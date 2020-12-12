วิธีคำนวณเวลาการนำเข้า

{"@context":"https://schema. org","@type":"FAQPage","mainEntity":[{"@type":"Question","name":"เวลาในการเตรียมหมายถึงอะไร?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Lead time คือระยะเวลาที่ใช้สำหรับหนึ่งหน่วยงานในการผ่านกระบวนการผลิตและการส่งมอบ "}},{"@type":"Question","name":"How To Calculate Lead Time?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"สูตรเวลาการนำเข้าที่ง่ายที่สุดคือ:\n\nเวลาการนำเข้า (LT) = วันที่ส่งมอบคำสั่งซื้อ – วันที่ขอคำสั่งซื้อ"}},{"@type":"Question","name":"ใครใช้ตัวชี้วัดเวลาการนำเข้า?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"ใครก็ตามที่งานต้องมีการคาดการณ์วันที่คาดว่าจะส่งมอบและกำหนดตารางการผลิต ควรมีความรู้ในการใช้ระยะเวลาล่วงหน้า (lead time) อย่างมีประสิทธิภาพ "}},{"@type":"Question","name":"ระยะเวลาวัฏจักร (cycle time) แตกต่างจากระยะเวลาล่วงหน้า (lead time) อย่างไร?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"ระยะเวลาดำเนินการเริ่มต้นเมื่อได้รับคำสั่งผลิต ซึ่งรวมถึงเวลาที่ใช้ในการผลิตหรือแปรรูปผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปให้เสร็จสมบูรณ์ รวมถึงเวลาที่ใช้ในการจัดส่งด้วย อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาวงจรคือเวลาที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปให้เสร็จสมบูรณ์ "}}]}
ต้องการเรียนรู้ วิธีคำนวณระยะเวลาล่วงหน้า?
ระยะเวลาดำเนินการคือระยะเวลาที่ใช้ระหว่างการจัดทำคำสั่งซื้อและการส่งมอบสินค้า และเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดที่สำคัญที่สุดในการจัดการสินค้าคงคลังและการวางแผนห่วงโซ่อุปทาน
เราเข้าใจว่าคุณกำลังคิดอะไรอยู่: นี่มันเหมือนคณิตศาสตร์สมัยมัธยมอีกแล้วสินะ!
ไม่เลย!
คุณเพียงแค่ต้องการสูตรระยะเวลาการผลิตที่ง่าย ๆ
ในบทความนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเวลาการเตรียมการ (Lead Time),สูตรเวลาการเตรียมการ,และวิธีที่ง่ายที่สุดในการติดตามมัน
ทั้งผู้ที่ไม่ชอบคณิตศาสตร์และผู้ที่คลั่งไคล้คณิตศาสตร์ต่างก็ยินดีต้อนรับ!
ไม่ต้องนับถอยหลังอีกต่อไปแล้ว มาเริ่มกันเลย!
เวลาการเตรียมการหมายถึงอะไร?
เวลาในการดำเนินการคือระยะเวลาที่ใช้สำหรับหนึ่งหน่วยงานในการผ่านกระบวนการผลิตและการส่งมอบ ตัวอย่างเช่น เวลาในการปรุงและเสิร์ฟอาหารในร้านอาหาร เวลาในการทำธุรกรรมในธนาคาร หรือเวลาในการพัฒนาและเปิดตัวแอปพลิเคชันมือถือในวงการเทคโนโลยี
หมายเหตุ: ทุกธุรกิจมีระยะเวลาดำเนินการ (Lead Time) อย่างไรก็ตาม สำหรับบทความนี้ เราจะตีความระยะเวลาดำเนินการโดยอ้างอิงกับการจัดการสินค้าคงคลังและการวางแผนห่วงโซ่อุปทาน เนื่องจากเป็นจุดที่มีประโยชน์มากที่สุด
แต่ทำไมคุณถึงต้องเสียเวลาคำนวณตัวชี้วัดนี้?
เพื่อที่จะตอบคำถามนี้ เราจำเป็นต้องเจาะลึกเข้าไปในโลกของการจัดการสินค้าคงคลังหรือการควบคุมสินค้าคงคลัง
ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณดำเนินธุรกิจจัดส่งของชำ
เนื่องจากคุณไม่ได้ ผลิต นม ชีส หรือไข่ คุณจะต้องจัดหาจากผู้จัดจำหน่าย และเมื่อคุณได้จัดหาแล้ว คุณจะต้องเก็บรักษาไว้จนกว่าจะขาย
โบนัส:ระบบ CRM สำหรับการผลิต
คลังสินค้าที่ยังไม่ได้ขายนี้คือ สินค้าคงคลัง ของคุณ
ขณะที่คุณกำลังจัดการกับมัน คุณจะต้องระวังสองสิ่ง:
- หลีกเลี่ยงการสั่งซื้อสินค้าคงคลังมากเกินไป หากสินค้าขายไม่ออก คุณจะต้องประสบปัญหาการจัดเก็บ สูญเสียทางการเงิน และปัญหาอื่นๆ อีกมากมาย (ไข่เน่า) ที่คุณไม่สามารถจัดการได้!
- ควรมีสินค้าคงคลังเพียงพอเสมอ เพื่อรองรับคำสั่งซื้อทั้งหมดของคุณ หากสั่งสินค้าไม่เพียงพอ คุณจะมีรายชื่อลูกค้าที่ไม่พอใจและหงุดหงิดเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
กุญแจสำคัญ? รักษาเสมอ แค่ ระดับสินค้าคงคลัง ที่เหมาะสม *
และระยะเวลาเตรียมงานที่ค่อนข้างสั้นเป็นหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการรับประกันสิ่งนี้
ความสำคัญของระยะเวลาเตรียมการในระบบการจัดการสินค้าคงคลัง
การจัดการกรอบเวลาเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อธุรกิจ ระยะเวลาดำเนินการที่จัดการไม่ดีอาจทำให้สินค้าหมดสต็อกและลูกค้าไม่สามารถรับคำสั่งซื้อได้
เมื่อระยะเวลาการส่งมอบสินค้า (Lead Time) ควบคุมไม่ได้ อาจเกิดวงจรอุบาทว์ขึ้นได้ โดยระยะเวลาการส่งมอบสินค้าจะแย่ลงเมื่อมีความต้องการเพิ่มขึ้น ความล่าช้าระหว่างคำสั่งซื้อของผู้บริโภคกับการผลิตอาจนำไปสู่ความล่าช้าเพิ่มเติม ซึ่งอาจทำให้ระยะเวลาการส่งมอบสินค้าแย่ลงอีก การจัดการคำสั่งซื้อที่ไม่ดีมักก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงและมีค่าใช้จ่ายสูงต่อธุรกิจ เนื่องจากธุรกิจสูญเสียลูกค้าที่มีคุณค่าและทำลายชื่อเสียงของตน
นั่นคือเหตุผลที่การจัดการสินค้าคงคลังรวมถึงการจัดการปัจจัยที่ส่งผลต่อระยะเวลาการสั่งซื้อ เช่น:
- ภูมิศาสตร์: หากการจัดส่งข้ามเมืองหรือข้ามทวีป
- ลักษณะของสินค้า: สินค้าที่เน่าเสียง่ายจำเป็นต้องมีระยะเวลาดำเนินการที่สั้นกว่า
- ปริมาณ: ผู้จัดจำหน่ายส่วนใหญ่กำหนดวันส่งมอบตามจำนวนที่คุณสั่งซื้อ
- ปัจจัยอื่น ๆ: อัตราค่าขนส่ง, กฎระเบียบ, ความพร้อมของวัตถุดิบ, เป็นต้น
เนื่องจากปัจจัยเหล่านี้ ระยะเวลาในการเตรียมการ (Lead Time) จึงเป็นตัวกำหนดว่าต้องสต็อกสินค้าไว้มากเพียงใด และต้องเติมสินค้าเมื่อใด
แต่เช่นเดียวกับที่คุณไม่สามารถทำไข่เจียวได้โดยไม่ต้องทุบไข่ คุณก็ไม่สามารถคำนวณระยะเวลาล่วงหน้าได้หากไม่มีสูตรของมัน
วิธีคำนวณเวลาการเตรียมการผลิต
สูตรเวลาการเตรียมการผลิตที่ง่ายที่สุดคือ:
ระยะเวลาดำเนินการ (LT) = วันที่สั่งซื้อ วันที่จัดส่ง – วันที่ขอสั่งซื้อ
แต่ในบริบทของการจัดการสินค้าคงคลัง สูตรนี้ยังคำนึงถึง ความล่าช้าในการสั่งซื้อใหม่ ด้วย
ระยะเวลาดำเนินการ (LT) = ความล่าช้าในการจัดหา (SD) + ความล่าช้าในการสั่งซื้อใหม่ (RD)
ความล่าช้าในการจัดหา คือระยะเวลาที่ซัพพลายเออร์ใช้ในการดำเนินการตามคำสั่งซื้อของลูกค้าหลังจากที่ได้รับคำสั่งซื้อแล้ว
ความล่าช้าในการสั่งซื้อซ้ำ คือช่วงเวลาที่เกิดระหว่างคำสั่งซื้อที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วกับการวางคำสั่งซื้อ ถัดไป
ทำไมต้องคำนึงถึง ความล่าช้าในการจัดลำดับใหม่?
ซัพพลายเออร์บางรายอาจรับคำสั่งซื้อเพียงไม่กี่ครั้งต่อสัปดาห์หรือต่อเดือนเท่านั้น ซึ่งหมายความว่าผู้ค้าปลีกจำเป็นต้องคาดการณ์ความล่าช้าในการจัดส่งนี้เพื่อรักษา สต็อกสำรอง หรือสต็อกกันชนไว้
สต็อกความปลอดภัยของคุณช่วยให้คุณสามารถส่งมอบคำสั่งซื้อได้ขณะที่คุณรอให้ผู้จัดหาสินค้าเติมสต็อกของคุณ
ตัวอย่างเช่น สมมติว่ายอดขายเฉลี่ยต่อวันหรือการใช้งานเฉลี่ยต่อวันสำหรับนมของคุณคือ 20 ลิตร และซัพพลายเออร์ A รับคำสั่งซื้อนมเฉพาะหลังจากทุกๆ 2 วันเท่านั้น ซึ่งหมายความว่าความล่าช้าในการสั่งซื้อนมจากซัพพลายเออร์ของคุณคือ 2 วัน
ตอนนี้ สมมติว่า A ใช้เวลา 1 วันในการส่งนมไปยังคลังสินค้าของคุณ ซึ่งทำให้ ความล่าช้าในการจัดหา ของพวกเขา 1 วัน
ในกรณีนี้,
ระยะเวลาดำเนินการ = ความล่าช้าในการจัดหา (1 วัน) + ความล่าช้าในการสั่งซื้อใหม่ (2 วัน) = 3 วัน
การเตรียมของใช้สำหรับ 3 วัน น่าจะทำได้ไม่ยาก
แต่ถ้าคุณกำลังขายสินค้าที่มีมูลค่าสูงและหายาก เช่น สมุนไพรแปลกใหม่หรือของตกแต่งบ้านดีไซน์เนอร์ล่ะ?
มีโอกาสสูงที่สินค้าประเภทนี้จะขายได้ค่อนข้าง ช้า เมื่อเทียบกับนมหรือไข่ และมักมีปริมาณสินค้าคงคลังต่ำ รวมถึงมีระยะเวลารอการจัดส่งหรือสั่งซื้อซ้ำนาน
ซึ่งหมายความว่าคุณจะต้องวางแผนการซื้อ การสต็อก และการขายของพวกเขา หลายเดือน ล่วงหน้า
แต่คุณจะทราบได้อย่างไรว่า คุณต้องสต็อกสินค้า มากแค่ไหน และ เมื่อไหร่ ที่ควรเติมสต็อก?
คำตอบอยู่ที่ สต็อกเพื่อความปลอดภัย และ จุดสั่งซื้อใหม่
สต็อกความปลอดภัย: ควรเก็บไว้เท่าไหร่?
สต็อกความปลอดภัยคือระดับสินค้าคงคลังที่คุณต้องรักษาไว้เพื่อรองรับความล่าช้าในการจัดหาหรือความล่าช้าในการสั่งซื้อใหม่
สูตรของมันคำนึงถึงระยะเวลาในการเตรียมและลักษณะความผันผวนของความต้องการ (ความผันผวนที่อาจเกิดขึ้นในความต้องการ)
ความต้องการของลูกค้าต่อสินค้าอาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากสาเหตุต่าง ๆ เช่น วันหยุด, วันเสาร์-อาทิตย์, การเปลี่ยนแปลงของราคาขายส่ง, โปรโมชั่น, เป็นต้น
นอกจากนี้ ผู้จัดการยังจำเป็นต้องสำรองสินค้าไว้สำหรับความผันผวนของความต้องการที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ เช่น การขาดแคลนอย่างกะทันหัน การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ เป็นต้น
เนื่องจากความต้องการเปลี่ยนแปลงไป การจัดหาจึงเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย
สูตรของสต็อกความปลอดภัยคือ:
สต็อกความปลอดภัย = (ยอดขายสูงสุดต่อวันระยะเวลาสั่งซื้อสูงสุด) – (ยอดขายเฉลี่ยต่อวันระยะเวลาสั่งซื้อเฉลี่ย)
จุดสั่งซื้อใหม่: ควรเติมสินค้าเมื่อใด?
จุดสั่งซื้อใหม่ของคุณคือระดับของสินค้าคงคลังที่แจ้งให้คุณทราบว่าคุณจำเป็นต้องสั่งซื้อใหม่
สำหรับวลีที่ว่า 'ช้อปจนกว่าจะหมดแรง' –
นั่นคือคำแนะนำ สำหรับลูกค้าของคุณเท่านั้น.
ไม่ใช่คุณ!
ในฐานะผู้จัดการสินค้าคงคลัง การตัดสินใจเติมสินค้าของคุณขึ้นอยู่กับสูตรจุดสั่งซื้อใหม่ และสูตรนั้นคือ:
จุดสั่งซื้อซ้ำ = (ระยะเวลานำเข้า * ยอดขายเฉลี่ยต่อวัน) + สต็อกสำรองความปลอดภัย
ทุกครั้งที่ สต็อกของคุณลดลงถึงจุดสั่งซื้อใหม่ จุด, ถึงเวลาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาและ หาซื้อสต็อกเพิ่ม!
ปริมาณการสั่งซื้อใหม่ของคุณจะสอดคล้องกับระดับสต็อกสำรองของคุณ
ข้อพิจารณาเพิ่มเติมเมื่อคำนวณระยะเวลาดำเนินการ
ระยะเวลาดำเนินการ ARO
หลังจากได้รับคำสั่งซื้อ (ARO) คือจุดที่ผู้จัดหาได้รับคำสั่งซื้อ นี่เป็นจุดสำคัญแรกเมื่อวัดระยะเวลาในการดำเนินการ เนื่องจากเวลาทั้งหมดระหว่าง ARO และการส่งมอบคำสั่งซื้อจะรวมเป็นระยะเวลาในการดำเนินการ
ระยะเวลาการผลิต
ระยะเวลาการผลิตหมายถึงระยะเวลาตั้งแต่ผู้ค้าส่งคำสั่งซื้อไปจนถึงผู้ผลิตสินค้าเสร็จสิ้นการผลิต ซึ่งรวมถึงระยะเวลาที่ใช้ในการจัดหา ผลิต หรือจัดส่งสินค้า
ตอนนี้คุณมีสูตรทั้งหมดแล้ว มาดูกันว่าคุณจะ ลด ระยะเวลาในการดำเนินการได้อย่างไร
วิธีลดระยะเวลาการดำเนินการ?
ห่วงโซ่อุปทานก็เหมือนกับยางยืด ยิ่งคุณยืดมันนานเท่าไร มันก็จะยิ่งอ่อนแรงลงเท่านั้น
และในที่สุด มันอาจจะ แตก!
ในทางกลับกัน ห่วงโซ่อุปทานที่ค่อนข้างสั้นเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย
ผู้ค้าปลีกสามารถขายสินค้าได้มากขึ้นอย่างรวดเร็ว ผู้จัดหาสามารถมั่นใจได้ว่าจะมีการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
และที่สำคัญที่สุด ผู้บริโภคปลายทางได้รับสิ่งที่พวกเขาต้องการ เมื่อ พวกเขาต้องการมัน
แล้วคุณจะสามารถลดระยะเวลาในการสร้าง ห่วงโซ่อุปทาน ที่ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายได้อย่างไร?
นี่คือบางแนวคิด:
1. ควบคุมปริมาณการสั่งซื้อ
คุณไม่มีทางเดาได้เลยว่าอะไรคือสิ่งที่เหมือนกันระหว่างการจัดการสินค้าคงคลังกับการรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ
ควบคุมปริมาณอาหาร!
ถูกต้องแล้ว
แทนที่จะสั่งซื้อในปริมาณมากเป็นครั้งคราว ให้สั่งซื้อในปริมาณน้อยบ่อยขึ้น
สิ่งนี้จะง่ายขึ้นหากคุณคำนวณระดับสต็อกความปลอดภัยเป็นประจำและปรับปรุงระดับการสั่งซื้อใหม่ให้สอดคล้องกัน
ตามหลักการผลิตแบบลีน การสั่งซื้อสินค้าขนาดเล็กบ่อยครั้งมีประโยชน์สามประการ:
- คำสั่งซื้อขนาดเล็กผลิตและจัดส่งได้ง่ายกว่า จึงช่วยลดระยะเวลาในการดำเนินการ
- เนื่องจากต้องคอยตรวจสอบระดับสินค้าคงคลังอย่างใกล้ชิด คุณสามารถหลีกเลี่ยงการสต็อกสินค้าเกินได้
- หากไม่มีสินค้าคงคลังเกินความจำเป็น คุณสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาสินค้า (ค่าเช่าคลังสินค้า ค่าจ้างพนักงาน ฯลฯ)
และเช่นเดียวกับมื้ออาหารเล็กๆ ที่กระจายตลอดทั้งวัน การสั่งซื้อสินค้าในปริมาณน้อยแต่บ่อยครั้งจะช่วยให้สต็อกของคุณเติมเต็มอยู่เสมอในระยะยาว!
2. ดำเนินการจัดทำแผนผังกระบวนการคุณค่า
เมื่อพูดถึงการจัดการสินค้าคงคลัง กระบวนการผลิตแบบลีนคือของขวัญที่มอบประโยชน์อย่างต่อเนื่อง
สายธารคุณค่าคือกระบวนการ (ซึ่งประกอบด้วยหลายขั้นตอนที่เชื่อมโยงกัน) ที่องค์กรจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาหรือการดำเนินงาน
การปฏิบัติการแผนผังกระแสคุณค่ามีวัตถุประสงค์เพื่อรับรู้การสูญเสีย, ปรับปรุงผลผลิต, และทำให้กระแสคุณค่าของคุณมีความสามารถมากขึ้นและปราศจากการสูญเสีย.
โบนัส: ตรวจสอบเทมเพลตการแผนผังกระแสคุณค่า 10อันดับแรกเพื่อปรับปรุงกระบวนการของทีม
3. อัตโนมัติกระบวนการควบคุมสินค้าคงคลัง
เพียงแค่ส่งมอบงานที่ทำซ้ำ ๆ ให้กับเทคโนโลยี แล้วคุณก็จะได้พักผ่อนอย่างที่คุณสมควรได้รับ
บอทสามารถจัดการการคำนวณสต็อกความปลอดภัย, ความต้องการเฉลี่ย, และความผันผวนของความต้องการได้
ในระหว่างนี้ พูดคุยกับซัพพลายเออร์ ติดตามแนวโน้มตลาดอย่างใกล้ชิด หรือวางแผนกลยุทธ์การตลาดครั้งใหญ่ครั้งต่อไป!
4. ปรับปรุงห่วงโซ่อุปทานในท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
จำได้ไหมว่า ห่วงโซ่อุปทาน เปรียบเสมือนยางยืด?
เอาล่ะ มีเพียงไม่กี่เส้นเท่านั้นที่หนังยางจะยืดหยุ่นพอที่จะพันรอบโลกได้!
ผู้จัดหาสินค้าระหว่างประเทศและข้ามประเทศอาจล่อใจคุณด้วยส่วนลด. แต่ระยะเวลาการจัดส่งที่ยาวนาน (และปัญหาที่ตามมา) อาจไม่คุ้มค่ากับราคาที่ต่ำ.
ผู้จัดหาสินค้าในท้องถิ่นอยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่าในการเข้าใจความต้องการที่ไม่เหมือนใครของคุณและตอบสนองได้รวดเร็วกว่า และหากพวกเขายังเสนอราคาที่แข่งขันได้สำหรับสินค้าที่ดีเยี่ยม พวกเขาก็คือผู้ที่คุณควรรักษาไว้
5. จัดการความสัมพันธ์กับผู้จัดหา
ในที่สุด การควบคุมสินค้าคงคลังเป็นเรื่องของมนุษย์
ดังนั้น ความสัมพันธ์ของคุณกับผู้จัดจำหน่ายจะเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจว่าเวลาการนำเข้าของคุณจะนานเท่าใด
ในสัญญาของคุณกับพวกเขา ให้ใช้สิ่งจูงใจเพื่อลดระยะเวลาการดำเนินการ
พวกเขาสามารถเป็น:
- แรงจูงใจเชิงบวก: การแบ่งปันผลกำไร, สถานะพิเศษ, สิทธิพิเศษต่างๆ
- แรงจูงใจเชิงลบ: การลงโทษ, การสูญเสียธุรกิจ, การตรวจสอบโดยผู้จัดการ
ในที่สุด สิ่งนี้จะกระตุ้นให้ซัพพลายเออร์ของคุณลดระยะเวลาการส่งมอบในแต่ละครั้งลง เพราะพวกเขารู้สึกว่าได้รับการลงทุนในธุรกิจของคุณ
แต่เพื่อให้ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้ คุณจำเป็นต้องเริ่มต้นด้วยการ คำนวณ ระยะเวลาล่วงหน้า
ลืมเรื่องปากกาและกระดาษไปได้เลย
เรามีทางออกที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณ!
วิธีง่ายที่สุดในการจัดการเวลาการนำเข้า: ClickUp
ระหว่างการขนถ่ายสินค้าและการดาวน์โหลดไฟล์ คุณแทบจะไม่มีเวลาเพียงพอในฐานะผู้จัดการสินค้าคงคลัง ดังนั้นการคำนวณเวลาล่วงหน้าด้วยวิธีแบบเดิมจึงเป็นไปไม่ได้เลย
นั่นคือเหตุผลที่เราแนะนำให้คุณใช้ ClickUp
ClickUp คืออะไร?
ClickUpเป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุดในโลก
นี่คือเครื่องมือ เพียง อันเดียวที่คุณต้องการเพื่อจัดการทุกโครงการของคุณและติดตามประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณ
ชุดคุณสมบัติที่คล่องตัวและทันสมัยของAgile,Scrum,และการทำงานทางไกลเหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ยอดเยี่ยมของคุณ
ลองดูว่าคุณสามารถใช้ ClickUp เพื่อ คำนวณ ระยะเวลาล่วงหน้าและใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพของทีม ได้อย่างไร
ก. ติดตามระยะเวลาดำเนินการด้วยSprint Widgets บนแดชบอร์ด
คุณสามารถสแกนผ่านตัวชี้วัดโครงการของคุณได้ทีละตัว พร้อมสไลด์ PowerPoint และเอกสารพิมพ์หลายสิบแผ่น หาว
หรือคุณสามารถติดตามทั้งหมดได้ในครั้งเดียว บน แดชบอร์ด ของคุณใน ClickUp!
แดชบอร์ดของคุณจะแสดงผลด้วยตัวมันเองด้วยความช่วยเหลือของวิดเจ็ต Sprint ที่ใช้งานได้จริง เช่น กราฟเวลาดำเนินการ
ปรับแต่งกราฟระยะเวลาดำเนินการด้วย:
- ช่วงเวลากำหนด: เลือกช่วงเวลากำหนดและตั้งค่าความถี่ของกราฟระยะเวลาล่วงหน้า
- เวลาตัวอย่าง: เลือกจำนวนวันที่คุณต้องการรวมเป็นค่าเฉลี่ยสำหรับแต่ละจุดบนกราฟ
- กลุ่มสถานะที่นับเป็นการเสร็จสิ้น: เลือกได้ระหว่าง 'ปิด' หรือกลุ่มสถานะ 'เสร็จสิ้น' ใด ๆ เพื่อนับรวมในการเสร็จสิ้น
แต่ยังมีอีก!
คุณสามารถรับภาพรวมที่สมบูรณ์ได้โดยการเพิ่ม Sprint Widgets ที่มีประโยชน์เพิ่มเติม เช่นแผนภูมิ Burndown,แผนภูมิ Burnup,แผนภูมิ Velocity, และแผนภูมิ Cumulative Flowไปยังแดชบอร์ดของคุณ
B. วัดความก้าวหน้าของคุณด้วยการประมาณเวลา
ClickUp ช่วยให้คุณคำนวณตัวชี้วัดการไหลของโครงการที่สำคัญ เช่นระยะเวลาการดำเนินการและระยะเวลาวงจร ด้วยข้อมูลสำคัญเหล่านี้ คุณสามารถคาดการณ์ไทม์ไลน์ในอนาคตทั้งหมดและกำหนด การประมาณเวลา ได้
เพียงเพิ่มจำนวนชั่วโมงที่แต่ละงานและ งานย่อยจะใช้เวลา เมื่อใช้ตัวเลขเหล่านี้ ClickUp จะคำนวณจำนวนชั่วโมงทั้งหมดที่โครงการคาดว่าจะใช้เวลาและอัปเดตวันที่ประมาณการส่งมอบแบบเรียลไทม์
C. ติดตามการใช้เวลาด้วยProject Time Tracking
คุณได้คำนวณระยะเวลาล่วงหน้าและกำหนดเวลาประมาณการโดยอิงจากข้อมูลในอดีตของคุณแล้ว ตอนนี้คุณจะมั่นใจได้อย่างไรว่าคุณจะปฏิบัติตามกำหนดเวลาเหล่านี้ได้?
นาฬิกาที่ซื่อสัตย์และพูดได้ หรือเปล่า?
เรามีสิ่งที่ดีที่สุดรองลงมา
ฟีเจอร์ การติดตามเวลาแบบเนทีฟ ของ ClickUp
มันอาจจะไม่ได้ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ (หรือคำเหน็บแนมที่ทันท่วงที) เหมือนค็อกสเวิร์ธจาก 'โฉมงามกับเจ้าชายอสูร'... แต่มันช่วยให้คุณทำงานของคุณได้
ClickUp's Global Timerช่วยให้คุณสามารถติดตามเวลาได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าคุณจะใช้งานบนเดสก์ท็อป เว็บ หรือแอปมือถือ คุณยังสามารถเพิ่มบันทึกและป้ายกำกับให้กับบันทึกเวลาของคุณเพื่ออ้างอิงเพิ่มเติม หรือทำเครื่องหมายเวลาให้เป็นเวลาที่สามารถเรียกเก็บเงินได้!
คุณต้องการใช้ตัวติดตามเวลาของบุคคลที่สามเช่นTime DoctorหรือTogglแทนหรือไม่
ไม่ต้องกังวลแค่ผสานการทำงานกับ ClickUpแล้วลุยงานได้เลย!
แต่นั่นเป็นเพียง รายการเล็ก ๆ ของวิธีที่ ClickUp ช่วยลดความยุ่งยากในกระบวนการของคุณเท่านั้น
ใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติการจัดการโครงการที่โดดเด่นอื่น ๆ เช่น:
- ขีดจำกัดงานที่ดำเนินการอยู่s: ควบคุมปริมาณงานที่ทีมของคุณรับผ่านข้อมูลย้อนกลับที่มองเห็นได้
- โปรไฟล์: สังเกตงานในอดีต ปัจจุบัน และอนาคตของสมาชิกในทีมของคุณ
- มุมมองหลายแบบ: ติดตามรายการงานในหลายมุมมอง เช่นรายการ,กระดาน,มุมมองกล่อง, เป็นต้น
- เป้าหมาย: กำหนดเป้าหมาย (ยอดขายรายวัน, ปริมาณการสั่งซื้อใหม่, ใช่/ไม่ใช่) และติดตามแบบเรียลไทม์
- การทำงานอัตโนมัติ: ทำให้งานอัตโนมัติด้วยวิธีที่ไม่ซ้ำกันมากกว่า 50 วิธี
- พัลส์: ตรวจสอบกิจกรรมของทีมคุณตลอดทั้งวัน
- เอกสาร: สร้างวิกิภายในสำหรับเอกสาร เช่น ใบสั่งซื้อ แผนผังกระบวนการสร้างมูลค่า และรายการวัตถุดิบ
- แผนภูมิแกนต์:แสดงความคืบหน้าของโครงการในรูปแบบแผนภูมิแกนต์
- การผสานการทำงาน: ผสานบัญชีของคุณกับแอปของบุคคลที่สามหลายตัว เช่นZoomและGoogle Drive เข้ากับพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณ
- แอปพลิเคชันมือถือ: เชื่อมต่ออยู่เสมอด้วยแอปมือถือทรงพลังของ ClickUp สำหรับอุปกรณ์ Android และ iOS
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการคำนวณระยะเวลาดำเนินการ
ต้องการสร้างความประทับใจให้เพื่อนร่วมงานด้วยความรู้เรื่องระยะเวลาดำเนินการของคุณหรือไม่?
หรือแค่อยากทบทวนข้อมูลให้แม่นยำขึ้น?
ครอบคลุมทุกประเด็นสำคัญด้วยการอ่านคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับระยะเวลาดำเนินการ
1. ระยะเวลาล่วงหน้า (Lead Time) มีประเภทใดบ้าง?
ขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมหรือภาคส่วนที่กล่าวถึง มีระยะเวลาล่วงหน้าอยู่สามประเภท:
- ระยะเวลาในการจัดหาห่วงโซ่อุปทาน: ระยะเวลาตั้งแต่การสั่งซื้อจนถึงการส่งมอบสินค้าครบถ้วน
- ระยะเวลาการผลิต: ระยะเวลาของกระบวนการผลิตทั้งหมด ตั้งแต่การเตรียมการก่อนการผลิต การผลิตจริง และการตรวจสอบหลังการผลิต จนถึงผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
- ระยะเวลาการจัดการโครงการ: ระยะเวลาที่ใช้ในการทำภารกิจต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงกันให้เสร็จสิ้นในวงจรชีวิตของโครงการ
2. ใครใช้ตัวชี้วัดระยะเวลาล่วงหน้า?
ใครก็ตามที่งานต้องทำนายวันที่คาดว่าจะส่งมอบและกำหนดตารางการผลิตควรมีความรู้ในการทำงานเกี่ยวกับระยะเวลาล่วงหน้า
ซึ่งรวมถึงการวางแผนห่วงโซ่อุปทาน การจัดการสินค้าคงคลัง หรือผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิต เช่น:
- นักออกแบบและวิศวกร
- ผู้จัดการห่วงโซ่อุปทาน
- ผู้จัดการสินค้าคงคลังและการจัดซื้อ
- ผู้จัดหา
- ผู้จัดการโครงการและผู้สนับสนุน
3. เวลาวงจรแตกต่างจากเวลาการนำเข้าอย่างไร?
เวลาการเตรียมการผลิต (Lead time) และเวลาการหมุนเวียน (Cycle time) มักถูกใช้แทนกันบ่อยครั้ง โดยเฉพาะในบริบทของการผลิต. แต่อาจทำให้เกิดความสับสนได้.
ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้นเมื่อได้รับคำสั่งผลิต ซึ่งรวมถึงระยะเวลาที่ใช้ในการผลิตหรือดำเนินการจนได้ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป รวมถึงระยะเวลาที่ใช้ในการจัดส่งด้วย ระยะเวลาดังกล่าวอาจใช้เวลาหลายวันหรือหลายเดือนก็ได้
เวลาในการผลิต อย่างไรก็ตาม คือเวลาที่ใช้ในการผลิตสินค้าสำเร็จรูปให้แล้วเสร็จ เป็นการวัดเวลาทั้งหมดที่ใช้ในการดำเนินการ และไม่รวมเวลาที่ใช้ในการประมวลผล, การจัดส่ง, หรือการรับคำสั่งซื้อ
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการคำนวณเวลาวงจรและเวลาวงจรเทียบกับเวลาดำเนินการ.
สรุป
เมื่อมองแวบแรก ตัวชี้วัดระยะเวลาล่วงหน้า (Lead Time) อาจเป็นเพียงข้อมูลที่แจ้งให้คุณทราบระยะเวลาที่ใช้ในการจัดส่งเท่านั้น แต่หากพิจารณาให้ละเอียด คุณจะพบว่ามันสามารถบ่งชี้ถึงความล่าช้าที่ไม่จำเป็น การสูญเสีย และปัจจัยอื่น ๆ ที่ขัดขวางห่วงโซ่อุปทานของคุณได้
นั่นคือเหตุผลที่การคำนวณระยะเวลาในการเตรียมการผลิตเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการทำให้ห่วงโซ่อุปทานของคุณมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลอยู่เสมอ
แต่คุณจะควบคุมระยะเวลาล่วงหน้าสำหรับการคำนวณระยะเวลาล่วงหน้าของคุณได้อย่างไร?
ง่ายมาก เพียงใช้เครื่องมือออนไลน์ที่คำนวณและติดตามระยะเวลาล่วงหน้า
กล่าวอีกนัยหนึ่ง: ClickUp!
วิดเจ็ตระยะเวลาดำเนินการที่ใช้งานง่ายนี้ต้องการการตั้งค่าเพียงไม่กี่ขั้นตอนก็สามารถเริ่มรวบรวมข้อมูลได้ทันที และนี่เป็นเพียงหนึ่งในคุณสมบัติพิเศษและน่าประทับใจนับร้อยที่ช่วยให้การบริหารโครงการเป็นเรื่องง่ายดาย
ดังนั้นดาวน์โหลด ClickUp ฟรี เพื่อ ลดเวลาการเตรียมการและเพิ่ม...