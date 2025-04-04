เทมเพลตใบสั่งซื้อฟรีใน Excel สำหรับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ราบรื่นยิ่งขึ้น

ต้องการทำให้กระบวนการจัดซื้อของคุณง่ายขึ้นและจัดการได้ดีขึ้นหรือไม่? ลองใช้เทมเพลตใบสั่งซื้อ
สะดวกและปรับแต่งได้ เอกสารนี้ช่วยให้กระบวนการจัดซื้อทั้งหมดง่ายขึ้น—ช่วยให้คุณตรวจสอบระดับสต็อก สร้างใบสั่งซื้อ ประหยัดเวลา และลดข้อผิดพลาด
อ่านบล็อกนี้เพื่อค้นหาเทมเพลตใบสั่งซื้อ (PO template) ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับ Excel สำหรับธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ของคุณ เริ่มเลย!
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบฟอร์มคำสั่งซื้อที่ดี?
คุณจะพบแม่แบบใบสั่งซื้อฟรีมากมายใน Excel ออนไลน์ แต่คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าควรเลือกใช้แบบใด?
นี่คือคุณสมบัติบางประการที่คุณควรพิจารณาในแม่แบบใบสั่งซื้อที่ดี:
- เค้าโครงที่ชัดเจน: เลือกเทมเพลตใบสั่งซื้อที่มีโครงสร้างที่สะอาดและเป็นระเบียบ ซึ่งทำให้ธุรกิจสามารถกรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้อย่างง่ายดาย ✍️
- รายละเอียดที่จำเป็น: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเทมเพลตมีช่องข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดเกี่ยวกับกระบวนการสั่งซื้อ เช่น หมายเลข PO ชื่อบริษัท รายละเอียดผู้จัดจำหน่าย เงื่อนไขการจัดส่ง จำนวน การชำระเงิน ข้อมูลการจัดส่ง ฯลฯ เพื่อให้ครอบคลุมและใช้งานได้หลากหลาย
- การคำนวณอัตโนมัติ:เลือกใช้แม่แบบใบสั่งซื้อที่ทำการคำนวณที่จำเป็นทั้งหมดโดยอัตโนมัติ เช่น ภาษี ค่าขนส่ง รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ฯลฯ เพื่อลดโอกาสเกิดข้อผิดพลาด
- ส่วนที่สามารถปรับแต่งได้: เลือกเทมเพลตที่ให้คุณปรับแต่งทุกบรรทัดรายการเพื่อให้คุณสามารถเพิ่ม/ลบรายละเอียดตามความต้องการของธุรกิจขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กของคุณ
- ความสามารถในการติดตามสถานะ: เลือกเทมเพลตใบสั่งซื้อเพื่อติดตามใบสั่งซื้อของคุณ ซึ่งจะทำให้คุณได้รับการอัปเดตทุกครั้งเกี่ยวกับสถานะของใบสั่งซื้อ
แม่แบบใบสั่งซื้อใน Excel ฟรี
โดยไม่ต้องเสียเวลาอีกต่อไป ขอแนะนำให้คุณรู้จักกับเทมเพลตใบสั่งซื้อฟรีที่ดีที่สุดใน MS Excel:
1. แม่แบบใบสั่งซื้อ Excel โดย Vertex42
เทมเพลตใบสั่งซื้อ Excel โดย Vertex42 เป็นเอกสารมาตรฐานที่เหมาะสำหรับเจ้าของธุรกิจส่วนใหญ่ มีความเรียบง่ายแต่ครอบคลุม ช่วยให้คุณสามารถบันทึกข้อมูลใบสั่งซื้อที่จำเป็น เช่น ข้อมูลผู้ขาย คำอธิบายสินค้า จำนวน ราคา ฯลฯ
เนื่องจากเทมเพลตนี้มีให้ดาวน์โหลดในหลายเวอร์ชัน รวมถึง Google Sheets และ MS Word จึงเหมาะสำหรับการใช้งานข้ามแพลตฟอร์ม หากคุณต้องการสำรองข้อมูล ให้บันทึกเป็นไฟล์ PDF
นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:
- ปรับแต่งทุกรายละเอียด เช่น ข้อมูลผู้ขายและข้อมูลการจัดส่ง
- คำนวณภาษีและค่าขนส่งสำหรับเอกสารที่ครบถ้วน
- กำจัดความจำเป็นในการใช้ซอฟต์แวร์ภายนอก—เพียงแค่เปิดใน Excel และเริ่มต้นใช้งาน
เหมาะสำหรับ: เจ้าของธุรกิจที่ต้องการสเปรดชีตใบสั่งซื้อที่ใช้งานง่ายและใช้งานได้หลากหลายแพลตฟอร์ม สำหรับจัดการข้อมูลผู้ขาย คำอธิบายสินค้า และราคา
2. แม่แบบใบสั่งซื้อ Excel โดย ProjectManager
กำลังมองหาเทมเพลตอเนกประสงค์สำหรับสร้างใบสั่งซื้อแยกต่างหากสำหรับผู้ขายแต่ละรายอยู่หรือไม่? เทมเพลตใบสั่งซื้อ Excel โดย ProjectManager อาจเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับคุณ ด้วยการออกแบบที่สะอาดและมืออาชีพ คุณสามารถสร้างใบสั่งซื้อสำหรับผู้จัดหาทุกคนที่คุณทำงานด้วยได้
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณเพิ่มข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อการดำเนินการที่ราบรื่น: ข้อมูลการสั่งซื้อ, รายละเอียดการติดต่อ, เงื่อนไขการจัดส่ง, และวันที่จัดส่ง. นอกจากนี้, คุณสามารถรวมยอดรวมของรายการเพื่อคำนวณค่าใช้จ่ายและตัวเลขอื่น ๆ ได้.
นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:
- ปรับแต่งฟิลด์สำหรับเงื่อนไขการจัดส่งและการชำระเงินโดยละเอียด
- ติดตามสถานะคำสั่งซื้อและวันที่จัดส่งในมุมมองเดียว
- ส่งออกเป็น Google Sheets หรือ PDF เพื่อความสะดวกในการแชร์และจัดเก็บ
เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการและทีมจัดซื้อที่ต้องการเทมเพลตใบสั่งซื้อมาตรฐานสำหรับผู้ขายหลายราย
3. แม่แบบใบสั่งซื้อสินค้าออนไลน์โดย CIN7
แม่แบบใบสั่งซื้อสินค้าสำหรับอีคอมเมิร์ซ CIN7 ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับธุรกิจออนไลน์ เช่นเดียวกับใบสั่งซื้อทั่วไป มีช่องสำหรับกรอกข้อมูลสินค้า ข้อมูลการจัดส่ง เงื่อนไขการชำระเงิน วันที่จัดส่ง ฯลฯ
รูปแบบของเทมเพลตได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันเพื่อความเรียบง่าย รายละเอียดทั้งหมดถูกนำเสนออย่างครบถ้วนและสง่างาม เหมาะสำหรับทั้งผู้ขายสินค้าและบริการ
นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:
- เพิ่มฟิลด์ที่มีรายละเอียดมากขึ้น เช่น ใบอนุญาตซอฟต์แวร์และรหัสการเข้าถึงสำหรับผลิตภัณฑ์ดิจิทัล
- ติดตามทุกขั้นตอนของคำสั่งซื้อด้วยสถานะที่อัปเดต
- บันทึกในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเข้าถึงบนแพลตฟอร์มที่หลากหลาย
เหมาะสำหรับ: ผู้ค้าปลีกออนไลน์และธุรกิจอีคอมเมิร์ซที่ต้องการเทมเพลตที่ใช้งานง่ายเพื่อจัดการคำสั่งซื้อสินค้าและบริการ
4. แม่แบบใบสั่งซื้อสำหรับการผลิตโดย CIN7
ใบสั่งซื้อการผลิตมักเป็นที่รู้จักว่ามีความซับซ้อน อย่างไรก็ตาม แม่แบบใบสั่งซื้อการผลิต CIN7 จาก มีเป้าหมายเพื่อเสนอทางออกที่ง่ายขึ้น
เช่นเดียวกับใบสั่งซื้อ (PO) ในการผลิตทั่วไป ให้ระบุความต้องการในการจัดซื้อของคุณและระบุรายละเอียดสำคัญอื่นๆ เช่น รหัสสินค้า คำอธิบาย ปริมาณ และรายละเอียดการจัดส่ง นอกจากนี้ยังมีข้อกำหนดในการเพิ่มข้อกำหนดการควบคุมคุณภาพ ซึ่งช่วยสร้างกรอบความรับผิดชอบในการบรรลุมาตรฐานคุณภาพ
นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้จัดหาเข้าใจความต้องการของคุณ และหลีกเลี่ยงการล่าช้าและข้อผิดพลาดในส่วนบิลล์ออฟแมททีเรียล (BOM) ที่ระบุถึงวัตถุดิบ, ชิ้นส่วน, และชุดประกอบย่อย
- ประสานงานและจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้สามารถส่งมอบได้ตามกำหนดเวลาโดยใช้ตารางการผลิต
- กรุณาเขียนคำแนะนำเฉพาะในช่องความคิดเห็นสำหรับคำสั่งซื้อที่ต้องการบริการพิเศษ
เหมาะสำหรับ: ผู้ผลิตที่ต้องการสเปรดชีตใบสั่งซื้อที่เรียบง่าย สามารถใช้งานได้ในรูปแบบ Excel, Google Sheets หรือ PDF เพื่อรองรับความต้องการด้านการจัดซื้อที่ซับซ้อน รวมถึงรหัสสินค้า คำอธิบาย และรายละเอียดการจัดส่ง
5. แบบฟอร์มใบสั่งซื้อสำหรับการก่อสร้าง โดย TemplateLAB
แบบฟอร์มคำสั่งซื้อสำหรับการก่อสร้างโดย TemplateLAB รวบรวมรายละเอียดสินค้าที่จำเป็นทั้งหมดเพื่ออำนวยความสะดวกในการยืนยันสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างจากผู้ซื้อไปยังผู้ขาย แบบฟอร์มนี้วางรากฐานสำหรับการสื่อสารที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย รวมถึงส่วนสำหรับรายละเอียดการติดต่อ คำอธิบายของบริการและวัสดุ ราคา และการคำนวณภาษี
นอกจากนี้ การจัดวางที่สะอาดตาพร้อมส่วนที่แยกต่างหากทำให้เข้าใจและใช้งานได้ง่าย
นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:
- รับรายละเอียดแยกส่วนสำหรับบริการและวัสดุ รวมถึงช่วงเวลาราคาต่อชั่วโมง จำนวน และราคา
- ตรวจสอบค่าใช้จ่ายอย่างรวดเร็วผ่านสรุปค่าใช้จ่ายพร้อมเครื่องคิดเลขภาษีและค่าใช้จ่าย
- เอกสารการรับประกันและความรับผิดชอบด้วยส่วนที่จัดไว้โดยเฉพาะสำหรับการลงนามอนุมัติและยอมรับจากทั้งผู้ซื้อและผู้จัดหาตามลำดับ
เหมาะสำหรับ: บริษัทก่อสร้างที่กำลังมองหาแม่แบบใบสั่งซื้อที่สามารถบันทึกข้อมูลโครงการได้อย่างครบถ้วน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ปรับแต่งรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามต้องการ
6. แบบฟอร์มคำสั่งซื้อสินค้าแฟชั่นโดย TemplateLAB
แบบฟอร์มคำสั่งซื้อสินค้าแฟชั่นโดย TemplateLAB เป็นเอกสารที่สามารถปรับแต่งได้เหมาะสำหรับธุรกิจแฟชั่น
แบ่งออกเป็นห้าส่วน ครอบคลุมรายละเอียดเกี่ยวกับลูกค้า คำสั่งซื้อ การจัดส่ง และการชำระเงินอย่างครบถ้วน นอกจากนี้ แบบฟอร์มใบสั่งซื้อนี้ยังสามารถดาวน์โหลดได้ในรูปแบบ MS Word, MS Excel มาตรฐาน และ PDF
นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:
- ติดตามสินค้าแฟชั่นได้อย่างแม่นยำผ่านคอลัมน์สำหรับชื่อสินค้า, หมายเลขสินค้า, ราคา, จำนวน, ขนาด, และสี
- ใช้ส่วนบันทึกสำหรับข้อความหรือข้อตกลงที่ปรับแต่งได้ เพื่อให้มีความยืดหยุ่นสำหรับข้อกำหนดหรือคำแนะนำเพิ่มเติม
- ปรับแต่งและเพิ่มฟิลด์สำหรับความต้องการเฉพาะของอุตสาหกรรมแฟชั่นได้อย่างง่ายดาย
เหมาะสำหรับ: ธุรกิจแฟชั่นที่ต้องการเทมเพลตใบสั่งซื้อที่ปรับเปลี่ยนได้หลากหลายและปรับแต่งได้เอง ซึ่งครอบคลุมรายละเอียดของลูกค้า คำสั่งซื้อ การจัดส่ง และการชำระเงิน พร้อมรองรับการจัดรูปแบบที่ยืดหยุ่นในหลายรูปแบบไฟล์
7. แบบฟอร์มคำสั่งซื้อสำหรับการออกแบบภายในโดย TemplateLAB
แบบฟอร์มใบสั่งซื้อสำหรับการออกแบบภายในโดย TemplateLAB ได้รับการออกแบบอย่างหรูหราเพื่อให้บริการด้านการออกแบบภายใน เช่น การจัดหาเฟอร์นิเจอร์ แบบฟอร์มใบสั่งซื้อนี้ผสานรูปแบบที่ชัดเจนกับข้อมูลอ้างอิงทางภาพเพื่อช่วยให้การจัดการคำสั่งซื้อสำหรับโครงการออกแบบภายในเป็นไปอย่างราบรื่น
คุณยังสามารถปรับแต่งทุกองค์ประกอบได้—ตั้งแต่แบบอักษรไปจนถึงชุดสี—เพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างแบรนด์
นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:
- แสดงรายการที่จัดเรียงอย่างเป็นระเบียบด้วยภาพเพื่อเพิ่มความชัดเจนและลดความกำกวม
- แยกแยะราคาทั้งหมดด้วยโครงสร้างราคาที่ละเอียดซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายแต่ละรายการ ค่าจัดส่ง และค่าบริการ
- เน้นบริการออกแบบตกแต่งภายในเพิ่มเติม เช่น การวางแผนพื้นที่และการจัดสไตล์
เหมาะสำหรับ: ธุรกิจที่ต้องการลดความซับซ้อนของคำสั่งซื้อในเทมเพลตเดียวที่รวมศูนย์ เพื่อดูองค์ประกอบต่างๆ ในรูปแบบภาพที่รวดเร็วและง่ายต่อการนำทางรายการต่างๆ ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับองค์กรขนาดใหญ่
ข้อจำกัดของการใช้แม่แบบใบสั่งซื้อใน Excel
แม้ว่าแบบฟอร์มใบสั่งซื้อและเทมเพลตที่ใช้ Microsoft Excel จะดี แต่ก็อาจไม่เหมาะสมสำหรับผู้ใช้ทุกคน 👀
นี่คือสามเหตุผลหลัก:
- ความท้าทายในการทำงานร่วมกัน: หากคุณมีทีมที่ดูแลระบบใบสั่งซื้อของคุณ การใช้เทมเพลต Excel อาจไม่เหมาะสมที่สุดในการส่งเสริมการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ระหว่างสมาชิก ซึ่งจะทำให้คำสั่งงานของคุณซับซ้อนยิ่งขึ้น
- การทำงานอัตโนมัติที่จำกัด: เทมเพลตใบสั่งซื้อที่ใช้ Excel ขาดฟีเจอร์การทำงานอัตโนมัติในตัว ดังนั้น การจัดการคำสั่งซื้อจึงกลายเป็นงานที่ใช้เวลามากและไม่มีประสิทธิภาพ
- ความยากลำบากในการติดตามการเปลี่ยนแปลง: MS Excel ไม่มีคุณสมบัติการควบคุมเวอร์ชันที่สมบูรณ์แบบ ดังนั้นการติดตามการเปลี่ยนแปลงจึงกลายเป็นเรื่องยากมาก
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: คุณต้องทำให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องสำหรับธุรกิจของคุณก่อนที่จะทำการซื้อ วิธีที่มีประสิทธิภาพในการทำเช่นนั้นคือการติดตามและวัดKPI ของการจัดซื้อจัดจ้าง 🎯
แบบฟอร์มใบสั่งซื้อทางเลือก
การจัดการใบสั่งซื้ออาจเป็นกระบวนการที่ซับซ้อน แต่ทรัพยากรที่เหมาะสมสามารถทำให้กระบวนการนี้ราบรื่นได้ นี่คือจุดที่ClickUpเข้ามาช่วยให้กระบวนการทั้งหมดง่ายขึ้นและราบรื่นขึ้น
เครื่องมือจัดการงานที่มีประสิทธิภาพ ClickUp ประกอบด้วยคุณสมบัติต่าง ๆ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพตารางการสั่งซื้อของคุณและประหยัดเวลาอันมีค่า
นี่คือตัวอย่างแบบฟอร์มใบสั่งซื้อที่ ClickUp มีให้บริการเพื่อช่วยให้ธุรกิจของคุณดำเนินงานได้ง่ายขึ้น:
1. เทมเพลตแบบฟอร์มการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ ClickUp
กำลังมองหาตัวติดตามใบสั่งซื้อที่แจ้งเตือนคุณอย่างต่อเนื่องอยู่หรือไม่?รับเทมเพลตแบบฟอร์มคำสั่งซื้อสินค้าของ ClickUp ได้เลย!
เทมเพลตนี้แสดงภาพรวมของกระบวนการสั่งซื้อทั้งหมดของคุณ ด้วยวิธีนี้ คุณจะระบุและแก้ไขปัญหาที่ขัดขวางการดำเนินการตามคำสั่งซื้อได้ทันที นอกจากนี้ เนื่องจากเป็นระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ จึงไม่จำเป็นต้องป้อนข้อมูลหรือคำนวณด้วยตนเองภายในเทมเพลต
ส่วนต่าง ๆ ในรูปแบบ Kanban ของมันไม่ซับซ้อนในการนำทางและส่งเสริมการทำงานร่วมกันได้อย่างดีเยี่ยม อีกทั้งยังสามารถใช้เป็นแม่แบบใบสั่งซื้อแบบครอบคลุมได้อย่างง่ายดาย
นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:
- ติดตามสถานะการสั่งซื้อด้วยป้ายกำกับที่กำหนดเอง เช่น กำลังขนส่ง และ จัดส่งแล้ว เพื่อการอัปเดตที่แม่นยำ
- บันทึกข้อมูลคำสั่งซื้อที่สำคัญ รวมถึงประเภทสินค้าและข้อมูลติดต่อของลูกค้า ด้วยช่องข้อมูลที่กำหนดเอง 14 ช่อง
- จัดระเบียบทุกอย่างด้วยมุมมองที่ปรับแต่งได้ห้าแบบ ตั้งแต่สถานะคำสั่งซื้อไปจนถึงคำสั่งซื้อใหม่ เพื่อการเข้าถึงอย่างรวดเร็ว
- ใช้การติดตามเวลาและการแจ้งเตือนการพึ่งพาเพื่อทำให้การจัดการคำสั่งซื้อง่ายขึ้น
เหมาะสำหรับ: ทีมที่ต้องการแบบฟอร์มใบสั่งซื้อเพื่อติดตามและจัดการคำสั่งซื้อสินค้า และทำให้กระบวนการเป็นอัตโนมัติ
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ใบสั่งซื้อแบบครอบคลุม (BPO) ก็เหมือนกับการสมัครสมาชิก Netflix ของการจัดซื้อจัดจ้าง! แทนที่จะต้องสั่งซื้อหลายครั้งสำหรับความต้องการที่เกิดขึ้นซ้ำๆ ใบสั่งซื้อแบบครอบคลุมช่วยให้ธุรกิจประหยัดเวลาและสั่งซื้อสินค้าหรือบริการซ้ำๆ ภายใต้ข้อตกลงเดียวได้ถึงขีดจำกัดที่กำหนด! 🦾
2. แม่แบบใบสั่งซื้อและสินค้าคงคลังของ ClickUp
กระบวนการจัดการสินค้าคงคลังแบบทั่วไปนั้นน่าเบื่อและต้องมีการตรวจสอบและติดตามอย่างสม่ำเสมอ แต่แม่แบบใบสั่งซื้อและสินค้าคงคลังของ ClickUpทำให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้นมาก
เทมเพลตนี้ช่วยอัตโนมัติงานการจัดการสินค้าคงคลังส่วนใหญ่ เช่น การตรวจสอบระดับสต็อกและการสั่งซื้อใหม่ และส่งการแจ้งเตือนเป็นระยะเพื่อให้คุณทราบข้อมูลล่าสุด
นอกจากนี้ ให้สร้างรายการขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างที่ละเอียดเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการขาดแคลนสินค้าในนาทีสุดท้าย
นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:
- สร้างและมอบหมายงานเฉพาะบุคคลตามใบสั่งซื้อแต่ละรายการให้กับสมาชิกทีมที่เกี่ยวข้อง
- จัดระเบียบข้อมูลการซื้อและสินค้าคงคลัง เช่น จำนวน วันที่จัดส่ง ฯลฯ ไว้ในที่เดียวด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง
- รับข้อมูลเชิงลึกด้วยมุมมองที่ปรับแต่งได้ซึ่งนำเสนอหลายมุมมองเกี่ยวกับคำสั่งซื้อและสินค้าคงคลัง
- ทำให้กระบวนการเป็นอัตโนมัติเพื่อลดงานที่ต้องทำด้วยตนเองด้วยเวิร์กโฟลว์และการแจ้งเตือนที่มีอยู่ในตัว
เหมาะสำหรับ: ธุรกิจที่ต้องการระบบจัดการสินค้าคงคลังเพื่อติดตามระดับสต็อก จัดการคำสั่งซื้อ และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อ
3. แม่แบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงงานปรับปรุงของ ClickUp
จินตนาการว่าคุณกำลังมีส่วนร่วมในโครงการก่อสร้างหรือการออกแบบภายใน และต้องการแหล่งข้อมูลเพื่อช่วยสร้างคำสั่งเปลี่ยนแปลง.แบบฟอร์มคำสั่งเปลี่ยนแปลงการปรับปรุงของ ClickUpเป็นเครื่องมือที่เหมาะสำหรับวัตถุประสงค์นี้. ใช้งานง่ายและมีการร่วมมืออย่างสูง แบบฟอร์มนี้เป็นโซลูชั่นครบวงจรสำหรับการจัดการการเปลี่ยนแปลงในโครงการก่อสร้างของคุณ.
จัดการและบันทึกการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างโครงการของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ คุณอาจร่วมมือกับผู้อื่นเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนมีความสอดคล้องกับการแก้ไข
นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:
- ตรวจสอบและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงที่สั่งใหม่และความคืบหน้าด้วยสถานะที่กำหนดเอง
- จัดการงานปรับปรุงด้วยฟิลด์สำหรับผลกระทบ การเปลี่ยนแปลงราคา และรายละเอียดสัญญาเดิม
- จัดระเบียบใบสั่งเปลี่ยนแปลงของคุณด้วยมุมมองที่แตกต่างกันห้าแบบ
- ปรับปรุงการกำกับดูแลโครงการด้วยการติดแท็ก การติดตามเวลา และการแจ้งเตือนทางอีเมล
เหมาะสำหรับ: ผู้รับเหมาที่จัดการการเปลี่ยนแปลงโครงการปรับปรุงซึ่งต้องการเทมเพลตที่มีรูปแบบที่ใช้งานง่ายและสามารถทำงานร่วมกันได้สำหรับการบันทึกและปรับให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
4. แม่แบบใบสั่งซื้อสินค้าของ ClickUp
หากคุณต้องการเทมเพลตใบสั่งซื้อที่ครอบคลุมรายละเอียดเฉพาะของการซื้อสินค้าและบริการเลือกเทมเพลตแบบฟอร์มใบสั่งซื้อสินค้าของ ClickUp
ออกแบบมาในรูปแบบมาตรฐาน จุดเด่นของเทมเพลตนี้คือรูปลักษณ์ที่เรียบง่าย มีเนื้อหาสั้น กระชับ เข้าใจง่าย ครอบคลุมรายละเอียดทุกอย่างที่คุณต้องการ ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์สำนักงาน วัตถุดิบ หรือเฟอร์นิเจอร์
คุณยังสามารถระบุจำนวน ราคาต่อหน่วย และข้อมูลสำคัญอื่น ๆ ได้ด้วย ซึ่งจะช่วยในการส่งคำขอสั่งซื้อที่ชัดเจนและกระชับไปยังผู้จัดจำหน่ายเพื่อการจัดหาที่รวดเร็ว
นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:
- รับสรุปและภาพที่ชัดเจนเพื่อช่วยจัดระเบียบสินค้าคงคลังและโลจิสติกส์
- ลดภาระงานด้านการบริหารและเอกสารด้วยเทมเพลตอัตโนมัตินี้
- ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบข้อมูลโดยอัปเดตสถานะเมื่อคำสั่งซื้อมีความคืบหน้า
- ใช้สถานะและฟิลด์ที่ปรับแต่งได้มากกว่า 10 รายการเพื่อติดตามและระบุคำสั่งซื้อ
เหมาะสำหรับ: บริษัทที่ต้องการลดความซับซ้อนในการจัดการซัพพลายเออร์ด้วยแบบฟอร์มที่ใช้งานง่าย ซึ่งสามารถจัดการคำสั่งซื้อ ติดตามการจัดส่ง และจัดการข้อมูลติดต่อได้
5. แม่แบบการจัดการคำสั่งซื้อ ClickUp
เทมเพลตการจัดการคำสั่งซื้อของ ClickUpช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงกระบวนการจัดการคำสั่งซื้อของธุรกิจอีคอมเมิร์ซทุกประเภท. เทมเพลตนี้เป็นโซลูชั่นครบวงจรสำหรับการจัดการทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการจัดการคำสั่งซื้อ ตั้งแต่การติดตามระยะเวลาการสั่งซื้อไปจนถึงการตรวจสอบความคืบหน้าของคำสั่งซื้อ.
ระบุและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการจัดส่งสินค้าของคุณตั้งแต่เนิ่นๆ
นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:
- ตรวจสอบสถานะสินค้าด้วยสถานะที่กำหนดเอง เช่น มีสินค้าและหมดสินค้า เพื่อป้องกันการล่าช้า
- จัดระเบียบคำสั่งซื้อด้วยฟิลด์สำหรับต้นทุน, จำนวนสั่งซื้อ, และข้อมูลติดต่อของลูกค้า
- บันทึกข้อมูลรายละเอียดของคำสั่งซื้ออย่างครบถ้วน พร้อมหมายเลขคำสั่งซื้อ, จุดส่งสินค้า, คำอธิบายสินค้า, เป็นต้น
- แสดงภาพการดำเนินการตามคำสั่งซื้อและสินค้าคงคลังโดยการผสานรวมกับฟีเจอร์อื่น ๆ ของ ClickUp เช่นแผนภูมิแกนต์และกระดานคัมบัง
เหมาะสำหรับ: ทีมปฏิบัติการและบริษัทอีคอมเมิร์ซที่ติดตามการดำเนินการตามคำสั่งซื้อ การแก้ไขปัญหาตั้งแต่เนิ่นๆ ช่วยให้เทมเพลตจัดการกับระยะเวลาดำเนินการและป้องกันการขาดสต็อก
6. แม่แบบการสั่งซื้อของที่ระลึกของบริษัท ClickUp
สั่งซื้อสินค้าที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลกับซัพพลายเออร์ของคุณแล้วหรือยัง? จัดการได้อย่างง่ายดายด้วยเทมเพลตคำสั่งซื้อสินค้าสำหรับบริษัทใน ClickUp!
เทมเพลตนี้ออกแบบมาสำหรับการจัดการคำสั่งซื้อสินค้าส่งเสริมการขาย ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการจัดระเบียบและติดตามทุกอย่าง—ใบสั่งซื้อสินค้า, การจัดส่ง, การออกแบบร้านค้า, และแม้กระทั่งวันที่คาดว่าจะได้รับสินค้า
ดังนั้น เริ่มตรวจสอบสินค้าคงคลังของคุณเพื่อความสม่ำเสมอของแบรนด์และคุณภาพ
นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:
- ปรับปรุงกระบวนการสั่งซื้อของแจกเพื่อลดเวลาและค่าใช้จ่าย
- จัดการและดูคำสั่งซื้อของที่ระลึกผ่านมุมมองห้าแบบที่แตกต่างกันบน ClickUp เช่น มุมมองเฉพาะ "ต้องการชำระเงิน"
- จัดระเบียบและเก็บรวบรวมคำขอของที่ระลึกทั้งหมดจากพนักงานไว้ในฐานข้อมูลกลางเพียงแห่งเดียว
- เก็บรายละเอียดสำคัญ เช่น ข้อมูลติดต่อของผู้ขายเพื่อการสื่อสารที่ราบรื่น
เหมาะสำหรับ: ทีมทรัพยากรบุคคลที่จัดการใบสั่งซื้อแบบครอบคลุมสำหรับสินค้าของบริษัทและติดตามตารางการจัดส่ง
7. แม่แบบข้อตกลงการซื้อและขายของ ClickUp
ในขณะที่แม่แบบ PO ใช้สำหรับบันทึกข้อมูลการซื้อแม่แบบข้อตกลงการซื้อและขายของ ClickUpมีขอบเขตที่กว้างขึ้น และให้บันทึกอย่างเป็นทางการสำหรับการซื้อและการขายสินค้าทั้งสองฝ่าย
ด้วยการใช้เทมเพลตนี้ คุณสามารถจัดการการซื้อและขายทั้งหมดของคุณได้อย่างปลอดภัยในที่เดียว มันรวบรวมเอกสารสำคัญทั้งหมด รายละเอียด เงื่อนไข และข้อกำหนด เพื่อให้คุณสามารถตรวจสอบและอนุมัติ/ปฏิเสธคำขอได้อย่างรวดเร็ว เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณสร้างข้อตกลงที่มีผลบังคับใช้ทางกฎหมายได้โดยไม่ต้องใช้ความพยายามเพิ่มเติม
นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:
- เก็บรวบรวมข้อมูลผู้จัดจำหน่ายและลูกค้าทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียวเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต
- สร้างขั้นตอนการทำงานของคุณด้วยมุมมองที่กำหนดเอง รวมถึงรายการ แผนงานกังค์ต์ และปฏิทิน
- ปรับปรุงการติดตามการซื้อและการขายด้วยความช่วยเหลือจากระบบอัตโนมัติในตัวและ AI ของ ClickUp,Brain
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ด้วยเอกสารที่แชร์และแสดงความคิดเห็นเพื่อรับข้อเสนอแนะทันที
เหมาะสำหรับ: ทีมจัดซื้อและทีมขายที่จัดการข้อตกลงการซื้อและขาย เนื่องจากเทมเพลตนี้รวบรวมรายละเอียดของสัญญาทั้งหมดไว้เพื่อให้การอนุมัติและการติดตามเป็นไปอย่างง่ายดาย
8. แม่แบบใบแจ้งหนี้ ClickUp
คุณเป็นผู้ขายที่เหนื่อยกับการขอชำระเงินหรือไม่
แทนที่จะเตือนด้วยวาจาให้ใช้เทมเพลตใบแจ้งหนี้ของ ClickUpเพื่อส่งใบแจ้งหนี้ที่เป็นทางการและมีผลผูกพันทางกฎหมาย และเพื่อให้มั่นใจว่าจะได้รับการชำระเงินตรงเวลา แม้ว่าคุณจะไม่มีประสบการณ์ในการออกใบแจ้งหนี้มาก่อน เทมเพลตที่ใช้งานง่ายนี้จะช่วยให้คุณสร้างใบแจ้งหนี้ที่ดูเป็นมืออาชีพได้อย่างรวดเร็ว
บันทึกข้อมูลบริษัท, ที่อยู่ผู้ซื้อ, สินค้าที่ขาย, ราคา, เป็นต้น ติดตามสถานะการชำระเงินทุกครั้ง และปรับยอดบัญชีให้ตรงกันได้โดยไม่มีปัญหา
นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:
- สร้างใบแจ้งหนี้ที่ปรับแต่งได้และมีแบรนด์ของคุณอย่างรวดเร็วและง่ายดาย
- ตรวจสอบความถูกต้องและการปฏิบัติตามข้อกำหนดโดยการตรวจสอบใบแจ้งหนี้เป็นประจำ
- ลดข้อผิดพลาดในการกรอกข้อมูลในช่องใบแจ้งหนี้เนื่องจากรูปแบบมาตรฐานของเทมเพลตนี้
- อัตโนมัติการแจ้งเตือนใบแจ้งหนี้และลดเวลาการติดตามด้วยระบบแจ้งเตือนงานและกำหนดเวลา
เหมาะสำหรับ: ธุรกิจและฟรีแลนซ์ที่ต้องการเทมเพลตสำหรับการรับชำระเงินตรงเวลา ติดตามใบแจ้งหนี้ และจัดการสถานะการชำระเงิน
9. แม่แบบใบแจ้งหนี้สำหรับผู้รับเหมา ClickUp
เทมเพลตใบแจ้งหนี้สำหรับผู้รับเหมาของ ClickUpได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อขอชำระเงินจากผู้รับเหมา เป็นทรัพยากรที่ใช้งานง่ายสำหรับผู้เริ่มต้น เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณสร้างและส่งใบแจ้งหนี้ที่ดูเป็นมืออาชีพซึ่งมีรายละเอียดต่างๆ เช่น คำอธิบายสินค้า หมวดหมู่ ราคาต่อหน่วย จำนวนเงินที่ต้องชำระ ฯลฯ
มันให้ภาพรวมอย่างรวดเร็วของใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่ได้ชำระ ทำให้คุณสามารถส่งการแจ้งเตือนเพิ่มเติมและทำเครื่องหมายการชำระเงินว่าได้รับแล้วเมื่อได้รับการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:
- ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อจัดการรายละเอียดของผู้รับเหมา, วันที่ครบกำหนดชำระเงิน, และอื่น ๆ
- เพิ่มและมอบหมายงานสำหรับรายการที่ระบุในใบแจ้งหนี้ที่ต้องดำเนินการโดยผู้รับเหมาที่เกี่ยวข้อง
- ร่วมมือกับผู้รับเหมาและทีมต่าง ๆ โดยใช้ความคิดเห็น, การตอบกลับ, และเอกสารที่แชร์เพื่อความชัดเจน
- ส่งใบแจ้งหนี้ที่มีความเป็นมืออาชีพและแม่นยำซึ่งสื่อถึงความคาดหวังในการชำระเงิน
เหมาะสำหรับ: ธุรกิจสตาร์ทอัพขนาดเล็กและทีมงานที่จัดการธุรกรรมทางธุรกิจ สร้างใบแจ้งหนี้สำหรับผู้รับเหมาและลูกค้า และติดตามการชำระเงิน
เพิ่มประสิทธิภาพระบบใบสั่งซื้อทั้งหมดของคุณด้วย ClickUp
การจัดการคำสั่งซื้ออาจรู้สึกท่วมท้นได้ ด้วยความซับซ้อนหลายชั้นและความต้องการในการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง การจัดการอย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นความท้าทาย
กระบวนการที่บกพร่องสามารถส่งผลกระทบต่อระดับสต็อกและการดำเนินงานทางธุรกิจได้ นั่นคือเหตุผลว่าทำไมจึงมีความสำคัญที่จะต้องตรวจสอบอย่างละเอียดและหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาด
