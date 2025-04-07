บล็อก ClickUp

10 ซอฟต์แวร์จัดการสินค้าคงคลังที่ดีที่สุดในปี 2025 (พร้อมเทมเพลตฟรี)

Engineering Team
7 เมษายน 2568

คุณประสบปัญหาในการติดตามสินค้าคงคลังอยู่ตลอดเวลาหรือไม่

การจัดการระดับสต็อกด้วยตนเองเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างแท้จริง ผลลัพธ์ที่ได้คือข้อผิดพลาด สินค้าสูญหาย และปวดหัวในการจัดส่งสินค้าให้ตรงเวลา

เมื่อจำนวนสินค้าคงคลังและช่องทางการจัดจำหน่ายของคุณเพิ่มขึ้น ความเครียดในการจัดการระดับสินค้าคงคลังของคุณจะยิ่งแย่ลง

สินค้าคงคลังที่ขายไม่ออกส่วนใหญ่เกิดจากปัญหาที่หลีกเลี่ยงได้เกี่ยวกับอัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงคลัง โครงสร้างการดำเนินงานที่อ่อนแอสามารถทำให้การส่งมอบบริการเสื่อมเสีย ส่งผลให้ประสบการณ์ของลูกค้าเสียหายและภาพลักษณ์ของแบรนด์ในแง่ลบ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของคุณ

โชคดีที่การใช้ระบบบริหารจัดการบนคลาวด์เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการติดตามสินค้าคงคลัง ตั้งแต่การจัดซื้อจนถึงการขาย

แม้ว่าจะมีซอฟต์แวร์จัดการสินค้าคงคลังด้วย AIมากมายให้เลือกใช้ทางออนไลน์ แต่คำถามสำคัญยังคงอยู่ว่า มีกี่โปรแกรมที่สามารถสร้างผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อห่วงโซ่อุปทานได้จริง?

ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ค้าปลีก ผู้จัดการ หรือเจ้าของธุรกิจ หลังจากการวิจัยอย่างละเอียด เราได้คัดสรรระบบบริหารจัดการสินค้าคงคลังที่ดีที่สุดเพื่อช่วยให้การจัดการสินค้าคงคลังและการดำเนินงานของธุรกิจของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น

สิ่งที่คุณควรพิจารณาในเครื่องมือการจัดการสินค้าคงคลัง

เครื่องมือการจัดการสินค้าคงคลังที่ดีต้องให้ความสำคัญกับความถูกต้องเป็นอันดับแรก คุณสมบัติต่อไปนี้คือตัวบ่งชี้ที่สำคัญของระบบหรือซอฟต์แวร์การจัดการสินค้าคงคลังที่น่าเชื่อถือและดีที่คุณควรพิจารณา:

  1. ความสะดวกในการใช้งาน: พิจารณาแพลตฟอร์มที่มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและใช้เวลาเรียนรู้ไม่มาก
  2. การซิงค์แบบเรียลไทม์: ตัวเลขสต็อกควรเป็นแบบเรียลไทม์และใช้งานได้ตลอดเวลาในทุกคลังสินค้าและช่องทางการขาย พร้อมการควบคุมตามกฎระเบียบแบบเรียลไทม์
  3. การสแกนบาร์โค้ด: ระบบควรรองรับการสแกนบาร์โค้ดเพื่อความสะดวกในการระบุและติดตามสินค้า
  4. การแจ้งเตือนสต็อก: รองรับการตั้งค่าการแจ้งเตือนและการเตือนภัยเพื่อบ่งชี้เมื่อสินค้าหมดการขายและจำเป็นต้องเติมสต็อก
  5. ความสามารถในการขยายตัว: ธุรกิจเติบโตขึ้นตามกาลเวลา ค้นหาเครื่องมือที่สามารถเติบโตไปพร้อมกับธุรกิจของคุณ รองรับการเพิ่มขึ้นของข้อมูลและความซับซ้อนในการติดตามสินค้าคงคลัง
  6. การเข้าถึงบนมือถือ: การเคลื่อนที่ในการจัดการสินค้าคงคลังช่วยเพิ่มความยืดหยุ่น ดังนั้นควรมองหาระบบจัดการสินค้าคงคลังที่รองรับการใช้งานกับอุปกรณ์หลากหลายประเภท
  7. ระบบอัตโนมัติ: เลือกแพลตฟอร์มที่ทำงานอัตโนมัติสำหรับงานที่ทำซ้ำๆและลดการพึ่งพาการป้อนข้อมูลจากมนุษย์เนื่องจากความเสี่ยงของข้อผิดพลาดจากมนุษย์
  8. ความสามารถในการผสานรวม: เลือกเครื่องมือที่สามารถผสานรวมกับเครื่องมือทางธุรกิจอื่น ๆ ได้เพื่อให้กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น

10 ซอฟต์แวร์จัดการสินค้าคงคลังที่ดีที่สุดที่ควรใช้ในปี 2025

1. คลิกอัพ

ลากและวางงานบนตารางคลิกอัพ
ใช้ ClickUp เพื่อจัดการโครงการของคุณด้วยมุมมองมากกว่า 15 แบบ, เทมเพลตที่ออกแบบไว้ล่วงหน้า, และคุณสมบัติการร่วมมือมากมายอย่างมีประสิทธิภาพ

ClickUp Inventoryเป็น ซอฟต์แวร์การจัดการการดำเนินงานสินค้าคงคลังที่ช่วยให้การจัดการสินค้าคงคลังขนาดใหญ่หรือซับซ้อนเป็นเรื่องง่าย วิเคราะห์แนวโน้มสินค้าคงคลังที่สำคัญเพื่อการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการในการเติมสินค้า

คุณอาจกำลังมองหาวิธีติดตามการเคลื่อนไหวของสินค้าคงคลังและความพร้อมใช้งาน; ClickUp มีเทมเพลตสำเร็จรูปที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพสูงสุดโดยผู้ใช้

แดชบอร์ดคลิกอัพ

แดชบอร์ดของ ClickUpมอบมุมมอง 360° ของข้อมูลผลิตภัณฑ์ของคุณ แดชบอร์ดนี้มีอินเทอร์เฟซที่ปรับแต่งได้พร้อมสถานะ ตาราง และเครื่องมือรายงานที่ปรับให้เหมาะสม คุณสามารถเพิ่มวิดเจ็ตแดชบอร์ดได้อย่างง่ายดายเพื่อเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เช่น กราฟเวลาที่ติดตามและความเร็วในการทำงานและเพลิดเพลินกับความมีประสิทธิภาพของสินค้าคงคลัง!

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  1. แดชบอร์ดที่กำหนดเอง: จัดการสินค้าคงคลังโดยการวิเคราะห์สินค้าที่มีอยู่และสินค้าที่หมดสต็อกด้วยแดชบอร์ดที่สร้างขึ้นเฉพาะ
  2. มุมมองตารางของ ClickUp: สร้างเค้าโครงที่มีโครงสร้างโดยใช้แถวและคอลัมน์เพื่อจัดการงบประมาณ สินค้าคงคลัง และข้อมูลลูกค้า
  3. การรายงาน: สร้างรายงานสินค้าคงคลังเพื่อระบุประสิทธิภาพของสินค้าหรือบริการ ข้อจำกัดของสินค้า และอื่น ๆ อีกมากมาย
  4. ปฏิทินและไทม์ไลน์: ดูการจัดตารางการจัดส่งคำสั่งซื้อและงานต่าง ๆ แบบเรียลไทม์ด้วยไทม์ไลน์ที่ทำงานร่วมกันได้และปฏิทินทรัพยากร
  5. การวางแผนผลิตภัณฑ์: ระบุและติดตามยอดขายผลิตภัณฑ์ได้อย่างรวดเร็วด้วย ทรัพยากรการวางแผนงานและการวางแผนกำลังการผลิตที่ใช้งานได้จริง รวมถึง เทมเพลตสำเร็จรูป
  6. ระบบอัตโนมัติที่ปรับแต่งได้: ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นซอฟต์แวร์จัดการสินค้าคงคลังที่ดีที่สุด โดยช่วยให้คุณอัตโนมัติการจัดส่งและการมอบหมายงานขาย
เทมเพลตการตรวจสอบสินค้าคงคลัง: เทมเพลตใบสั่งซื้อและสินค้าคงคลังของ ClickUp
เริ่มใช้แม่แบบสินค้าคงคลัง
เทมเพลตตัวอย่างการจัดการสินค้าคงคลังของ ClickUp

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ClickUp อาจไม่ทำงานเร็วบนโทรศัพท์มือถือบางรุ่น (ในตอนนี้)

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
  • ClickUp Brain: มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินสำหรับสมาชิก $5/พื้นที่ทำงาน/เดือน

รีวิวและคะแนนของ ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)

2. Zoho Inventory

ผ่านทางZoho Inventory

Zoho เป็นชุดซอฟต์แวร์ครบวงจรที่นำเสนอแอปพลิเคชันหลากหลายประเภท รวมถึง Zoho CRM แพลตฟอร์มระบบช่วยเหลือ และระบบ Zoho Inventory

Zoho Inventory ให้บริการการติดตามสินค้าคงคลัง,การจัดการคำสั่งซื้อ, และการจัดการคลังสินค้า, เหมาะที่สุดสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางเท่านั้น.

Zoho มีการผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซมากมาย เช่น Shopify, Amazon, Etsy, eBay marketplace และ Zoho Commerce แม้จะมีการผสานการทำงานที่จำกัด แต่ Zoho ก็เสนอราคาที่แข่งขันได้เมื่อเทียบกับเครื่องมือจัดการสินค้าคงคลังอื่นๆ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho

  • เหมาะที่สุดสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก ผู้ขายแบบดรอปชิป และบริษัทอีคอมเมิร์ซขนาดเล็ก
  • ผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันอื่น ๆ ในชุดซอฟต์แวร์คลังสินค้า Zoho ได้อย่างง่ายดาย
  • แผนฟรีและราคาประหยัดเริ่มต้นที่ $29
  • เข้าถึงอัตราค่าขนส่งแบบเรียลไทม์จากผู้ให้บริการขนส่งชั้นนำทั่วโลก

ข้อจำกัดของ Zoho

  • แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซและการเชื่อมต่อกับมาร์เก็ตเพลสน้อยลง
  • การกำหนดราคาขึ้นอยู่กับคำสั่งซื้อรายเดือน เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของกำลังการผลิตของบริษัทจำเป็นต้องมีการอัปเกรดแผน

ราคาของ Zoho

  • แผนฟรี: (50 ออเดอร์ และผู้ใช้ 1 คนเท่านั้น)
  • มาตรฐาน: $29 ต่อเดือน (ต่อองค์กรที่มีคำสั่งซื้อรายเดือน 500 รายการและผู้ใช้ 2 คน)
  • มืออาชีพ: $79 (ต่อองค์กรที่มีคำสั่งซื้อรายเดือน 3,000 รายการและผู้ใช้ 2 คน)
  • พรีเมียม: $129 (ต่อองค์กรที่มีคำสั่งซื้อรายเดือน 7,500 รายการและผู้ใช้ 2 คน)
  • องค์กรธุรกิจ: $249 (ต่อองค์กรที่มีคำสั่งซื้อรายเดือน 15,000 รายการ และผู้ใช้ 7 คน)

Zoho ratings and reviews

  • G2: 4. 3/5 (80+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 350 รายการ)

3. ซินเจ็ด

แดชบอร์ด cin7
ผ่านทางCin7

Cin7 เป็นโซลูชันระบบจัดการสินค้าคงคลังบนคลาวด์ที่ให้บริการฟรีสำหรับร้านค้าอีคอมเมิร์ซบน Shopify และมีฟีเจอร์หลากหลายรวมถึงตัวเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มต่าง ๆ

แพลตฟอร์มการจัดการการดำเนินงานบนเว็บใช้เทคนิคคัมบังสำหรับการเติมสต็อกและการสั่งซื้อใหม่ และยังมีฟีเจอร์ทางบัญชี เช่น วิธีการเข้าก่อนออกก่อน (FIFO)

Cin7 ยังโดดเด่นด้วยราคาที่เข้าถึงได้สำหรับองค์กรทุกประเภทและความสามารถในการจัดการสินค้าคงคลัง (SKU) แบบไม่จำกัด

คุณสมบัติเด่นของ Cin7

  • โอนย้ายสินค้าคงคลังระหว่างคลังสินค้าได้อย่างง่ายดาย
  • สร้างใบสั่งซื้อได้อย่างรวดเร็วด้วยฟีเจอร์ใบสั่งซื้ออัตโนมัติ
  • เปิดใช้งานระบบ POS และการสแกนบาร์โค้ดในทุกแผน

ข้อจำกัดของ Cin7

  • แผนพื้นฐานไม่รวมการเชื่อมต่อระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (EDI) และการกำหนดค่า 3PL
  • ไม่มีแผนฟรีหรือตัวเลือกทดลองใช้ฟรี

ราคาของ Cin7

  • Cin7 Core มาตรฐาน: $349 ต่อเดือน Pro: $599 ต่อเดือน ขั้นสูง: $999 ต่อเดือน
  • Cin7 Omn: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิว Cin7

  • Cin7 Core G2: 4. 1/5 (75+ รีวิว) Capterra: 4. 3 /5 (400+ รีวิว)
  • Cin7 Omni G2: 3. 7/5 (75+ รีวิว) Capterra: 4. 3/5 (550+ รีวิว)
4. ShipBob WMS

ชิปบ็อบ
ผ่านทางShipBob

ระบบบริหารจัดการคลังสินค้า ShipBob (WMS) เป็นโซลูชันการจัดการสินค้าคงคลังแบบครบวงจรที่ทำงานร่วมกับบริการโลจิสติกส์ของบุคคลที่สาม (3PL) และการจัดการคำสั่งซื้อแบบผสมผสานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เครื่องมือด้านซัพพลายเชน, สินค้าคงคลัง, และการขนส่งที่จัดเตรียมโดยซอฟต์แวร์บริหารจัดการคลังสินค้าช่วยให้ผู้ให้บริการขนส่งสามารถจัดการและจัดส่งคำสั่งซื้อจากสถานที่ต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดายและราบรื่น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ShipBob WMS

  • เหมาะสำหรับบริษัทขายส่ง B2B และ Omnichannel ขนาดใหญ่ที่ต้องการการจัดการห่วงโซ่อุปทานแบบครบวงจร
  • ระบบอัตโนมัติสำหรับการหยิบและบรรจุสินค้าตามคำสั่งซื้อ

ข้อจำกัดของ ShipBob WMS

  • แผนการกำหนดราคาไม่สม่ำเสมอและไม่โปร่งใส
  • เครื่องมือนี้มีเส้นโค้งการเรียนรู้ที่สูง

ราคาของ ShipBob WMS

แผนราคาของ ShipBob ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของสินค้าคงคลังและความต้องการในการจัดการคำสั่งซื้อทั้งหมดของคุณ คุณจำเป็นต้องติดต่อกับทีมขายโดยตรงเพื่อรับราคาที่ปรับให้เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ โดยให้รายละเอียดเฉพาะเกี่ยวกับธุรกิจและข้อกำหนดด้านสินค้าคงคลังของคุณ

คะแนนและรีวิว ShipBob WMS

  • G2: 3. 6/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: 3. 7/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)

5. คาตานะ เอ็มอาร์พี

คาตานะ เอ็มอาร์พี
ผ่านทางKatana MRP

Katana MRP เป็นซอฟต์แวร์การผลิตและการจัดการสินค้าคงคลังอัจฉริยะที่มีคุณสมบัติมากมาย รวมถึงการติดตามสินค้าคงคลัง การจัดการคำสั่งซื้อ และการจัดการการผลิต

ระดับราคาและแผนการที่แตกต่างกันของมันมีความแข่งขันสูง เนื่องจากแต่ละแผนให้ศักยภาพในการจัดการคลังสินค้าและกระบวนการทำงานมากมายในราคาที่สมเหตุสมผล

ดังนั้น ระบบบริหารจัดการคลังสินค้า Katana จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับบริษัทผู้ผลิต เนื่องจากมีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะ เช่น การตรวจสอบชิ้นส่วนด้วยบาร์โค้ด การควบคุมสินค้าคงคลังที่มีประสิทธิภาพ การติดตามการประกอบ การจัดเก็บ และระบบบริหารจัดการสินค้าคงคลังในโรงงาน

คุณสมบัติเด่นของ Katana MRP

  • เหมาะสำหรับบริษัทผู้ผลิตและผู้ค้าปลีกหลายช่องทาง
  • ระบบจัดการคลังสินค้าแบบเรียลไทม์พร้อมตัวเลือกทดลองใช้ฟรี 14 วัน
  • เชื่อมต่ออย่างไร้รอยต่อกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ ตลาดออนไลน์ และระบบขนส่งอื่น ๆ

ข้อจำกัดของระบบ MRP ของ Katana

  • ผู้ใช้เพิ่มเติมจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และแผนราคาอาจถูกมองว่าแพงสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
  • ตามความคิดเห็นของลูกค้า Katana ขาดการสนับสนุนทางโทรศัพท์แบบเรียลไทม์ ส่งผลให้ประสบการณ์การบริการลูกค้าเป็นไปอย่างยากลำบาก

ราคาของ Katana MRP

  • จำเป็น: $129 ต่อเดือน (รวม 500 รายการคำสั่งซื้อที่จัดส่งแล้ว)
  • ขั้นสูง: $349 ต่อเดือน (รวม 5,000 รายการใบสั่งซื้อที่จัดส่งแล้ว)
  • มืออาชีพ: ราคาพิเศษ $799 ต่อเดือน (มี 25,000 รายการคำสั่งซื้อที่จัดส่งแล้ว)
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ Katana MRP

  • G2: 4. 4/5 (รีวิว 35+ รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (150+ รีวิว)

6. การตรวจนับสินค้าคงคลังแบบถังปลา

แดชบอร์ด Fishbowl
ผ่านทางFishbowl

Fishbowl Inventory เป็นซอฟต์แวร์ระบบจัดการสินค้าคงคลังแบบครบวงจรบนคลาวด์ที่ผสานการทำงานกับระบบ Quickbooks และ Xero ได้อย่างราบรื่น

ต่างจากผู้ให้บริการซอฟต์แวร์การจัดการสินค้าคงคลังรายอื่น ๆ Fishbowl ให้ผู้ใช้สามารถควบคุมการซื้อจากผู้จัดจำหน่ายทั้งหมด ติดตามสินค้าคงคลัง ใบสั่งซื้อ การจัดเก็บสินค้า และข้อมูลการตรวจสอบสินค้าคงคลังได้ในที่เดียว ทำให้สามารถเข้าถึงได้สำหรับผู้ใช้ทุกคน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Fishbowl Inventory

  • เสนอทดลองใช้ซอฟต์แวร์จัดการสินค้าคงคลังฟรี 14 วัน พร้อมตัวเลือกโมดูลที่ครอบคลุม ซึ่งช่วยให้ระบบคลังสินค้าของคุณมีประสิทธิภาพสูงสุด
  • การผสานรวมกับซอฟต์แวร์บัญชีเช่น QuickBooks และ Xero ได้อย่างง่ายดาย
  • ซอฟต์แวร์ที่เหมาะสำหรับธุรกิจขนส่งขนาดใหญ่และผู้ผลิต

ข้อจำกัดของระบบสต็อกแบบ Fishbowl

  • ราคาแพงเกินไปสำหรับบริษัทที่มีผู้ใช้หลายคน
  • การเพิ่มคุณสมบัติต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

การกำหนดราคาแบบ Fishbowl Inventory

  • Fishbowl Drive: $329/เดือน (พร้อมตัวเลือก $3950 สำหรับการต่ออายุรายปี)
  • Fishbowl Advanced: $429/เดือน (พร้อมตัวเลือก $5150 สำหรับการต่ออายุรายปี)

การจัดอันดับและรีวิวของ Fishbowl Inventory

  • G2: 4. 0/5 (190+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 1/5 (800+ รีวิว)

7. inFlow

แดชบอร์ดข้อมูลขาเข้า
ผ่านทางinFlow

inFlow เป็นซอฟต์แวร์บริหารจัดการสินค้าคงคลังขั้นสูง เหมาะสำหรับธุรกิจ B2B และค้าส่งที่ต้องการโซลูชันที่ตอบโจทย์ทั้งผู้ผลิตและผู้ค้าปลีก

คุณสมบัติห้องแสดงสินค้าเสมือนจริงช่วยให้ธุรกิจสามารถกำหนดข้อมูลที่จะแสดงให้กับลูกค้าแต่ละรายได้ เช่น ราคาและระยะเวลาการจัดส่ง

นอกจากนี้ inFlow ยังรองรับคุณสมบัติ B2B ที่จำเป็น เช่น ใบเสนอราคาและการออกใบแจ้งหนี้ ใบสั่งซื้ออัตโนมัติ การจัดการและจัดเส้นทางคำสั่งซื้อ รวมถึงกระบวนการผลิตของผู้ผลิต

คุณสมบัติเด่นของ inFlow

  • ใบสั่งซื้ออัตโนมัติและการจัดเส้นทางใบสั่งขาย
  • ส่วนประกอบเกตเวย์โชว์รูมเสมือนจริงที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่านสำหรับการขาย B2B

ข้อจำกัดของ inFlow

  • การอัปเกรดแผนขึ้นอยู่กับ การเติบโตของบริษัท; ตัวอย่างเช่น การเพิ่มขึ้นของยอดขายรายเดือนอาจจำเป็นต้องเปลี่ยนไปใช้แผนราคาใหม่
  • แผนระดับที่สูงขึ้นมีคุณสมบัติที่โดดเด่นมากขึ้น เช่น ห้องแสดงสินค้าเสมือนจริง

การกำหนดราคา inFlow

  • ผู้ประกอบการ: $110 ต่อเดือน (พร้อมสถานที่เก็บสินค้าไม่จำกัดและตัวเลือกสมาชิกทีม 2 คน)
  • ธุรกิจขนาดเล็ก: $279 ต่อเดือน (พร้อมสถานที่เก็บสินค้าไม่จำกัดและตัวเลือกสมาชิกทีม 5 คน)
  • ขนาดกลาง: $549 ต่อเดือน (รวมสถานที่เก็บสินค้าไม่จำกัดและโอกาสสำหรับสมาชิกทีม 10 คน)
  • องค์กร: $1319 ต่อเดือน (พร้อมสถานที่เก็บสินค้าไม่จำกัดและตัวเลือกสมาชิกทีม 25 คน)

คะแนนและรีวิว inFlow

  • G2: 4. 1/5 (รีวิว 30+ ครั้ง)
  • Capterra: 4. 5/5 (450+ รีวิว)

8. ขยาย

สินค้าคงคลังแบบละเอียด
ผ่านทางExtensiv

เดิมรู้จักในนาม Skubana, Extensiv เป็นสถาปัตยกรรมการจัดการสินค้าคงคลังบนคลาวด์อเนกประสงค์ที่ช่วยเหลือผู้ค้าที่มีปริมาณสูงบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซเช่น Amazon ในการติดตามและจัดการปัญหาการจัดเก็บสินค้าคงคลัง

Extensiv มอบความสามารถที่ครอบคลุมสำหรับการจัดการสินค้าคงคลัง, คำสั่งซื้อ, คลังสินค้า, รายงาน, การติดตามสินทรัพย์, และกิจกรรมของผู้จัดจำหน่าย

เทมเพลตรายงานสินค้าคงคลัง ClickUp
สร้างรายการวัตถุดิบสำหรับอ้างอิงอย่างรวดเร็วโดยใช้เทมเพลตรายงานสินค้าคงคลังของ Clickup

คุณยังสามารถได้รับประโยชน์จากคุณสมบัติการซิงโครไนซ์ของแพลตฟอร์ม ซึ่งช่วยให้ธุรกิจสามารถกระจายคำสั่งซื้อไปยังคลังสินค้าและศูนย์จัดส่งหลายแห่งในหลายสถานที่ทั่วโลกได้

คุณสมบัติเด่นของ Extensiv

  • กระจายคำสั่งซื้อไปยังคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าได้ไม่จำกัดจำนวนอย่างมีประสิทธิภาพ
  • เชื่อมต่ออย่างไร้รอยต่อกับทุกแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ
  • เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ขายแบบดรอปชิปปิ้งและผู้ใช้บริการ Fulfillment by Amazon
  • รับแผนซอฟต์แวร์จัดการสินค้าคงคลังฟรีหนึ่งเดือนในทุกแผนราคา ทดลองใช้แพลตฟอร์มก่อนตัดสินใจลงทุน

ข้อจำกัดอย่างกว้างขวาง

  • ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์หลายรายการ รวมถึง Extensiv 3PL Warehouse Manager, Extensiv Order Manager, Extensiv Integration Manager เป็นต้น ซึ่งทำให้ธุรกิจมีความท้าทายในการใช้ความสามารถของแต่ละเครื่องมือจากตำแหน่งศูนย์กลาง
  • แผนการกำหนดราคาไม่ชัดเจน เนื่องจากธุรกิจไม่สามารถระบุได้ว่าแต่ละแผนการกำหนดราคาครอบคลุมสินค้าใด

การกำหนดราคาแบบกว้าง

  • ผู้ค้า: $39 ต่อเดือน (พร้อมรับฟรี 1 เดือนในทุกแพ็กเกจ)
  • ผู้ค้า EDI: $99 ต่อเดือน
  • 3PL: $99 ต่อเดือน
  • บัญชีหลัก: $199 ต่อเดือน

คะแนนและรีวิวอย่างละเอียด

  • G2: 4. 3/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)

9. Ordoro

ระบบจัดการสินค้าคงคลังของ ordoro
ผ่านทางOrdoro

Ordoro เป็นซอฟต์แวร์ บริหารจัดการสินค้าคงคลังแบบครบวงจรที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการดำเนินงานคลังสินค้าสำหรับธุรกิจค้าปลีกที่กำลังเติบโต

ไม่ว่าธุรกิจของคุณจะจัดส่งสินค้าคงคลังมากกว่า 100 รายการหรือ 500,000 ออเดอร์ต่อเดือน Ordoro ก็มีระบบบัญชีโครงสร้างข้อมูลการส่งออกแบบครบวงจรที่คุณต้องการเพื่อจัดการกระบวนการสินค้าคงคลังทั้งหมดของคุณ

Ordoro เป็นที่นิยมอย่างมากในหมู่ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ เนื่องจากช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในทุกขั้นตอนของการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการขายหลายช่องทาง

คุณสมบัติเด่นของ Ordoro

  • คุณสมบัติการอัตโนมัติการซื้อในปัจจุบัน
  • ผสานการทำงานกับร้านค้าออนไลน์และตลาดออนไลน์ยอดนิยมได้อย่างง่ายดาย
  • ธุรกิจที่มีคลังสินค้าหลายแห่งสามารถจัดการได้จากที่เดียว

ข้อจำกัดของ Ordoro

  • ไม่เหมือนกับซอฟต์แวร์จัดการสินค้าคงคลังส่วนใหญ่ Ordoro ไม่มีเวอร์ชันมือถือ
  • ราคาแพงสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

ราคาของ Ordoro

  • สิ่งจำเป็น: ฟรี (พร้อมฉลากจัดส่งไม่จำกัดจำนวน)
  • ขั้นสูง: $59/เดือน (พร้อมฉลากการจัดส่งและผู้ใช้ไม่จำกัด)
  • พรีเมียม: $129/เดือน (รวมการเข้าถึง API)

คะแนนและรีวิวของ Ordoro

  • G2: ไม่มีการให้คะแนนเพียงพอ
  • Capterra: 4. 8/5 (70+ รีวิว)

10. Sortly

ผ่านทางSortly

Sortly เป็นเครื่องมือจัดการสินค้าคงคลังที่ใช้งานง่าย ออกแบบมาเพื่อความเรียบง่ายและสะดวกในการใช้งาน

ซอฟต์แวร์ควบคุมสินค้าคงคลังนี้ให้ความสำคัญกับการเข้าถึงผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่เป็นอันดับแรก มอบความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลสินค้าคงคลังผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่หลายประเภท

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Sortly

  • การเข้าถึงสินค้าคงคลังจากหลายอุปกรณ์ผ่านระบบคลาวด์
  • หมวดหมู่ที่สามารถปรับแต่งได้เพื่อจัดระเบียบกระบวนการทางธุรกิจได้อย่างง่ายดายและเข้าถึงได้แม้ไม่มีอินเทอร์เน็ต
  • รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับสินค้าคงคลังต่ำและการแจ้งเตือนการสั่งซื้อ
  • เหมาะที่สุดสำหรับธุรกิจค้าปลีกขนาดเล็กและการติดตามสินทรัพย์

ข้อจำกัดของ Sortly

  • ผู้ใช้รายงานว่าระบบอัปเดตมักทำให้เกิดข้อบกพร่องในระบบ ซึ่งทำให้รายการหายไป
  • การเรียนรู้ที่รวดเร็ว

ราคาของ Sortly

  • ฟรี
  • ขั้นสูง: $29 ต่อเดือน
  • อัลตร้า: $59 ต่อเดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

การจัดอันดับและรีวิวของ Sortly

  • G2: 4. 4/5 (20+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (250+ รีวิว)

ซอฟต์แวร์การจัดการสินค้าคงคลังที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ

เมื่อธุรกิจเติบโตขึ้น การติดตามสินค้าคงคลังด้วยมือจะยิ่งยากขึ้น นำไปสู่ข้อผิดพลาด สินค้าสูญหาย และความล่าช้าในการจัดส่งคำสั่งซื้อ—ซึ่งทั้งหมดนี้อาจส่งผลเสียต่อธุรกิจของคุณ การเปลี่ยนมาใช้ระบบจัดการบนคลาวด์สามารถเปลี่ยนเกมให้กับธุรกิจของคุณได้ ระบบเหล่านี้ช่วยให้การตรวจสอบสินค้าคงคลังเป็นเรื่องง่ายขึ้น ช่วยให้คุณดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและคล่องตัวมากขึ้น

หากคุณเป็นผู้จัดการสินค้าคงคลังหรือเจ้าของธุรกิจ ClickUp ช่วยลดภาระงานการจัดการสต็อกของคุณ สำรวจเทมเพลตการจัดการสินค้าคงคลังของเราและปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของคุณ

สมัครฟรีวันนี้และเข้าถึงเครื่องมือพร้อมใช้งานเพื่อช่วยคุณจัดการสินค้าคงคลังของคุณ