วิธีสร้างและจัดการสเปรดชีตสินค้าคงคลังใน Excel

15 พฤษภาคม 2568

ถึงสิ้นเดือนแล้ว และคุณกำลังจ้องมองกองข้อมูลสินค้าคงคลังที่ต้องจัดระเบียบ ติดตาม และรายงาน ตารางใน Microsoft Excel ของคุณเปิดอยู่ เซลล์ต่าง ๆ รอให้คุณกรอกข้อมูล

คุณทำให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้นได้อย่างไรโดยใช้เพียงไม่กี่คลิก?

ในคู่มือนี้ เราจะแสดงวิธีการจัดการสินค้าคงคลังใน Excel ให้คุณดู นอกจากนี้เราจะพูดถึงว่าสเปรดชีตการติดตามสินค้าคงคลังใน Excel เปรียบเทียบกับซอฟต์แวร์การจัดการสินค้าคงคลังเฉพาะทางอย่างไร เพื่อให้คุณสามารถตัดสินใจได้ว่าเครื่องมือใดเหมาะสมกับความต้องการของคุณมากที่สุด

สรุป 60 วินาที

การจัดการสินค้าคงคลังสามารถทำให้ง่ายขึ้นอย่างมากด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม

  • Excel เป็นโซลูชันที่คุ้มค่าสำหรับธุรกิจขนาดเล็กในการติดตามและจัดการสินค้าคงคลัง
  • คุณสมบัติหลักประกอบด้วยเทมเพลตที่ปรับแต่งได้ การคำนวณอัตโนมัติ และการวิเคราะห์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับการระบุแนวโน้ม
  • การรักษาบันทึกที่ถูกต้องใน Excel จำเป็นต้องมีการตรวจสอบเป็นประจำเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดและความไม่สอดคล้องกัน
  • ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการจัดการสินค้าคงคลังใน Excel ได้แก่ การป้อนข้อมูลที่ไม่สม่ำเสมอและข้อผิดพลาดจากการทำงานด้วยมือ
  • ซอฟต์แวร์การจัดการสินค้าคงคลังเฉพาะทางมอบการติดตามแบบเรียลไทม์, การทำงานอัตโนมัติ, และความถูกต้องของข้อมูลที่ดียิ่งขึ้น
  • ระบบอัตโนมัติ แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ และเครื่องมือรายงานของ ClickUpทำให้เป็นโซลูชันที่เหมาะสมสำหรับการขยายการจัดการสินค้าคงคลังเมื่อธุรกิจของคุณเติบโต

การเข้าใจตารางคำนวณ Excel สำหรับสินค้าคงคลัง

ไม่ว่าคุณจะกำลังดำเนินธุรกิจขนาดเล็กหรือดูแลการดำเนินงานขนาดใหญ่ คุณจำเป็นต้องรู้ว่ามีสินค้าคงคลังอะไรบ้างและมีสินค้าใดที่กำลังใกล้หมด

การจัดการสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจใด ๆ และทั่วโลก หลายองค์กรเริ่มต้นการติดตามสินค้าคงคลังด้วยวิธีที่ง่ายที่สุด—ผ่านสเปรดชีต Excel

ทำไมต้องใช้ Excel สำหรับการจัดการสินค้าคงคลัง

สินค้าคงคลังหมายถึงสินค้าและวัสดุที่ธุรกิจถือครองไว้เพื่อขายต่อหรือการผลิต พวกมันเป็นสินค้าที่ธุรกิจของคุณเป็นเจ้าของ รอเพียงการขายหรือแปรสภาพเป็นสิ่งที่น่าทึ่ง

ในขณะที่องค์กรขนาดใหญ่ต้องการซอฟต์แวร์การจัดการสินค้าคงคลังอีคอมเมิร์ซที่เฉพาะทาง ธุรกิจขนาดเล็กสามารถใช้ประโยชน์จากความเรียบง่ายและความยืดหยุ่นของ Excel ได้ ตาราง Excel เป็นเครื่องมืออเนกประสงค์ที่ช่วยให้คุณติดตาม จัดการ และวิเคราะห์มูลค่าสินค้าคงคลังของคุณได้

นี่คือสรุปสั้น ๆ ของคุณสมบัติเฉพาะใน Excel ที่ทำให้เหมาะสำหรับระบบบริหารจัดการสินค้าคงคลัง:

รายการสินค้าคงคลัง

Excel ช่วยให้คุณสามารถบันทึกข้อมูลได้อย่างชัดเจนและเข้าถึงได้ง่าย ช่วยให้คุณ ติดตามระดับสต็อกและการเปลี่ยนแปลงของสินค้าคงคลัง

คิดถึงสิ่งนี้เหมือนกับตู้เอกสารดิจิทัลของคุณ จัดระเบียบสินค้า, ปริมาณ, และรายละเอียดในลักษณะที่มีโครงสร้าง ปรับปริมาณและรายละเอียดของสินค้าได้ด้วยตนเองอย่างง่ายดาย ใช้สูตร, รายการแบบเลื่อนลง, และการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขเพื่อเพิ่มความเร็วในการทำงานของคุณ

การคำนวณอัตโนมัติ

ด้วยสูตรของ Excel คุณจะ ใช้เวลาน้อยลงในการตรวจสอบตัวเลขซ้ำ และมีเวลามากขึ้นในการดำเนินธุรกิจของคุณ คุณไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องคิดเลข เพียงใช้ฟังก์ชัน (สูตร) เลือกเซลล์ (ค่า) แล้วกด Enter—ง่ายแค่นั้นเอง

ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการวิเคราะห์

ฟีเจอร์ 'วิเคราะห์ข้อมูล' ของ Excel ค้นหาแบบแผน ทำนายแนวโน้ม และแนะนำการดำเนินการตามข้อมูลของคุณ มันเหมือนมีนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลขนาดเล็กอยู่ในทีมของคุณ!

วิเคราะห์ข้อมูลใน Excel: วิธีจัดการสินค้าคงคลังใน Excel
แม่แบบรายการสินค้าคงคลัง

Excel มีเทมเพลตสินค้าคงคลังสำเร็จรูปพร้อมใช้งานที่มี โครงสร้างและปรับแต่งได้ เพียงกรอกข้อมูลของคุณ ก็สามารถใช้งานได้ทันที

นี่คือตัวอย่างของเทมเพลตการจัดการสินค้าคงคลังใน Excel

แม่แบบรายการสินค้า: วิธีจัดการสินค้าคงคลังใน Excel
เทคนิคการจัดการสินค้าคงคลังด้วย Excel

แม้ว่า Excel จะไม่ใช่โซลูชันการจัดการสินค้าคงคลังโดยเฉพาะ แต่ก็มีฟีเจอร์ที่ทรงพลังซึ่งสามารถช่วยให้คุณจัดการได้อย่างเป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพ มาดูกันทีละขั้นตอนว่าจะสร้างสเปรดชีตสินค้าคงคลังใน Excel ได้อย่างไร:

ขั้นตอนที่ 1: สร้างสเปรดชีต Excel สำหรับสินค้าคงคลัง

เปิด Excel และเริ่มต้นด้วยสมุดงานเปล่า สมุดงานคือไฟล์ที่ประกอบด้วยสเปรดชีตหนึ่งแผ่นหรือมากกว่า เพียงเปิด Excel คลิก ไฟล์ เลือก ใหม่ และเลือก สมุดงานเปล่า

คุณมีผืนผ้าใบใหม่เพื่อสร้างตัวติดตามสินค้าคงคลังของคุณแล้ว

ไฟล์สเปรดชีต Excel สำหรับการจัดการสินค้าคงคลัง: วิธีจัดการสินค้าคงคลังใน Excel
ขั้นตอนที่ 2: เพิ่มหมวดหมู่สินค้าที่จำเป็นเป็นคอลัมน์

จัดตั้งคอลัมน์ที่ชัดเจนและง่ายต่อการนำทางสำหรับสินค้าคงคลังของคุณ ให้คอลัมน์แรกเป็นชื่อสินค้าหรือคำอธิบายสินค้า จากนั้นสร้างคอลัมน์อื่น ๆ ที่จำเป็น เช่น รหัสสินค้า (SKU), ระดับสินค้าคงคลัง, และจุดสั่งซื้อใหม่

💡เคล็ดลับมืออาชีพ: คุณสามารถประหยัดเวลาได้โดยใช้หนึ่งในเทมเพลตสินค้าคงคลังที่มีอยู่ใน Excel

นี่คือตัวอย่างรายการสินค้าทั่วไปใน Excel:

สินค้าคงคลังใน Excel: วิธีจัดการสินค้าคงคลังใน Excel
ทำให้สเปรดชีตของคุณให้ข้อมูลและมีประโยชน์มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เพื่อจัดเรียงและคัดกรองข้อมูลของคุณได้อย่างรวดเร็ว

ขั้นตอนที่ 3: ปรับปริมาณตามยอดขายที่เกิดขึ้น

การจัดการสินค้าคงคลังอย่างแม่นยำมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการวางแผนกำลังการผลิตที่มีประสิทธิภาพ คุณจำเป็นต้องกำหนดทรัพยากร เช่น สต็อกและพื้นที่จัดเก็บ ที่จำเป็นอย่างถูกต้อง เพื่อตอบสนองความต้องการในปัจจุบันและอนาคตโดยไม่ทำให้การดำเนินงานของคุณเกินกำลัง

เมื่อคุณทำการขาย ให้รักษาปริมาณสต็อกของคุณให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ. การกระทำนี้จะช่วยหลีกเลี่ยงการขาดสต็อกตลอดจนการมีทรัพยากรมากเกินไป.

ในการอัปเดตสต็อกของคุณ ให้ค้นหาสินค้าในสเปรดชีตของคุณและปรับจำนวนในคอลัมน์ที่เหมาะสม คุณสามารถใช้สูตร Excel ง่ายๆ เพื่อคำนวณยอดรวมโดยอัตโนมัติและใช้การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขเพื่อเน้นสินค้าที่ใกล้หมด ช่วยคุณจัดการสต็อกได้อย่างมีประสิทธิภาพและหลีกเลี่ยงการขาดสต็อก

สูตรใน Excel: วิธีจัดการสินค้าคงคลังใน Excel
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: หากคุณกำลังมองหาฟีเจอร์การจัดซื้อขั้นสูง เครื่องมืออย่าง SAP Ariba และ Coupa มีการผสานการทำงานกับ Excel ได้อย่างราบรื่นซอฟต์แวร์การจัดการการจัดซื้อเหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถจัดการกระบวนการจัดซื้อเช่น การติดตามคำสั่งซื้อและการอัปเดตจำนวนมากได้

ขั้นตอนที่ 4: ทบทวนและตรวจสอบข้อมูล

การตรวจสอบและตรวจสอบข้อมูลสินค้าคงคลังของคุณอย่างสม่ำเสมอเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้แน่ใจว่ามีความถูกต้อง

เป็นระยะ ๆ ให้เวลาในการตรวจสอบสินค้าคงคลังทางกายภาพของคุณกับตัวเลขในสเปรดชีต Excel ของคุณ ตรวจสอบหาความไม่สอดคล้องกัน ข้อมูลที่ล้าสมัย หรือข้อมูลที่ขาดหายไปเกี่ยวกับสินค้าคงคลังที่เข้ามาและออกไป

การผสานระบบซอฟต์แวร์ลอจิสติกส์เช่น Oracle Transportation Management และ Zoho Inventory สามารถทำให้กระบวนการนี้ราบรื่นขึ้นได้โดยการเชื่อมโยงข้อมูลสินค้าคงคลังกับการติดตามแบบเรียลไทม์

การตรวจสอบเหล่านี้ช่วยรักษาความถูกต้องของข้อมูลและให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มของสินค้าคงคลังของคุณ เช่น ความผันผวนของระดับสินค้าหรือการเปลี่ยนแปลงความต้องการตามฤดูกาล แนวโน้มเหล่านี้สามารถทำนายความต้องการในอนาคตได้ ซึ่งจะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานและลดต้นทุนในที่สุด

หลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดและข้อผิดพลาดที่พบบ่อย

การจัดการสินค้าคงคลังด้วยตนเองใน Excel มีแนวโน้มที่จะเกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย ได้แก่ การป้อนข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกัน การติดฉลากผลิตภัณฑ์ผิด และการละเลยการอัปเดตระดับสินค้าคงคลัง ข้อผิดพลาดเหล่านี้มีความสำคัญเนื่องจากอาจส่งผลให้เกิดการมีสินค้าเกินสต็อก สินค้าหมดสต็อก และการรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง

จำเหตุการณ์ฉาวโฉ่ "วาฬลอนดอน" ของเจพีมอร์แกนได้ไหม? ในปี 2012 เจพีมอร์แกน เชส ประสบกับการขาดทุนอย่างมหาศาลถึง 6 พันล้านดอลลาร์ เนื่องจากพนักงานคนหนึ่งคัดลอกข้อมูลที่ไม่ถูกต้องจากสเปรดชีตหนึ่งไปยังอีกสเปรดชีตหนึ่งโดยไม่ปรับสูตรให้ถูกต้อง เหตุการณ์เช่นนี้เน้นย้ำถึงความสำคัญของความถูกต้องในการจัดการทางการเงินและสินค้าคงคลัง

เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาเหล่านี้ ให้ปฏิบัติตามแนวทางที่ดีที่สุดดังต่อไปนี้:

  • กำหนดแนวทางที่ชัดเจนสำหรับการป้อนข้อมูล รวมถึงหลักเกณฑ์การตั้งชื่อและการอัปเดต
  • ฝึกอบรม ผู้ใช้ทุกคนให้ป้อนข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ
  • จัดการ การทบทวน เป็นประจำเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดใหม่ที่อาจเกิดขึ้นจากการอัปเดต
  • มี แผนสำรอง ไว้เพื่อรับมือกับข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจ ซึ่งอาจรวมถึงการระบุข้อผิดพลาดอย่างรวดเร็วและแจ้งให้ทีมทราบเพื่อแก้ไขความไม่สอดคล้องภายในระยะเวลาที่กำหนด

จากนั้น ให้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดเพื่อแก้ไขระดับสินค้าคงคลัง และวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ

ประโยชน์และข้อเสียของ Excel สำหรับการจัดการสินค้าคงคลัง

เมื่อพูดถึงการจัดการสินค้าคงคลัง Excel ก็เหมือนกับรถคันเก่าที่ไว้ใจได้ในโรงรถของคุณ มันอาจจะไม่ใช่รุ่นใหม่ล่าสุด แต่ก็ทำงานได้—ส่วนใหญ่แล้ว

มาดูประโยชน์บางประการของการใช้ Excel สำหรับกระบวนการจัดการสินค้าคงคลังทั้งหมดของคุณ

  • ความคุ้มค่า: Excel มีความคุ้มค่ามากกว่าซอฟต์แวร์จัดการสินค้าคงคลังเฉพาะทางส่วนใหญ่
  • การมองเห็นสินค้าคงคลัง: การตั้งค่าสเปรดชีตใน Excel เพื่อให้เห็นภาพรวมของสินค้าที่มีอยู่ สินค้าที่ขายดี และสินค้าที่ค้างอยู่ตั้งแต่ช่วงลดราคาวันหยุดปีที่แล้วนั้นทำได้ง่ายมาก
  • การประสานงานหลายช่องทาง: Excel สามารถทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางสำหรับสินค้าคงคลังของคุณ ช่วยให้คุณสามารถจัดการระดับสต็อกได้ไม่ว่าคุณจะขายออนไลน์ ในร้านค้า หรือทั้งสองช่องทาง

ตอนนี้ มาดูเหตุผลบางประการว่าทำไมวิธีการจัดการสินค้าคงคลังแบบเก่าที่เชื่อถือได้นี้อาจไม่ได้เป็นฮีโร่ที่เราต้องการเสมอไป

  • การขาดระบบอัตโนมัติ: การไม่มีคุณสมบัติระบบอัตโนมัติที่ติดตั้งไว้ในตัวของ Excel เป็นปัญหาใหญ่สำหรับผู้ใช้ในปัจจุบัน
  • ความไวต่อข้อผิดพลาด: เพียงกดผิดเพียงครั้งเดียว สินค้าคงคลังของคุณอาจวุ่นวายเกินควบคุมได้เร็วกว่าที่คุณจะพูดคำว่า "ยกเลิก" เสียอีก

ซอฟต์แวร์การจัดการสินค้าคงคลังเทียบกับการจัดการสินค้าคงคลังด้วย Excel

คุณสามารถเลือกใช้ทางเลือกเฉพาะทางสำหรับ Excelในการจัดการสินค้าคงคลังได้ บางตัว เช่น Google Sheets เป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้ว ในขณะที่บางตัวมีความเฉพาะทางมากกว่า เช่น Oracle NetSuite

ซอฟต์แวร์การจัดการสินค้าคงคลังได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อช่วยให้ธุรกิจติดตามและจัดการระดับสินค้าคงคลัง คำสั่งซื้อ ยอดขาย และการจัดส่ง ซอฟต์แวร์นี้ช่วยอัตโนมัติกระบวนการที่ต้องทำด้วยมือหลายอย่างซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดการสินค้าคงคลังแบบดั้งเดิม ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน

ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างซอฟต์แวร์การจัดการสินค้าคงคลังเฉพาะทางกับการจัดการสินค้าคงคลังใน Excel ได้ถูกรวบรวมไว้ในตารางนี้:

ลักษณะซอฟต์แวร์บริหารจัดการสินค้าคงคลังการจัดการสินค้าคงคลังด้วย Excel
ความเป็นมิตรต่อผู้ใช้ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับงานจัดการสินค้าคงคลัง มักมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายคุ้นเคยกับผู้ใช้หลายคนแต่ยังไม่ได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับการจัดการสินค้าคงคลัง
ระบบอัตโนมัติระบบอัตโนมัติระดับสูงสำหรับการป้อนข้อมูล, การอัปเดต, และการรายงานพึ่งพาการป้อนข้อมูลด้วยมือเป็นอย่างมาก
การเข้าถึงข้อมูลแบบเรียลไทม์ให้บริการติดตามและอัปเดตระดับสินค้าคงคลังแบบเรียลไทม์ขาดความสามารถในการทำงานแบบเรียลไทม์ ทำให้ข้อมูลอาจล้าสมัยได้อย่างรวดเร็ว
ความสามารถในการขยายขนาดปรับขนาดได้ง่ายตามการเติบโตของธุรกิจและสินค้าคงคลังที่มากขึ้นความสามารถในการขยายได้จำกัด; ไม่เหมาะสำหรับชุดข้อมูลขนาดใหญ่
ความสมบูรณ์ของข้อมูลมาตรการป้องกันที่แข็งแกร่งขึ้นต่อการเสียหายของข้อมูลและข้อผิดพลาดมีแนวโน้มที่จะเกิดข้อผิดพลาดจากมนุษย์เนื่องจากการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง
ความร่วมมือรองรับผู้ใช้หลายคนพร้อมการควบคุมการเข้าถึงและการติดตามการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติการร่วมมือที่จำกัด; มีแนวโน้มเกิดข้อผิดพลาดเมื่อผู้ใช้หลายคนแก้ไขพร้อมกัน
การบูรณาการผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับระบบธุรกิจอื่น ๆ (เช่น ERP, eCommerce)ความสามารถในการผสานรวมที่จำกัด; มักต้องถ่ายโอนข้อมูลด้วยตนเอง
ค่าใช้จ่ายโดยทั่วไปเกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกหรือค่าลิขสิทธิ์ราคาถูกหรือไม่มีค่าใช้จ่าย
การรายงานและการวิเคราะห์เครื่องมือรายงานขั้นสูงสำหรับการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์และการให้ข้อมูลเชิงลึกความสามารถในการรายงานขั้นพื้นฐาน; ขาดเครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูง
การปรับแต่งปรับแต่งได้อย่างยืดหยุ่นเพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจและกระบวนการทำงานเฉพาะตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด; พึ่งพาเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าเป็นหลัก

ตามที่คุณเห็น ซอฟต์แวร์การจัดการสินค้าคงคลังเฉพาะทางมีข้อได้เปรียบด้านฟังก์ชันการทำงานที่สำคัญเหนือกว่า Excel ซึ่งทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกว่าสำหรับธุรกิจที่มีความต้องการสินค้าคงคลังที่ซับซ้อน อย่างไรก็ตาม ความกังวลหนึ่งคือค่าใช้จ่ายของซอฟต์แวร์เหล่านี้

แล้วถ้าคุณสามารถได้รับสิ่งที่ดีที่สุดจากทั้งสองโลก? ฟังก์ชันการทำงานที่แข็งแกร่งในราคาที่สมเหตุสมผล?

การเลือกใช้ ClickUp สำหรับการจัดการสินค้าคงคลัง

ClickUpเป็นแพลตฟอร์มการจัดการงานที่สามารถปรับแต่งได้ซึ่งมีฟังก์ชันการจัดการสเปรดชีตที่ยอดเยี่ยมและอื่นๆ อีกมากมาย

แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้, งานอัตโนมัติ, และการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ช่วยให้สินค้าคงคลังของคุณเป็นระเบียบ นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์การจัดการสินค้าคงคลังที่หลากหลาย เช่น การจัดเก็บเอกสารสำคัญอย่างเช่นใบรับสินค้า(GRN) อย่างปลอดภัยภายในงาน

แดชบอร์ด ClickUp ช่วยในการติดตามสินค้าคงคลังของคุณ
ติดตามข้อมูลสินค้าคงคลังแบบเรียลไทม์ด้วยแดชบอร์ดของ ClickUp

มันผสานการทำงานกับเครื่องมืออื่น ๆ ที่คุณใช้บ่อย ช่วยให้การติดตามเวลาเป็นไปอย่างราบรื่น และมีตัวเลือกการรายงานขั้นสูงให้เลือกใช้ และคลังเทมเพลตขนาดใหญ่ของมันช่วยลดความยุ่งยากในการตั้งค่าขั้นตอนการทำงานของคุณ

ลองดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโซลูชันการจัดการสินค้าคงคลังของ ClickUp

ระบบอัตโนมัติและประสิทธิภาพ

ClickUp เป็นโซลูชันที่ทันสมัยและใช้งานง่ายสำหรับการจัดการสินค้าคงคลังของคุณให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เทมเพลตการจัดการผู้ขายช่วยให้กระบวนการติดตามข้อมูลและประสิทธิภาพของผู้ขายง่ายขึ้น ระบบอัตโนมัติในตัว เช่น งานที่เกิดซ้ำและตัวกระตุ้นงาน ช่วยเร่งการประสานงานกับผู้ขายและทำให้การจัดการคำสั่งซื้อเป็นเรื่องง่าย

ด้วยคุณสมบัติเช่นการติดตามสินค้าคงคลังอัตโนมัติ, การอัปเดตแบบเรียลไทม์, และการแจ้งเตือนเมื่อสินค้าใกล้หมด คลิกอัพเหมือนผู้ช่วยส่วนตัวที่มุ่งมั่นในการตรวจสอบสินค้าคงคลังของคุณให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

ค่าใช้จ่ายและความยืดหยุ่น

Excel เป็นตัวเลือกที่ประหยัดงบประมาณและสะดวกมาก อย่างไรก็ตาม ข้อดีเหล่านี้มาพร้อมกับค่าใช้จ่าย: การจัดการสเปรดชีต Excel ที่ซับซ้อนต้องใช้เวลาและความพยายามมากขึ้นเมื่อธุรกิจของคุณเติบโตขึ้น

ในขณะเดียวกัน ClickUp มีตัวเลือกขั้นสูงให้ใช้งานโดยเสียค่าบริการสมัครสมาชิกเพียงเล็กน้อย (แน่นอนว่า ClickUp ยังมีเวอร์ชันฟรีตลอดชีพให้เลือกใช้ด้วยเช่นกัน)

ฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUp
เพิ่มรายละเอียดที่จำเป็นโดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองของ ClickUp

ด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองและมุมมอง ClickUp หลายแบบ คุณมีความยืดหยุ่นในการดูข้อมูลของคุณในแบบที่คุณต้องการ

สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือคุณสามารถใช้ ClickUp สำหรับความต้องการอื่นๆ ของคุณได้เช่นกัน ตัวอย่างเช่นซอฟต์แวร์การจัดการการดำเนินงานของClickUp สามารถช่วยธุรกิจที่กำลังเติบโตของคุณได้

ความสามารถในการขยายขนาด

ClickUp ถูกสร้างขึ้นโดยคำนึงถึงความสามารถในการขยายตัว ไม่ว่าคุณจะจัดการสินค้าคงคลังสำหรับธุรกิจขนาดเล็กหรือองค์กรขนาดใหญ่ ClickUp สามารถเติบโตไปพร้อมกับคุณ

มันจัดการปริมาณข้อมูลขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้บริการรายงานและวิเคราะห์ขั้นสูงผ่านแดชบอร์ด ClickUp ที่สามารถปรับแต่งได้ ช่วยให้คุณตัดสินใจอย่างมีข้อมูลเมื่อธุรกิจของคุณเติบโต

เทมเพลตการจัดการสินค้าคงคลังของ Clickupสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของคุณได้อย่างง่ายดาย ทำให้การตั้งค่าและการจัดการสินค้าคงคลังของคุณเป็นเรื่องง่ายและใช้ความพยายามน้อยที่สุด นอกจากนี้ยังสามารถปรับขนาดได้อย่างง่ายดาย

เทมเพลตการจัดการสินค้าคงคลังของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
เพิ่มประสิทธิภาพการติดตามสินค้าคงคลังของคุณด้วยการแจ้งเตือนสินค้าใกล้หมดอัตโนมัติด้วยเทมเพลตการจัดการสินค้าคงคลังของ ClickUp

นี่คือคุณสมบัติหลักบางประการของมัน:

  • ฟิลด์ที่กำหนดเองล่วงหน้าสำหรับการติดตามรายละเอียดสินค้าคงคลัง เช่น คำอธิบายสินค้า ระดับสต็อก และจุดสั่งซื้อใหม่
  • มุมมองที่ใช้งานง่าย รวมถึงรายการ ปฏิทิน และกระดาน สำหรับการจัดการงานและตารางเวลาของสินค้าคงคลัง
  • การพึ่งพาของงานและการแจ้งเตือนเพื่อให้แน่ใจว่าการเติมสินค้าและการตรวจสอบสินค้าคงคลังเป็นไปอย่างทันเวลา
  • แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้เพื่อติดตามตัวชี้วัดสินค้าคงคลังและประสิทธิภาพ
  • การผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ เช่น Slack และอีเมลเพื่อการสื่อสารและการแจ้งเตือนที่มีประสิทธิภาพ
  • คุณสมบัติการร่วมมือแบบเรียลไทม์ที่ช่วยให้สมาชิกทีมสามารถอัปเดตข้อมูลสินค้าคงคลังพร้อมกันได้
  • ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานที่ง่ายขึ้นเพื่อลดงานที่ต้องทำด้วยตนเองและเพิ่มประสิทธิภาพ

การเปลี่ยนจาก Excel ไปใช้ ClickUp สำหรับการจัดการสินค้าคงคลัง

👀คุณรู้หรือไม่:จากการศึกษาของ Acuity Training พบว่าประมาณ 54% ของธุรกิจทั่วโลกใช้ Microsoft Excel ซึ่งแปลว่ามีผู้ใช้มากกว่า 2 พันล้านคนทั่วโลก เห็นได้ชัดว่า Excel กำลังทำสิ่งที่ถูกต้อง โอกาสที่คุณเองก็คงเคยใช้มันเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม เมื่อธุรกิจของคุณเติบโตขึ้น คุณอาจจำเป็นต้องพิจารณาโซลูชันการจัดการสินค้าคงคลังที่มีความแข็งแกร่งมากขึ้น เช่น ClickUp

คุณพร้อมที่จะอัปเกรดหรือยัง?

หากคุณพบว่าสินค้าคงคลังของคุณกำลังเติบโตเกินกว่าที่สเปรดชีตจะรองรับได้ อาจถึงเวลาที่คุณควรพิจารณาอัปเกรดระบบแล้ว นี่คือสัญญาณบางประการ:

  • หากคุณใช้เวลามากกว่าในการแก้ไขข้อผิดพลาดมากกว่าการจัดการสินค้าคงคลัง อาจเป็นเพราะการขาดระบบอัตโนมัติขั้นสูงใน Excel กำลังเป็นอุปสรรคต่อคุณ
  • เมื่อสินค้าคงคลังของคุณเพิ่มขึ้น การติดตามทุกอย่างใน Excel อาจกลายเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก
  • หากคุณต้องการการอัปเดตแบบเรียลไทม์และการทำงานอัตโนมัติ กระบวนการทำงานด้วยตนเองของ Excel อาจทำให้คุณทำงานช้าลง
  • หากมีหลายคนที่เกี่ยวข้องในการจัดการสินค้าคงคลัง การประสานงานผ่านสเปรดชีตเพียงฉบับเดียวอาจกลายเป็นความวุ่นวายได้

การเปลี่ยนจากการจัดการสินค้าคงคลังใน Excel ไปยัง ClickUp

การเปลี่ยนจาก Excel มาใช้ ClickUp ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องที่น่ากลัว

เริ่มต้นด้วยการย้ายข้อมูลที่มีอยู่ของคุณไปยังแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ของ ClickUp แดชบอร์ดเหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถสร้างรายการแบบไดนามิก ติดตามระดับสต็อก และจัดการคำสั่งซื้อจากหลายช่องทางขายได้ในที่เดียว

นี่คือวิธีการทีละขั้นตอน:

ส่งออกข้อมูล Excel ของคุณ

เริ่มต้นด้วยการส่งออกข้อมูลสินค้าคงคลังของคุณจาก Excel (ในรูปแบบ XLSX, XLS หรือ CSV) และนำเข้าข้อมูลนั้นไปยัง ClickUp

นำเข้าข้อมูลเข้าสู่ ClickUp
นำเข้าข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เข้าสู่ ClickUp ได้ในไม่กี่ขั้นตอนง่าย ๆ

ตั้งค่าขั้นตอนการทำงานที่กำหนดเอง

ปรับ แต่งเทมเพลตสินค้าคงคลังของ ClickUpให้เหมาะกับกระบวนการจัดการสินค้าของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการติดตามระดับสต็อก การจัดการคำสั่งซื้อ หรือการตั้งค่าการแจ้งเตือนเมื่อสินค้าใกล้หมด

แม่แบบสินค้าคงคลังของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
ทำให้การจัดการสินค้าคงคลังของคุณง่ายขึ้นด้วยเทมเพลตสินค้าคงคลังของ ClickUp

ด้วยเทมเพลตสินค้าคงคลังของ ClickUp คุณสามารถ:

  • รวมข้อมูลสินค้าทั้งหมดของคุณไว้ในที่ทำงานที่เรียบง่ายเพียงแห่งเดียวเพื่อการเข้าถึงและการจัดการที่ง่าย
  • ติดตามระดับสต็อก ยอดขาย และการสั่งซื้อใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์ เพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะไม่ขาดสินค้าจำเป็น
  • ทำให้การอัปเดตและการรายงานเป็นอัตโนมัติ ลดข้อผิดพลาดที่เกิดจากการทำงานด้วยมือ และประหยัดเวลาในการตรวจสอบสินค้าคงคลัง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสินค้าคงคลังของคุณ ให้ปรับปรุงเทมเพลตนี้โดยเพิ่มสถานะที่กำหนดเอง เช่น 'มีสินค้าในสต็อก' 'สินค้าใกล้หมด' และ 'สินค้าหมด' นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น 'รหัสสินค้า' 'ผู้จัดจำหน่าย' 'จุดสั่งซื้อใหม่' และ 'วันที่สั่งซื้อครั้งล่าสุด' เพื่อจัดระเบียบข้อมูลสินค้าคงคลังที่สำคัญและช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวมของสถานะสินค้าคงคลังได้อย่างครบถ้วน

ติดตามและปรับ

เมื่อระบบของคุณเริ่มทำงานแล้ว ให้ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบ และทำการปรับปรุงตามความจำเป็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสินค้าคงคลังของคุณ

ระบบอัตโนมัติและการรายงานแบบเรียลไทม์ในการจัดการสินค้าคงคลัง

หนึ่งในข้อได้เปรียบที่ใหญ่ที่สุดของการเปลี่ยนมาใช้ ClickUp คือคุณสมบัติการอัตโนมัติและการรายงานแบบเรียลไทม์ ด้วยClickUp Automations คุณสามารถทำให้การป้อนข้อมูลและการอัปเดตเป็นไปโดยอัตโนมัติ ลดความเสี่ยงจากข้อผิดพลาดของมนุษย์และเพิ่มเวลาให้กับการทำกิจกรรมเชิงกลยุทธ์มากขึ้น

ClickUp Automation
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณด้วยระบบอัตโนมัติใน ClickUp

การรายงานแบบเรียลไทม์ของ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถสร้างข้อมูลเชิงลึกที่ทันสมัยได้เพียงคลิกเดียว ช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลและรวดเร็ว

📮ClickUp Insight: 21% ของผู้ตอบแบบสอบถามต้องการใช้ประโยชน์จาก AI เพื่อความเป็นเลิศในอาชีพ โดยการนำไปใช้กับการประชุม อีเมล และโครงการต่างๆ แม้ว่าแอปอีเมลและแพลตฟอร์มการจัดการโครงการส่วนใหญ่จะมี AI ผสานรวมเป็นฟีเจอร์อยู่แล้ว แต่อาจยังไม่ราบรื่นพอที่จะรวมเวิร์กโฟลว์ระหว่างเครื่องมือต่างๆ เข้าด้วยกันได้อย่างสมบูรณ์ แต่เราค้นพบวิธีแก้ปัญหาที่ ClickUp แล้ว!

ด้วยคุณสมบัติการจัดการประชุมที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ ClickUp คุณสามารถสร้างหัวข้อการประชุมได้อย่างง่ายดาย จับบันทึกจากการประชุม สร้างและมอบหมายงานจากบันทึกการประชุม ถอดเสียงการบันทึก และอื่นๆ อีกมากมาย—ด้วยผู้ช่วยจดบันทึก AIและClickUp Brain ของเรา ประหยัดเวลาประชุมได้ถึง 8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เช่นเดียวกับลูกค้าของเราที่ Stanley Security!

และเราได้เก็บสิ่งที่ดีที่สุดไว้เป็นที่สุดท้าย:ClickUp Brain.

ClickUp Brain คือผู้ช่วย AI ที่ติดตั้งในตัวและผสานการทำงานอย่างสมบูรณ์ของ ClickUp คุณสามารถเข้าถึงได้จากทุกที่ภายในแพลตฟอร์ม ClickUp นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้ประโยชน์จากมัน:

  • ถามคำถามกับมัน ("อัตราการหมุนเวียนสินค้าคงคลังปัจจุบันของเราคืออะไร และเมื่อเทียบกับปีที่แล้วเป็นอย่างไรบ้าง?")
  • สร้างตารางและมุมมอง ("แสดงตารางของสินค้าทั้งหมดที่หมดสต็อกในช่วงเทศกาลคริสต์มาสปีที่แล้วและความต้องการในปัจจุบันสำหรับสินค้าเหล่านั้น")
  • สร้างรายงาน ("เขียนสรุปสั้น ๆ เกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงของสต็อกสินค้าในรองเท้าในแต่ละเดือนในปีนี้")
ClickUp Brain: วิธีจัดการสินค้าคงคลังใน Excel
สร้างรายงานและสรุปโดยใช้ ClickUp Brain

🎨ข้อเท็จจริงสนุกๆ: Tatsuo Horiuchi ศิลปินชาวญี่ปุ่นวัย 80 ปี สร้างสรรค์ภาพวาดที่สวยงามเกี่ยวกับชีวิต ศิลปะ และทิวทัศน์ของญี่ปุ่น...โดยใช้ Microsoft Excel!

ทำให้การจัดการสินค้าคงคลังของคุณเป็นอัตโนมัติด้วย ClickUp

มีผู้รู้ท่านหนึ่งเคยกล่าวไว้ว่า "เศรษฐกิจโลกถูกสร้างขึ้นจากสองสิ่ง คือ เครื่องยนต์สันดาปภายใน และ Microsoft Excel" อันที่จริงแล้ว Excel ก็ได้พิสูจน์คุณค่าของตัวเองมาอย่างยาวนาน

Excel สามารถช่วยธุรกิจขนาดเล็กในการปรับปรุงการจัดการสินค้าคงคลังได้ แต่เมื่อธุรกิจของคุณเติบโตขึ้น คุณจะรู้ว่าถึงเวลาที่ต้องอัปเกรดจากระบบการจัดการสินค้าคงคลังใน Excel แล้ว

ClickUp นำเสนอโซลูชันการจัดการสินค้าคงคลังที่ทันสมัยและปรับขนาดได้ พร้อมระบบอัตโนมัติ ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ และฟีเจอร์ที่เหนือกว่าสเปรดชีต Excel อย่างเห็นได้ชัด นอกจากนี้ยังมีโซลูชันอื่น ๆ อีกมากมาย เช่น การจัดการเอกสารแบบร่วมมือและการแชทแบบเรียลไทม์ ทำให้เป็นแอปครบวงจรที่เหมาะสำหรับทุกแผนก สำหรับมืออาชีพที่มองการณ์ไกล ความสามารถในการปรับขนาดและความยืดหยุ่นของ ClickUp ถือเป็นสิ่งที่ไม่อาจมองข้ามได้

เริ่มต้นใช้งาน ClickUp วันนี้!