10 อันดับเครื่องมือสรุปการประชุมด้วย AI ที่ดีที่สุด

Pavitra M
Pavitra M
8 พฤศจิกายน 2567

พูดกันตามตรง—การจดบันทึกในระหว่างการประชุมอาจเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก คุณต้องพยายามตั้งใจฟังการสนทนาที่สำคัญในขณะที่ต้องรีบจดบันทึกเพื่อไม่ให้ลืม

แต่ถ้าคุณไม่ต้องเลือกระหว่างการให้ความสนใจกับการจับทุกสิ่งสำคัญล่ะ?

ขอบคุณเครื่องมือสรุปการประชุมด้วย AI คุณไม่จำเป็นต้องทำเองอีกต่อไป ด้วยเครื่องมือเหล่านี้ คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การสนทนาได้อย่างเต็มที่ โดยรู้ว่า AI กำลังบันทึกและสรุปบันทึกการประชุมให้คุณ 🤖

ตั้งแต่การบันทึกประเด็นที่ต้องดำเนินการไปจนถึงการสร้างสรุปที่ชัดเจน ระบบสรุปการประชุมด้วย AI ช่วยขจัดความจำเป็นในการจดบันทึกด้วยตนเอง ทำให้คุณสามารถมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการประชุมของคุณ

นั่นทำให้คุณสนใจไหม? 🤔

เอาล่ะ อ่านต่อเพื่อสำรวจ 10 เครื่องมือสรุปการประชุมด้วย AI ที่ดีที่สุด ที่จะช่วยคุณเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานของคุณ

คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือสรุปบันทึกด้วย AI?

การเลือกเครื่องมือสรุปการประชุมด้วย AI ที่เหมาะสมนั้นไม่ใช่แค่การหาเครื่องมือที่ "ใช้งานได้" เท่านั้น ควรมีประสิทธิภาพสูง ใช้งานง่าย และตอบสนองได้ดี นอกเหนือจากนี้ นี่คือคุณสมบัติสำคัญบางประการที่คุณควรพิจารณา:

  • ความถูกต้อง: เลือกผู้สรุปการประชุม AI ที่สร้างบันทึกการประชุมที่ถูกต้องแม่นยำ ช่วยอำนวยความสะดวกในการจดบันทึกและรับประกันความน่าเชื่อถือสูงสุด
  • ความสามารถในการปรับแต่ง: เลือกเครื่องมือที่มีตัวเลือกในการปรับแต่ง. ตัวอย่างเช่น ตัวสรุปการประชุม AI คุณภาพควรให้คุณสามารถปรับแต่งบันทึกการประชุมต่าง ๆ ตามความยาว, รายละเอียด, จุดสำคัญ, เป็นต้น.
  • ความสามารถในการผสานรวม: เลือกเครื่องมือสรุปเนื้อหาที่สามารถผสานรวมกับเครื่องมือและซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามได้ ซึ่งรวมถึงแอปและเครื่องมือสำหรับการประชุมทางวิดีโอที่ได้รับความนิยม เช่น Zoom และ Google Meet แพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันอย่าง Microsoft Teams และเครื่องมือปฏิทินอย่าง Calendly
  • การรองรับภาษา: ค้นหาเครื่องมือที่รองรับภาษาต่างๆ ทั่วโลกและในภูมิภาคต่างๆ สิ่งนี้ช่วยให้การถอดเสียงแบบเรียลไทม์เป็นไปอย่างราบรื่นและช่วยบันทึกการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
  • ความปลอดภัย: เลือกเครื่องมือสรุปบันทึกด้วย AI ที่มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่แข็งแกร่งและปฏิบัติตามข้อบังคับการคุ้มครองข้อมูล เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่คุณแบ่งปันในวิดีโอของคุณจะปลอดภัยจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต

10 อันดับเครื่องมือสรุปโน้ตด้วย AI ที่ดีที่สุดที่ควรใช้

นี่คือการเปรียบเทียบอย่างรวดเร็วของเครื่องมือชั้นนำในตลาดเพื่อช่วยคุณเลือกเครื่องมือสรุปการประชุมด้วย AI ที่เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณ เราได้แยกแยะเครื่องมือเหล่านี้ตามกรณีการใช้งานที่ดีที่สุด, คุณสมบัติหลัก, ราคา, และว่ามีแผนให้บริการฟรีหรือไม่ ด้วยวิธีนี้คุณสามารถค้นหาเครื่องมือที่เหมาะกับกระบวนการทำงานและงบประมาณของคุณได้อย่างง่ายดาย

เครื่องมือเหมาะที่สุดสำหรับแผนฟรีแผนการชำระเงินเริ่มต้นจากคุณสมบัติเด่น
คลิกอัพการสรุปบันทึกการประชุมด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ใช่7 ดอลลาร์ต่อเดือนการถอดเสียงแบบเรียลไทม์, การแปลงงาน, การจัดเก็บเอกสาร
หิ่งห้อย. aiการบันทึกบันทึกการประชุมอัตโนมัติใช่18 ดอลลาร์ต่อเดือนสรุปการประชุมทางวิดีโอ และส่วนขยายเบราว์เซอร์เพื่อการใช้งานที่ง่ายดาย
Otter. aiสรุปการประชุมออนไลน์ใช่16.99 ดอลลาร์/เดือนสร้างสรุปการประชุม แอปพลิเคชันมือถือ เน้นจุดสำคัญ
Avomaการได้รับข้อมูลเชิงลึกจากการประชุมใช่24 ดอลลาร์ต่อเดือนให้ข้อมูลเชิงลึกในการประชุม แก้ไขการถอดความ เชื่อมต่อกับระบบ CRM
เข้าใจสรุปวิดีโอการประชุมใช่19 ดอลลาร์ต่อเดือนสรุปการประชุมทางวิดีโอ, ส่วนขยายเบราว์เซอร์เพื่อการใช้งานที่ง่าย
เพื่อนร่วมการสร้างระเบียบวาระการประชุมใช่11 ดอลลาร์ต่อเดือนการบันทึกโน้ตสด, การมอบหมายงาน, การแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์
Sembly AIการบันทึกการประชุมใช่29 ดอลลาร์/เดือน ต่อที่นั่งติดแท็กช่วงเวลาสำคัญ รองรับ 48 ภาษา ค้นหาด้วยคำสำคัญ
ลาคิสการสกัดบันทึกจากการประชุมใช่13. 33 ดอลลาร์/เดือนสรุปการประชุมลูกค้า สร้างข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
เจมี่ เอไอสรุปการประชุม (ออนไลน์และแบบพบปะ)ใช่26. 31 ดอลลาร์ต่อเดือนแปลบทถอดเสียงเป็นภาษาต่างๆ มากกว่า 20 ภาษา พร้อมแท็กช่วงเวลาสำคัญ
ดูซ้ำบันทึกวิดีโอใช่23.75 ดอลลาร์/เดือนจัดการประชุมตามช่องทาง, ให้การวิเคราะห์, แบ่งปันสรุป

ตอนนี้คุณได้เห็นการเปรียบเทียบอย่างรวดเร็วของเครื่องมือสรุปการประชุม AI ที่ดีที่สุดแล้ว มาเจาะลึกถึงสิ่งที่ทำให้แต่ละเครื่องมือโดดเด่นกันดีกว่า ตั้งแต่การถอดความแบบเรียลไทม์ไปจนถึงการผสานรวมที่ราบรื่นและคุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติ เราจะสำรวจข้อดีและข้อจำกัดเฉพาะของเครื่องมือเหล่านี้เพื่อให้คุณสามารถตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลว่าเครื่องมือใดเหมาะสมกับความต้องการของทีมคุณมากที่สุด

1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการสรุปบันทึกการประชุมด้วย AI)

ต้องการผู้ช่วย AI สำหรับที่ทำงานที่แข็งแกร่ง, ยืดหยุ่น, และมีประสิทธิภาพสูงหรือไม่? ไม่ต้องมองหาที่อื่นอีกแล้ว—ClickUp คือโซลูชันที่ดีที่สุดสำหรับคุณ 🏆

แพลตฟอร์มการจัดการโครงการแบบครบวงจร ClickUp มอบเครื่องมือและฟีเจอร์ทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อทำให้ทุกแง่มุมของงานคุณง่ายขึ้น—และการจดบันทึกก็ไม่ใช่ข้อยกเว้น

อะไรทำให้ ClickUp เป็นที่สุดของธุรกิจ? ความลับนั้นแพร่หลาย—ความครอบคลุมของมัน! ไม่เหมือนกับเครื่องมืออื่น ๆ ClickUp นำเสนอโซลูชันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจดบันทึกสำหรับการประชุมแบบซิงโครนัสและอะซิงโครนัส

จินตนาการถึงโซลูชันครบวงจรสำหรับการสร้างวาระการประชุม, สรุปเนื้อหาการประชุม, และได้รับบันทึกการประชุมอัตโนมัติ. เข้าสู่ClickUp Meetings.

การจัดการประชุมที่ครอบคลุมทุกด้านซึ่งเป็นผู้ช่วยชีวิตสำหรับอุปสรรคของทีมแบบเรียลไทม์ทั้งหมดของคุณ

แต่เดี๋ยวก่อน—นั่นยังไม่ใช่ครึ่งหนึ่งของสิ่งที่ ClickUp มีให้ด้วยซ้ำ

ClickUp Brain AI สรุปการประชุม
สร้างสรุปและบันทึกการประชุมทุกครั้งได้ทันทีแบบเรียลไทม์ด้วย ClickUp Brain

การถอดความการประชุมวิดีโอที่ดียิ่งขึ้นด้วย ClickUp Brain และคลิป

ClickUp Brainช่วยคุณสร้างวาระการประชุม, บันทึกการประชุมแบบเรียลไทม์, สรุป, ข้อมูลเชิงลึก, และเอกสาร—ทั้งหมดนี้เพียงแค่ไม่กี่คำสั่ง นอกจากนี้ยังช่วยคุณวิเคราะห์การหารือและเน้นจุดที่ต้องดำเนินการโดยอัตโนมัติ จากนั้นจะเปลี่ยนข้อมูลเหล่านั้นเป็นงานและมอบหมายให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติการสรุปของเครื่องมือยังสร้างภาพรวมสั้น ๆ ของการตัดสินใจสำคัญ, รายการที่ต้องดำเนินการ, และข้อคิดที่ได้จากการใช้งานเพียงไม่กี่คลิก

นั่นยังไม่หมด! ผสาน ClickUp Brain กับClickUp Clipsเพื่อถอดเสียงการประชุมวิดีโอแบบอะซิงโครนัสทั้งหมดได้อย่างสมบูรณ์แบบ!

ClickUp Docs AI สรุปการประชุม
จัดระเบียบบันทึกการประชุม วาระการประชุม การอภิปราย ฯลฯ ของคุณไว้ในที่เดียวด้วย ClickUp Docs

จัดระเบียบเอกสารด้วย ClickUp Docs

ข้อผิดพลาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมสรุปการประชุม AI ทั่วไปคือความสามารถในการปรับขนาด. เมื่อทีมของคุณเติบโตขึ้น การบันทึกประเด็นสำคัญที่ถูกหารือในทุกการประชุมอาจกลายเป็นเรื่องยาก. แต่ไม่ใช่กับClickUp Docs.

เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณรวบรวมบันทึกการประชุม บทถอดความ สรุป และวิดีโอทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว

นอกจากนี้ ClickUp ยังมีเทมเพลตที่พร้อมใช้งานและปรับแต่งได้สองแบบสำหรับการจัดการประชุมและบันทึก

แม่แบบการประชุมที่คุณสามารถใช้ได้

ด้วยเทมเพลตบันทึกการประชุม ClickUp คุณสามารถกำหนดแนวทางและโครงสร้างที่ชัดเจนสำหรับการประชุมของคุณ รวมถึงวาระการประชุม บันทึกการประชุม การอภิปราย รายการที่ต้องดำเนินการ และอื่นๆ นอกจากนี้ยังสร้างงานโดยอัตโนมัติจากรายการที่ต้องดำเนินการในการประชุม รวบรวมเอกสารการประชุมไว้ในที่เดียวเพื่อการเข้าถึงที่ง่าย และปรับปรุงการทำงานร่วมกันให้มีประสิทธิภาพด้วยการอัปเดตและความคิดเห็นแบบเรียลไทม์

นอกจากนี้แม่แบบบันทึกการประชุมของ ClickUpยังให้โครงสร้างพื้นฐานสำหรับการบันทึกบันทึกการประชุมเป็นเอกสารในแพลตฟอร์ม ClickUp ช่วยให้คุณบันทึกบันทึกการประชุม จัดระเบียบการอภิปราย การตัดสินใจ และการติดตามผลในรูปแบบที่มีโครงสร้าง และแบ่งปันและอัปเดตบันทึกการประชุมกับทีมของคุณได้อย่างง่ายดาย

เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการและทีมงานที่ต้องจัดการหลายโครงการพร้อมกัน ซึ่งต้องการสรุปการประชุมอย่างละเอียด การมอบหมายงาน และการผสานการทำงานกับเครื่องมือจัดการงานอื่นๆ ได้อย่างราบรื่น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • แปลงบันทึกและรายการที่ต้องดำเนินการเป็นงานโดยตรง พร้อมมอบหมายความรับผิดชอบแบบเรียลไทม์
  • ตั้งค่าการแจ้งเตือนอัตโนมัติสำหรับงานที่ต้องติดตาม เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีรายการที่ต้องดำเนินการตกหล่นหลังการประชุม
  • ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์บนเอกสารการประชุมกับสมาชิกในทีม ทำให้ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้พร้อมกัน
  • ใช้ตัวเลือกข้อความที่สมบูรณ์ เช่น ตัวหนา, หัวข้อ, และสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย เพื่อจัดรูปแบบและจัดระเบียบบันทึกการประชุมของคุณอย่างชัดเจน
  • ค้นหาบันทึกการประชุมและการอภิปรายในอดีตได้อย่างง่ายดาย พร้อมเข้าถึงข้อมูลสำคัญได้อย่างรวดเร็ว
  • ซิงค์กับแพลตฟอร์มการประชุมและปฏิทินหลัก เช่น Google Meet และ Outlook เพื่อกำหนดเวลาการประชุมและเชื่อมโยงบันทึกกับเหตุการณ์เฉพาะ

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ผู้ใช้ใหม่อาจพบกับการเรียนรู้เล็กน้อย

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)

2. ไฟลั่กไฟลั่ก. ai (เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกการประชุม)

Fireflies.ai ผู้สรุปการประชุมด้วย AI
ผ่านทาง Firefiles.ai

Fireflies.ai เป็นผู้ช่วยประชุม AI ที่ใช้งานง่ายซึ่งสร้างบันทึกการประชุมโดยอัตโนมัติ

เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณสามารถกรองและฟังหัวข้อสำคัญ เพิ่มความคิดเห็น ติดป้ายสมาชิกในทีม ติดตามเวลาการพูดของผู้บรรยาย และอื่นๆ อีกมากมาย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างสรุปแบบกระชับที่ตัดผ่านความวุ่นวายของการประชุมยาวๆ

เหมาะสำหรับ: ผู้ที่ทำงานทางไกลหรือกระจายตัวซึ่งต้องการสรุปเนื้อหาการประชุมยาวๆ อย่างรวดเร็วและกระชับ และต้องการแชร์บันทึกได้อย่างง่ายดายระหว่างแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Slack หรือ Asana

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Fireflies. ai

  • ค้นหาการประชุมและบันทึกการประชุมที่ผ่านมาโดยใช้คำสำคัญและวลีด้วยระบบค้นหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI
  • จับและสรุปประเด็นการดำเนินการจากการสนทนาโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ด้านการสนทนา
  • แชร์บันทึกการประชุมกับทีมของคุณได้ทันทีผ่าน Slack, Notion, Asana, ฯลฯ
  • ผสานการทำงานกับแอปปฏิทิน เช่น Google Calendar เพื่อจัดตารางและซิงค์การประชุม

หิ่งห้อย ข้อจำกัดของ ai

  • ค่าใช้จ่ายสูงสำหรับคุณสมบัติขั้นสูง
  • ต้องการการตั้งค่าด้วยตนเองอย่างหนักสำหรับกระบวนการทำงานที่กำหนดเอง
  • การสนับสนุนแบบออฟไลน์ขั้นต่ำ

ไฟร์ฟลายส์. ai ราคา

  • ฟรีตลอดไป
  • ข้อดี: $18/เดือนต่อที่นั่ง (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • ธุรกิจ: 29 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อที่นั่ง (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • องค์กร: $39/เดือนต่อที่นั่ง (เรียกเก็บเงินรายปี)

หิ่งห้อย. ai คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 8/5 (490+ รีวิว)
  • Capterra: NA

3. Otter.ai (เหมาะที่สุดสำหรับการสรุปการประชุมออนไลน์)

Otter.ai ผู้สรุปการประชุมด้วย AI
ผ่านทาง Otter.ai

Otter.aiเป็นเครื่องมือสรุปการประชุมด้วย AI ที่มีชื่อเสียง ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกันระหว่างทีมที่อยู่ห่างไกล

เครื่องมือนี้ทำให้กิจกรรมในห้องประชุมของคุณเป็นอัตโนมัติทั้งหมด มันสร้างสรุปการประชุม มอบหมายงานที่ต้องดำเนินการให้กับเพื่อนร่วมทีม ให้คำบรรยายสำหรับการประชุมแบบตัวต่อตัวและแบบเสมือนจริง เป็นต้น

เหมาะสำหรับ: ทีมที่ต้องการสรุปรายละเอียดการประชุมอย่างชัดเจนขณะเดินทาง พร้อมการสนับสนุนแอปพลิเคชันมือถือที่แข็งแกร่งและการผสานรวมกับเครื่องมือการประชุมทางวิดีโอ

คุณสมบัติเด่นของ Otter.ai

  • ประหยัดเวลาด้วยการฟังสรุป 30วินาทีของบันทึกการประชุม1 ชั่วโมง
  • ใช้แอปมือถือเพื่อเข้าร่วมและสร้างบันทึกการประชุมได้ทุกที่ทุกเวลา
  • รับข้อมูลเชิงลึกโดยตรงเกี่ยวกับหัวข้อสำคัญที่พูดคุยในการประชุมด้วยฟีเจอร์ Otter AI Chat

ข้อจำกัดของ Otter.ai

  • ตัวเลือกการส่งออกที่จำกัด
  • แผนฟรีมีข้อจำกัด
  • การผสานรวมกับเครื่องมือของบุคคลที่สามอย่างจำกัด

Otter.ai ราคา

  • พื้นฐาน: ฟรีตลอดไป
  • ข้อดี: $16.99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ

Otter.ai คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 3/5 (รีวิว 240+ รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (80+ รีวิว)

4. Avoma (เหมาะที่สุดสำหรับการได้รับข้อมูลเชิงลึกจากการประชุม)

Avoma AI สรุปการประชุม
ผ่านทาง Avoma

Avoma เป็นผู้ช่วยประชุม AI ที่รู้จักกันดีในการทำงานอัตโนมัติตลอดวงจรการประชุมทั้งหมด ตั้งแต่การวางแผนไปจนถึงการดำเนินการ

มันช่วยคุณสร้างกำหนดการประชุม, บันทึกการประชุม, ได้รับสรุปการประชุมและบันทึกที่แม่นยำ, และอื่น ๆ อีกมากมาย. Avoma มุ่งเน้นไปที่การเพิ่มประสิทธิภาพผลลัพธ์ทางการขายและการตลาด และมอบข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จากการประชุมกับลูกค้าซึ่งมีคุณค่าในการปิดการขาย.

เหมาะสำหรับ: ทีมขายที่ต้องการดึงข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริงจากการประชุมกับลูกค้า ติดตามรูปแบบการสนทนา และปรับปรุงประสิทธิภาพการประชุมเพื่อปิดการขายได้เร็วขึ้น

คุณสมบัติเด่นของ Avoma

  • แก้ไขและปรับแต่งบันทึกการประชุมแบบเรียลไทม์เพื่อปรับสรุปหรือเพิ่มบันทึกเพิ่มเติม
  • ติดตามข้อมูลเชิงลึกจากการสนทนา เช่น อัตราส่วนการพูด จังหวะการพูดของผู้พูด และรูปแบบการมีปฏิสัมพันธ์ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของการประชุม
  • ผสานการทำงานกับเครื่องมือ CRM, ปฏิทิน, การประชุม, และเครื่องมือโทรออกหลากหลายประเภท

ข้อจำกัดของ Avoma

  • เส้นทางการเรียนรู้ที่สูงขึ้น
  • ราคาแพงสำหรับทีมขนาดเล็ก
  • ไม่เหมาะสำหรับการถอดเสียงการประชุมที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษเนื่องจากปัญหาความแม่นยำ

ราคาของ Avoma

  • พื้นฐาน: ฟรีตลอดไป
  • เริ่มต้น: 24 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • เพิ่มเติม: $59/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: 99 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: 109 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ Avoma

  • G2: 4. 6/5 (1,320+ รีวิว)
  • Capterra: NA

5. Fathom (เหมาะที่สุดสำหรับการสรุปวิดีโอการประชุม)

สรุปการประชุมด้วย Fathom AI
ผ่านทางFathom

หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือสรุปการประชุมด้วย AI เพื่ออำนวยความสะดวกในการประชุมภายในองค์กรของคุณ ลองใช้ Fathom ดูสิ มันครอบคลุมแต่ก็ใช้งานง่ายพอสมควร

Fathom ทำทุกอย่าง—ตั้งแต่บันทึกวิดีโอการประชุมไปจนถึงการถอดความ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสร้างสรุปการประชุม ซิงค์งานไปยัง CRM ของคุณ และแชร์บันทึกการประชุมกับเพื่อนร่วมงานของคุณได้อีกด้วย นอกจากนี้ Fathomยังมีเทมเพลตบันทึกการประชุมที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าเพื่อเร่งกระบวนการให้เร็วขึ้น

✅ เหมาะสำหรับ: องค์กรที่มีการประชุมผ่านวิดีโอเป็นประจำ และต้องการสรุปเนื้อหาและประเด็นสำคัญที่เข้าใจง่ายโดยไม่ต้องเสียเวลาดูวิดีโอเป็นชั่วโมง

คุณสมบัติเด่นของ Fathom

  • รับสรุปเนื้อหาโดยย่อหลังการประชุมแต่ละครั้ง เพื่อหลีกเลี่ยงการทบทวนบันทึกการประชุมที่ยาว
  • ติดแท็กการสนทนาที่สำคัญเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลเชิงลึกและจุดที่ต้องดำเนินการได้รับการเน้นและเข้าถึงได้ง่าย
  • ใช้ส่วนขยายเบราว์เซอร์ของ Fathom เพื่อบันทึกและถอดเสียงการประชุมโดยไม่ต้องติดตั้งแอปบนเดสก์ท็อป

เข้าใจข้อจำกัด

  • รองรับเฉพาะการโทรผ่านวิดีโอเท่านั้น
  • คุณสมบัติการส่งออกและการแบ่งปันที่จำกัดในแผนฟรี

ราคาตามการคำนวณ

  • ฟรีตลอดไป
  • พรีเมียม: 19 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ทีมเอดิชั่น: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
  • Team Edition Pro: $39/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและความคิดเห็นของ Fathom

  • G2: 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,270+)
  • Capterra: 5/5 (รีวิวมากกว่า 490 รายการ)

6. Fellow (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างวาระการประชุม)

เพื่อนร่วมสรุปการประชุม AI
ผ่านทางเพื่อนร่วมงาน

นอกจากจะเป็นเครื่องมือสรุปการประชุมด้วย AI ที่ได้รับความนิยมแล้ว Fellow ยังเป็นที่รู้จักดีที่สุดในการสร้างวาระการประชุมที่วางแผนไว้อย่างดีและขับเคลื่อนด้วย AI

เครื่องมือนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจดบันทึกการประชุมและช่วยให้ได้บันทึกการประชุมที่สมบูรณ์ ไฮไลท์ช่วงเวลาสำคัญ เรียกดูบันทึกการประชุม AI และสรุปเนื้อหาเพื่อความเข้าใจในบริบท

อย่างไรก็ตาม การใช้งานอาจซับซ้อนได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่เคยใช้เครื่องมือที่คล้ายกันมาก่อน

เหมาะสำหรับ: ทีมที่ต้องการการประชุมที่มีโครงสร้างและขับเคลื่อนด้วยวาระการประชุม เพื่อให้มั่นใจว่าทุกประเด็นสำคัญได้รับการบันทึกไว้ และมีการกำหนดงานติดตามผลอย่างชัดเจน

คุณสมบัติเด่นที่เหมือนกัน

  • บันทึกการประชุมระหว่างการสนทนาสดบนZoom, Google Meet, ฯลฯ เพื่อให้แน่ใจว่าทุกประเด็นสำคัญได้รับการบันทึกในเวลาจริง
  • รับการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์สำหรับรายการที่ต้องดำเนินการซึ่งเกิดขึ้นจากการประชุม
  • มอบหมายงานและรายการที่ต้องดำเนินการจากบันทึกการประชุมให้กับเพื่อนร่วมทีมโดยตรงจากแพลตฟอร์ม

ข้อจำกัดร่วม

  • คุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติที่จำกัด
  • ราคาแพงสำหรับทีมขนาดใหญ่

ราคาแบบเพื่อน

  • ฟรีตลอดไป
  • ข้อดี: $11/เดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: 10 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ

การให้คะแนนและรีวิวจากเพื่อน

  • G2: 4. 7/5 (2,200+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)

7. Sembly AI (เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกการประชุม)

Sembly AI สรุปการประชุมด้วยปัญญาประดิษฐ์
ผ่านทางSembly AI

Sembly เป็นเครื่องมือประชุมที่ใช้ AIซึ่งให้บันทึกการประชุมโดยอัตโนมัติและสรุปเนื้อหาสำคัญแบบกระชับและชาญฉลาด

เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณแชร์บันทึกการประชุมทั้งหมดที่บันทึกไว้กับทีมของคุณได้ นอกจากนี้ Sembly ยังผสานการทำงานกับเครื่องมือหลายประเภทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันและเวิร์กโฟลว์ และรองรับ 48 ภาษา

เหมาะสำหรับ: ทีมทั่วโลกที่ต้องการเครื่องมือที่รองรับหลายภาษาและสามารถถอดความบันทึกการประชุมโดยอัตโนมัติ ช่วยให้การทำงานร่วมกันง่ายขึ้นในหลายภาษา

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Sembly AI

  • ติดแท็กช่วงเวลาสำคัญระหว่างการสนทนาในการประชุมเพื่อให้คุณสามารถค้นหาประเด็นสำคัญในบันทึกการประชุมได้อย่างง่ายดายในภายหลัง
  • ค้นหาผ่านสรุปการประชุมโดยใช้ตัวกรองคำค้นหาเพื่อค้นหาการหารือหรือจุดดำเนินการที่เฉพาะเจาะจงได้อย่างรวดเร็ว
  • ซิงค์บันทึกการประชุมกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Asana, Trello และ Slack โดยอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกัน

ข้อจำกัดของ Sembly AI

  • ไม่สามารถแก้ไขแบบเรียลไทม์
  • การถอดความอาจไม่ถูกต้อง
  • การเรียนรู้ที่ซับซ้อนเพื่อใช้เครื่องมือ

ราคา Sembly AI

  • ส่วนตัว: ฟรีตลอดไป
  • มืออาชีพ: $15/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • ทีม: $29/เดือน ต่อที่นั่ง (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Sembly AI

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
  • Capterra: NA

8. Laxis—เหมาะที่สุดสำหรับการสกัดโน้ต

Laxis สรุปการประชุมด้วย AI
ผ่านทาง ลาคิส

กำลังมองหาเครื่องมือสรุปการประชุมด้วย AI ที่สามารถสกัดข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญจากการโต้ตอบกับลูกค้าที่ยืดเยื้ออยู่หรือไม่? ลองดู Laxis

สร้างขึ้นภายใต้คำขวัญ "การสนทนาสู่การเปลี่ยนแปลง" เครื่องมือบันทึกโน้ต AI นี้สร้างสรุปที่กระชับของบทสนทนาในการประชุมกับลูกค้า ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถเข้าถึงรายการดำเนินการที่สำคัญเพื่อทำงานและขับเคลื่อนผลลัพธ์ นอกจากนี้ Laxis ยังผสานการทำงานกับเครื่องมือ CRMเพื่อช่วยคุณจัดระเบียบบันทึกการประชุมและเก็บไว้ให้พร้อมใช้งาน

เหมาะสำหรับ: ทีมความสำเร็จของลูกค้าและทีมขายที่ต้องการเปลี่ยนการสนทนากับลูกค้าให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างรวดเร็ว โดยมุ่งเน้นการสร้างผลลัพธ์จากการประชุม

คุณสมบัติเด่นของ Laxis

  • สรุปการประชุมด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อสร้างรายการดำเนินการ ประเด็นสำคัญ และขั้นตอนติดตามผลโดยอัตโนมัติ
  • บันทึกประเด็นสำคัญและวลีสำคัญระหว่างการประชุมเพื่อให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายในภายหลัง

ข้อจำกัดของลาคิส

  • ตัวเลือกการสกัดโน้ตพื้นฐาน
  • การสนับสนุนขั้นต่ำสำหรับการประชุมสดและการทำงานร่วมกัน

ราคาของ Laxis

  • พื้นฐาน: ฟรีตลอดไป
  • พรีเมียม: $13.33/เดือน
  • ธุรกิจ: 24.99 ดอลลาร์/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ Laxis

  • G2: 4. 9/5 (รีวิว 20+ ครั้ง)
  • Capterra: NA

9. เจมี่ เอไอ (เหมาะที่สุดสำหรับการสรุปการประชุม)

เจมี่ เอไอ สรุปการประชุมด้วยปัญญาประดิษฐ์
ผ่านทางJamie AI

Jamie เป็นแอปจดบันทึกด้วย AIที่สร้างบันทึกโดยอัตโนมัติบนแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Google Meet แต่ไม่ได้จำกัดอยู่แค่เพียงเท่านี้

แม้ว่าคุณจะเข้าร่วมการประชุมแบบพบหน้ากัน Jamie ก็สามารถช่วยคุณสรุปการประชุมให้กระชับ ทำบันทึกการประชุม และระบุรายการที่ต้องดำเนินการได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถรับชมสรุปการประชุมหรือการประชุมที่ผ่านมาเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกและเข้าถึงข้อมูลสำคัญได้อีกด้วย

เหมาะสำหรับ: ทีมที่ดำเนินงานทั้งในรูปแบบเสมือนจริงและสถานที่จริง เนื่องจากสามารถบันทึกและสรุปประเด็นสำคัญจากการประชุมทั้งแบบพบหน้าและออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jamie AI

  • ใช้ AI ของเจมี่เพื่อระบุจุดดำเนินการและขั้นตอนถัดไปสำหรับการดำเนินการอย่างรวดเร็ว
  • ติดแท็กช่วงเวลาสำคัญโดยอัตโนมัติแบบเรียลไทม์เพื่อย้อนกลับไปยังจุดสำคัญ
  • แปลบันทึกการประชุมเป็นภาษาต่างๆ กว่า 20 ภาษา เพื่อให้การสื่อสารเป็นไปอย่างราบรื่น

ข้อจำกัดของ Jamie AI

  • การผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มที่จำกัด
  • ตัวเลือกการจัดรูปแบบขั้นต่ำ

ราคาของ Jamie AI (วันที่ 07/10/2024)

  • ฟรีตลอดไป
  • มาตรฐาน: $26. 31/เดือน (แปลงเมื่อวันที่ 7/10/24)
  • ข้อดี: $51. 53/เดือน (แปลงเมื่อวันที่ 10/7/24)
  • ผู้บริหาร: $108. 54/เดือน (แปลงเมื่อวันที่ 10/7/24)

คะแนนและรีวิวของ Jamie AI

  • G2: NA
  • Capterra: NA

10. ดูซ้ำ (เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกวิดีโอ)

รับชมซ้ำ สรุปการประชุมด้วย AI
ผ่านทางรับชมซ้ำ

อีกหนึ่งโปรแกรมจดบันทึกด้วย AI ที่ค่อนข้างได้รับความนิยม Rewatch สามารถใช้เป็นโปรแกรมบันทึกหน้าจอสำหรับทีมและมืออาชีพได้อีกด้วย

รับสรุปการประชุม, บันทึกการประชุม, รายการที่ต้องดำเนินการ—ทุกสิ่งทุกอย่างด้วย Rewatch. เครื่องมือนี้มีความร่วมมือและครอบคลุมทุกด้าน เป็นโซลูชั่นครบวงจรสำหรับทุกความต้องการในการประชุมออนไลน์.

✅ เหมาะสำหรับ: ทีมที่บันทึกและพึ่งพาเนื้อหาวิดีโอ โดยให้สรุปโดยละเอียด การวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของทีม และคลังข้อมูลการประชุมที่จัดระเบียบไว้เพื่อการอ้างอิงที่ง่ายดาย

รับชมคุณสมบัติเด่นอีกครั้ง

  • สร้างช่องทางเพื่อจัดระเบียบการประชุมตามทีมหรือโครงการ
  • แชร์สรุปอัตโนมัติหรือคลิปเฉพาะของการประชุมกับทีมของคุณ
  • รับการวิเคราะห์เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของทีม, การดูวิดีโอ, การค้นหา, เป็นต้น

ข้อจำกัดในการรับชมซ้ำ

  • ราคาแพงสำหรับการใช้งานเป็นประจำ
  • ต้องการแบนด์วิดท์สูง
  • ไม่บันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์

ราคาสำหรับการรับชมซ้ำ

  • ฟรี: ฟรีตลอดไป
  • ทีม: $23. 75/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

ดูคะแนนและรีวิวอีกครั้ง

  • G2: 4. 5/5 (190+ รีวิว)
  • Capterra: NA

จดบันทึกการประชุมทั้งหมดของคุณด้วยเครื่องมือสรุปการประชุม AI ที่ดีที่สุด—ClickUp!

ในโลกที่เร่งรีบในปัจจุบัน การจดบันทึกการประชุมด้วยตนเองอาจเป็นการเสียเวลาอย่างมากและทำให้เสียสมาธิ นี่คือจุดที่ AI สรุปการประชุมเข้ามาช่วยในการทำให้กระบวนการนี้ราบรื่นขึ้น

เครื่องมือเหล่านี้ช่วยประหยัดเวลาโดยการสร้างบันทึกการประชุมโดยอัตโนมัติ และทำให้แน่ใจว่าทุกประเด็นสำคัญ, ข้อสรุปที่สำคัญ, และรายการที่ต้องดำเนินการจากการประชุมของคุณถูกบันทึกไว้อย่างถูกต้อง ✍️

เครื่องมือเหล่านี้หลายตัวสามารถผสานการทำงานกับซอฟต์แวร์ประชุมทางวิดีโอที่ได้รับความนิยม เช่น Google Meet ได้อย่างราบรื่น ทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การสนทนาได้อย่างเต็มที่ ในขณะที่ AI จะจัดการการจดบันทึกให้โดยอัตโนมัติ สิ่งนี้ทำให้เครื่องมือเหล่านี้กลายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ความแม่นยำ และการทำงานร่วมกัน

ดังนั้นอย่ารอช้า—สมัครใช้ ClickUp วันนี้เลย!