11 อันดับทางเลือกและคู่แข่งของ Avoma ในปี 2025

Avoma ซึ่งเป็นที่รู้จักในด้านคุณสมบัติการบันทึกการประชุม การถอดความ และการทำงานร่วมกันของทีม เป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับหลายทีม แม้ว่ามันทำงานได้ดีสำหรับบางทีม แต่อีกทีมหนึ่งอาจพบว่ามันไม่ตอบโจทย์ทุกข้อที่ต้องการ
บางที Avoma อาจไม่สอดคล้องกับกระบวนการทำงานของคุณอย่างสมบูรณ์ หรือคุณอาจกำลังมองหาการผสานรวมที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นความสามารถในการแชร์โน้ตขั้นสูงหรือฟีเจอร์ด้านข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับรายได้ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับกระบวนการขายหรือความสำเร็จของลูกค้าของคุณ
ข่าวดีคือ? คุณไม่จำเป็นต้องประนีประนอม
ในบทความนี้ เราจะพูดถึงทางเลือกยอดนิยมของ Avoma โดยจะแยกแยะคุณสมบัติหลัก จุดเด่น และกรณีการใช้งานที่เหมาะสมของแต่ละตัวเลือก เราได้รวบรวมข้อมูลสำคัญไว้ให้คุณแล้ว เพียงอ่านต่อเพื่อดูว่าเครื่องมือใดอาจเหมาะสมกับการประชุมของคุณและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณได้!
⏰ สรุป 60 วินาที
ในขณะที่ธุรกิจต่างมุ่งมั่นสู่การสื่อสารที่ราบรื่นและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ความต้องการโซลูชันข้อมูลการประชุมอย่าง Avoma จึงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในบล็อกนี้ เราจะสำรวจทางเลือกและคู่แข่ง 11 อันดับแรกของ Avoma สำหรับตัวแทนฝ่ายขาย
- ClickUp: เครื่องมือจัดการประชุม งาน และการทำงานร่วมกันที่ดีที่สุดด้วยพลัง AI
- ไฟร์ฟลายส์. ai: เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกและการทำงานร่วมกัน
- Fathom: เหมาะที่สุดสำหรับการจับข้อมูลเชิงลึกด้านการขายและสรุปการโทร
- Gong. io: แพลตฟอร์มวิเคราะห์การสนทนาและข้อมูลเชิงลึกด้านการขายที่ดีที่สุด
- Otter. ai: การถอดเสียงและการทำงานร่วมกันที่ดีที่สุดด้วย AI สำหรับการประชุม
- Wingman: แพลตฟอร์มอัจฉริยะสำหรับการสนทนาที่ดีที่สุดสำหรับการโค้ชขายแบบเรียลไทม์
- Salesloft: แพลตฟอร์มการมีส่วนร่วมในการขายที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
- คอรัส. ai: เครื่องมือวิเคราะห์การสนทนาที่ดีที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการสนทนาด้านการขาย
- Tactiq: เครื่องมือบันทึกการประชุมที่ดีที่สุดสำหรับการถอดความแบบเรียลไทม์และการจัดการงาน
- MeetGeek. ai: ผู้ช่วยประชุม AI ที่ดีที่สุดสำหรับการถอดความและข้อมูลเชิงลึก
- Grain: เครื่องมือบันทึกการประชุม AI ที่ดีที่สุดสำหรับไฮไลท์และการทำงานร่วมกัน
คุณควรค้นหาอะไรในทางเลือกของ Avoma?
ซอฟต์แวร์การจัดการประชุมที่เหมาะสมควรสอดคล้องกับวิธีการทำงานเฉพาะของคุณและตรงตามมาตรฐานที่จำเป็น เช่น ความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด นอกจากนี้ยังมีปัจจัยสำคัญอื่นๆ ที่ควรคำนึงถึงซึ่งสามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างแท้จริง:
- คุณสมบัติหลัก: เครื่องมือของคุณควรทำให้การประชุมเป็นเรื่องง่าย ต้องมีการบันทึกและถอดเสียงที่แม่นยำ พร้อมข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อเน้นแนวโน้มและสรุปโดยอัตโนมัติช่วยประหยัดเวลาจากการต้องฟังการบันทึกที่ยาว
- ความสามารถในการปรับขนาดและการปรับแต่ง: เมื่อบริษัทขนาดกลางเติบโตขึ้น ความต้องการก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วย มองหาแพลตฟอร์มที่สามารถขยายตามความต้องการของคุณได้ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มผู้ใช้หรือการจัดการกับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนมากขึ้น จะดียิ่งขึ้นหากคุณสามารถปรับแต่งให้เข้ากับวิธีการทำงานของทีมคุณ
- การผสานการทำงานอย่างลึกซึ้งกับเครื่องมือทางธุรกิจ: พิจารณาเครื่องมือที่สามารถผสานการทำงานกับระบบเทคโนโลยีที่คุณมีอยู่ได้มากกว่าแค่ CRM เช่น เครื่องมือจัดการงาน (ClickUp), แพลตฟอร์มการประชุมทางวิดีโอ (Zoom, MS Teams), โปรแกรมอีเมล (Gmail, Outlook) และฐานความรู้ (Confluence)
- ราคาที่โปร่งใสและคุ้มค่า: ไม่ว่าเครื่องมือจะยอดเยี่ยมเพียงใด ก็ต้องเหมาะกับงบประมาณของคุณ ค้นหาราคาที่โปร่งใสโดยไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝง การทดลองใช้ฟรีหรือการสาธิตก็เป็นประโยชน์เช่นกัน คุณสามารถทดลองใช้และดูว่ามันเหมาะกับทีมของคุณจริง ๆ หรือไม่
11 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Avoma ที่คุณควรรู้
นี่คือภาพรวมของซอฟต์แวร์ผู้ช่วยประชุมที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ชั้นนำ เพื่อช่วยให้คุณค้นหาตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับความต้องการของทีมคุณ!
|ชื่อ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติเด่น
|คลิกอัพ
|การประชุมแบบครบวงจร การจัดการงาน และการทำงานร่วมกัน
|การจัดระเบียบงาน การจัดการประชุม และการทำงานอัตโนมัติ
|หิ่งห้อย. ai
|ผู้ช่วยประชุมสำหรับการบันทึกและถอดความ
|การผสานระบบ CRM และสรุปการประชุมที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
|เข้าใจ
|ข้อมูลเชิงลึกด้านการขายและสรุปบทสนทนา
|การซิงค์ CRM และเทมเพลตเฉพาะสำหรับการขาย
|Gong. io
|การวิเคราะห์การสนทนาเชิงลึก & ข้อมูลเชิงลึกทางการขาย
|การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าและข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI
|Otter. ai
|การถอดความและการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
|การถอดความที่ถูกต้องพร้อมการผสานปฏิทินอย่างไร้รอยต่อ
|เพื่อนคู่หู
|การโค้ชการขายแบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์การสนทนา
|การโค้ชสดและการติดตามผลการปฏิบัติงานระหว่างการสนทนาทางโทรศัพท์
|เซลส์ลอฟต์
|การมีส่วนร่วมและการจัดการโอกาสทางการขายด้วยปัญญาประดิษฐ์
|การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์แบบอัตโนมัติ
|คอรัส. ai
|การเพิ่มประสิทธิภาพการสนทนาการขายและการวิเคราะห์การโทร
|การติดตามการโทรขายและการปรับกลยุทธ์ทีมให้มีประสิทธิภาพ
|แทคติค
|การถอดความแบบเรียลไทม์และการจัดระเบียบงาน
|ทีมที่ต้องการสร้างงานที่สามารถดำเนินการได้และบันทึกประเด็นสำคัญจากการประชุม
|MeetGeek. ai
|การถอดความการประชุมและข้อมูลเชิงลึกเพื่อการติดตามผลด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์
|การวิเคราะห์การประชุมอย่างละเอียดและการแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกได้อย่างง่ายดาย
|เมล็ดพืช
|บันทึกและแบ่งปันไฮไลท์และข้อเสนอแนะจากการประชุม
|ทีมมุ่งเน้นการรวบรวมความคิดเห็นจากลูกค้าและแบ่งปันช่วงเวลาสำคัญ
11 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Avoma
เราได้รวบรวมทางเลือกที่ดีที่สุด 11 รายการสำหรับ Avoma ซึ่งแต่ละรายการมีคุณสมบัติและความสามารถเฉพาะตัวเพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกัน ตั้งแต่การผสานรวมที่ดีขึ้นและความแม่นยำในการถอดความ ไปจนถึงบันทึกที่สร้างโดย AI ขั้นสูงและข้อมูลเชิงลึกจากการสนทนา ทางเลือกเหล่านี้มีทุกสิ่งที่คุณต้องการ
1. ClickUp (เครื่องมือจัดการประชุม งาน และการทำงานร่วมกันที่ดีที่สุดด้วย AI)
ClickUp คือ แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน ที่ปฏิวัติวิธีการจัดการโครงการ เอกสาร และการสื่อสารของทีม—ทั้งหมดในแพลตฟอร์มเดียวที่ขับเคลื่อนด้วย AI
ซอฟต์แวร์การจัดการการขาย ClickUpใช้ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประชุมและการทำงานร่วมกันโดยรวม ด้วยคุณสมบัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI ทีมงานสามารถ วิเคราะห์แนวโน้มข้อมูลเพื่อคาดการณ์ผลลัพธ์การขายและระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้นก่อนที่มันจะเกิดขึ้น
พบกับClickUp AI Notetaker เพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับการประชุมของคุณ! มันบันทึกทุกสิ่งที่สำคัญ—ตั้งแต่รายการที่ต้องดำเนินการไปจนถึงการตัดสินใจที่สำคัญ—เพื่อให้คุณสามารถมีส่วนร่วมได้โดยไม่ต้องกังวลว่าจะพลาดอะไรไป
หลังจากการโทรทุกครั้ง คุณจะได้รับสรุปและถอดความที่ชัดเจนและมีโครงสร้างของสิ่งที่ได้พูดคุยกัน ซึ่งหมายความว่าคุณไม่ต้องเสียเวลาถอดความบันทึกที่ยุ่งเหยิงอีกต่อไป!
สิ่งที่ทำให้ ClickUp AI Notetaker โดดเด่นอย่างแท้จริงคือการผสานรวมกับงานอื่น ๆ ของคุณใน ClickUp ได้อย่างราบรื่น AI Notetaker สามารถ สร้างงานโดยอัตโนมัติจากการสนทนาในการประชุมของคุณหรือแชร์สรุปไปยังแชททีมของคุณโดยตรง ด้วยวิธีนี้ ทุกคนจะทำงานไปในทิศทางเดียวกัน และไม่มีอะไรตกหล่น
นอกจากนี้ AI ยังสามารถทำงานที่เป็นกิจวัตร เช่น การจัดตารางประชุมและการส่งการแจ้งเตือน โดยอิงตามความพร้อมและความชอบของทีม ซึ่งช่วยลดเวลาที่ใช้ในการประสานงานด้านโลจิสติกส์ และช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถมุ่งเน้นไปที่การร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพในการทำข้อตกลงต่างๆ
คุณยังสามารถใช้ตัวแก้ไขข้อความแบบเต็มรูปแบบของClickUp Meetingsเพื่อจดบันทึก เพิ่มความคิดเห็น และแท็กเพื่อนร่วมทีมสำหรับการติดตามผลเฉพาะในระหว่างการประชุมได้อีกด้วย และหากมีสิ่งที่ต้องทำหลังจากประชุมเสร็จ? คุณสามารถมอบหมายงานได้โดยตรงจากบันทึกการประชุม
ไม่ต้องค้นหาผ่านบันทึกที่กระจัดกระจายอีกต่อไป ทุกอย่างถูกจัดโครงสร้างไว้แล้วและพร้อมที่จะแบ่งปันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ที่ทรงพลังของ ClickUp ช่วยให้คุณสรุปบันทึกการประชุมได้อย่างรวดเร็ว ตรวจสอบไวยากรณ์ และแม้แต่ร่างอีเมลติดตามผลหรือรายงาน ฟังก์ชันนี้ทำงานได้อย่างราบรื่นพร้อมการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ภายในClickUp Docs ทำให้ทุกอย่างมีโครงสร้าง เป็นระเบียบ และค้นหาได้ง่าย
ต้องการให้การประชุมของคุณมีปฏิสัมพันธ์มากขึ้นใช่ไหม? ใช้ClickUp Whiteboardsเพื่อวางแผนความคิดและทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ และเพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามแผนกับลูกค้า คุณสามารถเพิ่มการสะท้อนหรือข้อเสนอแนะได้อย่างง่ายดายในClickUp TasksและComments เพื่อไม่ให้พลาดสิ่งที่ต้องทำต่อไป
ClickUp ยังมีเทมเพลตที่มีประโยชน์สำหรับการจัดการประชุมให้ราบรื่นอีกด้วย ตัวอย่างเช่นเทมเพลตบันทึกการประชุม ClickUpช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบและมีประสิทธิภาพระหว่างการประชุมได้อย่างดีเยี่ยม คุณสามารถบันทึกผู้เข้าร่วมประชุม วาระการประชุม และรายการที่ต้องดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ คุณยังสามารถมอบหมายงานได้โดยตรงจากเอกสารเพื่อให้ทุกคนรับผิดชอบงานได้!
คุณยังสามารถลองใช้เทมเพลตบันทึกการประชุม ClickUpและเทมเพลตการประชุม ClickUpเพื่อทำให้การสนทนาของทีมคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ให้ทีมของคุณทำงานสอดคล้องกันด้วยฟีเจอร์แชทและแสดงความคิดเห็นแบบเรียลไทม์ระหว่างการประชุมด้วยClickUp Chat
- ปรับคะแนนลูกค้าเป้าหมายให้เหมาะสมและคัดกรองลูกค้าเป้าหมายด้วยClickUp Forms
- กำหนดและติดตามวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ของการประชุมทีมด้วยClickUp Goals
- ติดตามความคืบหน้าและสถานะโครงการได้อย่างรวดเร็วด้วยแดชบอร์ดอัจฉริยะของClickUp
- จัดระเบียบรายการที่ต้องดำเนินการด้วยมุมมองที่ปรับแต่งได้เช่น กระดาน ปฏิทิน หรือแผนภูมิแกนต์
- ติดตามเวลาที่ใช้ในการประชุมและการสนทนาด้วยฟีเจอร์ติดตามเวลาในตัวของClickUp
- ผสานการทำงานของ ClickUpกับแอปกว่า 1000+ รายการเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพและเชื่อมต่อกับเครื่องมือที่คุณใช้อยู่แล้ว
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ความหลากหลายของฟีเจอร์อาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกสับสนได้
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7/เดือนต่อสมาชิก
- ClickUp AI Notetaker: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ได้ในราคาเริ่มต้นเพียง $6/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
มันน่าทึ่งมากที่ได้เห็นว่าเราประหยัดเวลาในการประชุมได้มากแค่ไหนตั้งแต่ย้ายมาใช้ ClickUp สิ่งที่เคยใช้เวลาเราสามชั่วโมงต่อสัปดาห์สำหรับการวางแผนและอัปเดตกิจกรรม ตอนนี้ใช้เวลาเพียงชั่วโมงกว่าๆ เท่านั้น ทีมที่เกี่ยวข้องตอนนี้มีเวลามากขึ้นในการมุ่งเน้นไปที่ลำดับความสำคัญทางการตลาดที่สำคัญกว่า
📮ClickUp Insight: จากการสำรวจประสิทธิภาพการประชุมของเรา พบว่า 12% ของผู้ตอบแบบสอบถามรู้สึกว่ามีการประชุมที่มีคนมากเกินไป 17% ระบุว่าประชุมนานเกินไป และ 10% เชื่อว่าการประชุมส่วนใหญ่ไม่จำเป็น ในแบบสำรวจของ ClickUp อีกฉบับหนึ่ง 70% ของผู้ตอบแบบสอบถามยอมรับว่าพวกเขาจะยินดีส่งตัวแทนหรือผู้แทนไปประชุมแทนหากสามารถทำได้
ClickUp's integrated AI Notetakerสามารถเป็นตัวแทนการประชุมที่สมบูรณ์แบบของคุณได้! ให้ AI จับทุกประเด็นสำคัญ การตัดสินใจ และรายการที่ต้องดำเนินการ ในขณะที่คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่มีคุณค่าสูงกว่า ด้วยสรุปการประชุมอัตโนมัติและการสร้างงานที่ได้รับความช่วยเหลือจากClickUp Brain คุณจะไม่มีวันพลาดข้อมูลสำคัญ—แม้ในขณะที่คุณไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ทีมที่ใช้ฟีเจอร์การจัดการประชุมของ ClickUp รายงานว่ามีการลดการสนทนาและการประชุมที่ไม่จำเป็นลงถึง 50%!
2. ไฟลั่กไฟลั่ก. ai (เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกและการทำงานร่วมกัน)
Fireflies เป็นผู้ช่วยประชุมที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่ บันทึก ถอดเสียง และสรุปการประชุมบนแพลตฟอร์มยอดนิยม เช่น Zoom, Microsoft Teams และ Google Meet ช่วยประหยัดเวลาด้วยการสร้างบันทึกการประชุมที่แม่นยำ ไฮไลท์ประเด็นสำคัญ และดึงรายการที่ต้องดำเนินการ Fireflies คัดกรองรายละเอียดสำคัญ เช่น งานที่ต้องทำ กำหนดเวลา และตัวชี้วัดหลัก พร้อมทั้งวิเคราะห์โทนการสนทนาของคุณ
คุณสามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือต่าง ๆ เช่น HubSpot, Salesforce และ Slack ได้อย่างราบรื่น เพื่อให้กระบวนการทำงานของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น นอกจากนี้ Fireflies ยังช่วยให้คุณสร้างงานใหม่ด้วยคำสั่งเสียงและซิงค์สรุปการประชุมไปยัง CRM ของคุณโดยตรง อย่างไรก็ตาม มันยังขาดคุณสมบัติขั้นสูงบางประการและคุณภาพการถอดความด้วย AIอาจไม่เทียบเท่ากับเครื่องมืออื่น ๆ
หิ่งห้อย. คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ai
- ทำให้การวิเคราะห์ความรู้สึกเป็นอัตโนมัติเพื่อเน้นย้ำส่วนที่เป็นบวก, ลบ, และกลางของการหารือ
- ติดตามรายละเอียดการประชุมที่สำคัญ เช่น วันที่, ตัวชี้วัด, และคำถามสำหรับการติดตามผล
- รับการติดตามหัวข้อที่ปรับแต่งได้เพื่อจัดเรียงข้อมูลการประชุมตามความต้องการของคุณ
- เข้าถึงบันทึกการประชุมที่ผ่านมาพร้อมเวลาที่บันทึกไว้และบันทึกที่สามารถค้นหาได้
- ใช้ประโยชน์จากการสร้างฐานความรู้แบบไดนามิกด้วยเสียงสั้นและการฝังการประชุม
หิ่งห้อย ข้อจำกัดของ ai
- ไม่สามารถบันทึกการสนทนาแบบสดหรือการประชุมแบบตัวต่อตัวบนเดสก์ท็อปได้โดยตรง (มีให้บริการเฉพาะบนมือถือเท่านั้น)
- เวอร์ชันฟรีมีการบันทึกการโทรจำกัดนาที
หิ่งห้อย. การกำหนดราคา ai
- ฟรี
- ข้อดี: $18 ต่อเดือนต่อที่นั่ง
- ธุรกิจ: $29/เดือน ต่อที่นั่ง
- องค์กร: $39/เดือน ต่อที่นั่ง
หิ่งห้อย. การให้คะแนนและรีวิวของ ai
- G2: 4. 8/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
3. Fathom (เหมาะที่สุดสำหรับการจับข้อมูลเชิงลึกด้านการขายและสรุปการโทร)
Fathom เป็นเครื่องมือจดบันทึกฟรีอีกตัวหนึ่งที่ทำให้การจัดการประชุมง่ายขึ้นมาก มันบันทึก ถอดเสียง และสรุปบทสนทนาในขณะที่คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่กำลังถูกพูดถึงได้ มีแม่แบบที่ปรับแต่งได้สำหรับการประชุมทุกประเภท เช่น การโทรขายหรือการตรวจสอบความสำเร็จของลูกค้า เพื่อให้สามารถปรับให้เข้ากับความต้องการของคุณได้
แพลตฟอร์มนี้สามารถซิงค์ได้อย่างราบรื่นกับระบบ CRM เช่น Salesforce และ HubSpot ช่วยประหยัดเวลาของคุณด้วยการอัปเดตสรุปและงานโดยอัตโนมัติ คุณยังสามารถ แชร์คลิปวิดีโอแทนการสรุปข้อความธรรมดา เพื่อให้บริบทมากขึ้นเมื่ออัปเดตทีมของคุณบน Slack หรือเครื่องมืออื่น ๆ
คุณสมบัติเด่นของ Fathom
- ติดตามเวลาการพูดคุยแบบเรียลไทม์และรับข้อเสนอแนะทันทีด้วยระบบแจ้งเตือน 'พูดคนเดียว' เพื่อปรับปรุงการสื่อสารในการประชุม
- มุ่งเน้นที่ประเด็นสำคัญ หัวข้อหลัก และรายการที่ต้องดำเนินการ โดยไม่พลาดรายละเอียดที่สำคัญ
- ค้นหาอย่างชาญฉลาดและทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ด้วยเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อการทำงานเป็นทีมอย่างไร้รอยต่อ
- ระบุและจัดระเบียบรายการที่ต้องดำเนินการได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้มั่นใจถึงการติดตามผลที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพหลังการประชุม
- สัมผัสประสบการณ์การสนับสนุนลูกค้าที่ตอบสนองอย่างรวดเร็วและเป็นมิตรเมื่อต้องการ
เข้าใจข้อจำกัด
- ความสามารถที่จำกัดในการปรับแต่งระดับของรายละเอียดหรือรูปแบบของสรุปการประชุมให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะ
- ขาดความสามารถในการแก้ไขสรุปหรือฝึกอบรม AI เพื่อความแม่นยำที่ดีขึ้น
- ไม่มีโหมดออฟไลน์สำหรับการถอดความหรือสรุป
- การต่อสู้กับสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดังหรือเสียงพูดซ้อนทับกัน ซึ่งนำไปสู่การถอดความที่ไม่แม่นยำ
ราคาแบบคำนวณตามการใช้งาน
- แพ็กเกจเริ่มต้น: $50/เดือน (รวม 1 บริษัท)
- เงิน: $260/เดือน (รวม 10 บริษัท)
- ทองคำ: $380/เดือน (รวม 25 บริษัท)
- แพลทินัม: $680/เดือน (รวม 50 บริษัท)
คะแนนและรีวิวจาก Fathom
- G2: 5. 0/5 (4000+ รีวิว)
- Capterra: 5. 0/5 (600+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Fathom อย่างไรบ้าง?
Fathom ช่วยให้ฉันใช้ประโยชน์จากการประชุมได้อย่างเต็มที่ที่สุด Fathom ติดตั้งได้ง่าย และซิงค์กับ Google Calendar ของฉันได้อย่างไร้ที่ติ ในขณะเดียวกันก็ทำให้การเลือกว่าจะบันทึกการประชุมใดด้วย AI เป็นเรื่องง่าย สรุปเนื้อหาเข้าใจง่าย ฉันชอบเป็นพิเศษที่แบ่งออกเป็นส่วนต่างๆ (ประเด็นสำคัญ หัวข้อ และขั้นตอนต่อไป)
4. Gong. io (แพลตฟอร์มวิเคราะห์การสนทนาและข้อมูลเชิงลึกด้านการขายที่ดีที่สุด)
Gong มุ่งเน้นที่จะทำให้การประชุมโครงการของคุณมีข้อมูลเชิงลึกมากขึ้น คุณสามารถข้ามการประชุมที่ไม่มีที่สิ้นสุดและยังคงติดตามข้อมูลได้ นอกจากนี้ยังใช้งานง่ายอย่างไม่น่าเชื่อ—ไม่จำเป็นต้องมีการฝึกอบรมที่ซับซ้อน คุณสามารถเริ่มต้นได้ทันที
ไม่ว่าคุณจะกำลังต้อนรับสมาชิกใหม่ในทีม ติดตามข้อกังวลของลูกค้า หรือปรับแต่งการนำเสนอขายของคุณให้ดียิ่งขึ้น Gong ช่วยทำให้กระบวนการทั้งหมดสำหรับมืออาชีพด้านการขายเป็นไปอย่างราบรื่น นอกจากนี้ เมื่อถึงเวลาที่จะแบ่งปันช่วงเวลาสำคัญกับลูกค้า คุณสามารถส่งการบันทึกด้วยลิงก์ง่ายๆ และยังสามารถติดตามได้ว่าใครกำลังรับชมอยู่จริงๆ
Gong. io คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- สร้างรายการดำเนินการโดยอัตโนมัติด้วยการปรับแต่งเพียงเล็กน้อย ช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่การดำเนินงาน
- รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการโทรที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อรับและฝึกอบรมสมาชิกใหม่ของทีมให้เร็วขึ้นเพื่อความพึงพอใจของลูกค้าที่ดีขึ้น
- ติดตามปัญหาและแนวโน้มที่เกิดขึ้นซ้ำของลูกค้าเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจของคุณเกี่ยวกับตลาด
- วิเคราะห์ภาษาการขายที่ประสบความสำเร็จ จุดเจ็บปวด และข้อโต้แย้ง เพื่อปรับปรุงแนวทางการขายของคุณ
- ได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับคำสำคัญเช่น 'ความเสี่ยง' หรือ 'ยกเลิก' เพื่อจัดการกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นอย่างเชิงรุก
- เข้าถึงการวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับข้อมูลการโทร, การมีปฏิสัมพันธ์ทางการขาย, และพฤติกรรมของลูกค้าเพื่อชี้นำกลยุทธ์ของคุณ
ข้อจำกัดของ Gong. io
- ประสบปัญหาความแม่นยำในการถอดเสียงและต้องตรวจสอบกับเสียงต้นฉบับ
- ขาดการบูรณาการระหว่างส่วน การสนทนา และ การมีส่วนร่วม
- ความสามารถในการส่งออกจำนวนมากแบบจำกัดจำเป็นต้องใช้ทรัพยากรทางเทคนิคในการดึงชุดข้อมูลขนาดใหญ่
Gong. io ราคา
- ราคาที่กำหนดเองตามประเภทของใบอนุญาต
Gong. io คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 6,000+)
- Capterra: 4. 8/5 (500+ รีวิว)
5. Otter.ai (การถอดเสียงและการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ด้วย AI ที่ดีที่สุดสำหรับการประชุม)
Otter ถูกใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรมสำหรับการถอดเสียงทุกอย่างตั้งแต่การบันทึกเสียงทางกฎหมายและการสัมภาษณ์ ไปจนถึงการสร้างสรุปการประชุมและรายงานการประชุม (MOM) มันสามารถถอดเสียงการประชุมได้แบบเรียลไทม์โดยอัตโนมัติ คุณจึงไม่ต้องกังวลว่าจะพลาดอะไร OtterPilot สามารถเข้าร่วมการประชุมหลายครั้งพร้อมกันได้ และถอดเสียงไปพร้อม ๆ กัน
ด้วยระบบจดจำเสียงขั้นสูง Otter สามารถจัดการกับเสียงที่แตกต่างกันและภาษาเฉพาะทางอุตสาหกรรมได้อย่างราบรื่น ฟีเจอร์ Meeting Gems ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มรายการที่ต้องดำเนินการ ความคิดเห็น และบันทึกต่าง ๆ ได้ทั้งระหว่างหรือหลังการประชุม เพื่อให้มั่นใจว่าทุกข้อมูลสำคัญได้รับการบันทึกครบถ้วน
Otter.ai ฟีเจอร์เด่น
- ปรับแต่งการถอดเสียงให้ตรงตามความต้องการของคุณโดยสอนให้ Otter รู้จักเสียงของคุณ
- ผสาน Otter เข้ากับปฏิทินของคุณเพื่อเข้าร่วมและถอดเสียงการประชุมโดยอัตโนมัติ
- เล่นซ้ำการสนทนาที่ผ่านมาด้วยความเร็วที่เร็วขึ้นและส่งออกบทถอดความในรูปแบบต่างๆ เพื่อความสะดวกในการแชร์และเก็บรักษา
- จับภาพการเปลี่ยนแปลงทางสายตาโดยอัตโนมัติระหว่างการสนทนาเพื่อเน้นช่วงเวลาสำคัญควบคู่กับข้อความถอดความ
ข้อจำกัดของ Otter.ai
- ฟีดการสนทนาอาจเกิดความล่าช้าและทำให้การเข้าถึงการประชุมที่ผ่านมาช้าลง
- สรุปไม่สามารถอัปเดตได้เมื่อสร้างแล้ว
- การต่อสู้กับการระบุผู้พูดอย่างถูกต้องในบทสนทนาแบบกลุ่ม ซึ่งเป็นความท้าทายสำหรับกรณีการใช้งานที่ต้องมีการถอดเสียงจำนวนมาก เช่น การสัมภาษณ์
Otter.ai ราคา
- แผนฟรี
- ข้อดี: $8. 33/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
Otter.ai คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 3/5 (200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึงOtter.ai อย่างไรบ้าง?
Otter.ai เป็นเครื่องมือ AI ที่ยอดเยี่ยมสำหรับการถอดเสียงจากไฟล์เสียงและวิดีโอ เวอร์ชันพรีเมียมนั้นดีมาก เพราะคุณสามารถอัปโหลดไฟล์เสียงได้นานขึ้น จุดเด่นที่สุดคือการใส่เวลาและแม่นยำของมัน โดยรวมแล้วฉันพอใจมาก แต่ฉันคิดว่ามันสามารถปรับปรุงในเรื่องของการระบุผู้พูด และบางครั้งมันทำงานไม่ราบรื่นขณะแก้ไข
6. Clari Copilot (แพลตฟอร์มอัจฉริยะด้านการสนทนาที่ดีที่สุดสำหรับการโค้ชขายแบบเรียลไทม์)
Clari Copilot (เดิมชื่อ Wingman) เป็นแพลตฟอร์มข้อมูลเชิงลึกด้านการขายที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมขายทำงานได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น ทำหน้าที่เป็นโค้ชแบบเรียลไทม์ มอบเครื่องมือ ข้อมูลเชิงลึก และคำแนะนำสดให้กับตัวแทนขาย เพื่อจัดการกับข้อโต้แย้ง ปรับปรุงการสนทนา และปิดการขายได้เร็วขึ้น
มันผสานปัญญาประดิษฐ์เข้ากับการวิเคราะห์การสนทนาและโค้ชชิ่งแบบเรียลไทม์ เพื่อบันทึก ถอดความ และวิเคราะห์การโทรขาย เพื่อระบุข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าและสถานะของดีล นอกเหนือจากการวิเคราะห์หลังการโทรแล้ว Wingman ยังมอบคำแนะนำแบบเรียลไทม์ การโค้ชชิ่ง และการ์ดกลยุทธ์ที่สามารถนำไปใช้ได้ทันทีระหว่างการสนทนา เพื่อให้ตัวแทนขายมั่นใจและดำเนินการได้อย่างถูกต้องในทุกบทสนทนา
คุณสมบัติเด่นของ Clari Copilot
- การเข้าถึงแดชบอร์ด Centralized Deal Central สำหรับการติดตามข้อตกลง ระบุข้อตกลงที่มีความเสี่ยง ผลักดันข้อตกลงเหล่านั้นไปข้างหน้าเพื่อสร้างความมั่นใจในท่อธุรกิจ
- รับคำแนะนำแบบเรียลไทม์พร้อมคำแนะนำสดที่ปรับแต่งเฉพาะ การ์ดต่อสู้ และการแจ้งเตือนบทพูดเดี่ยวระหว่างการสนทนา
- เข้าถึงเพลย์ลิสต์ที่คัดสรรมาแล้วของกลยุทธ์ที่ประสบความสำเร็จสำหรับการสาธิต, การโทรค้นหา, และอื่น ๆ สำหรับการเริ่มต้นและการเรียนรู้ระหว่างเพื่อนร่วมงาน
- ทราบได้ทันทีเมื่อมีการดูการโทรด้วยแจ้งเตือนบนส่วนของการโทรที่แชร์
ข้อจำกัดของ Clari Copilot
- ไม่ได้สรุปการประชุมอย่างรวดเร็วสำหรับประเด็นสำคัญและขั้นตอนต่อไป
- การแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ระหว่างการโทรอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกหนักใจ
ราคาของ Clari Copilot
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและความคิดเห็นของ Clari Copilot:
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
📖 อ่านเพิ่มเติม: ลองดูเทมเพลตบันทึกการประชุมเพื่อจดบันทึกทุกประเด็นที่พูดคุยไว้ได้อย่างง่ายดาย และให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน!
7. Salesloft (แพลตฟอร์มการมีส่วนร่วมในการขายที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ดีที่สุดเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ)
Salesloft เป็นแพลตฟอร์มการจัดการรายได้ที่รวมกิจกรรมการขายทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว โดยรวมศูนย์การสื่อสาร จัดการลูกค้าเป้าหมาย และเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการขายทั้งหมด มันให้แดชบอร์ดแบบไดนามิกเพื่อแสดงภาพสุขภาพของกระบวนการขายของคุณ ติดตามความคืบหน้า และได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับประสิทธิภาพของทีมคุณในเวลาจริง
ตั้งแต่การค้นหาลูกค้าใหม่ไปจนถึงการต่ออายุ Salesloft มอบเครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูง ระบบอัตโนมัติในการขาย การพยากรณ์ การจัดการดีล และปัญญาประดิษฐ์ในการสนทนาให้กับทีมขาย ช่วยให้ตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดและติดตามดีลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเด่นของ Salesloft
- รับคำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วย AI, การตอบกลับอัจฉริยะ และการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์
- รวมศูนย์การจัดการลูกค้าโดยการผสานรวมกับระบบ CRM เช่น Salesforce และ HubSpot
- เพิ่มประสิทธิภาพการติดต่อครั้งแรกด้วยเทมเพลตอีเมลที่ปรับแต่งได้และเครื่องมือทดสอบ A/B เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วม
- ตรวจสอบการโทรพร้อมข้อมูลเชิงลึก เช่น อัตราส่วนการพูดและตัวชี้วัดการโค้ช
ข้อจำกัดของ Salesloft
- ผู้ใช้บางรายประสบปัญหาขณะนำเข้าข้อมูลผู้ติดต่อจำนวนมาก
- กระบวนการตั้งค่าของ Salesloft ต้องการการฝึกอบรมทีมอย่างละเอียด
ราคาของ Salesloft
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Salesloft
- G2: 4. 5/5 (4,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (200+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Salesloft อย่างไรบ้าง?
Salesloft ทำให้การติดต่อสื่อสารเป็นไปอย่างทันเวลา ใช้งานง่าย เป็นส่วนตัว และมีการร่วมมือกัน ฉันใช้ Salesloft มาเป็นเวลาสามปีแล้วในฐานะ BDR และฉันสามารถกล่าวได้อย่างมั่นใจว่ามันเป็นเครื่องมือที่จำเป็นอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนธุรกิจ Salesloft สามารถผสานการทำงานกับ Salesforce ได้อย่างราบรื่น มอบทางลัดที่ปรับแต่งได้เพื่อให้การติดต่อสื่อสารเป็นส่วนตัวได้อย่างง่ายดาย และจังหวะการทำงานที่สามารถปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์ช่วยให้สามารถแบ่งปันได้กับผู้ใช้ทุกคน ฉันต้องการให้มีรูปแบบการออกแบบและวิธีการปรับแต่งรูปลักษณ์ของอีเมลบน Salesloft มากขึ้น
8. บทสร้อย. ai (เครื่องมือวิเคราะห์การสนทนาที่ดีที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการสนทนาด้านการขาย)
Chorus by ZoomInfo เป็นแพลตฟอร์มอัจฉริยะด้านการสนทนาที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งออกแบบมาเพื่อจับภาพ ถอดความ และวิเคราะห์การประชุมด้านการขายและความสำเร็จของลูกค้า ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ เพื่อช่วยให้ทีมมุ่งเน้นไปที่การสร้างความสัมพันธ์แทนงานด้านเอกสาร ผู้นำฝ่ายขายสามารถใช้ Chorus เพื่อฝึกอบรมทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ระบุความเสี่ยงในดีล และเน้นช่วงเวลาสำคัญในการสนทนา
ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและการผสานรวมที่ไร้รอยต่อ Chorus ทำงานได้อย่างราบรื่นในเบื้องหลัง มอบสรุปอีเมลโดยอัตโนมัติและไฮไลท์สำคัญต่างๆ คุณสมบัติต่างๆ เช่น ไทม์ไลน์ผู้พูดและคลิปที่สามารถแชร์ได้ ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อและจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องใช้ความพยายามเพิ่มเติม
คอรัส. คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ai
- ทำให้การติดตามผลง่ายขึ้นด้วยอีเมลที่สร้างโดย AI
- คลิปและแชร์ส่วนการประชุมเฉพาะภายในหรือภายนอกเพื่อการทำงานร่วมกันที่ดีขึ้น
- เพิ่มประสิทธิภาพการคัดกรองลูกค้าเป้าหมายด้วยข้อมูล B2B ที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นจากการผสานฐานข้อมูลของ ZoomInfo
- ติดตามตัวชี้วัดการสนทนา, แจ้งเตือนความเสี่ยง, และเน้นคำถามสำหรับการให้คำแนะนำและการประกันคุณภาพ
คอรัส ข้อจำกัดของ ai
- การผสานรวมกับระบบ CRM อาจมีความซับซ้อนและใช้เวลานาน
- มันมีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันเนื่องจากคุณสมบัติขั้นสูงและการวิเคราะห์
- อีเมลติดตามผลอาจมีข้อมูลซ้ำซ้อน ซึ่งอาจต้องแก้ไขเพิ่มเติม
คอรัส. การกำหนดราคาของ ai
- ราคาตามความต้องการ
คอรัส. การจัดอันดับและรีวิวของ ai
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 2,900 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึงChorus.ai อย่างไรบ้าง?
Chorus ช่วยให้ฉันสามารถนำส่วนสำคัญของเนื้อหาจากการประชุมกับลูกค้าไปส่งให้ลูกค้าได้โดยตรง พวกเขายังช่วยจัดระเบียบรายละเอียดของการประชุมให้เป็นรูปแบบที่อ่านง่ายได้อย่างยอดเยี่ยม และยังมีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับการจดบันทึก
🧠 คุณรู้หรือไม่? ในปี 2023 ZoomInfo ได้เข้าซื้อกิจการ Chorus เพื่อผสานข้อมูลอัจฉริยะเข้ากับข้อมูลเชิงลึกจากการประชุม ช่วยให้ทีมขายระบุเป้าหมาย เตรียมตัวได้ดีขึ้น และคว้าโอกาสใหม่ ๆ ได้อย่างมั่นใจ
9. Tactiq (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงแบบเรียลไทม์และการจัดการงาน)
Tactiq ทำงานร่วมกับ Microsoft Teams, Google Meet หรือ Zoom เพื่อสรุปการประชุมของคุณและสร้างรายการที่สามารถดำเนินการได้ด้วยการผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อ มันฟังการประชุมของคุณ แปลงบทสนทนาเป็นบทถอดความที่ถูกต้องแม่นยำ พร้อมเชื่อมโยงกับแอปโปรดของคุณ หลังการประชุม คุณสามารถเข้าถึงการบันทึกได้อย่างง่ายดาย สร้างการดำเนินการที่กำหนดเอง และแม้กระทั่งถามคำถาม AI เกี่ยวกับสิ่งที่ได้พูดคุยกัน
ไม่ว่าคุณจะเป็นทีมพัฒนาที่กำลังสร้างตั๋วใน Jira หรือทีมเล็ก ๆ ที่กำลังอัปเดตทุกคนใน Slack Tactiq ก็พร้อมช่วยคุณแล้ว ปลั๊กอิน Chrome ของมันช่วยให้คุณสามารถบันทึกการประชุม ใส่เวลา และไฮไลท์ช่วงเวลาสำคัญได้แบบเรียลไทม์ นอกจากนี้ยังมีการระบุผู้พูด ทำให้คุณรู้เสมอว่าใครกำลังพูดอะไรอยู่
คุณสมบัติเด่นของ Tactiq
- สร้างวาระการประชุมได้อย่างง่ายดายด้วย AI เพื่อโครงสร้างที่ชัดเจนและเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น
- สร้างสรุปที่มีความแม่นยำสูงและสอดคล้องกับบริบทในหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่แบบสั้นไปจนถึงแบบครอบคลุม
- สกัดงานที่สามารถดำเนินการได้และสร้างอีเมลที่เป็นมืออาชีพโดยตรงจากการสนทนาในการประชุม
- เปิดใช้งานคำบรรยายสดสำหรับทุกการประชุม Google Meet ของคุณ เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างครอบคลุมและชัดเจน
- อัปโหลดเอกสารการเรียนในอดีตหรือไฟล์เสียงเพื่อสร้างสรุปและปรับปรุงการถอดเสียง
ข้อจำกัดของ Tactiq
- ถอดคำที่ฟังไม่ชัดเจนออกแทนที่จะข้ามไป
- การต่อสู้กับสำเนียงและเสียงที่ไม่ชัดเจน โดยเฉพาะในภาษาที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ เช่น ภาษาสเปนและภาษาอังกฤษแบบอินเดีย
ราคาของ Tactiq
- ฟรี
- ข้อดี: $8/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $16 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Tactiq
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
10. MeetGeek. ai (ผู้ช่วยประชุม AI ที่ดีที่สุดสำหรับการถอดความและข้อมูลเชิงลึก)
MeetGeek เป็นผู้ช่วยจัดการประชุมที่มีระเบียบแบบแผนสูง ซึ่งช่วยบันทึกข้อมูล สรุปเนื้อหา และถอดความทั้งการประชุมออนไลน์และออฟไลน์โดยอัตโนมัติ ด้วยความสามารถในการเชื่อมต่อกับเครื่องมือมากกว่า 2,000 รายการ รวมถึง HubSpot, Slack และ Google Calendar จึงสามารถซิงค์ข้อมูลกับเครื่องมือที่คุณใช้อยู่ได้อย่างราบรื่น
คุณสามารถสร้างเทมเพลตแบบกำหนดเอง จัดระเบียบการสนทนาเป็นโฟลเดอร์ และบันทึกประเด็นสำคัญ ไฮไลท์ และวิดีโอได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ MeetGeek. ai
- ถอดเสียงการประชุมในกว่า 20 ภาษาด้วยความแม่นยำสูง แม้จากไฟล์ที่บันทึกไว้ล่วงหน้า
- บันทึกและแชร์การประชุมวิดีโอโดยอัตโนมัติพร้อมเวลาที่บันทึกไว้เพื่อการอ้างอิงที่ง่าย
- รับข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริงด้วยการวิเคราะห์ขั้นสูง รวมถึงการวิเคราะห์ความรู้สึกและตัวชี้วัดประสิทธิภาพ
- รวบรวมและจัดระเบียบการประชุมให้เป็นโฟลเดอร์ที่ปรับแต่งได้เพื่อการเข้าถึงอย่างเป็นระบบ
ข้อจำกัดของ MeetGeek. ai
- การซิงค์การประชุมใหม่ช้า มักใช้เวลาถึงหนึ่งชั่วโมงกว่าจะปรากฏ
- ผู้ใช้ไม่สามารถเริ่มการถอดเสียงระหว่างการประชุมได้ เว้นแต่จะมีการกำหนดเวลาไว้ล่วงหน้า
ราคา MeetGeek. ai
- แผนฟรี
- ข้อดี: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: เริ่มต้นที่ $59/เดือนต่อผู้ใช้
MeetGeek.ai คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 6/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Geek. ai อย่างไรบ้าง?
ฉันได้ใช้ MeetGeek มาประมาณหนึ่งสัปดาห์แล้ว มันใช้งานง่าย ฉันได้รับถอดความและสามารถส่งออกได้ สรุปนั้นดีมาก และมันง่ายที่จะให้ผู้ช่วยเข้าร่วมการประชุมที่ฉันทำเครื่องหมายไว้ก่อนหน้านี้ เมื่อผู้ช่วยเข้าร่วมการประชุมโดยอัตโนมัติ ฉันไม่จำเป็นต้องเตือนตัวเองว่าต้องเปิดใช้งาน และฉันสามารถเข้าถึงส่วนสำคัญได้
💡คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: จัดเก็บเอกสารถอดเสียงพร้อมไฟล์เสียงและวิดีโอไว้ในคลังวิดีโอ MeetGeek อย่างปลอดภัย และเข้าถึงได้ทุกเมื่อที่คุณต้องการ!
11. Grain (เครื่องมือบันทึกการประชุม AI ที่ดีที่สุดสำหรับการเน้นประเด็นสำคัญและการทำงานร่วมกัน)
Grain เชื่อมต่อกับ Zoom, Google Meet และ Microsoft Teams เพื่อบันทึกการประชุมโดยอัตโนมัติ, บันทึกโน้ตโดยอัตโนมัติ และเน้นข้อมูลสำคัญ
คุณสามารถตัดและแชร์ความคิดเห็นของลูกค้าในคำพูดของพวกเขาได้อย่างง่ายดายผ่านเครื่องมือเช่น Slack, Notion, HubSpot, และ Salesforce ทำให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน นอกจากนี้ยังสามารถผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับ Google Calendar และคุณสามารถอัปโหลดการบันทึกภายหลังได้โดยไม่ต้องใช้บอทการประชุม
นอกเหนือจากการเป็นเพียงเครื่องบันทึกการโทร Grain ยังมีฟีเจอร์อัจฉริยะ เช่น การสร้างรายการงานอัตโนมัติ การวิเคราะห์ความรู้สึก และสรุปข้อมูลที่ง่ายต่อการนำทาง
ระบบจะระบุวลีสำคัญโดยอัตโนมัติ จัดหมวดหมู่เป็นแท็กอัจฉริยะ และติดตามการโต้ตอบที่สำคัญกับลูกค้า Grain ช่วยให้ทีมมีส่วนร่วมระหว่างการสนทนา พร้อมทั้งให้สรุปข้อมูลอย่างครบถ้วนและการวิเคราะห์โดยใช้ AI เพื่อปรับปรุงกลยุทธ์การสื่อสารและพัฒนาการโต้ตอบทั้งภายในองค์กรและกับลูกค้า
คุณสมบัติเด่นของธัญพืช
- กรองการสนทนาที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานและมุ่งเน้นที่ประเด็นสำคัญสำหรับการสรุป
- ติดตามคำสำคัญและข้อมูลเชิงลึก รวมถึงการวิเคราะห์ความรู้สึก การแบ่งเวลาการสนทนา และประสิทธิภาพของทีม เพื่อตรวจจับความรู้สึกของลูกค้า ระบุปัญหา และปรับปรุงกลยุทธ์การขายเพื่อผลลัพธ์ที่ดีขึ้น
- เน้นข้อความสำคัญและเนื้อหาสำหรับโซเชียลมีเดียหรือการอัปเดตให้ลูกค้าได้อย่างง่ายดาย
- ค้นหาคำสำคัญ วลี หรือช่วงเวลาเฉพาะภายในการประชุมได้อย่างง่ายดาย
- ปรับปรุงการประชุมโดยการสร้างความรับผิดชอบ ติดตามการตัดสินใจ และให้ข้อมูลเชิงลึก
ข้อจำกัดของเมล็ด
- ไม่มีแอปพลิเคชันมือถือสำหรับการให้ข้อเสนอแนะและการเข้าถึงขณะเดินทาง
- ขาดการเชื่อมต่อโดยตรงกับ Salesforce ซึ่งอาจเป็นข้อเสียสำหรับองค์กรที่พึ่งพา SFDC ในการจัดการข้อมูลลูกค้าและการขาย
การกำหนดราคาธัญพืช
- ฟรี
- เริ่มต้น: $15/เดือน ต่อที่นั่ง
- ธุรกิจ: $29/เดือน ต่อที่นั่ง
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การประเมินและรีวิวเมล็ดพืช
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 250+)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Grain อย่างไรบ้าง?
Grain เป็นส่วนเสริมที่ยอดเยี่ยมสำหรับเครื่องมือของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากการผสานรวมกับ HubSpot ได้อย่างราบรื่น ซึ่งช่วยให้ขั้นตอนการทำงานของเราง่ายขึ้นอย่างมาก ตัวเลือกในการดึงการบันทึกบนคลาวด์ของ Zoom โดยไม่ต้องให้ผู้ช่วยเข้าร่วมทุกการสนทนาเป็นคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยม ช่วยให้เราสามารถบันทึกข้อมูลสำคัญได้อย่างไม่รบกวน
🧠 คุณรู้หรือไม่? Grain รองรับมากกว่า 100 ภาษาสำหรับการถอดเสียงและการจดบันทึก พร้อมระดับการรองรับที่แตกต่างกัน เช่น First Class, Normal, และ Experimental เพื่อตอบสนองความต้องการทั่วโลก!
เพิ่มประสิทธิภาพการประชุมด้วย ClickUp
ทุกแพลตฟอร์มที่เราได้กล่าวถึงนั้นมั่นใจได้ว่าจะนำมาซึ่งคุณค่าที่ยอดเยี่ยมให้กับคุณอย่างแน่นอน แต่เราต้องยอมรับว่ามันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะหาเครื่องมือที่สามารถทำทุกอย่างที่คุณต้องการได้อย่างสมบูรณ์แบบ ทุกแพลตฟอร์มล้วนมีคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง ซึ่งอาจเป็นสิ่งที่คุณต้องการอย่างแท้จริง ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ
หากคุณกำลังมองหาผู้ช่วยประชุม AI ที่มีประสิทธิภาพสูงซึ่งรวมการจัดการโครงการ การจัดระเบียบงาน และการทำงานร่วมกันไว้ในที่เดียว ClickUp อาจเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคุณ มันมีเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้และการผสานรวมเพื่อช่วยให้ทีมของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและปรับปรุงประสิทธิภาพการขาย นอกจากนี้ ClickUp's AI Notetaker ยังถอดเสียงการประชุมแบบเรียลไทม์และสร้างสรุปโดย AI เพื่อให้ทีมดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว
