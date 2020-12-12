บล็อก ClickUp
วิธีคำนวณเวลาการนำเข้า
Manage

วิธีคำนวณเวลาการนำเข้า

Greg Swan
Greg SwanContent Manager
12 ธันวาคม 2563

{"@context":"https://schema. org","@type":"FAQPage","mainEntity":[{"@type":"Question","name":"เวลาในการเตรียมหมายถึงอะไร?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Lead time คือระยะเวลาที่ใช้สำหรับหนึ่งหน่วยงานในการผ่านกระบวนการผลิตและการส่งมอบ "}},{"@type":"Question","name":"How To Calculate Lead Time?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"สูตรเวลาการนำเข้าที่ง่ายที่สุดคือ:\n\nเวลาการนำเข้า (LT) = วันที่ส่งมอบคำสั่งซื้อ – วันที่ขอคำสั่งซื้อ"}},{"@type":"Question","name":"ใครใช้ตัวชี้วัดเวลาการนำเข้า?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"ใครก็ตามที่งานต้องมีการคาดการณ์วันที่คาดว่าจะส่งมอบและกำหนดตารางการผลิต ควรมีความรู้ในการใช้ระยะเวลาล่วงหน้า (lead time) อย่างมีประสิทธิภาพ "}},{"@type":"Question","name":"ระยะเวลาวัฏจักร (cycle time) แตกต่างจากระยะเวลาล่วงหน้า (lead time) อย่างไร?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"ระยะเวลาดำเนินการเริ่มต้นเมื่อได้รับคำสั่งผลิต ซึ่งรวมถึงเวลาที่ใช้ในการผลิตหรือแปรรูปผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปให้เสร็จสมบูรณ์ รวมถึงเวลาที่ใช้ในการจัดส่งด้วย อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาวงจรคือเวลาที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปให้เสร็จสมบูรณ์ "}}]}

ต้องการเรียนรู้ วิธีคำนวณระยะเวลาล่วงหน้า?

ระยะเวลาดำเนินการคือระยะเวลาที่ใช้ระหว่างการจัดทำคำสั่งซื้อและการส่งมอบสินค้า และเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดที่สำคัญที่สุดในการจัดการสินค้าคงคลังและการวางแผนห่วงโซ่อุปทาน

เราเข้าใจว่าคุณกำลังคิดอะไรอยู่: นี่มันเหมือนคณิตศาสตร์สมัยมัธยมอีกแล้วสินะ!

ไม่เลย!

คุณเพียงแค่ต้องการสูตรระยะเวลาการผลิตที่ง่าย ๆ

ในบทความนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเวลาการเตรียมการ (Lead Time),สูตรเวลาการเตรียมการ,และวิธีที่ง่ายที่สุดในการติดตามมัน

ทั้งผู้ที่ไม่ชอบคณิตศาสตร์และผู้ที่คลั่งไคล้คณิตศาสตร์ต่างก็ยินดีต้อนรับ!

ไม่ต้องนับถอยหลังอีกต่อไปแล้ว มาเริ่มกันเลย!

เวลาการเตรียมการหมายถึงอะไร?

เวลาในการดำเนินการคือระยะเวลาที่ใช้สำหรับหนึ่งหน่วยงานในการผ่านกระบวนการผลิตและการส่งมอบ ตัวอย่างเช่น เวลาในการปรุงและเสิร์ฟอาหารในร้านอาหาร เวลาในการทำธุรกรรมในธนาคาร หรือเวลาในการพัฒนาและเปิดตัวแอปพลิเคชันมือถือในวงการเทคโนโลยี

หมายเหตุ: ทุกธุรกิจมีระยะเวลาดำเนินการ (Lead Time) อย่างไรก็ตาม สำหรับบทความนี้ เราจะตีความระยะเวลาดำเนินการโดยอ้างอิงกับการจัดการสินค้าคงคลังและการวางแผนห่วงโซ่อุปทาน เนื่องจากเป็นจุดที่มีประโยชน์มากที่สุด

แต่ทำไมคุณถึงต้องเสียเวลาคำนวณตัวชี้วัดนี้?

เพื่อที่จะตอบคำถามนี้ เราจำเป็นต้องเจาะลึกเข้าไปในโลกของการจัดการสินค้าคงคลังหรือการควบคุมสินค้าคงคลัง

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณดำเนินธุรกิจจัดส่งของชำ

เนื่องจากคุณไม่ได้ ผลิต นม ชีส หรือไข่ คุณจะต้องจัดหาจากผู้จัดจำหน่าย และเมื่อคุณได้จัดหาแล้ว คุณจะต้องเก็บรักษาไว้จนกว่าจะขาย

โบนัส:ระบบ CRM สำหรับการผลิต

คลังสินค้าที่ยังไม่ได้ขายนี้คือ สินค้าคงคลัง ของคุณ

ขณะที่คุณกำลังจัดการกับมัน คุณจะต้องระวังสองสิ่ง:

  • หลีกเลี่ยงการสั่งซื้อสินค้าคงคลังมากเกินไป หากสินค้าขายไม่ออก คุณจะต้องประสบปัญหาการจัดเก็บ สูญเสียทางการเงิน และปัญหาอื่นๆ อีกมากมาย (ไข่เน่า) ที่คุณไม่สามารถจัดการได้!
  • ควรมีสินค้าคงคลังเพียงพอเสมอ เพื่อรองรับคำสั่งซื้อทั้งหมดของคุณ หากสั่งสินค้าไม่เพียงพอ คุณจะมีรายชื่อลูกค้าที่ไม่พอใจและหงุดหงิดเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
gif หิวจนโมโห

กุญแจสำคัญ? รักษาเสมอ แค่ ระดับสินค้าคงคลัง ที่เหมาะสม *

และระยะเวลาเตรียมงานที่ค่อนข้างสั้นเป็นหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการรับประกันสิ่งนี้

ความสำคัญของระยะเวลาเตรียมการในระบบการจัดการสินค้าคงคลัง

การจัดการกรอบเวลาเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อธุรกิจ ระยะเวลาดำเนินการที่จัดการไม่ดีอาจทำให้สินค้าหมดสต็อกและลูกค้าไม่สามารถรับคำสั่งซื้อได้

เมื่อระยะเวลาการส่งมอบสินค้า (Lead Time) ควบคุมไม่ได้ อาจเกิดวงจรอุบาทว์ขึ้นได้ โดยระยะเวลาการส่งมอบสินค้าจะแย่ลงเมื่อมีความต้องการเพิ่มขึ้น ความล่าช้าระหว่างคำสั่งซื้อของผู้บริโภคกับการผลิตอาจนำไปสู่ความล่าช้าเพิ่มเติม ซึ่งอาจทำให้ระยะเวลาการส่งมอบสินค้าแย่ลงอีก การจัดการคำสั่งซื้อที่ไม่ดีมักก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงและมีค่าใช้จ่ายสูงต่อธุรกิจ เนื่องจากธุรกิจสูญเสียลูกค้าที่มีคุณค่าและทำลายชื่อเสียงของตน

นั่นคือเหตุผลที่การจัดการสินค้าคงคลังรวมถึงการจัดการปัจจัยที่ส่งผลต่อระยะเวลาการสั่งซื้อ เช่น:

  • ภูมิศาสตร์: หากการจัดส่งข้ามเมืองหรือข้ามทวีป
  • ลักษณะของสินค้า: สินค้าที่เน่าเสียง่ายจำเป็นต้องมีระยะเวลาดำเนินการที่สั้นกว่า
  • ปริมาณ: ผู้จัดจำหน่ายส่วนใหญ่กำหนดวันส่งมอบตามจำนวนที่คุณสั่งซื้อ
  • ปัจจัยอื่น ๆ: อัตราค่าขนส่ง, กฎระเบียบ, ความพร้อมของวัตถุดิบ, เป็นต้น

เนื่องจากปัจจัยเหล่านี้ ระยะเวลาในการเตรียมการ (Lead Time) จึงเป็นตัวกำหนดว่าต้องสต็อกสินค้าไว้มากเพียงใด และต้องเติมสินค้าเมื่อใด

แต่เช่นเดียวกับที่คุณไม่สามารถทำไข่เจียวได้โดยไม่ต้องทุบไข่ คุณก็ไม่สามารถคำนวณระยะเวลาล่วงหน้าได้หากไม่มีสูตรของมัน

วิธีคำนวณเวลาการเตรียมการผลิต

สูตรเวลาการเตรียมการผลิตที่ง่ายที่สุดคือ:

ระยะเวลาดำเนินการ (LT) = วันที่สั่งซื้อ วันที่จัดส่ง – วันที่ขอสั่งซื้อ

แต่ในบริบทของการจัดการสินค้าคงคลัง สูตรนี้ยังคำนึงถึง ความล่าช้าในการสั่งซื้อใหม่ ด้วย

ระยะเวลาดำเนินการ (LT) = ความล่าช้าในการจัดหา (SD) + ความล่าช้าในการสั่งซื้อใหม่ (RD)

ความล่าช้าในการจัดหา คือระยะเวลาที่ซัพพลายเออร์ใช้ในการดำเนินการตามคำสั่งซื้อของลูกค้าหลังจากที่ได้รับคำสั่งซื้อแล้ว

ความล่าช้าในการสั่งซื้อซ้ำ คือช่วงเวลาที่เกิดระหว่างคำสั่งซื้อที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วกับการวางคำสั่งซื้อ ถัดไป

ทำไมต้องคำนึงถึง ความล่าช้าในการจัดลำดับใหม่?

ซัพพลายเออร์บางรายอาจรับคำสั่งซื้อเพียงไม่กี่ครั้งต่อสัปดาห์หรือต่อเดือนเท่านั้น ซึ่งหมายความว่าผู้ค้าปลีกจำเป็นต้องคาดการณ์ความล่าช้าในการจัดส่งนี้เพื่อรักษา สต็อกสำรอง หรือสต็อกกันชนไว้

สต็อกความปลอดภัยของคุณช่วยให้คุณสามารถส่งมอบคำสั่งซื้อได้ขณะที่คุณรอให้ผู้จัดหาสินค้าเติมสต็อกของคุณ

ตัวอย่างเช่น สมมติว่ายอดขายเฉลี่ยต่อวันหรือการใช้งานเฉลี่ยต่อวันสำหรับนมของคุณคือ 20 ลิตร และซัพพลายเออร์ A รับคำสั่งซื้อนมเฉพาะหลังจากทุกๆ 2 วันเท่านั้น ซึ่งหมายความว่าความล่าช้าในการสั่งซื้อนมจากซัพพลายเออร์ของคุณคือ 2 วัน

ตอนนี้ สมมติว่า A ใช้เวลา 1 วันในการส่งนมไปยังคลังสินค้าของคุณ ซึ่งทำให้ ความล่าช้าในการจัดหา ของพวกเขา 1 วัน

ในกรณีนี้,

ระยะเวลาดำเนินการ = ความล่าช้าในการจัดหา (1 วัน) + ความล่าช้าในการสั่งซื้อใหม่ (2 วัน) = 3 วัน

การเตรียมของใช้สำหรับ 3 วัน น่าจะทำได้ไม่ยาก

แต่ถ้าคุณกำลังขายสินค้าที่มีมูลค่าสูงและหายาก เช่น สมุนไพรแปลกใหม่หรือของตกแต่งบ้านดีไซน์เนอร์ล่ะ?

มีโอกาสสูงที่สินค้าประเภทนี้จะขายได้ค่อนข้าง ช้า เมื่อเทียบกับนมหรือไข่ และมักมีปริมาณสินค้าคงคลังต่ำ รวมถึงมีระยะเวลารอการจัดส่งหรือสั่งซื้อซ้ำนาน

ซึ่งหมายความว่าคุณจะต้องวางแผนการซื้อ การสต็อก และการขายของพวกเขา หลายเดือน ล่วงหน้า

แต่คุณจะทราบได้อย่างไรว่า คุณต้องสต็อกสินค้า มากแค่ไหน และ เมื่อไหร่ ที่ควรเติมสต็อก?

คำตอบอยู่ที่ สต็อกเพื่อความปลอดภัย และ จุดสั่งซื้อใหม่

สต็อกความปลอดภัย: ควรเก็บไว้เท่าไหร่?

สต็อกความปลอดภัยคือระดับสินค้าคงคลังที่คุณต้องรักษาไว้เพื่อรองรับความล่าช้าในการจัดหาหรือความล่าช้าในการสั่งซื้อใหม่

สูตรของมันคำนึงถึงระยะเวลาในการเตรียมและลักษณะความผันผวนของความต้องการ (ความผันผวนที่อาจเกิดขึ้นในความต้องการ)

ความต้องการของลูกค้าต่อสินค้าอาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากสาเหตุต่าง ๆ เช่น วันหยุด, วันเสาร์-อาทิตย์, การเปลี่ยนแปลงของราคาขายส่ง, โปรโมชั่น, เป็นต้น

นอกจากนี้ ผู้จัดการยังจำเป็นต้องสำรองสินค้าไว้สำหรับความผันผวนของความต้องการที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ เช่น การขาดแคลนอย่างกะทันหัน การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ เป็นต้น

เนื่องจากความต้องการเปลี่ยนแปลงไป การจัดหาจึงเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย

สูตรของสต็อกความปลอดภัยคือ:

สต็อกความปลอดภัย = (ยอดขายสูงสุดต่อวันระยะเวลาสั่งซื้อสูงสุด) – (ยอดขายเฉลี่ยต่อวันระยะเวลาสั่งซื้อเฉลี่ย)

จุดสั่งซื้อใหม่: ควรเติมสินค้าเมื่อใด?

จุดสั่งซื้อใหม่ของคุณคือระดับของสินค้าคงคลังที่แจ้งให้คุณทราบว่าคุณจำเป็นต้องสั่งซื้อใหม่

สำหรับวลีที่ว่า 'ช้อปจนกว่าจะหมดแรง' –

เด็กผู้หญิงกำลังล้ม gif

นั่นคือคำแนะนำ สำหรับลูกค้าของคุณเท่านั้น.

ไม่ใช่คุณ!

ในฐานะผู้จัดการสินค้าคงคลัง การตัดสินใจเติมสินค้าของคุณขึ้นอยู่กับสูตรจุดสั่งซื้อใหม่ และสูตรนั้นคือ:

จุดสั่งซื้อซ้ำ = (ระยะเวลานำเข้า * ยอดขายเฉลี่ยต่อวัน) + สต็อกสำรองความปลอดภัย

ทุกครั้งที่ สต็อกของคุณลดลงถึงจุดสั่งซื้อใหม่ จุด, ถึงเวลาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาและ หาซื้อสต็อกเพิ่ม!

ปริมาณการสั่งซื้อใหม่ของคุณจะสอดคล้องกับระดับสต็อกสำรองของคุณ

ข้อพิจารณาเพิ่มเติมเมื่อคำนวณระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ ARO

หลังจากได้รับคำสั่งซื้อ (ARO) คือจุดที่ผู้จัดหาได้รับคำสั่งซื้อ นี่เป็นจุดสำคัญแรกเมื่อวัดระยะเวลาในการดำเนินการ เนื่องจากเวลาทั้งหมดระหว่าง ARO และการส่งมอบคำสั่งซื้อจะรวมเป็นระยะเวลาในการดำเนินการ

ระยะเวลาการผลิต

ระยะเวลาการผลิตหมายถึงระยะเวลาตั้งแต่ผู้ค้าส่งคำสั่งซื้อไปจนถึงผู้ผลิตสินค้าเสร็จสิ้นการผลิต ซึ่งรวมถึงระยะเวลาที่ใช้ในการจัดหา ผลิต หรือจัดส่งสินค้า

ตอนนี้คุณมีสูตรทั้งหมดแล้ว มาดูกันว่าคุณจะ ลด ระยะเวลาในการดำเนินการได้อย่างไร

วิธีลดระยะเวลาการดำเนินการ?

ห่วงโซ่อุปทานก็เหมือนกับยางยืด ยิ่งคุณยืดมันนานเท่าไร มันก็จะยิ่งอ่อนแรงลงเท่านั้น

และในที่สุด มันอาจจะ แตก!

ในทางกลับกัน ห่วงโซ่อุปทานที่ค่อนข้างสั้นเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย

ผู้ค้าปลีกสามารถขายสินค้าได้มากขึ้นอย่างรวดเร็ว ผู้จัดหาสามารถมั่นใจได้ว่าจะมีการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

และที่สำคัญที่สุด ผู้บริโภคปลายทางได้รับสิ่งที่พวกเขาต้องการ เมื่อ พวกเขาต้องการมัน

แล้วคุณจะสามารถลดระยะเวลาในการสร้าง ห่วงโซ่อุปทาน ที่ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายได้อย่างไร?

นี่คือบางแนวคิด:

1. ควบคุมปริมาณการสั่งซื้อ

คุณไม่มีทางเดาได้เลยว่าอะไรคือสิ่งที่เหมือนกันระหว่างการจัดการสินค้าคงคลังกับการรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ

ควบคุมปริมาณอาหาร!

ถูกต้องแล้ว

แทนที่จะสั่งซื้อในปริมาณมากเป็นครั้งคราว ให้สั่งซื้อในปริมาณน้อยบ่อยขึ้น

สิ่งนี้จะง่ายขึ้นหากคุณคำนวณระดับสต็อกความปลอดภัยเป็นประจำและปรับปรุงระดับการสั่งซื้อใหม่ให้สอดคล้องกัน

ตามหลักการผลิตแบบลีน การสั่งซื้อสินค้าขนาดเล็กบ่อยครั้งมีประโยชน์สามประการ:

  • คำสั่งซื้อขนาดเล็กผลิตและจัดส่งได้ง่ายกว่า จึงช่วยลดระยะเวลาในการดำเนินการ
  • เนื่องจากต้องคอยตรวจสอบระดับสินค้าคงคลังอย่างใกล้ชิด คุณสามารถหลีกเลี่ยงการสต็อกสินค้าเกินได้
  • หากไม่มีสินค้าคงคลังเกินความจำเป็น คุณสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาสินค้า (ค่าเช่าคลังสินค้า ค่าจ้างพนักงาน ฯลฯ)

และเช่นเดียวกับมื้ออาหารเล็กๆ ที่กระจายตลอดทั้งวัน การสั่งซื้อสินค้าในปริมาณน้อยแต่บ่อยครั้งจะช่วยให้สต็อกของคุณเติมเต็มอยู่เสมอในระยะยาว!

2. ดำเนินการจัดทำแผนผังกระบวนการคุณค่า

เมื่อพูดถึงการจัดการสินค้าคงคลัง กระบวนการผลิตแบบลีนคือของขวัญที่มอบประโยชน์อย่างต่อเนื่อง

สายธารคุณค่าคือกระบวนการ (ซึ่งประกอบด้วยหลายขั้นตอนที่เชื่อมโยงกัน) ที่องค์กรจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาหรือการดำเนินงาน

การปฏิบัติการแผนผังกระแสคุณค่ามีวัตถุประสงค์เพื่อรับรู้การสูญเสีย, ปรับปรุงผลผลิต, และทำให้กระแสคุณค่าของคุณมีความสามารถมากขึ้นและปราศจากการสูญเสีย.

โบนัส: ตรวจสอบเทมเพลตการแผนผังกระแสคุณค่า 10อันดับแรกเพื่อปรับปรุงกระบวนการของทีม

3. อัตโนมัติกระบวนการควบคุมสินค้าคงคลัง

เพียงแค่ส่งมอบงานที่ทำซ้ำ ๆ ให้กับเทคโนโลยี แล้วคุณก็จะได้พักผ่อนอย่างที่คุณสมควรได้รับ

บอทสามารถจัดการการคำนวณสต็อกความปลอดภัย, ความต้องการเฉลี่ย, และความผันผวนของความต้องการได้

ในระหว่างนี้ พูดคุยกับซัพพลายเออร์ ติดตามแนวโน้มตลาดอย่างใกล้ชิด หรือวางแผนกลยุทธ์การตลาดครั้งใหญ่ครั้งต่อไป!

4. ปรับปรุงห่วงโซ่อุปทานในท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

จำได้ไหมว่า ห่วงโซ่อุปทาน เปรียบเสมือนยางยืด?

เอาล่ะ มีเพียงไม่กี่เส้นเท่านั้นที่หนังยางจะยืดหยุ่นพอที่จะพันรอบโลกได้!

ผู้จัดหาสินค้าระหว่างประเทศและข้ามประเทศอาจล่อใจคุณด้วยส่วนลด. แต่ระยะเวลาการจัดส่งที่ยาวนาน (และปัญหาที่ตามมา) อาจไม่คุ้มค่ากับราคาที่ต่ำ.

ผู้จัดหาสินค้าในท้องถิ่นอยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่าในการเข้าใจความต้องการที่ไม่เหมือนใครของคุณและตอบสนองได้รวดเร็วกว่า และหากพวกเขายังเสนอราคาที่แข่งขันได้สำหรับสินค้าที่ดีเยี่ยม พวกเขาก็คือผู้ที่คุณควรรักษาไว้

5. จัดการความสัมพันธ์กับผู้จัดหา

ในที่สุด การควบคุมสินค้าคงคลังเป็นเรื่องของมนุษย์

ดังนั้น ความสัมพันธ์ของคุณกับผู้จัดจำหน่ายจะเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจว่าเวลาการนำเข้าของคุณจะนานเท่าใด

ในสัญญาของคุณกับพวกเขา ให้ใช้สิ่งจูงใจเพื่อลดระยะเวลาการดำเนินการ

พวกเขาสามารถเป็น:

  • แรงจูงใจเชิงบวก: การแบ่งปันผลกำไร, สถานะพิเศษ, สิทธิพิเศษต่างๆ
  • แรงจูงใจเชิงลบ: การลงโทษ, การสูญเสียธุรกิจ, การตรวจสอบโดยผู้จัดการ

ในที่สุด สิ่งนี้จะกระตุ้นให้ซัพพลายเออร์ของคุณลดระยะเวลาการส่งมอบในแต่ละครั้งลง เพราะพวกเขารู้สึกว่าได้รับการลงทุนในธุรกิจของคุณ

แต่เพื่อให้ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้ คุณจำเป็นต้องเริ่มต้นด้วยการ คำนวณ ระยะเวลาล่วงหน้า

ลืมเรื่องปากกาและกระดาษไปได้เลย

เรามีทางออกที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณ!

วิธีง่ายที่สุดในการจัดการเวลาการนำเข้า: ClickUp

ระหว่างการขนถ่ายสินค้าและการดาวน์โหลดไฟล์ คุณแทบจะไม่มีเวลาเพียงพอในฐานะผู้จัดการสินค้าคงคลัง ดังนั้นการคำนวณเวลาล่วงหน้าด้วยวิธีแบบเดิมจึงเป็นไปไม่ได้เลย

นั่นคือเหตุผลที่เราแนะนำให้คุณใช้ ClickUp

ClickUp คืออะไร?

อุปกรณ์ ClickUp บน Alexa, แล็ปท็อป และ iPad

ClickUpเป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุดในโลก

นี่คือเครื่องมือ เพียง อันเดียวที่คุณต้องการเพื่อจัดการทุกโครงการของคุณและติดตามประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณ

ชุดคุณสมบัติที่คล่องตัวและทันสมัยของAgile,Scrum,และการทำงานทางไกลเหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ยอดเยี่ยมของคุณ

ลองดูว่าคุณสามารถใช้ ClickUp เพื่อ คำนวณ ระยะเวลาล่วงหน้าและใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพของทีม ได้อย่างไร

ก. ติดตามระยะเวลาดำเนินการด้วยSprint Widgets บนแดชบอร์ด

คุณสามารถสแกนผ่านตัวชี้วัดโครงการของคุณได้ทีละตัว พร้อมสไลด์ PowerPoint และเอกสารพิมพ์หลายสิบแผ่น หาว

หรือคุณสามารถติดตามทั้งหมดได้ในครั้งเดียว บน แดชบอร์ด ของคุณใน ClickUp!

วิดเจ็ตแดชบอร์ดในคลิกอัพ

แดชบอร์ดของคุณจะแสดงผลด้วยตัวมันเองด้วยความช่วยเหลือของวิดเจ็ต Sprint ที่ใช้งานได้จริง เช่น กราฟเวลาดำเนินการ

ปรับแต่งกราฟระยะเวลาดำเนินการด้วย:

  • ช่วงเวลากำหนด: เลือกช่วงเวลากำหนดและตั้งค่าความถี่ของกราฟระยะเวลาล่วงหน้า
  • เวลาตัวอย่าง: เลือกจำนวนวันที่คุณต้องการรวมเป็นค่าเฉลี่ยสำหรับแต่ละจุดบนกราฟ
  • กลุ่มสถานะที่นับเป็นการเสร็จสิ้น: เลือกได้ระหว่าง 'ปิด' หรือกลุ่มสถานะ 'เสร็จสิ้น' ใด ๆ เพื่อนับรวมในการเสร็จสิ้น
ไฟล์ gif แสดงระยะเวลาดำเนินการใน ClickUp

แต่ยังมีอีก!

คุณสามารถรับภาพรวมที่สมบูรณ์ได้โดยการเพิ่ม Sprint Widgets ที่มีประโยชน์เพิ่มเติม เช่นแผนภูมิ Burndown,แผนภูมิ Burnup,แผนภูมิ Velocity, และแผนภูมิ Cumulative Flowไปยังแดชบอร์ดของคุณ

B. วัดความก้าวหน้าของคุณด้วยการประมาณเวลา

ClickUp ช่วยให้คุณคำนวณตัวชี้วัดการไหลของโครงการที่สำคัญ เช่นระยะเวลาการดำเนินการและระยะเวลาวงจร ด้วยข้อมูลสำคัญเหล่านี้ คุณสามารถคาดการณ์ไทม์ไลน์ในอนาคตทั้งหมดและกำหนด การประมาณเวลา ได้

เพียงเพิ่มจำนวนชั่วโมงที่แต่ละงานและ งานย่อยจะใช้เวลา เมื่อใช้ตัวเลขเหล่านี้ ClickUp จะคำนวณจำนวนชั่วโมงทั้งหมดที่โครงการคาดว่าจะใช้เวลาและอัปเดตวันที่ประมาณการส่งมอบแบบเรียลไทม์

การประมาณเวลาในคลิกอัพ gif

C. ติดตามการใช้เวลาด้วยProject Time Tracking

คุณได้คำนวณระยะเวลาล่วงหน้าและกำหนดเวลาประมาณการโดยอิงจากข้อมูลในอดีตของคุณแล้ว ตอนนี้คุณจะมั่นใจได้อย่างไรว่าคุณจะปฏิบัติตามกำหนดเวลาเหล่านี้ได้?

นาฬิกาที่ซื่อสัตย์และพูดได้ หรือเปล่า?

นาฬิกาพูดได้ gif

เรามีสิ่งที่ดีที่สุดรองลงมา

ฟีเจอร์ การติดตามเวลาแบบเนทีฟ ของ ClickUp

มันอาจจะไม่ได้ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ (หรือคำเหน็บแนมที่ทันท่วงที) เหมือนค็อกสเวิร์ธจาก 'โฉมงามกับเจ้าชายอสูร'... แต่มันช่วยให้คุณทำงานของคุณได้

ClickUp's Global Timerช่วยให้คุณสามารถติดตามเวลาได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าคุณจะใช้งานบนเดสก์ท็อป เว็บ หรือแอปมือถือ คุณยังสามารถเพิ่มบันทึกและป้ายกำกับให้กับบันทึกเวลาของคุณเพื่ออ้างอิงเพิ่มเติม หรือทำเครื่องหมายเวลาให้เป็นเวลาที่สามารถเรียกเก็บเงินได้!

ตัวจับเวลาทั่วโลก คลิกอัพ

คุณต้องการใช้ตัวติดตามเวลาของบุคคลที่สามเช่นTime DoctorหรือTogglแทนหรือไม่

ไม่ต้องกังวลแค่ผสานการทำงานกับ ClickUpแล้วลุยงานได้เลย!

แต่นั่นเป็นเพียง รายการเล็ก ๆ ของวิธีที่ ClickUp ช่วยลดความยุ่งยากในกระบวนการของคุณเท่านั้น

ใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติการจัดการโครงการที่โดดเด่นอื่น ๆ เช่น:

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการคำนวณระยะเวลาดำเนินการ

ต้องการสร้างความประทับใจให้เพื่อนร่วมงานด้วยความรู้เรื่องระยะเวลาดำเนินการของคุณหรือไม่?

หรือแค่อยากทบทวนข้อมูลให้แม่นยำขึ้น?

ครอบคลุมทุกประเด็นสำคัญด้วยการอ่านคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับระยะเวลาดำเนินการ

1. ระยะเวลาล่วงหน้า (Lead Time) มีประเภทใดบ้าง?

ขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมหรือภาคส่วนที่กล่าวถึง มีระยะเวลาล่วงหน้าอยู่สามประเภท:

  • ระยะเวลาในการจัดหาห่วงโซ่อุปทาน: ระยะเวลาตั้งแต่การสั่งซื้อจนถึงการส่งมอบสินค้าครบถ้วน
  • ระยะเวลาการผลิต: ระยะเวลาของกระบวนการผลิตทั้งหมด ตั้งแต่การเตรียมการก่อนการผลิต การผลิตจริง และการตรวจสอบหลังการผลิต จนถึงผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
  • ระยะเวลาการจัดการโครงการ: ระยะเวลาที่ใช้ในการทำภารกิจต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงกันให้เสร็จสิ้นในวงจรชีวิตของโครงการ

2. ใครใช้ตัวชี้วัดระยะเวลาล่วงหน้า?

ใครก็ตามที่งานต้องทำนายวันที่คาดว่าจะส่งมอบและกำหนดตารางการผลิตควรมีความรู้ในการทำงานเกี่ยวกับระยะเวลาล่วงหน้า

ซึ่งรวมถึงการวางแผนห่วงโซ่อุปทาน การจัดการสินค้าคงคลัง หรือผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิต เช่น:

  • นักออกแบบและวิศวกร
  • ผู้จัดการห่วงโซ่อุปทาน
  • ผู้จัดการสินค้าคงคลังและการจัดซื้อ
  • ผู้จัดหา
  • ผู้จัดการโครงการและผู้สนับสนุน

3. เวลาวงจรแตกต่างจากเวลาการนำเข้าอย่างไร?

เวลาการเตรียมการผลิต (Lead time) และเวลาการหมุนเวียน (Cycle time) มักถูกใช้แทนกันบ่อยครั้ง โดยเฉพาะในบริบทของการผลิต. แต่อาจทำให้เกิดความสับสนได้.

ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้นเมื่อได้รับคำสั่งผลิต ซึ่งรวมถึงระยะเวลาที่ใช้ในการผลิตหรือดำเนินการจนได้ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป รวมถึงระยะเวลาที่ใช้ในการจัดส่งด้วย ระยะเวลาดังกล่าวอาจใช้เวลาหลายวันหรือหลายเดือนก็ได้

เวลาในการผลิต อย่างไรก็ตาม คือเวลาที่ใช้ในการผลิตสินค้าสำเร็จรูปให้แล้วเสร็จ เป็นการวัดเวลาทั้งหมดที่ใช้ในการดำเนินการ และไม่รวมเวลาที่ใช้ในการประมวลผล, การจัดส่ง, หรือการรับคำสั่งซื้อ

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการคำนวณเวลาวงจรและเวลาวงจรเทียบกับเวลาดำเนินการ.

สรุป

เมื่อมองแวบแรก ตัวชี้วัดระยะเวลาล่วงหน้า (Lead Time) อาจเป็นเพียงข้อมูลที่แจ้งให้คุณทราบระยะเวลาที่ใช้ในการจัดส่งเท่านั้น แต่หากพิจารณาให้ละเอียด คุณจะพบว่ามันสามารถบ่งชี้ถึงความล่าช้าที่ไม่จำเป็น การสูญเสีย และปัจจัยอื่น ๆ ที่ขัดขวางห่วงโซ่อุปทานของคุณได้

นั่นคือเหตุผลที่การคำนวณระยะเวลาในการเตรียมการผลิตเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการทำให้ห่วงโซ่อุปทานของคุณมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลอยู่เสมอ

แต่คุณจะควบคุมระยะเวลาล่วงหน้าสำหรับการคำนวณระยะเวลาล่วงหน้าของคุณได้อย่างไร?

ง่ายมาก เพียงใช้เครื่องมือออนไลน์ที่คำนวณและติดตามระยะเวลาล่วงหน้า

กล่าวอีกนัยหนึ่ง: ClickUp!

วิดเจ็ตระยะเวลาดำเนินการที่ใช้งานง่ายนี้ต้องการการตั้งค่าเพียงไม่กี่ขั้นตอนก็สามารถเริ่มรวบรวมข้อมูลได้ทันที และนี่เป็นเพียงหนึ่งในคุณสมบัติพิเศษและน่าประทับใจนับร้อยที่ช่วยให้การบริหารโครงการเป็นเรื่องง่ายดาย

ดังนั้นดาวน์โหลด ClickUp ฟรี เพื่อ ลดเวลาการเตรียมการและเพิ่ม...

เวลาปาร์ตี้ gif