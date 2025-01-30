10 ซอฟต์แวร์จัดการสินค้าคงคลังอีคอมเมิร์ซที่ดีที่สุดในปี 2025

กระบวนการจัดการสินค้าคงคลังที่วางแผนไม่ดีอาจนำไปสู่การสูญเสียยอดขายและทำลายชื่อเสียงของธุรกิจของคุณ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งสำคัญของของเสียและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอีกด้วย
นั่นคือเหตุผลว่าทำไมในฐานะธุรกิจอีคอมเมิร์ซ คุณต้องมีระบบการจัดการสินค้าคงคลังที่มีประสิทธิภาพ ธุรกิจขนาดเล็กสามารถทำได้ด้วยเทมเพลตสินค้าคงคลัง แต่ธุรกิจที่กำลังเติบโตควรลงทุนในซอฟต์แวร์การจัดการสินค้าคงคลังสำหรับอีคอมเมิร์ซ มันสามารถช่วยคุณวางแผน ติดตาม และจัดการข้อมูลสินค้าคงคลังของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพทั่วทั้งห่วงโซ่อุปทานของคุณ
เราจะสำรวจซอฟต์แวร์การจัดการสินค้าคงคลังและการจัดซื้อสำหรับอีคอมเมิร์ซที่ดีที่สุด 10 อันดับแรก และหารือเกี่ยวกับคุณสมบัติหลักที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์การจัดการสินค้าคงคลังสำหรับธุรกิจออนไลน์?
พิจารณาปัจจัยสำคัญต่อไปนี้เมื่อประเมินตัวเลือกซอฟต์แวร์การจัดการสินค้าคงคลังสำหรับอีคอมเมิร์ซ:
- การติดตามและมองเห็นสินค้าคงคลัง: มองหาโซลูชันซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้คุณสามารถติดตามสินค้าคงคลังได้แบบเรียลไทม์ผ่านหลายช่องทาง พิจารณาว่าซอฟต์แวร์มีฟีเจอร์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสินค้าคงคลังเพื่อป้องกันการขาดสต็อกหรือการมีสินค้าเกินความจำเป็นหรือไม่
- การจัดการหลายสาขา: หากคุณมีคลังสินค้าหรือสาขาค้าปลีกหลายแห่ง ให้เลือกซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้การจัดการสินค้าคงคลังหลายสาขาเป็นเรื่องง่าย ควรสามารถประสานงานระหว่างทุกสาขาและคลังสินค้าของคุณได้
- การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าคงคลัง: ค้นหาและใช้ระบบบริหารจัดการสินค้าคงคลังที่ช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพระดับสต็อกสินค้าโดยอิงตามจำนวนสินค้าคงคลัง, รูปแบบความต้องการ, ฤดูกาล, และข้อมูลการขายในอดีต
- การจัดกลุ่มและการจัดหมวดหมู่ของวัสดุ: ค้นหาซอฟต์แวร์การจัดการสินค้าคงคลังที่ช่วยให้คุณจัดกลุ่มสินค้าคงคลังเป็นหมวดหมู่ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า (เช่น ตามประเภทสินค้า, แบรนด์, หรือ SKU) ซึ่งสามารถช่วยให้คุณวิเคราะห์ได้ว่าสินค้าใดมีความต้องการมากที่สุด และให้คุณปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ของคุณได้ตามความเหมาะสม
- การรายงานและการวิเคราะห์: เลือกซอฟต์แวร์การจัดการสินค้าคงคลังที่สามารถสร้างรายงานที่ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการขาย การเคลื่อนไหวของสต็อก และประสิทธิภาพของสินค้าในแต่ละช่วงเวลา การวิเคราะห์ข้อมูลสินค้าคงคลังของคุณสามารถช่วยประหยัดเวลาและเงินได้มาก ช่วยให้เข้าใจธุรกิจของคุณดีขึ้น และตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐาน
- การสนับสนุน: ให้ความสำคัญกับแพลตฟอร์มที่มีการสนับสนุนลูกค้าที่ตอบสนองรวดเร็ว พร้อมด้วยฟีเจอร์การจัดการสินค้าคงคลัง
10 ซอฟต์แวร์จัดการสินค้าคงคลังอีคอมเมิร์ซที่ดีที่สุดที่ควรใช้
ตอนนี้ที่คุณทราบคุณสมบัติที่ควรระวังเมื่อซื้อซอฟต์แวร์จัดการสินค้าคงคลังสำหรับธุรกิจของคุณแล้ว นี่คือรายการซอฟต์แวร์จัดการสินค้าคงคลังอีคอมเมิร์ซที่ดีที่สุดบางตัวที่มีอยู่ในตลาดปัจจุบัน
1. คลิกอัพ
ClickUp เป็นเครื่องมือจัดการสินค้าคงคลังและการดำเนินงานสำหรับธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ที่สามารถช่วยจัดการการดำเนินงานธุรกิจอีคอมเมิร์ซ สินค้าคงคลัง เป้าหมาย และอื่นๆ
ผสานการทำงานกับโซลูชันการจัดการโครงการของ ClickUp เพื่อปรับปรุงการจัดการสินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภาพด้วยแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ซึ่งแสดงข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ รายการที่จัดระเบียบสำหรับการติดตามสินค้าคงคลัง และกระบวนการทำงานอัตโนมัติเพื่อการจัดการงานที่มีประสิทธิภาพ
การผสานรวมกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซช่วยให้การซิงโครไนซ์ข้อมูลสินค้าคงคลังมีความถูกต้องแม่นยำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานทางธุรกิจและสนับสนุนการตัดสินใจอย่างมีข้อมูล
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- สร้างแดชบอร์ดที่กำหนดเองเพื่อแสดงตัวชี้วัดสินค้าคงคลังที่สำคัญ เช่น ระดับสต็อก ข้อมูลการขาย และสถานะการสั่งซื้อ ในภาพรวมที่รวมศูนย์ของการดำเนินงานสินค้าคงคลังด้วยClickUp Dashboards
- สร้างรายการที่มีโครงสร้างด้วยรายการของ ClickUpสำหรับการติดตามสินค้าคงคลัง การจัดหมวดหมู่สินค้าตาม SKU, สถานที่ หรือคุณลักษณะอื่น ๆ
- อัตโนมัติภารกิจประจำเช่นการแจ้งเตือนสต็อกต่ำและการเติมสินค้าคงคลัง. ปรับปรุงกระบวนการจัดการสินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภาพด้วยความสามารถในการทำงานอัตโนมัติเช่นการกระตุ้นภารกิจและภารกิจที่เกิดขึ้นเป็นประจำ.
- จัดระเบียบรายละเอียดสินค้าคงคลังให้เป็นแผ่นข้อมูลด้วยมุมมองตารางของ ClickUpและจัดการตารางเวลาสำหรับการเติมสินค้าและการจัดส่งด้วยมุมมองปฏิทินของ ClickUp
- จัดการและอัปเดตระดับสินค้าคงคลัง, ความพร้อมของสต็อก, การเคลื่อนไหวของสต็อก, และการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนด้วยเทมเพลตการจัดการสินค้าคงคลังของ ClickUp
ข้อจำกัดของ ClickUp
- มีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันเนื่องจากมีฟีเจอร์มากมายให้เลือกใช้
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: $12/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp Brain มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (4,000+ รีวิว)
2. inFlow Inventory
inFlow Inventory เป็นซอฟต์แวร์จัดการสินค้าคงคลังสำหรับอีคอมเมิร์ซที่ครอบคลุมทุกด้าน ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสต็อกสินค้าสำหรับธุรกิจทุกขนาด
มันรวบรวมข้อมูลสินค้าคงคลังและคำสั่งซื้อ, ให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับระดับสต็อกและการเคลื่อนไหว.
คุณสมบัติของมันประกอบด้วยการบาร์โค้ด, การจัดการคลังสินค้าหลายสาขา, และการวิเคราะห์, ซึ่งช่วยให้คุณสามารถติดตาม, สั่งซื้อเพิ่มเติม, และปรับปรุงสินค้าคงคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ.
คุณสมบัติเด่นของ inFlow Inventory
- ผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มการขายออนไลน์ต่าง ๆ เช่น ตลาดออนไลน์, เว็บไซต์, และร้านค้าที่มีหน้าร้านจริง เพื่อจัดการสินค้าคงคลังจากหน้าจอเดียว
- ปรับปรุงกระบวนการรับ, คัดเลือก, และจัดการสินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น, พร้อมทั้งเพิ่มความถูกต้องและประสิทธิภาพในการทำงาน, และลดข้อผิดพลาดจากการทำงานด้วยมือโดยใช้การสแกนบาร์โค้ดและระบบ RFID (Radio-Frequency Identification)
- ตรวจสอบระดับสต็อก, ยอดขาย, และคำสั่งซื้อแบบเรียลไทม์ในหลายสาขา. ซึ่งช่วยให้บันทึกสต็อกสินค้าถูกต้อง และป้องกันการขาดสต็อกหรือสต็อกเกิน
- ใช้เป็นซอฟต์แวร์จัดการคำสั่งซื้อเพื่อช่วยให้ทีมสร้าง ประมวลผล และติดตามคำสั่งซื้อได้ คุณยังสามารถสร้างแม่แบบใบสั่งซื้อสำหรับรอบการจัดซื้อครั้งต่อไปของคุณได้อีกด้วย
ข้อจำกัดของ inFlow Inventory
- ความสามารถในการขยายตัวที่จำกัดสำหรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซขนาดใหญ่หรือธุรกิจที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว
- ข้อจำกัดในการบูรณาการอาจจำเป็นต้องมีการทำงานด้วยตนเองเพิ่มเติมหรือการพัฒนาแบบกำหนดเอง
ราคาสินค้าในระบบ inFlow Inventory
- ผู้ประกอบการ: 110 ดอลลาร์/เดือน
- ธุรกิจขนาดเล็ก: 279 ดอลลาร์/เดือน
- ขนาดกลาง: $549/เดือน
- องค์กร: $1319/เดือน
การให้คะแนนและรีวิวของ inFlow Inventory
- G2: 4. 1/5 (รีวิว 30+ ครั้ง)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 400 รายการ)
3. คาตานะ
Katana เป็นซอฟต์แวร์ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซ เพื่อช่วยจัดการสินค้าคงคลัง
มันให้บริการการวางแผนการผลิตทางสายตาและการติดตามสินค้าคงคลังแบบเรียลไทม์ และผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่ได้รับความนิยม เช่น Shopify และ WooCommerce
การใช้ระบบการวางแผนความต้องการวัสดุ (MRP) และระบบผู้ใช้ที่เป็นมิตร Katana ช่วยให้คุณปรับปรุงกระบวนการผลิตของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ปรับระดับสินค้าคงคลังให้เหมาะสม และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานโดยรวม
คุณสมบัติเด่นของคาตานะ
- ทำให้การผลิตและการวางแผนทรัพยากรง่ายขึ้นด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย การติดตามแบบเรียลไทม์ และการใช้งานทรัพยากรที่เหมาะสมที่สุด
- ตรวจสอบสินค้าคงคลัง, คำสั่งขาย, และกระบวนการผลิตแบบเรียลไทม์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระดับสต็อก, ป้องกันการขาดสต็อกหรือสต็อกเกิน, และบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
- ติดตามตัวชี้วัดทางการเงิน เช่น รายได้ กำไร เป็นต้น เพื่อทราบว่าสินค้าใดมีประสิทธิภาพดี
- ผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มยอดนิยม เช่น Shopify, WooCommerce และ Amazon เพื่อการซิงโครไนซ์คำสั่งซื้อสินค้า ระดับสต็อก และข้อมูลสินค้าโดยอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของคาตานะ
- การตั้งค่าการเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซบางประเภทอาจมีความซับซ้อน
- ความสามารถในการรายงานของ Katana อาจขาดคุณสมบัติขั้นสูงที่จำเป็นสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึก
ราคาของคาตานะ
- เริ่มต้น: $199/เดือน
- มาตรฐาน: $399/เดือน
- มืออาชีพ: 899 ดอลลาร์/เดือน
- มืออาชีพพลัส: $1999/เดือน
คะแนนและรีวิวของคาตานะ
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 160 รายการ)
4. SkuVault โดย Linnworks
SkuVault เป็นซอฟต์แวร์จัดการสินค้าคงคลังอีคอมเมิร์ซขั้นสูงจาก Linnworks ที่ช่วยให้ควบคุมสินค้าคงคลังได้อย่างแม่นยำ เชื่อมต่อกับช่องทางการขายต่างๆ ได้อย่างราบรื่น และมีคุณสมบัติต่างๆ เช่น การเติมสินค้าแบบไดนามิกและการรายงานแบบเรียลไทม์
คุณสามารถใช้เครื่องมือนี้เพื่อให้แน่ใจว่าการจัดการสต็อกมีความถูกต้องด้วยเครื่องมือการจัดการสินค้าคงคลังที่ครอบคลุม รวมถึงการติดตามสินค้าเป็นชุดและการจัดการสินค้าคงคลังแบบมีหมายเลขซีเรียล
คุณสมบัติเด่นของ SkuVault
- เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานคลังสินค้าและปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการคำสั่งซื้อด้วยการผสานระบบ WMS (ระบบบริหารจัดการคลังสินค้า)
- ลดปัญหาสินค้าหมดสต็อกและสินค้าคงคลังเกินด้วยระบบการเติมสินค้าแบบไดนามิกที่สร้างคำสั่งเติมสินค้าโดยอัตโนมัติตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
- จัดการสินค้าคงคลังของคุณได้อย่างรวมศูนย์ด้วยการผสานการขายหลายช่องทางที่สามารถซิงโครไนซ์ระดับสินค้าคงคลังข้ามช่องทางการขายต่างๆ เช่น Amazon, eBay และ Shopify
- รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของสินค้าคงคลัง แนวโน้มการขาย และตัวชี้วัดการดำเนินงานเพื่อการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลและการกำหนดกลยุทธ์ด้วยรายงานแบบเรียลไทม์จาก SkuVault
ข้อจำกัดของ SkuVault
- อาจมีการเรียนรู้ที่ซับซ้อนสำหรับผู้ใช้บางคน เนื่องจากคุณสมบัติที่ครอบคลุมและตัวเลือกการปรับแต่ง
- ผู้ใช้บางรายพบว่าการสแกนซ้ำๆ เป็นกระบวนการที่ใช้เวลานาน
ราคา SkuVault
- ราคาตามความต้องการ
SkuVault คะแนนและรีวิว
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: 4. 3/5 (50+ รีวิว)
5. Cin7 Core
ออกแบบมาสำหรับผู้ผลิตและผู้ขายสินค้า Cin7 Core เหมาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจขนาดเล็กทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าปลีก ผู้ค้าส่ง หรือผู้ขายออนไลน์
มันช่วยให้ธุรกิจจัดการ, รวมศูนย์, และทำให้กระบวนการสำคัญเป็นอัตโนมัติ เช่น การจัดการคำสั่งซื้อ, การติดตามสต็อก, และการลงรายการสินค้าผ่านช่องทางการขายต่างๆ
ด้วยคุณสมบัติเช่นการซิงค์แบบเรียลไทม์, รายงานที่สามารถปรับแต่งได้, และการผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อ, Cin7 Core ช่วยให้ทีมสามารถจัดการสินค้าคงคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ, ลดการขาดสต็อก, และเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินงานโดยรวม
คุณสมบัติเด่นหลักของ Cin7 Core
- จัดการสินค้าคงคลังผ่านช่องทางขายหลายช่องทางโดยการซิงโครไนซ์ข้อมูลสินค้าคงคลังและปรับปรุงกระบวนการจัดการคำสั่งซื้อให้มีประสิทธิภาพ
- ได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับตัวชี้วัดสำคัญ เช่น ประสิทธิภาพการขายและการหมุนเวียนของสินค้าคงคลัง ด้วยเครื่องมือรายงานที่แข็งแกร่ง ซึ่งช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐาน
- จัดการทั้งช่องทางการขายออนไลน์และออฟไลน์จากแพลตฟอร์มเดียวพร้อมความสามารถของระบบ POS ที่ผสานรวม
- ติดตามวันหมดอายุและจัดการการเรียกคืนสินค้าด้วยการติดตามสินค้าเป็นชุดและตามหมายเลขซีเรียล
- ปรับแต่งระบบให้เหมาะสมกับกระบวนการทางธุรกิจเฉพาะของคุณ และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้วยเวิร์กโฟลว์ที่กำหนดเองและกฎการทำงานอัตโนมัติ
ข้อจำกัดหลักของ Cin7
- อาจมีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันสำหรับผู้ใช้ เนื่องจากมีคุณสมบัติและตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลาย
- กระบวนการดำเนินการที่ซับซ้อน ต้องใช้เวลาและทรัพยากรอย่างมากในการตั้งค่าและผสานรวมกับระบบที่มีอยู่
ราคาของ Cin7 Core
- มาตรฐาน: 295 ดอลลาร์/เดือน
- ข้อดี: $449/เดือน
- ขั้นสูง: $999/เดือน
- Omni: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว Cin7 Core
- G2: 4. 2/5 (150+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (400+ รีวิว)
6. Sage Inventory Advisor
Sage Inventory Advisor เป็นเครื่องมือจัดการสินค้าคงคลังอัจฉริยะสำหรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซ
มันใช้การคาดการณ์ขั้นสูงเพื่อปรับระดับสินค้าคงคลังให้เหมาะสม ป้องกันการขาดสต็อก และลดสินค้าคงคลังส่วนเกิน
ด้วยการให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับความต้องการของสินค้า ประสิทธิภาพของผู้จัดจำหน่าย และการจัดการคำสั่งซื้อ Sage Inventory Advisor ช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจอย่างมีข้อมูล เพิ่มประสิทธิภาพ และปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า รวมถึงการควบคุมสินค้าคงคลังโดยรวม
คุณสมบัติเด่นของ Sage Inventory Advisor
- ทำนายความต้องการในอนาคตอย่างแม่นยำด้วยอัลกอริธึมการคาดการณ์ขั้นสูงที่ช่วยให้คุณปรับระดับสินค้าคงคลังให้เหมาะสมและลดต้นทุน
- ลดการขาดสต็อกและรับประกันการเติมสินค้าอย่างทันท่วงทีด้วยการเติมสินค้าแบบไดนามิกที่สั่งซื้อสินค้าโดยอัตโนมัติตามคำแนะนำที่อิงจากความต้องการแบบเรียลไทม์และระยะเวลาการนำเข้าสินค้า
- ติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพของผู้จัดหา เช่น ความน่าเชื่อถือของการจัดส่งและระยะเวลาการส่งมอบ จัดการความสัมพันธ์กับผู้จัดหาอย่างเชิงรุก และทำให้การดำเนินงานของห่วงโซ่อุปทานเป็นไปอย่างราบรื่น
- เพิ่มประสิทธิภาพพอร์ตโฟลิโอสินค้าคงคลังด้วยการวิเคราะห์สุขภาพสินค้าอย่างครอบคลุมที่ระบุสินค้าที่เคลื่อนไหวช้าหรือสินค้าล้าสมัย
- รับข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริงเกี่ยวกับประสิทธิภาพของสินค้าคงคลังด้วยแดชบอร์ดที่ใช้งานง่ายซึ่งเน้นจุดที่ควรปรับปรุง
ข้อจำกัดของ Sage Inventory Advisor
- อาจซับซ้อนเกินไปสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่มีความต้องการด้านสินค้าคงคลังอย่างง่าย
- ระดับของการปรับแต่งที่มีให้อาจไม่สามารถรองรับกระบวนการทางธุรกิจที่ไม่เหมือนใครหรือข้อกำหนดเฉพาะของอุตสาหกรรมได้เต็มที่ ซึ่งอาจจำกัดความสามารถในการปรับตัว
ราคาของ Sage Inventory Advisor
- เริ่มต้นที่ $199/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Sage Inventory Advisor
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
7. เฮลซิม
Helcim เป็นผู้ให้บริการประมวลผลการชำระเงินที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถรับชำระเงินได้ทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์
มันให้บริการเครื่องมือเช่นระบบจุดขาย (POS) ระบบเทอร์มินอลเสมือน และระบบออกใบแจ้งหนี้ออนไลน์สำหรับการชำระเงินทั้งออนไลน์และออฟไลน์
นี่คือแพลตฟอร์มอัจฉริยะที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำหนดราคาและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์
มันวิเคราะห์แนวโน้มตลาด, ราคาของคู่แข่ง, และพฤติกรรมของลูกค้าเพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้สำหรับธุรกิจ
คุณสมบัติเด่นของ Helcim
- ลดค่าใช้จ่ายเมื่อปริมาณธุรกรรมของคุณเพิ่มขึ้นด้วยโครงสร้างราคาที่ครอบคลุมของ Helcim ซึ่งเสนอราคาที่โปร่งใส
- จัดการการชำระเงินอีคอมเมิร์ซแบบครบวงจรด้วยโซลูชันการชำระเงินออนไลน์ที่แข็งแกร่งซึ่งช่วยให้คุณสามารถรับชำระเงินออนไลน์ได้
- ดำเนินการธุรกรรมโดยตรงจากอุปกรณ์มือถือของคุณด้วยเทอร์มินัลเสมือนที่ช่วยให้คุณรับชำระเงินได้ทุกที่
- ป้องกันการสูญหายของข้อมูลและการเผชิญความเสี่ยงทางกฎหมายด้วยการเข้ารหัสข้อมูล การแทนที่ข้อมูลด้วยโทเค็น และระบบป้องกันการฉ้อโกง
ข้อจำกัดของ Helcim
- ตัวเลือกการปรับแต่งใน Helcim อาจไม่ตรงกับความต้องการของธุรกิจขนาดใหญ่หรือธุรกิจที่มีข้อกำหนดเฉพาะ
ราคาของ Helcim
- เครื่องปลายทางอัจฉริยะ Helcim: $329
- เครื่องอ่านบัตร Helcim: $99
คะแนนและรีวิวของ Helcim
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
8. ฟิชโบว์ล
Fishbowl เป็นซอฟต์แวร์การจัดการสินค้าคงคลังและการผลิตที่ช่วยให้ธุรกิจทุกขนาดสามารถทำงานอัตโนมัติและขยายขนาดได้
มันช่วยให้คุณปรับปรุงการดำเนินงานของสินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น, เพิ่มประสิทธิภาพ, และรักษาปริมาณสต็อกให้เหมาะสมเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ด้วยการผสานรวมกับ QuickBooks, Fishbowl ช่วยให้การควบคุมสต็อกเป็นไปอย่างราบรื่น และมอบการมองเห็นแบบเรียลไทม์ผ่านระบบคลาวด์ครอบคลุมหลายสาขา
คุณสมบัติเด่นของ Fishbowl
- รับชำระเงินออนไลน์ด้วยระบบชำระเงินออนไลน์ที่แข็งแกร่ง
- ติดตามระดับสต็อก, สถานที่, และการเคลื่อนไหวแบบเรียลไทม์ด้วยการติดตามสินค้าขั้นสูงที่มอบความสามารถในการจัดการสินค้าคงคลังที่ยอดเยี่ยมสำหรับธุรกิจของคุณ
- ติดตามวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดตั้งแต่การใช้วัตถุดิบจนถึงการส่งมอบให้ลูกค้าด้วยคุณสมบัติการติดตามที่ต่อเนื่อง
- ประมวลผลคำสั่งซื้อของลูกค้าอย่างรวดเร็ว พร้อมการอัปเดต ปัญหา และรายละเอียดการจัดส่งทั้งหมดในที่เดียว
ข้อจำกัดของบ่อปลา
- แม้ว่าจะมีคุณสมบัติมากมาย แต่ Fishbowl อาจมีข้อจำกัดในการปรับแต่งให้เข้ากับความต้องการส่วนบุคคล
- Fishbowl สามารถเชื่อมต่อกับระบบต่าง ๆ ได้หลายระบบ แต่อาจไม่ครอบคลุมทุกแพลตฟอร์มเฉพาะที่บางธุรกิจใช้งาน
การกำหนดราคาแบบ Fishbowl
- ฟิชโบวล์ไดรฟ์: การจัดเก็บสินค้า – เริ่มต้นที่ $329
- Fishbowl ขั้นสูง: การจัดเก็บสินค้า – เริ่มต้นที่ $329
- Fishbowl Advanced: การผลิต – เริ่มต้นที่ $429
การให้คะแนนและรีวิวแบบแก้วปลา
- G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
- Capterra: 4. 1/5 (800+ รีวิว)
9. Veeqo
Veeqo เป็นแพลตฟอร์มการจัดการสินค้าคงคลังและการค้าปลีกหลายช่องทางบนระบบคลาวด์ที่ช่วยให้คุณจัดการสินค้าคงคลัง คำสั่งซื้อ และการจัดส่งผ่านช่องทางการขายต่างๆ รวมถึง Amazon, eBay และ Shopify
Veeqo มุ่งมั่นที่จะทำให้การดำเนินงานอีคอมเมิร์ซมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพิ่มความถูกต้องของคำสั่งซื้อ และยกระดับประสบการณ์ของลูกค้าด้วยเครื่องมือจัดการสินค้าคงคลังที่ทรงพลัง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Veeqo
- ติดตามระดับสต็อกและซิงโครไนซ์ข้อมูลสินค้าคงคลังข้ามช่องทางการขายหลายช่องทางด้วยการจัดการสินค้าคงคลังแบบรวมศูนย์
- จัดการสินค้าคงคลัง รับคำสั่งซื้อ และดำเนินการจัดส่งสินค้าได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือ
- เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานคลังสินค้าของคุณด้วยความสามารถในการสแกนบาร์โค้ด
- สร้างฉลากการจัดส่ง, อัตโนมัติการจัดส่ง, และส่งมอบคำสั่งซื้ออย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบการจัดการการจัดส่งที่ผสานรวมและอัตราค่าขนส่งแบบเรียลไทม์
- ปรับแต่งระบบให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณด้วยการผสานการทำงานที่ครอบคลุมของ Veeqo กับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซยอดนิยม ตลาดออนไลน์ ซอฟต์แวร์บัญชี และผู้ให้บริการขนส่ง พร้อมด้วยฟีเจอร์และกระบวนการทำงานที่สามารถปรับแต่งได้
ข้อจำกัดของ Veeqo
- ชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมของ Veeqo อาจดูยากสำหรับผู้ใช้บางคน
การกำหนดราคาของ Veeqo
- ฟรี
คะแนนและรีวิวของ Veeqo
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
10. ShipBob
ShipBob เป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์บุคคลที่สามที่นำเสนอโซลูชันการจัดการคำสั่งซื้อแบบครบวงจรสำหรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซ
พวกเขาจัดการการจัดเก็บสินค้าคงคลัง การประมวลผลคำสั่งซื้อ และโลจิสติกส์การจัดส่ง ช่วยให้ธุรกิจต่างๆ สามารถปรับปรุงการดำเนินงานด้านการจัดส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพและส่งมอบคำสั่งซื้อให้กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยศูนย์กระจายสินค้าที่ตั้งอยู่ในตำแหน่งยุทธศาสตร์ ShipBob มุ่งมั่นที่จะทำให้กระบวนการจัดส่งสินค้ามีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดต้นทุนการจัดส่ง และปรับปรุงประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์โดยรวมสำหรับผู้ค้าปลีกออนไลน์
คุณสมบัติเด่นของ ShipBob
- จัดส่งสินค้าของคุณอย่างรวดเร็วและประหยัด พร้อมบริการจัดเก็บสินค้าในศูนย์กระจายสินค้าทั่วโลกกว่า 50 แห่ง
- ติดตามระดับสินค้าคงคลัง, ตรวจสอบการเคลื่อนไหวของสินค้าคงคลัง, และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พื้นที่เก็บสินค้าเพื่อการดำเนินงานที่ราบรื่น
- รับการอัปเดตสถานะคำสั่งซื้อแบบเรียลไทม์ด้วยการติดตามคำสั่งซื้อและการมองเห็นตลอดกระบวนการดำเนินการจัดส่งทั้งหมด
ข้อจำกัดของ ShipBob
- การผสาน ShipBob เข้ากับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่มีอยู่ อาจต้องใช้ความเชี่ยวชาญทางเทคนิคและทรัพยากรการพัฒนาเพิ่มเติม
ราคาของ ShipBob
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ ShipBob
- G2: 3. 6/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
- Capterra: 3. 7/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
ทำให้การจัดการสินค้าคงคลังง่ายขึ้นด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม
การจัดการสินค้าคงคลังสำหรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซอาจมีความซับซ้อนและท้าทาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจที่กำลังเติบโตซึ่งจำเป็นต้องจัดการกับสินค้าที่มีปริมาณมากและหลากหลาย
อย่างไรก็ตาม ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม คุณสามารถปรับปรุงกระบวนการจัดการสินค้าคงคลังของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยประหยัดเวลา เงิน และทรัพยากร
ClickUp เป็นแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพที่ทรงพลังและหลากหลาย สามารถช่วยคุณจัดการสินค้าคงคลังอีคอมเมิร์ซได้อย่างมีประสิทธิภาพ มันสามารถช่วยให้คุณจัดการสินค้าคงคลังอีคอมเมิร์ซได้ง่ายขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจของคุณ
