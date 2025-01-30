ปลดล็อกประสิทธิภาพการผลิต: 10 ซอฟต์แวร์การผลิตที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

ในตลาดที่ถูกครอบงำโดยบริษัทยักษ์ใหญ่ข้ามชาติ การอยู่รอดและความสำเร็จของธุรกิจการผลิตขนาดเล็กขึ้นอยู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทั้งหมด ทุกอย่างเกี่ยวกับการค้นหาวิธีลดต้นทุน ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และทำให้การจัดการวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ง่ายขึ้น เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันและอยู่ในตำแหน่งผู้นำ
โชคดีที่มีฮีโร่ในเรื่องนี้—ซอฟต์แวร์สำหรับธุรกิจการผลิตขนาดเล็ก โปรแกรมเหล่านี้ช่วยปรับปรุงและทำให้กระบวนการผลิตต่าง ๆ เป็นระบบอัตโนมัติ เช่น การจัดตารางการผลิตและการจัดการสินค้าคงคลัง นอกจากนี้ยังให้ความสามารถในการมองเห็นข้อมูลสำคัญแบบเรียลไทม์ซึ่งช่วยให้คุณวางแผนกระบวนการทำงานระบุจุดคอขวด และพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงได้
ในบทความนี้ เราจะพูดถึง ซอฟต์แวร์การผลิตที่ดีที่สุด 10 อันดับแรกสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก และให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติหลัก ราคา รีวิวจากผู้ใช้ และข้อบกพร่องที่โดดเด่นที่สุด ด้วยการเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมคุณจะสามารถปรับปรุงกระบวนการของคุณและมั่นใจในการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลและการดำเนินการตามคำสั่งซื้ออย่างมีประสิทธิภาพ ?
ซอฟต์แวร์การผลิตสำหรับธุรกิจขนาดเล็กคืออะไร?
ซอฟต์แวร์สำหรับธุรกิจการผลิตขนาดเล็กเป็นเครื่องมืออเนกประสงค์ที่ออกแบบมาเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานหลักของการผลิต ตั้งแต่การจัดซื้อ การผลิต ไปจนถึงการขายและทรัพยากรบุคคล
การทำให้กระบวนการสำคัญ เช่น การจัดการสินค้าคงคลังเป็นอัตโนมัติ โปรแกรมเหล่านี้ช่วยลดความเสี่ยงจากการมีสินค้าเกินสต็อก ปลดปล่อยทรัพยากรบุคคลที่มีค่า และวางแผนเวลาการผลิตตามวัตถุดิบที่มีจำกัด นอกจากนี้ยังช่วยในการติดตามและจัดการคำสั่งซื้อ ซึ่งช่วยปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้า
เครื่องมือการผลิตสำหรับธุรกิจขนาดเล็กช่วยเชื่อมช่องว่างระหว่างการรวบรวมข้อมูลกับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้ ช่วยให้การดำเนินกลยุทธ์ทางธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่น เมื่อคุณนำข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเหล่านี้ไปใช้ในกระบวนการทำงานของคุณ คุณจะสามารถตัดสินใจได้ดีขึ้นซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและกำไรสูงสุดได้
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์การผลิตสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก?
ก่อนตัดสินใจที่จะผสานระบบซอฟต์แวร์การผลิตสำหรับธุรกิจขนาดเล็กเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีคุณสมบัติและคุณลักษณะที่สำคัญต่อไปนี้:
- ความสามารถในการปรับขนาดและความยืดหยุ่นในการปรับแต่ง: เครื่องมือควรสามารถปรับตัวเข้ากับความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นและการเติบโตของข้อมูลที่มากับการขยายตัวของธุรกิจและพอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์ของคุณ
- ความสะดวกในการใช้งาน: พนักงานของคุณควรสามารถใช้ประโยชน์จากซอฟต์แวร์ได้แม้ว่าจะไม่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีก็ตาม
- การจัดตารางการผลิต: โปรแกรมควรสามารถจัดการตารางการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยให้การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและลดเวลาหยุดทำงานให้น้อยที่สุด
- การผสานรวม: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์สามารถเชื่อมต่อกับระบบที่คุณใช้งานอยู่แล้วได้อย่างราบรื่น เช่นระบบจัดการคำสั่งซื้อและเครื่องมือบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM)
- การจัดการสินค้าคงคลัง: ความสามารถของเครื่องมือในการให้ข้อมูลสินค้าคงคลังในคลังสินค้าแบบเรียลไทม์เป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากช่วยป้องกันการสต็อกเกินหรือสต็อกไม่เพียงพอ
- การควบคุมคุณภาพ: ซอฟต์แวร์ควรช่วยสนับสนุนระบบการควบคุมคุณภาพโดยการตรวจสอบกระบวนการผลิตและแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อมีการเบี่ยงเบน
- การประมวลผลคำสั่งซื้อ: โปรแกรมควรสามารถเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานในการจัดเตรียมคำสั่งซื้อโดยการติดตามคำสั่งซื้อและรับประกันการจัดส่งที่ตรงเวลา
10 อันดับซอฟต์แวร์การผลิตสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่ควรใช้
หากคุณต้องการที่จะทำให้กระบวนการของคุณเป็นระบบอัตโนมัติและปรับปรุงให้ดีขึ้นเพื่อกระตุ้นยอดขายและขยายธุรกิจของคุณ ให้คุณมาดูใกล้ ๆ ที่การรวบรวมซอฟต์แวร์การผลิตที่ดีที่สุด 10 อันดับสำหรับธุรกิจขนาดเล็กของเรา ?
1.คลิกอัพ
ClickUp เป็นแพลตฟอร์มอเนกประสงค์ที่ส่งเสริมการทำงานร่วมกันและเพิ่มประสิทธิภาพในทีมทุกขนาดและทุกอุตสาหกรรมความสามารถในการจัดการโครงการที่ยอดเยี่ยมยังทำให้เป็นซอฟต์แวร์การผลิตชั้นนำสำหรับธุรกิจขนาดเล็กช่วยปรับปรุงกระบวนการสำคัญเช่น การจัดการสินค้าคงคลัง การจัดตารางการผลิต และการติดตามคำสั่งซื้อ
แพลตฟอร์มนี้มีชุดคุณสมบัติครบถ้วนที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับทีมก่อสร้างและทีมการผลิต ช่วยให้พวกเขาวางแผน จัดการ และติดตามตารางเวลาโครงการและวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ได้ แพลตฟอร์มนี้ช่วยในการประมาณการคำสั่งซื้อและปริมาณวัตถุดิบที่จำเป็นในการปฏิบัติตามคำสั่งซื้อเหล่านั้น ด้วยวิธีนี้ ClickUp ทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันปัญหาสินค้าขาดสต็อก เพื่อให้มั่นใจว่าคุณสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
มุมมองปฏิทิน ClickUpช่วยขจัดความยุ่งยากในการจัดตารางการผลิตและการจัดการไทม์ไลน์ ด้วยการกำหนดสีให้กับงานต่างๆ เช่น การจัดหาวัตถุดิบหรือการจัดส่งสินค้า ตามลำดับความสำคัญ คุณจะสามารถมองเห็นและวางแผนกิจกรรมต่างๆ ที่ประกอบกันเป็นวงจรการผลิตได้อย่างชัดเจน ด้วยวิธีนี้ คุณจะทราบได้อย่างแม่นยำว่าควรผลิต จัดส่ง หรือจัดเก็บอะไรและเมื่อใด ช่วยให้คุณสามารถบริหารเวลาและทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม
ฟีเจอร์นี้ผสานรวมและซิงค์กับ Google Calendar ของคุณได้อย่างไร้รอยต่อ ป้องกันความคลาดเคลื่อนในการจัดตารางเวลาบนแพลตฟอร์มต่างๆ
ด้วยมุมมองแผนภูมิแกนต์ของ ClickUp คุณจะมีภาพรวมที่ชัดเจนราวกับคริสตัลของกระบวนการจัดซื้อ การผลิต การจัดเก็บ และการจัดส่งของคุณ เครื่องมือที่มีภาพประกอบสูงเหล่านี้ทำให้การติดตามความคืบหน้าเป็นเรื่องง่าย และมอบพื้นที่ศูนย์กลางสำหรับการสื่อสารกับสมาชิกในทีม ผู้รับเหมา และซัพพลายเออร์
ใช้แผนภูมิแกนต์เพื่อจัดตารางและจัดลำดับความสำคัญของงานที่สำคัญ บริหารจัดการความเชื่อมโยงและกำหนดเวลาให้เสร็จสิ้น และขจัดปัญหาคอขวดในกระบวนการผลิตของคุณเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- มุมมองปฏิทินที่ใช้งานง่ายเพื่อการจัดตารางเวลา การค้นหาข้อมูล และการจัดการไทม์ไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ
- มุมมองแผนภูมิแกนต์สำหรับการวางแผนเส้นทางการผลิตและป้องกันคอขวด
- การใช้รหัสสีเพื่อจัดกลุ่มโครงการตามลำดับความสำคัญ
- ตัวเลือกการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ที่ยอดเยี่ยม รวมถึงความคิดเห็น แท็ก และแชทในตัว
- เป้าหมายและหมุดหมายใน ClickUpสำหรับติดตามความคืบหน้าตามงานหรือความสำเร็จ
- 1,000+ แม่แบบสำหรับการสร้างคู่มือมาตรฐานการผลิต (SOPs), แผนการสื่อสาร และรายงานประจำวัน
- การผสานรวมกับเครื่องมือของบุคคลที่สามมากกว่า 1,000 รายการ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- จำนวนคุณสมบัติและเครื่องมืออาจทำให้รู้สึกท่วมท้น
- ผู้ใช้บางท่านต้องการตัวเลือกการปรับแต่งเพิ่มเติม
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อฝ่ายขาย
- ClickUp AI: พร้อมใช้งานสำหรับทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อพื้นที่ทำงาน
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
2. เน็ตซูอิท
NetSuite เป็นโซลูชันการผลิตดิจิทัลที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงวิธีการ จัดการสินค้าคงคลัง เวลา และการดำเนินงานการผลิตของคุณ
ด้วยการให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับระดับสต็อกของคุณ เครื่องมือนี้ช่วยลดความเสี่ยงจากการสต็อกสินค้าเกินหรือสินค้าเสียหาย ด้วย NetSuite คุณสามารถบอกลาค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นจากการเก็บสินค้าคงคลังมากเกินไป
NetSuite ยังช่วยให้การจัดการคำสั่งซื้อเป็นไปอย่างถูกต้องโดยการอำนวยความสะดวกในการส่งใบแจ้งหนี้ที่ปราศจากข้อผิดพลาดและการติดตามการชำระเงินอย่างละเอียด สิ่งนี้ช่วยให้ธุรกิจของคุณสามารถเปลี่ยนผ่านจากใบเสนอราคาไปสู่การดำเนินการตามคำสั่งซื้อได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
โปรแกรมนี้ให้มุมมองแบบเรียลไทม์ของผลการดำเนินงานทางการเงินของธุรกิจคุณ ช่วยให้คุณสามารถวางแผนกลยุทธ์และปรับตัวได้อย่างรวดเร็วตามแนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงของตลาด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ NetSuite
- ระบบติดตามเพื่อตรวจสอบสินค้าคงคลังและรับประกันว่าความต้องการของลูกค้าได้รับการตอบสนอง
- เครื่องมือจัดการคำสั่งซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าได้รับใบแจ้งหนี้ตรงเวลา
- ระบบการจัดการทางการเงินเพื่อการมองเห็นภาพรวมของผลการดำเนินงานทางการเงิน
- ระบบการจัดการห่วงโซ่อุปทานเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดส่งสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้า
- รองรับ 27 ภาษา และ 190 สกุลเงิน
ข้อจำกัดของ NetSuite
- เวลาในการโหลดและรีเฟรชช้าอย่างเห็นได้ชัด
- ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้วิธีการใช้คุณสมบัติต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
ราคาของ NetSuite
- มีให้บริการเมื่อติดต่อ
คะแนนและรีวิว NetSuite
- G2: 4. 0/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 1/5 (1,000+ รีวิว)
3. MRPeasy
MRPeasy เป็นซอฟต์แวร์จัดตารางการผลิตที่ยอดเยี่ยมสำหรับธุรกิจที่มีพนักงาน 10 ถึง 200 คน เครื่องมือที่แข็งแกร่งนี้ใช้ระบบ การวางแผนความต้องการวัสดุ (MRP) ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อกำหนดอย่างแม่นยำว่าควรผลิตสินค้าใดและในปริมาณเท่าใด ซึ่งช่วยให้ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดได้อย่างเหมาะสม จัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดของเสียจากการผลิต
MRPeasy ช่วยให้คุณติดตามข้อมูลได้ตลอดเวลาด้วยการอัปเดตระดับสินค้าคงคลังโดยอัตโนมัติ ฟังก์ชันนี้ช่วยให้คุณป้องกันการขาดสต็อกและลดต้นทุนการจัดเก็บสินค้าคงคลัง
สุดท้ายนี้ MRPeasy ใช้ระบบสเปรดชีต ปฏิทิน และฟีเจอร์แผนภูมิแกนต์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการวางแผนการผลิตตามความต้องการ วันที่กำหนดส่งคำสั่งซื้อ และความพร้อมของทรัพยากร
คุณสมบัติเด่นของ MRPeasy
- ฟีเจอร์ปฏิทินสำหรับการวางแผนการผลิต
- แผนภูมิแกนต์เพื่อช่วยในการติดตามคำสั่งซื้อ
- ระบบการวางแผนความต้องการวัตถุดิบ (MRP) ที่ช่วยในการกำหนดประเภทและปริมาณของสินค้าที่จะผลิต
- ระบบบัญชีที่ตรวจสอบกระแสเงินสดและงบดุล
- รายงานแบบเรียลไทม์เพื่อป้องกันการขาดสต็อกและสต็อกเกิน
ข้อจำกัดของ MRPeasy
- คุณสมบัติและฟังก์ชันการทำงานที่จำกัด
- ตัวเลือกการปรับแต่งแดชบอร์ดที่จำกัด
ราคาของ MRPeasy
- เริ่มต้น: $44.92/เดือนต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: 63.25 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: $90. 75/เดือน ต่อผู้ใช้
- ไม่จำกัด: $136.58/เดือนต่อผู้ใช้
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
MRPeasy รีวิวและคะแนน
- G2: 4. 3/5 (10+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
4. โซลูชันร้านค้าทั่วโลก
Global Shop Solutions มุ่งเน้นการปรับปรุงกระบวนการที่ซับซ้อนในการผลิต การตรวจสอบพื้นที่การผลิต และการติดตามคำสั่งซื้อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
คุณสมบัติการรายงานงานระหว่างดำเนินการของเครื่องมือ ช่วยให้คุณสามารถติดตามการผลิตและทำให้ง่ายต่อการระบุและตอบสนองต่อปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการ
นอกจากนี้ โปรแกรมยังมีฟังก์ชันการติดตามการบำรุงรักษาที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งจะแจ้งเตือนคุณเมื่ออุปกรณ์ชิ้นใดต้องการการบำรุงรักษาเชิงป้องกันในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ฟีเจอร์นี้มีประโยชน์อย่างยิ่งเนื่องจากช่วยป้องกันการหยุดชะงักของการผลิตอันเนื่องมาจากเครื่องจักรขัดข้อง
Global Shop Solutions ยังให้บริการข้อมูลสินค้าคงคลังทางกายภาพอย่างครบถ้วน และทำให้การซื้อสินค้าคงคลังเป็นระบบอัตโนมัติเมื่อระดับสต็อกต่ำเพื่อป้องกันการสูญเสียที่เกิดจากการขาดสต็อก คุณสมบัตินี้เป็นส่วนสำคัญในแผนความต้องการวัสดุ เนื่องจากช่วยในการตัดสินใจว่าจะผลิตอะไรและเมื่อใด
คุณสมบัติเด่นของ Global Shop Solutions
- คุณสมบัติการจัดตารางสำหรับการวางแผนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
- ระบบติดตามงานเพื่อตรวจสอบงานที่กำลังดำเนินการ ใบแจ้งหนี้ ค่าใช้จ่าย และการชำระเงิน
- ระบบการตรวจสอบการบำรุงรักษาเพื่อป้องกันการหยุดทำงานเนื่องจากเครื่องจักรเสีย
- การสั่งซื้อสินค้าคงคลังโดยอัตโนมัติเมื่อระดับสินค้าต่ำเพื่อป้องกันการขาดสต็อก
- การสร้างใบเสนอราคาและคำสั่งขายอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของโซลูชันร้านค้าทั่วโลก
- ระบบปฏิบัติการประสบปัญหาความล่าช้าในการโหลด
- การฝึกอบรมผู้ใช้ให้สามารถใช้งานซอฟต์แวร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยทั่วไปต้องใช้เวลาค่อนข้างมาก
ราคาของโซลูชันร้านค้าทั่วโลก
- มีให้บริการเมื่อติดต่อ
การจัดอันดับและรีวิวของ Global Shop Solutions
- G2: 3. 8/5 (10+ รีวิว)
- Capterra: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
5. ดาบคาตานะ
หากคุณกำลังประสบปัญหาในการตรวจสอบและจัดการระดับสินค้าคงคลังในคลังสินค้าต่าง ๆ Katana อาจเป็นคำตอบสำหรับปัญหาของคุณ
ซอฟต์แวร์จัดการสินค้าคงคลัง บนระบบคลาวด์นี้ช่วยให้คุณติดตามสินค้าเฉพาะที่เก็บไว้ในคลังสินค้าแต่ละแห่งได้ จึงป้องกันปัญหาการมีสินค้าเกินหรือขาดสต็อก
คุณสมบัติการจัดการการผลิตของ Katana ช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่าควรผลิตอะไรและเมื่อใด โดยพิจารณาจากความพร้อมของวัตถุดิบและความต้องการของตลาดสำหรับสินค้าเฉพาะ ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดตารางการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ โปรแกรมยังช่วยให้คุณตัดสินใจได้ดีขึ้นโดยการระบุสินค้าที่ทำกำไรได้มากที่สุดและลูกค้าที่ดีที่สุดของคุณ
คุณสมบัติเด่นของคาตานะ
- ระบบติดตามสินค้าคงคลังขั้นสูงที่ตรวจสอบระดับสต็อกในคลังสินค้าต่างๆ
- ระบบการจัดการการผลิตที่จัดตารางการดำเนินงานตามความพร้อมของวัตถุดิบ เวลา และความต้องการของลูกค้า
- ระบบติดตามที่ระบุตำแหน่งชุดสินค้าที่มีข้อบกพร่องหรือหมดอายุ ก่อนที่จะถูกจัดส่ง
- ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับแนวโน้มอัตรากำไรและช่องทางการขายที่ประสบความสำเร็จมากที่สุด
ข้อจำกัดของคาตานะ
- ผู้ใช้ใหม่อาจรู้สึกว่าอินเทอร์เฟซมีความซับซ้อนเกินไป
- ความเร็วในการโหลดอาจช้าเมื่อมีการป้อนข้อมูลหลายรายการ
ราคาของคาตานะ
- จำเป็น: $99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $299/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: 799 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อฝ่ายขาย
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวของคาตานะ
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (150+ รีวิว)
6. JobBOSS
หนึ่งในเหตุผลสำคัญที่ทำให้ JobBOSS โดดเด่นในฐานะซอฟต์แวร์การผลิตสำหรับธุรกิจขนาดเล็กคือความสามารถที่แข็งแกร่งในการ จัดตารางและควบคุมการทำงานในโรงงาน
JobBOSS ตระหนักถึงความท้าทายที่ผู้ผลิตต้องเผชิญในการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานตามความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยแก้ไขปัญหานี้ด้วยการให้ผู้ใช้สามารถลาก วาง และปรับตารางการผลิตได้อย่างราบรื่น
นอกจากนี้ ฟีเจอร์การวิเคราะห์สถานการณ์สมมติยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานโดยการช่วยให้คุณคาดการณ์ผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงตารางการผลิตก่อนที่จะดำเนินการเปลี่ยนแปลงใด ๆ
ด้วย JobBOSS ความเสี่ยงในการสูญเสียสัญญาเนื่องจากการเสนอราคาล่าช้าจะกลายเป็นอดีต เครื่องมือนี้สามารถสร้างใบเสนอราคาที่ปราศจากข้อผิดพลาดได้ทันที โดยใช้ตัวเลขที่ทันสมัยที่สุด
คุณสมบัติเด่นของ JobBOSS
- ระบบการวางแผนการผลิตที่ช่วยให้การติดตามคำสั่งซื้อและการผลิตเป็นไปอย่างมีระเบียบ
- การติดตามการควบคุมวัสดุและสินค้าคงคลัง
- สามารถเข้าถึงได้ง่ายบนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์มือถือ
- การสร้างใบเสนอราคาที่ปราศจากข้อผิดพลาดให้กับลูกค้าอย่างรวดเร็วโดยใช้ตัวเลขปัจจุบัน
ข้อจำกัดของ JobBOSS
- เซิร์ฟเวอร์ซอฟต์แวร์อาจทำงานช้า ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน
- ความยากลำบากในการเข้าถึงและใช้คุณสมบัติบางอย่าง
ราคาของ JobBOSS
- มีให้บริการเมื่อติดต่อ
คะแนนและรีวิวของ JobBOSS
- G2: 3. 8/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 800 รายการ)
7. CloudSuite Industrial โดย Infor
หากคุณประสบปัญหาการปิดระบบบ่อยครั้งและเวลาหยุดทำงานที่ไม่คาดคิดซึ่งส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานโดยรวม ถึงเวลาแล้วที่คุณควรพิจารณาการผสานรวม CloudSuite Industrial เข้ากับการดำเนินงานของคุณ
CloudSuite Industrial เป็นโซลูชันที่ครอบคลุมซึ่งใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI)และความเป็นจริงขยาย (XR) เพื่อทำนายการบำรุงรักษาที่จำเป็นสำหรับเครื่องจักร เพิ่มความน่าเชื่อถือของอุปกรณ์ ⚒️
เครื่องมือนี้มีความโดดเด่นในการแจ้งเตือนคุณทุกครั้งที่มีโอกาสเกิดการขัดจังหวะที่อาจส่งผลกระทบต่อการจัดส่งคำสั่งซื้อของคุณ ซึ่งช่วยให้คุณตัดสินใจอย่างมีข้อมูลและตอบสนองอย่างทันท่วงที ทำให้สินค้าของคุณถึงมือลูกค้าเป้าหมายในเวลาที่คาดหวังไว้
นอกจากนี้ CloudSuite Industrial ยังช่วยเร่งนวัตกรรมผลิตภัณฑ์โดยการเปรียบเทียบต้นทุนและประสิทธิภาพกับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิม ซึ่งท้ายที่สุดจะช่วยให้สามารถปรับปรุงกลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ดียิ่งขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ CloudSuite Industrial
- ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และความเป็นจริงขยาย (XR) เพื่อดำเนินการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ที่ป้องกันการหยุดทำงานของเครื่องจักร
- คุณสมบัติการแจ้งเตือนที่เตือนคุณเกี่ยวกับการหยุดชะงักที่อาจเกิดขึ้นซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อการดำเนินการตามคำสั่งซื้อ
- ระบบอัตโนมัติการประมวลผลใบแจ้งหนี้ ส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยลงและได้รับการอนุมัติที่รวดเร็วขึ้น
- ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดตารางการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อจำกัดของ CloudSuite Industrial
- การเรียนรู้ที่ชันสำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีประสบการณ์
- อาจไม่ให้บริการโซลูชั่นการจัดส่งสินค้าที่ดีที่สุด
ราคาของ CloudSuite Industrial
- มีให้บริการเมื่อติดต่อ
CloudSuite Industrial คะแนนและรีวิว
- G2: 3. 9/5 (50+ รีวิว)
- TrustRadius: 7. 6/10 (10+ รีวิว)
8. เซเทค เออีอาร์พี
Cetec ERP เป็นซอฟต์แวร์ ERP สำหรับการผลิตในธุรกิจขนาดเล็กที่ครอบคลุมทุกด้าน นำเสนอโซลูชันที่หลากหลายสำหรับการจัดการสินค้าคงคลัง การวางแผนการผลิต และการจัดตารางงานตามความต้องการ
แพลตฟอร์มนี้ช่วยแก้ปัญหาการติดตามสินค้าคงคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้คุณสามารถ ทำเครื่องหมายลำดับหมายเลขวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป เพื่อการระบุตัวตนที่ง่ายขึ้น นอกจากนี้ คุณสมบัติการจัดการสินค้าคงคลังของเครื่องมือยังช่วยให้คุณติดตามสต็อกสินค้าได้ เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าคงอยู่ในระดับที่กำหนดไว้ล่วงหน้าของบริษัทคุณ
Cetec ERP ช่วยคุณวางแผนตารางการผลิตโดยเสนอแนะวิธีการจัดสรรวัสดุและเวลาโดยอัตโนมัติตามวันที่กำหนดของคำสั่งซื้อ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Cetec ERP
- ระบบติดตามสินค้าคงคลังที่ตรวจสอบระดับสินค้าคงคลังและรับประกันว่าอยู่ในขอบเขตที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
- ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) สำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่แนะนำวิธีการจัดสรรทรัพยากรที่มีจำกัดโดยอัตโนมัติ
- ให้ข้อมูลและคุณสมบัติที่สามารถเข้าถึงได้บนแท็บเล็ตมือถือ
- จัดตารางการผลิตโดยอัตโนมัติตามวันที่กำหนดส่งของคำสั่งซื้อและความสามารถของพื้นที่การผลิต
ข้อจำกัดของระบบ ERP ของ Cetec
- ผู้ใช้บางครั้งอาจพบปัญหาขัดข้องกับการอัปเดตใหม่
- ผู้ใช้ใหม่ที่ไม่คุ้นเคยกับระบบ ERP อาจพบปัญหาในการปรับตัวเข้ากับซอฟต์แวร์
ราคา Cetec ERP
- ไลท์: 40 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้ + 0 ดอลลาร์ต่อบริษัท
- มาตรฐาน: $40/เดือน ต่อผู้ใช้ + $500/เดือน ต่อบริษัท
- องค์กร: $40/เดือนต่อผู้ใช้ + $3,200/เดือนต่อบริษัท
คะแนนและรีวิว Cetec ERP
- G2: 3. 9/5 (รีวิว 20+ ครั้ง)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 40 รายการ)
9. ฟิชโบว์ล
Fishbowl ได้รับการออกแบบมาเพื่อตรวจสอบและจัดการระดับสินค้าคงคลังของคุณในคลังสินค้าต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการดำเนินการ ตรวจนับสินค้าอัตโนมัติ คุณสามารถตรวจสอบสินค้าคงคลังในคลังสินค้าต่างๆ ได้อย่างง่ายดายจากศูนย์กลาง ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตาม ?
โปรแกรมยังมีฟังก์ชันปฏิทินคำสั่งงานที่ช่วยให้สามารถวางแผนล่วงหน้าและผลิตสินค้าได้ตรงเวลา ก่อนถึงกำหนดส่งมอบคำสั่งซื้อ
นอกจากนี้ ระบบการวางแผนทรัพยากรการผลิต (MRP) ของระบบช่วยในการวางแผนการผลิตโดยแจ้งให้คุณทราบเมื่อใดและที่ใดที่ต้องการวัสดุ
คุณสมบัติเด่นของ Fishbowl
- การนับสต็อกอัตโนมัติที่ป้องกันการมีสินค้าเกินหรือสินค้าหมด
- ปฏิทินใบสั่งงานที่วางแผนตารางการผลิต รับประกันว่าสินค้าพร้อมสำหรับการจัดส่งในวันส่งมอบ
- ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ที่สามารถเข้าถึงได้จากทุกที่
- คุณสมบัติการติดตามขั้นสูงที่ตรวจสอบระดับสต็อกในคลังสินค้าหลายแห่ง
ข้อจำกัดของบ่อปลา
- ความยากลำบากในการใช้งานคุณสมบัติบางอย่างบนแพลตฟอร์ม
- การสนับสนุนที่ไม่เสถียรซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาบ่อยครั้ง
การกำหนดราคาแบบ Fishbowl
- ขับรถ: เริ่มต้นที่ $329 ต่อเดือน (คลังสินค้า)
- ขั้นสูง: เริ่มต้นที่ $329 ต่อเดือน (คลังสินค้า); เริ่มต้นที่ $429 ต่อเดือน (การผลิต)
การให้คะแนนและรีวิวแบบ Fishbowl
- G2: 4. 0/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 800 รายการ)
10. BatchMaster
BatchMaster เป็นเครื่องมือวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) ที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพกระบวนการทำงานด้วยการติดตามการผลิตคุณภาพ การจัดการสินค้าคงคลัง และการวางแผนความต้องการวัสดุอย่างละเอียดถี่ถ้วน
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ซอฟต์แวร์นี้ช่วยให้คุณติดตามสินค้าคงคลังโดย จัดหมวดหมู่รายการ ตามน้ำหนัก ปริมาตร และตำแหน่งของโรงงาน ซึ่งช่วยให้ทีมของคุณสามารถค้นหาวัตถุดิบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการผลิตสินค้าเฉพาะได้
ฟังก์ชันการติดตามสินค้าคงคลังนี้ช่วยในการวางแผนความต้องการวัสดุโดยการแจ้งให้คุณทราบเมื่อถึงเวลาที่ควรสั่งซื้อสินค้าคงคลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระดับสต็อก
BatchMaster ยังช่วยให้คุณสามารถกำหนดการทดสอบการควบคุมคุณภาพและค่าที่ยอมรับได้ เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจะตรงตามความต้องการที่เข้มงวดของลูกค้าของคุณอย่างสม่ำเสมอ
คุณสมบัติเด่นของ BatchMaster
- ฟังก์ชันการควบคุมสินค้าคงคลังที่จัดกลุ่มสินค้าตามปริมาณ น้ำหนัก และสถานที่ตั้งของโรงงาน
- ระบบการวางแผนความต้องการวัสดุ (MRP) ที่แจ้งเตือนคุณเมื่อถึงเวลาที่ควรสั่งซื้อสินค้าคงคลัง
- การผสานรวมกับ QuickBooks, Sage 100 & 300, Microsoft Dynamics GP และ SAP Business One
- คุณสมบัติการสแกนเอกสาร, ค้นหา, และดึงข้อมูลที่มอบข้อมูลจำเป็นสำหรับการตรวจสอบคุณภาพและการตรวจสอบ
ข้อจำกัดของ BatchMaster
- จำเป็นต้องมีการฝึกอบรมอย่างกว้างขวางเพื่อใช้งานคุณสมบัติต่างๆ
- การทำความเข้าใจโมดูลต่าง ๆ ต้องใช้เวลาและความพยายาม
ราคา BatchMaster
- มีให้บริการเมื่อติดต่อ
BatchMaster คะแนนและรีวิว
- G2: 3. 6/5 (4 รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (5 รีวิว)
เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้วยซอฟต์แวร์การผลิตสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่ดีที่สุด
ด้วยความแข่งขันที่เพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมการผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้วยซอฟต์แวร์การผลิตสำหรับธุรกิจขนาดเล็กจึงกลายเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เครื่องมือเหล่านี้ช่วยอัตโนมัติการทำงาน ให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับประสิทธิภาพการดำเนินงาน และรับประกันการดำเนินการตามคำสั่งซื้อ
ด้วยมุมมองที่หลากหลาย ความสามารถในการผสานรวมที่ครอบคลุม และเทมเพลตนับร้อย ClickUp จึงโดดเด่นเป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับการสนับสนุนการดำเนินงานการผลิตขนาดเล็ก ตั้งแต่การจัดการสินค้าคงคลังและการติดตามคำสั่งซื้อ ไปจนถึงการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการขายสมัครวันนี้ฟรี และนำธุรกิจของคุณสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จ! ?