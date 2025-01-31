ซอฟต์แวร์การจัดการสินค้าคงคลังไอทีที่ดีที่สุดในปี 2025

การจัดการสินทรัพย์ไอทีอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้จัดการไอทีทุกคน อย่างไรก็ตาม งานนี้อาจกลายเป็นเรื่องที่หนักหนาหากไม่มีเครื่องมือที่เหมาะสม
สเปรดชีตแบบง่าย ๆ มีประโยชน์มาก แต่เมื่อสภาพแวดล้อมด้านไอทีของคุณเติบโตขึ้น การใช้สเปรดชีตจะกลายเป็นเรื่องซับซ้อนและใช้เวลามากขึ้น นอกจากนี้ยังอาจล้าสมัยได้ ซึ่งอาจนำไปสู่ความไม่ถูกต้องที่อาจสร้างความเสียหายให้กับบริษัทของคุณ
นั่นคือเหตุผลว่าทำไมการเลือกซอฟต์แวร์การจัดการสินค้าคงคลังไอทีที่เหมาะสมจึงมีความสำคัญ ซึ่งช่วยให้กระบวนการง่ายขึ้น และช่วยคุณจัดการสินค้าคงคลังของคุณได้ดีขึ้น
นี่คือ 10 เครื่องมือซอฟต์แวร์การจัดการสินค้าคงคลังที่ทรงพลังเพื่อช่วยในเรื่องนั้น มาสำรวจไปพร้อมกัน
ซอฟต์แวร์การจัดการสินค้าคงคลังด้านไอทีคืออะไร?
ซอฟต์แวร์การจัดการสินค้าคงคลังไอทีมอบโซลูชันแบบรวมศูนย์สำหรับการติดตาม จัดการ และตรวจสอบสินทรัพย์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ทั้งหมดของคุณตลอดวงจรชีวิต
มันมอบการมองเห็นข้อมูลสินทรัพย์แบบเรียลไทม์ ช่วยให้คุณตัดสินใจอย่างมีข้อมูล ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และรับประกันการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัย
สิ่งที่ควรพิจารณาในซอฟต์แวร์การจัดการสินค้าคงคลังด้านไอที
นี่คือคุณสมบัติบางประการที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกซอฟต์แวร์จัดการสินค้าคงคลังด้านไอที
- การติดตามสินค้าคงคลังแบบเรียลไทม์: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์ให้ข้อมูลที่ทันสมัยเกี่ยวกับระดับสต็อกและสถานะของสินทรัพย์ โดยมีการอัปเดตเมื่อสินทรัพย์เคลื่อนย้ายเข้าและออกจากองค์กรของคุณ
- การแจ้งเตือนและแจ้งเตือนอัตโนมัติ: ซอฟต์แวร์ควรส่งการแจ้งเตือนและแจ้งเตือนสำหรับสถานการณ์เช่นสินค้าคงคลังต่ำ, การบำรุงรักษาที่กำลังจะมาถึง, หรือการสั่งซื้อ
- การจัดการสินทรัพย์: มองหาระบบที่บันทึกข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสินทรัพย์แต่ละรายการ รวมถึงวันที่ซื้อ การรับประกัน และตำแหน่งที่ตั้ง
- การสแกนบาร์โค้ด/RFID: ซอฟต์แวร์ต้องช่วยให้การติดตามทรัพย์สินและการจัดการสินค้าคงคลังเป็นไปอย่างง่ายดายผ่านเทคโนโลยีบาร์โค้ดหรือ RFID
- การประเมินมูลค่าสินค้าคงคลัง: ซอฟต์แวร์ควรมีความสามารถในการคำนวณมูลค่าสินค้าคงคลังโดยใช้วิธีการเช่น FIFO (เข้าเก่าออกก่อน), LIFO (เข้าใหม่ออกก่อน), หรือเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
- รายงานที่ปรับแต่งได้: เลือกระบบที่สามารถสร้างรายงานเกี่ยวกับระดับสินค้าคงคลัง, แนวโน้มการใช้งาน, และตัวชี้วัดสำคัญอื่น ๆ พร้อมมุมมองและตัวกรองที่สามารถปรับแต่งได้
ซอฟต์แวร์จัดการสินค้าคงคลังไอทีที่ดีที่สุด 10 อันดับ
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการสินค้าคงคลัง IT ที่ปรับแต่งได้)
ClickUp เป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่ครอบคลุมพร้อมฟีเจอร์อันทรงพลังเพื่อช่วยคุณจัดการสินค้าคงคลังด้านไอทีของคุณ มันช่วยให้คุณติดตามสต็อก จัดการวันที่สั่งซื้อครั้งต่อไป และอื่นๆ อีกมากมาย ทั้งหมดจากแพลตฟอร์มเดียว
คุณยังสามารถทำให้กระบวนการเป็นอัตโนมัติและตั้งค่างานและการแจ้งเตือนเพื่อสั่งซื้อสินค้าเมื่อสต็อกของคุณถึงปริมาณที่กำหนด
และด้วยทีมของคุณและกระบวนการทำงานทั้งหมดอยู่ในเครื่องมือการจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์เพียงหนึ่งเดียว คุณสามารถมั่นใจได้ว่าทุกอย่างถูกทำให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมทั้งสร้างคุณค่าได้มากกว่าการใช้สเปรดชีตแบบดั้งเดิม
เทมเพลตการจัดการสินค้าคงคลัง ClickUp
ClickUp ยังมาพร้อมกับเทมเพลตสำเร็จรูปที่สามารถปรับแต่งได้อย่างสูงเพื่อช่วยให้คุณติดตามสินค้าคงคลังได้โดยไม่ต้องยุ่งยากกับการตั้งค่าระบบของคุณหนึ่งในนั้นคือเทมเพลตการจัดการสินค้าคงคลังของ ClickUp
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณ:
- ตรวจสอบระดับสินค้าคงคลัง, ความพร้อมของสต็อก, การเคลื่อนไหว, และการเปลี่ยนแปลงของต้นทุน, เพื่อให้คุณมีการมองเห็นที่ชัดเจนในสินค้าคงคลังของคุณ
- รักษาข้อมูลสินค้า เช่น ราคาและรูปภาพ ให้อยู่ในฐานข้อมูลที่ใช้งานง่าย
- ประเมินแนวโน้มสินค้าคงคลังเพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลในการเติมสินค้า
ClickUp ยังรองรับมุมมองหลายแบบเพื่อให้คุณสามารถดูข้อมูลงานทั้งหมดของคุณในรูปแบบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ
มุมมองตารางของ ClickUp มอบ ประสบการณ์แบบสเปรดชีตดั้งเดิมให้คุณสามารถมองเห็นข้อมูลในรูปแบบแถวและคอลัมน์ได้ คุณสามารถใช้เพื่อจัดการความคืบหน้าของงาน, ไฟล์แนบ, การให้คะแนนดาว, และประเภทฟิลด์อื่น ๆ มากกว่า 15 ประเภท
คุณยังสามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่างงานและเชื่อมโยงงานเหล่านั้นเข้าด้วยกันเพื่อกระตุ้นคำสั่งอัตโนมัติ การแจ้งเตือน และอื่นๆ อีกมากมาย เครื่องมือนี้ยังมาพร้อมกับตัวกรองและตัวเลือกการจัดกลุ่มมากมาย รวมถึงความสามารถในการจัดเรียงข้อมูลตามที่คุณต้องการ
คุณสมบัติเด่นของ ClickUp:
- กำหนดวันเริ่มต้นและวันครบกำหนด: เพื่อให้มั่นใจว่างานทั้งหมดจะเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา โดยกำหนดวันเริ่มต้นและวันครบกำหนดให้กับแต่ละงานในรายการสินค้าคงคลัง
- คำนวณคอลัมน์: คำนวณผลรวม ค่าเฉลี่ย หรือช่วงของข้อมูลตัวเลขใดๆ ได้โดยตรงในมุมมองรายการ เพื่อติดตามเมตริกต่างๆ เช่น ต้นทุนรวมและจำนวนหน่วยที่สั่งทั้งหมด
- รายงานที่ทรงพลัง: สร้างรายงานที่ช่วยให้คุณติดตามสินค้าคงคลังของคุณได้ตลอดเวลา
ข้อจำกัดของ ClickUp:
คุณสมบัติที่หลากหลายอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกท่วมท้นได้บ้าง แต่ไม่ต้องกังวล ส่วนช่วยเหลือของ ClickUp และClickUp Universityพร้อมที่จะช่วยให้คุณใช้ประโยชน์จากทุกคุณสมบัติได้อย่างเต็มที่
ราคาของ ClickUp:
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ ClickUp:
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ความหลากหลายของ ClickUp ทำให้เราตัดสินใจแทนที่เครื่องมือเกือบทั้งหมดที่เราเคยใช้มาก่อนหน้านี้ ไม่ว่าจะเป็นวิกิของบริษัท, กระดาน SCRUM, กระดาน GTD สำหรับการจัดการ, เอกสารการปฏิบัติตามข้อกำหนด, ไทม์ไลน์การตลาด หรือแม้แต่ ระบบติดตามสินค้าคงคลัง ของบริษัท – เพราะการจัดการทุกอย่างใน ClickUp นั้นง่ายกว่ามาก
2. Invgate Insight (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามทรัพย์สินไอทีแบบรวมศูนย์ในทุกสภาพแวดล้อม)
Invgate Insight เป็นโปรแกรมการจัดการสินค้าคงคลัง IT ที่ครอบคลุม ซึ่งสร้างสินค้าคงคลังแบบรวมศูนย์ของสินทรัพย์ IT ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเสมือนจริง ทางกายภาพ หรือบนคลาวด์ ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายเดียวกัน
แม้ว่าจะมุ่งเน้นไปที่องค์กรขนาดกลางและระดับองค์กรเป็นหลัก Invgate ก็เหมาะกับองค์กรขนาดเล็กเช่นกัน
Invgate Insight จัดการการจัดการใบอนุญาตและสัญญา และผสานการทำงานอย่างราบรื่นกับชุดบริการของพวกเขา สำหรับการจัดการซอฟต์แวร์ Insight ติดตามและเพิ่มประสิทธิภาพใบอนุญาตซอฟต์แวร์ ปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบ และรับประกันการปฏิบัติตามใบอนุญาต
ระบบ Insight Agent ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของมันมอบการควบคุมแบบเรียลไทม์ให้กับผู้ใช้เหนืออุปกรณ์ต่างๆ บนระบบปฏิบัติการใดก็ได้
คุณสมบัติเด่นของ Invgate Insight:
- อนุญาตให้มีการนำเข้าข้อมูลด้วยตนเองและการโหลดข้อมูลจำนวนมากในรูปแบบ CSV/XLS สำหรับการติดตามและจัดการสินทรัพย์และอุปกรณ์เสริมที่ไม่สามารถติดตามได้
- สร้างรายงานโดยละเอียดเพื่อลดของเสียและตรวจจับการติดตั้งที่ไม่ได้รับอนุญาต
- เปิดใช้งานการแมปคลังข้อมูลไอทีเชิงลึกสำหรับการสร้าง CMDB และแคตตาล็อกซอฟต์แวร์ที่เป็นมาตรฐาน
ข้อจำกัดของ Invgate Insight:
- ขาดการติดตั้งจากระยะไกล และไม่มีเดสก์ท็อประยะไกล
- การผสานรวมกับเครื่องมือของบุคคลที่สามมีความยุ่งเหยิง
ราคาของ Invgate
- ราคาตามความต้องการ
รีวิวและคะแนนของ Invgate Insight:
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
3. การจัดการสินทรัพย์ SysAid (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานรวมการจัดการสินทรัพย์ IT กับการดำเนินงานของศูนย์บริการ)
ถัดไปในรายการของเราคือ SysAid แพลตฟอร์มการจัดการสินทรัพย์ไอทีที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งมุ่งเน้นการจัดการสินทรัพย์ไอทีตั้งแต่ระดับศูนย์บริการ
มันถูกออกแบบมาเพื่อผู้ช่วยเหลือทางเทคนิคที่โต๊ะบริการ และมอบการเข้าถึงทันทีให้กับผู้ช่วยเหลือทางเทคนิคไปยังสินทรัพย์ไอทีของผู้ใช้ปลายทาง, ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง, และตำแหน่งในองค์กร ผลลัพธ์คือการส่งต่อปัญหาและการแก้ไขปัญหาที่รวดเร็วและถูกต้องมากขึ้น
SysAid ยังมีระบบตรวจสอบเชิงรุกที่ช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถรับการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ที่ปรับแต่งได้สำหรับการเปลี่ยนแปลงใน CPU อุปกรณ์เครือข่าย การใช้หน่วยความจำ และอื่นๆ นอกจากนี้ยังติดตามการติดตั้งใบอนุญาตและอัตโนมัติการเตือนสำหรับการต่ออายุใบอนุญาตและการสนับสนุน ซึ่งช่วยในการจัดการการปฏิบัติตามข้อกำหนดในขณะที่มั่นใจในประสิทธิภาพการใช้งานที่ดีที่สุด
คุณสมบัติเด่นของ SysAid:
- นำเข้าข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์, ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์, และรายการในแคตตาล็อกของคุณจากโมดูลอื่น ๆ ของ SysAid โดยอัตโนมัติผ่าน CMDB ของ SysAid
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือและบริการของบุคคลที่สาม เช่น Google Workspace, Zapier, Microsoft Office และ Slack
ข้อจำกัดของ SysAid:
- ทำให้ยากต่อการติดตามการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้รับการอนุมัติ
- ต้องการการสื่อสารไปกลับกับทีมสนับสนุนระดับหนึ่งเพื่อแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน
ราคาของ SysAid:
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ SysAid
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (400+ รีวิว)
4. Lansweeper (ดีที่สุดสำหรับการตรวจสอบเครือข่ายอัตโนมัติและการค้นหาสินทรัพย์)
Lansweeper เป็นแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์การจัดการสินทรัพย์ไอทีที่ครอบคลุม ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างระบบคลังข้อมูลเครือข่ายที่แม่นยำพร้อมการมองเห็นที่ครบถ้วน
ระบบจะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์โดยอัตโนมัติเพื่อสร้างรายการทรัพย์สินที่สมบูรณ์ และแสดงภาพรวมของผู้ใช้และผู้ดูแลระบบทั้งในเครื่องหรือที่อยู่ใน AD ทั้งหมด จากข้อมูลดังกล่าว ระบบจะดำเนินการตามสิทธิ์ของผู้ใช้และตรวจจับผู้ดูแลระบบในเครื่องที่ไม่ได้รับอนุญาต
Lansweeper ยังวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์กับผู้ใช้ การวิเคราะห์นี้ช่วยสร้างรายงานที่ปรับแต่งได้และละเอียด
คุณยังสามารถดูสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้ ข้อมูล AD และข้อมูลอื่น ๆ ทั้งหมดที่สแกนมาจากสินทรัพย์ได้ เช่น ข้อมูลบันทึกเหตุการณ์จากอุปกรณ์ Windows ของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ Lansweeper:
- ดำเนินการตามการกระทำของผู้ใช้โดยอิงจากข้อมูล เช่น การเพิกถอนสิทธิ์ การลบซอฟต์แวร์จากระยะไกล หรือการวินิจฉัยปัญหา
- ตรวจพบผู้ดูแลระบบท้องถิ่นที่ไม่ได้รับอนุญาตในคอนโซลรายงานเว็บของ Lansweeper
- แผนที่แสดงสินทรัพย์ทั้งหมดที่คุณมีอยู่ในการดำเนินงานบนแพลตฟอร์มคลาวด์สาธารณะ เช่น AWS และ Azure
- สแกนซอฟต์แวร์ในอุปกรณ์ Windows, Linux และ Mac ของคุณโดยอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของ Lansweeper:
- การจัดการและสแกนเครือข่ายขนาดใหญ่ของอุปกรณ์นั้นช้าและใช้ทรัพยากรมาก
- ผู้ใช้ใหม่จะต้องการความช่วยเหลือในการนำทางอินเทอร์เฟซเนื่องจากความซับซ้อน
ราคาของ Lansweeper:
- แผนฟรี สำหรับสินทรัพย์น้อยกว่า 100 รายการ
- แผนเริ่มต้น: $199/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- โปรแพลน: $359/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนและรีวิวของ Lansweeper:
- G2: 4. 4/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)
5. Jira Service Management (เหมาะที่สุดสำหรับการให้บริการ IT แบบรวมศูนย์และการทำงานร่วมกันระหว่าง DevOps)
Jira Service Management เป็นมากกว่าเครื่องมือจัดการบริการไอทีทั่วไป; มันรวมทีม Dev, IT และธุรกิจไว้บนแพลตฟอร์มเดียวที่ขับเคลื่อนด้วย AI
สำหรับการสนับสนุนด้านไอที แพลตฟอร์มนี้จัดการคำขอทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียวและทำให้การโต้ตอบกับการสนับสนุนเป็นอัตโนมัติด้วย AI
Jira Service Management ยังทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างทีมพัฒนาและทีมปฏิบัติการของคุณ ช่วยให้ทุกคนเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง ปัญหา และคำขอต่าง ๆ คุณสามารถติดตามทุกอย่างได้ตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงโค้ดไปจนถึงการปล่อยซอฟต์แวร์ในที่เดียว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jira Service Management
- รวมศูนย์, กรอง, และเพิ่มคุณภาพการแจ้งเตือนจากทุกเครื่องมือการตรวจสอบ, การบันทึก, และ CI/CD ของคุณ
- ช่วยเหลือลูกค้าและตัวแทนโดยใช้ประเภทคำขอที่ปรับให้เหมาะสมหรืออนุญาตให้ใช้คำขอที่กำหนดเอง
- รวมการแจ้งเตือนที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติและเพิ่มไฟล์แนบ บันทึก และลิงก์เพื่อเพิ่มข้อมูลที่มีอยู่เกี่ยวกับเหตุการณ์ให้มากที่สุด
ข้อจำกัดของ Jira Service Management
- การใช้โปรแกรมอย่างมีประสิทธิภาพต้องผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่ซับซ้อน
- ประสบการณ์การบริการลูกค้าที่ไม่น่าประทับใจ
ราคาของ Jira Service Management
- ฟรีสำหรับตัวแทนไม่เกิน 3 คน
- แผนมาตรฐาน: $17.65 ต่อเดือนต่อตัวแทน
- แผนพรีเมียม: $44. 27/เดือน ต่อตัวแทน
การให้คะแนนและรีวิวของ Jira Service Management
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 700+)
- Capterra: 4. 5/5 (650+ รีวิว)
6. Pulseway (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการ IT ระยะไกลแบบเรียลไทม์พร้อมระบบอัตโนมัติ)
Pulseway เป็นซอฟต์แวร์การจัดการ IT แบบเรียลไทม์ที่ตรวจสอบ, จัดการ, และแก้ไขปัญหาเวิร์กสเตชัน, เซิร์ฟเวอร์, และอุปกรณ์เครือข่ายในสภาพแวดล้อม IT ของคุณ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตาม
มันอาศัย Network Discovery and Deployment Engine เพื่อให้ภาพรวม 360 องศาของทุกจุดสิ้นสุดของระบบ IT
คุณสมบัติเด่นคือระบบอัตโนมัติที่ผสานเทคโนโลยีเวิร์กโฟลว์เข้ากับส่วนติดต่อผู้ใช้ที่ใช้งานง่าย เพื่อตั้งค่าทริกเกอร์อัจฉริยะที่แก้ไขปัญหาด้านไอทีโดยอัตโนมัติแทนคุณ
นอกจากนี้ คุณยังได้รับคอลเลกชันที่ครอบคลุมของสคริปต์ในตัว, เทมเพลต, และการทำงานอัตโนมัติเฉพาะฟังก์ชันเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
คุณสมบัติเด่นของ Pulseway:
- ระบบอัตโนมัติในการค้นหาและติดตั้งแพตช์สำหรับระบบปฏิบัติการและแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม พร้อมนโยบายแพตช์ที่ละเอียด
- เปิดใช้งานการสร้างรายงานขั้นสูงโดยอัตโนมัติ พร้อมกำหนดเวลาส่งเป็นประจำให้กับบุคคลเฉพาะเจาะจง
- ผสานระบบตั๋วและแจ้งเตือนกับเครื่องมือต่าง ๆ เช่น ConnectWise Manage, Autotask, Zendesk, PagerDuty และ Slack
- เสนอการแจ้งเตือนที่ปรับแต่งได้เพื่อระบุปัญหาอย่างรวดเร็ว สื่อสารกับผู้ใช้ และแก้ไขปัญหาด้วยคำสั่งและสคริปต์ที่มีอยู่ในตัว
ข้อจำกัดของ Pulseway:
- ไม่มีการเข้าถึงระยะไกลสำหรับอุปกรณ์ MacOS
- กลายเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงมากสำหรับสภาพแวดล้อม IT ที่ใหญ่ขึ้น
ราคาของ Pulseway:
- เริ่มต้นที่ $44/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Pulseway:
- G2: 4. 5/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (150+ รีวิว)
7. ServiceNow Inventory (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามและจัดการสต็อกสำหรับช่างเทคนิคภาคสนาม)
ServiceNow เป็นโซลูชันการจัดการสินทรัพย์ไอทีที่มุ่งเน้นสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ โดยเน้นการค้นหาและติดตามสต็อกสินค้าของช่างเทคนิคภาคสนามได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องใช้เอกสารจำนวนมาก รวมถึงการสลับและการโอนย้าย
มันทำให้กระบวนการค้นหาและขอชิ้นส่วนหลายชิ้นง่ายขึ้น และจัดการอุปกรณ์เคลื่อนที่ แพลตฟอร์มยังรองรับการโอนแบบเพียร์-ทู-เพียร์พร้อมการแจ้งเตือนแบบไดนามิก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ServiceNow Inventory:
- เจ้าหน้าที่ภาคสนามด้านติดตามและแหล่งที่มา ดูแลสต็อกหลักของสินค้าคงคลัง รวมถึงการสลับและการโอนย้าย โดยไม่ต้องใช้กระบวนการด้วยตนเองที่ซับซ้อน
- ช่วยให้ช่างเทคนิคภาคสนามสามารถใช้การสแกนบาร์โค้ดสำหรับการจัดการสินค้าคงคลังแบบเคลื่อนที่
- ทำให้การจัดสรรงานเป็นอัตโนมัติด้วยการจัดตารางเวลาแบบไดนามิกและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการภาคสนาม
ข้อจำกัดของ ServiceNow Inventory:
- ค่าใช้จ่ายในการสมัครสมาชิกและใบอนุญาตอยู่ในระดับสูง
- ขาดความสามารถในการกำหนดค่า API แบบกำหนดเอง
ราคาของ ServiceNow:
- ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิวสินค้าคงคลังของ ServiceNow:
- G2: 4. 3/5 (800+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (200+ รีวิว)
8. SolarWinds IT Service Management (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการวงจรชีวิตสินทรัพย์ IT อย่างครบวงจรและการปฏิบัติตามข้อกำหนด)
Solarwinds เป็นโซลูชันการจัดการ IT แบบครบวงจรสำหรับธุรกิจที่ติดตาม ติดตั้ง จัดการ เรียกใช้ และกำจัดทรัพย์สิน IT ของพวกเขา
มันมีโมดูลการจัดการสินค้าคงคลังที่ช่วยให้คุณสามารถจัดการฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ในเครือข่ายของคุณได้ และติดตามสถานะของมันตลอดวงจรชีวิตของมัน
SolarWinds Server Performance and Configuration Bundle ทำหน้าที่เป็นแดชบอร์ดที่ทรงพลังสำหรับการดำเนินงานด้านไอทีของคุณ โดยรวมเครื่องมืออันทรงพลังสองตัวคือ SAM และ SCM เข้าด้วยกัน เพื่อให้คุณมองเห็นภาพรวมของเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดได้อย่างชัดเจน
คุณจะมีข้อมูลสำคัญทั้งหมดอยู่ตรงปลายนิ้ว ตั้งแต่การอัปเดตระบบและการรับประกัน ไปจนถึงความเร็วของโปรเซสเซอร์และการใช้งานหน่วยความจำ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SolarWinds ITSM
- ระบบอัตโนมัติในการค้นหาทรัพย์สินด้านไอทีทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย รวมถึงเซิร์ฟเวอร์, เวิร์กสเตชัน, เราเตอร์, ฯลฯ
- ตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ติดตั้ง, การปฏิบัติตามลิขสิทธิ์, และสถิติการใช้งานเพื่อให้แน่ใจว่าการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายซอฟต์แวร์
- แจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่าของสินทรัพย์ การติดตั้งซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือปัญหาที่สำคัญ
- ให้การสนับสนุนที่ช่วยตอบสนองโดยอัตโนมัติในการระบุวิธีแก้ไขปัญหา ตรวจสอบความรู้สึกของตั๋ว และรวมขั้นตอนการทำงานให้เป็นศูนย์กลาง
ข้อจำกัดของ Solarwinds ITSM:
- มาพร้อมกับรูปแบบการจัดแสดงเหตุการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงให้เลือกชมเพียงจำนวนจำกัดเท่านั้น
- มีราคาสูงกว่าคู่แข่งค่อนข้างมาก
ราคา SolarWinds ITSM:
- ราคาตามความต้องการ
การจัดอันดับและรีวิว Solarwinds ITSM
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 700+)
- Capterra: 4. 6/5 (500+ รีวิว)
9. Atera (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการ IT ด้วย AI พร้อมการสนับสนุนอัตโนมัติ)
ในบรรดาตัวเลือกซอฟต์แวร์การจัดการสินค้าคงคลังอื่น ๆ Atera เป็นโซลูชันครบวงจรสำหรับแผนก IT ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ให้บริการที่ยอดเยี่ยมแก่ผู้ใช้ปลายทาง และทำให้กระบวนการทำงานของทีมเป็นไปอย่างราบรื่น
คุณยังได้รับประโยชน์จากการผสมผสานระหว่างการตรวจสอบและจัดการจากระยะไกล, ศูนย์ช่วยเหลือ, และแพลตฟอร์มการรายงานพร้อมกับการจัดการสินค้าคงคลังด้านไอที
คุณสมบัติเด่นที่สุดของพวกเขาคือ AI ของ Atera เองที่เรียกว่า Action AI ซึ่งกำจัดระดับการสนับสนุนที่ 1 ด้วย Autopilot และช่วยให้สามารถตอบสนองต่อทุกปัญหาได้ทันที Atera ช่วยช่างเทคนิคมือใหม่ด้วยการสรุปตั๋วอัตโนมัติ การสร้างสคริปต์ และข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาและการตอบสนอง
คุณยังได้รับเครื่องมือค้นหาเครือข่าย (Network Discovery) ที่ยอดเยี่ยมซึ่งจะตรวจสอบเครือข่ายของกลุ่มทำงาน (Workgroup) และตัวควบคุมโดเมน (Domain Controller - DC) โดยอัตโนมัติ ระบุสินทรัพย์และองค์ประกอบแต่ละส่วนของสภาพแวดล้อม IT ของคุณ และเปิดเผยโอกาสในการขายเพิ่มเติม
คุณสมบัติเด่นของ Atera:
- ระบบอัตโนมัติการจัดการแพตช์และอนุญาตให้สร้างตารางเวลาที่ปรับแต่งได้สำหรับแต่ละจุดสิ้นสุด
- แผนที่พื้นผิวการโจมตีทั้งหมดของเครือข่ายของคุณโดยใช้การค้นพบเครือข่ายเพื่อทดสอบระบบการตรวจจับการบุกรุกด้วยการสแกนพอร์ตอย่างละเอียด
- สร้างกราฟแบบไดนามิกและรายงานเกี่ยวกับประเภทของอุปกรณ์ สถานะของเวิร์กสเตชัน/เซิร์ฟเวอร์ แพลตฟอร์มระบบปฏิบัติการ สถานะการตรวจสอบ ฯลฯ
- อนุญาตให้ทำการสแกนหลายครั้งพร้อมกันบนหลายเครือข่ายย่อยเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่รวดเร็วขึ้น
ข้อจำกัดของ Atera:
- เอกสารที่ไม่ดีซึ่งไม่สะท้อนและไม่อธิบายผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้อง
- ส่วนใหญ่เน้นการใช้งานบนคอมพิวเตอร์ สามารถจัดการงานพื้นฐานเท่านั้นจากอุปกรณ์มือถือ
ราคาของ Atera
- แผนมืออาชีพ: $149/เดือน ต่อผู้ใช้
- แผนผู้เชี่ยวชาญ: $189/เดือน ต่อผู้ใช้
- แผนแม่บท: $219/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Atera
- G2: 4. 6/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
10. ManageEngine AssetExplorer (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการสินทรัพย์และใบอนุญาตซอฟต์แวร์อย่างครอบคลุม)
ManageEngine AssetExplorer เป็นแพลตฟอร์มการจัดการสินทรัพย์บนเว็บที่จัดการสินทรัพย์ทั้งหมดในเครือข่ายของคุณ ตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนไปจนถึงขั้นตอนการกำจัดทิ้ง
ด้วยซอฟต์แวร์นี้ คุณสามารถจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ ตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดของใบอนุญาตซอฟต์แวร์ และติดตามใบสั่งซื้อและสัญญาต่างๆ ได้
นอกเหนือจาก ITAM แล้ว AssetExplorer ยังช่วยในการจัดการใบสั่งซื้อ (PO) และระบุพื้นที่ที่สามารถลดค่าใช้จ่าย บังคับใช้นโยบาย และขจัดความซ้ำซ้อนได้
มันสแกนเครือข่ายของคุณและค้นหาซอฟต์แวร์และสินทรัพย์ทั้งหมดที่มีอยู่ในแต่ละเวิร์กสเตชันโดยอัตโนมัติ คุณยังสามารถจัดการประเภทใบอนุญาตทั้งหมดได้ รวมถึง OEM, แบบใช้งานพร้อมกัน, แบบองค์กร, ฟรี, ผู้ใช้เฉพาะ, แบบล็อกกับเครื่อง, ทดลองใช้, และ CAL ที่มีอยู่, แบบปริมาณ, และแบบรายบุคคล
คุณสมบัติเด่นของ ManageEngine AssetExplorer:
- สแกนและตรวจสอบทุกเครื่องคอมพิวเตอร์ในองค์กรของคุณที่เชื่อมต่อผ่าน LAN, WAN และ VPN
- อนุญาตให้ติดตามและจัดการ CI ทั้งหมดของคุณ เช่น ทรัพย์สิน การติดตั้งซอฟต์แวร์ บริการด้านไอทีและธุรกิจ บุคลากร เอกสาร ฯลฯ ในที่เก็บข้อมูลเดียว
- ส่งการแจ้งเตือนเมื่อมีการตรวจพบการติดตั้งซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้รับอนุญาต และแจ้งให้ผู้ใช้ทุกคนทราบเมื่อมีการใช้ซอฟต์แวร์ที่ห้ามใช้
- ให้คุณสร้างเกณฑ์สำหรับการเพิ่มทรัพยากรไปยังกลุ่มด้วยการจัดกลุ่มแบบไดนามิก
ข้อจำกัดของ ManageEngine AssetExplorer:
- ผู้ใช้รายงานว่าบริการลูกค้าต้องการการปรับปรุง
- ส่วนเสริมมีราคาค่อนข้างแพง
ราคาของ ManageEngine AssetExplorer
- ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิวของ ManageEngine AssetExplorer
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
จัดการสินค้าคงคลัง IT ได้อย่างราบรื่นด้วย ClickUp
แพลตฟอร์มซอฟต์แวร์การจัดการสินทรัพย์ไอทีที่แข็งแกร่งช่วยคุณในการนำเข้าอุปกรณ์ใหม่ได้อย่างปลอดภัย, ระบุอุปกรณ์ที่ล้าสมัยและมีความเสี่ยงเพื่อนำออก, และมอบแหล่งข้อมูลเดียวที่เชื่อถือได้สำหรับสินทรัพย์ของคุณเพื่อบังคับใช้การปฏิบัติตามนโยบายความปลอดภัยได้ดีขึ้น
ClickUp ตอบโจทย์ทุกข้อเหล่านั้น
เทมเพลตการจัดการสินค้าคงคลังที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ มุมมองหลากหลาย ความสามารถในการมอบหมายงาน และความสามารถในการรวมสมาชิกในทีมทั้งหมดเข้าด้วยกัน ทำให้เป็นแพลตฟอร์มที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการสินค้าคงคลัง นอกจากนี้ คุณยังได้รับคุณสมบัติการรายงานที่ทรงพลังและ UI ที่รวดเร็วและตอบสนองได้ดีเยี่ยม
ลงทะเบียนใช้ ClickUpฟรีวันนี้ และจัดการสินทรัพย์ไอทีของคุณได้อย่างง่ายดายและมั่นใจ