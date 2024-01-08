บล็อก ClickUp
การวางแผนรวม: กลยุทธ์เพื่อการบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

การวางแผนรวม: กลยุทธ์เพื่อการบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

PMO Team
PMO Team
8 มกราคม 2567

ทำไมธุรกิจใด ๆ ถึงมีอยู่? เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดโดยการผลิตและขายสินค้า/บริการเพื่อแลกเปลี่ยนกับราคา.

หากความต้องการเกินกว่าการผลิต คุณจะพลาดโอกาสในการสร้างรายได้ หากการผลิตเกินกว่าความต้องการ คุณจะไม่สามารถขายสินค้าได้ ซึ่งนำไปสู่การสูญเสียและขาดทุน

โดยสรุป ความสำเร็จอยู่ที่ความสามารถของธุรกิจในการคาดการณ์ความต้องการได้อย่างถูกต้อง และบริหารจัดการกำลังการผลิตอย่างเหมาะสมกลยุทธ์การดำเนินงานและการบริหารทรัพยากรต่างพึ่งพาเครื่องมือสำคัญหนึ่งอย่างในการบรรลุเป้าหมายนี้ นั่นคือการวางแผนแบบรวมศูนย์

การวางแผนรวมคืออะไร?

การวางแผนแบบรวมกลุ่มคือกระบวนการออกแบบสูตรเพื่อให้การผลิตที่โรงงานไม่หยุดชะงัก สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าต่อสินค้าได้

ทีมปฏิบัติการคาดการณ์ความต้องการในอนาคต โดยทั่วไปสำหรับช่วง 3-18 เดือนข้างหน้า จากนั้นดำเนินการวางแผนรวมเพื่อจัดการกำลังการผลิตให้สามารถตอบสนองความต้องการนั้นได้

ลองพิจารณาตัวอย่างของผู้ผลิตรถยนต์ที่มีการคาดการณ์ความต้องการรวมของรถยนต์สามรุ่นจำนวน 150,000 คันในช่วง 18 เดือนข้างหน้า แผนรวมจะออกแบบการวางแผนการผลิตที่เหมาะสม—รวมถึงแรงงาน เครื่องจักร โลจิสติกส์ และทรัพยากรทางการเงิน—เพื่อตอบสนองความต้องการนั้น

โดยทั่วไป การวางแผนการผลิตแบบรวมจะดำเนินการสำหรับกิจกรรมทั้งหมดในโรงงานผลิต ไม่ใช่เพียงการผลิตหรือผลิตภัณฑ์แต่ละรายการเท่านั้น ในตัวอย่างข้างต้น การวางแผนแบบรวมไม่ได้ดำเนินการสำหรับรถยนต์แต่ละประเภทแยกกัน แต่จะดำเนินการในฐานะการรวมของผลิตภัณฑ์และโรงงานทั้งหมดของบริษัทเสมอ

การประมาณเวลาในการทำงานของ ClickUp
ข้อมูลปริมาณงานของทีมสำหรับโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการวางแผนแบบรวม

แม้ว่าจะถูกใช้เป็นหลักในด้านการผลิตและการจัดการห่วงโซ่อุปทาน การวางแผนแบบรวมสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจบริการได้เช่นกัน

ตัวอย่างเช่น หากทีมขายของคุณกำลังดำเนินการโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ต้องการนักพัฒนา 20 คนในปีหน้า แผนรวมของคุณจะระบุถึงการได้มาซึ่งทรัพยากร การฝึกอบรม และการใช้งานของทรัพยากรเหล่านี้

วัตถุประสงค์ของการวางแผนรวมคืออะไร?

  • การวางแผนกำลังการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการการผลิต: การวางแผนแบบรวมรวมทำให้แน่ใจว่ากำลังการผลิตขององค์กรพร้อมที่จะรองรับความต้องการของตลาดในระยะยาว
  • การจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด: การวางแผนแบบรวมช่วยในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ว่าจะเป็นแรงงาน วัตถุดิบ เครื่องจักร หรืออัตราการผลิต
  • ความมั่นคงในกำลังแรงงาน: การวางแผนแบบรวมสนับสนุนการจ้างงานเชิงกลยุทธ์และการจ้างงานแบบสลับเวลา ซึ่งช่วยให้เกิดผลผลิตสูงสุดและความพึงพอใจของพนักงาน
  • การกำจัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น: การซื้อและเก็บวัตถุดิบที่ไม่ได้ใช้หรือการบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ไม่ได้ใช้เพิ่มค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นซึ่งการวางแผนรวมที่ดีสามารถป้องกันได้

ประโยชน์ของการวางแผนแบบรวม

การวางแผนการรวมกลุ่มเป็นเครื่องมือการดำเนินงานที่สำคัญและได้รับความนิยมในอุตสาหกรรมการผลิตและห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งมอบประโยชน์หลายประการ

การประหยัดค่าใช้จ่าย

ด้วยแผนการรวมที่ดี คุณสามารถป้องกันสองสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ได้: ความสามารถที่ไม่ได้ใช้และความต้องการที่ไม่ได้รับการตอบสนอง การวางแผนการรวมช่วยคาดการณ์ทรัพยากรที่จำเป็นได้อย่างแม่นยำ ป้องกันการสูญเสียหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรักษา มันป้องกันระดับสินค้าคงคลังที่เกินซึ่งอาจขายไม่ออกหรือถูกขายในราคาที่ลดลงมาก

การจัดการสินค้าคงคลังที่ดีขึ้น

ข้อได้เปรียบที่สำคัญที่สุดของการวางแผนแบบรวมคือทำให้การจัดการสินค้าคงคลังมีประสิทธิภาพในหลายระดับ

  • ป้องกันการซื้อวัตถุดิบเพิ่มเติม
  • กำหนดตารางการซื้อ/จัดส่งวัตถุดิบให้ตรงเวลาพอดีกับการผลิต
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายการผลิตมีการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
  • ขจัดความจำเป็นในการเก็บสินค้าคงคลังที่ไม่จำเป็น

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน

พนักงานสามารถวางแผนและจัดระเบียบชีวิตได้ดีขึ้นเมื่อมีมุมมองที่ชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่ข้างหน้า ผู้จัดการสามารถจ้างทรัพยากรที่จำเป็นและฝึกอบรมพวกเขาได้อย่างเหมาะสม สมาชิกในทีมสามารถพัฒนาทักษะใหม่หรือเพิ่มทักษะเพื่อรองรับความต้องการในอนาคต ทีมหรือแผนกต่างๆ สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ องค์กรสามารถหลีกเลี่ยงการเลิกจ้าง/การปลดพนักงานได้ด้วยการวางแผนรวมที่มีประสิทธิภาพ

การตัดสินใจที่ดีขึ้น

แผนรวมให้ภาพรวมของศักยภาพการผลิตขององค์กร ช่วยให้การตัดสินใจทางธุรกิจหลายอย่างเกิดขึ้นได้

ตัวอย่างเช่น การวางแผนแบบรวมจะสร้างสมดุลระหว่างความต้องการของตลาดกับความสามารถในการจัดหาขององค์กร ด้วยตัวชี้วัดเหล่านี้ คุณสามารถตัดสินใจด้านราคาได้อย่างง่ายดาย หากแผนรวมแสดงให้เห็นว่าคุณมีแนวโน้มที่จะมีสินค้าคงคลังมากกว่าความต้องการที่คาดการณ์ไว้ คุณสามารถเพิ่มโปรโมชั่นเพื่อส่งผลต่อฝั่งลูกค้าได้

สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการวางแผนแบบรวมช่วยให้การตัดสินใจลงทุนของคุณชัดเจนขึ้น มันช่วยตอบคำถามว่า "เราจำเป็นต้องลงทุนในอุปกรณ์หรือบุคลากรเพิ่มเติมหรือไม่?"

เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ การวางแผนแบบรวมแสดงวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพแผนการผลิตโดยไม่ต้องลงทุนเพิ่มเติมในเงินทุน

ผลกำไรที่ดีขึ้น

การวางแผนแบบรวมช่วยควบคุมต้นทุนผันแปรในขณะที่เพิ่มประสิทธิภาพของสายการประกอบ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความสามารถในการทำกำไรขององค์กร

นอกจากนี้ ยังเสริมสร้างความสามารถขององค์กรในการจัดส่งสินค้าให้ตรงเวลาครบถ้วน (OTIF) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญในห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจค้าปลีก

แม้ว่าจะมีประโยชน์อย่างมาก แต่การวางแผนแบบรวมรวมก็ไม่ใช่เรื่องง่าย มันมาพร้อมกับหลายความท้าทาย ซึ่งเราจะสำรวจต่อไป

ความท้าทายทั่วไปในการวางแผนรวม

ในรูปแบบที่ง่ายที่สุด การวางแผนแบบรวมจะคาดการณ์ความต้องการในอนาคตและสร้างขีดความสามารถเพื่อรองรับความต้องการนั้น เพื่อให้แผนรวมมีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับความต้องการและอุปทานจากทีมขาย การจัดการปฏิบัติการ การจัดซื้อ ทรัพยากรบุคคล และการเงิน

สำหรับองค์กรส่วนใหญ่ การรวบรวมข้อมูลนี้เป็นความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดในการวางแผนแบบรวมศูนย์ แต่ไม่ใช่แค่นั้น

ความผันผวนของความต้องการ: ความต้องการไม่ใช่สิ่งที่คาดการณ์ได้ง่าย ความต้องการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจ ตลาด การกำหนดราคา การแข่งขัน และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ซึ่งส่งผลต่อการวางแผนโดยรวม

ขอบเขตการวางแผน: องค์กรทั่วไปมักวางแผนไว้ในช่วงเวลาตั้งแต่สามเดือนถึง 18 เดือน. สิ่งต่าง ๆ สามารถเกิดขึ้นได้มากมายในช่วงเวลานี้. การระบาดใหญ่ทั่วโลกหรือการเลือกตั้งที่พลิกผันสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว.

การหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทาน: ห่วงโซ่อุปทานคือเครือข่ายที่ซับซ้อนซึ่งผลิตภัณฑ์เดินทางผ่านไปได้ ภาวะสงครามหรือภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นที่ใดก็ตามในโลกสามารถส่งผลกระทบต่อแผนการที่วางไว้ดีที่สุดได้

คอขวด: การวางแผนอย่างเข้มงวดอาจก่อให้เกิดคอขวดในสายการประกอบ ซึ่งนำไปสู่ความไม่มีประสิทธิภาพที่การวางแผนแบบรวมศูนย์พยายามป้องกัน

การปรับให้เรียบ: การเปลี่ยนแปลงการผลิต ทรัพยากร ฯลฯ อย่างบ่อยครั้ง มักมาพร้อมกับต้นทุนการปรับให้เรียบที่มักไม่ได้รับการพิจารณา

แม้ว่าความท้าทายเหล่านี้อาจทำให้การวางแผนรวมล้มเหลวได้ แต่เครื่องมือการจัดการโครงการที่ดีและกระบวนการที่รอบคอบสามารถช่วยได้ นี่คือวิธีการ

วิธีการนำการวางแผนแบบรวมกลุ่มที่มีประสิทธิภาพไปใช้

รวบรวมข้อมูล

สำหรับการวางแผนรวมที่มีประสิทธิภาพ คุณจำเป็นต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการและความสามารถ ซึ่งเครื่องมือการจัดการทรัพยากรใด ๆ ก็สามารถช่วยรวบรวมได้

ตัวอย่างเช่น ในด้านอุปสงค์ ให้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ:

  • คุณขายสินค้าไปกี่ชิ้นในห้าปีที่ผ่านมา
  • อัตราการเติบโตของยอดขายคืออะไร
  • ปัจจัยภายใน/ภายนอกใดที่มีอิทธิพลต่อการขาย

ในด้านความสามารถ เรียนรู้:

  • วัตถุดิบ เครื่องจักร และทรัพยากรที่จำเป็นในการผลิตสินค้า
  • ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นของการผลิตสินค้าแต่ละชิ้นคืออะไร
  • ความสามารถปัจจุบันของคุณคืออะไร
  • ระดับสินค้าคงคลังปัจจุบันของคุณคืออะไร

เมื่อคุณใช้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการเช่นClickUp ข้อมูลจำนวนมากอาจสามารถเข้าถึงได้ทันที ลูกค้าบางรายของ ClickUp ใช้เครื่องมือนี้เป็นโซลูชันการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า(CRM) เพื่อติดตามยอดขาย

มุมมองปริมาณงานใน ClickUp ฟีเจอร์หลัก
มุมมองปริมาณงาน ClickUp

องค์กรบริการใช้มุมมองภาระงานเพื่อจัดการความสามารถของทรัพยากรบุคคลรายงานของ ClickUpให้ข้อมูลเชิงลึกอย่างละเอียดเกี่ยวกับว่าใครกำลังทำอะไร ใช้เวลานานเท่าใด ทีมงานมีประสิทธิภาพอย่างไร เป็นต้น

กำหนดความต้องการของคุณให้สอดคล้องกับความสามารถที่คาดว่าจะรองรับได้

ตอนนี้คุณมีข้อมูลจากทั้งสองฝ่ายแล้ว ถึงเวลาที่จะแสดงภาพว่าข้อมูลเหล่านี้เชื่อมโยงกันอย่างไร ขั้นตอนนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการกำหนดความจุที่เหมาะสมให้กับแต่ละขั้นตอนในกระบวนการ

ตัวอย่างเช่น ผู้ผลิตรถยนต์ไม่จำเป็นต้องมีผ้าคลุมเบาะหรือคนมาติดตั้งจนกว่าจะถึงขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการ การมีแผนผังความคิดที่ชัดเจนของกระบวนการจะช่วยให้มองเห็นการไหลของขั้นตอนเหล่านี้ได้

ClickUp Mind Mapsเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการวาดเส้นโค้งอุปสงค์และความต้องการกำลังการผลิตที่เกี่ยวข้อง มันทำหน้าที่เป็นเครื่องมือวางแผนกำลังการผลิตเพื่อจัดสรรทรัพยากรให้สอดคล้องกับความต้องการ

การจัดการโลจิสติกส์
แผนผังความคิด ClickUp สำหรับการผลิตและการขนส่ง

หากกระบวนการปัจจุบันของคุณกระจัดกระจายเกินไป ให้ใช้เทมเพลตการวางแผนการเพิ่มพูนโครงการ (PI) ของ ClickUp เหล่านี้ เทมเพลตเหล่านี้จะช่วยให้คุณปรับปรุงการสื่อสารโครงการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งเสริมการทำงานร่วมกันที่ดีขึ้น และกำหนดวิสัยทัศน์ร่วมกัน

ประมาณการค่าใช้จ่าย

การวางแผนการจัดการวัสดุรวมที่ดีจะพิจารณาถึงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด ซึ่งช่วยให้คุณสามารถจัดสรรกำลังการผลิตที่มีอยู่และวางแผนงบประมาณสำหรับความต้องการในอนาคตได้

เทมเพลตการจัดการต้นทุนโครงการ ClickUp
เทมเพลตการจัดการต้นทุนโครงการ ClickUp

ไม่รู้จะเริ่มต้นที่ไหนใช่ไหม? ไม่มีปัญหา.แบบประเมินของ ClickUpให้จุดเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยมแก่คุณ. ดาวน์โหลดแบบใดก็ได้และปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของคุณ.

เลือกวิธีการวางแผนรวมของคุณ

เมื่อคุณมีข้อมูลทั้งหมดพร้อมแล้ว ก็ถึงเวลาที่จะเลือกวิธีการสร้างแผนรวมของคุณ มีกลยุทธ์การวางแผนรวมที่ใช้กันทั่วไปอยู่สามวิธี

กลยุทธ์ระดับ: วิธีนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาการผลิตและการจ้างงานให้คงที่โดยไม่มีการลงทุนอย่างกะทันหันในกำลังการผลิต. แม้ว่าวิธีนี้จะทำให้ปริมาณงานคงที่ แต่ก็มีความเสี่ยงที่จะทำงานที่ความจุสูงสุดตลอดเวลาหรือสร้างสินค้าคงคลังที่ไม่จำเป็นแม้ว่าจะมีความต้องการต่ำก็ตาม.

กลยุทธ์การไล่ตาม: ในวิธีนี้ ความสามารถจะไล่ตามความต้องการ ผลที่ตามมาคือคุณอาจจ้างการผลิตจากโรงงานอื่น ซื้อ/เช่าอุปกรณ์ หรือจ้าง/เลิกจ้างทรัพยากร วิธีนี้อาจสร้างความวุ่นวายให้กับทีมและมีความเสี่ยงต่อปัญหาคุณภาพ

กลยุทธ์แบบผสมผสาน: วิธีนี้รวมข้อดีของทั้งสองโลกเข้าไว้ด้วยกัน โดยคงไว้ซึ่งกำลังการผลิตที่มั่นคง พร้อมพื้นที่รองรับการผลิตเพิ่มเติมที่สามารถจัดเตรียมได้ภายในระยะเวลาอันสั้น

ในทางกลับกัน คุณยังสามารถจัดการด้านอุปสงค์ของสมการนี้ได้โดยการ:

  • รับคำสั่งซื้อล่วงหน้าระยะเวลา: รับคำสั่งซื้อแต่ดำเนินการจัดส่งในภายหลังตามความพร้อมของกำลังการผลิต
  • เลื่อนการจัดส่ง: ขยายระยะเวลาการจัดส่งหรือเลือกจัดส่งในช่วงที่มีความต้องการต่ำ
  • สร้างความต้องการเสริม: ขายสินค้าเสริม/ขายเพิ่มสินค้าที่เสริมกันให้กับลูกค้าเพื่อชดเชยความต้องการที่สูง

วางแผนและกำหนดตารางเวลาโครงการ

มุมมองงาน ClickUp
งานใน ClickUp ที่สามารถกำหนดผู้ใช้และงานที่ขึ้นอยู่ได้

ตามที่คุณมองเห็นกระบวนการผลิต คุณสามารถแยกมันออกเป็นงานและงานย่อยได้งานใน ClickUpอนุญาตให้คุณตั้งกำหนดเวลา,บ่งชี้การพึ่งพา, และแม้กระทั่งเพิ่มรายการตรวจสอบเพื่อการควบคุมคุณภาพที่ดีขึ้น

จัดสรรทรัพยากร

ใช้ระเบียบวิธีวางแผนรวมที่คุณเลือกเพื่อจัดสรรทรัพยากรให้กับแต่ละโครงการหรือรอบการผลิต

ซอฟต์แวร์การจัดการทรัพยากรของ ClickUp เป็นโซลูชันที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดตารางทรัพยากร ใช้มุมมอง Workloadสำหรับการวางแผนกำลังการผลิต ใช้มุมมองปฏิทินเพื่อแสดงเหตุการณ์สำคัญ สร้างแผนงานที่มองเห็นได้ด้วยมุมมองไทม์ไลน์และทำงานร่วมกันในลำดับความสำคัญ

ระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

ไม่ว่าแผนของคุณจะละเอียดถี่ถ้วนเพียงใด ภัยคุกคามและความเสี่ยงจะเกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอกเสมอ แผนรวมที่ดีควรมีการคาดการณ์โครงการเพื่อระบุความเสี่ยงและออกแบบวิธีการลดผลกระทบเหล่านั้น

บริหารโครงการและปรับเทียบแผนรวม

วิธีที่มีประสิทธิภาพในการเอาชนะความท้าทายของการวางแผนรวมคือการมีความยืดหยุ่น. คุณสมบัติของ ClickUp ช่วยให้การจัดการทรัพยากรมีประสิทธิภาพตลอดวงจรชีวิตของโครงการ.

มันช่วยให้สามารถมองเห็นและปรับเปลี่ยนการจัดสรรทรัพยากรตลอดทั้งโครงการได้ ในกรณีที่มีความล่าช้าหรือการหยุดชะงักที่ไม่คาดคิด

ใช้ทรัพยากรของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วย ClickUp

ไม่ว่าคุณจะเป็นธุรกิจสินค้าหรือบริการ ความสามารถในการทำกำไรขึ้นอยู่กับการตอบสนองความต้องการ การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร และการลดการสูญเสีย การวางแผนแบบรวมเป็นเครื่องมือที่ได้รับการทดสอบและพิสูจน์แล้วว่าช่วยองค์กรในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

เพื่อให้การวางแผนรวมมีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องมีเครื่องมือทางธุรกิจหลายอย่างเพื่อรวบรวมข้อมูล จัดการงาน มอบหมายทรัพยากร ติดตามเวลา จัดการการขาย/การซื้อ ทำงานร่วมกับสมาชิกในทีม เอกสารกระบวนการทำงาน เป็นต้น

องค์กรมักใช้เครื่องมือที่แตกต่างกันสำหรับแต่ละกิจกรรมเหล่านี้ ทำให้เสียเวลาและทรัพยากรอันมีค่าไปกับการรวบรวมข้อมูล สิ่งที่สูญเสียไปในกระบวนการนี้คือบริบท

ClickUp ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบครบวงจร ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดของคุณในการดำเนินกิจกรรมทั้งหมดนี้และอื่น ๆ อีกมากมาย มันรวมข้อมูลเชิงธุรกิจทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว เพื่อขับเคลื่อนแผนของคุณสู่ความสำเร็จทดลองใช้ ClickUp ฟรีวันนี้!