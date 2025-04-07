10 ซอฟต์แวร์จัดการสินค้าคงคลังที่ดีที่สุดในปี 2025 (พร้อมเทมเพลตฟรี)

คุณประสบปัญหาในการติดตามสินค้าคงคลังอยู่ตลอดเวลาหรือไม่
การจัดการระดับสต็อกด้วยตนเองเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างแท้จริง ผลลัพธ์ที่ได้คือข้อผิดพลาด สินค้าสูญหาย และปวดหัวในการจัดส่งสินค้าให้ตรงเวลา
เมื่อจำนวนสินค้าคงคลังและช่องทางการจัดจำหน่ายของคุณเพิ่มขึ้น ความเครียดในการจัดการระดับสินค้าคงคลังของคุณจะยิ่งแย่ลง
สินค้าคงคลังที่ขายไม่ออกส่วนใหญ่เกิดจากปัญหาที่หลีกเลี่ยงได้เกี่ยวกับอัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงคลัง โครงสร้างการดำเนินงานที่อ่อนแอสามารถทำให้การส่งมอบบริการเสื่อมเสีย ส่งผลให้ประสบการณ์ของลูกค้าเสียหายและภาพลักษณ์ของแบรนด์ในแง่ลบ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของคุณ
โชคดีที่การใช้ระบบบริหารจัดการบนคลาวด์เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการติดตามสินค้าคงคลัง ตั้งแต่การจัดซื้อจนถึงการขาย
แม้ว่าจะมีซอฟต์แวร์จัดการสินค้าคงคลังด้วย AIมากมายให้เลือกใช้ทางออนไลน์ แต่คำถามสำคัญยังคงอยู่ว่า มีกี่โปรแกรมที่สามารถสร้างผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อห่วงโซ่อุปทานได้จริง?
ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ค้าปลีก ผู้จัดการ หรือเจ้าของธุรกิจ หลังจากการวิจัยอย่างละเอียด เราได้คัดสรรระบบบริหารจัดการสินค้าคงคลังที่ดีที่สุดเพื่อช่วยให้การจัดการสินค้าคงคลังและการดำเนินงานของธุรกิจของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น
สิ่งที่คุณควรพิจารณาในเครื่องมือการจัดการสินค้าคงคลัง
เครื่องมือการจัดการสินค้าคงคลังที่ดีต้องให้ความสำคัญกับความถูกต้องเป็นอันดับแรก คุณสมบัติต่อไปนี้คือตัวบ่งชี้ที่สำคัญของระบบหรือซอฟต์แวร์การจัดการสินค้าคงคลังที่น่าเชื่อถือและดีที่คุณควรพิจารณา:
- ความสะดวกในการใช้งาน: พิจารณาแพลตฟอร์มที่มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและใช้เวลาเรียนรู้ไม่มาก
- การซิงค์แบบเรียลไทม์: ตัวเลขสต็อกควรเป็นแบบเรียลไทม์และใช้งานได้ตลอดเวลาในทุกคลังสินค้าและช่องทางการขาย พร้อมการควบคุมตามกฎระเบียบแบบเรียลไทม์
- การสแกนบาร์โค้ด: ระบบควรรองรับการสแกนบาร์โค้ดเพื่อความสะดวกในการระบุและติดตามสินค้า
- การแจ้งเตือนสต็อก: รองรับการตั้งค่าการแจ้งเตือนและการเตือนภัยเพื่อบ่งชี้เมื่อสินค้าหมดการขายและจำเป็นต้องเติมสต็อก
- ความสามารถในการขยายตัว: ธุรกิจเติบโตขึ้นตามกาลเวลา ค้นหาเครื่องมือที่สามารถเติบโตไปพร้อมกับธุรกิจของคุณ รองรับการเพิ่มขึ้นของข้อมูลและความซับซ้อนในการติดตามสินค้าคงคลัง
- การเข้าถึงบนมือถือ: การเคลื่อนที่ในการจัดการสินค้าคงคลังช่วยเพิ่มความยืดหยุ่น ดังนั้นควรมองหาระบบจัดการสินค้าคงคลังที่รองรับการใช้งานกับอุปกรณ์หลากหลายประเภท
- ระบบอัตโนมัติ: เลือกแพลตฟอร์มที่ทำงานอัตโนมัติสำหรับงานที่ทำซ้ำๆและลดการพึ่งพาการป้อนข้อมูลจากมนุษย์เนื่องจากความเสี่ยงของข้อผิดพลาดจากมนุษย์
- ความสามารถในการผสานรวม: เลือกเครื่องมือที่สามารถผสานรวมกับเครื่องมือทางธุรกิจอื่น ๆ ได้เพื่อให้กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น
10 ซอฟต์แวร์จัดการสินค้าคงคลังที่ดีที่สุดที่ควรใช้ในปี 2025
1. คลิกอัพ
ClickUp Inventoryเป็น ซอฟต์แวร์การจัดการการดำเนินงานสินค้าคงคลังที่ช่วยให้การจัดการสินค้าคงคลังขนาดใหญ่หรือซับซ้อนเป็นเรื่องง่าย วิเคราะห์แนวโน้มสินค้าคงคลังที่สำคัญเพื่อการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการในการเติมสินค้า
คุณอาจกำลังมองหาวิธีติดตามการเคลื่อนไหวของสินค้าคงคลังและความพร้อมใช้งาน; ClickUp มีเทมเพลตสำเร็จรูปที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพสูงสุดโดยผู้ใช้
แดชบอร์ดของ ClickUpมอบมุมมอง 360° ของข้อมูลผลิตภัณฑ์ของคุณ แดชบอร์ดนี้มีอินเทอร์เฟซที่ปรับแต่งได้พร้อมสถานะ ตาราง และเครื่องมือรายงานที่ปรับให้เหมาะสม คุณสามารถเพิ่มวิดเจ็ตแดชบอร์ดได้อย่างง่ายดายเพื่อเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เช่น กราฟเวลาที่ติดตามและความเร็วในการทำงานและเพลิดเพลินกับความมีประสิทธิภาพของสินค้าคงคลัง!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- แดชบอร์ดที่กำหนดเอง: จัดการสินค้าคงคลังโดยการวิเคราะห์สินค้าที่มีอยู่และสินค้าที่หมดสต็อกด้วยแดชบอร์ดที่สร้างขึ้นเฉพาะ
- มุมมองตารางของ ClickUp: สร้างเค้าโครงที่มีโครงสร้างโดยใช้แถวและคอลัมน์เพื่อจัดการงบประมาณ สินค้าคงคลัง และข้อมูลลูกค้า
- การรายงาน: สร้างรายงานสินค้าคงคลังเพื่อระบุประสิทธิภาพของสินค้าหรือบริการ ข้อจำกัดของสินค้า และอื่น ๆ อีกมากมาย
- ปฏิทินและไทม์ไลน์: ดูการจัดตารางการจัดส่งคำสั่งซื้อและงานต่าง ๆ แบบเรียลไทม์ด้วยไทม์ไลน์ที่ทำงานร่วมกันได้และปฏิทินทรัพยากร
- การวางแผนผลิตภัณฑ์: ระบุและติดตามยอดขายผลิตภัณฑ์ได้อย่างรวดเร็วด้วย ทรัพยากรการวางแผนงานและการวางแผนกำลังการผลิตที่ใช้งานได้จริง รวมถึง เทมเพลตสำเร็จรูป
- ระบบอัตโนมัติที่ปรับแต่งได้: ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นซอฟต์แวร์จัดการสินค้าคงคลังที่ดีที่สุด โดยช่วยให้คุณอัตโนมัติการจัดส่งและการมอบหมายงานขาย
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ClickUp อาจไม่ทำงานเร็วบนโทรศัพท์มือถือบางรุ่น (ในตอนนี้)
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp Brain: มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินสำหรับสมาชิก $5/พื้นที่ทำงาน/เดือน
รีวิวและคะแนนของ ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
2. Zoho Inventory
Zoho เป็นชุดซอฟต์แวร์ครบวงจรที่นำเสนอแอปพลิเคชันหลากหลายประเภท รวมถึง Zoho CRM แพลตฟอร์มระบบช่วยเหลือ และระบบ Zoho Inventory
Zoho Inventory ให้บริการการติดตามสินค้าคงคลัง,การจัดการคำสั่งซื้อ, และการจัดการคลังสินค้า, เหมาะที่สุดสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางเท่านั้น.
Zoho มีการผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซมากมาย เช่น Shopify, Amazon, Etsy, eBay marketplace และ Zoho Commerce แม้จะมีการผสานการทำงานที่จำกัด แต่ Zoho ก็เสนอราคาที่แข่งขันได้เมื่อเทียบกับเครื่องมือจัดการสินค้าคงคลังอื่นๆ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho
- เหมาะที่สุดสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก ผู้ขายแบบดรอปชิป และบริษัทอีคอมเมิร์ซขนาดเล็ก
- ผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันอื่น ๆ ในชุดซอฟต์แวร์คลังสินค้า Zoho ได้อย่างง่ายดาย
- แผนฟรีและราคาประหยัดเริ่มต้นที่ $29
- เข้าถึงอัตราค่าขนส่งแบบเรียลไทม์จากผู้ให้บริการขนส่งชั้นนำทั่วโลก
ข้อจำกัดของ Zoho
- แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซและการเชื่อมต่อกับมาร์เก็ตเพลสน้อยลง
- การกำหนดราคาขึ้นอยู่กับคำสั่งซื้อรายเดือน เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของกำลังการผลิตของบริษัทจำเป็นต้องมีการอัปเกรดแผน
ราคาของ Zoho
- แผนฟรี: (50 ออเดอร์ และผู้ใช้ 1 คนเท่านั้น)
- มาตรฐาน: $29 ต่อเดือน (ต่อองค์กรที่มีคำสั่งซื้อรายเดือน 500 รายการและผู้ใช้ 2 คน)
- มืออาชีพ: $79 (ต่อองค์กรที่มีคำสั่งซื้อรายเดือน 3,000 รายการและผู้ใช้ 2 คน)
- พรีเมียม: $129 (ต่อองค์กรที่มีคำสั่งซื้อรายเดือน 7,500 รายการและผู้ใช้ 2 คน)
- องค์กรธุรกิจ: $249 (ต่อองค์กรที่มีคำสั่งซื้อรายเดือน 15,000 รายการ และผู้ใช้ 7 คน)
Zoho ratings and reviews
- G2: 4. 3/5 (80+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 350 รายการ)
3. ซินเจ็ด
Cin7 เป็นโซลูชันระบบจัดการสินค้าคงคลังบนคลาวด์ที่ให้บริการฟรีสำหรับร้านค้าอีคอมเมิร์ซบน Shopify และมีฟีเจอร์หลากหลายรวมถึงตัวเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มต่าง ๆ
แพลตฟอร์มการจัดการการดำเนินงานบนเว็บใช้เทคนิคคัมบังสำหรับการเติมสต็อกและการสั่งซื้อใหม่ และยังมีฟีเจอร์ทางบัญชี เช่น วิธีการเข้าก่อนออกก่อน (FIFO)
Cin7 ยังโดดเด่นด้วยราคาที่เข้าถึงได้สำหรับองค์กรทุกประเภทและความสามารถในการจัดการสินค้าคงคลัง (SKU) แบบไม่จำกัด
คุณสมบัติเด่นของ Cin7
- โอนย้ายสินค้าคงคลังระหว่างคลังสินค้าได้อย่างง่ายดาย
- สร้างใบสั่งซื้อได้อย่างรวดเร็วด้วยฟีเจอร์ใบสั่งซื้ออัตโนมัติ
- เปิดใช้งานระบบ POS และการสแกนบาร์โค้ดในทุกแผน
ข้อจำกัดของ Cin7
- แผนพื้นฐานไม่รวมการเชื่อมต่อระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (EDI) และการกำหนดค่า 3PL
- ไม่มีแผนฟรีหรือตัวเลือกทดลองใช้ฟรี
ราคาของ Cin7
- Cin7 Core มาตรฐาน: $349 ต่อเดือน Pro: $599 ต่อเดือน ขั้นสูง: $999 ต่อเดือน
- มาตรฐาน: $349 ต่อเดือน
- ข้อดี: $599 ต่อเดือน
- ขั้นสูง: $999 ต่อเดือน
- Cin7 Omn: ราคาที่กำหนดเอง
- มาตรฐาน: $349 ต่อเดือน
- ข้อดี: $599 ต่อเดือน
- ขั้นสูง: $999 ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว Cin7
- Cin7 Core G2: 4. 1/5 (75+ รีวิว) Capterra: 4. 3 /5 (400+ รีวิว)
- Cin7 Omni G2: 3. 7/5 (75+ รีวิว) Capterra: 4. 3/5 (550+ รีวิว)
4. ShipBob WMS
ระบบบริหารจัดการคลังสินค้า ShipBob (WMS) เป็นโซลูชันการจัดการสินค้าคงคลังแบบครบวงจรที่ทำงานร่วมกับบริการโลจิสติกส์ของบุคคลที่สาม (3PL) และการจัดการคำสั่งซื้อแบบผสมผสานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เครื่องมือด้านซัพพลายเชน, สินค้าคงคลัง, และการขนส่งที่จัดเตรียมโดยซอฟต์แวร์บริหารจัดการคลังสินค้าช่วยให้ผู้ให้บริการขนส่งสามารถจัดการและจัดส่งคำสั่งซื้อจากสถานที่ต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดายและราบรื่น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ShipBob WMS
- เหมาะสำหรับบริษัทขายส่ง B2B และ Omnichannel ขนาดใหญ่ที่ต้องการการจัดการห่วงโซ่อุปทานแบบครบวงจร
- ระบบอัตโนมัติสำหรับการหยิบและบรรจุสินค้าตามคำสั่งซื้อ
ข้อจำกัดของ ShipBob WMS
- แผนการกำหนดราคาไม่สม่ำเสมอและไม่โปร่งใส
- เครื่องมือนี้มีเส้นโค้งการเรียนรู้ที่สูง
ราคาของ ShipBob WMS
แผนราคาของ ShipBob ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของสินค้าคงคลังและความต้องการในการจัดการคำสั่งซื้อทั้งหมดของคุณ คุณจำเป็นต้องติดต่อกับทีมขายโดยตรงเพื่อรับราคาที่ปรับให้เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ โดยให้รายละเอียดเฉพาะเกี่ยวกับธุรกิจและข้อกำหนดด้านสินค้าคงคลังของคุณ
คะแนนและรีวิว ShipBob WMS
- G2: 3. 6/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 3. 7/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
5. คาตานะ เอ็มอาร์พี
Katana MRP เป็นซอฟต์แวร์การผลิตและการจัดการสินค้าคงคลังอัจฉริยะที่มีคุณสมบัติมากมาย รวมถึงการติดตามสินค้าคงคลัง การจัดการคำสั่งซื้อ และการจัดการการผลิต
ระดับราคาและแผนการที่แตกต่างกันของมันมีความแข่งขันสูง เนื่องจากแต่ละแผนให้ศักยภาพในการจัดการคลังสินค้าและกระบวนการทำงานมากมายในราคาที่สมเหตุสมผล
ดังนั้น ระบบบริหารจัดการคลังสินค้า Katana จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับบริษัทผู้ผลิต เนื่องจากมีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะ เช่น การตรวจสอบชิ้นส่วนด้วยบาร์โค้ด การควบคุมสินค้าคงคลังที่มีประสิทธิภาพ การติดตามการประกอบ การจัดเก็บ และระบบบริหารจัดการสินค้าคงคลังในโรงงาน
คุณสมบัติเด่นของ Katana MRP
- เหมาะสำหรับบริษัทผู้ผลิตและผู้ค้าปลีกหลายช่องทาง
- ระบบจัดการคลังสินค้าแบบเรียลไทม์พร้อมตัวเลือกทดลองใช้ฟรี 14 วัน
- เชื่อมต่ออย่างไร้รอยต่อกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ ตลาดออนไลน์ และระบบขนส่งอื่น ๆ
ข้อจำกัดของระบบ MRP ของ Katana
- ผู้ใช้เพิ่มเติมจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และแผนราคาอาจถูกมองว่าแพงสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
- ตามความคิดเห็นของลูกค้า Katana ขาดการสนับสนุนทางโทรศัพท์แบบเรียลไทม์ ส่งผลให้ประสบการณ์การบริการลูกค้าเป็นไปอย่างยากลำบาก
ราคาของ Katana MRP
- จำเป็น: $129 ต่อเดือน (รวม 500 รายการคำสั่งซื้อที่จัดส่งแล้ว)
- ขั้นสูง: $349 ต่อเดือน (รวม 5,000 รายการใบสั่งซื้อที่จัดส่งแล้ว)
- มืออาชีพ: ราคาพิเศษ $799 ต่อเดือน (มี 25,000 รายการคำสั่งซื้อที่จัดส่งแล้ว)
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Katana MRP
- G2: 4. 4/5 (รีวิว 35+ รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (150+ รีวิว)
6. การตรวจนับสินค้าคงคลังแบบถังปลา
Fishbowl Inventory เป็นซอฟต์แวร์ระบบจัดการสินค้าคงคลังแบบครบวงจรบนคลาวด์ที่ผสานการทำงานกับระบบ Quickbooks และ Xero ได้อย่างราบรื่น
ต่างจากผู้ให้บริการซอฟต์แวร์การจัดการสินค้าคงคลังรายอื่น ๆ Fishbowl ให้ผู้ใช้สามารถควบคุมการซื้อจากผู้จัดจำหน่ายทั้งหมด ติดตามสินค้าคงคลัง ใบสั่งซื้อ การจัดเก็บสินค้า และข้อมูลการตรวจสอบสินค้าคงคลังได้ในที่เดียว ทำให้สามารถเข้าถึงได้สำหรับผู้ใช้ทุกคน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Fishbowl Inventory
- เสนอทดลองใช้ซอฟต์แวร์จัดการสินค้าคงคลังฟรี 14 วัน พร้อมตัวเลือกโมดูลที่ครอบคลุม ซึ่งช่วยให้ระบบคลังสินค้าของคุณมีประสิทธิภาพสูงสุด
- การผสานรวมกับซอฟต์แวร์บัญชีเช่น QuickBooks และ Xero ได้อย่างง่ายดาย
- ซอฟต์แวร์ที่เหมาะสำหรับธุรกิจขนส่งขนาดใหญ่และผู้ผลิต
ข้อจำกัดของระบบสต็อกแบบ Fishbowl
- ราคาแพงเกินไปสำหรับบริษัทที่มีผู้ใช้หลายคน
- การเพิ่มคุณสมบัติต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
การกำหนดราคาแบบ Fishbowl Inventory
- Fishbowl Drive: $329/เดือน (พร้อมตัวเลือก $3950 สำหรับการต่ออายุรายปี)
- Fishbowl Advanced: $429/เดือน (พร้อมตัวเลือก $5150 สำหรับการต่ออายุรายปี)
การจัดอันดับและรีวิวของ Fishbowl Inventory
- G2: 4. 0/5 (190+ รีวิว)
- Capterra: 4. 1/5 (800+ รีวิว)
7. inFlow
inFlow เป็นซอฟต์แวร์บริหารจัดการสินค้าคงคลังขั้นสูง เหมาะสำหรับธุรกิจ B2B และค้าส่งที่ต้องการโซลูชันที่ตอบโจทย์ทั้งผู้ผลิตและผู้ค้าปลีก
คุณสมบัติห้องแสดงสินค้าเสมือนจริงช่วยให้ธุรกิจสามารถกำหนดข้อมูลที่จะแสดงให้กับลูกค้าแต่ละรายได้ เช่น ราคาและระยะเวลาการจัดส่ง
นอกจากนี้ inFlow ยังรองรับคุณสมบัติ B2B ที่จำเป็น เช่น ใบเสนอราคาและการออกใบแจ้งหนี้ ใบสั่งซื้ออัตโนมัติ การจัดการและจัดเส้นทางคำสั่งซื้อ รวมถึงกระบวนการผลิตของผู้ผลิต
คุณสมบัติเด่นของ inFlow
- ใบสั่งซื้ออัตโนมัติและการจัดเส้นทางใบสั่งขาย
- ส่วนประกอบเกตเวย์โชว์รูมเสมือนจริงที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่านสำหรับการขาย B2B
ข้อจำกัดของ inFlow
- การอัปเกรดแผนขึ้นอยู่กับ การเติบโตของบริษัท; ตัวอย่างเช่น การเพิ่มขึ้นของยอดขายรายเดือนอาจจำเป็นต้องเปลี่ยนไปใช้แผนราคาใหม่
- แผนระดับที่สูงขึ้นมีคุณสมบัติที่โดดเด่นมากขึ้น เช่น ห้องแสดงสินค้าเสมือนจริง
การกำหนดราคา inFlow
- ผู้ประกอบการ: $110 ต่อเดือน (พร้อมสถานที่เก็บสินค้าไม่จำกัดและตัวเลือกสมาชิกทีม 2 คน)
- ธุรกิจขนาดเล็ก: $279 ต่อเดือน (พร้อมสถานที่เก็บสินค้าไม่จำกัดและตัวเลือกสมาชิกทีม 5 คน)
- ขนาดกลาง: $549 ต่อเดือน (รวมสถานที่เก็บสินค้าไม่จำกัดและโอกาสสำหรับสมาชิกทีม 10 คน)
- องค์กร: $1319 ต่อเดือน (พร้อมสถานที่เก็บสินค้าไม่จำกัดและตัวเลือกสมาชิกทีม 25 คน)
คะแนนและรีวิว inFlow
- G2: 4. 1/5 (รีวิว 30+ ครั้ง)
- Capterra: 4. 5/5 (450+ รีวิว)
8. ขยาย
เดิมรู้จักในนาม Skubana, Extensiv เป็นสถาปัตยกรรมการจัดการสินค้าคงคลังบนคลาวด์อเนกประสงค์ที่ช่วยเหลือผู้ค้าที่มีปริมาณสูงบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซเช่น Amazon ในการติดตามและจัดการปัญหาการจัดเก็บสินค้าคงคลัง
Extensiv มอบความสามารถที่ครอบคลุมสำหรับการจัดการสินค้าคงคลัง, คำสั่งซื้อ, คลังสินค้า, รายงาน, การติดตามสินทรัพย์, และกิจกรรมของผู้จัดจำหน่าย
คุณยังสามารถได้รับประโยชน์จากคุณสมบัติการซิงโครไนซ์ของแพลตฟอร์ม ซึ่งช่วยให้ธุรกิจสามารถกระจายคำสั่งซื้อไปยังคลังสินค้าและศูนย์จัดส่งหลายแห่งในหลายสถานที่ทั่วโลกได้
คุณสมบัติเด่นของ Extensiv
- กระจายคำสั่งซื้อไปยังคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าได้ไม่จำกัดจำนวนอย่างมีประสิทธิภาพ
- เชื่อมต่ออย่างไร้รอยต่อกับทุกแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ
- เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ขายแบบดรอปชิปปิ้งและผู้ใช้บริการ Fulfillment by Amazon
- รับแผนซอฟต์แวร์จัดการสินค้าคงคลังฟรีหนึ่งเดือนในทุกแผนราคา ทดลองใช้แพลตฟอร์มก่อนตัดสินใจลงทุน
ข้อจำกัดอย่างกว้างขวาง
- ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์หลายรายการ รวมถึง Extensiv 3PL Warehouse Manager, Extensiv Order Manager, Extensiv Integration Manager เป็นต้น ซึ่งทำให้ธุรกิจมีความท้าทายในการใช้ความสามารถของแต่ละเครื่องมือจากตำแหน่งศูนย์กลาง
- แผนการกำหนดราคาไม่ชัดเจน เนื่องจากธุรกิจไม่สามารถระบุได้ว่าแต่ละแผนการกำหนดราคาครอบคลุมสินค้าใด
การกำหนดราคาแบบกว้าง
- ผู้ค้า: $39 ต่อเดือน (พร้อมรับฟรี 1 เดือนในทุกแพ็กเกจ)
- ผู้ค้า EDI: $99 ต่อเดือน
- 3PL: $99 ต่อเดือน
- บัญชีหลัก: $199 ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวอย่างละเอียด
- G2: 4. 3/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
9. Ordoro
Ordoro เป็นซอฟต์แวร์ บริหารจัดการสินค้าคงคลังแบบครบวงจรที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการดำเนินงานคลังสินค้าสำหรับธุรกิจค้าปลีกที่กำลังเติบโต
ไม่ว่าธุรกิจของคุณจะจัดส่งสินค้าคงคลังมากกว่า 100 รายการหรือ 500,000 ออเดอร์ต่อเดือน Ordoro ก็มีระบบบัญชีโครงสร้างข้อมูลการส่งออกแบบครบวงจรที่คุณต้องการเพื่อจัดการกระบวนการสินค้าคงคลังทั้งหมดของคุณ
Ordoro เป็นที่นิยมอย่างมากในหมู่ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ เนื่องจากช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในทุกขั้นตอนของการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการขายหลายช่องทาง
คุณสมบัติเด่นของ Ordoro
- คุณสมบัติการอัตโนมัติการซื้อในปัจจุบัน
- ผสานการทำงานกับร้านค้าออนไลน์และตลาดออนไลน์ยอดนิยมได้อย่างง่ายดาย
- ธุรกิจที่มีคลังสินค้าหลายแห่งสามารถจัดการได้จากที่เดียว
ข้อจำกัดของ Ordoro
- ไม่เหมือนกับซอฟต์แวร์จัดการสินค้าคงคลังส่วนใหญ่ Ordoro ไม่มีเวอร์ชันมือถือ
- ราคาแพงสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
ราคาของ Ordoro
- สิ่งจำเป็น: ฟรี (พร้อมฉลากจัดส่งไม่จำกัดจำนวน)
- ขั้นสูง: $59/เดือน (พร้อมฉลากการจัดส่งและผู้ใช้ไม่จำกัด)
- พรีเมียม: $129/เดือน (รวมการเข้าถึง API)
คะแนนและรีวิวของ Ordoro
- G2: ไม่มีการให้คะแนนเพียงพอ
- Capterra: 4. 8/5 (70+ รีวิว)
10. Sortly
Sortly เป็นเครื่องมือจัดการสินค้าคงคลังที่ใช้งานง่าย ออกแบบมาเพื่อความเรียบง่ายและสะดวกในการใช้งาน
ซอฟต์แวร์ควบคุมสินค้าคงคลังนี้ให้ความสำคัญกับการเข้าถึงผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่เป็นอันดับแรก มอบความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลสินค้าคงคลังผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่หลายประเภท
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Sortly
- การเข้าถึงสินค้าคงคลังจากหลายอุปกรณ์ผ่านระบบคลาวด์
- หมวดหมู่ที่สามารถปรับแต่งได้เพื่อจัดระเบียบกระบวนการทางธุรกิจได้อย่างง่ายดายและเข้าถึงได้แม้ไม่มีอินเทอร์เน็ต
- รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับสินค้าคงคลังต่ำและการแจ้งเตือนการสั่งซื้อ
- เหมาะที่สุดสำหรับธุรกิจค้าปลีกขนาดเล็กและการติดตามสินทรัพย์
ข้อจำกัดของ Sortly
- ผู้ใช้รายงานว่าระบบอัปเดตมักทำให้เกิดข้อบกพร่องในระบบ ซึ่งทำให้รายการหายไป
- การเรียนรู้ที่รวดเร็ว
ราคาของ Sortly
- ฟรี
- ขั้นสูง: $29 ต่อเดือน
- อัลตร้า: $59 ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การจัดอันดับและรีวิวของ Sortly
- G2: 4. 4/5 (20+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (250+ รีวิว)
ซอฟต์แวร์การจัดการสินค้าคงคลังที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ
เมื่อธุรกิจเติบโตขึ้น การติดตามสินค้าคงคลังด้วยมือจะยิ่งยากขึ้น นำไปสู่ข้อผิดพลาด สินค้าสูญหาย และความล่าช้าในการจัดส่งคำสั่งซื้อ—ซึ่งทั้งหมดนี้อาจส่งผลเสียต่อธุรกิจของคุณ การเปลี่ยนมาใช้ระบบจัดการบนคลาวด์สามารถเปลี่ยนเกมให้กับธุรกิจของคุณได้ ระบบเหล่านี้ช่วยให้การตรวจสอบสินค้าคงคลังเป็นเรื่องง่ายขึ้น ช่วยให้คุณดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและคล่องตัวมากขึ้น
หากคุณเป็นผู้จัดการสินค้าคงคลังหรือเจ้าของธุรกิจ ClickUp ช่วยลดภาระงานการจัดการสต็อกของคุณ สำรวจเทมเพลตการจัดการสินค้าคงคลังของเราและปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของคุณ
สมัครฟรีวันนี้และเข้าถึงเครื่องมือพร้อมใช้งานเพื่อช่วยคุณจัดการสินค้าคงคลังของคุณ