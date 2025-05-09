วิธีเขียนกรณีธุรกิจที่น่าเชื่อถือสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (พร้อมเทมเพลตฟรีและตัวอย่าง)

คุณรู้สึกว่าคุณได้พบทางแก้ไขปัญหาที่เร่งด่วนที่สุดอย่างหนึ่งของบริษัทแล้วหรือไม่? คุณต้องการจะไปหาผู้ใหญ่ในทันทีเพื่อเล่าให้พวกเขาฟังเกี่ยวกับความคิดของคุณ พร้อมที่จะอวดความภาคภูมิใจในความสำเร็จของคุณหรือไม่? 💡
ก่อนที่คุณจะทำเช่นนั้น ให้หายใจลึก ๆ และคิดถึงว่าทางแก้ปัญหาของคุณต้องการการลงทุนทางการเงินอย่างมากหรือการเปลี่ยนแปลงไปสู่หน้าที่การงานที่สำคัญของธุรกิจหรือไม่ หากเป็นเช่นนั้น คุณควรเรียนรู้วิธีเขียนกรณีธุรกิจเพื่อเสนอความคิดของคุณอย่างถูกต้อง ให้กับผู้บริหารระดับสูง
ไม่เคยทำมาก่อนใช่ไหม? ไม่ต้องกังวล ในบทความนี้ เราจะสำรวจ:
- แนวคิดของกรณีศึกษาทางธุรกิจ
- ความแตกต่างระหว่างกรณีศึกษาทางธุรกิจกับแผนธุรกิจ
- กระบวนการสร้างกรณีธุรกิจที่น่าสนใจ
- ตัวอย่างจากชีวิตจริงเพื่อทำความเข้าใจว่ากรณีธุรกิจช่วยในการอนุมัติโครงการได้อย่างไร
กรณีศึกษาทางธุรกิจคืออะไร?
กรณีศึกษาทางธุรกิจอธิบายว่า ผลตอบแทนจากการลงทุนในแนวคิดหรือโครงการทางธุรกิจมีน้ำหนักมากกว่าความเสี่ยงและต้นทุน
นี่เป็นหนึ่งในเอกสารการจัดการโครงการหลายประเภท (เช่นหนังสือแต่งตั้งโครงการหรือ แผนโครงการ) ที่คุณอาจต้องสร้างเมื่อต้องการขออนุมัติเพื่อดำเนินการโครงการต่อไป กรณีศึกษาทางธุรกิจที่จัดทำอย่างดีสามารถมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการได้รับการอนุมัติจากลูกค้า ผู้บริหาร หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ในระยะเริ่มต้นของวงจรชีวิตโครงการของคุณ 🟢
ความสำคัญของกรณีศึกษาทางธุรกิจในการบริหารโครงการ
บทบาทสำคัญของกรณีธุรกิจคือการ ให้เหตุผลสนับสนุนการลงทุน นอกจากนี้ยังมีบทบาทสำคัญอื่น ๆที่ทำให้การบริหารโครงการมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งบางส่วนได้แก่:
- ให้ความชัดเจน: การร่างกรณีธุรกิจต้องมีการวางแผนและวิจัยอย่างรอบคอบ ซึ่งช่วยให้ความคิดชัดเจนและเพิ่มความเข้าใจของคุณเกี่ยวกับโครงการหรือการริเริ่มที่คุณจะเสนอ
- การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร: กรณีธุรกิจช่วยให้มั่นใจว่าทรัพยากรของบริษัทถูกใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิผลและสนับสนุนเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ระยะยาวของบริษัท
- ขจัดข้อสงสัย: โดยการเปรียบเทียบวิธีแก้ปัญหาต่างๆ เอกสารนี้จะขจัดข้อสงสัยทั้งหมดว่าวิธีแก้ปัญหาทางธุรกิจทางเลือกนั้นดีกว่าวิธีที่คุณกำลังเสนอ
การเตรียมกรณีศึกษาทางธุรกิจอาจต้องใช้เวลาและความพยายามอย่างมาก ดังนั้นจึงสมเหตุสมผลเมื่อโครงการหรือการริเริ่มใด ๆ ต้องการการลงทุนทางการเงินอย่างมีนัยสำคัญ สำหรับการขออนุมัติอื่น ๆ คุณสามารถใช้เอกสารโครงการ (project charter) ได้ สถานการณ์บางประการที่กรณีศึกษาทางธุรกิจอาจมีความเหมาะสม ได้แก่:
- โครงการใหม่
- สายผลิตภัณฑ์ใหม่
- การแนะนำบุคลิกภาพลูกค้าใหม่เข้าสู่กลยุทธ์การตลาดของคุณ
- การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในห่วงโซ่อุปทาน เช่น การแนะนำซัพพลายเออร์หรือผู้จัดจำหน่ายรายใหม่
ความแตกต่างระหว่างกรณีศึกษาทางธุรกิจกับแผนธุรกิจคืออะไร?
แม้ว่ากรณีศึกษาทางธุรกิจอาจดูเหมือนคำที่มีความหมายเหมือนกันกับแผนธุรกิจ แต่เมื่อพิจารณาจากคำจำกัดความ เนื้อหา และชื่อแล้ว จะพบความแตกต่างที่สำคัญระหว่างทั้งสองอย่าง ความแตกต่างที่เห็นได้ชัดที่สุดคือ:
- กรณีการใช้งาน: แผนธุรกิจถูกจัดทำขึ้นสำหรับธุรกิจใหม่ทั้งหมด ในขณะที่กรณีธุรกิจถูกสร้างขึ้นเมื่อมีการขอการมีส่วนร่วมทางการเงินที่สำคัญภายในธุรกิจที่มีอยู่แล้ว
- วัตถุประสงค์: แผนธุรกิจมีเป้าหมายเพื่อกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจอย่างครบถ้วน ในขณะที่กรณีศึกษาทางธุรกิจพยายามอธิบายถึงข้อดีของโครงการเฉพาะ
- เนื้อหา: แผนธุรกิจประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับ:พันธกิจและวิสัยทัศน์ของบริษัทการคาดการณ์ทางการเงินการวิเคราะห์ SWOTการวิเคราะห์ตลาดกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดโปรไฟล์ทีม
ในทางกลับกัน กรณีศึกษาทางธุรกิจจะประกอบด้วยเพียงการคาดการณ์ทางการเงิน ความเสี่ยง และต้นทุนของโครงการเท่านั้น
- ระดับของรายละเอียด: เนื่องจากขอบเขตของข้อมูลที่พวกเขาต้องครอบคลุม แผนธุรกิจมักจะมีความละเอียดมากกว่ากรณีธุรกิจ
6 องค์ประกอบสำคัญของกรณีศึกษาทางธุรกิจ
แม้ว่าโครงสร้างที่แน่นอนของกรณีธุรกิจจะแตกต่างกันไปตามสถานการณ์เฉพาะ แต่ต่อไปนี้คือองค์ประกอบที่สำคัญบางประการ:
1. สรุปผู้บริหาร
บทสรุปสำหรับผู้บริหารให้ ภาพรวมอย่างรวดเร็ว ของรายละเอียดสำคัญที่ครอบคลุมในกรณีธุรกิจของคุณ
เนื่องจากผู้จัดการและผู้บริหารมักมีเวลาจำกัด สรุปผู้บริหารจึงมักเป็นส่วนเดียวของเอกสารที่พวกเขาอ่านจริง ๆ นั่นคือเหตุผลที่การทำให้ส่วนนี้ถูกต้องและสร้างความประทับใจแรกที่ทรงพลังเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง
2. การกำหนดโครงการ
การกำหนดโครงการ กำหนดบริบทสำหรับกรณีธุรกิจของคุณโดยอธิบายปัญหาที่คุณต้องการแก้ไข มันเน้นถึงความต้องการทางธุรกิจที่ยังไม่ได้รับการตอบสนอง ระบุเหตุผลที่ไม่ได้รับการตอบสนอง และสุดท้ายนำเสนอวิธีแก้ปัญหาของคุณเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องที่กล่าวถึง
3. การประเมินทางการเงิน
นี่คือจุดสำคัญของเรื่องนี้—ส่วนการประเมินทางการเงิน ระบุผลตอบแทนจากการลงทุน ที่โครงการหรือข้อเสนอของคุณมีแนวโน้มจะสร้างให้กับธุรกิจ นอกจากนี้ยังครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการหรือการนำโซลูชันของคุณไปใช้
4. เป้าหมายของโครงการและเกณฑ์ความสำเร็จ
ส่วนนี้ของกรณีธุรกิจจะกำหนดวัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก (OKRs)ทั้งหมดที่คุณต้องการบรรลุผ่านโครงการหรือโซลูชันที่เสนอ นอกจากนี้ยังอธิบายว่าเป้าหมายเหล่านั้นสอดคล้องกับเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาวของบริษัทอย่างไร สุดท้ายนี้ จะกำหนดเกณฑ์ความสำเร็จสำหรับโครงการของคุณในรูปแบบของKPI และตัวชี้วัดหลัก
5. ขอบเขตและกำหนดการของโครงการ
ขอบเขตของโครงการกำหนดขีดจำกัดและขอบเขตสำหรับโครงการของคุณโดยการจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณ รวมถึงการพัฒนาตารางเวลาสำหรับการเสร็จสิ้น
6. ความเสี่ยงและกลยุทธ์การลดความเสี่ยง
กรณีศึกษาทางธุรกิจต้องระบุความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการนำโซลูชันที่เสนอไปใช้ และกลยุทธ์การลดความเสี่ยงเพื่อจัดการกับปัญหาเหล่านั้น นอกจากนี้ยังต้อง พิจารณาแนวทางทางเลือก และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องของแต่ละแนวทางเพื่ออธิบายว่าทำไมโครงการของคุณจึงควรเป็นตัวเลือกที่ต้องการ
วิธีเขียนกรณีศึกษาทางธุรกิจ: คู่มือทีละขั้นตอน
การเขียนกรณีศึกษาทางธุรกิจเป็นงานที่ซับซ้อนซึ่งต้องใช้การวิจัยอย่างกว้างขวางและการวิเคราะห์มากมาย ตั้งแต่การวิเคราะห์ SWOT และการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ ไปจนถึงการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่จะง่ายขึ้นมากด้วยแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่ยอดเยี่ยมอย่างClickUp
ClickUp มอบเครื่องมือที่จำเป็นทั้งหมดให้กับผู้จัดการโครงการและผู้เชี่ยวชาญทางธุรกิจในการสร้างกรณีธุรกิจที่จะชนะใจและความคิดของผู้บังคับบัญชา ตั้งแต่แม่แบบสำเร็จรูปไปจนถึงฟีเจอร์การจัดการเอกสารที่ขับเคลื่อนด้วย AI มาดูกันว่าจะเขียนกรณีธุรกิจในแปดขั้นตอนได้อย่างไรด้วยความช่วยเหลือจาก ClickUp
ขั้นตอนที่ 1: การระบุปัญหา
ธุรกิจจำนวนมากล้มเหลวเพราะพวกเขาสร้างโซลูชันสำหรับปัญหาที่ไม่มีอยู่จริง เพื่อป้องกันสถานการณ์นี้ ให้แน่ใจว่าคุณพิจารณาสิ่งต่อไปนี้:
- วัตถุประสงค์ ที่บริษัทของคุณต้องการบรรลุ ตัวอย่างเช่น การบรรลุเป้าหมายรายได้ การตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข หรือการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
- ปัญหา ที่ขัดขวางบริษัทของคุณจากการบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ ตัวอย่างเช่น การขาดประสิทธิภาพในการดำเนินงาน การกำหนดกลุ่มเป้าหมายลูกค้าไม่ถูกต้องและปัญหาด้านห่วงโซ่อุปทาน
- วิธีแก้ปัญหา ที่คุณต้องการนำเสนอเพื่อแก้ไขปัญหาและบรรลุวัตถุประสงค์
- หลักฐานและ กรณีศึกษาเพื่อพิสูจน์ว่าแนวทางแก้ไขที่คุณเสนอสามารถแก้ปัญหาได้จริง
วิธีที่มีโครงสร้างในการระบุปัญหาทางธุรกิจของคุณคือการใช้เทมเพลตการวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงของ ClickUp จัดหมวดหมู่ทุกสิ่งที่ผิดพลาดในธุรกิจของคุณลงในคอลัมน์ "ทำไม" หลายคอลัมน์ จากนั้นเพิ่มสาเหตุที่แท้จริงในบล็อกที่มีรหัสสีที่เกี่ยวข้อง เมื่อคุณวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงแล้ว คุณสามารถปรับแต่งวิธีแก้ไขให้ตรงเป้าหมายและแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้
ขั้นตอนที่ 2: การระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หลังจากระบุปัญหาอย่างชัดเจนแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่คุณจะนำเสนอแผนธุรกิจของคุณ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคือ ทุกคนที่มีสิทธิ์ในการอนุมัติแผนธุรกิจของคุณ ขึ้นอยู่กับขอบเขตและความซับซ้อนของแผนธุรกิจของคุณ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อไปนี้อาจมีส่วนร่วมในการอนุมัติแผนธุรกิจของคุณ:
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)ของบริษัท
- หัวหน้าฝ่ายการเงิน
- หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจ
- หัวหน้าฝ่ายการตลาดและการขาย
- ตัวแทนของลูกค้า
หารือเกี่ยวกับความคิดริเริ่มของคุณกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อดูว่าพวกเขามีความสนใจในมันหรือไม่. นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณเข้าใจมุมมองของพวกเขาเกี่ยวกับปัญหาที่คุณต้องการแก้ไข. ท้ายที่สุด คุณไม่อยากจะทุ่มเทความพยายามของคุณไปกับการสร้างกรณีธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบเพียงเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียปฏิเสธมัน. 🙅♂️
วิธีที่ง่ายที่สุดในการระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักคือการใช้เทมเพลตการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ClickUp กรอบงานนี้สามารถช่วยคุณประเมินอิทธิพลและระดับการสนับสนุนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดที่จะมีบทบาทในการอนุมัติกรณีธุรกิจของคุณ ข้อมูลนี้ยังสามารถเป็นประโยชน์เมื่อคุณต้องการรวบรวมข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ขั้นตอนที่ 3: การร่างข้อมูลพื้นฐานและการกำหนดโครงการ
เมื่อคุณได้ระบุปัญหาของคุณและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องแล้ว ถึงเวลาที่จะเริ่มร่างกรณีธุรกิจของคุณ
ส่วนแรกคือส่วนการกำหนดโครงการ ซึ่ง เป็นการกำหนดพื้นฐานสำหรับการนำเสนอโครงการของคุณต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่วนนี้ครอบคลุมถึงปัญหาที่กรณีธุรกิจของคุณเสนอให้แก้ไข และอธิบายว่าทำไมการแก้ไขปัญหานี้จึงมีความสำคัญ ส่วนนี้ควรครอบคลุมถึงสิ่งต่อไปนี้:
- ปัญหาที่คุณระบุและผลกระทบต่อหน้าที่ทางธุรกิจ
- โครงการหรือโซลูชันของคุณสามารถแก้ไขได้อย่างไร
- เป้าหมายที่โครงการหรือการริเริ่มของคุณต้องการบรรลุ
- เป้าหมายของโครงการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ระยะสั้นของบริษัทอย่างไร
- เกณฑ์ความสำเร็จสำหรับโครงการหรือการริเริ่มของคุณ
- ความสำเร็จของมันจะขับเคลื่อนบริษัทไปสู่เป้าหมายกลยุทธ์ระยะยาวอย่างไร
เครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับการร่างส่วนนี้ของเอกสารคือClickUp Docs—โปรแกรมแก้ไขข้อความและแพลตฟอร์มการจัดการเอกสารในตัวของ ClickUp
ด้วยความเป็นไปได้ในการแก้ไขร่วมกันของ ClickUp Docs คุณสามารถและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณสามารถทำงานบนเอกสารกรณีธุรกิจได้ในเวลาเดียวกัน ทำให้การเสร็จสิ้นเอกสารรวดเร็วและถูกต้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียยังสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนที่ต้องการปรับปรุงได้ ท้ายที่สุด คุณสามารถเพิ่มภาพปกเพื่อให้กรณีธุรกิจของคุณดูน่าสนใจขึ้น หรือใช้คำสั่งตัดต่อเพื่อเพิ่มบล็อกข้อความที่จัดรูปแบบไว้ได้อย่างรวดเร็ว
ขั้นตอนที่ 4: การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ และการประเมินทางการเงิน
หลังจากกำหนดพื้นหลังแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการประเมินทางการเงิน ส่วนนี้จะถูกตรวจสอบอย่างละเอียดระหว่างการนำเสนอของคุณและมีไว้เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกรณีธุรกิจของคุณ เพื่อให้มีความถูกต้องสูงสุด ควรปรึกษากับเพื่อนร่วมงานจากแผนกการเงินขณะร่างส่วนนี้ของเอกสาร
ข้อมูลบางส่วนที่คุณอาจต้องการครอบคลุมที่นี่ ได้แก่:
- การคาดการณ์เกี่ยวกับผลกำไรทางการเงิน
- ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากโครงการ
- การคาดการณ์กระแสเงินสด
- การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์และผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI)
- การวิเคราะห์ความไวเพื่ออธิบายขอบเขตของข้อผิดพลาดในตัวเลขของคุณ
นอกจากด้านทางการเงินแล้ว ส่วนนี้ยังครอบคลุมถึงการวิเคราะห์ความเสี่ยงอีกด้วย ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมดซึ่งได้รับการระบุผ่านการวิเคราะห์ SWOT, การวิเคราะห์แบบมอนติคาร์โล และกลยุทธ์การระบุความเสี่ยงอื่น ๆ จะถูกสรุปไว้พร้อมกับกลยุทธ์การลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง การหารือเกี่ยวกับความเสี่ยงของโครงการกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับการระบุไว้ในขั้นตอนแรกจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง เนื่องจากพวกเขามักสามารถแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกและมุมมองที่ซ่อนอยู่ได้
ClickUp มีเครื่องมือหลายอย่างที่จะช่วยคุณดำเนินการวิเคราะห์แต่ละประเภทเหล่านี้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้เทมเพลตการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ของ ClickUp เพื่อทำการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ของคุณให้เสร็จสมบูรณ์
ในทำนองเดียวกัน เทมเพลตการวิเคราะห์ SWOT ของ ClickUpสามารถช่วยคุณประหยัดเวลาจากการจดข้อมูลเป็นแถวเพื่อระบุจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามของโครงการของคุณได้ เป็นเทมเพลตที่มีภาพประกอบอย่างสมบูรณ์ซึ่งช่วยให้คุณระบุกิจกรรมและหน้าที่ที่มีผลกระทบสูงได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5: การประเมินทางเลือก
ในส่วนนี้ คุณควรประเมินทางเลือกต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอของคุณในกรณีธุรกิจ (business case) ให้ครบถ้วน ระบุข้อดีและข้อเสียของแต่ละทางเลือกอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถมองเห็นภาพรวมของทุกทางเลือกที่เป็นไปได้ได้อย่างสมบูรณ์ อย่าลืม รวมข้อเสนอของคุณ ไว้ในการเปรียบเทียบด้วย และอธิบายว่าทำไมข้อเสนอของคุณจึงดีกว่าทางเลือกอื่น ๆ ทั้งหมด
หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการตรวจสอบและเปรียบเทียบทางเลือกต่างๆ ให้ใช้เทมเพลตตารางเปรียบเทียบ ClickUp เป็นแนวทาง ใช้เพื่อบันทึกข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับแต่ละทางเลือกที่เป็นไปได้ในช่องต่างๆ จากนั้นเปรียบเทียบบนกระดานคัมบัง รูปแบบที่มองเห็นได้ชัดเจนช่วยให้การตัดสินใจง่ายขึ้น ในขณะที่ช่องที่ปรับแต่งได้เต็มที่ช่วยให้คุณบันทึกพารามิเตอร์การเปรียบเทียบได้มากเท่าที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 6: การอธิบายขอบเขตของโครงการและแนวทางการดำเนินการ
หลังจากที่คุณได้ระบุรายละเอียดทุกแง่มุมทางการเงินของโครงการและเปรียบเทียบกับทางเลือกอื่น ๆ แล้วให้กำหนดขอบเขตของโครงการไว้ในกรณีศึกษาทางธุรกิจของคุณ ส่วนนี้จะกำหนดขอบเขตสำหรับงานที่รออยู่และข้อจำกัดของทรัพยากรที่จำเป็นในการทำให้เสร็จสมบูรณ์ ข้อมูลสำคัญที่ครอบคลุมในส่วนนี้ ได้แก่:
- การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากร: ทรัพยากรทางการเงินและทรัพยากรอื่น ๆ เช่น สมาชิกทีม, ที่ทำงาน, อุปกรณ์, เป็นต้น ที่ควรจัดสรรให้กับโครงการ
- กำหนดเวลา: เวลาที่ต้องใช้ในการทำแต่ละส่วนของโครงการให้เสร็จสิ้น
- การพึ่งพาและความสัมพันธ์: รายละเอียดของฟังก์ชันธุรกิจปัจจุบันที่อาจได้รับผลกระทบจากโครงการ
- สิ่งที่ต้องส่งมอบ: สิ่งที่คุณวางแผนจะส่งมอบเมื่อสิ้นสุดโครงการของคุณ
- ข้อยกเว้น: สิ่งที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการของคุณ
เมื่อคุณกำหนดขอบเขตของโครงการแล้ว ให้ระบุขั้นตอนที่ชัดเจนสำหรับการนำไปปฏิบัติ วิธีที่ง่ายที่สุดคือการใช้เทมเพลตขอบเขตงานของ ClickUp ซึ่งช่วยให้คุณบันทึกทุกแง่มุมของขอบเขตโครงการได้อย่างเป็นระบบ เพื่อแบ่งปันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและรับความคิดเห็นจากพวกเขา
ขั้นตอนที่ 7: การร่างบทสรุปสำหรับผู้บริหาร
เมื่อทุกส่วนหลักของกรณีธุรกิจของคุณเสร็จสมบูรณ์แล้ว คุณจำเป็นต้องร่างบทสรุปสำหรับผู้บริหารเพื่อย่อยรายละเอียดที่สำคัญ จากแต่ละส่วน บทสรุปนี้ควรมีความกระชับ โดยไม่ควรเกินสองหน้า มันจะปรากฏเป็นรายการแรกในกรณีธุรกิจของคุณ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับภาพรวมอย่างรวดเร็วของโครงการที่คุณเสนอ
หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการร่างสรุปผู้บริหารของคุณ ให้ร่วมมือกับClickUp Brain ผู้ช่วยเขียนด้วยปัญญาประดิษฐ์และเครือข่ายประสาทที่ผสานอยู่ใน ClickUp Docs ภายในไม่กี่วินาที มันสามารถสร้างสรุปที่สมบูรณ์แบบสำหรับเอกสารกรณีธุรกิจใด ๆ ที่คุณเตรียมไว้จนถึงตอนนี้
เมื่อคุณมีร่างสรุปผู้บริหารแล้ว ให้ใช้เทมเพลตสรุปผู้บริหารของ ClickUpเพื่อจัดรูปแบบและจัดระเบียบให้เป็นระบบและดูเป็นมืออาชีพ
ขั้นตอนที่ 8: รวมทุกอย่างเข้าด้วยกัน
ตอนนี้ถึงเวลาที่จะรวบรวมและจัดโครงสร้างทุกส่วนที่ได้ร่างไว้จนถึงตอนนี้เพื่อสรุปกรณีธุรกิจของคุณให้สมบูรณ์ นี่คือจุดที่เทมเพลตการวิเคราะห์กรณีธุรกิจของ ClickUpสามารถช่วยคุณได้
เทมเพลตนี้ประกอบด้วยส่วนที่จัดไว้โดยเฉพาะสำหรับบันทึกแต่ละส่วนของกรณีธุรกิจ ทุกส่วนถูกจัดเรียงอย่างเป็นระบบเพื่อให้แน่ใจว่าการนำเสนอของคุณจะสร้างความประทับใจที่ยั่งยืนต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณ
4 ตัวอย่างจริงของกรณีศึกษาทางธุรกิจ
ตอนนี้ที่คุณรู้วิธีเขียนกรณีธุรกิจแล้ว มาดูตัวอย่างจากชีวิตจริงกันบ้างว่ากรณีธุรกิจช่วยให้บริษัทอนุมัติโครงการใหญ่และตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ได้อย่างไร:
1. ตัวอย่างการเริ่มต้นธุรกิจแบบลีน
สตาร์ทอัพที่ดำเนินงานในภาคสุขภาพกำลังเผชิญกับปัญหาด้านกำลังคน ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ตามกำหนดเวลา หัวหน้าทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้องการจ้างวิศวกรเพิ่มอีกสามคนเพื่อเร่งกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เร็วขึ้น
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเป็นสตาร์ทอัพที่มีงบประมาณจำกัด หัวหน้าทีมจึงต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพก่อนที่จะตัดสินใจ ดังนั้น ทีมผลิตภัณฑ์จึงรวบรวม กรณีศึกษาทางธุรกิจสำหรับการจ้างพนักงานเพิ่มเติม และนี่คือองค์ประกอบหลักของข้อเสนอของพวกเขา:
- ภาพรวมโดยย่อเกี่ยวกับวิธีที่การขาดแคลนบุคลากรกำลังทำให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ล่าช้าและผลักดันการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ให้เกินกำหนดเวลาที่วางแผนไว้
- การขยายความเกี่ยวกับวิธีที่วิศวกรใหม่สามคนสามารถนำการพัฒนาผลิตภัณฑ์กลับมาสู่เส้นทางที่ถูกต้องได้
- การวิเคราะห์ต้นทุนและประโยชน์ของการย้าย
- การสำรวจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
- การนำเสนอทางเลือกและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
- ขอบเขตของการเปลี่ยนแปลง เช่น ลักษณะงานที่วิศวกรใหม่จะต้องปฏิบัติ
2. ตัวอย่างการระดมทุนจากนักลงทุนร่วมทุน
บริษัทสตาร์ทอัพด้านฟินเทคที่ได้รับเงินทุนจากนักลงทุนร่วมทุนตัดสินใจเปิดตัว สายผลิตภัณฑ์ใหม่ของบัตรเครดิต ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถดึงดูดลูกค้าใหม่จำนวนมากได้ แต่ก็จะต้องการการลงทุนทางการเงินอย่างมากสำหรับการตลาดและการให้สินเชื่อดังนั้นบริษัทจึงเตรียมกรณีศึกษาทางธุรกิจสำหรับสายผลิตภัณฑ์ใหม่นี้เพื่อพยายามหาเงินทุน นี่คือสิ่งที่พวกเขาได้ระบุในกรณีศึกษาทางธุรกิจ:
- ความจำเป็นของสายผลิตภัณฑ์ใหม่นี้และวิธีที่มันเสริมผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของบริษัท
- โอกาสทางการตลาดพร้อมการประมาณการรายได้และการวิเคราะห์ต้นทุน-ผลประโยชน์
- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เช่น การแข่งขัน การผิดนัดชำระหนี้จำนวนมาก และการตรวจสอบจากหน่วยงานกำกับดูแล
- ทางเลือกที่มีอยู่ เช่น การเปิดตัวบัตรเดบิตแบบเติมเงินล่วงหน้า ซึ่งอาจจะไม่มีประโยชน์มากนักในการดึงดูดลูกค้าใหม่
- ขอบเขตของโครงการ เช่น สมาชิกทีมที่ทำงานในโครงการ งบประมาณที่จัดสรร ตารางการเปิดตัว และระยะเวลา
3. ตัวอย่างการจ้างงานภายนอก
ผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์แบบ SaaSที่มีฐานอยู่ในซิลิคอนแวลลีย์ต้องการลดค่าใช้จ่ายในการบริการลูกค้าโดยไม่ลดคุณภาพการบริการ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ของหนึ่งในผลิตภัณฑ์หลักของพวกเขาเสนอแนวคิดในการ จ้างบริการลูกค้าจากภายนอก ดังนั้นพวกเขาจึงตัดสินใจเตรียมกรณีธุรกิจก่อนที่จะนำเสนอแนวทางแก้ไขให้กับฝ่ายบริหาร กรณีธุรกิจนี้ได้ระบุไว้ว่า:
- ปัญหาคือสัดส่วนที่สำคัญของรายได้ที่ไหลไปสู่การดำเนินงานบริการลูกค้า และวิธีการที่การจ้างงานภายนอกสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ได้
- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการจ้างบริการลูกค้าภายนอกและกลยุทธ์การลดความเสี่ยง เช่น การมีกลไกการส่งต่อปัญหาสำหรับตั๋วสนับสนุนที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข
- ทางเลือกและความเสี่ยงของมัน เช่นการใช้แชทบอท AI เพื่อให้บริการลูกค้าแบบอัตโนมัติ ซึ่งอาจทำให้ลูกค้าที่จำเป็นต้องได้รับคำแนะนำจากมนุษย์รู้สึกหงุดหงิด
- การวิเคราะห์ต้นทุนและประโยชน์ของการเปลี่ยนแปลง
- ขอบเขตของการเปลี่ยนแปลง เช่น จำนวนพนักงานฝ่ายสนับสนุนลูกค้าที่จะถูกเลิกจ้าง
4. ตัวอย่างห่วงโซ่อุปทาน
บริษัทก่อสร้างในรัฐเวอร์จิเนียกำลังเผชิญกับ ปัญหาการจัดหาวัตถุดิบ ซัพพลายเออร์ปูนซีเมนต์ที่พวกเขาทำงานด้วยไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้ซ้ำแล้วซ้ำเล่า ดังนั้นหัวหน้าโครงการจึงตัดสินใจเพิ่มความปลอดภัยในการจัดหาโดยการนำซัพพลายเออร์รายใหม่เข้ามา
การเปลี่ยนแปลงนี้สามารถมีอิทธิพลอย่างมากต่อโครงการ ดังนั้นผู้ควบคุมดูแลจึงเตรียมกรณีธุรกิจเพื่อเสนอโครงการนี้ต่อผู้บริหาร กรณีนี้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้:
- วิธีที่ผู้จัดจำหน่ายปูนซีเมนต์รายใหม่สามารถป้องกันไม่ให้โครงการล่าช้า
- ความน่าเชื่อถือของผู้จัดจำหน่าย ซึ่งได้รับการพิสูจน์จากประสบการณ์ในวงการมาอย่างยาวนาน การเป็นคู่ค้าหลักกับบริษัทชั้นนำที่ได้จัดหาปูนซีเมนต์ให้ ฯลฯ
- ผู้จัดหาทางเลือก, ความสามารถของพวกเขา, และข้อมูลความน่าเชื่อถือ
- การวิเคราะห์ต้นทุนและประโยชน์ของการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากอัตราของผู้จัดหาคนนี้มีสูงกว่าของผู้จัดหาปัจจุบันเล็กน้อย
- ขอบเขตของการเปลี่ยนแปลง รวมถึงปริมาณของวัสดุที่จะถูกจัดส่งโดยผู้จัดหาใหม่ ระยะเวลาที่จัดส่ง และราคา
ความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นในกรณีธุรกิจและวิธีการเอาชนะ
มีข้อผิดพลาดหลายประการที่ผู้จัดการโครงการมักทำเมื่อร่างกรณีธุรกิจ ซึ่งอาจทำให้การอนุมัติโครงการหรือการริเริ่มทั้งหมดตกอยู่ในความเสี่ยง ตอนนี้เราได้ครอบคลุมกระบวนการทั้งหมดของการเขียนกรณีธุรกิจที่น่าสนใจแล้ว มาดูข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุดและสำรวจวิธีหลีกเลี่ยงกัน
1. การร่างเพียงลำพัง
รายละเอียดของกรณีธุรกิจต้องการการวิจัยอย่างกว้างขวางและความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ต่าง ๆ ของธุรกิจ ไม่มีผู้จัดการโครงการคนใดสามารถทำได้ทั้งหมดโดยลำพังโดยไม่ทำผิดพลาดหรือตัดสินใจผิดพลาด ดังนั้นควรมองหาความช่วยเหลือจากแผนกต่าง ๆ ในบริษัทของคุณ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายการเงิน การตลาด หรือฝ่ายปฏิบัติการ 💁
2. ไม่รับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อีกหนึ่งข้อผิดพลาดที่สำคัญในการสร้างกรณีธุรกิจคือการ นำเสนอเอกสารต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยไม่มีการเตรียมตัวล่วงหน้า เมื่อคุณไม่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในทุกขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาธุรกิจของคุณ คุณเพิ่มความเสี่ยงที่กรณีธุรกิจของคุณจะถูกปฏิเสธ นั่นเกิดขึ้นเพราะ:
- คุณไม่รู้ว่าพวกเขาคาดหวังอะไร
- พวกเขาไม่มีบทบาทใด ๆ ในกรณีธุรกิจของคุณ ซึ่งทำให้พวกเขาไม่เกี่ยวข้องกับงานของคุณ
เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์เช่นนี้ ให้มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการจัดทำเอกสารกรณีธุรกิจของคุณ และให้มีการตรวจสอบความคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอ
3. ไม่ตรวจสอบหรือตรวจทาน
สิ่งสุดท้ายที่คุณต้องการเมื่อนำเสนอแผนธุรกิจของคุณคือการพิมพ์ผิดหรือการนำเสนอข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง นั่นอาจสร้างความประทับใจที่ไม่ดีให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่กำลังฟังการนำเสนอของคุณ พวกเขาอาจไม่ยอมรับคุณอย่างจริงจังและอาจปฏิเสธข้อเสนอโครงการของคุณในที่สุด
เพื่อให้แน่ใจว่าเอกสารของคุณมีความสมบูรณ์แบบ คุณควรตรวจสอบและตรวจทานกรณีธุรกิจของคุณทั้งหมด ก่อนส่ง ให้ความสนใจเป็นพิเศษกับตัวเลขและข้อเท็จจริง และตรวจสอบให้แน่ใจว่าถูกต้อง จากนั้นจึงดำเนินการนำเสนอของคุณต่อไป
สร้างกรณีธุรกิจที่น่าสนใจด้วย ClickUp
กรณีธุรกิจที่แข็งแกร่งเป็นก้าวแรกในการได้รับการอนุมัติโครงการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณ อย่างไรก็ตาม การสร้างกรณีธุรกิจนั้นต้องการการวางแผนอย่างรอบคอบและเครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อทำให้กระบวนการทั้งหมดเป็นไปอย่างราบรื่น โชคดีที่ ClickUp ได้เตรียมทุกสิ่งที่คุณต้องการไว้ให้คุณในทุกขั้นตอนของการสร้างกรณีธุรกิจของคุณ—ตั้งแต่เทมเพลตที่พร้อมใช้งานและเครื่องมือเอกสารไปจนถึงการช่วยเหลือการเขียนด้วยปัญญาประดิษฐ์
สมัครใช้ ClickUpวันนี้และเขียนกรณีธุรกิจที่จะได้รับการสนับสนุนและความไว้วางใจสำหรับโครงการหรือการริเริ่มของคุณ