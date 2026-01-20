บล็อก ClickUp
วิธีที่บริษัทที่เติบโตอย่างรวดเร็วรักษาความเป็นระเบียบในปี 2026

Garima Behal
Garima BehalSenior Content Editor
20 มกราคม 2569

การวิจัยของ McKinsey แสดงให้เห็นว่าในขณะที่หลายบริษัทสามารถบรรลุความพอดีระหว่างผลิตภัณฑ์กับตลาดได้ แต่เกือบ80% ประสบปัญหาในการขยายตัวเกินกว่าความสำเร็จในช่วงแรก สาเหตุคืออะไร? ระบบภายใน กระบวนการทำงาน และความสามารถขององค์กรมักไม่สามารถตามทันการเติบโตได้

นี่หมายความว่า การเติบโตอย่างรวดเร็วและการรักษาความเป็นระเบียบไม่สามารถเกิดขึ้นพร้อมกันได้หรือไม่?

ไม่จริงเลย จริงๆ แล้วมันตรงกันข้าม

การเติบโตอย่างรวดเร็วไม่ได้ลงโทษองค์กร—แต่ลงโทษการขาดโครงสร้างต่างหาก โครงสร้างคือสิ่งที่เปลี่ยนแรงผลักดันให้กลายเป็นความยั่งยืน

คู่มือนี้อธิบายถึงวิธีที่บริษัทที่เติบโตอย่างรวดเร็ว 15 แห่งรักษาความเป็นระเบียบในช่วงการเติบโตอย่างรวดเร็ว

คุณจะได้เห็นตัวอย่างจริงของทีมที่สามารถรับมือกับการเติบโตอย่างรวดเร็วได้ผ่านการออกแบบเพื่อความยืดหยุ่น,การใช้ระบบอัตโนมัติในกระบวนการทำงาน, และการประสานงานข้ามสายงานในที่ทำงานกลาง. เราจะแบ่งปันระบบ, เครื่องมือ, และกลยุทธ์ที่พวกเขาใช้—ซึ่งคุณสามารถนำไปใช้กับธุรกิจของคุณได้.

อะไรที่ทำให้บริษัทที่เติบโตอย่างรวดเร็วเป็นระเบียบ

เมื่อบริษัทของคุณยังเล็ก การจัดระเบียบจะเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ คุณสามารถตะโกนข้ามห้องเพื่อขออัปเดต ติดตามโครงการบนไวท์บอร์ด และเก็บไฟล์สำคัญไว้ในโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันได้

แต่เมื่อคุณขยายตัว ระบบที่ไม่เป็นทางการเหล่านั้นก็แตกสลาย ทันใดนั้น ไม่มีใครรู้ว่าต้องหาข้อมูลการขายล่าสุดได้ที่ไหน วิศวกรกำลังทำงานจากสเปคที่ล้าสมัย และพนักงานใหม่ใช้เวลาเดือนแรกไปกับการพยายามหาว่าควรถามใครเกี่ยวกับอะไร

นี่คือจุดที่การขยายตัวของการทำงานและการขยายตัวของบริบทค่อยๆ แทรกซึมเข้ามา

  • การขยายตัวของงานเกิดขึ้นเมื่องาน, เอกสาร, และการอัปเดตกระจายอยู่ในเครื่องมือมากเกินไป
  • การขยายตัวของบริบทเกิดขึ้นเมื่อ "เหตุผล" ที่อยู่เบื้องหลังการทำงานถูกฝังอยู่ในเธรด อีเมล และประชุม

เมื่อการทำงานถูกแบ่งแยกอยู่ในระบบที่ไม่เชื่อมต่อกันและไม่สามารถสื่อสารกันได้ ทีมงานต้องเสียเวลาในการสลับบริบทระหว่างแอปพลิเคชันต่าง ๆ เพื่อรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นในการทำงานของตน นี่คือการฆ่าเงียบ ๆ ของการเติบโตของประสิทธิภาพการทำงานในบริษัทใหม่ ๆ

จากการขยายตัวของงานสู่การหลอมรวม
เปลี่ยนจากการทำงานแบบกระจายไปสู่การรวมศูนย์ด้วย ClickUp

บริษัทที่เติบโตอย่างรวดเร็วจะรักษาความเป็นระเบียบด้วยการต่อสู้กับความวุ่นวายนี้ด้วยระบบที่มีจุดประสงค์ชัดเจน พวกเขาหันมาใช้ระบบที่สามารถขยายได้ รวบรวมข้อมูลไว้ที่ศูนย์กลาง และกำจัดเครื่องมือที่ซ้ำซ้อนก่อนที่จะทำให้พวกเขาช้าลง คุณจะพบว่าพวกเขากำลังสร้างแหล่งข้อมูลเดียวที่เป็นความจริงซึ่งทุกงาน ความรู้ และการสื่อสารอยู่ร่วมกัน

พวกเขาเข้าใจพื้นฐานบางอย่างถูกต้องตั้งแต่เริ่มต้น:

  • เอกสารรวมศูนย์: ความรู้ทั้งหมด—ตั้งแต่กฎระเบียบของบริษัทไปจนถึงสรุปโครงการ—อยู่ในที่เดียวที่สามารถค้นหาได้
  • ความเป็นเจ้าของที่ชัดเจน: ทุกงาน ทุกโครงการ และการตัดสินใจ มีบุคคลหนึ่งคนที่มีความรับผิดชอบอย่างชัดเจน
  • การส่งต่ออัตโนมัติ: กระบวนการทำงานเคลื่อนจากขั้นตอนหนึ่งไปยังขั้นตอนถัดไปโดยไม่ต้องมีใครส่งอีเมลหรือข้อความใน Slack เพื่อเตือน
  • แดชบอร์ดแบบเรียลไทม์: ผู้นำสามารถดูสถานะโครงการ,ปริมาณงานของทีม, และความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมายได้ในทันที โดยไม่ต้องตามหาข้อมูลอัปเดต
  • กระบวนการที่สามารถปรับขนาดได้: ระบบที่คุณสร้างขึ้นสำหรับทีมที่มี 50 คนจะไม่ล่มเมื่อคุณจ้างพนักงานคนที่ 500

พื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์ที่นำงาน เอกสาร การสื่อสาร และ AI มาไว้ด้วยกัน ช่วยให้ทีมลดการสลับบริบทและปรับปรุงการทำงานร่วมกันข้ามสายงานได้ดีขึ้นเมื่อความซับซ้อนเพิ่มขึ้น

📮ClickUp Insight: 44% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราใช้แท็บเพียง 1–5 แท็บเมื่อท่องเว็บ แต่ 8% อยู่ใน "โหมดความวุ่นวาย" ด้วยแท็บมากกว่า 31 แท็บ

แม้ว่าจะไม่ได้ตั้งใจเสมอไป แต่มันก็เกิดขึ้นกับพวกเราทุกคน: กระดาน Miro สำหรับระดมความคิด, Google Doc สำหรับ SOP, แท็บการจัดการโครงการ และสุดท้ายคือ ChatGPT สำหรับการสนับสนุนเพิ่มเติม 👀

แต่ทุกครั้งที่คุณสลับระหว่างแอปหรือหน้าต่าง จะเพิ่ม ภาษีการสลับ หรือที่เรียกว่าภาระทางจิตใจที่ซ่อนอยู่ ซึ่งจะค่อยๆ กัดกินความสามารถในการคิดของคุณและทำให้คุณรู้สึกกระจัดกระจาย ด้วยClickUp คุณสามารถรวมเครื่องมือทั้งหมดของคุณไว้ที่เดียว: คิดถึงไวท์บอร์ด เอกสาร งาน การค้นหาเว็บ โมเดล AI เช่น ChatGPT, Gemini และ Claude และอื่นๆ อีกมากมายภายใต้ Converged AI Workspace เวลาที่จะเลิกสลับบริบทและปิดแท็บที่ไม่จำเป็นเหล่านั้นไปตลอดกาล!

15 ตัวอย่างจริงของบริษัทที่เติบโตอย่างรวดเร็วแต่ยังคงความเป็นระเบียบ

การพูดถึงระบบเป็นเรื่องหนึ่ง แต่การได้เห็นระบบเหล่านั้นทำงานจริงเป็นอีกเรื่องหนึ่ง นี่คือเรื่องราวการเติบโตที่แท้จริงของบริษัทที่ประสบความสำเร็จซึ่งสามารถเอาชนะปัญหาในช่วงเริ่มต้นของการขยายตัว แต่ละเรื่องให้บทเรียนที่นำไปใช้กับทีมของคุณได้ 🛠️

เปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน: บางรายในนี้คือลูกค้าของ ClickUp และพวกเขาใช้ ClickUp เพื่อจัดระเบียบการทำงานใหม่ในลักษณะที่ช่วยให้การเติบโตกลายเป็นข้อได้เปรียบ ไม่ใช่ข้อจำกัด

1. คาร์ตูนเน็ตเวิร์ค

  • พวกเขาคือใคร: แบรนด์สื่อระดับโลกที่ผลิตและเผยแพร่เนื้อหาสื่อมัลติมีเดีย
  • ความท้าทายของพวกเขา: ทีมโซเชียลมีเดียกำลังจัดการกับเครื่องมือการจัดการโครงการหลายตัวสำหรับการวางแผน การดำเนินการ และการเผยแพร่ ซึ่งหมายถึงการอัปเดตซ้ำซ้อนและการมองเห็นงานที่อ่อนแอ
  • วิธีแก้ปัญหา: พวกเขาได้รวมการวางแผน การจัดการงาน ไฟล์แนบ และการรายงานทั้งหมดไว้ในที่ทำงานเดียว (โดยใช้ ClickUp) ทำให้ทุกคนมีแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องเพียงแหล่งเดียว
  • ผลลัพธ์/ข้อสรุป:เวลาที่ใช้ในการสร้างและเผยแพร่เนื้อหาลดลงประมาณ 50% และทีมงานสามารถเพิ่มจำนวนช่องทางโซเชียลที่ดูแลได้เป็นสองเท่าโดยใช้จำนวนบุคลากรเท่าเดิม การรวมศูนย์การทำงานและมาตรฐานมุมมองของกระบวนการทำงานช่วยลดความซ้ำซ้อนและเร่งความเร็วในการผลิตผลงาน
ติดตามกระบวนการผลิตเนื้อหาของคุณตั้งแต่ต้นจนจบด้วยสถานะงานที่กำหนดเองใน ClickUp
ติดตามกระบวนการผลิตเนื้อหาของคุณตั้งแต่ต้นจนจบ ด้วยสถานะงานที่กำหนดเองใน ClickUp

2. เม็ดสี

  • พวกเขาคือใคร: บริษัทซอฟต์แวร์วางแผนธุรกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งขนาดทีมขยายตัวอย่างรวดเร็วหลังจากได้รับเงินทุนในรอบ Series B
  • ความท้าทายของพวกเขา: การเติบโตของจำนวนพนักงานอย่างรวดเร็วทำให้การปฐมนิเทศ การสื่อสารระหว่างทีม และจังหวะการดำเนินงานตึงเครียด
  • วิธีแก้ไข: พวกเขาได้นำแพลตฟอร์มการทำงานแบบรวมศูนย์ (ClickUp) มาใช้เพื่อปรับทีมให้สอดคล้องกัน, มาตรฐานการวางแผนข้ามทีม, และเชื่อมโยงเอกสารกับการดำเนินการ
  • ผลลัพธ์/ข้อสรุป:ประสิทธิภาพการปฐมนิเทศเพิ่มขึ้น 88%, ระยะเวลาในการแก้ไขบั๊กลดลง 83%, และประสิทธิภาพการสื่อสารของทีมเพิ่มขึ้น 20%. การสร้างกระบวนการที่สามารถปรับขนาดได้และการมองเห็นการดำเนินงานร่วมกันช่วยป้องกันปัญหาคอขวดในการปฐมนิเทศและการปรับให้สอดคล้องกันในช่วงการเติบโตอย่างรวดเร็ว
รับเวิร์กโฟลว์การปฐมนิเทศที่พร้อมใช้งานทันทีเพื่อเร่งการปรับตัวของพนักงานใหม่ได้อย่างรวดเร็วด้วยเทมเพลตการปฐมนิเทศพนักงานของ ClickUp
รับเวิร์กโฟลว์การปฐมนิเทศที่พร้อมใช้งานเพื่อเร่งการปรับตัวของพนักงานใหม่ได้อย่างรวดเร็วด้วยเทมเพลตการปฐมนิเทศพนักงานของ ClickUp

3. Spotify

  • พวกเขาคือใคร: หนึ่งในแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งเพลงที่ใหญ่ที่สุดระดับโลก มีผู้ใช้หลายล้านคนทั่วโลก
  • ความท้าทายของพวกเขา: เมื่อ Spotify ขยายตัว พวกเขาจำเป็นต้องรักษาความรวดเร็วในการนวัตกรรมโดยไม่ทำให้ทีมติดขัดในกระบวนการอนุมัติหรือสร้างลำดับชั้นที่เข้มงวดขึ้นมาใหม่
  • วิธีแก้ปัญหา: พวกเขาจัดทีมวิศวกรรมและผลิตภัณฑ์เป็น "สควอด"สควอดคือกลุ่มขนาดเล็กที่มีความเป็นอิสระและทำงานข้ามสายงานซึ่งรับผิดชอบฟีเจอร์หรือภารกิจเฉพาะ พวกเขาจัดกลุ่มสควอดเป็น ไทรบ์ เพื่อรักษาบริบทและการประสานงาน โครงสร้างนี้มอบอิสระและภาษาที่ใช้ร่วมกันในการทำงานให้กับทีม ช่วยหลีกเลี่ยงปัญหาการทำงานแบบแยกส่วนซึ่งมักเกิดขึ้นเมื่อองค์กรขยายตัว
  • ผลลัพธ์/ข้อสรุป: อัตตาหิที่พึ่งตนเองสามารถเพิ่มความเร็วและนวัตกรรมได้ แต่หากขาดความโปร่งใสและแนวทางปฏิบัติในการแบ่งปันเอกสารร่วมกัน ทีมอิสระอาจเสี่ยงต่อการทำงานแบบแยกส่วนแนวทางของ Spotifyแสดงให้เห็นว่าการมอบความเป็นเจ้าของให้กับทีมจะได้ผล เมื่อข้อมูลและบริบทไหลเวียนอย่างอิสระ ระหว่างทีม

👀 คุณรู้หรือไม่? สควอดของ Spotify สามารถเลือกวิธีการทำงานของตัวเองได้ ไม่ว่าจะเป็น Scrum, Kanban หรืออะไรก็ตามที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิง ซึ่งหมายความว่า สควอดสองทีมอาจใช้กระบวนการที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงแม้จะอยู่ในบริษัทเดียวกันก็ตาม!

4. GitLab

  • พวกเขาคือใคร: ผู้บุกเบิกเทคโนโลยีในการทำงานแบบรีโมททั้งหมด มีพนักงานหลายพันคนในหลายสิบประเทศ
  • ความท้าทายของพวกเขา: เมื่อทุกคนทำงานทางไกล การทำให้ทุกคนมีความสอดคล้องกันโดยไม่พึ่งพาการประชุมหรือการสนทนาแบบเรียลไทม์นั้นเป็นเรื่องยาก
  • วิธีแก้ปัญหา:GitLab สร้างวัฒนธรรม "คู่มือเป็นอันดับแรก"ที่เกือบทุกนโยบาย กระบวนการ และการตัดสินใจถูกบันทึกไว้และสามารถเข้าถึงได้สาธารณะ แทนที่จะสื่อสารด้วยวาจาหรือแยกส่วน คู่มือคือแหล่งอ้างอิงหลักสำหรับการเริ่มต้นงาน กฎระเบียบ และแนวปฏิบัติของบริษัท
  • ผลลัพธ์/ข้อสรุป: เอกสารสาธารณะที่สามารถค้นหาได้กลายเป็นแหล่งข้อมูลเดียวที่ถูกต้องในบริษัทที่ทำงานระยะไกลและกระจายตัว ลดการสลับบริบทและช่วยให้ผู้คนสามารถหาคำตอบได้โดยไม่ต้องรบกวนเพื่อนร่วมงาน

5. เน็ตฟลิกซ์

  • พวกเขาคือใคร: บริการความบันเทิงระดับโลกที่สตรีมไปยังสมาชิกหลายร้อยล้านคน
  • ความท้าทายของพวกเขา: การสร้างนวัตกรรมอย่างรวดเร็วและการขยายตัวในระดับโลกต้องการทั้ง อิสระ ให้ทีมสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว และวิธีการแบ่งปันบริบทเพื่อให้การตัดสินใจสอดคล้องกับกลยุทธ์
  • วิธีแก้ปัญหา: Netflix สร้างวัฒนธรรมของ"เสรีภาพและความรับผิดชอบ" ซึ่งพนักงานมีอิสระในการทำงานแต่คาดหวังให้มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับลำดับความสำคัญขององค์กรและรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ ผู้นำเน้นการแบ่งปันบริบทมากกว่าการบังคับใช้กระบวนการที่เข้มงวด
  • ผลลัพธ์/ข้อสรุป: เมื่อทีมเข้าใจกลยุทธ์และบริบท ไม่ใช่แค่เพียงงานที่ต้องทำ พวกเขาจะสามารถตัดสินใจได้ดีขึ้นด้วยตนเอง สิ่งนี้พลิกโฉมระบบราชการและรักษาความชัดเจนขององค์กรไว้ได้แม้ในขณะที่ทีมเติบโตขึ้น

6. ฝา

  • พวกเขาคือใคร: แบรนด์ค้าปลีกที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว เป็นที่รู้จักจากรูปแบบแฟรนไชส์และการเติบโตของร้านค้า
  • ความท้าทายของพวกเขา: ทีมขาดการติดตามโครงการอย่างสม่ำเสมอและจมอยู่กับการประชุมและการติดตามผลเพื่อประสานงานโครงการของร้านค้า
  • วิธีแก้ปัญหา: ด้วยการสร้างขั้นตอนการทำงานที่เป็นมาตรฐานและรวมงานทั้งหมดไว้ใน ClickUp พวกเขาได้แทนที่การอัปเดตสถานะที่ยุ่งเหยิงด้วยกระดานงานและแดชบอร์ดที่มีโครงสร้างอย่างเป็นระเบียบ
  • ผลลัพธ์/ข้อสรุป: การประชุมประจำสัปดาห์มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 66% และทีมงานประหยัดเวลาได้มากกว่า 100 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ การกำหนดมาตรฐานงานส่งมอบและระเบียบการสื่อสารสำหรับลูกค้า ช่วยยกระดับความชัดเจนในการดำเนินงานขององค์กรที่มีการทำงานแบบกระจาย

"ฉันมีผู้ขายทุกรายของเราทำงานร่วมกันใน ClickUp แต่ละคนมีตัวติดตาม และเมื่อฉันมีโครงการร้านค้าใหม่ที่ต้องการให้ผู้รับเหมาเสนอราคา ฉันจะใส่ข้อมูลลงในตัวติดตามของพวกเขา มันเหมือนกับการขอเสนอราคาแบบสำรวจ พวกเขาจะใส่ราคาเสนอลงใน ClickUp และฉันจะดำเนินการต่อจากนั้น"

"ฉันให้ผู้ขายทุกรายของเราทำงานร่วมกันใน ClickUp แต่ละคนมีตัวติดตามงานของตัวเอง และเมื่อฉันมีโปรเจกต์ร้านค้าใหม่ที่ต้องการให้ผู้รับเหมาเสนอราคา ฉันจะใส่รายละเอียดลงในตัวติดตามของพวกเขา มันเหมือนกับการขอเสนอราคาแบบสำรวจ ผู้รับเหมาจะใส่ราคาเสนอลงใน ClickUp แล้วฉันจะดำเนินการต่อจากตรงนั้น"

7. Shopify

  • พวกเขาคือใคร: แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซชั้นนำที่ขับเคลื่อนร้านค้าดิจิทัลนับล้านทั่วโลก
  • ความท้าทายของพวกเขา: เมื่อจำนวนผู้ค้าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว การลงทะเบียนและการตั้งค่าบัญชีด้วยตนเองกลายเป็นอุปสรรคทั้งต่อความสำเร็จของผู้ค้าและการดำเนินงานภายใน
  • วิธีแก้ปัญหา: Shopify เน้นที่ กระบวนการเริ่มต้นที่มีโครงสร้าง และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด ซึ่งรวมถึงคำแนะนำทีละขั้นตอน คำแนะนำที่ชัดเจน และตัวเลือกการอัตโนมัติ ซึ่งช่วยให้ผู้ค้าใหม่สามารถตั้งค่าได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง
  • สรุปสำคัญ: การเติบโตของฐานผู้ใช้ต้องการการเริ่มต้นใช้งานที่คาดการณ์ได้และอัตโนมัติ หากไม่มีสิ่งนี้ การขยายตัวจะหยุดชะงักเนื่องจากงานที่ต้องทำซ้ำด้วยมือซึ่งทำให้ทีมภายในหมดแรง ในบริบทขององค์กร แบบฟอร์มและกระบวนการเริ่มต้นใช้งานอัตโนมัติช่วยป้องกันการโต้ตอบด้วยมือและเร่งเวลาในการสร้างมูลค่า

8. Stripe

  • พวกเขาคือใคร: บริษัทโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินที่ API ของพวกเขาขับเคลื่อนการทำธุรกรรมให้กับธุรกิจทั่วโลก
  • ความท้าทายของพวกเขา:การรักษาเอกสารให้สอดคล้องกับการพัฒนาทางวิศวกรรมที่รวดเร็วเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องสำหรับทีมเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์เช่นทีมของ Stripe
  • วิธีแก้ไข: Stripe ให้ความสำคัญกับเอกสารและข้อมูลอ้างอิงระยะยาวที่อัปเดตเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงาน และบรรจุไว้พร้อมกับโค้ดหรือเอกสารอ้างอิง API วิธีการที่มีระเบียบวินัยนี้ช่วยให้ความรู้เป็นปัจจุบันและค้นหาได้ง่าย ไม่ถูกฝังอยู่ในแชทที่หายไป
  • ข้อสรุป: เอกสารต้องได้รับการปฏิบัติเหมือนกับโค้ด: มีการจัดเวอร์ชัน, มีการดูแลรักษา, และผสานเข้ากับกระบวนการทำงานเอง มิฉะนั้นจะกลายเป็นล้าสมัยและไร้ประโยชน์

🧠 เกร็ดความรู้สนุกๆ: Stripe ให้ความสำคัญกับการเขียนอย่างจริงจังถึงขนาดมีสำนักพิมพ์ของตัวเองชื่อStripe Press และยังได้เปิดตัว Increment นิตยสารวิศวกรรมรูปแบบยาวอีกด้วย สำหรับ Stripe การคิดอย่างชัดเจนไม่ได้หยุดอยู่แค่เอกสารเท่านั้น แต่ยังปรากฏในหนังสือ บทความ และงานวิเคราะห์เชิงลึกที่ผ่านการเรียบเรียงอย่างสวยงามอีกด้วย

9. ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสุขภาพ

  • พวกเขาคือใคร: แพลตฟอร์มด้านสุขภาพดิจิทัลและบริการแพทย์ทางไกลที่ให้บริการข้อมูลผู้ป่วยมากกว่า 450,000 ราย และผู้ให้บริการด้านสุขภาพมากกว่า 2,000 ราย
  • ความท้าทายของพวกเขา: ระบบโรงพยาบาลและลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ไม่ยอมเซ็นสัญญาเนื่องจากแพลตฟอร์มไม่รองรับมาตรฐาน HIPAA, SOC 2 และ GDPR—ส่งผลให้สูญเสียรายได้ที่อาจเกิดขึ้นประมาณ 18 ล้านดอลลาร์
  • วิธีแก้ปัญหา: พวกเขาได้นำกลยุทธ์การปฏิบัติตามข้อกำหนดแบบรวมศูนย์มาใช้ ทำให้สามารถผ่านการรับรองทั้งสามมาตรฐานได้ภายในเวลาเพียง 8 สัปดาห์ ด้วยการระบุการควบคุมการตรวจสอบที่ซ้ำซ้อนและทำให้การติดตามการปฏิบัติตามข้อกำหนดเป็นอัตโนมัติ
  • ผลลัพธ์/ข้อสรุป: การปฏิบัติตามข้อกำหนด เมื่อถูกผนวกเข้ากับกระบวนการทำงานและโครงสร้างพื้นฐานตั้งแต่เริ่มต้น จะกลายเป็นปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโต สำหรับสตาร์ทอัพ การปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้ได้ปลดล็อกโอกาสทางธุรกิจกับองค์กรขนาดใหญ่ และเร่งการเติบโตของรายได้ประจำต่อปี (ARR) ขึ้น 82% ภายใน 12 เดือน

10. Shipt

  • พวกเขาคือใคร: เครือข่ายการจัดส่งที่ดูแลการดำเนินการจัดส่งสินค้าปริมาณมากและกระจายไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ในกว่า 5,000 เมืองทั่วสหรัฐอเมริกา
  • ความท้าทายของพวกเขา: ทีมแพลตฟอร์มข้อมูลเป็นศูนย์กลางภายในสำหรับคำขอข้อมูลทั่วทั้งองค์กร—ตั้งแต่การสอบถามข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ไปจนถึงข้อมูลเชิงลึกในการดำเนินงาน เมื่อคำขอเพิ่มขึ้น การติดตามงานและการจัดลำดับความสำคัญกลายเป็นเรื่องวุ่นวาย ข้อมูลสำคัญสูญหาย และยากที่จะทำให้ทุกคนเห็นพ้องต้องกันเกี่ยวกับสถานะหรือความเร่งด่วนของโครงการ
  • วิธีแก้ไข: พวกเขาได้รวมศูนย์การจัดการคำขอและใช้แบบฟอร์มที่มีโครงสร้างพร้อมระบบอัตโนมัติภายใน ClickUp เพื่อปรับปรุงกระบวนการมอบหมายงานและวงจรการให้ข้อเสนอแนะให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
  • ผลลัพธ์/ข้อสรุป: ด้วยการใช้ ClickUp เป็นระบบเดียวในการบันทึกข้อมูลทีมได้ปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน ชัดเจนในลำดับความสำคัญ และตัดสินใจเชิงกลยุทธ์โดยอิงจากรายงานแบบเรียลไทม์ การประสานงานด้วยตนเองลดลงอย่างมาก และความพึงพอใจของทีมเพิ่มขึ้นเนื่องจากกระบวนการทำงานมีความชัดเจนและลดความเครียด

11. ชิค-ฟิล-เอ

  • พวกเขาคือใคร: หนึ่งในเครือร้านอาหารบริการด่วนที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา ดำเนินการมากกว่า 3,000 สาขา
  • ความท้าทายของพวกเขา: ผู้จัดการต้องจัดการกับสเปรดชีต สมุดบันทึก และระบบต่างๆ ที่ไม่เชื่อมโยงกันเพื่อติดตามการปฐมนิเทศ การฝึกอบรม การจัดตารางงาน และคำขอด้านทรัพยากรบุคคล ความกระจัดกระจายนี้ทำให้ยากต่อการวัดเวลาที่ใช้ไปกับงานธุรการหรือทำความเข้าใจว่าแรงงานถูกใช้ไปอย่างไรจริงๆ ซึ่งส่งผลให้ประสิทธิภาพลดลงและจำกัดการมุ่งเน้นไปที่กิจกรรมที่สร้างรายได้
  • วิธีแก้ปัญหา: ทีมปฏิบัติการได้รวมศูนย์การจัดการพนักงานไว้ในพื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์ของ ClickUp พวกเขาได้จัดโครงสร้างเอกสารการปฐมนิเทศและการฝึกอบรมไว้ในโฟลเดอร์และแดชบอร์ดที่เป็นระเบียบ มาตรฐานกระบวนการทำงานด้วยขั้นตอนที่เชื่อถือได้ และใช้แบบฟอร์มและระบบอัตโนมัติในการจัดการคำขอต่างๆ เช่น การลาพักร้อนและการเลื่อนตำแหน่ง เพื่อให้ข้อมูลไปถึงจุดที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม
  • ผลลัพธ์/ข้อสรุป: ด้วยระบบเหล่านี้ที่นำมาใช้ ผู้จัดการสามารถใช้เวลาคืนได้มากกว่า 10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่เคยสูญเสียไปกับการทำงานเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลดลงประมาณ 33% และการรับพนักงานใหม่ที่มีความสม่ำเสมอมากขึ้นช่วยให้แฟรนไชส์อยู่ในอันดับ 10% แรกสำหรับการรักษาพนักงานที่มีความสามารถในทุกสาขา
Chick-fil-A จัดระเบียบทุกแง่มุมของข้อมูลพนักงาน ตั้งแต่รายละเอียดการเข้าทำงานไปจนถึงการจัดตารางงาน ภายในแพลตฟอร์มที่ยืดหยุ่นของ ClickUp
Chick-fil-A จัดระเบียบทุกแง่มุมของข้อมูลพนักงาน ตั้งแต่รายละเอียดการเริ่มงานไปจนถึงการจัดตารางงาน ภายในแพลตฟอร์มที่ยืดหยุ่นของ ClickUp

12. ผลิตในเครื่องครัว

  • พวกเขาคือใคร: แบรนด์เครื่องครัวระดับพรีเมียมที่นำเสนอเครื่องครัวและอุปกรณ์เสริมสำหรับห้องครัวคุณภาพระดับมืออาชีพ ทั้งสำหรับผู้ทำอาหารที่บ้านและเชฟมืออาชีพ
  • ความท้าทายของพวกเขา: การติดตามตั๋วด้วยมือและเครื่องมือที่ไม่สอดคล้องกันทำให้เวลาตอบสนองช้าลงและทำให้ความสม่ำเสมอเป็นไปไม่ได้
  • วิธีแก้ปัญหา: การใช้คิวงานแบบรวมศูนย์ การจัดเส้นทางงานอัตโนมัติ และกระบวนการทำงานที่มีโครงสร้างภายใน ClickUp แทนการติดตามงานแบบไม่เป็นระบบ
  • ผลลัพธ์/ข้อสรุป: พวกเขาประหยัดเวลาได้ 3–5 นาทีต่อตั๋ว บรรลุการใช้งานประมาณ 80% ภายในเวลาไม่ถึงสี่เดือน และดำเนินการย้ายข้อมูลครั้งใหญ่เสร็จสิ้นก่อนกำหนด การทำให้กระบวนการส่งต่องานที่ซ้ำซ้อนเป็นอัตโนมัติและการรวมงานไว้ที่ศูนย์กลาง ช่วยขจัดความล่าช้าในทีมปฏิบัติการที่มีการทำงานรวดเร็ว

เราเคยใช้ Airtable, Monday, Trello, Notion... มันยุ่งเหยิงไปหมด ไม่มีอะไรทำงานได้เลย หลังจากที่เราประเมิน ClickUp เสร็จแล้ว เราไม่อยากลองใช้เครื่องมืออื่นอีกเลย เราตระหนักว่านี่มันยอดเยี่ยมมาก และเราไม่จำเป็นต้องมองหาอะไรอื่นอีกแล้ว

เราเคยใช้ Airtable, Monday, Trello, Notion... มันยุ่งเหยิงไปหมด ไม่มีอะไรทำงานได้เลย หลังจากที่เราประเมิน ClickUp เสร็จแล้ว เราไม่อยากลองใช้เครื่องมืออื่นอีกเลย เราตระหนักว่านี่มันยอดเยี่ยมมาก และเราไม่จำเป็นต้องมองหาอะไรอีกแล้ว

13. ลูลู่

  • พวกเขาคือใคร: บริษัทชั้นนำด้านการจัดพิมพ์ด้วยตนเองและพิมพ์ตามสั่ง
  • ความท้าทายของพวกเขา: เมื่อทีมขยายตัว ความรู้และความรับผิดชอบเริ่มกระจัดกระจายอยู่ในเอกสาร แชท และไดรฟ์ที่แชร์ร่วมกัน
  • วิธีแก้ปัญหา: พวกเขาเปลี่ยนไปใช้แพลตฟอร์มเดียวที่รวมการวางแผน การจัดทำเอกสาร ความรับผิดชอบในงาน และการติดตามสถานะไว้ด้วยกัน (ใช่แล้ว นั่นคือ ClickUp!)
  • ผลลัพธ์/ข้อสรุป: การนำแพลตฟอร์มมาใช้ทั่วทั้งบริษัทบรรลุ 100% และประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้น 12%ด้วยความโปร่งใสที่ชัดเจนยิ่งขึ้นระหว่างหน่วยงานต่างๆ

14. มหาวิทยาลัยไมอามี

  • พวกเขาคือใคร: หนึ่งในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีชื่อเสียงของอเมริกา
  • ความท้าทายของพวกเขา: ศูนย์อาชีพของมหาวิทยาลัยไมอามีจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษามากกว่า 200 รายการต่อปี ครอบคลุมงานมหกรรมอาชีพ สัมมนา การเสวนาจากศิษย์เก่า และโปรแกรมแบบผสมผสาน ก่อนที่จะนำเครื่องมือที่มีโครงสร้างมาใช้ งานต่าง ๆ กระจัดกระจายอยู่ในอีเมล Google Docs Formstack และการประชุมการถ่ายทอดความรู้ไม่สม่ำเสมอ ส่งผลให้เมื่อสมาชิกในทีมลาออก ขั้นตอนการวางแผนกิจกรรมก็มักจะหายไปพร้อมกับพวกเขา
  • วิธีแก้ปัญหา: ด้วย ClickUp ทีมงานได้นำพื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์มาใช้เพื่อรวมการวางแผนงานอีเวนต์และการทำงานร่วมกันให้เป็นหนึ่งเดียว พวกเขาสร้างคลังความรู้เกี่ยวกับงานอีเวนต์มาตรฐานขั้นตอนการทำงานด้วยเทมเพลต และเริ่มติดตามงานอย่างโปร่งใส
  • ผลลัพธ์/ข้อสรุป: ศูนย์อาชีพสามารถจัดการพอร์ตโฟลิโอกิจกรรมที่ซับซ้อนและผสมผสานได้อย่างชัดเจนและสม่ำเสมอ ทีมได้ขยายขอบเขตการให้บริการถึงนักเรียนนักศึกษาเกิน 19,000 คน ด้วย กระบวนการที่ โปร่งใสและสามารถทำซ้ำได้ เมื่อการทำงานและความรู้อยู่ร่วมกัน จะทำให้การวางแผนขยายตัวได้ง่ายขึ้น การแบ่งปันความรู้ของสถาบัน และการรักษาความสม่ำเสมอในพอร์ตโฟลิโอกิจกรรมที่ซับซ้อนก็จะเป็นไปได้มากขึ้น
ผู้นำกิจกรรมของมหาวิทยาลัยไมอามีสร้างแหล่งข้อมูลโดยใช้ ClickUp Docs เพื่อลดความซับซ้อนในการถ่ายทอดความรู้

15. RevPartners

  • พวกเขาคือใคร: บริษัทให้บริการทางธุรกิจที่กำลังเติบโต ซึ่งสร้างและขยายการดำเนินงานด้านรายได้ให้กับลูกค้าในด้านการขาย การตลาด และการปฏิบัติการ
  • ความท้าทายของพวกเขา: ด้วยทีมงานที่ทำงานทางไกลและรายชื่อลูกค้าที่เพิ่มขึ้น RevPartners ประสบปัญหาในการขยายการดำเนินงาน:การวางแผนโครงการล่าช้า, เวิร์กโฟลว์กระจัดกระจายอยู่ในหลายแพลตฟอร์ม, และการรักษาความสม่ำเสมอในการขยายงานระหว่างกลุ่มลูกค้าเป็นไปได้ยาก
  • วิธีแก้ปัญหา: บริษัทได้รวมชุดเครื่องมือทั้งหมดไว้ในพื้นที่ทำงานเดียวด้วย ClickUp โดยการใช้แม่แบบกระบวนการที่เป็นมาตรฐานเดียวกันและรวมศูนย์การวางแผน ความโปร่งใส และระบบอัตโนมัติ ทำให้ทีมสามารถประสานงานระหว่างกลุ่มทำงานระยะไกลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และไม่จำเป็นต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือที่แยกจากกันอีกต่อไป
  • ผลลัพธ์/ข้อสรุป: RevPartnersสามารถส่งมอบโครงการให้กับลูกค้าได้เร็วขึ้น 64%ลดเวลาในการวางแผนโครงการลง 83% และประหยัดต้นทุนได้ 50% ผ่านการทำงานที่มีประสิทธิภาพและแม่แบบที่จัดเตรียมไว้

เมื่อคุณถอยออกมาและมองดูตัวอย่างทั้งหมด—ไม่ว่าจะเป็นสตาร์ทอัพ สเกลอัพ หรือบริษัทระดับโลก—คุณจะพบว่ารูปแบบความสำเร็จนั้นมีความสอดคล้องกันอย่างน่าประหลาดใจ บริษัทที่เติบโตอย่างรวดเร็วไม่ได้ชนะด้วยการเพิ่มเครื่องมือหรือการประชุมมากขึ้น แต่พวกเขาชนะด้วยการวางระบบที่ชาญฉลาดเพียงไม่กี่ระบบตั้งแต่เนิ่นๆ แล้วปล่อยให้ระบบเหล่านั้นทำงานหนักแทน

📮ClickUp Insight: ทีมที่มีผลงานต่ำมีแนวโน้มที่จะใช้เครื่องมือมากกว่า 15 ตัวถึง 4 เท่า ในขณะที่ทีมที่มีผลงานสูงยังคงรักษาประสิทธิภาพโดยจำกัดเครื่องมือไว้ที่ 9 แพลตฟอร์มหรือน้อยกว่า แต่การใช้แพลตฟอร์มเดียวล่ะ?

ในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงานClickUp รวบรวม งาน โครงการ เอกสาร วิกิ การแชท และการโทรของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียว พร้อมด้วยเวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI พร้อมใช้งานแล้ววันนี้ พร้อมทำงานอย่างชาญฉลาดขึ้นหรือไม่? ClickUp ทำงานได้กับทุกทีม ทำให้งานมองเห็นได้ชัดเจน และช่วยให้คุณมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญ ในขณะที่ AI จัดการส่วนที่เหลือ

กลยุทธ์การจัดการที่สำคัญจากบริษัทที่เติบโตอย่างรวดเร็ว

จากตัวอย่างในโลกจริงข้างต้น นี่คือกลยุทธ์การจัดการที่ปรากฏขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า—และวิธีที่คุณสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ✨

บันทึกทุกอย่างไว้ แล้วทำให้การเข้าถึงเป็นอัตโนมัติ

วิธีที่เร็วที่สุดสำหรับบริษัทที่กำลังเติบโตในการชะลอตัวลงคือการปล่อยให้ความรู้อยู่ในหัวของคน หรือแย่กว่านั้นคือกระจัดกระจายอยู่ในเอกสาร แชท และกล่องข้อความ ความรู้ขององค์กรจะกลายเป็นความรู้เฉพาะกลุ่ม เมื่อพนักงานคนสำคัญลาออก ความเชี่ยวชาญของพวกเขาก็จะเดินออกไปพร้อมกับพวกเขา และทันใดนั้น ทุกคำตอบจะต้องอาศัยการไปถามใครสักคน

หลีกเลี่ยงสิ่งนี้โดยการสร้างฐานความรู้กลาง ทำให้ฐานความรู้ของคุณง่ายต่อการอัปเดตและเกี่ยวข้องอยู่เสมอ

สร้างฐานความรู้แบบวิกิด้วย ClickUp Docs
สร้างฐานความรู้แบบวิกิด้วย ClickUp Docs

สร้างห้องสมุดที่มีชีวิตด้วย ClickUp Docs ที่คุณสามารถสร้างวิกิ, SOPs, และสรุปโครงการได้ ด้วยClickUp Docs คุณสามารถแก้ไขเนื้อหาพร้อมกันแบบเรียลไทม์และแสดงความคิดเห็นโดยตรงในบริบทด้วยความคิดเห็นแบบฝังในเนื้อหา เอกสารไม่ได้อยู่แยกออกไป—แต่เชื่อมต่อกับงาน, โครงการ, และกระบวนการทำงาน นั่นคือสิ่งที่ทำให้เอกสารเหล่านั้นทันสมัยอยู่เสมอ

เมื่อคุณต้องการคำตอบClickUp Brainช่วยให้คุณถามคำถามด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายและดึงข้อมูลเชิงลึกจากงาน เอกสาร ความคิดเห็น และโครงการต่างๆ—เพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องค้นหาผ่านเครื่องมือห้าตัวหรือขัดจังหวะเพื่อนร่วมทีม ความรู้จะถูกเก็บไว้อย่างศูนย์กลาง ค้นหาได้ และใช้งานได้

ค้นหาคำตอบที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็วจากพื้นที่ทำงานของคุณด้วย ClickUp Brain
ค้นหาคำตอบที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็วจากพื้นที่ทำงานของคุณด้วย ClickUp Brain

สร้างแม่แบบก่อนที่คุณจะต้องการใช้

การสร้างสิ่งใหม่ขึ้นมาทุกครั้งสำหรับโครงการหรือลูกค้าใหม่เป็นสิ่งที่กินเวลาอย่างมากและเป็นสูตรสำเร็จของความไม่สม่ำเสมอ ทีมส่วนใหญ่รอจนนานเกินไปกว่าจะเริ่มมาตรฐาน เมื่อทุกอย่างเริ่มรู้สึกวุ่นวาย กระบวนการต่าง ๆ ก็ยากที่จะแก้ไขแล้ว

บริษัทที่เติบโตอย่างรวดเร็วจะทำตรงกันข้าม พวกเขาเปลี่ยนงานที่ทำซ้ำได้ให้เป็นแม่แบบ ในขณะที่กระบวนการยังสดใหม่

ใน ClickUp คุณสามารถเลือกจาก 1,000+ แม่แบบที่สร้างไว้ล่วงหน้า หรือสร้างของคุณเองสำหรับโครงการ งาน เอกสาร กระบวนการเริ่มต้น และอื่นๆ อีกมากมายแม่แบบงานของ ClickUpช่วยให้คุณบันทึกโครงสร้างทั้งหมด—รวมถึงงานใน ClickUp และงานย่อย ผู้ที่ได้รับมอบหมาย วันที่ครบกำหนด และรายการตรวจสอบของ ClickUp—เพื่อให้คุณสามารถเริ่มงานใหม่ได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว

แม่แบบกลายเป็นคู่มือปฏิบัติการที่สามารถปรับขนาดได้พร้อมกับการเติบโตของคุณ

รวมศูนย์การสื่อสารในบริบท

เมื่อการสนทนาเกิดขึ้นในเครื่องมือหนึ่ง (เช่น Slack) และงานเกิดขึ้นในอีกเครื่องมือหนึ่ง (เช่น โปรแกรมจัดการโครงการของคุณ) ข้อมูลบริบทจะสูญหายไป และการตัดสินใจอาจถูกฝังอยู่

การแก้ไขนั้นง่ายแต่ทรงพลัง:ให้การสื่อสารเป็นศูนย์กลางและแนบไว้กับงานโดยตรง:

  • ด้วยความคิดเห็นใน ClickUp คุณสามารถพูดคุยเกี่ยวกับงานได้ตรงจุดที่งานนั้นเกิดขึ้น
  • คุณยังสามารถใช้ช่องทางแชท ClickUpโดยเฉพาะสำหรับการสนทนาโครงการในวงกว้างที่เชื่อมโยงกับโฟลเดอร์ ClickUpหรือรายการ ClickUp ของคุณได้อีกด้วย
  • และเมื่อคุณต้องการรับสายด่วนSyncUps ใน ClickUpช่วยให้คุณโทรหาเพื่อนร่วมงานได้โดยไม่ต้องสลับแท็บ!

เรียนรู้วิธีที่ ClickUp Chat รวมการสนทนาและงานของคุณไว้ในที่เดียว!

สร้างแดชบอร์ดก่อนที่ผู้นำจะร้องขอ

"คุณช่วยส่งอัปเดตสถานะให้ฉันได้ไหม?" เป็นคำถามที่บ่งบอกถึงการขาดการมองเห็น แทนที่จะรีบรวบรวมรายงานสำหรับผู้บริหาร สร้างแดชบอร์ดเชิงรุกเพื่อติดตามความคืบหน้าของทีมโดยไม่ต้องรายงานด้วยตนเอง

สร้างรายงานภาพระดับสูงด้วยClickUp Dashboardsแบบเรียลไทม์ที่อัปเดตอัตโนมัติ เพื่อให้คุณมีข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับความคืบหน้า ความเสี่ยง ปริมาณงาน และเป้าหมายอยู่เสมอ

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ:เพิ่มการ์ด AIลงในแดชบอร์ด ClickUp เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นในงานของคุณทั้งหมด—โดยไม่ต้องค้นหาด้วยตนเองผ่านงาน รายการ หรือรายงานต่างๆ

ใช้ AI Cards ในแดชบอร์ด ClickUp เพื่อสรุปการอัปเดตและ KPI

แทนที่จะแสดงเมตริกแบบคงที่ AI Cards จะวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์จากพื้นที่ทำงาน (เช่น งาน เจ้าของ ความสำคัญ และกำหนดส่ง) และสร้าง ข้อมูลเชิงลึกที่เข้าใจง่ายในภาษาอังกฤษ พวกมันสามารถเน้นความเสี่ยง สรุปความคืบหน้า เปิดเผยอุปสรรค หรือแจ้งปัญหาเกี่ยวกับปริมาณงาน—เพื่อให้ทีมได้รับบริบทและทิศทาง ไม่ใช่แค่ตัวเลขบนหน้าจอ

ทำให้สิ่งที่น่าเบื่อเป็นอัตโนมัติ

งานวิจัยของเราแสดงให้เห็นว่า 21% ของผู้คนกล่าวว่ามากกว่า 80% ของเวลาทำงานของพวกเขาถูกใช้ไปกับงานที่ทำซ้ำๆ เช่น การเปลี่ยนสถานะงาน การเตือนใครบางคนเกี่ยวกับกำหนดส่งงาน หรือการส่งงานต่อให้กับคนถัดไป นี่เป็นงานที่มีมูลค่าต่ำซึ่งเหมาะสำหรับการทำงานอัตโนมัติ

ต้องการประหยัดเวลาและทำให้กระบวนการของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่นทุกครั้งหรือไม่? ตั้งกฎ "ถ้า-แล้ว" ที่ง่าย ๆ ด้วยClickUp Automations เช่น การมอบหมายงานโดยอัตโนมัติเมื่อสถานะของงานเปลี่ยนแปลง

ออกแบบสำหรับขนาดทีมที่คุณจะเป็น—ไม่ใช่ทีมที่คุณเป็นอยู่

ระบบที่ทำงานได้กับ 20 คน มักจะล้มเหลวเมื่อถึง 50 คน บริษัทที่เติบโตอย่างรวดเร็วคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงนี้และออกแบบระบบให้มีพื้นที่รองรับเพิ่มเติม

ClickUp รองรับสิ่งนี้โดยให้คุณปรับระดับความซับซ้อนได้อย่างค่อยเป็นค่อยไป—เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองมากขึ้น เพิ่มการทำงานอัตโนมัติมากขึ้น รายงานที่ลึกขึ้น—โดยไม่ต้องบังคับให้เปลี่ยนแพลตฟอร์ม โครงสร้างจะพัฒนาไปพร้อมกับองค์กรของคุณ ซึ่งเป็นสิ่งที่การเติบโตต้องการอย่างแท้จริง

ClickUp สนับสนุนกลยุทธ์องค์กรสำหรับบริษัทที่เติบโตอย่างรวดเร็วได้อย่างไร: สรุปโดยย่อ

กลยุทธ์หากไม่มีระบบศูนย์กลางด้วย ClickUp
การเข้าถึงความรู้ค้นหาผ่านเครื่องมือมากกว่า 5+ ชนิด, ถามเพื่อนร่วมงานถาม ClickUp Brain รับคำตอบทันที
การอัปเดตสถานะการเช็คอินด้วยตนเอง, การประชุมแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์ อัปเดตอัตโนมัติ
การส่งต่อกระบวนการอีเมลที่ส่งต่อกัน, งานที่ตกหล่นระบบอัตโนมัติกระตุ้นขั้นตอนถัดไป
การปฐมนิเทศพนักงานใหม่เอกสารกระจัดกระจาย, ความรู้เฉพาะกลุ่มเอกสารที่เชื่อมต่อและแม่แบบงาน

ตอนนี้เราจะมาดูข้อผิดพลาดที่ทีมมักทำเมื่อข้ามขั้นตอนนี้ไป—และวิธีหลีกเลี่ยงก่อนที่จะทำให้งานของคุณล่าช้า

ข้อผิดพลาดที่องค์กรมักทำบ่อยในบริษัทที่เติบโตอย่างรวดเร็ว

การเติบโตอย่างรวดเร็วสามารถขยายรอยร้าวเล็กๆ ในรากฐานของคุณให้กลายเป็นช่องว่างขนาดใหญ่ได้ หลายบริษัทใหม่มักทำผิดพลาดแบบเดิมๆ ที่คาดการณ์ได้ ซึ่งเปลี่ยนช่วงการเติบโตที่น่าตื่นเต้นให้กลายเป็นช่วงเวลาแห่งความโกลาหล มาดูกันว่าพวกเขาทำผิดพลาดอะไรบ้างและจะแก้ไขได้อย่างไร:

การเพิ่มเครื่องมือแทนการรวม

ความท้าทายใหม่เกิดขึ้น คุณจึงเพิ่มเครื่องมือใหม่ ทีมการตลาดได้เครื่องมือจัดตารางโซเชียลมีเดีย ทีมขายได้ระบบ CRM แยกต่างหาก และทีมผลิตภัณฑ์ก็ได้ซอฟต์แวร์วางแผนเส้นทางของตัวเอง ยินดีด้วย ตอนนี้คุณกำลังประสบปัญหาเครื่องมือล้นเกินแล้ว

ข้อมูลกระจัดกระจายอยู่ในแอปพลิเคชันนับสิบที่ไม่สามารถสื่อสารกันได้ ทำให้ทีมของคุณต้องเสียเวลาในการสลับบริบทและถ่ายโอนข้อมูลด้วยตนเอง

✅ ทางออกคืออะไร?รวมเครื่องมือต่าง ๆเข้าไว้ใน Converged AI Workspace เช่น ClickUp โดยออกแบบให้งาน เอกสาร การสื่อสาร แดชบอร์ด และ AI อยู่ในที่เดียว ลดภาระขององค์กรแทนที่จะเพิ่มภาระให้มากขึ้น

ClickUp มอบความยืดหยุ่นที่ไม่มีใครเทียบได้ด้วยการแสดงผลที่ปรับแต่งได้ (รายการ, บอร์ด, แผนภูมิแกนต์, ปฏิทิน), ระบบอัตโนมัติที่ทรงพลัง, เอกสาร, เป้าหมาย และการติดตามเวลาในตัว—ทั้งหมดนี้ในเวิร์กสเปซเดียว มันรวมศูนย์การร่วมมือของทีมและการจัดการโครงการ ทำให้เราสามารถแทนที่เครื่องมือหลายอย่างเช่น Trello, Asana และ Notion ด้วยระบบที่เชื่อมโยงกันเพียงระบบเดียว

ClickUp มอบความยืดหยุ่นที่ไม่มีใครเทียบได้ด้วยการแสดงผลที่ปรับแต่งได้ (รายการ, บอร์ด, แผนภูมิแกนต์, ปฏิทิน), ระบบอัตโนมัติที่ทรงพลัง, เอกสาร, เป้าหมาย และการติดตามเวลาในตัว—ทั้งหมดนี้ในเวิร์กสเปซเดียว มันรวมศูนย์การทำงานร่วมกันของทีมและการจัดการโครงการ ทำให้เราสามารถแทนที่เครื่องมือหลายอย่างเช่น Trello, Asana และ Notion ด้วยระบบที่เชื่อมโยงกันเพียงระบบเดียว

รอจนกว่าความวุ่นวายจะบังคับให้ต้องจัดระบบ

เมื่อคุณเป็นทีมเล็ก คุณสามารถใช้กระบวนการที่ไม่เป็นทางการได้ คุณบอกตัวเองว่าคุณจะจัดระเบียบ "เมื่อทุกอย่างช้าลง"

คำเตือน: เรื่องราวไม่เคยหยุดนิ่ง คุณจะต้องพยายามสร้างระบบในขณะที่กำลังเผชิญกับวิกฤต ซึ่งเหมือนกับการพยายามสร้างเรือหลังจากที่คุณเริ่มจมน้ำแล้ว

✅ ทีมที่เติบโตอย่างรวดเร็วหลีกเลี่ยงสิ่งนี้โดยการสร้างโครงสร้างในช่วงเวลาที่สงบ—เมื่อกระบวนการต่างๆ ยังคงง่ายต่อการกำหนดและบันทึกไว้ และก่อนที่จะขยายตัวจนทำให้ทุกอย่างยากต่อการเปลี่ยนแปลง

การพึ่งพาการประชุมมากเกินไปเพื่อความสอดคล้อง

หากคำตอบของคุณต่อความไม่สอดคล้องคือ "เพิ่มการซิงค์อีกสักครั้ง" คุณไม่ได้อยู่คนเดียว นี่เป็นปฏิกิริยาที่พบได้บ่อยที่สุดในช่วงการเติบโต

ปัญหาคืออะไร? การประชุมไม่สามารถขยายตัวได้ เมื่อทีมเติบโตขึ้น การประชุมที่มากเกินไปจะเกิดขึ้น การตัดสินใจช้าลง และบริบทจะสูญหายสำหรับใครก็ตามที่ไม่ได้อยู่ในห้อง นี่คือระบบที่ทำงานขัดขวางประสิทธิภาพการทำงาน

จากการสำรวจประสิทธิภาพการประชุมของเรา พบว่า 12% ของผู้ตอบแบบสอบถามรู้สึกว่ามีการประชุมที่มีคนมากเกินไป 17% ระบุว่าใช้เวลานานเกินไป และ 10% เชื่อว่าการประชุมส่วนใหญ่ไม่จำเป็น

✅ แต่ข่าวดีก็คือ คุณสามารถแทนที่การประชุมอัปเดตสถานะด้วยวิธีการแบบอะซิงโครนัส เช่น แดชบอร์ดแบบเรียลไทม์ คลิปเสียงและวิดีโอที่บันทึกไว้ และการอัปเดตเป็นลายลักษณ์อักษร

📮ClickUp Insight: ผลการสำรวจประสิทธิภาพการประชุมของเราชี้ให้เห็นว่า 42% ของทีมใช้คลิปบันทึก (21%) หรือเครื่องมือการจัดการโครงการ (21%) สำหรับการทำงานแบบไม่พร้อมกัน แต่เครื่องมือเหล่านี้อาจต้องการเครื่องมือเพิ่มเติม การสมัครสมาชิกแยกต่างหาก การเข้าสู่ระบบ และระยะเวลาการเรียนรู้เพิ่มเติม

ในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงาน ClickUp ทำให้การสื่อสารแบบไม่พร้อมกันเป็นเรื่องง่ายขึ้น เข้าถึงวิดีโอคลิป ข้อความเสียง กระบวนการทำงานของโครงการ เอกสารที่ทำงานร่วมกัน และ ผู้ช่วยจดบันทึก AI ในตัว— ทั้งหมดนี้ภายในพื้นที่ทำงานเดียว ทำไมต้องจัดการกับการสมัครสมาชิกหลายรายการและข้อมูลที่กระจัดกระจาย เมื่อโซลูชันเดียวสามารถทำให้กระบวนการทำงานทั้งหมดของคุณเป็นระเบียบเรียบร้อยได้?

💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ทีมที่ใช้ฟีเจอร์การจัดการประชุมของ ClickUp รายงานว่ามีการลดการสนทนาและการประชุมที่ไม่จำเป็นลงถึง 50%!

ปล่อยให้เอกสารเน่าเสีย

เมื่อการทำงานเปลี่ยนแปลงไป แต่เอกสารไม่เปลี่ยนแปลง การบันทึกของคุณจะกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ของข้อมูลล้าสมัยที่ไม่มีใครเชื่อถือ

✅ บริษัทเช่น GitLab และ Stripe แก้ปัญหานี้โดยการจัดการเอกสารเป็นระบบที่มีชีวิต ไม่ใช่คลังเอกสาร

ในเครื่องมืออย่าง ClickUp เอกสารจะถูกเชื่อมโยงโดยตรงกับงานและกระบวนการทำงาน ดังนั้นการอัปเดตจะเกิดขึ้นไปพร้อมกับการทำงานจริง การเชื่อมโยงนี้ช่วยป้องกันการล้าหลังของเอกสารและรักษาความรู้ขององค์กรให้ทันสมัยอยู่เสมอ

การเพิกเฉยต่อการขยายตัวของปัญญาประดิษฐ์

การนำ AI มาใช้บ่อยครั้งสะท้อนให้เห็นถึงการนำ SaaS มาใช้ในช่วงแรก: ทีมหนึ่งใช้เครื่องมือหนึ่ง ทีมอื่นใช้สิ่งอื่น และไม่นานนัก ความรู้ก็ถูกแยกออกจากกันในระบบ AI หลายระบบ

👀 คุณรู้หรือไม่?78% ของผู้ใช้ AIได้นำเครื่องมือ AI ของตนเองมาใช้ในการทำงานแล้ว

ผลลัพธ์คืออะไร?การขยายตัวของปัญญาประดิษฐ์

การขยายตัวของ AI อย่างไม่ควบคุม คือการเพิ่มขึ้นอย่างไม่มีการวางแผนของเครื่องมือ, แบบจำลอง, และแพลตฟอร์มของ AI โดยไม่มีการกำกับดูแล, กลยุทธ์, หรือความคิดว่าใครกำลังใช้สิ่งใด

✅ บริษัทที่เติบโตอย่างรวดเร็วหลีกเลี่ยงสิ่งนี้โดยการรวมศูนย์ความสามารถด้าน AI ในที่ที่งานเกิดขึ้นอยู่แล้ว

ด้วย ClickUp, AI ถูกสร้างขึ้นโดยตรงในเวิร์กสเปซของคุณ ClickUp Brain คือผู้ช่วยAI ที่รับรู้บริบทของคุณซึ่งสามารถเข้าถึงงาน, เอกสาร, ความคิดเห็น, และโครงการของคุณได้ มอบความฉลาดที่แชร์ได้ให้กับทีมแทนที่จะเป็นผลลัพธ์ที่แยกกัน

นอกจากนี้ ด้วยแอป AI บนเดสก์ท็อปของคุณClickUp BrainGPT คุณยังได้รับการเข้าถึงโมเดล AI หลากหลายรูปแบบ รวมถึง Claude, Gemini และ ChatGPT รวมถึงการพิมพ์ด้วยเสียงTalk to Textเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานถึง 4 เท่า!

ตอนนี้คุณรู้แล้วว่าควรหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดใด มาดูเครื่องมือที่จะช่วยคุณกัน!

ด้วย ClickUp, AI ถูกสร้างขึ้นโดยตรงในเวิร์กสเปซของคุณ ClickUp Brain คือผู้ช่วยAI ที่รับรู้บริบทของคุณซึ่งสามารถเข้าถึงงาน, เอกสาร, ความคิดเห็น, และโครงการของคุณได้ มอบความฉลาดที่แชร์ได้แก่ทีมแทนผลลัพธ์ที่แยกกัน

ใช้ LLM หลายตัวจากอินเทอร์เฟซเดียวภายใน ClickUp Brain และ BrainGPT

นอกจากนี้ ด้วยแอป AI บนเดสก์ท็อปของคุณClickUp BrainGPT คุณยังสามารถเข้าถึงโมเดล AI หลากหลายรูปแบบ—รวมถึง Claude, Gemini และ ChatGPT—รวมถึงการพิมพ์ด้วยเสียงTalk to Textเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ถึง 4 เท่า!

ClickUp BrainGPT พูดเป็นข้อความ
ใช้ ClickUp BrainGPT Talk to Text เพื่อเปลี่ยนเสียงของคุณให้เป็นข้อความ บันทึก ข้อความ และเอกสาร

ตอนนี้ที่คุณทราบแล้วว่าข้อผิดพลาดใดที่ควรหลีกเลี่ยง มาดูเครื่องมือที่จะช่วยคุณในเรื่องนี้กัน!

เครื่องมือที่บริษัทเติบโตอย่างรวดเร็วใช้เพื่อรักษาความเป็นระเบียบ

คุณรู้ว่าคุณต้องจัดระเบียบ แต่จำนวนเครื่องมือที่มีอยู่มากมายนั้นทำให้รู้สึกท่วมท้น ความผิดพลาดที่ใหญ่ที่สุดคือการคิดว่าคุณต้องมีเครื่องมือ "ที่ดีที่สุดในประเภท" แยกต่างหากสำหรับทุกฟังก์ชัน นี่คือวิธีที่คุณลงเอยด้วยระบบเทคโนโลยีที่ซับซ้อนมีราคาแพงและไม่เชื่อมโยงกันซึ่งสร้างปัญหามากกว่าที่จะแก้ไข

บริษัทที่เติบโตอย่างรวดเร็วและมีความชาญฉลาดที่สุดกำลังละทิ้งแนวทางแก้ปัญหาแบบจุดเดียว และหันไปสู่พื้นที่ทำงานแบบบูรณาการ พวกเขากำลังเลือกที่จะรวมฟังก์ชันหลักที่ทุกทีมต้องการเข้าด้วยกัน

แทนที่เครื่องมือกว่า 20+ ด้วยพื้นที่ทำงานที่ทรงพลังเพียงหนึ่งเดียวภายใน ClickUp

นี่คือวิธีที่การเปลี่ยนแปลงนั้นส่งผลต่อหมวดหมู่เครื่องมือต่างๆ:

  • การจัดการโครงการ: นี่คือรากฐานสำหรับการติดตามงานของคุณ คุณจำเป็นต้องสามารถสร้างงาน กำหนดเส้นตาย และมองเห็นความเชื่อมโยงของทุกอย่างได้ ใน ClickUp คุณสามารถดูงานของคุณได้จากทุกมุมมองโดยไม่ต้องทำซ้ำข้อมูล ด้วย ClickUp Views คุณสามารถดูงานเดียวกันได้ทั้งในรูปแบบรายการกระดาน ClickUp ปฏิทิน หรือแผนภูมิแกนต์— ทั้งหมดในที่เดียว
  • เอกสาร: เอกสารจะเสียหายเมื่อมันถูกเก็บไว้ที่ที่ต่างจากการดำเนินการ ทีมอาจลืมอัปเดตมันหรือหยุดเชื่อมันไปเลย ด้วย ClickUp Docs คุณสามารถสร้างและเชื่อมต่อเอกสารได้ข้างๆ โครงการของคุณ ทำให้เอกสารกระบวนการของคุณไม่ล้าสมัย
  • การสื่อสาร: การสนทนาเกี่ยวกับงานควรเกิดขึ้นพร้อมกับงานนั้น ๆ ใน ClickUp คุณสามารถแสดงความคิดเห็นในภารกิจเฉพาะหรือเริ่มช่องแชทสำหรับโครงการทั้งหมดของคุณได้ ทีมงานสามารถทำงานร่วมกันแบบไม่พร้อมกัน รักษาการตัดสินใจให้มองเห็นได้ และหลีกเลี่ยงการประชุมที่มากเกินไป
  • การรายงาน: คุณไม่สามารถจัดการสิ่งที่คุณวัดไม่ได้ รับรายงานแบบเรียลไทม์ที่ปรับแต่งได้ตามต้องการเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการและประสิทธิภาพของทีมโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือเพิ่มเติม แดชบอร์ดของ ClickUp ดึงข้อมูลสดจากพื้นที่ทำงานของคุณ เพื่อให้คุณมีข้อมูลล่าสุดอยู่เสมอ
  • ระบบอัตโนมัติ: งานที่ต้องทำซ้ำๆ ด้วยมือเป็นอุปสรรคต่อประสิทธิภาพการทำงาน ให้ระบบอัตโนมัติจัดการการส่งต่องาน การอัปเดตสถานะ และการแจ้งเตือนต่างๆ เพื่อประหยัดเวลาและลดงานที่ต้องทำด้วยมือ ClickUp Automations ช่วยให้คุณตั้งค่าเวิร์กโฟลว์เหล่านี้ได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือจากบุคคลที่สาม

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ลูกค้า ClickUp 4 ใน 10คนได้ใช้ ClickUp แทนเครื่องมือ 3+ ตัวและประหยัดเงินแล้ว

การรวมเครื่องมือในทางปฏิบัติมีลักษณะอย่างไร

แนวทางแบบดั้งเดิมเครื่องมือที่จำเป็นแนวทางแบบบูรณาการ (ClickUp)
การจัดการโครงการ + เอกสาร + แชท + รายงานเครื่องมือแยกต่างหาก 4+หนึ่งพื้นที่ทำงาน
ค้นหาข้อมูลตรวจสอบเครื่องมือแต่ละชิ้นแยกกันถาม ClickUp Brain หนึ่งครั้งหรือใช้ Enterprise AI Search
การทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติสร้างการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องมือระบบอัตโนมัติแบบดั้งเดิม

เมื่อคุณยังคงต้องการเครื่องมืออื่น ๆ

ไม่มีแพลตฟอร์มใดที่สามารถทดแทนทุกอย่างได้ แต่เมื่อคุณต้องการใช้เครื่องมือภายนอกการผสานการทำงานแบบเนทีฟของ ClickUpช่วยให้เครื่องมือเหล่านั้นสามารถเชื่อมต่อกับกระบวนการทำงานของคุณได้อย่างราบรื่น—โดยไม่ทำให้บริบทขาดตอนหรือสร้างขั้นตอนที่แยกออกจากกัน

วิธีสร้างระบบองค์กรที่สามารถขยายตัวได้พร้อมกับทีมของคุณ

พร้อมที่จะสร้างรากฐานขององค์กรที่สามารถรับมือกับการเติบโตอย่างรวดเร็วได้หรือไม่? ทำตามกรอบการทำงานแบบขั้นตอนต่อไปนี้ได้เลย 🤩

  1. ตรวจสอบภูมิทัศน์เครื่องมือปัจจุบันของคุณ: ขั้นตอนแรกของคุณคือการทำความเข้าใจปัญหา ทำรายการแอปพลิเคชันทุกตัวที่ทีมของคุณใช้เพื่อทำงาน ตั้งแต่การจัดการโครงการและการแชทไปจนถึงการเก็บไฟล์และวิกิ ระบุเครื่องมือที่ซ้ำซ้อนและข้อมูลที่ตกหล่น
  2. ระบุแหล่งข้อมูลเดียวของคุณ: จากการตรวจสอบของคุณ ให้เลือกแพลตฟอร์มหนึ่งเพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางสำหรับงานทั้งหมด นี่คือการตัดสินใจที่สำคัญที่สุดที่คุณจะทำได้ เก็บงาน เอกสาร และการสื่อสารทั้งหมดไว้ในที่เดียว เพื่อการเข้าถึงและการประสานงานที่ง่ายดายพื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์ เช่น ClickUp ทำหน้าที่เป็นแหล่งข้อมูลเดียวของคุณ
  3. วางแผนกระบวนการทำงานหลักของคุณ: ก่อนที่คุณจะสามารถทำให้กระบวนการใด ๆ เป็นอัตโนมัติได้ คุณจำเป็นต้องเข้าใจว่างานในปัจจุบันดำเนินการอย่างไร วางแผนกระบวนการทำงานของคุณอย่างรวดเร็วและจัดระเบียบด้วย ClickUp Docs
  4. สร้างเทมเพลตสำหรับงานทั่วไป: ตอนนี้ ให้เปลี่ยนขั้นตอนการทำงานที่มีเอกสารเป็นเทมเพลตที่สามารถนำไปใช้ได้ มาตรฐานกระบวนการของคุณและประหยัดเวลาด้วยการสร้างเทมเพลตงานและเทมเพลตเอกสาร ClickUp สำหรับทุกขั้นตอนการทำงานใน ClickUp
  5. ตั้งค่าแดชบอร์ดเพื่อการมองเห็น: หยุดการพึ่งพาการอัปเดตสถานะด้วยตนเอง มอบมุมมองแบบเรียลไทม์ของตัวชี้วัดที่สำคัญให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคน ตั้งค่า ClickUp Dashboards เพื่อให้หัวหน้าทีมและผู้บริหารได้รับข้อมูลเชิงลึกที่ทันสมัยอยู่เสมอ
  6. ทำให้การส่งต่องานและการแจ้งเตือนเป็นอัตโนมัติ: กลับไปดูแผนผังกระบวนการทำงานของคุณและระบุทุกจุดที่มีการส่งต่องานด้วยมือ ลบขั้นตอนการส่งต่องานด้วยมือออกเพื่อให้งานดำเนินไปอย่างราบรื่น ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติของ ClickUp เพื่อมอบหมายงานและส่งการแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติเมื่องานพร้อมให้ตรวจสอบ
  7. ฝึกอบรมทีมงานเกี่ยวกับระบบ: ระบบที่ทรงพลังจะไร้ประโยชน์หากไม่มีใครรู้วิธีใช้งาน ลงทุนเวลาในการฝึกอบรมทีมงานของคุณ ไม่ใช่แค่เรื่อง "วิธีการ" เท่านั้น แต่ยังรวมถึง "เหตุผล" ด้วย อธิบายว่าระบบใหม่จะช่วยให้ชีวิตของพวกเขาง่ายขึ้นอย่างไร และช่วยให้บริษัทบรรลุเป้าหมายได้อย่างไร
  8. ทบทวนและปรับปรุงทุกไตรมาส: การเติบโตเปลี่ยนแปลงลำดับความสำคัญ โครงสร้าง และความซับซ้อน กำหนดงานประจำเพื่อทบทวนกระบวนการทำงาน แม่แบบ และแดชบอร์ดของคุณทุกไตรมาส รับข้อเสนอแนะจากทีม ระบุจุดติดขัดใหม่ และปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง

ระบบที่คุณสร้างในตอนนี้จะเป็นตัวกำหนดว่าการเติบโตจะสร้างแรงผลักดันหรือความวุ่นวาย จงดูแลมันอย่างมีความรับผิดชอบ!

ทำไมบริษัทที่ดีที่สุดจึงให้ความสำคัญกับการจัดองค์กรเป็นกลยุทธ์

บริษัทที่เติบโตอย่างรวดเร็วจะรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยไว้ด้วยเหตุผลง่าย ๆ เพียงข้อเดียว: สำหรับพวกเขาแล้ว การจัดระเบียบไม่ใช่ภาระงานที่ยุ่งยากตามระบบราชการ แต่เป็นอาวุธเชิงกลยุทธ์ พวกเขาสร้างระบบที่สร้างความชัดเจน ความรับผิดชอบ และแรงขับเคลื่อน พวกเขาเข้าใจดีว่าวิธีการไม่เป็นทางการที่เคยใช้ได้ผลกับสตาร์ทอัพขนาดเล็ก ย่อมพังทลายเมื่อต้องรับมือกับขนาดที่ใหญ่ขึ้น นำไปสู่ความวุ่นวาย ความเหนื่อยล้า และโอกาสที่หลุดลอยไป

บริษัทที่ประสบความสำเร็จในการขยายธุรกิจมากที่สุดจะรวมงานทั้งหมดไว้ในแหล่งข้อมูลเดียวที่เป็นแหล่งความจริงเพียงหนึ่งเดียว (single source of truth) ทำให้งานที่ซ้ำซ้อนเป็นอัตโนมัติเพื่อปลดปล่อยทีมงานให้ทำงานที่มีมูลค่าสูง และสร้างกระบวนการที่ออกแบบมาสำหรับบริษัทที่พวกเขาต้องการจะเป็น ไม่ใช่แค่บริษัทที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน พวกเขารู้ว่าความเป็นเลิศในการดำเนินงานจะทวีคูณผล เมื่อพวกเขาลงทุนเร็วเท่าไร การเติบโตที่ยั่งยืนก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น

พร้อมที่จะสร้างระบบองค์กรที่สามารถขยายตามทีมของคุณได้หรือไม่?ลองใช้ ClickUp ฟรีและดูว่า Converged AI Workspace จะช่วยกำจัดปัญหาการกระจายเครื่องมือที่ชะลอการเติบโตของบริษัทที่กำลังขยายตัวได้อย่างไร