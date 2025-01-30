บล็อก ClickUp
ปลดล็อกประสิทธิภาพการผลิต: 10 ซอฟต์แวร์การผลิตที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

ปลดล็อกประสิทธิภาพการผลิต: 10 ซอฟต์แวร์การผลิตที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

Engineering Team
Engineering Team
30 มกราคม 2568

ในตลาดที่ถูกครอบงำโดยบริษัทยักษ์ใหญ่ข้ามชาติ การอยู่รอดและความสำเร็จของธุรกิจการผลิตขนาดเล็กขึ้นอยู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทั้งหมด ทุกอย่างเกี่ยวกับการค้นหาวิธีลดต้นทุน ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และทำให้การจัดการวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ง่ายขึ้น เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันและอยู่ในตำแหน่งผู้นำ

โชคดีที่มีฮีโร่ในเรื่องนี้—ซอฟต์แวร์สำหรับธุรกิจการผลิตขนาดเล็ก โปรแกรมเหล่านี้ช่วยปรับปรุงและทำให้กระบวนการผลิตต่าง ๆ เป็นระบบอัตโนมัติ เช่น การจัดตารางการผลิตและการจัดการสินค้าคงคลัง นอกจากนี้ยังให้ความสามารถในการมองเห็นข้อมูลสำคัญแบบเรียลไทม์ซึ่งช่วยให้คุณวางแผนกระบวนการทำงานระบุจุดคอขวด และพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงได้

ในบทความนี้ เราจะพูดถึง ซอฟต์แวร์การผลิตที่ดีที่สุด 10 อันดับแรกสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก และให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติหลัก ราคา รีวิวจากผู้ใช้ และข้อบกพร่องที่โดดเด่นที่สุด ด้วยการเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมคุณจะสามารถปรับปรุงกระบวนการของคุณและมั่นใจในการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลและการดำเนินการตามคำสั่งซื้ออย่างมีประสิทธิภาพ ?

ซอฟต์แวร์การผลิตสำหรับธุรกิจขนาดเล็กคืออะไร?

ซอฟต์แวร์สำหรับธุรกิจการผลิตขนาดเล็กเป็นเครื่องมืออเนกประสงค์ที่ออกแบบมาเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานหลักของการผลิต ตั้งแต่การจัดซื้อ การผลิต ไปจนถึงการขายและทรัพยากรบุคคล

การทำให้กระบวนการสำคัญ เช่น การจัดการสินค้าคงคลังเป็นอัตโนมัติ โปรแกรมเหล่านี้ช่วยลดความเสี่ยงจากการมีสินค้าเกินสต็อก ปลดปล่อยทรัพยากรบุคคลที่มีค่า และวางแผนเวลาการผลิตตามวัตถุดิบที่มีจำกัด นอกจากนี้ยังช่วยในการติดตามและจัดการคำสั่งซื้อ ซึ่งช่วยปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้า

เครื่องมือการผลิตสำหรับธุรกิจขนาดเล็กช่วยเชื่อมช่องว่างระหว่างการรวบรวมข้อมูลกับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้ ช่วยให้การดำเนินกลยุทธ์ทางธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่น เมื่อคุณนำข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเหล่านี้ไปใช้ในกระบวนการทำงานของคุณ คุณจะสามารถตัดสินใจได้ดีขึ้นซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและกำไรสูงสุดได้

คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์การผลิตสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก?

ก่อนตัดสินใจที่จะผสานระบบซอฟต์แวร์การผลิตสำหรับธุรกิจขนาดเล็กเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีคุณสมบัติและคุณลักษณะที่สำคัญต่อไปนี้:

  1. ความสามารถในการปรับขนาดและความยืดหยุ่นในการปรับแต่ง: เครื่องมือควรสามารถปรับตัวเข้ากับความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นและการเติบโตของข้อมูลที่มากับการขยายตัวของธุรกิจและพอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์ของคุณ
  2. ความสะดวกในการใช้งาน: พนักงานของคุณควรสามารถใช้ประโยชน์จากซอฟต์แวร์ได้แม้ว่าจะไม่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีก็ตาม
  3. การจัดตารางการผลิต: โปรแกรมควรสามารถจัดการตารางการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยให้การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและลดเวลาหยุดทำงานให้น้อยที่สุด
  4. การผสานรวม: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์สามารถเชื่อมต่อกับระบบที่คุณใช้งานอยู่แล้วได้อย่างราบรื่น เช่นระบบจัดการคำสั่งซื้อและเครื่องมือบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM)
  5. การจัดการสินค้าคงคลัง: ความสามารถของเครื่องมือในการให้ข้อมูลสินค้าคงคลังในคลังสินค้าแบบเรียลไทม์เป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากช่วยป้องกันการสต็อกเกินหรือสต็อกไม่เพียงพอ
  6. การควบคุมคุณภาพ: ซอฟต์แวร์ควรช่วยสนับสนุนระบบการควบคุมคุณภาพโดยการตรวจสอบกระบวนการผลิตและแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อมีการเบี่ยงเบน
  7. การประมวลผลคำสั่งซื้อ: โปรแกรมควรสามารถเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานในการจัดเตรียมคำสั่งซื้อโดยการติดตามคำสั่งซื้อและรับประกันการจัดส่งที่ตรงเวลา

10 อันดับซอฟต์แวร์การผลิตสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่ควรใช้

หากคุณต้องการที่จะทำให้กระบวนการของคุณเป็นระบบอัตโนมัติและปรับปรุงให้ดีขึ้นเพื่อกระตุ้นยอดขายและขยายธุรกิจของคุณ ให้คุณมาดูใกล้ ๆ ที่การรวบรวมซอฟต์แวร์การผลิตที่ดีที่สุด 10 อันดับสำหรับธุรกิจขนาดเล็กของเรา ?

1.คลิกอัพ

ตัวอย่างของมุมมองต่างๆ ทั้งหมดใน ClickUp
ClickUp มีมุมมองมากกว่า 15 แบบ มอบโซลูชันครบวงจรให้กับองค์กรสำหรับทุกทีม

ClickUp เป็นแพลตฟอร์มอเนกประสงค์ที่ส่งเสริมการทำงานร่วมกันและเพิ่มประสิทธิภาพในทีมทุกขนาดและทุกอุตสาหกรรมความสามารถในการจัดการโครงการที่ยอดเยี่ยมยังทำให้เป็นซอฟต์แวร์การผลิตชั้นนำสำหรับธุรกิจขนาดเล็กช่วยปรับปรุงกระบวนการสำคัญเช่น การจัดการสินค้าคงคลัง การจัดตารางการผลิต และการติดตามคำสั่งซื้อ

แพลตฟอร์มนี้มีชุดคุณสมบัติครบถ้วนที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับทีมก่อสร้างและทีมการผลิต ช่วยให้พวกเขาวางแผน จัดการ และติดตามตารางเวลาโครงการและวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ได้ แพลตฟอร์มนี้ช่วยในการประมาณการคำสั่งซื้อและปริมาณวัตถุดิบที่จำเป็นในการปฏิบัติตามคำสั่งซื้อเหล่านั้น ด้วยวิธีนี้ ClickUp ทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันปัญหาสินค้าขาดสต็อก เพื่อให้มั่นใจว่าคุณสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้

มุมมองปฏิทิน ClickUp 3.0 ที่เรียบง่ายขึ้น
จัดการและจัดระเบียบโครงการ และกำหนดตารางงานในมุมมองปฏิทินที่ยืดหยุ่นเพื่อให้ทีมทำงานสอดคล้องกัน

มุมมองปฏิทิน ClickUpช่วยขจัดความยุ่งยากในการจัดตารางการผลิตและการจัดการไทม์ไลน์ ด้วยการกำหนดสีให้กับงานต่างๆ เช่น การจัดหาวัตถุดิบหรือการจัดส่งสินค้า ตามลำดับความสำคัญ คุณจะสามารถมองเห็นและวางแผนกิจกรรมต่างๆ ที่ประกอบกันเป็นวงจรการผลิตได้อย่างชัดเจน ด้วยวิธีนี้ คุณจะทราบได้อย่างแม่นยำว่าควรผลิต จัดส่ง หรือจัดเก็บอะไรและเมื่อใด ช่วยให้คุณสามารถบริหารเวลาและทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม

ฟีเจอร์นี้ผสานรวมและซิงค์กับ Google Calendar ของคุณได้อย่างไร้รอยต่อ ป้องกันความคลาดเคลื่อนในการจัดตารางเวลาบนแพลตฟอร์มต่างๆ

ClickUp 3.0 แผนภูมิแกนต์ที่เรียบง่าย
จัดกลุ่ม, กรอง, หรือซ่อนงานใน ClickUp 3. 0 แผนภูมิแกนต์เพื่อติดตามและเชื่อมต่อเวิร์กโฟลว์ข้ามทุกงานของคุณ

ด้วยมุมมองแผนภูมิแกนต์ของ ClickUp คุณจะมีภาพรวมที่ชัดเจนราวกับคริสตัลของกระบวนการจัดซื้อ การผลิต การจัดเก็บ และการจัดส่งของคุณ เครื่องมือที่มีภาพประกอบสูงเหล่านี้ทำให้การติดตามความคืบหน้าเป็นเรื่องง่าย และมอบพื้นที่ศูนย์กลางสำหรับการสื่อสารกับสมาชิกในทีม ผู้รับเหมา และซัพพลายเออร์

ใช้แผนภูมิแกนต์เพื่อจัดตารางและจัดลำดับความสำคัญของงานที่สำคัญ บริหารจัดการความเชื่อมโยงและกำหนดเวลาให้เสร็จสิ้น และขจัดปัญหาคอขวดในกระบวนการผลิตของคุณเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • จำนวนคุณสมบัติและเครื่องมืออาจทำให้รู้สึกท่วมท้น
  • ผู้ใช้บางท่านต้องการตัวเลือกการปรับแต่งเพิ่มเติม

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อฝ่ายขาย
  • ClickUp AI: พร้อมใช้งานสำหรับทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อพื้นที่ทำงาน

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)

2. เน็ตซูอิท

เน็ตซูอิต
ผ่านทาง:NetSuite

NetSuite เป็นโซลูชันการผลิตดิจิทัลที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงวิธีการ จัดการสินค้าคงคลัง เวลา และการดำเนินงานการผลิตของคุณ

ด้วยการให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับระดับสต็อกของคุณ เครื่องมือนี้ช่วยลดความเสี่ยงจากการสต็อกสินค้าเกินหรือสินค้าเสียหาย ด้วย NetSuite คุณสามารถบอกลาค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นจากการเก็บสินค้าคงคลังมากเกินไป

NetSuite ยังช่วยให้การจัดการคำสั่งซื้อเป็นไปอย่างถูกต้องโดยการอำนวยความสะดวกในการส่งใบแจ้งหนี้ที่ปราศจากข้อผิดพลาดและการติดตามการชำระเงินอย่างละเอียด สิ่งนี้ช่วยให้ธุรกิจของคุณสามารถเปลี่ยนผ่านจากใบเสนอราคาไปสู่การดำเนินการตามคำสั่งซื้อได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

โปรแกรมนี้ให้มุมมองแบบเรียลไทม์ของผลการดำเนินงานทางการเงินของธุรกิจคุณ ช่วยให้คุณสามารถวางแผนกลยุทธ์และปรับตัวได้อย่างรวดเร็วตามแนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงของตลาด

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ NetSuite

  • ระบบติดตามเพื่อตรวจสอบสินค้าคงคลังและรับประกันว่าความต้องการของลูกค้าได้รับการตอบสนอง
  • เครื่องมือจัดการคำสั่งซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าได้รับใบแจ้งหนี้ตรงเวลา
  • ระบบการจัดการทางการเงินเพื่อการมองเห็นภาพรวมของผลการดำเนินงานทางการเงิน
  • ระบบการจัดการห่วงโซ่อุปทานเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดส่งสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้า
  • รองรับ 27 ภาษา และ 190 สกุลเงิน

ข้อจำกัดของ NetSuite

  • เวลาในการโหลดและรีเฟรชช้าอย่างเห็นได้ชัด
  • ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้วิธีการใช้คุณสมบัติต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

ราคาของ NetSuite

  • มีให้บริการเมื่อติดต่อ

คะแนนและรีวิว NetSuite

  • G2: 4. 0/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 1/5 (1,000+ รีวิว)

3. MRPeasy

แดชบอร์ด MRPeasy
ผ่านทาง:MRPeasy

MRPeasy เป็นซอฟต์แวร์จัดตารางการผลิตที่ยอดเยี่ยมสำหรับธุรกิจที่มีพนักงาน 10 ถึง 200 คน เครื่องมือที่แข็งแกร่งนี้ใช้ระบบ การวางแผนความต้องการวัสดุ (MRP) ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อกำหนดอย่างแม่นยำว่าควรผลิตสินค้าใดและในปริมาณเท่าใด ซึ่งช่วยให้ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดได้อย่างเหมาะสม จัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดของเสียจากการผลิต

MRPeasy ช่วยให้คุณติดตามข้อมูลได้ตลอดเวลาด้วยการอัปเดตระดับสินค้าคงคลังโดยอัตโนมัติ ฟังก์ชันนี้ช่วยให้คุณป้องกันการขาดสต็อกและลดต้นทุนการจัดเก็บสินค้าคงคลัง

สุดท้ายนี้ MRPeasy ใช้ระบบสเปรดชีต ปฏิทิน และฟีเจอร์แผนภูมิแกนต์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการวางแผนการผลิตตามความต้องการ วันที่กำหนดส่งคำสั่งซื้อ และความพร้อมของทรัพยากร

คุณสมบัติเด่นของ MRPeasy

  • ฟีเจอร์ปฏิทินสำหรับการวางแผนการผลิต
  • แผนภูมิแกนต์เพื่อช่วยในการติดตามคำสั่งซื้อ
  • ระบบการวางแผนความต้องการวัตถุดิบ (MRP) ที่ช่วยในการกำหนดประเภทและปริมาณของสินค้าที่จะผลิต
  • ระบบบัญชีที่ตรวจสอบกระแสเงินสดและงบดุล
  • รายงานแบบเรียลไทม์เพื่อป้องกันการขาดสต็อกและสต็อกเกิน

ข้อจำกัดของ MRPeasy

  • คุณสมบัติและฟังก์ชันการทำงานที่จำกัด
  • ตัวเลือกการปรับแต่งแดชบอร์ดที่จำกัด

ราคาของ MRPeasy

  • เริ่มต้น: $44.92/เดือนต่อผู้ใช้
  • มืออาชีพ: 63.25 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: $90. 75/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ไม่จำกัด: $136.58/เดือนต่อผู้ใช้

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

MRPeasy รีวิวและคะแนน

  • G2: 4. 3/5 (10+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)

4. โซลูชันร้านค้าทั่วโลก

โซลูชันร้านค้าทั่วโลก
ผ่านทาง:GlobalShopSolutions

Global Shop Solutions มุ่งเน้นการปรับปรุงกระบวนการที่ซับซ้อนในการผลิต การตรวจสอบพื้นที่การผลิต และการติดตามคำสั่งซื้อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

คุณสมบัติการรายงานงานระหว่างดำเนินการของเครื่องมือ ช่วยให้คุณสามารถติดตามการผลิตและทำให้ง่ายต่อการระบุและตอบสนองต่อปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการ

นอกจากนี้ โปรแกรมยังมีฟังก์ชันการติดตามการบำรุงรักษาที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งจะแจ้งเตือนคุณเมื่ออุปกรณ์ชิ้นใดต้องการการบำรุงรักษาเชิงป้องกันในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ฟีเจอร์นี้มีประโยชน์อย่างยิ่งเนื่องจากช่วยป้องกันการหยุดชะงักของการผลิตอันเนื่องมาจากเครื่องจักรขัดข้อง

Global Shop Solutions ยังให้บริการข้อมูลสินค้าคงคลังทางกายภาพอย่างครบถ้วน และทำให้การซื้อสินค้าคงคลังเป็นระบบอัตโนมัติเมื่อระดับสต็อกต่ำเพื่อป้องกันการสูญเสียที่เกิดจากการขาดสต็อก คุณสมบัตินี้เป็นส่วนสำคัญในแผนความต้องการวัสดุ เนื่องจากช่วยในการตัดสินใจว่าจะผลิตอะไรและเมื่อใด

คุณสมบัติเด่นของ Global Shop Solutions

  • คุณสมบัติการจัดตารางสำหรับการวางแผนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ระบบติดตามงานเพื่อตรวจสอบงานที่กำลังดำเนินการ ใบแจ้งหนี้ ค่าใช้จ่าย และการชำระเงิน
  • ระบบการตรวจสอบการบำรุงรักษาเพื่อป้องกันการหยุดทำงานเนื่องจากเครื่องจักรเสีย
  • การสั่งซื้อสินค้าคงคลังโดยอัตโนมัติเมื่อระดับสินค้าต่ำเพื่อป้องกันการขาดสต็อก
  • การสร้างใบเสนอราคาและคำสั่งขายอัตโนมัติ

ข้อจำกัดของโซลูชันร้านค้าทั่วโลก

  • ระบบปฏิบัติการประสบปัญหาความล่าช้าในการโหลด
  • การฝึกอบรมผู้ใช้ให้สามารถใช้งานซอฟต์แวร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยทั่วไปต้องใช้เวลาค่อนข้างมาก

ราคาของโซลูชันร้านค้าทั่วโลก

  • มีให้บริการเมื่อติดต่อ

การจัดอันดับและรีวิวของ Global Shop Solutions

  • G2: 3. 8/5 (10+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)

5. ดาบคาตานะ

คาตานะ เอ็มอาร์พี
ผ่านทาง:Katana

หากคุณกำลังประสบปัญหาในการตรวจสอบและจัดการระดับสินค้าคงคลังในคลังสินค้าต่าง ๆ Katana อาจเป็นคำตอบสำหรับปัญหาของคุณ

ซอฟต์แวร์จัดการสินค้าคงคลัง บนระบบคลาวด์นี้ช่วยให้คุณติดตามสินค้าเฉพาะที่เก็บไว้ในคลังสินค้าแต่ละแห่งได้ จึงป้องกันปัญหาการมีสินค้าเกินหรือขาดสต็อก

คุณสมบัติการจัดการการผลิตของ Katana ช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่าควรผลิตอะไรและเมื่อใด โดยพิจารณาจากความพร้อมของวัตถุดิบและความต้องการของตลาดสำหรับสินค้าเฉพาะ ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดตารางการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ โปรแกรมยังช่วยให้คุณตัดสินใจได้ดีขึ้นโดยการระบุสินค้าที่ทำกำไรได้มากที่สุดและลูกค้าที่ดีที่สุดของคุณ

คุณสมบัติเด่นของคาตานะ

  • ระบบติดตามสินค้าคงคลังขั้นสูงที่ตรวจสอบระดับสต็อกในคลังสินค้าต่างๆ
  • ระบบการจัดการการผลิตที่จัดตารางการดำเนินงานตามความพร้อมของวัตถุดิบ เวลา และความต้องการของลูกค้า
  • ระบบติดตามที่ระบุตำแหน่งชุดสินค้าที่มีข้อบกพร่องหรือหมดอายุ ก่อนที่จะถูกจัดส่ง
  • ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับแนวโน้มอัตรากำไรและช่องทางการขายที่ประสบความสำเร็จมากที่สุด

ข้อจำกัดของคาตานะ

  • ผู้ใช้ใหม่อาจรู้สึกว่าอินเทอร์เฟซมีความซับซ้อนเกินไป
  • ความเร็วในการโหลดอาจช้าเมื่อมีการป้อนข้อมูลหลายรายการ

ราคาของคาตานะ

  • จำเป็น: $99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ขั้นสูง: $299/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มืออาชีพ: 799 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อฝ่ายขาย

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

คะแนนและรีวิวของคาตานะ

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (150+ รีวิว)

6. JobBOSS

JobBOSS
ผ่านทาง:JobBOSS

หนึ่งในเหตุผลสำคัญที่ทำให้ JobBOSS โดดเด่นในฐานะซอฟต์แวร์การผลิตสำหรับธุรกิจขนาดเล็กคือความสามารถที่แข็งแกร่งในการ จัดตารางและควบคุมการทำงานในโรงงาน

JobBOSS ตระหนักถึงความท้าทายที่ผู้ผลิตต้องเผชิญในการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานตามความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยแก้ไขปัญหานี้ด้วยการให้ผู้ใช้สามารถลาก วาง และปรับตารางการผลิตได้อย่างราบรื่น

นอกจากนี้ ฟีเจอร์การวิเคราะห์สถานการณ์สมมติยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานโดยการช่วยให้คุณคาดการณ์ผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงตารางการผลิตก่อนที่จะดำเนินการเปลี่ยนแปลงใด ๆ

ด้วย JobBOSS ความเสี่ยงในการสูญเสียสัญญาเนื่องจากการเสนอราคาล่าช้าจะกลายเป็นอดีต เครื่องมือนี้สามารถสร้างใบเสนอราคาที่ปราศจากข้อผิดพลาดได้ทันที โดยใช้ตัวเลขที่ทันสมัยที่สุด

คุณสมบัติเด่นของ JobBOSS

  • ระบบการวางแผนการผลิตที่ช่วยให้การติดตามคำสั่งซื้อและการผลิตเป็นไปอย่างมีระเบียบ
  • การติดตามการควบคุมวัสดุและสินค้าคงคลัง
  • สามารถเข้าถึงได้ง่ายบนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์มือถือ
  • การสร้างใบเสนอราคาที่ปราศจากข้อผิดพลาดให้กับลูกค้าอย่างรวดเร็วโดยใช้ตัวเลขปัจจุบัน

ข้อจำกัดของ JobBOSS

  • เซิร์ฟเวอร์ซอฟต์แวร์อาจทำงานช้า ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน
  • ความยากลำบากในการเข้าถึงและใช้คุณสมบัติบางอย่าง

ราคาของ JobBOSS

  • มีให้บริการเมื่อติดต่อ

คะแนนและรีวิวของ JobBOSS

  • G2: 3. 8/5 (40+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 800 รายการ)

7. CloudSuite Industrial โดย Infor

CloudSuite Industrial โดย Infor
ผ่านทาง:Infor

หากคุณประสบปัญหาการปิดระบบบ่อยครั้งและเวลาหยุดทำงานที่ไม่คาดคิดซึ่งส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานโดยรวม ถึงเวลาแล้วที่คุณควรพิจารณาการผสานรวม CloudSuite Industrial เข้ากับการดำเนินงานของคุณ

CloudSuite Industrial เป็นโซลูชันที่ครอบคลุมซึ่งใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI)และความเป็นจริงขยาย (XR) เพื่อทำนายการบำรุงรักษาที่จำเป็นสำหรับเครื่องจักร เพิ่มความน่าเชื่อถือของอุปกรณ์ ⚒️

เครื่องมือนี้มีความโดดเด่นในการแจ้งเตือนคุณทุกครั้งที่มีโอกาสเกิดการขัดจังหวะที่อาจส่งผลกระทบต่อการจัดส่งคำสั่งซื้อของคุณ ซึ่งช่วยให้คุณตัดสินใจอย่างมีข้อมูลและตอบสนองอย่างทันท่วงที ทำให้สินค้าของคุณถึงมือลูกค้าเป้าหมายในเวลาที่คาดหวังไว้

นอกจากนี้ CloudSuite Industrial ยังช่วยเร่งนวัตกรรมผลิตภัณฑ์โดยการเปรียบเทียบต้นทุนและประสิทธิภาพกับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิม ซึ่งท้ายที่สุดจะช่วยให้สามารถปรับปรุงกลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ดียิ่งขึ้น

คุณสมบัติเด่นของ CloudSuite Industrial

  • ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และความเป็นจริงขยาย (XR) เพื่อดำเนินการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ที่ป้องกันการหยุดทำงานของเครื่องจักร
  • คุณสมบัติการแจ้งเตือนที่เตือนคุณเกี่ยวกับการหยุดชะงักที่อาจเกิดขึ้นซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อการดำเนินการตามคำสั่งซื้อ
  • ระบบอัตโนมัติการประมวลผลใบแจ้งหนี้ ส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยลงและได้รับการอนุมัติที่รวดเร็วขึ้น
  • ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดตารางการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อจำกัดของ CloudSuite Industrial

  • การเรียนรู้ที่ชันสำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีประสบการณ์
  • อาจไม่ให้บริการโซลูชั่นการจัดส่งสินค้าที่ดีที่สุด

ราคาของ CloudSuite Industrial

  • มีให้บริการเมื่อติดต่อ

CloudSuite Industrial คะแนนและรีวิว

  • G2: 3. 9/5 (50+ รีวิว)
  • TrustRadius: 7. 6/10 (10+ รีวิว)

8. เซเทค เออีอาร์พี

เซเทค เออีอาร์พี
ผ่านทาง:CetecERP

Cetec ERP เป็นซอฟต์แวร์ ERP สำหรับการผลิตในธุรกิจขนาดเล็กที่ครอบคลุมทุกด้าน นำเสนอโซลูชันที่หลากหลายสำหรับการจัดการสินค้าคงคลัง การวางแผนการผลิต และการจัดตารางงานตามความต้องการ

แพลตฟอร์มนี้ช่วยแก้ปัญหาการติดตามสินค้าคงคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้คุณสามารถ ทำเครื่องหมายลำดับหมายเลขวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป เพื่อการระบุตัวตนที่ง่ายขึ้น นอกจากนี้ คุณสมบัติการจัดการสินค้าคงคลังของเครื่องมือยังช่วยให้คุณติดตามสต็อกสินค้าได้ เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าคงอยู่ในระดับที่กำหนดไว้ล่วงหน้าของบริษัทคุณ

Cetec ERP ช่วยคุณวางแผนตารางการผลิตโดยเสนอแนะวิธีการจัดสรรวัสดุและเวลาโดยอัตโนมัติตามวันที่กำหนดของคำสั่งซื้อ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Cetec ERP

  • ระบบติดตามสินค้าคงคลังที่ตรวจสอบระดับสินค้าคงคลังและรับประกันว่าอยู่ในขอบเขตที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
  • ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) สำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่แนะนำวิธีการจัดสรรทรัพยากรที่มีจำกัดโดยอัตโนมัติ
  • ให้ข้อมูลและคุณสมบัติที่สามารถเข้าถึงได้บนแท็บเล็ตมือถือ
  • จัดตารางการผลิตโดยอัตโนมัติตามวันที่กำหนดส่งของคำสั่งซื้อและความสามารถของพื้นที่การผลิต

ข้อจำกัดของระบบ ERP ของ Cetec

  • ผู้ใช้บางครั้งอาจพบปัญหาขัดข้องกับการอัปเดตใหม่
  • ผู้ใช้ใหม่ที่ไม่คุ้นเคยกับระบบ ERP อาจพบปัญหาในการปรับตัวเข้ากับซอฟต์แวร์

ราคา Cetec ERP

  • ไลท์: 40 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้ + 0 ดอลลาร์ต่อบริษัท
  • มาตรฐาน: $40/เดือน ต่อผู้ใช้ + $500/เดือน ต่อบริษัท
  • องค์กร: $40/เดือนต่อผู้ใช้ + $3,200/เดือนต่อบริษัท

คะแนนและรีวิว Cetec ERP

  • G2: 3. 9/5 (รีวิว 20+ ครั้ง)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 40 รายการ)

9. ฟิชโบว์ล

แดชบอร์ด Fishbowl
ผ่านทาง:Fishbowl

Fishbowl ได้รับการออกแบบมาเพื่อตรวจสอบและจัดการระดับสินค้าคงคลังของคุณในคลังสินค้าต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการดำเนินการ ตรวจนับสินค้าอัตโนมัติ คุณสามารถตรวจสอบสินค้าคงคลังในคลังสินค้าต่างๆ ได้อย่างง่ายดายจากศูนย์กลาง ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตาม ?

โปรแกรมยังมีฟังก์ชันปฏิทินคำสั่งงานที่ช่วยให้สามารถวางแผนล่วงหน้าและผลิตสินค้าได้ตรงเวลา ก่อนถึงกำหนดส่งมอบคำสั่งซื้อ

นอกจากนี้ ระบบการวางแผนทรัพยากรการผลิต (MRP) ของระบบช่วยในการวางแผนการผลิตโดยแจ้งให้คุณทราบเมื่อใดและที่ใดที่ต้องการวัสดุ

คุณสมบัติเด่นของ Fishbowl

  • การนับสต็อกอัตโนมัติที่ป้องกันการมีสินค้าเกินหรือสินค้าหมด
  • ปฏิทินใบสั่งงานที่วางแผนตารางการผลิต รับประกันว่าสินค้าพร้อมสำหรับการจัดส่งในวันส่งมอบ
  • ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ที่สามารถเข้าถึงได้จากทุกที่
  • คุณสมบัติการติดตามขั้นสูงที่ตรวจสอบระดับสต็อกในคลังสินค้าหลายแห่ง

ข้อจำกัดของบ่อปลา

  • ความยากลำบากในการใช้งานคุณสมบัติบางอย่างบนแพลตฟอร์ม
  • การสนับสนุนที่ไม่เสถียรซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาบ่อยครั้ง

การกำหนดราคาแบบ Fishbowl

  • ขับรถ: เริ่มต้นที่ $329 ต่อเดือน (คลังสินค้า)
  • ขั้นสูง: เริ่มต้นที่ $329 ต่อเดือน (คลังสินค้า); เริ่มต้นที่ $429 ต่อเดือน (การผลิต)

การให้คะแนนและรีวิวแบบ Fishbowl

  • G2: 4. 0/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 800 รายการ)

10. BatchMaster

BatchMaster
ผ่านทาง:BatchMaster

BatchMaster เป็นเครื่องมือวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) ที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพกระบวนการทำงานด้วยการติดตามการผลิตคุณภาพ การจัดการสินค้าคงคลัง และการวางแผนความต้องการวัสดุอย่างละเอียดถี่ถ้วน

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ซอฟต์แวร์นี้ช่วยให้คุณติดตามสินค้าคงคลังโดย จัดหมวดหมู่รายการ ตามน้ำหนัก ปริมาตร และตำแหน่งของโรงงาน ซึ่งช่วยให้ทีมของคุณสามารถค้นหาวัตถุดิบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการผลิตสินค้าเฉพาะได้

ฟังก์ชันการติดตามสินค้าคงคลังนี้ช่วยในการวางแผนความต้องการวัสดุโดยการแจ้งให้คุณทราบเมื่อถึงเวลาที่ควรสั่งซื้อสินค้าคงคลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระดับสต็อก

BatchMaster ยังช่วยให้คุณสามารถกำหนดการทดสอบการควบคุมคุณภาพและค่าที่ยอมรับได้ เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจะตรงตามความต้องการที่เข้มงวดของลูกค้าของคุณอย่างสม่ำเสมอ

คุณสมบัติเด่นของ BatchMaster

  • ฟังก์ชันการควบคุมสินค้าคงคลังที่จัดกลุ่มสินค้าตามปริมาณ น้ำหนัก และสถานที่ตั้งของโรงงาน
  • ระบบการวางแผนความต้องการวัสดุ (MRP) ที่แจ้งเตือนคุณเมื่อถึงเวลาที่ควรสั่งซื้อสินค้าคงคลัง
  • การผสานรวมกับ QuickBooks, Sage 100 & 300, Microsoft Dynamics GP และ SAP Business One
  • คุณสมบัติการสแกนเอกสาร, ค้นหา, และดึงข้อมูลที่มอบข้อมูลจำเป็นสำหรับการตรวจสอบคุณภาพและการตรวจสอบ

ข้อจำกัดของ BatchMaster

  • จำเป็นต้องมีการฝึกอบรมอย่างกว้างขวางเพื่อใช้งานคุณสมบัติต่างๆ
  • การทำความเข้าใจโมดูลต่าง ๆ ต้องใช้เวลาและความพยายาม

ราคา BatchMaster

  • มีให้บริการเมื่อติดต่อ

BatchMaster คะแนนและรีวิว

  • G2: 3. 6/5 (4 รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (5 รีวิว)

เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้วยซอฟต์แวร์การผลิตสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่ดีที่สุด

ด้วยความแข่งขันที่เพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมการผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้วยซอฟต์แวร์การผลิตสำหรับธุรกิจขนาดเล็กจึงกลายเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เครื่องมือเหล่านี้ช่วยอัตโนมัติการทำงาน ให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับประสิทธิภาพการดำเนินงาน และรับประกันการดำเนินการตามคำสั่งซื้อ

ด้วยมุมมองที่หลากหลาย ความสามารถในการผสานรวมที่ครอบคลุม และเทมเพลตนับร้อย ClickUp จึงโดดเด่นเป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับการสนับสนุนการดำเนินงานการผลิตขนาดเล็ก ตั้งแต่การจัดการสินค้าคงคลังและการติดตามคำสั่งซื้อ ไปจนถึงการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการขายสมัครวันนี้ฟรี และนำธุรกิจของคุณสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จ! ?