การวางแผนรวม: กลยุทธ์เพื่อการบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

ทำไมธุรกิจใด ๆ ถึงมีอยู่? เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดโดยการผลิตและขายสินค้า/บริการเพื่อแลกเปลี่ยนกับราคา.
หากความต้องการเกินกว่าการผลิต คุณจะพลาดโอกาสในการสร้างรายได้ หากการผลิตเกินกว่าความต้องการ คุณจะไม่สามารถขายสินค้าได้ ซึ่งนำไปสู่การสูญเสียและขาดทุน
โดยสรุป ความสำเร็จอยู่ที่ความสามารถของธุรกิจในการคาดการณ์ความต้องการได้อย่างถูกต้อง และบริหารจัดการกำลังการผลิตอย่างเหมาะสมกลยุทธ์การดำเนินงานและการบริหารทรัพยากรต่างพึ่งพาเครื่องมือสำคัญหนึ่งอย่างในการบรรลุเป้าหมายนี้ นั่นคือการวางแผนแบบรวมศูนย์
การวางแผนรวมคืออะไร?
การวางแผนแบบรวมกลุ่มคือกระบวนการออกแบบสูตรเพื่อให้การผลิตที่โรงงานไม่หยุดชะงัก สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าต่อสินค้าได้
ทีมปฏิบัติการคาดการณ์ความต้องการในอนาคต โดยทั่วไปสำหรับช่วง 3-18 เดือนข้างหน้า จากนั้นดำเนินการวางแผนรวมเพื่อจัดการกำลังการผลิตให้สามารถตอบสนองความต้องการนั้นได้
ลองพิจารณาตัวอย่างของผู้ผลิตรถยนต์ที่มีการคาดการณ์ความต้องการรวมของรถยนต์สามรุ่นจำนวน 150,000 คันในช่วง 18 เดือนข้างหน้า แผนรวมจะออกแบบการวางแผนการผลิตที่เหมาะสม—รวมถึงแรงงาน เครื่องจักร โลจิสติกส์ และทรัพยากรทางการเงิน—เพื่อตอบสนองความต้องการนั้น
โดยทั่วไป การวางแผนการผลิตแบบรวมจะดำเนินการสำหรับกิจกรรมทั้งหมดในโรงงานผลิต ไม่ใช่เพียงการผลิตหรือผลิตภัณฑ์แต่ละรายการเท่านั้น ในตัวอย่างข้างต้น การวางแผนแบบรวมไม่ได้ดำเนินการสำหรับรถยนต์แต่ละประเภทแยกกัน แต่จะดำเนินการในฐานะการรวมของผลิตภัณฑ์และโรงงานทั้งหมดของบริษัทเสมอ
แม้ว่าจะถูกใช้เป็นหลักในด้านการผลิตและการจัดการห่วงโซ่อุปทาน การวางแผนแบบรวมสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจบริการได้เช่นกัน
ตัวอย่างเช่น หากทีมขายของคุณกำลังดำเนินการโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ต้องการนักพัฒนา 20 คนในปีหน้า แผนรวมของคุณจะระบุถึงการได้มาซึ่งทรัพยากร การฝึกอบรม และการใช้งานของทรัพยากรเหล่านี้
วัตถุประสงค์ของการวางแผนรวมคืออะไร?
- การวางแผนกำลังการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการการผลิต: การวางแผนแบบรวมรวมทำให้แน่ใจว่ากำลังการผลิตขององค์กรพร้อมที่จะรองรับความต้องการของตลาดในระยะยาว
- การจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด: การวางแผนแบบรวมช่วยในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ว่าจะเป็นแรงงาน วัตถุดิบ เครื่องจักร หรืออัตราการผลิต
- ความมั่นคงในกำลังแรงงาน: การวางแผนแบบรวมสนับสนุนการจ้างงานเชิงกลยุทธ์และการจ้างงานแบบสลับเวลา ซึ่งช่วยให้เกิดผลผลิตสูงสุดและความพึงพอใจของพนักงาน
- การกำจัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น: การซื้อและเก็บวัตถุดิบที่ไม่ได้ใช้หรือการบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ไม่ได้ใช้เพิ่มค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นซึ่งการวางแผนรวมที่ดีสามารถป้องกันได้
ประโยชน์ของการวางแผนแบบรวม
การวางแผนการรวมกลุ่มเป็นเครื่องมือการดำเนินงานที่สำคัญและได้รับความนิยมในอุตสาหกรรมการผลิตและห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งมอบประโยชน์หลายประการ
การประหยัดค่าใช้จ่าย
ด้วยแผนการรวมที่ดี คุณสามารถป้องกันสองสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ได้: ความสามารถที่ไม่ได้ใช้และความต้องการที่ไม่ได้รับการตอบสนอง การวางแผนการรวมช่วยคาดการณ์ทรัพยากรที่จำเป็นได้อย่างแม่นยำ ป้องกันการสูญเสียหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรักษา มันป้องกันระดับสินค้าคงคลังที่เกินซึ่งอาจขายไม่ออกหรือถูกขายในราคาที่ลดลงมาก
การจัดการสินค้าคงคลังที่ดีขึ้น
ข้อได้เปรียบที่สำคัญที่สุดของการวางแผนแบบรวมคือทำให้การจัดการสินค้าคงคลังมีประสิทธิภาพในหลายระดับ
- ป้องกันการซื้อวัตถุดิบเพิ่มเติม
- กำหนดตารางการซื้อ/จัดส่งวัตถุดิบให้ตรงเวลาพอดีกับการผลิต
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายการผลิตมีการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
- ขจัดความจำเป็นในการเก็บสินค้าคงคลังที่ไม่จำเป็น
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน
พนักงานสามารถวางแผนและจัดระเบียบชีวิตได้ดีขึ้นเมื่อมีมุมมองที่ชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่ข้างหน้า ผู้จัดการสามารถจ้างทรัพยากรที่จำเป็นและฝึกอบรมพวกเขาได้อย่างเหมาะสม สมาชิกในทีมสามารถพัฒนาทักษะใหม่หรือเพิ่มทักษะเพื่อรองรับความต้องการในอนาคต ทีมหรือแผนกต่างๆ สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ องค์กรสามารถหลีกเลี่ยงการเลิกจ้าง/การปลดพนักงานได้ด้วยการวางแผนรวมที่มีประสิทธิภาพ
การตัดสินใจที่ดีขึ้น
แผนรวมให้ภาพรวมของศักยภาพการผลิตขององค์กร ช่วยให้การตัดสินใจทางธุรกิจหลายอย่างเกิดขึ้นได้
ตัวอย่างเช่น การวางแผนแบบรวมจะสร้างสมดุลระหว่างความต้องการของตลาดกับความสามารถในการจัดหาขององค์กร ด้วยตัวชี้วัดเหล่านี้ คุณสามารถตัดสินใจด้านราคาได้อย่างง่ายดาย หากแผนรวมแสดงให้เห็นว่าคุณมีแนวโน้มที่จะมีสินค้าคงคลังมากกว่าความต้องการที่คาดการณ์ไว้ คุณสามารถเพิ่มโปรโมชั่นเพื่อส่งผลต่อฝั่งลูกค้าได้
สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการวางแผนแบบรวมช่วยให้การตัดสินใจลงทุนของคุณชัดเจนขึ้น มันช่วยตอบคำถามว่า "เราจำเป็นต้องลงทุนในอุปกรณ์หรือบุคลากรเพิ่มเติมหรือไม่?"
เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ การวางแผนแบบรวมแสดงวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพแผนการผลิตโดยไม่ต้องลงทุนเพิ่มเติมในเงินทุน
ผลกำไรที่ดีขึ้น
การวางแผนแบบรวมช่วยควบคุมต้นทุนผันแปรในขณะที่เพิ่มประสิทธิภาพของสายการประกอบ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความสามารถในการทำกำไรขององค์กร
นอกจากนี้ ยังเสริมสร้างความสามารถขององค์กรในการจัดส่งสินค้าให้ตรงเวลาครบถ้วน (OTIF) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญในห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจค้าปลีก
แม้ว่าจะมีประโยชน์อย่างมาก แต่การวางแผนแบบรวมรวมก็ไม่ใช่เรื่องง่าย มันมาพร้อมกับหลายความท้าทาย ซึ่งเราจะสำรวจต่อไป
ความท้าทายทั่วไปในการวางแผนรวม
ในรูปแบบที่ง่ายที่สุด การวางแผนแบบรวมจะคาดการณ์ความต้องการในอนาคตและสร้างขีดความสามารถเพื่อรองรับความต้องการนั้น เพื่อให้แผนรวมมีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับความต้องการและอุปทานจากทีมขาย การจัดการปฏิบัติการ การจัดซื้อ ทรัพยากรบุคคล และการเงิน
สำหรับองค์กรส่วนใหญ่ การรวบรวมข้อมูลนี้เป็นความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดในการวางแผนแบบรวมศูนย์ แต่ไม่ใช่แค่นั้น
ความผันผวนของความต้องการ: ความต้องการไม่ใช่สิ่งที่คาดการณ์ได้ง่าย ความต้องการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจ ตลาด การกำหนดราคา การแข่งขัน และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ซึ่งส่งผลต่อการวางแผนโดยรวม
ขอบเขตการวางแผน: องค์กรทั่วไปมักวางแผนไว้ในช่วงเวลาตั้งแต่สามเดือนถึง 18 เดือน. สิ่งต่าง ๆ สามารถเกิดขึ้นได้มากมายในช่วงเวลานี้. การระบาดใหญ่ทั่วโลกหรือการเลือกตั้งที่พลิกผันสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว.
การหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทาน: ห่วงโซ่อุปทานคือเครือข่ายที่ซับซ้อนซึ่งผลิตภัณฑ์เดินทางผ่านไปได้ ภาวะสงครามหรือภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นที่ใดก็ตามในโลกสามารถส่งผลกระทบต่อแผนการที่วางไว้ดีที่สุดได้
คอขวด: การวางแผนอย่างเข้มงวดอาจก่อให้เกิดคอขวดในสายการประกอบ ซึ่งนำไปสู่ความไม่มีประสิทธิภาพที่การวางแผนแบบรวมศูนย์พยายามป้องกัน
การปรับให้เรียบ: การเปลี่ยนแปลงการผลิต ทรัพยากร ฯลฯ อย่างบ่อยครั้ง มักมาพร้อมกับต้นทุนการปรับให้เรียบที่มักไม่ได้รับการพิจารณา
แม้ว่าความท้าทายเหล่านี้อาจทำให้การวางแผนรวมล้มเหลวได้ แต่เครื่องมือการจัดการโครงการที่ดีและกระบวนการที่รอบคอบสามารถช่วยได้ นี่คือวิธีการ
วิธีการนำการวางแผนแบบรวมกลุ่มที่มีประสิทธิภาพไปใช้
รวบรวมข้อมูล
สำหรับการวางแผนรวมที่มีประสิทธิภาพ คุณจำเป็นต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการและความสามารถ ซึ่งเครื่องมือการจัดการทรัพยากรใด ๆ ก็สามารถช่วยรวบรวมได้
ตัวอย่างเช่น ในด้านอุปสงค์ ให้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ:
- คุณขายสินค้าไปกี่ชิ้นในห้าปีที่ผ่านมา
- อัตราการเติบโตของยอดขายคืออะไร
- ปัจจัยภายใน/ภายนอกใดที่มีอิทธิพลต่อการขาย
ในด้านความสามารถ เรียนรู้:
- วัตถุดิบ เครื่องจักร และทรัพยากรที่จำเป็นในการผลิตสินค้า
- ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นของการผลิตสินค้าแต่ละชิ้นคืออะไร
- ความสามารถปัจจุบันของคุณคืออะไร
- ระดับสินค้าคงคลังปัจจุบันของคุณคืออะไร
เมื่อคุณใช้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการเช่นClickUp ข้อมูลจำนวนมากอาจสามารถเข้าถึงได้ทันที ลูกค้าบางรายของ ClickUp ใช้เครื่องมือนี้เป็นโซลูชันการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า(CRM) เพื่อติดตามยอดขาย
องค์กรบริการใช้มุมมองภาระงานเพื่อจัดการความสามารถของทรัพยากรบุคคลรายงานของ ClickUpให้ข้อมูลเชิงลึกอย่างละเอียดเกี่ยวกับว่าใครกำลังทำอะไร ใช้เวลานานเท่าใด ทีมงานมีประสิทธิภาพอย่างไร เป็นต้น
กำหนดความต้องการของคุณให้สอดคล้องกับความสามารถที่คาดว่าจะรองรับได้
ตอนนี้คุณมีข้อมูลจากทั้งสองฝ่ายแล้ว ถึงเวลาที่จะแสดงภาพว่าข้อมูลเหล่านี้เชื่อมโยงกันอย่างไร ขั้นตอนนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการกำหนดความจุที่เหมาะสมให้กับแต่ละขั้นตอนในกระบวนการ
ตัวอย่างเช่น ผู้ผลิตรถยนต์ไม่จำเป็นต้องมีผ้าคลุมเบาะหรือคนมาติดตั้งจนกว่าจะถึงขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการ การมีแผนผังความคิดที่ชัดเจนของกระบวนการจะช่วยให้มองเห็นการไหลของขั้นตอนเหล่านี้ได้
ClickUp Mind Mapsเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการวาดเส้นโค้งอุปสงค์และความต้องการกำลังการผลิตที่เกี่ยวข้อง มันทำหน้าที่เป็นเครื่องมือวางแผนกำลังการผลิตเพื่อจัดสรรทรัพยากรให้สอดคล้องกับความต้องการ
หากกระบวนการปัจจุบันของคุณกระจัดกระจายเกินไป ให้ใช้เทมเพลตการวางแผนการเพิ่มพูนโครงการ (PI) ของ ClickUp เหล่านี้ เทมเพลตเหล่านี้จะช่วยให้คุณปรับปรุงการสื่อสารโครงการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งเสริมการทำงานร่วมกันที่ดีขึ้น และกำหนดวิสัยทัศน์ร่วมกัน
ประมาณการค่าใช้จ่าย
การวางแผนการจัดการวัสดุรวมที่ดีจะพิจารณาถึงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด ซึ่งช่วยให้คุณสามารถจัดสรรกำลังการผลิตที่มีอยู่และวางแผนงบประมาณสำหรับความต้องการในอนาคตได้
ไม่รู้จะเริ่มต้นที่ไหนใช่ไหม? ไม่มีปัญหา.แบบประเมินของ ClickUpให้จุดเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยมแก่คุณ. ดาวน์โหลดแบบใดก็ได้และปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของคุณ.
เลือกวิธีการวางแผนรวมของคุณ
เมื่อคุณมีข้อมูลทั้งหมดพร้อมแล้ว ก็ถึงเวลาที่จะเลือกวิธีการสร้างแผนรวมของคุณ มีกลยุทธ์การวางแผนรวมที่ใช้กันทั่วไปอยู่สามวิธี
กลยุทธ์ระดับ: วิธีนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาการผลิตและการจ้างงานให้คงที่โดยไม่มีการลงทุนอย่างกะทันหันในกำลังการผลิต. แม้ว่าวิธีนี้จะทำให้ปริมาณงานคงที่ แต่ก็มีความเสี่ยงที่จะทำงานที่ความจุสูงสุดตลอดเวลาหรือสร้างสินค้าคงคลังที่ไม่จำเป็นแม้ว่าจะมีความต้องการต่ำก็ตาม.
กลยุทธ์การไล่ตาม: ในวิธีนี้ ความสามารถจะไล่ตามความต้องการ ผลที่ตามมาคือคุณอาจจ้างการผลิตจากโรงงานอื่น ซื้อ/เช่าอุปกรณ์ หรือจ้าง/เลิกจ้างทรัพยากร วิธีนี้อาจสร้างความวุ่นวายให้กับทีมและมีความเสี่ยงต่อปัญหาคุณภาพ
กลยุทธ์แบบผสมผสาน: วิธีนี้รวมข้อดีของทั้งสองโลกเข้าไว้ด้วยกัน โดยคงไว้ซึ่งกำลังการผลิตที่มั่นคง พร้อมพื้นที่รองรับการผลิตเพิ่มเติมที่สามารถจัดเตรียมได้ภายในระยะเวลาอันสั้น
ในทางกลับกัน คุณยังสามารถจัดการด้านอุปสงค์ของสมการนี้ได้โดยการ:
- รับคำสั่งซื้อล่วงหน้าระยะเวลา: รับคำสั่งซื้อแต่ดำเนินการจัดส่งในภายหลังตามความพร้อมของกำลังการผลิต
- เลื่อนการจัดส่ง: ขยายระยะเวลาการจัดส่งหรือเลือกจัดส่งในช่วงที่มีความต้องการต่ำ
- สร้างความต้องการเสริม: ขายสินค้าเสริม/ขายเพิ่มสินค้าที่เสริมกันให้กับลูกค้าเพื่อชดเชยความต้องการที่สูง
วางแผนและกำหนดตารางเวลาโครงการ
ตามที่คุณมองเห็นกระบวนการผลิต คุณสามารถแยกมันออกเป็นงานและงานย่อยได้งานใน ClickUpอนุญาตให้คุณตั้งกำหนดเวลา,บ่งชี้การพึ่งพา, และแม้กระทั่งเพิ่มรายการตรวจสอบเพื่อการควบคุมคุณภาพที่ดีขึ้น
จัดสรรทรัพยากร
ใช้ระเบียบวิธีวางแผนรวมที่คุณเลือกเพื่อจัดสรรทรัพยากรให้กับแต่ละโครงการหรือรอบการผลิต
ซอฟต์แวร์การจัดการทรัพยากรของ ClickUp เป็นโซลูชันที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดตารางทรัพยากร ใช้มุมมอง Workloadสำหรับการวางแผนกำลังการผลิต ใช้มุมมองปฏิทินเพื่อแสดงเหตุการณ์สำคัญ สร้างแผนงานที่มองเห็นได้ด้วยมุมมองไทม์ไลน์และทำงานร่วมกันในลำดับความสำคัญ
ระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
ไม่ว่าแผนของคุณจะละเอียดถี่ถ้วนเพียงใด ภัยคุกคามและความเสี่ยงจะเกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอกเสมอ แผนรวมที่ดีควรมีการคาดการณ์โครงการเพื่อระบุความเสี่ยงและออกแบบวิธีการลดผลกระทบเหล่านั้น
บริหารโครงการและปรับเทียบแผนรวม
วิธีที่มีประสิทธิภาพในการเอาชนะความท้าทายของการวางแผนรวมคือการมีความยืดหยุ่น. คุณสมบัติของ ClickUp ช่วยให้การจัดการทรัพยากรมีประสิทธิภาพตลอดวงจรชีวิตของโครงการ.
มันช่วยให้สามารถมองเห็นและปรับเปลี่ยนการจัดสรรทรัพยากรตลอดทั้งโครงการได้ ในกรณีที่มีความล่าช้าหรือการหยุดชะงักที่ไม่คาดคิด
ใช้ทรัพยากรของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วย ClickUp
ไม่ว่าคุณจะเป็นธุรกิจสินค้าหรือบริการ ความสามารถในการทำกำไรขึ้นอยู่กับการตอบสนองความต้องการ การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร และการลดการสูญเสีย การวางแผนแบบรวมเป็นเครื่องมือที่ได้รับการทดสอบและพิสูจน์แล้วว่าช่วยองค์กรในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้การวางแผนรวมมีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องมีเครื่องมือทางธุรกิจหลายอย่างเพื่อรวบรวมข้อมูล จัดการงาน มอบหมายทรัพยากร ติดตามเวลา จัดการการขาย/การซื้อ ทำงานร่วมกับสมาชิกในทีม เอกสารกระบวนการทำงาน เป็นต้น
องค์กรมักใช้เครื่องมือที่แตกต่างกันสำหรับแต่ละกิจกรรมเหล่านี้ ทำให้เสียเวลาและทรัพยากรอันมีค่าไปกับการรวบรวมข้อมูล สิ่งที่สูญเสียไปในกระบวนการนี้คือบริบท
ClickUp ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบครบวงจร ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดของคุณในการดำเนินกิจกรรมทั้งหมดนี้และอื่น ๆ อีกมากมาย มันรวมข้อมูลเชิงธุรกิจทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว เพื่อขับเคลื่อนแผนของคุณสู่ความสำเร็จทดลองใช้ ClickUp ฟรีวันนี้!