เครื่องมือ AI 10 อันดับแรกสำหรับการจัดการสินค้าคงคลัง

Garima Behal
Garima BehalSenior Content Editor
8 กุมภาพันธ์ 2568

"เฮ้, Siri, คุณสามารถจัดการสินค้าคงคลังของฉันได้ไหม?"

การใช้ผู้ช่วย AI ในชีวิตประจำวันของคุณเพื่อจัดการสินค้าคงคลังของธุรกิจอาจฟังดูเหมือนนิยายวิทยาศาสตร์ในวันนี้ อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีได้ก้าวหน้าไปมากพอที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสินค้าคงคลังโดยใช้เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI

ด้วยเครื่องมือการจัดการสินค้าคงคลังที่ดีขึ้น ข้อมูลที่มากขึ้น และข้อมูลที่ทันสมัยยิ่งขึ้น ธุรกิจสามารถคาดการณ์การขาดแคลนสินค้าและการมีสินค้าเกินสต็อกได้

ในความเป็นจริง การนำ AI มาใช้ในกระบวนการจัดการสินค้าคงคลังอย่างประสบความสำเร็จได้ช่วยให้ธุรกิจปรับปรุงต้นทุนด้านโลจิสติกส์ได้ถึง 15%และปรับปรุงระดับสินค้าคงคลังและบริการได้ถึง 35% และ 65% ตามลำดับ

ดังนั้น หากคุณไม่สามารถพึ่งพาผู้ช่วยโทรศัพท์ AI ที่เชื่อถือได้ของคุณได้ คุณจะทำอย่างไรเพื่อเลือกเครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการสินค้าคงคลังของคุณ? มันง่ายมาก—ลองดูคู่มือนี้เกี่ยวกับเครื่องมือ AI ที่ทรงพลัง 10 อย่างสำหรับทุกความต้องการในการจัดการสินค้าคงคลังของคุณ

⏰ สรุป 60 วินาที

หากคุณต้องการเร่งการจัดการสินค้าคงคลังเพื่อให้สามารถตอบสนองความคาดหวังของลูกค้าได้ เครื่องมือ 10 รายการนี้จะช่วยคุณได้:

  1. ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการสินค้าคงคลังแบบร่วมมือด้วยระบบ AI
  2. Zoho Inventory: เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง
  3. Freshworks: เหมาะที่สุดสำหรับโซลูชันสินค้าคงคลังที่มุ่งเน้นลูกค้า
  4. Llamasoft Supply Chain Guru X: เหมาะสำหรับการวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานขั้นสูง
  5. IBM ซัพพลายเชน: เหมาะที่สุดสำหรับโซลูชันซัพพลายเชนระดับองค์กร
  6. project44: เหมาะที่สุดสำหรับการมองเห็นแบบเรียลไทม์ในโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
  7. FourKites: เหมาะที่สุดสำหรับการมองเห็นในห่วงโซ่อุปทาน
  8. Kinaxis Maestro: เหมาะที่สุดสำหรับการประสานงานห่วงโซ่อุปทานแบบครบวงจร
  9. C3 AI การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าคงคลัง: เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าคงคลังที่ขับเคลื่อนด้วย AI แบบกำหนดเอง
  10. Peak's Inventory AI: ซอฟต์แวร์เพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนสินค้าคงคลังแบบไดนามิกที่ดีที่สุด

คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือ AI สำหรับการจัดการสินค้าคงคลัง?

เมื่อประเมินเครื่องมือ AI สำหรับการจัดการสินค้าคงคลัง การมุ่งเน้นที่คุณสมบัติและความสามารถที่ตรงกับความต้องการทางธุรกิจของคุณเป็นสิ่งสำคัญ

นี่คือประเด็นสำคัญที่ควรพิจารณา:

  • ความสามารถในการทำนายความต้องการ: ค้นหาเครื่องมือ AI ที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลการขายในอดีต, แนวโน้มของตลาด, และฤดูกาลเพื่อทำนายความต้องการในอนาคตได้อย่างแม่นยำ
  • การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าคงคลัง: รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับระดับสต็อก เพื่อให้มั่นใจว่าคุณมีสินค้าที่ถูกต้องในปริมาณที่เหมาะสม
  • การผสานรวมกับระบบที่มีอยู่: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือสามารถผสานรวมได้อย่างราบรื่นกับระบบ ERP, POS,ซอฟต์แวร์โลจิสติกส์ และระบบบริหารจัดการคลังสินค้าที่มีอยู่ของคุณ
  • คุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติ: ค้นหาเครื่องมือที่ช่วยทำงานอัตโนมัติสำหรับงานสินค้าคงคลังที่เป็นกิจวัตร เช่น การสร้างคำสั่งซื้อ การเติมสินค้าคงคลัง และการแจ้งเตือนเมื่อสินค้าคงเหลือต่ำ
  • ความสามารถในการปรับขนาดและการปรับแต่ง: เลือกเครื่องมือที่สามารถเติบโตไปพร้อมกับธุรกิจของคุณและปรับให้เข้ากับความต้องการเฉพาะด้วยคุณสมบัติเช่นแม่แบบสินค้าคงคลัง
  • รองรับการจัดการหลายสาขา: เลือกใช้เครื่องมือที่รวมการติดตามและจัดการสินค้าคงคลังจากทุกสาขาของคุณไว้ในที่เดียว
  • ข้อมูลเชิงลึกด้วยปัญญาประดิษฐ์: ค้นหาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกค้า ประสิทธิภาพของผู้จัดหา และโอกาสในการประหยัดต้นทุนผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลที่ขับเคลื่อนด้วย AI

ไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทใหญ่ คุณสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี AI เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ ความถูกต้อง และความพึงพอใจของลูกค้าในกระบวนการจัดการสินค้าคงคลังของคุณได้ ทั้งหมดที่คุณต้องการคือโซลูชันที่เหมาะสม มาสำรวจไปด้วยกันเถอะ

อ่านเพิ่มเติม:วิธีสร้างระบบสินค้าคงคลัง

เครื่องมือ AI 10 อันดับที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการสินค้าคงคลัง

คุณพร้อมหรือยังที่จะค้นหา ระบบสนับสนุน AI ที่จะทำให้การจัดการสินค้าคงคลังเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ? มาเริ่มกันเลย!

1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการสินค้าคงคลังแบบร่วมมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI)

ซอฟต์แวร์สินค้าคงคลังของ ClickUp
เก็บรายละเอียดสินค้าคงคลังทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียวด้วยซอฟต์แวร์สินค้าคงคลังของ ClickUp

หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือ AI ที่ทรงพลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนและการจัดการสินค้าคงคลังของคุณ ClickUpอาจเป็นทางออกสำหรับคุณ

มันถูกออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือธุรกิจทุกขนาด—ตั้งแต่สตาร์ทอัพขนาดเล็กไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่—ในทุกความต้องการของพวกเขา ตั้งแต่การจัดการสินค้าคงคลังด้านไอทีไปจนถึงการจัดเก็บสินค้าอุปโภคบริโภค

ด้วย ClickUp คุณสามารถติดตามระดับสต็อก จัดการวันที่สั่งซื้อที่จะมาถึง และอื่นๆ อีกมากมาย ทั้งหมดในแพลตฟอร์มเดียว

ไม่ต้องพึ่งพาตารางคำนวณหรือเครื่องมือที่กระจัดกระจายอีกต่อไป—ClickUp ช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสินค้าคงคลังและการดำเนินงานของทีมได้ในที่เดียว คุณสามารถทำงานอัตโนมัติ กำหนดการแจ้งเตือน และแม้กระทั่งกำหนดเวลาการสั่งซื้อเมื่อสินค้าคงคลังของคุณถึงระดับที่กำหนด

ซึ่งหมายความว่าคุณจะใช้เวลาในการจัดการงานที่ทำด้วยมือน้อยลง และมุ่งเน้นไปที่การเติบโตของธุรกิจของคุณมากขึ้น

🚀 ClickUp Brain

ClickUp Brain
ร่วมมือกับ ClickUp Brain เพื่อทำให้การจัดการสินค้าคงคลังของคุณง่ายขึ้น

หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นของ ClickUp คือผู้ช่วย AI ของClickUp ที่เรียกว่า ClickUp Brain เครื่องมือนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการสื่อสารโดยการวิเคราะห์กระบวนการทำงานเพื่อระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง

ClickUp Brain สามารถระบุแนวโน้ม รูปแบบ และค่าผิดปกติได้เช่นกัน โดยให้ข้อมูลเชิงลึกที่ช่วยในการตัดสินใจที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น ซึ่งช่วยให้คุณสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว แก้ไขปัญหาและปรับปรุงกระบวนการเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

🚀 ระบบอัตโนมัติของ ClickUp

ด้วยClickUp Automations คุณสามารถตั้งค่ากฎตามตัวกระตุ้นเฉพาะได้

ตัวอย่างเช่น เมื่อมีการสั่งซื้อในร้านค้าออนไลน์ ระบบอัตโนมัติสามารถกำหนดงานให้กับสมาชิกทีมที่ว่างน้อยที่สุดได้ จากนั้นคุณสามารถสร้างงานย่อย เช่น การหยิบสินค้า การบรรจุ และการจัดส่ง พร้อมกับการอัปเดตสถานะการสั่งซื้อให้ลูกค้าโดยอัตโนมัติ สิ่งนี้ช่วยลดข้อผิดพลาด ประหยัดเวลา และเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวม

ClickUp Brain
เลือกจากตัวเลือกมากกว่า 100 รายการสำหรับระบบอัตโนมัติของ ClickUp หรือสร้างระบบอัตโนมัติแบบกำหนดเองด้วยคำแนะนำภาษาที่ง่ายผ่าน ClickUp Brain

แพลตฟอร์มนี้ให้การอัปเดตแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับงานอัตโนมัติ ทำให้คุณมองเห็นการดำเนินงานของคุณได้อย่างครบถ้วน

🚀 ผู้จัดการโครงการ ClickUp AI

ผู้จัดการโครงการ AI™ (ขับเคลื่อนโดย Brain) สร้างรายงานสรุปและอัปเดตสถานะโครงการเป็นประจำโดยอัตโนมัติ รายงานจะเน้นจุดที่อาจเป็นอุปสรรคเพื่อให้ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการได้รับข้อมูลความคืบหน้าของโครงการอย่างต่อเนื่อง

ClickUp Brain
รับการอัปเดตและรายงานสถานะที่รวดเร็วและแม่นยำโดย AI สำหรับงาน เอกสาร และสมาชิกในทีมด้วย ClickUp Brain's AI Project Manager™

โดยการวิเคราะห์ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ClickUp Brain & AI Project Manager แนะนำให้จัดสรรทรัพยากรได้ดีที่สุด ซึ่งช่วยให้สามารถมอบหมายงานที่เหมาะสมให้กับบุคคลที่เหมาะสม ลดการสิ้นเปลือง และป้องกันการรับภาระงานเกิน

🚀 แดชบอร์ด ClickUp

นอกจากนี้แดชบอร์ดของ ClickUpยังมอบมุมมองแบบ 360° ของข้อมูลผลิตภัณฑ์ของคุณ คุณสามารถปรับแต่งอินเทอร์เฟซให้เหมาะกับความต้องการของคุณได้ด้วยตัวเลือกสำหรับสถานะ ตาราง และการรายงานอย่างละเอียด

ด้วยวิดเจ็ตแดชบอร์ด ข้อมูลสำคัญ เช่น เวลาที่ติดตามและแผนภูมิ สามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดายเพื่อการจัดการสินค้าคงคลังที่มีประสิทธิภาพ

แดชบอร์ด ClickUp
ดูสินค้าของคุณ, ระดับสต็อก, และสินค้าคงคลังในเวลาจริงโดยใช้ ClickUp Dashboards

หากคุณต้องการติดตามการเคลื่อนไหวของสต็อกและความพร้อมใช้งานของคุณ, เทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าของ ClickUp จะทำให้งานนี้ง่ายขึ้น.

🚀 แม่แบบการจัดการสินค้าคงคลัง ClickUp

ตัวอย่างเช่นแม่แบบการจัดการสินค้าคงคลังของ ClickUp ช่วยให้การจัดการสินค้าคงคลังทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่เป็นเรื่องง่าย คุณสามารถติดตามระดับสต็อก ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของสินค้าคงคลัง และจัดระเบียบรายละเอียดสินค้าได้อย่างง่ายดาย

เทมเพลตการจัดการสินค้าคงคลัง ClickUp
ติดตามสินค้าคงคลังของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยเทมเพลตการจัดการสินค้าคงคลังของ ClickUp

ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:

  • ติดตามระดับสินค้าคงคลัง ความพร้อมจำหน่าย และความผันผวนของต้นทุน
  • จัดระเบียบรายละเอียดสินค้า เช่น ราคาและรูปภาพ ทั้งหมดไว้ในที่เดียว
  • ติดตามแนวโน้มสินค้าคงคลังเพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจเติมสินค้าอย่างชาญฉลาด

🚀 มุมมองตาราง ClickUp

ClickUp ยังให้คุณดูข้อมูลของคุณในรูปแบบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณอีกด้วยมุมมองตารางของ ClickUpมีรูปแบบสเปรดชีตที่คุ้นเคย ทำให้คุณสามารถมองเห็นข้อมูลในแถวและคอลัมน์ได้อย่างง่ายดาย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตามความคืบหน้าของงาน ไฟล์แนบ และการให้คะแนน

มุมมองตาราง ClickUp
ใช้มุมมองตารางของ ClickUp เพื่อจัดการสินค้าคงคลังด้านไอทีของคุณ กำหนดการพึ่งพาของงาน และทำงานที่ต้องทำด้วยตนเองให้เป็นอัตโนมัติ

คุณยังสามารถเชื่อมโยงงานเพื่ออัตโนมัติคำสั่งซื้อ, การแจ้งเตือน, หรือการอัปเดตได้. นอกจากนี้, ClickUp ยังให้คุณจัดเรียง, คัดกรอง, และจัดกลุ่มข้อมูลของคุณได้ตามที่คุณต้องการ, ให้คุณมีการควบคุมอย่างสมบูรณ์เหนือการจัดระเบียบทุกสิ่งทุกอย่าง.

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • จัดการการเติมสินค้าและการจัดส่งด้วยมุมมองปฏิทินของ ClickUp
  • ติดตามตารางการสั่งซื้อและงานต่าง ๆ แบบเรียลไทม์ผ่านไทม์ไลน์ที่ทำงานร่วมกันและปฏิทินทรัพยากร
  • ตั้งการแจ้งเตือนการเติมสินค้าโดยใช้ClickUp งานที่เกิดซ้ำ
  • ผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซเพื่อการซิงโครไนซ์ข้อมูลสินค้าคงคลังอย่างแม่นยำ
  • ใช้เครื่องมือวางแผนที่ใช้งานได้จริง เช่น แม่แบบรายการสินค้าสำเร็จรูปและรายชื่อผู้จำหน่าย เพื่อติดตามยอดขายและบริหารจัดการกำลังการผลิต

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ผู้ใช้ใหม่อาจต้องเผชิญกับช่วงการเรียนรู้เนื่องจากตัวเลือกการปรับแต่งที่สูง

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (9,900+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,300+ รีวิว)

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: เปลี่ยนไอเดียของทีมให้กลายเป็นแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนด้วยClickUp Whiteboards คุณสามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ มองเห็นภาพงานแต่ละส่วน และมอบหมายความรับผิดชอบได้อย่างง่ายดาย ช่วยให้ติดตามความคืบหน้าและทำงานไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างราบรื่น

2. Zoho Inventory (เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง)

Zoho Inventory
Zoho นำเสนอชุดซอฟต์แวร์ที่ครอบคลุมซึ่งประกอบด้วยเครื่องมือหลากหลาย รวมถึง Zoho CRM ระบบช่วยเหลือ และZoho Inventory ที่ออกแบบมาเพื่อจัดการฟังก์ชันธุรกิจต่างๆ

ในฐานะแอปจัดการสินค้าคงคลัง Zoho Inventory เหมาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง โดยให้เครื่องมือสำหรับการติดตามสินค้าคงคลัง การจัดการคำสั่งซื้อ และการดูแลคลังสินค้า

มันสามารถผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่ได้รับความนิยม เช่น Shopify, Amazon, Etsy, eBay, และ ZohoCommerce ได้. แม้ว่าตัวเลือกการผสานการทำงานของมันจะจำกัด แต่ Zoho ยังคงเป็นโซลูชันที่คุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบกับระบบจัดการสินค้าคงคลังสำหรับอีคอมเมิร์ซอื่น ๆ.

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho Inventory

  • จัดการสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยีบาร์โค้ดและการระบุด้วยคลื่นความถี่วิทยุ (RFID)
  • ตรวจสอบการหมุนเวียนสินค้าที่เน่าเสียง่ายอย่างทันเวลาเพื่อรักษาคุณภาพของสินค้า
  • รับอัตราค่าขนส่งแบบเรียลไทม์จากผู้ให้บริการขนส่งชั้นนำทั่วโลก

ข้อจำกัดของ Zoho Inventory

  • โครงสร้างราคาที่ซับซ้อนและมีค่าใช้จ่ายสูงเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่นของ Zoho โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อธุรกิจของคุณเติบโตขึ้น

ราคาของ Zoho Inventory

  • ฟรี (จำกัด 50 ออเดอร์และผู้ใช้ 1 ท่านเท่านั้น)
  • มาตรฐาน: $39/เดือน ต่อองค์กร (พร้อมคำสั่งซื้อรายเดือน 500 รายการ และผู้ใช้สองคน)
  • มืออาชีพ: $99/เดือน ต่อองค์กร (พร้อมคำสั่งซื้อรายเดือน 3,000 รายการ และผู้ใช้สองคน)
  • พรีเมียม: $159/เดือน ต่อองค์กร (พร้อมคำสั่งซื้อรายเดือน 7,500 รายการ และผู้ใช้สองคน)
  • องค์กรธุรกิจ: $299/เดือน ต่อองค์กร (พร้อมคำสั่งซื้อรายเดือน 15,000 รายการ และผู้ใช้ 7 คน)

Zoho Inventory คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 3/5 (90+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 390 รายการ)

👀 คุณรู้หรือไม่? บริษัทอย่าง Amazon และ Alibaba ใช้ AI ในการบริหารจัดการคลังสินค้าที่มีขนาดตั้งแต่ 10,000 ถึง 100,000 ตารางเมตร! นั่นเทียบเท่ากับหลายสนามฟุตบอล เต็มไปด้วยกิจกรรมและขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี AI ที่ล้ำสมัย

3. Freshworks (เหมาะที่สุดสำหรับโซลูชันสินค้าคงคลังที่เน้นลูกค้า)

Freshworks
Freshworksเป็นเครื่องมือที่ทันสมัย ทำงานบนระบบคลาวด์ และขับเคลื่อนด้วย AI ที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงการจัดการสินค้าคงคลัง มีตำแหน่งเดียวสำหรับสินทรัพย์ทั้งหมด ช่วยให้ธุรกิจตัดสินใจอย่างชาญฉลาดเกี่ยวกับการจัดหา การใช้ และการจัดการสินทรัพย์

แอปพลิเคชันมือถือของเครื่องมือนี้ทำให้การจัดการสินทรัพย์ที่ไม่ใช่ไอทีโดยตรงจากบริการ Freshservice ของมันง่ายขึ้น ทำให้สินค้าคงคลังของคุณเป็นปัจจุบันและจัดระเบียบอย่างดี

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Freshworks

  • ทำให้ขั้นตอนการจัดการสินค้าคงคลังง่ายขึ้นด้วยการบริหารสัญญากระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการเติมสินค้าเพียงคลิกเดียว
  • ทำให้การจัดการโครงสร้างพื้นฐานเป็นอัตโนมัติด้วย Freshservice มอบแหล่งข้อมูลเดียวที่เชื่อถือได้สำหรับสินทรัพย์ทั้งหมด
  • ค้นพบฮาร์ดแวร์, ซอฟต์แวร์, ทรัพย์สินที่ไม่ใช่ไอที, และบริการคลาวด์พร้อมโซลูชันที่ผสานรวม
  • ใช้แอปมือถือของ Freshservice เพื่อสแกนและจัดการสินทรัพย์ที่ไม่สามารถ ping ได้ขณะเดินทางได้อย่างง่ายดาย

ข้อจำกัดของ Freshworks

  • ผู้ใช้ใหม่อาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ซอฟต์แวร์เนื่องจากความซับซ้อนของมัน
  • กระบวนการบูรณาการข้อมูลและระบบอาจมีความท้าทายที่อาจก่อให้เกิดปัญหา

ราคาของ Freshworks

  • เริ่มต้น: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
  • การเติบโต: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ข้อดี: $95/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: $119/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ Freshworks

  • G2: 4. 5/5 (7,700+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (590+ รีวิว)

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: สำหรับภาคเภสัชกรรม AI สามารถติดตามอุณหภูมิของสินค้าคงคลังระหว่างการขนส่งเพื่อให้แน่ใจว่ายาต่างๆ ยังคงมีประสิทธิภาพ ช่วยป้องกันการสูญเสียมูลค่าหลายล้านบาทต่อปี

4. Llamasoft Supply Chain Guru X (เหมาะสำหรับการวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานขั้นสูง)

ผู้เชี่ยวชาญด้านซัพพลายเชนของ Llamasoft X
หากคุณจัดส่งสินค้าในปริมาณมาก คุณจำเป็นต้องใช้การวิเคราะห์ขั้นสูงที่จัดหาโดยLlamasoft Supply Chain Guru X แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพ วิเคราะห์ และจำลองห่วงโซ่อุปทานของคุณ

การผสานเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และดิจิทัลทวิน (Digital Twin) เข้าด้วยกัน ทำให้คุณสามารถสำรวจการวางแผนสถานการณ์และการเพิ่มประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทานได้อย่างละเอียดถี่ถ้วน ซึ่งนำไปสู่การบริหารต้นทุนที่ดีขึ้น บริการที่เหนือกว่า ความยั่งยืนที่เพิ่มขึ้น และการจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิผล

แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้การวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนการให้บริการเป็นเรื่องง่าย ปรับปรุงการจัดการโลจิสติกส์ และเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่ง นอกจากนี้ยังช่วยในการจัดการสินค้าคงคลังอย่างชาญฉลาด ทำให้ห่วงโซ่อุปทานของคุณมีความยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

คุณสมบัติเด่นของ Llamasoft Supply Chain Guru X

  • วิเคราะห์รูปแบบการใช้จ่ายด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI และการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ เพื่อการตัดสินใจที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น
  • เข้าถึงข้อมูลทางการเงินและกระแสเงินสดแบบเรียลไทม์ผ่านแดชบอร์ดที่ใช้งานง่ายและปรับแต่งได้ตามต้องการ
  • อัตโนมัติการตรวจจับความเสี่ยงจากผู้ให้บริการภายนอก และติดตามสุขภาพของผู้จัดหาเพื่อปกป้องห่วงโซ่อุปทานของคุณ
  • เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่ง, โลจิสติกส์, และการจัดการสินค้าคงคลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน

ข้อจำกัดของ Llamasoft Supply Chain Guru

  • การสนับสนุนแคตตาล็อกและการออกใบแจ้งหนี้ผ่าน cXML มีจำกัด ซึ่งต้องการความโปร่งใสมากขึ้นในข้อเสนอของผู้จัดจำหน่าย
  • ผู้ใช้บางรายพบว่าแอปพลิเคชันนี้มีความท้าทายเนื่องจากมีความซับซ้อนในการเรียนรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้เริ่มต้น

ราคาของ Llamasoft Supply Chain Guru

  • ราคาตามความต้องการ

การจัดอันดับและรีวิวผู้เชี่ยวชาญด้านซัพพลายเชนของ Llamasoft

  • G2: ไม่มีคะแนนให้ประเมิน
  • Capterra: ไม่มีคะแนนให้ดู

อ่านเพิ่มเติม: วิธีใช้ AI สำหรับการจัดการปฏิบัติการ

5. IBM Supply Chain (เหมาะที่สุดสำหรับโซลูชันซัพพลายเชนระดับองค์กร)

IBM ซัพพลายเชน
IBM Supply Chainรวมทีมขาย การตลาด และซัพพลายเชนทั้งหมดของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่รวมเป็นหนึ่งเดียว มันปรับการวางแผนโลจิสติกส์และสินค้าคงคลังให้สอดคล้องกันเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจว่าอะไรเป็นตัวขับเคลื่อนต้นทุนและรายได้

ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการวิเคราะห์ขั้นสูงช่วยให้คุณสามารถคาดการณ์ความต้องการได้อย่างแม่นยำอย่างเหลือเชื่อ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถเพิ่มผลกำไรให้สูงสุดและทำให้การดำเนินงานดำเนินไปอย่างราบรื่น แพลตฟอร์มนี้มอบมุมมองที่ครอบคลุมของกระบวนการวางแผนของคุณ ช่วยให้คุณติดตามสินค้าคงคลังและความต้องการได้แบบเรียลไทม์

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของโซ่อุปทาน IBM

  • สร้าง แก้ไข และติดตามแผนงานแบบเรียลไทม์ เพื่อมุมมองที่ครอบคลุมของห่วงโซ่อุปทานของคุณ
  • อัตโนมัติการวางแผนการขายและการดำเนินงานเพื่อ ประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดการสินค้าคงคลัง
  • ใช้ประโยชน์จาก AI เพื่อวิเคราะห์แนวโน้ม รูปแบบ และข้อมูลภายนอกสำหรับการคาดการณ์ความต้องการที่แม่นยำ
  • ใช้การวิเคราะห์เชิงสถิติและการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการคาดการณ์และการจัดการสินค้าคงคลัง

ข้อจำกัดของระบบซัพพลายเชนของไอบีเอ็ม

  • ต้องการการฝึกอบรมบางประการเพื่อให้ Watson สามารถให้คำตอบที่ถูกต้องได้

การกำหนดราคาซัพพลายเชนของ IBM

  • ราคาตามความต้องการ

การจัดอันดับและรีวิวของซัพพลายเชน IBM

  • G2: 4. 4/5 (170+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีคะแนนให้ดู

👀 คุณรู้หรือไม่? AI ช่วยให้ผู้ค้าปลีกทั่วโลกปรับแต่งสินค้าคงคลังตามประเพณีท้องถิ่นและแนวโน้มเทศกาลต่างๆ ตัวอย่างเช่น ในช่วงเทศกาลตรุษจีน บริษัทต่างๆ ใช้ AI เพื่อสต็อกเสื้อผ้าสีแดง—ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งโชคลาภและความเจริญรุ่งเรืองในวัฒนธรรมจีน

6. project44 (ดีที่สุดสำหรับการมองเห็นแบบเรียลไทม์ในโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน)

project44: ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการจัดการสินค้าคงคลัง
หนึ่งในแพลตฟอร์มการมองเห็นแบบครบวงจรที่เชื่อถือได้มากที่สุดสำหรับห่วงโซ่อุปทาน,project44จัดการการขนส่งที่ไม่ซ้ำกันมากกว่า 1 พันล้านรายการในแต่ละปี ทำให้เป็นผู้นำระดับโลกในเทคโนโลยีโลจิสติกส์

คุณสามารถจัดการสินค้าคงคลังของคุณได้ในระหว่างการเดินทาง ทำให้ห่วงโซ่อุปทานของคุณมีประสิทธิภาพสูงสุด Project44 ช่วยเพิ่มประสบการณ์ของลูกค้าโดยการปรับปรุงการดำเนินงานในทุกระดับ ตั้งแต่การวางแผนก่อนการเดินทางไปจนถึงการส่งมอบถึงมือลูกค้าในระยะสุดท้าย

ด้วยการติดตามแบบเรียลไทม์ คุณสามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงเช่นการขาดสต็อกหรือการล่าช้าในการผลิตได้ในขณะที่ช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน

คุณสมบัติเด่นของ project44

  • เชื่อมต่อทุกฝ่ายในห่วงโซ่อุปทานและขจัดความเสียดทานที่เกิดจากข้อมูลที่แยกส่วน
  • ใช้ประโยชน์จากข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI และการทำงานอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสินค้าคงคลังและสถานที่
  • รับการมองเห็นสินค้าคงคลังอย่างครบถ้วนตั้งแต่แหล่งที่มาจนถึงหน้าประตูลูกค้าแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดของ project44

  • มันมีเส้นทางการเรียนรู้สำหรับผู้ใช้ใหม่

ราคาของ project44

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและความคิดเห็นของ project44

  • G2: 4. 7/5 (630+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีคะแนนให้ดู

อ่านเพิ่มเติม:เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับทีมและโครงการด้านการผลิต

7. FourKites (ดีที่สุดสำหรับการมองเห็นในห่วงโซ่อุปทาน)

FourKites: ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการจัดการสินค้าคงคลัง
FourKitesเป็นแพลตฟอร์มการมองเห็นห่วงโซ่อุปทานชั้นนำที่ครอบคลุมมากกว่าการขนส่งเพียงอย่างเดียว ด้วยแพลตฟอร์มนี้ คุณสามารถปรับปรุงการนัดหมาย การจัดสรรบุคลากร และการวางแผนด้วยการมองเห็นที่ดียิ่งขึ้น

แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้คุณใช้ข้อมูลประสิทธิภาพที่ดีขึ้นเพื่อต่อรองสัญญา, เปลี่ยนเส้นทาง, และเร่งกระบวนการให้เร็วขึ้นในขณะที่ลดสต็อกความปลอดภัย, เพิ่ม OTIF (On-Time In-Full), และเพิ่มประสิทธิภาพของสินค้าคงคลัง

FourKites ช่วยคุณลดการจัดส่งล่าช้า ค่าปรับการเก็บรักษา และงานติดตามและตรวจสอบด้วยตนเองด้วยโซลูชันที่ขับเคลื่อนด้วย AI อย่างครบวงจร

คุณสมบัติเด่นของ FourKites

  • ใช้การเรียนรู้ของเครื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแปลงข้อมูลดิจิทัลในห่วงโซ่อุปทานและเพิ่มประสิทธิภาพ
  • ติดตามและตรวจสอบสินค้าคงคลังจากต้นทางถึงปลายทางได้อย่างง่ายดาย
  • ช่วยให้ลูกค้าบรรลุผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดีขึ้นผ่านเวลาการส่งมอบที่ปรับปรุงและประสิทธิภาพการทำงาน
  • เพิ่มความสามารถในการปรับตัวของห่วงโซ่อุปทาน, ความพึงพอใจของลูกค้า, และความยั่งยืน

ข้อจำกัดของ FourKites

  • จำกัดในแง่ของการบล็อกสีสันและการสลับรูปแบบอินเทอร์เฟซ

ราคาของ FourKites

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ FourKites

  • G2: 4. 5/5 (รีวิว 260+ ครั้ง)
  • Capterra: ไม่มีคะแนนให้ดู

8. Kinaxis Maestro (เหมาะที่สุดสำหรับการประสานงานห่วงโซ่อุปทานแบบครบวงจร)

Kinaxis Maestro: ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการจัดการสินค้าคงคลัง
กำลังมองหาแพลตฟอร์มที่ขับเคลื่อนด้วย AI แบบครบวงจรเพื่อขับเคลื่อนซัพพลายเชนยุคถัดไปของคุณอยู่หรือไม่? ไม่ต้องมองหาที่ไหนไกลKinaxis Maestro คือคำตอบของคุณ ถูกออกแบบมาเพื่อบริษัทที่ต้องการการดำเนินงานที่คล่องตัวและมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

ความสามารถของ AI ของ Maestro ช่วยคุณในการปรับแต่งการออกแบบเครือข่าย, จำลองสถานการณ์ต่าง ๆ, และตัดสินใจอย่างชาญฉลาดโดยใช้ข้อมูลเป็นฐาน. คุณสมบัติเหล่านี้ช่วยให้ธุรกิจสามารถบาลานซ์ค่าใช้จ่าย, ความเร็ว, ความยั่งยืน, และความยืดหยุ่นได้ทั่วทั้งห่วงโซ่อุปทานของตน.

คุณสมบัติเด่นของ Kinaxis Maestro

  • ขับเคลื่อนห่วงโซ่อุปทานที่คล่องตัวสูงและมีประสิทธิภาพด้วยระบบประสานงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI
  • ผสานการออกแบบเครือข่ายซัพพลายเชนและการตัดสินใจอัจฉริยะเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด

ข้อจำกัดของ Kinaxis Maestro

  • บางครั้ง รายงานไม่สามารถสร้างได้โดยอัตโนมัติ ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือ
  • มันต้องการการเรียนรู้ ทำให้ผู้ใช้บางคนมีความท้าทายในการปลดล็อกศักยภาพอย่างเต็มที่

การกำหนดราคา Kinaxis Maestro

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิว Kinaxis Maestro

  • G2: ไม่มีคะแนนให้ประเมิน
  • Capterra: ไม่มีคะแนนให้ดู

9. การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าคงคลังด้วย C3 AI (เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าคงคลังด้วย AI แบบกำหนดเอง)

C3 AI การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าคงคลัง: ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการจัดการสินค้าคงคลัง
C3 AI Inventory Optimizationช่วยให้บริษัทลดระดับสินค้าคงคลังในขณะที่ยังคงตอบสนองความคาดหวังด้านการบริการลูกค้า มันสร้างสมดุลระหว่างการลดสินค้าคงคลังกับการรับประกันว่าคุณจะมีสินค้าเพียงพอเสมอเพื่อตอบสนองความต้องการ

คุณจะได้รับข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจนและนำไปปฏิบัติได้จริงเกี่ยวกับคำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วย AI และการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสินค้าคงคลัง โมเดลนี้ให้คะแนนความมั่นใจ เพื่อให้มั่นใจว่าทุกการตัดสินใจมีพื้นฐานจากข้อมูลที่เชื่อถือได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ C3 AI Inventory Optimization

  • เพิ่มประสิทธิภาพระดับสินค้าคงคลังสำหรับชิ้นส่วน วัตถุดิบ และสินค้าสำเร็จรูป โดยยังคงรักษาระดับการให้บริการ
  • ใช้การเรียนรู้ของเครื่องขั้นสูงและการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อลดสินค้าคงคลังโดยไม่กระทบต่อความพร้อมใช้งาน
  • รับคำแนะนำพารามิเตอร์การสั่งซื้อใหม่แบบเรียลไทม์โดยใช้ AI สำหรับชิ้นส่วน, งานระหว่างทำ, และสินค้าสำเร็จรูป

ข้อจำกัดของ C3 AI Inventory Optimization

  • มีเส้นทางการเรียนรู้สำหรับผู้ใช้ใหม่

ราคาการเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าคงคลังด้วย C3 AI

  • ราคาตามความต้องการ

C3 AI การจัดอันดับและการรีวิวการเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าคงคลัง

  • G2: ไม่มีคะแนนให้ประเมิน
  • Capterra: ไม่มีคะแนนให้ดู

10. Peak's Inventory AI (ซอฟต์แวร์การเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนสินค้าคงคลังแบบไดนามิกที่ดีที่สุด)

Peak's Inventory AI: ปัญญาประดิษฐ์สำหรับการจัดการสินค้าคงคลัง
ซอฟต์แวร์วางแผนสินค้าคงคลังแบบไดนามิกของ Peak ใช้ประโยชน์จาก AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าคงคลัง คำสั่งซื้อ ผลิตภัณฑ์ สถานที่ และข้อมูลการขายในอดีตของคุณ

นอกจากนี้ระบบ AI สำหรับการจัดการสินค้าคงคลังของ Peakยังมาพร้อมกับห้องสมุดของแอปพลิเคชัน AI ที่สร้างไว้ล่วงหน้า แอปพลิเคชันเหล่านี้ครอบคลุมกรณีการใช้งานที่หลากหลายในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น ค้าปลีก การผลิต และสินค้าอุปโภคบริโภค

คุณสมบัติเด่นของ AI สำหรับการจัดการสินค้าคงคลังของ Peak

  • เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสินค้าคงคลัง การกำหนดราคา และการปรับแต่งประสบการณ์ลูกค้า
  • เปิดโอกาสให้ทีมเทคนิคและทีมการค้าสามารถนำไปใช้โซลูชัน AI ได้ในวงกว้าง
  • ช่วยเหลือธุรกิจในการนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการค้า และขยายการใช้ประโยชน์ในระยะยาว

ข้อจำกัดของ AI ในการจัดการสินค้าคงคลังของ Peak

  • มีความสามารถจำกัดในการจัดการกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด
  • ต้องการการตีความจากผู้เชี่ยวชาญต่อคำแนะนำที่สร้างโดย AI

การกำหนดราคาของระบบปัญญาประดิษฐ์สำหรับสินค้าคงคลังของพีค

  • ราคาตามความต้องการ

Peak's Inventory AI ratings and reviews

  • G2: ไม่มีคะแนนให้ประเมิน
  • Capterra: ไม่มีคะแนนให้ดู

อัปเดต ClickUp สำหรับความต้องการในการจัดการสินค้าคงคลังของคุณ

ระบบปัญญาประดิษฐ์ที่แข็งแกร่งในซอฟต์แวร์การจัดการสินค้าคงคลังช่วยให้คุณติดตั้งอุปกรณ์ใหม่ได้อย่างปลอดภัย ติดตามอุปกรณ์ที่ล้าสมัย และรับรองการปฏิบัติตามนโยบายความปลอดภัยด้วยการจัดเก็บข้อมูลทรัพย์สินไว้ในที่เดียว ClickUp ทำได้ทั้งหมดนี้และมากกว่านั้น

ด้วยเทมเพลตการจัดการสินค้าคงคลังที่ปรับแต่งได้และความสามารถในการมอบหมายงาน ClickUp ช่วยให้การจัดการสินค้าคงคลังเป็นเรื่องง่าย เครื่องมือรายงานที่ทรงพลังให้ข้อมูลเชิงลึก ในขณะที่ ClickUp Brain ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติและให้คำแนะนำที่ชาญฉลาด

นอกจากนี้ ตัวเลือกการดูหลายรูปแบบของแพลตฟอร์ม เช่น มุมมองรายการ มุมมองบอร์ด และมุมมองปฏิทิน ช่วยให้คุณสามารถมองเห็นสินค้าคงคลังของคุณได้อย่างง่ายดายในรูปแบบที่เหมาะกับความต้องการของคุณ

สมัครใช้ ClickUp วันนี้และตรวจสอบสินค้าคงคลังของคุณด้วยพลังของ AI