10 อันดับทางเลือก AI ที่ดีที่สุดสำหรับ Assista ในปี 2026

การทำงานอัตโนมัติด้วย AI ได้กลายเป็นมาตรฐานในสถานที่ทำงานสมัยใหม่โดยมีองค์กรเกือบ9 ใน 10 แห่งที่ใช้ AI ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งในการดำเนินงานของพวกเขา หากคุณเป็นผู้จัดการโครงการหรือหัวหน้าทีมที่ใช้ Assista AI คุณอาจเคยสัมผัสแล้วว่า AI agent สามารถจัดการงานซ้ำๆ ในแอปของคุณได้อย่างไร
แต่เมื่อทีมของคุณเติบโตขึ้นและความซับซ้อนของโครงการเพิ่มขึ้น คุณอาจกำลังมองหาตัวเลือกอื่น ๆ ที่มีคุณสมบัติ ราคา หรือความสามารถในการผสานรวมที่แตกต่างกัน
ไม่ว่าคุณจะกำลังมองหาคุณสมบัติการจัดการโครงการเฉพาะทางหรือแนวทางใหม่ในการทำงานอัตโนมัติ เราได้รวบรวมรายชื่อทางเลือกของ Assista AI นี้เพื่อช่วยให้คุณพบสิ่งที่เหมาะสมที่สุด
มาเริ่มกันเลย 💪🏼
ทางเลือกยอดนิยมสำหรับ Assista AI ในพริบตา
นี่คือภาพรวมโดยย่อของทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Assista AI และสิ่งที่แต่ละตัวนำเสนอ 👇
|เครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติที่ดีที่สุด
|ราคา*
|คลิกอัพ
|การจัดการโครงการและระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับทีมข้ามสายงาน บริษัทที่กำลังขยายตัว และการดำเนินงานระดับองค์กร
|ClickUp Brain สำหรับสรุปโครงการแบบเรียลไทม์และติดตามการตัดสินใจ BrainGPT พร้อมโมเดล AI หลากหลาย รวมถึง ChatGPT, Claude และ Gemini, Talk to Text สำหรับบันทึกไอเดียอย่างรวดเร็ว, AI Agents สำหรับการตรวจสอบและรายงานอัตโนมัติ, Automations สำหรับการทำงานอย่างสม่ำเสมอ
|ฟรีตลอดไป; สามารถปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|Zapier
|ระบบอัตโนมัติแบบไม่ต้องเขียนโค้ดและการเชื่อมต่อแอปด้วย AI สำหรับทีมปฏิบัติการ นักการตลาด และธุรกิจที่กำลังเติบโต
|ตัวแทน AI ที่ทำงานอัตโนมัติในขั้นตอนหลายขั้นตอน, การทำงานอัตโนมัติที่กระตุ้นโดยแชทบอท, เส้นทางแบบมีเงื่อนไข, เครื่องมือจัดรูปแบบข้อมูล, และการเชื่อมต่อเวิร์กโฟลว์ข้ามแอปมากกว่า 7,000 แอป
|ฟรี; เริ่มต้นที่ $29.99/เดือน
|ทำให้
|การสร้างกระบวนการทำงานแบบภาพและการออกแบบระบบอัตโนมัติขั้นสูงสำหรับทีมเทคนิคและองค์กรที่มีกระบวนการทำงานซับซ้อน
|เครื่องมือสร้างสถานการณ์แบบลากและวาง, ตรรกะการแยกเส้นทางด้วย Routers, การผสานรวม AI กับหลายโมเดล, พื้นที่เก็บข้อมูลสำหรับตรรกะที่คงอยู่, และการควบคุมการดำเนินการอย่างละเอียด
|ฟรี; เริ่มต้นที่ $10. 59/เดือน
|n8n
|ระบบอัตโนมัติที่โฮสต์เองและเป็นมิตรกับนักพัฒนา สำหรับทีมวิศวกรรมและองค์กรที่เน้นความปลอดภัย
|เวิร์กโฟลว์เชิงภาพพร้อมความสามารถในการขยายโค้ด, ตัวแทน AI ที่ใช้ LangChain, การสร้างเวิร์กโฟลว์ด้วยภาษาธรรมชาติ, การควบคุมการจัดการข้อผิดพลาด, และการจัดการเวอร์ชันด้วย Git
|ทดลองใช้ฟรี; ราคาตามความต้องการ
|Avoma
|การวิเคราะห์การสนทนาเพื่อเพิ่มรายได้สำหรับทีมขาย, ทีมความสำเร็จของลูกค้า, และทีมการตลาด
|การถอดความการประชุมด้วย AI พร้อมบทสรุปอัจฉริยะ, การตรวจจับกรอบงานเช่น MEDDIC, การอัปเดตข้อมูลใน CRM, การติดตามการกล่าวถึงคู่แข่ง, และข้อมูลเชิงลึกสำหรับการโค้ช
|ทดลองใช้ฟรี; เริ่มต้นที่ $29/เดือน ต่อเครื่องบันทึก
|Google Gemini
|ความช่วยเหลือ AI แบบหลายรูปแบบสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านความรู้ นักวิจัย และผู้ใช้ Google Workspace
|การให้เหตุผลข้ามรูปแบบระหว่างข้อความ รูปภาพ และวิดีโอ การวิจัยเชิงลึกสำหรับการวิเคราะห์เว็บอัตโนมัติ การประมวลผลบริบทยาว Gems ที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล และการผสานรวมกับ Workspace แบบเนทีฟ
|ฟรี; เริ่มต้นที่ $19.99/เดือน
|โคลด
|การให้เหตุผลเชิงลึกและการวิเคราะห์แบบยาวสำหรับนักกลยุทธ์ นักพัฒนา และทีมที่ต้องใช้การวิจัยอย่างเข้มข้น
|หน้าต่างบริบทขนาดใหญ่สำหรับเอกสารที่ซับซ้อน การดำเนินการงานอย่างต่อเนื่อง โครงการที่มีความรู้ต่อเนื่อง เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล และผลลัพธ์ที่อิงจากสิ่งประดิษฐ์
|ฟรี; เริ่มต้นที่ $20/เดือน
|แชทจีพีที
|ความช่วยเหลือ AI ที่หลากหลายครอบคลุมการเขียน การวิเคราะห์ การเขียนโค้ด และกระบวนการทำงานเชิงสร้างสรรค์สำหรับบุคคลและทีม
|การจัดการข้อมูลนำเข้าแบบหลายรูปแบบ, แบบจำลองการให้เหตุผลขั้นสูง, GPT ที่ปรับแต่งสำหรับงานเฉพาะทาง, การปรับแต่งตามความจำ, และการวิเคราะห์ข้อมูลและการสร้างภาพในตัว
|ฟรี; เริ่มต้นที่ $20/เดือน
|ฮับสปอต
|ระบบอัตโนมัติ CRM แบบรวมศูนย์พร้อมตัวแทน AI สำหรับทีมการตลาด, ทีมขาย, และทีมลูกค้าในธุรกิจที่กำลังเติบโต
|ตัวแทน Breeze AI สำหรับเนื้อหา การค้นหาลูกค้าเป้าหมาย และการสนับสนุน ความช่วยเหลือ Copilot ที่รับรู้ CRM การเสริมข้อมูลอัตโนมัติ และข้อมูลเชิงลึกของแคมเปญ
|ฟรี; เริ่มต้นที่ $15/เดือนต่อผู้ใช้
|เซนเดสก์
|ระบบอัตโนมัติบริการลูกค้าด้วยปัญญาประดิษฐ์สำหรับทีมสนับสนุนและองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยบริการ
|ตัวแทนปัญญาประดิษฐ์อัตโนมัติสำหรับการแก้ไขปัญหาตั๋ว การคัดแยกตามความรู้สึก สรุปและคำแนะนำโดย Copilot และการจัดการเส้นทางขั้นสูง
|ทดลองใช้ฟรี; เริ่มต้นที่ $25/เดือนต่อผู้ใช้
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีหลักฐานการวิจัยรองรับ และเป็นกลางต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
📮 ClickUp Insight: ในขณะที่ 35% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราใช้ AI สำหรับงานพื้นฐาน ความสามารถขั้นสูงเช่นการทำงานอัตโนมัติ (12%) และการเพิ่มประสิทธิภาพ (10%) ยังคงรู้สึกว่าอยู่ไกลเกินเอื้อมสำหรับหลายๆ คน
ทีมส่วนใหญ่รู้สึกติดอยู่กับ "ระดับเริ่มต้นของ AI" เพราะแอปของพวกเขาจัดการได้เพียงงานผิวเผินเท่านั้น เครื่องมือหนึ่งสร้างข้อความ อีกเครื่องมือเสนอการมอบหมายงาน เครื่องที่สามสรุปบันทึก—แต่ไม่มีเครื่องมือใดที่แบ่งปันบริบทหรือทำงานร่วมกัน
เมื่อ AI ทำงานในลักษณะแยกส่วนเช่นนี้ มันจะสร้างผลลัพธ์ แต่ไม่ใช่ผลลัพธ์ที่แท้จริง นั่นคือเหตุผลที่กระบวนการทำงานแบบบูรณาการมีความสำคัญ
ClickUp Brainเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นด้วยการเข้าถึงงาน เนื้อหา และบริบทของกระบวนการของคุณ—ช่วยให้คุณดำเนินการอัตโนมัติขั้นสูงและเวิร์กโฟลว์แบบเอเจนต์ได้อย่างง่ายดาย ผ่านปัญญาประดิษฐ์ที่ชาญฉลาดและฝังอยู่ในระบบ ไม่ใช่แค่ AI ที่เข้าใจคำสั่งของคุณเท่านั้น
ทำไมถึงควรเลือกใช้ทางเลือกอื่นของ Assista AI
Assista AI ถูกใช้สำหรับการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการ แต่บางทีมต้องการความลึกซึ้งมากขึ้นในด้านการวางแผน การรายงาน และการดำเนินงานข้ามสายงานเมื่อพวกเขาขยายตัว นี่คือสิ่งที่ผลักดันให้พวกเขาสำรวจตัวเลือกอื่น ๆ:
- ความลึกจำกัดเกินกว่าการทำงานอัตโนมัติ: มีความสามารถในการกระตุ้นการดำเนินการข้ามเครื่องมือต่างๆ ได้ดี แต่มีน้ำหนักน้อยกว่าในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ การคาดการณ์ หรือการให้เหตุผลด้วย AI ขั้นสูง
- การรับรู้บริบทในระดับผิวเผิน: ระบบอัตโนมัติทำงานตามกฎและเหตุการณ์ ไม่ใช่ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับงานที่กำลังดำเนินอยู่ ลำดับความสำคัญ หรือผลกระทบต่อธุรกิจ
- การปรับแต่งที่จำกัดสำหรับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน:กระบวนการทำงานแบบหลายขั้นตอนและเงื่อนไขของ AIอาจรู้สึกแข็งกระด้างเมื่อทีมต้องการตรรกะที่ละเอียดอ่อนมากขึ้น
- ความท้าทายในการขยายทีมขนาดใหญ่: ประสิทธิภาพ การกำกับดูแล และการมองเห็นอาจยากขึ้นเมื่อปริมาณงานและจำนวนผู้ใช้เพิ่มขึ้น
- โมเดลที่เน้นการผสานรวมเป็นอันดับแรก พื้นที่ทำงานเป็นอันดับสอง: ทำงานได้ข้ามแอปพลิเคชัน แต่ขาดพื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์ที่ข้อมูลงาน เอกสาร และการสนทนาสามารถส่งข้อมูลให้ AI ดำเนินการได้
ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Assista AI
นี่คือตัวเลือกของเราสำหรับทางเลือก AI ที่ดีที่สุดของ Assista 📝
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่ต้องการการจัดการโครงการด้วยระบบ AI)
ClickUpนำการวางแผน การดำเนินงาน และข้อมูลเชิงลึกมารวมไว้ในConverged AI Workspace เดียว เพื่อให้งานของคุณเชื่อมโยงกันอยู่เสมอ แทนที่จะกระจัดกระจายไปตามเครื่องมือต่างๆ เอกสาร งาน โครงการ และกระบวนการทำงานของคุณจะอยู่เคียงข้างกัน ซึ่งช่วยขจัดปัญหาการทำงานที่กระจัดกระจายและรักษาบริบทให้ครบถ้วนในขณะที่งานดำเนินไป
เปลี่ยนข้อมูลโครงการให้กลายเป็นทิศทางที่ชัดเจน
ClickUp Brainช่วยให้คุณเข้าใจโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่โดยไม่ต้องค้นหาผ่านงานหรือติดตามการอัปเดต มันอ่านกิจกรรมของงาน ความคิดเห็น การพึ่งพา และไทม์ไลน์เพื่อแสดงข้อมูลเชิงลึกที่สะท้อนความคืบหน้าจริง
สมมติว่าคุณกำลังจัดการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรม การตลาด และการสนับสนุน คุณขอให้ ClickUp Brain ตรวจสอบโครงการเปิดตัวก่อนการซิงค์ประจำสัปดาห์ มันจะเน้นให้เห็นว่าฟีเจอร์ใดเสร็จสมบูรณ์แล้ว การอนุมัติใดที่ติดขัด และความสัมพันธ์ใดที่คุกคามวันที่ปล่อยผลิตภัณฑ์
คุณเดินเข้าสู่การประชุมพร้อมที่จะตัดสินใจขั้นตอนต่อไปแทนที่จะขอข้อมูลอัปเดตสถานะ
📌 ลองใช้ข้อความนี้: ตรวจสอบโครงการเปิดตัวนี้และสรุปความคืบหน้า ความเสี่ยง และขั้นตอนที่ต้องดำเนินการก่อนถึงเป้าหมายถัดไป
ปรับการตัดสินใจให้สอดคล้องกันระหว่างทีม
สมมติว่าคุณเป็นผู้นำทีมแพลตฟอร์ม และทีมผลิตภัณฑ์ ทีมความปลอดภัย และทีมปฏิบัติการต่างก็แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจเปิดตัวผลิตภัณฑ์ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา การสนทนาดังกล่าวกระจายอยู่ในหลายงานและหลายความคิดเห็น
ก่อนการทบทวนโดยคณะกรรมการอำนวยการ คุณขอให้ ClickUp Brain ติดตามการตัดสินใจ มันจะสรุปข้อเสนอเดิม จับประเด็นข้อคัดค้านที่หยิบยกขึ้นมา บันทึกข้อตกลงที่ทุกฝ่ายเห็นพ้อง และนำเสนอทิศทางสุดท้าย ทั้งหมดนี้ง่ายดายเพียงเท่านี้!
📌 ลองใช้ข้อความนี้: ตรวจสอบงานและความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับการเปิดตัวนี้ สรุปเส้นทางการตัดสินใจ ข้อแลกเปลี่ยนที่สำคัญ และผลลัพธ์สุดท้าย
ให้การทำงานดำเนินไปอย่างต่อเนื่องด้วยระบบอัตโนมัติในตัว
เมื่อคุณเข้าใจแล้วว่าอะไรที่ต้องการความสนใจ ความสม่ำเสมอจะกลายเป็นความท้าทายต่อไปClickUp Automationช่วยให้คุณรักษาโมเมนตัมไว้ได้โดยการจัดการขั้นตอนโครงการที่สามารถทำซ้ำได้ให้โดยอัตโนมัติ
ตัวอย่างเช่น สมมติว่าหน่วยงานของคุณจัดการโครงการการเริ่มต้นใช้งานของลูกค้า คุณตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติในการจัดการโครงการเพื่อมอบหมายงานให้กับทีมออกแบบและทีมดำเนินการเมื่อภารกิจตามสัญญาเข้าสู่ขั้นตอนการดำเนินการ
โครงการอัปเดตระบบอัตโนมัติอีกโครงการหนึ่งจะอัปเดตสถานะโครงการและแจ้งเตือนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเมื่อผลงานสำคัญถึงขั้นตอนการตรวจสอบ งานของคุณจะมีความคาดการณ์ได้ และทีมของคุณจะมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบงานแทนการประสานงานด้วยตนเอง
ดูว่า AI ช่วยคุณทำให้การทำงานเป็นระบบอัตโนมัติได้อย่างไรโดยการดูวิดีโอนี้:
การกำกับดูแลในระดับใหญ่โดยใช้ตัวแทนปัญญาประดิษฐ์
เมื่อจำนวนโครงการเพิ่มขึ้น การตรวจสอบด้วยมือจะไม่สามารถทำงานได้ClickUp Agentsจะช่วยคุณจัดการขนาดงานนั้นโดยการตรวจสอบพื้นที่ทำงานของคุณและดำเนินการตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
คุณสามารถลองใช้ ตัวแทนที่สร้างไว้ล่วงหน้า เหล่านี้เพื่อจัดการกับความต้องการทั่วไปในพื้นที่ทำงาน:
- ตัวแทนตอบคำถามสด: ตอบคำถามโดยใช้บริบทของพื้นที่ทำงานจริงจากงาน เอกสาร ความคิดเห็น และกิจกรรมของโครงการ
- ตัวแทนข่าวกรองสด: ตรวจสอบงานที่กำลังดำเนินอยู่และนำเสนอข้อมูลเชิงลึก เช่น ความเสี่ยง ความล่าช้า หรือรูปแบบที่ผิดปกติในโครงการต่างๆ
- ตัวแทนรายงานอัตโนมัติ: สร้างสรุปที่เกิดซ้ำ เช่น การอัปเดตโครงการ รายงานสถานะ หรือภาพรวมความคืบหน้าประจำสัปดาห์ โดยใช้ข้อมูลสด
- ตัวแทนการสร้างงาน: สร้างงานโดยอัตโนมัติเมื่อมีเงื่อนไขเฉพาะเกิดขึ้น เช่น การส่งแบบฟอร์ม การอัปเดต หรือตัวกระตุ้นจากภายนอก
- ผู้แจ้งเตือนและติดตามผล: เฝ้าระวังงานที่ค้างเกินกำหนด สถานะที่หยุดชะงัก หรือการอัปเดตที่ขาดหายไป และแจ้งเตือนเจ้าของงานที่เหมาะสม
คุณยังสามารถสร้างตัวแทน AI ของคุณเองได้อีกด้วย ClickUp ช่วยให้คุณกำหนดกฎเกณฑ์ ตัวกระตุ้น และเป้าหมายของคุณเองได้ ดังนั้นตัวแทนจะทำงานตามกระบวนการทำงานเฉพาะของทีมคุณ
ดูวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้วิธี:
ซูเปอร์เอเจนต์: เมื่อการกำกับดูแลกลายเป็นความเป็นเจ้าของ
ตัวแทนที่สร้างไว้ล่วงหน้าจัดการด้านการมองเห็นตัวแทนระดับสูงจัดการความรับผิดชอบ
ซูเปอร์เอเจนต์คือเพื่อนร่วมทีม AI ที่ปรับแต่งตามบทบาทเฉพาะในกระบวนการทำงานของคุณ พวกเขาถูกกำหนดค่าเป็น "ผู้ใช้" AI ภายในพื้นที่ทำงานของคุณและสามารถได้รับมอบหมายงาน, ถูกกล่าวถึงในภารกิจ, หรือถูกกระตุ้นโดยเหตุการณ์ต่างๆ
แทนที่จะตอบสนองต่อเงื่อนไขแต่ละอย่าง ซุปเปอร์เอเจนต์ดำเนินการด้วย บริบท ความทรงจำ และเจตนา
ตัวอย่างที่เหมาะกับการเปลี่ยนผ่านจากเบราว์เซอร์ไปสู่เวิร์กโฟลว์:
- ซูเปอร์เอเจนต์ที่รับผิดชอบในการรักษาบัญชีหรือบริบทของโครงการให้ทันสมัยอยู่เสมอ โดยมีการอัปเดตข้อมูลจากการวิจัย การตัดสินใจ และการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
- ซูเปอร์เอเจนต์ที่เตรียมสรุปความพร้อมสำหรับผู้นำก่อนการทบทวน โดยดึงสัญญาณสำคัญจากงานเอกสาร และการสนทนา
- ซูเปอร์เอเจนต์ที่ติดตามกระบวนการทำงานเฉพาะตั้งแต่ต้นจนจบ และส่งต่อปัญหาเฉพาะเมื่อจำเป็นต้องใช้การตัดสินใจของมนุษย์เท่านั้น
นี่คือการเปลี่ยนแปลงจากการทำงานอัตโนมัติไปสู่การมอบหมายงาน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ดูข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI ได้ในพริบตา: สร้างสรุป, จุดเสี่ยงที่สำคัญ, และคำแนะนำสำหรับขั้นตอนต่อไปโดยใช้AI CardsภายในClickUp Dashboards
- เลือกสมอง AI ที่เหมาะสมกับงาน: สลับระหว่าง LLM หลากหลาย เช่น ChatGPT, Gemini และ Claude ภายใน ClickUp Brain และClickUp BrainGPTเพื่อรับคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับการเขียน การวิเคราะห์ หรือการให้เหตุผล
- พูดความคิดโดยไม่ขาดตอน: บันทึกไอเดีย ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม หรือคำแนะนำสั้น ๆ ด้วยฟีเจอร์Talk to Textใน ClickUp BrainGPT เพื่อทำงานได้เร็วขึ้น 4 เท่า
- ให้ตารางเวลาของคุณปรับเปลี่ยนโดยอัตโนมัติ: จัดระเบียบการประชุมและไทม์ไลน์ของงานใหม่โดยใช้ClickUp Calendarเพื่อให้ผู้ช่วยของคุณสะท้อนถึงลำดับความสำคัญที่เปลี่ยนแปลง
- เปลี่ยนการสนทนาให้กลายเป็นรายการที่ต้องดำเนินการ: บันทึกการตัดสินใจและขั้นตอนถัดไปจากการประชุมผ่านClickUp AI Meeting Notetaker
- ค้นหาคำตอบทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณ: ค้นหางาน เอกสาร ความคิดเห็น และไฟล์ต่างๆ โดยใช้ClickUp Enterprise Searchเพื่อให้ผู้ช่วยของคุณดึงข้อมูลจากงานจริง
- เชื่อมโยงความรู้กับการปฏิบัติ: สร้างและรักษาเอกสารสรุป, บันทึก, และเอกสารทางการในClickUp Docsเพื่อให้ทีมของคุณทำงานจากแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องและเหมือนกัน
- เปลี่ยนการประชุมให้เป็นการกระทำทันที: ใช้ClickUp AI Notetakerเพื่อบันทึกการตัดสินใจที่สำคัญและรายการที่ต้องดำเนินการ จากนั้นสร้างงานที่ได้รับมอบหมายโดยอัตโนมัติเพื่อให้การติดตามผลไม่หลุดรอด
ข้อจำกัดของ ClickUp
- แผนฟรีมีการจำกัดการใช้ AI
ราคาของ ClickUp
คะแนนรีวิวและรีวิวใน ClickUp
- G2: 4. 7/5 (10,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,500+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ที่มีความสุขได้กล่าวไว้ว่า:
ฉันพบว่า ClickUp มีคุณค่าอย่างยิ่งเนื่องจากสามารถรวมฟังก์ชันต่างๆ ไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ซึ่งช่วยให้งานและการสื่อสารทั้งหมดถูกรวบรวมไว้ในที่เดียว ทำให้ฉันได้รับบริบทครบถ้วน 100% การผสานรวมนี้ช่วยให้การจัดการโครงการของฉันง่ายขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพและความชัดเจน ฉันชอบฟีเจอร์ Brain AI เป็นพิเศษ เนื่องจากทำหน้าที่เป็นตัวแทน AI ที่ดำเนินการตามคำสั่งของฉันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำงานแทนฉันในส่วนต่างๆ การทำงานอัตโนมัตินี้ช่วยได้มากเพราะช่วยให้ขั้นตอนการทำงานของฉันเป็นระบบและลดความพยายามในการทำงานด้วยตนเอง นอกจากนี้ การตั้งค่าเริ่มต้นของ ClickUp นั้นง่ายต่อการนำทางมาก ซึ่งทำให้การเปลี่ยนจากเครื่องมืออื่นเป็นไปอย่างราบรื่น ฉันยังชื่นชมที่ ClickUp สามารถผสานการทำงานกับเครื่องมืออื่น ๆ ที่ฉันใช้ เช่น Slack, Open AI, และ GitHub ได้ ซึ่งช่วยสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เชื่อมโยงกันเป็นอย่างดี ทั้งหมดนี้ทำให้ฉันขอแนะนำ ClickUp ให้กับผู้อื่นอย่างสูง
ฉันพบว่า ClickUp มีคุณค่าอย่างยิ่งเนื่องจากสามารถรวมฟังก์ชันต่างๆ ไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ซึ่งช่วยให้งานและการสื่อสารทั้งหมดถูกรวบรวมไว้ในที่เดียว ทำให้ฉันได้รับบริบทครบถ้วน 100% การผสานรวมนี้ช่วยให้การจัดการโครงการของฉันง่ายขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพและความชัดเจน ฉันชอบฟีเจอร์ Brain AI เป็นพิเศษ เนื่องจากทำหน้าที่เป็นตัวแทน AI ที่ดำเนินการตามคำสั่งของฉันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำงานแทนฉันได้อย่างมีประสิทธิผล ด้านอัตโนมัติของฟีเจอร์นี้ช่วยได้มาก เพราะช่วยให้ขั้นตอนการทำงานของฉันเป็นระบบและลดความพยายามในการทำงานด้วยตนเอง นอกจากนี้ การตั้งค่าเริ่มต้นของ ClickUp นั้นง่ายต่อการนำทางมาก ซึ่งทำให้การเปลี่ยนจากเครื่องมืออื่นเป็นไปอย่างราบรื่น ฉันยังชื่นชมที่ ClickUp สามารถผสานการทำงานกับเครื่องมืออื่น ๆ ที่ฉันใช้ เช่น Slack, Open AI, และ GitHub ได้ ซึ่งสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เชื่อมโยงกันเป็นอย่างดี ทั้งหมดนี้ทำให้ฉันขอแนะนำ ClickUp อย่างสูงแก่ผู้อื่น
🔍 คุณรู้หรือไม่? หนึ่งในตัวอย่างแรกสุดของการสาธิตปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ คือการใช้ GANs เพื่อสร้างใบหน้าคนดังปลอม เว็บไซต์thispersondoesnotexist.comสร้างใบหน้าคนจริงที่สมจริง 100% ซึ่งถูกสร้างขึ้นโดยคอมพิวเตอร์ทั้งหมด เรื่องนี้กลายเป็นกระแสไวรัลเพราะผู้คนตระหนักว่าโมเดลเชิงสร้างสรรค์มีความสมจริงมากขึ้นเพียงใด
2. Zapier (ดีที่สุดสำหรับการเชื่อมต่อแอปโดยไม่ต้องใช้โค้ด)
Zapier เชื่อมต่อแอปพลิเคชันมากกว่า 7,000 รายการผ่านเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติที่เรียกว่า Zaps เพื่อเคลื่อนย้ายข้อมูลไปยังที่ที่ต้องการโดยไม่ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิค นอกเหนือจากการทำงานอัตโนมัติระหว่างแอปกับแอปแล้ว Zapier ยังมีตัวแทน AI หลากหลายประเภทที่ทำงานได้อย่างอิสระในเทคโนโลยีของคุณ ตัวแทนเหล่านี้จัดการลำดับงานที่เคยต้องการการดูแลจากมนุษย์ เช่น การค้นหาลูกค้า การเสริมข้อมูล และการติดตามผล
คุณยังสามารถสร้างแชทบอทที่สามารถฝังไว้ในเว็บไซต์ของคุณและกระตุ้นการทำงานของเวิร์กโฟลว์ตามบริบทของการสนทนาได้ แพลตฟอร์มนี้รวมการเข้าถึงโมเดลต่างๆ เช่น ChatGPT และ Gemini ไว้แล้ว ดังนั้นคุณจึงไม่ต้องยุ่งยากกับการจัดการคีย์ API แยกต่างหาก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zapier
- กำหนดเส้นทางของกระบวนการทำงานไปยังเส้นทางที่แตกต่างกันโดยใช้ เส้นทาง เพื่อนำลูกค้าที่มีมูลค่าสูงไปยังทีมขายของคุณ ในขณะที่คำถามทั่วไปจะถูกส่งไปยังการติดตามผลอัตโนมัติ
- สร้างแบบฟอร์มที่กำหนดเองและอินเทอร์เฟซการเก็บข้อมูลที่กระตุ้นการทำงานอัตโนมัติเฉพาะตามการตอบสนองของผู้ใช้
- เพิ่มปุ่มคลิกได้ลงใน ตาราง เพื่อเปิดใช้งานเวิร์กโฟลว์ตามความต้องการ เปลี่ยนฐานข้อมูลของคุณให้กลายเป็นแผงควบคุมแบบอินเทอร์แอกทีฟ
- จัดรูปแบบและแปลงข้อมูลระหว่างแอปโดยใช้เครื่องมือในตัวสำหรับวันที่, สกุลเงิน, การจัดการข้อความ, และการคำนวณทางคณิตศาสตร์
- เชื่อมต่อ Zaps หลายตัวเข้าด้วยกันโดยใช้ Transfer เพื่อสร้างสายโซ่อัตโนมัติที่ซับซ้อนซึ่งหนึ่งเวิร์กโฟลว์จะป้อนข้อมูลโดยตรงไปยังอีกเวิร์กโฟลว์หนึ่ง
ข้อจำกัดของ Zapier
- จำนวนงานจะสะสมอย่างรวดเร็วสำหรับกระบวนการทำงานที่มีปริมาณมากซึ่งดำเนินการหลายร้อยหรือหลายพันรายการต่อวัน
- ตัวสร้างภาพจะใช้งานยากขึ้นเมื่อการทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ AIเกี่ยวข้องกับตรรกะการแยกสาขาที่ซับซ้อนหรือเงื่อนไขที่ซ้อนกันหลายชั้น
ราคาของ Zapier
- ฟรี
- มืออาชีพ: $29.99/เดือน
- ทีม: $103. 50/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Zapier
- G2: 4. 5/5 (1,705+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิว 3,025+ รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Zapier อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้Reddit กล่าวว่า:
ฉันชอบความยืดหยุ่นนี้มาก ใช่ คุณสามารถย้ายข้อมูลระหว่างสองแอปได้ด้วยปลั๊กอินที่มีอยู่แล้ว ด้วย Zap ฉันสามารถย้ายข้อมูลนั้น ทำในลักษณะที่คนอื่นสามารถอัปเดตได้ง่ายหากมีการเปลี่ยนแปลง ส่งอีเมลแจ้งเตือนผู้ใช้ว่ามีบางอย่างเกิดขึ้น และบันทึกธุรกรรมในสเปรดชีตสำหรับการตรวจสอบภายหลัง กล่าวอีกนัยหนึ่ง ฉันไม่ถูกจำกัดฟังก์ชันการทำงานที่ผู้สร้างปลั๊กอินคิดว่าฉันอาจต้องการ
ฉันชอบความยืดหยุ่นนี้ ใช่ คุณสามารถย้ายข้อมูลระหว่างสองแอปได้ด้วยปลั๊กอินที่มีอยู่แล้ว ด้วย zap ฉันสามารถย้ายข้อมูลนั้น ทำในลักษณะที่คนอื่นสามารถอัปเดตได้ง่ายหากมีการเปลี่ยนแปลง ส่งอีเมลเพื่อแจ้งเตือนผู้ใช้ว่ามีบางอย่างเกิดขึ้น และบันทึกธุรกรรมในสเปรดชีตสำหรับการตรวจสอบภายหลัง กล่าวอีกนัยหนึ่ง ฉันไม่ถูกจำกัดฟังก์ชันการทำงานที่ผู้สร้างปลั๊กอินคิดว่าฉันอาจต้องการ
🔍 คุณรู้หรือไม่? ระบบ AIได้เขียนบทภาพยนตร์สั้นเรื่องSunspring ในปี 2016 ภาพยนตร์ที่ออกมานั้นแปลกประหลาด ไม่ต่อเนื่อง และมีลักษณะกวีอย่างน่าประหลาดใจ และมันก็กลายเป็นไวรัลอย่างรวดเร็ว มันแสดงให้เห็นว่า AI สามารถมีส่วนร่วมในการเล่าเรื่องในรูปแบบที่คาดเดาไม่ได้
📖 อ่านเพิ่มเติม: ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Zapier
3. สร้าง (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างกระบวนการทำงานเชิงภาพ)
Make ช่วยให้คุณวางระบบอัตโนมัติทั้งหมดของคุณบนผืนผ้าใบที่คุณสามารถมองเห็นทุกอย่างได้ในคราวเดียว—ทุกโมดูล, ทุกการเชื่อมต่อ, ทุกการเปลี่ยนแปลงข้อมูล. คุณเพียงแค่ลากโมดูลไปยังพื้นที่ทำงานแบบภาพและเชื่อมต่อพวกมันเข้าด้วยกันตามที่คุณต้องการ. วิธีการนี้เหมาะอย่างยิ่งเมื่อคุณกำลังสร้างกระบวนการทำงานที่แยกออกเป็นสาขาขนาน, มีเงื่อนไข, หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลผ่านขั้นตอนต่าง ๆ.
แพลตฟอร์มนี้ไม่ได้บังคับให้คุณใช้แม่แบบการทำงานแบบตายตัว คุณสามารถเลือกการผสานรวม AI ได้มากกว่า 200 รายการ (OpenAI, Claude, Stability AI, ElevenLabs) และเชื่อมต่อได้ตามความต้องการเฉพาะของกรณีการใช้งานของคุณ โมดูล Router ของ Make จะแบ่งการดำเนินการออกเป็นหลายสาขาที่ทำงานตามเงื่อนไขที่คุณกำหนด ซึ่งมีประโยชน์เมื่อข้อมูลประเภทต่างๆ ต้องการเส้นทางการประมวลผลที่แตกต่างกัน
สร้างจุดเด่นที่ดีที่สุด
- รวบรวมข้อมูลใน ที่เก็บข้อมูล ที่คงอยู่ข้ามการรันสถานการณ์เพื่อค้นหาหรือปรับปรุงบันทึกโดยไม่ต้องเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลภายนอก
- กำหนดตารางสถานการณ์ให้ทำงานในช่วงเวลาที่กำหนดโดยใช้การแสดงออกของ cron, ทำงานเวิร์กโฟลว์ทุกชั่วโมง, ทุกวัน, หรือตามตารางเวลาที่กำหนดเอง
- คัดลอกสถานการณ์ที่มีอยู่เพื่อสร้างเวอร์ชันทดสอบที่คุณสามารถทดลองเปลี่ยนแปลงก่อนที่จะส่งผลต่อกระบวนการทำงานจริง
- ประมวลผลรายการและอาร์เรย์โดยใช้ โมดูล Iterator ที่วนซ้ำผ่านรายการต่างๆ หรือ โมดูล Aggregator ที่รวมรายการหลายรายการเข้าด้วยกัน
- กู้คืนสถานการณ์ที่ล้มเหลวจากโมดูลที่การดำเนินการหยุดชะงักอย่างเฉพาะเจาะจง แทนที่จะเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดตั้งแต่ต้น
กำหนดขอบเขต
- ข้อความแสดงข้อผิดพลาดบางครั้งขาดรายละเอียดเพียงพอที่จะระบุได้อย่างรวดเร็วว่าเกิดข้อผิดพลาดอะไรและที่ใด
- ความสามารถขั้นสูงและคุณสมบัติด้านความปลอดภัยสำหรับองค์กรยังคงถูกจำกัดอยู่เบื้องหลังการสมัครสมาชิกแบบชำระเงินในระดับที่สูงขึ้น
กำหนดราคา
- ฟรี
- คอร์: $10. 59/เดือน
- ข้อดี: $18. 32/เดือน
- ทีม: $34. 12/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
ให้คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 6/5 (265+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (405+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Make อย่างไรบ้าง?
ผู้ตรวจสอบ G2แบ่งปันว่า:
Make นำเสนอแพลตฟอร์มที่ยืดหยุ่นและทรงพลังสำหรับการสร้างระบบอัตโนมัติและการผสานรวมเครื่องมือต่าง ๆ ในระบบของเรา ตัวสร้างแบบภาพช่วยให้ตรรกะที่ซับซ้อนง่ายต่อการติดตาม และความสามารถในการผสานรวมแอปพลิเคชันที่หลากหลายช่วยให้เราสามารถขยายกระบวนการทำงานได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องมีการพัฒนาที่ซับซ้อน
Make นำเสนอแพลตฟอร์มที่ยืดหยุ่นและทรงพลังสำหรับการสร้างระบบอัตโนมัติและการผสานรวมเครื่องมือต่าง ๆ ในระบบของเรา ตัวสร้างแบบภาพช่วยให้ตรรกะที่ซับซ้อนง่ายต่อการติดตาม และความสามารถในการผสานรวมแอปที่หลากหลายช่วยให้เราสามารถขยายกระบวนการทำงานได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องมีการพัฒนาที่ซับซ้อน
📖 อ่านเพิ่มเติม: สร้างทางเลือกเพื่ออัตโนมัติการทำงานและกระบวนการ
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ผู้คนใช้ AI เพื่อผสมผสานภาพของสัตว์ต่างๆ เข้าด้วยกัน พวกเขาสร้างสิ่งมีชีวิตในจินตนาการที่เรียกว่าGANimals(เช่น การผสมผสานระหว่างเสือกับกระต่าย)
นี่คือลักษณะของ GANimal:
4. n8n (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติแบบโฮสต์เอง)
n8n มอบโครงสร้างพื้นฐานให้คุณสามารถผสานการสร้างเวิร์กโฟลว์แบบภาพเข้ากับตัวเลือกในการเขียน JavaScript หรือ Python ได้ทุกครั้งที่โหนดที่สร้างไว้ล่วงหน้าไม่ตรงกับความต้องการของคุณอย่างสมบูรณ์ คุณสามารถรันทุกอย่างบนเซิร์ฟเวอร์ของคุณเอง (Docker, Kubernetes, bare metal) หรือใช้คลาวด์ของ n8n ก็ได้ ไม่ว่าคุณจะเลือกวิธีใด คุณก็สามารถควบคุมได้ว่าข้อมูลของคุณจะอยู่ที่ไหนและถูกประมวลผลอย่างไร
การผสานรวม LangChain อยู่ในแกนกลางของความสามารถด้าน AI ของ n8n คุณสามารถสร้างระบบหลายตัวแทนที่มีหน่วยความจำการสนทนา, ที่เก็บข้อมูลเวกเตอร์สำหรับการค้นหาเชิงความหมาย, และการใช้เครื่องมือที่ทำให้ตัวแทน LLMสามารถโต้ตอบกับบริการภายนอกได้ AI Workflow Builder สร้างเวิร์กโฟลว์ที่สมบูรณ์จากคำอธิบายภาษาธรรมชาติ นอกจากนี้ MCP Server Trigger ยังอนุญาตให้ระบบ AI ภายนอกเรียกใช้เวิร์กโฟลว์ n8n ของคุณโดยตรง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ n8n
- กำหนดค่าการลองใหม่โดยอัตโนมัติเมื่อโหนดล้มเหลว โดยตั้งค่าจำนวนครั้งที่จะลองใหม่และระยะเวลาที่จะรอระหว่างการลองแต่ละครั้ง
- สร้างกระบวนการทำงานเฉพาะสำหรับจัดการข้อผิดพลาดโดยใช้โหนด Error Trigger ซึ่งจะทำงานเมื่อใดก็ตามที่กระบวนการทำงานใด ๆ พบกับความล้มเหลว
- อนุญาตให้โหนดเฉพาะดำเนินการต่อไปได้แม้ว่าจะล้มเหลว และป้องกันไม่ให้ข้อผิดพลาดเพียงจุดเดียวหยุดการทำงานของทั้งเวิร์กโฟลว์
- เปิดเผยเวิร์กโฟลว์เป็นจุดสิ้นสุดเว็บฮุคสาธารณะหรือที่ผ่านการรับรองซึ่งรับคำขอ HTTP และส่งคืนการตอบสนองที่กำหนดเอง
- ติดตามการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการทำงานผ่านการผสานกับ Git, ทำการPLOYการอัปเดตไปยังสภาพแวดล้อมการทดสอบและสภาพแวดล้อมการผลิตอย่างเป็นระบบ
ข้อจำกัดของ n8n
- การโฮสต์ด้วยตนเองจะเพิ่มภาระในการจัดการโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การตรวจสอบ การอัปเดตแพตช์ความปลอดภัย และการรับประกันเวลาทำงาน เมื่อเทียบกับทางเลือกอื่นของ n8n
- เอกสารประกอบอาจล่าช้ากว่าการเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่หรือขาดความลึกซึ้งเพียงพอสำหรับกรณีการใช้งานขั้นสูง
ราคา n8n
- ทดลองใช้ฟรี
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว n8n
- G2: 4. 8/5 (180+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (40+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง n8n อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:
เครื่องมือนี้ทั้งใช้งานง่ายและมีประสิทธิภาพสูงมาก ฉันชอบมากที่มันให้คุณทดสอบได้ทั้งกระบวนการทั้งหมดหรือเพียงโหนดเดียวตามความต้องการของคุณ นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างที่เป็นประโยชน์และทำตามได้ง่ายมากมาย ซึ่งทำให้การเริ่มต้นง่ายขึ้นมาก ไม่จำเป็นต้องรู้วิธีการเขียนโค้ด แต่ถ้าคุณรู้ก็จะดียิ่งขึ้น
เครื่องมือนี้ทั้งใช้งานง่ายและมีประสิทธิภาพสูงมาก ฉันชอบมากที่มันให้คุณทดสอบได้ทั้งกระบวนการทั้งหมดหรือแค่โหนดเดียวตามความต้องการของคุณ นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างที่ใช้งานได้จริงและทำตามได้ง่ายมากมาย ซึ่งทำให้การเริ่มต้นง่ายขึ้นมาก ไม่จำเป็นต้องรู้วิธีการเขียนโค้ด แต่ถ้าคุณรู้ก็จะดียิ่งขึ้น
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ในปี 1951 คริสโตเฟอร์ สเตรเชย์ ได้สร้างโปรแกรมที่สร้างจดหมายรักบนคอมพิวเตอร์ Ferranti Mark I คอมพิวเตอร์จะเติมคำและวลีโรแมนติกลงในแม่แบบ ทำให้ได้ผลลัพธ์ที่น่าประทับใจอย่างน่าประหลาดใจ นี่เป็นตัวอย่างแรกๆ ของความคิดสร้างสรรค์เชิงสร้างสรรค์ในคอมพิวเตอร์
5. Avoma (เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์การสนทนาเกี่ยวกับรายได้)
Avoma บันทึกการประชุมที่ลูกค้าเข้าร่วมผ่านแพลตฟอร์มวิดีโอต่าง ๆ จากนั้นดึงข้อมูลเชิงลึกที่อาจสูญหายไปในบันทึกที่ถูกลืมออกมาได้ ระบบทางเลือก Assista AI จะถอดความบทสนทนาพร้อมระบุผู้พูด จัดระเบียบเนื้อหาเป็น บทอัจฉริยะ และให้คุณข้ามไปยังหัวข้อเฉพาะได้ทันที
นอกจากนี้ Avoma ยังเชื่อมต่อข้อมูลเชิงลึกจากการประชุมเข้ากับการดำเนินงานด้านรายได้ของคุณ โดยจะตรวจจับว่าทีมของคุณปฏิบัติตามกรอบการทำงาน เช่น MEDDIC หรือ SPICED ระหว่างการสนทนาหรือไม่ จากนั้นอัปเดตข้อมูลในฟิลด์ CRM ที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ เครื่องมือนี้ยังแสดงการกล่าวถึงคู่แข่ง ติดตามอัตราส่วนเวลาพูด ระบุรูปแบบการจัดการข้อโต้แย้ง และเน้นโอกาสในการโค้ชตามเกณฑ์คะแนนที่คุณกำหนด
คุณสมบัติเด่นของ Avoma
- คัดสรรเพลย์ลิสต์ของตัวอย่างการสนทนาทางโทรศัพท์ที่แสดงให้เห็นว่าพนักงานที่มีผลงานโดดเด่นของคุณรับมือกับข้อโต้แย้งเฉพาะหรือปิดการขายได้อย่างไร
- ติดตามการสนทนาโดยใช้ Smart Trackers ที่สามารถระบุหัวข้อได้ผ่านการเข้าใจบริบทแทนการจับคู่คำค้นหาอย่างแม่นยำ
- รับการแจ้งเตือนทาง Slack หรืออีเมลทันทีเมื่อมีคำสำคัญเฉพาะ เช่น ชื่อคู่แข่งหรือสัญญาณความเสี่ยงปรากฏในการสนทนา
- ใช้แท็กที่กำหนดเองระหว่างการโทรสดหรือหลังจากนั้นเพื่อจัดระเบียบการสนทนาตามขั้นตอนของดีล สายผลิตภัณฑ์ หรือประเภทข้อโต้แย้ง
ข้อจำกัดของ Avoma
- แพลตฟอร์มนี้มุ่งเน้นไปที่การสื่อสารกับลูกค้าภายนอกเป็นหลัก มากกว่าการประชุมทีมภายในหรือการวางแผนร่วมกัน
- ตัวเลือกการผสานรวมยังคงมีจำกัดเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มอัตโนมัติทั่วไปที่เชื่อมต่อแอปพลิเคชันได้หลายร้อยรายการ
ราคาของ Avoma
- ทดลองใช้ฟรี 14 วัน
- เริ่มต้น: $29/เดือน ต่อเครื่องบันทึก
- องค์กร: $39/เดือน ต่อเครื่องบันทึก
- องค์กร: $39/เดือน ต่อเครื่องบันทึก (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนและรีวิวของ Avoma
- G2: 4. 6/5 (1,350+ รีวิว)
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Avoma อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์ G2ระบุว่า:
ฉันใช้ Avoma สำหรับบันทึกและตรวจสอบการโทรขาย และมันทำงานได้อย่างราบรื่นมากพร้อมความน่าเชื่อถือสูง; ฉันไม่เคยประสบปัญหาการถอดเสียงผิดพลาดหรือข้อผิดพลาดใด ๆ ฉันรู้สึกขอบคุณฟีเจอร์ Ask Avoma เป็นอย่างมาก เพราะช่วยประหยัดเวลาได้มากในการตรวจสอบรายละเอียดเฉพาะจากบทสนทนา ช่วยลดความยุ่งยากในการอ้างอิงบริบทในอดีตและรักษาความต่อเนื่องของเนื้อหาได้อย่างแม่นยำ ทำให้ฉันสามารถค้นหาข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับดีลที่หากไม่ใช้ฟีเจอร์นี้จะหายากได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ Avoma ยังช่วยแก้ปัญหาการจดบันทึกของฉันได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งช่วยให้กระบวนการปิดการขายราบรื่นขึ้นและพัฒนาทักษะของฉันอีกด้วย
ฉันใช้ Avoma สำหรับการบันทึกและตรวจสอบการโทรขาย และมันทำงานได้อย่างราบรื่นมากพร้อมความน่าเชื่อถือสูง; ฉันไม่เคยประสบปัญหาการถอดเสียงผิดพลาดหรือข้อผิดพลาดใด ๆ ฉันรู้สึกขอบคุณฟีเจอร์ Ask Avoma เป็นอย่างมาก เพราะช่วยประหยัดเวลาได้มากในการตรวจสอบรายละเอียดเฉพาะจากบทสนทนา ช่วยลดความยุ่งยากในการอ้างอิงบริบทในอดีตและรักษาความต่อเนื่องของเนื้อหาได้อย่างแม่นยำ ทำให้ฉันสามารถค้นหาข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับดีลที่หาได้ยากได้อย่างง่ายดาย Avoma ยังช่วยแก้ปัญหาการจดบันทึกของฉันได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งช่วยให้ปิดช่องว่างในกระบวนการและพัฒนาทักษะของฉันอีกด้วย
🔍 คุณรู้หรือไม่? 95% ของผู้เชี่ยวชาญใช้AI ในการทำงานหรือที่บ้าน และ 76% จ่ายเงินสำหรับเครื่องมือ AI ด้วยเงินส่วนตัวของพวกเขาเอง ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รายงานว่ามีการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบ่งชี้ว่าการใช้ AI ในโลกแห่งความเป็นจริงได้กลายเป็นเรื่องปกติทั่วไปแล้ว ไม่ใช่แค่การทดลองเท่านั้น
📖 อ่านเพิ่มเติม: ทางเลือกและคู่แข่งของ Avoma ที่ดีที่สุด
6. Google Gemini (เหมาะที่สุดสำหรับงาน AI แบบหลายรูปแบบ)
Google's Gemini เข้าใจข้อมูลประเภทต่างๆ—ข้อความ, รูปภาพ, เสียง, วิดีโอ—ว่ามีความเชื่อมโยงกันมากกว่าความสามารถที่แยกจากกัน โมเดลนี้ถูกสร้างขึ้นจากพื้นฐานเพื่อประมวลผลข้อมูลหลายรูปแบบพร้อมกันและเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลเหล่านั้น
สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงวิธีที่ Gemini ผสานการทำงานกับ Google Workspace อย่างลงตัว เพียงขอให้วิเคราะห์วิดีโอความยาวสามชั่วโมงและสกัดข้อมูลเฉพาะที่ต้องการออกมา ดึงบริบทจากประวัติอีเมลใน Gmail เพื่อร่างคำตอบที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล สร้างกิจกรรมในปฏิทินจากข้อมูลที่กระจัดกระจายอยู่ในเอกสารและอีเมลต่าง ๆ นอกจากนี้ การวิจัยเชิงลึก ยังช่วยเรียกดูเว็บไซต์นับร้อยโดยอัตโนมัติเพื่อรวบรวมรายงานที่ครอบคลุมอย่างครบถ้วน หน้าต่างบริบทขนาด 1 ล้านโทเคนสามารถประมวลผลตำราเรียนทั้งเล่ม บทความวิจัยที่มีความหนาแน่นสูง และฐานโค้ดที่ครอบคลุม ซึ่งโมเดลอื่นไม่สามารถรองรับได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Gemini
- อัปโหลดเอกสารหลายไฟล์พร้อมกันและขอให้ Gemini ตรวจสอบข้อมูลข้ามจุดข้อมูลระหว่างไฟล์ PDF, รูปภาพ และสเปรดชีต
- ค้นหาไฟล์ใน Google Drive ของคุณโดยการถามคำถาม ค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยไม่ต้องเปิดเอกสารด้วยตนเอง
- สร้าง อัญมณี ส่วนบุคคลที่จดจำความชอบของคุณในด้านน้ำเสียง รูปแบบ และวิธีการในการสนทนาครั้งต่อๆ ไป
- สนทนาด้วยเสียงธรรมชาติผ่าน Gemini Live ที่ยังคงดำเนินต่อไปแม้เมื่อหน้าจอโทรศัพท์ของคุณล็อก
ข้อจำกัดของ Google Gemini
- ความสามารถของ AI บางอย่างยังคงถูกจำกัดตามภูมิภาค
- คุณภาพการโต้ตอบด้วยเสียงจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับโมเดลเสียงและการผสมผสานภาษาที่คุณเลือก
ราคาของ Google Gemini
- ฟรี
- Google AI Pro: 19.99 ดอลลาร์/เดือน
- Google AI Ultra: 249.99 ดอลลาร์/เดือน
หมายเหตุ: ในช่วงเดือนแรก ๆ อาจมีการลดราคา
คะแนนและรีวิว Google Gemini
- G2: 4. 4/5 (รีวิว 275+ รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (25+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Google Gemini อย่างไรบ้าง?
สิ่งที่ทำให้ฉันประทับใจมากที่สุดคือเครื่องมือสร้างภาพ/กราฟิก Nano Banana ของพวกเขา – เครื่องมือที่น่าทึ่งซึ่งสร้างกราฟิกที่ดีซึ่งฉันใช้ในงานของฉัน โดยรวมแล้ว Gemini มีความเข้าใจง่ายและใช้งานง่าย และพวกเขาได้พัฒนาขึ้นมากตั้งแต่เปิดตัว คุณไม่จำเป็นต้องร่างคำสั่งยาวๆ อีกต่อไปเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่คุณต้องการ ฉันยังใช้มันในการเขียนบทความบล็อกและคำบรรยายในโพสต์บนโซเชียลมีเดียด้วย และคำตอบเริ่มต้นของ Gemini ต่อคำสั่งแรกของฉันมักจะตรงกับสิ่งที่ฉันต้องการพอดี (ฉันไม่จำเป็นต้องปรับแต่งผลลัพธ์มากหรือขอให้เรียบเรียงใหม่/แก้ไขข้อความ)
สิ่งที่ทำให้ฉันประทับใจมากที่สุดคือเครื่องมือสร้างภาพ/กราฟิก Nano Banana ของพวกเขา – เครื่องมือที่น่าทึ่งมากที่สร้างกราฟิกที่ดีซึ่งฉันกำลังใช้ในงานของฉัน โดยรวมแล้ว Gemini มีความเข้าใจง่ายและใช้งานสะดวก และพวกเขาได้พัฒนาขึ้นมากตั้งแต่เปิดตัว คุณไม่จำเป็นต้องร่างคำสั่งยาวๆ อีกต่อไปเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่คุณต้องการ ฉันยังใช้มันในการเขียนบทความบล็อกและคำบรรยายในโพสต์บนโซเชียลมีเดียด้วย และคำตอบเริ่มต้นของ Gemini ต่อคำสั่งแรกของฉันมักจะตรงกับสิ่งที่ฉันต้องการพอดี (ฉันไม่จำเป็นต้องปรับแต่งผลลัพธ์มากหรือขอให้เรียบเรียงใหม่/แก้ไขข้อความ)
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: โปรแกรมที่ชื่อว่าRacter สร้างบทกวีในช่วงปี 1960และในที่สุดก็มีหนังสือทั้งเล่มตีพิมพ์ออกมา งานเขียนนั้นแปลกประหลาด บางครั้งไร้สาระ แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีความคิดสร้างสรรค์ ผู้อ่านหลายคนคิดว่ามันเป็นผลงานของกวีมนุษย์ที่แปลกประหลาด
📖 อ่านเพิ่มเติม: ทางเลือก AI ของ Google Gemini ที่ควรลองตอนนี้
7. โคลด (เหมาะที่สุดสำหรับงานที่ต้องใช้เหตุผลเชิงลึก)
โคล้ดจัดการงานที่ซับซ้อนซึ่งต้องการความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องและความละเอียดอ่อน สร้างขึ้นโดยใช้หลักการของ Constitutional AI โมเดลนี้สามารถรักษาบริบทตลอดการสนทนาที่ยาวนาน เข้าใจคำสั่งที่ละเอียดอ่อน และสร้างผลลัพธ์ที่แทบไม่ต้องการการกำกับดูแลอย่างเข้มงวด หน้าต่างบริบทขนาด 200,000 โทเคน หมายความว่าคุณสามารถทำงานกับโค้ดเบสทั้งหมดหรือเอกสารยาวๆ ได้โดยไม่สูญเสียบริบท
มันรวมถึงการทำงานอัตโนมัติได้นานถึง 30 ชั่วโมงสำหรับงานที่ซับซ้อน เช่น การจัดการหลายฐานโค้ด การแก้ไขข้อบกพร่อง และการนำฟีเจอร์มาใช้โดยไม่ต้องมีการแทรกแซงอย่างต่อเนื่อง Claude Code นำความสามารถนี้มาสู่บรรทัดคำสั่ง ซึ่งคุณสามารถมอบหมายงานเขียนโค้ดได้โดยตรงจากเทอร์มินัลของคุณ Artifacts แสดงผลแอปพลิเคชันแบบโต้ตอบ การแสดงข้อมูล และเอกสารในขณะที่คุณปรับปรุงผ่านการสนทนา
คุณสมบัติเด่นของโคล้ด
- จัดระเบียบการสนทนาเป็น โปรเจกต์ ซึ่งคุณสามารถเพิ่มไฟล์ความรู้ที่กำหนดเองที่ Claude จะอ้างอิงตลอดทุกการสนทนาในพื้นที่นั้น
- ค้นหาในทุกการสนทนาและโปรเจกต์ของคุณพร้อมกัน เพื่อค้นหาการสนทนาหรือข้อมูลเฉพาะจากแชทที่ผ่านมา
- ใช้เครื่องมือ การวิเคราะห์ เพื่ออัปโหลดชุดข้อมูลและขอให้ Claude ดำเนินการวิเคราะห์ทางสถิติ สร้างภาพแสดงข้อมูล หรือระบุแนวโน้ม
- เข้าถึงการค้นหาเว็บโดยอัตโนมัติเมื่อคุณถามคำถามที่ต้องการข้อมูลปัจจุบัน พร้อมรับคำตอบที่มีการอ้างอิงแหล่งที่มาอย่างชัดเจนและคำแนะนำจาก Claude AI
ข้อจำกัดของโคลด
- ผู้ใช้ระดับฟรีจะพบข้อจำกัดในการส่งข้อความซึ่งขัดจังหวะการทำงานต่อเนื่องเป็นเวลานาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างการทำงานที่ซับซ้อนซึ่งต้องทำซ้ำหลายครั้ง
- แนวทางความปลอดภัยอาจปฏิเสธคำขอที่ไม่เป็นอันตรายเป็นครั้งคราว แม้ว่าความถี่จะลดลงอย่างมากแล้วก็ตามเมื่อมีการอัปเดตโมเดลใหม่
ราคาของโคลด
- ฟรี
- ข้อดี: 20 ดอลลาร์ต่อเดือน
- แม็กซ์: เริ่มต้นที่ $100/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของโคล้ด
- G2: 4. 4/5 (65+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิว 25+ รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึงโคล้ดว่าอย่างไรบ้าง?
ตามการรีวิวของG2:
ความสามารถของ Claude ในการรักษาบริบทและเข้าใจความต้องการทางธุรกิจที่มีความละเอียดอ่อนนั้นแข็งแกร่งมาก Claude ช่วยฉันในการจัดโครงสร้างงานที่ซับซ้อนและการจำลองสถานการณ์ วิเคราะห์ปริมาณข้อความหรือข้อมูลจำนวนมาก และสร้างการสื่อสารกับลูกค้าที่แม่นยำโดยไม่สูญเสียเจตนารมณ์เชิงกลยุทธ์ เครื่องมือนี้มีความโดดเด่นเป็นพิเศษในการช่วยให้ฉันจับรายละเอียดสำคัญที่อาจพลาดไปได้เมื่อเหนื่อยล้า – เช่นตอนที่เราแก้ไขปัญหา Google Apps Script ที่ข้อผิดพลาดในการพิมพ์ตัวอักษรใหญ่ใน "Index.html" ทำให้การปรับใช้ล้มเหลว วิธีการตรงไปตรงมาของ Claude ตรงกับสิ่งที่ฉันต้องการพอดี – การคิดที่ชัดเจนโดยไม่มีสิ่งที่ไม่จำเป็นหรือการตรวจสอบที่ไม่จำเป็น
*ความสามารถของ Claude ในการรักษาบริบทและเข้าใจความต้องการทางธุรกิจที่มีความละเอียดอ่อนนั้นแข็งแกร่งมาก Claude ช่วยฉันในการจัดโครงสร้างผลลัพธ์ที่ซับซ้อนและการจำลองสถานการณ์ วิเคราะห์ข้อความหรือข้อมูลจำนวนมาก และสร้างการสื่อสารกับลูกค้าที่แม่นยำโดยไม่สูญเสียเจตนารมณ์เชิงกลยุทธ์ เครื่องมือนี้มีความโดดเด่นเป็นพิเศษในการช่วยให้ฉันจับรายละเอียดสำคัญที่อาจพลาดไปได้เมื่อเหนื่อยล้า – เช่นตอนที่เราแก้ไขปัญหา Google Apps Script ที่ข้อผิดพลาดในการพิมพ์ตัวใหญ่ใน "Index.html" ทำให้การปรับใช้ล้มเหลว วิธีการตรงไปตรงมาของ Claude ตรงกับความต้องการของฉันพอดี – คิดอย่างชัดเจนโดยไม่มีการพูดเกินจริงหรือการตรวจสอบที่ไม่จำเป็น
🔍 คุณรู้หรือไม่?การศึกษาและความพร้อมของแรงงานสำหรับ AIกำลังขยายตัวเช่นกัน หลายประเทศกำลังนำ AI และวิทยาการคอมพิวเตอร์เข้าสู่หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (K-12) และปริญญาด้านคอมพิวเตอร์ก็เติบโตขึ้นในหลายพื้นที่ เช่น สหรัฐอเมริกา แต่ยังคงมีช่องว่างในการเข้าถึงและความพร้อมในหลายภูมิภาค
8. ChatGPT (ดีที่สุดสำหรับการช่วยเหลือ AI ที่หลากหลาย)
ChatGPT ครอบคลุมตั้งแต่คำถามง่าย ๆ ไปจนถึงการให้เหตุผลที่ซับซ้อน การสร้างโค้ด การสร้างภาพ และการสนทนาด้วยเสียงที่ให้ความรู้สึกเหมือนมนุษย์อย่างน่าทึ่ง มันสามารถจัดการกับข้อมูลหลายรูปแบบ—การสนทนาด้วยเสียงที่มีน้ำเสียงสมจริง การวิเคราะห์ภาพและวิดีโอ การสลับระหว่างประเภทงานต่าง ๆ ได้อย่างราบรื่นระหว่างการสนทนา
รุ่น o-series เพิ่มความสามารถในการให้เหตุผลที่ขยายออกไป โดยสามารถแก้ปัญหาทีละขั้นตอนก่อนที่จะตอบสนอง เหมาะสำหรับคณิตศาสตร์ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ และความท้าทายในการเขียนโค้ดที่ซับซ้อน GPT แบบกำหนดเอง ช่วยให้คุณสร้างเวอร์ชันเฉพาะที่ปรับให้เหมาะกับเวิร์กโฟลว์เฉพาะได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ด มันสามารถค้นหาข้อมูลจากเว็บ วิเคราะห์ไฟล์ที่อัปโหลด และรันโค้ด Python ภายในเส้นสนทนาเดียวกัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ChatGPT
- ฝึกฝน ความจำ ของ ChatGPT โดยบอกข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณเอง งานของคุณ หรือความชอบของคุณที่ยังคงอยู่ตลอดการสนทนาในอนาคต
- ตรวจสอบและจัดการสิ่งที่ ChatGPT จดจำเกี่ยวกับคุณใน การตั้งค่า โดยสามารถลบความทรงจำเฉพาะเจาะจงหรือล้างทั้งหมดได้ในครั้งเดียว
- เปิดใช้งาน โหมดแชทชั่วคราว เมื่อคุณต้องการสนทนาที่จะไม่ถูกบันทึกในประวัติหรือส่งผลต่อความทรงจำ
- กำหนดตารางงานที่ทำซ้ำซึ่ง ChatGPT จะดำเนินการโดยอัตโนมัติ เช่น การส่งสรุปประจำสัปดาห์หรือการแจ้งเตือนประจำเดือนในเวลาที่กำหนด
- สร้างภาพโดยตรงในการสนทนาโดยใช้ DALL-E จากนั้นปรับปรุงภาพเหล่านั้นผ่านคำสั่ง AI สำหรับภาพในภายหลัง
ข้อจำกัดของ ChatGPT
- คุณสมบัติของหน่วยความจำบางครั้งอาจแสดงข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องจากการสนทนาครั้งก่อน ๆ ขึ้นมา ซึ่งจำเป็นต้องจัดการด้วยตนเอง
- รุ่นพรีเมียมและคุณสมบัติเช่น เสียงขั้นสูง และขีดจำกัดการใช้งานที่สูงขึ้นต้องการการสมัครสมาชิก ChatGPT Plus หรือ Team
ราคาของ ChatGPT
- ฟรี
- ไป: $5/เดือน
- เพิ่มเติม: $20/เดือน
- ข้อดี: 200 ดอลลาร์/เดือน
- ธุรกิจ: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว ChatGPT
- G2: 4. 7/5 (1,125+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 260 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง ChatGPT ว่าอย่างไรบ้าง?
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ ChatGPT คือมันทำงานเหมือนทีมสนับสนุนทั้งหมดรวมอยู่ในเครื่องมือเดียว มันเป็นนักเขียนของฉัน, บรรณาธิการ, นักกลยุทธ์, นักวิจัย, และคู่คิดของฉัน พร้อมให้บริการทุกครั้งที่ฉันต้องการ ฉันสามารถนำความคิดที่ซับซ้อน, บันทึกที่ไม่เป็นระเบียบ, หรือร่างที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์มาได้ และมันช่วยฉันเปลี่ยนสิ่งเหล่านั้นให้กลายเป็นงานที่ชัดเจน, มีโครงสร้าง, และมืออาชีพที่ฉันสามารถนำไปใช้กับลูกค้า, คู่ค้า, และองค์กรได้จริง ๆ
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ ChatGPT คือมันทำงานเหมือนทีมสนับสนุนทั้งหมดรวมอยู่ในเครื่องมือเดียว มันเป็นนักเขียน บรรณาธิการ นักกลยุทธ์ นักวิจัย และคู่คิดของฉัน พร้อมให้บริการทุกครั้งที่ฉันต้องการ ฉันสามารถนำความคิดที่ซับซ้อน บันทึกที่ยังไม่เป็นระเบียบ หรือร่างที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์เข้ามา และมันช่วยฉันเปลี่ยนสิ่งเหล่านั้นให้กลายเป็นงานที่ชัดเจน มีโครงสร้าง และเป็นมืออาชีพ ซึ่งฉันสามารถนำไปใช้กับลูกค้า พันธมิตร และองค์กรได้จริง
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ในปี 2018 ภาพเหมือนที่สร้างโดย GAN ชื่อ Edmond de Belamyถูกขายที่ Christie'sในราคา 432,500 ดอลลาร์ ผลงานนี้ถูกพิมพ์ลงบนผ้าใบและลงนามด้วยสูตรทางคณิตศาสตร์ของอัลกอริทึม การขายนี้จุดประกายการถกเถียงเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของผลงาน ความคิดสร้างสรรค์ และบทบาทของ AI ในศิลปะ
📖 อ่านเพิ่มเติม: เราได้ทดสอบทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ ChatGPT (ฟรีและเสียค่าใช้จ่าย)
9. HubSpot (เหมาะที่สุดสำหรับการอัตโนมัติ CRM แบบรวมศูนย์)
HubSpot สร้างชื่อเสียงด้วยการทำให้เครื่องมือด้านการตลาด การขาย และการบริการลูกค้าสามารถเข้าถึงได้โดยไม่ต้องมีความซับซ้อนของซอฟต์แวร์ระดับองค์กร Breeze ฝังความสามารถของ AI ไว้ในแพลตฟอร์มลูกค้าอย่างทั่วถึง แทนที่จะนำมาเป็นฟีเจอร์เสริมแยกต่างหาก Copilot ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วย AI แบบสนทนาที่ตอบคำถามเกี่ยวกับข้อมูล CRM ของคุณ และสร้างเนื้อหาตามบริบททางธุรกิจเครื่องมือตัวแทน AIของมันสามารถทำให้กระบวนการทำงานทั้งหมดเป็นอัตโนมัติ ตั้งแต่การสร้างเนื้อหา การจัดการสื่อสังคมออนไลน์ การค้นหาลูกค้าเป้าหมาย ไปจนถึงการสนับสนุนลูกค้า ตั้งแต่ต้นจนจบ
Breeze Intelligence เพิ่มข้อมูลในบันทึกการติดต่อและบริษัทโดยอัตโนมัติด้วยการดึงข้อมูลจากโปรไฟล์ผู้ซื้อมากกว่า 200 ล้านโปรไฟล์ที่อัปเดตทุก 30 วัน Content Remix เปลี่ยนวิดีโอเดี่ยวให้เป็นคลิป ไฟล์เสียง บทความบล็อก และเนื้อหาโซเชียล นอกจากนี้ Prospecting Agent ยังค้นคว้าข้อมูลลูกค้าเป้าหมาย ระบุสัญญาณการซื้อ และสร้างอีเมลติดต่อส่วนบุคคลโดยใช้เสียงแบรนด์ของคุณและข้อมูลเชิงลึกจาก CRM
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HubSpot
- ปรับแต่งเนื้อหาเว็บไซต์ด้วย กฎอัจฉริยะ ที่แสดงหัวข้อข่าว คำกระตุ้นการตัดสินใจ หรือรูปภาพที่แตกต่างกันตามตำแหน่งที่ตั้งของผู้เข้าชม ประเภทอุปกรณ์ หรือขั้นตอนของวงจรชีวิต
- วิเคราะห์ผลงานที่ผ่านมา ข้อมูลประชากรของผู้ชม และแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรม เพื่อสร้างเนื้อหาที่สอดคล้องกับแบรนด์ของคุณด้วย Social Media Agent
- แสดงราคาแบบไดนามิกให้กับผู้เข้าชมจากประเทศต่างๆ โดยอัตโนมัติ พร้อมแสดงสกุลเงินและข้อเสนอเฉพาะภูมิภาคที่ถูกต้องโดยไม่ต้องสร้างหน้าแยกต่างหาก
- สร้างบทความบล็อก, หน้า landing page, และกรณีศึกษาโดยใช้ Content Agent เพื่ออ้างอิงบริบทธุรกิจของคุณ, ไฟล์ที่อัปโหลด, และเนื้อหาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
- กรอกข้อมูลในช่องแบบฟอร์มล่วงหน้าสำหรับผู้เข้าชมที่กลับมาโดยใช้ข้อมูลที่ HubSpot รู้จักอยู่แล้ว ซึ่งช่วยลดความยาวของแบบฟอร์มและลดความยุ่งยากในการส่งข้อมูล
ข้อจำกัดของ HubSpot
- Breeze Intelligence ดำเนินการบนระบบเครดิตซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นซ้ำนอกเหนือจากราคาการสมัครสมาชิกพื้นฐาน
- ตัวเลือกการปรับแต่งตัวแทนยังคงมีจำกัดอยู่บ้างเมื่อเทียบกับการสร้างระบบอัตโนมัติที่ปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์บนเครื่องมือสร้างเวิร์กโฟลว์ AIเฉพาะทาง
ราคาของ HubSpot
- ฟรี
- เริ่มต้น: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: 1,450 ดอลลาร์
- องค์กร: เริ่มต้นที่ $4,700/เดือน
คะแนนและรีวิวของ HubSpot
- G2: 4. 4/5 (34,360+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (4,410+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง HubSpot อย่างไรบ้าง?
จากบทวิจารณ์ G2:
สิ่งใหม่ที่ผมชอบมากเกี่ยวกับ HubSpot Marketing Hub คือคำแนะนำเกี่ยวกับเนื้อหาและแคมเปญที่ขับเคลื่อนด้วย AI มันวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ชมและแนะนำเนื้อหาที่ดีที่สุด หัวข้ออีเมล และเวลาส่งที่เหมาะสมสำหรับแต่ละแคมเปญ ซึ่งทำให้การเพิ่มประสิทธิภาพง่ายขึ้นมากโดยไม่ต้องเดา [...] อีกฟีเจอร์ที่ผมชื่นชมคือการรายงานการวัดผลแบบหลายจุดสัมผัสที่ได้รับการปรับปรุง มันแสดงอย่างชัดเจนว่าช่องทาง โฆษณา และจุดสัมผัสใดมีส่วนช่วยมากที่สุดในการเปลี่ยนผู้สนใจเป็นลูกค้า ซึ่งช่วยให้เราตัดสินใจใช้งบประมาณได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น
สิ่งใหม่ที่ผมชอบมากเกี่ยวกับ HubSpot Marketing Hub คือคำแนะนำเกี่ยวกับเนื้อหาและแคมเปญที่ขับเคลื่อนด้วย AI มันวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ชมอย่างแท้จริง และแนะนำเนื้อหาที่ดีที่สุด หัวข้ออีเมล และเวลาส่งที่เหมาะสมสำหรับแต่ละแคมเปญ ซึ่งทำให้การปรับปรุงประสิทธิภาพง่ายขึ้นมากโดยไม่ต้องเดา […] อีกคุณสมบัติที่ผมชื่นชมคือการรายงานการให้เครดิตแบบหลายจุดสัมผัสที่ดีขึ้น มันแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าช่องทาง โฆษณา และจุดสัมผัสใดที่มีส่วนช่วยในการเปลี่ยนผู้สนใจให้กลายเป็นลูกค้าได้มากที่สุด ซึ่งช่วยให้เราตัดสินใจเกี่ยวกับงบประมาณได้ดีขึ้น
🔍 คุณรู้หรือไม่? ฤดูหนาวของปัญญาประดิษฐ์ในช่วงทศวรรษ 1970 และ 1980 เกือบทำให้สาขานี้สูญสิ้นไป การสนับสนุนทางการเงินหายไปหลังจากที่นักวิจัยยุคแรกให้คำมั่นสัญญาอันยิ่งใหญ่ที่ไม่เคยเป็นจริง ความล้มเหลวเหล่านี้ทำให้ความก้าวหน้าชะลอตัวลง แต่ก็บังคับให้ชุมชนต้องทบทวนแนวคิดพื้นฐานใหม่
📖 อ่านเพิ่มเติม: ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Hubspot สำหรับทีมการตลาดและลูกค้า
10. Zendesk (ดีที่สุดสำหรับการให้บริการลูกค้าอัตโนมัติ)
Zendeskผสานรวมตัวแทน AI อิสระสำหรับการทำงานอัตโนมัติกับเครื่องมือ Copilot เพื่อช่วยให้ตัวแทนมนุษย์แก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนได้เร็วขึ้น ตัวแทน AI ทำงานข้ามช่องทางสื่อสารเพื่อแก้ไขปัญหาของลูกค้าอย่างอิสระ โดยใช้ AI แบบตัวแทนที่สามารถคิดวิเคราะห์ปัญหาและปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ได้ แทนที่จะปฏิบัติตามสคริปต์ที่ตายตัว
การคัดแยกอัจฉริยะ จัดหมวดหมู่คำขอที่เข้ามาโดยอัตโนมัติตามเจตนา ตรวจจับภาษา ประเมินความรู้สึก และส่งต่อตั๋วไปยังสมาชิกทีมที่เหมาะสมทันที Copilot ให้สรุปบทสนทนา แนะนำแมโครที่เกี่ยวข้อง และแสดงคำแนะนำการดำเนินการโดยตรงในเวิร์กโฟลว์ของตัวแทนAI ตัวแทนสำหรับการจัดการโครงการสามารถขยายบันทึกย่อให้กลายเป็นคำตอบที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับน้ำเสียง โดยใช้ AI ที่รักษาความสอดคล้องของเสียงแบรนด์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zendesk
- ปรับใช้ตัวแทน AI ในทุกช่องทางสื่อสารเพื่อแก้ไขปัญหาของลูกค้าได้อย่างอิสระด้วย AI แบบตัวแทน
- เข้าถึงสรุปการสนทนา คำตอบที่แนะนำ และคำแนะนำการดำเนินการที่เกี่ยวข้องโดยใช้ Copilot
- สร้างระบบอัตโนมัติตามเวลาที่ทำงานทุกชั่วโมงในตั๋วที่เปิดอยู่ทั้งหมด เพื่อยกระดับปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขหรือปิดตั๋วที่แก้ไขแล้วหลังจากผ่านไปจำนวนวันที่กำหนด
- กำหนดเงื่อนไขโดยใช้ตรรกะ 'ตรงตามทั้งหมด' หรือ 'ตรงตามบางส่วน' เพื่อสร้างกฎการกำหนดเส้นทางที่ซับซ้อนซึ่งจัดการกับหลายสถานการณ์ภายในทริกเกอร์เดียว
ข้อจำกัดของ Zendesk
- ความสามารถของ AI บางอย่าง เช่น Content Cues ยังคงเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะสำหรับแผน Enterprise เท่านั้น ซึ่งจำกัดการเข้าถึงสำหรับทีมขนาดเล็ก
- การตั้งค่าเริ่มต้นและการฝึกอบรมสำหรับตัวอย่างตัวแทน AIอาจต้องใช้เวลาลงทุนอย่างมากจากผู้ดูแลระบบก่อนที่จะเห็นคุณค่า
ราคาของ Zendesk
- ทดลองใช้ฟรี
- ทีมสนับสนุน: $25/เดือนต่อผู้ใช้
- ทีมชุด: $69/เดือน ต่อผู้ใช้
- ชุดมืออาชีพ: $149/เดือน ต่อผู้ใช้
- ชุดองค์กร: $219/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Zendesk
- G2: 4. 3/5 (6,970+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (4,045+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Zendesk อย่างไรบ้าง?
ตามการรีวิวของG2เกี่ยวกับทางเลือกของ Assista AI:
การตั้งค่าค่อนข้างง่าย และฉันชอบที่มันสามารถสร้างบทความฐานความรู้เบื้องต้นจากการดึงข้อมูล AI เกี่ยวกับอุตสาหกรรมที่ฉันอยู่ได้ อินเทอร์เฟซสำหรับจัดการตั๋วมีความเสถียรและตั้งค่าได้ง่ายเช่นกัน การเพิ่มแชทบอทลงในเว็บไซต์ของฉันทำได้ง่าย การผสานรวมอีเมลกับระบบตั๋วก็ค่อนข้างง่ายเช่นกัน ความสามารถของระบบสนับสนุนมีความเสถียร
การตั้งค่าค่อนข้างง่าย และฉันชอบที่มันสามารถสร้างบทความฐานความรู้เบื้องต้นจากการดึงข้อมูล AI เกี่ยวกับอุตสาหกรรมที่ฉันอยู่ได้ อินเทอร์เฟซสำหรับจัดการตั๋วมีความเสถียรและตั้งค่าได้ง่ายเช่นกัน การเพิ่มแชทบอทลงในเว็บไซต์ของฉันทำได้ง่าย การเชื่อมต่ออีเมลกับระบบตั๋วก็ค่อนข้างง่ายเช่นกัน ความสามารถของระบบสนับสนุนมีความเสถียร
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ในปี 2012เครือข่ายประสาทเทียมที่ Googleได้เรียนรู้ที่จะจดจำแมวโดยการดูวิดีโอ YouTube ที่ไม่มีป้ายกำกับนับล้านคลิป ไม่มีใครบอกโมเดลว่าแมวคืออะไร มันค้นพบรูปแบบด้วยตัวเอง การทดลองนี้แสดงให้เห็นถึงพลังของการเรียนรู้เชิงลึกและการค้นพบแบบไม่มีผู้สอน
ใช้เอเจนต์ AI ทำงานร่วมกับ ClickUp
Assista AI ทำงานได้ดีสำหรับการทำงานอัตโนมัติขั้นพื้นฐาน มันเชื่อมต่อเครื่องมือต่างๆ กระตุ้นการดำเนินการ และจัดการกับขั้นตอนการทำงานที่สามารถทำซ้ำได้ สำหรับหลายทีม นั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี
แรงเสียดทานจะปรากฏขึ้นเมื่อการทำงานมีความซับซ้อนมากขึ้นและบริบทกระจายไปทั่วเครื่องมือต่างๆ
ClickUp โดดเด่นในที่นี้เพราะมันรวมเอาการทำงานอัตโนมัติ, ตัวแทน AI, และการดำเนินโครงการไว้ใน Converged AI Workspace แห่งแรกของโลก งาน, เอกสาร, ไทม์ไลน์, แดชบอร์ด, และการสนทนาจะเชื่อมต่อกันอยู่เสมอ ทำให้ AI สามารถทำงานจากบริบทสดแทนที่จะเป็นทริกเกอร์ที่ไม่เชื่อมต่อ
ClickUp Brain เปลี่ยนงานที่ทำอย่างต่อเนื่องให้กลายเป็นสรุปที่ชัดเจน ความเสี่ยง และขั้นตอนต่อไป ในขณะที่ระบบอัตโนมัติและตัวแทนจัดการการติดตาม รายงาน และการกำกับดูแลโดยไม่ต้องประสานงานด้วยตนเอง หากคุณกำลังเปรียบเทียบทางเลือกของ Assista AI และต้องการสิ่งที่สามารถขยายได้มากกว่าการทำงานอัตโนมัติแบบง่าย ๆลงทะเบียนใช้ ClickUpวันนี้! ✅