10 ซอฟต์แวร์เอกสารทางเทคนิคที่ดีที่สุดในปี 2025

เอกสารทางเทคนิคที่ดีเปรียบเสมือนพลังวิเศษสำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณ มันช่วยให้ทีมของคุณติดตามการเปลี่ยนแปลงและสร้างเอกสารกระบวนการได้ แต่การสร้างและรักษาเอกสารทางเทคนิคให้ทันสมัยอาจเป็นเรื่องที่น่าเบื่อ
ซอฟต์แวร์เอกสารทางเทคนิคที่เหมาะสมสามารถสร้างความแตกต่างอย่างมากในกระบวนการนี้ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างคู่มือที่เรียบง่ายหรือฐานความรู้ที่ซับซ้อน ซอฟต์แวร์เอกสารทางเทคนิคช่วยให้คุณสร้างเอกสารที่ชัดเจน กระชับ และเป็นมิตรกับผู้ใช้
หลายโซลูชันเหล่านี้สามารถทำให้กระบวนการเอกสารของคุณเป็นระบบอัตโนมัติได้ ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาของทีมคุณให้สามารถมุ่งเน้นไปที่การสร้างสิ่งใหญ่ต่อไปได้ แทนที่จะต้องเสียเวลาหลายชั่วโมงไปกับการเขียนเอกสารทางเทคนิค
เตรียมตัวให้พร้อมที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับซอฟต์แวร์เอกสารทางเทคนิค สิ่งที่ควรพิจารณาในซอฟต์แวร์เอกสารทางเทคนิคที่ดีที่สุด และตัวเลือกที่ได้รับการจัดอันดับดีที่สุด 10 อันดับ!
ซอฟต์แวร์เอกสารทางเทคนิคคืออะไร?
ซอฟต์แวร์เอกสารทางเทคนิคช่วยให้คุณสร้างและจัดการเอกสารที่อธิบายวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ เอกสารทางเทคนิคอาจเป็นคู่มือผู้ใช้ อินเทอร์เฟซการเขียนโปรแกรมแอปพลิเคชัน ฐานความรู้ หรือวิกิ
อุตสาหกรรมต่าง ๆ ใช้ซอฟต์แวร์เอกสารทางเทคนิค รวมถึงนักพัฒนาซอฟต์แวร์ บริษัทฮาร์ดแวร์ และแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ ซอฟต์แวร์นี้ช่วยให้ผู้ใช้ทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการนำผลิตภัณฑ์หรือบริการไปใช้ และช่วยให้ผู้ใช้แก้ไขปัญหาที่พบ ซึ่งถือเป็นประโยชน์ทั้งสำหรับผู้ใช้และผู้สร้าง
ด้วยเอกสารทางเทคนิค คุณสามารถช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณได้อย่างเต็มประสิทธิภาพด้วยตนเอง ลดภาระงานของทรัพยากรภายในองค์กร และช่วยเป็นแนวทางในกระบวนการแนะนำการใช้งานหรือแก้ไขปัญหา
คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือเอกสารทางเทคนิค?
การเลือกซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญสำหรับกระบวนการจัดทำเอกสารทางเทคนิค เมื่อคุณกำลังมองหาซอฟต์แวร์สำหรับจัดทำเอกสารทางเทคนิคที่ดีที่สุด ควรเลือกเครื่องมือที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: ซอฟต์แวร์เอกสารทางเทคนิคที่คุณเลือกควรใช้งานง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีสมาชิกในทีมที่มีส่วนร่วมในการจัดทำเอกสารซึ่งอาจไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคมากนัก
- คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน:กระบวนการจัดทำเอกสารทางเทคนิคมักไม่ใช่หน้าที่ของคนเพียงคนเดียว มองหาเครื่องมือจัดการความรู้ที่อนุญาตให้ผู้ใช้หลายคนแก้ไขเอกสารพร้อมกัน รวมถึงการเพิ่มความคิดเห็น
- ตัวเลือกการปรับแต่งมากมาย: ไม่มีเอกสารทางเทคนิคสองฉบับที่เหมือนกัน และนั่นเป็นเรื่องที่ดี เอกสารของคุณควรสะท้อนถึงแบรนด์ของคุณและสอดคล้องกับสไตล์ของบริษัทคุณ พร้อมให้มีการจัดรูปแบบข้อความที่หลากหลาย, สื่อมัลติมีเดีย, และวิธีการจัดโครงสร้างเอกสารของคุณในหลากหลายรูปแบบ
- ตัวเลือกการผสานรวมที่แข็งแกร่ง: ยิ่งเครื่องมือเอกสารทางเทคนิคสามารถเชื่อมต่อกับระบบเทคโนโลยีที่คุณมีอยู่ได้มากเท่าไร ก็ยิ่งมีคุณค่ามากขึ้นเท่านั้น ค้นหาเครื่องมือที่สามารถผสานรวมกับแอปพลิเคชันอื่น ๆ ในกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ของคุณ เช่น ระบบจัดการเนื้อหา หรือเครื่องมือการจัดการโครงการและการสื่อสาร
- ตัวเลือกการเผยแพร่ที่หลากหลาย:เครื่องมือเอกสารซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดจะช่วยให้คุณสามารถเผยแพร่เอกสารได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ซึ่งอาจหมายถึงการโฮสต์เอกสารทางเทคนิคในโดเมนส่วนตัว การพิมพ์เป็นไฟล์ PDF หรือใช้ตัวเลือกการแชร์อื่นๆ
ซอฟต์แวร์เอกสารทางเทคนิคหลายตัวมีตัวเลือกแผนฟรีหรือช่วงทดลองใช้ นี่เป็นประโยชน์มากสำหรับการทดสอบซอฟต์แวร์ อนุญาตให้นักเขียนทางเทคนิคของคุณได้ทดลองใช้และดูว่ามันเหมาะกับกระบวนการทำงานของทีมคุณอย่างไร
10 เครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับการจัดทำเอกสารภายในและภายนอก
1.คลิกอัพ
ClickUp มีคุณสมบัติมากมายที่ทำให้เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดการโครงการและเป็นความฝันของนักเขียนทางเทคนิคClickUp Docsเป็นสถานที่ที่สมบูรณ์แบบในการสร้างเอกสารทางเทคนิคของคุณ โดยช่วยให้คุณเชื่อมต่อเอกสารของคุณกับเวิร์กโฟลว์และงานต่างๆ เพื่อเร่งกระบวนการจัดทำเอกสาร ตัวแก้ไขข้อความแบบสมบูรณ์ให้คุณมีตัวเลือกการปรับแต่งมากมาย และอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ใช้งานง่ายจะทำให้คุณจัดการเอกสารได้อย่างรวดเร็วในเวลาไม่นาน
ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่? ลองดูอินเทอร์เฟซClickUp AIซึ่งสามารถช่วยสรุป ขยาย หรือย่อข้อความได้ตามต้องการ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- เทมเพลตมากมายเพื่อเริ่มต้นเอกสารของคุณอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าคุณจะเขียนคู่มือผู้ใช้ เอกสารประกอบซอร์สโค้ด หรือเอกสารผลิตภัณฑ์
- AI ทำหน้าที่เพื่อเร่งกระบวนการเขียนของคุณ รวมถึงเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับการสรุปเอกสารหรือขยายส่วนต่าง ๆ ภายในเอกสารของคุณ
- ฟีเจอร์การทำงานร่วมกันอย่างกว้างขวางเพื่อให้ทีมสามารถทำงานบนเอกสารพร้อมกันได้ รวมถึงการทิ้งความคิดเห็นหรือสร้างแดชบอร์ดแบบกำหนดเอง
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ClickUp AI มีให้บริการเฉพาะในตัวเลือกแบบชำระเงินเท่านั้น ดังนั้นหากคุณต้องการให้บัญชีของคุณเป็นแบบฟรี คุณจะต้องเขียนเอกสารของคุณโดยไม่มีความช่วยเหลือจาก AI
- ไม่ใช่ทุกคุณสมบัติที่ทรงพลังของ ClickUp ที่มีให้ใช้งานบนแอปพลิเคชันมือถือ
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp AI พร้อมให้ซื้อแล้วสำหรับทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิก Workspace และแขกภายในต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 8,900+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,800 รายการ)
2. ฐานความรู้ ProProfs
ProProfs Knowledge Base เป็นซอฟต์แวร์บนคลาวด์ที่ช่วยให้คุณสามารถสร้างและเผยแพร่เอกสารทางเทคนิคได้อย่างง่ายดาย ตัวแก้ไขที่ครอบคลุมช่วยให้คุณสามารถจัดรูปแบบข้อความและเพิ่มรูปภาพ วิดีโอ และโค้ดสั้นๆ ลงในเอกสารของคุณได้
ProProfs Knowledge Base สามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือต่าง ๆ ที่คุณอาจมีอยู่แล้วในชุดเทคโนโลยีของคุณได้อย่างราบรื่น เช่น Google Drive, Microsoft Office และ Salesforce ซึ่งช่วยให้กระบวนการรวบรวมและสร้างเอกสารทางเทคนิคเป็นเรื่องง่ายขึ้น แพลตฟอร์มนี้ยังอนุญาตให้คุณส่งออกเอกสารในรูปแบบต่าง ๆ ได้ รวมถึง PDF, ไฟล์ Markdown และ HTML ทำให้ง่ายต่อการแชร์หรือเผยแพร่เอกสารของคุณในรูปแบบเว็บไซต์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของฐานความรู้ ProProfs
- เครื่องมือสร้างเนื้อหาที่ยอดเยี่ยมสำหรับการเพิ่มรูปภาพ วิดีโอ และโค้ดสั้น ๆ เพื่อสร้างเอกสารที่น่าสนใจและมีประโยชน์มากขึ้น
- คุณสมบัติการค้นหาขั้นสูงสำหรับผู้ใช้เพื่อค้นหาข้อมูลที่ต้องการอย่างรวดเร็ว
- ตัวเลือกการผสานรวมที่ยอดเยี่ยมเพื่อรวบรวมเอกสารได้ง่ายขึ้น
ข้อจำกัดของฐานความรู้ ProProfs
- แพลตฟอร์มไม่มีคุณสมบัติการอัตโนมัติในตัวมากนัก คุณอาจพบว่าตัวเองต้องทำงานเป็นจำนวนมากด้วยตนเอง
ราคาของฐานความรู้ ProProfs
- ฟรี: สำหรับบทความไม่เกิน 25 บทความ
- ธุรกิจ: $29.99/เดือน สำหรับ 100 บทความต่อเดือน
- โดเมนที่กำหนดเองและไวท์เลเบล: $30/เดือน
คะแนนและรีวิวฐานความรู้ ProProfs
- G2: 4. 6/5 (รีวิว 25+ ครั้ง)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิว 25+ รายการ)
3. นูคลิโน
Nuclino เป็นแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันบนคลาวด์และโซลูชันเอกสารที่ทรงพลัง แพลตฟอร์มนี้ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางและเครื่องมือจัดการความรู้ ช่วยให้ทีมของคุณมีที่เริ่มต้นในการรวบรวมเอกสารทางเทคนิคเครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และตัวเลือกเนื้อหาที่มีโครงสร้างทำให้แพลตฟอร์มนี้โดดเด่น
คุณสมบัติเด่นของ Nuclino
- ระบบเนื้อหาที่มีโครงสร้างซึ่งประกอบด้วยรายการที่เชื่อมโยงกันช่วยให้การจัดระเบียบและเชื่อมโยงเอกสารต่าง ๆ เป็นเรื่องง่าย
- คุณสมบัติการร่วมมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการแบ่งปันความรู้มีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ทำงานแบบไม่พร้อมกัน
- ตัวเลือกการค้นหาที่ทรงพลังทำให้การค้นหาข้อมูลเป็นเรื่องง่าย แม้ในฐานความรู้ขนาดใหญ่
ข้อจำกัดของ Nuclino
- ไม่มีระบบอัตโนมัติสำหรับการจัดทำเอกสารตามโค้ด ดังนั้นคุณจะต้องรวบรวมข้อมูลนั้นด้วยตนเองหรือใช้เครื่องมือที่มีอยู่
ราคาของ Nuclino
- ฟรี
- มาตรฐาน: $5/ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- พรีเมียม: $10/ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ Nuclino
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
4. Whatfix
Whatfix เป็นแพลตฟอร์มการนำเทคโนโลยีมาใช้ในองค์กร ดังนั้นแม้ว่าจะไม่ใช่ตัวเลือกดั้งเดิมสำหรับเอกสารทางเทคนิค แต่ก็เป็นเครื่องมือเอกสารซอฟต์แวร์ที่มีประโยชน์ แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้คุณสร้างและแบ่งปันการแนะนำแบบโต้ตอบและคู่มือผลิตภัณฑ์ ซึ่งแสดงให้ผู้ใช้เห็นวิธีการทำงานเฉพาะหรืองานที่เป็นขั้นตอน คู่มือเหล่านี้สามารถช่วยให้คุณสร้างเอกสารทางเทคนิคที่สมบูรณ์และครอบคลุมสำหรับซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และเว็บไซต์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Whatfix
- การนำทางที่สามารถปรับแต่งได้ตามงาน, กระบวนการทำงาน, หรือแม้กระทั่งบทบาทของผู้ใช้หรืออุปกรณ์, ทำให้ทรัพยากรมีความเกี่ยวข้องและมีประโยชน์มากขึ้น
- การผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ เพื่อสร้างเอกสารที่ครอบคลุมมากขึ้น รวมถึงการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า, ระบบช่วยเหลือ, และระบบการจัดการการเรียนรู้
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย แม้แต่สำหรับผู้ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคมากนัก
ข้อจำกัดของ Whatfix
- มีตัวเลือกการปรับแต่งแบรนด์จำกัด ดังนั้นคุณอาจไม่สามารถสร้างการสาธิตที่ตรงตามแนวทางด้านสุนทรียภาพขององค์กรของคุณได้
ราคาของ Whatfix
- ติดต่อเพื่อขอราคาพิเศษ
คะแนนและรีวิวของ Whatfix
- G2: 4. 6/5 (290+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิว 75+ รายการ)
5. Document360
Document360 เป็นซอฟต์แวร์ฐานความรู้บนคลาวด์ที่ช่วยให้องค์กรสร้างและแบ่งปันเอกสารทางเทคนิคคุณภาพสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบควบคุมเวอร์ชันที่ทรงพลังและเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกัน พร้อมรองรับการเชื่อมต่อกับเครื่องมืออื่น ๆ กว่า 1,000 รายการ รวมถึง Google Drive และ GitHub
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Document360
- เครื่องมือแก้ไขฐานความรู้ที่ยอดเยี่ยมช่วยให้คุณสามารถสร้างเอกสารประกอบด้วยข้อความ, รูปภาพ, วิดีโอ, ตัวอย่างโค้ด, และอื่น ๆ
- การควบคุมการค้นหาที่แข็งแกร่งทำให้การค้นหาข้อมูลเฉพาะในฐานความรู้ขนาดใหญ่เป็นเรื่องง่าย ซึ่งช่วยเพิ่มความสะดวกในการใช้งาน
- ตัวเลือกการส่งออกช่วยให้คุณสามารถเผยแพร่เอกสารทางเทคนิคในรูปแบบต่างๆ ได้ รวมถึง HTML, PDF และ Markdown
ข้อจำกัดของ Document360
- ราคาสามารถเพิ่มขึ้นได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณต้องการฟังก์ชันขั้นสูงเพิ่มเติมสำหรับเอกสารโครงการหลายชุด
ราคาของ Document360
- ฟรีตลอดไป
- มาตรฐาน: $199/ต่อโครงการต่อเดือน
- มืออาชีพ: $399/ต่อโครงการต่อเดือน
- ธุรกิจ: $529/ต่อโครงการต่อเดือน
- องค์กร: $599/ต่อโครงการต่อเดือน
เอกสาร360 คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 360+)
- Capterra: 4. 7/5 (190+ รีวิว)
6. บิต
Bit เป็นแพลตฟอร์มการจัดการความรู้บนคลาวด์ ฐานความรู้ที่รวมศูนย์ช่วยให้การสร้างคู่มือผู้ใช้ เอกสารทางเทคนิค พอร์ทัลลูกค้า และอื่น ๆ เป็นเรื่องง่าย คุณสมบัติการทำงานร่วมกันช่วยให้ทีมสามารถสร้างเอกสารที่มีชีวิตชีวาด้วยเทมเพลตและตัวเลือกการปรับแต่งที่แข็งแกร่ง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดบางส่วน
- มีแม่แบบหลายสิบแบบที่ช่วยเริ่มต้นการสร้างเอกสาร และคุณสามารถใช้ธีมที่ปรับแต่งได้เพื่อให้สอดคล้องกับแบรนด์ของคุณ
- วิดเจ็ตอัจฉริยะช่วยให้การเพิ่มบล็อกข้อความ บล็อกโค้ด สมการคณิตศาสตร์ และอื่นๆ เป็นเรื่องง่าย
- การติดตามเอกสารช่วยให้คุณสามารถเพิ่มสมาชิกในทีมเพื่อทำงานร่วมกันได้ พร้อมทั้งตรวจสอบการควบคุมเวอร์ชัน
ข้อจำกัดเล็กน้อย
- การสนับสนุนทางโทรศัพท์อาจไม่พร้อมให้บริการสำหรับผู้ใช้ทุกคน ดังนั้นโปรดเตรียมพร้อมที่จะค้นหาฟอรัมช่วยเหลือหากคุณพบปัญหา
การกำหนดราคาบิต
- ฟรี
- โปรแพลน: $8/ต่อสมาชิกต่อเดือน
- แผนธุรกิจ: $15/ต่อสมาชิกต่อเดือน
คะแนนและรีวิว
- G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
- Capterra: 5/5 (รีวิว 5+ รายการ)
7. การบรรจบกัน
Confluence เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศ Atlassian ที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ทำให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสร้างเอกสารทางเทคนิคหากคุณเคยใช้แพลตฟอร์มอย่าง Jira หรือ Trello มาก่อน Confluence ช่วยให้การสร้างเอกสารซอฟต์แวร์เป็นเรื่องง่ายด้วยมาโครและเทมเพลตที่ช่วยเร่งกระบวนการสร้าง แพลตฟอร์มนี้ใช้งานง่ายแต่เต็มไปด้วยคุณสมบัติที่ทุกคน ตั้งแต่ผู้เขียนทางเทคนิคไปจนถึงผู้จัดการโครงการ จะชื่นชอบ
คุณสมบัติเด่นของ Confluence
- แอปพลิเคชันบนเว็บใช้งานง่ายจากทุกที่ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ทำให้มีประโยชน์สำหรับทีมระยะไกลสมัยใหม่
- โปรแกรมแก้ไขข้อความที่ยอดเยี่ยมและโครงสร้างลำดับชั้นของหน้าทำให้การสร้างและจัดระเบียบเอกสารทางเทคนิคของคุณเป็นเรื่องง่าย
- การติดตามย้อนกลับที่ยอดเยี่ยมช่วยให้คุณเห็นว่าใครเป็นผู้เปลี่ยนแปลงและเมื่อใด ทำให้การควบคุมเวอร์ชันเป็นเรื่องง่าย
ข้อจำกัดของการบรรจบกัน
- ตัวเลือกการอัตโนมัติกับผลิตภัณฑ์ที่อยู่นอกระบบนิเวศของ Atlassian อาจมีความซับซ้อนและจำกัด
การกำหนดราคาแบบคอนฟลูเอนซ์
- ฟรี: สำหรับผู้ใช้สูงสุด 10 คน และพื้นที่จัดเก็บไฟล์ 2 GB
- มาตรฐาน: $5.75/ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- พรีเมียม: $11/ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอราคาพิเศษ
คะแนนและรีวิวของคอนฟลูเอนซ์
- G2: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 3,600 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
8. ผู้บันทึก
หากคุณต้องการใช้พลังของ AI เพื่อทำให้การบันทึกกระบวนการง่ายขึ้นScribeคือแพลตฟอร์มสำหรับคุณ Scribe สร้างคู่มือขั้นตอนโดยอัตโนมัติเพื่อให้เอกสารเป็นปัจจุบันภายในไม่กี่นาที
คุณสมบัติเด่นของ Scribe
- ช่วยให้คุณบันทึกขั้นตอนกระบวนการของคุณทีละขั้นตอนด้วย AI ทำให้เอกสารของคุณทันสมัยอยู่เสมอโดยไม่ต้องใช้เวลาหลายชั่วโมง
- ช่วยให้คุณสร้างคู่มือผู้ใช้เพื่อช่วยตอบคำถามที่พบบ่อยในตั๋วสนับสนุนของคุณ
- ทำให้การบันทึกและแบ่งปันกระบวนการเป็นเรื่องง่ายภายในไม่กี่วินาทีด้วยอินเทอร์เฟซแบบชี้และคลิก
ข้อจำกัดของผู้บันทึก
- เครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการบันทึกกระบวนการของคุณ แต่อาจขาดคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับการจัดทำเอกสารทางเทคนิคที่มีความซับซ้อนมากขึ้น
ราคาของ Scribe
- พื้นฐาน: ฟรี
- โปรเพอร์ซันนัล: $23 ต่อที่นั่งต่อเดือน
- ทีมมืออาชีพ: $12 ต่อที่นั่งต่อเดือน โดยมีขั้นต่ำห้าที่นั่ง
- องค์กร: นัดหมายการสาธิตเพื่อรับราคาพิเศษ
คะแนนและรีวิวจากผู้เขียน
- Capterra: 4. 9/5 (5+ รีวิว)
9. GitBook
GitBook เป็นโซลูชันฐานความรู้ที่ช่วยให้การสร้างเอกสารซอฟต์แวร์ในกระบวนการทำงานร่วมกันเป็นเรื่องง่าย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการพัฒนาทรัพยากรที่ใช้งานง่ายและค้นหาได้ง่ายสำหรับผู้ใช้ปลายทาง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GitBook
- คุณสามารถเริ่มโครงการเอกสารทางเทคนิคได้อย่างง่ายดายโดยการนำเข้าเนื้อหาและเทมเพลตที่มีอยู่
- ทุกทีมสามารถมีส่วนร่วมในการสร้างฐานความรู้ด้วยฟีเจอร์การทำงานร่วมกัน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถอนุมัติได้ตลอดกระบวนการ
- คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้อย่างง่ายดายและติดตามการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นได้ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย เพื่อให้คุณสามารถย้อนกลับไปใช้เวอร์ชันเก่าได้เสมอหากจำเป็น
ข้อจำกัดของ GitBook
- หากคุณเลือกบัญชีฟรี ใครก็ตามจะสามารถเข้าถึงเนื้อหาของคุณได้ ดังนั้นอย่าเผยแพร่เนื้อหาที่ละเอียดอ่อนในที่นั้น
ราคาของ GitBook
- ส่วนตัว: ฟรีตลอดไป
- บวก: $6. 70/ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ข้อดี: $12.50 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคาพิเศษ
คะแนนและรีวิวของ GitBook
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 130+)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 15 รายการ)
10. บุ๊คสแต็ก
หากคุณต้องการสร้างเอกสารทางเทคนิคโดยไม่มีค่าใช้จ่าย BookStack เป็นตัวเลือกที่ควรพิจารณา แพลตฟอร์มนี้ฟรีและโอเพนซอร์ส มีอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายซึ่งแม้แต่ผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิคก็สามารถใช้งานได้ และมีฟีเจอร์ขั้นสูงมากมายสำหรับผู้ที่ต้องการใช้งาน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ BookStack
- อินเทอร์เฟซแบบ WYSIWYG ช่วยให้คุณสามารถแบ่งเอกสารของคุณออกเป็นหนังสือ บท และหน้า และแก้ไขข้อความของคุณได้อย่างง่ายดาย
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่ดีช่วยให้คุณสามารถใส่แบรนด์ของคุณเองลงในเอกสารได้
- ข้อกำหนดระบบขั้นต่ำช่วยให้ซอฟต์แวร์ไม่ทำให้เดสก์ท็อปของคุณช้าลง
ข้อจำกัดของ BookStack
- มันมีคุณสมบัติการทำงานร่วมกันน้อยมาก ดังนั้นอาจไม่เหมาะสำหรับทีมที่ต้องการแก้ไขเอกสารพร้อมกัน
ราคาของ BookStack
- ฟรี
การให้คะแนนและรีวิวของ BookStack
- Capterra: 5/5 (รีวิว 2+ รายการ)
ปรับปรุงกระบวนการเอกสารทางเทคนิคของคุณให้มีประสิทธิภาพด้วย ClickUp
ซอฟต์แวร์เอกสารทางเทคนิคที่ดีเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับองค์กรใด ๆ ที่พึ่งพาผู้ใช้ในการเข้าใจวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการที่ซับซ้อนให้เกิดประโยชน์สูงสุด เนื้อหาเอกสารทางเทคนิคที่ครอบคลุมสามารถแนะนำผู้ใช้ทั้งภายในและภายนอก ให้คำแนะนำที่ชัดเจนและกระชับสำหรับการใช้งานโครงการและบริการของคุณ ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาและลดความยุ่งยาก
ซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมสามารถช่วยประหยัดเวลาและลดความยุ่งยากให้กับองค์กรของคุณได้มากเช่นกัน หากคุณกำลังมองหาโซลูชันซอฟต์แวร์สำหรับเอกสารทางเทคนิคที่ทรงพลังและยืดหยุ่นสูง ขอแนะนำ Clickup โปรแกรมแก้ไขเอกสารของ ClickUp ครอบคลุมทุกประเภทเนื้อหา รองรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ และเชื่อมต่อกับเครื่องมือและแอปโปรดของคุณได้อย่างราบรื่น
ClickUp ยังมีแผนการใช้งานฟรีตลอดชีพ (Free Forever) ให้คุณเลือกใช้ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบนี้เหมาะสมกับกระบวนการเขียนงานเทคนิคของคุณก่อนตัดสินใจสมัครแผนแบบเสียค่าใช้จ่าย และหากคุณใช้ ClickUp เป็นเครื่องมือบริหารโครงการอยู่แล้ว ก็สามารถขยายฟังก์ชันการใช้งานเพื่อเขียนเอกสารทางเทคนิคได้อย่างง่ายดายเพียงไม่กี่คลิก
สร้างบัญชีวันนี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ClickUp และวิธีที่มันสามารถช่วยคุณสร้างเอกสารทางเทคนิคที่ดีขึ้น