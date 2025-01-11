ตัวชี้วัดและ KPI การจัดการสินค้าคงคลังที่สำคัญที่ควรติดตาม

ความผิดพลาดเพียงครั้งเดียวในการดำเนินงานสินค้าคงคลังสามารถสร้างผลกระทบเป็นลูกโซ่ไปทั่วทั้งธุรกิจของคุณ
สมมติว่าคุณคาดการณ์ความต้องการขายสินค้าไว้ที่ 1,000 หน่วย แต่ความต้องการจริงกลับเป็น 2,000 หน่วย ผลลัพธ์คืออะไร? สินค้าหมดสต็อก ลูกค้าไม่พอใจ ค่าใช้จ่ายในการขนส่งเพิ่มขึ้น รายได้ลดลง และประสิทธิภาพในการดำเนินงานลดลง
นี่คือเหตุผลที่คุณต้องติดตามตัวชี้วัดสินค้าคงคลังและตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) ที่ถูกต้อง เพื่อรักษาสมดุลของสต็อก ลดต้นทุนการดำเนินงานและข้อผิดพลาด และปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการจัดการสินค้าคงคลังโดยรวม
ในคู่มือฉบับสมบูรณ์นี้ เราจะอธิบายตัวชี้วัดสำคัญที่ควรติดตามเพื่อให้การดำเนินงานด้านสินค้าคงคลังเป็นไปอย่างราบรื่น และนำเสนอขั้นตอนในการติดตาม KPI อย่างมีประสิทธิภาพ
⏰ สรุปภายใน 60 วินาที
- การจัดการสินค้าคงคลังที่ไม่ดีทำให้เกิดการขาดสต็อก ความไม่พอใจของลูกค้า และการสูญเสียรายได้
- การติดตามตัวชี้วัด/KPI ของสินค้าคงคลังเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการรักษาปริมาณสต็อกที่เหมาะสมและประสิทธิภาพ
- หมวดหมู่ตัวชี้วัดหลักประกอบด้วย ยอดขาย การรับสินค้า การดำเนินงาน ประสิทธิภาพของพนักงาน และตัวชี้วัดสำคัญอื่น ๆ เช่น อัตราการสูญเสียสินค้าและอัตราการสั่งซื้อสินค้าเกิน
- การเลือก KPI ควรมีความเกี่ยวข้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ และสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของอุตสาหกรรม
- ตัวอย่างของ KPI ในการจัดการสินค้าคงคลัง ได้แก่ อัตราการหมุนเวียนสินค้าคงคลัง, อัตราการขาย, เวลาในการจัดเก็บ, อัตราส่วนสินค้าคงคลังต่อสินค้าที่ขาย, เป็นต้น อ่านต่อเพื่อดูคำจำกัดความและสูตรคำนวณ!
- การนำ KPI ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพเกี่ยวข้องกับการตั้งเป้าหมาย SMART และการมุ่งเน้นไปที่ตัวชี้วัดที่สามารถตอบคำถามทางธุรกิจที่สำคัญได้
- หลีกเลี่ยงตัวชี้วัดที่ไร้สาระและติดตามแนวโน้มตลอดเวลาเพื่อความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับประสิทธิภาพของสินค้าคงคลัง
การเข้าใจตัวชี้วัดประสิทธิภาพการจัดการสินค้าคงคลัง
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการจัดการสินค้าคงคลัง คือ ตัวชี้วัดที่สามารถวัดได้ซึ่งประเมินประสิทธิภาพการจัดการสินค้าคงคลัง. ตัวชี้วัดเหล่านี้ช่วยให้คุณติดตามและวิเคราะห์ระดับสินค้าคงคลัง, อัตราการหมุนเวียน, และสุขภาพของสินค้าคงคลังโดยรวมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจของคุณ.
การติดตามตัวชี้วัดการจัดการสินค้าคงคลังและ KPI ยังช่วยควบคุมต้นทุนสินค้าคงคลัง ทำนายความต้องการของลูกค้า และรับประกันประสิทธิภาพการดำเนินงาน
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถวิเคราะห์ต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลังเพื่อระบุต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บสินค้าคงคลัง และดำเนินการหากต้นทุนสูงเกินไป
ประโยชน์ของการติดตามตัวชี้วัดและเมตริกของสินค้าคงคลัง
KPIs และตัวชี้วัดเปรียบเสมือนลูกแก้ววิเศษที่ช่วยให้คุณคาดการณ์และป้องกันได้
เมื่อคุณเริ่มติดตาม KPI คุณจะรู้ว่าอะไรทำงานได้ดีและอะไรไม่ดี นี่คือประโยชน์บางประการของการติดตามตัวชี้วัดสินค้าคงคลังและ KPI
🌟 คะแนนความพึงพอใจของลูกค้าดีขึ้น
สมมติว่าคะแนนความพึงพอใจของลูกค้าของคุณอยู่ที่ 70% ซึ่งลดลงจากไตรมาสที่แล้วเนื่องจากสินค้าขาดสต็อกบ่อยครั้ง ติดตาม KPI เช่น อัตราการเติมสินค้า เวลาในการจัดส่ง การหมุนเวียนสินค้าคงคลัง ระดับสินค้าคงคลังเพื่อความปลอดภัย และอัตราส่วนสินค้าคงคลังต่อยอดขาย เพื่อ ป้องกันการขาดสต็อกและสร้างบัฟเฟอร์สำหรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิด ผลลัพธ์คือคุณสามารถมอบประสบการณ์ที่ไร้กังวลให้กับลูกค้า เพิ่มคะแนนความพึงพอใจโดยรวม
📊 ยกระดับการให้บริการและลดปัญหาสินค้าขาดสต็อก
การติดตามตัวชี้วัดสินค้าคงคลังแสดงให้เห็นว่า บริการของคุณดีเพียงใด ตัวอย่างเช่น หากอัตราการเติมและคำสั่งซื้อที่สมบูรณ์แบบของคุณสูงกว่า 95% แสดงว่าคุณประสบความสำเร็จในการให้บริการ การจัดส่งตรงเวลา มีสินค้าคงคลังเพียงพอเสมอ และข้อร้องเรียนจากลูกค้ามีการลดลงอย่างมีนัยสำคัญ
🎯 ความถูกต้องและประสิทธิภาพของสินค้าคงคลังที่ดีขึ้น
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพของสินค้าคงคลังช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมและทำให้การคาดการณ์ความต้องการเป็นไปอย่างถูกต้องโดยการชี้ให้เห็นถึงจุดที่ต้องปรับปรุง
ตัวอย่างเช่น หากคุณมีอัตราหมุนเวียนสินค้าคงคลังต่ำ อาจบ่งบอกถึงแนวทางการจัดซื้อที่ไม่ดี การสต็อกสินค้าเกินความต้องการ ความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป หรือการตัดสินใจที่ผิดพลาด ดังนั้น คุณสามารถติดตามความแม่นยำของการคาดการณ์ความต้องการ ประเมินการจัดซื้อสินค้าคงคลังของคุณ และนำแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดมาใช้ เพื่อป้องกันการสต็อกสินค้าเกิน
🧠 คุณรู้หรือไม่? Walmartระบุความล่าช้าในห่วงโซ่อุปทานโดยการติดตามระดับสินค้าคงคลังปัจจุบันและอัตราการหมุนเวียนของสินค้า ซึ่งช่วยให้บริษัทเปลี่ยนไปใช้รูปแบบการจัดการสินค้าคงคลังโดยผู้จำหน่ายที่ช่วยลดความล่าช้าในการเคลื่อนย้ายสินค้าคงคลังและลดตัวชี้วัดเวลาในการรับสินค้า
ตัวชี้วัดสินค้าคงคลังที่สำคัญที่ควรติดตาม
มาดูประเภทต่าง ๆ ของตัวชี้วัดสินค้าคงคลังที่คุณควรติดตามเพื่อการตัดสินใจอย่างมีข้อมูล
🌱 ตัวชี้วัดสินค้าคงคลัง: KPI การขาย
KPI ด้านการขาย แสดงให้เห็นว่า สินค้าคงคลังของคุณเปลี่ยนเป็นยอดขายได้รวดเร็วเพียงใด ทำหน้าที่เป็นจุดตรวจสอบ ช่วยให้คุณสามารถประเมินได้ว่าสินค้าคงคลังของคุณสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าหรือไม่ ราคาสินค้าเหมาะสมหรือไม่ และระดับสินค้าคงคลังอยู่ในระดับที่เหมาะสมที่สุดหรือไม่
โดยพื้นฐานแล้ว พวกเขาจะบอกคุณว่า สินค้าคงคลังของคุณกำลังช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายยอดขาย หรือกำลังฉุดรั้งคุณไว้ นี่คือ KPI ด้านการขายที่สำคัญที่สุดที่จะช่วยให้ทีมขายของคุณติดตามเป้าหมายยอดขายได้:
อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงคลัง
อัตราการหมุนเวียนสินค้าคงคลังวัด จำนวนครั้งที่สินค้าคงคลังถูกขายและทดแทนในช่วงระยะเวลาหนึ่ง คิดว่าเป็นวิธีหนึ่งในการตรวจสอบว่าสินค้าของคุณขายออกไปอย่างรวดเร็วหรือเพียงแค่ค้างอยู่และสะสมฝุ่น
มันกำหนดว่าหุ้นของบริษัทถูกขายออกไปมากน้อยเพียงใด และมีสินค้าคงคลังมากเกินไปเมื่อเทียบกับยอดขายหรือไม่ ตัวชี้วัดนี้ยังช่วยระบุสินค้าที่ขายช้า ทำให้คุณสามารถปรับระดับสินค้าคงคลังให้เหมาะสมได้
อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงคลัง = ต้นทุนขาย (COGS) / สินค้าคงคลังเฉลี่ย
หมายเหตุ: COGS คือต้นทุนขายโดยตรงในการผลิตสินค้า/บริการ ซึ่งรวมถึงต้นทุนวัตถุดิบ ค่าแรงงาน และค่าใช้จ่ายโรงงานโดยตรง
📌 ตัวอย่าง: หากต้นทุนสินค้าขายของคุณคือ $300,000 และสินค้าคงเหลือต้นปีและปลายปีคือ $100,000 และ $8,000 ตามลำดับ อัตราการหมุนเวียนสินค้าคงเหลือของคุณคือ [ $300,000 / (100,000 + 8000) / 2 ] = 5. 55
ใช้เทมเพลตการวิเคราะห์ต้นทุนของ ClickUp เพื่อดูรายละเอียดของวัสดุ แรงงาน และต้นทุนทางตรงอื่น ๆ อย่างละเอียด เพื่อให้คุณสามารถระบุต้นทุนที่ไม่จำเป็นและพื้นที่ที่สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้
อัตราการขายผ่าน
อัตราการขายผ่านคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์ของสินค้าที่ขายได้เมื่อเทียบกับสินค้าที่ได้รับ ตัวอย่างเช่น หากอัตราการขายผ่านของคุณอยู่ที่ 70% หมายความว่าคุณขายสินค้าได้ 70 ชิ้นจากทุก 100 ชิ้นของผลิตภัณฑ์นั้น
อัตราการขายสินค้าที่สูงมักบ่งชี้ว่าสินค้าของคุณมีความต้องการ ในขณะที่อัตราการขายต่ำอาจเป็นสัญญาณให้คุณพิจารณาทบทวนสต็อกหรือกลยุทธ์การตลาดของคุณใหม่ได้ ซึ่งสามารถช่วยคุณระบุสินค้าที่ได้รับความนิยมมากที่สุดและสินค้าที่มีประสิทธิภาพต่ำได้ และช่วยให้คุณตัดสินใจซื้ออย่างมีข้อมูล
อัตราการขายผ่าน = (จำนวนหน่วยที่ขายได้ / จำนวนหน่วยที่ได้รับ) x 100
กำไรขั้นต้นตามผลิตภัณฑ์
อัตรากำไรขั้นต้นตามผลิตภัณฑ์แสดงให้คุณเห็น ว่าคุณทำกำไรได้เท่าไรในแต่ละรายการ หลังจากหักต้นทุนการผลิตแล้ว โดยพื้นฐานแล้ว มันคือความแตกต่างระหว่างราคาขายของผลิตภัณฑ์กับต้นทุนที่คุณใช้ในการผลิต
ดังนั้น หากคุณขายสินค้าในราคา $100 และต้นทุนการผลิตอยู่ที่ $60 กำไรขั้นต้นของคุณคือ $40 นี่เป็นวิธีที่ตรงไปตรงมาในการดูว่าสินค้าแต่ละชิ้นทำผลงานได้ดีเพียงใด มันช่วยให้คุณระบุสินค้าที่มีกำไรมากที่สุด สร้างกลยุทธ์การตั้งราคา และปรับสมดุลสินค้าให้เหมาะสม
กำไรขั้นต้นต่อผลิตภัณฑ์ = (รายได้จากการขาย – ต้นทุนขาย / รายได้จากการขาย) x 100
📌 ตัวอย่าง: หากรายได้จากการขายของคุณจากประเภทสินค้าเฉพาะคือ $10,000 และต้นทุนสินค้าขาย (COGS) คือ $2000 อัตรากำไรขั้นต้นต่อสินค้าของคุณคือ [(10000-2000) / 10000 ] x 100 = 80%
ใช้ประโยชน์จากเทมเพลตติดตามยอดขาย ClickUp เพื่อติดตามอัตรากำไรขั้นต้นของผลิตภัณฑ์แต่ละหน่วย คุณสามารถกำหนดและตรวจสอบเป้าหมายยอดขาย ติดตามประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ วัดผลกำไร และตัดสินใจด้านการขายและการดำเนินงานโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐาน
รายได้ต่อหน่วย
รายได้ต่อหน่วยคือการหาว่า แต่ละผลิตภัณฑ์สร้างรายได้เฉลี่ยเท่าไรในช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งช่วยให้คุณเห็นภาพชัดเจนว่าสินค้าแต่ละชิ้นมีประสิทธิภาพเพียงใดและมีส่วนช่วยต่อยอดขายโดยรวมอย่างไร
ตัวอย่างเช่น หากคุณขายสินค้าในราคา $50 และคุณขายได้ 100 หน่วยในเดือนหนึ่ง รายได้ต่อหน่วยของคุณคือ $50 ตัวชี้วัดนี้ช่วยให้คุณเห็นสินค้าที่ขายดีที่สุดและเข้าใจว่าคุณอาจต้องการมุ่งเน้นการขายไปที่ใดเพื่อเพิ่มผลกำไรให้ดีขึ้น!
รายได้ต่อหน่วย = รายได้รวม / ยอดขายรวม
📌 ตัวอย่าง: คุณสามารถใช้รายได้ต่อหน่วยเพื่อคำนวณรายได้ที่เกิดขึ้นจากแต่ละระดับราคา—พื้นฐาน, มืออาชีพ, และองค์กร ในหนึ่งเดือน
|ระดับการสมัครสมาชิก
|จำนวนสมาชิกทั้งหมด
|รายได้รวมต่อเดือน ($)
|รายได้ต่อหน่วยต่อเดือน ($)
|พื้นฐาน
|เจ็ดพัน
|สี่หมื่นสองพัน
|6
|มืออาชีพ
|ห้าพัน
|สองหมื่นห้าพัน
|5
|องค์กร
|สามพัน
|24,000
|8
ระดับองค์กรสร้างรายได้สูงสุดต่อหน่วยแม้ว่าจะมีจำนวนผู้สมัครสมาชิกน้อยที่สุดก็ตาม ซึ่งบ่งชี้ว่ากลยุทธ์การตั้งราคาพรีเมียมกำลังทำงานได้ดีเพียงใด ดังนั้น คุณสามารถแยกค่าของระดับราคาแต่ละระดับได้ และตัดสินใจเชิงกลยุทธ์เกี่ยวกับการตั้งราคา การกำหนดเป้าหมายลูกค้า ข้อเสนอโปรโมชั่น และอื่น ๆ
🌱 ตัวชี้วัดสินค้าคงคลัง: KPI การรับสินค้า
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการรับสินค้าคงคลัง (KPIs) ช่วยให้คุณประเมิน ประสิทธิภาพในการจัดการกระบวนการนำเข้าสินค้าใหม่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พวกมันให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีการจัดการสินค้าคงคลังที่เข้ามา ซึ่งสามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานโดยรวมของคุณ
เวลาที่ได้รับ
เวลาในการรับสินค้า เวลาที่ทีมงานใช้ในการเตรียมสินค้าขาเข้าสำหรับการขาย เป็นการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการรับสินค้าของคุณ เวลาในการรับสินค้าที่สั้นลงหมายถึงสินค้าพร้อมจำหน่ายได้เร็วขึ้น ต้นทุนการเก็บสินค้าในคลังลดลง และประสิทธิภาพการดำเนินงานดีขึ้น
เวลาในการรับสินค้า = เวลาทั้งหมดตั้งแต่สินค้ามาถึงคลังสินค้าจนถึงสินค้าพร้อมขาย (เวลาตรวจสอบสต็อก + เวลาบันทึกสต็อก + เวลาเตรียมสต็อกสำหรับการขาย)
📌 ตัวอย่าง: สมมติว่าสินค้าคงคลังมาถึงเวลา 9:00 น. การขนถ่ายเริ่มเวลา 9:05 น. และการตรวจสอบสต็อกและคุณภาพเสร็จสิ้นเวลา 11:00 น. จากนั้นสินค้าคงคลังจะถูกติดป้ายและพร้อมจำหน่ายเวลา 11:30 น. เวลาทั้งหมด = 9:00 น. ถึง 11:30 น. = 1.5 ชั่วโมง
จัดสรรเวลา
เวลาในการจัดเก็บคำนวณ เวลาที่ใช้ในการย้ายสินค้าคงคลังจากพื้นที่รับสินค้าและจัดเก็บในพื้นที่คลังสินค้าสุดท้าย เมื่อสินค้าถูกจัดเก็บอย่างรวดเร็วและถูกต้อง จะช่วยลดโอกาสการวางผิดตำแหน่งและเพิ่มพื้นที่รับสินค้าสำหรับสต็อกใหม่
เวลาจัดเก็บ = เวลาทั้งหมดที่ใช้ตั้งแต่รับสินค้าคงคลังจนถึงการย้ายไปยังตำแหน่งจัดเก็บ
📌 ตัวอย่าง: หากคุณได้รับสินค้าคงคลังเวลา 10:00 น. และย้ายไปยังคลังสินค้าเวลา 11:30 น. เวลาในการจัดเก็บของคุณจะเป็น 1.5 ชั่วโมง
ลองใช้ClickUp Time Trackingเพื่อ ติดตามและวิเคราะห์เวลาที่ใช้ในกิจกรรมสินค้าคงคลัง เช่น การจัดเก็บ การตรวจสอบคุณภาพ และการบันทึกสต็อกได้อย่างง่ายดาย และปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน
🌱 ตัวชี้วัดสินค้าคงคลัง: KPI ด้านการดำเนินงาน
KPI ด้านการปฏิบัติการบอกคุณว่า กระบวนการจัดการสินค้าคงคลังของคุณทำงานได้ดีเพียงใด. มันช่วยให้คุณวัดประสิทธิภาพของกระบวนการและปรับปรุงตามความต้องการ.
อัตราส่วนสินค้าคงเหลือต่อยอดขาย
อัตราส่วนสินค้าคงคลังต่อยอดขายวัดความสัมพันธ์ระหว่างมูลค่าสินค้าคงคลังที่มีอยู่กับการขายที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งช่วยให้คุณเข้าใจว่าสินค้าคงคลังของคุณเปลี่ยนเป็นยอดขายได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด
หากอัตราส่วนสินค้าคงคลังต่อยอดขายของคุณต่ำ แสดงว่าคุณมีสินค้าคงคลังไม่เพียงพอที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้า ในทางกลับกัน หากอัตราส่วนนี้สูง อาจบ่งชี้ว่ามีสินค้าคงคลังมากเกินไปและต้นทุนการถือครองสินค้าเพิ่มขึ้น
อัตราส่วนสินค้าคงเหลือต่อยอดขาย = มูลค่าสินค้าคงเหลือทั้งหมด ณ สิ้นงวด / ยอดขายรวมสำหรับงวดนั้น
📌 ตัวอย่าง: หากมูลค่าสินค้าคงเหลือทั้งหมดของคุณในตอนปลายปีคือ $4,000 และยอดขายรวมตลอดปีคือ $10,000 อัตราส่วนสินค้าคงเหลือต่อยอดขายของคุณจะเป็น 4,000/10,000 = 0.4 หรือ 40%
ระยะเวลาการสั่งซื้อ
ระยะเวลาการดำเนินการตามคำสั่งซื้อวัดระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการตามคำสั่งซื้อของลูกค้าให้เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งประเมิน ประสิทธิภาพของกระบวนการภายในของคุณ รวมถึงการจัดส่ง การเตรียมความพร้อมในการจัดส่ง และการส่งมอบ
เช่นเดียวกัน คุณสามารถใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อวัดระยะเวลาที่ใช้ในการรับคำสั่งซื้อจากผู้จัดหาได้เช่นกัน ตัวชี้วัดนี้สะท้อนถึงความมีประสิทธิภาพของกระบวนการสั่งซื้อ และช่วยระบุปัญหาในห่วงโซ่อุปทาน
ระยะเวลาการสั่งซื้อ = (วันที่ส่งมอบคำสั่งซื้อ – วันที่สั่งซื้อ) / จำนวนคำสั่งซื้อทั้งหมดที่จัดส่ง
📌 ตัวอย่าง: หากวันที่สั่งซื้อของคุณคือวันที่ 1 มกราคม 2568 และวันที่จัดส่งคือวันที่ 31 มกราคม 2568 และจำนวนสินค้าที่จัดส่งทั้งหมดคือ 6,000 หน่วย ระยะเวลาวงจรการสั่งซื้อจะเป็น 31 / 6,000 = 0.00517 วัน x 24 x 60 = 7.44 นาที
ฟิลด์ที่กำหนดเองและสถานะที่กำหนดเองของ ClickUpสามารถช่วยคุณปรับปรุงกระบวนการจัดการสินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น คุณสามารถใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อ บันทึกข้อมูลคำสั่งซื้อ เช่น หมายเลขคำสั่งซื้อ วันที่จัดส่งและวันที่สั่งซื้อ ข้อมูลจำเพาะของคำสั่งซื้อ ผู้จัดจำหน่าย เป็นต้น สถานะที่กำหนดเอง เช่น 'ค้างอยู่' 'คำสั่งซื้อใหม่' และ 'จัดส่งแล้ว' ช่วยให้คุณสามารถติดตามความคืบหน้าของคำสั่งซื้อแบบเรียลไทม์ได้
อัตราการเติม
ตัวชี้วัดอัตราการเติมสินค้าวัดเป็นเปอร์เซ็นต์ของคำสั่งซื้อของลูกค้า ที่ได้รับการดำเนินการอย่างสมบูรณ์จากสินค้าคงคลังที่มีอยู่ โดยไม่มีการขาดสต็อกหรือการสั่งซื้อสินค้าทดแทน
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพของสินค้าคงคลังนี้วัดประสิทธิผลของกระบวนการของคุณ ระบุปัญหาการมีสินค้าพร้อมจำหน่าย และช่วยจัดการกลยุทธ์การเติมสินค้า อัตราการเติมสินค้าที่สูงแสดงว่าคุณมีสินค้าที่ถูกต้องพร้อมจำหน่ายเมื่อลูกค้าต้องการ ในขณะที่อัตราการเติมสินค้าต่ำบ่งชี้ถึงปัญหาการมีสินค้าพร้อมจำหน่ายที่อาจเกิดขึ้น
อัตราการเติมเต็ม = (จำนวนคำสั่งซื้อที่ดำเนินการครบถ้วน / จำนวนคำสั่งซื้อทั้งหมด) X 100
📌 ตัวอย่าง: หากจำนวนคำสั่งซื้อที่ดำเนินการสำเร็จคือ 10,000 และจำนวนคำสั่งซื้อทั้งหมดคือ 12,000 อัตราการดำเนินการสำเร็จของคุณคือ (10,000 / 12,000) x 100 = 83%
หมายเหตุ: อัตราการเติมสินค้าที่ดีโดยทั่วไปอยู่ระหว่าง 85 ถึง 95% อย่างไรก็ตาม แบรนด์ที่มีประสิทธิภาพสูงมักตั้งเป้าอัตราการเติมสินค้าให้สูงกว่า 95%
ระยะเวลาดำเนินการ
ระยะเวลาดำเนินการวัดระยะเวลาทั้งหมดตั้งแต่การสั่งซื้อจนถึงการได้รับสินค้า คุณสามารถใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อวัดระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการตามคำสั่งซื้อของลูกค้า และระยะเวลาที่ใช้ในการรับสินค้าคงคลังจากผู้จัดจำหน่ายหลังจากที่ได้ทำการสั่งซื้อแล้ว
ตัวชี้วัดสินค้าคงคลังนี้ช่วยในการวางแผนรวม การพยากรณ์ความต้องการ และการปรับปรุงประสิทธิภาพของห่วงโซ่อุปทาน
ระยะเวลาดำเนินการ = ระยะเวลาจัดซื้อ + ระยะเวลาดำเนินการคำสั่งซื้อ + ระยะเวลาจัดส่ง
หรือ
ระยะเวลาดำเนินการ = วันที่จัดส่งตามคำสั่งซื้อ – วันที่สั่งซื้อ
📌 ตัวอย่าง: หากคุณใช้เวลาทั้งหมด 15 วันในการดำเนินการและส่งมอบคำสั่งซื้อของลูกค้า คุณสามารถประเมินกระบวนการภายในของคุณเพื่อลดระยะเวลาการดำเนินการได้ ปรับปรุงการจัดการสินค้าคงคลังให้ดีขึ้น, ได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับห่วงโซ่อุปทาน, และตัดสินใจเกี่ยวกับการซื้อและการขายอย่างมีกลยุทธ์
🌱 ตัวชี้วัดสินค้าคงคลัง: KPI ของพนักงาน
ไม่เหมือนกับตัวชี้วัดสินค้าคงคลังอื่น ๆ ตัวชี้วัดประสิทธิภาพเหล่านี้ วัดผลผลิตและประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน ยิ่งผลผลิตสูง ยิ่งส่งผลดีต่อประสิทธิภาพโดยรวมของธุรกิจ
ค่าแรงต่อชิ้น
ต้นทุนแรงงานต่อหน่วยคำนวณ จำนวนเงินที่ใช้จ่ายในการผลิตหนึ่งหน่วยของสินค้า ซึ่งรวมถึงค่าจ้างแรงงานและค่าใช้จ่ายในการผลิตเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นตลอดกระบวนการผลิตจนถึงการขาย
การวัดต้นทุนแรงงานต่อชิ้นงานจะช่วยให้คุณลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น กำหนดราคาสินค้าที่แข่งขันได้ และนำกระบวนการต่าง ๆ มาใช้เพื่อลดต้นทุนแรงงาน
ต้นทุนแรงงานต่อหน่วย = ต้นทุนแรงงานรวม / จำนวนหน่วยทั้งหมด
📌 ตัวอย่าง: หากต้นทุนแรงงานทั้งหมดของคุณคือ $10,000 ต่อเดือนในการผลิต 500 หน่วย ต้นทุนแรงงานของคุณคือ $10,000 / 500 = $20.
ประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการคลังสินค้าภายใน (WMS)
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพของระบบ WMS วัดผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) สำหรับซอฟต์แวร์การจัดการสินค้าคงคลังภายในของคุณ โดยคำนวณกำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการซื้อระบบบริหารจัดการคลังสินค้า
ตัวชี้วัดนี้พิจารณาถึงค่าใช้จ่ายของซอฟต์แวร์, ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมของฮาร์ดแวร์, กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง (เช่น เวลาที่ประหยัดได้ในการบันทึกสต็อก), และโอกาสใหม่ ๆ (เช่น การให้บริการลูกค้าได้มากขึ้นกว่าเดิม). โดยใช้ตัวชี้วัดนี้ คุณสามารถทำได้:
- ประเมินว่า WMS ให้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจหรือไม่
- ระบุพื้นที่และกระบวนการคลังสินค้าสำหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพ
- ตัดสินใจลงทุนด้านเทคโนโลยีอย่างมีข้อมูลครบถ้วน
ประสิทธิภาพภายในของระบบ WMS = (กำไรจากการลงทุน – ต้นทุนการลงทุน) / ต้นทุนการลงทุน
📌 ตัวอย่าง: หากกำไรและต้นทุนจากการลงทุนของคุณคือ $5000 และ $10000 ตามลำดับ ประสิทธิภาพ WMS ของคุณคือ [(15000 – 10000) / 10000] x 100 = 50%
ใช้มุมมองตารางของ ClickUpเพื่อ แสดงผลประโยชน์และต้นทุนของ WMS ในรูปแบบที่คล้ายกับสเปรดชีต และคำนวณประสิทธิภาพของ WMS ได้อย่างง่ายดาย คุณยังสามารถจัดระเบียบตัวชี้วัดประสิทธิภาพของ WMS ในตารางเพื่อประเมินผลลัพธ์ ระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้น และตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐาน
🌱 ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการจัดการสินค้าคงคลังที่สำคัญเพิ่มเติม
นี่คือตัวอย่างตัวชี้วัดประสิทธิภาพ(KPI)ของข้อมูลสินค้าเพิ่มเติมที่จะช่วยให้คุณเข้าใจประสิทธิภาพของสินค้าคงคลังได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
จำนวนวันที่เหลือ / จำนวนสัปดาห์ที่เหลือ
ตัวชี้วัดสินค้าคงคลังแบบวันและสัปดาห์วัด จำนวนวันและสัปดาห์ที่สินค้าคงคลังที่มีอยู่จะคงอยู่ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ คำนวณจำนวนวัน/สัปดาห์ที่ธุรกิจใช้ในการขายสินค้าคงคลัง
จำนวนวันที่มีสินค้าคงเหลือ = (สินค้าคงคลังเฉลี่ย/ต้นทุนขาย) x 365
จำนวนสัปดาห์สินค้าคงเหลือ = (สินค้าคงคลังเฉลี่ย/ต้นทุนขาย) x 52
📌 ตัวอย่าง: หากมูลค่าสินค้าคงคลังเฉลี่ยของคุณคือ $10,000 และต้นทุนขายคือ $2,000 จำนวนวันและสัปดาห์ที่มีสินค้าคงคลังจะเป็น 1,825 วัน และ 260 สัปดาห์ ตามลำดับ
อัตราการสั่งซื้อล่วงหน้า
ตัวชี้วัดสินค้าคงคลังนี้แสดง เปอร์เซ็นต์ของคำสั่งซื้อของลูกค้าที่ไม่สามารถดำเนินการได้ทันทีจากสินค้าคงคลังที่มีอยู่ ตัวชี้วัดนี้แสดงให้เห็นว่าคุณจัดการสินค้าตามความต้องการได้ดีเพียงใด และการสอดคล้องระหว่างอุปสงค์และอุปทานของคุณ
อัตราการสั่งซื้อสินค้าที่ขาดสต็อก = (จำนวนสินค้าที่ขาดสต็อก / จำนวนคำสั่งซื้อทั้งหมด) X 100
📌 ตัวอย่าง: หากคุณมีสินค้าที่สั่งซื้อล่วงหน้า 500 รายการ และจำนวนคำสั่งซื้อทั้งหมดคือ 10,000 รายการ อัตราการสั่งซื้อล่วงหน้าของคุณคือ 5%
ความถูกต้องของการคาดการณ์ความต้องการ
ความแม่นยำของการคาดการณ์ความต้องการเปรียบเทียบ สินค้าคงคลังที่มีอยู่จริงกับการคาดการณ์ เพื่อยืนยันความถูกต้อง
ความแม่นยำของความต้องการที่คาดการณ์ = [{จริง – (จริง – คาดการณ์)} / จริง] x 100
📌 ตัวอย่าง: หากความต้องการที่คาดการณ์ไว้คือ 10,000 หน่วย และยอดขายจริงอยู่ที่ 9,000 หน่วย ความแม่นยำของการคาดการณ์ความต้องการของคุณจะเป็น [10,000 – (10,000 – 9,000)] / 10,000 = 0.9 x 100 = 90% แม่นยำ
อัตราผลตอบแทน / อัตราส่วนยอดขายที่สูญเสีย
อัตราการคืนสินค้าคือเปอร์เซ็นต์ของสินค้าที่ขายแล้วถูกส่งคืนโดยลูกค้า ตัวชี้วัดนี้ช่วยให้คุณประเมินความพึงพอใจของลูกค้าต่อสินค้าได้
อัตราการคืนสินค้า = (จำนวนสินค้าที่คืน / จำนวนสินค้าที่ขายได้ทั้งหมด) X 100
📌 ตัวอย่าง: หากลูกค้าคืนสินค้า 500 ชิ้น จากสินค้าที่ขายได้ทั้งหมด 10,000 ชิ้น อัตราการคืนสินค้าของคุณคือ 5%
ในทางกลับกัน อัตราส่วนยอดขายที่สูญเสียไปจะวัดยอดขายที่อาจเกิดขึ้นแต่คุณไม่สามารถทำได้เนื่องจากสินค้าหมดสต็อก ตัวชี้วัดนี้ช่วยให้คุณเข้าใจประสิทธิภาพของกระบวนการจัดการสินค้าคงคลังและผลกระทบต่อรายได้
อัตราส่วนยอดขายที่สูญเสีย = (จำนวนวันสินค้าหมด / 365) X 100
📌 ตัวอย่าง: หากจำนวนวันที่สินค้าหมดของคุณคือ 20 อัตราส่วนยอดขายที่สูญเสียคือ 5.45
อัตราคำสั่งซื้อที่สมบูรณ์แบบ / การสูญเสียสินค้าคงคลัง
อัตราการสั่งซื้อที่สมบูรณ์แบบคำนวณเป็น เปอร์เซ็นต์ของคำสั่งซื้อที่ดำเนินการอย่างสมบูรณ์แบบโดยไม่มีปัญหาหรือข้อผิดพลาดใดๆ
อัตราคำสั่งซื้อที่สมบูรณ์แบบ = (จำนวนคำสั่งซื้อที่สมบูรณ์แบบ / จำนวนคำสั่งซื้อทั้งหมด) x 100
📌 ตัวอย่าง: หากคุณทำคำสั่งซื้อ 5000 รายการได้อย่างสมบูรณ์แบบจากคำสั่งซื้อทั้งหมด 8000 รายการ อัตราคำสั่งซื้อที่สมบูรณ์แบบของคุณคือ 62.5%
ตัวชี้วัดการหดหายของสินค้าคงคลังแสดงถึงการสูญเสียสินค้าคงคลังเนื่องจากความเสียหาย การสูญหายระหว่างขนส่ง การโจรกรรม หรือข้อผิดพลาดอื่นๆ ตัวชี้วัดนี้เน้นถึงปัญหาเกี่ยวกับความถูกต้องของสินค้าคงคลังและกระบวนการโลจิสติกส์ของคุณ
การสูญเสียสินค้าคงคลัง = [(สินค้าคงคลังที่บันทึก − สินค้าคงคลังจริง) / สินค้าคงคลังที่บันทึก] × 100
📌 ตัวอย่าง: หากสินค้าคงคลังที่บันทึกไว้ของคุณคือ $80,000 และจำนวนจริงคือ $75,000 อัตราการสูญหายของคุณคือ 6.25%
ปัจจัยและตัวชี้วัดอื่น ๆ ในการจัดการสินค้าคงคลัง
นี่คือปัจจัยเพิ่มเติมและตัวชี้วัดการจัดการสินค้าคงคลังที่ควรเพิ่มลงในแดชบอร์ด KPI ของคุณ
ต้นทุนต่อหน่วยและสินค้าคงคลังเฉลี่ย
ต้นทุนต่อหน่วยคำนวณ ต้นทุนรวมที่เกิดขึ้นในการผลิตหนึ่งหน่วยของผลิตภัณฑ์. ตัวชี้วัดนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับบริษัทที่ผลิตสินค้าในปริมาณมาก.
ต้นทุนต่อหน่วย = (ต้นทุนคงที่ + ต้นทุนผันแปร) / จำนวนหน่วยที่ผลิต
📌 ตัวอย่าง: หากต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปรที่เกิดขึ้นคือ $500 และ $300 ตามลำดับ และจำนวนหน่วยคือ 1000 ต้นทุนต่อหน่วยคือ (500 + 3000) / 1000 = $3. 5.
สินค้าคงคลังเฉลี่ย ในทางกลับกัน เป็นตัวชี้วัดที่ใช้ ประมาณมูลค่าของสินค้าคงคลังที่คุณมีในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
สินค้าคงคลังเฉลี่ย = (สินค้าคงคลัง ณ ต้นงวด + มูลค่าสินค้าคงคลัง ณ ปลายงวด) / 2
📌 ตัวอย่าง: หากมูลค่าสินค้าคงเหลือ ณ ต้นงวดคือ $4,000 และ ณ ปลายงวดคือ $500 ค่าเฉลี่ยของสินค้าคงเหลือจะเท่ากับ $2,250
ต้นทุนการถือครองสินค้าคงคลัง
ต้นทุนการถือครองสินค้าคงคลังคือ ต้นทุนรวมที่เกิดขึ้นจากการเก็บรักษาสินค้าคงคลังในคลังสินค้าหรือสถานที่จัดเก็บจนกว่าจะขายออก ตัวชี้วัดนี้โดยทั่วไปรวมถึงต้นทุนด้านเงินทุน การจัดเก็บ บริการสินค้าคงคลัง และความเสี่ยงของสินค้าคงคลัง
การติดตามตัวชี้วัดนี้ช่วยให้คุณระบุค่าใช้จ่ายในสินค้าคงคลังที่ซ่อนอยู่และต้นทุนการถือครองที่ไม่จำเป็น และช่วยกำหนดกลยุทธ์การวางแผนสินค้าคงคลัง
ต้นทุนการถือครองสินค้าคงคลัง = [(ต้นทุนการจัดเก็บ + ต้นทุนประกันภัย + ต้นทุนโอกาสที่สูญเสียไป + ต้นทุนบริการ) / มูลค่าสินค้าคงคลังทั้งหมด] x 100
📌 ตัวอย่าง: หากค่าเก็บรักษาของคุณคือ $500, ค่าบริการคือ $200, ค่าประกันคือ $300 และมูลค่ารวมของสินค้าคงคลังคือ $20,000 ค่าครองสินค้าคงคลังเป็นเปอร์เซ็นต์คือ (500 + 300 + 200) / 20,000 ] x 100 = 5%
อัตรากำไรขั้นต้นจากการลงทุน
อัตรากำไรขั้นต้น ROI วัด ว่าบริษัทมีรายได้เท่าไรเมื่อเทียบกับจำนวนสินค้าคงคลังที่ซื้อมา ตัวชี้วัดนี้แสดงถึงประสิทธิภาพในการซื้อและขายสินค้าของคุณ
อัตรากำไรขั้นต้นต่อผลตอบแทนจากการลงทุน = (อัตรากำไรขั้นต้น / ต้นทุนสินค้าคงคลังเฉลี่ย) X 100
📌 ตัวอย่าง: หากกำไรขั้นต้นของคุณคือ $2000 และต้นทุนสินค้าคงคลังเฉลี่ยคือ $10,000 อัตราผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นของคุณคือ 20%
วิธีเลือก KPI การจัดการสินค้าคงคลังที่เหมาะสม
เช่นเดียวกับที่คุณไม่สามารถรับประกันความสำเร็จของโครงการได้ด้วยการมุ่งเน้นที่ทรัพยากรหรือทักษะเพียงอย่างเดียว การจัดการสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพจำเป็นต้องมีการเลือกตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) อย่างสมดุล
นี่คือวิธีที่คุณสามารถเลือกตัวชี้วัดการจัดการสินค้าคงคลังและ KPI ที่เหมาะสมได้
ปัจจัยที่ต้องพิจารณาเมื่อเลือก KPI
พิจารณาปัจจัยต่อไปนี้เมื่อเลือกตัวชี้วัดสินค้าคงคลังและ KPI:
🚀 ความเกี่ยวข้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ
เลือก KPI ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของบริษัทของคุณ. ซึ่งทำให้การติดตามตัวชี้วัดช่วยส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพทางธุรกิจ.
ตัวอย่างเช่น หากเป้าหมายของคุณคือการปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า ให้ติดตามระยะเวลาของวงจรการสั่งซื้อ (ระยะเวลาตั้งแต่การสั่งซื้อจนถึงการจัดส่ง) ระยะเวลาของวงจรที่สั้นลงจะช่วยให้คุณปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้าได้
💡 ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
เลือกตัวชี้วัดสินค้าคงคลังและ KPI ที่ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้และช่วยให้คุณปรับปรุงได้ อย่าลืมเลือกตัวชี้วัดที่ เน้นย้ำถึงพื้นที่ที่ต้องการความสนใจเป็นพิเศษ
ตัวอย่างเช่น การติดตามอัตราส่วนสินค้าคงคลังต่อยอดขายจะแสดงให้เห็นว่ามีสินค้าคงคลังพร้อมจำหน่ายมากน้อยเพียงใด ตัวชี้วัดนี้สามารถช่วยให้คุณระบุปัญหาการมีสินค้าคงคลังมากเกินไปและป้องกันการขาดสต็อกได้
📑 ข้อกำหนดของอุตสาหกรรม
พิจารณาความต้องการของอุตสาหกรรมเมื่อเลือกตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (KPIs) สำหรับสินค้าคงคลัง ตัวอย่างเช่น รายได้ต่อหน่วยสามารถช่วยคุณ วิเคราะห์และสร้างกลยุทธ์การกำหนดราคา ได้หากคุณเป็นธุรกิจแบบสมัครสมาชิก
ในทำนองเดียวกัน หากคุณเป็นบริษัทในอุตสาหกรรมยานยนต์ การติดตามตัวชี้วัด เช่น ระยะเวลาการส่งมอบจากซัพพลายเออร์ เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการผลิตที่ตรงเวลา
การจัดให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ
นอกเหนือจากปัจจัยข้างต้นแล้ว ให้แน่ใจว่า KPI ของคุณสอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจของคุณ นี่คือวิธีที่คุณสามารถปรับให้สอดคล้องได้
ขั้นตอนที่ 1: กำหนดเป้าหมายธุรกิจแบบ SMART
เป้าหมาย SMART มอบกรอบที่ชัดเจนสำหรับการตั้งเป้าหมายและการบรรลุเป้าหมาย ทำให้เป้าหมายด้านสินค้าคงคลังของคุณสามารถนำไปปฏิบัติได้ การมุ่งเน้นนี้ช่วยให้คุณสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานด้านสินค้าคงคลังโดยรวมของคุณ
ดังนั้น กำหนดเป้าหมายทางธุรกิจของคุณก่อนเลือก KPI เพื่อให้มั่นใจว่า KPI ของคุณสนับสนุนวัตถุประสงค์ของคุณโดยตรง
นี่คือตัวอย่างของเป้าหมาย SMART:
- ลดอัตราการคืนสินค้าลง 10% ภายในไตรมาสหน้าเพื่อปรับปรุงชื่อเสียงของแบรนด์
- ลดการขาดสต็อกของสินค้าที่มีความต้องการสูงลง 15% ภายในไตรมาสหน้า เพื่อปรับปรุงคะแนนความพึงพอใจของลูกค้า
ใช้ClickUp Goalsเพื่อกำหนดเป้าหมายทางธุรกิจของคุณและทำให้การติดตามความคืบหน้าเป็นอัตโนมัติ คุณสามารถจัดระเบียบเป้าหมายของคุณไว้ในที่เดียว กำหนดแผน KPI ติดตามเป้าหมาย และอื่น ๆ อีกมากมาย
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ:ใช้เทมเพลตการตั้งเป้าหมายเพื่อกำหนดเป้าหมายและเป้าหมาย SMART อย่างเป็นระบบ เทมเพลตเหล่านี้ช่วยให้คุณมองเห็นเป้าหมายของคุณได้ชัดเจน ติดตามความคืบหน้า และจัดการทุกอย่างได้ในที่เดียว
ขั้นตอนที่ 2: ระบุคำถามทางธุรกิจ
เมื่อเลือกตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (KPIs) สำหรับสินค้าคงคลัง ให้ระบุคำถามทางธุรกิจที่คุณต้องการคำตอบ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวชี้วัดเหล่านี้สามารถตอบคำถามที่ระบุไว้ได้ ตัวอย่างเช่น:
- ทำไมเราถึงประสบปัญหาการส่งสินค้าล่าช้า?
- ทำไมสินค้าถึงหมดสต็อกบ่อย?
- อัตราผลตอบแทนปัจจุบันคือเท่าไร?
จากนั้น เลือก KPI ที่ตอบคำถามข้างต้น—อัตราการขาดสต็อก, ระยะเวลาการนำเข้า, ระยะเวลาการสั่งซื้อ, อัตราผลตอบแทน, เป็นต้น การติดตาม KPI เหล่านี้อย่างต่อเนื่องจะช่วยให้คุณระบุสาเหตุของปัญหาการดำเนินงานที่ไม่มีประสิทธิภาพได้
ขั้นตอนที่ 3: หยุดไล่ตามตัวชี้วัดที่ไร้สาระ
ตัวชี้วัดที่เน้นภาพลักษณ์ (Vanity metrics) คือ KPI ที่ดูดีแต่ ไม่ได้ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริง เพื่อช่วยในการตัดสินใจของคุณ ตัวอย่างเช่น มูลค่าสินค้าคงคลังรวมถือเป็นตัวชี้วัดที่เน้นภาพลักษณ์ เพราะไม่ได้สะท้อนประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสินค้า นอกจากนี้ยังอาจปกปิดปัญหาสินค้าขายช้าและปัญหาการสต็อกสินค้าเกินได้อีกด้วย
ขั้นตอนที่ 4: ติดตามแนวโน้ม
ติดตามแนวโน้ม KPI ของสินค้าคงคลังของคุณเป็นรายเดือนและรายปีเพื่อได้รับข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับประสิทธิภาพของธุรกิจของคุณ ตัวอย่างเช่น หากคุณเห็นอัตราการหมุนเวียนสินค้าคงคลังลดลง อาจบ่งชี้ถึงการขายที่ช้า คุณสามารถเจาะลึกลงไปเพื่อหาสาเหตุว่าเกิดจากสินค้าคงคลังมากเกินไป กลยุทธ์การตลาดที่ไม่มีประสิทธิภาพ หรือการเปลี่ยนแปลงในความต้องการของลูกค้า
วิธีติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพการจัดการสินค้าคงคลัง
การติดตาม KPI การจัดการสินค้าคงคลังเป็นงานที่หนักมาก อย่างที่เราเห็น คุณต้องกำหนดเป้าหมายทางธุรกิจ กำหนด KPI ที่ชัดเจน เกณฑ์มาตรฐาน และตัวชี้วัด เปรียบเทียบ สร้างแดชบอร์ด และอื่นๆ อีกมากมาย ดังนั้นทางออกที่ง่ายที่สุดคือการนำซอฟต์แวร์ KPI มาใช้
ClickUpคือ แอปสำหรับทุกงาน ที่มาพร้อมความสามารถในการติดตาม KPI อย่างครบถ้วน ไม่เพียงแต่จัดการทรัพยากรด้านการบริหารโครงการเท่านั้นแต่ยังมอบฟีเจอร์หลากหลายสำหรับการกำหนดและติดตาม KPI กำหนดเป้าหมาย ตรวจสอบความคืบหน้า จัดการงาน และทำงานร่วมกันข้ามทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ใช้ประโยชน์จากแดชบอร์ด ClickUpเพื่อ ติดตาม KPI แบบเรียลไทม์ จัดระเบียบ KPI ที่เกี่ยวข้องมากที่สุดของคุณไว้ในที่เดียว และใช้แผนภูมิ กราฟ และแถบความคืบหน้าเพื่อดูสถานะของคุณเทียบกับเป้าหมายเฉพาะได้อย่างรวดเร็ว
แดชบอร์ดที่ปรับแต่งเหล่านี้ช่วยให้คุณ มองเห็นข้อมูลได้ง่ายขึ้น ระบุปัญหา และดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังช่วยในการตัดสินใจของคุณและสร้างความโปร่งใสระหว่างทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
พร้อมที่จะยกระดับการทำงานของคุณอีกนิดไหม?ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ในตัวจาก ClickUp ทำให้การทำงานกับ KPI ง่ายขึ้น มันสามารถ แนะนำ KPI ที่คุณควรติดตาม ช่วยคุณกำหนดให้ชัดเจน และดึงข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดจากพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณ (เช่น งาน, ฟิลด์ที่กำหนดเอง และการติดตามเวลา) เพื่อคำนวณจริง ๆ
จากนั้นมันจะเริ่มทำงานวิเคราะห์ข้อมูล ค้นหาแนวโน้มและค่าผิดปกติที่แปลกประหลาด และแม้กระทั่งหาความหมายของข้อมูลนั้นๆ คุณสามารถถามคำถามอย่างเช่น "เราทำ KPI นี้ได้ดีแค่ไหนเมื่อเดือนที่แล้ว?" และมันจะให้คุณคำตอบตามตัวเลข นอกจากนี้ยัง ช่วยคุณสร้างรายงานและนำทุกอย่างมาไว้บนแดชบอร์ด เพื่อให้คุณสามารถเห็นความคืบหน้าได้ในพริบตา!
นั่นไม่ใช่ทั้งหมด คุณยังสามารถใช้เทมเพลตของ ClickUp เพื่อเริ่มต้นกระบวนการจัดการสินค้าคงคลังของคุณได้อย่างรวดเร็ว เทมเพลตสินค้าคงคลังของ ClickUp มาพร้อมกับโครงสร้างที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อช่วยให้คุณติดตามสิ่งจำเป็น จัดเก็บข้อมูลสต็อกและรายชื่อผู้ขาย อัตโนมัติการรายงาน ตรวจสอบและวิเคราะห์เมตริก และอื่นๆ อีกมากมาย
ตัวอย่างเช่นเทมเพลตการจัดการสินค้าคงคลังของ ClickUpมีทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อจัดระเบียบ ติดตาม และอัปเดตข้อมูลสินค้าคงคลัง นอกจากนี้ เทมเพลตนี้ยังช่วยอัตโนมัติในการติดตามสินค้าคงคลัง และทำให้ง่ายต่อการอัปเดตข้อมูลอยู่เสมอ คุณยังสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนอัตโนมัติสำหรับการสั่งซื้อใหม่ได้อีกด้วย
โดยใช้เทมเพลตนี้ คุณสามารถ:
- ติดตามระดับสินค้าคงคลัง, ความพร้อมของสต็อก, และการเคลื่อนไหว
- บันทึกราคาสูงสุดพร้อมรูปภาพสินค้าในฐานข้อมูล
- วิเคราะห์แนวโน้มสินค้าคงคลังเพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างมีข้อมูล
- ระบุค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น แหล่งที่มาของการสูญเสีย และยอดขายที่สูญเสียไป
🍭 โบนัส: ใช้เทมเพลตเมตริกโครงการของ ClickUpเพื่อสร้างกระบวนการตรวจสอบคุณภาพที่ราบรื่นสำหรับงานส่งมอบของคุณ เทมเพลตนี้จะช่วยให้คุณระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงและลดอัตราการส่งคืนงาน
นอกจากนี้เทมเพลต KPI ของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถติดตามตัวชี้วัดความสำเร็จทั้งหมดของคุณได้ในที่เดียว คุณสามารถดูความคืบหน้าของทีมในการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ติดตามประสิทธิภาพการทำงาน และทำให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน
อย่างไรก็ตาม การนำซอฟต์แวร์การจัดการสินค้าคงคลังที่เหมาะสมมาใช้เพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ ยังมีขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดอีกหลายประการสำหรับการติดตามตัวชี้วัดสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ
การนำแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในการวัดผลสินค้าคงคลังมาใช้
นี่คือขั้นตอนในการดำเนินการและติดตาม KPI ของสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ
🙌 ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม:สร้างระบบการจัดการสินค้าคงคลังด้วยซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมเพื่อจัดระเบียบและติดตามข้อมูลสินค้าคงคลังและรายงานตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPI) ที่เลือกไว้
🙌 ฝึกอบรมทีมงาน: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทีมงานของคุณเข้าใจและใช้ซอฟต์แวร์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ รับฟังข้อเสนอแนะ และคำนวณผลตอบแทนจากการลงทุนในระบบเพื่อประเมินผลประโยชน์และความสูญเสีย
🙌 ตรวจสอบและปรับ KPI: ติดตาม KPI และปรับกลยุทธ์ตามผลการวิเคราะห์. ตัวอย่างเช่น คุณอาจรู้สึกว่าเป้าหมายการหมุนเวียนสินค้าคงคลังของคุณไม่สมจริงหลังจากการตรวจสอบประสิทธิภาพ. ดังนั้น ให้ปรับให้เหมาะสมตามนั้น
นอกเหนือจากการนำแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดมาใช้แล้ว โปรดระวังความท้าทายทั่วไปในการติดตาม KPIเหล่านี้
⚠️ ความไม่สม่ำเสมอ: การติดตาม KPI อย่างสม่ำเสมอเป็นความท้าทาย. จัดตั้งกิจวัตรเพื่อติดตามตัวชี้วัดอย่างสม่ำเสมอ หรือใช้ระบบติดตามสินค้าคงคลังอัตโนมัติเพื่อรักษาความสม่ำเสมอ
⚠️ การมองเห็นข้อมูลจำกัด: บริษัทมักประสบปัญหาในการมองเห็นภาพรวมของข้อมูลจากทุกทีมและคลังสินค้า ใช้ระบบจัดการสินค้าคงคลังแบบรวมศูนย์เพื่อดูข้อมูลในที่เดียวและรักษาความโปร่งใสระหว่างทีม
⚠️ ตัวชี้วัดที่ซับซ้อนเกินไป: การใช้ KPI มากเกินไปหรือซับซ้อนเกินไปอาจทำให้ทีมรู้สึกสับสนและบดบังข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ ให้เน้นที่ KPI ที่สำคัญและสามารถนำไปปฏิบัติได้เพียงไม่กี่ตัว ซึ่งสอดคล้องอย่างใกล้ชิดกับเป้าหมายทางธุรกิจ
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ:เทมเพลตคลังสินค้าแบบร่วมมือของ ClickUp ช่วยให้คุณจัดการสินค้าคงคลังในหลายคลังสินค้าได้พร้อมกัน โดยให้มุมมองรวมศูนย์ของข้อมูลทั้งหมด ทำให้การติดตามตำแหน่งสินค้า ระดับสต็อก และอื่นๆ ง่ายขึ้น
การทำให้ตัวชี้วัดและ KPI ของสินค้าคงคลังง่ายขึ้นด้วยการติดตามด้วย ClickUp
การติดตาม KPI เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อรักษาสุขภาพและประสิทธิภาพของสินค้าคงคลังของคุณ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่ไม่สม่ำเสมอและการขาดเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพอาจส่งผลให้ตัวชี้วัดไม่ถูกต้อง
นี่คือจุดที่คุณจำเป็นต้องใช้ ClickUp เป็นโซลูชันการจัดการสินค้าคงคลังของคุณ ด้วย ClickUp คุณสามารถกำหนดวัตถุประสงค์การจัดการสินค้าคงคลังได้อย่างง่ายดาย วางแผนสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างแดชบอร์ด KPI ของคุณเอง ทำงานร่วมกับทีมต่างๆ ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้อง รักษาบันทึกสินค้าคงคลัง อัตโนมัติการรายงานสินค้าคงคลัง และอื่นๆ อีกมากมาย
นอกจากนี้ คุณยังได้รับเทมเพลตฟรีมากมายเพื่อมาตรฐานกระบวนการติดตามสินค้าคงคลังและลดข้อผิดพลาด
แล้วคุณรออะไรอยู่?ลงทะเบียนฟรีเพื่อสำรวจคุณสมบัติของ ClickUp ตอนนี้และปรับปรุงประสิทธิภาพของสินค้าคงคลัง!