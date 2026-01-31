เอกสารสำคัญ 10 ฉบับที่ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ต้องเตรียม

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่เคยเห็นสิ่งนี้มาก่อน: แผนงานที่แต่ละคนตีความแตกต่างกันไป เอกสาร PRD ที่มีอยู่แค่ในหัวของใครบางคน การตัดสินใจต้องอธิบายใหม่ทุกครั้งที่มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคนใหม่เข้าร่วม
เมื่อสิ่งต่าง ๆ ไม่เป็นไปตามแผนในกระบวนการพัฒนาโครงการ คุณจะถูกถามว่า: ทำไมสิ่งนี้ไม่ได้รับการบันทึกไว้?
ตอนนี้ลองนึกถึงสถานการณ์ตรงกันข้ามดู
ก่อนที่งานจะเริ่มต้นขึ้น ปัญหาได้ถูกอธิบายอย่างชัดเจนแล้ว บริบทของผู้ใช้ได้ถูกบันทึกไว้ ข้อแลกเปลี่ยน ข้อสมมติ และลำดับความสำคัญได้ถูกบันทึกไว้เช่นกัน
ใครก็ตามที่เข้าร่วมโครงการในช่วงกลางสามารถเปิดเอกสารและเข้าใจได้ไม่เพียงแค่ อะไร ที่กำลังสร้างอยู่ แต่ยังรวมถึง ทำไม ที่อยู่เบื้องหลังกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
อะไรที่เปลี่ยนไป? ทีมการจัดการผลิตภัณฑ์บันทึกทุกอย่างไว้
ในคู่มือนี้ เราจะแยกย่อย 10 เอกสารสำคัญที่สุดที่ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ต้องเตรียม
พวกเขาทำให้การจัดการผลิตภัณฑ์ง่ายขึ้นและไม่วุ่นวาย
เทมเพลตแนะนำ
เทมเพลตเอกสารโครงการ ClickUpเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างบันทึกโครงการที่เป็นระเบียบ โปร่งใส และทำงานร่วมกันได้ สำหรับวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของคุณ
ใช้เทมเพลตนี้เพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ของผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ กระบวนการ และไทม์ไลน์ที่ทีมของคุณต้องการในการวางแผนและดำเนินการโครงการต่างๆ ระบุสมาชิกทีมหลักที่มีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพิ่มเป้าหมายและผลลัพธ์สำคัญ และกำหนดขอบเขตของโครงการ
เอกสารสำคัญ 10 ฉบับที่ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ทุกคนต้องมี
หากคุณจำได้เพียงสิ่งเดียว นั่นคือระบบเอกสารที่ดีที่สุดครอบคลุมการค้นพบ การวางแผน การดำเนินการ และการเรียนรู้ นั่นคือสิ่งที่เอกสารสิบฉบับด้านล่างนี้ทำ
เอกสารเหล่านี้แบ่งออกเป็นสี่หมวดหมู่: การค้นพบ (ตลาด + บุคลิกภาพ), การวางแผน (แผนงาน + กรณีธุรกิจ), การดำเนินการ (PRD + งานค้าง + เรื่องราว + แผนการปล่อย + การสื่อสาร), และการเรียนรู้ (การทบทวนหลังเปิดตัว).
การจัดการผลิตภัณฑ์ที่แข็งแกร่งถูกสร้างขึ้นบนเอกสารกระบวนการที่ชัดเจนและสามารถทำซ้ำได้
เอกสารเหล่านี้มีไว้สำหรับ:
- GTM และการเสริมศักยภาพ: แผนงาน, แผนการปล่อย, การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, การวิเคราะห์หลังการเปิดตัว
- ภาวะผู้นำ: กรณีศึกษาทางธุรกิจ, แผนงาน, การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, การวิเคราะห์หลังการเปิดตัว
- วิศวกรรม: PRD, งานค้าง, เรื่องราวของผู้ใช้, แผนการปล่อย
ด้านล่างนี้คือเอกสารสำคัญสิบฉบับที่ช่วยให้ผู้จัดการผลิตภัณฑ์สร้างความเข้าใจร่วมกันและผลักดันงานผลิตภัณฑ์ให้ก้าวหน้าต่อไป
1. เอกสารข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ (PRD)
เอกสารข้อกำหนดผลิตภัณฑ์(PRD) กำหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขต คุณสมบัติ และเกณฑ์ความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ นี่คือวิดีโอสั้นๆ ที่จะแนะนำคุณในการเขียน PRD!
องค์ประกอบสำคัญที่ควรรวมไว้ใน PRD:
- ปัญหาที่ต้องการแก้ไข: คุณกำลังแก้ไขปัญหาของผู้ใช้หรือธุรกิจอะไร?
- เป้าหมายและวัตถุประสงค์: ความสำเร็จในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นอย่างไร (ตัวชี้วัดหรือตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก หรือที่เรียกว่า KPIs)
- เรื่องราวของผู้ใช้และกรณีการใช้งาน: ผู้ใช้จะมีปฏิสัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์อย่างไร?
- ข้อกำหนดการใช้งาน: คุณสมบัติหรือพฤติกรรมเฉพาะที่ผลิตภัณฑ์ต้องมี
- ข้อกำหนดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำงาน: ข้อกำหนดด้านประสิทธิภาพ, ความสามารถในการขยาย, หรือข้อจำกัดด้านการใช้งาน
- ปัจจัยที่พึ่งพาและความเสี่ยง: อะไรที่อาจส่งผลกระทบต่อการส่งมอบหรือคุณภาพ?
- เกณฑ์การยอมรับ: คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าเมื่อไหร่ที่มัน 'เสร็จสมบูรณ์'?
หากคุณต้องการโครงสร้างสำเร็จรูปสำหรับ PRD,ClickUp Product Requirements Doc Templateคือตัวเลือกที่ดีที่สุด เพราะมันสะท้อนถึงวิธีที่งานผลิตภัณฑ์เคลื่อนจากความคิดไปสู่การเปิดตัว
มี:
- เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จในการแปลงเจตนาให้เป็นตัวเลข
- บุคลิกภาพและสถานการณ์ของผู้ใช้ช่วยเพิ่มบริบทสำหรับการตัดสินใจทุกนาที
- ไทม์ไลน์พร้อมกำหนดการเผยแพร่และเป้าหมายสำคัญเพื่อให้งานที่ส่งมอบสอดคล้องกัน
- เรื่องราวของผู้ใช้ที่มีตัวอย่าง Gherkin ชัดเจนเพื่อขจัดความคลุมเครือ
- เกณฑ์การปล่อยครอบคลุมถึงฟังก์ชันการทำงาน, ความสามารถในการใช้งาน, และประสิทธิภาพเพื่อให้คุณภาพการเปิดตัวถูกกำหนดไว้ล่วงหน้า
👀 คุณรู้หรือไม่? บทบาทของผู้จัดการผลิตภัณฑ์เริ่มต้นขึ้นในปี 1931 เมื่อนีล เอช. แมคเอลรอย ที่บริษัทพรอคเตอร์แอนด์แกมเบิลได้เขียนบันทึกเกี่ยวกับการจ้าง 'ผู้เชี่ยวชาญด้านแบรนด์' เพื่อบริหารจัดการผลิตภัณฑ์แต่ละรายการ
2. แผนที่ทางผลิตภัณฑ์
แผนที่ผลิตภัณฑ์ (Product Roadmap) คือเอกสารระดับสูงที่แสดงถึงทิศทางที่ผลิตภัณฑ์กำลังจะไปและเหตุผลที่อยู่เบื้องหลัง ตลอดระยะเวลาที่กำหนดไว้ แผนที่ผลิตภัณฑ์เชื่อมโยงเป้าหมายทางธุรกิจ ความต้องการของลูกค้า และแผนการดำเนินงานของผลิตภัณฑ์เข้าไว้ด้วยกันในรูปแบบของเรื่องราว
ต่างจากแผนปฏิบัติการที่ละเอียด แผนงานมุ่งเน้นที่ทิศทาง ลำดับความสำคัญ และการจัดลำดับมากกว่าการส่งมอบในระดับงาน
แผนที่ทางส่วนใหญ่ครอบคลุมส่วนสำคัญไม่กี่ส่วนเพื่อให้บรรลุกลยุทธ์และวิสัยทัศน์ของผลิตภัณฑ์โดยรวม:
- หัวข้อ ที่อธิบายจุดเน้นสำหรับช่วงเวลาที่กำหนด
- โครงการริเริ่ม ที่แบ่งแต่ละหัวข้อออกเป็นความพยายามที่ใหญ่ขึ้น
- คุณสมบัติ ที่เปลี่ยนความพยายามเหล่านั้นให้กลายเป็นสิ่งที่ผู้ใช้สามารถเห็นหรือใช้งานได้
- ไทม์ไลน์ ที่แสดงเวลาที่คาดว่าจะมีการดำเนินงาน
- ตัวบ่งชี้สถานะ ที่ติดตามสิ่งที่วางแผนไว้ กำลังดำเนินการ หรือเสร็จสิ้นแล้ว
- เจ้าของ ที่รับผิดชอบในแต่ละโครงการ
เรามาดูตัวอย่างสั้น ๆ กัน 👇
|ไตรมาส
|ธีม
|โครงการริเริ่ม
|ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
|ไตรมาสที่ 1
|ปรับปรุงการปฐมนิเทศ
|ทำให้การลงทะเบียนง่ายขึ้น เพิ่มการตั้งค่าแบบมีคำแนะนำ
|การเปิดใช้งานผู้ใช้ที่รวดเร็วขึ้น
|ไตรมาสที่ 2
|เพิ่มการรักษาลูกค้า
|เพิ่มสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก, ปรับปรุงการแจ้งเตือน
|การใช้งานที่นานขึ้น
|ไตรมาสที่ 3
|ขยายการผสานรวม
|เครื่องมือสำหรับพันธมิตรใหม่, การเข้าถึง API แบบเปิด
|การเข้าถึงระบบนิเวศที่กว้างขึ้น
|ไตรมาสที่ 4
|เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
|ลดเวลาในการโหลด อัปเดตการวิเคราะห์
|ประสบการณ์ที่ราบรื่นยิ่งขึ้น
เพื่อเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว ใช้แม่แบบแผนที่ผลิตภัณฑ์ ClickUp
ด้วยสิ่งนี้ คุณจะได้รับ:
- แผนงานรายไตรมาส ที่จัดกลุ่มรายการตามไตรมาส พร้อมช่องสำหรับระบุโครงการริเริ่ม, วันที่กำหนดส่ง,ลำดับความสำคัญ MoSCoW, ทีม, และสถานะการปล่อย เช่น อยู่ในแผนหรือมีความเสี่ยง
- แผนที่นำทางตามโครงการ แสดงช่องทางตามธีม เพื่อให้คุณเห็นขอบเขตและความคืบหน้าของแต่ละการลงทุนสำคัญ
- แผนภูมิแกนต์ ClickUpเน้นลำดับขั้นตอนและความสัมพันธ์ระหว่างทีมต่างๆ ซึ่งช่วยให้การส่งมอบงานตรงตามกำหนดเวลา
- รายการค้างงานหลักของผลิตภัณฑ์ จัดเก็บคำขอใหม่และรายการวิจัยพร้อมคะแนน RICE, ความมั่นใจ, ความพยายาม, และขนาดเสื้อยืด
มีข้อมูลมากกว่าที่ปรากฏบนกระดาษในเทมเพลต วิธีที่ดีที่สุดในการดูคือเริ่มต้นด้วยตัวคุณเอง!
3. เอกสารกรณีธุรกิจ
เอกสารกรณีธุรกิจเป็นเอกสารพื้นฐานที่ให้การสนับสนุนการลงทุนในโครงการผลิตภัณฑ์ เอกสารนี้ช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ผู้บริหาร, ฝ่ายการเงิน, ฝ่ายวิศวกรรม, เป็นต้น) มีความสอดคล้องกันโดยการสาธิตปัญหาที่คุ้มค่าแก่การแก้ไข, ความเป็นไปได้ของโซลูชันที่เสนอ, และผลตอบแทนที่คาดหวัง
โดยทั่วไป ผู้จัดการผลิตภัณฑ์มักจะเตรียมตัวในลักษณะนี้ก่อนการจัดสรรทรัพยากรที่สำคัญ (เช่น ในระหว่างขั้นตอนการค้นหาหรือช่วงก่อนเริ่มต้นโครงการ) เพื่อให้ได้รับการสนับสนุนและการจัดสรรงบประมาณ
เทมเพลตแผนธุรกิจของ ClickUpเป็นกรอบการทำงานที่พร้อมใช้งาน ซึ่งช่วยให้สามารถจัดหมวดหมู่และโครงสร้างแต่ละส่วนของแผนได้อย่างชัดเจน
บริษัทหรือทีมต่าง ๆ อาจเพิ่มหรือเปลี่ยนชื่อส่วนต่าง ๆ ได้ แต่เอกสารทุกฉบับควรมีองค์ประกอบต่อไปนี้เพื่อให้เป็นกรณีธุรกิจที่มั่นคง:
- ปัญหาหรือโอกาส กำหนดว่าทำไมสิ่งนี้จึงมีความสำคัญในขณะนี้ มันเป็นกรอบสถานการณ์ที่จุดประกายให้เกิดข้อเสนอ
- แนวทางแก้ไขที่เสนอ ระบุสิ่งที่คุณวางแผนจะทำและวิธีการที่แก้ไขปัญหา
- บริบทของตลาด เป็นพื้นฐานของข้อเสนอโดยอ้างอิงกับความเป็นจริงภายนอก เช่น ความต้องการของลูกค้า แรงกดดันจากคู่แข่ง หรือจังหวะเวลาที่เหมาะสม
- ประโยชน์ที่คาดหวัง แสดงให้เห็นว่าทำไมจึงควรทำโดยการเชื่อมโยงผลลัพธ์กับเป้าหมายทางธุรกิจที่สามารถวัดได้
- ต้นทุนและทรัพยากร ช่วยให้ผู้มีอำนาจตัดสินใจมองเห็นภาพรวมของสิ่งที่ต้องใช้ในด้านเวลา เงิน และบุคลากร
- ความเสี่ยงและสมมติฐาน เน้นความไม่แน่นอนเพื่อให้ผู้นำสามารถชั่งน้ำหนักข้อดีข้อเสียก่อนตัดสินใจ
- ตัวชี้วัดความสำเร็จ กำหนดวิธีที่คุณจะรู้ว่ามันได้ผลในแง่ของการส่งมอบและผลกระทบ
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: แทนที่ประโยชน์ที่คลุมเครือ เช่น 'เพิ่มประสิทธิภาพ' ด้วยผลลัพธ์ที่วัดได้ เช่น 'ลดเวลาการประมวลผลจาก 4 ชั่วโมงเหลือ 45 นาทีต่อรายการ' ตัวชี้วัดที่ชัดเจนจะผ่านการตรวจสอบจากผู้บริหารได้ เช่นเดียวกับเอกสารเรื่องราวผู้ใช้ที่ชัดเจนซึ่งทำให้ผลกระทบเป็นรูปธรรมสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
4. เอกสารบุคคลตัวอย่างผู้ใช้
เอกสารบุคคลต้นแบบของผู้ใช้ (User Persona) คือเอกสารที่อธิบายถึงกลุ่มคนที่ผลิตภัณฑ์ถูกสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของพวกเขา เอกสารนี้เปลี่ยนข้อมูลการวิจัยให้กลายเป็นชุดของโปรไฟล์ที่น่าเชื่อถือ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ใช้แต่ละกลุ่มคิดอย่างไร มีคุณค่าในสิ่งใด และประสบปัญหาอะไรที่ต้องการให้แก้ไข
ในอุดมคติ ในเอกสารเกี่ยวกับบุคลิกภาพ คุณควรรวมรูปแบบจากการสัมภาษณ์ แบบสำรวจ และข้อมูลการใช้งานเข้าด้วยกันเป็นบทบรรยายสั้น ๆ ที่อธิบายพฤติกรรมในบริบท
เอกสารบุคลิกภาพโดยทั่วไปประกอบด้วยอะไรบ้าง 👇
- ชื่อและบทบาท: ป้ายกำกับที่ทำให้บุคคลนั้นสามารถอ้างอิงได้ง่าย
- พื้นหลัง: ลักษณะสำคัญ ระดับประสบการณ์ หรือบริบทของงาน
- เป้าหมาย: สิ่งที่บุคคลพยายามจะบรรลุด้วยผลิตภัณฑ์
- ความท้าทายหรือปัญหา: อุปสรรคที่ทำให้พวกเขาไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้
- พฤติกรรมและความชอบ: วิธีที่พวกเขาทำงาน, ตัดสินใจ, หรือใช้เครื่องมือ
- คำพูดหรือข้อคิด: บรรทัดหรือข้อสังเกตจริงจากการวิจัยที่ทำให้บุคลิกภาพมีชีวิตชีวา
เพื่อให้กระบวนการนี้รวดเร็วและมีส่วนร่วมมากขึ้น คุณสามารถสร้างบุคลิกภาพของคุณได้โดยใช้เทมเพลตบุคลิกภาพผู้ใช้ของ ClickUp
บุคลิกภาพถูกจัดกลุ่มตามบทบาทหรืออาชีพเพื่อช่วยให้คุณเปรียบเทียบกลุ่มผู้ใช้ได้อย่างรวดเร็ว คุณมีช่องสำหรับอายุ, ประวัติ, เป้าหมาย, ความท้าทาย, และรายละเอียดอื่น ๆ
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณเพิ่มรูปถ่ายใบหน้า, จดบันทึกสั้น ๆ หรือเปลี่ยนมุมมองที่จัดเรียงบุคลิกตามข้อมูลประชากรหรือประเภทงาน
⭐ โบนัส: ClickUp Formsเพื่อรวบรวมข้อมูลบุคลิกภาพโดยตรงจากการสัมภาษณ์หรือแบบสำรวจ ซึ่งจะอัปเดตพื้นที่ทำงานของคุณโดยอัตโนมัติ
5. เอกสารการวิจัยตลาด
เอกสารการวิจัยตลาดคือรายงานอย่างเป็นทางการที่นำเสนอผลการค้นพบ การวิเคราะห์ และข้อสรุปจากการวิจัยที่ดำเนินการเพื่อทำความเข้าใจตลาด กลุ่มเป้าหมาย หรืออุตสาหกรรมเฉพาะ
เอกสารการจัดการผลิตภัณฑ์นี้ใช้เพื่อเข้าถึงขนาดตลาด, แนวโน้มการเติบโต, และความพร้อมในการนำไปใช้. คุณยังสามารถเพิ่มเอกสารการวิเคราะห์การแข่งขันเพื่อระบุช่องว่างในตลาดได้.
นี่คือเอกสารข้อกำหนดของตลาดที่คุณจะพบ:
- รายงานการวิจัยเชิงสำรวจ: จัดทำขึ้นเพื่อรับทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับตลาดหรือปัญหาที่ต้องการศึกษา ระบุแนวโน้ม ปัญหา หรือโอกาสที่ต้องการการตรวจสอบอย่างลึกซึ้ง
- รายงานการวิจัยเชิงพรรณนา: ให้ข้อมูลเชิงปริมาณที่อธิบายลักษณะของตลาด, ข้อมูลประชากรของลูกค้า, พฤติกรรม, หรือรูปแบบการซื้อ ณ จุดเวลาที่เฉพาะเจาะจง
- รายงานการวิจัยเชิงสาเหตุ: ตรวจสอบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลกระทบเพื่อกำหนดว่าการเปลี่ยนแปลงเฉพาะ เช่น การกำหนดราคาหรือการดำเนินการทางการตลาด มีอิทธิพลต่อการตอบสนองของลูกค้าหรือผลลัพธ์ทางธุรกิจอย่างไร
- รายงานการวิเคราะห์การแข่งขัน: วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ตำแหน่งทางการตลาด การกำหนดราคา และกลยุทธ์ของคู่แข่ง เพื่อระบุโอกาสในการสร้างความแตกต่าง
- รายงานพฤติกรรมผู้บริโภค: ศึกษาแรงจูงใจ ความชอบ และกระบวนการตัดสินใจของลูกค้าเพื่อทำความเข้าใจว่าทำไมผู้บริโภคจึงเลือกผลิตภัณฑ์หรือแบรนด์บางอย่าง
เทมเพลตการวิจัยตลาดของ ClickUpช่วยเปลี่ยนข้อมูลการวิจัยตลาดให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกและการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
คุณสามารถรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์, แบบสำรวจ, ข้อมูลการแข่งขัน, เป็นต้น, ไว้ในที่เดียว และใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อจัดหมวดหมู่โครงการอย่างมีประสิทธิภาพ
📚 อ่านเพิ่มเติม: ซอฟต์แวร์เอกสารทางเทคนิคที่ดีที่สุด
6. เอกสารงานค้าง
เอกสารงานค้าง (Backlog Document) คือรายการที่จัดระเบียบของงาน, ฟีเจอร์, ข้อกำหนด, หรือแนวคิดที่ต้องทำให้เสร็จหรือพิจารณาในรอบการพัฒนาในอนาคต โดยทั่วไปใช้ในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือวิธีการแบบ Agile
เอกสารแบ็กล็อกที่มีโครงสร้างดีและมีประโยชน์มักประกอบด้วยส่วนประกอบต่อไปนี้:
|ภาคสนาม
|คำอธิบาย
|หมายเลขประจำตัว/หมายเลขอ้างอิง
|รหัสประจำตัวที่ไม่ซ้ำกันสำหรับติดตามแต่ละรายการงานค้าง
|ชื่อเรื่อง/ชื่อรายการ
|ชื่อที่สั้นและอธิบายลักษณะของงานหรือคุณลักษณะ
|คำอธิบาย
|คำอธิบายที่กระชับเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องทำและเหตุผล
|ประเภท
|หมวดหมู่ (เช่น คุณลักษณะ, ข้อบกพร่อง, การปรับปรุง, งานวิจัย)
|ลำดับความสำคัญ
|ความสำคัญหรือความเร่งด่วน (เช่น สูง กลาง ต่ำ)
|สถานะ
|สถานะปัจจุบัน (เช่น ต้องทำ, กำลังดำเนินการ, เสร็จสมบูรณ์, เลื่อนออกไป)
|ผู้รับโอน/เจ้าของ
|บุคคลหรือทีมที่รับผิดชอบในการทำงานให้เสร็จสิ้น
|ประมาณการความพยายาม/คะแนนเรื่องราว
|การวัดปริมาณงานที่ต้องทำ
|การพึ่งพา
|ลิงก์ไปยังรายการหรืองานอื่นที่ต้องทำให้เสร็จก่อน
|เป้าหมายการปล่อย/สปรินต์
|แสดงเวลาที่คาดว่าสินค้าจะถูกจัดส่ง
|วันที่เพิ่ม/ปรับปรุง
|เพื่อติดตามเมื่อมีการสร้างหรือแก้ไขรายการ
|ความคิดเห็น/บันทึก
|ข้อมูลเพิ่มเติม, บริบท, หรือคำตัดสิน
สำหรับการจัดการงานค้างอย่างมีประสิทธิภาพแม่แบบงานค้างของโครงการใน ClickUpช่วยให้คุณสลับระหว่างมุมมองที่กำหนดเองเพื่อดูรายการงานค้างตามสถานะ ความสำคัญ และช่วงเวลาที่กำหนดไว้สำหรับการดำเนินการ
เครื่องมือที่เหมาะสำหรับผู้จัดการผลิตภัณฑ์, แบบฟอร์มนี้กลายเป็นพื้นที่เตรียมการก่อนการวางแผนสปรินต์. คำขอคุณสมบัติ, ข้อบกพร่อง, และการปรับปรุงสามารถบันทึกไว้ก่อนที่กระบวนการทำงานจะถูกทำลาย, และรายการในแบ็กล็อกสามารถเคลื่อนย้ายไปสู่การปล่อยเวอร์ชันได้อย่างราบรื่นเมื่อพร้อมแล้ว.
คลื่นลูกใหม่ของ SaaS ที่เรารู้จักในปัจจุบันเริ่มต้นขึ้นในปี1999 เมื่อ Salesforce เปิดตัว CRM บนคลาวด์ที่ท้าทายรูปแบบเก่า'ซื้อซอฟต์แวร์ ติดตั้ง'
หมายเหตุ: บางทีมยังรวมถึง คำแนะนำ หรือสรุปสำหรับผู้บริหารเพื่อช่วยให้ผู้ตรวจสอบเข้าใจประเด็นสำคัญได้ในเวลาเพียงไม่กี่วินาที
7. เอกสารเรื่องราวของผู้ใช้
เอกสารเรื่องราวผู้ใช้คือชุดของคำอธิบายสั้น ๆ และง่าย ๆ เกี่ยวกับคุณสมบัติหรือฟังก์ชันการทำงาน ซึ่งเล่าจากมุมมองของผู้ใช้ปลายทาง นั่นคือ มันช่วยให้ทีมพัฒนาเข้าใจว่าผู้ใช้ต้องการอะไร ทำไมพวกเขาต้องการมัน และมันมอบคุณค่าอะไรตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์
หมายเหตุ: เอกสารเรื่องราวผู้ใช้แตกต่างจากเอกสารคู่มือผู้ใช้! ในขณะที่เอกสารคู่มือผู้ใช้จะอธิบายวิธีการที่ผู้ใช้โต้ตอบกับผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว เอกสารเรื่องราวผู้ใช้จะเน้นไปที่สิ่งที่จำเป็นต้องสร้างขึ้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของผู้ใช้เหล่านั้นตั้งแต่แรกเริ่ม
เอกสารเรื่องราวผู้ใช้โดยทั่วไปประกอบด้วย:
- ตัวระบุเรื่องราวและชื่อเรื่อง: ป้ายชื่อสั้น ๆ ที่ไม่ซ้ำกันสำหรับแต่ละเรื่องราว (เพื่อการอ้างอิงอย่างรวดเร็ว)
- บทบาทของบุคคล/ผู้ใช้: 'ในฐานะ [ใคร]'; เชื่อมโยงเรื่องราวกลับไปยังหนึ่งในบุคลิกหรือบทบาทผู้ใช้ที่คุณได้กำหนดไว้
- เป้าหมายหรือความต้องการของผู้ใช้: 'ฉันต้องการ [ทำสิ่งที่]'; การกระทำที่ผู้ใช้ต้องการดำเนินการ
- ประโยชน์หรือผลลัพธ์: 'เพื่อให้ [ประโยชน์];' เหตุผลที่ผู้ใช้ต้องการมันและคุณค่าที่พวกเขาได้รับ
- เกณฑ์การยอมรับ: เงื่อนไขที่ชัดเจนและสามารถทดสอบได้ ซึ่งกำหนดว่าเมื่อใดที่เรื่องราวนี้เสร็จสมบูรณ์และทำงานตามที่ตั้งใจไว้
- ความสำคัญ/คุณค่าทางธุรกิจ: เรื่องนี้มีความสำคัญมากน้อยเพียงใดเมื่อเทียบกับเรื่องอื่น ๆ (เช่น สูง กลาง ต่ำ) หรือโดยใช้คะแนนเรื่องราว/ความพยายาม
- ประมาณการ: ขนาด/ความซับซ้อนโดยประมาณ (มักใช้เป็นคะแนนเรื่องราว) เพื่อให้ทีมสามารถวางแผนได้
- การพึ่งพาและหมายเหตุ: ลิงก์ไปยังเรื่องราวอื่น ๆ ข้อเสนอแนะทางเทคนิค หรือบริบทที่สำคัญ
- สถานะ/เจ้าของ: ใครเป็นผู้รับผิดชอบและสถานะปัจจุบันคืออะไร (เช่น วางแผนแล้ว, กำลังดำเนินการ, เสร็จแล้ว)
📌 โครงสร้างของเอกสารเรื่องราวผู้ใช้: เรื่องราวผู้ใช้มาตรฐานจะปฏิบัติตามแบบฟอร์มง่าย ๆ ดังนี้ 👇
ในฐานะ [ประเภทของผู้ใช้], ฉันต้องการ [คุณสมบัติหรือการกระทำ] เพื่อให้ [ประโยชน์หรือเหตุผล].
ตัวอย่างเช่น 'ในฐานะลูกค้าที่ลงทะเบียนแล้ว ฉันต้องการรีเซ็ตรหัสผ่านของฉันทางออนไลน์เพื่อที่ฉันจะสามารถเข้าถึงบัญชีของฉันได้โดยไม่ต้องติดต่อฝ่ายสนับสนุน'
เพื่อให้ง่ายต่อการเขียน ติดตาม และจัดระเบียบเรื่องราวผู้ใช้ ให้เริ่มต้นด้วยเทมเพลตเรื่องราวผู้ใช้ของ ClickUp
เทมเพลตนี้เริ่มต้นด้วยการระบุตัวตนของผู้ใช้และสิ่งที่พวกเขาต้องการบรรลุ จากนั้นแบ่งเป้าหมายเหล่านั้นออกเป็นกิจกรรมและงานย่อยที่เล็กกว่า
คุณยังสามารถแท็กฟีเจอร์ที่ต้องการให้ส่งมอบก่อนการไปยังขั้นตอนถัดไปได้ และจัดเรียงให้อยู่ในเฟสการปล่อยต่าง ๆ ตามแผนการปล่อยของคุณ
'ตำนาน' ที่อยู่ด้านข้างจะนำคุณผ่านโครงสร้าง ตั้งแต่การกำหนดผู้ใช้ไปจนถึงการแยกการเผยแพร่ ซึ่งทำให้กระบวนการเป็นไปอย่างเข้าใจง่ายแม้สำหรับทีมที่ยังไม่คุ้นเคยกับการทำแผนผังเรื่องราวผู้ใช้
❗ คำถามด่วน: คุณเคยลองใช้AI ในการร่างหรือปรับแต่งเอกสารของคุณหรือไม่? มันช่วยให้คุณผ่านพ้นหน้ากระดาษเปล่าและช่วยย่อส่วนที่ยาวและละเอียดได้อีกด้วย
ตามการสำรวจของMcKinsey & Company พบว่า 78% ขององค์กรในปัจจุบันใช้ AI ในอย่างน้อยหนึ่งฟังก์ชันทางธุรกิจ
8. เอกสารแผนการปล่อย
เอกสารแผนการปล่อย (Release Plan Document) คือแผนที่ระดับสูงที่ใช้ใน Agile (Scrum, SAFe, หรือไฮบริด)และการจัดการผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมเพื่อกำหนดสิ่งที่จะถูกส่งมอบเมื่อใด โดยใคร และภายใต้ข้อจำกัดใด ๆ ในหนึ่งหรือหลายรอบการปล่อย (โดยทั่วไปคือ 3–12 เดือน)
เอกสารนี้เชื่อมโยงระหว่างแผนงานผลิตภัณฑ์ (วิสัยทัศน์) และแผนงาน Sprint/Iteration (การดำเนินการ) โดยตอบคำถามว่า: 'เรื่องราวของผู้ใช้ ฟีเจอร์ หรืออีปิคใดบ้างที่จะถูกส่งมอบในเวอร์ชันใด และเพราะอะไร?'
ด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างของสิ่งที่คุณมักจะต้องรวมไว้ในเอกสารประเภทนี้:
|มหากาพย์ / คุณสมบัติเด่น
|เรื่องราวของผู้ใช้
|คะแนนเรื่องราว
|วิ่งเร็ว
|สถานะ
|หมายเหตุ
|แดชบอร์ดมือถือ
|US-101, US-102
|13
|สปรินท์ 1
|เสร็จแล้ว
|การแจ้งเตือนแบบพุช
|US-201, US-202, US-203
|21
|สปรินต์ 2–3
|กำลังดำเนินการ
|ขึ้นอยู่กับ Firebase
|โหมดออฟไลน์
|US-301
|8
|สปรินท์ 4
|สิ่งที่ต้องทำ
|หนี้ทางเทคโนโลยี
|รวม
|42
เทมเพลตการวางแผนการปล่อยของ ClickUpช่วยให้การจัดการการปล่อยซอฟต์แวร์หรือผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ต้นจนจบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การวางแผน การทบทวนการออกแบบ ไปจนถึงการทดสอบและการปล่อยสู่ตลาด ทุกภารกิจสามารถบันทึกไว้ในที่เดียวเพื่อความโปร่งใสและการประสานงานที่ดีขึ้นระหว่างทีม
ด้วยสถานะที่กำหนดเอง คุณสามารถติดตามขั้นตอนของงานตามการออกแบบและข้อกำหนดของกระบวนการทำงานของคุณได้ ซึ่งช่วยลดความไม่ชัดเจนและความสับสนเกี่ยวกับใครเป็นผู้รับผิดชอบในขั้นตอนต่อไปอย่างมาก
📋 หมายเหตุด่วน: อย่าสับสนระหว่าง แผนการปล่อย กับ บันทึกการปล่อย!
- แผนการปล่อยเวอร์ชันคือแผนงานภายในที่ระบุสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น กำหนดเวลาที่จะส่งมอบ และผู้ที่รับผิดชอบในการดำเนินการให้สำเร็จ
- บันทึกการปล่อยเวอร์ชัน, ในทางกลับกัน, คือการอัปเดตที่เปิดเผยต่อสาธารณะซึ่งบอกผู้ใช้ว่ามีอะไรใหม่, ได้รับการปรับปรุง, หรือได้รับการแก้ไขหลังจากที่มีการปล่อยเวอร์ชันออกไปแล้ว
9. เอกสารการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เอกสารการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (หรือที่เรียกว่า แผนการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, แผนการสื่อสาร, หรือ RACI + แผนการสื่อสาร) คือแผนที่ระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนไว้, บอกอย่างชัดเจนว่าแต่ละคนต้องการข้อมูลอะไร, ต้องการเมื่อไหร่, จะได้รับอย่างไร, และใครเป็นผู้รับผิดชอบในการส่งข้อมูลให้.
โดยสรุป นี่คือสิ่งที่เกี่ยวข้อง:
- ภาพรวมของโครงการ: สรุป 1 ประโยค, วันที่เผยแพร่, เป้าหมาย
- ทะเบียนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: ชื่อ, บทบาท, องค์กร, อิทธิพล/ผลประโยชน์ (ตารางอำนาจ-ผลประโยชน์)
- เมทริกซ์การสื่อสาร: อะไร → ใคร → เมื่อไร → อย่างไร → ผู้รับผิดชอบ
- เครื่องมือและช่องทาง: อีเมล, การประชุมใหญ่, และอื่น ๆ
- เมทริกซ์ RACI: ผู้รับผิดชอบ, ผู้รับผิดชอบโดยตรง, ผู้ให้คำปรึกษา, ผู้รับทราบ ตามผลลัพธ์ที่ส่งมอบ
- เส้นทางการยกระดับ: ติดต่อใครสำหรับอุปสรรค ความเสี่ยง การตัดสินใจ
- ความถี่ในการประชุม: กำหนดการ, วัตถุประสงค์, ผู้เข้าร่วม, เอกสารประกอบ
- วงจรข้อเสนอแนะ: วิธีที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถให้ข้อมูลป้อนกลับ
- ประวัติเวอร์ชัน: วันที่, การเปลี่ยนแปลง, ผู้เขียน
เทมเพลตรายงานสถานะโครงการของ ClickUpช่วยให้มั่นใจได้ว่ารายละเอียดสำคัญของโครงการได้รับการบันทึกและสื่อสารไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างชัดเจน มีส่วนเฉพาะสำหรับการอัปเดตความคืบหน้า ความต้องการทรัพยากร อุปสรรค พื้นที่ที่ต้องปรับปรุง ฯลฯ ทำให้ง่ายต่อการรักษาความสอดคล้องและลดความสับสนเมื่อโครงการพัฒนาไป
📚 อ่านเพิ่มเติม: วิธีสร้างแผนการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
10. เอกสารการวิเคราะห์หลังการเปิดตัว
เอกสารการวิเคราะห์หลังการเปิดตัว (หรือที่เรียกว่าการทบทวนการเปิดตัวหรือการตรวจสอบการเปิดตัว) ถูกสร้างขึ้นหลังจากผลิตภัณฑ์ถูกเปิดตัวเพื่อประเมินว่าการเปิดตัวนั้นทำได้ตามความคาดหวังหรือไม่ เอกสารนี้รวบรวมข้อมูลสำคัญ เช่น ข้อมูลการขาย, ความคิดเห็นของลูกค้า, ปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์, และแนวโน้มการมีส่วนร่วมเพื่อประเมินว่าเป้าหมายการเปิดตัวได้รับการบรรลุหรือไม่
นอกเหนือจากหมายเลขติดตามแล้ว เอกสารการจัดการผลิตภัณฑ์นี้ยังใช้เพื่อทำความเข้าใจว่าอะไรที่ได้ผล, สมาชิกทีมมีข้อบกพร่องตรงไหน, และอะไรที่สามารถปรับปรุงได้สำหรับการปล่อยเวอร์ชันถัดไป
เอกสารนี้ประกอบด้วย:
- ภาพรวมการเปิดตัว: รายละเอียดพื้นฐาน เช่น ชื่อผลิตภัณฑ์ เวอร์ชัน วันที่เปิดตัว กลุ่มเป้าหมาย และเป้าหมายการเปิดตัวเดิม
- ตัวชี้วัดและผลลัพธ์หลัก: การยอมรับ, การเปิดใช้งาน, การคงอยู่, ยอดขาย, การสูญเสียลูกค้า, หรือการใช้งานฟีเจอร์, พร้อมข้อมูลประสิทธิภาพเช่น เวลาทำงานต่อเนื่อง และอัตราการตอบสนอง
- สิ่งที่ทำได้ดีและไม่ได้ดี: การสะท้อนอย่างซื่อสัตย์โดยมีข้อมูลสนับสนุนเกี่ยวกับความสำเร็จและความท้าทาย
- ข้อมูลเชิงลึกของลูกค้า: ข้อเสนอแนะจากแบบสำรวจ ช่องทางการสนับสนุน และการวิเคราะห์ผู้ใช้ที่เผยให้เห็นว่าผู้คนมีประสบการณ์กับผลิตภัณฑ์อย่างไรจริง ๆ
- การทบทวนเชิงแข่งขัน: การตอบสนองของตลาด—คู่แข่งมีการตอบสนองอย่างไรบ้าง—พวกเขาตอบโต้, ลอกเลียน, หรือปรับตำแหน่งตัวเองใหม่?
- สาเหตุที่แท้จริงและบทเรียนที่ได้รับ: อะไรเป็นปัจจัยที่ผลักดันให้เกิดผลลัพธ์ที่คุณเห็น และรูปแบบใดที่ควรเสริมสร้างหรือหลีกเลี่ยงในครั้งต่อไป
- แผนปฏิบัติการ: ติดตามงานที่ต้องทำ, แก้ไข, หรือปรับปรุงคุณสมบัติใหม่ ๆ พร้อมผู้รับผิดชอบและระยะเวลาที่กำหนด
- วันทบทวนครั้งถัดไป: จุดที่กำหนดไว้เพื่อกลับมาตรวจสอบผลลัพธ์และติดตามความคืบหน้าของโครงการหลังการเปิดตัว กำหนดวันทบทวนติดตามผลเพื่อให้สิ่งที่ได้เรียนรู้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงจริง
สำหรับการประเมินผลโครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการ ให้ใช้แม่แบบการทบทวนโครงการของ ClickUp คุณสามารถรวบรวมผลลัพธ์และบทเรียนที่ได้ไว้ที่เดียว และทำให้การสะท้อนคิดนำไปปฏิบัติได้จริงแทนที่จะเป็นเพียงการพูดคุย
มุมมองกระดานแบบคัมบังจะจัดกลุ่มรายการเป็นข้อมูลย้อนกลับเฉพาะ เช่น สิ่งที่ทำได้ดี สิ่งที่ผิดพลาด บทเรียนที่ได้เรียนรู้ ทางเลือกอื่น ๆ เป็นต้น วิธีนี้ช่วยให้ทีมสามารถแยกความสำเร็จ ปัญหา ข้อค้นพบ และคำถามที่ยังค้างอยู่ออกจากกันได้อย่างง่ายดาย แทนที่จะปะปนทุกอย่างไว้ด้วยกัน
⚡ คลังแม่แบบ: แม่แบบเอกสารทางเทคนิคฟรีสำหรับทีมไอที
ClickUp ช่วยผู้จัดการผลิตภัณฑ์เตรียมเอกสารเหล่านี้ได้อย่างไร
ในฐานะผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่มีความสามารถและมีปริมาณงานสูง มักจะมีภาระที่มองไม่เห็นจากการสลับบริบท การไม่สอดคล้องกัน และข้อมูลที่กระจัดกระจายอยู่ในแต่ละส่วนงาน
ยังไม่ต้องพูดถึงปริมาณงานในการจัดการผู้ใช้ ตลาด กลยุทธ์ คุณสมบัติ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผลลัพธ์จากการเปิดตัว!
เข้าสู่ClickUp:พื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์แห่งแรกของโลก
นั่นหมายความว่าอย่างไร? 👇
ด้านล่างนี้ เราจะแสดงให้คุณเห็นถึงวิธีที่ซอฟต์แวร์การจัดการผลิตภัณฑ์ของ ClickUpทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้น ด้วยฟีเจอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI
1. ClickUp Brain + Super Agents เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ
ClickUp Brainคือผู้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่พร้อมใช้งานตลอดเวลา ซึ่งฝังอยู่ภายในพื้นที่ทำงานของผลิตภัณฑ์ของคุณโดยตรง
Brain ดึงข้อมูลจากงานของคุณ เอกสาร การแชท ฟิลด์ และเครื่องมือที่เชื่อมต่อ เพื่อให้คำตอบและผลลัพธ์ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริบทสูง
ในบริบทของเอกสารผลิตภัณฑ์ ClickUp Brain ช่วยคุณในเรื่อง:
- ร่างเอกสาร PRD, กรณีศึกษาทางธุรกิจ, เรื่องราวของผู้ใช้, และสรุปการวิจัย โดยใช้บริบทของพื้นที่ทำงานที่มีอยู่
- สรุปการหารือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เป็นเอกสารที่ชัดเจน
- เปลี่ยนบันทึกที่กระจัดกระจายหรือหัวข้อการประชุมให้เป็นเอกสารผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้าง
- ตอบคำถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ได้ทันทีโดยอ้างอิงจากงานที่ทำอยู่ แผนงาน และเอกสาร
ด้วยการรองรับโมเดล AI หลายรูปแบบ คุณสามารถเลือกปัญญาประดิษฐ์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละงานได้ ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาเชิงกลยุทธ์ เอกสารสำหรับผู้ใช้ การวิเคราะห์เชิงเทคนิค หรือการสรุปงานวิจัย ทั้งหมดนี้สามารถจัดการได้จากอินเทอร์เฟซเดียวโดยไม่ต้องออกจาก ClickUp
ซูเปอร์เอเย่นต์ก้าวไปอีกขั้นหนึ่ง. พวกเขาคือเอเย่นต์ที่ฉลาดและทำงานอัตโนมัติซึ่งทำงานอยู่เบื้องหลัง.
🤝 ClickUp Brain + Agents combo = ชั้นปฏิบัติการร่วมสำหรับทีมผลิตภัณฑ์ของคุณ
คุณจะได้รับ:
- ผู้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ: ClickUp Brain ทำงานร่วมกับคุณและรองรับเวิร์กโฟลว์มากกว่า 500 แบบ
- แถบคำสั่ง AI: พิมพ์เครื่องหมายเว้นวรรคจากความคิดเห็นใด ๆ เพื่อสร้างงาน ร่างคำตอบ หรือสรุปหัวข้อสนทนาที่ยาวโดยใช้บริบททั้งหมดของการสนทนา
- โมเดล AI หลายแบบ: เข้าถึง ChatGPT, Claude, Gemini และโมเดลพรีเมียมอื่น ๆ รวมถึงการค้นหาเว็บแบบเรียลไทม์ จากอินเทอร์เฟซเดียวโดยไม่ต้องสลับเครื่องมือ
- ตัวแทนตอบคำถามสด: เมื่อมีคำถามเกิดขึ้นใน ClickUp Chat ตัวแทนจะตอบกลับโดยอัตโนมัติโดยใช้ความรู้จากพื้นที่ทำงานของคุณ ช่วยลดการขัดจังหวะและการอธิบายซ้ำ
- การอัปเดตโครงการอัตโนมัติ: ให้ตัวแทนสร้างรายงานสถานะรายวันหรือรายสัปดาห์สำหรับรายการ งาน หรือแชทต่างๆ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับข้อมูลโดยไม่ต้องติดตามด้วยตนเอง
⭐ โบนัส: นำสิ่งที่ดีที่สุดของ ClickUp มาสู่เดสก์ท็อปของคุณด้วยClickUp Brain MAX— ซูเปอร์แอปแบบสแตนด์อโลน
- ศูนย์ควบคุม ClickUp ของคุณ: เปิดเผยบริบทที่ซ่อนอยู่ทั่วทั้งงาน เอกสาร ความคิดเห็น และโครงการต่างๆ ได้ทันที ค้นหาคำตอบ เรียกดูเอกสาร และตรวจสอบสถานะโครงการแบบเรียลไทม์ได้จากทุกที่บนเดสก์ท็อปของคุณ
- ค้นหาข้ามแอปที่เชื่อมต่อ: ค้นหาไฟล์และการตัดสินใจที่ซ่อนอยู่ข้ามเครื่องมือต่างๆ เช่น Google Drive, Docs และการแชท ช่วยประหยัดเวลาที่สูญเสียไปกับการค้นหาด้วยตนเอง
- การวิจัยเว็บลึกในตัว: เปลี่ยนชั่วโมงของการวิจัยตลาดหรือการแข่งขันให้เหลือเพียงไม่กี่นาทีด้วยการวิเคราะห์เว็บที่ขับเคลื่อนด้วย AI และการอ้างอิงที่ชัดเจนและใช้งานได้จริง
- พูดเป็นข้อความเพื่อการคิดที่รวดเร็วขึ้น: จับความคิด บันทึกย่อ และร่างต่างๆ ด้วยเสียงของคุณ Brain MAX จะจัดการการถอดเสียงและปรับแต่งให้เรียบร้อย ช่วยให้คุณบันทึกข้อมูลเชิงลึกของผลิตภัณฑ์ในขณะที่ยังสดใหม่
- ลด การขยายตัวของ AI: แทนที่จะต้องจัดการกับเครื่องมือ AI หลายตัวสำหรับการวิจัย การเขียน การสรุป และการค้นหา Brain MAX ได้รวมกระบวนการทำงานเหล่านี้ไว้ในชั้น AI เดียวที่เข้าใจบริบทของผลิตภัณฑ์ของคุณ
หากคุณกำลังเผชิญกับการแพร่กระจายของ AI อยู่แล้วนี่คือวิดีโอเกี่ยวกับวิธีที่คุณสามารถควบคุมมันได้ก่อนที่สถานการณ์จะบานปลาย:
2. ClickUp Docs + Brain เป็นศูนย์กลางรวมเอกสารผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
ClickUp Docsมอบพื้นที่เดียวให้กับผู้จัดการผลิตภัณฑ์ของคุณในการบันทึกข้อกำหนด จดบันทึกการตัดสินใจจากการประชุม ทำงานร่วมกับทีมแบบเรียลไทม์ และเชื่อมโยงทุกไอเดียไปยังงานและการดำเนินการโดยตรง
ภายในเอกสาร, ClickUp Brain ช่วยในการร่างและอัปเดตเอกสารโดยใช้บริบทจากงาน, การสนทนา, และการตัดสินใจที่ผ่านมา เอกสารของคุณจะทันสมัยอยู่เสมอโดยไม่ต้องใช้ความพยายามเพิ่มเติม
ด้วยความคิดเห็นและประวัติเวอร์ชัน สมาชิกในทีมของคุณสามารถตรวจสอบ พูดคุย และปรับปรุงการตัดสินใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ได้จากแหล่งข้อมูลเดียวที่เป็นความจริง
การอัปเดตเกิดขึ้นที่ที่งานอยู่เดิม ช่วยลดการทำงานซ้ำและการไม่สอดคล้องกัน
ด้วยการควบคุมการอนุญาตและการแบ่งปัน คุณสามารถปรับแต่งการเข้าถึงสำหรับผู้นำ วิศวกร นักออกแบบ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนเห็นรายละเอียดในระดับที่เหมาะสมโดยไม่ซ้ำซ้อนกับเอกสาร
3. เปลี่ยนเอกสารให้เป็นแผนพร้อมดำเนินการด้วยงานและแดชบอร์ด
ส่วนหนึ่งคือการสร้างเอกสารประกอบผลิตภัณฑ์ ส่วนที่สองซึ่งมีความสำคัญไม่แพ้กันคือการนำเอกสารเหล่านั้นไปปฏิบัติให้เกิดผล
คุณทำสิ่งนี้ภายในพื้นที่ทำงานของ ClickUp อย่างไร?
สร้างงานใน ClickUpได้โดยตรงจากเอกสาร ความคิดเห็น หรือผลลัพธ์จาก AI ขั้นตอนนี้จะช่วยให้ข้อกำหนด การตัดสินใจ และเกณฑ์การยอมรับถูกนำไปสู่การดำเนินการได้ทันที
เมื่อการทำงานดำเนินไป การอัปเดตงานจะสะท้อนสถานะปัจจุบันของผลิตภัณฑ์โดยอัตโนมัติ
สร้างภาพรวมระดับสูงของทุกสิ่งใน Workspace ของคุณด้วยClickUp Dashboards ไม่ว่าจะเป็นความคืบหน้า ความเสี่ยง ผลกระทบ หรือแดชบอร์ดที่กำหนดเองสำหรับการรายงานภายในและภายนอกอย่างละเอียด
ภายในแดชบอร์ด คุณสามารถ:
- ดูภาพรวมสุขภาพของผลิตภัณฑ์ที่รวมถึงจำนวนผู้ใช้ที่ใช้งานรายวัน (DAU) อัตราการยกเลิกการใช้งาน แนวโน้มการใช้งานฟีเจอร์ และผลกระทบต่อรายได้ ทั้งหมดในบอร์ดเดียว
- จัดให้สถานะการเปิดตัวและแผนงานสอดคล้องกันโดยการแสดงเป้าหมายสำคัญ การใช้ความจุ การเติบโตของงานค้าง และความสัมพันธ์ที่พึ่งพาอาศัยกันบนแดชบอร์ดที่ใช้ร่วมกัน
- เชื่อมโยงเป้าหมาย KPIของคุณ (เช่น ลูกค้าตลอดชีพ, ต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้า) กับตัวชี้วัดแบบเรียลไทม์เพื่อให้คุณสามารถตรวจสอบได้ว่าคุณกำลังอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง
- กรองและปรับแต่งการ์ด (เช่นแผนภูมิวงกลม, แนวโน้มเส้น, การ์ดตามเวลา) ตามเวอร์ชันของผลิตภัณฑ์, ภูมิภาค, หรือบุคลิกภาพ
เพิ่มความชัดเจนและแรงขับเคลื่อนให้กับทุกแผนผลิตภัณฑ์ด้วย ClickUp
เมื่อคุณให้ความสำคัญกับการจัดทำเอกสารผลิตภัณฑ์ ทีมงานผลิตภัณฑ์ของคุณจะสามารถสร้างคลังข้อมูลที่ทุกคนสามารถพึ่งพาได้
พื้นที่ทำงานที่เชื่อมต่อของ ClickUp ทำให้ทุกอย่างง่ายสำหรับคุณ
คุณสามารถสร้าง, อัปเดต, และพัฒนาเอกสารสินค้าในที่เดียวที่การทำงานเกิดขึ้น, โดยไม่ต้องทำซ้ำหรือตามหาการอัปเดต.
ด้วยเอกสาร, งาน, แดชบอร์ด, และระบบ AI ที่ติดตั้งไว้ในตัว ทำงานร่วมกัน เอกสารผลิตภัณฑ์กลายเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงานประจำวันของคุณแทนที่จะเป็นสิ่งที่ทำตามหลัง
ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ผู้ที่ใฝ่ฝันจะเป็น PM หรือผู้ก่อตั้งที่นำการตัดสินใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ClickUp ช่วยให้คุณเปลี่ยนจากเอกสารที่กระจัดกระจายไปสู่แผนงานที่ชัดเจนและพร้อมสำหรับการดำเนินการ
พร้อมที่จะทดลองใช้หรือไม่?ลงทะเบียนกับ ClickUp ได้ฟรี
Fคำถามที่พบบ่อย
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ทุกคนควรรักษาชุดเอกสารหลักที่ครอบคลุมการค้นพบ การวางแผน การดำเนินการ และการเรียนรู้ เอกสารเหล่านี้ประกอบด้วย เอกสารข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ (PRD) แผนที่ผลิตภัณฑ์ กรณีธุรกิจหรือคำชี้แจงปัญหา บุคลิกผู้ใช้ การวิจัยตลาด บักล็อก เรื่องราวผู้ใช้ แผนการปล่อย การอัปเดตผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการวิเคราะห์หลังการเปิดตัว
ผลิตภัณฑ์ B2B SaaS ต้องการเอกสารที่สะท้อนถึงวงจรชีวิตที่ยาวนาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่าย และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เอกสารเหล่านี้รวมถึง PRD ที่ละเอียดพร้อมเวิร์กโฟลว์ตามบทบาท บุคลิกผู้ใช้สำหรับผู้ซื้อ ผู้ใช้ และผู้ดูแลระบบ การวิจัยตลาดพร้อมการวิเคราะห์คู่แข่งและการกำหนดราคา และแผนที่ผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายการรักษาลูกค้า การขยายตัว หรือรายได้ ทีมงานยังพึ่งพาการสื่อสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรกับแผนการปล่อย การบันทึกการปล่อยที่แสดงต่อลูกค้า และการวิเคราะห์หลังการเปิดตัวที่เน้นการยอมรับ การใช้งาน และการสูญเสียลูกค้า
โดยปกติจะเริ่มต้นด้วยคำชี้แจงปัญหาที่ชัดเจนและเป้าหมาย ตามด้วยบริบทของผู้ใช้ สมมติฐาน และขอบเขต จากนั้น PRD จะระบุข้อกำหนดเชิงฟังก์ชัน เกณฑ์การยอมรับ ความพึ่งพา ข้อจำกัด และตัวชี้วัดความสำเร็จ
แผนที่ผลิตภัณฑ์ (Product Roadmap) ถ่ายทอดทิศทางและลำดับความสำคัญ โดยแสดงให้เห็นสิ่งที่ทีมตั้งใจจะดำเนินการในระยะยาวและเหตุผลที่แต่ละโครงการมีความสำคัญ แผนที่ผลิตภัณฑ์ = เน้นกลยุทธ์และผลลัพธ์ ในทางกลับกัน แผนการปล่อยเวอร์ชัน (Release Plan) มุ่งเน้นที่การดำเนินงานและกำหนดเวลา โดยระบุรายละเอียดว่าฟีเจอร์แต่ละอย่างจะเปิดตัวเมื่อใด มีปัจจัยใดที่ต้องพึ่งพา และจะประสานงานการส่งมอบอย่างไร แผนการปล่อยเวอร์ชัน = เน้นกลยุทธ์และเน้นการส่งมอบ
ฝังเอกสารไว้ในกระบวนการทำงานประจำวันแทนที่จะมองว่าเป็นงานที่ทำเพียงครั้งเดียว. เชื่อมโยงเอกสารกับงานและรายการที่ต้องทำ, อัปเดตเอกสารในระหว่างการวางแผนสปรินต์หรือการทบทวนการปล่อย, และใช้ความคิดเห็นหรือประวัติเวอร์ชันเพื่อบันทึกการตัดสินใจที่เปลี่ยนแปลงไป.
เครื่องมือหลายชนิดช่วยผู้จัดการผลิตภัณฑ์ในการสร้างและรักษาเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครอบคลุมเอกสารประเภทต่าง ๆ ที่สำคัญClickUpอยู่ในตำแหน่งแกนกลางเนื่องจากความสามารถในการสร้างเนื้อหาโดยอัตโนมัติ, เชื่อมโยงงาน, ทำให้กระบวนการทำงานเป็นระบบอัตโนมัติ, และสร้างแผนที่เส้นทางแบบภาพ สำหรับการวางแผนความคิดแบบภาพ,MiroและLucidchartเป็นตัวเลือกที่มีประโยชน์เพราะช่วยให้ทีมสร้างแผนที่การเดินทาง, แผนภาพ, และกระบวนการทำงานแบบภาพ เมื่อพูดถึงการจัดวางFigmaช่วยให้คุณฝังไวร์เฟรมและต้นแบบลงในเอกสารได้โดยตรงเพื่อการร่วมมือแบบครบวงจรระหว่างทีมออกแบบและทีมผลิตภัณฑ์ ในขณะเดียวกันAirtableให้บริการฐานข้อมูลแบบไดนามิกที่รองรับการระบุปัญหาการวิจัย ติดตามความคืบหน้า และจัดระเบียบข้อมูลเชิงลึกข้ามทีม