตารางเวลาที่ปรับแต่งได้สำหรับแต่ละจุดสิ้นสุด
  • แผนที่พื้นผิวการโจมตีทั้งหมดของเครือข่ายของคุณโดยใช้การค้นพบเครือข่ายเพื่อทดสอบระบบการตรวจจับการบุกรุกด้วยการสแกนพอร์ตอย่างละเอียด
  • สร้างกราฟแบบไดนามิกและรายงานเกี่ยวกับประเภทของอุปกรณ์ สถานะของเวิร์กสเตชัน/เซิร์ฟเวอร์ แพลตฟอร์มระบบปฏิบัติการ สถานะการตรวจสอบ ฯลฯ
  • อนุญาตให้ทำการสแกนหลายครั้งพร้อมกันบนหลายเครือข่ายย่อยเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่รวดเร็วขึ้น

ข้อจำกัดของ Atera:

  • เอกสารที่ไม่ดีซึ่งไม่สะท้อนและไม่อธิบายผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้อง
  • ส่วนใหญ่เน้นการใช้งานบนคอมพิวเตอร์ สามารถจัดการงานพื้นฐานเท่านั้นจากอุปกรณ์มือถือ

ราคาของ Atera

  • แผนมืออาชีพ: $149/เดือน ต่อผู้ใช้
  • แผนผู้เชี่ยวชาญ: $189/เดือน ต่อผู้ใช้
  • แผนแม่บท: $219/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ Atera

  • G2: 4. 6/5 (500+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)

10. ManageEngine AssetExplorer (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการสินทรัพย์และใบอนุญาตซอฟต์แวร์อย่างครอบคลุม)

ManageEngine AssetExplorer สำหรับการจัดการสินค้าคงคลังด้านไอที
ผ่านทาง:ManageEngine AssetExplorer

ManageEngine AssetExplorer เป็นแพลตฟอร์มการจัดการสินทรัพย์บนเว็บที่จัดการสินทรัพย์ทั้งหมดในเครือข่ายของคุณ ตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนไปจนถึงขั้นตอนการกำจัดทิ้ง

ด้วยซอฟต์แวร์นี้ คุณสามารถจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ ตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดของใบอนุญาตซอฟต์แวร์ และติดตามใบสั่งซื้อและสัญญาต่างๆ ได้

นอกเหนือจาก ITAM แล้ว AssetExplorer ยังช่วยในการจัดการใบสั่งซื้อ (PO) และระบุพื้นที่ที่สามารถลดค่าใช้จ่าย บังคับใช้นโยบาย และขจัดความซ้ำซ้อนได้

มันสแกนเครือข่ายของคุณและค้นหาซอฟต์แวร์และสินทรัพย์ทั้งหมดที่มีอยู่ในแต่ละเวิร์กสเตชันโดยอัตโนมัติ คุณยังสามารถจัดการประเภทใบอนุญาตทั้งหมดได้ รวมถึง OEM, แบบใช้งานพร้อมกัน, แบบองค์กร, ฟรี, ผู้ใช้เฉพาะ, แบบล็อกกับเครื่อง, ทดลองใช้, และ CAL ที่มีอยู่, แบบปริมาณ, และแบบรายบุคคล

คุณสมบัติเด่นของ ManageEngine AssetExplorer:

  • สแกนและตรวจสอบทุกเครื่องคอมพิวเตอร์ในองค์กรของคุณที่เชื่อมต่อผ่าน LAN, WAN และ VPN
  • อนุญาตให้ติดตามและจัดการ CI ทั้งหมดของคุณ เช่น ทรัพย์สิน การติดตั้งซอฟต์แวร์ บริการด้านไอทีและธุรกิจ บุคลากร เอกสาร ฯลฯ ในที่เก็บข้อมูลเดียว
  • ส่งการแจ้งเตือนเมื่อมีการตรวจพบการติดตั้งซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้รับอนุญาต และแจ้งให้ผู้ใช้ทุกคนทราบเมื่อมีการใช้ซอฟต์แวร์ที่ห้ามใช้
  • ให้คุณสร้างเกณฑ์สำหรับการเพิ่มทรัพยากรไปยังกลุ่มด้วยการจัดกลุ่มแบบไดนามิก

ข้อจำกัดของ ManageEngine AssetExplorer:

  • ผู้ใช้รายงานว่าบริการลูกค้าต้องการการปรับปรุง
  • ส่วนเสริมมีราคาค่อนข้างแพง

ราคาของ ManageEngine AssetExplorer

  • ราคาตามความต้องการ

การให้คะแนนและรีวิวของ ManageEngine AssetExplorer

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

จัดการสินค้าคงคลัง IT ได้อย่างราบรื่นด้วย ClickUp

แพลตฟอร์มซอฟต์แวร์การจัดการสินทรัพย์ไอทีที่แข็งแกร่งช่วยคุณในการนำเข้าอุปกรณ์ใหม่ได้อย่างปลอดภัย, ระบุอุปกรณ์ที่ล้าสมัยและมีความเสี่ยงเพื่อนำออก, และมอบแหล่งข้อมูลเดียวที่เชื่อถือได้สำหรับสินทรัพย์ของคุณเพื่อบังคับใช้การปฏิบัติตามนโยบายความปลอดภัยได้ดีขึ้น

ClickUp ตอบโจทย์ทุกข้อเหล่านั้น

เทมเพลตการจัดการสินค้าคงคลังที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ มุมมองหลากหลาย ความสามารถในการมอบหมายงาน และความสามารถในการรวมสมาชิกในทีมทั้งหมดเข้าด้วยกัน ทำให้เป็นแพลตฟอร์มที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการสินค้าคงคลัง นอกจากนี้ คุณยังได้รับคุณสมบัติการรายงานที่ทรงพลังและ UI ที่รวดเร็วและตอบสนองได้ดีเยี่ยม

ลงทะเบียนใช้ ClickUpฟรีวันนี้ และจัดการสินทรัพย์ไอทีของคุณได้อย่างง่ายดายและมั่นใจ