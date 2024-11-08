10 อันดับเครื่องมือสรุปการประชุมด้วย AI ที่ดีที่สุด

พูดกันตามตรง—การจดบันทึกในระหว่างการประชุมอาจเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก คุณต้องพยายามตั้งใจฟังการสนทนาที่สำคัญในขณะที่ต้องรีบจดบันทึกเพื่อไม่ให้ลืม
แต่ถ้าคุณไม่ต้องเลือกระหว่างการให้ความสนใจกับการจับทุกสิ่งสำคัญล่ะ?
ขอบคุณเครื่องมือสรุปการประชุมด้วย AI คุณไม่จำเป็นต้องทำเองอีกต่อไป ด้วยเครื่องมือเหล่านี้ คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การสนทนาได้อย่างเต็มที่ โดยรู้ว่า AI กำลังบันทึกและสรุปบันทึกการประชุมให้คุณ 🤖
ตั้งแต่การบันทึกประเด็นที่ต้องดำเนินการไปจนถึงการสร้างสรุปที่ชัดเจน ระบบสรุปการประชุมด้วย AI ช่วยขจัดความจำเป็นในการจดบันทึกด้วยตนเอง ทำให้คุณสามารถมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการประชุมของคุณ
นั่นทำให้คุณสนใจไหม? 🤔
เอาล่ะ อ่านต่อเพื่อสำรวจ 10 เครื่องมือสรุปการประชุมด้วย AI ที่ดีที่สุด ที่จะช่วยคุณเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานของคุณ
คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือสรุปบันทึกด้วย AI?
การเลือกเครื่องมือสรุปการประชุมด้วย AI ที่เหมาะสมนั้นไม่ใช่แค่การหาเครื่องมือที่ "ใช้งานได้" เท่านั้น ควรมีประสิทธิภาพสูง ใช้งานง่าย และตอบสนองได้ดี นอกเหนือจากนี้ นี่คือคุณสมบัติสำคัญบางประการที่คุณควรพิจารณา:
- ความถูกต้อง: เลือกผู้สรุปการประชุม AI ที่สร้างบันทึกการประชุมที่ถูกต้องแม่นยำ ช่วยอำนวยความสะดวกในการจดบันทึกและรับประกันความน่าเชื่อถือสูงสุด
- ความสามารถในการปรับแต่ง: เลือกเครื่องมือที่มีตัวเลือกในการปรับแต่ง. ตัวอย่างเช่น ตัวสรุปการประชุม AI คุณภาพควรให้คุณสามารถปรับแต่งบันทึกการประชุมต่าง ๆ ตามความยาว, รายละเอียด, จุดสำคัญ, เป็นต้น.
- ความสามารถในการผสานรวม: เลือกเครื่องมือสรุปเนื้อหาที่สามารถผสานรวมกับเครื่องมือและซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามได้ ซึ่งรวมถึงแอปและเครื่องมือสำหรับการประชุมทางวิดีโอที่ได้รับความนิยม เช่น Zoom และ Google Meet แพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันอย่าง Microsoft Teams และเครื่องมือปฏิทินอย่าง Calendly
- การรองรับภาษา: ค้นหาเครื่องมือที่รองรับภาษาต่างๆ ทั่วโลกและในภูมิภาคต่างๆ สิ่งนี้ช่วยให้การถอดเสียงแบบเรียลไทม์เป็นไปอย่างราบรื่นและช่วยบันทึกการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ความปลอดภัย: เลือกเครื่องมือสรุปบันทึกด้วย AI ที่มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่แข็งแกร่งและปฏิบัติตามข้อบังคับการคุ้มครองข้อมูล เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่คุณแบ่งปันในวิดีโอของคุณจะปลอดภัยจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต
10 อันดับเครื่องมือสรุปโน้ตด้วย AI ที่ดีที่สุดที่ควรใช้
นี่คือการเปรียบเทียบอย่างรวดเร็วของเครื่องมือชั้นนำในตลาดเพื่อช่วยคุณเลือกเครื่องมือสรุปการประชุมด้วย AI ที่เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณ เราได้แยกแยะเครื่องมือเหล่านี้ตามกรณีการใช้งานที่ดีที่สุด, คุณสมบัติหลัก, ราคา, และว่ามีแผนให้บริการฟรีหรือไม่ ด้วยวิธีนี้คุณสามารถค้นหาเครื่องมือที่เหมาะกับกระบวนการทำงานและงบประมาณของคุณได้อย่างง่ายดาย
|เครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|แผนฟรี
|แผนการชำระเงินเริ่มต้นจาก
|คุณสมบัติเด่น
|คลิกอัพ
|การสรุปบันทึกการประชุมด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์
|ใช่
|7 ดอลลาร์ต่อเดือน
|การถอดเสียงแบบเรียลไทม์, การแปลงงาน, การจัดเก็บเอกสาร
|หิ่งห้อย. ai
|การบันทึกบันทึกการประชุมอัตโนมัติ
|ใช่
|18 ดอลลาร์ต่อเดือน
|สรุปการประชุมทางวิดีโอ และส่วนขยายเบราว์เซอร์เพื่อการใช้งานที่ง่ายดาย
|Otter. ai
|สรุปการประชุมออนไลน์
|ใช่
|16.99 ดอลลาร์/เดือน
|สร้างสรุปการประชุม แอปพลิเคชันมือถือ เน้นจุดสำคัญ
|Avoma
|การได้รับข้อมูลเชิงลึกจากการประชุม
|ใช่
|24 ดอลลาร์ต่อเดือน
|ให้ข้อมูลเชิงลึกในการประชุม แก้ไขการถอดความ เชื่อมต่อกับระบบ CRM
|เข้าใจ
|สรุปวิดีโอการประชุม
|ใช่
|19 ดอลลาร์ต่อเดือน
|สรุปการประชุมทางวิดีโอ, ส่วนขยายเบราว์เซอร์เพื่อการใช้งานที่ง่าย
|เพื่อนร่วม
|การสร้างระเบียบวาระการประชุม
|ใช่
|11 ดอลลาร์ต่อเดือน
|การบันทึกโน้ตสด, การมอบหมายงาน, การแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์
|Sembly AI
|การบันทึกการประชุม
|ใช่
|29 ดอลลาร์/เดือน ต่อที่นั่ง
|ติดแท็กช่วงเวลาสำคัญ รองรับ 48 ภาษา ค้นหาด้วยคำสำคัญ
|ลาคิส
|การสกัดบันทึกจากการประชุม
|ใช่
|13. 33 ดอลลาร์/เดือน
|สรุปการประชุมลูกค้า สร้างข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
|เจมี่ เอไอ
|สรุปการประชุม (ออนไลน์และแบบพบปะ)
|ใช่
|26. 31 ดอลลาร์ต่อเดือน
|แปลบทถอดเสียงเป็นภาษาต่างๆ มากกว่า 20 ภาษา พร้อมแท็กช่วงเวลาสำคัญ
|ดูซ้ำ
|บันทึกวิดีโอ
|ใช่
|23.75 ดอลลาร์/เดือน
|จัดการประชุมตามช่องทาง, ให้การวิเคราะห์, แบ่งปันสรุป
ตอนนี้คุณได้เห็นการเปรียบเทียบอย่างรวดเร็วของเครื่องมือสรุปการประชุม AI ที่ดีที่สุดแล้ว มาเจาะลึกถึงสิ่งที่ทำให้แต่ละเครื่องมือโดดเด่นกันดีกว่า ตั้งแต่การถอดความแบบเรียลไทม์ไปจนถึงการผสานรวมที่ราบรื่นและคุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติ เราจะสำรวจข้อดีและข้อจำกัดเฉพาะของเครื่องมือเหล่านี้เพื่อให้คุณสามารถตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลว่าเครื่องมือใดเหมาะสมกับความต้องการของทีมคุณมากที่สุด
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการสรุปบันทึกการประชุมด้วย AI)
ต้องการผู้ช่วย AI สำหรับที่ทำงานที่แข็งแกร่ง, ยืดหยุ่น, และมีประสิทธิภาพสูงหรือไม่? ไม่ต้องมองหาที่อื่นอีกแล้ว—ClickUp คือโซลูชันที่ดีที่สุดสำหรับคุณ 🏆
แพลตฟอร์มการจัดการโครงการแบบครบวงจร ClickUp มอบเครื่องมือและฟีเจอร์ทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อทำให้ทุกแง่มุมของงานคุณง่ายขึ้น—และการจดบันทึกก็ไม่ใช่ข้อยกเว้น
อะไรทำให้ ClickUp เป็นที่สุดของธุรกิจ? ความลับนั้นแพร่หลาย—ความครอบคลุมของมัน! ไม่เหมือนกับเครื่องมืออื่น ๆ ClickUp นำเสนอโซลูชันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจดบันทึกสำหรับการประชุมแบบซิงโครนัสและอะซิงโครนัส
จินตนาการถึงโซลูชันครบวงจรสำหรับการสร้างวาระการประชุม, สรุปเนื้อหาการประชุม, และได้รับบันทึกการประชุมอัตโนมัติ. เข้าสู่ClickUp Meetings.
การจัดการประชุมที่ครอบคลุมทุกด้านซึ่งเป็นผู้ช่วยชีวิตสำหรับอุปสรรคของทีมแบบเรียลไทม์ทั้งหมดของคุณ
แต่เดี๋ยวก่อน—นั่นยังไม่ใช่ครึ่งหนึ่งของสิ่งที่ ClickUp มีให้ด้วยซ้ำ
การถอดความการประชุมวิดีโอที่ดียิ่งขึ้นด้วย ClickUp Brain และคลิป
ClickUp Brainช่วยคุณสร้างวาระการประชุม, บันทึกการประชุมแบบเรียลไทม์, สรุป, ข้อมูลเชิงลึก, และเอกสาร—ทั้งหมดนี้เพียงแค่ไม่กี่คำสั่ง นอกจากนี้ยังช่วยคุณวิเคราะห์การหารือและเน้นจุดที่ต้องดำเนินการโดยอัตโนมัติ จากนั้นจะเปลี่ยนข้อมูลเหล่านั้นเป็นงานและมอบหมายให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติการสรุปของเครื่องมือยังสร้างภาพรวมสั้น ๆ ของการตัดสินใจสำคัญ, รายการที่ต้องดำเนินการ, และข้อคิดที่ได้จากการใช้งานเพียงไม่กี่คลิก
นั่นยังไม่หมด! ผสาน ClickUp Brain กับClickUp Clipsเพื่อถอดเสียงการประชุมวิดีโอแบบอะซิงโครนัสทั้งหมดได้อย่างสมบูรณ์แบบ!
จัดระเบียบเอกสารด้วย ClickUp Docs
ข้อผิดพลาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมสรุปการประชุม AI ทั่วไปคือความสามารถในการปรับขนาด. เมื่อทีมของคุณเติบโตขึ้น การบันทึกประเด็นสำคัญที่ถูกหารือในทุกการประชุมอาจกลายเป็นเรื่องยาก. แต่ไม่ใช่กับClickUp Docs.
เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณรวบรวมบันทึกการประชุม บทถอดความ สรุป และวิดีโอทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว
นอกจากนี้ ClickUp ยังมีเทมเพลตที่พร้อมใช้งานและปรับแต่งได้สองแบบสำหรับการจัดการประชุมและบันทึก
แม่แบบการประชุมที่คุณสามารถใช้ได้
ด้วยเทมเพลตบันทึกการประชุม ClickUp คุณสามารถกำหนดแนวทางและโครงสร้างที่ชัดเจนสำหรับการประชุมของคุณ รวมถึงวาระการประชุม บันทึกการประชุม การอภิปราย รายการที่ต้องดำเนินการ และอื่นๆ นอกจากนี้ยังสร้างงานโดยอัตโนมัติจากรายการที่ต้องดำเนินการในการประชุม รวบรวมเอกสารการประชุมไว้ในที่เดียวเพื่อการเข้าถึงที่ง่าย และปรับปรุงการทำงานร่วมกันให้มีประสิทธิภาพด้วยการอัปเดตและความคิดเห็นแบบเรียลไทม์
นอกจากนี้แม่แบบบันทึกการประชุมของ ClickUpยังให้โครงสร้างพื้นฐานสำหรับการบันทึกบันทึกการประชุมเป็นเอกสารในแพลตฟอร์ม ClickUp ช่วยให้คุณบันทึกบันทึกการประชุม จัดระเบียบการอภิปราย การตัดสินใจ และการติดตามผลในรูปแบบที่มีโครงสร้าง และแบ่งปันและอัปเดตบันทึกการประชุมกับทีมของคุณได้อย่างง่ายดาย
✅ เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการและทีมงานที่ต้องจัดการหลายโครงการพร้อมกัน ซึ่งต้องการสรุปการประชุมอย่างละเอียด การมอบหมายงาน และการผสานการทำงานกับเครื่องมือจัดการงานอื่นๆ ได้อย่างราบรื่น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- แปลงบันทึกและรายการที่ต้องดำเนินการเป็นงานโดยตรง พร้อมมอบหมายความรับผิดชอบแบบเรียลไทม์
- ตั้งค่าการแจ้งเตือนอัตโนมัติสำหรับงานที่ต้องติดตาม เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีรายการที่ต้องดำเนินการตกหล่นหลังการประชุม
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์บนเอกสารการประชุมกับสมาชิกในทีม ทำให้ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้พร้อมกัน
- ใช้ตัวเลือกข้อความที่สมบูรณ์ เช่น ตัวหนา, หัวข้อ, และสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย เพื่อจัดรูปแบบและจัดระเบียบบันทึกการประชุมของคุณอย่างชัดเจน
- ค้นหาบันทึกการประชุมและการอภิปรายในอดีตได้อย่างง่ายดาย พร้อมเข้าถึงข้อมูลสำคัญได้อย่างรวดเร็ว
- ซิงค์กับแพลตฟอร์มการประชุมและปฏิทินหลัก เช่น Google Meet และ Outlook เพื่อกำหนดเวลาการประชุมและเชื่อมโยงบันทึกกับเหตุการณ์เฉพาะ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้ใหม่อาจพบกับการเรียนรู้เล็กน้อย
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
2. ไฟลั่กไฟลั่ก. ai (เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกการประชุม)
Fireflies.ai เป็นผู้ช่วยประชุม AI ที่ใช้งานง่ายซึ่งสร้างบันทึกการประชุมโดยอัตโนมัติ
เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณสามารถกรองและฟังหัวข้อสำคัญ เพิ่มความคิดเห็น ติดป้ายสมาชิกในทีม ติดตามเวลาการพูดของผู้บรรยาย และอื่นๆ อีกมากมาย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างสรุปแบบกระชับที่ตัดผ่านความวุ่นวายของการประชุมยาวๆ
✅ เหมาะสำหรับ: ผู้ที่ทำงานทางไกลหรือกระจายตัวซึ่งต้องการสรุปเนื้อหาการประชุมยาวๆ อย่างรวดเร็วและกระชับ และต้องการแชร์บันทึกได้อย่างง่ายดายระหว่างแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Slack หรือ Asana
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Fireflies. ai
- ค้นหาการประชุมและบันทึกการประชุมที่ผ่านมาโดยใช้คำสำคัญและวลีด้วยระบบค้นหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- จับและสรุปประเด็นการดำเนินการจากการสนทนาโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ด้านการสนทนา
- แชร์บันทึกการประชุมกับทีมของคุณได้ทันทีผ่าน Slack, Notion, Asana, ฯลฯ
- ผสานการทำงานกับแอปปฏิทิน เช่น Google Calendar เพื่อจัดตารางและซิงค์การประชุม
หิ่งห้อย ข้อจำกัดของ ai
- ค่าใช้จ่ายสูงสำหรับคุณสมบัติขั้นสูง
- ต้องการการตั้งค่าด้วยตนเองอย่างหนักสำหรับกระบวนการทำงานที่กำหนดเอง
- การสนับสนุนแบบออฟไลน์ขั้นต่ำ
ไฟร์ฟลายส์. ai ราคา
- ฟรีตลอดไป
- ข้อดี: $18/เดือนต่อที่นั่ง (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ธุรกิจ: 29 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อที่นั่ง (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร: $39/เดือนต่อที่นั่ง (เรียกเก็บเงินรายปี)
หิ่งห้อย. ai คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 8/5 (490+ รีวิว)
- Capterra: NA
3. Otter.ai (เหมาะที่สุดสำหรับการสรุปการประชุมออนไลน์)
Otter.aiเป็นเครื่องมือสรุปการประชุมด้วย AI ที่มีชื่อเสียง ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกันระหว่างทีมที่อยู่ห่างไกล
เครื่องมือนี้ทำให้กิจกรรมในห้องประชุมของคุณเป็นอัตโนมัติทั้งหมด มันสร้างสรุปการประชุม มอบหมายงานที่ต้องดำเนินการให้กับเพื่อนร่วมทีม ให้คำบรรยายสำหรับการประชุมแบบตัวต่อตัวและแบบเสมือนจริง เป็นต้น
✅ เหมาะสำหรับ: ทีมที่ต้องการสรุปรายละเอียดการประชุมอย่างชัดเจนขณะเดินทาง พร้อมการสนับสนุนแอปพลิเคชันมือถือที่แข็งแกร่งและการผสานรวมกับเครื่องมือการประชุมทางวิดีโอ
คุณสมบัติเด่นของ Otter.ai
- ประหยัดเวลาด้วยการฟังสรุป 30วินาทีของบันทึกการประชุม1 ชั่วโมง
- ใช้แอปมือถือเพื่อเข้าร่วมและสร้างบันทึกการประชุมได้ทุกที่ทุกเวลา
- รับข้อมูลเชิงลึกโดยตรงเกี่ยวกับหัวข้อสำคัญที่พูดคุยในการประชุมด้วยฟีเจอร์ Otter AI Chat
ข้อจำกัดของ Otter.ai
- ตัวเลือกการส่งออกที่จำกัด
- แผนฟรีมีข้อจำกัด
- การผสานรวมกับเครื่องมือของบุคคลที่สามอย่างจำกัด
Otter.ai ราคา
- พื้นฐาน: ฟรีตลอดไป
- ข้อดี: $16.99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ
Otter.ai คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 3/5 (รีวิว 240+ รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (80+ รีวิว)
4. Avoma (เหมาะที่สุดสำหรับการได้รับข้อมูลเชิงลึกจากการประชุม)
Avoma เป็นผู้ช่วยประชุม AI ที่รู้จักกันดีในการทำงานอัตโนมัติตลอดวงจรการประชุมทั้งหมด ตั้งแต่การวางแผนไปจนถึงการดำเนินการ
มันช่วยคุณสร้างกำหนดการประชุม, บันทึกการประชุม, ได้รับสรุปการประชุมและบันทึกที่แม่นยำ, และอื่น ๆ อีกมากมาย. Avoma มุ่งเน้นไปที่การเพิ่มประสิทธิภาพผลลัพธ์ทางการขายและการตลาด และมอบข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จากการประชุมกับลูกค้าซึ่งมีคุณค่าในการปิดการขาย.
✅ เหมาะสำหรับ: ทีมขายที่ต้องการดึงข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริงจากการประชุมกับลูกค้า ติดตามรูปแบบการสนทนา และปรับปรุงประสิทธิภาพการประชุมเพื่อปิดการขายได้เร็วขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ Avoma
- แก้ไขและปรับแต่งบันทึกการประชุมแบบเรียลไทม์เพื่อปรับสรุปหรือเพิ่มบันทึกเพิ่มเติม
- ติดตามข้อมูลเชิงลึกจากการสนทนา เช่น อัตราส่วนการพูด จังหวะการพูดของผู้พูด และรูปแบบการมีปฏิสัมพันธ์ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของการประชุม
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือ CRM, ปฏิทิน, การประชุม, และเครื่องมือโทรออกหลากหลายประเภท
ข้อจำกัดของ Avoma
- เส้นทางการเรียนรู้ที่สูงขึ้น
- ราคาแพงสำหรับทีมขนาดเล็ก
- ไม่เหมาะสำหรับการถอดเสียงการประชุมที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษเนื่องจากปัญหาความแม่นยำ
ราคาของ Avoma
- พื้นฐาน: ฟรีตลอดไป
- เริ่มต้น: 24 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- เพิ่มเติม: $59/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 99 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: 109 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Avoma
- G2: 4. 6/5 (1,320+ รีวิว)
- Capterra: NA
5. Fathom (เหมาะที่สุดสำหรับการสรุปวิดีโอการประชุม)
หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือสรุปการประชุมด้วย AI เพื่ออำนวยความสะดวกในการประชุมภายในองค์กรของคุณ ลองใช้ Fathom ดูสิ มันครอบคลุมแต่ก็ใช้งานง่ายพอสมควร
Fathom ทำทุกอย่าง—ตั้งแต่บันทึกวิดีโอการประชุมไปจนถึงการถอดความ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสร้างสรุปการประชุม ซิงค์งานไปยัง CRM ของคุณ และแชร์บันทึกการประชุมกับเพื่อนร่วมงานของคุณได้อีกด้วย นอกจากนี้ Fathomยังมีเทมเพลตบันทึกการประชุมที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าเพื่อเร่งกระบวนการให้เร็วขึ้น
✅ เหมาะสำหรับ: องค์กรที่มีการประชุมผ่านวิดีโอเป็นประจำ และต้องการสรุปเนื้อหาและประเด็นสำคัญที่เข้าใจง่ายโดยไม่ต้องเสียเวลาดูวิดีโอเป็นชั่วโมง
คุณสมบัติเด่นของ Fathom
- รับสรุปเนื้อหาโดยย่อหลังการประชุมแต่ละครั้ง เพื่อหลีกเลี่ยงการทบทวนบันทึกการประชุมที่ยาว
- ติดแท็กการสนทนาที่สำคัญเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลเชิงลึกและจุดที่ต้องดำเนินการได้รับการเน้นและเข้าถึงได้ง่าย
- ใช้ส่วนขยายเบราว์เซอร์ของ Fathom เพื่อบันทึกและถอดเสียงการประชุมโดยไม่ต้องติดตั้งแอปบนเดสก์ท็อป
เข้าใจข้อจำกัด
- รองรับเฉพาะการโทรผ่านวิดีโอเท่านั้น
- คุณสมบัติการส่งออกและการแบ่งปันที่จำกัดในแผนฟรี
ราคาตามการคำนวณ
- ฟรีตลอดไป
- พรีเมียม: 19 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีมเอดิชั่น: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
- Team Edition Pro: $39/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและความคิดเห็นของ Fathom
- G2: 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,270+)
- Capterra: 5/5 (รีวิวมากกว่า 490 รายการ)
อ่านเพิ่มเติม: วิธีใช้ AI สำหรับเอกสาร
6. Fellow (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างวาระการประชุม)
นอกจากจะเป็นเครื่องมือสรุปการประชุมด้วย AI ที่ได้รับความนิยมแล้ว Fellow ยังเป็นที่รู้จักดีที่สุดในการสร้างวาระการประชุมที่วางแผนไว้อย่างดีและขับเคลื่อนด้วย AI
เครื่องมือนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจดบันทึกการประชุมและช่วยให้ได้บันทึกการประชุมที่สมบูรณ์ ไฮไลท์ช่วงเวลาสำคัญ เรียกดูบันทึกการประชุม AI และสรุปเนื้อหาเพื่อความเข้าใจในบริบท
อย่างไรก็ตาม การใช้งานอาจซับซ้อนได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่เคยใช้เครื่องมือที่คล้ายกันมาก่อน
✅ เหมาะสำหรับ: ทีมที่ต้องการการประชุมที่มีโครงสร้างและขับเคลื่อนด้วยวาระการประชุม เพื่อให้มั่นใจว่าทุกประเด็นสำคัญได้รับการบันทึกไว้ และมีการกำหนดงานติดตามผลอย่างชัดเจน
คุณสมบัติเด่นที่เหมือนกัน
- บันทึกการประชุมระหว่างการสนทนาสดบนZoom, Google Meet, ฯลฯ เพื่อให้แน่ใจว่าทุกประเด็นสำคัญได้รับการบันทึกในเวลาจริง
- รับการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์สำหรับรายการที่ต้องดำเนินการซึ่งเกิดขึ้นจากการประชุม
- มอบหมายงานและรายการที่ต้องดำเนินการจากบันทึกการประชุมให้กับเพื่อนร่วมทีมโดยตรงจากแพลตฟอร์ม
ข้อจำกัดร่วม
- คุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติที่จำกัด
- ราคาแพงสำหรับทีมขนาดใหญ่
ราคาแบบเพื่อน
- ฟรีตลอดไป
- ข้อดี: $11/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 10 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิวจากเพื่อน
- G2: 4. 7/5 (2,200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
7. Sembly AI (เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกการประชุม)
Sembly เป็นเครื่องมือประชุมที่ใช้ AIซึ่งให้บันทึกการประชุมโดยอัตโนมัติและสรุปเนื้อหาสำคัญแบบกระชับและชาญฉลาด
เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณแชร์บันทึกการประชุมทั้งหมดที่บันทึกไว้กับทีมของคุณได้ นอกจากนี้ Sembly ยังผสานการทำงานกับเครื่องมือหลายประเภทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันและเวิร์กโฟลว์ และรองรับ 48 ภาษา
✅ เหมาะสำหรับ: ทีมทั่วโลกที่ต้องการเครื่องมือที่รองรับหลายภาษาและสามารถถอดความบันทึกการประชุมโดยอัตโนมัติ ช่วยให้การทำงานร่วมกันง่ายขึ้นในหลายภาษา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Sembly AI
- ติดแท็กช่วงเวลาสำคัญระหว่างการสนทนาในการประชุมเพื่อให้คุณสามารถค้นหาประเด็นสำคัญในบันทึกการประชุมได้อย่างง่ายดายในภายหลัง
- ค้นหาผ่านสรุปการประชุมโดยใช้ตัวกรองคำค้นหาเพื่อค้นหาการหารือหรือจุดดำเนินการที่เฉพาะเจาะจงได้อย่างรวดเร็ว
- ซิงค์บันทึกการประชุมกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Asana, Trello และ Slack โดยอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกัน
ข้อจำกัดของ Sembly AI
- ไม่สามารถแก้ไขแบบเรียลไทม์
- การถอดความอาจไม่ถูกต้อง
- การเรียนรู้ที่ซับซ้อนเพื่อใช้เครื่องมือ
ราคา Sembly AI
- ส่วนตัว: ฟรีตลอดไป
- มืออาชีพ: $15/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ทีม: $29/เดือน ต่อที่นั่ง (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Sembly AI
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: NA
8. Laxis—เหมาะที่สุดสำหรับการสกัดโน้ต
กำลังมองหาเครื่องมือสรุปการประชุมด้วย AI ที่สามารถสกัดข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญจากการโต้ตอบกับลูกค้าที่ยืดเยื้ออยู่หรือไม่? ลองดู Laxis
สร้างขึ้นภายใต้คำขวัญ "การสนทนาสู่การเปลี่ยนแปลง" เครื่องมือบันทึกโน้ต AI นี้สร้างสรุปที่กระชับของบทสนทนาในการประชุมกับลูกค้า ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถเข้าถึงรายการดำเนินการที่สำคัญเพื่อทำงานและขับเคลื่อนผลลัพธ์ นอกจากนี้ Laxis ยังผสานการทำงานกับเครื่องมือ CRMเพื่อช่วยคุณจัดระเบียบบันทึกการประชุมและเก็บไว้ให้พร้อมใช้งาน
✅ เหมาะสำหรับ: ทีมความสำเร็จของลูกค้าและทีมขายที่ต้องการเปลี่ยนการสนทนากับลูกค้าให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างรวดเร็ว โดยมุ่งเน้นการสร้างผลลัพธ์จากการประชุม
คุณสมบัติเด่นของ Laxis
- สรุปการประชุมด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อสร้างรายการดำเนินการ ประเด็นสำคัญ และขั้นตอนติดตามผลโดยอัตโนมัติ
- บันทึกประเด็นสำคัญและวลีสำคัญระหว่างการประชุมเพื่อให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายในภายหลัง
ข้อจำกัดของลาคิส
- ตัวเลือกการสกัดโน้ตพื้นฐาน
- การสนับสนุนขั้นต่ำสำหรับการประชุมสดและการทำงานร่วมกัน
ราคาของ Laxis
- พื้นฐาน: ฟรีตลอดไป
- พรีเมียม: $13.33/เดือน
- ธุรกิจ: 24.99 ดอลลาร์/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Laxis
- G2: 4. 9/5 (รีวิว 20+ ครั้ง)
- Capterra: NA
9. เจมี่ เอไอ (เหมาะที่สุดสำหรับการสรุปการประชุม)
Jamie เป็นแอปจดบันทึกด้วย AIที่สร้างบันทึกโดยอัตโนมัติบนแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Google Meet แต่ไม่ได้จำกัดอยู่แค่เพียงเท่านี้
แม้ว่าคุณจะเข้าร่วมการประชุมแบบพบหน้ากัน Jamie ก็สามารถช่วยคุณสรุปการประชุมให้กระชับ ทำบันทึกการประชุม และระบุรายการที่ต้องดำเนินการได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถรับชมสรุปการประชุมหรือการประชุมที่ผ่านมาเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกและเข้าถึงข้อมูลสำคัญได้อีกด้วย
✅ เหมาะสำหรับ: ทีมที่ดำเนินงานทั้งในรูปแบบเสมือนจริงและสถานที่จริง เนื่องจากสามารถบันทึกและสรุปประเด็นสำคัญจากการประชุมทั้งแบบพบหน้าและออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jamie AI
- ใช้ AI ของเจมี่เพื่อระบุจุดดำเนินการและขั้นตอนถัดไปสำหรับการดำเนินการอย่างรวดเร็ว
- ติดแท็กช่วงเวลาสำคัญโดยอัตโนมัติแบบเรียลไทม์เพื่อย้อนกลับไปยังจุดสำคัญ
- แปลบันทึกการประชุมเป็นภาษาต่างๆ กว่า 20 ภาษา เพื่อให้การสื่อสารเป็นไปอย่างราบรื่น
ข้อจำกัดของ Jamie AI
- การผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มที่จำกัด
- ตัวเลือกการจัดรูปแบบขั้นต่ำ
ราคาของ Jamie AI (วันที่ 07/10/2024)
- ฟรีตลอดไป
- มาตรฐาน: $26. 31/เดือน (แปลงเมื่อวันที่ 7/10/24)
- ข้อดี: $51. 53/เดือน (แปลงเมื่อวันที่ 10/7/24)
- ผู้บริหาร: $108. 54/เดือน (แปลงเมื่อวันที่ 10/7/24)
คะแนนและรีวิวของ Jamie AI
- G2: NA
- Capterra: NA
10. ดูซ้ำ (เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกวิดีโอ)
อีกหนึ่งโปรแกรมจดบันทึกด้วย AI ที่ค่อนข้างได้รับความนิยม Rewatch สามารถใช้เป็นโปรแกรมบันทึกหน้าจอสำหรับทีมและมืออาชีพได้อีกด้วย
รับสรุปการประชุม, บันทึกการประชุม, รายการที่ต้องดำเนินการ—ทุกสิ่งทุกอย่างด้วย Rewatch. เครื่องมือนี้มีความร่วมมือและครอบคลุมทุกด้าน เป็นโซลูชั่นครบวงจรสำหรับทุกความต้องการในการประชุมออนไลน์.
✅ เหมาะสำหรับ: ทีมที่บันทึกและพึ่งพาเนื้อหาวิดีโอ โดยให้สรุปโดยละเอียด การวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของทีม และคลังข้อมูลการประชุมที่จัดระเบียบไว้เพื่อการอ้างอิงที่ง่ายดาย
รับชมคุณสมบัติเด่นอีกครั้ง
- สร้างช่องทางเพื่อจัดระเบียบการประชุมตามทีมหรือโครงการ
- แชร์สรุปอัตโนมัติหรือคลิปเฉพาะของการประชุมกับทีมของคุณ
- รับการวิเคราะห์เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของทีม, การดูวิดีโอ, การค้นหา, เป็นต้น
ข้อจำกัดในการรับชมซ้ำ
- ราคาแพงสำหรับการใช้งานเป็นประจำ
- ต้องการแบนด์วิดท์สูง
- ไม่บันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์
ราคาสำหรับการรับชมซ้ำ
- ฟรี: ฟรีตลอดไป
- ทีม: $23. 75/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
ดูคะแนนและรีวิวอีกครั้ง
- G2: 4. 5/5 (190+ รีวิว)
- Capterra: NA
จดบันทึกการประชุมทั้งหมดของคุณด้วยเครื่องมือสรุปการประชุม AI ที่ดีที่สุด—ClickUp!
ในโลกที่เร่งรีบในปัจจุบัน การจดบันทึกการประชุมด้วยตนเองอาจเป็นการเสียเวลาอย่างมากและทำให้เสียสมาธิ นี่คือจุดที่ AI สรุปการประชุมเข้ามาช่วยในการทำให้กระบวนการนี้ราบรื่นขึ้น
เครื่องมือเหล่านี้ช่วยประหยัดเวลาโดยการสร้างบันทึกการประชุมโดยอัตโนมัติ และทำให้แน่ใจว่าทุกประเด็นสำคัญ, ข้อสรุปที่สำคัญ, และรายการที่ต้องดำเนินการจากการประชุมของคุณถูกบันทึกไว้อย่างถูกต้อง ✍️
เครื่องมือเหล่านี้หลายตัวสามารถผสานการทำงานกับซอฟต์แวร์ประชุมทางวิดีโอที่ได้รับความนิยม เช่น Google Meet ได้อย่างราบรื่น ทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การสนทนาได้อย่างเต็มที่ ในขณะที่ AI จะจัดการการจดบันทึกให้โดยอัตโนมัติ สิ่งนี้ทำให้เครื่องมือเหล่านี้กลายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ความแม่นยำ และการทำงานร่วมกัน
ดังนั้นอย่ารอช้า—สมัครใช้ ClickUp วันนี้เลย!สมัครที่นี่เพื่อทดลองใช้ฟรี! 🚀