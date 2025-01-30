บล็อก ClickUp
10 ซอฟต์แวร์จัดการสินค้าคงคลังอีคอมเมิร์ซที่ดีที่สุดในปี 2025

10 ซอฟต์แวร์จัดการสินค้าคงคลังอีคอมเมิร์ซที่ดีที่สุดในปี 2025

Praburam
PraburamGrowth Marketing Manager
30 มกราคม 2568

กระบวนการจัดการสินค้าคงคลังที่วางแผนไม่ดีอาจนำไปสู่การสูญเสียยอดขายและทำลายชื่อเสียงของธุรกิจของคุณ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งสำคัญของของเสียและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอีกด้วย

นั่นคือเหตุผลว่าทำไมในฐานะธุรกิจอีคอมเมิร์ซ คุณต้องมีระบบการจัดการสินค้าคงคลังที่มีประสิทธิภาพ ธุรกิจขนาดเล็กสามารถทำได้ด้วยเทมเพลตสินค้าคงคลัง แต่ธุรกิจที่กำลังเติบโตควรลงทุนในซอฟต์แวร์การจัดการสินค้าคงคลังสำหรับอีคอมเมิร์ซ มันสามารถช่วยคุณวางแผน ติดตาม และจัดการข้อมูลสินค้าคงคลังของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพทั่วทั้งห่วงโซ่อุปทานของคุณ

เราจะสำรวจซอฟต์แวร์การจัดการสินค้าคงคลังและการจัดซื้อสำหรับอีคอมเมิร์ซที่ดีที่สุด 10 อันดับแรก และหารือเกี่ยวกับคุณสมบัติหลักที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ

คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์การจัดการสินค้าคงคลังสำหรับธุรกิจออนไลน์?

พิจารณาปัจจัยสำคัญต่อไปนี้เมื่อประเมินตัวเลือกซอฟต์แวร์การจัดการสินค้าคงคลังสำหรับอีคอมเมิร์ซ:

  • การติดตามและมองเห็นสินค้าคงคลัง: มองหาโซลูชันซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้คุณสามารถติดตามสินค้าคงคลังได้แบบเรียลไทม์ผ่านหลายช่องทาง พิจารณาว่าซอฟต์แวร์มีฟีเจอร์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสินค้าคงคลังเพื่อป้องกันการขาดสต็อกหรือการมีสินค้าเกินความจำเป็นหรือไม่
  • การจัดการหลายสาขา: หากคุณมีคลังสินค้าหรือสาขาค้าปลีกหลายแห่ง ให้เลือกซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้การจัดการสินค้าคงคลังหลายสาขาเป็นเรื่องง่าย ควรสามารถประสานงานระหว่างทุกสาขาและคลังสินค้าของคุณได้
  • การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าคงคลัง: ค้นหาและใช้ระบบบริหารจัดการสินค้าคงคลังที่ช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพระดับสต็อกสินค้าโดยอิงตามจำนวนสินค้าคงคลัง, รูปแบบความต้องการ, ฤดูกาล, และข้อมูลการขายในอดีต
  • การจัดกลุ่มและการจัดหมวดหมู่ของวัสดุ: ค้นหาซอฟต์แวร์การจัดการสินค้าคงคลังที่ช่วยให้คุณจัดกลุ่มสินค้าคงคลังเป็นหมวดหมู่ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า (เช่น ตามประเภทสินค้า, แบรนด์, หรือ SKU) ซึ่งสามารถช่วยให้คุณวิเคราะห์ได้ว่าสินค้าใดมีความต้องการมากที่สุด และให้คุณปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ของคุณได้ตามความเหมาะสม
  • การรายงานและการวิเคราะห์: เลือกซอฟต์แวร์การจัดการสินค้าคงคลังที่สามารถสร้างรายงานที่ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการขาย การเคลื่อนไหวของสต็อก และประสิทธิภาพของสินค้าในแต่ละช่วงเวลา การวิเคราะห์ข้อมูลสินค้าคงคลังของคุณสามารถช่วยประหยัดเวลาและเงินได้มาก ช่วยให้เข้าใจธุรกิจของคุณดีขึ้น และตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐาน
  • การสนับสนุน: ให้ความสำคัญกับแพลตฟอร์มที่มีการสนับสนุนลูกค้าที่ตอบสนองรวดเร็ว พร้อมด้วยฟีเจอร์การจัดการสินค้าคงคลัง

อ่านเพิ่มเติม:การวางแผนรวมเพื่อการจัดการสินค้าคงคลังที่ดีขึ้น

10 ซอฟต์แวร์จัดการสินค้าคงคลังอีคอมเมิร์ซที่ดีที่สุดที่ควรใช้

ตอนนี้ที่คุณทราบคุณสมบัติที่ควรระวังเมื่อซื้อซอฟต์แวร์จัดการสินค้าคงคลังสำหรับธุรกิจของคุณแล้ว นี่คือรายการซอฟต์แวร์จัดการสินค้าคงคลังอีคอมเมิร์ซที่ดีที่สุดบางตัวที่มีอยู่ในตลาดปัจจุบัน

1. คลิกอัพ

แพลตฟอร์มการจัดการโครงการของ ClickUp
ติดตามข้อมูลสินค้าคงคลังแบบเรียลไทม์ด้วยแพลตฟอร์มการจัดการโครงการของ ClickUp

ClickUp เป็นเครื่องมือจัดการสินค้าคงคลังและการดำเนินงานสำหรับธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ที่สามารถช่วยจัดการการดำเนินงานธุรกิจอีคอมเมิร์ซ สินค้าคงคลัง เป้าหมาย และอื่นๆ

ผสานการทำงานกับโซลูชันการจัดการโครงการของ ClickUp เพื่อปรับปรุงการจัดการสินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภาพด้วยแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ซึ่งแสดงข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ รายการที่จัดระเบียบสำหรับการติดตามสินค้าคงคลัง และกระบวนการทำงานอัตโนมัติเพื่อการจัดการงานที่มีประสิทธิภาพ

การผสานรวมกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซช่วยให้การซิงโครไนซ์ข้อมูลสินค้าคงคลังมีความถูกต้องแม่นยำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานทางธุรกิจและสนับสนุนการตัดสินใจอย่างมีข้อมูล

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • สร้างแดชบอร์ดที่กำหนดเองเพื่อแสดงตัวชี้วัดสินค้าคงคลังที่สำคัญ เช่น ระดับสต็อก ข้อมูลการขาย และสถานะการสั่งซื้อ ในภาพรวมที่รวมศูนย์ของการดำเนินงานสินค้าคงคลังด้วยClickUp Dashboards
แดชบอร์ด ClickUp
แสดงภาพสินค้าที่มีอยู่ สินค้าคงคลัง และสินค้าคงคลังอื่นๆ ของคุณบนแดชบอร์ด ClickUp
  • สร้างรายการที่มีโครงสร้างด้วยรายการของ ClickUpสำหรับการติดตามสินค้าคงคลัง การจัดหมวดหมู่สินค้าตาม SKU, สถานที่ หรือคุณลักษณะอื่น ๆ
  • อัตโนมัติภารกิจประจำเช่นการแจ้งเตือนสต็อกต่ำและการเติมสินค้าคงคลัง. ปรับปรุงกระบวนการจัดการสินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภาพด้วยความสามารถในการทำงานอัตโนมัติเช่นการกระตุ้นภารกิจและภารกิจที่เกิดขึ้นเป็นประจำ.
มุมมองตารางของ ClickUp
วิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างง่ายดายด้วยมุมมองตารางของ ClickUp สำหรับการจัดการข้อมูลที่มีโครงสร้าง
จัดการสินค้าคงคลังของคุณและเติมสินค้าให้ทันเวลาเสมอด้วยเทมเพลตการจัดการสินค้าคงคลังของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
จัดการสินค้าคงคลังของคุณและเติมสต็อกให้ตรงเวลาเสมอด้วยเทมเพลตการจัดการสินค้าคงคลังจาก ClickUp

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • มีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันเนื่องจากมีฟีเจอร์มากมายให้เลือกใช้

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • ธุรกิจ: $12/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
  • ClickUp Brain มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (4,000+ รีวิว)

2. inFlow Inventory

อินฟลู อินเวนทอรี
ผ่านinFlow Inventory

inFlow Inventory เป็นซอฟต์แวร์จัดการสินค้าคงคลังสำหรับอีคอมเมิร์ซที่ครอบคลุมทุกด้าน ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสต็อกสินค้าสำหรับธุรกิจทุกขนาด

มันรวบรวมข้อมูลสินค้าคงคลังและคำสั่งซื้อ, ให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับระดับสต็อกและการเคลื่อนไหว.

คุณสมบัติของมันประกอบด้วยการบาร์โค้ด, การจัดการคลังสินค้าหลายสาขา, และการวิเคราะห์, ซึ่งช่วยให้คุณสามารถติดตาม, สั่งซื้อเพิ่มเติม, และปรับปรุงสินค้าคงคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ.

คุณสมบัติเด่นของ inFlow Inventory

  • ผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มการขายออนไลน์ต่าง ๆ เช่น ตลาดออนไลน์, เว็บไซต์, และร้านค้าที่มีหน้าร้านจริง เพื่อจัดการสินค้าคงคลังจากหน้าจอเดียว
  • ปรับปรุงกระบวนการรับ, คัดเลือก, และจัดการสินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น, พร้อมทั้งเพิ่มความถูกต้องและประสิทธิภาพในการทำงาน, และลดข้อผิดพลาดจากการทำงานด้วยมือโดยใช้การสแกนบาร์โค้ดและระบบ RFID (Radio-Frequency Identification)
  • ตรวจสอบระดับสต็อก, ยอดขาย, และคำสั่งซื้อแบบเรียลไทม์ในหลายสาขา. ซึ่งช่วยให้บันทึกสต็อกสินค้าถูกต้อง และป้องกันการขาดสต็อกหรือสต็อกเกิน
  • ใช้เป็นซอฟต์แวร์จัดการคำสั่งซื้อเพื่อช่วยให้ทีมสร้าง ประมวลผล และติดตามคำสั่งซื้อได้ คุณยังสามารถสร้างแม่แบบใบสั่งซื้อสำหรับรอบการจัดซื้อครั้งต่อไปของคุณได้อีกด้วย

ข้อจำกัดของ inFlow Inventory

  • ความสามารถในการขยายตัวที่จำกัดสำหรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซขนาดใหญ่หรือธุรกิจที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว
  • ข้อจำกัดในการบูรณาการอาจจำเป็นต้องมีการทำงานด้วยตนเองเพิ่มเติมหรือการพัฒนาแบบกำหนดเอง

ราคาสินค้าในระบบ inFlow Inventory

  • ผู้ประกอบการ: 110 ดอลลาร์/เดือน
  • ธุรกิจขนาดเล็ก: 279 ดอลลาร์/เดือน
  • ขนาดกลาง: $549/เดือน
  • องค์กร: $1319/เดือน

การให้คะแนนและรีวิวของ inFlow Inventory

  • G2: 4. 1/5 (รีวิว 30+ ครั้ง)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 400 รายการ)

3. คาตานะ

คาตานะ
ผ่านทางคาตานะ

Katana เป็นซอฟต์แวร์ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซ เพื่อช่วยจัดการสินค้าคงคลัง

มันให้บริการการวางแผนการผลิตทางสายตาและการติดตามสินค้าคงคลังแบบเรียลไทม์ และผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่ได้รับความนิยม เช่น Shopify และ WooCommerce

การใช้ระบบการวางแผนความต้องการวัสดุ (MRP) และระบบผู้ใช้ที่เป็นมิตร Katana ช่วยให้คุณปรับปรุงกระบวนการผลิตของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ปรับระดับสินค้าคงคลังให้เหมาะสม และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานโดยรวม

คุณสมบัติเด่นของคาตานะ

  • ทำให้การผลิตและการวางแผนทรัพยากรง่ายขึ้นด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย การติดตามแบบเรียลไทม์ และการใช้งานทรัพยากรที่เหมาะสมที่สุด
  • ตรวจสอบสินค้าคงคลัง, คำสั่งขาย, และกระบวนการผลิตแบบเรียลไทม์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระดับสต็อก, ป้องกันการขาดสต็อกหรือสต็อกเกิน, และบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ติดตามตัวชี้วัดทางการเงิน เช่น รายได้ กำไร เป็นต้น เพื่อทราบว่าสินค้าใดมีประสิทธิภาพดี
  • ผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มยอดนิยม เช่น Shopify, WooCommerce และ Amazon เพื่อการซิงโครไนซ์คำสั่งซื้อสินค้า ระดับสต็อก และข้อมูลสินค้าโดยอัตโนมัติ

ข้อจำกัดของคาตานะ

  • การตั้งค่าการเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซบางประเภทอาจมีความซับซ้อน
  • ความสามารถในการรายงานของ Katana อาจขาดคุณสมบัติขั้นสูงที่จำเป็นสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึก

ราคาของคาตานะ

  • เริ่มต้น: $199/เดือน
  • มาตรฐาน: $399/เดือน
  • มืออาชีพ: 899 ดอลลาร์/เดือน
  • มืออาชีพพลัส: $1999/เดือน

คะแนนและรีวิวของคาตานะ

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 160 รายการ)

4. SkuVault โดย Linnworks

SkuVault Core
ผ่านทางSkuVault Core

SkuVault เป็นซอฟต์แวร์จัดการสินค้าคงคลังอีคอมเมิร์ซขั้นสูงจาก Linnworks ที่ช่วยให้ควบคุมสินค้าคงคลังได้อย่างแม่นยำ เชื่อมต่อกับช่องทางการขายต่างๆ ได้อย่างราบรื่น และมีคุณสมบัติต่างๆ เช่น การเติมสินค้าแบบไดนามิกและการรายงานแบบเรียลไทม์

คุณสามารถใช้เครื่องมือนี้เพื่อให้แน่ใจว่าการจัดการสต็อกมีความถูกต้องด้วยเครื่องมือการจัดการสินค้าคงคลังที่ครอบคลุม รวมถึงการติดตามสินค้าเป็นชุดและการจัดการสินค้าคงคลังแบบมีหมายเลขซีเรียล

คุณสมบัติเด่นของ SkuVault

  • เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานคลังสินค้าและปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการคำสั่งซื้อด้วยการผสานระบบ WMS (ระบบบริหารจัดการคลังสินค้า)
  • ลดปัญหาสินค้าหมดสต็อกและสินค้าคงคลังเกินด้วยระบบการเติมสินค้าแบบไดนามิกที่สร้างคำสั่งเติมสินค้าโดยอัตโนมัติตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
  • จัดการสินค้าคงคลังของคุณได้อย่างรวมศูนย์ด้วยการผสานการขายหลายช่องทางที่สามารถซิงโครไนซ์ระดับสินค้าคงคลังข้ามช่องทางการขายต่างๆ เช่น Amazon, eBay และ Shopify
  • รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของสินค้าคงคลัง แนวโน้มการขาย และตัวชี้วัดการดำเนินงานเพื่อการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลและการกำหนดกลยุทธ์ด้วยรายงานแบบเรียลไทม์จาก SkuVault

ข้อจำกัดของ SkuVault

  • อาจมีการเรียนรู้ที่ซับซ้อนสำหรับผู้ใช้บางคน เนื่องจากคุณสมบัติที่ครอบคลุมและตัวเลือกการปรับแต่ง
  • ผู้ใช้บางรายพบว่าการสแกนซ้ำๆ เป็นกระบวนการที่ใช้เวลานาน

ราคา SkuVault

  • ราคาตามความต้องการ

SkuVault คะแนนและรีวิว

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: 4. 3/5 (50+ รีวิว)

5. Cin7 Core

Cin7 Core
ผ่านทางCin7 Core

ออกแบบมาสำหรับผู้ผลิตและผู้ขายสินค้า Cin7 Core เหมาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจขนาดเล็กทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าปลีก ผู้ค้าส่ง หรือผู้ขายออนไลน์

มันช่วยให้ธุรกิจจัดการ, รวมศูนย์, และทำให้กระบวนการสำคัญเป็นอัตโนมัติ เช่น การจัดการคำสั่งซื้อ, การติดตามสต็อก, และการลงรายการสินค้าผ่านช่องทางการขายต่างๆ

ด้วยคุณสมบัติเช่นการซิงค์แบบเรียลไทม์, รายงานที่สามารถปรับแต่งได้, และการผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อ, Cin7 Core ช่วยให้ทีมสามารถจัดการสินค้าคงคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ, ลดการขาดสต็อก, และเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินงานโดยรวม

คุณสมบัติเด่นหลักของ Cin7 Core

  • จัดการสินค้าคงคลังผ่านช่องทางขายหลายช่องทางโดยการซิงโครไนซ์ข้อมูลสินค้าคงคลังและปรับปรุงกระบวนการจัดการคำสั่งซื้อให้มีประสิทธิภาพ
  • ได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับตัวชี้วัดสำคัญ เช่น ประสิทธิภาพการขายและการหมุนเวียนของสินค้าคงคลัง ด้วยเครื่องมือรายงานที่แข็งแกร่ง ซึ่งช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐาน
  • จัดการทั้งช่องทางการขายออนไลน์และออฟไลน์จากแพลตฟอร์มเดียวพร้อมความสามารถของระบบ POS ที่ผสานรวม
  • ติดตามวันหมดอายุและจัดการการเรียกคืนสินค้าด้วยการติดตามสินค้าเป็นชุดและตามหมายเลขซีเรียล
  • ปรับแต่งระบบให้เหมาะสมกับกระบวนการทางธุรกิจเฉพาะของคุณ และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้วยเวิร์กโฟลว์ที่กำหนดเองและกฎการทำงานอัตโนมัติ

ข้อจำกัดหลักของ Cin7

  • อาจมีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันสำหรับผู้ใช้ เนื่องจากมีคุณสมบัติและตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลาย
  • กระบวนการดำเนินการที่ซับซ้อน ต้องใช้เวลาและทรัพยากรอย่างมากในการตั้งค่าและผสานรวมกับระบบที่มีอยู่

ราคาของ Cin7 Core

  • มาตรฐาน: 295 ดอลลาร์/เดือน
  • ข้อดี: $449/เดือน
  • ขั้นสูง: $999/เดือน
  • Omni: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิว Cin7 Core

  • G2: 4. 2/5 (150+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 3/5 (400+ รีวิว)

6. Sage Inventory Advisor

Sage Inventory Advisor
ผ่านทางSage Inventory Advisor

Sage Inventory Advisor เป็นเครื่องมือจัดการสินค้าคงคลังอัจฉริยะสำหรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซ

มันใช้การคาดการณ์ขั้นสูงเพื่อปรับระดับสินค้าคงคลังให้เหมาะสม ป้องกันการขาดสต็อก และลดสินค้าคงคลังส่วนเกิน

ด้วยการให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับความต้องการของสินค้า ประสิทธิภาพของผู้จัดจำหน่าย และการจัดการคำสั่งซื้อ Sage Inventory Advisor ช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจอย่างมีข้อมูล เพิ่มประสิทธิภาพ และปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า รวมถึงการควบคุมสินค้าคงคลังโดยรวม

คุณสมบัติเด่นของ Sage Inventory Advisor

  • ทำนายความต้องการในอนาคตอย่างแม่นยำด้วยอัลกอริธึมการคาดการณ์ขั้นสูงที่ช่วยให้คุณปรับระดับสินค้าคงคลังให้เหมาะสมและลดต้นทุน
  • ลดการขาดสต็อกและรับประกันการเติมสินค้าอย่างทันท่วงทีด้วยการเติมสินค้าแบบไดนามิกที่สั่งซื้อสินค้าโดยอัตโนมัติตามคำแนะนำที่อิงจากความต้องการแบบเรียลไทม์และระยะเวลาการนำเข้าสินค้า
  • ติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพของผู้จัดหา เช่น ความน่าเชื่อถือของการจัดส่งและระยะเวลาการส่งมอบ จัดการความสัมพันธ์กับผู้จัดหาอย่างเชิงรุก และทำให้การดำเนินงานของห่วงโซ่อุปทานเป็นไปอย่างราบรื่น
  • เพิ่มประสิทธิภาพพอร์ตโฟลิโอสินค้าคงคลังด้วยการวิเคราะห์สุขภาพสินค้าอย่างครอบคลุมที่ระบุสินค้าที่เคลื่อนไหวช้าหรือสินค้าล้าสมัย
  • รับข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริงเกี่ยวกับประสิทธิภาพของสินค้าคงคลังด้วยแดชบอร์ดที่ใช้งานง่ายซึ่งเน้นจุดที่ควรปรับปรุง

ข้อจำกัดของ Sage Inventory Advisor

  • อาจซับซ้อนเกินไปสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่มีความต้องการด้านสินค้าคงคลังอย่างง่าย
  • ระดับของการปรับแต่งที่มีให้อาจไม่สามารถรองรับกระบวนการทางธุรกิจที่ไม่เหมือนใครหรือข้อกำหนดเฉพาะของอุตสาหกรรมได้เต็มที่ ซึ่งอาจจำกัดความสามารถในการปรับตัว

ราคาของ Sage Inventory Advisor

  • เริ่มต้นที่ $199/เดือน

คะแนนและรีวิวของ Sage Inventory Advisor

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

7. เฮลซิม

Helcim
ผ่านทาง Helcim

Helcim เป็นผู้ให้บริการประมวลผลการชำระเงินที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถรับชำระเงินได้ทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์

มันให้บริการเครื่องมือเช่นระบบจุดขาย (POS) ระบบเทอร์มินอลเสมือน และระบบออกใบแจ้งหนี้ออนไลน์สำหรับการชำระเงินทั้งออนไลน์และออฟไลน์

นี่คือแพลตฟอร์มอัจฉริยะที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำหนดราคาและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์

มันวิเคราะห์แนวโน้มตลาด, ราคาของคู่แข่ง, และพฤติกรรมของลูกค้าเพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้สำหรับธุรกิจ

คุณสมบัติเด่นของ Helcim

  • ลดค่าใช้จ่ายเมื่อปริมาณธุรกรรมของคุณเพิ่มขึ้นด้วยโครงสร้างราคาที่ครอบคลุมของ Helcim ซึ่งเสนอราคาที่โปร่งใส
  • จัดการการชำระเงินอีคอมเมิร์ซแบบครบวงจรด้วยโซลูชันการชำระเงินออนไลน์ที่แข็งแกร่งซึ่งช่วยให้คุณสามารถรับชำระเงินออนไลน์ได้
  • ดำเนินการธุรกรรมโดยตรงจากอุปกรณ์มือถือของคุณด้วยเทอร์มินัลเสมือนที่ช่วยให้คุณรับชำระเงินได้ทุกที่
  • ป้องกันการสูญหายของข้อมูลและการเผชิญความเสี่ยงทางกฎหมายด้วยการเข้ารหัสข้อมูล การแทนที่ข้อมูลด้วยโทเค็น และระบบป้องกันการฉ้อโกง

ข้อจำกัดของ Helcim

  • ตัวเลือกการปรับแต่งใน Helcim อาจไม่ตรงกับความต้องการของธุรกิจขนาดใหญ่หรือธุรกิจที่มีข้อกำหนดเฉพาะ

ราคาของ Helcim

  • เครื่องปลายทางอัจฉริยะ Helcim: $329
  • เครื่องอ่านบัตร Helcim: $99

คะแนนและรีวิวของ Helcim

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

8. ฟิชโบว์ล

บ่อปลา
ผ่านทางFishbowl

Fishbowl เป็นซอฟต์แวร์การจัดการสินค้าคงคลังและการผลิตที่ช่วยให้ธุรกิจทุกขนาดสามารถทำงานอัตโนมัติและขยายขนาดได้

มันช่วยให้คุณปรับปรุงการดำเนินงานของสินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น, เพิ่มประสิทธิภาพ, และรักษาปริมาณสต็อกให้เหมาะสมเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ด้วยการผสานรวมกับ QuickBooks, Fishbowl ช่วยให้การควบคุมสต็อกเป็นไปอย่างราบรื่น และมอบการมองเห็นแบบเรียลไทม์ผ่านระบบคลาวด์ครอบคลุมหลายสาขา

คุณสมบัติเด่นของ Fishbowl

  • รับชำระเงินออนไลน์ด้วยระบบชำระเงินออนไลน์ที่แข็งแกร่ง
  • ติดตามระดับสต็อก, สถานที่, และการเคลื่อนไหวแบบเรียลไทม์ด้วยการติดตามสินค้าขั้นสูงที่มอบความสามารถในการจัดการสินค้าคงคลังที่ยอดเยี่ยมสำหรับธุรกิจของคุณ
  • ติดตามวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดตั้งแต่การใช้วัตถุดิบจนถึงการส่งมอบให้ลูกค้าด้วยคุณสมบัติการติดตามที่ต่อเนื่อง
  • ประมวลผลคำสั่งซื้อของลูกค้าอย่างรวดเร็ว พร้อมการอัปเดต ปัญหา และรายละเอียดการจัดส่งทั้งหมดในที่เดียว

ข้อจำกัดของบ่อปลา

  • แม้ว่าจะมีคุณสมบัติมากมาย แต่ Fishbowl อาจมีข้อจำกัดในการปรับแต่งให้เข้ากับความต้องการส่วนบุคคล
  • Fishbowl สามารถเชื่อมต่อกับระบบต่าง ๆ ได้หลายระบบ แต่อาจไม่ครอบคลุมทุกแพลตฟอร์มเฉพาะที่บางธุรกิจใช้งาน

การกำหนดราคาแบบ Fishbowl

  • ฟิชโบวล์ไดรฟ์: การจัดเก็บสินค้า – เริ่มต้นที่ $329
  • Fishbowl ขั้นสูง: การจัดเก็บสินค้า – เริ่มต้นที่ $329
  • Fishbowl Advanced: การผลิต – เริ่มต้นที่ $429

การให้คะแนนและรีวิวแบบแก้วปลา

  • G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
  • Capterra: 4. 1/5 (800+ รีวิว)

9. Veeqo

วีคโอ
ผ่านทางVeeqo

Veeqo เป็นแพลตฟอร์มการจัดการสินค้าคงคลังและการค้าปลีกหลายช่องทางบนระบบคลาวด์ที่ช่วยให้คุณจัดการสินค้าคงคลัง คำสั่งซื้อ และการจัดส่งผ่านช่องทางการขายต่างๆ รวมถึง Amazon, eBay และ Shopify

Veeqo มุ่งมั่นที่จะทำให้การดำเนินงานอีคอมเมิร์ซมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพิ่มความถูกต้องของคำสั่งซื้อ และยกระดับประสบการณ์ของลูกค้าด้วยเครื่องมือจัดการสินค้าคงคลังที่ทรงพลัง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Veeqo

  • ติดตามระดับสต็อกและซิงโครไนซ์ข้อมูลสินค้าคงคลังข้ามช่องทางการขายหลายช่องทางด้วยการจัดการสินค้าคงคลังแบบรวมศูนย์
  • จัดการสินค้าคงคลัง รับคำสั่งซื้อ และดำเนินการจัดส่งสินค้าได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือ
  • เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานคลังสินค้าของคุณด้วยความสามารถในการสแกนบาร์โค้ด
  • สร้างฉลากการจัดส่ง, อัตโนมัติการจัดส่ง, และส่งมอบคำสั่งซื้ออย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบการจัดการการจัดส่งที่ผสานรวมและอัตราค่าขนส่งแบบเรียลไทม์
  • ปรับแต่งระบบให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณด้วยการผสานการทำงานที่ครอบคลุมของ Veeqo กับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซยอดนิยม ตลาดออนไลน์ ซอฟต์แวร์บัญชี และผู้ให้บริการขนส่ง พร้อมด้วยฟีเจอร์และกระบวนการทำงานที่สามารถปรับแต่งได้

ข้อจำกัดของ Veeqo

  • ชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมของ Veeqo อาจดูยากสำหรับผู้ใช้บางคน

การกำหนดราคาของ Veeqo

  • ฟรี

คะแนนและรีวิวของ Veeqo

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)

10. ShipBob

ชิปบ็อบ
ผ่านทางShipBob

ShipBob เป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์บุคคลที่สามที่นำเสนอโซลูชันการจัดการคำสั่งซื้อแบบครบวงจรสำหรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซ

พวกเขาจัดการการจัดเก็บสินค้าคงคลัง การประมวลผลคำสั่งซื้อ และโลจิสติกส์การจัดส่ง ช่วยให้ธุรกิจต่างๆ สามารถปรับปรุงการดำเนินงานด้านการจัดส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพและส่งมอบคำสั่งซื้อให้กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วยศูนย์กระจายสินค้าที่ตั้งอยู่ในตำแหน่งยุทธศาสตร์ ShipBob มุ่งมั่นที่จะทำให้กระบวนการจัดส่งสินค้ามีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดต้นทุนการจัดส่ง และปรับปรุงประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์โดยรวมสำหรับผู้ค้าปลีกออนไลน์

คุณสมบัติเด่นของ ShipBob

  • จัดส่งสินค้าของคุณอย่างรวดเร็วและประหยัด พร้อมบริการจัดเก็บสินค้าในศูนย์กระจายสินค้าทั่วโลกกว่า 50 แห่ง
  • ติดตามระดับสินค้าคงคลัง, ตรวจสอบการเคลื่อนไหวของสินค้าคงคลัง, และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พื้นที่เก็บสินค้าเพื่อการดำเนินงานที่ราบรื่น
  • รับการอัปเดตสถานะคำสั่งซื้อแบบเรียลไทม์ด้วยการติดตามคำสั่งซื้อและการมองเห็นตลอดกระบวนการดำเนินการจัดส่งทั้งหมด

ข้อจำกัดของ ShipBob

  • การผสาน ShipBob เข้ากับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่มีอยู่ อาจต้องใช้ความเชี่ยวชาญทางเทคนิคและทรัพยากรการพัฒนาเพิ่มเติม

ราคาของ ShipBob

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ ShipBob

  • G2: 3. 6/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
  • Capterra: 3. 7/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)

ทำให้การจัดการสินค้าคงคลังง่ายขึ้นด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม

การจัดการสินค้าคงคลังสำหรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซอาจมีความซับซ้อนและท้าทาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจที่กำลังเติบโตซึ่งจำเป็นต้องจัดการกับสินค้าที่มีปริมาณมากและหลากหลาย

อย่างไรก็ตาม ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม คุณสามารถปรับปรุงกระบวนการจัดการสินค้าคงคลังของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยประหยัดเวลา เงิน และทรัพยากร

ClickUp เป็นแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพที่ทรงพลังและหลากหลาย สามารถช่วยคุณจัดการสินค้าคงคลังอีคอมเมิร์ซได้อย่างมีประสิทธิภาพ มันสามารถช่วยให้คุณจัดการสินค้าคงคลังอีคอมเมิร์ซได้ง่ายขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจของคุณ

สมัครใช้ClickUp วันนี้และสัมผัสความแตกต่างด้วยตัวคุณเอง!